11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bardeen AI สำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ในปี [year]

Bardeen AI เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับงานประจำวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่เห็นผลเร็ว เช่น การย้ายข้อมูลระหว่างแอปต่าง ๆ และการจัดการงานซ้ำ ๆ ให้เป็นระเบียบ
แต่เมื่อทีมของคุณเริ่มเติบโต การทำงานอัตโนมัติจะไม่ใช่แค่ "สิ่งที่ดีถ้ามี" แต่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คุณต้องการการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้ แม้เมื่อข้อมูลนำเข้าเปลี่ยนแปลงและกระบวนการไม่ได้เป็นเส้นตรง 100%
และนั่นมักจะเป็นจุดที่ทีมเริ่มเจอข้อจำกัด: การผสานระบบที่ไม่ลึกพอ, ระบบอัตโนมัติที่ล้มเหลวในกรณีพิเศษ, และ AI ที่ไม่สามารถเข้าใจบริบทข้ามระบบได้จริงๆ
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bardeen AI นี้ขึ้นมา
เราครอบคลุมเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น, ย้ายข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือข้ามแพลตฟอร์ม, และขยายตัวได้กับการดำเนินงานจริง (ไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล)
มาเถอะ มาช่วยคุณหาการตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณกัน! 🛠️
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Bardeen AI?
ในขณะที่ Bardeen AI เป็นที่ชื่นชอบของหลายทีมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซากและคุณสมบัติการดึงข้อมูล (ซึ่งเชื่อถือได้เป็นส่วนใหญ่) ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอสำหรับการขยายการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน AIไปยังหลายทีมและเครื่องมือต่างๆ
นี่คือข้อจำกัดบางประการที่รีวิวจริงมักจะระบุบ่อยที่สุด:
- ความยากลำบากในการจัดการกับขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหน้าเว็บที่เปลี่ยนแปลงหรือตรรกะขั้นสูงแบบ 'ถ้า-แล้ว'
- ผลลัพธ์การดึงข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอ บางฟิลด์อาจถูกข้ามหรือดึงข้อมูลผิดพลาด โดยเฉพาะจากหน้าที่โครงสร้างผิดปกติ
- การขาดการผสานรวมกับระบบเดิมและการไม่มี API บางตัวทำให้การอัตโนมัติข้ามเครื่องมือทั้งหมดที่ผู้คนใช้ทุกวันเป็นเรื่องยากขึ้น
- ทริกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับบางแอป ตัวอย่างเช่น ทริกเกอร์ของ Notion เช่น 'สร้างหน้า' หรือ 'อัปเดตหน้า' ไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- การปรับแต่งที่จำกัด การเปลี่ยนชื่อตัวแปร การเปลี่ยนลิงก์เทมเพลตหลังจากสร้างสเครปเปอร์ หรือการปรับแต่งตัวอย่าง ฯลฯ ไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? 81% ของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติใช้ผลิตภัณฑ์AI ในโครงการระบบอัตโนมัติอย่างน้อยสัปดาห์ละไม่กี่ครั้ง
ทางเลือกของ Bardeen AI แบบสรุป
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bardeen AI และสิ่งที่แต่ละตัวมีให้:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับพื้นที่ทำงาน (ClickUp Brain), ระบบอัตโนมัติ, ตัวแทน AI + ตัวแทนพิเศษ, แดชบอร์ด, การค้นหา, การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
|ทีมที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานภายใน + การทำงานอัตโนมัติของงาน + ตัวแทน AI ภายในศูนย์กลางการทำงานเดียวกัน
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Zapier
|Zaps แบบหลายขั้นตอน, ตรรกะเงื่อนไข, การเชื่อมต่อมากกว่า 8,000 รายการ, การตรวจสอบและบันทึก, การแมป Canvas, ตัวแทน AI + ส่วนเสริม Copilot
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) และทีมที่ต้องการคลังการผสานระบบที่ใหญ่ที่สุดและกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน
|ทำให้
|แผนผังการไหลแบบภาพ, เราเตอร์ + ตัวกรอง, ตัวทำซ้ำ, การแปลงข้อมูลที่แข็งแกร่ง, โมดูล HTTP, โมดูล AI + เอเจนต์
|นักพัฒนาที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่มองเห็นได้และการขยายตัวที่ประหยัดงบประมาณ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.59 ต่อเดือน
|n8n
|การควบคุมโฮสต์ด้วยตนเอง, JS ภายในเวิร์กโฟลว์, ความยืดหยุ่นของ API, เวิร์กโฟลว์ย่อย/เทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, การประสานงานของเอเจนต์ AI
|ทีมเทคนิคที่ต้องการการควบคุม การโฮสต์ด้วยตนเอง และตรรกะการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 24 ยูโรต่อเดือน
|Workato
|สูตรอาหารสำหรับองค์กร, การกำกับดูแล, บันทึกการตรวจสอบ, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, ตัวเชื่อมต่อระดับองค์กร
|องค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเหมาะสมในทุกระบบ
|ราคาตามความต้องการ
|ระบบอัตโนมัติของ Notion
|ทริกเกอร์ฐานข้อมูล, ปุ่มแม่แบบ, ตัวแทน Notion AI, API และการผสานรวม
|ทีมที่ใช้ Notion เป็นหลักและต้องการระบบอัตโนมัติแบบเบา ๆ พร้อมเอกสารและงานในที่เดียว
|ฟรีสำหรับงานไม่เกิน 100 งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน
|บูรณาการอย่างสมบูรณ์
|ระบบอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว, การตั้งค่าแบบมีคำแนะนำ SmartConnect, เครื่องมือสร้างด้วย AI, ไลบรารีระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่
|ผู้เริ่มต้นที่ต้องการระบบอัตโนมัติแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่ามาก
|ฟรีสำหรับงานไม่เกิน 100 งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|UiPath
|ระบบ RPA แบบครบวงจรสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ UI, ความน่าเชื่อถือระดับองค์กร, ระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง + องค์ประกอบ
|องค์กรที่เน้นการดำเนินงานและต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มากกว่าเครื่องมือ API
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|IFTTT
|แอปเล็ตที่ทำงานตามเงื่อนไขง่าย ๆ → การกระทำ, ระบบอัตโนมัติที่เหมาะกับผู้ใช้, การตั้งค่าที่ง่ายดาย
|ผู้ใช้ส่วนบุคคลและผู้ใช้ระบบบ้านอัจฉริยะที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $3.99 ต่อเดือน
|Tray. io
|ระบบ iPaaS แบบ low-code, กระบวนการทำงานที่เน้น API เป็นหลัก, การผสานระบบแบบฝังตัว, ตัวสร้างเอเจนต์ Merlin AI, บันทึกการทำงาน, การโปรโมทสภาพแวดล้อม
|ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมที่ต้องการการบูรณาการในระดับองค์กรพร้อมระบบอัตโนมัติแบบฝังตัว
|ราคาตามความต้องการ
|การลอยตัว
|ตัวแทนแชท AI, บทสนทนาสำเร็จรูป, การจัดเส้นทาง, การส่งต่อแบบเรียลไทม์, การบันทึกข้อมูลหลังเวลาทำการ, การจองประชุมผ่านแชท
|ทีมขายและทีมรายได้ที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับการแปลงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการจองการประชุมทันที
|ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bardeen AI ที่คุณควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันเลย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมภายในและตัวแทนอัจฉริยะที่เข้าใจบริบท)
ทีมส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ AI ห้าหรือหกตัวที่แตกต่างกัน หนึ่งตัวสำหรับการสร้างเนื้อหา หนึ่งตัวสำหรับการทำงานอัตโนมัติ หนึ่งตัวสำหรับการสรุป หนึ่งตัวสำหรับการรายงาน...และอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สร้างปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าAI Sprawl คุณจะมีเครื่องมือและโมเดล AI มากเกินไปที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ค่าใช้จ่ายของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่บริบทจะยิ่งแตกแยกมากขึ้นเรื่อยๆ
นี่คือปัญหาที่ClickUpแก้ไขได้อย่างตรงจุด นี่คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกงาน เอกสาร การสนทนา และโครงการของคุณไว้ในระบบเดียว และ AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงบนพื้นฐานนั้น
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทน Bardeen AI:
ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจงานของคุณ
ClickUp Brainเป็นชั้น AI ที่รับรู้บริบทซึ่งเข้าใจพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงงาน กำหนดเวลา ทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และขีดความสามารถของทีม
ดังนั้น เมื่อคุณถามคำถามกับ Brain มันจะให้คำตอบโดยค้นหาจากพื้นที่ทำงานจริงของคุณ รวมถึงโฟลเดอร์ รายการ และโปรเจกต์เดียวกันที่คุณจะเปิดทีละรายการด้วยตนเอง และเนื่องจาก ClickUp รู้อยู่แล้วว่าคุณทำงานอย่างไร ใครคือทีมงานของคุณ แต่ละทีมรับผิดชอบอะไร และสิทธิ์การเข้าถึงเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้รับจึงมีความเกี่ยวข้อง แม่นยำ และคำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึงอย่างครบถ้วน
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:
- เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานจริง ด้วยการแปลงการพูดคุย บันทึก และแนวคิดต่าง ๆ ให้กลายเป็นงานที่มีบริบทที่ถูกต้องแนบมาด้วย
- ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยบริบทโครงการแบบเรียลไทม์ โดยคำนึงถึงกำหนดส่ง เจ้าของงาน ความเกี่ยวข้อง และภาระงานของทีมโดยอัตโนมัติ
- สร้างและอัปเดตงานได้โดยตรงภายใน ClickUp ตั้งแต่การร่างเอกสารและแสดงความคิดเห็น ไปจนถึงการอัปเดตสถานะงาน
- รับทราบข้อมูลทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น ด้วยคำตอบแบบเรียลไทม์สำหรับคำถาม เช่น อะไรถูกบล็อก อะไรเปลี่ยนแปลง และอะไรที่ต้องให้ความสนใจในวันนี้
ไม่เพียงเท่านี้ClickUp Brain MAX(เพื่อนคู่คิดบนเดสก์ท็อปของ Brain) ยังให้คุณเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Brain MAX มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน ไม่ใช่แยกอยู่ในแอปต่างหาก
⭐ โบนัส: พูดอย่างเป็นธรรมชาติและเปลี่ยนคำแนะนำทางวาจาให้กลายเป็นอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษรได้ทันทีด้วยTalk to Text ใน ClickUp Brain MAX ไม่ว่าคุณจะกำลังพูดระหว่างการประชุม Zoom, ระดมความคิดออกเสียงดัง หรือแชร์อัปเดตอย่างรวดเร็ว เสียงของคุณจะถูกแปลงเป็นงานที่ใช้งานได้ทันทีภายใน ClickUp
เห็นสิ่งที่สำคัญทันทีด้วยสรุปโครงการด้วย AI
หนึ่งในกรณีการใช้งานที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของ ClickUp Brain คือการสรุปโครงการโดยใช้ AI Brain จะสแกนงาน, การสนทนา, ความคิดเห็น และการอัปเดตของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างสรุปโครงการที่ชัดเจน ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการตรวจสอบสถานะโครงการด้วยตนเอง
ด้วยสรุปโครงการ AI คุณสามารถ:
- รับมุมมองรวมของความคืบหน้าโครงการของคุณ แสดงให้เห็นว่าอะไรเสร็จสิ้นแล้ว กำลังดำเนินการ หรือล่าช้า
- แสดงตัวบล็อคและความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและการพึ่งพาที่ซ่อนอยู่ในความคิดเห็นยาวๆ
- เห็นความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำว่าใครรับผิดชอบอะไร และอะไรที่ต้องให้ความสนใจต่อไป
- เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสมาชิกทีมใหม่ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องให้พวกเขาอ่านประวัติงานย้อนหลังเป็นสัปดาห์
คุณสามารถขอให้มันวิเคราะห์โครงการของคุณและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินงานได้
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
ทำไมต้องหยุดแค่การรับอัปเดตเกี่ยวกับงานของคุณกับ AI? ทำไมไม่มอบหมายให้มันด้วยล่ะ? ใน ClickUp มี 2 วิธีในการทำเช่นนั้น: ClickUp Automations และ ClickUp Super Agents
ClickUp Automationsช่วยทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้กฎง่ายๆ ที่อิงตามโครงสร้างการกระตุ้น → เงื่อนไข → การดำเนินการ คุณสามารถทำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการติดตามผล ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการโครงการเนื้อหา คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เมื่อใดก็ตามที่งานย้ายไปยังสถานะ 'ร่างพร้อม' ClickUp จะสามารถมอบหมายงานนั้นให้กับบรรณาธิการทันที เพิ่มความสำคัญ และเพิ่มความคิดเห็นพร้อมขั้นตอนถัดไป โดยจะดำเนินการเฉพาะเมื่องานนั้นมีกำหนดส่งอยู่แล้วเท่านั้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ด้วยตนเองผ่านเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp หรือเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาให้กับ ClickUp Brain แล้ว ClickUp จะตั้งค่ากฎให้คุณโดยอัตโนมัติ
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด: ทุกการทำงานอัตโนมัติจะถูกบันทึกไว้ด้วย ดังนั้นหากมีสิ่งใดไม่ทำงานตามที่คาดหวัง คุณสามารถดูได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นและปรับแต่งให้เหมาะสม
ดูการทำงานจริงได้ในวิดีโอนี้!
ระบบอัตโนมัติที่คิดได้ด้วยตัวเอง: ClickUp AI Super Agents
ในขณะที่ระบบอัตโนมัติช่วยลดภาระงานของคุณไปได้มาก งานหลายอย่างที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติทำนั้นยังต้องอาศัยการตัดสินใจ นั่นคือจุดที่ClickUp Super Agentsเข้ามาช่วย
เพื่อนร่วมทีม AI เหล่านี้ทำงาน 100% แบบเรียลไทม์—พวกเขาคอยดูแลพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการตามสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีบั๊กที่มีความสำคัญสูงไม่ได้รับการอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง ตัวแทนสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ ยกระดับปัญหา หรือแม้กระทั่งมอบหมายงานใหม่ให้ผู้อื่น
คุณสามารถกำหนดค่าตัวแทนให้เฝ้าระวังงานที่ค้างอยู่, SLA ที่พลาด, หรือคำสำคัญเฉพาะในความคิดเห็นได้ พวกเขาสามารถ ทำงานตามกำหนดเวลาหรือตอบสนองแบบเรียลไทม์ และด้วย ความจำและความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด ในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจึงฉลาดพอที่จะโต้ตอบกับทั้ง ClickUp และเครื่องมืออื่นๆ ของคุณผ่าน API
เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมมนุษย์ คุณสามารถ ส่งข้อความส่วนตัว, @กล่าวถึง, และมอบหมายงานให้กับ Super Agents ได้
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpและAI Cardsเพื่อ ติดตามการอัปเดตโครงการและสถานะงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมมองเห็นความคืบหน้าและปัจจัยเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
- บันทึกการประชุมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงของคุณและช่วยถอดความบทสนทนาแบบเรียลไทม์พร้อมสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ
- รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน. ทำงานร่วมกันโดยตรงภายในClickUp Chat ซึ่งการสนทนา การอัปเดต และข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณจะเชื่อมโยงกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
- ค้นหาทุกสิ่งได้ทันทีในทุกเครื่องมือ.ClickUp Enterprise Searchช่วยให้คุณค้นหางาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Jira, Figma และ GitHub ทั้งหมดได้จาก ClickUp
- ใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อซิงค์เครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot, GitHub และ Twilio หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองด้วยเว็บฮุคเพื่อทำงานอัตโนมัติข้ามแอปของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจดูซับซ้อนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวที่มีความสุขแบ่งปันว่า:
ระบบ AI ภายในงานมีประโยชน์มาก ช่วยในการสรุปงาน การมอบหมายงานใหม่ การค้นหางาน และประหยัดเวลาโดยทั่วไปสำหรับงานเล็กๆ น้อยๆ ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกันและช่วยลดงานซ้ำๆ มากมายในการจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ และคุณสามารถแทนที่ด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ฮ่าๆ
ระบบ AI ภายในงานมีประโยชน์มาก ช่วยในการสรุปงาน, การมอบหมายงานใหม่, การค้นหางาน, และประหยัดเวลาในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกัน และสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ได้มากมาย เช่น การมอบหมายความสำคัญ เป็นต้น และคุณสามารถแทนที่สิ่งนั้นได้ด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้นไปอีก ฮา ๆ
👀 คุณรู้หรือไม่? 52% ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์กล่าวว่าเครื่องมือAI และตัวแทน AI ช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ 16.5% ใช้ตัวแทน AI ในที่ทำงานทุกวัน (โดยมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นใช้เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน)
2. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมแอปอย่างกว้างขวางและกระบวนการทำงานทางธุรกิจ)
Zapier เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอนอย่างเป็นระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อแต่ละการทำงานเข้าด้วยกันและเพิ่มตรรกะเพื่อปรับเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเส้นทางของลีดให้แตกต่างกันตามขนาดของดีล, ทำความสะอาดและเสริมข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนซิงค์ไปยังเครื่องมืออื่น, หรือแม้แต่หยุดเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไม่ตรงตามที่ต้องการ
เครื่องมือนี้ยังมีAI Copilotสำหรับการทำงานอัตโนมัติอีกด้วย แทนที่จะต้องคิดและทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วให้ AI Agent ตัดสินใจดำเนินการตามนั้นในแอปต่าง ๆ ของคุณ
AI Copilot ยังมีประโยชน์เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ มันแนะนำขั้นตอน ชี้ให้เห็นช่องโหว่ในตรรกะ และเร่งความเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึง บันทึกกิจกรรม และแม้แต่การตรวจสอบแบบอนุมัติสำหรับการดำเนินการที่ละเอียดอ่อน เพื่อให้ระบบอัตโนมัติปลอดภัยเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อแอปกว่า 8,000 รายการครอบคลุม CRM, การตลาด, การเงิน, การสนับสนุน, การวิเคราะห์ และเครื่องมือภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนโดยอัตโนมัติ
- สร้างภาพกระบวนการทำงานโดยใช้ Zapier Canvas ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติในรูปแบบแผนผังได้ พร้อมวางแผนกระบวนการทั้งหมดก่อนเริ่มสร้างจริง
- ทำงานร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน การเข้าถึงตามบทบาท การควบคุมของผู้ดูแลระบบ และประวัติเวอร์ชัน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้การทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เสียหาย
- ตรวจสอบสุขภาพของระบบอัตโนมัติโดยใช้ประวัติการทำงานของงาน, บันทึก, การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด, การลองทำใหม่ และการควบคุมความน่าเชื่อถือ
ข้อจำกัดของ Zapier
- ทริกเกอร์อาจทำงานช้ากว่าที่คาดไว้ และในบางกรณี กระบวนการทำงานอาจล้มเหลวโดยไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ชัดเจน
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
ฟังความคิดเห็นจากผู้รีวิว G2:
Zapier ทำให้การเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ ของเราและอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นเรื่องง่ายอย่างเหลือเชื่อ ในฐานะธุรกิจโค้ชขนาดเล็ก เราประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการอัตโนมัติการส่งแบบฟอร์ม อีเมลต้อนรับลูกค้า และการซิงค์ข้อมูลระหว่างแอปต่าง ๆ เช่น Google Sheets, HubSpot และ Google Calendar มันเชื่อถือได้ ใช้งานง่าย และไม่ต้องการทักษะการเขียนโค้ด — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมเล็กแต่กำลังเติบโตอย่างเรา
Zapier ทำให้การเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ ของเราและอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ในฐานะธุรกิจโค้ชขนาดเล็ก เราประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการอัตโนมัติการส่งแบบฟอร์ม อีเมลต้อนรับลูกค้า และการซิงค์ข้อมูลระหว่างแอปต่าง ๆ เช่น Google Sheets, HubSpot และ Google Calendar มันเชื่อถือได้ ใช้งานง่าย และไม่ต้องการทักษะการเขียนโค้ด — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมเล็กแต่กำลังเติบโตอย่างเรา
🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คำว่า 'Automation' ถูกบัญญัติขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยวิศวกรของฟอร์ดในปี 1946 เพื่ออธิบายการใช้เครื่องมือและระบบควบคุมอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในสายการผลิต
3. สร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เน้นภาพและประหยัดงบประมาณ)
ใน Make ทุกการทำงานอัตโนมัติจะถูกจัดวางเป็นแผนผังการไหล เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลเคลื่อนย้ายจากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่งอย่างไร คุณสามารถแยกเวิร์กโฟลว์หนึ่งออกเป็นหลายเส้นทาง รันขั้นตอนเฉพาะเมื่อเงื่อนไขบางอย่างตรงกัน และประมวลผลรายการทีละรายการเมื่อคุณกำลังทำงานกับรายการ
เครื่องมือนี้ยังรองรับผู้รวบรวมข้อมูล (aggregators) ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการรวบรวมผลลัพธ์จากหลายขั้นตอนและนำทุกอย่างกลับมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบก่อนที่จะผลักดันต่อไป มันผสานการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ตัวแทน (agent-based automation) กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แทนที่จะกำหนดทุกขั้นตอน คุณเพียงแค่กำหนดเป้าหมาย และตัวแทนจะช่วยตัดสินใจการกระทำต่อไปตามบริบท ทำให้กระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและง่ายต่อการจัดการในขนาดใหญ่
ด้วยการจัดการข้อมูลในตัว คุณสามารถทำความสะอาดข้อความ จัดการวันที่ หรือปรับรูปแบบข้อมูลได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ ซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลจริงเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จากการผสานแอปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการทำงานร่วมกับจุดสิ้นสุดขั้นสูง การเรียก API แบบกำหนดเอง และการกำหนดค่าที่ละเอียด แทนที่จะใช้เพียงขั้นตอนพื้นฐานแบบทริกเกอร์-แอคชั่น
- ฝังโมดูล AI แบบลากและวางเพื่อสร้าง สรุป จัดประเภท หรือเสริมข้อมูลได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องใช้สคริปต์หรือปลั๊กอินภายนอก
- ลดปัญหาในการผลิตด้วยบันทึกการดำเนินการและการจัดการข้อผิดพลาดที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเกิดข้อผิดพลาดที่ใดและทำไมเวิร์กโฟลว์ถึงล้มเหลว
- ออกแบบกระบวนการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อเร่งการสร้างสถานการณ์และลดความพยายามในการสร้างตรรกะการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
กำหนดขอบเขต
- เวิร์กโฟลว์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเมื่อขยายขนาด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถอ่านได้โดยมนุษย์มักทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด
กำหนดราคา
- ฟรี
- คอร์: เริ่มต้นที่ $10. 59/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $18.82 ต่อเดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Make อย่างไรบ้าง?
Make มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างมาก และตัวสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายสาขา การจัดการข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาด ราคาสมเหตุสมผลกว่า Zapier สำหรับการใช้งานหนัก
Make มีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างมาก และตัวสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพนั้นค่อนข้างมั่นคงจริง ๆ ดีกว่ามากสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายสาขา การจัดการข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาด ราคาสมเหตุสมผลกว่า Zapier สำหรับการใช้งานหนัก
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนผังกระบวนการสำหรับ ClickUp, Excel และ Word
4. n8n (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบโฮสต์เองพร้อมการควบคุมทางเทคนิค)
n8n เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่... แทนที่จะมอบทุกอย่างให้กับเครื่องมืออัตโนมัติแบบกล่องดำ คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพโดยใช้โหนด, สาขา, เงื่อนไข, และลูป หากคุณต้องการ คุณสามารถโฮสต์ระบบได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าระบบอัตโนมัติของคุณจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง และข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งออกนอกระบบของคุณ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณวาง JavaScript ลงในเวิร์กโฟลว์ได้โดยตรง เรียกใช้ API ใดก็ได้ที่คุณต้องการ หรือแม้แต่สร้างโหนดของคุณเองหากจำเป็น นอกจากนี้ โมเดล AI ยังสามารถใช้เพื่อแนะนำเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป ใช้เครื่องมือใด หรือจะส่งข้อมูลไปยังที่ใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ n8n
- ประสานการทำงานของตัวแทน AI ที่เข้าใจข้อมูลนำเข้า เลือกเครื่องมือตัวแทน AI ที่เหมาะสม และดำเนินการหลายขั้นตอนโดยใช้ LLM, API และระบบภายใน
- ปรับขนาดและติดตามการทำงานของเวิร์กโฟลว์ด้วยบันทึกการดำเนินการ การลองทำใหม่ การแก้ไขข้อผิดพลาดทีละขั้นตอน และการประมวลผลตามคิวสำหรับงานที่มีปริมาณมาก
- นำตรรกะการทำงานอัตโนมัติกลับมาใช้ใหม่โดยแบ่งเวิร์กโฟลว์ออกเป็นเวิร์กโฟลว์ย่อยและแม่แบบเวิร์กโฟลว์ ทำให้ง่ายต่อการมาตรฐานกระบวนการทำงานระหว่างทีม
ข้อจำกัดของ n8n
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการกำหนดค่าสามารถทำให้เกิดการดำเนินการมากเกินไปหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูปหรือกระบวนการทำงานแบบดึงข้อมูล
n8n ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: 24€/เดือน (~$28/เดือน)
- ข้อดี: 60€/เดือน (~70$/เดือน)
- ธุรกิจ: 800€/เดือน (~$936/เดือน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
n8n คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง n8n อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง n8n:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ n8n. io คือความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมต่อแอป บริการ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบได้ง่ายด้วยภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานเว็บสเครปปิ้งซ้ำๆ และการจัดการข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Apify
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ n8n. io คือความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมต่อแอป บริการ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบได้ง่ายด้วยภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานเว็บสเครปปิ้งซ้ำๆ และการจัดการข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Apify
5. Workato (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบและการทำงานอัตโนมัติในระดับองค์กรขนาดใหญ่)
การทำงานอัตโนมัติใน Workato หมุนรอบ สูตรสำเร็จ สูตรสำเร็จหนึ่งสามารถจัดการหลายขั้นตอน เงื่อนไข เส้นทางขนาน การอนุมัติ และการจัดการข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม เนื่องจากคุณสามารถทำความสะอาดข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง นำกฎทางธุรกิจมาใช้ และเสริมข้อมูลภายในเวิร์กโฟลว์ได้เอง จึงเหมาะสำหรับกระบวนการที่ความแม่นยำสำคัญกว่าความเร็ว
ผู้ช่วยของ Workato ใช้ AI เพื่อช่วยให้ทีมสร้างและจัดการระบบอัตโนมัติได้เร็วขึ้น และยังสามารถช่วยทำงานจากข้อมูลที่ยุ่งเหยิงเมื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ได้ ตัวแทน AI ของ Workato ที่เรียกว่า Genies สามารถเฝ้าดูเหตุการณ์ คิดวิเคราะห์ขั้นตอนถัดไป และดำเนินการหลายขั้นตอนภายในกฎขององค์กรได้
คุณยังได้รับ Agent Studio สำหรับสร้างและจัดการพวกมัน รวมถึง ฐานความรู้ของตัวแทน เพื่อให้ Genies สามารถดึงบริบทจากข้อมูลภายในได้ นอกจากนี้ การตรวจสอบที่แข็งแกร่งพร้อมบันทึกการดำเนินการและการลองใหม่ทำให้ง่ายต่อการตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้แน่ใจว่าการทำงานอัตโนมัติทำงานอย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Workato
- ผสานรวมกับระบบองค์กรและระบบเดิมด้วยตัวเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและ API แบบสองทิศทาง
- ควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติและ AI ด้วยการเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, การแยกสภาพแวดล้อม, และ Enterprise Model Context Protocol (MCP) เพื่อการใช้งานAI อย่างปลอดภัยและมีบริบท
- โต้ตอบกับเวิร์กโฟลว์ผ่าน Workbot ใน Slack หรือ Microsoft Teams ทำให้การเรียกใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นเรื่องง่ายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Workato
- รู้สึกถูกจำกัดเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก หรือโค้ดที่กำหนดเองที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเปรียบเทียบกับเครื่องมือ iPaaS ที่เน้นสำหรับนักพัฒนามากกว่า
ราคาของ Workato
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Workato
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workato อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Workato:
ผมขอขอบคุณ Workato สำหรับความสามารถที่แข็งแกร่งในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผมอย่างมาก ฟีเจอร์ที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษคือความง่ายดายในการตั้งค่าทริกเกอร์รายวัน ฟังก์ชันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจประจำวันของผม ช่วยให้ผมสามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียกใช้ API เพื่อดึงข้อมูลและถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของผม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้มั่นใจว่างานของผมดำเนินไปอย่างราบรื่น
ผมขอขอบคุณ Workato สำหรับความสามารถที่แข็งแกร่งในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผมอย่างมาก ฟีเจอร์ที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษคือความง่ายดายในการตั้งค่าทริกเกอร์รายวัน ฟังก์ชันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจประจำวันของผม ช่วยให้ผมสามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียกใช้ API เพื่อดึงข้อมูลและโอนย้ายไปยังฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของผม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้งานของผมดำเนินไปอย่างราบรื่น
🚨 ข่าวสารด้านสถิติ: รายงานสถานะของ AI โดย McKinseyพบว่า 23% ของบริษัทกำลังขยายระบบ AI แบบตัวแทนในอย่างน้อยหนึ่งด้านแล้ว ในขณะที่อีก 39% กำลังทดลองใช้งานอย่างจริงจัง
6. Notion Automations (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการรวมเอกสารและงานให้เป็นศูนย์กลาง)
หากทีมของคุณใช้ Notion เป็นที่เก็บข้อมูลโน้ต วิกิ งาน และตัวติดตามโครงการอยู่แล้ว API และการผสานรวมของ Notion จะทำให้การจัดการโครงการแบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มตรงเข้าสู่ฐานข้อมูลงาน อัปเดตหน้าเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเครื่องมืออื่น หรือทริกเกอร์การติดตามผลเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่
Notion ยังมีระบบอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูล ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ เช่น 'เมื่อมีการสร้างหน้า' หรือ 'เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ' จากนั้นจึงดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การกำหนดเจ้าของ การอัปเดตสถานะ การตั้งวันที่ หรือการส่งการแจ้งเตือน
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง, ความสัมพันธ์, และการรวมข้อมูลจะรักษาข้อมูลให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องอัปเดตข้อมูลเดียวกันในที่ต่าง ๆ อีกต่อไป Notion Agent ช่วยสร้างหน้า, อัปเดตฐานข้อมูล, มอบหมายงาน, และจัดระเบียบเนื้อหาข้ามหน้าต่าง ๆ ได้ในครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion Automations
- ดำเนินการงานหลายขั้นตอนภายใน Notion โดยใช้ Notion Agent ที่สามารถสร้าง แก้ไข จัดระเบียบ และอัปเดตหน้าต่างๆ จากคำสั่งเดียว
- เร่งความเร็วในการคิดและเขียนด้วย Notion AI สำหรับสรุป ร่าง การวิเคราะห์เอกสาร และถามตอบที่อิงกับพื้นที่ทำงาน
- ขยายเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยใช้ Notion API และการเชื่อมต่อเมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลไหลเข้าหรือออกจากเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติของ Notion
- คุณต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกเมื่อคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติข้ามแอปที่ซับซ้อน เช่น การดำเนินการในเบราว์เซอร์หรือกระบวนการทำงานที่ต้องใช้หลายระบบ
- คุณยังไม่สามารถสร้างตัวแทนที่สามารถปรับแต่งได้ใน Notion ได้ในตอนนี้
ราคาของ Notion Automations
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Notion Automations
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion Automations อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2:
ฉันชื่นชมวิธีที่ Notion ช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและสูตรที่เชื่อมโยงกับทุกแบบฟอร์มได้ ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับความต้องการของฉันได้ ฟังก์ชันนี้มีความสะดวกเป็นพิเศษเพราะช่วยให้ฉันจัดการและเชื่อมโยงโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับข้อจำกัดด้านเวลา
ฉันชื่นชมวิธีที่ Notion ช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและสูตรที่เชื่อมโยงกับทุกแบบฟอร์ม ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับความต้องการของฉันได้ ฟังก์ชันนี้มีความสะดวกเป็นพิเศษเพราะช่วยให้ฉันจัดการและเชื่อมโยงโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับข้อจำกัดด้านเวลา
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา
นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ถูกใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาเดียวด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
7. การผสานรวม (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมแบบคลิกเดียว โดยเฉพาะเครื่องมืออีคอมเมิร์ซ)
Integrately เป็นเครื่องมือ iPaaS ที่ช่วยให้แอปของคุณสื่อสารกันโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานมากกว่า 20 ล้านรายการ ส่วนใหญ่แล้ว คุณเพียงแค่ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการทำ คลิกที่ระบบอัตโนมัติที่แนะนำ เชื่อมต่อแอปของคุณ และเปิดใช้งาน
ประสบการณ์การตั้งค่าเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นมากเพราะ SmartConnect จะแนะนำคุณทีละขั้นตอน ขั้นแรก คุณเลือกการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นเชื่อมต่อแอปของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่า และเปิดใช้งาน ในหลายกรณี เครื่องมือนี้ยังทำการแมปฟิลด์ล่วงหน้าให้คุณด้วย ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใดควรไปที่ไหน
เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถอธิบายงานที่ต้องการให้ AI ทำงานแทนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และระบบจะสร้างขั้นตอนการทำงานให้โดยอัตโนมัติ รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องมืออย่าง Shopify, WooCommerce และ BigCommerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องมือรุ่นเก่าหรือระบบดั้งเดิมกับแอปพลิเคชัน SaaS สมัยใหม่ หากคุณมีระบบที่ผสมผสานทั้งเครื่องมือคลาวด์รุ่นใหม่และระบบเก่าที่ไม่มี API ที่ชัดเจน เครื่องมือนี้ถือเป็นตัวเลือกที่มั่นคง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ
- เชื่อมต่อแอปกว่า 1,400+ รายการครอบคลุม CRM, การตลาด, การสื่อสาร, สเปรดชีต, ระบบช่วยเหลือ และเครื่องมือการดำเนินงาน
- ฝัง AI สร้างสรรค์ลงในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มขั้นตอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การสร้างข้อความ การสรุป หรือ การเสริมข้อมูล
- กำหนดเวลาการทำงานของเวิร์กโฟลว์ให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองต่อทริกเกอร์แบบเรียลไทม์เท่านั้น
ข้อจำกัดแบบบูรณาการ
- ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนอาจรู้สึกยากต่อการตั้งค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองจำนวนมาก
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29.99/เดือน สำหรับ 2000 งาน
- มืออาชีพ: $49/เดือน สำหรับ 10,000 งาน
- การเติบโต: $124/เดือน สำหรับ 30,000 งาน
- ธุรกิจ: 299 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 1,50,000 งาน
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Integrately อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Integrately:
ฉันใช้ Integrately.com มาสักพักแล้ว และมันทำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นมาก ฉันพึ่งพามันในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการภายใน จัดการลูกค้าเป้าหมาย และจัดการงานข้อมูลด้วย Google Sheets ส่วนที่ดีที่สุดของ Integrately คือการตั้งค่าที่ง่ายมาก ฉันไม่ต้องยุ่งกับการเขียนโค้ดเพื่อให้แอปต่างๆ ของฉันสื่อสารกัน
ฉันใช้ Integrately.com มาสักพักแล้ว และมันทำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นมาก ฉันพึ่งพามันในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการภายใน จัดการลูกค้าเป้าหมาย และจัดการงานข้อมูลด้วย Google Sheets สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Integrately คือการตั้งค่าที่ง่ายมาก ฉันไม่ต้องยุ่งกับการเขียนโค้ดเพื่อให้แอปต่างๆ ของฉันสื่อสารกัน
8. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์และทีมไอทีองค์กร)
UiPath ถูกสร้างขึ้นโดยมีระบบ Robotic Process Automation (RPA) เป็นแกนหลัก บอทไม่ได้เพียงแค่ส่งผ่านข้อมูลผ่าน API เท่านั้น แต่ยังเปิดแอปพลิเคชัน คลิกปุ่ม อ่านหน้าจอ ดาวน์โหลดไฟล์ และเคลื่อนย้ายข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมือนมนุษย์ทุกประการ
คุณสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติใน UiPath Studio ได้ แม้ว่าจะเป็นระบบที่มองเห็นภาพและลาก-วางได้ แต่คุณก็ยังสามารถควบคุมเงื่อนไข, การแยกเส้นทาง, การลองทำซ้ำ, และการจัดการข้อผิดพลาดได้อย่างเต็มที่ เมื่อเวิร์กโฟลว์พร้อมแล้ว UiPath Robots จะเข้ามาดำเนินการแทน ไม่ว่าจะทำงานควบคู่กับผู้ใช้เพื่อช่วยเหลือในงานที่ต้องการการช่วยเหลือ หรือทำงานอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงในพื้นหลังเพื่อการดำเนินการแบบไม่ต้องใช้การควบคุม
เมื่อระบบขยายตัว UiPath Orchestrator ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการทำงาน จัดการข้อมูลรับรองอย่างปลอดภัย ควบคุมการเข้าถึง และติดตามทุกสิ่งผ่านบันทึกและประวัติการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- ดึงข้อมูลที่มีประโยชน์จากเอกสารที่ยุ่งเหยิงด้วย Document Understanding ซึ่งอ่านใบแจ้งหนี้, แบบฟอร์ม, อีเมล, และสัญญา และให้คุณตรวจสอบสิ่งใดก็ตามที่ดูไม่แน่นอน
- จัดการกับอินเทอร์เฟซที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเก่าโดยใช้ Computer Vision เพื่อให้บอทสามารถ 'มองเห็น' ปุ่มและฟิลด์ได้แม้เมื่อตัวเลือกหรือ API ใช้งานไม่ได้
- โต้ตอบกับระบบอัตโนมัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายผ่านตัวแทนสนทนาและระบบอัตโนมัติ ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังทำงานร่วมกับผู้ช่วย AI
- ฝังการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ลงในกระบวนการทำงานโดยใช้ AI Center ช่วยให้ระบบอัตโนมัติสามารถจัดประเภทข้อมูล ทำนายผลลัพธ์ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แทนที่จะพึ่งพาเพียงกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ UiPath
- ระบบอัตโนมัติที่ทำงานผ่าน UIและกระบวนการทำงานแบบเอเจนต์อาจมีความเปราะบาง หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงแอปหรือเลย์เอาต์อาจทำให้กระบวนการทำงานขัดข้องได้ เว้นแต่จะมีการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
ราคาของ UiPath
- พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?
ตรงจากผู้รีวิวของ Capterra:
UiPath มอบโครงสร้างให้คุณเพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้การเขียนโค้ดมากในการพัฒนา สามารถขยายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ด้วยเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้น ฉันสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีปัญหา
UiPath มอบโครงสร้างให้คุณเพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดมากในการพัฒนา สามารถขยายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ด้วยระยะเวลาการเรียนรู้ที่สั้น ฉันสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีปัญหา
📌 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานอนาคตของงานจากเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)พบว่า 58% ของนายจ้างเชื่อว่าการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาในอีกห้าปีข้างหน้า
9. IFTTT (เหมาะที่สุดสำหรับงานส่วนตัวง่ายๆ และการทำงานอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะ)
IFTTT ทำงานบนระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ คือ 'หนึ่งทริกเกอร์ → หนึ่งแอคชั่น' คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเช่น 'หากฉันถึงบ้าน (GPS), ให้เปิดไฟอัจฉริยะของฉัน' ได้ภายในไม่กี่นาที ระบบอัตโนมัติเหล่านี้เรียกว่า Applets
เครื่องมือนี้มีคลังแอปเพล็ตสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ดังนั้นส่วนใหญ่คุณเพียงแค่ค้นหา คลิก เชื่อมต่อบัญชีของคุณ และมันก็จะเริ่มทำงาน คุณจะพบแอปเพล็ตสำหรับการโพสต์อัปเดตโซเชียลอัตโนมัติ การซิงค์การแจ้งเตือน การดำเนินการตามเวลา/ตำแหน่ง/สถานะอุปกรณ์ หรือการสร้าง/อัปเดตงานเมื่อมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงในแอปอื่น
แอปเปิลเมคเกอร์ AI ให้คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา และมันจะสร้างแอปเปิลให้คุณโดยอัตโนมัติ ยังมีผู้ช่วยอัตโนมัติ IFTTT GPT ที่ให้คุณจัดการหรือกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสไตล์ ChatGPT และหากคุณอยู่ในแผนขั้นสูง ฟิลเตอร์โค้ดจะช่วยคุณเพิ่มตรรกะเช่นเงื่อนไขและกฎเวลาเพื่อให้แอปเปิลไม่ทำงานอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT
- เชื่อมต่อบริการมากกว่า 700 รายการ เช่น Alexa, Google Assistant, Philips Hue, สมาร์ทเทอร์โมสตัท, Fitbit, Twitter/X, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้เครื่องมือ AI ที่มีอยู่ในตัว เช่น AI Social Creator (โพสต์สั้น), AI Content Creator (ร่างยาว เช่น โครงร่าง/บล็อก), และ AI Summarizer (บันทึกการประชุม/สรุปบทความ)
- ฝัง AI ไว้ในระบบอัตโนมัติโดยตรงด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น AI Prompt ทำให้ตัวกระตุ้นสามารถสร้างคำตอบหรือผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดได้โดยอัตโนมัติก่อนที่ขั้นตอนต่อไปจะเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ IFTTT
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Applets อาจล้มเหลวแบบสุ่ม และไม่มีบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ
ราคาของ IFTTT
- ฟรี
- ข้อดี: $4. 99/เดือน
- โปร+: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ IFTTT
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IFTTT อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ IFTTT:
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันคิดว่าโดดเด่นมากคือความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกอีเมลไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่างง่าย ๆ หรือการอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้หลายแพลตฟอร์ม IFTTT รองรับทุกระดับของผู้ใช้และมีแอปพลิเคชันและตัวเลือกมากมายให้ใช้งาน
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันคิดว่าโดดเด่นมากคือความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเพียงการบันทึกอีเมลไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือการอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้หลายแพลตฟอร์ม IFTTT รองรับทุกระดับของผู้ใช้และมีแอปพลิเคชันและตัวเลือกมากมายให้ใช้งาน
🚨 ข่าวด่วน: SNS Insiderรายงานว่า 60.8 ล้านครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นประมาณ 41.3% ของประเทศ ใช้งานเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ
10. Tray. ai (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและวิศวกรที่ต้องการการผสานรวม API ที่ยืดหยุ่น)
Tray. ai เป็นแพลตฟอร์ม iPaaS แบบ low-code ระดับองค์กรที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการระบบอัตโนมัติเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่แค่ทางลัดระหว่างแอปกับแอปเท่านั้น มอบเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ทรงพลังให้คุณ ใช้สร้างกระบวนการหลายขั้นตอนที่มีการแยกเส้นทาง วนซ้ำ และการจัดการข้อมูล
เครื่องมือนี้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งสำหรับการผสานรวมแบบฝังตัวและการสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ลึกยิ่งขึ้น ด้วย Tray Embedded คุณสามารถใช้ Call Connector API เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อภายในผลิตภัณฑ์ของคุณเองได้ ดังนั้นแทนที่จะบอกให้ผู้ใช้เชื่อมต่อเครื่องมือนี้ที่อื่น ผลิตภัณฑ์ของคุณเองจะกลายเป็นสถานที่ที่การผสานรวมเกิดขึ้น
Merlin Agent Builder ช่วยสร้างตัวแทน AI ที่สามารถเข้าใจบริบท ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป และดำเนินการข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อ AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์โดยใช้ LLM ที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องผูกติดกับเพียงหนึ่งเดียว และเพื่อเร่งการสร้าง Merlin Build สามารถสร้างเอกสารเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณเมื่อมันเติบโตขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tray.ai
- ติดตามปัญหาได้อย่างง่ายดายด้วยบันทึกที่ละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขั้นตอนการทำงานล้มเหลวที่จุดใดและเกิดจากสาเหตุอะไร
- ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานด้วยประวัติเวอร์ชันและการตั้งค่า dev → staging → production โดยใช้การส่งออก/นำเข้า
- รักษาความเสถียรของกระบวนการทำงานด้วยการลองใหม่และการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อให้การทำงานอัตโนมัติไม่หยุดชะงักกลางคัน
ข้อจำกัดของ Tray. ai
- การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนนั้นยากขึ้น—ตัวเชื่อมต่ออาจล้าสมัย และขาดการควบคุมเวอร์ชัน/การมองเห็นที่แข็งแกร่ง
Tray.ai ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Tray.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tray. ai อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
Tray. io เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก หน้าตาการใช้งาน (UI) สวยงามและเข้าใจง่ายมาก คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ และเชื่อมต่อเข้ากับคอนเน็กเตอร์ต่าง ๆ สำหรับ API ที่ต้องการได้ คุณสามารถดูล็อกได้ทันทีในแท็บต่าง ๆ และในส่วนของการสนับสนุนการผลิตนั้น คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Tray. io เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก หน้าตาของ UI นั้นน่าทึ่งและเข้าใจง่ายมาก คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับคอนเน็กเตอร์ต่าง ๆ สำหรับ API ที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณสามารถดูล็อกได้ทันทีในแท็บต่าง ๆ และเมื่อพูดถึงการสนับสนุนการผลิต ระบบก็มีความเข้าใจง่ายมาก ๆ ในการค้นหาว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์
11. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย)
Drift (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Salesloft) เป็นเครื่องมือแชทบนเว็บไซต์และระบบอัตโนมัติสำหรับการขายที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างโอกาสทางการขาย นี่คือวิธีการทำงาน: เมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ (โดยเฉพาะหน้าข้อมูลราคาหรือหน้าสินค้า) Drift สามารถเริ่มบทสนทนา ถามคำถามที่ชาญฉลาดสองสามข้อ และนำพาบุคคลนั้นไปสู่ขั้นตอนถัดไปโดยที่ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องติดตามพวกเขาด้วยตนเอง
เครื่องยนต์หลักที่อยู่เบื้องหลังนี้คือ Drift's AI Chat agent. มันดำเนินการแชทอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เยี่ยมชม ทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการ และตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร Drift ใช้ Playbooks ในการควบคุมกระบวนการเหล่านี้ ดังนั้นคุณสามารถกำหนดกฎเช่น 'หากใครอยู่บนหน้าเว็บไซต์ราคาเป็นเวลา 30 วินาที ให้แสดงข้อความเสนอความช่วยเหลือและแนะนำให้จองการสาธิต'
คุณยังสามารถกำหนดเป้าหมายตาม URL แหล่งที่มาของการอ้างอิง หรือแม้แต่สัญญาณจาก CRM ได้อีกด้วย และหากมีสมาชิกทีมขายของคุณออนไลน์อยู่ Drift ก็สามารถส่งต่อการสนทนาแบบสดไปยังตัวแทนที่เหมาะสมได้อย่างราบรื่น เมื่อผู้เข้าชมพร้อมที่จะดำเนินการต่อ Drift Meetings จะช่วยให้พวกเขาสามารถจองการสาธิตได้โดยตรงภายในแชท โดยไม่ต้องเสียเวลาตอบอีเมลไปมาเหมือนเดิม
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- ซิงค์แชทเข้ากับระบบ CRM เช่น HubSpot และ Salesforce เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถติดตามได้โดยไม่สูญเสียบริบท
- จับลูกค้าเป้าหมายหลังเวลาทำการโดยใช้แชท AI เพื่อไม่ให้สูญเสียผู้เข้าชมที่มีความตั้งใจสูงเมื่อทีมของคุณออฟไลน์
- ใช้การสนทนาแบบข้อความเปิดที่เป็นธรรมชาติเพื่อตอบคำถามและทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
- ส่งอีเมลและวิดีโอติดตามผลโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ของ Salesloft เพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไปแม้หลังจากการแชทสิ้นสุดลง
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- การสร้างเวิร์กโฟลว์อาจรู้สึกน่าเบื่อ และคุณมักจะลงเอยด้วยการสร้างบล็อกเดิมซ้ำๆ แทนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ใน Playbooks
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการล่องลอย
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Drift อย่างไรบ้าง?
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิวใน Redditเกี่ยวกับ Drift:
มันทำงานได้ดีเพราะใช้งานง่ายและน่าใช้ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้มาเยือนของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานของคุณด้วย ซึ่งช่วยให้พวกเขาต้องการใช้มากขึ้นและตอบสนองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ มันยังเหมือนกับการโทรที่เชื่อมต่อไว้แล้ว คุณกำลังมีการสนทนาอยู่กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอยู่แล้ว และหลีกเลี่ยงการโทรไปมาหาสู่กันไม่จบสิ้น ระบบแชทบอทก็เจ๋งมากด้วย เราเปิดใช้งานไว้หลังเวลาทำการเมื่อไม่มีใครอยู่ในสำนักงาน
มันทำงานได้ดีเพราะใช้งานง่ายและน่าใช้ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานของคุณด้วย ซึ่งช่วยให้พวกเขาอยากใช้งานมากขึ้นและตอบสนองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเหมือนกับการโทรที่เชื่อมต่อกัน คุณกำลังสนทนากับลูกค้าอยู่แล้วและหลีกเลี่ยงการโทรซ้ำไปซ้ำมา บอทแชทยังเจ๋งอีกด้วย เราเปิดใช้งานหลังเวลาทำการเมื่อไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศ
นำเวิร์กโฟลว์, ระบบอัตโนมัติ, และ AI ของคุณมารวมกันใน ClickUp
ภูมิทัศน์ของระบบอัตโนมัติเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านในกระบวนการทำงาน
แต่การอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ทีมสมัยใหม่ยังต้องการความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI และศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อจัดการงาน การตัดสินใจ ข้อมูล และการร่วมมือในที่เดียว หากไม่มีสิ่งนี้ การอัตโนมัติก็เพียงแต่เพิ่มเครื่องมือและทำให้การแบ่งแยกมากขึ้น
ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณลดความซับซ้อนของเครื่องมือและการทำงานที่มากเกินไปแทนที่จะเพิ่มเข้าไปอีก มันคือศูนย์กลางการทำงานครบวงจรที่มีระบบอัตโนมัติในตัว, ClickUp Brain และ AI Agents ที่ช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยแรงงานน้อยลง ด้วย ClickUp คุณก้าวไปไกลกว่าการอัตโนมัติงาน และมุ่งสู่ระบบที่สามารถดำเนินการและประสานงานได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อเริ่มต้นวันนี้!