แม่แบบสตอรี่บอร์ด Miro สำหรับการวางแผนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง

งานสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยความยุ่งเหยิงของฉาก โน้ต และแนวคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ สตอรี่บอร์ดคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างลงตัว มันเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นลำดับที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
แนวทางเดียวกันนี้ช่วยให้ผู้สอนสามารถทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และมอบวิธีที่รวดเร็วให้กับทีมผลิตภัณฑ์ในการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าโดยไม่ต้องอธิบายยาว
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดของ Miro ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนความคิดได้อย่างชัดเจนทางสายตา—ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดสำหรับภาพยนตร์ สำรวจตัวอย่างเทมเพลตสตอรี่บอร์ด หรือจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ชัดเจน
ในบล็อกนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตสตอรี่บอร์ด Miro ที่มีประโยชน์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และการศึกษา นอกจากนี้ยังมีเทมเพลต ClickUp บางรายการที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดของคุณให้เป็นงานที่เป็นระบบได้ง่ายขึ้น
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดของ Miro คืออะไร?
แม่แบบสตอรี่บอร์ดของ Miro เป็นเลย์เอาต์ภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณวางแผนฉาก ขั้นตอน หรือแนวคิดในรูปแบบที่เป็นลำดับอย่างเป็นระบบ นักออกแบบ ครู ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสร้างสรรค์ต่างใช้แม่แบบนี้เพื่อวางแผนโครงการอย่างชัดเจน สร้างโครงเรื่อง หรือแยกกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นแผงภาพที่เข้าใจง่าย
แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วยกรอบ กล่อง หรือตารางที่คุณสามารถเพิ่มภาพร่าง บันทึก รูปภาพ หรือคำอธิบายได้ รองรับหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจัดวางแบบหกกรอบอย่างง่าย ไปจนถึงบอร์ดที่มีหลายชั้นสำหรับจัดการโครงการผลิตวิดีโอ การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้า
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทำสตอรี่บอร์ดเริ่มต้นที่สตูดิโอวอลต์ดิสนีย์ในช่วงต้นทศวรรษ 1930 เมื่อนักสร้างแอนิเมชัน เว็บบ์ สมิธ ได้ปักภาพร่างไว้บนผนังเพื่อวางแผนฉากต่างๆ วิธีการนี้ถูกใช้ครั้งแรกในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Three Little Pigs ในปี 1933 และเปลี่ยนวิธีการวางแผนภาพยนตร์โดยให้ทีมงานเห็นเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มสร้างแอนิเมชัน
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์ของคุณ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเทมเพลตสตอรี่บอร์ดฟรีบางแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 👇
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|Miro Story & Telling Lite Template
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สองบอร์ดเพื่อแยกเรื่องราวกับการเล่า, บอร์ดการกำหนดจังหวะ, ตัวอย่างกรณีศึกษา
|ทีมสร้างสรรค์, ผู้สอน
|แผง + การจัดวางเรื่องราวแบบสองบอร์ด
|เทมเพลตเรื่องราวอ้างอิงของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การลากและวางเพื่อจัดเรียงเรื่องราวที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว, หมวดหมู่ความพยายามตามลำดับฟีโบนัชชี, ชุดอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันเพื่อการประมาณการที่สอดคล้องกัน
|ทีมผลิตภัณฑ์, กลุ่มอไจล์
|ช่องทางหมวดหมู่
|เทมเพลตตัวอย่างหน้าปก Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รูปแบบการจัดวางแบบนิตยสารหลายแบบ, ช่องสำหรับหัวข้อข่าว, รูปภาพ, คำพูดเด่น
|นักออกแบบ, ครูผู้สอน
|แผงจำลองนิตยสาร
|แม่แบบเริ่มต้นสำหรับแผนผังการพึ่งพาของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เส้นแสดงการพึ่งพาอย่างง่าย ตัวบ่งชี้สถานะงาน คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
|นักออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ
|แผนภาพแบบใช้โหนด
|เทมเพลตกระดานคิดเชิงออกแบบ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การไหลแบบอิชิคาวะ, เมทริกซ์คุณค่าความมั่นใจ, ส่วนที่จอดรถ
|นักออกแบบ, นักกลยุทธ์
|แผนภาพสาเหตุรากฐาน + ตารางควอดแรนต์
|มิโร โตย์ สตอรี่ รีโทรสเปคทีฟ เทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เกมละลายพฤติกรรมแบบอิงตัวละคร, คำแนะนำที่มีโครงสร้าง, โทเค็นสำหรับโหวต
|กลุ่มที่คล่องตัว, ผู้สอน
|บอร์ดย้อนยุคแบบแผง
|เทมเพลตสตอรี่บอร์ด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กรอบฉาก, ลากเพื่อจัดลำดับใหม่, ลิงก์ไปยังงานใน ClickUp, พร้อมสำหรับการส่งออก
|ผู้สร้างภาพยนตร์, นักการศึกษา
|กรอบกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
|แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คำแนะนำแบบมีไกด์, เสาหลักที่มีสีเป็นตัวแทน, และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของความคิด
|ขั้นตอนของโครงเรื่อง, การติดตามตัวละคร, การจัดระเบียบฉาก, และฟิลด์ที่กำหนดเอง
|บอร์ดสไตล์โครงร่าง (รายการ + ลำดับชั้น)
|แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เพอร์โซน่า, การจัดกลุ่มการปล่อย, การแปลงบัตรเป็นงาน
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีม UX
|แผนที่การเดินทาง
|เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ช่องสี, ส่วนแรงบันดาลใจ UI/ภาพ, ลากเพื่อจัดกลุ่ม
|นักออกแบบ, นักสร้างสรรค์, เอเจนซี
|บอร์ดอ้างอิงภาพ
|เทมเพลตแผนการผลิตวิดีโอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแก้ไขขั้นตอนการทำงาน, การติดตามต้นทุนและทรัพยากร, มุมมองไทม์ไลน์
|ทีมคอนเทนต์, ผู้ผลิตวิดีโอ
|รายการ + ไทม์ไลน์/แกนต์
|เทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟิลด์เมตาดาต้า, ปฏิทินเนื้อหา, สคริปต์และจัดการสินทรัพย์ตามงาน
|ผู้สร้างสรรค์, ทีมโซเชียล
|กระดานงาน + ปฏิทิน
|เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แท็กประชากร, แบบฟอร์มรับความคิดเห็น
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้ง
|กระดานกลยุทธ์แบบตารางกริด
|เทมเพลตไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คำแนะนำแบบมีไกด์, เสาหลักที่มีรหัสสี, กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของไอเดีย
|ทีมผลิตภัณฑ์, นักวางกลยุทธ์
|กระดานไวท์บอร์ดพร้อมคอลัมน์ที่มีป้ายกำกับ
|เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามสินทรัพย์, บันทึกการแก้ไข, กระบวนการอนุมัติ, การสลับไทม์ไลน์
|นักออกแบบ UI/UX, เอเจนซี่
|คัมบัง + ไทม์ไลน์
|เทมเพลตการระดมความคิด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แถวปัญหา-วิธีแก้ปัญหา, ขั้นตอนแนวคิด, มุมมองการจัดสรรทรัพยากร
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, ทีมการตลาด
|กระดานสไตล์ตาราง
|เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปงานสร้างสรรค์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เฟสที่ชัดเจน, แท็กความเป็นเจ้าของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, มุมมองจากไวท์บอร์ดไปยังงาน
|หน่วยงาน, นักกลยุทธ์แบรนด์
|ไวท์บอร์ดพร้อมส่วนแบ่งเฟส
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสตอรี่บอร์ด Miro ดี?
แม่แบบสตอรี่บอร์ด Miro ที่ดีจะมอบโครงสร้างให้กับคุณโดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ควรรองรับองค์ประกอบสำคัญของเรื่องราวของคุณ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณปรับเปลี่ยนแต่ละช่องได้ตามความเหมาะสมเมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น
แม่แบบที่เหมาะสม:
- ให้โครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมกรอบสำหรับฉากสำคัญ,สรุปการออกแบบ, และบทสนทนา, ทำให้คุณไม่จบลงด้วยความคิดที่กระจายอยู่แบบสุ่มบนกระดาน
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ให้คุณแก้ไขสินทรัพย์และบันทึกเวอร์ชันของคุณเองเพื่อใช้งานในอนาคต
- รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัว เพื่อให้ทั้งทีมของคุณสามารถแก้ไข ร่วมแสดงความคิดเห็น แบ่งปันข้อเสนอแนะ และปรับปรุงฉากต่างๆ ได้พร้อมกัน
- ส่งเสริมการคิดเชิงภาพ โดยใช้สี, ภาพวาด, ภาพประกอบ, หรือภาพอ้างอิงเพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้
- ทำงานได้ดีกับกระบวนการที่มีอยู่, รวมถึงการผสานรวม, การส่งออกเป็น PDF, และโหมดการนำเสนอ
แม่แบบสตอรี่บอร์ด Miro
นี่คือเทมเพลตสตอรี่บอร์ดฟรีหกแบบจาก Miro ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพและจัดระเบียบสตอรี่บอร์ดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานของคุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง
1. แม่แบบเรื่องเล่าและเล่าเรื่องแบบไลท์
เทมเพลต Story & Telling Lite ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนโดยไม่สูญเสียความสนใจของผู้ฟัง มันแยก 'เรื่องราว' (สิ่งที่คุณพูด) ออกจาก 'การเล่าเรื่อง' (วิธีที่คุณพูด) เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับทั้งสองด้านของเรื่องราวของคุณได้
มีพื้นที่ทำงานหลักสองส่วนพร้อมกรณีตัวอย่างที่แสดงการวางแผนการเล่าเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามลำดับของคุณเองได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้แม่แบบสตอรี่บอร์ดนี้เพื่อจัดระเบียบการนำเสนอหรือการบรรยายได้อย่างเป็นภาพ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระบบแผนการบรรยาย การนำเสนอ บทสคริปต์ หรือเรื่องราวของแบรนด์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้
- ใช้กระดาน 'การบอกเล่า' เพื่อวางแผนจังหวะและอารมณ์ก่อนที่คุณจะสร้างสินทรัพย์ขั้นสุดท้าย
- โปรดดูตัวอย่างกรณีเมื่อคุณต้องการตัวอย่างจริงของสตอรี่บอร์ดที่เสร็จสมบูรณ์
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์และนักการศึกษาที่ต้องการรูปแบบการจัดวางที่ง่ายสำหรับการวางแผนเรื่องราว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่เทมเพลตสตอรี่บอร์ดกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIเพื่อสร้างคำอธิบายฉาก บทสนทนาของตัวละคร โครงเรื่อง หรือคำบรรยายภาพได้ทันที
2. แบบฟอร์มเรื่องราวอ้างอิง
เทมเพลตตัวอย่างอ้างอิง มอบวิธีที่ปฏิบัติได้จริงให้กับทีมในการปรับความเห็นให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับการประเมินคะแนนเรื่องราว แทนที่จะคาดเดา ทุกคนจะใช้เรื่องราวที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจุดยึด ซึ่งทำให้การประชุมปรับปรุงเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกัน
คุณลากเรื่องราวที่เสร็จแล้วไปยังกระดาน จัดเรียงตามความพยายาม และจัดวางไว้ในหมวดหมู่ Fibonacci จากนั้นคุณเลือกเรื่องราวหนึ่งเรื่องต่อค่าเป็นตัวอย่างอ้างอิง ชุดอ้างอิงนี้จะกลายเป็นความเข้าใจร่วมกันสำหรับงานในอนาคต
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้กระดานลากและวางเพื่อจัดเรียงงานที่เสร็จสิ้นแล้วตามความซับซ้อนที่รับรู้
- จัดกลุ่มเรื่องราวตามระดับความพยายามโดยใช้ช่องทางหมวดหมู่ที่มองเห็น
- ล็อกข้อมูลอ้างอิงหนึ่งรายการสำหรับแต่ละประเภทในขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือก
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และกลุ่ม Agile ที่ต้องการจุดอ้างอิงที่สม่ำเสมอสำหรับการประมาณการ
3. แบบจำลองหน้าปกเรื่องเด่น
เทมเพลตตัวอย่างปกเรื่องราว นี้มีคำถามสนุก ๆ: หากโปรเจกต์ของคุณได้ขึ้นปกนิตยสาร จะมีข้อความอะไร? คุณสามารถเลือกเลย์เอาต์ ใส่รูปภาพ และเขียนพาดหัวราวกับว่าผลงานของคุณได้ขึ้นหน้าปกแล้ว
ผังสตอรี่บอร์ดนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเล่าเรื่องโดยไม่ต้องใช้สไลด์เต็มชุด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รับเลย์เอาต์หน้าปกหลากหลายรูปแบบให้เข้ากับโทนของโปรเจกต์คุณ
- ใช้แผงแยกสำหรับรูปภาพ, คำโปรย, คำพูดเด่น, และไฮไลท์
- ช่วยให้ผู้คนแบ่งปันความคิดโดยไม่ต้องรู้สึกกดดัน ด้วยรูปแบบที่เบาและใช้งานง่าย
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและครูผู้สอนที่ต้องการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างสไลด์เต็มรูปแบบ
4. แม่แบบเริ่มต้นแผนผังการพึ่งพา
แม่แบบเริ่มต้นแผนผังการพึ่งพา ให้ภาพรวมที่เรียบง่ายเกี่ยวกับวิธีที่งานต่างๆ เชื่อมโยงกัน มีประโยชน์เมื่อมีหลายคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และคุณต้องการเห็นว่าอะไรต้องเกิดขึ้นก่อนและใครต้องพึ่งพาใคร
รูปแบบยังคงเรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์หรือความรับผิดชอบ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงภาพความคืบหน้าด้วยตัวบ่งชี้ที่เรียบง่ายสำหรับรายการที่รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ และเสร็จสมบูรณ์
- รับมุมมองที่ชัดเจนว่างานใดที่ต้องพึ่งพาอาศัยงานอื่น
- อ่านคู่มือสั้น ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างแผนภาพแรกของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและผู้จัดการโครงการที่ต้องการมองเห็นลำดับงานได้อย่างรวดเร็ว
5. กระดานคิดเชิงออกแบบ (PIM-Go)
เทมเพลตกระดานคิดเชิงออกแบบ (PIM-Go) จะนำคุณผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างครบถ้วนโดยไม่รู้สึกหนักใจ เริ่มต้นด้วยการแยกแยะปัญหา จากนั้นสำรวจสาเหตุและแนวคิดที่เป็นไปได้ รูปแบบการจัดวางช่วยให้คุณระบุจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาและรวบรวมตัวเลือกต่างๆ ไว้ในที่เดียว
คุณสามารถจัดเรียงแนวคิดตามความมั่นใจและมูลค่าเพื่อให้แนวคิดที่แข็งแกร่งโดดเด่นขึ้น สิ่งที่ยังไม่พร้อมจะถูกย้ายไปยังที่จอดรถซึ่งคุณสามารถกลับมาดูได้ในภายหลัง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้รูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก Ishikawa เพื่อติดตามปัญหาไปยังสาเหตุที่แท้จริงและระบุจุดที่เกิดปัญหา
- ใช้ตัวกรองสี่ส่วนเพื่อเปรียบเทียบตัวเลือกและตัดสินใจว่าอะไรจะก้าวไปข้างหน้า
- นำแนวคิดที่ไม่ได้ใช้ไปเก็บไว้ในที่เฉพาะเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในเซสชันถัดไป
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและนักกลยุทธ์ที่ต้องการพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อสำรวจและจัดระเบียบข้อมูล
6. แม่แบบย้อนยุค Toy Story
แม่แบบย้อนยุค Toy Story เปลี่ยนการประชุมทบทวนปกติให้กลายเป็นสิ่งที่สนุกยิ่งขึ้น ทุกคนจะวางเครื่องหมาย (เช่น ทหาร) บนตัวละคร Toy Story ที่พวกเขาคิดว่าแทนสปรินต์ได้ดีที่สุด
หลังจากกิจกรรมละลายพฤติกรรม คณะกรรมการจะนำกลุ่มผ่านคำถามที่เชื่อมโยงกับคำถามเฉพาะเกี่ยวกับสปรินท์ครั้งล่าสุด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- โหวตในประเด็นหรือหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่ถูกอภิปราย เพื่อช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญ
- เพิ่มองค์ประกอบภาพและแบบโต้ตอบเพื่อทำให้การทบทวนย้อนหลังน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ใช้คำแนะนำที่ได้แรงบันดาลใจจาก Toy Story เพื่อชี้นำการสะท้อนคิดในหลายด้าน เช่น 'ไปให้สุดขอบจักรวาลและไกลกว่านั้น' เพื่อเฉลิมฉลองสิ่งที่ทำได้ดี
✅ เหมาะสำหรับ: กลุ่มที่ทำงานแบบ Agile และผู้สอนที่ต้องการรูปแบบที่สนุกสนานสำหรับการสะท้อนผลหลังจบสปรินต์
🎥 แม่แบบสตอรี่บอร์ดมีประสิทธิภาพสูง—แต่ Miro ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว วิดีโอนี้จะอธิบายทางเลือกยอดนิยมของ Miro ที่ทีมสร้างสรรค์ใช้สำหรับการระดมความคิด การทำสตอรี่บอร์ด และการวางแผนภาพ
ข้อจำกัดของการใช้ Miro สำหรับสตอรี่บอร์ด
สำหรับการระดมความคิดและร่างแบบเบื้องต้น Miro ช่วยคุณก้าวแรกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะเริ่มสังเกตเห็นช่องว่างเมื่อสตอรี่บอร์ดของคุณขยายตัว และคุณต้องการการควบคุมที่ดีกว่าสำหรับสินทรัพย์ของคุณ
นี่คือข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรคำนึงถึง 👇
- บอร์ดสตอรี่บอร์ดขนาดใหญ่สามารถหน่วงได้ เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบจำนวนมาก
- ผู้ใช้ใหม่มักพบว่าการนำทางนั้นสับสน เนื่องจากการสลับเครื่องมือและการควบคุมพื้นฐานต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- บอร์ดจะรก เมื่อฉากและข้อมูลอ้างอิงสะสมมากขึ้น ทำให้ยากต่อการติดตามว่าอะไรควรอยู่ที่ไหนหากไม่มีการจัดระเบียบที่เหมาะสม
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟหรือรายงานที่ครอบคลุม ดังนั้นคุณต้องพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สามหรือการผสานรวม
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน เช่น ความสัมพันธ์, การพึ่งพา, จุดสำคัญ, ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง, เป็นต้น
ในจุดนี้ การดูเทมเพลตสตอรี่บอร์ดฟรีทางเลือกอื่น ๆ ที่รองรับกระบวนการสตอรี่บอร์ดทั้งหมดและช่วยให้การจัดวางทรัพยากรของคุณง่ายขึ้น จะเป็นประโยชน์
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดทางเลือก
ClickUpมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่ช่วยแบ่งแนวคิดใหญ่ ๆ ออกเป็นกรอบ ขั้นตอน หรือฉาก ทำให้เห็นภาพรวมของโครงการหรือแคมเปญได้ง่ายขึ้นในพริบตา องค์ประกอบของสตอรี่บอร์ดสามารถแปลงเป็นงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ จุดสำคัญ และแดชบอร์ดได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวคิดจะไม่เป็นเพียงนามธรรมและสามารถนำไปสู่การดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp ยังช่วยขจัดปัญหาเครื่องมือที่มากเกินไปโดยการรวมการระดมความคิด การวางแผน การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานไว้ในที่เดียว
มาดูกันที่เทมเพลตสตอรี่บอร์ดยอดนิยมของ ClickUp
1. แม่แบบบอร์ดเรื่องราว ClickUp
การวางแผนด้วยภาพในที่หนึ่งและจดบันทึกไว้ที่อื่นมักทำให้เกิดความสับสนเทมเพลต ClickUp Storyboardแก้ไขปัญหานี้โดยให้แต่ละฉากมีกรอบของตัวเอง ทำให้สตอรี่บอร์ดของคุณกลายเป็นลำดับที่ราบรื่นแทนที่จะเป็นการอ้างอิงที่กระจัดกระจาย
สร้างขึ้นบนClickUp Whiteboards แต่ละแผงมีพื้นที่สำหรับการดำเนินการ การสนทนา สัญญาณเสียง และข้อคิดเห็นของผู้กำกับ สมาชิกในทีมสามารถแนบรูปภาพ เพิ่มกรอบ ปรับแต่งรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนองค์ประกอบภาพได้
ดูว่าอะไรทำให้ ClickUp Whiteboardsเหมาะสำหรับการทำสตอรี่บอร์ด📹
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แปลงเฟรมเป็นงานใน ClickUpพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนด เพื่อเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การดำเนินงาน
- ติดตามการไหลของเรื่องราวด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การแนะนำเรื่อง, ความขัดแย้ง, จุดสูงสุด, และการแก้ไข
- ส่งออกสตอรี่บอร์ดเป็นไฟล์ PDF หรือแชร์ลิงก์สำหรับดูเท่านั้นสำหรับการนำเสนอให้ลูกค้าหรือการตรวจสอบภายใน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างภาพยนตร์และนักการศึกษาที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดโครงสร้างสตอรี่บอร์ดและเชื่อมโยงงานต่างๆ
2. แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดไม่จำเป็นต้องมีภาพเพื่อให้มีประโยชน์ บางครั้งคุณอาจต้องการโครงร่างที่มีโครงสร้างซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนระบบโฟลเดอร์มากกว่าผืนผ้าใบเทมเพลตโครงเรื่อง ClickUpมอบวิธีง่ายๆ ในการติดตามจุดสำคัญของเนื้อเรื่องและจัดระเบียบตัวละคร นักเขียนสามารถใช้สำหรับต้นฉบับ และยังสามารถใช้สำหรับการวางแผนวิดีโอเชิงบรรยายได้อีกด้วย
คุณสามารถติดตามจุดสำคัญของเนื้อเรื่อง บทสนทนา และจัดลำดับฉากได้อย่างเป็นระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเอง และสถานะงานช่วยให้คุณบันทึก สถานที่ตัวละคร และตำแหน่งของฉากในโครงเรื่องได้อย่างสะดวก
โครงร่างสไตล์สตอรี่บอร์ดนี้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถเห็นการพัฒนาของเรื่องราวตลอดทั้งลำดับเหตุการณ์ได้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้รหัสสีฉากตามขั้นตอนของโครงเรื่องเพื่อให้คุณสามารถสังเกตจังหวะและช่องว่างในโครงสร้างได้
- กำหนดตัวละครให้กับฉากเพื่อติดตามการพัฒนาของพวกเขาตลอดเรื่องราว
- ติดตามขั้นตอนการผลิต เช่น การเตรียมการผลิต การถ่ายทำ และการตัดต่อ ในมุมมองเดียวกัน
✅ เหมาะสำหรับ: นักเขียนบท นักเขียนนวนิยาย ช่างวิดีโอ และผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการโครงร่างง่าย ๆ สำหรับจัดระเบียบเรื่องราวหรือแคมเปญที่มีหลายส่วน
3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
การเข้าใจว่าผู้ใช้เคลื่อนไหวผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรนั้นง่ายขึ้นเมื่อมีการจัดวางลำดับทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ คิดถึงClickUp User Story Mapping Templateว่าเป็นเหมือนการสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับประสบการณ์ของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถจัดกลุ่มเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ตามบุคลิกภาพ, การปล่อยเวอร์ชัน, หรือชุดคุณสมบัติได้ แต่ละโน้ตหรือบัตรสามารถกลายเป็นงานที่มีเจ้าของ, วันที่ครบกำหนด, และสถานะได้
การแสดงผลในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่างในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และช่วยให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามโปรไฟล์ผู้ใช้ตัวอย่างไว้ที่ด้านบนเพื่อให้ทุกขั้นตอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริง
- จัดเรียงคุณสมบัติตามช่วงเวลาการเปิดตัวเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สำคัญก่อน
- จัดระเบียบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้บนบอร์ดใหม่ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักออกแบบ UX ที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ด้วยClickUp BrainGPT คุณสามารถสร้างร่างคร่าวๆ จัดเรียงข้อเสนอแนะ และค้นหาสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
มันอ่านบริบทและให้คำตอบที่เหมาะกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำ
- แชร์สิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ แล้ว Brain จะช่วยเปลี่ยนเป็นโครงร่าง บทสคริปต์ คำบรรยาย หรือสรุปในรูปแบบมู้ดบอร์ด
- ใช้มันในระหว่างการทบทวนเพื่อดึงประเด็นหลักจากความคิดเห็นที่ยาวหรือปรับให้เป็นรายการการดำเนินการ
4. แม่แบบบอร์ดอารมณ์ ClickUp
ก่อนที่คุณจะกังวลเกี่ยวกับมุมกล้องและการจัดวางกล้อง คุณมักจะต้องตกลงกันเกี่ยวกับลุคและความรู้สึกก่อนเสมอClickUp Mood Board Templateให้พื้นที่ทางสายตาสำหรับรวบรวมข้อมูลอ้างอิงสำหรับโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ของคุณ
แทนที่จะได้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดเปล่า ๆ คุณจะได้รับพื้นที่เฉพาะสำหรับตัวอย่าง UI ไอคอน ภาพประกอบ แรงบันดาลใจเว็บไซต์ ตัวอักษร และการเลือกสี และคุณสามารถสลับส่วนเหล่านี้ออกได้หากโครงการของคุณต้องการสิ่งที่แตกต่าง สิ่งที่คุณต้องทำคือวางภาพของคุณลงไปและจัดเรียงตามที่คุณต้องการ
แม่แบบบอร์ดอารมณ์นี้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ✨
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- อัปโหลดหรือวางรหัสสีแบบเฮ็กซ์ลงในส่วนจานสีเพื่อล็อกเอกลักษณ์ทางภาพของคุณ
- เปรียบเทียบทิศทางการออกแบบเคียงข้างกันโดยการลากสินทรัพย์ไปยังกลุ่ม
- ใช้คำอธิบายที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจว่าจะใส่อะไรในแต่ละกล่อง (ฟอนต์, ชุดสี, รูปแบบการโต้ตอบ, ลักษณะของเว็บไซต์, เป็นต้น)
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบแบรนด์, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, นักการตลาด, และเอเจนซีที่ต้องการแหล่งอ้างอิงภาพที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับโปรเจ็กต์
5. แม่แบบแผนการผลิตวิดีโอ ClickUp
โครงการวิดีโอจะล้มเหลวหากไม่มีการติดตามขั้นตอนก่อนการผลิต การถ่ายทำ และการตัดต่ออย่างครบถ้วนแม่แบบแผนการผลิตวิดีโอของ ClickUpจัดระเบียบทุกขั้นตอน—การเขียนบท การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ จุดสำคัญ และการส่งมอบ—ลงในรายการงานที่แบ่งตามสี
แต่ละส่วน (สรุปผู้บริหาร, การจัดการขอบเขต, การจัดการต้นทุน) ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว เพิ่มผู้รับผิดชอบ, วันที่กำหนดส่ง, แผนก, และระดับความพยายามเพื่อดูอย่างชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ผลกระทบ, และความพยายามของทีมวิดีโอ, ทีมตัดต่อ, และทีม PMO
- แนบเอกสารสรุป บท และไฟล์สตอรี่บอร์ดโดยตรงไปยังงานในช่อง 'ภาคผนวก'
- ใช้มุมมองไทม์ไลน์หรือมุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อดูการเชื่อมโยงงานและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์และผู้ผลิตวิดีโอที่จัดการขั้นตอนการทำงานวิดีโอหลายขั้นตอน
6. แม่แบบการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp
หากคุณเผยแพร่เนื้อหา YouTube อย่างสม่ำเสมอ คุณต้องการมากกว่าแค่เทมเพลตสตอรี่บอร์ดวิดีโอธรรมดาเทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUpทำงานได้ทั้งปฏิทินเนื้อหาและตัวติดตามในหนึ่งเดียว
แต่ละวิดีโอมีภารกิจของตัวเอง พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับชื่อ, วันที่เผยแพร่, แท็ก, ภาพขนาดย่อ, ความคืบหน้า และอื่น ๆ นักเขียนบท, บรรณาธิการวิดีโอ, ผู้ตรวจสอบ, และทีมผู้นำสามารถเพิ่มเป็นผู้ติดตามสำหรับแต่ละภารกิจได้ เพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงสถานะแต่ละครั้ง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เขียนไอเดีย ร่างสคริปต์ โครงร่างหัวข้อ หรือแรงบันดาลใจทางภาพในClickUp Docsและเพิ่มไปยังงานวิดีโอของคุณเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย
- ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อลากงานผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ไอเดีย, การเขียนสคริปต์, การถ่ายทำ, การตัดต่อ, การตรวจสอบ, และการเผยแพร่
- แยกโปรเจกต์วิดีโอออกเป็นขั้นตอนสำคัญแต่ละช่วง และสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละกิจกรรมหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังมีกำหนดไว้เมื่อใด
✅ เหมาะสำหรับ: ยูทูบเบอร์, ผู้สร้างเนื้อหา, และทีมโซเชียลมีเดียที่ต้องการระบบที่ชัดเจนเพื่อสร้างและจัดการทุกแง่มุมของวิดีโอ YouTube
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
7. แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUpช่วยชี้แจงวัตถุประสงค์และทิศทางของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใครและแก้ปัญหาอะไร แต่ละแถวแสดงถึงผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติ โดยมีคอลัมน์สำหรับวิสัยทัศน์ เป้าหมายทางธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ และความสำคัญ
แท็กประชากรศาสตร์ เช่น อายุ การจ้างงาน เพศ ฯลฯ ช่วยให้คุณสามารถระบุช่องว่างในการครอบคลุมตลาดได้ คุณสามารถใช้ แบบฟอร์มวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมแนวคิดที่กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติลงในบอร์ด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งระบุโอกาสในการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- เข้าใจความต้องการของตลาดเป้าหมายเพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไป และให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและข้อกำหนดของบริษัท
- แบ่งเป้าหมายแต่ละข้อออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Tasks เพื่อให้วิสัยทัศน์กลายเป็นแผนที่นำทาง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้ง, และนักกลยุทธ์ที่ต้องการวางแผนโอกาสทางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:แผนผังความคิดของ ClickUpเป็นเครื่องมือสร้างสตอรี่บอร์ดที่ทรงพลังซึ่งมีประโยชน์มากกว่าแค่การสร้างเรื่องราว เหมาะสำหรับการวางแผนลำดับขั้นตอนและกระบวนการก่อนที่คุณจะออกแบบหรือสร้างสิ่งใดในเชิงภาพ ช่วยให้เกิดความชัดเจนก่อนการดำเนินการ
เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและสร้างสาขาหลักสำหรับขั้นตอนใหญ่ ๆ หน้าจอ หรือขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่เป็นเส้นตรง คุณสามารถติดแท็กการพึ่งพาและเน้นเส้นทางคู่ขนานหรือการเปลี่ยนแปลงได้
โหนดแผนผังความคิดสามารถเปลี่ยนเป็น งานใน ClickUp พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา ความสำคัญ ไฟล์แนบ และเอกสารอ้างอิงได้ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับทุกงาน ตั้งแต่การออกแบบ UX และกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการออกแบบระบบและกระบวนการ
8. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUpแผนผังวิสัยทัศน์, กลุ่มเป้าหมาย, ปัญหาของลูกค้า, คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, และข้อเสนอคุณค่าไว้ในเลย์เอาต์ภาพเดียว ส่วนที่กำหนดสีไว้ล่วงหน้าช่วยให้แผนผังวิสัยทัศน์หลักเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้จุดอ้างอิงเดียวสำหรับสมาชิกในทีม
ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบดิจิทัลแบบอินเทอร์แอกทีฟให้คุณ ซึ่งคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์ พร้อมใช้รูปร่าง สติ๊กเกอร์โน้ต เส้นเชื่อมต่อ รูปภาพ และส่วนต่าง ๆ เพื่อวางแผนและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างชัดเจน
ไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ดสามารถแปลงเป็น งานใน ClickUp ได้ทันที และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและความสำคัญ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มความคิดของคุณให้เป็นส่วนหรือหัวข้อที่มีเหตุผลเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
- กำหนดกฎที่กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการและทำให้งานดำเนินไปโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองด้วยClickUp Automations
- ติดตามสถานะงาน ความรับผิดชอบ กำหนดเวลา และปัญหาคอขวดด้วยแดชบอร์ด ClickUpเพื่อให้ทุกทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องประชุมอัปเดตสถานะบ่อยครั้ง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, นักออกแบบ, และนักกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เดียว
9. แม่แบบกระดานออกแบบ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาบอร์ดโครงการพร้อมใช้งานเพื่อจัดการโครงการออกแบบClickUp Design Board Templateจะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมสินทรัพย์และการตัดสินใจทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
มุมมองบอร์ดของกระบวนการออกแบบ จัดกลุ่มงานตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบของคุณ มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่ามีงานกี่ชิ้นในแต่ละขั้นตอนและกำลังทำงานอะไรอยู่ มุมมองไทม์ไลน์การออกแบบ ให้มุมมองที่ชัดเจนของกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้คุณสามารถรักษาการทำงานให้เป็นไปตามแผนได้
เนื่องจากโครงการออกแบบอาจมีความซับซ้อนในการจัดการ เทมเพลตนี้จึงมี มุมมองรายการตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการเห็นงานที่ต้องให้ความสนใจก่อน เพื่อลดความซับซ้อนของวงจรการให้ข้อเสนอแนะ ยังมี มุมมองรายการการแก้ไข ที่แสดงเฉพาะงานที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง โดยจัดกลุ่มตาม สำคัญ และ เล็กน้อย เพื่อแยกการเปลี่ยนแปลง UX ที่สำคัญจากการปรับแต่ง UI เล็กน้อย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมแนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับภาพ, โทนสี, อ้างอิง, หรือแรงบันดาลใจทางอารมณ์
- สร้าง งานใน ClickUp สำหรับแต่ละชิ้นส่วนของการออกแบบ และใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานการดำเนินงานออกแบบตั้งแต่การขอไปจนถึงการส่งมอบด้วยการมองเห็นภาระงานที่ดีขึ้นและลดความล่าช้า
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UI/UX และเอเจนซี่ที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการติดตามความคืบหน้าของการออกแบบ
10. แม่แบบระดมความคิด ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดของClickUpจัดกลุ่มความคิดตามปัญหาที่พวกมันแก้ไข
เมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้ว ให้คลิกที่ + งานใหม่ เพื่อสร้างบัตรงานและบันทึกไอเดียแต่ละอย่างเมื่อมีขึ้นมา ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คำอธิบายปัญหา ผู้รับผิดชอบ วิธีแก้ปัญหาที่ชนะ ทีมงานที่ส่งมอบ ทรัพยากร ฯลฯ จะช่วยรวบรวมบริบทโดยละเอียดสำหรับแต่ละไอเดีย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รับมุมมองที่หลากหลาย เช่น ไทม์ไลน์ แผนก ตามขั้นตอน และลำดับความสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและมองเห็นแนวคิดในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- จัดระเบียบแนวคิดและให้ความชัดเจนแก่ทีมของคุณเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปโดยใช้แท็ก คำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยง และฟีเจอร์อื่นๆ
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, กลุ่มปฏิบัติการ, ทีมการตลาด, และทีมข้ามสายงานที่จัดเซสชันระดมความคิดเป็นประจำ
11. แม่แบบไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Creative Briefมอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบลากและวางให้คุณ ซึ่งคุณสามารถระดมความคิดและวางแผนแนวคิดในระหว่างการประชุมวางแผนร่วมกันได้
เฟสที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนไปทีละขั้น แท็กจะแสดงว่าส่วนใดของกระบวนการที่มีอยู่เป็นของลูกค้าหรือเป็นของทีมภายใน ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถขับเคลื่อนแนวคิดและงานต่างๆ ไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่องานคืบหน้าและการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อต้องการการอนุมัติ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามระยะ, การมีส่วนร่วม, วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง, และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การเป็นเจ้าของชัดเจนเสมอ
- ทำตามขั้นตอนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การมุ่งเน้นและวิสัยทัศน์, เป้าหมาย, แบรนด์, และทิศทาง เพื่อให้ได้บรีฟที่สอดคล้องกัน
- สลับระหว่าง มุมมองไทม์ไลน์ เพื่อดูเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลา และ มุมมองงานตามบรีฟสร้างสรรค์ เพื่อดูงานพร้อมสถานะ
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, นักวางกลยุทธ์แบรนด์, และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ทำให้สตอรี่บอร์ดของคุณมีชีวิตชีวาด้วย ClickUp
เทมเพลตสตอรี่บอร์ดของ Miro เป็นก้าวแรกที่ดีเมื่อคุณต้องการพื้นที่สำหรับร่างภาพ วางแผนกระบวนการ หรือทดลองโครงสร้างเรื่องราว
แต่สตอรี่บอร์ดจะมีพลังก็ต่อเมื่อมันสามารถเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การกระทำ ด้วยไวท์บอร์ดแบบภาพสำหรับการระดมความคิด แม่แบบที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผน และงานที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการดำเนินการได้อย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ต้องการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดจากไอเดียคร่าวๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่ทีมของคุณสามารถพัฒนาต่อได้หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
แม่แบบสตอรี่บอร์ดช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน—ฉากต่อฉากหรือเฟสต่อเฟส ผู้สร้างใช้มันเพื่อวางแผนการถ่ายทำวิดีโอ, บท, และการเปลี่ยนฉากก่อนการผลิตจะเริ่มต้น นักการศึกษาใช้มันเพื่อแยกบทเรียนที่ซับซ้อนออกเป็นแผงย่อยที่เข้าใจง่าย ทีมผลิตภัณฑ์และ UX ใช้มันเพื่อวางแผนการเดินทางของผู้ใช้ ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน หรือเรื่องราวของฟีเจอร์โดยไม่ต้องเขียนสเปคยาว จุดสำคัญไม่ใช่ "ภาพที่สวยงาม" แต่คือความชัดเจน: อะไรเกิดขึ้นก่อน อะไรเกิดขึ้นต่อไป และอะไรที่ขาดหายไป
ใช่ครับ Miro มีเทมเพลตแบบสตอรี่บอร์ด (และบอร์ดที่ทำงานเหมือนสตอรี่บอร์ด) สำหรับการวางแผนเชิงเรื่อง การจัดเวิร์กช็อป การทบทวนผลงาน และการทำแผนผังกระบวนการ ซึ่งเหมาะมากสำหรับการระดมความคิด การทำงานร่วมกัน และการจัดแนวความคิดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงต้นของโครงการที่ยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดลำดับเหตุการณ์ จุดที่ทีมอาจพบปัญหาคือในช่วงหลัง เมื่อต้องการโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้น การจัดการเวอร์ชัน ความรับผิดชอบ และการติดตามการดำเนินงานที่เกินกว่าขอบเขตของบอร์ด
หากคุณกำลังผลิตวิดีโอ เทมเพลตสตอรี่บอร์ดที่ "ดีที่สุด" คือแบบที่รองรับทั้งเฟรมและการส่งต่อ มองหา: พื้นที่สำหรับดำเนินการ/สนทนา/สัญญาณเสียง, การจัดเรียงที่ง่าย, และวิธีเชื่อมต่อแต่ละแผงกับงานจริง (สคริปต์, ทรัพยากร, การตรวจสอบ, กำหนดเวลา) หากทีมของคุณต้องย้ายจากสตอรี่บอร์ด → งาน → ไทม์ไลน์ เทมเพลตที่แปลงเฟรมเป็นงานที่ติดตามได้ (เจ้าของ, วันที่ครบกำหนด, สถานะ) จะดีกว่าตารางที่เน้นภาพเพียงอย่างเดียวเสมอ
แน่นอน—สตอรี่บอร์ดคือพื้นฐานของ "การวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้ด้วยภาพ" คุณสามารถใช้สตอรี่บอร์ดได้กับ: การเริ่มต้นใช้งาน, การชำระเงิน, การขออนุญาต, การสนับสนุนลูกค้า, และแม้กระทั่งกระบวนการทำงานภายใน (เช่น การอนุมัติ) มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการเห็นประสบการณ์แทนที่จะอ่านสเปค โบนัส: เมื่อแต่ละขั้นตอนกลายเป็นงาน (การออกแบบ, การเขียนข้อความ, การพัฒนา, การทดสอบคุณภาพ) คุณจะได้เส้นทางตรงจากเส้นทางการเดินทางของลูกค้า → การดำเนินการโดยไม่สูญเสียบริบท
Miro เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนด้วยภาพ แต่ทีมมักจะพบข้อจำกัดเมื่อสตอรี่บอร์ดกลายเป็นโครงการจริง ปัญหาที่พบบ่อย: บอร์ดขนาดใหญ่ทำให้กระตุก, บอร์ดรกอย่างรวดเร็ว, และการจัดการการพึ่งพา, หลักไมล์, และการรายงานจะยากขึ้นหากไม่มีการเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ หากสตอรี่บอร์ดของคุณต้องการการอนุมัติ, กำหนดเวลา, การมองเห็นภาระงาน, หรือกระบวนการผลิตที่สามารถทำซ้ำได้ คุณอาจลงเอยด้วยการทำ "วางแผนใน Miro, จัดการที่อื่น"
ทางเลือกที่แข็งแกร่งคือเครื่องมือที่รวมเรื่องราวภาพและงานปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถสร้างสตอรี่บอร์ดใน Whiteboards จากนั้นเปลี่ยนเฟรมเป็นงานที่มีเจ้าของ วันที่ครบกำหนด สถานะ ความสัมพันธ์ และแดชบอร์ดสำหรับการติดตาม นั่นหมายความว่าสตอรี่บอร์ดของคุณจะไม่เป็นเพียงเอกสารวางแผนอีกต่อไป แต่กลายเป็นกระบวนการทำงานจริง หากทีมของคุณเบื่อกับ "บอร์ดอยู่ที่นี่ งานอยู่ที่นั่น อัปเดตอยู่ที่อื่น" นี่จะเป็นการปิดวงจรการทำงานให้สมบูรณ์