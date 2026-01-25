วิธีลงโฆษณาบน YouTube: คู่มือแบบทีละขั้นตอนอย่างสมบูรณ์

YouTube ไม่ใช่แค่ที่ที่ผู้คนไปดูวิดีโอเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งที่พวกเขาค้นคว้าข้อมูลก่อนซื้อ เปรียบเทียบตัวเลือก เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และใช้เวลาว่างอีกด้วย ความหลากหลายนี้ทำให้ YouTube เป็นหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มที่ความสนใจและความตั้งใจของผู้ใช้งานมักจะซ้อนทับกันอยู่เป็นประจำ
YouTube เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน ตามข้อมูลจากPew Research
สำหรับนักการตลาด การเข้าถึงมีความสำคัญ แต่ข้อได้เปรียบที่ใหญ่กว่าอยู่ที่รูปแบบ YouTube รองรับการเล่าเรื่องทั้งแบบสั้นและแบบยาว ดังนั้นคุณสามารถดึงดูดความสนใจด้วยเนื้อหาที่ให้ความรู้สึกว่ามีประโยชน์ แล้วเปลี่ยนเป็นยอดขายด้วยโฆษณาที่กลมกลืนกับประสบการณ์ของผู้ใช้
คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการตั้งค่าแคมเปญ YouTube แรกของคุณหรือปรับปรุงแคมเปญที่คุณกำลังดำเนินการอยู่แล้ว โดยเน้นที่การเปลี่ยนยอดวิวให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดได้
โฆษณาบน YouTube คืออะไรและทำไมจึงมีความสำคัญ
โฆษณา YouTube เป็นการโฆษณาแบบชำระเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายและแบ่งกลุ่มได้อย่างแม่นยำผ่านการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โฆษณาเหล่านี้ทำงานผ่าน Google Ads และแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ โฆษณาวิดีโอ โฆษณาแบบดิสเพลย์ โฆษณาเสียง และโฆษณาพรีเมียม
ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงโฆษณาได้มากกว่า2.53 พันล้านคน(เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกที่มีจำนวน 5.66 พันล้านคน) YouTube เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุด
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ข้ามรูปแบบ: ตั้งแต่โฆษณาแบบภาพและไม่ใช่ภาพ ไปจนถึงโฆษณาแบบซ้อนทับและแบนเนอร์—YouTube ช่วยให้คุณทดลองใช้โฆษณาได้หลากหลายวิธี
- การกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยระบบนิเวศข้อมูลของ Google: กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลตามสิ่งที่พวกเขาค้นหา ดู ข้อมูลประชากร สัญญาณความตั้งใจ และแม้แต่ในวิดีโอหรือช่องที่โฆษณาของคุณควรปรากฏ
- ผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดได้พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ผู้ลงโฆษณาบน YouTube สามารถติดตามประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ข้อมูลประชากรของผู้ชม แหล่งที่มาของการเข้าชม และการเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งแคมเปญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
- ความน่าเชื่อถือสูงกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม:59% ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโฆษณาบน YouTube มีความเกี่ยวข้องมากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์แบบเชิงเส้น เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มวิดีโอและโซเชียลมีเดียอื่น ๆ การโฆษณาผ่านวิดีโอ YouTubeมีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจเกือบ16% มากกว่า
- ความหลากหลายของผู้ชมในทุกช่วงอายุ: แม้ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กลุ่ม Gen Z หรือคนรุ่นมิลเลนเนียล แต่ YouTube ยังคงมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทุกช่วงอายุ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วิดีโอแรกบน YouTube ชื่อว่า "Me at the zoo" ถูกอัปโหลดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2005 โดย Jawed Karim ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTube และในวิดีโอนั้นเขาจะยืนอยู่หน้าช้างที่สวนสัตว์ซานดิเอโก
📚 อ่านเพิ่มเติม:ขั้นตอนในการขยายกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณ
ประเภทของโฆษณาบน YouTube
มาดูประเภทต่าง ๆ ของโฆษณาที่การโฆษณาบน YouTube ให้คุณสามารถทำได้:
โฆษณาแบบแสดงในสตรีม TrueView
ที่รู้จักกันในชื่อโฆษณาแบบข้ามได้ระหว่างการเล่น (skippable in-stream ads) โฆษณา TrueView เป็นหนึ่งในรูปแบบโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน YouTube โฆษณาเหล่านี้จะเล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่น ๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาเหล่านี้อาจปรากฏเป็นโฆษณาแบบเต็มหน้าจอระหว่างการเล่น (full-screen interstitial ads) ก่อนที่ผู้ชมจะสามารถดำเนินการต่อได้
ผู้ชมสามารถข้ามโฆษณาในสตรีมได้หลังจาก 5 วินาที แต่คุณจะจ่ายค่าโฆษณาเฉพาะเมื่อ:
- ผู้ชมดูวิดีโอทั้งหมด (หากโฆษณาของคุณสั้นกว่า 30 วินาที)
- ผู้ชมดูวิดีโอของคุณอย่างน้อย 30 วินาที (สำหรับวิดีโอที่ยาวกว่า 30 วินาที)
- ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณโดยการคลิกที่ลิงก์, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), หรือแบนเนอร์คู่
สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจสำหรับแบรนด์คือคุณจ่ายเฉพาะเมื่อมีคนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณอย่างจริงจังหรือทำการเปลี่ยนแปลง
แล้วการแปลงค่าในที่นี้หมายถึงอะไร?
การแปลงอาจเป็นการขอสาธิต, การลงทะเบียน, หรือการส่งแบบฟอร์ม, ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณติดตามใน Google Ads และ Analytics.
การมีส่วนร่วมกับโฆษณาในสตรีมมีแนวโน้มสูงกว่า เนื่องจากผู้ชมเลือกที่จะรับชมเกิน 5 วินาทีโดยสมัครใจ
🔔 สิ่งที่ควรคำนึงถึง:
- โฆษณาวิดีโอที่สามารถข้ามได้ควรมีความยาวอย่างน้อย 12 วินาที
- พวกมันไม่สามารถยาวเกิน 6 นาที
- โฆษณาเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าดูวิดีโอใน YouTube และบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรวิดีโอของ Google
โฆษณาบัมเปอร์
พวกเขาคือโฆษณาสั้น ๆ ที่ไม่สามารถข้ามได้ ซึ่งบรรจุข้อความไว้ในเวลาเพียง 6 วินาที. พวกเขาจะเล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่น ๆ และคุณจ่ายตามจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ.
เนื่องจากพวกเขาสั้น การปฏิบัติที่ดีคือการเน้นย้ำด้วยแนวคิดหรือภาพที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียว
พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับแคมเปญ TrueView หรือ Google Preferred
🤔 เมื่อไหร่ควรใช้โฆษณาบัมเปอร์?
- เมื่อคุณต้องการสื่อสารข้อความเดียวที่ชัดเจนไปยังผู้ชม
- เพื่อเสริมแคมเปญที่ยาวนานขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เพื่อเสริมสร้างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการโปรโมตกิจกรรมของคุณ
- เพื่อให้แบรนด์ของคุณอยู่ในใจลูกค้าอยู่เสมอในขณะที่ปรากฏตัวในจุดสัมผัสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
วิดีโอในฟีด (เดิมเรียกว่าโฆษณาค้นพบวิดีโอ)
พวกเขาถูกแสดงในหลายที่ รวมถึง:
- บนยอดผลการค้นหาของ YouTube
- ถัดจากวิดีโอ YouTube ที่เกี่ยวข้อง
- บนหน้าแรกของ YouTube บนมือถือ
โฆษณาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณทำการค้นหา โดยปกติแล้วจะมีภาพขนาดย่อจากวิดีโอของคุณ หัวข้อ และคำเชิญให้คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
คุณจ่ายค่าโฆษณาเหล่านี้เฉพาะเมื่อมีคนคลิกเพื่อดูหรือเมื่อพวกเขาดูในโหมดเล่นอัตโนมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีเท่านั้น
💡 นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอในฟีด:
- พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้ใช้และจะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้คนค้นหาหัวข้อวิดีโอที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทำให้มีความรบกวนน้อยลงและสอดคล้องกับบริบทมากขึ้น
- โฆษณาของคุณกลมกลืนไปกับแพลตฟอร์มและดูเหมือนคำแนะนำวิดีโอแบบออร์แกนิกในผลการค้นหาและฟีด
- พวกเขารวมถึง CTA แบบคู่ ซึ่งปุ่มหนึ่งเชื่อมโยงไปยังหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ ในขณะที่อีกปุ่มหนึ่งเล่นวิดีโอ—ทั้งสองสามารถนำผู้ชมไปยัง URL สุดท้ายของคุณได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีการอัปโหลดวิดีโอเกือบ20 ล้านรายการบนYouTube ทุกวัน โฆษณาบน YouTube ช่วยให้คุณโดดเด่นจากเสียงรบกวนและนำข้อความของคุณไปอยู่ตรงหน้าผู้ชมเป้าหมายของคุณโดยตรง
โฆษณาในสตรีมที่ไม่สามารถข้ามได้
นี่คือโฆษณาวิดีโอที่มีความยาว 15-20 วินาที ซึ่งจะปรากฏก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่น ๆ เนื่องจากผู้ชมไม่สามารถข้ามวิดีโอเหล่านี้ได้ ควรพิจารณาจับคู่กับข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่กระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการ
สำหรับโฆษณาที่ไม่สามารถข้ามได้ คุณจะต้องชำระเงินทุกครั้งที่โฆษณาของคุณถูกแสดง (CPM) คุณอาจพิจารณาใช้โฆษณาเหล่านี้เพื่อส่งมอบข้อเสนอหรือการประกาศที่ต้องการความรวดเร็ว
✏️ หมายเหตุ: สำหรับโฆษณาในสตรีมที่ไม่สามารถข้ามได้ คุณสามารถใช้รูปแบบโฆษณาที่แตกต่างกันได้ 3 แบบ:
- โฆษณาบัมเปอร์: วิดีโอความยาวสูงสุด 6 วินาที
- มาตรฐานไม่สามารถข้ามได้: วิดีโอที่มีความยาวระหว่าง 7 ถึง 15 วินาที
- วิดีโอที่ไม่สามารถข้ามได้ 30 วินาที (CTV): วิดีโอที่มีความยาว 16-30 วินาที ที่แสดงบนโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ (Connected TV)
โฆษณาหน้าแรก
นี่คือโฆษณาพรีเมียมที่ปรากฏที่ด้านบนของหน้าหลัก YouTube ของคุณเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โฆษณาจะเล่นอัตโนมัติโดยไม่มีเสียงเป็นเวลาสูงสุด 30 วินาทีบนเดสก์ท็อป และเล่นเต็มความยาวของวิดีโอบนอุปกรณ์มือถือและ CTV
โฆษณาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความโดดเด่นสูงสุดและสามารถจองได้เฉพาะผ่านตัวแทนฝ่ายขายของ Google เท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนการเข้าถึงหรือการรับรู้ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้วยโฆษณา Masthead คุณสามารถปรับแต่งสินทรัพย์เหล่านี้ได้:
- URL วิดีโอ YouTube: ลิงก์ YouTube ของวิดีโอของคุณ ซึ่งต้องตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" หรือ "ไม่ระบุ" เพื่อให้สามารถให้บริการได้
- หัวข้อและคำอธิบาย: ข้อความที่ปรากฏถัดจากหรือใต้ส่วนหัว
- ปุ่ม CTA: กระตุ้นให้คลิกไปยัง URL สุดท้ายของคุณ
- URL สุดท้าย: จำเป็นต้องใช้เมื่อใช้ CTA—สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้า YouTube อื่นหรือเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรง
- การตั้งค่าการเล่นอัตโนมัติ: ระบุเวลาที่การเล่นอัตโนมัติจะเริ่มต้นและระยะเวลาที่เล่น (สูงสุด 30 วินาที)
- วิดีโอคู่ขนาน: วิดีโอเพิ่มเติมสองรายการที่ปรากฏอยู่ถัดจาก Masthead บนเดสก์ท็อป (ไม่จำเป็นต้องมาจากช่องของคุณ)
⭐ มีสองประเภทของมาสต์เฮด YouTube ที่คุณสามารถซื้อได้:
- ต้นทุนต่อหนึ่งพันครั้งแสดงผล (CPM) มาสต์เฮด: นี่คือการจองและกำหนดปริมาณการแสดงผลที่แน่นอนซึ่งจะถูกส่งมอบตลอดระยะเวลาของแคมเปญของคุณ
- ราคาต่อชั่วโมง (CPH) สำหรับ Masthead: นี่มอบส่วนแบ่งเสียง 100% (SOV) ของการแสดงผลที่มีสิทธิ์ของหน่วย Masthead ของ YouTube ในช่วงเวลาที่คุณซื้อไว้
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน LinkedIn
โฆษณาแบบแสดงผล
นี่คือแบนเนอร์โฆษณาที่ไม่ใช่วิดีโอซึ่งปรากฏในแถบด้านขวาของรายการแนะนำวิดีโอของคุณ โดยปกติจะมีรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว พร้อมด้วยหัวข้อ คำอธิบาย และปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการ (CTA) คุณจะจ่ายค่าโฆษณาบน YouTube นี้ทุกครั้งที่มีคนคลิกโฆษณา
โปรดทราบว่าโฆษณาแบบแสดงผลมีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปเท่านั้น
โฆษณาแบบแสดงผลทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องการ:
- สนับสนุนแคมเปญโฆษณาวิดีโอของคุณด้วยการเตือนความจำทางภาพที่คงอยู่ตลอด
- ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องสร้างเนื้อหาวิดีโอ
- กำหนดเป้าหมายผู้ชมที่เคยดูโฆษณาบน YouTube ของคุณแล้ว
- รักษาการปรากฏตัวของแบรนด์ในขณะที่ผู้คนกำลังดูเนื้อหาของคู่แข่งหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
โฆษณาเหล่านี้ไม่รบกวนประสบการณ์การรับชมเนื่องจากแสดงในแถบด้านข้าง แม้ว่าจะรบกวนน้อยกว่ารูปแบบในสตรีม แต่ข้อแลกเปลี่ยนคือความมองเห็นที่ต่ำกว่า มีโอกาสสูงที่ผู้ชมจะมุ่งความสนใจไปที่วิดีโอมากกว่าองค์ประกอบรอบข้าง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างข้อความโฆษณา YouTube ที่โน้มน้าวใจ AI ที่วิเคราะห์ตามบริบทจะวิเคราะห์รูปแบบโฆษณาที่ประสบความสำเร็จและแนวทางเสียงของแบรนด์คุณเพื่อสร้างข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการ, หัวข้อ, และคำอธิบายโฆษณาที่หลากหลาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ ClickUp Brain สร้างภาพที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาของคุณได้อีกด้วย
📌 บันทึกข้อความเหล่านี้เพื่อเขียนโฆษณา YouTube ครั้งต่อไปของคุณ:
โฆษณาแบบแสดงในสตรีม (ข้ามได้)
เขียนสคริปต์โฆษณา YouTube TrueView in-stream ที่ระบุปัญหาหลักและคุณค่าอย่างชัดเจนภายใน 5 วินาทีแรก
สมมติว่าผู้ชมกำลังตัดสินใจว่าจะข้ามหรือไม่ สร้างความอยากรู้อยากเห็นโดยไม่ใช้คลิกเบท อธิบายประโยชน์ภายใน 10 วินาทีแรก และจบด้วยข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลได้
โฆษณาบัมเปอร์ (6 วินาที ไม่สามารถข้ามได้)
สร้างสคริปต์โฆษณาบัมเปอร์ 5 ชิ้น (ไม่เกิน 6 วินาที) สำหรับการโฆษณาบน YouTube แต่ละสคริปต์ควรสื่อสารแนวคิดหรือประโยชน์เพียงหนึ่งเดียว ใช้ภาษาพูดที่เรียบง่าย และน่าจดจำโดยไม่ต้องมีเสียงประกอบ
โฆษณาวิดีโอในฟีด (การค้นพบวิดีโอ)
เขียนข้อความโฆษณาวิดีโอในฟีด YouTube ที่ตรงกับเจตนาการค้นหา สร้างหัวข้อ คำแนะนำข้อความสำหรับภาพขนาดย่อ และจุดดึงดูดในวิดีโอเริ่มต้นที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและให้ข้อมูลมากกว่าการโฆษณา
โฆษณาในสตรีมที่ไม่สามารถข้ามได้ (15–20 วินาที)
เขียนสคริปต์โฆษณา YouTube ที่ไม่สามารถข้ามได้ ซึ่งส่งมอบข้อความที่สมบูรณ์ภายในเวลาไม่เกิน 20 วินาที ให้ความสำคัญกับความชัดเจนมากกว่าการโน้มน้าวใจ แนะนำความเร่งด่วนเมื่อเกี่ยวข้อง และรวม CTA ที่สอดคล้องกับแคมเปญการรับรู้หรือประกาศที่ใช้ CPM เป็นฐาน
โฆษณาหน้าแรก
สร้างหัวข้อ, คำอธิบาย, และข้อความ CTA สำหรับโฆษณา YouTube Masthead ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสูงสุด สมมติว่ามีการเล่นอัตโนมัติโดยไม่มีเสียง เน้นการวางตำแหน่งแบรนด์และข้อความแคมเปญเดียว และให้ข้อความมีความโดดเด่น, ง่ายต่อการเข้าใจ และเข้าใจได้ทันที
โฆษณาแสดงผล (แถบด้านข้าง)
เขียนข้อความโฆษณา YouTube สำหรับตำแหน่งแถบด้านข้าง สร้างหัวข้อที่กระชับ คำอธิบายสั้น ๆ และข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่ช่วยเสริมการจดจำแบรนด์หรือดึงดูดผู้ชมที่เคยดูโฆษณาวิดีโอแล้วให้กลับมาดูอีกครั้ง
รายการตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์โฆษณา YouTube
ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการกระทำ ไม่ใช่แค่เพียงสะสมยอดวิว:
- แผนการใส่คำบรรยาย: เพิ่มคำบรรยายหรือข้อความบนหน้าจอเพื่อให้ข้อความของคุณสื่อสารได้แม้ไม่มีเสียง
- ดึงดูดความสนใจภายใน 5 วินาทีแรก: เริ่มต้นด้วยปัญหาหรือผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เพื่อไม่ให้ผู้คนข้ามไป
- ข้อความต่อโฆษณา: ให้โฆษณาเน้นที่ความคิด, ประโยชน์, หรือข้อเสนอเพียงอย่างเดียว
- CTA ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย: จับคู่ CTA กับสิ่งที่คุณกำลังปรับปรุง (แบบฟอร์มติดต่อ, การสาธิต, การซื้อ, หรือการรับรู้)
- การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: สมมติว่าผู้ชมส่วนใหญ่จะรับชมบนหน้าจอขนาดเล็กโดยปิดเสียง
วิธีสร้างแคมเปญโฆษณาบน YouTube (แบบทีละขั้นตอน)
นี่คือวิธีการสร้างและตั้งค่าแคมเปญโฆษณา YouTube ที่ประสบความสำเร็จ
1. ตั้งค่าบัญชี Google Ads ของคุณ
เข้าสู่ระบบบัญชี Google Adsของคุณด้วยบัญชี Google Workspace ส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เชื่อมโยงช่อง YouTube ของคุณกับ Google Ads เพื่อที่คุณจะสามารถรันแคมเปญวิดีโอและติดตามประสิทธิภาพได้โดยตรงจากช่องของคุณ
⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
2. เลือกเป้าหมายของแคมเปญของคุณ
คุณต้องการบรรลุอะไรกับแคมเปญโฆษณา YouTube ของคุณ? คุณต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์, รวบรวมลูกค้าเป้าหมาย, ขายสินค้าโดยตรง, หรือส่งผู้เข้าชมไปยังหน้า landing page ที่เฉพาะเจาะจง?
เลือกจากเป้าหมายแคมเปญที่แตกต่างกัน
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายที่คุณเลือกจะจำกัดรูปแบบโฆษณา เครือข่าย (YouTube กับเครือข่ายดิสเพลย์) และประเภทย่อยของแคมเปญที่มีให้คุณใช้ได้อย่างมาก
ใช้ตารางนี้สำหรับการประเมิน 👇
|เมื่อคุณต้องการที่จะ…
|เลือก
|รูปแบบโฆษณาที่สนับสนุน
|กระตุ้นการซื้อโดยตรงจากโฆษณาของคุณ
|การซื้อ
|โฆษณาแบบข้ามได้ในสตรีม, โฆษณา YouTube Shorts
|จับลูกค้าเป้าหมาย
|ส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้าเป้าหมายทางโทรศัพท์, และผู้ติดต่อ
|โฆษณาแบบข้ามได้ในระหว่างการเล่น, โฆษณา YouTube Shorts
|ส่งผู้เข้าชมไปยังหน้าแลนดิ้งหรือหน้ารายละเอียดสินค้าของคุณ
|จำนวนครั้งที่ดูหน้าเว็บ
|โฆษณาแบบข้ามได้ในระหว่างการเล่น, โฆษณา YouTube Shorts
|สร้างการเข้าถึงและพิจารณาแบรนด์
|การรับรู้แบรนด์
|โฆษณาแบบไม่สามารถข้ามได้ในระหว่างการเล่น, โฆษณาวิดีโอในฟีด, โฆษณาแบบบัมเปอร์, โฆษณาแบบมาสเธด, โฆษณา YouTube Shorts
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเป้าหมายของแคมเปญ คุณสามารถเลือก "การรับรู้แบรนด์และการเข้าถึง" หรือเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่ใช้คำแนะนำจากเป้าหมาย"
3. เลือกประเภทแคมเปญและประเภทย่อย
ตอนนี้ให้จัดเป้าหมายแคมเปญของคุณให้สอดคล้องกับประเภทแคมเปญและประเภทย่อยที่เหมาะสม คุณจะได้รับกรอบการทำงานของแคมเปญที่แตกต่างกันซึ่งกำหนด:
- ตำแหน่งที่โฆษณาของคุณปรากฏ (YouTube, Google TV, เว็บไซต์พันธมิตร, เครือข่ายการแสดงผลของ Google)
- คุณมีการควบคุมมากน้อยเพียงใดในการกำหนดเป้าหมาย, การเสนอราคา, และการปรับปรุงสร้างสรรค์
- วัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง (การรับรู้, การพิจารณา, การเปลี่ยนแปลง)
นี่คือการแยกแยะอย่างละเอียดที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเลือกแคมเปญต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกแคมเปญย่อยอย่างไร:
แคมเปญวิดีโอ
- ความหมาย: แคมเปญโฆษณา YouTube มาตรฐานที่มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการเลือกตำแหน่งโฆษณา การกำหนดเป้าหมาย และรูปแบบสร้างสรรค์
- เมื่อใดควรใช้: คุณต้องการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าโฆษณาของคุณจะปรากฏที่ไหน ใครเห็น และถูกส่งมอบอย่างไรบน YouTube
- เหมาะสำหรับ: การสร้างการรับรู้แบรนด์, แคมเปญการพิจารณา, หรือวัตถุประสงค์ที่เน้นการกระทำซึ่งต้องการการกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ
- รูปแบบและประเภทที่รองรับ: วิดีโอในสตรีมที่สามารถข้ามได้, วิดีโอในสตรีมที่ไม่สามารถข้ามได้, วิดีโอในฟีด, บัมเปอร์โฆษณา, มาสต์เฮด, เอาท์สตรีม
แคมเปญประสิทธิภาพสูงสุด
- ความหมาย: แคมเปญอัตโนมัติที่ใช้ AI ของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางและการกำหนดเป้าหมายในทรัพย์สินทั้งหมดของ Google
- เมื่อใดควรใช้: คุณต้องการให้ Google ค้นหาตำแหน่งที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติใน YouTube, การค้นหา, แสดง, ค้นพบ, Gmail และแผนที่ โดยใช้สินทรัพย์ของคุณ
- เหมาะที่สุดสำหรับ: การแปลงผู้เข้าชมเป็นลูกค้าและการขายโดยมีการตั้งค่าด้วยตนเองน้อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อคุณมีข้อมูลการแปลงเพื่อป้อนให้กับอัลกอริทึม
- รูปแบบและประเภทย่อยที่รองรับ: การผสมผสานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากวิดีโอและสินทรัพย์ภาพของคุณ
แคมเปญสร้างความต้องการ
- ความหมาย: แคมเปญภาพที่เน้นการวางตำแหน่งเพื่อการค้นพบบน YouTube, Discover และ Gmail
- เมื่อใดควรใช้: คุณต้องการเข้าถึงผู้คนในโหมดสำรวจผ่านพื้นผิวที่คล้ายกับภาพและสังคมของ Google
- เหมาะที่สุดสำหรับ: การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้วยประสบการณ์โฆษณาที่ดึงดูดสายตา
- รูปแบบและประเภทย่อยที่รองรับ: โฆษณาวิดีโอแบบฝังในฟีด, โฆษณาภาพบนหน้าหลัก YouTube, ดูต่อ, ค้นพบ, Gmail
แคมเปญแอป
- ความหมาย: แคมเปญที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นการติดตั้งแอปและการดำเนินการภายในแอป
- เมื่อใดควรใช้: คุณกำลังโปรโมทแอปพลิเคชันมือถือและต้องการกระตุ้นการดาวน์โหลดหรือการแปลงเป้าหมายเฉพาะในแอป
- เหมาะที่สุดสำหรับ: การติดตั้งแอป, การมีส่วนร่วมในแอป, และการเปลี่ยนแปลงการซื้อในแอป
- รูปแบบและประเภทย่อยที่รองรับ: วิดีโอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการโปรโมทแอปบนเครือข่าย YouTube และ Google แอป
👀 คุณรู้หรือไม่? 45% ของครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Netflixขณะนี้รับชมในแพ็กเกจที่มีโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 34% ในปี 2024 ผู้ชมเริ่มเปิดรับโฆษณาเมื่อโฆษณานั้นมีความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและมอบคุณค่า
4. กำหนดงบประมาณและกลยุทธ์การประมูล
ถึงเวลาตั้งงบประมาณโฆษณาบน YouTube แล้ว
ตั้งงบประมาณรายวันหรืองบประมาณรวมของแคมเปญ กำหนดวันที่แคมเปญจะทำงานและเลือกกลยุทธ์การประมูลตามสิ่งที่คุณต้องการปรับปรุง
นี่คือการแยกแยะกลยุทธ์การเสนอราคาที่พบบ่อยและเวลาที่ควรใช้ คุณจะเห็นตัวเลือกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญและรูปแบบโฆษณาของคุณเท่านั้น
|กลยุทธ์การประมูล
|ความหมาย
|ใช้เมื่อ
|เป้าหมาย CPM (ต้นทุนต่อหนึ่งพันการแสดงผล)
|คุณจ่ายทุกครั้งที่มีการแสดงโฆษณาของคุณหนึ่งพันครั้ง
|คุณต้องการการเข้าถึงและการมองเห็นสูงสุดสำหรับแคมเปญ ToFu ของคุณ (การสร้างการรับรู้แบรนด์)
|เป้าหมาย CPV (ต้นทุนต่อการรับชม)
|ให้คุณปรับการเสนอราคาเพื่อเพิ่มจำนวนการดู, คือ, คุณจ่ายทุกครั้งที่ผู้ชมดูส่วนหนึ่งของโฆษณาของคุณหรือโฆษณาทั้งหมด
|คุณต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในขณะที่เพิ่มยอดการรับชมวิดีโอ
|เป้าหมาย CPA (ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า)
|Google ปรับปรุงการเสนอราคาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้การกระทำตามเป้าหมายของคุณ
|คุณต้องการเพิ่มยอดขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, และแม้กระทั่งปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
|เป้าหมาย ROAS (ผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณา)
|Google ปรับปรุงการเสนอราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนด
|คุณต้องการมูลค่าการแปลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในเป้าหมายผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา
|เพิ่มยอดการแปลงสูงสุด
|Google ตั้งราคาเสนอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดภายในงบประมาณของคุณ
|เพื่อให้ได้มูลค่าการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ลงโฆษณาที่เปลี่ยนจากกลยุทธ์การเสนอราคา CPA เป้าหมายเป็นกลยุทธ์การเสนอราคา ROAS เป้าหมายสามารถเห็นมูลค่าการแปลงเพิ่มขึ้น 14%ที่ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาที่ใกล้เคียงกัน
5. ปรับปรุงตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายของคุณ
YouTube อนุญาตให้มีการแบ่งกลุ่มผู้ชมได้อย่างเฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งหมายความว่ายิ่งโฆษณาของคุณเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไร โอกาสที่งบประมาณโฆษณาของคุณจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงขึ้นก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
นี่คือตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายบางประการที่มีให้ใช้ในโฆษณา YouTube:
ประชากรศาสตร์
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณตามเพศ อายุ สถานภาพการเป็นพ่อแม่ และรายได้ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากข้อความเดียวไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มประชากรเดียวกันก็ตาม
เหตุการณ์ในชีวิต
กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่มีความเฉพาะเจาะจงแต่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น:
- การได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่
- การมีลูกเมื่อเร็ว ๆ นี้
- เพิ่งแต่งงาน
- ได้บ้านใหม่
ช่วงเวลาเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ สร้างโอกาสเมื่อผู้คนแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น
ข้อมูลประชากรศาสตร์โดยละเอียด
นี่คือการแบ่งกลุ่มขั้นสูง ที่นี่คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณตามการศึกษา สถานภาพสมรส การเป็นเจ้าของบ้าน การจ้างงาน และสถานภาพการเป็นพ่อแม่ โดยมีความละเอียดมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้ปกครอง คุณสามารถเลือกพวกเขาได้จากหมวดหมู่ที่แสดงในภาพ
แม้จะอยู่ในกลุ่มประชากรที่กว้างขวาง คุณก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
กลุ่มเป้าหมายในตลาด
เป้าหมายกลุ่มคนที่กำลังค้นคว้าหรือพิจารณาซื้อสินค้าในหมวดหมู่ของคุณอยู่ในตอนนี้
คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละกลุ่มตลาดเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องสูงได้:
- ดูว่าผู้ชมเป้าหมายของคุณดูหมวดหมู่เนื้อหา YouTube ใดบ่อยที่สุด
- ค้นพบกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันในตลาดที่คุณอาจมองข้ามไป
- ประมาณการจำนวนการแสดงผลต่อสัปดาห์สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น
ความใกล้ชิด
กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่มีความสนใจอย่างมั่นคงและยาวนาน โดยอิงจากพฤติกรรมการเข้าชมและการรับชมที่สม่ำเสมอของพวกเขา กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้คือผู้ชมที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ยั่งยืน—ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หลงใหลในฟิตเนส ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีรุ่นใหม่ นักเดินทางตัวยง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
Google ยังจัดกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันออกเป็นหมวดหมู่กว้างๆ พร้อมด้วยกลุ่มย่อยที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
ต้องการความเฉพาะเจาะจงมากกว่าหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Google หรือไม่? สร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งตามคำหลักเฉพาะ, URL, แอปพลิเคชัน, หรือความสนใจที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกการแบ่งกลุ่มผู้ชมและกลยุทธ์การตลาดของคุณก่อนเริ่มแคมเปญ สร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียดพร้อมข้อมูลประชากร ความสนใจ จุดเจ็บปวด และประเภทเนื้อหาที่ชื่นชอบ
บันทึกแนวทางแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดของคุณใน ClickUp Docs—เข้าถึงได้โดยทุกคนในองค์กร/ทีมการตลาดของคุณ
6. กำหนดการยกเว้นเนื้อหาและการวางตำแหน่ง
มีเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการให้โฆษณาของคุณแสดงหรือไม่?
ตัวอย่างเช่น โฆษณาของแบรนด์นาฬิกาหรูจะไม่เหมาะสมที่จะวางไว้ข้างวิดีโอเกี่ยวกับการช้อปปิ้งแบบประหยัดหรือปัญหาทางการเงิน
คุณสามารถยกเว้นประเภทเนื้อหาเฉพาะเพื่อปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณไปกับตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้อง YouTube อนุญาตให้คุณกรองเนื้อหาตาม:
- ประเภทสินค้าคงคลัง (ยกเว้นเนื้อหาที่มีคำหยาบคายมากเกินไป แรง และปานกลาง)
- ป้ายกำกับเนื้อหา (ผู้ชมทั่วไป, ผู้ชมที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง, ผู้ชมที่มีอายุมาก)
- หัวข้อเฉพาะหรือช่องทาง
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่โฆษณาของคุณปรากฏได้โดยการเลือกตำแหน่งเฉพาะ:
- คำสำคัญ: เป้าหมายวิดีโอ, ช่องทาง, หรือเว็บไซต์ที่ตรงกับคำค้นหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ
- หัวข้อ: แสดงโฆษณาบนเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี, ฟิตเนส, หรือการปรับปรุงบ้าน
- ตำแหน่งโฆษณา: เลือกช่อง YouTube, วิดีโอ, เว็บไซต์ หรือแอปที่ต้องการให้โฆษณาของคุณแสดง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาฟรี ช่วยประหยัดความยุ่งยากในการจัดตาราง
7. เลือกสถานที่และภาษา
เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้โฆษณาของคุณปรากฏทางภูมิศาสตร์—กำหนดเป้าหมายตามประเทศ, ภูมิภาค, เมือง, หรือแม้แต่รัศมีที่กำหนดไว้รอบตำแหน่ง. ตั้งค่าภาษาที่คุณต้องการให้แสดง, และ YouTube จะแสดงโฆษณาของคุณให้ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าภาษาเหล่านี้ในบัญชีของพวกเขา.
⭐ โบนัส: เพิ่มการมีส่วนร่วมของโฆษณาวิดีโอของคุณด้วยการเพิ่มวิดีโอที่เกี่ยวข้อง วิดีโอเหล่านี้จะปรากฏอยู่ด้านล่างโฆษณาวิดีโอของคุณและมอบประสบการณ์วิดีโอที่ดื่มด่ำ ช่วยเสริมหรือขยายข้อความของโฆษณา
8. กำหนดตารางเวลาและขีดจำกัดความถี่ของแคมเปญ
นี่คือการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณควรพิจารณา:
- ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์: เลือกอุปกรณ์ (มือถือ, แท็บเล็ต, หน้าจอทีวี, คอมพิวเตอร์) ที่โฆษณาวิดีโอ YouTube ของคุณควรปรากฏ
- ความถี่ในการแสดงผลต่อผู้ใช้: จำกัดจำนวนครั้งที่โฆษณาในแคมเปญนี้สามารถแสดงต่อผู้ใช้คนเดียวกัน
- กำหนดเวลาโฆษณา: กำหนดเวลาโฆษณาของคุณว่าควรแสดงเมื่อใด เช่น 9.00 น. ถึง 18.00 น. (GMT+5:30)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างกลุ่มโฆษณาแยกต่างหากสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือรูปแบบโฆษณาที่แตกต่างกันภายในแคมเปญเดียวกัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพได้อย่างอิสระ ด้วยวิธีนี้ กลุ่มโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำจะไม่ส่งผลเสียต่อแคมเปญทั้งหมดของคุณ
9. สร้างสื่อวิดีโอ
อัปโหลดวิดีโอของคุณไปยัง YouTube หรือคลังสินทรัพย์ของ Google Ads ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" หรือ "ไม่แสดงในรายการ" เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้เป็นโฆษณา วิดีโอส่วนตัวจะไม่สามารถใช้งานได้
วาง URL ในส่วนการสร้างโฆษณาของ Google Ads คุณสามารถสร้างโฆษณาหลายรายการในขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบรูปแบบโฆษณาที่แตกต่างกัน, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), หรือข้อความในรูปแบบต่างๆ
⚡ คลังแม่แบบ: ใช้แม่แบบโฆษณา ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตโฆษณาของคุณให้ราบรื่น ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดโฆษณาและไอเดียสร้างสรรค์กับทีมของคุณในพื้นที่ศูนย์กลางเดียว
- แปลงแนวคิดบนโซเชียลมีเดียให้กลายเป็นภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ
- ติดตามขั้นตอนการผลิตโฆษณาตั้งแต่การเขียนบทจนถึงการอัปโหลดวิดีโอขั้นสุดท้ายด้วย 11 ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาของคุณผ่าน 7 มุมมองใน ClickUp
- ให้ทีมโฆษณาของคุณทำงานสอดคล้องกันในเรื่องของกำหนดเวลา งบประมาณ และผลงานที่ต้องส่งมอบ ด้วยปฏิทินเนื้อหาที่เต็มไปด้วยภาพและข้อมูลที่ชัดเจน
เมื่อคุณได้กำหนดค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแคมเปญของคุณ YouTube จะตรวจสอบโฆษณาของคุณตามนโยบายของ Google Ads เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการโฆษณา โฆษณาส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบภายในหนึ่งวันทำการ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่า
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในที่ทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ โดย 23% พบว่ามันยากมาก
เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเปล่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมโยงแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อทำโฆษณาบน YouTube
นี่คือข้อผิดพลาดที่ค่อยๆ สูบงบประมาณไปอย่างเงียบๆ แม้ว่าการกำหนดเป้าหมายและการตั้งค่าของคุณจะดูถูกต้องก็ตาม:
- การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับยอดวิวเมื่อคุณต้องการการแปลง: อัตราการดูที่สูงไม่ได้แปลว่าเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ
- การเลือกประเภทแคมเปญที่ไม่เหมาะสม: ตัวอย่างเช่น การใช้การตั้งค่าแบบสร้างการรับรู้ในวงกว้างเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- การข้ามการยกเว้นและการควบคุมความปลอดภัยของแบรนด์: โฆษณาของคุณอาจปรากฏอยู่ถัดจากเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยง
- ไม่แยกกลุ่มโฆษณาตามเจตนา: การรวมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเกินไปทำให้ข้อความสับสนและประสิทธิภาพลดลง
การวัดความสำเร็จของโฆษณาบน YouTube
การสร้างแคมเปญโฆษณาบน YouTube เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น ส่วนอีกส่วนหนึ่ง—ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน—คือการติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงแคมเปญตามตัวชี้วัดสำคัญ
เมื่อแคมเปญของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลแคมเปญและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ได้จากแดชบอร์ด Google Ads และ YouTube Studio ของคุณ ต่อไปนี้คือภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณควรติดตามตัวชี้วัดและจัดการรายงาน
ตัวชี้วัดหลักที่ต้องติดตาม
คุณไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของแคมเปญได้ด้วยการคาดเดา คุณต้องการข้อมูล และข้อมูลนี้มาในรูปแบบของจำนวนการเข้าชม อัตราการดูจนจบ อัตราการคลิกผ่าน อัตราการแปลง และต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตามข้อมูลและทำการคาดเดาที่ไม่ชัดเจน ให้ความกระจ่างในคำถามเหล่านี้:
- ประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชม, การมีส่วนร่วม, หรือการแปลงเป็นลูกค้าจริง?
- คุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์หรือเพื่อสร้างรายได้โดยตรง?
- ค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้าที่ยอมรับได้ของคุณคือเท่าไร และเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าแล้วเป็นอย่างไร?
นี่คือตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตามตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ:
|เมตริก
|สิ่งที่ติดตาม
|การวิเคราะห์และการตีความ
|ความประทับใจ
|อัตราการรับชมเผยให้เห็นถึงคุณภาพของงานสร้างสรรค์และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญของคุณ อัตราการรับชมที่สูงแสดงว่าข้อความและงานสร้างสรรค์ของคุณเข้าถึงและสร้างความประทับใจได้ ขณะที่อัตราการรับชมที่ต่ำบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง รูปแบบ หรือแม้แต่ตัวงานสร้างสรรค์เอง
|การแสดงผลสูงแต่ยอดวิวต่ำบ่งชี้ว่าภาพขนาดย่อไม่ดึงดูดหรือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่เหมาะสม
|มุมมอง
|จำนวนครั้งที่ผู้ชมดูโฆษณาของคุณในปริมาณที่มากขึ้นหรือทั้งหมดของโฆษณา นอกเหนือจากการแสดงผลเพียงครั้งเดียว
|การเพิ่มขึ้นของยอดชมวิดีโอแบรนด์บ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น
|อัตราค่าชม
|เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงที่ส่งผลให้เกิดการเข้าชม
|ความผูกพันที่แข็งแกร่งกับช่องหรือแบรนด์ของคุณ, ตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการแปลงโดยตรง
|อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
|เปอร์เซ็นต์ของผู้ชมที่คลิกที่ CTA หรือโฆษณาของคุณ
|อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่ต่ำในแคมเปญวิดีโอถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเทียบกับโฆษณาค้นหา—ไม่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
|ค่าใช้จ่ายต่อการดู
|ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทุกครั้งที่มีคนดูโฆษณาของคุณ
|ค่า CPV สูงบ่งชี้ว่ามีการแข่งขันสูงหรือการกำหนดเป้าหมายที่แคบ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
|ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
|การใช้จ่ายหลังจากการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง
|หาก CPA ต่ำกว่ามูลค่าตลอดอายุของลูกค้า แคมเปญนี้จะมีกำไร
|ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)
|รายได้ที่เกิดขึ้นจากทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับโฆษณา
|ROAS ที่สูงกว่า 2 ถือว่ามีกำไร
|เวลาการรับชม / อัตราการดูจบ
|ผู้ชมดูโฆษณานานแค่ไหนก่อนที่จะข้ามหรือดูจนจบ
|อัตราการสำเร็จที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงจุดดึงดูดที่แข็งแกร่งและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
|การกระทำที่ได้รับ
|ยอดวิว ยอดไลก์ ผู้ติดตาม การเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ และการแชร์บนช่อง YouTube ที่เชื่อมโยงของคุณ ภายใน 7 วันหลังจากรับชมโฆษณา
|หากการกระทำที่ได้รับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แข็งแกร่งกับช่องหรือแบรนด์ของคุณ บ่อยครั้งเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงลูกค้าที่มีคุณค่าสูง
|มุมมองผ่านการแปลง
|เมื่อผู้ชมทำการแปลงบนเว็บไซต์ของคุณภายในหน้าต่างการแปลง
|ความผูกพันที่แข็งแกร่งกับช่องหรือแบรนด์ของคุณ ตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการแปลงโดยตรง
|การแปลงการดูแบบมีส่วนร่วม
|เมื่อผู้ชมไม่คลิกที่โฆษณาวิดีโอของคุณ แต่ดูโฆษณารูปแบบข้ามได้อย่างน้อย 10 วินาที และจากนั้นทำการแปลงภายในหน้าต่างการแปลงจากการดูแบบมีส่วนร่วม
|การเปิดเผยโฆษณาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแม้ไม่มีการคลิกโดยตรง วัดผลกระทบในระดับบนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมที่ควรลอง
ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด ClickUp
Google Ads ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพของแคมเปญแต่ละรายการ
แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมีแคมเปญโฆษณาบน YouTube หลายแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่?
ข้อมูลแคมเปญกระจัดกระจายอยู่ในแท็บต่าง ๆ ช่วงวันที่ และตัวกรอง ทำให้ยากต่อการสังเกตแนวโน้มหรือเข้าใจว่าแคมเปญหนึ่งมีอิทธิพลต่อแคมเปญอื่นอย่างไร
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถติดตามแคมเปญ YouTube ทั้งหมดของคุณได้ในมุมมองที่รวมกันในที่เดียว ที่นี่คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแคมเปญต่างๆ ช่วงเวลา และรูปแบบโฆษณาที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมา
เมื่อจับคู่กับบัตร AI ต่อไปนี้ แดชบอร์ดจะกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังทันที
- สมองอัจฉริยะ AI: ถามคำถามเช่น "แคมเปญใดมี ROAS สูงสุดในเดือนที่แล้ว?" และรับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องกรองข้อมูลด้วยตนเอง
- AI StandUp: สรุปกิจกรรมแคมเปญของคุณในช่วงเวลาที่เลือกเพื่อทบทวนอย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ได้ผล
- AI Team StandUp: รับสรุปการปรับปรุงแคมเปญล่าสุดและการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณในทุกแคมเปญที่ใช้งานอยู่
- สรุปผู้บริหารโดย AI: สร้างภาพรวมที่ทันสมัย แสดงสถานะของแคมเปญ การใช้งบประมาณตามเป้าหมาย และผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
- อัปเดตโครงการ AI: สร้างภาพรวมระดับสูงของสถานะแคมเปญโฆษณา YouTube ของคุณ รวมถึงสิ่งที่ได้เปิดตัวแล้ว สิ่งที่กำลังทดสอบ และสิ่งที่ต้องการความสนใจ
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรวม Dashboard + AI Card 👇
การตั้งค่าการรายงานแบบประจำใน ClickUp
คุณต้องการรายงานที่ทันเวลาซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกสัปดาห์. โดยนี้เราหมายถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงบประมาณ, การเปลี่ยนแปลง, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, กลุ่มผู้ชม, และ ROAS โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง 10 แท็บเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลที่กระจัดกระจาย.
ถ้าเราบอกคุณว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำให้รายงานโฆษณา YouTube เป็นระบบอัตโนมัติใน ClickUp ได้?
ขั้นแรก สร้างเทมเพลตรายงานมาตรฐานใน ClickUp Docs เพิ่มตัวชี้วัด ช่วงวันที่ และรูปแบบการเปรียบเทียบในทุกรายงานโฆษณา YouTube ของคุณ
จากนั้นสร้างClickUp Super Agentsแบบกำหนดเองที่สามารถรวบรวมข้อมูลแคมเปญ วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพ และเตรียมรายงานในรูปแบบที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
ซูเปอร์เอเจนต์ไม่จำเป็นต้องมีกฎขั้นตอนเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ในฐานะเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ พวกเขาสามารถตีความบริบทและดำเนินการโดยไม่เปิดเผยตัวตน เอเจนต์เหล่านี้ นอกจากจะจัดทำรายงานแล้ว ยังสามารถ:
- ตรวจสอบโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อระบุแคมเปญที่มีประสิทธิภาพต่ำเมื่อตัวชี้วัดลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และแนะนำการจัดสรรงบประมาณใหม่ไปยังรูปแบบโฆษณา YouTube ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
- ตอบคำถามเฉพาะแคมเปญ เช่น "รูปแบบโฆษณาใดที่สร้างการแปลงมากที่สุดในเดือนที่แล้ว?" โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูล
- ระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแคมเปญปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานในอดีต และแนะนำการปรับปรุงด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการกำหนดเป้าหมาย
- กำหนดงานให้ทีมของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน เช่น หยุดโฆษณาที่เกินเป้าหมาย CPA หรือทดสอบ A/B กับวิดีโอครีเอทีฟใหม่
สร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณด้วย ClickUp 👇
👀 คุณรู้หรือไม่?23.6% ของคน Gen Zใช้ YouTube อย่างแข็งขันเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ พวกเขามักจะได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังถูกขายของ—ในความเป็นจริง 98% ของผู้ชมกล่าวว่าพวกเขาไว้วางใจผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube มากกว่าผู้สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ข้อจำกัดของโฆษณา YouTube
รูปแบบวิดีโอที่ดึงดูดและขอบเขตการโฆษณาที่กว้างขวางของ YouTube ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทำกำไรได้สำหรับนักการตลาด อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่คุณไม่ควรละเลย:
- ความเหนื่อยล้าจากการโฆษณา: ผู้ชมของคุณบริโภคเนื้อหาผ่านช่องทางต่าง ๆ ทุกวัน แม้แต่โฆษณาที่น่าจดจำที่สุดก็ไม่สามารถรับประกันการจดจำแบรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าได้ทันที
- ประสิทธิภาพโฆษณาที่ลดลง: การสร้างการรับรู้แบรนด์ต้องใช้เวลา และคุณไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดจากการเห็นโฆษณาเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ
- การแข่งขันสูงสำหรับกลุ่มเป้าหมายยอดนิยม: การมุ่งเป้าไปยังกลุ่มประชากรและความสนใจที่ได้รับความนิยมสูง ส่งผลให้ต้นทุนต่อวิว (CPV) และต้นทุนต่อพันการแสดงผล (CPM) เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยากต่อการบรรลุผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) ที่ทำกำไรได้ในระยะยาว
- ต้องการการทดสอบครีเอทีฟอย่างต่อเนื่อง: แม้ว่า YouTube จะมีทรัพยากรหลายอย่างให้ปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ—เช่น คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs), หัวข้อข้อความ, คำอธิบาย, แบนเนอร์ประกอบ, ภาพหน้าปก, และจุดดึงดูดในวิดีโอ—ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเหล่านี้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องทำการทดสอบ A/B อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุสิ่งที่สร้างผลลัพธ์และสิ่งที่ไม่ได้ผล
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการกำหนดเป้าหมาย: YouTube อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงมาก แต่ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายแคบเกินไปจนทำให้การเข้าถึงมีจำกัดมากเกินไป
📚อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี
เครื่องมือและแม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา YouTube ของคุณ
หากคุณกำลังสร้างโฆษณา YouTube ในปริมาณมาก คุณต้องการมากกว่าแค่ข้อความโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ คุณต้องการระบบสำหรับการวางแผน ทดสอบ ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง—โดยไม่สูญเสียบริบทระหว่างทีม
เข้าสู่:ClickUp—พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่รวมเวิร์กโฟลว์และเครื่องมือต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยสร้างโครงสร้างให้กับความวุ่นวาย
ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานของคุณ
ก่อนที่จะเริ่มโฆษณาบน YouTube เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ คุณมีช่อง YouTube ของตัวเองที่รองรับงบประมาณโฆษณาของคุณแล้วหรือยัง?
นอกเหนือจากโฆษณาบน YouTube แล้ว คุณควรสร้างตัวตนที่แท้จริงบนแพลตฟอร์มนี้ด้วย
สำหรับสิ่งนี้ให้ใช้เทมเพลต YouTube ของ ClickUpเพื่อวางแผน สร้างแนวคิด และดำเนินการกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับช่องของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดก่อนการผลิตไปจนถึงการเผยแพร่หลังการผลิต เทมเพลตนี้จะช่วยให้แนวคิดของคุณเป็นรูปเป็นร่าง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- วางแผนแนวคิดวิดีโอและสคริปต์ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับการระดมความคิด การสร้างสตอรี่บอร์ด และกระบวนการอนุมัติที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ติดตามความสำเร็จในการผลิตตั้งแต่การถ่ายทำ การตัดต่อ ไปจนถึงการสร้างภาพย่อ และการสร้างข้อความโฆษณา
- จัดการตารางการโพสต์ของคุณด้วยปฏิทินโซเชียลมีเดียในตัวที่ประสานการอัปโหลด YouTube กับไทม์ไลน์แคมเปญโฆษณาของคุณเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี
หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญในเวลาเดียวกัน คุณจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อติดตามงบประมาณ กำหนดเวลา และทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตการวางแผนแคมเปญของ ClickUpมอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และวัดความสำเร็จของแคมเปญ YouTube หลายแคมเปญได้โดยไม่พลาดประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญ
เทมเพลตนี้มอบความยืดหยุ่นในการเลือกจาก 7 ฟิลด์ที่กำหนดเอง (งบประมาณที่จัดสรร, หัวข้อแคมเปญ, งบประมาณคงเหลือ, และประเภทแคมเปญ) เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันตามเป้าหมายที่แบ่งปันและงานที่มีความสำคัญ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ปรับปรุงการติดตามแคมเปญ ด้วยความคิดเห็น, แท็ก, คำเตือนการพึ่งพา, อีเมล และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ติดตามการจัดสรรงบประมาณ ในแต่ละแคมเปญและตรวจจับการใช้จ่ายเกินงบก่อนที่ผลกระทบจะส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
- ประสานการเปิดตัวโฆษณาของคุณกับปฏิทินเนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาบน YouTube สอดคล้องกับการอัปโหลดวิดีโอแบบออร์แกนิกและกลยุทธ์การตลาดที่กว้างขึ้น
ระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบเชิงภาพให้กับทีมของคุณ เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด แนวทางแคมเปญ เอกสารอ้างอิง แนวคิดวิดีโอ และมุมมองการสื่อสารต่างๆ ไว้ในที่เดียว
มันผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณและใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเชื่อมโยงความคิดของคุณ
นี่คือวิธีที่ไวท์บอร์ดช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ:
|ไวท์บอร์ดเชื่อมต่อที่ไหน?
|มันช่วยโฆษณา YouTube ของคุณได้อย่างไร?
|เชื่อมต่อกับงาน
|เปลี่ยนแนวคิดโฆษณาที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาให้ชัดเจน
|เชื่อมต่อกับเอกสาร
|เชื่อมโยงสรุปแคมเปญ, บทสคริปต์, และแนวทางแบรนด์ไว้ภายในไวท์บอร์ดของคุณเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
|เชื่อมต่อแชท
|หารือเกี่ยวกับทิศทางสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากไวท์บอร์ดหรือเปลี่ยนแท็บ
ตรวจสอบครีเอทีฟโดยไม่ต้องประชุมด้วย ClickUp Clips
เมื่อคุณมีแนวคิดแล้ว ให้ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกร่างโฆษณา, การเดินผ่านสตอรี่บอร์ด, หรือบันทึกย่อของบรรณาธิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลา, มอบหมายข้อเสนอแนะ, และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องมีการประชุมรีวิวสด
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
การวางแผนและดำเนินการโฆษณาบน YouTube ไม่ใช่กระบวนการที่ดำเนินการโดยคนเดียว ไม่ใช่ขั้นตอนเดียว
ระหว่างขั้นตอนก่อนการผลิตและหลังการผลิต มีกระบวนการอนุมัติ การมอบหมายงาน การอัปเดตงบประมาณ และการประเมินผลการทำงาน—งานเหล่านี้แม้จะใช้เวลาในการอัปเดตด้วยมือไม่มากนัก แต่จะดูดพลังงานไปอย่างแน่นอน
ClickUp Automationsมาช่วยคุณแล้ว พวกมันจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานสร้างสรรค์ของคุณไปที่งานที่แท้จริง
นี่คือตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถลองใช้ได้:
- สถานะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติสคริปต์" > มอบหมายงานผลิตวิดีโอให้กับทีมครีเอทีฟโดยอัตโนมัติ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง "งบประมาณโฆษณา" เกินขีดจำกัด > แจ้งผู้จัดการแคมเปญและทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบ
- สถานะเปลี่ยนเป็น "โฆษณาเผยแพร่" > สร้างงานติดตามประสิทธิภาพและมอบหมายให้กับเจ้าของฝ่ายวิเคราะห์
- ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. > สรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญประจำสัปดาห์และโพสต์ในกลุ่มแชทของทีม
ใช้เทมเพลตกำหนดเวลาโฆษณา ClickUpเพื่อวางแผนไทม์ไลน์การเปิดตัวโฆษณาของคุณและประสานการทริกเกอร์อัตโนมัติกับวันที่เปิดตัวแคมเปญ
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่า Super Agents ทำงานร่วมกับ ClickUp Automations อย่างไร👇
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานโฆษณาของคุณให้ราบรื่นด้วย BrainGPT
ClickUp BrainGPTคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่นำความสามารถของ AI หลากหลายรูปแบบมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการเขียน งานวิจัย การค้นหาความรู้ และอีกกว่า 10 หน้าที่ คุณจะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการภายในแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนนี้
ด้วย BrainGPT คุณสามารถ:
- เข้าถึงโมเดล AI ภายนอกได้หลากหลาย: ใช้ความฉลาดของ Claude ในการเขียนสคริปต์วิดีโอและคำบรรยาย, ใช้ ChatGPT สำหรับการเขียนข้อความโฆษณาในหลากหลายรูปแบบ, หรือเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างโมเดลต่างๆ เพื่อค้นหาข้อความที่ดึงดูดใจที่สุด
- ค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์: วิจัยแคมเปญของคู่แข่งตรวจจับแนวโน้มใหม่ ๆ หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: เมื่อบทสรุปแคมเปญ ข้อมูลประสิทธิภาพ และสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณกระจัดกระจายอยู่ใน Drive, Docs และเครื่องมือออกแบบต่างๆClickUp Enterprise Searchจะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทันที
- พูดเป็นข้อความ: ด้วยClickUp Talk to Text คุณสามารถบันทึกไอเดียสคริปต์วิดีโอ บันทึกโน้ตแคมเปญ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานโฆษณาได้โดยไม่ต้องใช้มือ เพียงพูดขณะตรวจสอบเนื้อหา
ปรับปรุงโฆษณา YouTube ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
หยุดสร้างแคมเปญโฆษณา YouTube ของคุณแบบแยกส่วน
หากการวางแผน การสื่อสารในทีม การดำเนินงาน และการติดตามผลของคุณเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันความยุ่งเหยิงของเครื่องมือกำลังทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณและจำกัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp นำเสนอเครื่องมือสำหรับการระดมความคิด การติดตามงาน การวางแผน การจัดระเบียบ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา YouTube ที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในที่เดียวด้วย ClickUp
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และเริ่มปรับปรุงกระบวนการโฆษณา YouTube ของคุณให้ราบรื่น
คำถามที่พบบ่อย
โฆษณาบน YouTube มักมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $0.10 ถึง $0.30 ต่อการดูหนึ่งครั้ง (CPV) อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันตามความเฉพาะเจาะจงของการกำหนดเป้าหมาย, การแข่งขัน, และรูปแบบของโฆษณา คุณสามารถเริ่มต้นได้เพียง $10 ต่อวัน และปรับขนาดตามประสิทธิภาพ
โฆษณาแบบไม่สามารถข้ามได้ในระหว่างการเล่น (in-stream ads) และโฆษณาแบบบัมเปอร์ (bumper ads) เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการรับรู้แบรนด์ เนื่องจากผู้ชมต้องรับชมข้อความทั้งหมด โฆษณาแบบมาสเฮด (masthead ads) มอบการมองเห็นสูงสุดหากคุณมีงบประมาณ ในขณะที่โฆษณาแบบสามารถข้ามได้ในระหว่างการเล่น (skippable in-stream ads) ก็สามารถช่วยสร้างการรับรู้ได้เช่นกันเมื่อใช้ร่วมกับแคมเปญระยะยาวอื่น ๆ
ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นด้วยงบประมาณรายวันที่ไม่มากนักที่ $10-$20 และมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์ที่มุ่งเป้าหมายอย่างเข้มงวด พวกเขาสามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้เมื่อพวกเขาสามารถระบุการผสมผสานที่ชนะของการกำหนดเป้าหมายผู้ชม, การสร้างสรรค์โฆษณา, และการสื่อสารที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถติดตามการแปลงผ่าน Google Ads ได้โดยการเชื่อมต่อช่อง YouTube ของคุณกับ Google Analytics. YouTube Studio ยังให้ข้อมูลการแปลงผ่านการดู (view-through conversion) ซึ่งแสดงว่าผู้ชมได้ทำการแปลงหลังจากดูโฆษณาของคุณโดยไม่คลิก.
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญโฆษณา YouTube หลายแคมเปญพร้อมกัน ด้วยแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI การรายงานอัตโนมัติผ่าน Super Agents และเทมเพลตสำหรับการวางแผนแคมเปญและการผลิตโฆษณา คุณสามารถติดตามงบประมาณ กำหนดเวลา ทรัพย์สินสร้างสรรค์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้ในที่เดียว