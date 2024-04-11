แนวโน้มการจัดการผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยเพื่อก้าวล้ำในปี 2025

การจัดการผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นในปี 1931 เมื่อ นีล เอช. แมคเอลรอย สนับสนุนการจ้างงานที่บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลในบันทึกความยาว 800 คำ เขาได้แนะนำแนวคิดเรื่อง 'ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์' ซึ่งจะจัดการทุกสิ่งที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของแบรนด์ สิ่งนี้ค่อยๆ พัฒนาเป็นสิ่งที่เรารู้จักในปัจจุบันว่า การจัดการผลิตภัณฑ์
วันนี้ เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงบทบาท โดยให้การจัดการผลิตภัณฑ์กลายเป็นจุดศูนย์กลางในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มาเปิดเผยแนวโน้มสำคัญ ความท้าทาย และอนาคตของการจัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2024
แนวโน้มที่กำลังกำหนดรูปแบบการจัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2024
มาดูแนวโน้มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ในปี 2024:
แนวโน้ม #1: ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในการจัดการผลิตภัณฑ์
การบาลานซ์ความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อยซึ่งข้อมูลสามารถช่วยแก้ไขได้
AI ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดในพริบตา นอกจากนี้ยังช่วยทำงานซ้ำๆ ได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
อัลกอริทึมการวิเคราะห์ความรู้สึก ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อคัดกรองโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ รีวิว และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถนำหน้าคู่แข่งได้ด้วยการคาดการณ์การกระทำและความต้องการของพวกเขา
โดยใช้โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ, AI และ ML ช่วยคุณ สร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล สำหรับลูกค้าแต่ละราย. พวกเขาสามารถวิเคราะห์รูปแบบย่อยในพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละรายชอบอะไร—การตลาดที่เจาะจงสูงกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น!
และมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณใช้AI และ ML ในการจัดการผลิตภัณฑ์
Google's AutoML TablesและAmazon Sagemakerเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นเหมืองทองคำแห่งข้อมูลข่าวสาร สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการวิจัยลูกค้า ในขณะเดียวกัน เครื่องมืออย่างClickUpใช้ AI และ ML เพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เพื่อการเติบโต
ClickUp Brainผสานรวมผู้จัดการโครงการ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานต่าง ๆ การอัปเดตความคืบหน้า และการประชุม นอกจากนี้ยังสามารถทำงานอัตโนมัติในงานย่อย รายการที่ต้องดำเนินการ และการกรอกข้อมูลได้อีกด้วย
แนวโน้มที่ 2: การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้เห็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้ ทำให้คุณลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจและช่องโหว่ทั่วไปในระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ด้วยแพลตฟอร์มเช่น Google Analytics คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ใช้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณ ทำให้คุณมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความชอบของผู้ใช้โดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน
เครื่องมือวิเคราะห์ในปัจจุบันมีคุณสมบัติ การแสดงผลขั้นสูง ที่ช่วยให้คุณสามารถระบุและใช้ประโยชน์จากช่องว่างและแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ClickUp ช่วยให้คุณ แปลข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ตั้งเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ด้วยClickUp Goals และติดตามความคืบหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยวิดเจ็ตเพื่อตรวจสอบ KPI วิเคราะห์แนวโน้มของตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณให้เหมาะสม
มุมมองของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้สามารถ กรองและจัดกลุ่มงาน ตามเกณฑ์เฉพาะ และ สร้างข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับปริมาณงานของทีม กำหนดเวลาของโครงการ และจุดที่อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากร วางแผนสปรินต์ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวโน้มที่ 3: การให้ความสำคัญกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากขึ้นสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน
การจัดการผลิตภัณฑ์แบบไฮบริด ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถก้าวหน้าไปข้างหน้าได้โดยไม่ละทิ้งข้อได้เปรียบใด ๆ ในสำนักงาน
สำหรับทีมไฮบริดClickUp Whiteboardทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายด้วยการสร้างแผนผังความคิด การสร้างแผนงานร่วมกัน และการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดฟีเจอร์การจัดการปริมาณงานของ ClickUpยังมีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลระหว่างความสามารถของทีมและปริมาณงาน
ClickUp Spacesทำให้การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นตาย และการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที ด้วย Spaces คุณสามารถมอบ ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ ที่ชัดเจนให้กับทีม แม้ในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน สมาชิกในทีมสามารถเห็นปริมาณงานของตนเองและของทีมโดยรวมได้อย่างง่ายดาย และประสานงานกันได้ดีขึ้นในโครงการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนด สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ เพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง
นอกจากนี้การผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Zoom เป็นต้น ยังช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสำหรับทีมแบบผสมผสาน
แนวโน้มที่ 4: การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติการพัฒนาแบบアジล
ควบคู่ไปกับการประมวลผลแบบคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, Agile เป็นส่วนสำคัญในอนาคตของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นปัญหาอยู่เช่นกัน คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมอง Agile ผ่านเลนส์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นหลัก การนำหลักการของ Agile ไปใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางกายภาพยังคงเป็นสาขาที่แยกต่างหากและค่อนข้างไม่แน่นอนสำหรับหลายๆ คนในอุตสาหกรรมนี้ ในปี 2024 และต่อไป นั่นกำลังจะเปลี่ยนไป
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Agile—การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอระหว่างแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เป้าหมายที่ชัดเจน, ทีมที่มีความเป็นอิสระและขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจสูง, และการเพิ่มการร่วมมือระหว่างแผนก, เป็นต้น, กำลังถูกนำไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
จัดลำดับความสำคัญของงานค้างอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว ทบทวนเป้าหมายเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของ Agile และยังเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
ClickUp สนับสนุนให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นำวิธีการแบบ Agile มาใช้ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น การวางแผน Sprint กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยแดชบอร์ดและกราฟ Burndown ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp ซึ่งมอบความโปร่งใสแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมและปริมาณงาน
แม้แต่การจัดลำดับความสำคัญของงานค้างก็ทำได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันการลากและวางและมุมมองรายการหลายแบบ
ด้วยฟีเจอร์ Sprints ของ ClickUp ทุกแง่มุมของการจัดการสปรินต์จะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนบนหน้าจอเดียว
ClickUp ยังมอบเอกสาร ClickUpแบบร่วมมือกัน ให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างแผนงานที่สามารถแชร์ได้, PRDs, SOPs, รายงาน ฯลฯ เชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในทีมด้วย การแชทแบบเรียลไทม์และการสนทนาแบบมีหัวข้อ ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของ ClickUp และการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ ช่วยสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการนำแนวปฏิบัติแบบ Agile ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpยังช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการจัดระเบียบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกันและรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
แนวโน้มที่ 5: ความต้องการทักษะข้ามสายงานในผู้จัดการผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น
ทีมข้ามสายงานประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถจากหลากหลายแผนก ตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขายไปจนถึงฝ่ายการเงินและฝ่ายโลจิสติกส์
หลายปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มนี้ ได้แก่ ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์, การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว, และการนำมาใช้เพิ่มขึ้นของวิธีการแบบอไจล์
เพื่อกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ การวิเคราะห์ตลาด และการบริหารโครงการ กล่าวโดยสรุป คุณต้องรู้วิธีนำทีมข้ามสายงานให้ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตามการศึกษาโดย Harvard Business Reviewเปิดเผยว่า 75% ของทีมข้ามสายงานไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทีมข้ามสายงานประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องรวบรวมบุคคลที่มีภูมิหลังและทักษะที่แตกต่างกัน การสื่อสารที่ชัดเจนคือกุญแจสำคัญในการทำให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีม ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การวิจัยตลาดและลูกค้า การบริหารโครงการ ภาวะผู้นำ และการมีอิทธิพลจึงเป็นทักษะข้ามสายงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยุคใหม่
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน และการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Chat ผู้จัดการและผู้นำสามารถแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมได้ ทีมยังสามารถใช้ @mentions เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ทีมยังสามารถได้รับประโยชน์จากฐานความรู้ที่แชร์และเข้าถึงได้. ClickUp Docs ช่วยในเรื่องนี้โดย รวมศูนย์ความรู้ จากทุกคนที่เกี่ยวข้อง.
ClickUp Goals ทำงานได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกัน คุณสามารถบันทึกKPI ของผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย และกำหนดเวลาที่ต้องบรรลุได้ จากนั้นสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้ไปยังหลายทีมและแผนกได้
ClickUp ยังสามารถกำหนดขอบเขตของเจ้าของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าและอุปสรรคได้อย่างชัดเจน
เจ้าของงานได้รับการกำหนดไว้แล้ว ซึ่งช่วยให้เกิด ความรับผิดชอบ และ ช่องทางการสื่อสารที่ราบรื่น ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างงานช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจลำดับขั้นตอนของงานและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้
แนวโน้ม #6: การยอมรับความฉลาดทางอารมณ์ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
ความฉลาดทางอารมณ์คือการจัดการอารมณ์ของคุณและทีมของคุณในที่ทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องการความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่พัฒนาอย่างดี
ด้วยการพัฒนาของบทบาทการจัดการผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ ทำงานร่วมกับผู้คน ในทุกระดับและทุกหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งนี้ย่อมต้องการความฉลาดทางอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในระดับสูง
ด้วยทักษะทางอารมณ์ (EQ) ที่สูง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น การจัดการกับความลำเอียง หรือการเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังหมายความว่าพวกเขามีความตระหนักในตนเองมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทบาทของตน
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้สูงสุด ป้องกันความขัดแย้ง และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
พวกเขายังสามารถระบุ ปัจจัยทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของลูกค้า ได้ดียิ่งขึ้น และปรับแต่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้น
ข้อสรุป: EQ สูง = ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น. ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่แค่เทรนด์; ยิ่งคุณมีมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งพร้อมที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางในอนาคต ทำนายการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผู้บริโภค และช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งได้มากขึ้นเท่านั้น มันคือพลังพิเศษ
อิทธิพลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของเทคโนโลยีในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เป็นตัวขับเคลื่อนล่าสุดของเทคโนโลยีในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
แต่จงจำไว้ว่า พวกมันเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเสริมศักยภาพของมนุษย์เท่านั้น พวกมันควรช่วยให้คุณส่งมอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และผลักดันความสำเร็จของผลิตภัณฑ์
มาสำรวจการประยุกต์ใช้ของ AI และ ML อย่างละเอียดกันเถอะ
การประยุกต์ใช้ AI และ ML ในการปรับแต่งส่วนบุคคล
ด้วยการปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด แนะนำเนื้อหาที่น่าตื่นเต้น และแม้กระทั่งปรับแต่งข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลได้ ซึ่งหมายถึงลูกค้าที่มีความสุขและมีส่วนร่วมมากขึ้น รู้สึกเหมือนผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสร้างมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือแนะนำ เช่นที่ใช้โดย Netflix หรือ Amazon จะวิเคราะห์พฤติกรรมในอดีต เช่น การซื้อและประวัติการเรียกดู เพื่อแนะนำสินค้า เนื้อหา และบริการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริโภค
สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
การกำหนดราคาแบบไดนามิก เป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่น่าตื่นเต้น AI สามารถปรับราคาได้แบบเรียลไทม์ตามสภาวะตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และข้อเสนอของคู่แข่งสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เพื่อสร้างผลกำไรที่มากขึ้น
คุณยังใช้ AI และ ML สำหรับ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์—เช่น การคาดการณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือการปรับลดความต้องการสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
การประยุกต์ใช้ AI และ ML ในการแก้ปัญหา
จากการนำแชทบอทที่ตอบคำถามของผู้ใช้ภายในไม่กี่นาทีไปจนถึงการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร มีปัญหาหลายประการที่โซลูชันที่ใช้ AI สามารถแก้ไขได้
ด้วยแบบจำลองการคาดการณ์และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ตรวจพบโอกาสใหม่ๆ และเข้าใจความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลดเวลาหยุดทำงานของแพลตฟอร์มได้โดยใช้เทคนิคการตรวจจับความผิดปกติด้วย AI เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และข้อกังวลด้านคุณภาพได้อย่างเชิงรุก
เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของคุณได้ เพื่อช่วยคุณวางแผนขั้นตอนต่อไป
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถตั้งค่าการ์ดแบบไดนามิกที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนหากเมตริกข้ามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การระบุภัยคุกคาม หรือการคาดการณ์ความต้องการ
การเอาชนะความท้าทายในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ให้รางวัล แต่การบริหารผลิตภัณฑ์ก็สามารถท้าทายได้ ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาและเอาชนะมันให้ได้
มาดูบางส่วนกันเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมีความรู้เบื้องต้นในการจัดการกับสิ่งเหล่านั้น:
การสื่อสารในองค์กร
ผลการวิจัยของเดวิด กรอสส์แมนใน 'ต้นทุนของการสื่อสารที่ไม่ดี' ซึ่งเป็นการสำรวจครอบคลุม 400 บริษัท แต่ละบริษัทมีพนักงาน 100,000 คนพบว่ามีการสูญเสียเฉลี่ยปีละ62.4 ล้านดอลลาร์ต่อบริษัท เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เพียงพอทั้งจากบริษัทไปยังพนักงานและระหว่างพนักงานด้วยกัน
การริเริ่มการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จำเป็นต้องมีสมาชิกจากแผนกต่างๆ และทีมผลิตภัณฑ์ การรวมตัวข้ามสายงานของผู้จัดการ วิศวกร นักพัฒนา นักออกแบบ UX นักการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
หากไม่มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างเพื่อเชื่อมโยงความคิดที่แตกต่างกันซึ่งมีบทบาท ทัศนคติ และลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ให้กลายเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อสารกันอย่างแข็งขัน
ClickUp เข้ามาที่นี่ในฐานะโซลูชันการจัดการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้าน มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ClickUp Whiteboard คือศูนย์กลางสำหรับการระดมความคิดร่วมกันสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- ClickUp Docs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันความรู้ของทีมและเอกสารกระบวนการ
- ClickUp Tasks ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วยการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน, ลำดับความสำคัญ, และการอัปเดตสถานะงาน
- ทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทีผ่านแชทและความคิดเห็น และยังสามารถเริ่มการประชุม Zoom ได้ภายในแอป ClickUp
- ClickUp ยังมีมุมมองหลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์และบัตรคัมบัง ซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบสถานะของโครงการได้ตลอดเวลา
โดยการรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการสื่อสารจะไม่มีอุปสรรคและชัดเจน
กำหนดเวลาของผลิตภัณฑ์
เส้นตายบางครั้งก็ทำให้รู้สึกแย่ ความผิดพลาดส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเมื่อคุณมีตารางเวลาที่แน่นและพยายามทำให้ทุกอย่างเสร็จตรงเวลา
ตามรายงานของสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ในปี 2018 ระบุว่า ประมาณ48% ของโครงการไม่สามารถบรรลุกำหนดการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
แผนงานผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงที่จะเบี่ยงเบนจากเส้นทางหากทีมผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ซึ่งอาจนำไปสู่แรงกดดันจากภายนอกอย่างมหาศาล
ClickUp เป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการในการแก้ไขปัญหานี้อีกครั้ง ด้วยมุมมองที่หลากหลายของ ClickUpโดยเฉพาะแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างชัดเจน
แผนภูมิแกนต์และบัตรคัมบังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน. มุมมองมีแท็กและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ. นอกจากนี้ยังอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมทราบข้อมูลอยู่เสมอ.
ด้วยวิธีการเหล่านี้ คุณสามารถลดความล่าช้าของคุณได้อย่างมาก และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องเจอกับเรื่องไม่คาดคิดในนาทีสุดท้าย
ตามให้ทันเทรนด์ล่าสุด
การอัปเดตตัวเองเกี่ยวกับเทรนด์การจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป นี่คือวิธีบางประการที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถติดตามเทรนด์ล่าสุดได้:
- อ่านเกี่ยวกับเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ล่าสุดที่สามารถทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
- วางแผนการสนทนาแบบเรียลไทม์กับฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณ
- กำหนดเวลาการประชุมภายในกับทีมของคุณเพื่อแบ่งปันความรู้
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขา
การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ท้ายที่สุดแล้ว การหาลูกค้า SaaS ใหม่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึงสี่ถึงห้าเท่า
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาฐานลูกค้าให้แข็งแรง การเพิ่มการรักษาลูกค้าเพียง 5% สามารถนำไปสู่การเพิ่มกำไรสุทธิได้ตั้งแต่25% ถึง 95% และคุณมีโอกาสขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเดิมได้มากกว่าการหาลูกค้าใหม่
มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้:
ลดความยุ่งยากในกระบวนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
ลูกค้าของคุณควรสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญใน ClickUp
ผสานแบบฟอร์มความคิดเห็นเข้ากับเว็บไซต์ของคุณและทุกช่องทางทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากฐานผู้บริโภคของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากความคิดเห็นของลูกค้า
บิ๊กดาต้าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่คุณมีอยู่ น่าเสียดายที่หลายอุตสาหกรรมหมกมุ่นอยู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่กลับละเลยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในหลากหลายวิธีได้ ความลับอยู่ที่ AIClickUp Brainสามารถช่วยคุณสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์จากข้อมูลของคุณได้ ให้ผู้จัดการโครงการ AI สร้างสรุปและข้อคิดจากข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งความพยายามของคุณให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
ที่เกี่ยวข้อง: สรุปซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
การจัดลำดับความสำคัญของงาน
การวางแผนสปรินต์ย่อมกลายเป็นการแข่งขันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีงานเร่งด่วนและสำคัญเท่าเทียมกัน
การนำทางผ่านเขาวงกตนี้อาจทำให้กำหนดเวลาล่าช้าได้ หากคุณไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เร่งด่วนเพียงชั่วคราวกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
คุณสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง?เทมเพลตฟรีของ ClickUpช่วยให้คุณ สร้างเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ ได้ คุณสามารถใช้กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของงานหลายอย่าง เช่น เมทริกซ์ของ Eisenhower
จัดลำดับงานของคุณให้เหมาะสมและต้านทานสิ่งรบกวนทั้งหมดในเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดบางส่วนสำหรับคุณ
มองไปข้างหน้า: การจัดการผลิตภัณฑ์ในอนาคต
โลกของการจัดการผลิตภัณฑ์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา AI, low-code, no-code; คุณเรียกมันว่าอะไรก็ตาม นี่ก็หมายความว่าจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นทางปัญญาในการลืมและเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
แพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์เช่น ClickUp มอบคุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมการร่วมมือ, ความมีประสิทธิภาพ, และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยการผสานรวมกับ DevOps และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณอย่างแท้จริง
อยากรู้ว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม?นี่คือภาพรวม
สมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี เพื่อยกระดับการจัดการโครงการของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. อะไรคือสามด้านหลักของการจัดการผลิตภัณฑ์?
สามด้านหลักของการจัดการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:
- การค้นพบผลิตภัณฑ์: ระยะที่คุณตัดสินใจว่าจะสร้างอะไร—วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การวางแผนผลิตภัณฑ์: ระยะสำหรับการพัฒนาแผนงานหรือแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์: ระยะที่คุณนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริงและผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง
2. อะไรคือ 5P ของการจัดการผลิตภัณฑ์?
5P หมายถึงเสาหลักหลักของการมุ่งเน้นที่สำคัญเมื่อพูดถึงการจัดการผลิตภัณฑ์:
- การวางแผน
- กระบวนการ
- ผู้คน
- ทรัพย์สิน
- กำไร