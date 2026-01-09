วิธีใช้ Claude เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2026

75% ของผู้ทำงานด้านความรู้ได้ใช้ AI สร้างสรรค์ในการทำงานแล้ว แต่พวกเขามอง AI เป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น
คุณเปิดผู้ช่วย AI อย่าง Claude ถามคำถาม คัดลอกคำตอบ และวางลงในเอกสาร งาน หรือแชท จากนั้นคุณทำซ้ำอีกครั้ง และอีกครั้ง
โคล้ดยอดเยี่ยมสำหรับการคิด, การเขียน, และการแก้ปัญหา. แต่เมื่อใช้ในลักษณะนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะแยกตัวอยู่. ความคิดไม่ได้เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับงาน, โครงการ, หรือกระบวนการทำงานของทีมคุณ. นั่นหมายถึงขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองมากขึ้น, การเปลี่ยนบริบทมากขึ้น, และการติดตามผลน้อยลง.
การใช้ Claude เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะมีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อคุณผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ คู่มือนี้จะแสดงวิธีการทำเช่นนั้นให้คุณเห็น
และหากคุณต้องการเครื่องมือAI เชิงบริบทที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ซึ่ง AI สามารถทำงานอยู่ภายในงานของคุณโดยตรง ไม่ใช่แค่เคียงข้าง อ่านต่อจนจบเพราะ...เราจะแนะนำClickUp ให้คุณรู้จัก!
ปัญหาที่แท้จริงของประสิทธิภาพการทำงานที่ Claude แก้ไขได้
วันของคุณคือการสลับไปมาอย่างต่อเนื่อง คุณกำลังกระโดดระหว่างแผนงานโครงการ, สเปรดชีต, อีเมล, และแท็บอื่น ๆ อีกนับสิบการสลับบริบทนี้ทำให้สมาธิของคุณหมดไป
งานเล็กๆ ที่ทำซ้ำๆ ทำให้สถานการณ์แย่ลง การจัดรูปแบบรายงาน การทำความสะอาดบันทึก การเขียนอัปเดตเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า งานเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกว่ายาก แต่กลับค่อยๆ กินเวลาและพลังงานที่ควรใช้ไปกับงานเชิงลึกและกลยุทธ์มากกว่า
การขยายตัวของงาน (Work Sprawl) คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน ปริมาณงานไม่ใช่ปัญหา แต่ภาระทางความคิดต่างหากที่เป็นปัญหาทุกเครื่องมือ ทุกแท็บ และการส่งต่องาน ล้วนแต่ขอให้สมองของคุณรีเซ็ตใหม่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไป ภาระทางความคิดนี้จะทำให้การตัดสินใจช้าลง ลดความชัดเจน และทำให้แรงผลักดันลดลง
👀 คุณรู้หรือไม่?42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการเปลี่ยนไปมาระหว่างการประชุม
Claude ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดภาระทางความคิดนั้น พัฒนาโดย Anthropic, Claude เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)ที่ทำงานผ่านการสนทนาตามธรรมชาติ มันสามารถช่วยคุณคิด, เขียน, สรุป, และวิเคราะห์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งที่เข้มงวดหรือคำแนะนำทางเทคนิค
ไม่เหมือนกับโมเดลที่ง่ายกว่า Claude สามารถ:
- ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างละเอียด
- รักษาบริบทระหว่างการสนทนาที่ยาวนาน
- ช่วยคุณแก้ไขปัญหาแทนที่จะให้คำตอบเพียงครั้งเดียว
- ปรับปรุงแนวคิดและเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เมื่อใช้ Claude อย่างเหมาะสม เขาจะกลายเป็นมากกว่าแค่แชทบอท—แต่เป็นคู่คิดที่ช่วยวิเคราะห์และคิดร่วมกับคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเพิ่มเครื่องมือ AI อีกตัวเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาด ก็อาจนำไปสู่การแพร่กระจายของ AI ที่ไม่ได้รับการควบคุม การขยายตัวอย่างไม่วางแผนของเครื่องมือ AI ที่ไม่มีการกำกับดูแลอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินและเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ClickUp'sConverged AI Workspaceมอบแพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ภายใน ClickUp ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทจะรู้และเข้าใจงานของคุณ ดังนั้นคุณจะใช้เวลาในการคัดลอกและวางน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
เริ่มต้นใช้งาน Claude สำหรับการทำงานได้อย่างไร?
หากคุณรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับ AI แต่รู้สึกว่าตัวเองส่วนใหญ่กำลัง เล่นๆ อยู่ คุณไม่ได้เป็นคนเดียว หลาย ๆ คนใช้ Claude เหมือนกับใช้เครื่องมือค้นหา—ถามคำถาม อ่านคำตอบแบบผ่านๆ แล้วก็ไปต่อ นั่นเป็นประโยชน์ แต่แทบจะไม่ช่วยประหยัดเวลาจริงๆ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดปฏิบัติต่อ Claude เหมือนเครื่องมือค้นหาข้อมูล และเริ่มปฏิบัติต่อมันเหมือนเพื่อนร่วมทีม. เพื่อนร่วมทีมต้องการบริบท คำสั่งที่ชัดเจน และความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรคือ 'ดี'.
ไปที่claude.ai และ ตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเข้าใจคือ โปรเจ็กต์. โปรเจ็กต์คือโฟลเดอร์ที่ Claude จะจดจำบริบทสำคัญสำหรับการสนทนาทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์นั้น ๆ. สิ่งนี้อาจรวมถึงคู่มือสไตล์ เอกสารพื้นหลัง หรือบุคลิกผู้ใช้.
โครงการคือสิ่งที่เปลี่ยน Claude จากผู้ช่วยชั่วคราวให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โครงการช่วยลดการทำงานซ้ำ เพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ และทำให้แต่ละคำสั่งใหม่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
เพื่อให้การประชุมครั้งแรกของคุณมีประสิทธิผล โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เริ่มต้นด้วยงานจริง: อย่าถามคำถามที่นามธรรม เลือกงานจริงที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่คุณทำทุกสัปดาห์ เช่นการเขียนรายงานความคืบหน้าของโครงการหรือการวิเคราะห์รายงานด้วย AI
- ให้บริบทล่วงหน้า: ก่อนที่คุณจะขออะไร ให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ Claude ก่อน อัปโหลดเอกสารสรุปโครงการ วางคู่มือสไตล์ของคุณ หรืออธิบายเป้าหมายของงาน
- ทำซ้ำแทนที่จะเริ่มต้นใหม่: ความพยายามครั้งแรกของ Claude เป็นเพียงร่างเท่านั้น แทนที่จะเริ่มแชทใหม่ ให้ตอบกลับผลลัพธ์ด้วยข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง เช่น "ทำให้โทนเป็นทางการมากขึ้น" หรือ "เพิ่มส่วนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านงบประมาณ"
การใช้ Claude อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ คำขอที่ไม่ชัดเจนจะให้ผลลัพธ์ทั่วไป การเพิ่มบริบทจะทำให้ผลลัพธ์มีผลกระทบมากขึ้น
โคล้ด ฟรี vs. โคล้ด โปร
สงสัยว่าเวอร์ชันฟรีเพียงพอสำหรับคุณหรือไม่? นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันโปรของ Claude เพื่อเป็นแนวทางให้คุณ:
|ความสามารถ
|โคล้ด ฟรี
|โคล้ด โปร
|ข้อจำกัดการใช้งาน
|ลดโควตาข้อความต่อวัน/ต่อเซสชัน; รีเซ็ตเซสชันทุก ~5 ชั่วโมง; อาจถึงขีดจำกัดได้ค่อนข้างเร็ว
|ขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (~5 เท่าของฟรี); ข้อความเพิ่มเติมและโควตาที่ขยายออกไป
|การอัปโหลดไฟล์
|รองรับแต่มีข้อจำกัด (ไฟล์ขนาดเล็กกว่า, จำกัดจำนวนรวมต่อวัน)
|ความสามารถในการอัปโหลดที่ใหญ่ขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น
|โครงการ / ความทรงจำเชิงบริบท
|ไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริบทที่คงอยู่ข้ามเซสชัน
|สนับสนุนโครงการ/ฐานความรู้สำหรับบริบทที่ดำเนินอยู่
|การเข้าถึง API
|การเข้าถึง API แยกต่างหากและไม่ผูกกับบัญชีฟรี
|การเข้าถึง API แยกต่างหากและไม่ผูกกับ Pro
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
8 วิธีใช้ Claude เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
Anthropic ได้วิเคราะห์การสนทนาจริงของ Claude ประมาณ 100,000 รายการ พวกเขาประเมินว่างานที่ใช้เวลาประมาณ 90 นาทีโดยไม่มี AI จะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 18 นาทีเมื่อใช้ Claude ซึ่งส่งผลให้ประหยัดเวลาได้ประมาณ80%ต่องาน
ต้องการใช้ Claude เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณหรือไม่? เรามีเคล็ดลับดีๆ มาแนะนำ!
เราได้เลือกกระบวนการที่ใช้เวลาของมนุษย์หลายชั่วโมง แต่มีรูปแบบที่ AI สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติและเร่งความเร็วได้
ทำให้สเปรดชีตและการสืบค้นฐานข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
ทีมของคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการต่อสู้กับสเปรดชีต การทำความสะอาดข้อมูล การเขียนสูตร และการพยายามดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญออกมาอาจกลายเป็นสิ่งที่กินเวลาอย่างมาก คุณรู้ว่าคำตอบอยู่ในข้อมูล แต่การเข้าถึงมันอาจช้าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้
อัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง Claude และขอให้มันวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย Claude สามารถสร้างสูตรที่ซับซ้อน ทำความสะอาดข้อมูลที่ยุ่งเหยิง หรือแม้แต่เขียนคำสั่ง SQL ให้คุณได้
💬 นี่คือตัวอย่างคำถามหรือหัวข้อให้คุณลองใช้:
- ไฟล์ CSV นี้มีรูปแบบวันที่ไม่สอดคล้องกัน กรุณามาตรฐานให้เป็น MM/DD/YYYY
- "เขียนสูตรใน Google Sheets ที่ดึงยอดขายทั้งหมดจากภูมิภาค 'ตะวันตก' ในไตรมาสที่ 2"
- สร้างคำสั่ง SQL เพื่อค้นหาลูกค้าห้าอันดับแรกที่มียอดซื้อรวมสูงสุดจากข้อมูลนี้
คุณยังต้องคัดลอกสูตรหรือข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว และวางกลับเข้าไปในสเปรดชีตของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย เพียงถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในสเปรดชีตด้วยภาษาทั่วไป แล้วรับคำตอบทันที
แทนที่จะสร้างสูตรหรือส่งออกข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว คุณสามารถถามคำถามเช่น "แสดงยอดขายทั้งหมดในภูมิภาคตะวันตกจากไตรมาสที่ 2" และดำเนินการจากข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพทันที
ต้องการแผนภูมิสำหรับการนำเสนอหรือไม่? ไม่มีเวลาต่อสู้กับเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อน...หรือทักษะการออกแบบที่จะทำให้ดูดี?
คุณสมบัติ Artifact ของ Claude สามารถช่วยคุณได้! ใช้เพื่อสร้างแผนภูมิและไดอะแกรมได้โดยตรงในหน้าต่างแชท เพียงแค่ให้ข้อมูลของคุณ ระบุประเภทของการนำเสนอที่คุณต้องการ และ Claude จะสร้างตัวอย่างแบบโต้ตอบให้คุณ
💬 สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง:
- แผนภูมิแท่ง, กราฟเส้น, และแผนภูมิวงกลมจากข้อมูลตัวเลข
- แผนผังงานและแผนภาพกระบวนการจากคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- แผนผังองค์กรเพื่อกำหนดโครงสร้างทีม
ภาพเหล่านี้อาจเหมาะสำหรับร่างภายในที่รวดเร็ว แต่คุณจะต้องปรับแต่งให้เรียบร้อยสำหรับการนำเสนอที่แสดงต่อลูกค้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการแผนภูมิและรายงานโครงการที่อัปเดตอัตโนมัติด้วยข้อมูลสด ลองใช้ClickUp Dashboards ดูสิ แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน รายการ และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ตัวเลขของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ด้วย AI Cards แดชบอร์ดจะก้าวไปอีกขั้น แทนที่จะแสดงเพียงแผนภูมิแบบคงที่ AI Cards ช่วยให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันที คุณสามารถแสดงแนวโน้ม สรุป อุปสรรค หรือความคืบหน้าในภาษาที่เข้าใจง่ายได้ คุณไม่จำเป็นต้องกรองหรือคำนวณอะไรด้วยตนเอง
สร้างต้นแบบแนวคิดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
นี่คือสถานการณ์ที่คุ้นเคย แนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟีเจอร์ใหม่ติดอยู่ในเอกสาร ทำไม? เพราะสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคไม่สามารถสร้างเวอร์ชันที่ใช้งานได้เพื่อทดสอบได้ คุณกำลังรอทรัพยากรด้านวิศวกรรม สิ่งนี้ทำให้การนวัตกรรมช้าลงและทำให้ยากต่อการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วย Claude คุณสามารถสร้างโค้ดที่ใช้งานได้จริงได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างและทดสอบแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว
💬 ลองสร้าง:
- แบบจำลองหน้าแลนดิ้ง: รับ HTML และ CSS ที่ใช้งานได้จริงเพื่อดูว่าหน้าเว็บมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไร
- เครื่องคิดเลขแบบง่าย: สร้างเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น เครื่องคิดราคา จากคำอธิบาย
- การสาธิตผลิตภัณฑ์: สร้างต้นแบบที่สามารถคลิกได้เพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับข้อเสนอแนะในระยะแรก
- 40.9% ของลูกค้าที่ใช้ ClickUp ได้แทนที่เครื่องมือ 3 ชิ้นหรือมากกว่า
- 54. 7% ของลูกค้า รายงานว่าพวกเขาประหยัดเงินได้จากการเปลี่ยน
ร่างและแก้ไขเอกสารทางธุรกิจ
การเขียนร่างแรกของเอกสารทางวิชาชีพใด ๆ ก็ตามเป็นงานที่เหนื่อยหน่าย การจ้องมองหน้ากระดาษเปล่า พยายามจัดโครงสร้างรายงาน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำเสียงของคุณเหมาะสมพอดี กินเวลาหลายชั่วโมงที่สามารถนำไปใช้กับงานเชิงกลยุทธ์ได้มากกว่า
นี่คือหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของโคล้ด มันทำหน้าที่หนักในการสร้าง ปรับปรุง และจัดโครงสร้างเนื้อหาที่เขียนไว้ให้คุณ
💬 ขอให้โคล้ดช่วย:
- รายงานและข้อเสนอ: กรุณาให้ข้อมูลของคุณและโครงสร้างที่ต้องการ แล้ว Claude จะสร้างร่างที่เรียบร้อยให้คุณ
- SOPs และเอกสาร: อธิบายกระบวนการ และได้รับเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบที่ถูกต้องกลับมา
- การสื่อสารภายใน: ร่างประกาศทั่วทั้งบริษัท, การอัปเดตนโยบาย, หรือบันทึกข้อความของทีมด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะเขียนในเครื่องมือ AI แยกต่างหากแล้วนำผลลัพธ์กลับมาวางในงานของคุณ คุณสามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาในที่เดียวที่คุณจัดการโครงการของคุณได้ เขียนเอกสารไปพร้อมกับงานและไทม์ไลน์ของคุณโดยใช้ClickUp Docs เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ด้วย AI Writer ที่ติดตั้งมาในตัว คุณสามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นร่าง อัปเดต หรือแผนงานได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการเขียนเอกสารด้วยเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเรา:
เขียนอีเมลติดตามผลได้ในไม่กี่วินาที
หลังจากการประชุมทุกครั้ง สิ่งเดิมก็เกิดขึ้นเสมอ ต้องมีใครสักคนเขียนอีเมลติดตามผล เพิ่มการตรวจสอบจากลูกค้าและการอัปเดตภายในเข้าไปอีก งานเขียนเล็กๆ เหล่านี้เริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ มันใช้เวลา ทำให้ทีมทำงานช้าลง และบางครั้งยังนำไปสู่การติดตามผลที่ตกหล่นอีกด้วย
การเขียนประเภทนี้มีความซ้ำซากและคาดเดาได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในการใช้ Claude ที่นี่ ให้วางบันทึกการประชุมหรือสรุปสั้น ๆ ของบทสนทนาของคุณ จากนั้นบอกโทนที่คุณต้องการ—เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือเร่งด่วน—และขอให้มันร่างอีเมลติดตามผลให้คุณ
💬 วิธีนี้เหมาะสำหรับ:
- สรุปการประชุมพร้อมรายการดำเนินการ
- การอัปเดตสถานะของลูกค้า
- การตรวจสอบโครงการภายใน
- อีเมลติดต่อเบื้องต้นและแนะนำตัว
เสริมสร้างกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นงานที่ท้าทาย มันหมายถึงการรวบรวมข้อมูลตลาด การค้นหาช่องว่างในแผนของคุณ และการเปลี่ยนความคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อโต้แย้งที่ชัดเจน การคิดเช่นนี้ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลื่อนออกไป
ผลที่ตามมาคือ ทีมมักตัดสินใจโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
โคล้ดสามารถช่วยตรงนี้ได้โดยการเป็นคู่คิด คุณสามารถใช้โคล้ดเพื่อจัดระเบียบความคิด สำรวจทางเลือก และแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
|เอกสารเชิงกลยุทธ์
|โคลดช่วยอย่างไร
|การวิเคราะห์ตลาด
|สังเคราะห์บริบทของอุตสาหกรรมเพื่อประเมินการแข่งขัน
|แผนธุรกิจ
|ร่างสรุปผู้บริหารหรือส่วนโอกาสทางการตลาดจากข้อมูลจุดข้อมูล
|กรอบการตัดสินใจ
|ตัวเลือกโครงสร้างพร้อมข้อดีและข้อเสียอย่างเป็นระบบ
|การวิเคราะห์ SWOT
|จัดระเบียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Claude:
สรุปการประชุมและดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการ
ทีมของคุณเพิ่งมีการหารือที่ยอดเยี่ยม แต่บันทึกการประชุมกลับไม่เป็นระเบียบ และไม่มีใครแน่ใจว่าใครรับผิดชอบอะไร รายการที่ต้องดำเนินการหายไป การตัดสินใจถูกลืม และแรงผลักดันจากการประชุมก็หายไป
👀 คุณรู้หรือไม่? จากผลสำรวจของ ClickUp พบว่า 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา
โคล้ดมีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลข้อความยาวและสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้าง คุณสามารถอัปโหลดบันทึกการประชุม วางบันทึกย่อโดยละเอียด และขอผลลัพธ์เฉพาะ เช่นรายการตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
💬 คุณสามารถรับสรุปในรูปแบบต่างๆ ได้:
- สรุปผู้บริหารที่มีเพียงการตัดสินใจที่สำคัญ
- บันทึกโดยละเอียดพร้อมเวลาที่บันทึก
- รายการตรวจสอบของกิจกรรมที่ต้องทำพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
- อีเมลติดตามผลที่เขียนไว้ล่วงหน้า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะต้องมานั่งจัดการกับโน้ตที่ยุ่งเหยิงหลังจากการประชุมทุกครั้งลองใช้ AI Notetaker ของ ClickUpซึ่งจะช่วยฟังและบันทึกทุกสิ่งให้คุณโดยอัตโนมัติ ระบบจะบันทึกการประชุม ถ่ายทอดสิ่งที่พูด และแปลงบทสนทนาให้เป็นสรุปที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถอ่านได้ในภายหลัง โน้ตจะประกอบด้วยชื่อการประชุม วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อสำคัญ และรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการจากบันทึกการสนทนาได้โดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด ทุกอย่างนี้อยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ดังนั้นบันทึกของคุณจะเชื่อมโยงกับงานและโครงการของคุณ ไม่ติดอยู่ในเอกสารหรือแอปแยกต่างหาก
สร้างกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
ทีมของคุณติดอยู่ในวงจรของกระบวนการซ้ำซากหลายขั้นตอนที่ดูดซับความสามารถของพวกเขา คุณรู้ว่ากระบวนการทำงานเหล่านี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ แต่การสร้างมันดูเหมือนจะซับซ้อนเกินไปหากไม่มีนักพัฒนา ดังนั้นการทำงานด้วยมือจึงยังคงดำเนินต่อไป
โคล้ดสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการทำงานได้. อธิบายกระบวนการในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และได้รับแผนการอัตโนมัติที่มีโครงสร้างกลับมา.
💬 มันสามารถช่วยคุณ:
- บันทึกกระบวนการ: อธิบายวิธีการที่กระบวนการทำงานควรดำเนินการ และ Claude จะสร้างแผนขั้นตอนโดยละเอียด
- สร้างสคริปต์: รับโค้ดเริ่มต้นสำหรับเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Zapier หรือ Make
- วางแผนตรรกะ: ดำเนินการผ่านสถานการณ์เงื่อนไข "ถ้า-แล้ว" และระบุกรณีขอบเขตที่อาจเกิดขึ้น
ยังมีวิธีอีกมากมายที่คุณสามารถใช้ Claude เพื่อปลดล็อกศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กรของคุณ กุญแจสำคัญคือการมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาภารกิจต่าง ๆ ที่คุณสามารถมอบหมายให้ AI ดูแลได้อย่างสบายใจ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการทำงานด้วย Claude
การเปลี่ยนจากการใช้ AI เป็นครั้งคราวไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งาน แนวทางเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าคุณจะใช้ Claude, ClickUp Brain หรือเครื่องมือ AI อื่นใดก็ตาม
ขับเคลื่อนความต้องการ; ให้ Claude จัดการการนำไปใช้
🚩 คุณรู้สึกหงุดหงิดกับการได้รับผลลัพธ์ที่ทั่วไปและใช้ไม่ได้จาก AI สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณอธิบายไม่ชัดเจนหรือพยายามควบคุมทุกขั้นตอน ทำให้เสียเวลา วิธีที่ดีที่สุดคือกำหนด "อะไร" ให้ชัดเจนและปล่อยให้ AI จัดการ "อย่างไร"
✅ ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน แต่ยืดหยุ่นในวิธีการ
- คำแนะนำที่อ่อน: "เขียนการอัปเดตโครงการ"
- คำแนะนำที่ชัดเจน: "เขียนการอัปเดตโครงการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของเรา ครอบคลุมสถานะของไทม์ไลน์ ผลกระทบของงบประมาณจากความล่าช้าของเซิร์ฟเวอร์ล่าสุด และสามลำดับความสำคัญหลักของสัปดาห์หน้า โทนควรมีความมั่นใจและเป็นมืออาชีพ"
ข้อกำหนดที่ชัดเจนช่วยคุณประหยัดเวลาจากการแก้ไขซ้ำซาก
ใช้รอบการทำงานแบบวนซ้ำอย่างรวดเร็ว
🚩 คุณมองว่าคำตอบแรกของ AI เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งมักนำไปสู่ความผิดหวัง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณควรมองผลลัพธ์เบื้องต้นเป็นเพียงร่างคร่าวๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
✅ ใช้กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ
- สร้างผลลัพธ์เริ่มต้น
- ระบุอย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง
- ให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางให้กับ AI
- สร้างต่อยอดจากส่วนที่ประสบความสำเร็จของการตอบสนอง
โคลดจำบริบทของการสนทนาของคุณได้ ดังนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งจะต่อยอดจากครั้งก่อน และหากคุณต้องการให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะของคุณทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยการอ้างอิงข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์ขณะทำงาน ลองใช้ ClickUp Brain
เริ่มต้นอย่างง่ายและค่อยๆ พัฒนาไปทีละขั้นตอน
🚩 คุณพยายามแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายส่วนในคำสั่งเดียวที่ใหญ่โตเกินไป ซึ่งมักจะทำให้ AI รู้สึกหนักใจจนส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้สับสนหรือไม่สมบูรณ์
✅ วิธีที่ดีกว่าคือการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างรายงาน ให้ Claude ทำตามนี้:
- สรุปผลการค้นพบที่สำคัญจากข้อมูลการสำรวจผู้ใช้ที่แนบมา
- "ตอนนี้, ให้เปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะหลักสามข้อ"
- "จัดรูปแบบนี้เป็นรายงานหนึ่งหน้า พร้อมชื่อเรื่อง, สรุปสำหรับผู้บริหาร, และข้อเสนอแนะสามข้อ"
แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Claude
การตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตที่เป็นจริงเป็นปัจจัยสำคัญในการนำ AI มาใช้ให้ประสบความสำเร็จ:
- พื้นที่ที่มีผลกระทบสูง: AI มีความโดดเด่นในการสร้างร่างแรก การประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การสังเคราะห์งานวิจัย และการสร้างโค้ดมาตรฐาน
- พื้นที่ที่มีผลกระทบปานกลาง: เป็นพันธมิตรที่มั่นคงสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงงานที่มีอยู่ การระดมความคิด และเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ
- พื้นที่ที่มีผลกระทบต่ำ: มีปัญหาในการทำงานที่ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ลึกและแคบ หรือการกระทำทางกายภาพ
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดจากการใช้ Claude ไม่ได้เกี่ยวกับการประหยัดเวลาอันมีค่าเสมอไป แต่เกิดจากการลดความยุ่งยาก Claude ทำให้การเริ่มต้นเขียนง่ายขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น และทำให้งานทางเทคนิคไม่น่ากลัวอีกต่อไป
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: เวลาที่คุณประหยัดได้จากการใช้ Claude ขึ้นอยู่กับความชัดเจนในการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ และความเหมาะสมของงานนั้นกับระบบ AI ตั้งแต่แรก
ข้อจำกัดของการใช้ Claude เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บางครั้ง โคลดให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่คุณอย่างมั่นใจ ในบางครั้ง ดูเหมือนจะติดอยู่ในลูป การยอมรับข้อจำกัดของมันอย่างสมเหตุสมผลจะช่วยให้ทีมของคุณใช้มันได้ดีขึ้น
- ความเสี่ยงต่อการเห็นภาพหลอน: AI สามารถสร้าง "ข้อเท็จจริง" ที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลเฉพาะเจาะจง ชื่อ หรือวันที่
- ข้อจำกัดของบริบท: ในการสนทนาที่ยาวมาก อาจเริ่ม "ลืม" รายละเอียดหรือคำแนะนำที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
- ไม่สามารถดำเนินการได้: ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ในแอปพลิเคชันอื่นของคุณได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายทีมจึงมองหาวิธีที่จะนำ AI มาไว้ใกล้กับที่ที่งานเกิดขึ้นจริง แทนที่จะเก็บไว้แยกต่างหาก ClickUp แก้ปัญหานี้โดยการนำ AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
วิธีใช้ ClickUp AI เป็นทางเลือก
ClickUp Brain
ต้องการหยุดการสลับใช้เครื่องมือ AI หลายตัวหรือไม่?ClickUp Brainพร้อมช่วยเหลือคุณ
นี่คือผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ นั่นคือเหตุผลที่มันสามารถเข้าถึงบริบทการทำงานจริงของคุณได้—ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ งานเอกสาร การสื่อสารในทีม และอื่นๆ มันไม่ได้แค่ตอบตามที่คุณถาม แต่จะตอบโดยเข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง
นี่แก้ไขข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของโคล้ด
- การรับรู้บริบท: แทนที่คุณจะต้องป้อนบริบทด้วยตนเอง ClickUp Brain จะรู้กำหนดเวลาของโครงการ โครงสร้างทีม และประวัติงานของคุณอยู่แล้ว
- การดำเนินการโดยตรง: ClickUp Brain สามารถสร้างงาน อัปเดตสถานะ และสร้างเอกสารได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังอื่น ๆ อีกมากมาย
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: คุณสามารถสอบถามข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงและสดของคุณได้ ไม่ใช่ชุดข้อมูลฝึกอบรมที่หยุดนิ่งและล้าสมัย
|ความสามารถ
|โคลด
|ClickUp Brain
|การรับรู้บริบท
|ต้องป้อนบริบทด้วยตนเองสำหรับทุกงาน
|เข้าใจโครงการ งาน และทีมของคุณโดยธรรมชาติ
|การดำเนินการ
|แนะนำการกระทำและเนื้อหา
|สร้างงานโดยตรง เขียนเอกสาร และดำเนินการอัตโนมัติภายใน ClickUp
|การทำงานเป็นทีม
|เอาต์พุตถูกแยกและต้องแชร์ด้วยตนเอง
|เนื้อหาที่สร้างโดย AI พร้อมใช้งานทันทีสำหรับทีมของคุณ
|การเข้าถึงข้อมูล
|จำกัดเฉพาะข้อมูลการฝึกอบรมแบบคงที่ในอดีต (เว้นแต่คุณจะสั่งให้ค้นหาข้อมูลจากเว็บ)
|เข้าถึงข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ของคุณ + ยังสามารถเข้าใช้งานเว็บได้
เครื่องมือ AI อื่นๆ ของ ClickUp
ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคืออะไร?
นี่ไม่ใช่เพียงพลัง AI ที่ ClickUp มอบให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ต่างจากเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน AI ของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อลงมือทำ ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำ คุณยังสามารถใช้:
- ClickUp AI Super Agents: ตัวแทนอัตโนมัติที่เฝ้าติดตามพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการแทนคุณ พวกเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน, แจ้งเตือนความเสี่ยง, อัปเดตสถานะ, ส่งต่องาน, และปฏิบัติตามกฎที่คุณกำหนด—โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ฟิลด์อัจฉริยะ: ฟิลด์ที่สร้าง สรุป หรือจัดประเภทข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น สามารถติดแท็กงาน ประเมินความสำคัญ สกัดข้อมูลสำคัญ หรือเขียนสรุปเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตงาน
- การเติมข้อความอัตโนมัติด้วย AI: เติมรายละเอียดงานโดยอัตโนมัติ เช่น คำอธิบาย เจ้าของงาน ความสำคัญ หรือไทม์ไลน์ ตามบริบท ช่วยลดงานตั้งค่าซ้ำๆ และทำให้งานมีความสอดคล้องกันในทุกทีม
- การสร้างงานด้วยพลัง AI: เปลี่ยนข้อความในบันทึกการประชุม เอกสาร หรือแชทให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และงานย่อย—โดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง
- สรุปโดย AI, อัปเดต, สแตนด์อัพ และ ติดตามความคืบหน้า: สร้างการอัปเดตโครงการ, สรุปความคืบหน้า, สรุปการสนทนา และรายงานสถานะได้ทันทีจากข้อมูลสด เพื่อให้การรายงานไม่ทำให้ทีมทำงานช้าลง
สำหรับทีมที่ต้องการพลังมากยิ่งขึ้นClickUp BrainGPTนำเสนอผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่มีความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความ คุณยังสามารถเข้าถึง LLM หลายตัวได้ภายในแอป AI Super App นี้เพียงแอปเดียว!
วิธีเริ่มต้นใช้ ClickUp สำหรับทีมของคุณวันนี้
ผู้ช่วย AI ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือผู้ที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการคิดกับการทำ. สิ่งนี้เริ่มต้นจากบริบท. AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเข้าใจโครงการของคุณ เอกสารของคุณ และสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ.
โคล้ดเหมาะสำหรับงานเดี่ยว เช่น การร่างข้อความหรือการสำรวจแนวคิด แต่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม การบูรณาการจะดีกว่าการแยกตัวเสมอ ✨
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการนำชั้น AI ที่ใช้งานง่ายมาสู่ที่ที่งานของคุณอยู่ คุณสามารถทดลองใช้:
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ
- สรุปการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ
- การร่างเอกสารโดยใช้ AI ตามบริบทของงาน
คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในวันแรก เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ—ด้วยกรณีการใช้งานที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งกรณีสมัครใช้ ClickUp ฟรี!