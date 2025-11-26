บล็อก ClickUp

เทมเพลตการนำเสนอ Miro ฟรีสำหรับการนำเสนอออนไลน์ที่น่าทึ่ง

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
26 พฤศจิกายน 2568

การสร้างงานนำเสนอที่ดีกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเมื่อคุณไม่มีแม่แบบเริ่มต้น

คุณเปิดกระดานเปล่าขึ้นมา คุณพยายามวางรูปทรงต่าง ๆ คุณลองใช้ฟอนต์หลากหลายแบบ แต่ไม่มีอะไรดูเข้ากันเลย และกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นมาก

บทความนี้จะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ คุณจะได้รับเทมเพลตการนำเสนอ Miro ฟรี ที่ทำให้สไลด์ของคุณชัดเจน น่าสนใจ และง่ายต่อการสร้าง และหากคุณต้องการโครงสร้างเพิ่มเติมหรือการปรับแต่งขั้นสูง เราได้รวมเทมเพลต ClickUp ที่ทรงพลังไว้ด้วย ที่จะทำให้การนำเสนอของคุณก้าวไปอีกขั้น

เทมเพลตการนำเสนอฟรีในภาพรวม

นี่คือสรุปสั้น ๆ สำหรับคุณ:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลตการนำเสนอแผนงานผลิตภัณฑ์ (Miro)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ลำดับเวลา, การแสดงภาพระยะ, การวางแผนเหตุการณ์สำคัญผู้จัดการโครงการ, ทีมสตาร์ทอัพ, หัวหน้าโครงการบอร์ดมิโร
เทมเพลตการนำเสนอการขาย (Miro)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้โครงสร้างคุณค่า การจัดการข้อโต้แย้ง การกำหนดกรอบคำกระตุ้นการตัดสินใจทีมขาย, SDRs, ผู้ก่อตั้งบอร์ดมิโร
เทมเพลตการนำเสนอ UX (Miro)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้สไลด์บุคลิกภาพ, แผนที่การเดินทาง, แผนผังการไหลของผู้ใช้นักออกแบบ UX, นักวิจัย, ทีมผลิตภัณฑ์บอร์ดมิโร
เทมเพลตการนำเสนอทางการเงิน (Miro)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แผนภูมิ, การคาดการณ์, หน้าจอ KPI, สไลด์สรุปทีมการเงิน, นักวิเคราะห์, ผู้ก่อตั้งบอร์ดมิโร
เทมเพลตการนำเสนอผลงาน (Miro)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แกลเลอรีโครงการ, รูปแบบกรณีศึกษา, จุดเด่นทางภาพนักออกแบบ, เอเจนซี, ผู้สร้างสรรค์บอร์ดมิโร
เทมเพลตการนำเสนอ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสไลด์แก้ไขได้, วาระการประชุม, บล็อกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทีมที่สร้างสำรับที่มีการจัดโครงสร้างClickUp Doc, รายการ
แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการแยกส่วนของหัวข้อ, การทำแผนที่เรื่องราว, บล็อกโครงร่างทีมที่ร่างเนื้อหาล่วงหน้าก่อนทำสไลด์ClickUp Doc, รายการ
แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการกำหนดเป้าหมาย, การแยกช่องทาง, จุดสำคัญทีมการตลาดที่วางแผนแคมเปญClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีรายการสินทรัพย์, กระบวนการปรับปรุง, กำหนดการส่งมอบนักสร้างสรรค์, เอเจนซี, ทีมคอนเทนต์ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตแผนโครงการ PPT ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีระยะ, ระยะเวลา, การกำหนดความรับผิดชอบ, สรุปPMO, ที่ปรึกษา, ผู้นำเสนอให้กับลูกค้าClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีบันทึกติดผนัง, แผนภาพ, การร่วมมือ, การวางแผนความคิดทีมระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบภาพClickUp Whiteboard
เทมเพลตข้อกำหนดทางธุรกิจ ClickUpรับเทมเพลตฟรีรายการข้อกำหนด ขอบเขต การทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, ทีมเทคนิคClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีเฟส, ตัวเชื่อมต่อ, ลำดับภาพผู้จัดการโครงการ, ทีมผลิตภัณฑ์, แผนระยะยาวClickUp Whiteboard
แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีขั้นตอนดำเนินการ, ความสัมพันธ์, จุดสำคัญทีมที่นำเสนอแผนการดำเนินงานClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตรายงานมืออาชีพของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสรุปผู้บริหาร, ส่วนข้อมูล, การจัดรูปแบบทีมที่นำเสนอรายงานอย่างละเอียดคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตการนำเสนอแบบย่อสำหรับ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฮุก, ข้อเสนอคุณค่า, ข้อเสนอแนะสำหรับ CTAตัวแทนขาย, ผู้ก่อตั้ง, การนำเสนอสั้นๆClickUp Doc, ตาราง
เทมเพลตการนำเสนอขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีรูปแบบที่พร้อมใช้, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, โครงสร้างข้อความทีมขาย, ผู้ก่อตั้ง, SDRคลิกอัพ ด็อก

เทมเพลตการนำเสนอของ Miro คืออะไร?

แม่แบบการนำเสนอของ Miro เป็นรูปแบบสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายใน Miro โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบทุกองค์ประกอบด้วยตนเอง และให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อนำเสนอแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม่แบบพร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยคุณ:

  • เริ่มต้นด้วยสไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสะอาดเรียบร้อย
  • รักษาความสม่ำเสมอของแบบอักษร สี และรูปแบบ
  • สร้างภาพแนวคิดด้วยรูปทรงและกรอบสำเร็จรูป
  • ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • นำเสนอโดยตรงจากบอร์ด Miro ของคุณโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการนำเสนอ Miro ดี?

แม่แบบการนำเสนอของ Miro ที่ดีจะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีความชัดเจนและมีโครงสร้างที่เหมือนกัน และทำให้การนำเสนอของคุณดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

นี่คือสิ่งที่เทมเพลตการนำเสนอ Miro ที่เหมาะสมควรทำ 👇

  • รูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ: ป้องกันการรกรุงรังที่รบกวนผู้ชมด้วยสัญญาณภาพที่ดึงดูดความสนใจไปยังจุดสำคัญที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติ
  • ลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชี้นำความสนใจ: แยกชื่อเรื่องออกจากเนื้อหาหลักและจัดพื้นที่ที่ชัดเจนสำหรับข้อความหลักของคุณ
  • กรอบการเล่าเรื่องสำเร็จรูป: ประกอบด้วยกรอบแนะนำ, กรอบเนื้อหา, กรอบเปรียบเทียบ, และกรอบสรุป ที่จัดเรียงไว้แล้ว
  • การออกแบบที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน: มีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกและอภิปราย ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ขัดจังหวะการทำงาน
  • ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: มีบล็อกข้อความที่แก้ไขได้ ไอคอนที่สามารถเปลี่ยนได้ สีที่ปรับได้ และกรอบที่สามารถปรับขนาดได้โดยไม่เสียหายเมื่อคุณปรับเลย์เอาต์ให้เข้ากับบริบทของคุณ
  • ส่วนเนื้อหาที่พร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ: รวมถึงหมวดหมู่เนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุประสงค์ วาระการประชุม ตัวอย่าง กรอบการทำงาน กิจกรรม และส่วนสรุป

📌 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า50% ของทีมผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ระบุว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการรักษาแผนงานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง แต่กว่า 54% ของแผนงานทั้งหมดยังคงถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามผลลัพธ์แทนที่จะยึดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

นี่หมายความว่าทีมไม่ได้แค่พยายามรักษาแผนงานของพวกเขาเท่านั้น พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องสร้างแทนที่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันและการเบี่ยงเบนของกลยุทธ์

เทมเพลตการนำเสนอ Miro ฟรี

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเทมเพลต Miro ฟรีที่คุณสามารถนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที

1. แบบนำเสนอแผนที่ทางผลิตภัณฑ์

เทมเพลตการนำเสนอแผนงานผลิตภัณฑ์ Miro: เทมเพลตการนำเสนอ Miro
ผ่านทางMiro.com

เทมเพลตการนำเสนอแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณอธิบายเส้นทางของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย คุณจะได้รับแนวทางที่นำพาผู้ชมของคุณจากวิสัยทัศน์ใหญ่ไปสู่จุดสำคัญและขั้นตอนต่อไป มันช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพที่โปร่งใสของทิศทางผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยไม่ทำให้พวกเขาหลงในรายละเอียด

จุดแข็งหลักของมันคือความเรียบง่าย แต่ละกรอบถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงเหตุผล สิ่งที่นำเสนอ และทิศทางของผลิตภัณฑ์ ทำให้ข้อความของคุณเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • วางแผนกลยุทธ์ในเชิงภาพ โดยจัดกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ของคุณให้อยู่ในช่วงเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงทิศทางระยะยาวได้อย่างชัดเจนในทันที
  • เน้นช่วงเวลาการเปิดตัวหลักโดยใช้ส่วนที่มีรหัสสีซึ่งแยกแผนระยะใกล้และแผนในอนาคตออกจากกันอย่างชัดเจน
  • แทรกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าหรือข้อมูลสั้น ๆ ลงในบล็อกข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหตุผลของคุณเข้าใจได้ง่าย
  • นำการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายด้วยสไลด์สุดท้ายที่พร้อมรับข้อเสนอแนะ ซึ่งเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมข้ามสายงานที่ต้องการวิธีการนำเสนอสิ่งที่กำลังพัฒนาอย่างสะอาดและเป็นระบบ

ต้องการสร้างงานนำเสนอสำหรับลูกค้าหรือไม่? ดูวิดีโอนี้ ⬇️

2. แม่แบบการนำเสนอการขาย

เทมเพลตการนำเสนอการขาย Miro: เทมเพลตการนำเสนอ Miro
ผ่านทางMiro.com

เทมเพลตการนำเสนอการขาย มอบการไหลที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการออกแบบสไลด์ มันจะนำผู้ชมของคุณผ่านปัญหา, ทางแก้ปัญหา, และคุณค่าที่คุณนำมาในโครงสร้างภาพที่รู้สึกชัดเจนและเป็นมิตรกับการสนทนา

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์คือความสามารถในการปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังให้คุณมีอิสระในการปรับแต่งในขณะที่ยังคงรักษาการนำเสนอของคุณให้ดูเรียบร้อยและเข้าใจง่าย

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แสดงผลลัพธ์จริงจากลูกค้าโดยใช้บล็อกสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคำรับรองหรือกรณีศึกษาสั้นๆ
  • ทำให้ข้อเสนอคุณค่าของคุณง่ายขึ้นด้วยแผงไฮไลต์ที่ทำให้ข้อความหลักของคุณสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการนำเสนอสด
  • เพิ่มหลักฐานทางภาพได้อย่างง่ายดายโดยการลากภาพสินค้าและวางกราฟิกสนับสนุนลงบนกรอบที่กำหนดไว้โดยตรง
  • จบอย่างชัดเจนด้วยสไลด์ปิดที่ออกแบบมาเพื่อสรุปข้อเสนอของคุณและกระตุ้นให้ผู้ฟังดำเนินการขั้นตอนต่อไปโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกดดัน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย หรือใครก็ตามที่ต้องการชุดนำเสนอที่ปรับแต่งได้ เพื่อนำเสนอแนวคิด บริการ หรือผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย

🎁 โบนัส ClickUp: การศึกษาพบว่า92% ของผู้นำธุรกิจที่ใช้ AI สร้างสรรค์เป็นประจำทุกสัปดาห์รายงานว่ามีประโยชน์อย่างมาก รวมถึงการทำงานที่รวดเร็วขึ้น การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น ผลผลิตที่สูงขึ้น และแม้กระทั่งการประหยัดต้นทุนที่สามารถวัดได้

และเนื่องจากการนำเสนอเป็นหนึ่งในงานที่ต้องใช้การสื่อสารมากที่สุดภายในบริษัทใด ๆเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

นั่นคือจุดที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่อยู่ใน ClickUp เปลี่ยนเกมการเล่น ตั้งแต่เข้าใจงาน เอกสาร การสนทนา และเครื่องมือที่ผสานรวมทั้งหมดของคุณ มันจึงให้บริบทและข้อมูลโครงการที่แท้จริงแก่คุณ เปลี่ยนเป็นไอเดียสไลด์ สรุปโครงการ โครงร่าง ประเด็นพูดคุย หรือแม้แต่ร่างการนำเสนอฉบับเต็มได้ทันที

ClickUp Docs โดยใช้ ClickUp Brain สำหรับแคมเปญ
ใช้การผสมผสานอันทรงพลังของ ClickUp Docs + ClickUp Brain เพื่อสร้างเอกสารสรุปโครงการและอื่น ๆ อีกมากมาย!

3. แม่แบบการนำเสนอ UX

เทมเพลตการนำเสนอ UX ของ Miro: เทมเพลตการนำเสนอของ Miro
ผ่านทางMiro.com

เทมเพลตการนำเสนอ UX ของ Miro ช่วยให้คุณเปลี่ยนการวิจัยผู้ใช้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนอยากฟังจริงๆ มันให้ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอว่าผู้ใช้ของคุณคือใคร พวกเขามีปัญหาอะไร และทำไมการตัดสินใจด้านการออกแบบของคุณจึงสมเหตุสมผล

เทมเพลตนี้ผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการปฏิบัติ คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าจอ คำพูดจากผู้ใช้ ขั้นตอนการเดินทาง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อทำให้การนำเสนอของคุณรู้สึกเหมือนการเดินชมแบบมีไกด์

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แสดงรูปแบบให้เห็นภาพด้วยตารางเฉพาะที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นกลุ่มข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ที่เป็นระเบียบ
  • ระบุสาเหตุที่แท้จริงด้วยส่วนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสรุปประเด็นพฤติกรรมโดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกท่วมท้น
  • ทำให้บุคลิกของคุณมีชีวิตชีวาด้วยการเพิ่มรูปภาพและจับคู่กับคำอธิบายสั้น ๆ ภายในแผงตัวละครที่เตรียมไว้แล้ว
  • นำการอภิปรายของทีมด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับคำแนะนำและการตัดสินใจในขั้นตอนถัดไป

✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอผลการค้นพบของผู้ใช้และทิศทางการออกแบบ

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?*

ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งแห่งแรกของโลกClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ

4. แม่แบบการนำเสนอทางการเงิน

แดชบอร์ดเทมเพลตการนำเสนอทางการเงิน Miro: เทมเพลตการนำเสนอ Miro
ผ่านทางMiro.com

แม่แบบการนำเสนอรายงานทางการเงินของ Miro มอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจรูปแบบรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และสถานะทางการเงินโดยรวม

คุณสามารถเพิ่มรายการในงบดุล, เน้นการเปลี่ยนแปลงของกำไรและขาดทุน, แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด, และสรุปอย่างชัดเจน

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แยกหมวดหมู่ทางการเงินออกเป็นภาพโดยใช้บล็อกสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณแยกสินทรัพย์และหนี้สินออกจากกัน
  • ตรวจจับรูปแบบการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วผ่านกรอบที่เหมาะกับแผนภูมิ ออกแบบมาเพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลงของรายได้หรือกำไร
  • แสดงข้อสรุปเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนด้วยแผงข้อความที่สร้างขึ้นเพื่อการอธิบายสั้น ๆ ซึ่งเชื่อมโยงตัวเลขกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • สรุปด้วยการคาดการณ์ที่เป็นเอกภาพโดยใช้สไลด์สรุปที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการระบุแนวโน้มและการคาดการณ์การเติบโตอย่างชัดเจน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการเงิน, ผู้ก่อตั้ง, และผู้จัดการที่เตรียมรายงานประจำไตรมาสและข้อมูลทางการเงินสำหรับนักลงทุน

5. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

เทมเพลตการนำเสนอผลงาน Miro: เทมเพลตการนำเสนอ Miro
ผ่านทางMiro.com

ด้วย Miro เทมเพลตการนำเสนอผลงาน คุณสามารถนำเสนอแต่ละโครงการเป็นเรื่องราวที่ชัดเจน โดยบอกว่าคุณคือใคร คุณได้เผชิญกับความท้าทายอะไร วิธีการที่คุณใช้ในการแก้ไข และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนั้น

งานยังคงเป็นจุดศูนย์กลาง ในขณะที่แม่แบบให้คำแนะนำเพียงพอที่จะอธิบายงานในลักษณะที่ดูรอบคอบและเกี่ยวข้องกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจที่กำลังประเมินความสามารถของคุณ

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ทำให้การเพิ่มภาพเป็นเรื่องง่ายด้วยกรอบที่พร้อมสำหรับสื่อซึ่งช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ
  • แสดงขั้นตอนกระบวนการปัจจุบันอย่างชัดเจนผ่านส่วนที่เตรียมไว้แล้ว ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • สรุปโครงการแต่ละโครงการอย่างเรียบร้อยด้วยพื้นที่สะท้อนความคิดที่ออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำบทเรียนสำคัญและสิ่งที่พวกเขาสอนคุณในฐานะนักออกแบบ

✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX, นักศึกษา, และทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีการนำเสนอผลงานพอร์ตโฟลิโอที่ดูดีและเน้นการเล่าเรื่อง

👀 คุณรู้หรือไม่?ผู้จัดการฝ่ายสรรหาไม่อ่านพอร์ตโฟลิโอกันแล้ว จริงๆ แล้วพวกเขาแค่สแกนผ่านเท่านั้น หากแต่ละสไลด์นำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว พอร์ตโฟลิโอของคุณจะดูเฉียบคมและน่าจดจำยิ่งขึ้นในทันที

ข้อจำกัดของการใช้ Miro ในการสร้างงานนำเสนอ

Miro ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือทางภาพ. คุณจะได้รับผืนผ้าใบสำหรับการเขียนกระดานและคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ แต่ไม่มีวิธีที่จะเชื่อมต่อการนำเสนอของคุณกับงานและกระบวนการ.

นี่คือข้อจำกัดบางประการ:

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและงาน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด ติดตามความคืบหน้า หรือเชื่อมโยงสไลด์กับขั้นตอนโครงการที่สามารถดำเนินการได้
  • ไม่สามารถทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติได้ ดังนั้นทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบ การอนุมัติ ไปจนถึงการเผยแพร่การอัปเดต ยังคงต้องทำด้วยมือและใช้เวลามาก
  • มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัด ดังนั้นคุณต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับรายงานโครงการและเอกสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ทำให้การทำงานร่วมกันยากขึ้น เนื่องจากไม่มีฟีเจอร์สำหรับติดตามการตัดสินใจ การอนุมัติ เจ้าของงาน หรือกำหนดเวลา

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro

เทมเพลตการนำเสนอ Miro ทางเลือก

หากคุณต้องการสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาและสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ต้องการความยืดหยุ่น โครงสร้าง และการควบคุมที่มากกว่าที่ Miro มีให้ClickUpเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่ง

ชุดแม่แบบที่พร้อมสำหรับการนำเสนอถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน Converged AI ที่มีฟีเจอร์ครบครัน คุณจึงสามารถวางแผนและนำเสนอได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ งานนำเสนอของคุณไม่ใช่เพียงไฟล์ที่แยกออกจากกัน แต่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับการวางแผนของคุณและไหลเข้าสู่กระบวนการรายงานและการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างการนำเสนอภายใน ClickUp คือคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถร่างโครงสร้างการนำเสนอทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างสไลด์

กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp
สร้างการนำเสนอที่มีชีวิตชีวาด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp

วางโน้ตติดสำหรับแต่ละส่วน: บทนำ, วัตถุประสงค์, ข้อมูลสำคัญ, แผนงาน, งบประมาณ, แผนปฏิบัติการ, และคำถามที่พบบ่อย จากนั้นลากโน้ตเหล่านี้ไปมาจนกว่าลำดับจะสมเหตุสมผล เมื่อลำดับรู้สึกถูกต้องแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนโน้ตติดทุกอันให้กลายเป็นงานสไลด์หรือรายการโครงร่างภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยตรง

นี่คือเทมเพลตการนำเสนอ ClickUp ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งแทนการออกแบบของ Miro ได้

1. แม่แบบการนำเสนอ ClickUp

เทมเพลตการนำเสนอ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตการนำเสนอของ ClickUp

เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpเปรียบเสมือนการทำงานในพื้นที่ทำงานที่เข้าใจดีว่าการนำเสนอที่ดีต้องมีอะไรบ้าง เริ่มต้นด้วยสไลด์เปิดที่โดดเด่นซึ่งเน้นหัวข้อของคุณ ชื่อของคุณ และข้อความของคุณ จากนั้น โครงสร้างจะค่อยๆ นำทางคุณไปสู่การวางกรอบเรื่องราวของคุณ

เมื่อคุณก้าวลึกเข้าไปมากขึ้น แม่แบบจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการตั้งเป้าหมาย คุณสามารถวางวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เป็นบล็อกข้อความที่รกรุงรัง แต่เป็นข้อความที่คมชัดและง่ายต่อการสแกน ซึ่งกำหนดเหตุผลที่การนำเสนอของคุณมีอยู่และสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ฟังได้รับกลับไป

เมื่อพื้นฐานเหล่านั้นถูกกำหนดไว้แล้ว เทมเพลตจะช่วยให้คุณแบ่งเนื้อหาของคุณออกเป็นบทที่ชัดเจน แต่ละส่วนจะมีหน้าชื่อเรื่องที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง ทำให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ชมของคุณติดตามได้ง่าย

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ปรับสไลด์เนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ รวมถึงข้อความ กรอบงาน แผนผัง ภาพหน้าจอ หรือรูปแบบผสม
  • ใช้สไลด์ภาพเฉพาะเพื่อแสดงแผนภูมิของคุณอย่างชัดเจนและนำเสนอข้อมูลสำคัญโดยไม่รก
  • สรุปด้วยสไลด์สรุปที่เน้นย้ำประเด็นสำคัญและสไลด์ 'ขอบคุณ' สำหรับคำถามหรือขั้นตอนต่อไป
  • ปรับแต่งทุกรายละเอียด เช่น สี แบบอักษร รูปแบบ และภาพ ให้เข้ากับสไตล์หรือแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและมืออาชีพที่ต้องการวิธีการนำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบและดึงดูดสายตา

🧠 แนวคิดอย่างรวดเร็ว: การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมคือสะพานเชื่อมระหว่างความคิดของคุณกับความเข้าใจที่ชัดเจนของผู้อื่น.เครื่องมือการนำเสนอสมัยใหม่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยมอบให้คุณ:

  • โครงสร้างภาพที่สะอาดตาซึ่งเสริมสร้างข้อความของคุณ
  • เลย์เอาต์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเหนื่อยล้าจากการสร้างสรรค์
  • พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถสร้าง ปรับปรุง และแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้

แต่เวทมนตร์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเครื่องมือเหล่านี้มาผสานกับคุณสมบัติที่เพิ่มบริบทและเสียงClickUp Clipsมีประโยชน์มากในที่นี้ คุณสามารถบันทึกการสาธิตสั้น ๆ โดยใช้หน้าจอและเสียงของคุณ ทำให้ผู้ชมเห็นภาพรวมทั้งหมดแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องก็ตาม

มอบหมายความคิดเห็นบนคลิป ClickUp
ใช้ ClickUp Clips เพื่อบันทึกหน้าจอของคุณ เพิ่มคำอธิบายประกอบ และนำเสนอเสียงบรรยายที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอของคุณ

2. แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUp

แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้โครงการของคุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตโครงร่างโครงการของ ClickUp

ทุกโครงการที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อความคิดเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริง ๆแม่แบบโครงร่างโครงการของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะ คุณจะได้รับพื้นที่ที่มีแนวทางในการวางรากฐานโครงการ พร้อมด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ ชื่อโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย

เมื่อถึงเวลาดำเนินการ คุณสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอนบนไทม์ไลน์ได้ และเมื่อกระบวนการชัดเจนแล้ว คุณสามารถระบุผลลัพธ์สำคัญของโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้อง การจัดให้มีความสอดคล้องกันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในแผนตั้งแต่แรกเริ่ม แทนที่จะเป็นความท้าทาย

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สร้างบทสรุปผู้บริหารที่กระชับ ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้น และมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ระบุข้อจำกัดและสมมติฐานของเอกสารตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อกำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
  • จัดทำแผนงบประมาณและเงินลงทุนของโครงการให้ชัดเจนเพื่อช่วยให้การตัดสินใจทางการเงินมีความโปร่งใส และให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการเอกสารที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อสรุปโครงการอย่างชัดเจนและมีทิศทาง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตนี้ สร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณภายในClickUp Docs Docs ช่วยให้คุณแท็กเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรงในแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังร่าง ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ คุณสามารถ @mention หัวหน้าฝ่ายวิจัยของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขาดหรือชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจน

คุณยังสามารถเปลี่ยนหัวข้อย่อยใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากไทม์ไลน์ของคุณมีข้อความว่า 'สรุปโครงร่างภายในสัปดาห์ที่ 3' ให้เปลี่ยนข้อความนั้นเป็นงานและมอบหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเอกสาร

3. แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp

แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดแผนการนำเสนอของคุณและทำให้แต่ละขั้นตอนของแคมเปญง่ายต่อการอธิบายและติดตามด้วยแม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp

แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบทุกแคมเปญให้เป็นเรื่องราวที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกทุกแคมเปญในมุมมองรายการที่สะอาดตา เพิ่มรายละเอียดสำคัญทั้งหมด เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ กำหนดเวลา และติดแท็กทีมที่เหมาะสมได้ทันที

นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดานสไตล์คัมบัง(Kanban) ที่คุณสามารถลากงานแคมเปญข้ามขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น การวางแผน การออกแบบ การดำเนินการ และการประเมินผล แต่ละการ์ดจะแสดงประเภทของแคมเปญ ทรัพยากรที่จำเป็น ทีมที่ได้รับมอบหมาย และสถานะการอนุมัติอย่างเรียบร้อย ข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ก่อนการนำเสนอ

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกโดยใช้ บอร์ดการดำเนินงาน ที่แสดงเฉพาะแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่และทีมที่รับผิดชอบเท่านั้น
  • ใช้กระดานเองเป็นสื่อการนำเสนอที่พร้อมใช้สำหรับการประชุมสแตนด์อัพและการทบทวนกลางโครงการโดยไม่ต้องสร้างรายงานแยกต่างหาก
  • ปรับแต่งรายละเอียดแคมเปญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภท ทีมที่ได้รับมอบหมาย สื่อ ช่องทาง และสถานะการอนุมัติ เพื่อการกรองและจัดเรียงที่ง่ายขึ้น
  • มองเห็นตารางเวลาทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองไทม์ไลน์ที่แสดงด้วยสีเพื่อระบุวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ และปริมาณงาน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและเอเจนซี่ที่ต้องการวางแผนและติดตามแคมเปญ พร้อมทั้งแสดงผลความคืบหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ

🎁 โบนัส: ต้องการทำให้การวางแผนโครงการของคุณง่ายขึ้นด้วยภาพหรือไม่? ชมวิดีโอสอนสั้น ๆ นี้เพื่อดูว่า ClickUp Whiteboards ช่วยคุณคิดค้นไอเดียและวางแผนไทม์ไลน์ในแบบที่สนับสนุนการนำเสนอที่แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไร

4. แม่แบบแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
นำโครงสร้างมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ และเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นผลงานที่รู้สึกสมบูรณ์ด้วยเทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp

หากคุณต้องการเทมเพลตการนำเสนอที่ไม่เพียงแค่แสดงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ แต่ยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เบื้องหลังเทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpคือตัวเลือกที่ลงตัวที่สุด โครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนและงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการชี้แจงขั้นตอนถัดไปและผู้ที่รับผิดชอบ

ทุกบัตรงานจะแสดงรายละเอียดเช่น ผู้รับผิดชอบ, กำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, ขั้นตอนการอนุมัติ, ร่าง, และสินทรัพย์สุดท้าย เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม บัตรแต่ละใบจะเปิดเป็นพื้นที่ทำงานขนาดเล็กของตัวเองพร้อมบันทึก, ไฟล์แนบ, ข้อเสนอแนะ, และประวัติเวอร์ชัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปชมการพัฒนาของงานโดยไม่ต้องกระโดดผ่านโฟลเดอร์หรือสลับระหว่างสไลด์หลาย ๆ ใบ

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • รับภาพรวมของทุกโครงการของคุณที่จัดกลุ่มตามระยะของโครงการใน มุมมองรายการโครงการสร้างสรรค์
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจของโครงการตามสถานะและติดตามความคืบหน้าในมุมมอง กระดานความคืบหน้า
  • ติดตามผลงานที่ส่งมอบได้, ระยะเวลา, รวมถึงโครงการที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือค้างอยู่ใน มุมมองไทม์ไลน์

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์และเอเจนซี่ที่ต้องการนำเสนอขั้นตอนการทำงานและไทม์ไลน์การผลิตในรูปแบบที่สะอาดตา เน้นการเล่าเรื่องเป็นสำคัญ

⚡ คลังแม่แบบ: โครงการสร้างสรรค์มักดูราบรื่นจากภายนอก แต่เบื้องหลังการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบนั้นคือชั่วโมงแห่งการวางแผน การทำเวอร์ชัน การแก้ไข และการประสานงาน

แม่แบบการเริ่มต้นโครงการช่วยให้กำหนดความคาดหวังตั้งแต่ต้น กำหนดบทบาทหน้าที่ ระบุเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์ บันทึกข้อจำกัด และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วมทุกคนเข้าใจว่างานของตนมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร

5. แม่แบบแผนโครงการ PPT ของ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการ PPT ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนโครงการของคุณด้วยความมั่นใจและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนด้วยเทมเพลตแผนโครงการ PPT ของ ClickUp

หากคุณต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการแบ่งโครงการตั้งแต่แนวคิดแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้ายแม่แบบแผนโครงการ ClickUp PPTจะมอบพื้นฐานให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

คุณจะได้รับรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการตารางเวลาของโครงการ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร คุณภาพ และด้านอื่นๆ ของคุณ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณติดป้ายกำกับแต่ละชิ้นงานตามระดับความพยายาม ผลกระทบ แผนก ทรัพยากรที่ต้องการ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ทีมของคุณต้องการ

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แสดงโมเมนตัมของโครงการบน กระดานความคืบหน้าการวางแผน แบบลากและวาง ที่เน้นสถานะแบบเรียลไทม์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน
  • แนบไฟล์ของคุณไปยังแต่ละส่วนโดยตรงเพื่อให้เอกสารประกอบทุกฉบับสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • เน้นความเข้มข้นของปริมาณงานด้วยตัวบ่งชี้ความพยายามและผลกระทบที่ใช้สัญลักษณ์อีโมจิ ซึ่งช่วยให้คำอธิบายในสไลด์ชัดเจนยิ่งขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้นำโครงการที่ต้องการสร้างแผนโครงการที่สามารถตรวจสอบภายในและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบ PowerPoint แผนงานโครงการฟรีที่ดีที่สุด

6. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยภาพการนำเสนอที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการของ ClickUp

เมื่อคุณกำลังนำเสนอไอเดียหรือโครงการใหม่ ความชัดเจนคือสิ่งสำคัญที่สุดแม่แบบไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการ ClickUpนี้มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันและภาพรวมที่ชัดเจน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ความเสี่ยง ระยะเวลา ทรัพยากร ตัวชี้วัดความสำเร็จ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ทุกสิ่งบนผืนผ้าใบสามารถปรับรูปทรงให้สอดคล้องกับความคิดของคุณได้ คุณสามารถย้ายโน้ตสติ๊กเกอร์ไปมาได้ตามแนวคิดที่เปลี่ยนแปลง และแทนที่ตำแหน่งที่วางไว้ด้วยโครงสร้างของคุณเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างส่วนต่างๆ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้จากศูนย์โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ด้านข้าง

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • มองเห็นข้อเสนอทั้งหมดของคุณบนกระดานทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงทุกความคิดและรายละเอียดไว้ด้วยกัน
  • ปรับแต่งทุกส่วน ตั้งแต่เป้าหมายไปจนถึงทรัพยากรและไทม์ไลน์ ด้วยบล็อกที่สามารถแก้ไขได้และองค์ประกอบที่มีรหัสสี
  • ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงข้อเสนอและรวบรวมข้อเสนอแนะในขณะที่นำทุกคนไปสู่การตัดสินใจที่สำคัญเดียวกัน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผนโครงการและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็วในรูปแบบภาพ

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีในรูปแบบ Word, Excel และ ClickUp

7. แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUp

เทมเพลตข้อกำหนดทางธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดโครงสร้างการนำเสนอและนำเสนอข้อกำหนดอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUp

ต้องการกำหนดขอบเขตของโครงการในลักษณะที่ป้องกันความเข้าใจผิดและการขยายขอบเขตโดยไม่ตั้งใจหรือไม่?แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณวางรากฐานของสิ่งจำเป็นไว้ล่วงหน้า

มีหน้าย่อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดทุกอย่างตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหารไปจนถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เนื่องจากเทมเพลตนี้สร้างขึ้นบน ClickUp Docs คุณจึงได้รับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชัน นอกจากนี้คุณยังสามารถแท็กบุคคล งาน เอกสารอื่นๆ และไวท์บอร์ดเพื่อดึงบริบทเพิ่มเติมจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ระบุทุกข้อกำหนดการทำงานและคุณลักษณะอย่างละเอียดพร้อมแผนภาพ แผนภูมิ และไทม์ไลน์
  • กำหนดเป้าหมาย ภารกิจ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ค่าใช้จ่าย และกำหนดเวลาของโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการจัดตารางเวลาและจัดสรรทรัพยากร
  • อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการลดต้นทุนผ่านกระบวนการที่ดีขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์ธุรกิจที่กำลังมองหา BRD เพื่อจัดแนวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดข้อกำหนดของโครงการโดยไม่เกิดความสับสน

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอกสารสรุปโครงการ: กลยุทธ์และแม่แบบ

8. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp

เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพในใจของขั้นตอนต่าง ๆ ติดตามความสำเร็จของแต่ละจุดสำคัญ และนำเสนอขั้นตอนของโครงการอย่างชัดเจนในสไลด์ของคุณด้วยเทมเพลตแผนงานโครงการของ ClickUp

เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUpให้ความรู้สึกเหมือนสตอรี่บอร์ดภาพสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณ คุณจะได้ผืนผ้าใบสร้างสรรค์ที่ทุกหมุดหมายกลายเป็นจุดสังเกตที่สว่างและมองเห็นได้ง่าย รูปทรงและเส้นทางที่เรียบง่ายจะนำสายตาอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามลำดับของโครงการ โดยใช้ตัวแบ่งระยะเฟส เส้นทางความคืบหน้า กล่องข้อความเน้นจุดสำคัญ และลูกศรเชื่อมต่อ

โน้ตติดผนังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกความคิดแรก ๆ หรือการแบ่งขั้นตอนใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ก่อนที่จะทำให้สมบูรณ์ รูปแบบนี้สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเปิดตัวสินค้า หรือการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องการการประสานงานจากทีมทั้งหมด

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • มองเห็นเส้นทางโครงการทั้งหมดของคุณด้วยรูปร่างแผนที่เส้นทางที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมีสีสัน ซึ่งช่วยให้แผนของคุณมีโครงสร้างทันที
  • แผนผังทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วยกล่องคำอธิบายเฉพาะที่ช่วยให้การนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณง่ายต่อการติดตาม
  • ปรับแต่งองค์ประกอบของแผนงานโดยการปรับขนาดและจัดเรียงใหม่ให้สอดคล้องกับเรื่องราวหรือแบรนด์ของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้นำโครงการที่ต้องการแผนงานที่ดึงดูดสายตา ติดตามง่าย สามารถวางแผนและนำเสนอได้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว

9. แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp

แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนการนำเสนอของคุณอย่างราบรื่นและนำทางผู้ชมของคุณจากความคิดแรกไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายโดยใช้แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp

แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานราบรื่นขึ้นและป้องกันไม่ให้งานติดขัด ด้วยพลังของระบบอัตโนมัติ ClickUp อัตราความคืบหน้าจะปรับโดยอัตโนมัติ งบประมาณคำนวณโดยอัตโนมัติ ปริมาณงานยังคงสมดุล และการอนุมัติจะแสดงเป็นจุดตรวจตลอดเส้นทางของคุณ

ระดับความเสี่ยงเป็น ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวางแผนสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการได้มุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มช่องเฉพาะสำหรับผู้ตรวจสอบ และใช้ขั้นตอนสถานะที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดตามการแก้ไขแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดในตัวสำหรับสถานะ ความสำคัญ ความสมบูรณ์ของไทม์ไลน์ และปริมาณงานที่คาดการณ์
  • ปรับแต่งทุกรายละเอียด รวมถึงสถานะ, ฟิลด์, มุมมอง, และเลย์เอาต์ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำและทีมที่ต้องการกรอบการวางแผนโครงการที่เชื่อถือได้ ซึ่งเปลี่ยนการดำเนินงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้

10. แม่แบบรายงานมืออาชีพของ ClickUp

เทมเพลตรายงานมืออาชีพของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างรายงานที่พร้อมสำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตรายงานมืออาชีพของ ClickUp

เทมเพลตรายงานมืออาชีพของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลโครงการที่ละเอียดให้กลายเป็นรายงานที่พร้อมสำหรับการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มชื่อโครงการ วันที่ รายละเอียดเจ้าของ และโลโก้บริษัทของคุณได้อย่างรวดเร็ว มอบบริบทที่ชัดเจนและสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจะถูกกำหนดไว้ที่ด้านบน หากมีความพึ่งพาหรือข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ มีพื้นที่ให้ระบุสิ่งเหล่านั้นด้วย สำหรับทีมที่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการทำงานของตน แม่แบบนี้จะแบ่งกระบวนการของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ง่ายและมีเหตุผล ช่วยให้คุณสามารถอธิบายแต่ละขั้นตอน แนวทางที่ใช้ รวมถึงงบประมาณและความต้องการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ข้อจำกัด และระเบียบวิธีวิจัยของคุณอย่างชัดเจนด้วยคำแนะนำการเขียนแบบใช้คำถามหรือคำสั่ง
  • แยกกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนออกโดยใช้แม่แบบที่เป็นระบบสำหรับการวางแผน การพัฒนา การทดสอบ และการนำไปใช้งาน
  • เน้นผลกระทบและทิศทางในอนาคตในส่วนสรุปและข้อเสนอแนะที่จัดรูปแบบอย่างชัดเจน

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้นำโครงการที่ต้องการโครงสร้างที่มีแนวทางเพื่อเปลี่ยนงานโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นรายงานมืออาชีพ

โบนัส: ด้วยฟีเจอร์Brain Max Talk to Text ของ ClickUp คุณไม่ต้องจ้องมองสไลด์เปล่าอีกต่อไป เพียงพูดความคิดของคุณออกมาดัง ๆ แล้ว Brain MAX จะถอดเสียงและสรุปเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างซึ่งอยู่ใน Docs, งาน และพื้นที่โครงการของคุณทันที

11. แม่แบบการนำเสนอแบบสั้นของ ClickUp

เทมเพลตการนำเสนอแบบสั้นสำหรับ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เตรียมพร้อมสำหรับทุกการนำเสนอหรือโอกาสสร้างเครือข่ายด้วยเทมเพลต ClickUp Elevator Pitch ที่ใช้งานง่าย

เทมเพลต ClickUp Elevator Pitchมอบพื้นที่ที่เรียบง่ายให้คุณสร้างการนำเสนอที่กระชับและสื่อสารได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับนักลงทุนหรือต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันในทีมเกี่ยวกับแนวคิดใหม่

เทมเพลตนี้มอบตารางสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถระบุประเภทของลูกค้า ความต้องการของพวกเขา โซลูชันที่คุณนำเสนอ ตลาดที่คุณดำเนินงานอยู่ และประโยชน์หลักที่คุณต้องการให้ผู้คนจดจำ เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้พร้อมแล้ว ส่วนการนำเสนอขั้นสุดท้ายจะช่วยให้คุณเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นข้อความที่กระชับและน่าสนใจ ซึ่งคุณสามารถนำเสนอได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที เหมือนกับการนำเสนอแบบลิฟต์อย่างแท้จริง

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ความคิดเห็นและการกล่าวถึงที่ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
  • ปรับปรุงข้อความของคุณด้วยคำแนะนำในตัวและตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งจะนำคุณไปสู่การนำเสนอแบบสั้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • รับคำแนะนำที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังและปรับการนำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถนำเสนอจุดขายที่ทรงพลังในเวลาเพียง 20–30 วินาที

คลังแม่แบบ: แม่แบบการนำเสนอสั้นสำหรับผู้หางานและนักศึกษา

12. แม่แบบการนำเสนอขายของ ClickUp

เทมเพลตการนำเสนอขาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอขายที่น่าเชื่อถือสำหรับการนำเสนอครั้งต่อไปของคุณโดยใช้เทมเพลตข้อเสนอขายของ ClickUp

การนำเสนอการขายทั้งหมดเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่น่าสนใจเทมเพลตการนำเสนอการขายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจุดดึงดูดนั้นให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้ โดยการเชื่อมโยงความท้าทายของลูกค้าเข้ากับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบุคุณสมบัติหลักของคุณ และเน้นประโยชน์ในลักษณะที่รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือคลังตัวอย่างการนำเสนอที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากคุณต้องการพึ่งพาการติดต่อผ่านคนรู้จักร่วมกัน การโน้มน้าวด้วยข้อมูลสนับสนุน การติดต่อตามเป้าหมายสำคัญ หรือการติดตามผลอย่างสุภาพ คุณจะพบสคริปต์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นมนุษย์ และปรับแต่งได้ง่าย

✨ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สร้างจุดดึงดูดความสนใจด้วยคำแนะนำสำเร็จรูป คำถาม ข้อมูลสำคัญ และแนวคิดในการเชื่อมโยงกับผู้ฟัง
  • เสริมสร้างข้อความของคุณด้วยตัวอย่าง CTA ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้คุณขอขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นใจ
  • นำสคริปต์การนำเสนอมาใช้ซ้ำข้ามช่องทางต่างๆ โดยแก้ไขได้โดยตรงภายใน ClickUp Docs เพื่อการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
  • สนับสนุนเรื่องราวการขายของคุณด้วยสัญญาณภาพและไอคอนที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เนื้อหาดึงดูดใจและติดตามได้ง่าย

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้ประกอบการเดี่ยว, SDRs, และผู้ก่อตั้งที่ต้องการสคริปต์การนำเสนอที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คลังแม่แบบ: การนำเสนอคือการดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็วตามเกณฑ์มาตรฐานของ Papermark's pitch deck (อ้างอิงจาก 3,000+ เด็ค) นักลงทุนใช้เวลาเพียง 3.2 นาทีในการดูเด็ค และเพียง 23 วินาทีในสไลด์แรกก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ ด้วยแรงกดดันเช่นนี้ การสร้าง pitch deck ที่แข็งแกร่งจากศูนย์กลายเป็นการแข่งขันกับเวลา

สำรวจเทมเพลตพิตช์เด็คเหล่านี้เพื่อสร้างเรื่องราวของคุณได้รวดเร็วขึ้นและนำเสนออย่างมั่นใจ

ยกระดับการนำเสนอของคุณด้วย ClickUp

เทมเพลตของ Miro นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกัน แต่บ่อยครั้งที่มันไม่เพียงพอเมื่อคุณต้องการโครงสร้างหรือสถานที่ที่ความคิดสามารถกลายเป็นงานจริงที่สามารถติดตามได้

นั่นคือจุดเด่นของเทมเพลต ClickUp พวกมันไม่ได้แค่ช่วยให้คุณนำเสนอไอเดียของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบไอเดียเหล่านั้นและย้ายเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้ทันทีโดยไม่เสียจังหวะ

ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอ วางแผน ระดมความคิด หรือนำเสนอผลงาน ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ดของคุณ ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด เพื่อให้คุณสามารถสร้างและดำเนินไอเดียของคุณได้ในที่เดียว

หากคุณต้องการการนำเสนอที่ดูดีและสนับสนุนความก้าวหน้าจริง ๆ ลองสำรวจคลังเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUpลงทะเบียนฟรีวันนี้