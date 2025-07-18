ตัวแทน AI กับ AI เชิงสร้างสรรค์: ความแตกต่างที่สำคัญและกรณีการใช้งาน

วันนี้ เกือบ75% ของพนักงาน ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในที่ทำงาน
หมดยุคของ AI แบบดั้งเดิมที่ใช้เพียงตัวเดียวสำหรับการจดจำรูปแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จากงานเขียนโค้ดไปจนถึงการเขียนและการวิจัย นี่คือจุดเริ่มต้นของ AI ที่เข้าใจบริบท ซึ่งเป็นอนาคตของการทำงาน
วันนี้, AI ประเภทต่าง ๆ ให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันในโลกจริงที่หลากหลาย. สองหมวดหมู่หลักของ AI ที่กำลังกำหนดอุตสาหกรรมสมัยใหม่คือ AI แบบตัวแทน และ AI แบบสร้างสรรค์.
ความแตกต่างอยู่ที่วิธีการประมวลผลและใช้ข้อมูลการฝึกอบรม ในขณะที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่มีความเชี่ยวชาญสูง อีกหนึ่งเป็นเหมือนผู้ร่วมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
บทความนี้จะสำรวจความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ ข้อได้เปรียบ และกรณีการใช้งานของตัวแทนAIเทียบกับ AI เชิงสร้างสรรค์
โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์แตกต่างจากตัวแทน AI อย่างไรในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน?
นี่คือความแตกต่างหลักระหว่างตัวแทน AI และ AI เชิงสร้างสรรค์:
|คุณสมบัติ
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
|ฟังก์ชันการทำงาน
|ทำงานอย่างอิสระ ตัดสินใจ และโต้ตอบกับผู้ใช้หรือระบบ
|เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาใหม่ เช่น ข้อความ รูปภาพ ดนตรี และโค้ด โดยอาศัยรูปแบบที่ได้เรียนรู้
|ผลลัพธ์
|สร้างการกระทำ การตัดสินใจ และการตอบสนองตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือการเรียนรู้แบบเสริมแรง
|ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ รวมถึงข้อความ ศิลปะ ดนตรี และการสนทนาที่สมจริงเหมือนมนุษย์
|กรณีการใช้งาน
|ขับเคลื่อนแชทบอท ผู้ช่วยเสมือนจริง ยานพาหนะอัตโนมัติ บอทสนับสนุนลูกค้า และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
|สร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI, งานเขียนเชิงสร้างสรรค์, การประพันธ์เพลง, เนื้อหาการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และการช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด
|เป้าหมาย
|ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
|เลียนแบบความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและเป็นต้นฉบับ
|การโต้ตอบของผู้ใช้
|ดำเนินการในลักษณะที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำถามเฉพาะเจาะจง
|สนับสนุนการสำรวจแบบเปิดกว้าง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและปรับแต่งผลลัพธ์ได้
|กระบวนการเรียนรู้
|ปฏิบัติตามตรรกะตามกฎ, การเรียนรู้แบบเสริมแรง, หรือการปรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
|ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเช่น GPT และโมเดลการกระจาย
|ตัวอย่างจากโลกจริง
|สิริ, อเล็กซ่า, รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ,ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์, และระบบแนะนำ
|ChatGPT, Midjourney, DALL·E และนักแต่งเพลง AI
ตอนนี้ มาเจาะลึกในรายละเอียดกัน
เอเจนต์ AI คืออะไร?
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการทำงานเฉพาะด้าน ซึ่งดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจที่กำหนดไว้ ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จะตัดสินใจและโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
คิดถึงตัวแทน AI เป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่มีสมองของตัวเอง ต่างจากซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบ AI นี้ตัดสินใจอย่างอิสระตามสิ่งที่มันสังเกตเห็นและเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำงานอย่างเป็นระบบผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดำเนินการงานที่ซับซ้อนตามข้อมูลนำเข้า ทำให้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มันทำงานอย่างอิสระ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรับตัวกับข้อมูลใหม่ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามประสบการณ์ที่ผ่านมา
นี่คือคำอธิบายแบบภาพเพื่อตอบคำถามว่า 'เอเจนต์ AI คืออะไร?' 🎥
การประยุกต์ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง
การใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติมีความหลากหลาย. มาเปรียบเทียบและเปรียบเทียบการใช้งานของ AI สร้างสรรค์และตัวแทน AI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ:
- บริการลูกค้า: บริษัทใช้ตัวแทน AI เพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้าที่เป็นกิจวัตร ทำให้ทีมสนับสนุนมนุษย์สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
โรงพยาบาลออตตาวา ตัวอย่างเช่นใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยโดยให้ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา
- ความช่วยเหลือส่วนบุคคล: โมเดลภาษาขนาดใหญ่ขับเคลื่อนผู้ช่วย AI ที่จัดการปฏิทิน ตั้งการแจ้งเตือน และตอบคำถามตามความต้องการ ผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้ทำให้งานประจำวันราบรื่นขึ้นโดยเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่นผู้ช่วย AI ของธนาคารแห่งอเมริกาชื่อ Ericaจัดการกับคำถามของลูกค้าเกินหนึ่งล้านคำถามต่อวัน มันช่วยเหลือในภารกิจเช่น ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และติดตามรูปแบบการใช้จ่าย Erica ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเรียนรู้ ปรับตัว และตอบสนองตามคำแนะนำแบบเรียลไทม์และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง
- ระบบอัตโนมัติ: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนทุกสิ่งตั้งแต่รถยนต์ไร้คนขับที่ประมวลผลสภาพถนนแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงระบบค้าปลีกที่วิเคราะห์รูปแบบการซื้อสินค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ยานสำรวจ Mars Curiosity ของ NASAใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ภูมิประเทศ มันเลือกเส้นทางสำรวจได้อย่างอัตโนมัติ แสดงให้เห็นว่าตัวแทน AI สามารถทำงานได้อย่างอิสระ—แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์คืออะไร?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาโดยการศึกษาและเรียนรู้จากรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่ ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และแม้แต่โค้ดซอฟต์แวร์
แอปพลิเคชัน AIหลายตัวใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาเพื่อผลิตผลลัพธ์ต้นฉบับตามคำสั่งหรือคำขอ เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์สำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา ตั้งแต่การแต่งเพลงและสร้างภาพ ไปจนถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการออกแบบ
การประยุกต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในโลกจริง
บริษัทจริง ๆ ได้เริ่มนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในทางที่น่าสนใจแล้ว:
- การสร้างเนื้อหา: AI สร้างสรรค์สามารถสร้างบทความบล็อก, โฆษณา, และเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการสร้างข้อความ, รูปภาพ, และวิดีโอตามคำแนะนำ
ยกตัวอย่างเช่น Akbankธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ได้ใช้เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาให้เร็วขึ้นถึง 40% และเพิ่มอัตราการคลิกแคมเปญได้อย่างน่าประทับใจถึง 70%
แบรนด์ใหญ่ยังใช้ Gen AI เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยโคคา-โคล่าได้ร่วมมือกับ OpenAIเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่แฟน ๆ สามารถสร้างผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครโดยใช้สัญลักษณ์แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
- การสร้างวิดีโอ: ในทำนองเดียวกัน AI เชิงสร้างสรรค์สามารถใช้ในการสร้างวิดีโอได้ โดยสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว ปรับปรุงคุณภาพของฟุตเทจ และสังเคราะห์ภาพที่สมจริงจากข้อความหรือภาพที่ป้อนเข้าไป
เอเจนซีสร้างสรรค์Lucid Dream Networkได้เพิ่มผลผลิตขึ้นถึง 350% โดยใช้เครื่องมือวิดีโอ AI
- การออกแบบผลิตภัณฑ์: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ช่วยเร่งกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการสร้างต้นแบบและปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังแนะนำการออกแบบที่สร้างสรรค์โดยอิงจากพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้าไป
ในวงการแฟชั่น โครงการอย่างClothingGAN บน GitHubแสดงให้เห็นว่า AI เชิงสร้างสรรค์สามารถจุดประกายไอเดียการออกแบบใหม่ๆ ได้อย่างไร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้แอปผู้ช่วยส่วนตัว AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
AI ตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?
เมื่อใดควรใช้ตัวแทน AI เทียบกับ AI สร้างสรรค์ จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณหรือโครงการส่วนตัว
เอไอ เอเจนต์: ผู้ช่วยดิจิทัลอัจฉริยะของคุณ
ตัวแทน AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จุดแข็งของพวกเขาอยู่ที่การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวแทน AI ในงานบริการลูกค้าสามารถช่วยตอบคำถามทั่วไปได้ทันทีและส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์
มาสำรวจวิธีการที่ตัวแทน AI สามารถนำมาใช้ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
✅ การทำงานอัตโนมัติ
ตัวแทน AI ทำให้งานต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการจัดการอีเมลเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการกำหนดเวลาและการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
✅ การสนับสนุนการตัดสินใจและข้อมูลเชิงลึก
ตัวแทน AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำนายความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
✅ บริการลูกค้าและการสนับสนุน
พวกเขาเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และสามารถให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ การบริหารโครงการ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนสามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดการงาน การมอบหมายงาน และกำหนดเวลาได้ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยการจัดระเบียบความรู้ เวลา และเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดทำงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่าย การวางแผนการลงทุน และการจัดสรรทรัพยากร
📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ?
ด้วยพลังของ ClickUp Brainที่ขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับผู้ใช้ ClickUp ถึง 60%!
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: แหล่งพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณต้องการให้มันสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ให้แรงบันดาลใจทางสร้างสรรค์ หรือช่วยเหลือในการเขียน การออกแบบ หรือการเขียนโปรแกรม. เทคโนโลยีนี้สามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านการตลาด สื่อ และบันเทิง.
นี่คือวิธี:
✅ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ช่วยอัตโนมัติในการสร้างข้อความทางการตลาด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย เนื้อหาวิดีโอ และแคมเปญโฆษณา ซึ่งช่วยลดเวลาในการผลิตได้อย่างมาก สื่อมวลชนใช้ความสามารถนี้ในการร่างบทความข่าวและบทสรุป ในขณะที่อุตสาหกรรมบันเทิงนำไปใช้สำหรับการเขียนบท การออกแบบตัวละคร และการประพันธ์ดนตรี
✅ ข้อมูลเชิงลึกและการปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล
นักการตลาดใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น ระบบแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้
นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้สร้างเกมที่กำลังพัฒนาเกม คุณสามารถใช้ Gen AI เพื่อทำนายความชอบของผู้ชมเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณดีขึ้น
✅ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
เนื่องจาก AI สร้างสรรค์มุ่งเน้นไปที่การปรับให้เหมาะกับบุคคล คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับแต่งแคมเปญการตลาดทางอีเมล, โฆษณา, และคำแนะนำสินค้าได้. สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และปรับปรุงการรักษาลูกค้าไว้และการมีส่วนร่วม.
✅ การปรับปรุงการผลิตและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
นักการตลาดสามารถใช้ AI เชิงกำเนิดในการปรับแคมเปญแบบเรียลไทม์และการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตัดต่อวิดีโอและการสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการพัฒนา
👀 คุณรู้หรือไม่? โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เป็น ประเภทของโมเดล AI แบบสร้างเนื้อหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อความ เช่น การสนทนา การสรุปเนื้อหา และการแปลภาษา ในทำนองเดียวกัน เอเจนต์ AI ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติ ตัดสินใจ และโต้ตอบกับผู้ใช้หรือสภาพแวดล้อม
ตัวแทน AI และ AI สร้างสรรค์รวมตัวกันใน ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตของการทำงาน และเราได้เห็นตัวอย่างมากมายว่าตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานได้หลายสิบชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
แต่การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI หลายตัวจะขัดจังหวะการทำงานของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น? มันขาดบริบทและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงได้ ฐานความรู้ การสนทนา ปฏิทิน และงานของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันและไม่เชื่อมต่อกัน และไม่ใช่เรื่องง่าย (หรือควรทำ) ที่จะให้เครื่องมือ AI หลายตัวเข้าถึงข้อมูลงานของคุณ
วิธีที่ ClickUp ขจัดปัญหาการกระจายตัวของเครื่องมือ AI
สิ่งที่คุณต้องการคือ AI ที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งผสานพลังของตัวแทน AI, โมเดล AI สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ, เข้ากับบริบทที่สมบูรณ์ของระบบนิเวศการทำงานที่กว้างขวางของคุณและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ พร้อมการรับประกันความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง
และนั่นคือสิ่งที่ClickUp Brainมอบให้คุณอย่างแท้จริง ในฐานะเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันเชื่อมต่อ งาน เอกสาร ผู้คน และระบบความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณ อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การทำงาน ฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้เสียงเพื่อสร้างงาน สรุปการประชุม อัตโนมัติการติดตามผล หรือสร้างภาพด้วย Talk to text
- ค้นหาและดึงข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อใด ๆ จากนั้นดำเนินการด้วย AI
- สนทนากับโมเดล AI ล่าสุด เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับการเขียนโค้ด การเขียน การให้เหตุผลที่ซับซ้อน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป
- สร้างภาพ งาน ข้อความ โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย—โดยไม่ต้องใช้การเขียนคำสั่งหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
เราไปไกลกว่าเดิมด้วยClickUp Brain MAX: ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งรวม AI, การค้นหา, และการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกันในทุกแอปการทำงาน เปิดยุคใหม่ของ AI ที่เข้าใจบริบท และยุติความวุ่นวายของเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ClickUp Brain ให้บริการการใช้โมเดล Gen AI หลายตัว เช่น Claude, ChatGPT และ Gemini เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ดีที่สุดจาก Brain ไม่จำเป็นต้องใช้ LLM หลายตัว
แนนซี่ แฮมเล็ต เจ้าของ Kokua Creative Group ผู้ใช้ ClickUp กล่าวไว้ว่า:
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการจัดการโครงการที่มีสมาชิกในทีมหลายคน เราใช้มันเพื่อจัดการโครงการออกแบบสร้างสรรค์, เนื้อหา, โซเชียลมีเดีย, โครงการเว็บไซต์ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกโครงการมีบอร์ดของตัวเอง และเราสามารถดูโครงการตามลูกค้าหรือทั่วทั้งองค์กรได้"
ทำให้การวางแผนโครงการและการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย
ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือการอัปเดตของทีมใช่ไหม? ClickUp Brain ให้คำตอบทันทีตามบริบทโดยวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ต้องส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานหรือค้นหาข้อความเก่าอีกต่อไป
ระบบ AI สามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp Brain จะช่วยสร้างงานย่อย กำหนดเส้นตาย และมอบหมายความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสรุปความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยที่คุณไม่ต้องเปิดงานแต่ละรายการอีกด้วย
นอกเหนือจาก Brain แล้ว ClickUp ยังมีตัวแทน AI สองประเภท:
1. ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp
ตัวแทนระบบอัตโนมัติเหล่านี้ถูกสร้างไว้ ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อตัวกระตุ้นบางอย่างและจากนั้นโพสต์การอัปเดต รายงาน หรือคำตอบในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่น ทีมบริหารโครงการมีช่องทางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการริเริ่มในการนำกระบวนการใหม่มาใช้ สมาชิกทีมคนหนึ่งได้ตั้งค่าตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทีมอื่นถามว่า ใครคือผู้นำโครงการนี้?
ไม่กี่วินาทีต่อมา ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติของช่องทางจะตอบกลับด้วยชื่อของผู้นำโครงการและแหล่งข้อมูลสองแห่งที่พวกเขาพบข้อมูลนี้
นี่คือประเภทต่างๆ ของตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานใน ClickUp:
2. ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองของ ClickUp
ClickUp Custom Autopilot Agentsปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ ใช้ตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเราเพื่อตั้งค่า Custom Autopilot Agents ในหลายพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, และแชทในพื้นที่ทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ช่องของทีม HR ได้รับคำถามจำนวนมาก ผู้นำด้านพันธมิตรบุคคลต้องการใช้ AI เพื่อตอบคำถามบางส่วนและช่วยให้ทีมมีเวลาว่างมากขึ้น พวกเขาจึงสร้างตัวแทน Autopilot แบบกำหนดเองในช่อง โดยสั่งให้ตอบคำถามเฉพาะเมื่อคำตอบอยู่ในความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น
จากนั้น พวกเขาได้ระบุให้ตัวแทนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autopilot Agent) ตอบกลับเฉพาะเมื่อข้อความของผู้ใช้มีตัวอย่างที่ชัดเจนและตรงประเด็นเท่านั้น พวกเขายังให้ตัวอย่างคำถามแก่ตัวแทนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการวิศวกรรมคำสั่ง, เทคนิค, และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
เขียนอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ได้รวดเร็ว และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยเขียนใน ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการส่วนตัวของคุณ ช่วยขัดเกลาเนื้อหาของคุณด้วยระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัว และแนะนำการปรับปรุงตามสไตล์การเขียนและบริบทของคุณ
ต้องการตอบกลับข้อความได้เร็วขึ้นหรือไม่? ฟีเจอร์ตอบกลับด่วนด้วย AI ช่วยให้คุณพิมพ์ข้อความสั้น ๆ ได้ และระบบจะสร้างคำตอบที่เป็นมืออาชีพโดยปรับให้เข้ากับน้ำเสียงที่คุณต้องการ
สำหรับข้อความเสียง ClickUp Brain จะสร้างข้อความถอดความโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงประเด็นการสนทนาในภายหลัง คุณยังสามารถใช้ความสามารถในการสร้างเนื้อหาของ AI ของ ClickUp Brain โดยการสร้างภาพด้วยคำแนะนำบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อทำให้การนำเสนอของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการของคุณ
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ AI ที่:
- สร้างรายงานการประชุมสแตนด์อัพประจำวันโดยเน้นจุดความคืบหน้าสำคัญ
- สร้างการอัปเดตงานโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและขั้นตอนถัดไป
- วิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นเพื่อตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
- ช่วยสร้างระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเอาชนะความท้าทายทั่วไปของ AI
ทีมสามารถใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานประจำวันได้เช่นกัน เมื่อเขียนรายงานข้อบกพร่องหรือร่างการอัปเดตโครงการ เทมเพลตเหล่านี้จะให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยรักษาความสม่ำเสมอในขณะที่ประหยัดเวลาอันมีค่า
เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
ClickUp Chatคือเครื่องมือการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์ม ที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน AI ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาโดยการผสานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากโปรเจ็กต์ งาน และเอกสารของคุณ
ด้วย AI เป็นแกนหลัก ClickUp Chat สามารถสรุปการหารือ, ค้นหาข้อมูลโครงการที่สำคัญ, และสร้างงานได้โดยตรงจากบทสนทนาของคุณ
นี่คือวิธีที่มันเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน:
✅ การค้นหาข้อมูลทันที: ต้องการไฟล์จาก Google Drive หรือไม่? เพียงแจ้ง ClickUp Chat (ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Drive เชื่อมต่อกับบัญชี ClickUp ของคุณแล้ว) ✅ สรุปอย่างรวดเร็ว: หากคุณพลาดหัวข้อสำคัญ คุณสามารถคลิก 'catch me up' เพื่อรับสรุปโดย AI✅ สร้างงานขณะเดินทาง: มอบหมายงานกลางการสนทนา เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ และกำหนดสมาชิกทีมโดยอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแชท✅ เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น: เชื่อมโยงงานและเอกสารภายในแชทได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดการสลับแอป
📖 อ่านเพิ่มเติม:ความแตกต่างระหว่างแมชชีนเลิร์นนิงกับปัญญาประดิษฐ์
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์: โซลูชัน AI สำหรับการทำงานครบวงจรจาก ClickUp
ความแตกต่างระหว่างตัวแทน AI และ AI เชิงสร้างสรรค์แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ตัวแทน AI มีความสามารถโดดเด่นในการดำเนินการตามภารกิจอย่างอิสระและตัดสินใจในเวลาจริง ดังที่เห็นได้จากรถยนต์ไร้คนขับและผู้ช่วยอัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ โดยเรียนรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่การประมวลผลภาษาธรรมชาติไปจนถึงการสร้างงานศิลปะ
ClickUp รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน!
บนแพลตฟอร์มเดียว คุณจะได้รับทั้งประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของตัวแทน AI และความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ของ AI เชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่การดำเนินการงานอัตโนมัติไปจนถึง การจัดการโครงการที่ตระหนักถึงบริบท ClickUp Brain คือคำตอบของคุณสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่พัฒนาไปอีกขั้น
คุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เลย!