การตลาดพอร์ตโฟลิโอ vs. การตลาดผลิตภัณฑ์: กลยุทธ์และเครื่องมือ

เมื่อคุณมองดูวิธีการทำงานของทีมการตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ช่องว่างก็ปรากฏชัดเจน
รายงานพบว่าเกือบ80% ของนักการตลาดผลิตภัณฑ์ทำงานเป็นทีมที่มีเพียง 1-5 คน และเกือบ 30% ของพวกเขาสนับสนุนผลิตภัณฑ์หกชิ้นหรือมากกว่านั้นพร้อมกัน
ปริมาณงานเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่ามันง่ายเพียงใดที่จะหลุดจากการคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไปสู่การคิดเกี่ยวกับชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณรับผิดชอบ
หากคุณเคยต้องเตรียมข้อความสำหรับฟีเจอร์เดียวในตอนเช้า แล้วต้องเปลี่ยนไปวางตำแหน่งสินค้าทั้งหมดของคุณภายในมื้อกลางวัน คุณก็ได้สัมผัสกับความตึงเครียดระหว่างการตลาดระดับพอร์ตโฟลิโอและระดับผลิตภัณฑ์แล้ว นั่นคือพื้นที่ที่บทสนทนานี้เกิดขึ้น
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจการตลาดพอร์ตโฟลิโอกับการตลาดผลิตภัณฑ์ เราจะแยกแยะว่าแต่ละอย่างทำอะไร แตกต่างกันอย่างไรในการกำหนดกลยุทธ์ และเหตุใดทีมจึงมักผสมผสานกันบ่อยครั้ง นอกจากนี้ เราจะดูว่า ClickUp สนับสนุนทั้งสองอย่างได้อย่างไร!
การตลาดพอร์ตโฟลิโอกับการตลาดผลิตภัณฑ์ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าแต่ละฟังก์ชันมีความโดดเด่นในด้านใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องใช้กล้ามเนื้อใดในการเปิดตัวหรือแคมเปญครั้งต่อไปของคุณ:
|หมวดหมู่
|การตลาดพอร์ตโฟลิโอ
|การตลาดผลิตภัณฑ์
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|สื่อสารคุณค่าของชุดผลิตภัณฑ์หรือชุดโซลูชันทั้งหมดไปยังตลาด
|ตำแหน่งและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะ
|ผู้ชม
|กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือบัญชีลูกค้าเชิงกลยุทธ์
|กลุ่มเป้าหมายและผู้ซื้อของผลิตภัณฑ์หนึ่ง
|ขอบเขตของงาน
|สร้างเรื่องราวของโซลูชัน, ธีม, และการสื่อสารข้ามผลิตภัณฑ์
|สร้างสรรค์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์งานฝีมือ, ข้อความคุณสมบัติ, และการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน
|ผลลัพธ์หลัก
|หน้าโซลูชัน, กรอบคุณค่า, ชุดนำเสนอครอบคลุมทั้งพอร์ตโฟลิโอ, เรื่องราวเชิงหมวดหมู่
|หน้าสินค้า, แผนการเปิดตัว, การสาธิต, การ์ดเปรียบเทียบ, การสนับสนุนการใช้งาน
|พันธมิตรภายใน
|ผู้นำด้านการขาย, ทีมสร้างความต้องการ, ทีมกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ตัวแทนขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า
|ตัวชี้วัดความสำเร็จ
|การรับรู้ของตลาด, การยอมรับโซลูชัน, อิทธิพลของท่อการขายต่อชุดผลิตภัณฑ์
|การใช้งานผลิตภัณฑ์, การเปิดใช้งาน, อัตราความสำเร็จ, การยอมรับฟีเจอร์
|กรอบเวลา
|การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
|การดำเนินงานประจำวันและการขับเคลื่อนตามการปล่อยเวอร์ชัน
การตลาดพอร์ตโฟลิโอคืออะไร?
การตลาดพอร์ตโฟลิโอคือแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมและจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการหลายรายการภายใต้แบรนด์เดียวกัน วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกข้อเสนอทำงานร่วมกันแทนที่จะแข่งขันกันเองในตลาด
บริษัทต่างๆใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ของตน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด และเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดโดยรวมของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
สิ่งนี้ต้องการการประสานงานอย่างรอบคอบระหว่างสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละสายยังคงรักษาคุณค่าเฉพาะตัวไว้ได้ พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของบริษัท
ข้อมูลน่าสนใจ: แนวคิดของ 'พอร์ตโฟลิโอแบรนด์'เกิดขึ้นในยุคกลยุทธ์ทางธุรกิจของทศวรรษ 1960 เมื่อบริษัทอย่าง Procter & Gamble เริ่มบริหารจัดการแบรนด์หลายสิบแบรนด์ (แทนที่จะเป็นเพียงแบรนด์เดียว) เพื่อครอบคลุมทุกช่องว่างบนชั้นวางสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย
การตลาดพอร์ตโฟลิโอก่อนอื่น ให้บริการแก่กลุ่มที่แตกต่างกันสามกลุ่ม ภายในองค์กร:
- นักลงทุน พึ่งพาข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตการลงทุนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากร
- ผู้บริหาร ใช้ข้อมูลการตลาดพอร์ตโฟลิโอเพื่อกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ระบุโอกาสในการเติบโต และปรับสมดุลผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
- ทีมข้ามสายงานพึ่งพิงกรอบงานพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับความพยายามให้สอดคล้องกัน หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน และรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสกับลูกค้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? บางแบรนด์พบว่าการมีสินค้ามากเกินไปในพอร์ตโฟลิโออาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพโดยรวม บทความจาก Harvard Business School ระบุว่ากลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่ดีคือการตัดสินค้าที่อ่อนแอออกไปเพื่อให้สินค้าที่เหลือสามารถโดดเด่นได้
วัตถุประสงค์หลัก
ลำดับความสำคัญเหล่านี้แยกการตลาดพอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จออกจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน:
- ความสม่ำเสมอของแบรนด์ ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกผลิตภัณฑ์ สร้างความไว้วางใจและการจดจำในตลาด
- การวางตำแหน่งทางการตลาด สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ในระดับพอร์ตโฟลิโอ
- การจัดสรรทรัพยากรเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายงบประมาณระหว่างผลิตภัณฑ์โดยอิงจากข้อมูลประสิทธิภาพ ศักยภาพในการเติบโต และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
เครื่องมือและกลยุทธ์
พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งพึ่งพาเครื่องมือที่แสดงรูปแบบที่ชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึง:
1. การวิจัยตลาด
การวิจัยตลาดเปิดเผยความต้องการเฉพาะที่ช่วยกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ทีมซอฟต์แวร์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจพบว่าลูกค้าในภาคสาธารณสุขประสบปัญหาอย่างมากในการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนี้ผลักดันให้พอร์ตโฟลิโอก้าวไปสู่เรื่องราวร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ และผลิตภัณฑ์สองรายการปรับตำแหน่งของตนใหม่: หนึ่งเน้นการรวบรวมเอกสารที่รวดเร็วขึ้น และอีกหนึ่งเน้นรายการตรวจสอบที่มีคำแนะนำสำหรับผู้ตรวจสอบ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในธุรกิจไวน์ งานวิจัยพบว่า การใช้ฉลากที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับไวน์แต่ละชนิดในพอร์ตโฟลิโอส่งผลให้มูลค่าแบรนด์ลดลง ดังนั้น แม้แต่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม ความสม่ำเสมอของแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอก็มีความสำคัญ
2. แดชบอร์ดแคมเปญ
แดชบอร์ดแคมเปญเป็นเครื่องมือภาพรวมที่รวมศูนย์ซึ่งใช้ติดตามและวัดผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาดทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของบริษัท
พวกเขาช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมองเห็นได้ว่าแคมเปญต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของพอร์ตโฟลิโอกลางอย่างไร, เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์, และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตลาดให้ดีที่สุด
ลองนึกภาพบริษัทที่ขายเครื่องมือ CRM, ระบบเรียกเก็บเงิน และเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า แดชบอร์ดแสดงให้เห็นว่าการสาธิตสดช่วยเพิ่มอัตราการแปลงสูงสำหรับ CRM แต่หน้าเปรียบเทียบแบบยาวมีประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับการเรียกเก็บเงิน ทีมงานจึงปรับแผนพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้แต่ละผลิตภัณฑ์เน้นรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจ
3. ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในพอร์ตโฟลิโอการตลาดคือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ ซึ่งใช้เพื่อประเมินว่าประสิทธิภาพของชุดผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดของบริษัทในตลาดเป็นอย่างไร
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สินค้าเพียงอย่างเดียว ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอก็ช่วยให้ผู้ทำการตลาดเข้าใจถึง สุขภาพ, การเติบโต, และความสมดุลทางกลยุทธ์ ของระบบนิเวศของสินค้าทั้งหมด
ตัวอย่างของ KPI ที่ใช้เฉพาะในด้านการตลาดพอร์ตโฟลิโอ:
- การมีส่วนร่วมของรายได้จากพอร์ตโฟลิโอ: วัดว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยต่อรายได้รวมเท่าไร แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใดในพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
- อัตราการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ: ติดตามการเติบโตของรายได้หรือการใช้งานในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจโมเมนตัมของตลาดโดยรวม
- การยอมรับของตลาดตามสายผลิตภัณฑ์: แสดงให้เห็นว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพียงใด และความพยายามทางการตลาดมีความสอดคล้องและได้รับการตอบรับหรือไม่
- การเจาะตลาดกลุ่มลูกค้า: วัดประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าหลัก
- อัตราการขายข้ามและการขายเพิ่ม: เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์สนับสนุนซึ่งกันและกันภายในพอร์ตโฟลิโอได้สำเร็จเพียงใดผ่านการรวมเป็นชุด, กระบวนการทำงาน, หรือคุณค่าที่ผสานรวม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpช่วยให้ผู้นำและทีมสามารถดูแลผลิตภัณฑ์หลายรายการ, โครงการริเริ่ม, และกลยุทธ์การตลาดได้จากแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถดูได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดกำลังบรรลุเป้าหมาย, งบประมาณถูกใช้ไปที่ใด, และส่วนประกอบของพอร์ตโฟลิโอใดที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม
การตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การตลาดผลิตภัณฑ์คือการปฏิบัติในการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละรายการเข้าสู่ตลาดและผลักดันความสำเร็จของพวกเขาผ่านการส่งเสริมและการวางตำแหน่งที่มุ่งเป้าหมาย
ศาสตร์นี้มุ่งเน้นไปที่การเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการสร้างคุณค่าที่น่าสนใจ. ในท้ายที่สุด นักการตลาดผลิตภัณฑ์จะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม.
นอกจากนี้ พวกเขายังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย โดยแปลงคุณสมบัติทางเทคนิคให้เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้บริหารโฆษณา Rosser Reevesได้แนะนำแนวคิดของ จุดขายเฉพาะ (USP) เขาโต้แย้งว่าโฆษณาแต่ละชิ้นต้องเสนอข้อเสนอที่ชัดเจนต่อผู้บริโภค: 'ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ แล้วคุณจะได้รับประโยชน์เฉพาะนี้'
ข้อเสนอต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ (สิ่งที่คู่แข่งไม่ได้เสนอหรือไม่สามารถเสนอได้) และแข็งแกร่งพอที่จะดึงดูดมวลชน
กลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สื่อสารโดยตรงกับผู้ที่ใช้และซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น:
- ลูกค้า ที่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ที่ได้รับ และวิธีที่ข้อเสนอสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะของพวกเขาได้
- ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ประเมินผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากข้อความที่สร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอจากคู่แข่งและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่จับต้องได้
- กลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มตอบสนองต่อการวางตำแหน่งที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งตอบโจทย์กรณีการใช้งานเฉพาะ ความต้องการของอุตสาหกรรม และความต้องการเฉพาะทางของพวกเขา
วัตถุประสงค์หลัก
การตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้น สี่เป้าหมายหลัก ที่กำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะประสบความสำเร็จหรือประสบปัญหาในตลาด:
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ นำเสนอสินค้าใหม่สู่ตลาดผ่านแคมเปญที่ประสานงานกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับในเบื้องต้น
- การยอมรับ ผลักดันให้ลูกค้าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์และตระหนักถึงคุณค่าได้อย่างรวดเร็วผ่านการแนะนำและการให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
- การรักษาลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมและพึงพอใจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า และสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์
- การรับรู้คุณสมบัติ ช่วยให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความสามารถใหม่และการอัปเดตที่เพิ่มคุณค่าของข้อเสนอผลิตภัณฑ์
🔍 คุณทราบหรือไม่? พอร์ตโฟลิโอกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องกับช่วงชีวิตของผู้บริโภค (แทนที่จะเน้นแค่ระดับการอัพเกรด)มีประสิทธิภาพเหนือกว่าบันไดการอัพเกรดทั่วไป: ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มุ่งเน้น 'งานแรก' 'ครอบครัวขยาย' 'บ้านว่าง' ในพอร์ตโฟลิโอเดียวขายได้ดีกว่า สินค้าที่แยกกลุ่มเป้าหมายเดี่ยว
เครื่องมือและกลยุทธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อทีมต่างๆ พึ่งพาเครื่องมือที่ช่วยกำหนดการตัดสินใจที่ชัดเจนและเน้นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์เดียว เครื่องมือและกลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึง:
1. การกำหนดราคา
การกำหนดราคาเป็นกลยุทธ์ i ที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดผ่านคุณค่าที่ราคาของมันสื่อสารออกมา รูปแบบการกำหนดราคาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดการรับรู้ของลูกค้าอีกด้วย—ส่งสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นระดับพรีเมียม ระดับเริ่มต้น หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาด
ตัวอย่างเช่น บริษัท SaaS ที่กำลังเปิดตัวเครื่องมือการจัดการโครงการอาจใช้ กลยุทธ์การกำหนดราคาแบบฟรีเมียม:
- ระดับองค์กร พร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงและการสนับสนุนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- แพ็กเกจฟรี เพื่อดึงดูดผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติหลักและสร้างส่วนแบ่งตลาด
- ระดับโปร พร้อมระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อสำหรับทีมขนาดเล็ก
นี่คือสิ่งที่Zeb Evansกล่าวเกี่ยวกับนโยบายฟรีเมียมของ ClickUp:
Free Forever กำจัดแรงกดดันเทียมที่ทำให้ผู้ใช้รีบผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ พวกเขาใช้เวลาในการสร้างกระบวนการทำงานที่แท้จริงและสัมผัสคุณค่าที่แท้จริง เมื่อพวกเขาถึงขีดจำกัดของฟรี พวกเขาจะอัปเกรดเพราะพวกเขาต้องการ ไม่ใช่เพราะตัวจับเวลาบังคับพวกเขา การเปลี่ยนจากฟรีเป็นชำระเงินของเรานั้นดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และลูกค้าของเราก็อยู่กับเรานานขึ้นเพราะพวกเขาเลือกที่จะจ่ายหลังจากได้สัมผัสคุณค่าที่แท้จริง แต่ "ฟรีตลอดไป" จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณดีจริงเท่านั้น... หากคุณต้องการนับถอยหลังทดลองใช้เพื่อสร้างความเร่งด่วน นั่นแสดงว่าคุณกำลังปกปิดปัญหาที่ลึกกว่านั้น สินค้าของคุณไม่ดึงดูดใจเพียงพอ. คู่แข่งที่ใช้ระบบทดลองใช้จะรีบปิดการขายก่อนที่เวลาจะหมดลง. ทีมขายของพวกเขาต้องจัดการกับการหมดอายุของระบบทดลองใช้แทนที่จะมอบคุณค่า. ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ฟรีของเราสามารถสร้างบริษัททั้งบริษัทได้ใน ClickUp. พวกเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น. พวกเขาบอกเพื่อน ๆ ว่าพวกเขารักมันมากแค่ไหน. เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องการอัปเกรด มันแทบไม่ใช่การตัดสินใจ. มันชัดเจน.
Free Forever กำจัดแรงกดดันเทียมที่ทำให้ผู้ใช้รีบผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ พวกเขาใช้เวลาในการสร้างกระบวนการทำงานที่แท้จริงและสัมผัสคุณค่าที่แท้จริง เมื่อพวกเขาถึงขีดจำกัดของฟรี พวกเขาจะอัปเกรดเพราะพวกเขาต้องการ ไม่ใช่เพราะตัวจับเวลาบังคับพวกเขา การเปลี่ยนจากฟรีเป็นชำระเงินของเรานั้นดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และลูกค้าของเราก็อยู่กับเรานานขึ้นเพราะพวกเขาเลือกที่จะจ่ายหลังจากได้สัมผัสคุณค่าที่แท้จริง แต่ "ฟรีตลอดไป" จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณดีจริงเท่านั้น... หากคุณต้องการนับถอยหลังทดลองใช้เพื่อสร้างความเร่งด่วน นั่นแสดงว่าคุณกำลังปกปิดปัญหาที่ลึกกว่านั้น สินค้าของคุณไม่ดึงดูดพอ. คู่แข่งที่ใช้ระบบทดลองใช้รีบปิดการขายก่อนที่เวลาจะหมด. ทีมขายของพวกเขาต้องจัดการกับการหมดอายุของระบบทดลองใช้แทนที่จะมอบคุณค่า. ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ฟรีของเราสามารถสร้างบริษัททั้งบริษัทได้ใน ClickUp. พวกเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะการเพิ่มผลผลิต. พวกเขาบอกเพื่อน ๆ ว่าพวกเขารักมันมากแค่ไหน. เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องการอัปเกรด มันแทบไม่ใช่การตัดสินใจ. มันชัดเจน.
โครงสร้างนี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ นำเสนอคุณค่าผ่านการทดลองใช้จริง และเปลี่ยนผู้ใช้ที่มีความตั้งใจสูงให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน—ทำให้การตั้งราคาเป็นทั้งเครื่องมือสร้างรายได้และเครื่องมือสร้างตำแหน่งทางการตลาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวอย่างที่แปลกใหม่ของนวัตกรรมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์: แบรนด์หมากฝรั่งฟองสบู่จากแอฟริกาใต้Chappies(ช่วงปลายทศวรรษ 1940) ได้ใส่เกร็ดความรู้ 'คุณรู้หรือไม่?' ไว้ในห่อทุกชิ้น ทำให้บรรจุภัณฑ์กลายเป็นคุณค่าเพิ่มสำหรับเด็กๆ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นและรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้นานหลายทศวรรษ
2. การส่งข้อความ
การสื่อสารคือการสร้างสรรค์อย่างตั้งใจเกี่ยวกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์สื่อสารคุณค่า, ประโยชน์, และจุดเด่นของมันไปยังกลุ่มเป้าหมาย. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทำให้ทุกจุดสัมผัส (ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์, ในการสนทนาขาย, ในโฆษณา, หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์) สามารถสื่อสารได้ว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้ถึงมีความสำคัญ และมันช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้ดีกว่าทางเลือกอื่น ๆ อย่างไร.
ตัวอย่างเช่น แอปจัดการงบประมาณอาจเรียนรู้ว่าผู้ใช้เปิดผลิตภัณฑ์บ่อยที่สุดเพื่อดูข้อมูลสรุปยอดคงเหลือรายเดือน ไม่ใช่บันทึกการใช้จ่ายรายวัน ทีมงานจึงปรับข้อความพาดหัวใหม่ให้เน้นการคาดการณ์ยอดคงเหลือ ย้ายฟีเจอร์นี้ไปยังส่วนเด่นบนหน้าแรก และพบว่าอัตราการเปิดใช้งานเพิ่มขึ้นเมื่อคุณค่าที่ผู้ใช้ใช้บ่อยที่สุดถูกนำเสนอไว้ด้านหน้า
3. การวางแผนแคมเปญ
การวางแผนแคมเปญคือการออกแบบ จัดระเบียบ และดำเนินการแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ กระตุ้นความต้องการ และสนับสนุนเป้าหมายรายได้
การวางแผนที่ดีช่วยให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างกระชับและมีเป้าหมาย สำหรับเครื่องมือถอดเสียงที่กำลังจะเปิดตัวฟีเจอร์รองรับหลายภาษา การวางแผนแคมเปญอาจจะเป็นดังนี้:
- วัตถุประสงค์: ส่งเสริมการรับรู้และการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ในกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาและผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์
- ผู้ชม: ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์, ผู้สร้างวิดีโอ, และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการการถอดเสียงหลายภาษาอย่างถูกต้อง
- การส่งข้อความ: "ถอดข้อความได้อย่างราบรื่นในหลายภาษา—เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม"
- ช่องทางและกลยุทธ์: เริ่มต้นด้วยการให้ผู้สร้างเนื้อหาได้ชมตัวอย่างพิเศษบนโซเชียลมีเดีย ตามด้วยการสาธิตการถอดเสียงแบบเคียงข้างกัน และแบ่งปันคลิปกรณีศึกษาสั้น ๆ จากผู้ทดสอบพอดแคสเตอร์กลุ่มแรก
- KPI: อัตราการยอมรับฟีเจอร์, การมีส่วนร่วมในการสาธิต, การแชร์บนโซเชียล, และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจากผู้ทดสอบในช่วงแรก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถจัดการการเปิดตัวตั้งแต่การวางตำแหน่งไปจนถึงการดำเนินการเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์นี้สามารถวางแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ ประสานงานข้อความต่างๆ ระหว่างการสนับสนุนการขายและวัสดุที่ติดต่อกับลูกค้า และทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมการเปิดตัวจะตรงตามกำหนดเวลา
4. การวิเคราะห์การแข่งขัน
กระบวนการนี้คือการประเมินผลิตภัณฑ์ ข้อความ การกำหนดราคา และการวางตำแหน่งทางการตลาดของคู่แข่งอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแนวทางทางการตลาดของคุณเอง
เป้าหมายคือการระบุโอกาส, ทำให้สินค้าของคุณแตกต่าง, และคาดการณ์แนวโน้มของตลาดเพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน.
สำหรับเครื่องมือเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน การวิเคราะห์คู่แข่งเผยให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเน้นความสะดวกเป็นจุดขายหลัก เพื่อตอบสนอง ทีมจึงวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนโดยเน้นที่ ความเสถียรของเซสชันและการยืนยันตัวตนซ้ำที่รวดเร็วขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานภายในเพื่อเน้นย้ำถึงเวลาการกู้คืนที่สั้นกว่าและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เชื่อถือได้มากขึ้น
ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าของคู่แข่งของคุณจะมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนมาใช้ข้อเสนอของคุณ
⚡️ คลังแม่แบบ: หากคุณต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการดำเนินการวิเคราะห์ของคุณแม่แบบการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUpจะมอบพื้นที่ที่สะอาดให้คุณเพื่อวางแผนผู้เล่นทุกคนและเปรียบเทียบสัญญาณจริงแทนที่จะเป็นบันทึกที่กระจัดกระจาย
📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ
คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่าน ClickUp Brain เพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย บอกลางานที่ซ้ำซากไปได้เลย!
การตลาดพอร์ตโฟลิโอกับการตลาดผลิตภัณฑ์: ความแตกต่างหลัก
บางครั้งเส้นแบ่งระหว่างการตลาดพอร์ตโฟลิโอกับการตลาดผลิตภัณฑ์อาจดูไม่ชัดเจนนัก โดยเฉพาะเมื่อทั้งสองทีมกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายการเติบโตเดียวกัน แต่พวกเขามีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างมากในวิธีที่บริษัทวางตำแหน่งตัวเอง เล่าเรื่องราวของตัวเอง และเข้าถึงผู้ซื้อที่เหมาะสม
นี่คือการเปรียบเทียบรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างการตลาดพอร์ตโฟลิโอกับการตลาดผลิตภัณฑ์:
1. การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์
นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอมองว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันอย่างไร ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเครื่องมือจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมของคุณต่างก็อ้างว่า 'เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ 40%' ซึ่งทำให้ลูกค้าสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงต้องการทั้งสองอย่าง
หรือพวกเขาจับได้ว่าทีมขายของคุณกำลังลดราคาสินค้า A เพื่อปิดการขาย เพราะพวกเขาไม่ทราบว่าสินค้า A สามารถเชื่อมต่อกับสินค้า B ที่ลูกค้าใช้อยู่แล้ว
นักการตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การทำให้ผลิตภัณฑ์เฉพาะของตนประสบความสำเร็จ พวกเขากำลังสร้างแผนเปิดตัวสำหรับฟีเจอร์ AI ใหม่ สร้างตำแหน่งทางการตลาดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง X และพยายามหาสาเหตุว่าทำไมผู้ใช้ทดลองเพียง 12% เท่านั้นที่เปิดใช้งานฟีเจอร์หลัก พวกเขาไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่สิ่งนี้จะมีต่อผลิตภัณฑ์อีกสามรายการของคุณ
⚖️ ความแตกต่างที่สำคัญ: การตลาดพอร์ตโฟลิโอถามว่า 'เราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราอย่างไร?' การตลาดผลิตภัณฑ์ถามว่า 'เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ชนะได้อย่างไร?'
2. ตัวชี้วัดและ KPI
การตลาดพอร์ตโฟลิโอถูกวัดผลจากสิ่งที่ใช้เวลานานกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง: ลูกค้าซื้อสินค้าหลายรายการหรือไม่? การรับรู้แบรนด์ของเราเปลี่ยนไปในรายงานของนักวิเคราะห์หรือไม่? พวกเขากำลังดูอัตราการซื้อต่อเนื่อง การเจาะตลาดพอร์ตโฟลิโอ และว่าการรีแบรนด์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ชุดผลิตภัณฑ์ดูมีความสอดคล้องกันหรือไม่
KPI การตลาดผลิตภัณฑ์นั้นโหดร้ายเพราะมันเกิดขึ้นทันที การเปิดตัวล้มเหลว? ทุกคนรู้ภายในวันศุกร์ การสื่อสารฟีเจอร์ไม่เข้าเป้า? ฝ่ายขายจะบอกคุณในการทบทวนดีลแรก ด้านกลับกัน: มันก็ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วเช่นกัน การตลาดพอร์ตโฟลิโออาจใช้เวลา 18 เดือนโดยไม่มีอะไรให้เห็นเลย
⚖️ ความแตกต่างที่สำคัญ: การตลาดพอร์ตโฟลิโอวัดรายได้จากหลายผลิตภัณฑ์และการวางตำแหน่งแบรนด์ในระยะยาวเป็นรายไตรมาส ในทางกลับกัน การตลาดผลิตภัณฑ์วัดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เดี่ยวและการชนะคู่แข่งในระยะสั้นเป็นรายสัปดาห์
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเช่น TechCorp ซึ่งใช้ระบบ CRM ของคุณอยู่แล้ว และการตลาดพอร์ตโฟลิโอจะสร้างแคมเปญที่อธิบายว่าเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของคุณแชร์ข้อมูลลูกค้าเดียวกันได้อย่างไร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการซิงค์ข้อมูลในปัจจุบันของพวกเขา
พวกเขายังให้ความรู้แก่ลูกค้าเป้าหมายที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ 'Teams' และ 'Enterprise' ของคุณแข่งขันกัน ทั้งที่จริงแล้ว Teams ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ ส่วน Enterprise ใช้สำหรับการวางแผนทรัพยากร
นักการตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย เช่น บริษัทที่กำลังประเมินเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณเทียบกับ Mixpanel และ Amplitude ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์จะสร้างตารางเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ของคุณเหนือกว่าความล่าช้า 2 ชั่วโมงของ Mixpanel เขียนสคริปต์การสาธิตที่เน้นฟีเจอร์ที่ทีมขายต้องการ และสร้างกรณีศึกษาจากบริษัทที่คล้ายกันซึ่งได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
⚖️ ความแตกต่างที่สำคัญ: การตลาดพอร์ตโฟลิโอขายให้กับผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการมาแล้วและต้องการเข้าใจสิ่งอื่น ๆ ที่คุณนำเสนอ ในทางตรงกันข้าม การตลาดผลิตภัณฑ์ขายให้กับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกระหว่างคุณกับคู่แข่งในขณะนี้
4. โครงสร้างทีม
การตลาดพอร์ตโฟลิโอก็อาจจะเป็นคน 2-3 คนที่ดูแลทั้งบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ 8 รายการ คนหนึ่งดูแลการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มและความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ อีกคนดูแลแคมเปญข้ามผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนการขายสำหรับดีลที่มีหลายผลิตภัณฑ์ พวกเขาเข้าร่วมการประชุมวางแผนระดับผู้บริหารเกี่ยวกับว่าจะเข้าซื้อกิจการหรือสร้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่
การตลาดผลิตภัณฑ์อาจมีพนักงาน 8-10 คน โดยแต่ละคนรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ 1-2 รายการ ตัวอย่างเช่น PMM คนหนึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลและทำงานร่วมกับ PM ของผลิตภัณฑ์นั้นทุกวัน เข้าร่วมการโทรกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูล และเข้าร่วมการทบทวนสปรินต์ทุกครั้ง พวกเขาจะรายงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ แต่โดยพื้นฐานแล้วจะทำงานเสมือนเป็น CMO ขนาดเล็กสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน
⚖️ ความแตกต่างที่สำคัญ: การตลาดพอร์ตโฟลิโอเป็นทีมขนาดเล็กที่มีกลยุทธ์ ทำงานข้ามหน่วยงานภายในบริษัท ในขณะที่การตลาดผลิตภัณฑ์เป็นทีมปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ฝังตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์เฉพาะ
5. อำนาจในการตัดสินใจ
การตลาดพอร์ตโฟลิโอกำหนดว่า: ผลิตภัณฑ์ C จะไม่มีบูธในงานประชุมปีนี้เพราะเรามุ่งเน้นงบประมาณไปที่ผลิตภัณฑ์ A และ B หรือเรากำลังปรับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ D จาก 'เครื่องมือเดี่ยว' เป็น 'ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มองค์กร' แม้ว่าทีมผลิตภัณฑ์จะไม่เห็นด้วยก็ตาม
การตลาดผลิตภัณฑ์ตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น: เราจะสนับสนุนพอดแคสต์อุตสาหกรรมนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายของเราฟัง เราเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ด้วยแนวทางที่นำโดยกรณีศึกษาแทนการประกาศฟีเจอร์ เราทดสอบ A/B หัวข้อสองแบบบนหน้าแลนดิ้งเพจ เราสร้างกระบวนการสาธิตใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความสามารถในการผสานรวม
⚖️ ความแตกต่างที่สำคัญ: การตลาดพอร์ตโฟลิโอควบคุมว่าผลิตภัณฑ์ใดจะได้รับทรัพยากรและจะถูกวางตำแหน่งอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุมว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะเข้าสู่ตลาดอย่างไร
ทีมการตลาดส่วนใหญ่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่: พวกเขาไม่มีคู่มือการตลาด นั่นคือเหตุผลที่แคมเปญรู้สึกไม่สม่ำเสมอ กระจัดกระจาย และไม่สามารถขยายขนาดได้
6. เนื้อหาและการสื่อสาร
การตลาดพอร์ตโฟลิโอสร้างสินทรัพย์ เช่น เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ชื่อว่า 'The Modern Revenue Operations Stack' ซึ่งอธิบายการทำงานร่วมกันของระบบ CRM, การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมืออัตโนมัติของคุณ หรืออาจเป็นการนำเสนอหลักที่แสดงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์สำหรับสามปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเครื่องคำนวณ ROI ที่แสดงการประหยัดต้นทุนเมื่อลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์สามตัวแทนการซื้อโซลูชันเฉพาะจากผู้ให้บริการหลายราย
การตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสไลด์นำเสนอเช่น: การ์ดต่อสู้ที่อธิบายว่าทำไมอินเทอร์เฟซ SQL ของเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณจึงดีกว่าเครื่องมือสร้างแบบลากและวางของคู่แข่ง X สำหรับผู้ใช้ทางเทคนิค สคริปต์สาธิต 90 วินาทีที่พนักงานขายใช้ในสายการค้นพบ หนึ่งหน้าตอบคำถาม 'สิ่งนี้แตกต่างจาก Google Analytics อย่างไร?' พร้อมจุดเด่นเฉพาะสามประการ และอื่นๆ
⚖️ ความแตกต่างที่สำคัญ: การตลาดพอร์ตโฟลิโอสร้างเนื้อหาประเภท 'นี่คือโซลูชันที่ครบถ้วนของเรา' อย่างไรก็ตาม การตลาดผลิตภัณฑ์สร้างเนื้อหาประเภท 'นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์นี้ดีกว่าทางเลือกอื่น'
วิธีการผสานรวมพอร์ตโฟลิโอและการตลาดผลิตภัณฑ์
การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมจะรู้สึกเป็นธรรมชาติเมื่อกลยุทธ์ การดำเนินการ และการติดตามอยู่ในระบบเดียว ทีมพอร์ตโฟลิโอและผลิตภัณฑ์จะทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อพวกเขาวางแผนร่วมกัน เห็นงานเดียวกัน และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันร่วมกัน
ClickUpเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์และพอร์ตโฟลิโอไว้ในที่เดียว ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการแห่งแรกของโลก
ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้เพื่อดำเนินการเปิดตัวได้อย่างราบรื่น ในขณะที่ผู้นำพอร์ตโฟลิโอติดตามประสิทธิภาพ งบประมาณ และการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ในทุกโครงการ
ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการมอบบริบทที่ครบถ้วน 100% ให้กับทั้งสองทีม—นักการตลาดผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าการเปิดตัวของพวกเขาเชื่อมโยงกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าอย่างไร และนักการตลาดพอร์ตโฟลิโอจะเห็นรายละเอียดการดำเนินงานในระดับลึกโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารที่กระจัดกระจาย
นี่คือวิธีที่เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์นี้สามารถสนับสนุนธุรกิจของคุณได้: 📝
1. ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันในทุกระดับ
ทีมจะทำงานสอดคล้องกันเมื่อกลยุทธ์รู้สึกว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอกำหนดกลยุทธ์ใหญ่สำหรับไตรมาส และนักการตลาดผลิตภัณฑ์แปลกลยุทธ์เหล่านั้นเป็นแผนการเปิดตัวที่ช่วยส่งเสริมโมเมนตัม
วิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อทุกขั้นตอนของการปล่อยผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกลับไปยังการผลักดันหมวดหมู่, จุดเน้นของ ICP และผลลัพธ์ที่ธุรกิจให้ความสำคัญ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Docsช่วยให้การประสานงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้นำพอร์ตโฟลิโอจะสร้างเอกสารรายไตรมาสที่สรุปการคาดการณ์ในหมวดหมู่ ความสำคัญของลูกค้าเป้าหมาย มุมมองการแข่งขันที่ควรจับตา และขอบเขตของข้อความสื่อสารสำหรับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ในทางกลับกัน PMM ที่ทำงานเกี่ยวกับการอัปเดตการรายงานที่ใช้ AI เพิ่มส่วนย่อยภายใต้เขตพื้นที่นั้นซึ่งแสดง:
- จุดเจ็บปวดที่การเปิดตัวนี้แก้ไขได้ตรงจุด
- เป้าหมายการนำไปใช้ในไตรมาส
- สองหลักฐานที่รองรับข้อความ
- สินทรัพย์ GTM ที่จำเป็น
ทั้งสองทีมสามารถมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUpได้ภายใต้แต่ละส่วน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
2. ใช้เครื่องมือแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตาม
คิดถึงขั้นตอนนี้เหมือนกับการสร้างจังหวะที่สอดคล้องกัน หากการเปิดตัวเปลี่ยนจากการสื่อสารไปยังเนื้อหา ทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น หากไทม์ไลน์มีการเปลี่ยนแปลง แผนการรณรงค์จะปรับเปลี่ยนทันที วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลา
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Viewsรองรับโครงสร้างนี้ผ่านรูปแบบที่สอดคล้องกับวิธีที่ทีมคิดเกี่ยวกับงานของพวกเขา:
- มุมมองรายการ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของการเผยแพร่ทุกครั้งและงาน GTM ที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
- มุมมองบอร์ด แสดงให้เห็นว่างานไหลผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้สามารถมองเห็นอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว
- มุมมองไทม์ไลน์ แสดงการปล่อยผลิตภัณฑ์เคียงข้างกัน ทำให้เห็นการทับซ้อนได้อย่างชัดเจน
- มุมมองปฏิทิน แสดงช่วงเวลาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น โพสต์ทางสังคม อีเมล และวันที่ประกาศ
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการด้านการตลาดการมีส่วนร่วม (PMM) ที่กำลังเตรียมการอัปเกรดการรายงาน เปิดมุมมองคณะกรรมการ (Board View) และสังเกตเห็นว่าเนื้อหาติดขัดเนื่องจากยังไม่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SME) นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอตรวจสอบมุมมองไทม์ไลน์ (Timeline View) และเห็นทันทีว่าการล่าช้านี้ทำให้การเปิดตัวต้องเลื่อนไปอยู่ในสัปดาห์เดียวกับแคมเปญแบรนด์
พวกเขาปรับวันที่ในไม่กี่นาทีแทนที่จะปล่อยให้เกิดความขัดแย้งในภายหลัง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในเดือนกรกฎาคม 1996บริษัทสตาร์ทอัพเว็บเมลฟรี Hotmailได้เปิดตัวโดยแทบไม่มีงบประมาณโฆษณาแบบดั้งเดิมเลย แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาเพิ่มบรรทัดง่ายๆ ที่ด้านล่างของทุกอีเมลที่ส่งโดยผู้ใช้ของพวกเขา: 'รับอีเมลฟรีของคุณที่ Hotmail' สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนกลายเป็นแหล่งอ้างอิงที่เดินได้
3. ประสานงานแคมเปญหลายรายการ ภายใต้การดูแลเดียวกัน
แคมเปญจะประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นเมื่อการส่งต่อจากงานเปิดตัวไปสู่การขยายผลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
ทีมผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นการเตรียมการ: การสื่อสาร, ทรัพยากร, การตรวจสอบคุณภาพ, และการตรวจสอบครั้งสุดท้าย ทีมพอร์ตโฟกัสที่ช่องทาง, เวลา, และเรื่องราว ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อสองเส้นทางนี้ไม่สอดคล้องกัน เช่น การสื่อสารพร้อมแล้ว แต่ทีมสร้างสรรค์ยังไม่ได้เริ่ม หรือ QA เสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่มีใครแจ้งให้ทีมสร้างความต้องการทราบ
คุณต้องการระบบที่การอนุมัติ การตรวจสอบความพร้อม และความคืบหน้าของเนื้อหาสามารถผลักดันงานให้ดำเนินต่อไปได้โดยอัตโนมัติ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Automationsช่วยล็อกจังหวะนี้ให้คงที่ พวกมันทำงานบนเงื่อนไขง่าย ๆ 'ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น, แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้น' เพื่อกำจัดทุกการติดตามที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งมักทำให้การเปิดตัวหยุดชะงัก เมื่อทีมตั้งค่ากฎเหล่านี้แล้ว, กระบวนการทำงานจะคงที่เสมอไม่ว่าใครจะทำงานในโปรเจ็กต์หรือสัปดาห์นั้นจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม
นี่คือตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ:
- สถานะ: 'อนุมัติ' > สร้างงานแคมเปญ: สร้างงานแคมเปญที่เชื่อมโยงทันทีเมื่อการเปิดตัวได้รับการอนุมัติ
- สรุปงานขั้นสุดท้าย > มอบหมายงานสร้างสรรค์: มอบหมายงานออกแบบและงานเขียนข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อสรุปบรีฟ GTM แล้ว
- สินทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ > ย้ายการเปิดตัวไปยังขั้นตอนถัดไป: อัปเดตงานเปิดตัวเมื่อสินทรัพย์หลักเสร็จสิ้น
- สถานะ: 'ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ' > เพิ่มงานขยายผล: สร้างงานย่อยขยายผลข้ามช่องทางเมื่อฝ่ายวิศวกรรมเคลียร์การตรวจสอบคุณภาพแล้ว
4. ติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
การติดตามประสิทธิภาพช่วยให้ทีมเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ใหญ่เพียงใด การเปิดตัวใดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และควรทุ่มเทพลังงานไปที่ใดต่อไป
นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอมองข้ามผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาแบบแผน. PMMs ทำการซูมเข้าไปในวิธีที่การปล่อยผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีผลกระทบต่อการยอมรับ, การมีส่วนร่วม, และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามเกณฑ์ (ICP). การมองเห็นที่ชัดเจนข้ามผลิตภัณฑ์ช่วยกำจัดความคาดคะเนและทำให้การวางแผนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแทนที่จะเป็นการคาดคะเน.
นอกจากนี้ เมื่อสัญญาณเหล่านี้รวมกัน จะทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าใดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สินค้าใดที่หยุดชะงัก และสินค้าใดที่ต้องการการโปรโมตเพิ่มเติมในแคมเปญหรือการตัดสินใจด้านการสื่อสารในอนาคต
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
แดชบอร์ดของ ClickUpจะเก็บบริบทนี้ไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทีมไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากการค้นพบต่างๆ ด้วยตนเอง แดชบอร์ดเหล่านี้ประกอบด้วย การ์ด ที่ดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองข้อมูลตามสายผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพ ไตรมาส สินทรัพย์ GTM หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเพื่อดูเรื่องราวทั้งหมด
คุณสามารถลองใช้การ์ดเหล่านี้เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด:
- การ์ดแผนภูมิเส้น: ติดตามการใช้งานหรือการยอมรับในแต่ละช่วงเวลาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าการเปิดตัวใดที่สร้างการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและระยะเวลาที่การเพิ่มขึ้นนั้นคงอยู่
- บัตรแผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบสายผลิตภัณฑ์เคียงข้างกันในตัวชี้วัดเช่น การมีส่วนร่วมของท่อส่ง, จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่, หรือประสิทธิภาพของสินทรัพย์ GTM
- การ์ดตาราง: แสดงงานหรือการเปิดตัวที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น 'การนำไปใช้ < เป้าหมาย', 'การยอมรับของกลุ่มเป้าหมายต่ำ') ซึ่งช่วยให้ PMM สามารถระบุประสิทธิภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว
- สถานะ/ระยะเวลาในสถานะการ์ด: แสดงภาพว่างานแต่ละอย่าง (เช่น ความพร้อมในการเปิดตัว, การดำเนินแคมเปญ) ใช้เวลาอยู่ในแต่ละสถานะนานเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้เห็นจุดคอขวดที่เกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์
🚀 เคล็ดลับด่วน: ทีมมักจะดูแดชบอร์ดและรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น แต่ยังต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆการ์ด AI ใน ClickUpช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้นโดยเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นสรุปสั้นๆ ที่มีประโยชน์ซึ่งคุณสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว
บัตร AI ทำงานโดยการดึงข้อมูลจากงาน สถานะ และฟิลด์ในพื้นที่ที่เชื่อมต่ออยู่ และสร้างการตีความที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมบางสิ่งถึงโดดเด่น
ตัวอย่างเช่น:
- AI Executive Summary Card เน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงสำคัญในสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- การ์ดอัปเดตโครงการ AI สรุปความคืบหน้าการเปิดตัวให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายประจำสัปดาห์
- บัตรคำสั่งปรับแต่งด้วย AI ให้คุณถามคำถามที่เจาะจงได้ เช่น อะไรสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุดหลังจากเปิดตัว
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับทีมการตลาด
ทีมการตลาดจัดการการเปิดตัวแคมเปญ การอนุมัติข้ามสายงาน การผลิตงานสร้างสรรค์ และการรายงานทั้งหมดพร้อมกัน เมื่อการทำงานกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ลำดับความสำคัญจะพร่ามัวและทีมจะสูญเสียความเร็ว
นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับทีมการตลาดแก้ไขปัญหานี้✅
รวมส่วนประกอบทั้งหมดของการเปิดตัวและแคมเปญไว้ในที่เดียว
การกระจายเครื่องมือเกิดขึ้นเมื่อ ทีมต้องจัดการกับ เอกสาร แผนการรณรงค์ ทรัพยากร การอนุมัติ และตัวชี้วัดที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสาร เครื่องมือ และการสนทนาต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การตลาดรู้สึกกระจัดกระจาย และไม่มีใครได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้นในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และธีมที่ครอบคลุมทั้งพอร์ตโฟลิโอ
คุณวางแผนแคมเปญ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือค้นหาข้อมูลบริบทใน ClickUp นักการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถวางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ได้ ในขณะที่นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอสามารถจัดแนวข้อความภาพรวมและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์หลายรายการในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
เชลซี เบนเน็ตต์ แบ่งปันความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับการใช้ ClickUp ที่ Lulu Press:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
รับข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการช่วยเหลืออย่างชาญฉลาด
การเปิดตัวมักจะเริ่มต้นด้วยบริบทที่แตกต่างกันห้าเวอร์ชัน: บันทึกแผนงานภายในงานหนึ่ง งานวิจัยคู่แข่งในอีกงานหนึ่ง และการวางตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ในเอกสาร การรวบรวมทั้งหมดนี้ใช้เวลานานกว่าการวางแผนจริงเสียอีก
ClickUp Brainเข้ามาช่วยในจังหวะนี้พอดี มันทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงบริบทจากแอปที่เชื่อมต่อและทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ของคุณ แล้วแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ซึ่งคุณสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ทันที
ตัวอย่างเช่น นักการตลาดผลิตภัณฑ์กำลังเตรียมแผนการรณรงค์สำหรับการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ ก่อนที่จะให้ข้อมูลแก่ทีมออกแบบและเนื้อหา พวกเขาต้องการโครงร่างที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งสำคัญ
พวกเขาเรียกใช้ ClickUp Brain และภายในไม่กี่วินาที พวกเขาจะได้รับโครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมการแบ่งกลุ่มผู้ชม การกำหนดกรอบปัญหา ทิศทางการวางตำแหน่ง แนวคิดในการสื่อสาร ช่องทางที่แนะนำ ความต้องการด้านทรัพยากร และการจุดเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอใช้ขั้นตอนการทำงานเดียวกันสำหรับแคมเปญหลายผลิตภัณฑ์ โดยขอให้ ClickUp Brain กำหนดจุดเริ่มต้นเพื่อลดการรวบรวมบริบทออกจากกระบวนการ
📌 ลองใช้คำแนะนำนี้: สร้างโครงร่างแคมเปญที่ชัดเจนสำหรับการเปิดตัวนี้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ปัญหา การวางตำแหน่ง แนวคิดในการสื่อสาร ช่องทาง ความต้องการด้านทรัพยากร ความเสี่ยง และจุดที่ต้องร่วมมือกัน
นี่คือวิธีอื่น ๆ ที่ ClickUp Brain สนับสนุนนักการตลาดพอร์ตโฟลิโอและผลิตภัณฑ์:
- สรุปหัวข้อการวางแผนที่ยาว เพื่อให้ PMM และผู้นำพอร์ตโฟลิโอสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องอ่านทุกอย่างซ้ำ
- ดึงจุดเด่นที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยคู่แข่งเพื่อปรับแต่งมุมมองของแคมเปญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- แปลงบันทึกความคิดเห็นของลูกค้า ให้เป็นสรุปข้อมูลเชิงลึกสำหรับการอัปเดตข้อความ
- ร่างข้อความในรูปแบบต่างๆ สำหรับหน้าแลนดิ้ง, โพสต์ประกาศ, หรืออีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์
- สร้างภาพรวมบริบทอย่างรวดเร็วสำหรับทีมข้ามสายงาน โดยการกลั่นกรองรายละเอียดสำคัญให้อยู่ในรูปแบบการอัปเดตที่เรียบง่ายและสามารถแชร์ได้
สงสัยว่าจะเริ่มต้นกับAI ในการตลาดอย่างไรดี?
ใช้การทำงานที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรกและการค้นหาขั้นสูงเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน
ต่อยอดจากความสามารถของ ClickUp Brain,ClickUp Brain MAXคือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นหลัก ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการพิมพ์ทุกขั้นตอน
พูดเป็นข้อความใน ClickUpBrain MAX ฟังเสียงของคุณ เข้าใจเป้าหมายของคุณ และเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นการกระทำ มันช่วยให้คุณข้ามการใช้แป้นพิมพ์และทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่า
นี่คือวิธีที่มันสนับสนุนการทำงานของกระบวนการตลาดพอร์ตโฟลิโอและผลิตภัณฑ์:
- ค้นหาทุกอย่าง: ดึงชุดแคมเปญ, บรีฟ, และไฟล์ออกแบบจาก ClickUp, Google Drive, อีเมล, และแชทได้ในไม่กี่วินาที
- สลับโมเดลได้อย่างราบรื่น: เข้าถึง LLM หลายตัว (ChatGPT, Claude, และ Gemini) ภายใน Brain MAX เพื่อเขียนข้อความ, วิเคราะห์ผลลัพธ์, และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆโดยหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของ AI
- กำหนดและสร้าง: พูดอีเมลเปิดตัวหรือโครงร่าง GTM แล้วให้ระบบแปลงเป็นข้อความและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ทำให้การส่งต่อและการประสานงานเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
เมื่อคุณมีการวางแผนและการป้อนข้อมูลเสียงเรียบร้อยแล้ว การประสานงานและการดำเนินการยังคงต้องให้ความสนใจClickUp Agentsช่วยคุณได้ที่นี่
นี่คือบอทที่ปรับแต่งหรือสร้างไว้ล่วงหน้าภายในพอร์ตโฟลิโอและเครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งคอยเฝ้าระวังการกระตุ้น ดำเนินการ มอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และลดการส่งต่องานด้วยมือ
นี่คือวิธีการที่มันเกิดขึ้นในงานการตลาดประจำวัน:
- สร้างสรุปในตอนท้ายของแคมเปญ: เมื่อแคมเปญปิดลง ตัวแทนจะรวบรวมวันที่, ทรัพยากร, และบันทึกการปฏิบัติงาน และเริ่มงานสรุปหลังแคมเปญ
- เตรียมแคมเปญโดยอัตโนมัติ: เมื่อภารกิจการเปิดตัวเข้าสู่ขั้นตอน 'พร้อมสำหรับแคมเปญ' ตัวแทนจะสร้างงานอีเมล, โซเชียล, และบล็อก, มอบหมายงานแต่ละงาน, และกำหนดวันครบกำหนด
- ขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ไปข้างหน้าทันที: เมื่อดีไซเนอร์อนุมัติภาพหลักแล้ว ตัวแทน AI จะอัปเดตงานเปิดตัวที่เชื่อมโยงและแจ้งเตือนเจ้าของแคมเปญ เพื่อให้ขั้นตอนถัดไปเริ่มต้นได้ทันที
- ธงการยอมรับช้าในช่วงต้น: หากจำนวนการยอมรับในสัปดาห์แรกต่ำกว่าเป้าหมาย ClickUp Agent จะสร้างงานตรวจสอบข้อความสำหรับ PMM และแจ้งเตือนผู้นำพอร์ตโฟลิโอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อตลาดซอฟต์แวร์เติบโตขึ้นอย่างแข่งขันมากขึ้น และลูกค้าต้องการคุณค่าที่รวดเร็วขึ้น การสร้างผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป McKinsey พบว่าบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีการเติบโตสูงมีผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ (PMM) ประมาณ 1 คนต่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PM) 1.6 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าบริษัทที่มีการเติบโตช้าถึง 25-30%
ปิดวงจรพอร์ตโฟลิโอกับผลิตภัณฑ์ใน ClickUp
การตลาดพอร์ตโฟลิโอกับการตลาดผลิตภัณฑ์มักรู้สึกเหมือนเป็นสองเกียร์ที่แตกต่างกัน และทั้งสองต้องการความสนใจในจุดต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินทั้งสองเส้นทางได้โดยไม่เสียจังหวะ
เอกสารเก็บธีมพอร์ตโฟลิโอและแผนระดับผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว ทำให้กลยุทธ์เชื่อมโยงกันได้อย่างต่อเนื่อง มุมมองต่างๆ ช่วยให้ทีมติดตามการเผยแพร่ ความคืบหน้าของงานสร้างสรรค์ และไทม์ไลน์ของแคมเปญได้โดยไม่สูญเสียภาพรวม แดชบอร์ดเน้นแนวโน้มการนำไปใช้และประสิทธิภาพข้ามผลิตภัณฑ์ ทำให้เห็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจได้ง่ายขึ้น
ClickUp Brain, Brain MAX, ระบบอัตโนมัติ และตัวแทน สนับสนุนการวางแผนที่รวดเร็วขึ้น การส่งต่อที่สะอาดขึ้น และอุปสรรคที่น้อยลงในทั้งสองเส้นทางของการตลาด
เมื่อทุกอย่างทำงานร่วมกัน ทีมสามารถสลับระหว่างการคิดในระดับชุดผลิตภัณฑ์และการดำเนินการในระดับผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ทำให้การไหลของงานหยุดชะงัก
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การตลาดพอร์ตโฟลิโอมุ่งเน้นไปที่การจัดวางตำแหน่งของชุดโซลูชันทั้งหมด การสร้างข้อความที่สอดคล้องกันในผลิตภัณฑ์หลายตัว และการปรับทุกอย่างให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาด ในทางกลับกัน การตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์เดียว แผนการเปิดตัว การนำฟีเจอร์มาใช้ และการจัดวางตำแหน่งทางการแข่งขัน
ใช่ หลายทีมสามารถจัดการทั้งสองอย่างได้ ตราบใดที่ความรับผิดชอบชัดเจน นักการตลาดพอร์ตโฟลิโอจะกำหนดกลยุทธ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายและเรื่องราวในระดับสูง ในขณะที่นักการตลาดผลิตภัณฑ์จะเน้นที่การสื่อสารเฉพาะผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนโครงสร้างนี้ช่วยให้การทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ทำให้ทีมรู้สึกหนักเกินไป
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของพอร์ตโฟลิโอจะติดตามการเติบโตในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย, ความครอบคลุมของโอกาสทางธุรกิจ, และการรับรู้โดยรวมต่อโซลูชัน ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของผลิตภัณฑ์จะวัดการนำฟีเจอร์ไปใช้, อัตราการเปิดใช้งาน, ผลการชนะ-แพ้, และผลกระทบจากการเปิดตัว หนึ่งตัวจะพิจารณาผลลัพธ์ในระดับตลาด อีกหนึ่งตัวจะประเมินประสิทธิภาพในระดับผลิตภัณฑ์
ทีมมักใช้ ClickUp และ HubSpot เพื่อช่วยติดตามแผนการเปิดตัว จัดการงานวิจัย จัดระเบียบทรัพยากร และประสานงานไทม์ไลน์ข้ามสายงานสำหรับทั้งโครงการพอร์ตโฟลิโอและผลิตภัณฑ์
ClickUp รองรับการวางแผน การติดตามโครงการ การทำงานของเนื้อหา และการมองเห็นข้ามทีม คุณสมบัติต่างๆ เช่น แดชบอร์ด ClickUp, ลำดับความสำคัญของงาน ClickUp, สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUp และเอกสาร ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดประสานงานการเปิดตัว จัดระเบียบการวิจัย ติดตามประสิทธิภาพ และรักษาแหล่งข้อมูลหลักที่เป็นความจริงสำหรับการดำเนินกลยุทธ์