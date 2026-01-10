บล็อก ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 9 อันดับแรกที่ผสานรวมกับ Google Workspace

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 มกราคม 2569

หากทีมของคุณใช้เวลาทั้งวันอยู่ใน Gmail, Google Docs, Sheets และ Meet คุณไม่ได้อยู่คนเดียว Google Workspace ตอนนี้รองรับผู้ใช้มากกว่า3 พันล้านคนทั่วโลกแต่แผนโครงการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแท็บที่กระจัดกระจายและสเปรดชีตที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว

นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Google Workspace สามารถช่วยได้ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมโยงเอกสารโครงการกับงานและการประชุมที่ถูกต้องได้ ✅

รายการนี้ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เชื่อมต่อกับแอป Google สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสร้างวิธีการทำงานของทีมคุณใหม่ใน Google Workspace

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Google Workspace: เครื่องมือที่คล้ายกับ G Suite

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 9 อันดับ พร้อมการผสานการทำงานกับ Google Workspace ในพริบตา

ใช้ตารางด่วนนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าเครื่องมือแต่ละอย่างเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google Workspace (เดิมชื่อ Google Suite) อย่างไร เหมาะสมที่สุดสำหรับอะไร และราคาเริ่มต้นโดยประมาณอยู่ที่เท่าไร:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพการจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อกับ Google Workspace สำหรับทีมทุกขนาดงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และมุมมอง; เชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail และไฟล์ Google Drive, ซิงค์วันที่กับ Google Calendar และใช้สรุปและอัปเดตด้วย AIแผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
อาสนะการจัดการงานที่มีโครงสร้างสำหรับทีม Google Workspace ที่ทำงานข้ามสายงานส่วนเสริม Gmail สำหรับการบันทึกงาน; ไฟล์แนบ Google Drive; การซิงค์กับ Google Calendar; ไทม์ไลน์และระบบอัตโนมัติแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Wrikeโครงการที่ซับซ้อนข้ามแผนกต่างๆ โดยใช้ Google Workspace ในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางอีเมลเป็นงาน; ไฟล์แนบใน Google Drive; การซิงค์กับ Google Calendar; แผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ดแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projectsการวางแผนแบบคลาสสิกและการติดตามเวลาพร้อมการเชื่อมต่อแอป Google สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางการเชื่อมต่อแอป Google; รายการงาน, หลักชัย, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และแผนงานกานต์ต์แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
Trelloบอร์ดง่าย ๆ พร้อม Google Workspace สำหรับทีมเล็กบอร์ดและบัตร; Google Drive Power-Up สำหรับ Docs/Sheets/Slides; การซิงค์กับ Google Calendarแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
คันบันจิคัมบัง และแกนต์ ภายใน Google Workspace สำหรับองค์กรขนาดเล็กทำงานภายใน Google Workspace; รองรับ Drive และ Calendar; แผนภูมิแกนต์; การติดตามเวลาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.99/เดือนต่อผู้ใช้
kissflowระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทำงานสำหรับการอนุมัติและโครงการด้วย Google apps สำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่เวิร์กโฟลว์แบบใช้โค้ดน้อย; เชื่อมต่อ Gmail, Drive และ Sheets; การอนุมัติและกระบวนการรับข้อมูลแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
สมาร์ทชีตการติดตามโครงการในรูปแบบตารางกับระบบ Google Workspace สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางมุมมองตาราง; ไฟล์แนบ Google Drive; การซิงค์ปฏิทิน; แดชบอร์ดและระบบอัตโนมัติแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
monday. comบอร์ดภาพและแดชบอร์ดที่อยู่ข้างแอป Google สำหรับทีมขนาดกลางการเชื่อมต่อ Gmail + Drive; การซิงค์กับ Google Calendar; กระดาน, ไทม์ไลน์, และระบบอัตโนมัติแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

⭐ แม่แบบแนะนำ

วางแผน ติดตาม และจัดระเบียบโครงการถัดไปของคุณได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการจาก ClickUpมันมอบพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อบันทึกงาน กำหนดเวลา และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถก้าวข้ามจาก Google Sheets ที่กระจัดกระจายและบันทึกในกล่องจดหมาย ไปสู่ศูนย์กลางโครงการที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียว

สร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับงาน กำหนดเวลา และไฟล์ Google ที่แนบมาด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับงาน, กำหนดเวลา, และไฟล์ Google ที่แนบมาด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีการผสานรวมกับ Google Workspace?

การตั้งค่า Google Workspace ที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การเก็บไฟล์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการลดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเมื่อมีงานเปลี่ยนแปลง ไฟล์ได้รับการอัปเดต และกำหนดเวลาเลื่อนออกไป

ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับวิธีการทำงานของทีมคุณใน Google apps. เครื่องมือที่เหมาะสมควรทำสิ่งต่อไปนี้:

  • เชื่อมต่อ Google Drive เพื่อให้คุณสามารถแนบ สร้าง และจัดระเบียบเอกสาร สเปรดชีต และสไลด์ ควบคู่ไปกับงานต่างๆ ได้
  • ซิงค์วันครบกำหนดและการประชุมกับ Google Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของสมาชิกทีมที่อยู่ระยะไกลสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • สนับสนุนการจัดการงานพื้นฐาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • แสดงผลแบบเดียวกับบอร์ดและแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายในแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจน
  • รวมถึงสิทธิ์และการควบคุมการแชร์ สำหรับเอกสารโครงการที่มีความละเอียดอ่อนและผู้ร่วมงานภายนอก
  • ลดงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทีมใช้เวลาในการอัปเดตด้วยตนเองน้อยลง

📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม

หากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้ล่ะ? ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ของคุณ (และการแชท) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมการผสานรวมกับ Google Workspace

เครื่องมือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้ Gmail, Google Docs, Sheets และ Google Calendar อยู่แล้ว และต้องการให้การทำงานโครงการยังคงเชื่อมโยงกับแอปเหล่านั้นแทนที่จะกระจัดกระจายไปตามแท็บต่างๆ

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำที่เชื่อมต่องาน ไฟล์ และกระบวนการทำงานกับ Google Workspace เพื่อให้คุณสามารถวางแผน ติดตาม และส่งมอบโครงการได้โดยไม่ทำให้ทีมของคุณต้องเปลี่ยนนิสัยการทำงาน

1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดด้วย AI)

วางแผน สร้าง และขยายธุรกิจของคุณในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียวด้วย ClickUp
วางแผน สร้าง และขยายธุรกิจของคุณในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียวด้วย ClickUp

หากทีมของคุณดำเนินโครงการภายใน Google Workspace คุณก็มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่แล้ว: Gmail สำหรับคำขอ, Google Docs สำหรับข้อกำหนด, Google Sheets สำหรับตัวติดตาม, Google Drive สำหรับไฟล์, และ Google Calendar สำหรับกำหนดเวลา

แต่เมื่อการทำงานกระจายอยู่ในหลายที่ ทำให้ยากที่จะติดตามความคืบหน้าและรักษาความสอดคล้องของสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลเมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น

นั่นคือปรากฏการณ์การทำงานที่ขยายตัว: รายการที่ต้องดำเนินการอยู่ในเธรดอีเมล และ "แผนงาน" กลายเป็นส่วนผสมของสเปรดชีตและการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินจากนั้นปรากฏการณ์การขยายตัวของ AIก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน: เครื่องมือหนึ่งสรุปการประชุม อีกเครื่องมือหนึ่งสร้างงาน และคุณยังคงต้องคัดลอกและวางการอัปเดตระหว่างแอปต่างๆ อยู่ดี

ClickUp สำหรับทีมโครงการแก้ปัญหาทั้งสองด้านด้วยการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถจัดการงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และการทำงานร่วมกันได้ในแพลตฟอร์มเดียว ขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำงานร่วมกับแอปของ Google ได้อย่างใกล้ชิด

นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการ, งาน, และไฟล์ Google Workspace ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว:

ผูกการจัดการงานไว้กับ ClickUp Tasks

ติดตามแนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ตัวแรกที่เชื่อมโยงงานของคุณกับงานอื่นๆ ของคุณด้วย ClickUp Tasks
ติดตามแนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ตัวแรกที่เชื่อมโยงงานของคุณกับงานอื่นๆ ของคุณด้วย ClickUp Tasks

เมื่อมีการขอข้อมูลผ่าน Gmail หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน Google Doc วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือการเปลี่ยน "คำขอ" นั้นให้กลายเป็นงานจริงที่มีผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาส่งมอบ

ClickUp Tasksถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานนั้นโดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างงานจากเอกสาร เพิ่มรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และใช้ระดับความสำคัญ การเชื่อมโยงงาน และหมุดหมายเพื่อจัดการทรัพยากรและให้ทีมทั้งหมดทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อคุณกำลังวางแผนไทม์ไลน์โครงการที่ยาวในClickUp Gantt ViewหรือClickUp Calendar View คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณจำนวนวันของ ClickUpฟรี เพื่อตรวจสอบจำนวนวันระหว่างวันที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ตารางเวลาเป็นจริงได้

เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อ Google Drive (และ Google Calendar)จากส่วนการเชื่อมต่อของ ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณสามารถแนบไฟล์ ค้นหา และดูตัวอย่างเนื้อหาใน Drive ได้ภายใน ClickUp

คุณยังสามารถเชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ของคุณได้ด้วย เพื่อให้ ClickUp Brain ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน แนะนำการติดตามผล ร่างคำตอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

เชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ของคุณกับ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และรับความช่วยเหลือจาก ClickUp Brain ทั่วทั้ง Gmail ของคุณ
เชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ของคุณกับ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และรับความช่วยเหลือจาก ClickUp Brain ทั่วทั้ง Gmail ของคุณ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปงานและอัปเดตความคืบหน้าได้โดยตรงจากเอกสาร ความคิดเห็น และบันทึกการประชุม จากนั้นคุณสามารถสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติจากบทสนทนาเหล่านั้น ทำให้รายการงานของคุณอัปเดตตัวเองโดยไม่ต้องคัดลอกและวางเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มันสแกนเอกสารโครงการหรือสรุปการประชุม ดึงรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลาส่งงานออกมา และส่งตรงไปยังรายการงานของคุณได้ทันที

รับสรุปและข้อสังเกตทันทีจากโฟลเดอร์โครงการของคุณด้วย ClickUp Brain
รับสรุปและข้อสังเกตทันทีจากโฟลเดอร์โครงการของคุณด้วย ClickUp Brain

ซิงค์ตารางเวลาเข้ากับ Google Calendar เพื่อให้กำหนดเส้นตายยังคงมองเห็นได้

เชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp และดูงานที่ต้องทำล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย
เชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp และดูงานที่ต้องทำล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย

หากทีมของคุณวางแผนวันของพวกเขาใน Google Calendar คุณคงไม่ต้องการให้กำหนดส่งงานของโครงการอยู่ในที่อื่น การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendarถูกออกแบบมาเพื่อซิงค์งานใน ClickUp กับ Google Calendar เพื่อให้คุณสามารถจัดการตารางเวลา ติดตามกำหนดส่ง และอัปเดตเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์

วิธีปฏิบัติในการดำเนินการนี้:

  • ให้ถือว่างานใน ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับขอบเขต สถานะ และผู้รับผิดชอบ
  • ใช้ Google Calendar สำหรับการบล็อกเวลาและการมองเห็นการประชุม เพื่อให้กำหนดเส้นตายปรากฏในที่ที่ทีมของคุณวางแผนสัปดาห์อยู่แล้ว

ชมวิดีโอสั้นนี้เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการปฏิทินหลายปฏิทินจากจุดเดียวโดยใช้ ClickUp เป็นศูนย์กลางโครงการของคุณ:

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัปเดตโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นด้วยClickUp BrainGPT(และEnterprise Search)

ค้นหาไฟล์หรือเอกสารที่คุณต้องการซึ่งกระจายอยู่ทั่วระบบที่เชื่อมต่อของคุณ
ค้นหาไฟล์หรือเอกสารที่คุณต้องการซึ่งกระจายอยู่ทั่วระบบที่เชื่อมต่อของคุณ

ClickUp BrainGPT ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการคำตอบและการอัปเดตต่างๆ ทั่วทั้ง ClickUp และ Google Workspace โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI คุณสามารถค้นหาข้ามแอปงานและเว็บของคุณ สลับระหว่างโมเดล AI พรีเมียม และใช้Talk to Textเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความเมื่อการพิมพ์ทำให้คุณช้าลง

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:

  • บันทึกการอัปเดตโครงการทันทีด้วยเสียงของคุณ: ใช้ Talk to Text เพื่อบอกสถานะการอัปเดต, ข้อสรุปจากการประชุม, หรือขั้นตอนถัดไปโดยตรงใน BrainGPT (หรือกล่องข้อความใด ๆ ผ่านส่วนขยาย) จากนั้นวางลงในภารกิจที่เหมาะสมหรือใน ClickUp Chat thread
  • ถามคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงในการส่งมอบและปริมาณงาน: สอบถาม ClickUp BrainGPT ด้วยคำถามเช่น "งานใดที่มีแนวโน้มจะพลาดเป้าหมายมากที่สุด?" หรือ "อะไรที่รอการอนุมัติในสัปดาห์นี้?" เพื่อให้คุณสามารถพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะต้องสแกน Google Sheets และกระทู้แชทด้วยตนเอง
  • ค้นหาการตัดสินใจที่ผ่านมาโดยเอกสาร, คำค้นหา, หรือโปรเจ็กต์: ใช้ Enterprise Search เพื่อค้นหาเอกสาร, งาน, หรือหัวข้อที่มีการตัดสินใจไว้แล้ว โดยเฉพาะเมื่อลิงก์กระจายอยู่ทั่ว Google Drive, Docs, และ Chat
  • เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงาน: ใช้ ClickUp Brain สำหรับคำตอบที่คำนึงถึงบริบทการทำงาน (สามารถรวมข้อมูลจาก ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อได้) เปลี่ยนไปใช้ ChatGPT, Claude หรือ Gemini เมื่อคุณต้องการการเขียนทั่วไปหรือการให้เหตุผล แต่โปรดทราบว่าโมเดลภายนอกเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน ClickUp ของคุณได้

แนบ สร้าง และทำงานกับ Google Docs และ Google Sheets โดยไม่ต้องออกจากโฟลว์

คุณสามารถสร้างเอกสาร Google Docs ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp (ทำให้เอกสารใหม่ทุกชิ้นเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น) และฝังไฟล์จาก Drive เพื่อให้เปิดเป็นตัวอย่างภายใน ClickUp ได้

สิ่งนี้สามารถทำได้สำหรับทางเลือกอื่น ๆของGoogle Docsได้เช่นกัน ขอบคุณการผสานระบบมากกว่า 1,000 ระบบของ ClickUp

ClickUp รองรับการแก้ไข Google Sheets ที่ฝังไว้ได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าทุก ๆ สองสามนาที

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรเจกต์ในแชท ให้เปลี่ยนข้อความนั้นเป็นงานทันทีเพื่อไม่ให้สูญหายClickUp Chatถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารในช่องทางที่แยกจากกัน

คุณยังสามารถใช้ AI ของ ClickUp เพื่อรันClickUp Agentsในช่องแชทหลักของ ClickUp ของคุณ เพื่อให้พวกเขาสรุปหัวข้อที่ยาว, แสดงเอกสารและงานที่ถูกต้อง, และตอบคำถามสั้น ๆ เช่น "สิ่งนี้อยู่ที่ไหน?" จากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รวมศูนย์งาน, กำหนดเวลา, อีเมล, เอกสาร, และการแชทไว้ในที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแอป Google Workspace
  • สลับระหว่างมุมมอง ClickUp (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงาน Gantt, ไทม์ไลน์) เพื่อรองรับความต้องการของทีมและโครงการที่แตกต่างกัน
  • ใช้ ClickUp Brain Enterprise Search เพื่อค้นหาคำตอบพร้อมบริบทและการอ้างอิงจากงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อ
  • ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp (รวมถึงเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI) เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีคุณสมบัติและตัวเลือกการกำหนดค่ามากมายจนทีมใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อความหลากหลายของฟีเจอร์ที่ ClickUp มอบให้ ซึ่งช่วยให้ฉันจัดการงานระยะสั้นตลอดทั้งสัปดาห์และโครงการที่ซับซ้อนซึ่งใช้เวลาหลายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันทำให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความวุ่นวายและความสับสนในโครงการ

ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งกับความหลากหลายของฟีเจอร์ที่ ClickUp มอบให้ ซึ่งช่วยให้ฉันจัดการงานระยะสั้นตลอดทั้งสัปดาห์และโครงการที่ซับซ้อนซึ่งใช้เวลาหลายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยลดความวุ่นวายและความสับสนในโครงการได้อย่างมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: AI ในที่ทำงาน: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้างควบคู่กับ Google Workspace)

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอาสนะพร้อมการผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านทาง Asana

หากทีมของคุณดำเนินการประจำวันผ่าน Google Workspace ส่วนที่ยากคือการรักษาความเป็นเจ้าของและการติดตามผลให้ชัดเจนเมื่อคำขอเริ่มส่งผ่าน Gmail และแผนงานถูกเก็บไว้ใน Google Docs และ Google Sheets จำนวนมาก

Asana เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการวิธีการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอปของ Google มันเพิ่มชั้นของความรับผิดชอบที่ชัดเจนบนวิธีการที่ทีมทำงานร่วมกันอยู่แล้ว ซึ่งช่วยเปลี่ยนการสนทนาทางอีเมลให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในที่เดียวแทนที่จะต้องใช้หลายแผ่นติดตาม

นั่นหมายความว่าคุณสามารถเขียนต่อไปใน Google Docs อัปเดตตัวติดตามใน Google Sheets และจัดตารางใน Google Calendar ได้ ในขณะที่ Asana จะกลายเป็นสถานที่ที่คุณติดตามความก้าวหน้าและจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • เชื่อมต่อกับ Google Workspace เพื่อให้ทีมสามารถเปลี่ยนข้อความใน Gmail เป็นงาน แนบไฟล์จาก Google Drive และซิงค์งานไปยัง Google Calendar
  • วางแผนและติดตามงานที่ซับซ้อนในมุมมองโครงการต่างๆ รวมถึงรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ และแผนภูมิแกนต์
  • ใช้กฎอัตโนมัติเพื่อจัดการการอัปเดตซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ และการส่งการแจ้งเตือน
  • ติดตามความจุและระบุโครงการที่มีความเสี่ยงในทีมต่างๆ ด้วยฟีเจอร์การจัดการภาระงาน แดชบอร์ด และการรายงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย (รวมถึง Slack และแอปของ Google) เพื่อให้ข้อมูลโครงการเชื่อมต่อกันตลอดทั้งระบบ
  • ขยายขีดความสามารถของทีมด้วย Asana AI และ AI Teammates

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับสมาชิกใหม่หรือสมาชิกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ความสามารถที่ทรงพลังยิ่งขึ้น เช่น การรายงานขั้นสูงและขีดจำกัดการอัตโนมัติที่สูงขึ้น จะมีให้เฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • อินเทอร์เฟซและการแจ้งเตือนอาจดูรกบนพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการจัดระเบียบมุมมองและกล่องขาเข้าให้เป็นระเบียบโดยไม่มีการตั้งค่าอย่างตั้งใจ

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (12,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,400+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Asana ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ G2กล่าวถึง:

อินเทอร์เฟซมีหลายวิธีในการดูงาน ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ฉันยังพบว่ามันมีประโยชน์มากที่ Asana สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองตลอดทั้งสัปดาห์ได้มาก

อินเทอร์เฟซมีวิธีการดูงานหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ฉันยังพบว่ามีประโยชน์มากที่ Asana สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองตลอดทั้งสัปดาห์ได้มาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ: วิธีที่ AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดอุปสรรคและประหยัดเวลาเพื่อการทำงานจริง

3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนกับทีมที่ใช้ Google Workspace)

ผ่าน Wrike - ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านทาง Wrike

Wrike มักจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ "โครงการ" ของคุณเป็นมากกว่าแค่รายการตรวจสอบง่ายๆ และรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย หากคุณกำลังประสานงานการอนุมัติหลายรายการและปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา ตารางงานเพียงอย่างเดียวแทบจะไม่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่กำลังเสี่ยงจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพึ่งพาอาศัยกันเริ่มสะสมและลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไป

นี่คือจุดที่ Wrike เข้ามาทำหน้าที่เป็นชั้นการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกับแอปหลักของ Google เพื่อให้งานโครงการไม่ติดอยู่ในเธรดอีเมลหรือโฟลเดอร์ Drive หลายอัน คุณสามารถเก็บ Google Drive เป็นแหล่งไฟล์และ Google Calendar เป็นศูนย์กลางการกำหนดเวลาของคุณ ในขณะที่ Wrike ช่วยให้ทีมประสานงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมวิธีการทำงานระหว่างทีมต่างๆ ได้มากขึ้น คุณสามารถกำหนดมาตรฐานวิธีการมอบหมายงานและวิธีการรายงานความคืบงานกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace เพื่อให้คุณสามารถแปลงข้อความใน Gmail เป็นงานและซิงค์การทำงานกับบัญชี Google ของคุณ
  • แนบและทำงานร่วมกันบนไฟล์ Google Drive ได้โดยตรงจากงาน เพื่อให้เอกสารโครงการเชื่อมโยงกับรายการงานที่ถูกต้อง
  • ซิงค์วันที่ของงานและเป้าหมายสำคัญกับ Google Calendar เพื่อให้ทีมเห็นงานโครงการควบคู่ไปกับตารางงานปกติของพวกเขา
  • เข้าถึงมุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น ตาราง กระดาน แผนกานต์ และปฏิทิน สำหรับการวางแผน การติดตาม และการปรับโครงการที่ซับซ้อน
  • ใช้ระบบอัตโนมัติแดชบอร์ดการจัดการโครงการ และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อลดการอัปเดตด้วยตนเองและทำให้กระบวนการโครงการเป็นมาตรฐานในทีมต่างๆ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก ดังนั้นผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาและการฝึกอบรมเพื่อให้คุ้นเคย
  • แผนธุรกิจและแผนระดับสูงถูกกำหนดราคาสำหรับทีมขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับกลุ่มเล็กที่ต้องการเพียงการติดตามโครงการขั้นพื้นฐานเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่า การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่มักทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียร

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (4,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (2,800+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Wrike ว่าอย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2ระบุว่า:

Wrike มีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายไม่รก ช่วยให้เราเห็นงานที่รอการดำเนินการและใครที่ต้องรับผิดชอบงานเฉพาะแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย สามารถย้ายหรือจัดลำดับงานใหม่ได้ตามกระบวนการทำงานของเราอย่างสะดวก

Wrike มีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายไม่รก ช่วยให้เราเห็นงานที่ค้างอยู่และใครต้องรับผิดชอบงานเฉพาะแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย สามารถย้ายหรือจัดลำดับงานใหม่ได้ตามกระบวนการทำงานของเรา

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Google Tasks ที่ดีที่สุด

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในการสำรวจหนึ่ง พบว่า76% ของผู้ที่ใช้เครื่องมือจัดการโครงการเป็นหลักในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานกล่าวว่ามันทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมการอัปเดตในที่เดียวดีกว่าการไล่ตามอีเมลยาวๆ เกือบทุกครั้ง

4. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Google เป็นหลักที่ต้องการการวางแผนที่มีโครงสร้าง)

ผ่าน Zoho Projects-ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านทาง Zoho Project

Zoho Projects เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ชื่นชอบความรู้สึกของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ "คลาสสิก" ซึ่งการวางแผนหมุนรอบงาน, จุดสำคัญ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการติดตามตามเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ใช้ Google Workspace, Zoho Projects ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้ทุกวันอยู่แล้ว แทนที่จะมอง Gmail, Google Drive และ Google Calendar เป็นเกาะแยกกัน การผสานรวมกับ Google Workspace มีจุดประสงค์เพื่อให้งานและไฟล์เชื่อมต่อกันภายในศูนย์กลางโครงการของคุณ

นี่ทำให้ Zoho Projects เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการติดตามและการประสานงานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะหากพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ทำงานร่วมกับ Gmail, Google Drive และ Google Calendar เพื่อให้ผู้ใช้ Google Workspace สามารถเชื่อมต่องาน ไฟล์ และกิจกรรมต่างๆ ได้
  • เพิ่มอีเมลเป็นงานหรือปัญหาจาก Gmail โดยใช้ Zoho Projects add-on
  • วางแผนและติดตามโครงการที่ซับซ้อนด้วยรายการงาน, จุดสำคัญ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และแผนภูมิแกนต์
  • ติดตามความคืบหน้า ชั่วโมง และงบประมาณในที่เดียวด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลา การติดตามปัญหา และรายงาน
  • ผสานการทำงานกับแอป Zoho อื่นๆ เช่น Zoho CRM และ Zoho Desk

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การติดต่อและการตั้งค่าอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีคำแนะนำหรือที่ปรึกษา
  • แอปพลิเคชันมือถือและการเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัดมากกว่าคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจทำให้ทีมที่ทำงานนอกสถานที่มีความไม่สะดวก
  • ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ร่วมกับระบบนิเวศของ Zoho ดังนั้นอาจไม่เหมาะสมนักหากเครื่องมือส่วนใหญ่ของคุณอยู่นอกระบบ Zoho

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $10/เดือน ต่อการใช้งาน
  • สูงสุด: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โครงการพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (840+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Zoho Projects ว่าอย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปัน:

การจัดการงานหลายอย่างและกำหนดเวลาที่ต่างกันในทีมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้—แต่การใช้ Zoho Projects ได้ช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบและทำให้ทุกอย่างโปร่งใสได้จริง ๆ สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือความง่ายในการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบกำหนดเวลาทั้งหมดในที่เดียว

การจัดการงานหลายอย่างและกำหนดเวลาที่ทับซ้อนกันในทีมอาจทำให้รู้สึกหนักใจ—แต่การใช้ Zoho Projects ช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบและทำให้ทุกอย่างโปร่งใสได้อย่างมาก สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์ที่สุดคือความง่ายในการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบกำหนดเวลาทั้งหมดในที่เดียว

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการรายงานการติดตามเวลา

5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ดง่าย ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Workspace)

ผ่าน Trello - ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านทาง Trello

หากโครงการของคุณมีน้ำหนักเบา เช่น การวางแผนรายสัปดาห์หรือรายการตรวจสอบภายใน บอร์ดของ Trello จะทำให้การจัดการงานรู้สึกเข้าถึงง่ายและทำงานได้สะดวก

ทีม Google Workspace มักชอบ Trello เพราะมันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือของ Google ที่พวกเขาใช้อยู่แล้วได้อย่างลงตัว

คุณสามารถเก็บเอกสารโครงการไว้ใน Google Drive และนำเอกสารเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการทำงานได้โดยใช้การเชื่อมต่อ Google ของ Trello ซึ่งช่วยให้ไฟล์โครงการสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อมีใครกำลังทำงานจากบัตร Trello

และเมื่อการจัดตารางเวลาเป็นสิ่งสำคัญ Trello สามารถทำให้เส้นตายมองเห็นได้ชัดเจนในปฏิทินการจัดการโครงการเช่น Google Calendar ซึ่งช่วยให้สมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถติดตามสิ่งที่ต้องทำได้อย่างสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเปิดเครื่องมือวางแผนอื่นเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ใช้กระดาน รายการ และบัตร เพื่อให้ทีมมีวิธีติดตามงานและโครงการที่ง่ายต่อการมองเห็น
  • เชื่อมต่อกับ Google Workspace เพื่อให้คุณสามารถแนบและดูตัวอย่างไฟล์ Google Drive จากบัตรได้
  • ค้นหาในไดรฟ์และสร้างเอกสาร, สเปรดชีต, และสไลด์ได้โดยตรงจาก Trello ด้วย Google Drive Power-Up
  • ซิงค์วันครบกำหนดของบัตรกับ Google Calendar เพื่อให้งานและกิจกรรมปรากฏในตารางเวลาเดียวกัน
  • เข้าถึงระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อจัดการกับการกระทำที่ซ้ำซาก เช่น การย้ายการ์ด, การมอบหมายเจ้าของ, หรือการอัปเดตฟิลด์

ข้อจำกัดของ Trello

  • ขาดการรายงานเชิงลึกและการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือการทำงานที่มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับการอนุมัติ
  • พลังเสริมและขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้นต้องใช้แผนชำระเงิน ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อคุณขยายขนาด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Trello ว่าอย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:

ฉันสามารถเปลี่ยนจากรายการสิ่งที่ต้องทำทั่วไป, อีเมลในกล่องขาเข้าที่ล้น, การโพสต์ในบันทึก, และวัตถุประสงค์ของโครงการเฉพาะ ไปยังที่เดียวที่มีการจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์

ฉันสามารถเปลี่ยนจากรายการสิ่งที่ต้องทำทั่วไป, อีเมลในกล่องขาเข้าที่ล้น, การโพสต์ในบันทึก, และวัตถุประสงค์ของโครงการเฉพาะ ไปยังที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมการจัดระเบียบอย่างครบถ้วน

6. Kanbanchi (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้น Google เป็นหลักภายใน Workspace)

ผ่าน Kanbanchi - ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านทาง คันบานจิ

Kanbanchi ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานบน Google โดยตรง หากองค์กรของคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google อยู่แล้ว จัดเก็บทุกอย่างใน Google Drive และวางแผนงานใน Google Calendar ทุกสัปดาห์ Kanbanchi จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของสภาพแวดล้อมนั้น มากกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแยกต่างหาก

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการความเรียบง่ายของบอร์ดคัมบังแต่ยังต้องการเครื่องมือวางแผนเช่นแผนภูมิแกนต์หรือการติดตามเวลา เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้การเข้าถึง Google Workspace การเริ่มต้นใช้งานจึงมักจะตรงไปตรงมาสำหรับทีมที่ไม่ต้องการจัดการกับการเข้าสู่ระบบและสลับเครื่องมือเพิ่มเติม

การผสมผสานนี้ทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ทำงานส่งมอบซึ่งกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณไม่ต้องการแพลตฟอร์มที่มีน้ำหนักมาก

คุณสมบัติเด่นของ Kanbanchi

  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึง Google Drive, Gmail, ปฏิทิน และแบบฟอร์ม
  • ใช้กระดานคัมบังเพื่อแสดงงาน ลำดับความสำคัญ และขั้นตอนของโครงการในรูปแบบการ์ดที่คุ้นเคย
  • เข้าถึงแผนภูมิแกนต์และการติดตามเวลาสำหรับทีมที่ต้องการตารางเวลาและการติดตามความพยายามควบคู่ไปกับบอร์ดของพวกเขา
  • แนบและดูตัวอย่าง Google Docs, Sheets และ Slides จากบัตรและไดรฟ์ที่แชร์เพื่อให้เอกสารโครงการอยู่ใกล้กับงาน
  • ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets และเชื่อมต่อกับ Google Forms เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างสะดวกและรายงานความคืบหน้า

ข้อจำกัดของคัมบังชิ

  • ผู้รีวิวบางท่านกล่าวถึงการโหลดที่ช้าบนบอร์ดขนาดใหญ่และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อทำการคัดลอกหรือทำซ้ำการ์ด
  • การกำหนดราคาต่อที่นั่งอาจรู้สึกแพงสำหรับทีมขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • รายละเอียดการปรับแต่ง เช่น สีของป้ายและการตั้งค่าเฉพาะบอร์ด มีข้อจำกัดมากกว่าในบางแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

การกำหนดราคาแบบคันบันชิ

  • จำเป็น: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $9.49/เดือน (ราคาพิเศษสำหรับ 2 ที่นั่งขึ้นไป)
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $32.49/เดือน (ราคาพิเศษสำหรับ 2 ที่นั่งขึ้นไป)
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $12.95/เดือนต่อผู้ใช้ (ราคาพิเศษสำหรับ 100 ที่นั่งขึ้นไป)

คะแนนและรีวิวของ Kanbanchi

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Kanbanchi ว่าอย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraระบุว่า:

การจัดระเบียบการทำงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมการแบ่งปันข้อมูลอย่างชาญฉลาด การอัปเดตแบบเรียลไทม์ภายในทีม การจัดรหัสสีให้กับแต่ละรายการ และฟีเจอร์ครบครันที่คุณต้องการและมากกว่านั้นจากกระดานคัมบัง

การจัดระเบียบงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมการแบ่งปันข้อมูลอย่างชาญฉลาด การอัปเดตแบบเรียลไทม์ภายในทีม การจัดรหัสสีให้กับแต่ละรายการ และฟีเจอร์ครบครันที่คุณต้องการและมากกว่านั้นจากกระดานคัมบัง

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Google Workspace สำหรับการจัดการโครงการ

7. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยเวิร์กโฟลว์ใน Google Workspace)

ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ kissflow พร้อมการผสานกับ Google Workspace
ผ่านทาง kissflow

Kissflow เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อโครงการของคุณประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การอนุมัติ การรับคำขอ และการจัดส่งงานระหว่างทีม

สิ่งที่ Kissflow ทำได้ดีคือการให้ทีมมีวิธีการที่มีโครงสร้างในการดำเนินเวิร์กโฟลว์เหล่านั้น ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อกับ Google Workspace

แทนที่จะปล่อยให้งานค้างอยู่ในเธรดของ Gmail และเอกสารโครงการที่แยกจากกัน คุณสามารถรักษาความต่อเนื่องของงานให้มองเห็นได้ด้วยอินเทอร์เฟซของ Kissflow ซึ่งช่วยให้ทีมส่งมอบโครงการได้ด้วยการติดตามผลที่น้อยลงและการประสานงานด้วยตนเองที่ลดลง

ทีมโดยทั่วไปใช้มันเพื่อสร้างกระบวนการเช่นการรับเข้าทำงาน, คำขอการจัดซื้อ, กระบวนการทำงานภายใน, และการส่งมอบแบบโครงการที่ต้องได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติและกระบวนการโครงการด้วยผู้สร้างแบบโค้ดต่ำ
  • เชื่อมต่อ Gmail, Google Drive, Google Sheets และ Google Calendar เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับ Workspace
  • ใช้บอร์ดและช่องทางว่ายน้ำเพื่อจัดการงานโครงการและแสดงสถานะให้เห็นได้ในทันที
  • ซิงค์แบบฟอร์มและข้อมูลเวิร์กโฟลว์ไปยัง Google Sheets สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์
  • ควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์ในเอกสารและกระบวนการทำงานสำหรับทีมต่างๆ

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • การตั้งราคาอาจรู้สึกสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการปรับแต่งขั้นสูงมีข้อจำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ก่อนที่จะรู้สึกคุ้นเคยกับการสร้างโฟลว์

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $2,500/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Kissflow ว่าอย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraระบุว่า:

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฉันสามารถมอบหมายงานให้กับแต่ละฝ่ายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแต่อย่างใด นอกจากนี้ kissflow ยังมีฟังก์ชันการทำงานระดับยอดเยี่ยมสำหรับการควบคุมการเข้าถึงและการซ่อนข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ โดยรวมแล้ว kissflow ถือเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฉันสามารถมอบหมายงานให้กับแต่ละฝ่ายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแต่อย่างใด นอกจากนี้ kissflow ยังมีฟังก์ชันการทำงานระดับยอดเยี่ยมสำหรับการควบคุมการเข้าถึงและการซ่อนข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ โดยรวมแล้ว kissflow ถือเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม: การเชื่อมต่อ Google Drive ที่ดีที่สุด

8. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตกับ Google Workspace)

ผ่าน Smartsheet - ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านทาง Smartsheet

สเปรดชีตเหมาะสำหรับการจัดการโครงการของคุณจนกว่าคุณจะตรวจสอบเจ้าของหลายคน, เวอร์ชัน, และการเปลี่ยนแปลงสถานะ, ซึ่งอาจทำให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากลำบาก.

Smartsheet มักเป็นทางเลือกในการอัปเกรดสำหรับทีมที่วางแผนงานใน Google Sheets แต่ต้องการการควบคุมที่มากขึ้นเมื่องานมีความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือนี้ยังคงประสบการณ์การใช้งานแบบตารางที่ทีมส่วนใหญ่คุ้นเคย ในขณะที่เพิ่มโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการและรายงานงาน

สำหรับผู้ใช้ Google Workspace, Smartsheet รองรับการผสานการทำงานที่ช่วยให้ไฟล์และตารางเวลาเชื่อมต่ออยู่เสมอ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อเอกสารโครงการของคุณถูกเก็บไว้ใน Google Drive และทีมของคุณพึ่งพา Google Calendar ในการติดตามความคืบหน้า

นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรักษาการทำงานแบบสเปรดชีตไว้ แต่ต้องการลดความวุ่นวายที่เกิดจากการอัปเดตด้วยตนเองและการไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ใช้มุมมองตารางแบบกริดที่มีลักษณะคล้ายสเปรดชีตเพื่อให้ทีมที่คุ้นเคยกับ Google Sheets ใช้งานได้อย่างสะดวก
  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace เพื่อให้คุณสามารถแนบและจัดการไฟล์ Google Drive จากแถวได้
  • ซิงค์งานและกำหนดส่งกับ Google Calendar เพื่อให้วันที่ของโครงการปรากฏอยู่ในตารางเวลาประจำวัน
  • วางแผนและติดตามโครงการที่ซับซ้อนด้วยแผนภูมิแกนต์, มุมมองการ์ด, และแดชบอร์ด
  • รวมกฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือน อัปเดตฟิลด์ และดำเนินการงานต่อไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากมนุษย์

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • อาจรู้สึกหนักหรือซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็กมากที่ต้องการเพียงรายการงานง่ายๆ
  • คุณสมบัติขั้นสูงและขีดจำกัดของระบบอัตโนมัติที่สูงขึ้นต้องการแผนการชำระเงินที่มีราคาสูงขึ้น
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน รายงาน และแดชบอร์ด

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Smartsheet อย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:

สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับ Smartsheet คือความยืดหยุ่นของมัน ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่จำกัดคุณให้อยู่ในรูปแบบที่ตายตัว Smartsheet ให้คุณอิสระในการออกแบบเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง—ไม่ว่าจะเป็นตาราง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, หรือแดชบอร์ด

สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Smartsheet คือความยืดหยุ่นของมัน ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่จำกัดคุณให้อยู่ในรูปแบบที่ตายตัว Smartsheet ให้คุณอิสระในการออกแบบกระบวนการทำงานของคุณเอง—ไม่ว่าจะเป็นตาราง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, หรือแดชบอร์ด

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Google Sheets สำหรับการจัดการโครงการ (+เทมเพลต)

9. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์เชิงภาพควบคู่กับ Google Workspace)

ผ่าน monday.com- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการพร้อมการผสานกับ Google Workspace
ผ่านทาง monday.com

monday.com เป็นที่นิยมในหมู่ทีมที่ต้องการวิธีการบริหารโครงการแบบเห็นภาพ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องประสานงานหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ และการส่งมอบงานให้ลูกค้า ระบบนี้ใช้งานง่ายสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ในขณะที่ยังคงให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าและจุดสำคัญได้อย่างชัดเจน

สำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace เป็นหลัก monday.com มักเป็นสถานที่ที่งานเกิดขึ้น ในขณะที่แอปของ Google ยังคงเป็นแหล่งที่ใช้ติดตามการสื่อสารและไฟล์ต่างๆ

การเชื่อมต่อกับ Gmail และ Google Calendar ถูกออกแบบมาเพื่อลดการสลับแท็บ ทำให้งานที่เริ่มต้นในอีเมลหรือจำเป็นต้องแสดงในตารางเวลา ยังคงเชื่อมต่อกับแผนงานโครงการ

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเทมเพลตและการตั้งค่าอย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการที่ซ้ำกันในหลายทีม

monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • เชื่อมต่อกับ Gmail เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลเป็นรายการและส่งการอัปเดตได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ
  • ซิงค์บอร์ดกับ Google Calendar เพื่อให้วันครบกำหนดปรากฏอยู่ข้างการประชุมและกิจกรรม
  • แนบและจัดการไฟล์ Google Drive จากรายการต่างๆ เพื่อให้เอกสารโครงการเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้อง
  • วางแผนและติดตามงานตามที่คุณต้องการด้วยบอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และมุมมองกังต์
  • ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและแดชบอร์ดเพื่อลดการอัปเดตซ้ำๆ และให้ผู้จัดการมองเห็นความคืบหน้าและปริมาณงานแบบเรียลไทม์

monday.com ข้อจำกัด

  • คุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและแดชบอร์ด
  • ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่มจำนวนที่นั่งหรือต้องการแผนระดับที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวว่าต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับแต่งฟิลด์และเลย์เอาต์ให้ตรงกับกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 17,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,600+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง monday.com ว่าอย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:

ฉันชอบความใช้งานง่ายของ monday Work Management ซึ่งทำให้พนักงานใช้งานได้ง่ายด้วยแนวทางที่เรียบง่าย ความสามารถของแพลตฟอร์มในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ดนั้นยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากจัดการงานต่างๆ ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องกังวล—แพลตฟอร์มนี้ทำงานแทนผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

ฉันชอบความใช้งานง่ายของ monday Work Management ซึ่งทำให้พนักงานใช้งานได้ง่ายด้วยแนวทางที่เรียบง่าย ความสามารถของแพลตฟอร์มในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ดนั้นยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากมันจัดการงานต่างๆ ให้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องกังวล—แพลตฟอร์มนี้ทำงานแทนผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

หากคุณยังคงมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ทำงานร่วมกับGoogle Workspace ได้ดี นี่คืออีกสามตัวเลือกที่ควรพิจารณา แต่ละตัวมีสไตล์และกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันเล็กน้อย

  • แนวคิด: พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งผสานเอกสาร ฐานข้อมูล และงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว ด้วยการผสานรวมกับ Google Drive และ Google Calendar คุณสามารถฝังเอกสาร สเปรดชีต และสไลด์ลงในหน้าต่าง ๆ และมองเห็นตารางเวลาได้ตลอดเวลา
  • การทำงานเป็นทีม: สร้างขึ้นเพื่อการทำงานของลูกค้าและเอเจนซี่ Teamwork รวมการจัดการงาน การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน เชื่อมต่อกับ Google Drive, Gmail และ Google Calendar เพื่อให้คุณสามารถแนบไฟล์และจัดตารางงานส่งมอบงานให้ตรงกับการประชุมและกำหนดเวลาของลูกค้า
  • Airtable: ฐานข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างสเปรดชีตที่เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Google Sheets อยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Airtable กับ Google Drive และ Calendar เพื่อแนบไฟล์และซิงค์วันที่สำคัญ จากนั้นใช้มุมมองต่าง ๆ เช่น ตาราง, ปฏิทิน และกระดาน Kanban เพื่อติดตามแคมเปญ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการในเจ็ดขั้นตอน

ClickUp ช่วยจัดระเบียบแท็บ Google (และโปรเจกต์) ของคุณให้เป็นระเบียบ

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ Google Workspace เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลหากงานส่วนใหญ่ของคุณเกิดขึ้นในแอปของ Google ทีมงานสามารถค้นหางานและไฟล์ต่างๆ ในโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย

เมื่อคุณเปรียบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้งานได้ ให้ให้ความสำคัญกับสิ่งพื้นฐานที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง: ไฟล์ที่ขับเคลื่อนโดยไฟล์ในไดรฟ์ที่เชื่อมโยงกับงานจริง, กำหนดเวลาที่สอดคล้องกับปฏิทินของคุณ, และการตั้งค่าที่สนับสนุนสมาชิกทีมที่ทำงานจากระยะไกลเมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น

ClickUp ทำงานได้ดีที่นี่เพราะมันให้ศูนย์กลางเดียวสำหรับการดำเนินการในขณะที่ยังคงเข้ากับ Google Workspace ได้

คุณสามารถจัดการงาน เอกสาร และการแชทในที่เดียว ด้วย Google Docs, Sheets, Slides และโฟลเดอร์ Drive ที่ฝังอยู่ในงานของคุณ ซิงค์ตารางเวลาด้วย Google Calendar และเพิ่มพลังด้วย AI ด้วย ClickUp Brain และ ClickUp BrainGPT

หากคุณต้องการที่เดียวในการจัดการโครงการโดยไม่ต้องออกจาก Google ลองใช้ClickUp ฟรี