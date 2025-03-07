วิธีเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับสินค้าในการขายเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ

วันนี้ ลูกค้าเตรียมตัวมาที่โต๊ะมากกว่าที่เคย พวกเขาได้อ่านรีวิว วิเคราะห์คุณสมบัติและประโยชน์ เปรียบเทียบสเปค และแม้กระทั่งพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ—ทั้งหมดนี้ก่อนที่จะมีการสนทนาครั้งแรกกับทีมขายของคุณ
เพื่อให้โดดเด่น การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—คุณต้องทำให้เกินความคาดหวังของพวกเขา และนั่นต้องการให้สมาชิกทีมขายของคุณกลายเป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลึกซึ้งกว่าคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะที่ผิวเผิน
แต่คุณจะเริ่มสร้างความเชี่ยวชาญนั้นได้ที่ไหน? ที่นี่เอง
ในบล็อกนี้ คุณจะได้ค้นพบว่าการมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอย่างแท้จริงหมายถึงอะไรในด้านการขาย และทีมขายที่มีความรู้สามารถสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร ไปกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการขาย: เชี่ยวชาญในคุณสมบัติ, ประโยชน์, และคุณค่าที่นำเสนอของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างมั่นใจและปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เน้นที่พื้นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์: ครอบคลุมหกด้านหลัก: การกำหนดราคา, คุณสมบัติ, ประโยชน์, การรับประกัน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการอัปเดตในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม
- ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมและการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน: ใช้การฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติ การติดตามการโทร และการเรียนรู้แบบสั้นๆ เพื่อรักษาความทันสมัยและความมีส่วนร่วมของทีมขาย
- เพิ่มพูนการแบ่งปันความรู้ด้วย ClickUp: ใช้ClickUpสำหรับคลังความรู้แบบรวมศูนย์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการอัปเดตที่ราบรื่น
- ปรับตัวและดำเนินการเชิงรุกอยู่เสมอ: จัดการประชุมย่อยด้านการขายเป็นประจำและจัดบทบาทสมมติเพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ และทราบความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าคืออะไร?
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คือการเข้าใจทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์—วิธีการทำงาน, สิ่งที่มันทำ, และเหตุผลที่ใครก็ตามควรสนใจ มันคือการรู้ถึงคุณสมบัติ, ประโยชน์, จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์, และฟังก์ชันการทำงานอย่างดีเยี่ยมจนคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันกับลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว
ประเภทของความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด ทีมขายของคุณจำเป็นต้องพิจารณาหกด้านสำคัญเหล่านี้ในการขายแบบนำโดยผลิตภัณฑ์:
1. ราคา
ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการทราบราคารายการก่อนตัดสินใจซื้อ กรุณาเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ:
- ราคาพื้นฐาน
- แผนการสมัครสมาชิก
- การเปรียบเทียบต้นทุนกับคู่แข่ง
- ส่วนลด โปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาล
นอกจากนี้ อย่าเพียงแค่ระบุราคา—แต่ให้เหตุผลด้วย เน้นย้ำถึงคุณค่า ที่ลูกค้าจะได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย หากสินค้าของคุณมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ให้อธิบายว่าทำไมจึงคุ้มค่า
2. คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ
คุณควรรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างขึ้นใจ—ขนาด ตัวเลือกสี วัสดุ ความเข้ากันได้ ความทนทาน และอื่นๆ เมื่อมีลูกค้าถามว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานอย่างไร คุณควรพร้อมที่จะให้ คำอธิบายที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
🔍คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนเดินเข้าไปในร้านค้า ประมาณครึ่งหนึ่งกำลังมองหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่ควรซื้อ73% ของลูกค้าบอกว่าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดจากพนักงานขาย
3. ประโยชน์และข้อเสนอคุณค่า
ตัวแทนขายที่ยอดเยี่ยมทำมากกว่าการแค่แสดงคุณสมบัติ พวกเขาสาธิตอย่างน่าเชื่อถือว่า ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาหรือปรับปรุงชีวิตได้อย่างไร
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า 'โทรศัพท์เครื่องนี้มีโปรเซสเซอร์ที่เร็ว' ตัวแทนขายมักจะพูดว่า 'โปรเซสเซอร์ที่เร็วของโทรศัพท์เครื่องนี้หมายความว่าแอปของคุณจะโหลดทันที วิดีโอของคุณจะไม่กระตุก และงานของคุณจะเสร็จเร็วขึ้น'
4. นโยบายการรับประกัน, การสนับสนุน, และการคืนสินค้า
หากสินค้าของคุณมีราคาสูง การรับประกันที่แข็งแกร่งหรือนโยบายการคืนสินค้าที่ยืดหยุ่นสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสำหรับลูกค้าของคุณได้ กุญแจสำคัญคือการ:
- ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบคลุม (การซ่อมแซม, การเปลี่ยน, การคืนเงิน)
- รู้ขั้นตอน (ใช้เวลานานแค่ไหน, ง่ายสำหรับลูกค้าแค่ไหน)
- เน้นนโยบายที่ให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขัน (เช่น 'คืนสินค้าภายใน 30 วันโดยไม่ต้องให้เหตุผล')
5. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับรอง
แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณสินค้าของคุณตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับหรือมีการรับรองที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือการอนุมัติตามกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น การระบุว่าสินค้าของคุณปราศจาก BPA และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ FDA อย่างครบถ้วน จะเป็นการ ตอกย้ำคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ให้กับแบรนด์ของคุณ
6. การอัปเดตในอนาคตและแผนงาน
แม้ว่าลูกค้าของคุณจะไม่ได้เอ่ยถึง แต่การมีคำพูดสั้น ๆ ที่ไม่เป็นการบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่หรือการปรับปรุงที่กำลังจะมาถึงไว้พร้อม ก็สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้ นี่ถือเป็น วิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นความสนใจของพวกเขา แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าและสอดคล้องกับเทรนด์การจัดการผลิตภัณฑ์ล่าสุด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แผนกต่าง ๆ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง 👇
|ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|บทบาท
|ทีมผลิตภัณฑ์
|พวกเขาสร้างผลิตภัณฑ์ ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติ การอัปเดต และการปรับปรุงในอนาคต
|ทีมขาย
|พวกเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกวันเพื่อเสนอขาย, รับมือกับข้อโต้แย้ง, สร้างเอกสารฝึกอบรมการขาย, และขายอย่างมีประสิทธิภาพ
|ทีมการตลาด
|ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งช่วยให้พวกเขาสร้างข้อความที่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าและการสนทนาทางการขาย
|ทีมสนับสนุนลูกค้า
|พวกเขาเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการสนับสนุนหลังการขาย การจัดการปัญหา และการแก้ไขข้อสงสัย
|ทีมปฏิบัติการและไอที
|พวกเขาทำให้แน่ใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ตัวแทนขายต้องการ—เช่น ราคา การเชื่อมต่อ และข้อมูลทางเทคนิค—ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้ง่ายใน CRM และฐานความรู้
|ทีมผู้นำและทีมกลยุทธ์
|พวกเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจในภาพรวม กำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า
📮ClickUp Insight: เกือบ 42% ของพนักงานสายงานความรู้ชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม
แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ความรู้จึงกระจัดกระจาย ส่งผลให้การทำงานร่วมกันและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก เพื่อเพิ่มการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ให้ใช้แอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว เช่นClickUp ซึ่งสามารถเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที!
การใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในองค์กรของคุณ
เมื่อทีมของคุณมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม มันสามารถเปลี่ยนแปลงการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างสิ้นเชิง และขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้น
มาดูกันว่าทำอย่างไร:
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกวัน ซึ่งหมายความว่าคุณมี ความรู้โดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ขาดหายไป และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ ข้อเสนอแนะเหล่านี้มีค่ามากสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อคุณรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ คุณสามารถ:
- ระบุคุณสมบัติที่มีความต้องการสูงซึ่งควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
- ตรวจพบปัญหาการใช้งานก่อนที่ลูกค้าจะยกเลิกบริการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอัปเดตสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจริง
📝 ตัวอย่าง: หากลูกค้าแสดงความคิดเห็นว่าขั้นตอนการชำระเงินรู้สึกไม่ราบรื่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาสร้างโซลูชันแบบคลิกเดียวได้
2. เสริมสร้างการฝึกอบรมภายในและการปฐมนิเทศ
เมื่อพนักงานขายใหม่เข้าร่วม พวกเขาจำเป็นต้องเริ่มทำงานได้ทันทีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงสามารถทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นโดยการ แยกย่อยคุณสมบัติที่ซับซ้อนและให้กรณีการใช้งานจริง ที่พวกเขาจะพบเจอ การเรียนรู้แบบลงมือทำจริงและปฏิบัติเช่นนี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทันที
📝 ตัวอย่าง: เมื่อทำการแนะนำเครื่องมือ CRM ให้กับพนักงานขายใหม่ คุณสามารถอธิบายว่าระบบติดตามอัตโนมัติช่วยลดเวลาการตอบกลับได้อย่างไร—ซึ่งจะเป็นจุดขายที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
3. จัดการการขายและการตลาดให้สอดคล้องกันเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การตลาดสร้างสื่อเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย—แต่สื่อเหล่านั้นกำลังสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่?
- ถ้าพวกเขาเน้นคุณสมบัติที่ทีมผลิตภัณฑ์วางแผนจะยกเลิกไปล่ะ?
- หากฝ่ายขายต้องการกระตุ้นความเร่งด่วนสำหรับคุณสมบัติใหม่ แต่ฝ่ายการตลาดไม่สามารถสร้างกระแสได้ล่ะ?
เมื่อทีมขายและทีมการตลาดมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเหมือนกัน การสื่อสารก็จะมีความสอดคล้องกัน แคมเปญจะมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติที่ถูกต้อง และทุกคนจะทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน: การสร้างความสนใจให้กับลูกค้าและปิดการขายได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
📝 ตัวอย่าง: คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าการเปรียบเทียบกับคู่แข่งถูกพูดถึงบ่อยแค่ไหนในการโทรขาย? หากฝ่ายการตลาดเริ่มนำการวิเคราะห์คู่แข่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาผสมผสานในแคมเปญของพวกเขา ลูกค้าที่มีศักยภาพก็จะเข้ามาในการสนทนาเหล่านั้นโดยรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ทำให้คุณแตกต่าง
4. เสริมสร้างการจัดการวิกฤต
เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นบั๊ก ความล่าช้า หรือปัญหาที่ไม่คาดคิด—คุณจำเป็นต้องอยู่เหนือความกังวลของลูกค้า นี่คือช่วงเวลาที่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณ อธิบายสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน และนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า
📝 ตัวอย่าง: เมื่อการจัดส่งสินค้าตามกำหนดล่าช้าเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน คุณสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที พร้อมแจ้งกำหนดเวลาการจัดส่งที่อัปเดต และเสนอส่วนลดค่าจัดส่งเป็นการแสดงความตั้งใจดี
ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าในด้านการขาย
มาดูกันว่าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและขับเคลื่อนรายได้ได้อย่างไร
1. คุณแสดงออกถึงความมั่นใจในข้อเสนอของคุณ
คุณมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจกับใครมากกว่ากัน?
ตัวแทนขายที่พลิกโบรชัวร์อย่างงุ่มง่ามและลังเลเมื่อถูกถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือใครบางคนที่ตอบคำถามของคุณได้อย่างคล่องแคล่ว เชื่อมโยงการใช้งานผลิตภัณฑ์กับปัญหาที่คุณเผชิญ และนำเสนอเหตุผลที่น่าเชื่อถือ?
เราค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือตัวเลือกที่สอง ใช่ไหม?
ตอนนี้ เรื่องนี้สำคัญ เพราะความมั่นใจ ขายได้ ลูกค้าไว้วางใจพนักงานขายที่รู้เรื่องสินค้าของตัวเอง เมื่อใดที่คุณฟังดูไม่มั่นใจ พวกเขาจะเริ่มสงสัยในผลิตภัณฑ์ของคุณ
💭 โปรดจำไว้: ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหน ก็อาจมีบางครั้งที่ยังไม่ทราบคำตอบ อย่าเดา ให้พูดว่า 'คำถามที่ดีมากครับ/ค่ะ! ขอเวลาผม/ดิฉันตรวจสอบกับทีมผลิตภัณฑ์แล้วจะแจ้งกลับหาคุณภายในวันนี้'
2. คุณสามารถรับมือกับข้อโต้แย้งได้อย่างชำนาญ
ขายผลิตภัณฑ์ SaaS อยู่หรือเปล่า? คุณอาจเคยมีลูกค้าที่สงสัยว่ามันคุ้มค่ากับราคาหรือไม่ นั่นคือจุดที่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท—มันช่วยให้คุณแสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมอบคุณค่าอย่างไร และผลตอบแทนที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้ เมื่อพวกเขาตัดสินใจลงทุน
นี่คือวิธีการนำไปใช้เมื่อตอบคำถามการค้นหาลูกค้า:
❌ 'มันแพงเกินไป'
✅ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดเงินหรือเวลาในระยะยาวได้อย่างไร
❌ 'มันเปรียบเทียบกับ [คู่แข่ง] อย่างไร?'
✅ เน้นคุณสมบัติที่โดดเด่นหรือคุณภาพที่เหนือกว่า
❌ 'ฉันไม่แน่ใจว่ามันตรงกับความต้องการของฉัน'
✅ ใช้กรณีศึกษาหรือเรื่องราวความสำเร็จในการขายเพื่อพิสูจน์ว่ามันได้ผล
3. คุณสามารถอธิบายความได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณได้
ลูกค้าของคุณมีตัวเลือกมากมาย ดังนั้นทำไมพวกเขาถึงต้องเลือกคุณ? หากคุณไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ทันที คุณก็แพ้ไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำลายคู่แข่งของคุณหรือทำคำกล่าวที่คลุมเครือเกี่ยวกับบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
กุญแจคืออะไร?
ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เมื่อคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์และตลาดของคุณอย่างแท้จริง คุณสามารถ:✅ ค้นหา 'คุณสมบัติเด่น' ของคุณ—สิ่งหนึ่งที่คุณทำได้ดีกว่าใคร
✅ แก้ไขปัญหาที่แท้จริง—เชื่อมโยงสิ่งที่คุณขายกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง
✅ คาดการณ์ข้อโต้แย้งของลูกค้า—และจัดการอย่างมั่นใจด้วยข้อมูลและเรื่องราวความสำเร็จ
4. คุณสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้
ยิ่งคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณมากเท่าไร การแนะนำลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น หากพวกเขากำลังลังเลระหว่างแผนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พื้นฐานกับตัวเลือกพรีเมียมอย่าเพียงแค่ผลักดันให้อัปเกรด—แต่ให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ:
✅ แผนพื้นฐาน: สำหรับทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นกับการวิเคราะห์ แผนพื้นฐานนี้มอบคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ—ง่าย มีประสิทธิภาพ และไม่ซับซ้อน
✅ แผนพรีเมียม: สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต แผนพรีเมียมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น รายงานรายละเอียดและการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในภาพรวมของพวกเขา
วิธีปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับสินค้าในทีมขาย
ทีมขายของคุณได้รับโอกาสเพียงพอในการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือไม่? และพวกเขามีเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้นหรือไม่? หากไม่ใช่ โปรดอ่านต่อไป:
1. สร้างคลังความรู้แบบศูนย์กลาง
คุณคงไม่อยากให้ทีมขายของคุณเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาเอกสาร อีเมล หรือหัวข้อสนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างระบบการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น:
- แหล่งกำเนิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์: เรื่องราวเบื้องหลังการสร้างสรรค์
- กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดและกลุ่มเป้าหมาย: ใครได้ประโยชน์มากที่สุดและเพราะอะไร
- คำถามและข้อกังวลที่พบบ่อยจากลูกค้า: รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
- ข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่า: อะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่น
หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ให้เปลี่ยนมาใช้ClickUp. แอปพลิเคชันทรงพลังนี้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน' จะช่วยเชื่อมโยงการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว โดยทั้งหมดนี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์.
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างคลังข้อมูลที่มีโครงสร้าง และง่ายต่อการนำทาง ซึ่งทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง สมกับชื่อของมันนี่คือหนึ่งในตัวอย่างระบบจัดการความรู้ที่ดีที่สุดที่เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและแบ่งปันความรู้ของบริษัทคุณ
สำหรับเริ่มต้น ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนคู่มือผลิตภัณฑ์, คู่มือการขาย, และคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ที่ตัวแทนขายสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ใช้ต่อไปเพื่อ 👇
- จัดระเบียบอย่างมืออาชีพ: ใช้หน้าและโฟลเดอร์แบบซ้อนเพื่อสร้างลำดับชั้นที่มีโครงสร้างสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย และข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขันทั้งหมดของคุณ
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย: เพิ่มส่วนหัวที่มีแบรนด์ สี และสไตล์ เพื่อรักษาความสวยงามและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ร่วมมืออย่างชาญฉลาด: เปิดใช้งานการแก้ไขร่วมกัน ความคิดเห็น และการแชร์ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- เชื่อมโยงทุกอย่าง: เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงาน โครงการ หรือกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมขายของคุณได้รับบริบทที่เกี่ยวข้องทันทีขณะทำงานกับดีลต่างๆ
- ค้นหาทันที: ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp
2. ทำให้การฝึกอบรมมีความเคลื่อนไหวและสมจริง
ความรู้ของทีมขายของคุณต้องพัฒนาไปพร้อมกับแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าและหลักการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ข่าวดี? มีวิธีที่ฉลาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ⬇️
- นำการเรียนรู้แบบจุลภาคมาใช้: แทนที่จะจัดเซสชันที่ยาวและน่าเบื่อ ให้จัดเวิร์กช็อปที่สั้นและเน้นเฉพาะเรื่อง ซึ่งช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับทักษะหรือฟีเจอร์เฉพาะอย่าง
- ใช้รูปแบบที่หลากหลาย: ผสมผสานการนำเสนอ, การสาธิตสด, กรณีศึกษาของลูกค้า, และการถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ทำให้เป็นแบบลงมือปฏิบัติ: ส่งเสริมให้ทีมของคุณใช้ผลิตภัณฑ์และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะอธิบายว่าฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานอย่างไร คุณสามารถท้าทายให้พวกเขาใช้มันและอธิบายคุณค่าของมันในสถานการณ์จำลองการโทรขายได้ วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงการเก็บรักษาและการนำไปใช้ในโลกจริง
แต่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การฝึกอบรม พนักงานขายจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีเมื่อกำลังอยู่กลางการเจรจา
นั่นคือจุดที่ AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, เข้ามาช่วย. มันช่วยให้ทีมของคุณสามารถ ดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณได้ทันที, ได้รับคำตอบแบบเรียลไทม์, หรือแม้กระทั่งร่างเนื้อหาได้ ทำให้พวกเขามีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเสมอ.
ยิ่งไปกว่านั้น นี่คือตัวอย่างการใช้งาน Brain:
ป้อนข้อความเช่น 'ฉันกำลังเตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งกำลังประสบปัญหาในการจัดการโครงการหลายโครงการระหว่างทีมต่างๆ คุณสามารถให้รายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยในการติดตามโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้หรือไม่ รวมถึงฟีเจอร์สำคัญ กรณีการใช้งานจากลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน และเหตุผลที่ ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีกว่าในการเปลี่ยนไปใช้'
เพื่อเป็นการตอบสนอง นี่คือสิ่งที่ ClickUp Brain ร่างไว้ให้คุณ 👇
3. ใช้การเงาและการเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้
เร่งการเรียนรู้โดยให้พนักงานขายใหม่สามารถเรียนรู้จากพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมได้แบบเรียลไทม์
นี่คือกรอบการทำงานง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำตามได้:
- การฟังการโทรแบบเงา: พนักงานใหม่จะฟังการโทรของพนักงานขายชั้นนำเพื่อเรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และจัดการกับคำถามที่ยาก
- การสรุปผลการขาย: จัดประชุมประจำสัปดาห์ให้ตัวแทนขายได้แบ่งปันความสำเร็จล่าสุด กลยุทธ์ที่ได้ผล และอุปสรรคที่พวกเขาสามารถเอาชนะได้
- การฝึกอบรมขนาดเล็กที่นำโดยตัวแทน: ให้ตัวแทนอาวุโสสอนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยอิงจากการจำลองการโต้ตอบกับลูกค้า
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมปิดการขายได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ฟีเจอร์เฉพาะ ให้พวกเขาอธิบายวิธีการทำงานในเซสชันทีม เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถนำไปใช้และประสบความสำเร็จตามได้
แต่คุณกระตุ้นให้ทีมของคุณมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร?
คำตอบคือClickUp Chat
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างหลายแอป ให้พูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การขาย แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และแม้แต่ติดตามตารางการติดตามงานทั้งหมดภายใน ClickUp เชื่อมโยงแต่ละแชทกับวิกิ เอกสาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มClickUp Clipsเข้าไปในส่วนผสม แล้วคุณจะได้เครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง บันทึกและแชร์การนำเสนอขายที่ประสบความสำเร็จ การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้คำปรึกษา เพื่อยกระดับทักษะของทีมคุณ
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? Brain จะถอดความทุกคลิปพร้อมเวลาและข้อความสั้น ๆ ทำให้การค้นหาความรู้เป็นเรื่องง่าย!
ClickUp ช่วยให้บริษัทของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และรอบคอบมากขึ้น ClickUp ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทั้งสำหรับตัวเราเองและลูกค้าของเรา
ClickUp ช่วยให้บริษัทของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และรอบคอบมากขึ้น ClickUp ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทั้งสำหรับตัวเราเองและลูกค้าของเรา
4. ใช้การประชุมสั้นๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆ
มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่งเปิดตัว? คู่แข่งทำการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญ? มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ของคุณ? สมาชิกทีมขายของคุณจำเป็นต้องทราบโดยทันที การประชุมสั้นๆ ที่เน้นประเด็นสำคัญ ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลอัปเดตจะถูกนำไปใช้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการสนทนาด้านการขาย
นี่คือวิธีการจัดประชุมสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ:
- ให้กระชับ: ไม่เกิน 15-20 นาที ครอบคลุมเฉพาะการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเท่านั้น
- การสาธิตสดและคำถามที่พบบ่อย: แสดงวิธีการทำงานของฟีเจอร์ใหม่และชี้แจงว่ามันเปลี่ยนแปลงการสื่อสารการขายของคุณอย่างไร
- บทบาทสมมติสั้น: ฝึกตอบคำถามที่ลูกค้าน่าจะถามมากที่สุดเกี่ยวกับการอัปเดต
แต่การประชุมทีมที่ดีเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าทีมของคุณกำลังรับและนำข้อมูลอัปเดตเหล่านี้ไปใช้จริงหรือไม่?
ง่ายมาก! คุณสามารถรักษาการประชุมทีมขายของคุณให้เป็นระเบียบและมีจุดมุ่งหมายด้วยClickUp Tasks
สร้างงานสำหรับแต่ละกลุ่มย่อย รวมถึงรายการตรวจสอบสำหรับการอัปเดต พื้นที่สำหรับคำถามที่พบบ่อย และสถานการณ์จำลองบทบาท แนบการสาธิตหรือข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ทีมของคุณพร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ทันที นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ทุกคนติดตามการอัปเดตที่สำคัญได้ทันท่วงที!
สุดท้ายนี้ ให้รวมศูนย์การดำเนินงานด้านการขายทั้งหมดของคุณผ่านซอฟต์แวร์การขาย ClickUpเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล!
ไม่ว่าทีมของคุณจะประกอบด้วยตัวแทนขายที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมของพวกเขาได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น คะแนน ตัวเลข หรือรายการแบบดรอปดาวน์เพื่อ ติดตามการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม วัดระดับความเชี่ยวชาญ และดูว่าตัวแทนขายคนใดได้เชี่ยวชาญทักษะสำคัญ และใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เมื่อพูดถึงการระบุอุปสรรค แผนภูมิCumulative Flow, Burnup, Burndown และ Velocity ของ ClickUp ทำให้การติดตามทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายมาก
ท้ายที่สุดแล้ว ผลงานการขายที่ประสบความสำเร็จคือเครื่องหมายอย่างเป็นทางการที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญของทีมคุณในด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชันการขายที่ครอบคลุมของ ClickUp มาพร้อมกับชุดเครื่องมือภาพอันทรงพลังที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของผลงานและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขได้ทันที!
5. ใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ลูกค้าของคุณคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความรู้ของสินค้า เนื่องจากพวกเขาเปิดเผยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของพวกเขา
ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา คุณสามารถ:
📌วิเคราะห์จุดที่มักเกิดปัญหา: พวกเขาประสบปัญหาอะไรมากที่สุด?
📌ระบุคำขอฟีเจอร์ยอดนิยม: พวกเขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้บ้าง?
📌วิเคราะห์ดีลที่สูญเสีย: ช่องว่างของความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดที่ส่งผลต่อการสูญเสียการขาย?
ตัวอย่างเช่น หาก ROI ที่ไม่ชัดเจนเป็นความลังเลที่พบบ่อย ให้สร้างเครื่องคำนวณมูลค่าเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยประหยัดเวลาหรือเงินได้อย่างไร ในที่นี้เช่นกัน คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและกลับมาพร้อมกับบทเรียนสำคัญ เคล็ดลับนั้นง่ายมาก เพียงแค่นำสเปรดชีต Excel ใด ๆ ใส่ในแชทของ ClickUp Brain และขอให้ดึงข้อมูลเชิงลึกหรือรูปแบบสำคัญจากคุณตามคำแนะนำ
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยการฝึกอบรมผ่าน ClickUp
'ผู้ซื้อจะไม่เชื่อสิ่งใดที่คุณพูดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ จนกว่าพวกเขาจะเชื่อในตัวคุณก่อน' – เด็บ คาลเวิร์ต
หากคุณต้องการให้พวกเขาเชื่อคุณ คุณต้องจำสเปคชีตของคุณให้ขึ้นใจ คิดหาวิธีอธิบาย สาธิต และขายผลิตภัณฑ์อย่างชำนาญในการสนทนาในโลกจริง และถ่ายทอดข้อมูลนั้นไปยังทีมขายของคุณในรูปแบบที่เป็นระบบ
ข่าวดีคือคุณสามารถทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้นมากด้วย ClickUp สร้างฐานความรู้ อัปเดตและแชร์เอกสารผลิตภัณฑ์สำคัญกับทีม และทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ในบริษัทของคุณได้ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับสินค้า, ปิดการขายได้มากขึ้น, และขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า.ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้.