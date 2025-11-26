เทมเพลตการนำเสนอ Miro ฟรีสำหรับการนำเสนอออนไลน์ที่น่าทึ่ง

การสร้างงานนำเสนอที่ดีกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเมื่อคุณไม่มีแม่แบบเริ่มต้น
คุณเปิดกระดานเปล่าขึ้นมา คุณพยายามวางรูปทรงต่าง ๆ คุณลองใช้ฟอนต์หลากหลายแบบ แต่ไม่มีอะไรดูเข้ากันเลย และกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นมาก
บทความนี้จะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ คุณจะได้รับเทมเพลตการนำเสนอ Miro ฟรี ที่ทำให้สไลด์ของคุณชัดเจน น่าสนใจ และง่ายต่อการสร้าง และหากคุณต้องการโครงสร้างเพิ่มเติมหรือการปรับแต่งขั้นสูง เราได้รวมเทมเพลต ClickUp ที่ทรงพลังไว้ด้วย ที่จะทำให้การนำเสนอของคุณก้าวไปอีกขั้น
เทมเพลตการนำเสนอฟรีในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ สำหรับคุณ:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการนำเสนอแผนงานผลิตภัณฑ์ (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ลำดับเวลา, การแสดงภาพระยะ, การวางแผนเหตุการณ์สำคัญ
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมสตาร์ทอัพ, หัวหน้าโครงการ
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการนำเสนอการขาย (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โครงสร้างคุณค่า การจัดการข้อโต้แย้ง การกำหนดกรอบคำกระตุ้นการตัดสินใจ
|ทีมขาย, SDRs, ผู้ก่อตั้ง
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการนำเสนอ UX (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สไลด์บุคลิกภาพ, แผนที่การเดินทาง, แผนผังการไหลของผู้ใช้
|นักออกแบบ UX, นักวิจัย, ทีมผลิตภัณฑ์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการนำเสนอทางการเงิน (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แผนภูมิ, การคาดการณ์, หน้าจอ KPI, สไลด์สรุป
|ทีมการเงิน, นักวิเคราะห์, ผู้ก่อตั้ง
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการนำเสนอผลงาน (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แกลเลอรีโครงการ, รูปแบบกรณีศึกษา, จุดเด่นทางภาพ
|นักออกแบบ, เอเจนซี, ผู้สร้างสรรค์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการนำเสนอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สไลด์แก้ไขได้, วาระการประชุม, บล็อกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
|ทีมที่สร้างสำรับที่มีการจัดโครงสร้าง
|ClickUp Doc, รายการ
|แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแยกส่วนของหัวข้อ, การทำแผนที่เรื่องราว, บล็อกโครงร่าง
|ทีมที่ร่างเนื้อหาล่วงหน้าก่อนทำสไลด์
|ClickUp Doc, รายการ
|แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การกำหนดเป้าหมาย, การแยกช่องทาง, จุดสำคัญ
|ทีมการตลาดที่วางแผนแคมเปญ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รายการสินทรัพย์, กระบวนการปรับปรุง, กำหนดการส่งมอบ
|นักสร้างสรรค์, เอเจนซี, ทีมคอนเทนต์
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตแผนโครงการ PPT ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ระยะ, ระยะเวลา, การกำหนดความรับผิดชอบ, สรุป
|PMO, ที่ปรึกษา, ผู้นำเสนอให้กับลูกค้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บันทึกติดผนัง, แผนภาพ, การร่วมมือ, การวางแผนความคิด
|ทีมระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบภาพ
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตข้อกำหนดทางธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รายการข้อกำหนด ขอบเขต การทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, ทีมเทคนิค
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เฟส, ตัวเชื่อมต่อ, ลำดับภาพ
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมผลิตภัณฑ์, แผนระยะยาว
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ขั้นตอนดำเนินการ, ความสัมพันธ์, จุดสำคัญ
|ทีมที่นำเสนอแผนการดำเนินงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตรายงานมืออาชีพของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สรุปผู้บริหาร, ส่วนข้อมูล, การจัดรูปแบบ
|ทีมที่นำเสนอรายงานอย่างละเอียด
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการนำเสนอแบบย่อสำหรับ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฮุก, ข้อเสนอคุณค่า, ข้อเสนอแนะสำหรับ CTA
|ตัวแทนขาย, ผู้ก่อตั้ง, การนำเสนอสั้นๆ
|ClickUp Doc, ตาราง
|เทมเพลตการนำเสนอขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รูปแบบที่พร้อมใช้, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, โครงสร้างข้อความ
|ทีมขาย, ผู้ก่อตั้ง, SDR
|คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตการนำเสนอของ Miro คืออะไร?
แม่แบบการนำเสนอของ Miro เป็นรูปแบบสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายใน Miro โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบทุกองค์ประกอบด้วยตนเอง และให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อนำเสนอแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม่แบบพร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยคุณ:
- เริ่มต้นด้วยสไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสะอาดเรียบร้อย
- รักษาความสม่ำเสมอของแบบอักษร สี และรูปแบบ
- สร้างภาพแนวคิดด้วยรูปทรงและกรอบสำเร็จรูป
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- นำเสนอโดยตรงจากบอร์ด Miro ของคุณโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการนำเสนอ Miro ดี?
แม่แบบการนำเสนอของ Miro ที่ดีจะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีความชัดเจนและมีโครงสร้างที่เหมือนกัน และทำให้การนำเสนอของคุณดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตการนำเสนอ Miro ที่เหมาะสมควรทำ 👇
- รูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ: ป้องกันการรกรุงรังที่รบกวนผู้ชมด้วยสัญญาณภาพที่ดึงดูดความสนใจไปยังจุดสำคัญที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติ
- ลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชี้นำความสนใจ: แยกชื่อเรื่องออกจากเนื้อหาหลักและจัดพื้นที่ที่ชัดเจนสำหรับข้อความหลักของคุณ
- กรอบการเล่าเรื่องสำเร็จรูป: ประกอบด้วยกรอบแนะนำ, กรอบเนื้อหา, กรอบเปรียบเทียบ, และกรอบสรุป ที่จัดเรียงไว้แล้ว
- การออกแบบที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน: มีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกและอภิปราย ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ขัดจังหวะการทำงาน
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: มีบล็อกข้อความที่แก้ไขได้ ไอคอนที่สามารถเปลี่ยนได้ สีที่ปรับได้ และกรอบที่สามารถปรับขนาดได้โดยไม่เสียหายเมื่อคุณปรับเลย์เอาต์ให้เข้ากับบริบทของคุณ
- ส่วนเนื้อหาที่พร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ: รวมถึงหมวดหมู่เนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุประสงค์ วาระการประชุม ตัวอย่าง กรอบการทำงาน กิจกรรม และส่วนสรุป
📌 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า50% ของทีมผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ระบุว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการรักษาแผนงานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง แต่กว่า 54% ของแผนงานทั้งหมดยังคงถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามผลลัพธ์แทนที่จะยึดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
นี่หมายความว่าทีมไม่ได้แค่พยายามรักษาแผนงานของพวกเขาเท่านั้น พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องสร้างแทนที่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันและการเบี่ยงเบนของกลยุทธ์
เทมเพลตการนำเสนอ Miro ฟรี
ด้านล่างนี้ คุณจะพบเทมเพลต Miro ฟรีที่คุณสามารถนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที
1. แบบนำเสนอแผนที่ทางผลิตภัณฑ์
เทมเพลตการนำเสนอแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณอธิบายเส้นทางของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย คุณจะได้รับแนวทางที่นำพาผู้ชมของคุณจากวิสัยทัศน์ใหญ่ไปสู่จุดสำคัญและขั้นตอนต่อไป มันช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพที่โปร่งใสของทิศทางผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยไม่ทำให้พวกเขาหลงในรายละเอียด
จุดแข็งหลักของมันคือความเรียบง่าย แต่ละกรอบถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงเหตุผล สิ่งที่นำเสนอ และทิศทางของผลิตภัณฑ์ ทำให้ข้อความของคุณเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนกลยุทธ์ในเชิงภาพ โดยจัดกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ของคุณให้อยู่ในช่วงเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงทิศทางระยะยาวได้อย่างชัดเจนในทันที
- เน้นช่วงเวลาการเปิดตัวหลักโดยใช้ส่วนที่มีรหัสสีซึ่งแยกแผนระยะใกล้และแผนในอนาคตออกจากกันอย่างชัดเจน
- แทรกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าหรือข้อมูลสั้น ๆ ลงในบล็อกข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหตุผลของคุณเข้าใจได้ง่าย
- นำการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายด้วยสไลด์สุดท้ายที่พร้อมรับข้อเสนอแนะ ซึ่งเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมข้ามสายงานที่ต้องการวิธีการนำเสนอสิ่งที่กำลังพัฒนาอย่างสะอาดและเป็นระบบ
ต้องการสร้างงานนำเสนอสำหรับลูกค้าหรือไม่? ดูวิดีโอนี้ ⬇️
2. แม่แบบการนำเสนอการขาย
เทมเพลตการนำเสนอการขาย มอบการไหลที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการออกแบบสไลด์ มันจะนำผู้ชมของคุณผ่านปัญหา, ทางแก้ปัญหา, และคุณค่าที่คุณนำมาในโครงสร้างภาพที่รู้สึกชัดเจนและเป็นมิตรกับการสนทนา
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์คือความสามารถในการปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังให้คุณมีอิสระในการปรับแต่งในขณะที่ยังคงรักษาการนำเสนอของคุณให้ดูเรียบร้อยและเข้าใจง่าย
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แสดงผลลัพธ์จริงจากลูกค้าโดยใช้บล็อกสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคำรับรองหรือกรณีศึกษาสั้นๆ
- ทำให้ข้อเสนอคุณค่าของคุณง่ายขึ้นด้วยแผงไฮไลต์ที่ทำให้ข้อความหลักของคุณสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการนำเสนอสด
- เพิ่มหลักฐานทางภาพได้อย่างง่ายดายโดยการลากภาพสินค้าและวางกราฟิกสนับสนุนลงบนกรอบที่กำหนดไว้โดยตรง
- จบอย่างชัดเจนด้วยสไลด์ปิดที่ออกแบบมาเพื่อสรุปข้อเสนอของคุณและกระตุ้นให้ผู้ฟังดำเนินการขั้นตอนต่อไปโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกดดัน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย หรือใครก็ตามที่ต้องการชุดนำเสนอที่ปรับแต่งได้ เพื่อนำเสนอแนวคิด บริการ หรือผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย
🎁 โบนัส ClickUp: การศึกษาพบว่า92% ของผู้นำธุรกิจที่ใช้ AI สร้างสรรค์เป็นประจำทุกสัปดาห์รายงานว่ามีประโยชน์อย่างมาก รวมถึงการทำงานที่รวดเร็วขึ้น การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น ผลผลิตที่สูงขึ้น และแม้กระทั่งการประหยัดต้นทุนที่สามารถวัดได้
และเนื่องจากการนำเสนอเป็นหนึ่งในงานที่ต้องใช้การสื่อสารมากที่สุดภายในบริษัทใด ๆเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
นั่นคือจุดที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่อยู่ใน ClickUp เปลี่ยนเกมการเล่น ตั้งแต่เข้าใจงาน เอกสาร การสนทนา และเครื่องมือที่ผสานรวมทั้งหมดของคุณ มันจึงให้บริบทและข้อมูลโครงการที่แท้จริงแก่คุณ เปลี่ยนเป็นไอเดียสไลด์ สรุปโครงการ โครงร่าง ประเด็นพูดคุย หรือแม้แต่ร่างการนำเสนอฉบับเต็มได้ทันที
3. แม่แบบการนำเสนอ UX
เทมเพลตการนำเสนอ UX ของ Miro ช่วยให้คุณเปลี่ยนการวิจัยผู้ใช้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนอยากฟังจริงๆ มันให้ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอว่าผู้ใช้ของคุณคือใคร พวกเขามีปัญหาอะไร และทำไมการตัดสินใจด้านการออกแบบของคุณจึงสมเหตุสมผล
เทมเพลตนี้ผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการปฏิบัติ คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าจอ คำพูดจากผู้ใช้ ขั้นตอนการเดินทาง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อทำให้การนำเสนอของคุณรู้สึกเหมือนการเดินชมแบบมีไกด์
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แสดงรูปแบบให้เห็นภาพด้วยตารางเฉพาะที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นกลุ่มข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ที่เป็นระเบียบ
- ระบุสาเหตุที่แท้จริงด้วยส่วนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสรุปประเด็นพฤติกรรมโดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกท่วมท้น
- ทำให้บุคลิกของคุณมีชีวิตชีวาด้วยการเพิ่มรูปภาพและจับคู่กับคำอธิบายสั้น ๆ ภายในแผงตัวละครที่เตรียมไว้แล้ว
- นำการอภิปรายของทีมด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับคำแนะนำและการตัดสินใจในขั้นตอนถัดไป
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอผลการค้นพบของผู้ใช้และทิศทางการออกแบบ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?*
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งแห่งแรกของโลกClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
4. แม่แบบการนำเสนอทางการเงิน
แม่แบบการนำเสนอรายงานทางการเงินของ Miro มอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจรูปแบบรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และสถานะทางการเงินโดยรวม
คุณสามารถเพิ่มรายการในงบดุล, เน้นการเปลี่ยนแปลงของกำไรและขาดทุน, แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด, และสรุปอย่างชัดเจน
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกหมวดหมู่ทางการเงินออกเป็นภาพโดยใช้บล็อกสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณแยกสินทรัพย์และหนี้สินออกจากกัน
- ตรวจจับรูปแบบการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วผ่านกรอบที่เหมาะกับแผนภูมิ ออกแบบมาเพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลงของรายได้หรือกำไร
- แสดงข้อสรุปเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนด้วยแผงข้อความที่สร้างขึ้นเพื่อการอธิบายสั้น ๆ ซึ่งเชื่อมโยงตัวเลขกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
- สรุปด้วยการคาดการณ์ที่เป็นเอกภาพโดยใช้สไลด์สรุปที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการระบุแนวโน้มและการคาดการณ์การเติบโตอย่างชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการเงิน, ผู้ก่อตั้ง, และผู้จัดการที่เตรียมรายงานประจำไตรมาสและข้อมูลทางการเงินสำหรับนักลงทุน
5. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
ด้วย Miro เทมเพลตการนำเสนอผลงาน คุณสามารถนำเสนอแต่ละโครงการเป็นเรื่องราวที่ชัดเจน โดยบอกว่าคุณคือใคร คุณได้เผชิญกับความท้าทายอะไร วิธีการที่คุณใช้ในการแก้ไข และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนั้น
งานยังคงเป็นจุดศูนย์กลาง ในขณะที่แม่แบบให้คำแนะนำเพียงพอที่จะอธิบายงานในลักษณะที่ดูรอบคอบและเกี่ยวข้องกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจที่กำลังประเมินความสามารถของคุณ
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ทำให้การเพิ่มภาพเป็นเรื่องง่ายด้วยกรอบที่พร้อมสำหรับสื่อซึ่งช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ
- แสดงขั้นตอนกระบวนการปัจจุบันอย่างชัดเจนผ่านส่วนที่เตรียมไว้แล้ว ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- สรุปโครงการแต่ละโครงการอย่างเรียบร้อยด้วยพื้นที่สะท้อนความคิดที่ออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำบทเรียนสำคัญและสิ่งที่พวกเขาสอนคุณในฐานะนักออกแบบ
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX, นักศึกษา, และทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีการนำเสนอผลงานพอร์ตโฟลิโอที่ดูดีและเน้นการเล่าเรื่อง
👀 คุณรู้หรือไม่?ผู้จัดการฝ่ายสรรหาไม่อ่านพอร์ตโฟลิโอกันแล้ว จริงๆ แล้วพวกเขาแค่สแกนผ่านเท่านั้น หากแต่ละสไลด์นำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว พอร์ตโฟลิโอของคุณจะดูเฉียบคมและน่าจดจำยิ่งขึ้นในทันที
ข้อจำกัดของการใช้ Miro ในการสร้างงานนำเสนอ
Miro ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือทางภาพ. คุณจะได้รับผืนผ้าใบสำหรับการเขียนกระดานและคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ แต่ไม่มีวิธีที่จะเชื่อมต่อการนำเสนอของคุณกับงานและกระบวนการ.
นี่คือข้อจำกัดบางประการ:
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและงาน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด ติดตามความคืบหน้า หรือเชื่อมโยงสไลด์กับขั้นตอนโครงการที่สามารถดำเนินการได้
- ไม่สามารถทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติได้ ดังนั้นทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบ การอนุมัติ ไปจนถึงการเผยแพร่การอัปเดต ยังคงต้องทำด้วยมือและใช้เวลามาก
- มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัด ดังนั้นคุณต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับรายงานโครงการและเอกสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทำให้การทำงานร่วมกันยากขึ้น เนื่องจากไม่มีฟีเจอร์สำหรับติดตามการตัดสินใจ การอนุมัติ เจ้าของงาน หรือกำหนดเวลา
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro
เทมเพลตการนำเสนอ Miro ทางเลือก
หากคุณต้องการสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาและสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ต้องการความยืดหยุ่น โครงสร้าง และการควบคุมที่มากกว่าที่ Miro มีให้ClickUpเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่ง
ชุดแม่แบบที่พร้อมสำหรับการนำเสนอถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน Converged AI ที่มีฟีเจอร์ครบครัน คุณจึงสามารถวางแผนและนำเสนอได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ งานนำเสนอของคุณไม่ใช่เพียงไฟล์ที่แยกออกจากกัน แต่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับการวางแผนของคุณและไหลเข้าสู่กระบวนการรายงานและการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างการนำเสนอภายใน ClickUp คือคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถร่างโครงสร้างการนำเสนอทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างสไลด์
วางโน้ตติดสำหรับแต่ละส่วน: บทนำ, วัตถุประสงค์, ข้อมูลสำคัญ, แผนงาน, งบประมาณ, แผนปฏิบัติการ, และคำถามที่พบบ่อย จากนั้นลากโน้ตเหล่านี้ไปมาจนกว่าลำดับจะสมเหตุสมผล เมื่อลำดับรู้สึกถูกต้องแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนโน้ตติดทุกอันให้กลายเป็นงานสไลด์หรือรายการโครงร่างภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยตรง
นี่คือเทมเพลตการนำเสนอ ClickUp ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งแทนการออกแบบของ Miro ได้
1. แม่แบบการนำเสนอ ClickUp
เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpเปรียบเสมือนการทำงานในพื้นที่ทำงานที่เข้าใจดีว่าการนำเสนอที่ดีต้องมีอะไรบ้าง เริ่มต้นด้วยสไลด์เปิดที่โดดเด่นซึ่งเน้นหัวข้อของคุณ ชื่อของคุณ และข้อความของคุณ จากนั้น โครงสร้างจะค่อยๆ นำทางคุณไปสู่การวางกรอบเรื่องราวของคุณ
เมื่อคุณก้าวลึกเข้าไปมากขึ้น แม่แบบจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการตั้งเป้าหมาย คุณสามารถวางวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เป็นบล็อกข้อความที่รกรุงรัง แต่เป็นข้อความที่คมชัดและง่ายต่อการสแกน ซึ่งกำหนดเหตุผลที่การนำเสนอของคุณมีอยู่และสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ฟังได้รับกลับไป
เมื่อพื้นฐานเหล่านั้นถูกกำหนดไว้แล้ว เทมเพลตจะช่วยให้คุณแบ่งเนื้อหาของคุณออกเป็นบทที่ชัดเจน แต่ละส่วนจะมีหน้าชื่อเรื่องที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง ทำให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ชมของคุณติดตามได้ง่าย
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับสไลด์เนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ รวมถึงข้อความ กรอบงาน แผนผัง ภาพหน้าจอ หรือรูปแบบผสม
- ใช้สไลด์ภาพเฉพาะเพื่อแสดงแผนภูมิของคุณอย่างชัดเจนและนำเสนอข้อมูลสำคัญโดยไม่รก
- สรุปด้วยสไลด์สรุปที่เน้นย้ำประเด็นสำคัญและสไลด์ 'ขอบคุณ' สำหรับคำถามหรือขั้นตอนต่อไป
- ปรับแต่งทุกรายละเอียด เช่น สี แบบอักษร รูปแบบ และภาพ ให้เข้ากับสไตล์หรือแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและมืออาชีพที่ต้องการวิธีการนำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบและดึงดูดสายตา
🧠 แนวคิดอย่างรวดเร็ว: การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมคือสะพานเชื่อมระหว่างความคิดของคุณกับความเข้าใจที่ชัดเจนของผู้อื่น.เครื่องมือการนำเสนอสมัยใหม่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยมอบให้คุณ:
- โครงสร้างภาพที่สะอาดตาซึ่งเสริมสร้างข้อความของคุณ
- เลย์เอาต์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเหนื่อยล้าจากการสร้างสรรค์
- พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถสร้าง ปรับปรุง และแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้
แต่เวทมนตร์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเครื่องมือเหล่านี้มาผสานกับคุณสมบัติที่เพิ่มบริบทและเสียงClickUp Clipsมีประโยชน์มากในที่นี้ คุณสามารถบันทึกการสาธิตสั้น ๆ โดยใช้หน้าจอและเสียงของคุณ ทำให้ผู้ชมเห็นภาพรวมทั้งหมดแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องก็ตาม
2. แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUp
ทุกโครงการที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อความคิดเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริง ๆแม่แบบโครงร่างโครงการของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะ คุณจะได้รับพื้นที่ที่มีแนวทางในการวางรากฐานโครงการ พร้อมด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ ชื่อโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย
เมื่อถึงเวลาดำเนินการ คุณสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอนบนไทม์ไลน์ได้ และเมื่อกระบวนการชัดเจนแล้ว คุณสามารถระบุผลลัพธ์สำคัญของโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้อง การจัดให้มีความสอดคล้องกันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในแผนตั้งแต่แรกเริ่ม แทนที่จะเป็นความท้าทาย
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างบทสรุปผู้บริหารที่กระชับ ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้น และมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ระบุข้อจำกัดและสมมติฐานของเอกสารตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อกำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
- จัดทำแผนงบประมาณและเงินลงทุนของโครงการให้ชัดเจนเพื่อช่วยให้การตัดสินใจทางการเงินมีความโปร่งใส และให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการเอกสารที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อสรุปโครงการอย่างชัดเจนและมีทิศทาง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตนี้ สร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณภายในClickUp Docs Docs ช่วยให้คุณแท็กเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรงในแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังร่าง ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ คุณสามารถ @mention หัวหน้าฝ่ายวิจัยของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขาดหรือชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจน
คุณยังสามารถเปลี่ยนหัวข้อย่อยใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากไทม์ไลน์ของคุณมีข้อความว่า 'สรุปโครงร่างภายในสัปดาห์ที่ 3' ให้เปลี่ยนข้อความนั้นเป็นงานและมอบหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
3. แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp
แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบทุกแคมเปญให้เป็นเรื่องราวที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกทุกแคมเปญในมุมมองรายการที่สะอาดตา เพิ่มรายละเอียดสำคัญทั้งหมด เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ กำหนดเวลา และติดแท็กทีมที่เหมาะสมได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดานสไตล์คัมบัง(Kanban) ที่คุณสามารถลากงานแคมเปญข้ามขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น การวางแผน การออกแบบ การดำเนินการ และการประเมินผล แต่ละการ์ดจะแสดงประเภทของแคมเปญ ทรัพยากรที่จำเป็น ทีมที่ได้รับมอบหมาย และสถานะการอนุมัติอย่างเรียบร้อย ข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ก่อนการนำเสนอ
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกโดยใช้ บอร์ดการดำเนินงาน ที่แสดงเฉพาะแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่และทีมที่รับผิดชอบเท่านั้น
- ใช้กระดานเองเป็นสื่อการนำเสนอที่พร้อมใช้สำหรับการประชุมสแตนด์อัพและการทบทวนกลางโครงการโดยไม่ต้องสร้างรายงานแยกต่างหาก
- ปรับแต่งรายละเอียดแคมเปญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภท ทีมที่ได้รับมอบหมาย สื่อ ช่องทาง และสถานะการอนุมัติ เพื่อการกรองและจัดเรียงที่ง่ายขึ้น
- มองเห็นตารางเวลาทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองไทม์ไลน์ที่แสดงด้วยสีเพื่อระบุวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ และปริมาณงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและเอเจนซี่ที่ต้องการวางแผนและติดตามแคมเปญ พร้อมทั้งแสดงผลความคืบหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
🎁 โบนัส: ต้องการทำให้การวางแผนโครงการของคุณง่ายขึ้นด้วยภาพหรือไม่? ชมวิดีโอสอนสั้น ๆ นี้เพื่อดูว่า ClickUp Whiteboards ช่วยคุณคิดค้นไอเดียและวางแผนไทม์ไลน์ในแบบที่สนับสนุนการนำเสนอที่แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไร
4. แม่แบบแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
หากคุณต้องการเทมเพลตการนำเสนอที่ไม่เพียงแค่แสดงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ แต่ยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เบื้องหลังเทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpคือตัวเลือกที่ลงตัวที่สุด โครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนและงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการชี้แจงขั้นตอนถัดไปและผู้ที่รับผิดชอบ
ทุกบัตรงานจะแสดงรายละเอียดเช่น ผู้รับผิดชอบ, กำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, ขั้นตอนการอนุมัติ, ร่าง, และสินทรัพย์สุดท้าย เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม บัตรแต่ละใบจะเปิดเป็นพื้นที่ทำงานขนาดเล็กของตัวเองพร้อมบันทึก, ไฟล์แนบ, ข้อเสนอแนะ, และประวัติเวอร์ชัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปชมการพัฒนาของงานโดยไม่ต้องกระโดดผ่านโฟลเดอร์หรือสลับระหว่างสไลด์หลาย ๆ ใบ
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รับภาพรวมของทุกโครงการของคุณที่จัดกลุ่มตามระยะของโครงการใน มุมมองรายการโครงการสร้างสรรค์
- จัดหมวดหมู่ภารกิจของโครงการตามสถานะและติดตามความคืบหน้าในมุมมอง กระดานความคืบหน้า
- ติดตามผลงานที่ส่งมอบได้, ระยะเวลา, รวมถึงโครงการที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือค้างอยู่ใน มุมมองไทม์ไลน์
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์และเอเจนซี่ที่ต้องการนำเสนอขั้นตอนการทำงานและไทม์ไลน์การผลิตในรูปแบบที่สะอาดตา เน้นการเล่าเรื่องเป็นสำคัญ
⚡ คลังแม่แบบ: โครงการสร้างสรรค์มักดูราบรื่นจากภายนอก แต่เบื้องหลังการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบนั้นคือชั่วโมงแห่งการวางแผน การทำเวอร์ชัน การแก้ไข และการประสานงาน
แม่แบบการเริ่มต้นโครงการช่วยให้กำหนดความคาดหวังตั้งแต่ต้น กำหนดบทบาทหน้าที่ ระบุเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์ บันทึกข้อจำกัด และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วมทุกคนเข้าใจว่างานของตนมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร
5. แม่แบบแผนโครงการ PPT ของ ClickUp
หากคุณต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการแบ่งโครงการตั้งแต่แนวคิดแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้ายแม่แบบแผนโครงการ ClickUp PPTจะมอบพื้นฐานให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณจะได้รับรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการตารางเวลาของโครงการ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร คุณภาพ และด้านอื่นๆ ของคุณ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณติดป้ายกำกับแต่ละชิ้นงานตามระดับความพยายาม ผลกระทบ แผนก ทรัพยากรที่ต้องการ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ทีมของคุณต้องการ
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แสดงโมเมนตัมของโครงการบน กระดานความคืบหน้าการวางแผน แบบลากและวาง ที่เน้นสถานะแบบเรียลไทม์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน
- แนบไฟล์ของคุณไปยังแต่ละส่วนโดยตรงเพื่อให้เอกสารประกอบทุกฉบับสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เน้นความเข้มข้นของปริมาณงานด้วยตัวบ่งชี้ความพยายามและผลกระทบที่ใช้สัญลักษณ์อีโมจิ ซึ่งช่วยให้คำอธิบายในสไลด์ชัดเจนยิ่งขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้นำโครงการที่ต้องการสร้างแผนโครงการที่สามารถตรวจสอบภายในและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบ PowerPoint แผนงานโครงการฟรีที่ดีที่สุด
6. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
เมื่อคุณกำลังนำเสนอไอเดียหรือโครงการใหม่ ความชัดเจนคือสิ่งสำคัญที่สุดแม่แบบไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการ ClickUpนี้มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันและภาพรวมที่ชัดเจน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ความเสี่ยง ระยะเวลา ทรัพยากร ตัวชี้วัดความสำเร็จ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ทุกสิ่งบนผืนผ้าใบสามารถปรับรูปทรงให้สอดคล้องกับความคิดของคุณได้ คุณสามารถย้ายโน้ตสติ๊กเกอร์ไปมาได้ตามแนวคิดที่เปลี่ยนแปลง และแทนที่ตำแหน่งที่วางไว้ด้วยโครงสร้างของคุณเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างส่วนต่างๆ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้จากศูนย์โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ด้านข้าง
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มองเห็นข้อเสนอทั้งหมดของคุณบนกระดานทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงทุกความคิดและรายละเอียดไว้ด้วยกัน
- ปรับแต่งทุกส่วน ตั้งแต่เป้าหมายไปจนถึงทรัพยากรและไทม์ไลน์ ด้วยบล็อกที่สามารถแก้ไขได้และองค์ประกอบที่มีรหัสสี
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงข้อเสนอและรวบรวมข้อเสนอแนะในขณะที่นำทุกคนไปสู่การตัดสินใจที่สำคัญเดียวกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผนโครงการและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็วในรูปแบบภาพ
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีในรูปแบบ Word, Excel และ ClickUp
7. แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUp
ต้องการกำหนดขอบเขตของโครงการในลักษณะที่ป้องกันความเข้าใจผิดและการขยายขอบเขตโดยไม่ตั้งใจหรือไม่?แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณวางรากฐานของสิ่งจำเป็นไว้ล่วงหน้า
มีหน้าย่อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดทุกอย่างตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหารไปจนถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เนื่องจากเทมเพลตนี้สร้างขึ้นบน ClickUp Docs คุณจึงได้รับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชัน นอกจากนี้คุณยังสามารถแท็กบุคคล งาน เอกสารอื่นๆ และไวท์บอร์ดเพื่อดึงบริบทเพิ่มเติมจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ระบุทุกข้อกำหนดการทำงานและคุณลักษณะอย่างละเอียดพร้อมแผนภาพ แผนภูมิ และไทม์ไลน์
- กำหนดเป้าหมาย ภารกิจ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ค่าใช้จ่าย และกำหนดเวลาของโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการจัดตารางเวลาและจัดสรรทรัพยากร
- อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการลดต้นทุนผ่านกระบวนการที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์ธุรกิจที่กำลังมองหา BRD เพื่อจัดแนวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดข้อกำหนดของโครงการโดยไม่เกิดความสับสน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอกสารสรุปโครงการ: กลยุทธ์และแม่แบบ
8. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUpให้ความรู้สึกเหมือนสตอรี่บอร์ดภาพสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณ คุณจะได้ผืนผ้าใบสร้างสรรค์ที่ทุกหมุดหมายกลายเป็นจุดสังเกตที่สว่างและมองเห็นได้ง่าย รูปทรงและเส้นทางที่เรียบง่ายจะนำสายตาอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามลำดับของโครงการ โดยใช้ตัวแบ่งระยะเฟส เส้นทางความคืบหน้า กล่องข้อความเน้นจุดสำคัญ และลูกศรเชื่อมต่อ
โน้ตติดผนังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกความคิดแรก ๆ หรือการแบ่งขั้นตอนใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ก่อนที่จะทำให้สมบูรณ์ รูปแบบนี้สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเปิดตัวสินค้า หรือการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องการการประสานงานจากทีมทั้งหมด
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มองเห็นเส้นทางโครงการทั้งหมดของคุณด้วยรูปร่างแผนที่เส้นทางที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมีสีสัน ซึ่งช่วยให้แผนของคุณมีโครงสร้างทันที
- แผนผังทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วยกล่องคำอธิบายเฉพาะที่ช่วยให้การนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณง่ายต่อการติดตาม
- ปรับแต่งองค์ประกอบของแผนงานโดยการปรับขนาดและจัดเรียงใหม่ให้สอดคล้องกับเรื่องราวหรือแบรนด์ของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้นำโครงการที่ต้องการแผนงานที่ดึงดูดสายตา ติดตามง่าย สามารถวางแผนและนำเสนอได้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
9. แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานราบรื่นขึ้นและป้องกันไม่ให้งานติดขัด ด้วยพลังของระบบอัตโนมัติ ClickUp อัตราความคืบหน้าจะปรับโดยอัตโนมัติ งบประมาณคำนวณโดยอัตโนมัติ ปริมาณงานยังคงสมดุล และการอนุมัติจะแสดงเป็นจุดตรวจตลอดเส้นทางของคุณ
ระดับความเสี่ยงเป็น ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวางแผนสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการได้มุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มช่องเฉพาะสำหรับผู้ตรวจสอบ และใช้ขั้นตอนสถานะที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดตามการแก้ไขแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดในตัวสำหรับสถานะ ความสำคัญ ความสมบูรณ์ของไทม์ไลน์ และปริมาณงานที่คาดการณ์
- ปรับแต่งทุกรายละเอียด รวมถึงสถานะ, ฟิลด์, มุมมอง, และเลย์เอาต์ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำและทีมที่ต้องการกรอบการวางแผนโครงการที่เชื่อถือได้ ซึ่งเปลี่ยนการดำเนินงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้
10. แม่แบบรายงานมืออาชีพของ ClickUp
เทมเพลตรายงานมืออาชีพของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลโครงการที่ละเอียดให้กลายเป็นรายงานที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มชื่อโครงการ วันที่ รายละเอียดเจ้าของ และโลโก้บริษัทของคุณได้อย่างรวดเร็ว มอบบริบทที่ชัดเจนและสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจะถูกกำหนดไว้ที่ด้านบน หากมีความพึ่งพาหรือข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ มีพื้นที่ให้ระบุสิ่งเหล่านั้นด้วย สำหรับทีมที่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการทำงานของตน แม่แบบนี้จะแบ่งกระบวนการของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ง่ายและมีเหตุผล ช่วยให้คุณสามารถอธิบายแต่ละขั้นตอน แนวทางที่ใช้ รวมถึงงบประมาณและความต้องการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ข้อจำกัด และระเบียบวิธีวิจัยของคุณอย่างชัดเจนด้วยคำแนะนำการเขียนแบบใช้คำถามหรือคำสั่ง
- แยกกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนออกโดยใช้แม่แบบที่เป็นระบบสำหรับการวางแผน การพัฒนา การทดสอบ และการนำไปใช้งาน
- เน้นผลกระทบและทิศทางในอนาคตในส่วนสรุปและข้อเสนอแนะที่จัดรูปแบบอย่างชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้นำโครงการที่ต้องการโครงสร้างที่มีแนวทางเพื่อเปลี่ยนงานโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นรายงานมืออาชีพ
⭐ โบนัส: ด้วยฟีเจอร์Brain Max Talk to Text ของ ClickUp คุณไม่ต้องจ้องมองสไลด์เปล่าอีกต่อไป เพียงพูดความคิดของคุณออกมาดัง ๆ แล้ว Brain MAX จะถอดเสียงและสรุปเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างซึ่งอยู่ใน Docs, งาน และพื้นที่โครงการของคุณทันที
11. แม่แบบการนำเสนอแบบสั้นของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Elevator Pitchมอบพื้นที่ที่เรียบง่ายให้คุณสร้างการนำเสนอที่กระชับและสื่อสารได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับนักลงทุนหรือต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันในทีมเกี่ยวกับแนวคิดใหม่
เทมเพลตนี้มอบตารางสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถระบุประเภทของลูกค้า ความต้องการของพวกเขา โซลูชันที่คุณนำเสนอ ตลาดที่คุณดำเนินงานอยู่ และประโยชน์หลักที่คุณต้องการให้ผู้คนจดจำ เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้พร้อมแล้ว ส่วนการนำเสนอขั้นสุดท้ายจะช่วยให้คุณเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นข้อความที่กระชับและน่าสนใจ ซึ่งคุณสามารถนำเสนอได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที เหมือนกับการนำเสนอแบบลิฟต์อย่างแท้จริง
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ความคิดเห็นและการกล่าวถึงที่ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงข้อความของคุณด้วยคำแนะนำในตัวและตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งจะนำคุณไปสู่การนำเสนอแบบสั้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รับคำแนะนำที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังและปรับการนำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถนำเสนอจุดขายที่ทรงพลังในเวลาเพียง 20–30 วินาที
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบการนำเสนอสั้นสำหรับผู้หางานและนักศึกษา
12. แม่แบบการนำเสนอขายของ ClickUp
การนำเสนอการขายทั้งหมดเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่น่าสนใจเทมเพลตการนำเสนอการขายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจุดดึงดูดนั้นให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้ โดยการเชื่อมโยงความท้าทายของลูกค้าเข้ากับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบุคุณสมบัติหลักของคุณ และเน้นประโยชน์ในลักษณะที่รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือคลังตัวอย่างการนำเสนอที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากคุณต้องการพึ่งพาการติดต่อผ่านคนรู้จักร่วมกัน การโน้มน้าวด้วยข้อมูลสนับสนุน การติดต่อตามเป้าหมายสำคัญ หรือการติดตามผลอย่างสุภาพ คุณจะพบสคริปต์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นมนุษย์ และปรับแต่งได้ง่าย
✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างจุดดึงดูดความสนใจด้วยคำแนะนำสำเร็จรูป คำถาม ข้อมูลสำคัญ และแนวคิดในการเชื่อมโยงกับผู้ฟัง
- เสริมสร้างข้อความของคุณด้วยตัวอย่าง CTA ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้คุณขอขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นใจ
- นำสคริปต์การนำเสนอมาใช้ซ้ำข้ามช่องทางต่างๆ โดยแก้ไขได้โดยตรงภายใน ClickUp Docs เพื่อการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
- สนับสนุนเรื่องราวการขายของคุณด้วยสัญญาณภาพและไอคอนที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เนื้อหาดึงดูดใจและติดตามได้ง่าย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้ประกอบการเดี่ยว, SDRs, และผู้ก่อตั้งที่ต้องการสคริปต์การนำเสนอที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
⚡คลังแม่แบบ: การนำเสนอคือการดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็วตามเกณฑ์มาตรฐานของ Papermark's pitch deck (อ้างอิงจาก 3,000+ เด็ค) นักลงทุนใช้เวลาเพียง 3.2 นาทีในการดูเด็ค และเพียง 23 วินาทีในสไลด์แรกก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ ด้วยแรงกดดันเช่นนี้ การสร้าง pitch deck ที่แข็งแกร่งจากศูนย์กลายเป็นการแข่งขันกับเวลา
สำรวจเทมเพลตพิตช์เด็คเหล่านี้เพื่อสร้างเรื่องราวของคุณได้รวดเร็วขึ้นและนำเสนออย่างมั่นใจ
ยกระดับการนำเสนอของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตของ Miro นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกัน แต่บ่อยครั้งที่มันไม่เพียงพอเมื่อคุณต้องการโครงสร้างหรือสถานที่ที่ความคิดสามารถกลายเป็นงานจริงที่สามารถติดตามได้
นั่นคือจุดเด่นของเทมเพลต ClickUp พวกมันไม่ได้แค่ช่วยให้คุณนำเสนอไอเดียของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบไอเดียเหล่านั้นและย้ายเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้ทันทีโดยไม่เสียจังหวะ
ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอ วางแผน ระดมความคิด หรือนำเสนอผลงาน ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ดของคุณ ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด เพื่อให้คุณสามารถสร้างและดำเนินไอเดียของคุณได้ในที่เดียว
หากคุณต้องการการนำเสนอที่ดูดีและสนับสนุนความก้าวหน้าจริง ๆ ลองสำรวจคลังเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUpลงทะเบียนฟรีวันนี้