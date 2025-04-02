อะไรคือวิธีการขายแบบการควบคุมข้อความ?

คุณเคยรู้สึกไหมว่าทีมขายของคุณพูดถูกทุกคำแต่กลับปิดการขายไม่ได้? การพลาดเป้าหมายรายได้เป็นความหงุดหงิดที่พบได้บ่อยสำหรับผู้นำด้านการเสริมศักยภาพการขาย
นี่คือที่ที่คุณสามารถหันมาหา Command of the Message ได้ มันไม่ใช่แค่เพียงวิธีการขายอีกแบบหนึ่ง—แต่มันคือแผนการที่จะทำให้มั่นใจว่าตัวแทนของคุณสามารถสื่อสารคุณค่าในแบบที่ คลิก กับผู้ซื้อได้
แทนที่จะพูดถึงคุณสมบัติของสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อน พวกเขาเรียนรู้วิธีปรับการสนทนาให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกค้าเป้าหมาย ผลกระทบต่อธุรกิจ และกระบวนการตัดสินใจ ผลลัพธ์ที่ได้? การสนทนาที่มุ่งเน้น ขนาดของดีลเฉลี่ยที่ใหญ่ขึ้น และทีมขายที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง
ต้องการเพิ่มการเติบโตของรายได้ ปรับปรุงการจัดการข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้มากขึ้นในราคาพรีเมียมใช่หรือไม่? ถึงเวลาแล้วที่จะเชี่ยวชาญในวิธีการขายแบบ Command of the Message!
⏰ สรุป 60 วินาที
- การควบคุมข้อความช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าและส่งมอบข้อความที่ปรับแต่งตามความต้องการและเน้นคุณค่า
- เน้นการฟังอย่างตั้งใจ การสร้างความไว้วางใจ และการปรับให้สอดคล้องกับ
- การสื่อสารที่สอดคล้องกัน
- องค์ประกอบหลักประกอบด้วยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และการนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม
- ความท้าทายเช่นการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันและการไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้ซื้ออาจเกิดขึ้นได้ แต่สามารถจัดการได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
- ClickUpช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน, และติดตามประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์การขายที่ดีขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:การขายแบบผู้ท้าชิง: สรุปหนังสือและประเด็นสำคัญ
อะไรคือการควบคุมข้อความ?
วิธีการขายแบบ Command of the Message ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและปิดการขายได้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือปัญหาของพวกเขา
แทนที่จะใช้การนำเสนอทั่วไปที่เน้นเฉพาะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณ แนวทางนี้ทำให้ตัวแทนขายสามารถส่งข้อความที่แม่นยำและเกี่ยวข้อง ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง
วิธีการนี้ช่วยเปลี่ยนการสื่อสารทางธุรกิจจากการโทรขายที่เตรียมบทพูดไว้ล่วงหน้าเป็นการสนทนาที่มุ่งเน้น ซึ่งตัวแทนสามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ด้วยกรอบการสื่อสารที่เหมาะสม พวกเขาสามารถอธิบายได้อย่างมั่นใจว่าระบบของคุณแก้ไขปัญหาสำคัญได้อย่างไร สร้างความเร่งด่วนและผลักดันให้เกิดข้อตกลงที่สำคัญยิ่งขึ้น
สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย นี่หมายถึงการโค้ชตัวแทนขายเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารที่สอดคล้องกันและจัดการกับข้อโต้แย้งได้อย่างมั่นใจ ผลลัพธ์คือทีมขายที่สามารถปิดการขายได้มากขึ้นด้วยความชัดเจน ความมั่นใจ ความเข้าใจในคุณค่า และผลกระทบ
👀 คุณทราบหรือไม่? 87% ของผู้ซื้อมองว่า ตัวแทนขายควรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้.
องค์ประกอบหลักของการควบคุมข้อความ
แนวทางการขายแบบ Command of the Message ถูกสร้างขึ้นบนองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างการสนทนาที่มีความหมายและมุ่งเน้นลูกค้าได้ องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถค้นหาความต้องการของลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสม และสร้างความไว้วางใจ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ทำให้ทีมขายทั้งหมดทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
มาแยกแยะกันเถอะ
บุคลิกภาพผู้ซื้อที่ตรงเป้าหมาย
ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอ คุณจำเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังขายให้กับใคร สร้างโปรไฟล์ผู้ซื้อที่มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำแหน่งงาน ความท้าทายในแต่ละวัน และเกณฑ์การตัดสินใจ รู้ว่าลูกค้าของคุณค้นหาข้อมูลจากที่ไหนและอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขา
ตัวแทนขายควรเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ทันทีเพื่อสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าเป้าหมายประสบปัญหาจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ตัวแทนขายต้องจัดการกับปัญหานั้นทันที หากทีมจัดซื้อเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ตัวแทนควรปรับแต่งข้อความให้ตรงกับความกังวลของพวกเขา ทุกการโทรควรสะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้ซื้อ ไม่ใช่กลยุทธ์การขายทั่วไป
ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าจริง ไม่ใช่การคาดเดา ติดตามรูปแบบการมีส่วนร่วม ข้อคัดค้าน และปัจจัยกระตุ้นการซื้อ ปรับปรุงข้อความให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าตอบสนองมากที่สุด ความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายนำไปสู่รอบการปิดการขายที่รวดเร็วขึ้นและการแปลงลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจน
เริ่มต้นด้วยข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อให้ข้อความของคุณโดดเด่น สิ่งนี้ควรตอบคำถามโดยตรงว่าทำไมลูกค้าที่มีศักยภาพควรเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ทีมการตลาดของคุณอาจใช้มันอยู่แล้ว แต่ตัวแทนขายต้องการสิ่งที่ตรงไปตรงมากว่า แบ่งข้อเสนอคุณค่าของคุณออกเป็นคำพูดสั้นๆ ที่พวกเขาสามารถใช้ในการสนทนาได้ คำพูดสั้นๆ เหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสนับสนุนแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายและชัดเจน
มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างและสื่อสารด้วยคำที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รักษาความเรียบง่ายแต่ดึงดูดใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนของคุณสามารถบอกลูกค้าได้อย่างรวดเร็วว่าทำไมพวกเขาควรสนใจ
เสาหลักของการสื่อสารผ่านข้อความ
คำสั่งของวิธีการส่งข้อความเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสื่อสารข้อความที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรของคุณ โดยยึดหลักสามเสาหลักสำคัญ:
- ความเข้าใจในคุณค่า: ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจแนวโน้มของตลาดและปรับข้อความของคุณให้เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ทีมการตลาดของคุณจะรับผิดชอบในส่วนนี้
- ข้อเสนอคุณค่า: นี่คือการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของตลาดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจะดูแลเรื่องนี้
- การมีส่วนร่วมที่เน้นคุณค่า: มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและความโดดเด่นเฉพาะของข้อเสนอของคุณให้ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจน ตัวแทนขายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในส่วนนี้
การสร้างข้อความที่สื่อถึงคุณค่าอย่างชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในคุณค่า และการควบคุมวิธีการสื่อสารข้อความจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
กรอบการทำงานนี้ช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถมีการสนทนาที่มุ่งเน้นและสม่ำเสมอกับลูกค้าเป้าหมาย โดยสามารถสื่อสารคุณค่าและประโยชน์ที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน เมื่อทุกทีมมีความสอดคล้องกัน ผู้ซื้อจะได้รับข้อความที่สอดคล้องกันตลอดกระบวนการขาย ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนในระหว่างที่พวกเขาก้าวผ่านแต่ละขั้นตอน
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
การควบคุมกรอบข้อความช่วยให้ตัวแทนขายสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าข้อเสนอของคุณโดดเด่นอย่างไรโดยไม่ต้องลดคุณค่าคู่แข่ง มันกระตุ้นให้ผู้ขายถามตัวเองว่า: "อะไรทำให้ผลิตภัณฑ์ของฉันดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ?"
คำถามนี้กระตุ้นให้พวกเขาเน้นไปที่ประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาของพวกเขาได้ดีกว่าหรือไม่? ใช้งานง่ายกว่าหรือไม่? คุณมีการสนับสนุนที่ดีกว่าหรือไม่?
ผู้ขายควรเน้นจุดแข็งเหล่านี้และแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของพวกเขาสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างไร พวกเขาสามารถสนับสนุนคำกล่าวอ้างด้วยกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าโซลูชันของพวกเขาทำงานได้ดีกว่า เน้นที่แง่มุมที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณและสร้างกรณีของคุณรอบๆ สิ่งนั้น
ผลลัพธ์สำคัญกว่าคุณสมบัติ
เมื่อใช้คำสั่งของวิธีการส่งข้อความ ทีมขายของคุณควรเปลี่ยนจุดสนใจจากคุณสมบัติของสินค้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
สิ่งนี้ต้องการการรับฟังลูกค้าของคุณเพื่อเข้าใจปัญหาและความท้าทายของพวกเขา เมื่อตัวแทนขายระบุปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว พวกเขาจะสามารถเข้าใจและอธิบายได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
หากคุณมีสินค้าหลายรายการ ให้แนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าของคุณมากที่สุด แทนที่จะผลักดันตัวเลือกที่มีราคาแพงที่สุด
แนวทางนี้ช่วยให้พนักงานขายของคุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ นำการสนทนาไปสู่การแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์แทนที่จะเพียงแค่พูดถึงคุณสมบัติ
ประโยชน์ของวิธีการคำสั่งของข้อความ
การนำวิธีการ Command of the Message มาใช้จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของคุณและสร้างการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
นี่คือประโยชน์ที่ทีมขายและธุรกิจของคุณจะได้รับ
- ความมั่นใจในทุกการสนทนา: ตัวแทนขายด้วยความมั่นใจด้วยกลยุทธ์การสนับสนุนการขายที่แข็งแกร่ง โดยเน้นการสนทนาที่เน้นคุณค่า ไม่ใช่แค่คุณสมบัติเท่านั้น ลูกค้าเห็นผลกระทบทางธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น
- ข้อความที่แข็งแกร่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: โครงสร้างที่สม่ำเสมอและได้รับการพิสูจน์แล้วช่วยให้ผู้ซื้อได้รับข้อความเดียวกันในทุกจุดสัมผัส สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจ ขจัดข้อสงสัย และนำไปสู่ประสิทธิภาพการขายที่คาดการณ์ได้มากขึ้นพร้อมอุปสรรคที่น้อยลง
- ดีลใหญ่ขึ้น รายได้สูงขึ้น: เมื่อตัวแทนขายอธิบายผลกระทบทางธุรกิจอย่างชัดเจน ผู้ซื้อจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้นและเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น ขนาดดีลที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงการเติบโตที่รวดเร็วขึ้นและรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น
- วงจรการขายที่รวดเร็วขึ้น: ลูกค้าต้องการความชัดเจน ไม่ใช่การประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อตัวแทนขายสื่อสารคุณค่าตั้งแต่แรก การตัดสินใจจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น วิธีการนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถนำพาผู้ซื้อผ่านกระบวนการได้อย่างราบรื่น
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น: ลูกค้าที่ดีที่สุดจะอยู่กับเราเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในคุณค่าที่ได้รับตามที่สัญญาไว้ การขายที่เน้นผลลัพธ์สร้างความไว้วางใจ นำไปสู่การต่ออายุ การแนะนำลูกค้าใหม่ และความสัมพันธ์ระยะยาว
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจทั่วโลกของ McKinseyกับบริษัท B2B จำนวน 2,500 แห่งทั่วอุตสาหกรรม พบว่าบริษัทที่เต็มใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายและยอมรับความสามารถของยุคใหม่สามารถเพิ่มรายได้ได้เร็วกว่า GDP ถึงสองเท่า
วิธีการนำคำสั่งของข้อความไปปฏิบัติ
วิธีการขายจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการนำไปปฏิบัติเท่านั้น เพื่อฝัง Command of the Message ลงในกระบวนการของคุณ คุณจำเป็นต้องมีแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งผสมผสานข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อ การเสริมสร้างศักยภาพการขาย การติดตามประสิทธิภาพ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
นี่คือวิธีการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์ขั้นสูงและเทคโนโลยี:
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ
ขั้นตอนแรกคือการเข้าใจ ว่าลูกค้าเป้าหมายอยู่ในจุดไหน ตัวแทนควรสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างทีม เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน และเป้าหมายหลัก—แต่จุดสำคัญที่แท้จริงคือความท้าทาย อะไรที่ไม่ได้ผล? ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ?
ยกตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายขายฟินเทค พวกเขาบอกว่าตัวแทนขายของตนประสบปัญหาในการนำ CRM มาใช้—การอัปเดตข้อมูลด้วยมือทำให้ทำงานช้าลง ส่งผลให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันและรายงาน CRM ไม่มีประสิทธิภาพ
ตัวแทนที่เฉียบคมขุดลึกลงไปอีก: สิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวันอย่างไรบ้าง? ผู้อำนวยการอธิบายว่าข้อมูลภายในที่ไม่น่าเชื่อถือส่งผลให้การคาดการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ผู้นำรู้สึกหงุดหงิด และทำให้การตัดสินใจซับซ้อนขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการขายลดลง
เมื่อความท้าทายชัดเจนแล้ว ตัวแทนจะสำรวจ ผลกระทบ—ต่อขวัญกำลังใจ รายได้ และประสิทธิภาพ
ในตัวอย่างของฟินเทค ข้อมูลที่ไม่ดีทำลายการคาดการณ์ มันท่วมท้นผู้จัดการและทำให้ตัวแทนขายรู้สึกหงุดหงิด เสี่ยงต่อการลาออก หากไม่ได้รับการแก้ไข มันจะนำไปสู่การพลาดเป้าหมายและการฝึกอบรมที่ช้าลง การเน้นย้ำถึงผลกระทบเหล่านี้สร้างความเร่งด่วน เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความสำคัญที่ต้องแก้ไข
ต่อไป การสนทนาเปลี่ยนไปที่ ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร ตัวแทนถามถึงวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจินตนาการถึงระบบที่ดีกว่าในการแก้ไขปัญหาของพวกเขา
ผู้อำนวยการด้านฟินเทคอธิบายถึงโซลูชันที่ตัวแทนสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นที่การขาย ข้อมูลที่เชื่อถือได้ช่วยปรับปรุงการคาดการณ์และการตัดสินใจ พร้อมทั้งลดความรำคาญของทีม การรับสมัครพนักงานใหม่เร็วขึ้น และผู้จัดการไม่ต้องตามหาข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อีกต่อไป
ในกรณีเช่นนี้ ระบบ CRM สามารถติดตามการติดต่อสื่อสาร, แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, และค้นหาพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้ ระบบ CRM ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลประชากรศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเจาะลึกถึงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าตามความท้าทายทางอุตสาหกรรมและเป้าหมายขององค์กรได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน สามารถทำให้การขายง่ายขึ้น มาดูกันว่าทำอย่างไร!
เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ClickUp CRMซึ่งรวบรวมข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการความสัมพันธ์และกิจกรรมการขายเป็นเรื่องง่าย. คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ประวัติการซื้อ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ทำให้ข้อความของคุณมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้าได้. คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า วิเคราะห์แนวโน้ม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายของคุณได้แบบเรียลไทม์.
วิเคราะห์ข้อมูลในอดีต, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, และคำแนะนำโดยตรงเพื่อ ปรับปรุงข้อความของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตำแหน่งของผู้ซื้อของคุณ และวางตำแหน่งโซลูชันของคุณเป็นคำตอบที่ชัดเจนสำหรับปัญหาของพวกเขา.
แพลตฟอร์มนี้ยังนำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการขาย ClickUpที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบด้วยการมอบหมายงาน อัตโนมัติการทำงาน และอัปเดตสถานะ—ทั้งหมดนี้สามารถฝังเข้ากับระบบ CRM ของคุณได้
ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถจัดการปริมาณงานได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงซึ่งสอดคล้องกับวิธีการ Command of the Message
🧠เกร็ดความรู้: แนวคิดในการปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับผู้ฟังมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลอริสโตเติลได้นำเสนอ วาทศิลป์ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยในการโน้มน้าวใจ ได้แก่ โลโกส (เหตุผล), พาทอส (อารมณ์), และ เอธอส (ความน่าเชื่อถือ) องค์ประกอบเหล่านี้ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาจนถึงปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อความที่เน้นคุณค่า
เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้ซื้ออย่างลึกซึ้งแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสร้างข้อความที่เน้นคุณค่า การทำในขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ แปลงปัญหาให้กลายเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจได้
แทนที่จะใช้คำกล่าวที่คลุมเครือเช่น "แพลตฟอร์มของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ" ให้ทำให้ชัดเจน:
- "ทีมลดการป้อนข้อมูลด้วยมือลง 40% ประหยัดเวลาได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์"
- "การรายงานอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดในการคาดการณ์ลง 90% ทำให้ความแม่นยำดีขึ้น"
ข้อความของคุณควร รวมประโยชน์ที่สามารถวัดได้— เช่น ผลการขายที่ดีขึ้น, การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน, หรือเวลาที่ประหยัดได้จากการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อให้กระบวนการนี้มีความคล่องตัวมากขึ้น ให้ใช้ประโยชน์จากรายงานการขาย และเทมเพลตแผนการขาย แบ่งกลุ่มข้อความตามประเภทของผู้ซื้อที่แตกต่างกันและปรับให้สอดคล้องกับกรณีการใช้งานเฉพาะ แน่ใจว่าทุกการสนทนาให้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Brain ผู้ช่วย AI สามารถเป็นคู่คิดของคุณในการฝึกฝนนี้ได้!
ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันเป็นทีม
กระบวนการขายที่ยุ่งเหยิงหมายถึงการพลาดโอกาสทางธุรกิจ เมื่อทีมขาย การตลาด ผลิตภัณฑ์ และความสำเร็จของลูกค้าทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกัน การสื่อสารจะมีความสม่ำเสมอ ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และผู้ซื้อจะเดินทางผ่านกระบวนการได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคที่ไม่จำเป็น
ด้วย ClickUp คุณสามารถซิงค์ความพยายามของทีมของคุณโดยใช้ เครื่องมือจัดการงานขั้นสูง การติดตามโครงการ และแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถ:
- มอบหมายรายการดำเนินการเฉพาะสำหรับดีล เช่น ความคิดเห็นให้กับ SDR, AE และวิศวกรฝ่ายขาย
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในโอกาสสำคัญด้วยแดชบอร์ดที่แชร์ร่วมกัน
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติตามความคืบหน้าของขั้นตอนดีลด้วยตัวกระตุ้นเวิร์กโฟลว์
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลและจัดสรรงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเพื่อความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
คู่มือการขายควรพัฒนาไปพร้อมกับกลยุทธ์ของคุณ ด้วยฟีเจอร์ การแก้ไขแบบร่วมมือกัน ของ ClickUp ทีมงานของคุณสามารถอัปเดตสไลด์นำเสนอ ปรับปรุงสคริปต์รับมือข้อโต้แย้ง และปรับลำดับการสาธิตได้แบบเรียลไทม์—ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUpสามารถ มอบหมายงาน ได้โดยตรงภายในบริบทของโครงการ ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมทีมสามารถจัดการปรับปรุงข้อเสนอคุณค่า ทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าแก้ไขแล้ว และย้ายไปยังขั้นตอนการตรวจสอบได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดโครงสร้างและมองเห็นข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่าง ๆ และขับเคลื่อนทีมผู้บริหารไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
📮ClickUp Insight: ทีมที่มี ประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสถึง 4 เท่าที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ชนิดในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้เพียง 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับส่วนที่เหลือ
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
เสริมกลยุทธ์การขายของคุณด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การควบคุมข้อความจะเติบโตได้ดีที่สุดจากการ ประเมินอย่างต่อเนื่อง วัดผล KPI ที่สำคัญและแบ่งกลุ่มข้อมูลตามบุคคล อุตสาหกรรม หรือสถานที่ เพื่อปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมและเพิ่มผลกระทบสูงสุด
ติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณในการนำลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอนของการขาย ตั้งแต่การค้นหาความต้องการจนถึงการส่งมอบคุณค่า ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงข้อความ เวลา และกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถติดตามอัตราการแปลง, ขนาดของดีล, และอัตราการชนะได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการขายและปริมาณงานได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 5: จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการให้ข้อเสนอแนะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การควบคุมข้อความมีประสิทธิภาพในระยะยาว ให้ทีมของคุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องมือ, เทคนิค, และแนวทางที่ดีที่สุดผ่าน ศูนย์กลางเนื้อหาการขายที่รวมศูนย์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและอัปเดตเพลย์บุ๊ก เรื่องราวความสำเร็จ และเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย
พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อระบุช่องว่างของความรู้และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง มอบอำนาจให้ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณในการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของทีมและให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะนี้ถูกรวมเข้าไปในเอกสารการฝึกอบรมและเรื่องราวความสำเร็จในอนาคต เพื่อให้ทีมงานได้รับข้อมูลและรักษาแรงจูงใจอยู่เสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
ใครควรใช้คำสั่งของข้อความ?
การควบคุมข้อความเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ต้องการปรับปรุงทักษะการสื่อสารและผลักดันผลลัพธ์ที่ดีขึ้น. มันช่วยให้องค์กรขายมีข้อความที่ชัดเจนและสม่ำเสมอซึ่งสอดคล้องกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า. สำหรับผู้นำทีมขาย นั่นหมายความว่า:
- การสื่อสารที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีม
- ตัวแทนขายที่สามารถอธิบายคุณค่าของสินค้าได้อย่างมั่นใจ
- ตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้น
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และเจ้าของโซลูชันยังได้รับประโยชน์จากการสร้างข้อความที่เน้นจุดเด่นที่แตกต่าง
ทีมสนับสนุนการขายได้รับข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือที่มีคุณค่าเพื่อช่วยตัวแทนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยรวมและประสิทธิผลในการทำงาน
ClickUp คือระบบจัดการโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ! มันช่วยฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการมูลค่า $500,000-หลายล้านต่อวัน เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและผลลัพธ์! รัก ClickUp!
ตัวอย่างของการควบคุมข้อความในการปฏิบัติ
การควบคุมข้อความทำงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมโดยช่วยให้ทีมขายปรับปรุงวิธีการของพวกเขา:
สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในธุรกิจ SaaS ใช้แนวทางนี้ในการสร้างข้อความที่เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะนำเสนอขายแบบทั่วไป ทีมขายจะปรับแต่งการสนทนาให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ พร้อมทั้งตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะของแต่ละกลุ่มลูกค้า
สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของแพลตฟอร์มและวิธีที่มันเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
การขายโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องจัดการกับการรั่วไหลของข้อมูล, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย, และความกังวลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ด้วย Command of the Message, ตัวแทนขายสามารถกำหนดกรอบการหารือเกี่ยวกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาช่วยป้องกันเหตุการณ์ความปลอดภัยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
โดยการเชื่อมโยงคุณสมบัติกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น การลดความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ง่ายขึ้น พวกเขาช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการลงทุนในโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
การขายองค์กร
องค์กรขนาดใหญ่ต้องรับมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน การควบคุมข้อความช่วยให้ทีมขายปรับแนวทางให้เหมาะสมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทีมการเงิน และฝ่ายไอที
ตัวแทนมุ่งเน้นการปรับข้อความให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท โดยแสดงให้เห็นว่าโซลูชันของพวกเขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้อย่างไร แนวทางที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้การสร้างฉันทามติและการผลักดันข้อตกลงให้ก้าวหน้าเป็นไปได้ง่ายขึ้น
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ:75% ของผู้ซื้อ B2Bชอบประสบการณ์ที่ปราศจากตัวแทนขาย! ผู้ซื้อในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือบริการตนเองและทรัพยากรดิจิทัลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ลดความจำเป็นในการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการควบคุมข้อความ
การควบคุมข้อความมอบประโยชน์ที่ทรงพลัง แต่การนำไปใช้ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย นี่คืออุปสรรคที่พบบ่อยและวิธีที่ ClickUp ช่วยเอาชนะได้:
การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างทีม
การรักษาข้อความที่สอดคล้องกันเป็นความท้าทายที่สำคัญ—ตัวแทนขายแต่ละคนอาจเน้นย้ำคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับลูกค้าเป้าหมาย
ตัวอย่าง: ตัวแทนคนหนึ่งเน้นเรื่องระบบอัตโนมัติ ในขณะที่อีกคนเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ผู้ซื้อไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณค่าหลักอยู่ที่ใด
วิธีแก้ไข: เครื่องมือการแชร์เอกสารและการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยรวมสคริปต์การขาย เอกสารตำแหน่ง และแนวทางในการสื่อสารไว้ในที่เดียว เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนทุกคนมีความสอดคล้องกัน
ความยากลำบากในการปรับให้ข้อความสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้ซื้อ
หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการและปัจจัยในการตัดสินใจของลูกค้ามุ่งหวัง ตัวแทนอาจประสบปัญหาในการปรับแนวทางให้เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง: การใช้ศัพท์เทคนิคกับผู้บริหารธุรกิจอาจทำให้พวกเขาไม่เข้าใจหรือรู้สึกแปลกแยก ในขณะที่การอธิบายง่ายเกินไปสำหรับผู้ซื้อที่มีความรู้ทางเทคนิคอาจทำให้ข้อเสนอขาดความน่าเชื่อถือ
วิธีแก้ไข:มุมมองและตัวกรองของ ClickUpช่วยติดตามบุคลิกภาพของผู้ซื้อและรายละเอียดสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนสามารถอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคลิกภาพได้โดยตรง เพื่อให้การสื่อสารตรงจุดและแม่นยำยิ่งขึ้น การติดตามงานและระบบรับข้อเสนอแนะยังช่วยปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น
เสริมสร้างกลยุทธ์การขายของคุณด้วยการควบคุมข้อความและการใช้ ClickUp
วิธีการขายของคุณจะแข็งแกร่งได้เพียงเท่ากับการฝึกอบรมและการเสริมสร้างที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการประสานงานของทีมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
การควบคุมข้อความมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการสร้างข้อความที่น่าสนใจและขับเคลื่อนผลลัพธ์—แต่การนำไปปฏิบัติคือสิ่งที่ทำให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีม ปรับปรุงการสื่อสาร และวัดประสิทธิภาพการขายได้ ClickUp ช่วยให้ทีมขายของคุณเตรียมพร้อมและสอดคล้องกันตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การผสานการควบคุมข้อความกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังของ ClickUp มอบข้อได้เปรียบที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณในกระบวนการขายทั้งหมด
พร้อมที่จะปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!