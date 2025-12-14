วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp

เวลา 9:30 น. และปฏิทินของคุณระบุว่า 'ระดมความคิดทีม' คุณเข้าร่วม Zoom พร้อมกาแฟในมือ พร้อมที่จะคิดใหญ่ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณใช้เวลาสิบนาทีแรกไปกับการรอให้ทุกคนปิดเสียง แชร์หน้าจอ หรือ 'กำลังจะจบการโทรอีกสายหนึ่ง'
การระดมความคิดแบบดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมในปัจจุบัน ความคิดมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด ทีมกระจายอยู่คนละเขตเวลา และไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานได้ดีในการประชุมสด
นั่นคือเหตุผลที่การระดมความคิดแบบเคลื่อนที่ด้วยClickUp SyncUpsเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล คุณสามารถทิ้งไอเดีย ตอบสนอง หรือบันทึกความคิดเมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้น (ไม่ใช่เมื่อลิงก์การประชุมบอกให้ทำ)
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp และเปลี่ยนการสนทนาเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ 🏁
ทำไมการระดมความคิดบน SyncUps ถึงดีกว่า Zoom: สรุปสั้น ๆ
- การระดมความคิดผ่าน Zoom ทำให้ทีมทำงานช้าลง เนื่องจากความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา การขัดขวางการผลิต และการบันทึกข้อมูลที่ไม่ดี ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายตัวในยุคปัจจุบัน
- ClickUp SyncUps ช่วยให้การระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสเป็นไปได้. มันช่วยให้ทีมสามารถบันทึกไอเดียและการอัปเดตได้โดยตรงจาก รายการ, มุมมองเอกสาร, และมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
- การสนทนาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับงาน ด้วยการเชื่อมโยง SyncUp ทุกครั้งกับงานที่เกี่ยวข้องและบริบทของโครงการโดยอัตโนมัติ ทำให้การกระจายเครื่องมือลดลง และความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
- การป้อนข้อมูลแบบอะซิงโครนัสช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และความชัดเจน ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ตอบสนอง และต่อยอดแนวคิดได้ตามจังหวะของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่คนละเขตเวลา
- ClickUp Brain เปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็ว. มันสรุปการสนทนา, แสดงรายการที่ต้องดำเนินการ, และช่วยให้ทีมเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่การส่งมอบโดยไม่ต้องมีการประชุม Zoom อีกครั้ง
ปัญหาของการประชุมระดมความคิดแบบดั้งเดิม
การระดมความคิดผ่านการโทรสดเคยมีเหตุผลเมื่อทีมทำงานร่วมกันในห้องเดียวกันและมีผนังและกระดานไวท์บอร์ดร่วมกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานที่กระจายตัวในปัจจุบันต้องการวิธีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดโดยไม่ต้องเผชิญกับเสียงรบกวน ความยุ่งยากในการจัดตารางเวลา หรือการสูญเสียแรงผลักดัน
นี่คือสิ่งที่ทำให้การประชุมระดมความคิดแบบดั้งเดิมไม่ประสบผลสำเร็จ 👇
1. เสียงที่แข่งขันกันทำให้การอภิปรายอ่อนแอลง
ในการสนทนาทางโทรศัพท์แบบสด มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งนำไปสู่การเกิดคอขวดทางความคิดที่เรียกว่าการบล็อกการผลิต
ในขณะที่สมาชิกในทีมคนหนึ่งกำลังพูด คนอื่นๆ อาจสูญเสียความคิดหรือลังเลที่จะขัดจังหวะ หากเพิ่มบุคลิกที่โดดเด่นหรือเสียงของผู้อาวุโสที่คอยชี้นำการสนทนา การระดมความคิดก็จะกลายเป็นเรื่องซ้ำซาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเซสชันระดมความคิดเป็นกลุ่มได้รับความนิยมจากอเล็กซ์ เอฟ. ออสบอร์น(ผู้บริหารด้านโฆษณา) ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี 1953 ชื่อ Applied Imagination เขาเป็นผู้บัญญัติคำว่า 'brainstorming' (เทคนิคการสร้างสรรค์ของกลุ่ม) และวางกฎเกณฑ์เช่น 'เลื่อนการตัดสิน' 'ต้อนรับความคิดที่แปลกใหม่' และ 'ต่อยอดจากความคิดของผู้อื่น'
2. ความล่าช้าในการจัดตารางทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงัก
การพยายามหาช่วงเวลาเดียวที่เหมาะกับทุกทีม ทุกเขตเวลา และตารางงานสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องน่าปวดหัว ความล่าช้าในการจัดตารางเวลานี้มักทำให้โครงการที่ต้องการข้อมูลและการปรับปรุงอย่างรวดเร็วต้องหยุดชะงัก
และแม้เมื่อทุกคนมาร่วมประชุมกันแล้วความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoomก็เกิดขึ้น นอกจากนี้ การประชุมที่ยาวนานและต่อเนื่องยังทำให้ผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจและขาดแรงบันดาลใจ แทนที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ พวกเขากลับต้องขยายระยะเวลาและลดแรงผลักดันก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการเสียอีก
3. ความกดดันและการปรับตัวจำกัดความคิดสร้างสรรค์
การประชุมระดมความคิดแบบดั้งเดิมมักขัดขวางความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่จะปลดปล่อยมัน ผู้เข้าร่วมหลายคนมักเก็บตัวเพราะความกังวลเกี่ยวกับการประเมินผล(ความกลัวการถูกตัดสิน) ซึ่งเป็นความลังเลที่จะแบ่งปันความคิดที่กล้าหาญหรือยังไม่สมบูรณ์ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือผู้นำ
บางคนเพียงแค่ 'นั่งเฉย' ในระหว่างการประชุม (การไม่ทุ่มเทในการทำงานกลุ่ม) โดยคิดว่าคนอื่นจะช่วยเหลือเพียงพอ เมื่อเวลาผ่านไป ทีมมักจะโน้มเอียงไปหาความคิดที่ 'ปลอดภัย' และเกิดการคิดแบบกลุ่ม (groupthink) ซึ่งทำให้ข้อเสนอแนะแรกๆ ครอบงำการสนทนา และเหลือพื้นที่น้อยมากสำหรับนวัตกรรมที่แท้จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้เทคนิคการระดมสมองแบบSCAMPER ในการประชุมครั้งต่อไปของคุณเพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของทีม เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับแนวคิดของคุณ:
คุณสามารถ 'แทนที่', 'รวม', หรือ 'ปรับใช้' อะไรได้บ้าง? คุณสามารถ 'ปรับเปลี่ยน' หรือ 'ขยาย' มันเพื่อสร้างผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นได้หรือไม่? บางทีคุณอาจ 'นำไปใช้' ในทางใหม่, 'กำจัด' สิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่า, หรือ 'จัดเรียงใหม่' ลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สดใหม่ นี่คือวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการเปลี่ยนความคิดธรรมดาให้กลายเป็นโซลูชันที่ก้าวล้ำ
4. บันทึกที่สูญหายทำให้การติดตามผลไม่สมบูรณ์
เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ข้อมูลเชิงลึกส่วนใหญ่จะหายไป เว้นแต่จะมีใครสักคนบันทึกทุกความคิดไว้ด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะไม่มีศูนย์กลางที่รวบรวมหรือพัฒนาความคิดเหล่านั้นได้ แม้ว่า Zoom จะมีการบันทึกการประชุมพื้นฐาน แต่ไฟล์เหล่านั้นมักถูกฝังอยู่ในโฟลเดอร์บนคลาวด์และขาดบันทึกการถอดความที่สามารถค้นหาได้หรือเครื่องมือติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้
การขาดความชัดเจนนี้ทำให้เกิดการซ้ำซ้อน การไม่มีส่วนร่วม และความสงสัยในคุณค่าของการประชุมระดมความคิดในอนาคต
📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินว่าการประชุมของพวกเขามีประสิทธิภาพสูง
การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่
เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยAI Notetaker แปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงและการประชุมใดที่แค่เสียเวลาจากวันทำงานของทีมคุณ!
ClickUp SyncUp คืออะไร และทำไมถึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการระดมความคิด?
ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มการสนทนาเสียงหรือวิดีโอได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้จากแชทDM หรือช่องทางใด ๆใน ClickUpเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับไอเดีย แบ่งปันอัปเดต หรือสรุปขั้นตอนถัดไป แต่ละการบันทึกจะเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทำให้การสนทนาเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและติดตามได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการคิดสร้างสรรค์ 👀
1. เชื่อมโยงการอภิปรายกับโครงการและงาน
SyncUps ช่วยให้คุณเริ่มการโทร บันทึกการอัปเดต หรือแชร์ไอเดียได้โดยตรงในการสนทนาภายในพื้นที่ทำงานของคุณ (ทั้งช่องทางและข้อความส่วนตัว) วิธีนี้ช่วยให้การพูดคุย ไอเดีย และข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวกับงานของคุณ จึงไม่มีอะไรสูญหายไปกับหลุมดำ
ด้วยวิธีนี้ แต่ละการสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ และทุกคนที่ "กำลังดู" ช่องนั้นหรือ "ติดตาม" งานนั้นจะมีบริบทครบถ้วน ดังนั้น หากผู้นำต้องการระบุผู้ที่เป็นอุปสรรคในงาน A ก็สามารถเข้าถึงเธรดได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาในการทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ใหม่
สำหรับการระดมความคิดแบบอะซิงโครนัส ให้ข้ามการโทรสดและบันทึกคลิป ClickUpแยกต่างหากเพื่อนำเสนอไอเดียหรือแบ่งปันข้อเสนอแนะ บันทึกเซสชันการระดมความคิดเทคนิคการสร้างไอเดีย หรือการอัปเดตของทีมของคุณด้วยเช่นกัน
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนวิดีโอ, เพิ่มบันทึกที่มีเวลา, และให้การสนทนาดำเนินต่อไปแบบไม่พร้อมกัน. จากนั้นคุณสามารถนำคลิปไปวางไว้ในเอกสาร, ความคิดเห็น, หรือแชทได้. ทีมของคุณจะได้รับคำแนะนำในเวลาของตัวเอง และคุณจะได้เวลาคืนมาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน.
🎥 รับชม: การประชุมเสมือนจริงได้พัฒนาไปไกลกว่า "แค่การวิดีโอคอล" มากแล้ว
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ดีที่สุด ตั้งแต่แพลตฟอร์มคลาสสิกอย่าง Zoom และ Google Meet ไปจนถึงแพลตฟอร์มใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมืออย่างแท้จริง
สิ่งที่เราจะครอบคลุม ⬇️
- ClickUp เทียบกับ Zoom เทียบกับ Google Meet เทียบกับ Microsoft Teams เทียบกับอื่นๆ: จุดแข็งและจุดอ่อน
- แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ใหม่ที่เน้น AI เป็นอันดับแรกกำลังเปลี่ยนแปลงการทำงานทางไกล
- เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไฮบริด การจัดเวิร์กช็อป การนำเสนอ และการตรวจสอบแบบอะซิงโครนัส
- คุณสมบัติของ AI เช่น การสรุปโดยอัตโนมัติ, การกำจัดเสียงรบกวน และรายการที่ต้องดำเนินการทำงานอย่างไร
- หากคุณใช้ชีวิตอยู่ในการประชุม (หรือหลีกเลี่ยงมัน) เครื่องมือเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ
2. สนับสนุนการคิดอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีการรบกวน
การระดมความคิดแบบดั้งเดิมกดดันให้ผู้คนคิดเร็วและพูดออกมา SyncUp กลับทิศทางนั้น เพื่อนร่วมทีมสามารถตรวจสอบไอเดียเมื่อพร้อม ตอบกลับในหัวข้อของ SyncUp และแปลงคำตอบเหล่านั้นเป็นงานในภายหลัง
ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถต่อยอดความคิดของกันและกันได้อย่างไม่พร้อมกัน
ในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom, ClickUp มอบเวลาให้กับนักคิดที่ชอบเก็บตัวและวิเคราะห์ได้มีเวลาสำหรับการคิดอย่างลึกซึ้งมากขึ้น, กำจัดอุปสรรคในการผลิตและความกลัวการถูกตัดสิน. ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และผลลัพธ์ที่ได้คือสระน้ำของความคิดที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.
3. ความสามารถในการอ้างอิงถึงการอภิปรายและคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณหลังจากนั้น
ต่างจากการประชุมผ่าน Zoom แบบดั้งเดิม SyncUp ช่วยให้การระดมความคิดดำเนินต่อไปและเข้าถึงได้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง เมื่อมีการบันทึก วิดีโอ บันทึกย่อ และการตัดสินใจแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับโครงการของคุณ ดังนั้นจึงสร้างคลังข้อมูลความคืบหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์ไว้เสมอ
แทนที่จะถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงเวลาการประชุมที่กำหนดไว้เพียงครั้งเดียว ทีมของคุณสามารถเพิ่มไอเดีย ความคิดเห็น และการตอบกลับได้ตลอดเวลาเมื่อมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์ม เชื่อมต่องาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันการค้นหาด้วย AI ของ ClickUp AI Enterpriseช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลได้ในไม่กี่วินาทีด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถขอให้ Brain จัดเตรียมรายละเอียดการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม SyncUp ของสัปดาห์ที่แล้วให้คุณได้
วิธีดำเนินการระดมความคิดแบบอะซิงโครนผ่าน ClickUp SyncUp
ทีมครีเอทีฟ ทีมการตลาด และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังรู้สึกถึงแรงกดดันจากการประชุมแบบเรียลไทม์ที่ชะลอความก้าวหน้า ทำให้การตัดสินใจกระจัดกระจาย และฝังความคิดสร้างสรรค์ไว้ในบันทึกที่ไม่มีใครย้อนกลับไปดูอีก
เป็นที่ชัดเจนว่ารูปแบบการระดมความคิดแบบเดิมไม่สอดคล้องกับความเร็วและความยืดหยุ่นที่ทีมสมัยใหม่ต้องการ นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมหันมาใช้ClickUp
ClickUp คือ AI Workspace ที่ผสานรวมแห่งแรกของโลกรวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน
ด้วย SyncUp ความคิดจะไม่หายไปหลังการประชุม—แต่จะอยู่เคียงข้างกับงาน เอกสาร ความคิดเห็น และสรุปข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผลลัพธ์ที่ได้คือ กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ชัดเจน และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
เมื่อสิ้นสุดวัน ClickUp จะขจัดรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนทั้งหมด เพื่อให้ได้บริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
หากคุณต้องการลดการประชุม เร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทำให้ทุกการอัปเดตสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นี่คือวิธีเปลี่ยนการประชุมระดมสมองผ่าน Zoom ภายในองค์กรของคุณด้วย ClickUp SyncUp 🧩
ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการระดมความคิดใน ClickUp
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าClickUp List ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางไอเดียของคุณ โดยแต่ละClickUp Taskสามารถแทนแนวคิด แคมเปญ หรือฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ที่นี่ คุณต้องเชื่อมต่อ Chat Channel ก่อนที่จะเริ่ม SyncUp ในมุมบนซ้ายของมุมมอง ให้คลิก Add Channel
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่ไอเดียตามธีม, ความสำคัญ, หรือเป้าหมาย และเพิ่มแท็กเพื่อการกรองอย่างรวดเร็วและมอบหมายผู้ร่วมงานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องมุ่งเน้นไปที่ใด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:
- ประเภทไอเดีย: เลือกจากตัวเลือก เช่น การออกแบบ, การคัดลอก, คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, หรือแนวคิดแคมเปญ
- ระดับผลกระทบ: ให้คะแนนคุณค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละแนวคิดเป็น สูง กลาง หรือ ต่ำ
- คะแนนความเป็นไปได้: ใช้มาตราส่วนตัวเลข (1-5) เพื่อประเมินว่าความคิดนั้นมีความเป็นไปได้หรือใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด
- กลุ่มเป้าหมาย: ระบุให้ชัดเจนว่าแนวคิดนี้เหมาะสำหรับใคร (เช่น ผู้ใช้ใหม่, ลูกค้าองค์กร, หรือ Gen Z)
🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: หากทีมของคุณชอบรูปแบบที่มองเห็นภาพได้ ให้เปิดClickUp Whiteboardที่เชื่อมโยงกับรายการเดียวกัน มันจะมอบพื้นที่ร่วมกันที่สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งทุกคนสามารถสร้างบอร์ดไอเดียเพื่อระดมความคิดในเวลาเดียวกัน เห็นการแก้ไขของกันและกันแบบเรียลไทม์ และมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียพร้อมกัน
ใช้เครื่องมือการคิดเชิงออกแบบเช่น รูปทรง, กระดาษโน้ต, ตัวเชื่อมต่อ, และการวาดภาพด้วยมือ เพื่อวางแผนความคิดหรือขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน. ที่นี่ คุณสามารถสร้างและเชื่อมโยง ClickUp Tasks หรือ Docs ได้, โดยเปลี่ยนรูปทรงหรือโน้ตให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากแคนวาส.
ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการ SyncUp เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดของคุณ
เมื่อรายการระดมความคิดหรือกระดานไวท์บอร์ดของคุณพร้อมแล้ว ให้บันทึกการซิงค์อัพเพื่อแบ่งปันความคิดเริ่มต้น ทิศทางเชิงสร้างสรรค์ หรือการนำเสนอการออกแบบเบื้องต้นกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
นี่คือวิธีทำ:
1. เริ่มการซิงค์อัพโดยตรงจาก:
- งาน (เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดเฉพาะ)
- เอกสาร (สำหรับอธิบายรายละเอียดคร่าวๆ ของงานสร้างสรรค์)
- ไวท์บอร์ด (เพื่อนำเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงกันให้เห็นภาพ)
2. กดไอคอนบันทึกในแถบเครื่องมือ SyncUp เพื่อบันทึกเซสชันของคุณ
เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยการแชร์ลิงก์ SyncUp หรือเชิญจากแถบด้านข้างหากใครก็ตามสามารถเข้าร่วมหรือทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนผังความคิด – แผนผังความคิดคืออะไร?
ขั้นตอนที่ 3: เชิญชวนให้ทีมระยะไกลมีส่วนร่วมแบบอะซิงโครนัส
ตอนนี้ที่การบันทึก SyncUp ของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ถึงเวลาที่ทีมจะเข้าร่วมแบบไม่พร้อมกันได้แล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเวลาหรือตารางเวลาใดก็ตาม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสได้:
1. เข้าถึงการบันทึก (คลิป) จากศูนย์คลิปหลังจากที่การซิงค์ของคุณเสร็จสิ้น
2. คัดลอกลิงก์บันทึกสาธารณะ และแชร์ในช่องแชทของคุณ หรือแท็กเพื่อนร่วมทีมโดยตรง ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถรับชมการบันทึกได้ตามความสะดวก
ทีมสามารถทำได้ดังนี้:
- ตอบกลับความคิดเห็นที่มีอยู่, เพิ่มความคิดเห็นใหม่ในจุดเวลาที่ระบุ หรือแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ
- บันทึกคลิปสั้นของตนเอง ตอบกลับโดยเพิ่มความคิดเห็นด้วยภาพหรือแนวคิดทางเลือก
- วางบันทึก รูปภาพ หรือไฟล์ ลงในภารกิจที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรง
ที่นี่ClickUp Chatก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน ทำให้ง่ายต่อการขับเคลื่อนไอเดียให้เดินหน้าต่อไป ไม่ว่าทีมของคุณจะกำลังระดมความคิดแบบเรียลไทม์หรือจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในภายหลังหลายชั่วโมงก็ตาม
นี่คือวิธีที่แชทช่วยให้คุณเชื่อมต่อและมีระเบียบ:
- จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือโครงการด้วยการสนทนาแบบมีลำดับ ทำให้การติดตามข้อเสนอแนะและงานที่ต้องติดตามง่ายขึ้น
- แท็กเพื่อนร่วมทีมหรือทั้งทีมด้วยการกล่าวถึง @ในทุกงานใหม่เพื่อแจ้งเตือนพวกเขาทันทีและดึงความสนใจไปที่การอัปเดตที่สำคัญ
- แชทแบบส่วนตัวด้วย ข้อความโดยตรง สำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็ว หรือสร้าง ช่องทาง เฉพาะสำหรับแคมเปญ ลูกค้า หรือโปรเจกต์ต่างๆ
เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ สนุกสนาน คุณสามารถเพิ่มอีโมจิแบบกำหนดเองในแชทของคุณได้ ทำให้ทุกการสนทนาเต็มไปด้วยบุคลิกภาพและพลังงาน
ขั้นตอนที่ 4: จัดกลุ่มงานใน ClickUp ด้วยแท็กหรือสถานะ
เมื่อเริ่มมีไอเดียเข้ามา ให้จัดระเบียบเพื่อให้ทีมของคุณสามารถระบุลำดับความสำคัญและขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
ใช้สถานะกำหนดเองของ ClickUpเพื่อกำหนดสถานะของแต่ละไอเดียในกระบวนการทำงานของคุณ ทุกงานจะมีสถานะเพียงหนึ่งเดียว ทำให้ทีมของคุณเข้าใจความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่าง:
🟢 มีแนวโน้ม: ควรศึกษาเพิ่มเติม
🟡 ต้องการการอภิปราย: ต้องการความคิดเห็นจากกลุ่ม
🔵 กำลังดำเนินการ: ได้รับเลือกให้พัฒนา
แท็กงานของ ClickUpเพิ่มชั้นของบริบทเพิ่มเติม ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ไอเดียได้มากกว่าขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกลุ่มงานตามธีม ผู้ชม หรือความสำคัญ เช่น:
- #Q1Initiative: แนวคิดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายรายไตรมาส
- #DesignSprint: งานที่เกี่ยวข้องกับทีมออกแบบ
- #PriorityI: แนวคิดที่ต้องการความสนใจเร่งด่วน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่ตามระดับความเร่งด่วนดังนี้: ต่ำ ปานกลาง สูง และเร่งด่วน วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อน นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดของงานได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลลัพธ์ด้วย ClickUp Brain
เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วให้ใช้ AI เพื่อระดมความคิด ClickUp Brain มีความสามารถในการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม ช่วยสรุปประเด็นสำคัญ จัดระเบียบความคิด และขยายการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติต่อไป
ตัวอย่างเช่น หลังจากระดมความคิดแล้ว ให้สรุปใน 'รายการระดมความคิด' ของคุณเพื่อดูทันทีว่าไอเดียใดถูกทำเครื่องหมายว่า 'มีแนวโน้ม' หรือ 'กำลังดำเนินการ'
เมื่อแนวคิดต้องการการเสริมสร้างภาพ ให้บรรยายแนวคิดเป็นข้อความและปล่อยให้เครื่องมือ AI สร้างภาพจำลองหรือภาพตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วภายในงานหรือเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณสามารถระดมความคิดสโลแกนแคมเปญและสร้างภาพตัวอย่างหลายรูปแบบสำหรับการจัดวางโฆษณาหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงภาพได้ทันที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain ในแชทและความคิดเห็นของคุณเพื่อให้ทันข้อมูลล่าสุด คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ สรุปให้ฉัน เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดของแชทหรือดูสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณตรวจสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่เข้าร่วมการสนทนาช้าหรือทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ของการแทนที่การประชุมออนไลน์แบบ Zoom Brainstorms ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp SyncUp
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงานสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันถึง1,200 ครั้งต่อวัน ทำให้เสียเวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อกลับมาโฟกัสใหม่
และเนื่องจากมีเครื่องมือที่ผสานรวมกันน้อยกว่า 28% ทีมงานระยะไกลจึงมักต้องทำงานซ้ำในระบบที่แตกต่างกัน แพลตฟอร์มอย่าง Zoom แม้จะยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ แต่ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนเครื่องมือที่กระจัดกระจาย หลังจากทุกการประชุม Zoom คุณต้องกลับไปจัดการกับบันทึก งาน และไฟล์ต่างๆ ในแอปอื่นๆ อีก ทำให้บริบทขาดตอน
บางคนในพวกเรามีปัญหาในการเปลี่ยนบริบท การกระโดดจากการประชุมหนึ่งไปอีกการประชุมหนึ่ง แล้วกลับมาทำงานต่อ
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้ ClickUp SyncUp แทน Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม:
- ขจัดปัญหาการสลับบริบทด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์: ดำเนินการ SyncUp ได้โดยตรงใน ClickUp เพื่อเปลี่ยนไอเดียจากการประชุมให้กลายเป็นงานที่ติดตามผลได้ทันที
- อัตโนมัติบันทึกการประชุม: ให้ ClickUp Brain จัดการเอกสารโครงการแทนคุณ เพียงป้อนการถอดความจาก SyncUp เข้าไปในเครื่องมือ หรือคุณสามารถใช้ ปุ่ม Catch me up ใน ClickUp Brain และปล่อยให้มันสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน ClickUp Docs พร้อมแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงไว้
- รักษาความรู้อย่างต่อเนื่อง: จัดเก็บ, ค้นหา, และเรียกคืนคลิปการประชุมในอดีต, บันทึกการระดมความคิด, หรือการอัปเดตโครงการได้ทันทีด้วยระบบจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUp ทำให้ข้อมูลสถาบันสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
- เพิ่มความชัดเจนด้วยพลัง AI ด้วย ClickUp BrainGPT: ทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแอปเดสก์ท็อปที่ผสาน AI, การค้นหา และแอปที่เชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถทำงานแบบไม่ต้องใช้มือด้วยคำสั่งเสียงTalk-to-Textและผสาน ClickUp เข้ากับโมเดล AI ระดับพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
กรณีการใช้งานจริงสำหรับการระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสใน ClickUp
นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ สามารถนำ ClickUp ไปใช้ในทางปฏิบัติได้:
1. การระดมความคิดของทีมระดับโลก
เมื่อเพื่อนร่วมทีมของคุณกระจายอยู่ตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน การระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสจะช่วยให้ทุกเสียงไม่ตกหล่น สร้างรายการที่ใช้ร่วมกันที่ทุกคนสามารถเพิ่มไอเดียได้เมื่อมีแรงบันดาลใจ
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมภูมิภาค APAC, EMEA และสหรัฐอเมริกา สามารถรวบรวมคำขอฟีเจอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และนำมาตรวจสอบร่วมกันในภายหลัง การใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'น่าสนใจ' หรือ 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' จะช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของไอเดียได้อย่างชัดเจน
🔍 คุณทราบหรือไม่?มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตใจมีความสำคัญ: ความ 'น่าพึงพอใจ' ของห้องประชุม (แสงสว่าง, อุณหภูมิ, ความสะดวกสบาย) มีผลต่อ 'ความปลอดภัยทางจิตใจ' และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2. การวางแผนเนื้อหาและการพัฒนาแคมเปญ
สำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ การระดมความคิดแบบอะซิงค์ช่วยให้ไอเดียไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง ใช้ ClickUp Lists เพื่อรวบรวมธีมแคมเปญ ไอเดียบล็อก หรือแนวคิดสำหรับโซเชียลมีเดีย เพื่อนร่วมทีมสามารถแท็กเนื้อหาตามหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มข้อมูลอ้างอิง หรือแนบภาพประกอบเพื่ออธิบายบริบท
ต่อมา ทีมงานสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการหารือและระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำเพื่อการวางแผนแคมเปญครั้งต่อไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: 6 ตัวอย่างและกลยุทธ์การแผนผังกระบวนการ
3. การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์และการปรับปรุงกระบวนการ
การทบทวนแบบอะซิงค์ให้ทุกคนมีพื้นที่ในการสะท้อนความคิดอย่างตรงไปตรงมา หลังจากการสปรินต์ ทีมสามารถทิ้งบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ในรายการที่แชร์ร่วมกัน
เมื่อถึงเวลาสำหรับการเล่นย้อนยุคในชีวิตจริงของคุณ (in real time) ให้เข้าไปที่ช่องของทีมคุณเพื่อเริ่มการซิงค์อัพ
ในกรณีนั้น คุณสามารถพึ่งพา ClickUp AI-Notetaker ที่เชื่อถือได้เช่นกัน มันบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุม พร้อมดึงประเด็นการดำเนินการที่สำคัญและขั้นตอนต่อไปออกมา
4. การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
เมื่อแผนกต่างๆ ต้องการให้เข้าใจตรงกัน การระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสจะช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบ ทีมต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายผลิตภัณฑ์สามารถใช้รายการที่แชร์ร่วมกันเพื่อบันทึกปัญหาของลูกค้าหรือคำขอฟีเจอร์ต่างๆ เมื่อเกิดขึ้น
แท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยในการจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดเหล่านี้ตามความเร่งด่วน พื้นที่ผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มลูกค้า ต่อมา ผู้ตัดสินใจสามารถกรองตามแท็กเพื่อกำหนดว่าแนวคิดใดจะถูกรวมไว้ในแผนงานผลิตภัณฑ์
นี่คือสิ่งที่ Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจาก Airbnb กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การระดมความคิด, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
5. ความท้าทายด้านนวัตกรรมและการแข่งขันแฮกกาธอน
ClickUp สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน จัดการแข่งขันแฮกกาธอนเสมือนจริงโดยสร้างรายการเฉพาะที่ผู้เข้าร่วมสามารถโพสต์แนวคิด แนบต้นแบบ และโหวตด้วยอีโมจิหรือแสดงความคิดเห็นได้
อีกครั้ง ClickUp Brain สามารถสรุปแนวคิดสำคัญหรือสร้างบทสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้ผู้จัดงานคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือมีตารางเวลาอย่างไร
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
6. การประชุมแบบไม่พร้อมกันและการเริ่มต้นโครงการ
ไม่จำเป็นต้องมีการประชุม Zoom สำหรับการเริ่มต้นทุกโครงการ เริ่มต้นโครงการใหม่ด้วยการสร้างเธรดแชทที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถโพสต์เป้าหมาย อุปสรรค และคำถามของตนได้อย่างไม่พร้อมกัน
จากนั้น ให้ ClickUp Brain ช่วยรวบรวมประเด็นสำคัญและเป้าหมายหลักไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณได้สรุปที่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุมทีมครั้งต่อไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้การระดมความคิดที่มีโครงสร้างเทคนิคการเขียนความคิดแบบ 6-3-5(หรือที่รู้จักในชื่อ 'วิธี 635') ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1968 โดย Bernd Rohrbach ผู้เข้าร่วมหกคนเขียนความคิดสามข้อในเวลาห้านาที หมุนเวียนและทำซ้ำ ในเวลา 30 นาที คุณจะได้ความคิด 108 ข้อ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในการระดมความคิดแบบอะซิงโครนัส
การระดมความคิดแบบอะซิงค์ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีความชัดเจน มีโครงสร้าง และการมีส่วนร่วมอย่างเปิดกว้าง ClickUp นำเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งหมดมารวมกัน แต่การใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างไรคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: กำหนดวาระการประชุมและจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนเริ่มการระดมความคิด ในเอกสาร ClickUp ให้เพิ่มข้อความสั้น ๆ หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขเพื่อให้ทุกคนทราบว่าการหารือเกี่ยวกับอะไร
- รวมทุกเขตเวลา: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเพื่อนร่วมงานทั่วโลกโดยการแชร์บันทึกการประชุม SyncUp หรือแท็กพวกเขาโดยตรง วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดได้สะดวกตามเวลาของตนเองโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตารางการประชุม
- ทำให้ข้อเสนอแนะเข้าถึงได้และครอบคลุม: เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น, ปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ, หรือตอบกลับสั้นๆ ด้วยคลิปสำหรับแนวคิดเฉพาะ โดยรักษาการสนทนาให้เป็นลำดับเพื่อคงบริบท
- บันทึกขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน: มอบหมายงาน ระบุผู้รับผิดชอบ และสรุปการดำเนินการติดตามผลใน ClickUp Docs เมื่อมีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว
- ทบทวนและปรับปรุงแนวคิดอย่างสม่ำเสมอ: กำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบงานแบบไม่พร้อมกันเพื่อติดตามความคืบหน้า ทบทวนแนวคิด และปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อโครงการมีการพัฒนา เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์ยังคงเปิดกว้างและต่อเนื่อง
- กำหนดกรอบเวลาในการตอบสนอง: กำหนดเส้นเวลาที่ชัดเจนสำหรับการให้ข้อมูล (เช่น ขอให้เพื่อนร่วมทีมเพิ่มความคิดเห็นภายในวันศุกร์) เพื่อรักษาความต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้การสนทนาหยุดชะงัก
- สมดุลข้อมูลที่เขียนและภาพ: ผสมผสานแนวคิดที่เป็นข้อความกับภาพจำลองหรือแผนภาพในแผนผังความคิดของคุณสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อนหรือนามธรรม
- เฉลิมฉลองการมีส่วนร่วม: ให้การยอมรับไอเดียที่ยอดเยี่ยมอย่างเปิดเผยผ่านการตอบกลับด้วยอีโมจิ, การกล่าวชื่นชม, หรือการติดตามผลสั้น ๆ การเสริมแรงทางบวกช่วยสร้างความมั่นใจในการสร้างสรรค์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ:ใช้การผสานการทำงานระหว่าง Zoom และ ClickUpเพื่อเริ่มการประชุมจากงานใน ClickUp บันทึกการบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ และแนบบันทึกย่อในที่ที่มีการหารือเกี่ยวกับไอเดีย
🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ยุคแรกสุดสำหรับการตัดสินใจและการระดมความคิดในกลุ่มคือระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(EIES) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างปี 1974 ถึง 1978 ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซีย์ เพื่อรองรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและการแก้ปัญหาแบบกลุ่ม
ไอเดียใหญ่ครั้งต่อไปของคุณเริ่มต้นด้วยการซิงค์อัพ
การระดมความคิดไม่จำเป็นต้องทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้าหรือเปลืองพื้นที่ในปฏิทิน ทำไมต้องสลับไปมาระหว่าง Zoom กับแอปอื่นอีก 10 ตัว ในเมื่อคุณสามารถทำทุกอย่างได้ใน ClickUp? ด้วย ClickUp SyncUps ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจับประเด็น พูดคุย และดำเนินการตามไอเดียต่าง ๆ จะถูกรวบรวมไว้ที่เดียว
ClickUp Chat ช่วยให้การทำงานร่วมกันอยู่ในบริบทที่เหมาะสม ClickUp Brain ติดตามทุกไอเดียและเปลี่ยนไอเดียที่ดีที่สุดให้กลายเป็นบรีฟสร้างสรรค์ และ ClickUp Clips ช่วยให้คุณแบ่งปันความคิดได้อย่างไม่จำกัดเวลาโดยไม่ต้องจองเวลาในปฏิทิน
ก่อนที่การประชุมระดมความคิดผ่าน Zoom แบบ 'เร็วๆ' ครั้งต่อไปของคุณจะกลายเป็นการประชุมยาวสองชั่วโมงอีกครั้งลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีและทำให้ทุกความคิดมีค่า 💭
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ใช่ SyncUp ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดผ่านการโทรด้วยวิดีโอหรือเสียงแบบทันทีภายใน ClickUp โดยทุกความคิด บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการจะถูกเชื่อมโยงกับช่องหรือการสนทนาข้อความโดยตรงโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถแชร์หน้าจอใน SyncUp หรือแชร์ลิงก์ไปยัง ClickUp Whiteboard ในเธรด SyncUp ได้ ดูการบันทึกการประชุมหรือกลับไปที่เธรดสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
ให้อยู่ภายใต้ 30 นาที. เซสชั่นสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นช่วยให้ทีมสามารถรักษาความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่เกิดความเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบันทึกการประชุมแบบไม่พร้อมกันและการติดตามผลยังคงดำเนินต่อไปใน ClickUp.
แปลงไอเดียที่เลือกให้เป็นงานใน ClickUp จัดหมวดหมู่ตามความสำคัญหรือผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบความคืบหน้าผ่านมุมมองหรือแดชบอร์ด
ใช่ คุณสามารถเริ่มการโทรจากมุมมองกระดานไวท์บอร์ดหรือมุมมองเอกสารที่เพิ่มในรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ที่มีช่องทาง (Channel) ที่เชื่อมโยงอยู่ได้ ในการเชื่อมโยงช่องทางกับมุมมองนั้น ผู้ใช้ต้องไปที่มุมมองในรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่นั้น และคลิกที่ "เพิ่มช่องทาง" (Add Channel) ที่มุมบนซ้าย