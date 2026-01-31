10 อันดับแพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI ที่ควรลองในปี 2026

ธุรกิจต้องการระบบอัจฉริยะที่สามารถคิด, ตัดสินใจ, และดำเนินการเมื่อจำเป็น. ในโลกแห่งความเป็นจริง, นั่นง่ายกว่าที่พูด.
เพราะเมื่อการทำงานกระจายไปอยู่ในเครื่องมือมากเกินไป และมีคนกลางมากเกินไป ช่องว่างในกระบวนการอัตโนมัติก็จะเริ่มปรากฏให้เห็น
ยิ่งกระบวนการทำงานของคุณซับซ้อนมากเท่าไร ก็ยิ่งยากที่จะระบุได้ว่าอะไรเสียหายและเพราะอะไร
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การพัฒนาตัวแทนกลายเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ไม่ใช่เพราะพวกเขาสามารถเขียนข้อความหรือสรุปเอกสารได้ (นั่นเป็นส่วนที่ง่าย) แต่เพราะพวกเขาสามารถ ดำเนินการอย่างอิสระ ภายในเครื่องมือของคุณได้
ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์แพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI ชั้นนำแต่ละตัว ว่าแต่ละตัวมีความเชี่ยวชาญในด้านใด และวิธีการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI?
ตัวแทน AI ไม่ใช่กระแสชั่วคราว Gartner คาดการณ์ว่าตัวแทน AI จะจัดการกับการตัดสินใจในการทำงานประจำวันถึง 15%
ดังนั้น หากทีมของคุณกำลังพิจารณาการใช้ตัวแทน AI นี่คือสิ่งที่แพลตฟอร์มการจัดการตัวแทนของคุณควรมีความสามารถ:
- ความสะดวกในการสร้างกระบวนการทำงาน: ช่วยให้กำหนดขั้นตอน, ตัวกระตุ้น, เงื่อนไข, และการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องทำให้กลายเป็นโครงการที่ซับซ้อน
- การผสานเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง: เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ รวมถึง CRM, เครื่องมือจัดการตั๋ว, แอปส่งข้อความ, ฐานข้อมูล และเครื่องมือภายใน
- การประสานงานและการดำเนินการหลายขั้นตอน: รองรับกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น 'ตรวจจับ → ตัดสินใจ → ดำเนินการ → อัปเดต → แจ้งเตือน' โดยไม่สะดุดระหว่างทาง
- การมองเห็นและการดีบักอย่างเต็มรูปแบบ: มอบบันทึกการใช้งาน ประวัติการทำงาน และร่องรอยแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถตรวจจับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- การกำกับดูแลและมาตรการป้องกัน: ให้สิทธิ์การอนุญาต การเข้าถึงตามบทบาท การอนุมัติโดยมนุษย์ และความสามารถในการจำกัดสิ่งที่ตัวแทนสามารถทำได้
- ความน่าเชื่อถือในระดับใหญ่: รองรับการลองใหม่ การจัดการคิว การกู้คืนข้อผิดพลาด และประสิทธิภาพที่เสถียรเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น
- ความยืดหยุ่นด้านต้นทุนและรุ่น: ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย ตรวจสอบการใช้งาน และเลือกรุ่นที่เหมาะสมตามงาน
แพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา* (USD/ผู้ใช้/เดือน)
|ClickUp
|ตัวแทน AI ที่กระตุ้นการดำเนินการตามเหตุการณ์ในพื้นที่ทำงาน บทบาทตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า สรุปโดย AI กฎการทำงานอัตโนมัติพร้อมบันทึกการดำเนินการ การค้นหาที่เชื่อมโยงข้ามเอกสาร/งาน/แอป
|ทีมที่ต้องการให้ตัวแทน AI ทำงานในกระบวนการของโครงการและการดำเนินงาน (ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, ทีมการตลาด, ทีมพัฒนา)
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Voiceflow
|เครื่องมือสร้างลำดับการทำงานแบบลากและวาง, การปรับใช้แบบหลายช่องทาง (แชท, เสียง, เว็บ, IVR), การเชื่อมต่อฐานความรู้, การเชื่อมต่อผ่านตัวเชื่อมต่อ, การทดสอบแบบเรียลไทม์, บันทึกการวิเคราะห์
|ทีมที่สร้างตัวแทน AI สำหรับการสนทนาในระดับใหญ่ (CX, ทีมแชทบอท, ทีมผลิตภัณฑ์)
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60 ต่อเดือน
|Devin AI
|ตัวแทนวิศวกรรม AI ที่สามารถปรับโครงสร้างใหม่ สร้างฟีเจอร์ ใช้งานอินเทอร์เฟซแบบ IDE ที่เรียกว่า 'Ask Devin' ทำงานแบบเวิร์กโฟลว์คู่ขนาน มีระบบสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ และต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์ก่อนนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้งาน
|องค์กรวิศวกรรมที่ต้องการการดำเนินการซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ทีมพัฒนา, ทีมแพลตฟอร์ม)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|LangChain
|เฟรมเวิร์กตัวแทนแบบโอเพนซอร์ส, การเรียกใช้เครื่องมือแบบไดนามิก, การโต้ตอบกับ API และแหล่งข้อมูล, กระบวนการทำงานแบบมีสถานะของ LangGraph, ตัวสร้างตัวแทน LangSmith, การสังเกตการณ์, บันทึก, การทดสอบ
|ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย LLM แบบกำหนดเองพร้อมความยืดหยุ่นเต็มที่ (นักพัฒนา, วิศวกร AI)
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน
|n8n
|ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่สามารถโฮสต์ได้เอง, กระบวนการทำงานแบบโหนดที่มองเห็น, เว็บฮุค, งาน LLM (สรุป, จัดประเภท), ตรรกะ JS/Python ที่กำหนดเอง, การควบคุมการกำกับดูแล
|ทีมที่เน้นการดำเนินงานและระบบอัตโนมัติที่ต้องการเวิร์กโฟลว์แบบตัวแทนในแอปพลิเคชันต่างๆ (ทีม RevOps, IT, ฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมระบบอัตโนมัติ)
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 24 ยูโรต่อเดือน
|ลูกเรือ AI
|การร่วมมือหลายตัวแทน (สมาชิกในทีม), ตัวแก้ไขภาพ, ผู้ช่วย AI ในตัว, API, บันทึก, เส้นทางการคิด, RBAC, ตัวแทนแบบคอนเทนเนอร์, ตัวเลือกการใช้งานในสถานที่/VPC
|ทีมที่ประสานงานระบบหลายตัวแทน (การดำเนินงาน AI ในองค์กร, ทีมพัฒนา, เจ้าของกระบวนการทำงาน)
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ฝังอยู่ใน Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio สำหรับเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน, Microsoft Graph context, การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยผ่าน Azure controls, แม่แบบสำหรับองค์กร (การเงิน, กฎหมาย, IT)
|บริษัทที่ให้ความสำคัญกับ Microsoft เป็นอันดับแรกที่ต้องการตัวแทนเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ภายใน M365
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $27. 25/เดือน
|เวลลัม เอไอ
|เครื่องมือสร้างแบบภาพ, สร้างเวิร์กโฟลว์จากภาษาอังกฤษธรรมดา, GUI แบบไฮบริดและโค้ด, เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน, การเรียกใช้ฟังก์ชัน, เวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน, การควบคุมความปลอดภัย (SSO, HIPAA, คลาวด์ส่วนตัว)
|ทีมที่สร้างกระบวนการทำงานระดับองค์กรและตัวแทน (ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมปฏิบัติการ, ผู้สร้าง AI)
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|IBM watsonx
|watsonx Orchestrate กำหนดการทำงานแบบลากและวาง, การกำกับดูแลตัวแทนองค์กร, การค้นหา AI ภายใน, เชื่อมต่อกับ Db2, Cloud Pak for Data, แดชบอร์ด, บันทึก, เส้นทางการตรวจสอบ, เทมเพลตอุตสาหกรรม
|องค์กรที่ต้องการ AI ที่มีการควบคุม, การประสานงาน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด (องค์กร CIO, การดำเนินงานขนาดใหญ่)
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1050/เดือน
|สแต็ก เอไอ
|สเปรดชีต, ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยตาราง, การแชทผ่านชุดข้อมูลที่มีโครงสร้าง, ตัวกระตุ้น, การดำเนินการในเครื่องมือเช่น ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, การแยกสาขา, การย้อนกลับเวอร์ชัน, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ, ความปลอดภัยและการอนุญาตสำหรับองค์กร
|ทีมที่ต้องการการปรับใช้เอเจนต์ AI อย่างง่ายบนข้อมูลเวิร์กโฟลว์ (ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ, Airtable, สเปรดชีต)
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
แพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI ที่ดีที่สุด
ต่อไป มาดูแพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI ชั้นนำและแต่ละแพลตฟอร์มเหมาะสมที่สุดกับอะไร
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์และการทำงานอัตโนมัติ)
เมื่อผู้คนได้ยินคำว่า 'ตัวแทน AI' พวกเขามักจะนึกถึงบอทที่ทำงานแยกตัวอยู่ภายนอกธุรกิจ
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งรายแรกของโลกClickUpได้พลิกแนวคิดนั้นโดยสิ้นเชิง ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการตัวแทน AI ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ตัวแทนต้องการสำหรับการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แชท เจ้าของงาน วันครบกำหนด ความเกี่ยวข้องต่างๆ ความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้น แทนที่จะสร้างตัวแทนขึ้นมาแล้วค่อยหาวิธีให้มันเข้ากับกระบวนการของคุณ คุณควรเริ่มจากกระบวนการก่อน แล้วตัวแทนจะเข้าไปเชื่อมต่อกับกระบวนการนั้นเอง
นี่คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้
ClickUp Super Agents: พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ClickUp Super Agentsกำลังเฝ้าดูพื้นที่ทำงานของคุณอยู่เสมอ และสามารถฝึกให้ดำเนินการเฉพาะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ ตัวช่วยเหล่านี้ทำงานตามตรรกะที่คุณกำหนด แต่มีความสามารถมากกว่ากฎการทำงานอัตโนมัติพื้นฐานทั่วไป
ตัวแทนเฉพาะทางเหล่านี้สามารถวิเคราะห์บริบท, กระตุ้นการทำงานที่ถูกต้อง, และสื่อสารกับมนุษย์ (หรือกันเอง) เพื่อขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
ClickUp รวมประสบการณ์ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ
ตัวอย่าง:
- ผู้จัดการโครงการซูเปอร์เอเจนต์ ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดระเบียบงาน อัปเดตสถานะ และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายสำคัญ
- นักเขียนเสียงแบรนด์ ซูเปอร์เอเจนต์ เขียนเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์
- ซูเปอร์เอเจนต์การแบ่งงาน แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและวันที่ครบกำหนด
เพื่อจัดการตัวแทน AI อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดค่า:
- เครื่องมือ ที่ตัวแทนได้รับอนุญาตให้ใช้ (และนำออกได้หากคุณต้องการจำกัดขอบเขตให้เข้มงวดยิ่งขึ้น)
- แหล่งความรู้ เพื่อให้ตัวแทนสามารถดึงบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณและแอปภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ
นอกจากนี้เมื่อคุณต้องการสร้างตัวแทน AIที่มีพฤติกรรมเหมือนธุรกิจของคุณ (กฎของคุณ, การส่งต่อของคุณ, เส้นทางการยกระดับปัญหาของคุณ) ClickUp รองรับตัวแทนที่กำหนดเองซึ่งสามารถดำเนินการและปฏิบัติตามวิธีการที่พื้นที่ทำงานของคุณถูกตั้งค่าไว้
วิดีโอนี้แสดงวิธีการสร้างตัวแทนของคุณเองภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที ⏰:
ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทเบื้องหลังตัวแทน
หากตัวแทน AI คือผู้ลงมือทำClickUp Brainก็คือชั้นที่ช่วยให้ตัวแทนเข้าใจงานของคุณ เพราะมันเชื่อมต่อกับข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ (งาน, เอกสาร, เจ้าของ, กำหนดเวลา, ความคิดเห็น) และแม้กระทั่งแอปที่เชื่อมต่ออยู่
คุณจะได้รับประโยชน์ใหญ่สองประการ:
🎯 เข้าใจบริบทได้ดีขึ้น (ตัวแทนไม่ต้องเดา) พวกเขาตัดสินใจโดยอิงจากประวัติโครงการจริง ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และลำดับความสำคัญของทีม ดังนั้นแทนที่จะส่งข้อความหาเพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มหรือทำซ้ำงานเดิม พวกเขาจะดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
🎯 การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น (เจ้าหน้าที่สามารถสรุป วางแผน และดำเนินการได้ในที่เดียว) เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นภายในระบบเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงสามารถอ่านข้อมูลอัปเดต สร้างสรุป และมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มหรือดึงข้อมูลจากแหล่งที่ไม่เชื่อมต่อกัน
สรุปโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์: สรุปที่มีบริบทและนำไปใช้ได้จริงในทุกระดับของโครงการ
สรุปโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเปลี่ยนการอัปเดตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นความชัดเจนในทันที คุณสามารถเข้าใจความคืบหน้าและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านรายการทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยตนเอง
นอกเหนือจากการอัปเดตโครงการแล้ว คุณสมบัตินี้ยังสนับสนุนการดำเนินการอย่างแข็งขันอีกด้วย ClickUp Brainช่วยทำงานอัตโนมัติด้วย AI เช่น การสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติ การกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงาน และการปรับกำหนดเวลาตามความคืบหน้าของโครงการ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการอัจฉริยะ ไม่เพียงแต่สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ยังเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจ ช่วยให้คุณสามารถปรับแนวทางได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่ขอภาพรวมของโครงการ คุณจะได้รับสรุปที่ชาญฉลาดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทและข้อเสนอแนะที่พร้อมนำไปปฏิบัติ
ระบบอัตโนมัติ: ปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบเงื่อนไขกระตุ้น-การดำเนินการ ผ่านตัวสร้างภาพที่ใช้งานง่าย
สำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว คุณจะได้รับห้องสมุดของเทมเพลตอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่พบบ่อย เช่น การมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น การเปลี่ยนสถานะ การย้ายรายการ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ใน ClickUp เช่น เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มหรือสถานะของงานเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรักษาการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าให้เป็นไปอย่างเชิงรุก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณคัดแยกงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก
- มองเห็นความก้าวหน้าและความเสี่ยงแบบเรียลไทม์:สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่มีความเคลื่อนไหวด้วยข้อมูลที่อัปเดตอัตโนมัติและฝังAI Cardsเพื่อสรุปเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในทันที
- ทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องสลับบริบท: ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานภายในแพลตฟอร์ม AI สามารถเข้าร่วมแชท สรุปการสนทนา และสร้างงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วง:ClickUp Enterprise Searchค้นหาภารกิจ, เอกสาร, ความคิดเห็น, และไฟล์ได้รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ช่วย AI ดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานจริงของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น และการตั้งค่า AI ขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จนชำนาญ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งรีวิว ClickUp Super Agents:
ขณะนี้ เรามีเอเจนต์หนึ่งตัวที่ตั้งค่าให้ทำงานเมื่อฟีเจอร์หรือบั๊กถูกทำเครื่องหมายว่าปล่อยแล้ว มันจะอ่านงานใน ClickUp และอ้างอิงข้ามกับ GitHub จากนั้นจะอัปเดตเอกสารบันทึกการปล่อยแบบหมุนเวียนของเราโดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนทีมขายและการตลาด จนถึงตอนนี้ มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการกลั่นกรองคำอธิบายงานและความคิดเห็นของนักพัฒนาที่กระจัดกระจายทั้งหมดให้กลายเป็นบันทึกที่สะอาด อ่านง่าย และจัดรูปแบบในวิธีที่ทีมการตลาดที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของเราสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
ขณะนี้ เรามีเอเจนต์หนึ่งตัวที่ตั้งค่าให้ทำงานเมื่อมีการทำเครื่องหมายฟีเจอร์หรือบั๊กว่าปล่อยแล้ว โดยมันจะอ่านงานใน ClickUp และอ้างอิงกับ GitHub จากนั้นจะอัปเดตเอกสารบันทึกการปล่อยเวอร์ชันแบบหมุนเวียนของเราโดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนทีมขายและการตลาด จนถึงตอนนี้ ระบบทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสรุปคำอธิบายงานและข้อคิดเห็นของนักพัฒนาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นบันทึกที่อ่านง่ายและชัดเจน ซึ่งทีมการตลาดที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
📌 คุณรู้หรือไม่? AI แบบตัวแทนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์70% ของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AIยังคงได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ และ 87% ของธุรกิจที่ใช้ AI แบบตัวแทนระบุว่าจำเป็นต้องมีการกำกับดูแล
2. Voiceflow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและขยายตัวแทน AI ที่มีการสนทนา)
Voiceflow ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างตัวแทนสนทนา ทั้งในรูปแบบแชทและเสียง อินเทอร์เฟซแบบแผนผังงานที่ลากและวางได้ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังร่างไอเดียมากกว่าการเขียนโค้ด คุณสามารถวางแผนการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดได้ภายในไม่กี่นาที ทดสอบได้ทันที และปรับแต่งโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณออกแบบตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวและนำไปใช้ในหลายช่องทาง เช่น แชทบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันส่งข้อความ และแม้แต่โทรศัพท์ (IVR) โดยไม่ต้องสร้างตรรกะใหม่ การสนับสนุนแบบหลายช่องทางเช่นนี้ช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสอดคล้องกันของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพยายามสร้างทีมงาน AI ที่สามารถจัดการกับการสนับสนุนและคำถามในทุกจุดสัมผัส
ตัวแทนสามารถอ้างอิงคำถามที่พบบ่อย เอกสารช่วยเหลือ และเนื้อหาผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้นเมื่อทีมปฏิบัติการอัปเดตข้อมูลใด ๆ คำตอบของตัวแทนก็จะได้รับการอัปเดตด้วยเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Voiceflow
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zendesk, Shopify และ Google Sheets ได้ทันทีผ่านตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยตรรกะที่กำหนดเองโดยใช้ตัวแก้ไขโค้ดในตัวและ API
- จัดระเบียบตัวแทนและการทำงานเป็นทีมโดยใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน ระบบการจัดการเวอร์ชัน และการมอบหมายงาน
- ทดสอบการสนทนาแบบเรียลไทม์และปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบวิเคราะห์และบันทึกการสนทนาในตัว
ข้อจำกัดของ Voiceflow
- มันขาดคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในกระบวนการ ซึ่งทำให้การควบคุมคุณภาพยากขึ้นสำหรับทีม
ราคาของ Voiceflow
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $60/เดือน
- ธุรกิจ: 150 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Voiceflow
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Voiceflow อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนหนึ่งเกี่ยวกับ Voiceflow:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Voiceflow คือความที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ! ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพทำให้การออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมาก โดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่สามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และใช้งานทั้งผู้ช่วยเสียงและแชทได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Voiceflow คือความที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและความยืดหยุ่นของมัน! ตัวสร้างโฟลว์แบบภาพทำให้การออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมาก โดยไม่รู้สึกหนักใจ ฉันชอบที่สามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และใช้งานผู้ช่วยเสียงและแชทได้ทั้งหมดในที่เดียว
⭐ ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการได้ผลลัพธ์จริงจาก AIมีเพียง 7.2% เท่านั้นที่กล่าวว่ากลยุทธ์ของพวกเขาให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่แข็งแกร่ง และเกือบครึ่งหนึ่งได้เลิกใช้เครื่องมือที่พวกเขาเคยนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วแล้ว
เหตุผลใหญ่ที่สุด?การขยายตัวของ AI, คือ, เครื่องมือที่เชื่อมต่อไม่เพียงพอ, ไม่มีการประสานงานเพียงพอ.
ClickUp BrainGPTเปลี่ยนเกมการเล่น มันนำทุกอย่างมาไว้ด้วยกัน รวมถึงการค้นหา การทำงานอัตโนมัติ และการสร้างงาน ในพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียว คุณจึงไม่ต้องค้นหาแอปนับสิบเพื่อทำงานให้เสร็จ
คุณสามารถพูดคุยกับมัน พิมพ์ข้อความ และให้มันดำเนินการเบื้องหลังได้ ด้วยการรองรับคำสั่งเสียงเป็นหลัก (ผ่านClickUp Talk-to-Text), โมเดลชั้นนำ (เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini) และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Notion, GitHub และ SharePoint ClickUp Brain MAX ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมและทำให้งานของคุณง่ายขึ้น
3. Devin AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติวิศวกรรมซอฟต์แวร์องค์กร)
Devin AI ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยตัวแทน AI คุณสามารถให้คำแนะนำกับเครื่องมือ เช่น 'ปรับโครงสร้างโมดูลนี้' หรือ 'สร้างแดชบอร์ดรายงาน' แล้วเครื่องมือจะทำงานข้ามโค้ดเบสของคุณโดยอัตโนมัติตัวแทน AI หลายประเภทจะทำงานพร้อมกันเพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การย้ายข้อมูลแบบ ETL หรือการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่
อินเทอร์เฟซแบบภาพ 'Ask Devin' ทำงานเหมือนผู้ช่วย IDE ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถอัปโหลดโค้ด ถามคำถาม หรือเพียงแค่รับคำอธิบายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมันรักษาบริบทของการโต้ตอบไว้ จึงให้ความรู้สึกที่ลื่นไหลมากกว่าการสลับไปมาระหว่างเอกสารและเครื่องมือต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
และทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ ดังนั้นหากเดวินแก้ไขปัญหาอะไรไว้แล้ว ครั้งต่อไปก็สามารถค้นหาได้ เหมือนมีตัวแทนนักพัฒนาที่เขียนโค้ด จัดทำเอกสาร และเรียนรู้ไปพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Devin AI
- สอบถามโค้ดและข้อมูลของคุณผ่าน Devin ใน Slack หรือ Teams ได้ เช่น การถามว่า 'ดึงสถิติผู้ใช้' หรือ 'ดีบั๊กบันทึกนี้'
- สร้างเอกสารโค้ดขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ พร้อมแผนผังระบบที่สร้างขึ้นและคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
- ขยายกระบวนการทำงานของตัวแทนข้ามทีมด้วยการควบคุมการประมวลผลสำหรับคิวงานที่ทำงานพร้อมกัน
- ให้มนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการด้วยการมีขั้นตอนการอนุมัติในตัว ก่อนที่จะนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ข้อจำกัดของ Devin AI
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานและบริบท
ราคา Devin AI
- หลัก: จ่ายตามการใช้งาน เริ่มต้นที่ $20
- ทีม: $500/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Devin AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Devin AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งรีวิว Devin AI:
หนึ่งในบริษัทของฉันได้นำ Devin มาใช้ตั้งแต่ค่อนข้างเร็ว เมื่อดูผิวเผินแล้วก็น่าประทับใจ การผสานรวมกับ Slack ทำให้เข้าถึงได้ง่ายมาก UX ของพวกเขาก็ดีมาก ฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่สูงพอสมควร
หนึ่งในบริษัทของฉันได้นำ Devin มาใช้ตั้งแต่ค่อนข้างเร็ว เมื่อดูผิวเผินแล้วก็น่าประทับใจ การผสานรวมกับ Slack ทำให้เข้าถึงได้ง่ายมาก UX ของพวกเขาก็ดีมาก ฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่สูงพอสมควร
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้นำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต—ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้มีความคล่องตัวหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
4. LangChain (เหมาะที่สุดสำหรับเฟรมเวิร์กตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย LLM ที่สามารถปรับแต่งได้)
LangChain เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งการทำงานของตัวแทน AI ของคุณได้อย่างเต็มที่ มาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูป เช่น ReAct เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว คุณเพียงแค่เชื่อมต่อคำสั่ง เครื่องมือ และการดำเนินการต่างๆ แล้วเครื่องมือจะจัดการลำดับการทำงานเบื้องหลังให้โดยอัตโนมัติ
ตัวแทนสามารถตัดสินใจอย่างกระตือรือร้น, เรียกใช้ API ภายนอก, ค้นหาฐานความรู้, และโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลได้ตามการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ ด้วย LangGraph, ตัวแทนสามารถเก็บสถานะ, หยุดการทำงานชั่วคราว, และกลับมาทำงานต่อจากจุดที่หยุดไว้โดยไม่สูญเสียบริบท, ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ในครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- สร้างตัวแทนด้วยภาพโดยใช้แคนวาสแบบไม่ต้องเขียนโค้ดในเครื่องมือสร้างตัวแทนของ LangSmith
- เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับโมเดลหรือเครื่องมือ AI หลากหลายรูปแบบด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง GPT, Claude, ฐานข้อมูล และ API สำหรับการค้นหา
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย LangSmith: รับบันทึกการใช้งานอย่างครบถ้วน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และเครื่องมือทดสอบ
- สร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการสรุป, QA, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ LangChain
- อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเส้นทางการเรียนรู้มีความชันสูงและเอกสารประกอบค่อนข้างละเอียด
- การอัปเดตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางคลาส/ฟังก์ชันอาจถูกยกเลิกการใช้งานอย่างรวดเร็ว และทำให้โค้ดเก่าเสียหาย
ราคาของ LangChain
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- เพิ่มเติม: $39/ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนหนึ่งเกี่ยวกับ LangChain:
มันคือเฟรมเวิร์กที่ฉันเลือกใช้สำหรับกรณีการใช้งานของเอเจนต์ AI หรือ Generative AI ทุกกรณี ที่ฉันได้สร้างขึ้นโดยใช้ Python มันติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้คำสั่ง pip install และเอกสารคู่มือก็มีมากมาย จำนวนคุณสมบัติและความยืดหยุ่นที่มันมอบให้ก็ดีมาก
มันคือเฟรมเวิร์กที่ฉันเลือกใช้สำหรับกรณีการใช้งานของเอเจนต์ AI หรือ Generative AI ทุกกรณี ที่ฉันได้สร้างขึ้นโดยใช้ Python มันติดตั้งง่ายมาก เพียงแค่ใช้คำสั่ง pip install และเอกสารคู่มือก็มีมากมาย จำนวนคุณสมบัติและความยืดหยุ่นที่มันมอบให้ก็ดีมากเช่นกัน
5. n8n (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สด้วย AI)
หากคุณกำลังมองหาการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้วย AIโดยไม่ต้องผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใด n8n เป็นตัวเลือกที่ดี มันเป็นโอเพนซอร์สและสามารถโฮสต์ได้เอง ดังนั้นคุณสามารถรันทุกอย่างบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองและมีอำนาจควบคุมข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเชื่อมต่อกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ใดก็ได้ ตั้งกฎทางธุรกิจของคุณเอง และทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น
ตัวแก้ไขภาพนั้นใช้งานง่ายมาก ทุกขั้นตอนจะเป็นโหนดบนผืนผ้าใบ คุณเพียงแค่ลากงาน AI เข้ามา เชื่อมต่อกับทริกเกอร์หรือฐานข้อมูล แล้วคุณก็จะได้ตัวแทนของคุณเอง
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าใครสามารถสร้าง, ตรวจสอบ, หรือเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ได้ ในขณะที่การจัดการเวอร์ชันช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับข้อผิดพลาดได้ง่าย ด้วยการแยกสภาพแวดล้อม (พัฒนา, ทดสอบ, ใช้งานจริง) ทีมงานสามารถทดสอบและปรับปรุงระบบอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ n8n
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 500 รายการ ครอบคลุม CRM ฐานข้อมูล เครื่องมือคลาวด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เรียกใช้กระบวนการทำงานของ Trigger AI โดยใช้เว็บฮุค, ตารางเวลา, หรือเหตุการณ์จากระบบที่เชื่อมต่อใด ๆ
- ประสิทธิภาพของงาน AI เช่น การสรุปหรือการจำแนกประเภทลดลงเมื่อใช้ LLM APIs
ข้อจำกัดของ n8n
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีความทั่วไปมากเกินไป ทำให้การแก้ไขปัญหาต้องใช้การลองผิดลองถูกและความพยายามเพิ่มเติม
n8n ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: 24€ ต่อเดือน
- ข้อดี: 60 ยูโรต่อเดือน
- ธุรกิจ: 800 ยูโรต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
n8n คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง n8n อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Capterraรายหนึ่งรีวิว n8n:
ตัวเลือกการโฮสต์ตัวเองของแพลตฟอร์มนี้น่าทึ่งมาก นอกจากนี้ยังอนุญาตให้เขียนสคริปต์อัตโนมัติด้วย typescript หรือ javascript ได้อีกด้วย ในฐานะนักพัฒนาเว็บ นี่เป็นข้อดีที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาแยกต่างหากสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ตัวเลือกการโฮสต์ตัวเองของแพลตฟอร์มนี้น่าทึ่งมาก นอกจากนี้ยังอนุญาตให้เขียนสคริปต์อัตโนมัติด้วย typescript หรือ javascript ได้อีกด้วย ในฐานะนักพัฒนาเว็บ นี่เป็นข้อดีเพราะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาแยกต่างหากสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
6. Crew AI (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการทีมตัวแทน AI)
CrewAI ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวแทน AI หลายตัวทำงานร่วมกันเหมือนทีมจริง ๆ คุณสามารถตั้งค่าสมาชิกในทีม มอบหมายบทบาท กำหนดวิธีการทำงานร่วมกัน และแพลตฟอร์มจะประสานงานทุกอย่างเบื้องหลัง การตั้งค่าทำได้ง่ายด้วยตัวแก้ไขภาพและ AI ผู้ช่วยในตัว ซึ่งจะแนะนำคุณในการสร้างกระบวนการทำงาน
วิศวกรสามารถเจาะลึกเข้าไปใน API เพื่อปรับแต่งตรรกะการทำงานได้ ในขณะที่บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เช่น ผู้จัดการโครงการ ยังคงสามารถกำหนดค่าและจัดการเอเจนต์ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแตะโค้ด
เครื่องมือนี้ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CRM, อีเมล และเว็บฮุค ดังนั้นเมื่อทีมงานของคุณพร้อมแล้ว พวกเขาสามารถตอบกลับข้อความ อัปเดตระบบ และกระตุ้นการดำเนินการข้ามแอปได้ สำหรับการตรวจสอบ คุณจะได้รับบันทึกการใช้งานอย่างละเอียดของสิ่งที่แต่ละตัวแทนทำและเหตุผล ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ลูกเรือ
- ใช้ AI Copilot ที่ติดตั้งมาในตัว CrewAI เพื่อสร้างกระบวนการทำงานของตัวแทนจากคำแนะนำที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา
- จำลองพฤติกรรมของตัวแทน, กำหนดกฎ, และจัดการการตั้งค่า LLM อย่างรวมศูนย์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- จัดการการปรับใช้หลายทีมโดยใช้ RBAC, ตัวแทนแบบคอนเทนเนอร์ และแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- เลือกการติดตั้งแบบภายในองค์กรหรือ VPC พร้อมคุณสมบัติระดับองค์กร เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 และการผสานรวมกับ Azure AD/SSO
ข้อจำกัดของ AI ลูกเรือ
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่เคยมีประสบการณ์กับระบบที่มีหลายตัวแทนมาก่อน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงผลลัพธ์อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบและปรับปรุงซ้ำก่อนที่ทุกอย่างจะพร้อมสำหรับการผลิตจริง
ราคาของ AI ลูกเรือ
- พื้นฐาน: ฟรี
- มืออาชีพ: 25 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AI ลูกเรือ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Crew AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งรีวิว Crew AI:
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้ใช้ CrewAI ในการสร้างกระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทน และโดยรวมแล้วประสบการณ์เป็นไปในทางบวก การแยกงานและการประสานงานของตัวแทนทำงานได้อย่างราบรื่น
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้ใช้ CrewAI ในการสร้างกระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทน และโดยรวมแล้วประสบการณ์เป็นบวก การแยกงานและการประสานงานของตัวแทนทำงานได้อย่างราบรื่น
📚 อ่านเพิ่มเติม: หากคุณกำลังใช้ CrewAI หรือแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน ลองพิจารณาจับคู่กับปลั๊กอิน AI Agentเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของตัวแทนไปยังเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
7. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI แบบบูรณาการทั่วทั้ง Microsoft 365)
หากคุณทำงานภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365, Microsoft Copilot จะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของกระบวนการทำงานของคุณ.
นี่คือหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจาก Copilot ได้ถูกผสานรวมไว้ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Word, Excel, Outlook และ Teams คุณเพียงแค่ใช้ Copilot Studio เพื่อกำหนดสิ่งที่ตัวแทนควรทำ (เช่น การทำให้การกระทบยอดทางการเงินเป็นอัตโนมัติหรือการจัดการระบบตั๋วภายใน) เลือกข้อมูลที่ตัวแทนควรเข้าถึง และระบบจะตั้งค่าทุกอย่างให้พร้อมใช้งานโดยคำนึงถึงระบบของ Microsoft
ผู้ใช้ยังสามารถแชทกับ Copilot ในแอปเหล่านี้และรับคำตอบที่เป็นประโยชน์และเข้าใจบริบทได้ และเนื่องจากใช้ Microsoft Graph จึงเข้าใจข้อมูลของคุณทั่วทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่แอปเดียวในแต่ละครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ทำงานโดยตรงในแอป Microsoft 365 เช่น Word, Excel, Teams และ Outlook เพื่อสรุปหรือวิเคราะห์โดยไม่ต้องสลับบริบท
- บังคับใช้ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กรด้วยมาตรการควบคุมบน Azure รวมถึงนโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP) และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทผ่าน Azure AD
- ปรับใช้ตัวแทนด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเวิร์กโฟลว์ เช่น การเงิน กฎหมาย หรือไอที และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- คำตอบอาจไม่ตรงประเด็นและมักต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนั้นจึงอาจไม่ได้ช่วยประหยัดเวลาได้มากเท่าที่คาดไว้
ราคาของ Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot Studio (แผนก่อนการซื้อ): ราคาที่กำหนดเอง
- Microsoft Copilot Studio (จ่ายตามการใช้งาน): ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนหนึ่งเกี่ยวกับ Microsoft Copilot:
Copilot Studio กำลังช่วยแก้ปัญหาในการสร้างตัวแทน AI ที่มีการสนทนาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมาก ฉันสามารถออกแบบและปรับใช้ตัวแทน AI ที่จัดการกับคำถามภายในองค์กร, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, หรือแนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการต่างๆ — ทั้งหมดนี้ด้วยภาระทางเทคนิคที่น้อยที่สุด
Copilot Studio กำลังช่วยแก้ปัญหาในการสร้างตัวแทน AI ที่มีการสนทนาโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมาก ฉันสามารถออกแบบและปรับใช้ตัวแทน AI ที่จัดการกับคำถามภายในองค์กร, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, หรือแนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการต่างๆ — ทั้งหมดนี้ด้วยภาระทางเทคนิคที่น้อยที่สุด
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตัวแทนที่แยกตัวกลายเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงเมื่อสามารถเข้าถึงระบบที่ใช้งานอยู่ได้โดยตรง ในการตั้งค่าที่จริงจังตัวแทนควรทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่ถูกแยกออกก่อนเสมอ เพื่อที่ว่าหากเกิดข้อผิดพลาด ตัวแทนจะไม่กระทบต่อฐานข้อมูลการผลิตหรือทำให้กระบวนการทำงานจริงเสียหาย
8. Vellum AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานและตัวแทน AI ระดับองค์กร)
สำหรับการสร้างตัวแทน ให้อธิบายงานในภาษาที่เข้าใจง่าย แล้ว Vellum จะสร้างตัวแทนที่ทำงานได้ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องมือ จัดการตรรกะ และแสดงสิ่งที่ทำได้อย่างชัดเจนในแต่ละครั้งที่ทำงาน
เครื่องมือสร้างแบบภาพช่วยให้คุณลากและวางคำสั่ง, แบบจำลอง, และแหล่งข้อมูลใน GUI หรือฝังไว้ในโค้ดได้ วิธีการแบบผสมผสานนี้หมายความว่าทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิคสามารถร่วมมือกันในการออกแบบตัวแทนเดียวกันได้
ในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของข้อความได้เคียงข้างกัน ปรับแต่ง และรันใหม่ได้ทันที การเรียกใช้ฟังก์ชันก็รองรับเช่นกัน ทำให้ตัวแทนของคุณสามารถเรียกใช้ API หรือรันลอจิกกลางทางได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vellum AI
- ตั้งค่าตัวแทนให้ทำงานเป็นขั้นตอนหรือพร้อมกันทั้งหมด รวมถึงตัวแทนขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันในเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่
- ทดลองและติดตามตัวแทนของคุณด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อเปรียบเทียบเวอร์ชัน วัดประสิทธิภาพ และดูว่าพวกเขาทำอะไรไปบ้าง
- ให้ตัวแทนดึงข้อมูลจากเอกสารหรือฐานข้อมูลของบริษัทคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลมากขึ้น
- รักษาความปลอดภัยทุกอย่างด้วยคุณสมบัติเช่น SSO, รองรับ HIPAA, การตั้งค่าคลาวด์ส่วนตัว, และการช่วยเหลือสำหรับทีมที่มีกฎข้อมูลที่เข้มงวด
ข้อจำกัดของ Vellum AI
- การปรับใช้เครื่องมือให้ครอบคลุมหลายเครื่องมือมากเกินไปจะลดความน่าเชื่อถือลง เนื่องจากควบคุมการประสานงานระหว่างเครื่องมือได้ยากขึ้น
ราคาของ Vellum AI
- ฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Vellum AI คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vellum AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งรีวิว Vellum AI:
Vellum เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงมากในการสร้างตัวแทน เพราะคุณเพียงแค่กำหนดสิ่งที่คุณต้องการ แล้วมันจะสร้างกระบวนการทำงานให้โดยอัตโนมัติ โดยแทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลย วิธีการเขียนโค้ดแบบ vibe ของพวกเขาสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI นั้นเหมาะสมมาก หากคุณไม่ต้องการใช้เวลาด้านวิศวกรรมกับเรื่องเหล่านี้
Vellum เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงมากสำหรับการสร้างตัวแทน เพราะคุณเพียงแค่กำหนดสิ่งที่คุณต้องการ แล้วระบบจะสร้างขั้นตอนการทำงานให้โดยอัตโนมัติ โดยแทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลย วิธีการเขียนโค้ดแบบ vibe ของพวกเขาสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI นั้นเหมาะสมมาก หากคุณไม่ต้องการใช้เวลาด้านวิศวกรรมกับเรื่องเหล่านี้
📊 แจ้งเตือนสถิติ: การประสานงานของตัวแทนไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานให้ดูเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้อีกด้วย มีการประมาณการว่าระบบตัวแทนที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพอาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางตลาดได้ถึง 15–30%
นี่หมายความว่าอย่างไร? ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวแทนที่ทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีการส่งต่องานที่เหมาะสม และมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
9. IBM WatsonX (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและการกำกับดูแล AI ในองค์กร)
IBM WatsonX เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรที่รวมเครื่องมือสำหรับการจัดการตัวแทนไว้ในที่เดียว ด้วย WatsonX Orchestrate คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์โดยการลากและวางขั้นตอนต่าง ๆ และทำให้งานที่ซับซ้อน เช่น การตรวจสอบสัญญา หรือการส่งต่อลูกค้า ให้เป็นอัตโนมัติ ตัวแทนหลายขั้นตอนเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกับเครื่องมือของ IBM และของบุคคลที่สาม
คุณสามารถปรับแต่งโมเดลโดเมนที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าของ IBM เช่น watsonx. data ให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งาน AI ของคุณเอง และสร้างเอเจนต์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณได้ หากคุณมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมากขึ้น ยังมี SDK ให้ใช้งานด้วย ซึ่งช่วยให้คุณเขียนสคริปต์ จัดการเวอร์ชัน และบริหารจัดการเอเจนต์ได้เหมือนกับโครงการซอฟต์แวร์จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM WatsonX
- ตอบคำถามเฉพาะบริษัทโดยใช้ AI Search ที่ดึงข้อมูลจากเอกสารภายในและฐานข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย
- เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูลขององค์กร เช่น Cloud Pak for Data หรือ Db2 เพื่อให้ตัวแทนสามารถดึงข้อมูลสดและทำงานภายในระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้
- ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนของคุณด้วยแดชบอร์ดในตัว บันทึก และเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น เส้นทางการตรวจสอบและการตรวจสอบอคติ
- เริ่มต้นอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บริการลูกค้าหรือซัพพลายเชน
ข้อจำกัดของ IBM WatsonX
- รู้สึกว่ามีน้ำหนักมากในด้านองค์กร ดังนั้นการทดลองอย่างรวดเร็วและการสร้างตัวแทนแบบเบาอาจช้ากว่าที่คาดไว้
ราคาของ IBM WatsonX
- ทดลองใช้ฟรี
- ฟรี: สูงสุด 300,000 โทเค็นต่อเดือน
- จำเป็น: การกำหนดราคาตามความต้องการ
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
IBM WatsonX คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IBM WatsonX อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนหนึ่งเกี่ยวกับ IBM WatsonX:
IBM Watson x orchestrate น่าประทับใจเพราะมันลดความซับซ้อนของการทำงานอัตโนมัติและทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติ แทนที่จะต้องพึ่งพาการเขียนโค้ดที่ยุ่งยากหรือเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกัน มันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานในภาษาที่เข้าใจง่ายและมีตัวแทน AI ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
IBM Watson x orchestrate น่าประทับใจเพราะมันลดความซับซ้อนของการทำงานอัตโนมัติและทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติ แทนที่จะต้องพึ่งพาการเขียนโค้ดที่ยุ่งยากหรือเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกัน มันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานในภาษาที่เข้าใจง่ายและมีตัวแทน AI ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
📚 อ่านเพิ่มเติม: สนใจเครื่องมือวางแผนที่ชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?สำรวจแอปวางแผนดิจิทัลยอดนิยมและวิธีการใช้งาน
10. Stack AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้เอเจนต์ AI อย่างง่ายภายในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์)
Stack AI เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง ตัวแทน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตอบคำถาม สกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง และดำเนินการตามข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณจะได้รับเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพที่ใช้โค้ดน้อย เพื่อจัดเรียงตรรกะและเชื่อมต่อระบบต่างๆ บนผืนผ้าใบ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงสามารถสร้างโซลูชันได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือในตัวที่สามารถแปลงเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง (PDF, สแกน, แบบฟอร์ม) ให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ สำหรับการสกัดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างตัวแทนที่สามารถดึงคำตอบจากฐานความรู้ของบริษัทพร้อมการอ้างอิงได้โดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา (RAG)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stack AI
- กระตุ้นการกระทำอัตโนมัติในเครื่องมือเช่น ClickUp, Slack, Gmail, หรือ Zapier เมื่อเงื่อนไขบางอย่างถูกบรรลุในตารางข้อมูลของคุณ
- ปรับปรุงความแม่นยำของตัวแทนอย่างต่อเนื่องด้วยระบบป้อนกลับที่ติดตามคำแนะนำและปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณ
- รับประกันความปลอดภัยระดับองค์กรผ่าน SSO, การอนุญาตแบบละเอียด และการเข้ารหัส ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น
ข้อจำกัดของ AI แบบซ้อน
- การผสานรวม/ปลั๊กอินบางอย่างอาจสร้างความสับสนหรือไม่สอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลให้ระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าในการใช้งานจริง
- กระบวนการทำงานของตัวแทนอาจรู้สึกเหมือนระบบอัตโนมัติขั้นสูงมากกว่าตัวแทนอัตโนมัติที่แท้จริง
การกำหนดราคา Stack AI
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิว AI แบบสะสม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Stack AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2รายหนึ่งเกี่ยวกับ Stack AI:
ฉันใช้ Stack AI เป็นหลักในการสร้างตัวแทนที่ช่วยฉันจัดระเบียบและเร่งกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ เช่น การเปลี่ยนบันทึกของลูกค้าให้เป็นบทสรุปหรือดึงข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากรายงาน ฉันยังใช้มันในการตั้งค่าแชทบอทง่ายๆ ทั้งสำหรับการใช้งานภายใน (ตอบคำถามของทีม) และสำหรับโครงการของลูกค้าที่แชทบอทมีความเหมาะสม
ฉันใช้ Stack AI เป็นหลักในการสร้างตัวแทนที่ช่วยฉันจัดระเบียบและเร่งกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ เช่น การเปลี่ยนบันทึกของลูกค้าให้เป็นบรีฟหรือดึงข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากรายงาน ฉันยังใช้มันในการตั้งค่าแชทบอทง่ายๆ ทั้งสำหรับการใช้งานภายใน (ตอบคำถามของทีม) และสำหรับโครงการของลูกค้าที่แชทบอทเหมาะสม
วิธีง่ายที่สุดในการเริ่มต้นกับตัวแทน AI? ลองใช้ ClickUp
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นสำรวจแพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่ดีที่สุด อาจรู้สึกสับสนได้ง่าย บางแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพสูงแต่ซับซ้อนเกินไป บางแพลตฟอร์มดูเรียบง่ายแต่ขาดคุณสมบัติที่สำคัญ
ClickUp ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับทีมที่ต้องการควบคุม แต่ก็ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น หากคุณต้องการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถทำงานซ้ำๆ อัตโนมัติ, ฝัง AI และติดตามทุกอย่างในที่เดียว (บอกลาเครื่องมือที่กระจัดกระจาย👋🏻) ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกำลังขยายธุรกิจ มันก็ใช้งานได้