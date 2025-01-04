ความรู้ที่ซ่อนอยู่คืออะไร? คำนิยาม, ประโยชน์ และตัวอย่าง

ไม่มีวิธีตายตัวหรอก ฉันแค่รู้ว่าอะไรใช้ได้ผล ✨
นั่นคือคำตอบที่คุณจะได้รับเมื่อคุณถามพนักงานขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมว่าพวกเขาปิดการขายได้อย่างสม่ำเสมอได้อย่างไร
และใช่ มันอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้หากคุณกำลังมองหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้กับงานของคุณเองได้ แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายคน ความเชี่ยวชาญของพวกเขามาจากประสบการณ์หลายปีของการลองผิดลองถูกและการสังเกตอย่างละเอียด ไม่ใช่จากคู่มือหรือการฝึกอบรม
นี่คือ ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
นักปรัชญา ไมเคิล โพลานี เป็นผู้แรกที่บัญญัติคำว่า 'ความรู้ที่ซ่อนเร้น' สำหรับทักษะหรือความรู้สึกที่เรามีผ่านการประสบการณ์ส่วนตัว แต่ไม่สามารถนำมาอธิบายเป็นคำพูดได้
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจต้นกำเนิด วิวัฒนาการ และเหตุผลที่การจับต้องแนวคิดนี้เพื่อความสำเร็จขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ 🎯
การเข้าใจความรู้ที่ซ่อนอยู่
ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรคือชุดของข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ส่วนตัวที่ยากจะอธิบายหรือบันทึกไว้ได้ ซึ่งรวมถึงทักษะ สัญชาตญาณ การตัดสินใจ และความคิดที่ได้มาจากการประสบการณ์ส่วนตัวและบริบท
บุคคลต่าง ๆ ได้รับความรู้ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความรับรู้ของพวกเขา ทำให้เป็นรูปแบบของความเชี่ยวชาญที่ไม่สามารถจับต้องได้ ความรู้แบบ 'ชนเผ่า' นี้แพร่กระจายอย่างไม่เป็นทางการทั่วทั้งองค์กร นี่คือวิธีการที่มันมักจะถูกได้รับ:
- การได้รับประสบการณ์จริงในสถานการณ์ชีวิตจริง
- สังเกตและติดตามบุคคลที่มีประสบการณ์
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการให้คำแนะนำ
- การฟังประสบการณ์ส่วนตัวและบทเรียน
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตนสามารถปรากฎออกมาได้หลายรูปแบบ คุณสามารถรับรู้ได้ผ่านการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดในระหว่างการเจรจา (หากคุณทำงานขาย) หรือเมื่อคุณสร้างผลงานศิลปะตามสัญชาตญาณและความรู้สึก
📌 ตัวอย่าง: เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามา ผู้จัดการความรู้ มักจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น การปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางการเมืองของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ แต่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเร่งกระบวนการเรียนรู้ของพนักงานใหม่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อารยธรรมโบราณอย่างชาวสุเมเรียนใช้แผ่นดินเผาในการจัดการความรู้ โดยบันทึกการค้า กฎหมาย และเรื่องราวต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความพยายามแรกๆ ในการเก็บรักษาและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
ความรู้โดยนัย ความรู้โดยปริยาย และความรู้โดยชัดแจ้ง
เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องประเมินความแตกต่างระหว่างความรู้ที่ฝังแน่น ความรู้โดยนัย และความรู้ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน
นี่คือตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยคุณ 💪
|เกณฑ์
|ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอด
|ความรู้โดยปริยาย
|ความรู้เชิงชัดแจ้ง
|คำนิยาม
|ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวและยากที่จะอธิบาย
|ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายแต่ได้มาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
|ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและมีการจัดระบบอย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถบันทึกและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย
|ธรรมชาติ
|การเรียนรู้เชิงอัตวิสัย เชิงความรู้ความเข้าใจ และการเรียนรู้เชิงทดลอง
|ความรู้ที่ไม่เป็นทางการ, ความรู้ที่เกิดจากการคิดอย่างสร้างสรรค์, และความรู้ที่ขึ้นอยู่กับบริบท
|ความรู้ที่เป็นกลาง มีเหตุผล และเชิงเทคนิค
|โครงสร้าง
|ไม่มีโครงสร้างและขึ้นอยู่กับบริบท
|มีโครงสร้างน้อยกว่าความรู้ที่ชัดเจนแต่มากกว่าความรู้ที่ฝังลึก
|มีโครงสร้างและเป็นระเบียบ มักมีการบันทึกไว้ในคู่มือหรือฐานข้อมูล
|ความสามารถในการโอนย้าย
|ยากต่อการถ่ายทอดและต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ส่วนบุคคล
|ยากต่อการถ่ายโอนและมักถูกแบ่งปันผ่านการอภิปรายหรือการปฏิบัติ
|สามารถถ่ายทอดได้อย่างง่ายดายผ่านการเขียน แผนภาพ หรือฐานข้อมูล
|ตัวอย่าง
|งานที่ต้องใช้ทักษะ เช่น การขับรถยนต์ การทำอาหาร การขี่จักรยาน เป็นต้น
|สัญชาตญาณการขาย, การตีความภาษากาย, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในที่ทำงาน, เป็นต้น
|ข้อมูลที่เป็นเอกสาร เช่น คู่มือผู้ใช้ นโยบายบริษัท รายงานการวิจัย ฯลฯ
|เอกสาร
|ยากที่จะบันทึกเป็นเอกสาร
|ไม่ได้จัดทำเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ
|สามารถบันทึกและจัดเก็บได้อย่างง่ายดายในรูปแบบต่างๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนังสือ Personal Knowledge (1958) ของ Michael Polanyi ได้ทำให้แนวคิดเรื่อง ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดเป็นคำพูด (tacit knowledge) เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เขาเคยกล่าวไว้อย่างโด่งดังว่า "เรารู้มากกว่าที่เราสามารถบอกได้" ซึ่งเน้นย้ำว่าความรู้ของเรานั้นมีอยู่มากที่เป็นสัญชาตญาณหรือยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูด
ประโยชน์ของการจับความรู้ที่ซ่อนอยู่
คิดดูสิ: การศึกษาในปี 2023 พบว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้โดยการจัดการความรู้ที่ซ่อนอยู่ได้ดีขึ้น ผลลัพธ์คือ?การสูญเสียความรู้ลดลงและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น—เป็นหลักฐานว่าแม้แต่ก้าวเล็ก ๆ ในการจัดการความรู้ก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้
สิ่งนี้เน้นย้ำให้เห็นว่าทำไมการจับความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล แม้จะท้าทาย แต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
นี่คือวิธีที่จะช่วยคุณได้ 💁
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและนวัตกรรม
การจับความรู้ที่ซ่อนอยู่ช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถใช้ความเข้าใจเชิงสัญชาตญาณและประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ลดต้นทุน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น
การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและเกิดจากการมีประสบการณ์ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถทำให้สินค้าและบริการโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
นอกจากนี้ยังส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในหมู่สมาชิกทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หลังปรัชญาวิกฤต ซึ่งได้รับการสนับสนุนอีกครั้งโดยไมเคิล โพลานี เน้นย้ำว่าความรู้ทั้งหมดมีมิติส่วนตัว มันท้าทายแนวคิดที่ว่าความรู้สามารถเป็นวัตถุวิสัยล้วนๆ และเฉลิมฉลองความไว้วางใจและสัญชาตญาณที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเข้าใจโลก
เพิ่มพูนทุนทางความรู้และการรักษาความรู้
การรักษาความทรงจำของสถาบันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ การรักษาความทรงจำของสถาบันช่วยให้ความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ายังคงอยู่ในองค์กรเพื่อปกป้องความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
การทำให้ความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้สามารถเข้าถึงได้โดยทีมต่าง ๆ ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และรับมือกับความท้าทายทางตลาดได้ดีขึ้น วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้เช่นนี้ยังช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามา พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการเติบโตทางอาชีพ
ตัวอย่าง: จินตนาการถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่กำลังจะเกษียณซึ่งมีประสบการณ์และข้อคิดมากมายที่ไม่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงาน โปรแกรมการให้คำปรึกษาของพวกเขาช่วยให้บริษัทสามารถรักษาบทเรียนอันมีค่าเหล่านี้ไว้ได้ ซึ่งช่วยรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
นอกจากนี้ พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อมีส่วนร่วมกับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
สร้างความแตกต่างให้กับบริษัทของคุณในตลาด
สมมติว่าคุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจและการบริการลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทของคุณได้เปรียบในการแข่งขัน คุณสามารถฝังความรู้นี้ลงในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อวางตำแหน่งองค์กรของคุณให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า
ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรยังมีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานรู้สึกว่าประสบการณ์ของตนมีคุณค่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความรู้ที่ฝังลึกมีชื่อเรียกหลายอย่างนอกเหนือจาก 'ความรู้แบบเผ่า' ซึ่งรวมถึง 'ความรู้จากการทดลอง' และ 'ความรู้เชิงปฏิบัติ' โดยทั้งหมดนี้หมายถึงแนวคิดที่บางครั้งคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่าคุณรู้อะไรมา
ปรับปรุงให้เรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน: ใช้เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpเพื่อบันทึกขั้นตอนการทำงาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ได้รับในรูปแบบที่เป็นระเบียบและสามารถแชร์ได้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและต่อยอดความรู้ที่ฝังแน่นอันมีค่าได้อย่างง่ายดาย
วิธีการเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกเป็นความรู้ที่ชัดเจน
การเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดเจนนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวและความเชี่ยวชาญเชิงสัญชาตญาณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถจับต้องได้และแบ่งปันได้ การทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณจะส่งเสริมการร่วมมือ, นวัตกรรม, และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในหมู่ทีมของคุณ
การสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบันทึกและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเสมือนเป็นธรรมชาติที่สองนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่การแบ่งปันความรู้ถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน
มาดูกลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรวบรวมและแบ่งปันความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลกัน 📃
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบและระบุช่องว่างในความรู้ที่มีอยู่
ดำเนินการทบทวนฐานความรู้ปัจจุบันของคุณอย่างละเอียด ตรวจสอบเนื้อหาทุกชิ้นเพื่อ:
- ความครอบคลุม: อธิบายหัวข้อครบถ้วนหรือไม่? ตรวจสอบหาช่องว่างและรายละเอียดที่ขาดหาย
- การย่อยข้อมูล: เนื้อหาเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้หรือไม่? คิดถึงวิธีที่คุณสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การนำไปใช้: เนื้อหาช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังได้หรือไม่? วิเคราะห์ว่าพนักงานของคุณนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างไร
ตัวอย่าง: จินตนาการถึงร้านค้าปลีกในช่วงเทศกาลที่พลุกพล่าน หนึ่งในพนักงานที่มีประสบการณ์รู้วิธีจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าเพื่อให้เข้าถึงได้รวดเร็วในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเยอะ แต่พวกเขายังไม่เคยแบ่งปันกระบวนการนี้กับผู้อื่น ด้วยการบันทึกวิธีการของพวกเขา ร้านค้าสามารถลดเวลาในการเติมสินค้าลงได้ 10% ทำให้ชั้นวางสินค้าเต็มอยู่เสมอ และลูกค้าออกไปอย่างพอใจ
นอกจากนี้ ให้พิจารณาความคิดเห็นของทีมหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เป้าหมายคือการระบุช่องว่างของความรู้หรือทักษะที่อาจได้รับประโยชน์จากการจัดทำเอกสาร คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ฐานความรู้เพื่อค้นหาจุดอ่อนอื่นๆ ได้อีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? อารามในสมัยกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ พระสงฆ์คัดลอกและรักษาข้อความอย่างระมัดระวัง ทำให้ความรู้ที่สำคัญอยู่รอดผ่านศตวรรษ
ขั้นตอนที่ 2: ฝังการเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายไว้ในกระบวนการทำงานประจำวัน
ความรู้ที่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดมักถูกมองข้ามเนื่องจากลักษณะที่ไม่สามารถจับต้องได้ การรวบรวมความรู้เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต้องตั้งใจ และโอกาสในการเรียนรู้ควรถูกฝังไว้ในกระบวนการทำงานประจำวัน ต่อไปนี้คือวิธีการบางประการ:
- การให้คำปรึกษาและการติดตามงาน: จับคู่พนักงานที่มีประสบการณ์กับสมาชิกใหม่ในทีมเพื่อการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พนักงานใหม่จะได้สังเกตกระบวนการ ทำงานภายใต้คำแนะนำ และสะท้อนความท้าทายร่วมกัน สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ
- คาเฟ่แห่งความรู้: อำนวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อเฉพาะ หมุนเวียนสมาชิกทีมระหว่างกลุ่มเพื่อแบ่งปันมุมมองที่หลากหลาย ใช้การอภิปรายสุดท้ายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่
- ชุมชนสำหรับการปฏิบัติ: จัดตั้งกลุ่มที่พนักงานสามารถพบปะกันเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา วิธีการที่ไม่เป็นทางการนี้ส่งเสริมการสนทนาอย่างต่อเนื่องและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่าง: จินตนาการถึงสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่นักพัฒนาอาวุโสจับคู่กับพนักงานใหม่ นักพัฒนาอาวุโสจะแนะนำพวกเขาในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญหลายปีในโครงการเดียว
ขั้นตอนที่ 3: บันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้
ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เน้นการบันทึกทักษะเชิงนามธรรม ความเข้าใจเชิงลึก และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงซึ่งมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นจุดที่ควรปรับปรุง
การใช้แม่แบบวิกิสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งมักประกอบด้วยความรู้ที่ซ่อนเร้นและมีคุณค่ามากที่สุดในการกำหนดกลยุทธ์ในอนาคต
ตัวอย่าง: จินตนาการถึงเอเจนซีการตลาดที่กำลังฉลองแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม. โดยใช้ClickUp Docs ทีมงานบันทึกเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์การทดสอบแบบแยกส่วน เพื่อให้สามารถทำซ้ำได้สำหรับแคมเปญในอนาคต.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รูปแบบวิกิ ซึ่งริเริ่มโดย Ward Cunningham ในปี 1995 ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการความรู้ Wikipedia ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้กลายเป็นคลังความรู้ที่สร้างขึ้นร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขั้นตอนที่ 4: จัดทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
เพื่อรักษาวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นขององค์กรของคุณ
เมื่อทีมตระหนักว่าความรู้ของตนมีส่วนช่วยต่อภาพใหญ่ พวกเขามีแนวโน้มที่จะระบุ, แบ่งปัน, และบันทึกความรู้ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: การเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มันช่วยขยายความบทเรียนที่ได้รับและประสบการณ์จริง ซึ่งทำหน้าที่หลายประการ เช่น:
- การปรับปรุงการรักษาลูกค้า เนื่องจากเรื่องราวมีความน่าจดจำโดยธรรมชาติด้วยเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงได้และสร้างความรู้สึกทางอารมณ์
- การให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท ที่ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความแตกต่างของประสบการณ์เฉพาะ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งคำอธิบายโดยตรงไม่สามารถอธิบายได้เพียงพอ
- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม ผ่านสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการมีส่วนร่วม
🔍 คุณรู้หรือไม่? เปิดตัวในปี 2012 กราฟความรู้ของ Google เป็นเครื่องมือจัดการความรู้สมัยใหม่ที่เชื่อมโยงข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์นับพันล้านเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการแบ่งปันความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความรู้ที่ซ่อนเร้นและการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ข้อมูลที่สำคัญสามารถเข้าถึงได้และนำไปใช้ได้ทั่วทั้งทีม
นี่คือเครื่องมือบางประการที่คุณสามารถใช้สำหรับการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 👇
- ระบบการจัดการความรู้(KMS)
- วิดีโอสอน
- แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
- เครื่องมือการมองเห็น
- ฐานความรู้ภายใน
ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการเอกสาร! 🤩
เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลายซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก ด้วยClickUp Knowledge Management แอปนี้กลายเป็นระบบจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบ
มาดูคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน 👀
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้บนคลาวด์ที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และจัดการเอกสาร พร้อมช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
ตั้งแต่การร่างแผนงานโครงการและวิกิ ไปจนถึงการพัฒนาฐานความรู้ภายในองค์กร Docs เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการรวมกระบวนการจัดการเอกสารให้เป็นระบบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถสร้างคลังข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการตัดสินใจได้ ตัวอย่างเช่น นักออกแบบกราฟิกอาจอธิบายขั้นตอนการคิดคอนเซ็ปต์การสร้างแบรนด์ พร้อมเชื่อมโยงงานที่ต้องทำสำหรับการสร้างสินทรัพย์ และฝังภาพอ้างอิงไว้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
แหล่งรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
คุณสามารถบันทึกตัวอย่างจากชีวิตจริงที่แบ่งปันในระหว่างการให้คำปรึกษาได้
ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาด้านการขายอาจเขียนคู่มือแบบทีละขั้นตอนใน Docs เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับลูกค้าที่ซับซ้อน พวกเขายังสามารถเสริมเนื้อหาด้วยวิดีโอที่ฝังไว้ของการจำลองสถานการณ์ได้อีกด้วย!
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการระดมความคิดหรือจัดการประชุมแก้ปัญหาแบบสด
สมาชิกในทีมสามารถร่วมกันสร้างเอกสารในเวลาเดียวกันได้ โดยสามารถบันทึกความซับซ้อนของการหารือไว้ได้ ซึ่งช่วยให้ความรู้ที่ซ่อนอยู่ได้รับการรักษาไว้และถูกเชื่อมโยงกับบริบทของกระบวนการทำงานของทีม
การจัดโครงสร้างแบบลำดับชั้นและการค้นหาได้
คุณสามารถใช้หน้าเอกสารซ้อนกันใน Docs เพื่อจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ซ่อนอยู่ตามแผนก โครงการ หรือหัวข้อได้ ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าจัดระเบียบเคล็ดลับในการจัดการปัญหาทั่วไปภายใต้หมวดหมู่ที่กว้างขึ้น เช่น 'คำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน' หรือ 'การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค'
เอกสารยังมีฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่แชร์โดยช่างเทคนิคไอที
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ภายใน ClickUp ซึ่งเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และองค์ความรู้ขององค์กรเข้าด้วยกัน ในระหว่างการระดมความคิด สมาชิกในทีมสามารถใช้ Brain เพื่อร่างสรุปการสนทนาแบบเรียลไทม์ พร้อมเน้นประเด็นสำคัญและกลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปัน
นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง, โครงการ, และเอกสารไปยังเอกสาร, สร้างแหล่งข้อมูลกลางสำหรับความรู้เฉพาะทีม
สมองยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงความรู้ที่ฝังลึกในกระบวนการทำงานประจำวันอีกด้วย เพื่อให้ได้คำตอบที่สอดคล้องกับบริบท คุณเพียงแค่ต้องตั้งคำถามภายในแพลตฟอร์มเท่านั้น!
ฟังก์ชันผู้ช่วยเขียนด้วย AI ของมันสร้างเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึกความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และน้ำเสียง และสร้างสื่อช่วยการมองเห็นเช่นตารางหรือรายการตรวจสอบ
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpมอบโครงสร้างที่จัดระเบียบอย่างดีสำหรับการสร้างห้องสมุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อจัดการทรัพยากรภายในและภายนอก
เทมเพลตฐานความรู้ฟรีนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ สำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และทรัพยากรอื่นๆ ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการสร้างศูนย์ช่วยเหลือและเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าและการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
Ac'knowledge' ความรู้ที่ซ่อนอยู่ ด้วย ClickUp
ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในใจ (Tacit knowledge) ซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน—การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ การประชุม และการพูดคุยในห้องพักผ่อน มันเติบโตในขณะที่ไม่มีการบันทึกและในการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม มันเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการไม่สามารถสอนได้
แพลตฟอร์มเช่น ClickUp ทำให้การจับภาพ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันความเชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่นี้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Docs คุณสามารถรวมศูนย์กระบวนการสำคัญ เอกสารข้อมูลเชิงลึก และสร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหา ปรับปรุงความคิด และทำให้เอกสารของคุณชัดเจนและมีอิทธิพล
พร้อมที่จะใช้พลังของความรู้ที่ซ่อนอยู่ในทีมของคุณหรือยัง?
