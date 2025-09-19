13 เครื่องมือ AI แบบตัวแทนที่ดีที่สุดเพื่ออัตโนมัติกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในปี 2025

เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวัน แต่การใช้เวลาเหล่านั้นอย่างไรต่างหากที่กำหนดประสิทธิภาพของเรา งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า83.13% ของมืออาชีพใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของสัปดาห์ไปกับการประชุม
ด้วยการโทร การประชุม อีเมล และเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ครอบงำวันของคุณ คุณอาจรู้สึกว่าคุณใช้เวลามากขึ้นในการทำ "งานเกี่ยวกับงาน" นี่คือจุดที่เครื่องมือ Agentic AI เข้ามาช่วย
การใช้ประโยชน์จากตัวแทนอัจฉริยะที่สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ซับซ้อนและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ ผู้เชี่ยวชาญสามารถกู้คืนเวลาที่สูญเสียไปและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า เครื่องมือ AI เหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงงานประจำวันของพวกเขาอยู่แล้ว
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือ AI แบบตัวแทนที่ดีที่สุดบางตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อลดภาระงานและทำให้วันของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI แบบตัวแทน 13 อันดับแรกในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์ Agentic AI ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก ราคา และคะแนนผู้ใช้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงานแบบครบวงจรพร้อมการวางแผนโครงการด้วย AI สำหรับทีมทุกขนาด
|ClickUp Brain AI, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้, แม่แบบการจัดตารางเวลา, มุมมองงานและไทม์ไลน์, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ตัวแทน LangChain
|ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับนักพัฒนาและทีมเทคโนโลยี
|การประสานงานแบบหลายเอเจนต์, การสนับสนุนหน่วยความจำ, การเชื่อมต่อเครื่องมือและ API, ไลบรารี Python และ JS, เครื่องมือการสังเกตการณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|ออโต้จีพีที
|ตัวแทน AI แบบเปิดและทำงานต่อเนื่องสำหรับทีมขนาดเล็ก
|ตัวแทนที่ทำงานต่อเนื่องตามเหตุการณ์, เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส, Docker/โฮสต์เอง, ไลบรารีเวิร์กโฟลว์, การตรวจสอบและวิเคราะห์
|ราคาตามความต้องการ
|ออโต้เจน
|การร่วมมือหลายตัวแทนสำหรับการวิจัยและการแก้ปัญหาสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|ผู้วางแผน/ผู้ดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบ, การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน, การผสานเครื่องมือภายนอก, การแก้ไขข้อผิดพลาดและการสังเกต, รองรับ Python/. NET
|ราคาตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|ประสิทธิภาพการทำงานประจำวันภายใน Microsoft 365 สำหรับองค์กร
|สรุปการประชุมของทีม, การสร้างเนื้อหาใน Word และ PowerPoint, ข้อมูลเชิงลึกใน Excel, Copilot Studio สำหรับตัวแทนที่กำหนดเอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ใช้
|CrewAI
|เวิร์กโฟลว์แบบหลายตัวแทนสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
|สตูดิโอแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, เฟรมเวิร์ก Python, บทบาทของตัวแทน (นักวิจัย/นักวิเคราะห์/ฝ่ายสนับสนุน), การปรับใช้บนคลาวด์และในเครื่อง, การติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
|โอเพนซอร์ส
|AgentGPT
|ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยงานแบบอัตโนมัติสำหรับทีมขนาดเล็ก
|การแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย, การวิจัยและการรายงานแบบอัตโนมัติ, API ที่ผสานรวม, การสร้างแนวคิด, ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $40/เดือนต่อผู้ใช้
|Zapier AI
|การเชื่อมต่อ AI เข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่สำหรับทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ผู้สร้าง AI พร้อมแอปมากกว่า 8,000 รายการ, แชทบอท/อินเทอร์เฟซ/ตาราง, Copilot สำหรับการกระตุ้น, Zaps ที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การทำงานอัตโนมัติของไฟล์ & CRM
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือนต่อผู้ใช้
|ปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสำหรับองค์กร
|โมเดลหลายรูปแบบที่ทำงานตามธรรมชาติ-สู่การกระทำ, Web VQA สำหรับเอกสาร/PDF, ชั้นการกระตุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์, การวางแผนและการดำเนินการ
|ราคาตามความต้องการ
|UiPath
|ระบบอัตโนมัติสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
|การประสานงานแบบรวมศูนย์สำหรับตัวแทน AI, มนุษย์ และหุ่นยนต์, การทำความเข้าใจเอกสาร, ตัวสร้างตัวแทนแบบโค้ดต่ำ, การผสานรวมกับองค์กรมากกว่า 40 แห่ง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|ออร์บี้
|ระบบอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่พร้อมตรวจสอบและมีความเสี่ยงสูง
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงประสาทสัญลักษณ์ (Neuro-symbolic AI), แบบจำลองการกระทำขนาดใหญ่ (Large Action Model - LAM), การค้นพบกระบวนการ, การเข้าใจเอกสาร, การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|ลำแสง
|กำลังคน AI เฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับทีมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล
|ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงิน การดูแลสุขภาพ ค้าปลีก และกฎหมาย แพลตฟอร์ม AgentOS การออกแบบแบบโมดูลาร์ กระบวนการทำงานที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
|ราคาตามความต้องการ
|ถาม UI
|ระบบอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ด้วย Vision AI สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม Windows/Mac/Linux/iOS/Android, ตัวแทนวิชั่นสำหรับการทดสอบ UI, การประมวลผลเอกสาร, การผสานระบบกับผู้ให้บริการภายนอก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $57/เดือนต่อผู้ใช้
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนคืออะไร?
สิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่คือพวกมันตอบสนองต่อคำสั่ง นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI แบบตัวแทนสร้างความแตกต่าง
พวกเขาคือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานอย่างอิสระมากกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนขั้นตอน และดำเนินการตามแผนได้ด้วยการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
ตัวอย่างเช่น แทนที่ผู้จัดการจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประสานงานระหว่างทีมต่างๆ ระบบ AI แบบเอเจนติกสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
ในฝ่ายสนับสนุนลูกค้า อาจช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ในขณะที่เพียงแจ้งเตือนเฉพาะกรณีที่ซับซ้อนจริง ๆ ให้เจ้าหน้าที่มนุษย์เข้าไปดำเนินการ
โดยการผสมผสานการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และความสามารถในการใช้เครื่องมือภายนอก นี่คือสิ่งที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำเพื่อคุณ:
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการจัดการงานประจำและกระบวนการหลายขั้นตอน
- ลดความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า
- ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ด้วยการตัดสินใจที่ดีขึ้นและความเข้าใจในบริบท
- เรียนรู้จากผลการดำเนินงานในอดีตเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเอเจนต์ AI?
เครื่องมือ AI แบบเอเจนติกกำลังก้าวข้ามบทบาทของคู่หูอัจฉริยะแบบเดิม ไปสู่เอเจนต์ AI ที่สามารถวางแผน ดำเนินการ และปรับตัวได้ทั่วทั้งระบบของคุณ การเลือกใช้งานที่เหมาะสม หมายถึงการค้นหาแพลตฟอร์ม AI แบบเอเจนติกที่ตอบโจทย์การทำงานจริงของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่ฟีเจอร์ที่นำเสนอ
นี่คือวิธีง่ายๆ ในการตัดสินว่าอะไรจะช่วยให้คุณทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน:
- เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ กรณีการใช้งาน ของคุณ ด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างการทำงานอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยมนุษย์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบองค์กรที่มีอยู่และเครื่องมือภายนอกที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
- ความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง พร้อมบทบาท, เส้นทางการตรวจสอบ, และการควบคุมตามนโยบาย
- การประสานงานที่เชื่อถือได้ สำหรับการทำงานร่วมกันของหลายตัวแทน, หน่วยความจำ, และบริบทในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- พิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับขนาดได้และรองรับ ทำให้เวิร์กโฟลว์ทำงานได้รวดเร็วแม้ภายใต้ภาระงานหนักและง่ายต่อการตรวจสอบ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีมูลค่าสูงเพียงหนึ่งอย่างในทีมสนับสนุน, ฝ่ายปฏิบัติการ, หรือการตลาด จากนั้นขยายผลเมื่อผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว เชื่อมโยงเป้าหมายของภาษาธรรมชาติกับเครื่องมือเช่น Slack, Jira, Salesforce, หรือคลังข้อมูลของคุณ และลองใช้เฟรมเวิร์กเปิดเช่น Microsoft Semantic Kernel เพื่อผสานรวมอย่างสะอาดโดยไม่ต้องใช้โค้ดที่ซับซ้อนมาก รักษาขอบเขตให้เรียบง่ายและมองเห็นได้เพื่อให้ตัวแทนอัตโนมัติยังคงมีประโยชน์และน่าเชื่อถือ
เครื่องมือ AI แบบตัวแทนที่ดีที่สุด 13 อันดับ
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่ AI แบบเอเจนต์คืออะไรและวิธีการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมแล้ว มาดูเครื่องมือ AI แบบเอเจนต์ที่ดีที่สุดบางตัวที่กำลังสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับทีมกัน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการด้วย AI)
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่สัญญาว่าจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณ แต่หลายครั้งกลับกลายเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น พวกมันสามารถตอบคำถามหรือร่างบันทึกได้ แต่แทบจะไม่เข้าใจภาพรวมของงานคุณเลย
ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในแอปจัดการโครงการClickUp Brainเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ อัตโนมัติขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน และให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้า
การประสานงานโครงการอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
จินตนาการถึงทีมการตลาดที่กำลังจะเปิดตัวแคมเปญใหม่ ปกติแล้ว ผู้จัดการโครงการจะต้องใช้เวลาครึ่งวันในการสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และเตือนทุกคนถึงสิ่งที่ต้องทำ ด้วย ClickUp Brain เพียงอัปโหลดบรีฟเพียงครั้งเดียว AI จะวางแผนงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อทุกอย่างดำเนินไป
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้โครงการข้ามสายงานตกอยู่ในภาวะแยกส่วน Brain ตรวจสอบกิจกรรมข้ามระบบ และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ไหลไปทุกที่ เมื่อตั๋วใน Jira ปิดลง งานใน ClickUp ที่เชื่อมโยงก็จะอัปเดตทันที และการแจ้งเตือนใน Slack จะส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยที่ไม่ต้องมีใครเข้ามาแทรกแซง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUp Brain MAXเพื่อบันทึกไอเดียขณะเดินทาง การพูดเร็วกว่าการพิมพ์ถึง 4 เท่า (220 คำต่อนาทีเทียบกับ 45 คำ) ซึ่งเท่ากับ ประมาณ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และเนื่องจากClickUp Brain MAXเชื่อมต่อกับโมเดล AI พรีเมียมหลายตัว เช่น GPT-5, Claude และ Gemini คุณจึงไม่ต้องสลับแอปต่างๆ คุณสามารถแทนที่เครื่องมือหลายตัวได้ในครั้งเดียวและ ลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 88%
การสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรด้วย ClickUp AI agents
ในขณะที่ ClickUp Brain โดดเด่นในการวางแผนโครงการClickUp AI Agentsก็มอบความฉลาดเดียวกันนี้มาสู่การสนับสนุนลูกค้า
ตัวแทนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำมากกว่าการจัดหมวดหมู่หรือติดแท็กตั๋ว—พวกเขาสามารถ แก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่ต้นจนจบ การรีเซ็ตรหัสผ่าน การอัปเดตการสมัครสมาชิก หรือการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ จะถูกจัดการโดยอัตโนมัติ ไปจนถึงการตอบกลับลูกค้าและอัปเดตข้อมูลใน CRM
สำหรับปัญหาที่ละเอียดอ่อนหรือผิดปกติมากขึ้น ระบบ AI จะรู้ว่าเมื่อใดควรถอยออกมา ตั๋วเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ แต่จะมีการสรุปบริบททั้งหมดไว้อย่างเรียบร้อย นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูล และเวลาเพิ่มขึ้นในการให้การสนับสนุนที่รอบคอบ
📌 ตัวอย่าง: บริษัท SaaS แห่งหนึ่งใช้ ClickUp Brain เพื่อประมวลผลตั๋วงานง่าย ๆ หลายร้อยรายการในแต่ละวัน ตัวแทน AI จะส่งการยืนยัน ปิดเคส และอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมงานมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ต้องการความเห็นอกเห็นใจและความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
ผลลัพธ์คือประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า และทีมสนับสนุนที่รู้สึกไม่ถูกถ่วงด้วยงานซ้ำๆ
ด้วยคุณสมบัติเช่น การบาลานซ์ปริมาณงาน, การจัดสรรงานอย่างชาญฉลาด, และการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีอยู่ในตัว, ClickUp AI Agents ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงขึ้นได้ในขณะที่ระบบดูแลส่วนที่เหลือให้
คุณสามารถเลือกใช้ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp หรือสร้างของคุณเองสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะได้
หากคุณกำลังสงสัยว่า ClickUp Brain ช่วยทำงานอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและลดภาระงานของคุณได้อย่างไร นี่คือคู่มือฉบับย่อ:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนสรุปโครงการให้กลายเป็นแผนโครงการเต็มรูปแบบด้วย ClickUp Brain
- ซิงค์งานและการอัปเดตอัตโนมัติระหว่าง ClickUp, Jira และ Slack
- แก้ไขตั๋วสนับสนุนที่ซ้ำซ้อนด้วย AI Agents
- มอบหมายงานอย่างชาญฉลาดตามปริมาณงานและความพร้อมใช้งาน
- บันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องทำด้วยAI Notetaker ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกหนักหนาสำหรับทีมเล็กที่เริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐาน
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น Brain MAX มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ด, แบบฟอร์ม, และตอนนี้ ClickUp Brain ทำให้ฉันสามารถสร้างระบบที่สามารถปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับทุกกระบวนการทำงานได้ นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น
2. ตัวแทน LangChain (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเอง)
LangChain นำเสนอเครื่องมือสำหรับการสร้าง, ควบคุม, และPLOY ตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนได้. มันช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI ของคุณเองเพื่อการทำงานจริง, เชื่อมต่อพวกมันกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่แล้ว, และนำทางตัวแทนหลายตัวให้จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องยุ่งยากมาก.
ด้วย LangChain คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ขยายตัวได้ เพิ่มหน่วยความจำ เพื่อให้ตัวแทนของคุณจดจำบริบทได้ เชื่อมต่อระบบค้นหา ข้อมูล หรือการทำงานง่าย ๆ ให้ตัวแทนวางแผนขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน ทดลองทำ และรายงานกลับมา
LangGraph Studio ซึ่งเป็น IDE สำหรับตัวแทนเชิงภาพ ช่วยให้สร้างตัวแทนได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- สร้างตัวแทนอัจฉริยะที่กำหนดเองซึ่งเรียกใช้เครื่องมือและทำงานร่วมกันเพื่อทำงานหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
- เพิ่มหน่วยความจำเพื่อให้การสนทนาและประวัติการทำงานยังคงมีประโยชน์
- ผสมผสานผู้ให้บริการโมเดล, ที่เก็บข้อมูล, และ API ตามความต้องการของคุณที่เติบโตขึ้น
- สตรีมขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถดูการทำงานของงานและแทรกแซงเมื่อจำเป็น
- ประสานงานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนโดยใช้ LangChain Expression Language (LCEL)
ข้อจำกัดของ LangChain
- ต้องการความคุ้นเคยกับการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
- การปล่อยเวอร์ชันอย่างรวดเร็วอาจหมายถึงการอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าของคุณ
- มากกว่าที่คุณต้องการสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครั้งเดียวที่เรียบง่าย
ราคาของ LangChain
- นักพัฒนา: เริ่มฟรี แล้วจ่ายตามการใช้งาน
- บวก: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง LangChain
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ LangChain คือวิธีที่มันช่วยเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (เช่น OpenAI หรือ Cohere) กับเครื่องมือในโลกจริง ข้อมูล และ API ได้อย่างราบรื่น มันไม่ใช่แค่การป้อนคำสั่งให้กับโมเดลเท่านั้น—แต่เป็นการเชื่อมโยงขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ LangChain คือวิธีที่มันช่วยเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (เช่น OpenAI หรือ Cohere) กับเครื่องมือในโลกจริง ข้อมูล และ API ได้อย่างราบรื่น มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การป้อนคำสั่งให้กับโมเดลเท่านั้น—แต่เป็นการเชื่อมโยงขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเอเจนต์ AI ชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรม
3. AutoGPT (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทน AI แบบโอเพนซอร์สและทำงานต่อเนื่อง)
ในอนาคตอันใกล้คาดว่าการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ขายเกือบ7 ใน 10ครั้งจะถูกจัดการโดยเครื่องมืออัตโนมัติ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และแสดงให้เห็นว่าธุรกิจกำลังพึ่งพาตัวแทน AI ในการดูแลงานประจำวันอย่างรวดเร็วเพียงใด
AutoGPT เข้ากับอนาคตนี้ได้อย่างลงตัว ต่างจากแพลตฟอร์มหลายแห่งที่กักขังคุณไว้ในกล่องดำ AutoGPT เป็น โอเพ่นซอร์ส และสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น คุณสามารถโฮสต์เอง สร้างตัวแทนของคุณเอง หรือใช้ประโยชน์จากตัวแทนที่พร้อมใช้งานก็ได้
เมื่อตั้งค่าแล้ว ตัวแทนเหล่านี้สามารถทำงานต่อเนื่องได้, ทำงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น, และจัดการกับขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoGPT
- สร้าง ตัวแทน AI ที่ทำงานต่อเนื่อง ซึ่งตื่นขึ้นเมื่อมีตัวกระตุ้นและจัดการงานหลายขั้นตอน
- ออกแบบระบบการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อนโดยใช้บล็อกแบบโลว์โค้ด
- เร่งความเร็วการใช้งานทั่วไปด้วย Agent Builder และไลบรารีของเอเจนต์ที่พร้อมใช้งาน
- ติดตามการดำเนินการของงานและปรับปรุงความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ในตัว
- ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อเพิ่มเครื่องมือ, API, และตรรกะที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ AutoGPT
- การตั้งค่าโฮสต์เองและการใช้ Docker อาจใช้เวลามากสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- คุณยังคงต้องชำระค่าใช้บริการ API ของโมเดลและเครื่องมือภายนอก
- แพลตฟอร์มคลาวด์กำลังอยู่ในช่วงเปิดตัวแบบจำกัด ดังนั้นบางฟีเจอร์อาจต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว
ราคาของ AutoGPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AutoGPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: ในการสำรวจของเรามีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับงาน AI ในขณะที่ 62% ที่มากกว่านั้นชอบใช้เครื่องมือสนทนาเช่น ChatGPT และ Claude การยอมรับที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ช่วยและตัวแทนอาจเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นที่แคบกว่าในกระบวนการทำงานเฉพาะหรือกรณีการใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทาง ClickUp Chat สามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้! "
4. AutoGen (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองและการวิจัยแบบหลายตัวแทนที่มีความยืดหยุ่น)
ณ ตอนนี้ เราทราบแล้วว่าเครื่องมือ AI แบบตัวแทนส่วนใหญ่ทำงานเหมือนผู้ช่วยเดี่ยว พวกมันสามารถตอบคำถามหรือทำให้ขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้ แต่พวกมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่ต้องการการทำงานเป็นทีมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
AutoGen ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft Research ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป มันเป็น เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส ที่ออกแบบมาเพื่อการ ทำงานร่วมกันของหลายเอเจนต์ ซึ่งเอเจนต์อัจฉริยะหลายตัวสามารถแบ่งปันข้อมูล แบ่งบทบาท และแก้ไขปัญหาได้ร่วมกัน
แทนที่จะพึ่งพาโมเดลเดียวในการจัดการทุกอย่างในคำสั่งเดียว AutoGen สนับสนุนให้คุณคิดในรูปแบบของการสนทนา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีตัวแทน Planner ที่ช่วยแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตัวแทน Doer ที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และแม้กระทั่งตัวแทน Reviewer ที่ตรวจสอบคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ AutoGen
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบหลายตัวแทนสำหรับการแก้ปัญหาและการวิจัย
- สนับสนุน การส่งข้อความแบบอะซิงโครนัส สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ขยายขนาดได้และกระจายตัว
- อนุญาตการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก, API, และหน่วยความจำเพื่อเพิ่มศักยภาพของ AI ให้แข็งแกร่งขึ้น
- ให้เครื่องมือการสังเกตและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อการติดตามการดำเนินการของงาน
- ให้บริการสนับสนุนข้ามภาษาด้วย Python และ.NET สำหรับแอปพลิเคชันองค์กร
ข้อจำกัดของ AutoGen
- เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบมากกว่าการใช้งานในระดับธุรกิจที่ต้องการการผลิตจริง
- เอกสารและแหล่งเรียนรู้ยังมีจำกัด
- ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ราคาของ AutoGen
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AutoGen
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง AutoGen ว่าอย่างไร
รีวิวใน Redditนี้ได้แชร์ว่า:
AutoGen เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง หรือกำลังสร้างบทสนทนาแบบหลายตัวแทนในลักษณะงานวิจัยที่พร้อมใช้งานทันที
AutoGen เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง หรือกำลังสร้างบทสนทนาแบบหลายตัวแทนในลักษณะงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้ทันที
🧠 คุณรู้หรือไม่:องค์การแผนที่แห่งชาติของสหราชอาณาจักร Ordnance Survey ได้ค้นพบวิธีอันชาญฉลาดในการทำให้แผนที่ของตนทันสมัยอยู่เสมอ แทนที่จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจไปยังทุกที่ พวกเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิชันและปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (agentic AI) ที่สแกนภาพถ่ายทางอากาศและภาพถนนเพื่อตรวจจับสิ่งใหม่ๆ เช่น ถนนหรืออาคารที่สร้างใหม่ ซึ่งหมายความว่าแผนที่สามารถอัปเดตได้รวดเร็วกว่ามาก บางครั้งภายในไม่กี่วัน ดังนั้นเมื่อคุณค้นหาเส้นทางจักรยานใหม่หรือโครงการที่อยู่อาศัย ข้อมูลเหล่านั้นก็พร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
5. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวันภายใน Microsoft 365)
ผู้ช่วย AI ส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกเครื่องมือที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสลับแท็บไปมา Microsoft Copilot รู้สึกแตกต่างเพราะถูกสร้างขึ้นในซอฟต์แวร์ที่ผู้คนนับล้านใช้อยู่แล้ว—Word, Excel, Outlook, Teams และอื่นๆ อีกมากมาย
แทนที่จะคัดลอกเนื้อหาไปมาระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถขอให้ Copilot สรุปเนื้อหาของอีเมลทั้งเส้นเรื่อง สร้างสไลด์จากเอกสาร หรือวิเคราะห์ข้อมูลในสเปรดชีต ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมใน Teams สามารถให้ Copilot ดึงไฮไลท์จากกิจกรรมการแชทในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และร่างและปรับปรุงรายงานใน Word ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ทำงานโดยตรงในแอป Microsoft 365 เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Outlook
- สรุปการประชุมและหัวข้อสนทนาใน Microsoft Teams
- สร้างร่าง รายงาน การนำเสนอ และอีเมลได้ทันที
- ใช้ Copilot Search เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อข้อมูลข้าม Microsoft 365 และระบบอื่น ๆ
- สร้างตัวแทนธุรกิจแบบกำหนดเองด้วย Copilot Studio สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงิน หรือไอที
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนบางประเภท
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าในคำสั่งที่นานหรือซับซ้อนมากขึ้น
- ทำงานได้ดีที่สุดภายในระบบนิเวศของ Microsoft ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรี
- ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต โปร: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Microsoft Copilot
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
Copilot ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายชั่วโมงและทำให้ฉันสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากกว่าที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้ ด้วยการช่วยเหลือฉันในงานที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์
Copilot ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายชั่วโมงและทำให้ฉันสามารถมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าได้มากกว่าที่เคยทำได้ ด้วยการช่วยเหลือฉันในงานและวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
👀 ลองดูเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Copilot เพื่อทำให้ชีวิตและขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
6. CrewAI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์ที่คุณสามารถใช้งานได้จริง)
เกือบครึ่งหนึ่งของลูกค้าในปัจจุบันเชื่อว่าตัวแทนAI สามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจได้เมื่อจัดการกับข้อกังวลของพวกเขา
การเปลี่ยนแปลงของความไว้วางใจนั้นเปลี่ยนสิ่งที่ธุรกิจคาดหวังจากระบบอัตโนมัติ ไม่เพียงพออีกต่อไปที่ตัวแทนจะทำเพียงแค่งานให้เสร็จ
CrewAI ยกระดับกระบวนการไปอีกขั้นด้วยการช่วยให้คุณสร้าง ทีมของตัวแทน ที่ทำงานร่วมกัน ส่งต่อความรับผิดชอบ และแจ้งให้ทุกคนทราบเมื่อจำเป็น แทนที่จะมีผู้ช่วยคนเดียวทำงานอย่างโดดเดี่ยว คุณจะได้ทีมงานที่ประสานงานกัน ซึ่งสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาของทีมจริง
กลไกการประสานงาน ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจัดการการมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการควบคุมคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ CrewAI
- สร้างเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สตูดิโอแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเฟรมเวิร์ก Python
- มอบหมายบทบาทที่แตกต่างกันให้กับตัวแทน เช่น นักวิจัย นักวิเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และให้พวกเขาทำงานร่วมกัน
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มคลาวด์หรือติดตั้งในเครื่องเพื่อควบคุมได้มากขึ้น
- ติดตามประสิทธิภาพ, ROI, และประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือการสังเกตการณ์ที่มีอยู่ในตัว
- ขยายการใช้งานข้ามแผนกด้วยเทมเพลตและส่วนขยายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อจำกัดของ CrewAI
- ต้องการความรู้ Python บางส่วนสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
- เอกสารและตัวอย่างอาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับเฟรมเวิร์กอื่น ๆ
- อาจซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย
ราคา CrewAI
- การประสานงาน: โอเพนซอร์ส
- พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 500 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว CrewAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้คนพูดถึง CrewAI
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปัน:
ฉันชอบมากที่การกำหนดตัวแทนเฉพาะทางที่มีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะตัวเป็นเรื่องง่าย จากนั้นให้พวกเขาทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ LLM ที่แตกต่างกัน ปรับแต่งเครื่องมือตามตัวแทนแต่ละคน และกำหนดงานแบบไดนามิกผ่านโครงสร้างทีมงาน ทำให้ระบบมีพลังและสามารถปรับตัวได้สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบตัวแทนหลายตัวโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ฉันชอบมากที่การกำหนดตัวแทนเฉพาะทางที่มีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะตัวเป็นเรื่องง่าย จากนั้นให้พวกเขาทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ LLM ที่แตกต่างกัน ปรับแต่งเครื่องมือตามตัวแทนแต่ละคน และกำหนดงานแบบไดนามิกผ่านโครงสร้างทีมงาน ทำให้ระบบมีพลังและสามารถปรับตัวได้สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบตัวแทนหลายตัวโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างตัวแทน AI ที่ทรงพลังกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
7. AgentGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยงานโดยอัตโนมัติ)
AgentGPT โดย Reworkd ทำให้การเปลี่ยนความคิดเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นตัวแทน AI ที่ทำงานได้กลายเป็นเรื่องง่าย
แทนที่จะแยกคำสั่งทุกข้อด้วยตนเอง คุณตั้งเป้าหมายไว้ และแพลตฟอร์มจะจัดการส่วนที่เหลือโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ และทำให้เสร็จทีละขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทาง, การร่างรายงาน, หรือการคิดค้นไอเดียสำหรับแคมเปญ, AgentGPT จะให้คุณได้สัมผัสกับวิธีที่ตัวแทนอัตโนมัติสามารถช่วยลดภาระงานในชีวิตประจำวันของคุณได้
คุณสามารถให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือค้นหาใน Google และใช้ เทมเพลตสำเร็จรูป สำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ AgentGPT
- แยกเป้าหมายที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้
- ทำให้กระบวนการวิจัยและรายงานงานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
- สร้างไอเดียและเนื้อหาด้วยคำสั่งง่ายๆ
- ผสานรวมกับ API และเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ AgentGPT
- เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนตัวแทนและลูปงาน
- การปรับแต่งอาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อใช้งานหนัก
ราคาของ AgentGPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AgentGPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้คนพูดถึง AgentGPT
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
AgentGPT เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่สำคัญและแม่นยำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ภายในบริษัทเพื่อเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่และโดดเด่นได้
AgentGPT เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่ผู้ใช้สามารถรับผลลัพธ์ที่สำคัญและแม่นยำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ภายในบริษัทเพื่อนำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่และโดดเด่นได้
ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Deloitte, EY, PwC และ KPMGกำลังสำรวจระบบ AIที่ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือ—แต่ยังดำเนินการด้วยตนเอง แพลตฟอร์ม Zora AI ของ Deloitte และ EY. ai agentic ของ EY สามารถจัดการงานต่างๆ เช่น การบริหารการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการให้คำปรึกษาจากการขายชั่วโมงการทำงานไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่มอบให้
8. Zapier AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อ AI เข้ากับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว)
Zapier AI คือที่ที่การทำงานประจำวันมาบรรจบกับปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง
แทนที่จะเริ่มต้นจากหน้าเปล่า คุณเพียงแค่บอกสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว Zapier จะเชื่อมต่อความช่วยเหลืออัจฉริยะเข้ากับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว มันเชื่อมต่อกับแอปนับพัน ฟังช่วงเวลาที่สำคัญ และดำเนินการงานจนเสร็จสมบูรณ์
หากโลกของคุณขับเคลื่อนด้วยแบบฟอร์ม ปฏิทิน ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ตารางงาน และแชทต่าง ๆ Zapier AI จะเข้ามาช่วยได้อย่างลงตัว มันสามารถทักทายลูกค้าใหม่ทุกคน ทำความสะอาดข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ และส่งต่อไปยังขั้นตอนที่เหมาะสมในกระบวนการทำงานของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือความรู้สึกที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถร่างแนวคิดด้วยภาษาธรรมดาและได้กระบวนการทำงานที่ใช้งานได้จริงภายในไม่กี่นาที
ฟีเจอร์การประสานงานของ Zapier ยังช่วยให้คุณสร้าง แชทบอทและตัวแทน AI ที่กำหนดเอง และเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ของบริษัทเพื่อดำเนินการงานประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier AI
- เชื่อมต่อ AI เข้ากับแอปมากกว่า 8,000 แอปโดยไม่ต้องยุ่งยากด้วย Zapier MCP
- สร้างระบบอัตโนมัติโดยการพิมพ์คำสั่งด้วย AI builder
- รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ขณะที่คุณสร้างด้วย Copilot
- เปิดใช้งานเอเจนต์สำหรับงานที่ต้องการบริบทสูง เช่น สรุปงานและสรุปประเด็น
- สร้างแชทบอท, แบบฟอร์ม, หน้าเว็บ, และแอปพลิเคชันง่าย ๆ ด้วยแชทบอท, อินเตอร์เฟซ, และตาราง
ข้อจำกัดของ AI Zapier
- การแตกแขนงที่ซับซ้อนมักต้องการการปรับแต่งด้วยตนเอง
- ตัวแทนกำลังพัฒนาขึ้น แต่ยังคงรู้สึกพื้นฐานสำหรับงานที่ต้องการการปรับตัวอย่างแท้จริง
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่มแชทบอท, ตาราง, อินเตอร์เฟซ, หรือเอเย่นต์
- ดีที่สุดเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและทดสอบเล็กน้อยก่อนที่คุณจะไว้วางใจใช้งานจริง
ราคาของ Zapier AI
- ฟรี
- ข้อดี: $29.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: 103. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Chatbots/Interfaces/Tables addon: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน (แต่ละรายการ)
- ตัวแทน AI: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน
คะแนนและรีวิวของ AI Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,392 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,023 รีวิว)
สิ่งที่ผู้คนพูดถึง Zapier AI
รีวิวจาก Capterraนี้ได้แบ่งปันว่า:
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ Zapier เป็นไปในทางบวกมาก มันช่วยให้ฉันสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น "Zaps" มีความน่าเชื่อถือ และ Zapier มีเอกสารที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น *
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ Zapier เป็นไปในทางบวกมาก มันช่วยให้ฉันสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น "Zaps" มีความน่าเชื่อถือ และ Zapier มีเอกสารที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น *
📖 อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของตัวแทน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
9. Adept AI (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนข้ามแอปพลิเคชัน)
ฉันคิดมาตลอดว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษยชาติกำลังพัฒนาอยู่... ลึกซึ้งยิ่งกว่าไฟหรือไฟฟ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่เราเคยทำมาในอดีต
ฉันคิดมาตลอดว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษยชาติกำลังพัฒนาอยู่... ลึกซึ้งยิ่งกว่าไฟหรือไฟฟ้า หรือสิ่งใดก็ตามที่เราเคยทำมาในอดีต
มุมมองนั้นสะท้อนให้เห็นทั้งศักยภาพและความท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่มีเครื่องมือมากมายในปัจจุบันที่สามารถทำงานอัตโนมัติในงานที่เรียบง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงข้ามแอปพลิเคชัน ซึ่งธุรกิจจริงต้องพึ่งพาได้อย่างเชื่อถือได้
Adept AI ถูกออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างนั้น ด้วยการรวมข้อมูลการฝึกอบรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โมเดลหลายรูปแบบ และ ชั้นการกระทำ ที่เป็นเอกลักษณ์ มันสามารถแปลคำสั่งธรรมดาให้เป็นการกระทำที่ชัดเจนได้บนเว็บไซต์, PDF, และซอฟต์แวร์องค์กร
คุณสมบัติเด่นของ AI เชิงความชำนาญ
- แปลคำแนะนำภาษาธรรมชาติโดยตรงเป็นกระบวนการทำงานแบบครบวงจรข้ามแอปพลิเคชันเว็บและเครื่องมือสำหรับองค์กร
- ค้นหาและโต้ตอบกับองค์ประกอบบนหน้าจอ เช่น ปุ่ม ลิงก์ และฟิลด์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำสูง
- ตอบคำถามจากแหล่งข้อมูลที่ซับซ้อน รวมถึงไฟล์ PDF แผนภูมิ และตาราง ผ่าน ความสามารถ Web VQA
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่ด้วยความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบและต้องการการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ
- มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ระดับองค์กรเป็นหลัก ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือการใช้งานในระดับเล็ก
- เอกสารและแหล่งเรียนรู้อาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค
- การกำหนดราคาสามารถปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการเรียกใช้ API สูง
- พึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีอคติหรือไม่สมบูรณ์
การกำหนดราคา AI ที่เชี่ยวชาญ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว AI ที่เชี่ยวชาญ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Adept AI ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ SoftwareReviewsคนนี้แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ทำให้ Adept AI แตกต่างคือมันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ช่วยจริงมากกว่าเครื่องมือทั่วไป มันสามารถเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนและดำเนินการข้ามแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ ไม่ใช่แค่ให้คำตอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีทั้งกับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคและไม่มีความรู้ทางเทคนิค ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องมือ AI อื่นๆ หลายตัว
สิ่งที่ทำให้ Adept AI แตกต่างคือมันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ช่วยจริงมากกว่าเครื่องมือทั่วไป มันสามารถเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนและดำเนินการข้ามแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ ไม่ใช่แค่ให้คำตอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีทั้งกับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคและไม่มีความรู้ทางเทคนิค ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องมือ AI อื่นๆ หลายตัว
10. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ)
UiPath ซึ่งได้รับการยอมรับมานานว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยหุ่นยนต์ ได้ขยายการให้บริการโซลูชัน AI แบบเอเจนต์สำหรับองค์กรธุรกิจแล้ว
ต่างจาก RPA แบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด UiPath ผสมผสานเอเจนต์ AI หุ่นยนต์ และมนุษย์เข้าด้วยกันในชั้นการประสานงานเดียว คุณสามารถ สร้างเอเจนต์ที่กำหนดเอง และอนุญาตให้พวกเขาตัดสินใจตามความน่าจะเป็นโดยอิงจากเป้าหมายและบริบท
ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ประมวลผลคำร้องของบริษัทด้านการดูแลสุขภาพสามารถพึ่งพา UiPath ในการอ่านใบแจ้งหนี้ จัดประเภทด้วย AI ส่งต่อกรณีพิเศษไปยังมนุษย์ และปิดกระบวนการทำงานได้
UiPath มอบโซลูชันที่สมบูรณ์ ปลอดภัย และสามารถปรับขนาดได้สูงสำหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนและเร่งกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- ประสานการทำงานของตัวแทน AI, หุ่นยนต์ และมนุษย์ในแพลตฟอร์มเดียว
- สร้างตัวแทนแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือโค้ดต่ำอย่าง Agent Builder
- ติดตามและปรับขนาดตัวแทนด้วย UiPath Maestro เพื่อการกำกับดูแลและความโปร่งใส
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมากเป็นอัตโนมัติด้วย การเข้าใจเอกสาร ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับ SAP, Salesforce, Microsoft 365 และแอปพลิเคชันองค์กรกว่า 40 รายการ
ข้อจำกัดของ UiPath
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการหลายตัวแทน
- การใช้ทรัพยากรสูงต้องการเครื่องจักรที่ทรงพลัง
- การกำหนดราคาและการออกใบอนุญาตอาจดูซับซ้อนสำหรับกรณีการใช้งานขนาดเล็ก
ราคาของ UiPath
- พื้นฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง UiPath
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
แพลตฟอร์ม UiPath ใหม่สำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบตัวแทน (Agentic Automation) เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในวงการการทำงานอัตโนมัติระดับองค์กร สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการรวมเอเจนต์ AI หุ่นยนต์ และการทำงานร่วมกับมนุษย์เข้าไว้ในชั้นการประสานงานอัจฉริยะเพียงชั้นเดียว
แพลตฟอร์ม UiPath ใหม่สำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบตัวแทน (Agentic Automation) เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในวงการการทำงานอัตโนมัติขององค์กร สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการรวมเอเจนต์ AI, หุ่นยนต์ และการทำงานร่วมกับมนุษย์เข้าด้วยกันเป็นชั้นการประสานงานอัจฉริยะเพียงชั้นเดียว
11. Orby (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ต้องพร้อมตรวจสอบ มีความสำคัญสูง และต้องถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก)
Orby เลือกเส้นทางที่แตกต่างจากตัวแทน LLM แบบ "ป้อนคำสั่งแล้วรอผลลัพธ์" โดยอาศัย ปัญญาประดิษฐ์เชิงประสาทสัญลักษณ์ และ Large Action Model (LAM) เพื่อวางแผนการดำเนินการทีละขั้นตอนข้ามแอปพลิเคชันและส่วนติดต่อผู้ใช้ จากนั้นแสดงผลลัพธ์พร้อมเหตุผลที่สามารถตรวจสอบได้
ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่าคุณสามารถ ทำให้กระบวนการหลายระบบเป็นอัตโนมัติ (การปิดบัญชีทางการเงิน การตรวจสอบค่าใช้จ่าย การจัดการผู้ขาย) ด้วยการดำเนินการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ แทนที่จะใช้การตัดสินใจแบบคลุมเครือ
วงจรป้อนกลับแบบวนซ้ำ ภายในระบบช่วยปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการโดย Uniphore จุดขายของ Orby คือความน่าเชื่อถือระดับองค์กร ความปลอดภัย และระยะเวลาในการสร้างคุณค่าที่วัดได้ในระดับวัน—ไม่ใช่ไตรมาส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Orby
- ให้เหตุผลแบบทีละขั้นตอนผ่านปัญญาประดิษฐ์เชิงประสาทสัญลักษณ์เพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
- อัตโนมัติกระบวนการหลายแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนโดยใช้ Large Action Model (LAM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ ActIO
- ดึงข้อมูลและประมวลผลเอกสารได้ทันทีด้วย Agentic Document Understanding
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการ ซ่อมแซมตัวเอง ของ ActIO เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ค้นพบขั้นตอนการทำงานอย่างเงียบๆ ด้วยการค้นพบกระบวนการเบื้องหลังเพื่อการจัดการโครงการอัตโนมัติที่ปลอดภัยจากความเสี่ยง
- รับรองความปลอดภัยขององค์กรด้วยการเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัส และการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด
ข้อจำกัดของออร์บี้
- มีระบบนิเวศของเทมเพลตสำเร็จรูปที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ UiPath หรือ Zapier
- กำหนดให้มีการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อนำกระบวนการทำงานแบบ "อิสระภายใต้การแนะนำ" มาใช้
- การกำหนดราคาเน้นที่องค์กรและไม่เหมาะกับการใช้งานด้วยตนเอง
ราคาของ Orby
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Orby
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
12. Beam (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแรงงาน AI ที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง)
Beam ใช้วิธีการที่กล้าหาญโดยวางตำแหน่งตัวแทน AI สำหรับการจัดการโครงการ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ช่วย แต่เป็นกำลังแรงงานที่พร้อมสำหรับองค์กร
ไม่เหมือนกับเครื่องมือหลาย ๆ ตัวที่เน้นการทำงานอัตโนมัติทั่วไป Beam นำเสนอ แคตตาล็อกตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า มากมายที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน ค้าปลีก การดูแลสุขภาพ และกฎหมาย
แพลตฟอร์ม AgentOS ของมันเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการระบบหลายตัวแทนได้อย่างน่าเชื่อถือ พร้อมความถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความรวดเร็ว
องค์กรสามารถเลือกใช้การปรับใช้ระบบบนคลาวด์ หรือเลือกที่จะติดตั้งระบบภายในองค์กรและเก็บรักษาข้อมูลไว้ภายในองค์กรเอง
คุณสมบัติเด่นของ Beam
- ปรับใช้ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงิน การดูแลสุขภาพ กฎหมาย และค้าปลีก
- ทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนและหลายระบบเป็นอัตโนมัติด้วย AgentOS และการออกแบบแบบโมดูลาร์
- สนับสนุนการเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการทำงานแบบตัวแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เปิดใช้งาน การทำงานร่วมกันแบบหลายตัวแทน เพื่อการอัตโนมัติขององค์กรที่สอดคล้องกันมากขึ้น
- ปรับตัวแทนให้เข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของบริษัทคุณ
ข้อจำกัดของลำแสง
- ต้องการการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางที่นอกเหนือจากแคตตาล็อกที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ความโปร่งใสด้านราคามีจำกัด โดยฟีเจอร์ระดับองค์กรจะถูกจำกัดไว้หลังการสาธิต
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับทีมขนาดเล็กที่นำระบบหลายตัวแทนมาใช้
การกำหนดราคาแบบแยกส่วน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของบีม
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Beam
บทวิจารณ์ของ Gartnerนี้ได้แบ่งปันว่า:
การใช้ Beam AI เป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำทางที่ง่าย ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และคุณค่าที่ชัดเจนในงานประจำวัน
การใช้ Beam AI เป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำทางที่ง่าย ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และคุณค่าที่ชัดเจนในงานประจำวัน
👀เกร็ดความรู้:Walmart กำลังเปิดตัว"ซูเปอร์เอเจนต์" สี่คนซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI แบบเอเจนติก เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนซื้อของและทำงานร่วมกับบริษัท หนึ่งในนั้นชื่อว่า Sparky ซึ่งสามารถแนะนำสินค้าสำหรับการออกกำลังกายหรือสรุปรีวิวได้แล้ว ในไม่ช้า มันจะสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อสแกนสิ่งของในตู้เย็นของคุณและแนะนำสูตรอาหารได้ทันที
13. AskUI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ด้วย AI วิชั่น)
เกือบ 92% ของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาจะเพิ่มการลงทุนใน AI ในอีกสามปีข้างหน้า. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครื่องมือหลายตัวจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานบนเว็บ แต่พวกเขามักจะมองข้ามความเป็นจริงที่ธุรกิจดำเนินการบนระบบผสมผสานของเดสก์ท็อป แอปพลิเคชันมือถือ และระบบเก่า.
AskUI ช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วย Vision Agents ที่สามารถมองเห็นและดำเนินการได้บนทุกอุปกรณ์ ทำให้การทำงานอัตโนมัติรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถออกแบบและสร้างการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องรู้โค้ดหรือ API
สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน การประมวลผลเอกสาร และการทำงานอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ AskUI
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานข้ามระบบ Windows, macOS, Linux, iOS และ Android
- ทำการทดสอบภาพด้วย Vision Agents สำหรับการแสดงผลและรูปลักษณ์ของ UI
- ประมวลผลเอกสารและสกัดข้อมูลโดยใช้การจดจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, GitHub, Jenkins และ SharePoint
- รองรับทั้งไลบรารี Vision Agent แบบโอเพนซอร์สและโมเดลระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ AskUI
- การกำหนดราคาไม่โปร่งใสเท่าที่ควร ต้องติดต่อฝ่ายขายโดยตรงสำหรับแผนขนาดใหญ่
- กรณีการใช้งานขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคที่เกินกว่าการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่ใหม่ต่อแนวทางการทำงานอัตโนมัติแบบภาพ
ราคาของ AskUI
- โอเพนซอร์ส: ฟรี
- นักพัฒนา: $57.07 (€49)/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $173.55 (€149)/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ชั้นนำสำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI แบบตัวแทนที่สำคัญ
เมื่อKPMG ออสเตรเลียได้แนะนำ TaxBot ซึ่งเป็นตัวแทน AI ที่สามารถร่างรายงานคำปรึกษาทางภาษีจำนวน 25 หน้าได้ภายในวันเดียว ได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของตัวแทน AI
แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมตัวอย่างซ้ำซาก ผู้เชี่ยวชาญสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่มีคุณค่าสูงขึ้นและการวางกลยุทธ์ ขณะที่ AI รับผิดชอบงานที่ต้องใช้กำลังมาก
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า AI แบบเอเจนต์ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะที่เราพูดกันอยู่ มาดูตัวอย่างการใช้งานที่โดดเด่นที่สุดของมันกัน:
- การทำให้กระบวนการทางการเงินเป็นอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบบัญชี การตรวจจับการทุจริต และการวิจัยการลงทุนในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถเทียบได้
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการคาดการณ์ความต้องการ, เปลี่ยนเส้นทางการขนส่งระหว่างเกิดการหยุดชะงัก, และเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังเพื่อลดความล่าช้าและต้นทุน
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยตัวแทน AI ที่ตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และส่งต่อเคสที่ซับซ้อนเมื่อจำเป็น
- สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านการคัดกรองประวัติย่อ การจัดตารางสัมภาษณ์ งานปฐมนิเทศ และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน
- การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยการระบุช่องโหว่, ตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์, และจำลองการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน
- การเปิดทางสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ด้วยการแปลผลภาพทางการแพทย์ วิเคราะห์ประวัติผู้ป่วย และแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
- ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ในคลังสินค้า และตัวแทนการผลิตที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจริง
ความท้าทายและข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน
สำหรับคำมั่นสัญญาทั้งหมดของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน ความจริงก็คือมันยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เครื่องมือเหล่านี้กำลังเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของผู้คนและองค์กร และการเดินทางนั้นมาพร้อมกับอุปสรรคที่ควรสังเกต
เพื่อให้คุณไม่ถูกทำให้ประหลาดใจ นี่คือสิ่งที่คุณควรระวัง:
- การตัดสินใจอาจรู้สึกเหมือนกล่องดำ ทำให้ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นได้มาอย่างไร
- ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนบางครั้งอาจสะดุด ซึ่งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดล้มเหลวได้
- การผสานรวมกับระบบเก่าหรือระบบที่แข็งตัวอาจทำให้การนำไปใช้ช้าลงและจำกัดศักยภาพ
- ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต้องการการจัดการอย่างระมัดระวัง และการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ตัวแทน AI มากเกินไปอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไว้วางใจและความเป็นส่วนตัว
- ผลลัพธ์จะดีได้เพียงเท่าข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น และข้อมูลที่ล้าสมัยหรือมีอคติอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน
แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) สัญญาว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่ผู้คนได้รับประสบการณ์จากบริการในชีวิตประจำวันอีกด้วย นี่คือทิศทางบางประการที่ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้ว:
1. การดูแลลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การสนับสนุนจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเหมือนการคุยกับคนน้อยลง. AI จะค้นหาและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่คุณจะเอ่ยถึง.
บางบริษัทได้เริ่มทดลองใช้ระบบนี้แล้ว และประสบความสำเร็จอย่างมากGartner คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ระบบ AI จะสามารถแก้ไขปัญหาบริการที่พบบ่อยได้ถึง 80% โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
2. ทีมของตัวแทนที่ทำงานร่วมกัน
แทนที่จะมีเครื่องมือเดียวที่ทำทุกอย่าง เราจะเห็นตัวแทนหลายตัวที่สื่อสารและแบ่งเบาภาระงาน ตัวหนึ่งอาจเฝ้าดูเส้นทางการขนส่ง อีกตัวอาจปรับการคาดการณ์ทางการเงิน และอีกตัวอาจอัปเดตข้อความของลูกค้าแบบเรียลไทม์
คิดเสียว่ามันเป็นทีมดิจิทัลที่ทำงานประสานกันอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เพื่อให้ทีมมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่สำคัญกว่า
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp
3. บทบาทที่ใหญ่ขึ้นในสาขาที่ละเอียดอ่อน
ในพื้นที่เช่นการดูแลสุขภาพและการเงิน ที่ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือมีความสำคัญที่สุด AI จะมีบทบาทที่ระมัดระวังมากขึ้นแต่ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ระบบเหล่านี้จะมอบชั้นการสนับสนุนเพิ่มเติม ตั้งแต่ช่วยแพทย์ในการระบุเคสเร่งด่วนได้รวดเร็วขึ้น ไปจนถึงการตรวจจับกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ปกติก่อนที่มันจะก่อให้เกิดอันตราย
คลิกอัพ และดูตัวแทนของคุณทำงาน
เราได้ครอบคลุมเนื้อหาจำนวนมากในคู่มือนี้ โดยพิจารณาว่าเครื่องมือ AI แบบเอเจนต์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การแก้ปัญหา และการสนับสนุนซึ่งกันและกันของผู้คนอย่างไร ทุกเครื่องมือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามคือภาพรวมที่ใหญ่กว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันอย่างไร
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp ด้วย ClickUp Brain และ AI Agents งานต่างๆ จะได้รับการจัดการก่อนที่จะสะสมจนล้นมือ โครงการต่างๆ จะดำเนินไปตามแผนโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำไปซ้ำมา และการสนับสนุนจะรู้สึกได้ถึงความรวดเร็วและความเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ด้วยทุกอย่างตั้งแต่เอกสารโครงการและงานต่างๆ ไปจนถึง SOP ของทีมและการสนทนาในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันในที่เดียว ClickUp ช่วยแก้ปัญหาการขยายตัวของ AIที่ไม่จำเป็นและการขาดบริบท AI สามารถเข้าถึงงานของคุณและแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคุณ
หากคุณสงสัยว่าจะเริ่มต้นกับ Agentic AI ได้ที่ไหน ClickUp คือก้าวแรกที่ปลอดภัยสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักปฏิบัติตามชุดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) สามารถตัดสินใจได้ทันที ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องมีคำสั่งอย่างต่อเนื่อง มันให้ความรู้สึกเหมือนการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่รอบคอบ มากกว่าการกดปุ่มตามคำสั่ง
ใช่ครับ/ค่ะ อย่างแน่นอน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่โตเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ เครื่องมือหลายอย่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว ดังนั้นแม้แต่ทีมขนาดเล็กก็สามารถใช้เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ และเพิ่มเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ เช่น การให้บริการลูกค้าหรือการเติบโตของธุรกิจ
ไม่มีตัวเลือก "ดีที่สุด" สำหรับทุกคน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ เครื่องมือบางอย่างเสนอเวอร์ชันฟรีที่ครอบคลุมการใช้งานพื้นฐาน เช่น การทำงานอัตโนมัติของงานหรือการสนับสนุนลูกค้าอย่างง่าย หากคุณเพิ่งเริ่มต้น การลองใช้แผนฟรีเป็นวิธีที่ดีในการดูว่าอะไรเหมาะกับคุณก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติม
แพลตฟอร์มชั้นนำส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยมีมาตรการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่โปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
การเงิน, การดูแลสุขภาพ, และการบริการลูกค้า กำลังเห็นการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ แต่ความจริงก็คือ ทุกสาขาที่มีกระบวนการซ้ำซาก, ข้อมูลจำนวนมาก, หรือการโต้ตอบกับลูกค้า สามารถได้รับประโยชน์ได้ ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงทรัพยากรบุคคล, AI แบบเอเจนติกกำลังเริ่มทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นทุกที่