สร้างระบบการจัดการความรู้เพื่อการขายของคุณ

62% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลมากเกินไป สำหรับทีมขาย นั่นหมายถึงรายได้ที่สูญเสียไป ทุกนาทีที่พนักงานขายใช้เวลาค้นหาเอกสาร, กระทู้ใน Slack หรือสไลด์เก่า คือนาทีที่ไม่ใช้ในการขาย แม้แต่ความล่าช้าเล็กน้อยก็สามารถทำให้ดีลที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วต้องสะดุดได้ ซึ่งนำไปสู่การตอบกลับที่ล่าช้า ข้อความที่สับสน และการพลาดสัญญาณการตัดสินใจซื้อ
การจัดการความรู้สำหรับการขายช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ มันเปลี่ยนความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นคู่มือที่สามารถทำซ้ำได้และขับเคลื่อนรายได้ เมื่อตัวแทนขายสามารถหาจุดขายที่เหมาะสม แนวทางราคา หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ในไม่กี่วินาที การปิดการขายจะเร็วขึ้น พนักงานใหม่จะปรับตัวได้เร็วขึ้น และผู้ซื้อจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการขายที่นำคำตอบที่ถูกต้อง บริบท และหลักฐานมาไว้ที่จุดที่ตัวแทนขายของคุณทำงาน และวิธีที่ClickUpช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้นในระดับที่ใหญ่ขึ้น
การจัดการความรู้สำหรับการขายคืออะไร?
การจัดการความรู้สำหรับการขายคือกระบวนการในการรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญต่อการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กฎการกำหนดราคา การจัดการข้อโต้แย้ง และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง
แทนที่จะพึ่งพาความรู้เฉพาะกลุ่มหรือเครื่องมือที่กระจัดกระจาย ทีมงานจะใช้ระบบเดียวที่เชื่อถือได้และรวมศูนย์สำหรับการสนับสนุนการขาย ผลลัพธ์ที่ได้คือการขายที่สม่ำเสมอ การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ
ประเภทของความรู้ด้านการขาย
ความรู้ด้านการขายมีอยู่สองรูปแบบ:ความรู้ที่ฝังแน่นและความรู้ที่ชัดเจนความรู้ที่ฝังแน่นอยู่ในหัวของตัวแทนขายของคุณ มันคือสัญชาตญาณ การตัดสินใจ และทักษะการสนทนาเล็กๆ น้อยๆ ของพวกเขาความรู้ที่ชัดเจนคือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ เช่น สคริปต์การขาย การ์ดกลยุทธ์ และกระบวนการที่บันทึกไว้
⚡️ ระบบการจัดการความรู้ด้านการขายที่แข็งแกร่งเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดเจน ด้วยวิธีนี้ ทั้งทีมสามารถเรียนรู้จากผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมได้ ไม่ใช่แค่คนที่นั่งอยู่ข้างๆ เท่านั้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ศูนย์กลางความรู้ที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานต้องตามหาข้อมูลจากอีเมล สเปรดชีต และแชทต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย ซึ่งรายละเอียดสำคัญอาจถูกแยกไว้ตามเครื่องมือต่างๆ มากเกินไป
การสร้างเอกสารให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้นสามารถทำได้โดยสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ (Single Source of Truth) ผ่านClickUp Docs ซึ่งเป็นผู้จัดการเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข ร่วมมือ และเชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมทั้งควบคุมการเข้าถึงเอกสาร และทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
อีกคำแนะนำหนึ่ง? ให้ทีมของคุณเข้าถึงความรู้ได้ทันทีด้วยClickUp Brain.
ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณนี่คือผู้ช่วย AI ที่ตระหนักถึงบริบทมากที่สุดในโลก ค้นหา สรุป และนำเสนอข้อมูลจาก ClickUp Docs,ClickUp Tasks และการสนทนาในClickUp Chatของคุณ ดังนั้น ตัวแทนของคุณจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้—โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือขัดจังหวะการทำงานของพวกเขา
ทำไมการจัดการความรู้จึงสำคัญต่อการขาย
พนักงานสูญเสียเวลาทำงานถึง 32 วันต่อปีเพียงเพื่อสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพียงเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ
สำหรับทีมขาย ความเสียดทานนี้ทำให้รอบการขายช้าลง การติดตามผลล่าช้า และทำให้โมเมนตัมลดลง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริบทที่สำคัญกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ปัญหานี้มักเกิดจากการขยายตัวของการทำงาน (Work Sprawl) เมื่อความรู้ การสนทนา และงานต่างๆ ถูกกระจายไปอยู่บนแพลตฟอร์มมากเกินไป พนักงานขายจะเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลแทนที่จะมุ่งเน้นการขาย เมื่อเวลาผ่านไป แม้แต่พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมก็ยังรู้สึกถึงผลกระทบนี้
การจัดการความรู้ด้านการขายที่แข็งแกร่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ ทีมที่มีความรู้รวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่ายจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้:
- เพิ่มประสิทธิภาพการขาย: ตัวแทนขายใช้เวลาในการสนทนากับลูกค้ามากขึ้น ไม่ใช่การค้นหาภายใน
- การปฐมนิเทศ: พนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นเพราะสามารถค้นหาคำตอบได้ง่ายขึ้น
- ความสม่ำเสมอ: ทุกการกระทำของทีมคุณส่งมอบข้อความที่ถูกต้องและทรงพลังเหมือนกันไปยังลูกค้าเป้าหมาย
AI เร่งการเติบโตเหล่านี้ให้เร็วขึ้น การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า62% ของพนักงานกำลังประหยัดเวลาผ่านเครื่องมือ AI ในที่ทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์:
เพิ่มผลผลิต
👀 คุณทราบหรือไม่? ในการสำรวจ KM ของ APQC พบว่า41% ของผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่าประโยชน์ที่คาดหวังสูงสุดจากเทคโนโลยี KM คือการลดงานที่ซ้ำซ้อนและแยกส่วน; 30% ชี้ไปที่การตัดสินใจที่ดีขึ้น และ 22% เน้นย้ำถึงเวลาในการทำงานที่สั้นลง
ฐานความรู้แบบรวมศูนย์ช่วยแก้ปัญหา "ฉันรู้ว่าฉันเห็นมันที่ไหนสักแห่ง..." ที่ทำลายโมเมนตัมการขาย แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลเก่าหรือประวัติการแชท ตัวแทนขายของคุณสามารถหาสิ่งที่ต้องการและกลับไปขายได้ การมุ่งเน้นนี้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและรักษาขวัญกำลังใจให้สูง
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
เมื่อคุณลดความจำเป็นในการสลับแอปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา คุณกำลัง คืนทรัพยากรที่มีค่าที่สุดให้กับตัวแทนของคุณ: เวลา คุณสามารถรับคำตอบได้ทันทีจาก Docs, Tasks และความคิดเห็นของทีมคุณโดยตรงโดยการถามคำถาม ClickUp Brain ด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา ไม่ต้องพยายามจำชื่อไฟล์หรือโครงสร้างโฟลเดอร์อีกต่อไป
ลดเวลาการเริ่มต้นใช้งาน
พนักงานใหม่มักรู้สึกถูกถาโถมด้วยข้อมูลมากมาย อาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าพวกเขาจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการความรู้ที่ดีช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง แทนที่จะต้องรบกวนเพื่อนร่วมงานอาวุโสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งควรให้ความสำคัญกับการปิดการขาย ความเป็นอิสระนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้กับพนักงานใหม่และเร่งระยะเวลาในการทำงานให้คล่องตัวขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศฝ่ายขายใน ClickUpเป็น แนวทางแนะนำ. มอบหมายรายการงานปฐมนิเทศที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้กับตัวแทนใหม่แต่ละคน โดยมีเจ้าของงานที่ชัดเจน กำหนดเวลาส่ง และเอกสารความรู้ที่เชื่อมโยงไว้เรียบร้อยแล้ว
จับคู่กับ ClickUp Brain เพื่อให้พนักงานขายสามารถถามคำถามเช่น "เราจะจัดการกับข้อโต้แย้งเรื่องราคาอย่างไร?" และได้รับคำตอบทันทีจากคู่มือการปฏิบัติงานของคุณ—ลดระยะเวลาการเรียนรู้โดยไม่ต้องพึ่งพาการดูแลจากผู้จัดการตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเก็บเอกสารการปฐมนิเทศที่จำเป็นทั้งหมดของคุณ—เช่น คู่มือปฏิบัติ, คู่มือการจัดการข้อโต้แย้ง, และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์—ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้กับ ClickUp Docs เพื่อให้การเรียนรู้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารยาว ๆ ได้ทันที ทำให้วิธีการขายที่ซับซ้อน 50 หน้า กลายเป็นข้อสรุปสำคัญเพียงไม่กี่ข้อ
การสื่อสารที่สอดคล้องกัน
เมื่อทุกครั้งที่มีการติดต่อกับลูกค้า ตัวแทนแต่ละคนใช้ข้อมูลหรือไฟล์ที่ต่างกันหรือล้าสมัยข้อความที่ส่งถึงตลาดก็จะสับสนส่งผลให้ลูกค้าเป้าหมายเกิดความสับสน และสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์คุณ การมีฐานความรู้กลางที่รวบรวมข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนและทันสมัย จะช่วยให้ทุกตัวแทนใช้ข้อความที่ได้รับการอนุมัติและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ป้องกันไม่ให้บัตรต่อสู้หรือแผ่นราคาที่ล้าสมัยแพร่กระจายโดยใช้คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันใน ClickUp Docs ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่ทุกคนสามารถเชื่อถือได้ การสื่อสารที่สอดคล้องกันนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
ระบบความรู้ด้านการขายทำงานอย่างไร
เมื่อทำอย่างถูกต้อง ระบบความรู้ด้านการขายจะเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง ซึ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แทนที่จะเป็นเอกสารนิ่งๆ คุณจะได้ระบบที่มีชีวิตซึ่งทีมของคุณพึ่งพาได้จริง
คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ด้วยเครื่องมือ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มเดียว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะมันช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาAI Sprawl— การขยายตัวของเครื่องมือ AI อย่างไม่วางแผนและขาดการกำกับดูแลหรือกลยุทธ์ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียค่าใช้จ่ายและความพยายามที่ซ้ำซ้อน
ระบบที่แข็งแกร่งครอบคลุมวงจรชีวิตความรู้ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยห้าขั้นตอนหลัก:
- บันทึกความรู้จากการโทรและข้อตกลง
- จัดระเบียบเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
- แชร์ให้กับบุคคลที่เหมาะสม โดยใช้สิทธิ์ที่เหมาะสม
- นำไปใช้ภายในกระบวนการทำงานประจำวัน
- ตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
มาดูกันว่าอะไรสำคัญที่สุดในแต่ละขั้นตอน:
บันทึกความรู้
ขั้นตอนแรกคือการนำความรู้ออกจากสมองของผู้คนและเข้าสู่ระบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากการโทรขาย การทบทวนข้อตกลง และการสนทนาในทีม ยิ่งการเก็บข้อมูลทำได้ง่ายเท่าไร ตัวแทนก็มีแนวโน้มที่จะทำมากขึ้นเท่านั้น
คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ClickUp's AI Notetakerเพื่อถอดเสียงและสรุปการโทรขายของคุณ มันจะเข้าร่วมการประชุมของคุณ จดบันทึกให้คุณ และสร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ สำหรับความคิดอย่างรวดเร็วหรือข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกิจ ตัวแทนขายของคุณสามารถใช้ClickUp Notepadหรือเพิ่มบันทึกโดยตรงไปยัง ClickUp Docs หรือความคิดเห็นใน ClickUp Task ได้
🧠 เกร็ดความรู้: ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text ในแอปClickUp BrainGPTบนเดสก์ท็อป คุณสามารถบันทึกไอเดียต่าง ๆ ได้ด้วยการพูดออกมาดัง ๆTalk to Textจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่มีโครงสร้างทันที และยังเพิ่มข้อความนั้นไปยัง Doc หรือ Task ที่ถูกต้องใน ClickUp ได้โดยอัตโนมัติหากคุณต้องการ
จัดระเบียบเนื้อหา
ความรู้ที่ถูกบันทึกไว้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้คนสามารถค้นหาได้ หากปราศจากโครงสร้าง ฐานความรู้ของคุณจะกลายเป็นความยุ่งเหยิงและใช้งานได้ยาก
โครงสร้างที่ดีมอบให้:
- ลำดับชั้นที่ชัดเจน: คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาของคุณให้เป็นโครงสร้างที่มีเหตุผลได้โดยใช้โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยใน ClickUpตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน คู่แข่ง หรือขั้นตอนของการเจรจา
- การติดแท็กอย่างสม่ำเสมอ: ระบบการจัดหมวดหมู่หรือระบบแท็กที่ดีช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่ายแม้ว่าคุณจะไม่จำชื่อเรื่องได้ก็ตามใช้แท็ก ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่เอกสารตามประเภทเนื้อหา (เช่น "การ์ดต่อสู้", "กรณีศึกษา") หรือหัวข้อ
- มาตรฐานการตั้งชื่อ: ตกลงกันในวิธีการตั้งชื่อไฟล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะต้องคาดหวังอะไร
ClickUp Enterprise AI Searchช่วยให้ทีมขายค้นหาข้อมูลที่เป็นระเบียบได้อย่างรวดเร็ว ตัวแทนสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยการใช้คำค้นหาที่ง่าย ๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน พวกเขาก็จะหาเจอได้
ผลลัพธ์จะเคารพสิทธิ์และชี้ไปยังแหล่งที่มาเดิม ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการคาดเดาและไม่จำเป็นต้องตามหาคำตอบจากเพื่อนร่วมทีม
แชร์ข้ามทีม
ความรู้จะสร้างคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น คุณจำเป็นต้องมีระบบที่ทำให้การแบ่งปันเป็นเรื่องง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นข้อมูลใดบ้าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ทั้งบริษัทเห็นการอัปเดตผลิตภัณฑ์ แต่คุณอาจต้องการให้ข้อมูลเชิงแข่งขันที่เป็นความลับจำกัดเฉพาะทีมขายเท่านั้น
จัดการว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารหรือโฟลเดอร์เฉพาะด้วยสิทธิ์การเข้าถึงของ ClickUpคุณยังสามารถใช้การผสานรวมของ ClickUpเพื่อแชร์การอัปเดตในเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว—โดยไม่ต้องเพิ่มสิ่งรบกวนเพิ่มเติม
นำความรู้ไปใช้ภายในกระบวนการทำงาน
ระบบที่ดีที่สุดจะนำเสนอความรู้ที่จำเป็นในทันทีที่ต้องการ ตัวแทนไม่ควรหยุดทำงานเพื่อค้นหาคำตอบ ข้อมูลควรมาหาพวกเขาเอง
นำบริบทที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการขายของคุณได้ทันทีที่ต้องการด้วย ClickUp Brain ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขายกำลังทำงานในภารกิจสำหรับบัญชีลูกค้าเฉพาะ พวกเขาสามารถขอให้ Brain ดึงประวัติบัญชี บันทึกการโทรครั้งก่อน หรือข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้โดยไม่ต้องออกจากภารกิจนั้นเลย
เมื่อความรู้ดำรงอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน การนำไปใช้จะเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ
ฐานความรู้ที่ล้าสมัยแย่กว่าไม่มีฐานความรู้เลย เนื้อหาที่ล้าสมัยทำลายความไว้วางใจและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง นั่นคือเหตุผลที่การตรวจสอบเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น
รักษาฐานความรู้ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยกำหนดเจ้าของสำหรับเนื้อหาแต่ละชิ้นใน ClickUp ทำให้การตรวจสอบเนื้อหาเป็นประจำง่ายขึ้นด้วยClickUp Reminders ให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบเอกสารของตนได้ทุกไตรมาสหรือครึ่งปี ตัวแทนยังสามารถทำเครื่องหมายข้อมูลที่ล้าสมัยในความคิดเห็นของงาน สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ง่ายขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้านการขาย
การสร้างระบบการจัดการความรู้ที่ยอดเยี่ยมต้องอาศัยแนวทางที่รอบคอบและนิสัยที่สม่ำเสมอ หลายทีมประสบปัญหาเช่น การกักเก็บความรู้ไว้กับตัวเอง, การขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน, และฟังก์ชันการค้นหาที่ไม่ดี
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณสร้างระบบที่สามารถขยายตัวและส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงได้ 🛠️
- มอบหมายเจ้าของเนื้อหา: เอกสารทุกฉบับในฐานความรู้ของคุณควรมีเจ้าของที่ชัดเจน ผู้ที่เป็นเจ้าของจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ผู้รับมอบหมายของ ClickUpเพื่อกำหนดความรับผิดชอบนี้อย่างชัดเจน
- จัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการเนื้อหา: คุณต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่สามารถสร้าง แก้ไข และเก็บถาวรเนื้อหาได้ รูปแบบการบริหารจัดการนี้จะช่วยรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอของเนื้อหาโดยไม่ทำให้เกิดการติดขัด
- ใช้แท็กอย่างสม่ำเสมอ: ตัดสินใจเลือกแท็กอย่างเป็นทางการล่วงหน้า (เช่น "ข้อมูลคู่แข่ง", "คู่มือการกำหนดราคา") และใช้แท็กเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำ: อย่าปล่อยให้เนื้อหาของคุณล้าสมัย ตั้งกระบวนการสำหรับการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทบทวนและยกเลิกข้อมูลที่ล้าสมัยก่อนที่มันจะนำพาทีมของคุณไปสู่ความเข้าใจผิด
- ทำให้การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องง่าย: หากการเพิ่มความรู้เข้าสู่ระบบเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวแทนของคุณจะไม่ทำ ลดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายและฟีเจอร์บันทึกอย่างรวดเร็ว
- วัดการนำไปใช้และรวบรวมความคิดเห็น: ติดตามว่าเนื้อหาใดถูกใช้และเนื้อหาใดไม่ถูกใช้ ขอความคิดเห็นจากทีมของคุณเพื่อเข้าใจว่าอะไรทำงานได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง
การจัดการความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด—คุณสมบัติ ประโยชน์ กรณีการใช้งาน และข้อมูลทางเทคนิค—ให้ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย ตัวแทนขายของคุณไม่สามารถขายสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจได้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจโดยตรง
วิธีสร้างฐานความรู้ด้านการขายที่สามารถขยายได้
การสร้างฐานความรู้ด้านการขายที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณได้นั้น จำเป็นต้องมีรากฐานที่มั่นคง ไม่ใช่แค่การเลือกเครื่องมือเท่านั้น แต่คือการออกแบบระบบ
ชมวิดีโอคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้เพื่อดูขั้นตอนการสร้างและจัดการฐานความรู้ AI โดยใช้ ClickUp Brain ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย การจัดระเบียบเอกสาร ไปจนถึงการฝึกฝนระบบ AI ของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?ClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับส่วนที่เหลือ
การเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยลดการสลับบริบทและเร่งความเร็วในการดำเนินการ เริ่มต้นด้วยสองขั้นตอนหลัก
ระบุความต้องการความรู้ที่สำคัญ
ก่อนสร้างอะไรก็ตาม ให้ค้นหาว่าข้อมูลใดที่ทีมขายของคุณต้องการมากที่สุด ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ ตัวแทนติดขัดตรงไหน? คำถามใดที่พวกเขาถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า?
คุณสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้โดย:
- ทบทวนรายงานดีลที่สูญเสียไปเพื่อดูว่าคุณกำลังขาดตกบกพร่องในส่วนใด
- การฟังการบันทึกการโทรเพื่อระบุข้อโต้แย้งและคำถามที่พบบ่อย
- สัมภาษณ์พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อค้นหา "ความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร" ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ที่ไหน
เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
การเก็บรักษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ. มองหาแพลตฟอร์มที่ทำให้ความรู้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย.
จัดลำดับความสำคัญ:
- ความสามารถในการค้นหา: ข้อมูลสามารถค้นหาได้ง่ายเพียงใด?
- ความสะดวกในการมีส่วนร่วม: ตัวแทนสามารถเพิ่มความรู้ใหม่ได้ง่ายเพียงใด?
- การผสานรวม: มันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ทุกวันได้หรือไม่?
- ความสามารถของ AI: สามารถช่วยคุณสรุปเนื้อหาและดึงข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติได้หรือไม่?
แพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน (เช่น ClickUp'sConverged AI Workspace) ช่วยป้องกันการขยายตัวของพื้นที่ทำงานที่ไม่เป็นระเบียบและสามารถขยายขนาดได้ตามความต้องการของทีมคุณ
พร้อมที่จะสร้างฐานความรู้ด้านการขายของคุณที่ใช้ได้จริงหรือยัง?เริ่มฟรีกับ ClickUp!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
แพลตฟอร์มการจัดการความรู้สำหรับการขายคือระบบที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลสำคัญสำหรับการขายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงคู่มือการขาย บัตรกลยุทธ์ ราคาสินค้า และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ แทนที่ข้อมูลจะกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และโฟลเดอร์ต่างๆ ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในที่เดียว เป้าหมายนั้นเรียบง่าย: ช่วยให้พนักงานขายได้รับคำตอบที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว รักษาความสม่ำเสมอ และใช้เวลาในการขายมากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูล
การจัดการเนื้อหาคือการสร้างและเผยแพร่สื่อที่มุ่งเน้นภายนอก เช่น กรณีศึกษาและบทความบล็อกสำหรับลูกค้าของคุณ การจัดการความรู้คือการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลภายในสำหรับการใช้ของทีมของคุณ
การขายไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพัง ทีมผลิตภัณฑ์จะแบ่งปันการอัปเดตฟีเจอร์และแผนงาน ทีมการตลาดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวางตำแหน่งและการแข่งขัน ทีมความสำเร็จของลูกค้าจะเพิ่มข้อมูลย้อนกลับและข้อคัดค้านจากบัญชีลูกค้าจริง ระบบการจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้ตัวแทนขายมีบริบทล่าสุดอยู่เสมอ
ใช่ การจัดการความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของการจัดการความรู้ด้านการขาย มันช่วยให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ ประโยชน์ กรณีการใช้งาน และการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ยังคงถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย เมื่อตัวแทนขายเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังขายอะไร พวกเขาสามารถจัดการกับคำถามได้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิดพลาด และสร้างความไว้วางใจได้เร็วขึ้น