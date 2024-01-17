การขายแบบท้าทาย: สรุปหนังสือและข้อคิดสำคัญ

การสร้างสัมพันธ์นั้นตายแล้ว อย่างน้อยก็เมื่อพูดถึงการชนะในด้านการขาย
ตกใจใช่ไหม? พวกเราเองก็เช่นกัน จนกระทั่งเราได้อ่าน The Challenger Sale โดย Matt Dixon และ Brent Adamson แล้วจึงเข้าใจเหตุผล
เขียนขึ้นในปี 2011 หนังสือเล่มนี้อาจเป็นผลงานที่รอคอยมากที่สุดในวงการขายนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นทศวรรษที่เริ่มต้นการขายเชิงให้คำปรึกษา
ทุกวันนี้ เมื่อผู้ขายต้องการขายโซลูชันที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น และมีราคาแพงขึ้น ลูกค้าองค์กรก็ยิ่งลังเลและรอบคอบในการตัดสินใจซื้อยิ่งกว่าที่เคย วงจรการขายยาวนานขึ้น ลูกค้าได้รับข้อมูลมากขึ้น และมีการแข่งขันสูงกว่าที่เคยเป็นมา
แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการขายได้อย่างไร?
เพื่อตอบคำถามนี้ ผู้เขียนได้ทำการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ โดยให้คะแนนตัวแทนขายตามข้อมูลประสิทธิภาพการขาย อัตราการชนะการขาย ขนาดของดีล อัตราความภักดีของลูกค้า และตัวชี้วัดอื่นๆ
จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพิ่มเติม พบว่าแนวทางการขายแบบ 'ผู้ท้าชิง' คว้าชัยชนะไปครอง!
สรุปผู้บริหารของ The Challenger Sale นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพนักงานขายที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเท่านั้น แต่พวกเขายังท้าทายลูกค้าและเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าอีกด้วย
มันไม่ได้พูดเพียงแค่กับซีอีโอและซีเอฟโอขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานขายทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในสายงานของตนด้วย
การขายแบบท้าทาย สรุปหนังสือในภาพรวม
แมทธิว ดิกสัน และ เบรนต์ อดัมสัน ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการผู้บริหารการขายที่ CEB ในกรุงวอชิงตัน ดีซี คือผู้แต่งหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการศึกษาอย่างครอบคลุมโดย CEB Inc. ซึ่งมีการสำรวจผู้ขายมากกว่า 6,000 คนจากบริษัทต่างๆ 90 แห่ง
การขายแบบท้าทาย ดึงข้อมูลจากการวิจัยอย่างกว้างขวางและเปิดเผยข้อค้นพบที่ขัดกับความเชื่อเดิม ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่เฉียบแหลมที่สุดก็ยังต้องทึ่ง พวกเขาเปิดเผยว่ากว่าครึ่งหนึ่งของความภักดีของลูกค้าขึ้นอยู่กับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับการขาย ไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์หรือตัวสินค้าเท่านั้น
ตามการวิจัย ตัวแทนขาย B2B สามารถจำแนกออกเป็นห้าประเภทหลักที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเภทมีทักษะและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์:
- ผู้ทำงานหนัก: มีความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง และกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาตนเอง
- หมาป่าเดียวดาย: พึ่งพาสัญชาตญาณ มีความมั่นใจ และให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่จัดการได้ยาก
- ผู้สร้างความสัมพันธ์: ตัวแทนเชิงปรึกษาที่สมบูรณ์แบบซึ่งสร้างความสนับสนุนภายในและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย
- ผู้ท้าทาย: นำเสนอมุมมองที่แตกต่าง สนุกกับการถกเถียง และเข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
- ผู้แก้ปัญหา: มีรายละเอียดครบถ้วน, น่าเชื่อถือในการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ตามชื่อเรื่อง Challenger ออกมาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาทั้งหมด
การค้นพบที่สำคัญบางประการของการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ "แนวทาง Challenger" ในสถานการณ์การขายที่มีประสิทธิภาพสูงคือ
- 40% ของผู้ขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นส่วนใหญ่คือผู้ท้าทาย
- ผู้ที่มีผลงานสูงมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการแบบ Challenger มากกว่าวิธีการอื่นถึงสองเท่า
- มากกว่าครึ่งของผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการขายที่ซับซ้อนเป็นผู้ท้าชิง
- มีเพียง 7% ของผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมเท่านั้นที่ชื่นชอบแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในศึกษานี้
การค้นพบเหล่านี้ท้าทายการมุ่งเน้นแบบดั้งเดิมในการสร้างผู้สร้างความสัมพันธ์ในการฝึกอบรมการขาย
ตามที่แมตต์และเบรนท์กล่าวไว้ เมื่อการขายมีความซับซ้อนมากขึ้น โมเดลการขายแบบ Challenger ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการอื่น ๆ วิธีนี้โดดเด่นเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ที่มีผลงานสูง ในขณะที่สำหรับผู้ที่มีผลงานเฉลี่ย โปรไฟล์ทั้งหมดมีอัตราความสำเร็จที่คล้ายคลึงกัน
หนังสือเล่มนี้จึงได้เจาะลึกถึงลักษณะเฉพาะที่ทำให้ผู้ท้าทายแตกต่างจากโปรไฟล์การขายประเภทอื่น ๆ
ลักษณะเด่นบางประการของผู้ท้าชิงคือ
- นำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้า
- ทักษะการสื่อสารสองทางที่แข็งแกร่ง
- การเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าของลูกค้าแต่ละราย
- การระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในธุรกิจของลูกค้า
- ความสบายใจในการพูดคุยเกี่ยวกับด้านการเงิน
- ความสามารถในการผลักดันลูกค้า
แม้ว่าลักษณะเหล่านี้สามารถพบได้ในสไตล์การขายอื่น ๆ ได้เช่นกัน แต่ผู้ขายแบบผู้ท้าชิงมักจะใช้ประโยชน์จากลักษณะเหล่านี้ได้ดีที่สุด
หนังสือเล่มนี้ยังเจาะลึกถึงกลยุทธ์หลักสามประการที่ผู้ท้าทายใช้ในการบรรลุเป้าหมายOKR ของการขาย:
- การสอน ลูกค้าให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาด
- ปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับข้อกังวลสำคัญของผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- ควบคุม การอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งราคาและท้าทายการรับรู้ปัญหาของลูกค้า
ประเด็นสำคัญจาก The Challenger Sale
นี่คือประเด็นสำคัญบางส่วนจาก The Challenger Sale ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณบรรลุและเกินเป้าหมาย KPI การขายได้
1. แนวทางของชาเลนเจอร์
แนวทางนี้เปลี่ยนจุดสนใจจากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวไปสู่การสอนลูกค้าของคุณเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ และการเพิ่มคุณค่า
เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง คุณต้องมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เข้มข้นกับลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาและนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ คุณต้องเปิดเผยปัญหาที่ลูกค้ายังไม่ตระหนักถึงและนำเสนอโซลูชันของคุณในฐานะสิ่งที่ต้องมี ไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากได้เท่านั้น แทนที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า คุณต้องเป็นผู้กำหนดความต้องการของพวกเขา
ตัวแทนขายได้รับการส่งเสริมให้กลายเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้แทนที่จะเพียงแค่ผลักดันให้มีการขาย
2. ปรับแต่งข้อความ
การเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ข้อสรุปนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับแต่งการนำเสนอขายให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยอย่างลึกซึ้งและความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า ตัวแทนขายจะสามารถสื่อสารได้อย่างชาญฉลาดและตรงประเด็นกับความกังวลและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคล
3. การควบคุม
ผู้ท้าชิงมีลักษณะเด่นด้วยความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการสนทนาด้านการขาย พวกเขาไม่ลังเลที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นการติดต่อ และชอบที่จะกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องราคาอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรก
แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้พวกเขาจัดการความคาดหวังของลูกค้าและนำการสนทนาไปสู่ข้อเสนอคุณค่าและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มากกว่าการพูดถึงเฉพาะต้นทุนเท่านั้น
4. ความสำคัญของแรงตึง
ความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์ถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นและกระตุ้นความคิดของลูกค้า หนังสือเล่มนี้โต้แย้งว่าการขายแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็น 'การขายที่สร้างความเปลี่ยนแปลง' โดยเนื้อแท้
ผู้ท้าทายท้าทายความคิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าของพวกเขาได้มองธุรกิจของตนจากมุมมองใหม่ นำไปสู่ประสบการณ์การขายที่น่าสนใจ จำได้ยาวนาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางนี้ทำให้ตัวแทนขายโดดเด่นในฐานะผู้ที่สร้างคุณค่าด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ
5. การขายแบบโซลูชันกับการขายแบบเจาะลึก
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านจากแนวทางการขายแบบเน้นการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมไปสู่แนวทางการขายที่เน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก
การขายแบบโซลูชันแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่ลูกค้าได้กล่าวถึงหรือเห็นได้ชัด ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังมอบโซลูชันให้กับลูกค้าตามที่พวกเขาต้องการ
อย่างไรก็ตาม การขายเชิงลึก (Insight selling) ก้าวไปไกลกว่านี้อีกขั้นหนึ่ง โดยเกี่ยวข้องกับการนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและมุมมองใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งพวกเขาอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
แนวทางนี้ขึ้นอยู่กับการท้าทายสถานะเดิม นำลูกค้าไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา และจากนั้นนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
6. การสร้างทีมขายแบบผู้ท้าชิง
การเปลี่ยนแปลงทีมขายให้กลายเป็นตัวแทนขายแบบผู้ท้าชิงที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องการมากกว่าการฝึกอบรมตัวแทนขายแต่ละคนหรือการสร้างกลยุทธ์การดำเนินงาน.
สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการขายและกลยุทธ์ของทั้งองค์กร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเครื่องมือ ทรัพยากร และการสนับสนุนที่เหมาะสมให้กับทีม เพื่อให้สามารถนำรูปแบบการขายแบบ Challenger มาใช้และประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม
แต่ละข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวิธีการขายแบบ Challenger Sale ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของการมีปฏิสัมพันธ์ในการขาย
คำคมยอดนิยมจาก The Challenger Sale
การขายแบบผู้ท้าทาย เต็มไปด้วยข้อคิดที่ติดตรึงใจคุณไปอีกนานหลังจากที่คุณวางหนังสือลงแล้ว คำคมที่ทรงพลังที่สุดบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้ได้แก่:
สิ่งที่ทำให้ผู้จัดหาที่ดีที่สุดแตกต่างออกไปไม่ใช่คุณภาพของสินค้าของพวกเขา แต่เป็นคุณค่าของข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา—ความคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำเงินได้หรือประหยัดเงินในวิธีที่พวกเขาไม่ทราบว่าเป็นไปได้
คำพูดนี้เน้นย้ำว่ามูลค่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณเพียงอย่างเดียว แต่มาจากข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดที่คุณมอบให้เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ผู้ท้าทายที่แท้จริงจะนำมุมมองที่สร้างสรรค์มาเปิดโลกทัศน์ของลูกค้าให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ
*ลองพิจารณาคุณสมบัติห้าอันดับแรกที่ระบุไว้ด้านบนอีกครั้ง—ลักษณะสำคัญที่กำหนดประสบการณ์การขายระดับโลก: ตัวแทนเสนอความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าเกี่ยวกับตลาด ตัวแทนช่วยฉันสำรวจทางเลือกต่างๆ ตัวแทนให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนช่วยฉันหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวแทนให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นและผลลัพธ์ใหม่ๆ แก่ฉัน คุณสมบัติแต่ละข้อนี้สะท้อนถึงความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า ไม่ใช่เพื่อซื้อบางสิ่ง แต่เพื่อเรียนรู้บางสิ่ง พวกเขากำลังมองหาซัพพลายเออร์เพื่อช่วยระบุโอกาสใหม่ๆ ในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เข้าสู่ตลาดใหม่ และลดความเสี่ยงในวิธีที่พวกเขายังไม่ได้ตระหนักถึง โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือลูกค้า—หรืออย่างน้อย 5,000 คนทั่วโลก—ที่กำลังพูดอย่างหนักแน่นว่า "หยุดเสียเวลาของฉันได้แล้ว ท้าทายฉัน สอนอะไรใหม่ๆ ให้ฉันบ้าง"
ลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ถูกขายสินค้าเท่านั้น—แต่พวกเขาต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากซัพพลายเออร์ ตัวแทนขายแบบ Challenger ตอบสนองความต้องการนี้ด้วยการสอนลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การประหยัดต้นทุน ตลาดใหม่ๆ และการลดความเสี่ยง การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนี้เป็นเอกลักษณ์ของประสบการณ์การขายระดับโลก
"แต่ถ้าลูกค้าไม่รู้จริงๆ ว่าพวกเขาต้องการอะไรล่ะ? แล้วถ้าความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกค้า—ซึ่งน่าประหลาดใจ—คือการค้นหาว่าพวกเขาต้องการอะไรจริงๆ ล่ะ?"
ผู้ท้าทายตระหนักว่าลูกค้าไม่ได้เข้าใจความต้องการของตนเองอย่างถ่องแท้เสมอไป แทนที่จะยอมรับความต้องการที่ปรากฏเพียงผิวเผิน ผู้ท้าทายจะเจาะลึกลงไปเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและความต้องการที่ซ่อนอยู่ซึ่งลูกค้าอาจมองไม่เห็นด้วยตนเอง
"ถ้าทุกคนบอกว่าพวกเขามี 'โซลูชันชั้นนำ' แล้วลูกค้าจะคิดอย่างไร? เราสามารถบอกคุณได้ว่าคำตอบของพวกเขาจะเป็นอย่างไร: 'เยี่ยมมาก—ลดให้ 10 เปอร์เซ็นต์'"
ลูกค้าไม่สนใจคำกล่าวอ้างที่ว่างเปล่าที่ผู้จัดหาทุกคนทำ คุณต้องสนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านั้นด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของมูลค่า
"ลูกค้าไม่ได้มองหาตัวแทนที่จะคาดการณ์หรือ "ค้นพบ" ความต้องการที่พวกเขารู้อยู่แล้ว แต่ต้องการให้ตัวแทนสอนพวกเขาเกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างรายได้หรือประหยัดเงินที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นไปได้"
ผู้สร้างความสัมพันธ์มุ่งเน้นไปที่การค้นหาความต้องการที่แสดงออกอย่างเปิดเผย ผู้ท้าทายก้าวไปไกลกว่านั้น—พวกเขาเปิดเผยความต้องการและโอกาสที่ลูกค้าไม่เคยตระหนักว่ามันเป็นไปได้ สิ่งนี้นำมาซึ่งคุณค่าที่แท้จริง
คำคมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ ใช่ไหม? แต่เราเชื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านสรุป The Challenger Sale โดยการนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานประจำวันของคุณ
การประยุกต์ใช้วิธีการขายแบบผู้ท้าชิงด้วย ClickUp
ความซับซ้อนของกระบวนการขายในปัจจุบันต้องการแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างแผนการขาย การจัดการงาน การติดตามความก้าวหน้า และการรับรองว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
นี่คือจุดที่เครื่องมือการขายอย่าง ClickUp แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง
ClickUp มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อผสานและประยุกต์ใช้วิธีการขายแบบ Challenger Sale พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือและเทมเพลตสำหรับวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคุณและทีมของคุณ
โดยใช้โซลูชันการขายของ ClickUpและความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง ทีมขายสามารถดำเนินแผนงานของพวกเขาด้วยความแม่นยำที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน ได้แก่:
1. มุมมองที่กำหนดเอง
ClickUp Viewsช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขายได้
ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย และการรักษาความสนใจของลูกค้าหลังการขาย เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณติดตามและจัดการทุกขั้นตอนของเส้นทางการขายของคุณ และเป้าหมายการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมขายสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของตนเพื่อดูภาพรวมของงานทั้งหมดในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรายการ บอร์ดคัมบัง ตาราง หรือตัวเลือกการแสดงผลอื่น ๆ กว่า 10 แบบที่ ClickUp มีให้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างมุมมองเฉพาะเพื่อติดตามตัวชี้วัด Challenger เช่น เวลาที่ใช้ในการสอนได้อีกด้วย
2. การแจ้งเตือน
ClickUp Remindersช่วยรักษาความต่อเนื่องในกิจกรรมการขาย การแจ้งเตือนและคำเตือนช่วยให้พนักงานขายติดตามการติดตามผลได้อย่างทันท่วงที ทำให้ไม่พลาดโอกาสที่มีศักยภาพอันเนื่องมาจากการมองข้ามหรือความล่าช้า
ในแนวทางการขายแบบ Challenger Sale ซึ่งการมีส่วนร่วมเชิงรุกและการติดตามผลเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ คุณลักษณะเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
3. การจัดการข้อมูลและเอกสาร
แนวทางของ Challenger Sales มีลักษณะเด่นคือการมีส่วนร่วมเชิงรุกและการติดตามการสนทนาอย่างใกล้ชิด ทำไมต้องส่งอีเมลและเสียเวลาในการส่งการอัปเดตซ้ำๆ และอีเมลถึงกันและกัน ในเมื่อคุณสามารถใช้ ClickUp Docs ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย?
ClickUp Docsมอบการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่อัปเดตแล้วอย่างง่ายดายและรวมศูนย์ให้กับทีมขายตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ใหม่ที่สำคัญครบถ้วน
นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้หัวหน้าทีมขายสามารถติดตามความคืบหน้าของดีลต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ระบุผู้ปิดการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของทีม
แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถระบุความล่าช้าหรือจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แผนภูมิหลากหลายรูปแบบ เช่น การไหลสะสม การเผาไหม้ การลดภาระงาน และความเร็ว ทั้งหมดนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์พลวัตและความก้าวหน้าของทีม
ผู้นำฝ่ายขายยังสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัด Challenger สำหรับพนักงานขาย เช่น อัตราการโทร เวลาที่ใช้ในการสอนต่อสาย และขนาดของดีล เพื่อติดตามความสำเร็จของแนวทางนี้ได้อีกด้วย
4. ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติใน ClickUpช่วยลดเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและช่วยให้การไหลของข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดกระบวนการของคุณ
ทีมขายสามารถตั้งค่าการมอบหมายงานอัตโนมัติที่สอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย เริ่มการอัปเดตสถานะเพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบกับลูกค้า และปรับลำดับความสำคัญเพื่อแนะนำทีมของคุณไปยังพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญต่อไป
5. แม่แบบพร้อมใช้งาน
ClickUp นำเสนอเทมเพลตการขายเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ
ด้วยเทมเพลตการขายของ ClickUp เช่นเทมเพลตกลยุทธ์การขาย B2B ของ ClickUp,เทมเพลตช่องทางการขายต่างๆ หรือแม้แต่เทมเพลตประกาศ คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานการขายที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าของลีด และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตเหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ระบุไว้ใน The Challenger Sale และสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงานได้มาก ซึ่งหากไม่ใช้เทมเพลตเหล่านี้ คุณอาจต้องใช้เวลาและพลังงานไปกับการทำงานซ้ำ ๆ อย่างไม่จำเป็น
ทีมสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับเอกสารการขายแบบ Challenger เช่น แคนวาสการเสนอคุณค่า เครื่องมือคำนวณ ROI และแบบสอบถามการค้นหาข้อมูล เพื่อเร่งความสำเร็จของตัวแทนขายด้วยโมเดลนี้
สรุป
การขายแบบท้าทาย ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองเก่า ๆ เกี่ยวกับการขายอย่างสิ้นเชิง โดยพิสูจน์ผ่านข้อมูลที่เข้มงวดว่าการท้าทายลูกค้าให้เหนือกว่าการสร้างสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ได้ผลมากกว่า โมเดลการสอนเชิงพาณิชย์และการขายนี้กำลังเขียนตำราใหม่สำหรับความเป็นเลิศในการขาย
อย่างไรก็ตาม หลายทีมยังคงประสบปัญหาในการนำแนวทาง Challenger มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่เครื่องมือเสริมศักยภาพการขายอย่างClickUp เข้ามามีบทบาท คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของ ClickUp รองรับการดำเนินการและขยายแนวทาง Challenger ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรขายของคุณ
ด้วย ClickUp ตัวแทนของคุณจะได้รับข้อได้เปรียบที่ขาดไม่ได้:
- ท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อฝังขั้นตอนการท้าทายและตัวชี้วัด
- รวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อเป็นข้อมูลในการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติและแม่แบบช่วยเร่งงานของ Challenger
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการยอมรับและการทำงานของทีม
ผลลัพธ์? การดำเนินรุ่น Challenger ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น วงจรการขายที่เร็วขึ้น ขนาดดีลที่ใหญ่ขึ้น และในที่สุด การครองความเป็นผู้นำทางการค้า
ปลดล็อกศักยภาพของเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Dixon ด้วย ClickUp คู่แข่งจะไม่ทันตั้งตัว