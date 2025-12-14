บล็อก ClickUp

วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
14 ธันวาคม 2568

เวลา 9:30 น. และปฏิทินของคุณระบุว่า 'ระดมความคิดทีม' คุณเข้าร่วม Zoom พร้อมกาแฟในมือ พร้อมที่จะคิดใหญ่ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณใช้เวลาสิบนาทีแรกไปกับการรอให้ทุกคนปิดเสียง แชร์หน้าจอ หรือ 'กำลังจะจบการโทรอีกสายหนึ่ง'

การระดมความคิดแบบดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมในปัจจุบัน ความคิดมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด ทีมกระจายอยู่คนละเขตเวลา และไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานได้ดีในการประชุมสด

นั่นคือเหตุผลที่การระดมความคิดแบบเคลื่อนที่ด้วยClickUp SyncUpsเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล คุณสามารถทิ้งไอเดีย ตอบสนอง หรือบันทึกความคิดเมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้น (ไม่ใช่เมื่อลิงก์การประชุมบอกให้ทำ)

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp และเปลี่ยนการสนทนาเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ 🏁

ทำไมการระดมความคิดบน SyncUps ถึงดีกว่า Zoom: สรุปสั้น ๆ

  • การระดมความคิดผ่าน Zoom ทำให้ทีมทำงานช้าลง เนื่องจากความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา การขัดขวางการผลิต และการบันทึกข้อมูลที่ไม่ดี ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายตัวในยุคปัจจุบัน
  • ClickUp SyncUps ช่วยให้การระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสเป็นไปได้. มันช่วยให้ทีมสามารถบันทึกไอเดียและการอัปเดตได้โดยตรงจาก รายการ, มุมมองเอกสาร, และมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
  • การสนทนาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับงาน ด้วยการเชื่อมโยง SyncUp ทุกครั้งกับงานที่เกี่ยวข้องและบริบทของโครงการโดยอัตโนมัติ ทำให้การกระจายเครื่องมือลดลง และความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
  • การป้อนข้อมูลแบบอะซิงโครนัสช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และความชัดเจน ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ตอบสนอง และต่อยอดแนวคิดได้ตามจังหวะของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่คนละเขตเวลา
  • ClickUp Brain เปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็ว. มันสรุปการสนทนา, แสดงรายการที่ต้องดำเนินการ, และช่วยให้ทีมเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่การส่งมอบโดยไม่ต้องมีการประชุม Zoom อีกครั้ง

ปัญหาของการประชุมระดมความคิดแบบดั้งเดิม

การระดมความคิดผ่านการโทรสดเคยมีเหตุผลเมื่อทีมทำงานร่วมกันในห้องเดียวกันและมีผนังและกระดานไวท์บอร์ดร่วมกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานที่กระจายตัวในปัจจุบันต้องการวิธีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดโดยไม่ต้องเผชิญกับเสียงรบกวน ความยุ่งยากในการจัดตารางเวลา หรือการสูญเสียแรงผลักดัน

นี่คือสิ่งที่ทำให้การประชุมระดมความคิดแบบดั้งเดิมไม่ประสบผลสำเร็จ 👇

1. เสียงที่แข่งขันกันทำให้การอภิปรายอ่อนแอลง

ในการสนทนาทางโทรศัพท์แบบสด มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งนำไปสู่การเกิดคอขวดทางความคิดที่เรียกว่าการบล็อกการผลิต

ในขณะที่สมาชิกในทีมคนหนึ่งกำลังพูด คนอื่นๆ อาจสูญเสียความคิดหรือลังเลที่จะขัดจังหวะ หากเพิ่มบุคลิกที่โดดเด่นหรือเสียงของผู้อาวุโสที่คอยชี้นำการสนทนา การระดมความคิดก็จะกลายเป็นเรื่องซ้ำซาก

🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเซสชันระดมความคิดเป็นกลุ่มได้รับความนิยมจากอเล็กซ์ เอฟ. ออสบอร์น(ผู้บริหารด้านโฆษณา) ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี 1953 ชื่อ Applied Imagination เขาเป็นผู้บัญญัติคำว่า 'brainstorming' (เทคนิคการสร้างสรรค์ของกลุ่ม) และวางกฎเกณฑ์เช่น 'เลื่อนการตัดสิน' 'ต้อนรับความคิดที่แปลกใหม่' และ 'ต่อยอดจากความคิดของผู้อื่น'

2. ความล่าช้าในการจัดตารางทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงัก

การพยายามหาช่วงเวลาเดียวที่เหมาะกับทุกทีม ทุกเขตเวลา และตารางงานสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องน่าปวดหัว ความล่าช้าในการจัดตารางเวลานี้มักทำให้โครงการที่ต้องการข้อมูลและการปรับปรุงอย่างรวดเร็วต้องหยุดชะงัก

และแม้เมื่อทุกคนมาร่วมประชุมกันแล้วความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoomก็เกิดขึ้น นอกจากนี้ การประชุมที่ยาวนานและต่อเนื่องยังทำให้ผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจและขาดแรงบันดาลใจ แทนที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ พวกเขากลับต้องขยายระยะเวลาและลดแรงผลักดันก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการเสียอีก

3. ความกดดันและการปรับตัวจำกัดความคิดสร้างสรรค์

การประชุมระดมความคิดแบบดั้งเดิมมักขัดขวางความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่จะปลดปล่อยมัน ผู้เข้าร่วมหลายคนมักเก็บตัวเพราะความกังวลเกี่ยวกับการประเมินผล(ความกลัวการถูกตัดสิน) ซึ่งเป็นความลังเลที่จะแบ่งปันความคิดที่กล้าหาญหรือยังไม่สมบูรณ์ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือผู้นำ

บางคนเพียงแค่ 'นั่งเฉย' ในระหว่างการประชุม (การไม่ทุ่มเทในการทำงานกลุ่ม) โดยคิดว่าคนอื่นจะช่วยเหลือเพียงพอ เมื่อเวลาผ่านไป ทีมมักจะโน้มเอียงไปหาความคิดที่ 'ปลอดภัย' และเกิดการคิดแบบกลุ่ม (groupthink) ซึ่งทำให้ข้อเสนอแนะแรกๆ ครอบงำการสนทนา และเหลือพื้นที่น้อยมากสำหรับนวัตกรรมที่แท้จริง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้เทคนิคการระดมสมองแบบSCAMPER ในการประชุมครั้งต่อไปของคุณเพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของทีม เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับแนวคิดของคุณ:

คุณสามารถ 'แทนที่', 'รวม', หรือ 'ปรับใช้' อะไรได้บ้าง? คุณสามารถ 'ปรับเปลี่ยน' หรือ 'ขยาย' มันเพื่อสร้างผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นได้หรือไม่? บางทีคุณอาจ 'นำไปใช้' ในทางใหม่, 'กำจัด' สิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่า, หรือ 'จัดเรียงใหม่' ลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สดใหม่ นี่คือวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการเปลี่ยนความคิดธรรมดาให้กลายเป็นโซลูชันที่ก้าวล้ำ

4. บันทึกที่สูญหายทำให้การติดตามผลไม่สมบูรณ์

เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ข้อมูลเชิงลึกส่วนใหญ่จะหายไป เว้นแต่จะมีใครสักคนบันทึกทุกความคิดไว้ด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะไม่มีศูนย์กลางที่รวบรวมหรือพัฒนาความคิดเหล่านั้นได้ แม้ว่า Zoom จะมีการบันทึกการประชุมพื้นฐาน แต่ไฟล์เหล่านั้นมักถูกฝังอยู่ในโฟลเดอร์บนคลาวด์และขาดบันทึกการถอดความที่สามารถค้นหาได้หรือเครื่องมือติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้

การขาดความชัดเจนนี้ทำให้เกิดการซ้ำซ้อน การไม่มีส่วนร่วม และความสงสัยในคุณค่าของการประชุมระดมความคิดในอนาคต

📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินว่าการประชุมของพวกเขามีประสิทธิภาพสูง

การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่

เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยAI Notetaker แปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงและการประชุมใดที่แค่เสียเวลาจากวันทำงานของทีมคุณ!

ClickUp SyncUp คืออะไร และทำไมถึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการระดมความคิด?

ClickUp SyncUps: แทนที่การประชุม Zoom ที่กำลังจะมาถึงเพื่อจัดการข้อมูลและกิจกรรมในปฏิทิน
บันทึกการระดมความคิดและจับขั้นตอนถัดไปได้ทันทีด้วย ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มการสนทนาเสียงหรือวิดีโอได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้จากแชทDM หรือช่องทางใด ๆใน ClickUpเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับไอเดีย แบ่งปันอัปเดต หรือสรุปขั้นตอนถัดไป แต่ละการบันทึกจะเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทำให้การสนทนาเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและติดตามได้

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการคิดสร้างสรรค์ 👀

1. เชื่อมโยงการอภิปรายกับโครงการและงาน

SyncUps ช่วยให้คุณเริ่มการโทร บันทึกการอัปเดต หรือแชร์ไอเดียได้โดยตรงในการสนทนาภายในพื้นที่ทำงานของคุณ (ทั้งช่องทางและข้อความส่วนตัว) วิธีนี้ช่วยให้การพูดคุย ไอเดีย และข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวกับงานของคุณ จึงไม่มีอะไรสูญหายไปกับหลุมดำ

วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
เข้าร่วมการสนทนาแบบรวดเร็วและร่วมมือกันผ่าน SyncUps ใน ClickUp Chat

ด้วยวิธีนี้ แต่ละการสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ และทุกคนที่ "กำลังดู" ช่องนั้นหรือ "ติดตาม" งานนั้นจะมีบริบทครบถ้วน ดังนั้น หากผู้นำต้องการระบุผู้ที่เป็นอุปสรรคในงาน A ก็สามารถเข้าถึงเธรดได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาในการทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ใหม่

สำหรับการระดมความคิดแบบอะซิงโครนัส ให้ข้ามการโทรสดและบันทึกคลิป ClickUpแยกต่างหากเพื่อนำเสนอไอเดียหรือแบ่งปันข้อเสนอแนะ บันทึกเซสชันการระดมความคิดเทคนิคการสร้างไอเดีย หรือการอัปเดตของทีมของคุณด้วยเช่นกัน

ClickUp Clips: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
บันทึกหน้าจอของคุณหรือแชร์คลิปเสียงได้ทันทีด้วย ClickUp Clips

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนวิดีโอ, เพิ่มบันทึกที่มีเวลา, และให้การสนทนาดำเนินต่อไปแบบไม่พร้อมกัน. จากนั้นคุณสามารถนำคลิปไปวางไว้ในเอกสาร, ความคิดเห็น, หรือแชทได้. ทีมของคุณจะได้รับคำแนะนำในเวลาของตัวเอง และคุณจะได้เวลาคืนมาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน.

2. สนับสนุนการคิดอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีการรบกวน

การระดมความคิดแบบดั้งเดิมกดดันให้ผู้คนคิดเร็วและพูดออกมา SyncUp กลับทิศทางนั้น เพื่อนร่วมทีมสามารถตรวจสอบไอเดียเมื่อพร้อม ตอบกลับในหัวข้อของ SyncUp และแปลงคำตอบเหล่านั้นเป็นงานในภายหลัง

ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถต่อยอดความคิดของกันและกันได้อย่างไม่พร้อมกัน

ในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom, ClickUp มอบเวลาให้กับนักคิดที่ชอบเก็บตัวและวิเคราะห์ได้มีเวลาสำหรับการคิดอย่างลึกซึ้งมากขึ้น, กำจัดอุปสรรคในการผลิตและความกลัวการถูกตัดสิน. ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และผลลัพธ์ที่ได้คือสระน้ำของความคิดที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.

3. ความสามารถในการอ้างอิงถึงการอภิปรายและคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณหลังจากนั้น

ต่างจากการประชุมผ่าน Zoom แบบดั้งเดิม SyncUp ช่วยให้การระดมความคิดดำเนินต่อไปและเข้าถึงได้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง เมื่อมีการบันทึก วิดีโอ บันทึกย่อ และการตัดสินใจแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับโครงการของคุณ ดังนั้นจึงสร้างคลังข้อมูลความคืบหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์ไว้เสมอ

แทนที่จะถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงเวลาการประชุมที่กำหนดไว้เพียงครั้งเดียว ทีมของคุณสามารถเพิ่มไอเดีย ความคิดเห็น และการตอบกลับได้ตลอดเวลาเมื่อมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์ม เชื่อมต่องาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันการค้นหาด้วย AI ของ ClickUp AI Enterpriseช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลได้ในไม่กี่วินาทีด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย

ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถขอให้ Brain จัดเตรียมรายละเอียดการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม SyncUp ของสัปดาห์ที่แล้วให้คุณได้

สร้างสรุปการประชุมโดยใช้ฟีเจอร์ Summarize ของ ClickUp Brain ในแถบด้านขวา
สร้างสรุปการประชุมโดยใช้ฟีเจอร์ Summarize ของ ClickUp Brain ในแถบด้านขวา

วิธีดำเนินการระดมความคิดแบบอะซิงโครนผ่าน ClickUp SyncUp

ทีมครีเอทีฟ ทีมการตลาด และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังรู้สึกถึงแรงกดดันจากการประชุมแบบเรียลไทม์ที่ชะลอความก้าวหน้า ทำให้การตัดสินใจกระจัดกระจาย และฝังความคิดสร้างสรรค์ไว้ในบันทึกที่ไม่มีใครย้อนกลับไปดูอีก

เป็นที่ชัดเจนว่ารูปแบบการระดมความคิดแบบเดิมไม่สอดคล้องกับความเร็วและความยืดหยุ่นที่ทีมสมัยใหม่ต้องการ นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมหันมาใช้ClickUp

ClickUp คือ AI Workspace ที่ผสานรวมแห่งแรกของโลกรวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
รวมการสื่อสาร เอกสาร งาน และบันทึกทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp

ด้วย SyncUp ความคิดจะไม่หายไปหลังการประชุม—แต่จะอยู่เคียงข้างกับงาน เอกสาร ความคิดเห็น และสรุปข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผลลัพธ์ที่ได้คือ กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ชัดเจน และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

เมื่อสิ้นสุดวัน ClickUp จะขจัดรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนทั้งหมด เพื่อให้ได้บริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน

หากคุณต้องการลดการประชุม เร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทำให้ทุกการอัปเดตสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นี่คือวิธีเปลี่ยนการประชุมระดมสมองผ่าน Zoom ภายในองค์กรของคุณด้วย ClickUp SyncUp 🧩

ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการระดมความคิดใน ClickUp

เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าClickUp List ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางไอเดียของคุณ โดยแต่ละClickUp Taskสามารถแทนแนวคิด แคมเปญ หรือฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ที่นี่ คุณต้องเชื่อมต่อ Chat Channel ก่อนที่จะเริ่ม SyncUp ในมุมบนซ้ายของมุมมอง ให้คลิก Add Channel

คลิก 'เพิ่มช่องทาง' เพื่อเชื่อมต่อช่องทางแชท ClickUp กับพื้นที่ของคุณ
คลิก 'เพิ่มช่องทาง' เพื่อเชื่อมต่อช่องทางแชท ClickUp กับพื้นที่ของคุณ

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่ไอเดียตามธีม, ความสำคัญ, หรือเป้าหมาย และเพิ่มแท็กเพื่อการกรองอย่างรวดเร็วและมอบหมายผู้ร่วมงานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องมุ่งเน้นไปที่ใด

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ภายในงานใน ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:

  • ประเภทไอเดีย: เลือกจากตัวเลือก เช่น การออกแบบ, การคัดลอก, คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, หรือแนวคิดแคมเปญ
  • ระดับผลกระทบ: ให้คะแนนคุณค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละแนวคิดเป็น สูง กลาง หรือ ต่ำ
  • คะแนนความเป็นไปได้: ใช้มาตราส่วนตัวเลข (1-5) เพื่อประเมินว่าความคิดนั้นมีความเป็นไปได้หรือใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด
  • กลุ่มเป้าหมาย: ระบุให้ชัดเจนว่าแนวคิดนี้เหมาะสำหรับใคร (เช่น ผู้ใช้ใหม่, ลูกค้าองค์กร, หรือ Gen Z)

🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: หากทีมของคุณชอบรูปแบบที่มองเห็นภาพได้ ให้เปิดClickUp Whiteboardที่เชื่อมโยงกับรายการเดียวกัน มันจะมอบพื้นที่ร่วมกันที่สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งทุกคนสามารถสร้างบอร์ดไอเดียเพื่อระดมความคิดในเวลาเดียวกัน เห็นการแก้ไขของกันและกันแบบเรียลไทม์ และมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียพร้อมกัน

ClickUp Whiteboards: แทนที่จะผสาน Zoom, เรียนรู้วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
ระดมความคิดอย่างอิสระและเปลี่ยนทุกไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงด้วย ClickUp Whiteboard

ใช้เครื่องมือการคิดเชิงออกแบบเช่น รูปทรง, กระดาษโน้ต, ตัวเชื่อมต่อ, และการวาดภาพด้วยมือ เพื่อวางแผนความคิดหรือขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน. ที่นี่ คุณสามารถสร้างและเชื่อมโยง ClickUp Tasks หรือ Docs ได้, โดยเปลี่ยนรูปทรงหรือโน้ตให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากแคนวาส.

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการ SyncUp เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดของคุณ

เมื่อรายการระดมความคิดหรือกระดานไวท์บอร์ดของคุณพร้อมแล้ว ให้บันทึกการซิงค์อัพเพื่อแบ่งปันความคิดเริ่มต้น ทิศทางเชิงสร้างสรรค์ หรือการนำเสนอการออกแบบเบื้องต้นกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ

นี่คือวิธีทำ:

1. เริ่มการซิงค์อัพโดยตรงจาก:

  • งาน (เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดเฉพาะ)
  • เอกสาร (สำหรับอธิบายรายละเอียดคร่าวๆ ของงานสร้างสรรค์)
  • ไวท์บอร์ด (เพื่อนำเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงกันให้เห็นภาพ)
ClickUp SyncUp: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
คลิกไอคอน SyncUp (สัญลักษณ์กล้องหรือวิดีโอ) ในแถบเครื่องมือหรือส่วนหัวเพื่อเริ่มการโทรของคุณ

2. กดไอคอนบันทึกในแถบเครื่องมือ SyncUp เพื่อบันทึกเซสชันของคุณ

ClickUp SyncUps: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
คลิกปุ่มการประชุมที่เกี่ยวข้องบนแถบเครื่องมือเพื่อใช้เสียง วิดีโอ หรือการแชร์หน้าจอเพื่อนำเสนอภาพประกอบโดยใช้ ClickUp SyncUps

เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยการแชร์ลิงก์ SyncUp หรือเชิญจากแถบด้านข้างหากใครก็ตามสามารถเข้าร่วมหรือทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

ขั้นตอนที่ 3: เชิญชวนให้ทีมระยะไกลมีส่วนร่วมแบบอะซิงโครนัส

ตอนนี้ที่การบันทึก SyncUp ของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ถึงเวลาที่ทีมจะเข้าร่วมแบบไม่พร้อมกันได้แล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเวลาหรือตารางเวลาใดก็ตาม

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสได้:

1. เข้าถึงการบันทึก (คลิป) จากศูนย์คลิปหลังจากที่การซิงค์ของคุณเสร็จสิ้น

เข้าถึง Clips Hub จากแถบด้านซ้าย: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
เข้าถึง Clips Hub จากแถบด้านซ้าย

2. คัดลอกลิงก์บันทึกสาธารณะ และแชร์ในช่องแชทของคุณ หรือแท็กเพื่อนร่วมทีมโดยตรง ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถรับชมการบันทึกได้ตามความสะดวก

ClickUp SyncUps: คัดลอกลิงก์ SyncUp (แทนลิงก์ Zoom) เพื่อแชร์ภายในแพลตฟอร์มหรือบัญชี Zoom
เข้าถึงการบันทึกของ SyncUp ของคุณและเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ทุกคนทราบได้ทันทีว่ามันเกี่ยวกับอะไร

ทีมสามารถทำได้ดังนี้:

  • ตอบกลับความคิดเห็นที่มีอยู่, เพิ่มความคิดเห็นใหม่ในจุดเวลาที่ระบุ หรือแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ
  • บันทึกคลิปสั้นของตนเอง ตอบกลับโดยเพิ่มความคิดเห็นด้วยภาพหรือแนวคิดทางเลือก
  • วางบันทึก รูปภาพ หรือไฟล์ ลงในภารกิจที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรง
ClickUp SyncUps: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
เพิ่มความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาโดยตรงบนการบันทึกของ SyncUp

ที่นี่ClickUp Chatก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน ทำให้ง่ายต่อการขับเคลื่อนไอเดียให้เดินหน้าต่อไป ไม่ว่าทีมของคุณจะกำลังระดมความคิดแบบเรียลไทม์หรือจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในภายหลังหลายชั่วโมงก็ตาม

ClickUp Chat: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
แชร์การอัปเดตทั่วทั้งทีมโดยการโพสต์ในข้อความประกาศ, การสนทนา, หรือข้อความไอเดียใน ClickUp Chat

นี่คือวิธีที่แชทช่วยให้คุณเชื่อมต่อและมีระเบียบ:

  • จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือโครงการด้วยการสนทนาแบบมีลำดับ ทำให้การติดตามข้อเสนอแนะและงานที่ต้องติดตามง่ายขึ้น
  • แท็กเพื่อนร่วมทีมหรือทั้งทีมด้วยการกล่าวถึง @ในทุกงานใหม่เพื่อแจ้งเตือนพวกเขาทันทีและดึงความสนใจไปที่การอัปเดตที่สำคัญ
  • แชทแบบส่วนตัวด้วย ข้อความโดยตรง สำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็ว หรือสร้าง ช่องทาง เฉพาะสำหรับแคมเปญ ลูกค้า หรือโปรเจกต์ต่างๆ

เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ สนุกสนาน คุณสามารถเพิ่มอีโมจิแบบกำหนดเองในแชทของคุณได้ ทำให้ทุกการสนทนาเต็มไปด้วยบุคลิกภาพและพลังงาน

ขั้นตอนที่ 4: จัดกลุ่มงานใน ClickUp ด้วยแท็กหรือสถานะ

เมื่อเริ่มมีไอเดียเข้ามา ให้จัดระเบียบเพื่อให้ทีมของคุณสามารถระบุลำดับความสำคัญและขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
สร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ

ใช้สถานะกำหนดเองของ ClickUpเพื่อกำหนดสถานะของแต่ละไอเดียในกระบวนการทำงานของคุณ ทุกงานจะมีสถานะเพียงหนึ่งเดียว ทำให้ทีมของคุณเข้าใจความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่าง:

🟢 มีแนวโน้ม: ควรศึกษาเพิ่มเติม

🟡 ต้องการการอภิปราย: ต้องการความคิดเห็นจากกลุ่ม

🔵 กำลังดำเนินการ: ได้รับเลือกให้พัฒนา

แท็กงานของ ClickUpเพิ่มชั้นของบริบทเพิ่มเติม ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ไอเดียได้มากกว่าขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกลุ่มงานตามธีม ผู้ชม หรือความสำคัญ เช่น:

  • #Q1Initiative: แนวคิดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายรายไตรมาส
  • #DesignSprint: งานที่เกี่ยวข้องกับทีมออกแบบ
  • #PriorityI: แนวคิดที่ต้องการความสนใจเร่งด่วน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่ตามระดับความเร่งด่วนดังนี้: ต่ำ ปานกลาง สูง และเร่งด่วน วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อน นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดของงานได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลลัพธ์ด้วย ClickUp Brain

เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วให้ใช้ AI เพื่อระดมความคิด ClickUp Brain มีความสามารถในการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม ช่วยสรุปประเด็นสำคัญ จัดระเบียบความคิด และขยายการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติต่อไป

ClickUp Brain: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
ขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์พื้นที่ทำงานของคุณและให้ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หลังจากระดมความคิดแล้ว ให้สรุปใน 'รายการระดมความคิด' ของคุณเพื่อดูทันทีว่าไอเดียใดถูกทำเครื่องหมายว่า 'มีแนวโน้ม' หรือ 'กำลังดำเนินการ'

เมื่อแนวคิดต้องการการเสริมสร้างภาพ ให้บรรยายแนวคิดเป็นข้อความและปล่อยให้เครื่องมือ AI สร้างภาพจำลองหรือภาพตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วภายในงานหรือเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณสามารถระดมความคิดสโลแกนแคมเปญและสร้างภาพตัวอย่างหลายรูปแบบสำหรับการจัดวางโฆษณาหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงภาพได้ทันที

ClickUp Brain: สร้างภาพ AI ภายใน ClickUp Whiteboards เพื่อสนับสนุนการระดมความคิดแทนการหันไปใช้ไอคอน Zoom: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในทีมบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
ทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงด้วยการสร้างภาพบนไวท์บอร์ดโดยตรงด้วย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain ในแชทและความคิดเห็นของคุณเพื่อให้ทันข้อมูลล่าสุด คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ สรุปให้ฉัน เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดของแชทหรือดูสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณตรวจสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่เข้าร่วมการสนทนาช้าหรือทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของการแทนที่การประชุมออนไลน์แบบ Zoom Brainstorms ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp SyncUp

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงานสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันถึง1,200 ครั้งต่อวัน ทำให้เสียเวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อกลับมาโฟกัสใหม่

และเนื่องจากมีเครื่องมือที่ผสานรวมกันน้อยกว่า 28% ทีมงานระยะไกลจึงมักต้องทำงานซ้ำในระบบที่แตกต่างกัน แพลตฟอร์มอย่าง Zoom แม้จะยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ แต่ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนเครื่องมือที่กระจัดกระจาย หลังจากทุกการประชุม Zoom คุณต้องกลับไปจัดการกับบันทึก งาน และไฟล์ต่างๆ ในแอปอื่นๆ อีก ทำให้บริบทขาดตอน

บางคนในพวกเรามีปัญหาในการเปลี่ยนบริบท การกระโดดจากการประชุมหนึ่งไปอีกการประชุมหนึ่ง แล้วกลับมาทำงานต่อ

นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้ ClickUp SyncUp แทน Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม:

  • ขจัดปัญหาการสลับบริบทด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์: ดำเนินการ SyncUp ได้โดยตรงใน ClickUp เพื่อเปลี่ยนไอเดียจากการประชุมให้กลายเป็นงานที่ติดตามผลได้ทันที
  • อัตโนมัติบันทึกการประชุม: ให้ ClickUp Brain จัดการเอกสารโครงการแทนคุณ เพียงป้อนการถอดความจาก SyncUp เข้าไปในเครื่องมือ หรือคุณสามารถใช้ ปุ่ม Catch me up ใน ClickUp Brain และปล่อยให้มันสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน ClickUp Docs พร้อมแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงไว้
ให้ ClickUp Brain แจ้งข้อมูลอัปเดตที่คุณพลาดไป: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
ให้ ClickUp Brain แจ้งข้อมูลอัปเดตที่คุณอาจพลาดไป
  • รักษาความรู้อย่างต่อเนื่อง: จัดเก็บ, ค้นหา, และเรียกคืนคลิปการประชุมในอดีต, บันทึกการระดมความคิด, หรือการอัปเดตโครงการได้ทันทีด้วยระบบจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUp ทำให้ข้อมูลสถาบันสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
  • เพิ่มความชัดเจนด้วยพลัง AI ด้วย ClickUp BrainGPT: ทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแอปเดสก์ท็อปที่ผสาน AI, การค้นหา และแอปที่เชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถทำงานแบบไม่ต้องใช้มือด้วยคำสั่งเสียงTalk-to-Textและผสาน ClickUp เข้ากับโมเดล AI ระดับพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
เข้าถึง LLM หลายตัวจากพื้นที่ทำงาน ClickUp BrainGPT แบบรวมศูนย์: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
เข้าถึงเครื่องมือ AI ต่างๆ จากพื้นที่รวมศูนย์เพียงแห่งเดียวภายใน ClickUp BrainGPT

กรณีการใช้งานจริงสำหรับการระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสใน ClickUp

นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ สามารถนำ ClickUp ไปใช้ในทางปฏิบัติได้:

1. การระดมความคิดของทีมระดับโลก

เมื่อเพื่อนร่วมทีมของคุณกระจายอยู่ตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน การระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสจะช่วยให้ทุกเสียงไม่ตกหล่น สร้างรายการที่ใช้ร่วมกันที่ทุกคนสามารถเพิ่มไอเดียได้เมื่อมีแรงบันดาลใจ

ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมภูมิภาค APAC, EMEA และสหรัฐอเมริกา สามารถรวบรวมคำขอฟีเจอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และนำมาตรวจสอบร่วมกันในภายหลัง การใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'น่าสนใจ' หรือ 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' จะช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของไอเดียได้อย่างชัดเจน

🔍 คุณทราบหรือไม่?มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตใจมีความสำคัญ: ความ 'น่าพึงพอใจ' ของห้องประชุม (แสงสว่าง, อุณหภูมิ, ความสะดวกสบาย) มีผลต่อ 'ความปลอดภัยทางจิตใจ' และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

2. การวางแผนเนื้อหาและการพัฒนาแคมเปญ

สำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ การระดมความคิดแบบอะซิงค์ช่วยให้ไอเดียไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง ใช้ ClickUp Lists เพื่อรวบรวมธีมแคมเปญ ไอเดียบล็อก หรือแนวคิดสำหรับโซเชียลมีเดีย เพื่อนร่วมทีมสามารถแท็กเนื้อหาตามหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มข้อมูลอ้างอิง หรือแนบภาพประกอบเพื่ออธิบายบริบท

ต่อมา ทีมงานสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการหารือและระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำเพื่อการวางแผนแคมเปญครั้งต่อไป

คลิกที่ ClickUp Brain ภายใน ClickUp Chat เพื่ออัปเดตคุณ: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
ขอให้ Clickup Brain สรุปข้อมูลในช่องแชทให้คุณ

3. การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์และการปรับปรุงกระบวนการ

การทบทวนแบบอะซิงค์ให้ทุกคนมีพื้นที่ในการสะท้อนความคิดอย่างตรงไปตรงมา หลังจากการสปรินต์ ทีมสามารถทิ้งบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ในรายการที่แชร์ร่วมกัน

เมื่อถึงเวลาสำหรับการเล่นย้อนยุคในชีวิตจริงของคุณ (in real time) ให้เข้าไปที่ช่องของทีมคุณเพื่อเริ่มการซิงค์อัพ

ในกรณีนั้น คุณสามารถพึ่งพา ClickUp AI-Notetaker ที่เชื่อถือได้เช่นกัน มันบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุม พร้อมดึงประเด็นการดำเนินการที่สำคัญและขั้นตอนต่อไปออกมา

ClickUp Sync Up + AI ผู้ช่วยจดบันทึก: วิธีแทนที่การระดมความคิดภายในผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
ติดตามทุกนาทีของการประชุมของคุณและสร้างสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย ClickUp AI Notetaker

4. การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

เมื่อแผนกต่างๆ ต้องการให้เข้าใจตรงกัน การระดมความคิดแบบอะซิงโครนัสจะช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบ ทีมต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายผลิตภัณฑ์สามารถใช้รายการที่แชร์ร่วมกันเพื่อบันทึกปัญหาของลูกค้าหรือคำขอฟีเจอร์ต่างๆ เมื่อเกิดขึ้น

แท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยในการจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดเหล่านี้ตามความเร่งด่วน พื้นที่ผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มลูกค้า ต่อมา ผู้ตัดสินใจสามารถกรองตามแท็กเพื่อกำหนดว่าแนวคิดใดจะถูกรวมไว้ในแผนงานผลิตภัณฑ์

นี่คือสิ่งที่ Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจาก Airbnb กล่าวถึง ClickUp:

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การระดมความคิด, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

5. ความท้าทายด้านนวัตกรรมและการแข่งขันแฮกกาธอน

ClickUp สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน จัดการแข่งขันแฮกกาธอนเสมือนจริงโดยสร้างรายการเฉพาะที่ผู้เข้าร่วมสามารถโพสต์แนวคิด แนบต้นแบบ และโหวตด้วยอีโมจิหรือแสดงความคิดเห็นได้

อีกครั้ง ClickUp Brain สามารถสรุปแนวคิดสำคัญหรือสร้างบทสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้ผู้จัดงานคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือมีตารางเวลาอย่างไร

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

6. การประชุมแบบไม่พร้อมกันและการเริ่มต้นโครงการ

ไม่จำเป็นต้องมีการประชุม Zoom สำหรับการเริ่มต้นทุกโครงการ เริ่มต้นโครงการใหม่ด้วยการสร้างเธรดแชทที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถโพสต์เป้าหมาย อุปสรรค และคำถามของตนได้อย่างไม่พร้อมกัน

จากนั้น ให้ ClickUp Brain ช่วยรวบรวมประเด็นสำคัญและเป้าหมายหลักไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณได้สรุปที่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุมทีมครั้งต่อไป

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้การระดมความคิดที่มีโครงสร้างเทคนิคการเขียนความคิดแบบ 6-3-5(หรือที่รู้จักในชื่อ 'วิธี 635') ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1968 โดย Bernd Rohrbach ผู้เข้าร่วมหกคนเขียนความคิดสามข้อในเวลาห้านาที หมุนเวียนและทำซ้ำ ในเวลา 30 นาที คุณจะได้ความคิด 108 ข้อ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในการระดมความคิดแบบอะซิงโครนัส

การระดมความคิดแบบอะซิงค์ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีความชัดเจน มีโครงสร้าง และการมีส่วนร่วมอย่างเปิดกว้าง ClickUp นำเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งหมดมารวมกัน แต่การใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างไรคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: กำหนดวาระการประชุมและจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนเริ่มการระดมความคิด ในเอกสาร ClickUp ให้เพิ่มข้อความสั้น ๆ หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขเพื่อให้ทุกคนทราบว่าการหารือเกี่ยวกับอะไร
  • รวมทุกเขตเวลา: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเพื่อนร่วมงานทั่วโลกโดยการแชร์บันทึกการประชุม SyncUp หรือแท็กพวกเขาโดยตรง วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดได้สะดวกตามเวลาของตนเองโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตารางการประชุม
  • ทำให้ข้อเสนอแนะเข้าถึงได้และครอบคลุม: เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น, ปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ, หรือตอบกลับสั้นๆ ด้วยคลิปสำหรับแนวคิดเฉพาะ โดยรักษาการสนทนาให้เป็นลำดับเพื่อคงบริบท
  • บันทึกขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน: มอบหมายงาน ระบุผู้รับผิดชอบ และสรุปการดำเนินการติดตามผลใน ClickUp Docs เมื่อมีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว
  • ทบทวนและปรับปรุงแนวคิดอย่างสม่ำเสมอ: กำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบงานแบบไม่พร้อมกันเพื่อติดตามความคืบหน้า ทบทวนแนวคิด และปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อโครงการมีการพัฒนา เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์ยังคงเปิดกว้างและต่อเนื่อง
  • กำหนดกรอบเวลาในการตอบสนอง: กำหนดเส้นเวลาที่ชัดเจนสำหรับการให้ข้อมูล (เช่น ขอให้เพื่อนร่วมทีมเพิ่มความคิดเห็นภายในวันศุกร์) เพื่อรักษาความต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้การสนทนาหยุดชะงัก
  • สมดุลข้อมูลที่เขียนและภาพ: ผสมผสานแนวคิดที่เป็นข้อความกับภาพจำลองหรือแผนภาพในแผนผังความคิดของคุณสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อนหรือนามธรรม
  • เฉลิมฉลองการมีส่วนร่วม: ให้การยอมรับไอเดียที่ยอดเยี่ยมอย่างเปิดเผยผ่านการตอบกลับด้วยอีโมจิ, การกล่าวชื่นชม, หรือการติดตามผลสั้น ๆ การเสริมแรงทางบวกช่วยสร้างความมั่นใจในการสร้างสรรค์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ:ใช้การผสานการทำงานระหว่าง Zoom และ ClickUpเพื่อเริ่มการประชุมจากงานใน ClickUp บันทึกการบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ และแนบบันทึกย่อในที่ที่มีการหารือเกี่ยวกับไอเดีย
เชื่อมต่อ Zoom และเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ กับ ClickUp ของคุณ: วิธีแทนที่การประชุมระดมความคิดภายในบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
เชื่อมต่อกับ Zoom และเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ กับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น

🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ยุคแรกสุดสำหรับการตัดสินใจและการระดมความคิดในกลุ่มคือระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(EIES) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างปี 1974 ถึง 1978 ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซีย์ เพื่อรองรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและการแก้ปัญหาแบบกลุ่ม

ไอเดียใหญ่ครั้งต่อไปของคุณเริ่มต้นด้วยการซิงค์อัพ

การระดมความคิดไม่จำเป็นต้องทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้าหรือเปลืองพื้นที่ในปฏิทิน ทำไมต้องสลับไปมาระหว่าง Zoom กับแอปอื่นอีก 10 ตัว ในเมื่อคุณสามารถทำทุกอย่างได้ใน ClickUp? ด้วย ClickUp SyncUps ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจับประเด็น พูดคุย และดำเนินการตามไอเดียต่าง ๆ จะถูกรวบรวมไว้ที่เดียว

ClickUp Chat ช่วยให้การทำงานร่วมกันอยู่ในบริบทที่เหมาะสม ClickUp Brain ติดตามทุกไอเดียและเปลี่ยนไอเดียที่ดีที่สุดให้กลายเป็นบรีฟสร้างสรรค์ และ ClickUp Clips ช่วยให้คุณแบ่งปันความคิดได้อย่างไม่จำกัดเวลาโดยไม่ต้องจองเวลาในปฏิทิน

ก่อนที่การประชุมระดมความคิดผ่าน Zoom แบบ 'เร็วๆ' ครั้งต่อไปของคุณจะกลายเป็นการประชุมยาวสองชั่วโมงอีกครั้งลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีและทำให้ทุกความคิดมีค่า 💭

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ใช่ SyncUp ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดผ่านการโทรด้วยวิดีโอหรือเสียงแบบทันทีภายใน ClickUp โดยทุกความคิด บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการจะถูกเชื่อมโยงกับช่องหรือการสนทนาข้อความโดยตรงโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถแชร์หน้าจอใน SyncUp หรือแชร์ลิงก์ไปยัง ClickUp Whiteboard ในเธรด SyncUp ได้ ดูการบันทึกการประชุมหรือกลับไปที่เธรดสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ให้อยู่ภายใต้ 30 นาที. เซสชั่นสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นช่วยให้ทีมสามารถรักษาความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่เกิดความเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบันทึกการประชุมแบบไม่พร้อมกันและการติดตามผลยังคงดำเนินต่อไปใน ClickUp.

แปลงไอเดียที่เลือกให้เป็นงานใน ClickUp จัดหมวดหมู่ตามความสำคัญหรือผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบความคืบหน้าผ่านมุมมองหรือแดชบอร์ด

ใช่ คุณสามารถเริ่มการโทรจากมุมมองกระดานไวท์บอร์ดหรือมุมมองเอกสารที่เพิ่มในรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ที่มีช่องทาง (Channel) ที่เชื่อมโยงอยู่ได้ ในการเชื่อมโยงช่องทางกับมุมมองนั้น ผู้ใช้ต้องไปที่มุมมองในรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่นั้น และคลิกที่ "เพิ่มช่องทาง" (Add Channel) ที่มุมบนซ้าย