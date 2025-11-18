10 อันดับทางเลือกกาวสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

กาวสัญญาว่าจะเป็นทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดของคุณ: 'กาว' ที่ยึดทุกคนไว้ด้วยกัน
แต่หลังจากผ่านไปไม่กี่ครั้ง ก็เริ่มมีปัญหาให้เห็น การเรียนรู้ที่ซับซ้อนทำให้การนำไปใช้ในทีมต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก แดชบอร์ดไม่มีความลึก และไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่คุณต้องการเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น 😖
หลายทีมที่กำลังสำรวจทางเลือกแทน Glue ได้มาถึงข้อสรุปเดียวกัน: มันดี แต่มันยังไม่ถึง นั่น
ดังนั้น นี่คือรายชื่อบางส่วนที่เราคัดสรรมาซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ความสามารถในการปรับแต่งได้มากขึ้น และประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น 🎯
ทางเลือกกาวที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ Glue ในบล็อกนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงานแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันผ่านแชท เอกสาร และงานต่างๆ สำหรับทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่ (ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงทีมการตลาดขนาดใหญ่)
|แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่มอบการร่วมมือของทีมผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ คำตอบจาก AI ที่เกี่ยวข้องกับบริบทผ่าน ClickUp Brain ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้ การหารือที่เชื่อมโยงกับงาน ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ตาราง
|การบริหารจัดการบุคลากร การติดตามประสิทธิภาพ และการพัฒนาพนักงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการสร้างทีมที่มีส่วนร่วม
|สรุปประสิทธิภาพของ AI, ระบบ HRIS ที่ผสานรวม, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ, การเติบโตในสายอาชีพ, การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|วัฒนธรรมแอมป์
|การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการรักษาพนักงาน
|แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน, การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, แผนที่ความผูกพัน, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และเครื่องมือเปรียบเทียบมาตรฐาน
|ราคาตามความต้องการ
|แวนเทจ คริเคิล
|รางวัล การยกย่อง และโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับทีม HR ที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจและประสิทธิภาพในองค์กรแบบไฮบริด
|ตลาดรางวัล, การยอมรับจากเพื่อน, ความท้าทายแบบเกม, แดชบอร์ดวิเคราะห์, ตัวเลือกการแลกรางวัลระดับโลก
|ราคาตามความต้องการ
|น้ำหวาน
|การยอมรับแบบเพื่อนสู่เพื่อน การติดตามความสำเร็จ และการให้รางวัลอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการชื่นชม
|การรับรู้รางวัล, ความท้าทายที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับรางวัล, การติดตามคุณค่าหลัก, รายงานการมีส่วนร่วม
|ราคาตามความต้องการ
|เพื่อนร่วมงาน.ai
|ระบบการทำงานอัตโนมัติพร้อมหน่วยความจำ AI สำหรับทีมเทคนิค, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, และทีมปฏิบัติการองค์กร
|สมองของบริษัท (OM1), โหมดการทำงานเชิงลึก, การเชื่อมต่อข้อมูลแบบบูรณาการ, การดำเนินการตามคำสั่งด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือนต่อผู้ใช้
|อ่านโดย AI
|การวิเคราะห์การประชุมแบบเรียลไทม์ การติดตามการมีส่วนร่วม และข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI สำหรับผู้นำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
|การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการประชุม, การติดตามความรู้สึก, สรุปโดยอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ทีม, ข้อมูลเชิงลึกด้านการสื่อสาร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19. 75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ปะติดปะต่อ
|การจัดตารางการทำงานของบุคลากรอย่างปลอดภัย, การจัดการกะ, และการประสานงานของบุคลากรสำหรับสถาบันทางการแพทย์ที่รักษาความสมดุลระหว่างความสอดคล้องตามข้อกำหนดและความยืดหยุ่น
|การจัดตารางกะ, การวิเคราะห์กำลังคน, การจัดหาพนักงานผ่านมือถือ, การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การแจ้งเตือนพนักงานทันที
|ราคาตามความต้องการ
|ขี้เกียจ
|การส่งข้อความตามช่องทาง, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการผสานการทำงานข้ามเครื่องมือสำหรับทีมที่กระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ช่องทาง, การประชุมย่อย, กระบวนการทำงาน, สรุปโดย AI, การผสานแอป, คลังความรู้ที่สามารถค้นหาได้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4. 38/เดือน ต่อผู้ใช้
|Mattermost
|การโฮสต์แบบตนเองสำหรับการทำงานร่วมกัน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และระบบอัตโนมัติ DevSecOps สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแล
|การส่งข้อความอย่างปลอดภัย, การโฮสต์ด้วยตนเอง, แนวทางปฏิบัติ, การทำงานอัตโนมัติของเหตุการณ์, การผสานรวม DevSecOps, บันทึกการตรวจสอบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คุณควรมองหาอะไรในกาวทางเลือก?
เมื่อมองหาทางเลือกแทนกาว นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา 👀
- การให้ข้อเสนอแนะและการสำรวจแบบเรียลไทม์: ความสามารถในการจัดทำแบบสำรวจสั้น ๆ บ่อยครั้ง และมักไม่ระบุตัวตน เพื่อประเมินความรู้สึกของพนักงานอย่างรวดเร็ว และระบุปัญหาเมื่อเกิดขึ้น แทนที่จะพึ่งพาการประเมินประจำปีเพียงอย่างเดียว
- การปรับแต่งแบบสำรวจอย่างครอบคลุม: มองหาแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่สามารถปรับแต่งได้ และคลังคำถามที่ผ่านการวิจัยรองรับ ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับทีม แผนก หรือขั้นตอนของวงจรชีวิตที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การเริ่มต้นงาน การออกจากงาน)
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบเปิดเพื่อทำความเข้าใจขวัญกำลังใจโดยรวมของพนักงานและตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลาม
- ระบบรางวัลและการยกย่องหลายระดับ: แพลตฟอร์มควรส่งเสริมการยกย่องทั้งแบบเพื่อนต่อเพื่อน (เช่น ฟีดสังคม, การ์ด "ชมเชย") และการยกย่องจากบนลงล่างจากผู้จัดการและผู้นำ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม
- การตั้งเป้าหมายและการติดตาม: คุณสมบัติที่ช่วยให้พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายส่วนตัว (เช่น OKRs หรือเป้าหมายแบบ SMART) และปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นของบริษัท พร้อมการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบเป็นประจำ
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แดชบอร์ดและรายงานควรให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงแผนการดำเนินการที่แนะนำ แทนที่จะเป็นเพียงข้อมูลดิบ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เครื่องมือต้องสามารถผสานรวมกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระบบเงินเดือน และเครื่องมือสื่อสารประจำวันที่มีอยู่ เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลแยกส่วน
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและปรับให้เหมาะสมกับมือถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมกับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล, ไฮบริด, และพนักงานแนวหน้าที่อาจไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานเสมอไป
10 อันดับทางเลือกกาวที่ดีที่สุด
กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับพนักงานของคุณอยู่หรือไม่? นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Glue ที่รวมบริบท,การสื่อสารทีม, และการทำงานอัตโนมัติไว้ด้วยกัน 🎯
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI, การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มาสำรวจกันว่าClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและเชื่อมต่อกันได้อย่างไร
ทำลายกำแพงการสื่อสารด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chatทำให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นด้วยการฝังการสนทนาลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง มีสองวิธีในการเชื่อมต่อ: ช่องทาง สาธารณะหรือส่วนตัวสำหรับการแชทในทีม และ ข้อความโดยตรง สำหรับการแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก
คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpได้ทันทีจากข้อความใด ๆ เพื่อไม่ให้สิ่งที่ต้องทำสูญหาย เพียงแค่นำเมาส์ไปวางเหนือข้อความ กด 'สร้างงาน' และเสร็จเรียบร้อย งานจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมบริบท ผู้รับผิดชอบ และตำแหน่งในรายการที่ถูกต้อง
ต้องการการมองเห็นที่มากกว่าข้อความเดียวใช่ไหม? เลือกจาก โพสต์ สี่ประเภท: ประกาศ, การสนทนา, ไอเดีย, และ อัปเดต เพื่อจัดโครงสร้างการสื่อสารอย่างยืดหยุ่นตามที่คุณต้องการ
สำรวจคุณสมบัติขั้นสูง:
จับและดำเนินการด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม ช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินไปข้างหน้า เปลี่ยนทุกการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก ความสอดคล้อง และการลงมือทำ
หายไปนานหรือเปล่า? ฟีเจอร์ Catch Me Up ช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้ทันที เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วดูทุกอย่างที่คุณพลาดไปอย่างรวดเร็วและสรุปไว้อย่างครบถ้วน
ผู้จัดการโครงการ AI ของ ClickUp Brain จะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทันที โดยเน้นการอัปเดตที่สำคัญ การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปตามคำแนะนำภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
เมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ เพียงพิมพ์ @Brain หรือ @My Brain เพื่อสรุปบริบทการสนทนา สร้างงานที่เกี่ยวข้อง สร้างข้อความตอบกลับ หรือดำเนินการสนทนาต่อด้วย AI อัจฉริยะ
✅ ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ตามบันทึกการประชุม ให้จัดทำรายการการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดสามข้อ และผู้รับผิดชอบแต่ละข้อ
- สรุปการสนทนานี้เนื่องจากฉันไม่ออนไลน์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง กรุณาระบุการตัดสินใจที่ทำขึ้น งานที่ได้รับมอบหมาย และสิ่งที่ต้องการความสนใจจากฉัน
- จากกระทู้นี้ กรุณาเขียนข้อความตอบกลับที่ชาญฉลาดถึง @Maria สรุปขั้นตอนถัดไปและกำหนดเวลาสำหรับงานติดตามผลให้กับทีม
ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Ambient Agents
ClickUp Ambient Agentsคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำเป็นประจำ
คุณสามารถเลือกจาก ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับงานหลักด้านประสิทธิภาพ หรือสร้าง ตัวแทนที่กำหนดเอง ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนคำตอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะตอบคำถามของทีมโดยใช้ข้อมูลเวิร์กสเปซที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ด้วย ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAXเป็นแอปเดสก์ท็อป AI ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับงานเชิงกลยุทธ์ของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท, และไฟล์) ทำให้ทุกคำตอบมีพื้นฐานมาจากบริบทจริง
ศูนย์กลาง AI แบบรวมศูนย์นี้แทนที่เครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน ระบบ AI ที่เข้าใจบริบทของมันใช้ประโยชน์จากกราฟการทำงานของ ClickUp ซึ่งเข้าใจว่างาน, โครงการ, การประชุม, และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร
นั่นหมายความว่าผู้ช่วย AI ของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น และกำจัดปัญหาการกระจายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น
Brain MAX ยังมาพร้อมกับการสนับสนุน AI แบบหลายโมเดล ให้คุณสามารถเลือกใช้โมเดลชั้นนำอย่าง ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek หรือ Gemini ได้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: ค้นหางาน เอกสาร ข้อความ และไฟล์ต่างๆ ได้ทั่วทั้ง ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive หรือ GitHub ด้วยClickUp Enterprise Search
- ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด: ดำเนินการสำรวจเป็นประจำโดยใช้ClickUp Formsเพื่อประเมินระดับความผูกพันของพนักงานและระบุปัญหา
- รวมศูนย์ความรู้และนโยบายของบริษัท: ทำให้นโยบายสำคัญ กระบวนการ และข้อมูลต่างๆ ง่ายต่อการค้นหาโดยการรวบรวมไว้ใน ClickUp Knowledge Management
- ติดตามเมตริกที่สำคัญ: ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามเมตริกการมีส่วนร่วม ผลการสำรวจ และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดการประชุมอย่างชาญฉลาดด้วยสรุปอัตโนมัติ: เริ่มการสนทนาเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วภายใน ClickUp เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณยังได้รับสรุป บทถอดความ และขั้นตอนถัดไปทันทีด้วยClickUp SyncUps
- รวมเครื่องมือและข้อมูลของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว: เชื่อมต่อแอปต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar, GitHub และ Figma ผ่านการผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อให้การอัปเดตและกระบวนการทำงานของคุณสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ
- ทำให้การสนทนาเป็นรูปธรรม: แท็กเพื่อนร่วมทีม, เชื่อมโยงงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง, และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำที่ติดตามได้และมองเห็นได้ด้วยการ@mentions
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและมุมมองที่สำคัญมากมาย อาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวคนหนึ่งสรุปไว้ได้ดี:
ตามตรง สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือมันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ก่อนหน้านี้ ฉันมีงานอยู่ในแอปหนึ่ง เอกสารใน Google Docs อีกแอปหนึ่ง และบันทึกการประชุมกระจัดกระจายไปทั่วจาก Notion, Google Workspace ด้วย ClickUp ฉันสามารถเปิดมันขึ้นมาและเห็นสิ่งที่ต้องทำ ใส่บันทึก หรือแม้แต่แชทกับทีมได้โดยไม่ต้องกระโดดไปมา
ตามตรง สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือมันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ก่อนหน้านี้ ฉันมีงานอยู่ในแอปหนึ่ง เอกสารใน Google Docs อีกแอปหนึ่ง และบันทึกการประชุมกระจัดกระจายไปทั่วจาก Notion, Google Workspace ด้วย ClickUp ฉันสามารถเปิดมันขึ้นมาและเห็นสิ่งที่ต้องทำได้ทันที ใส่บันทึก หรือแม้แต่แชทกับทีมโดยไม่ต้องสลับไปมาหลายที่
📮 ClickUp Insight: 34% ของพนักงานไม่รู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามในที่ทำงาน และ 14% มักจะพยายามหาคำตอบด้วยตัวเอง
เมื่อผู้คนลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ มักเป็นสัญญาณว่าพวกเขารู้สึกไม่ได้รับการยอมรับหรือมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้ของทีม ทางออกคืออะไร? การสร้างเส้นทางที่ปราศจากการตัดสินให้ผู้คนได้เรียนรู้จากฐานความรู้ที่มีอยู่และค้นหาขั้นตอนต่างๆ ในจังหวะของตนเอง
การจัดการความรู้ของ ClickUp ซึ่งประกอบด้วยClickUp BrainและConnected Search ช่วยให้พนักงานได้รับคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาและค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถามคำถามที่ "ชัดเจน" หรือรบกวนผู้อื่นอีกต่อไป
2. Lattice (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพด้วย AI, การพัฒนาความสามารถ, และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และผู้บริหารในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน Lattice ผสานการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน
ระบบ HRIS ที่ผสานรวมของมันเชื่อมต่อกับแบบจำลองการสื่อสารที่สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การตั้งเป้าหมาย, และการให้คำปรึกษาแก่พนักงาน, ทำให้ทีมสามารถดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้
สำหรับองค์กรที่กำลังประเมินทางเลือกแทน Glue, Lattice โดดเด่นด้วยแนวทาง People + AI ที่ผสานความเข้าใจของมนุษย์เข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยผู้จัดการในการให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทีม HR จัดการกับคำถามที่ซ้ำซาก และผู้บริหารตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและประสิทธิภาพการทำงานโดยมีข้อมูลสนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ LatticeTalks
- อัตโนมัติการสอบถามด้านทรัพยากรบุคคลด้วย Lattice AI Agent เพื่อจัดการนโยบายการลา, สวัสดิการ, และคำขอของพนักงาน
- ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพด้วยการโค้ชแบบเฉพาะบุคคล การติดตามเป้าหมาย และการวิเคราะห์ความก้าวหน้า
- สร้างวงจรการทบทวนที่โปร่งใสโดยใช้ AI เพื่อเน้นจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาอย่างเป็นกลาง
- เสริมศักยภาพผู้จัดการด้วยเครื่องมือแบบตัวต่อตัว เครื่องมือสร้างวาระการประชุม และการติดตามการดำเนินการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ LatticeTalks
- กระบวนการทำงานด้านการบริหารบางประเภทจำเป็นต้องมีหลายขั้นตอน เช่น การสลับระหว่างโหมดผู้ดูแลระบบกับโหมดผู้ใช้เพื่อดำเนินการงานที่แตกต่างกัน
- ข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตและข้อมูลการให้คำแนะนำอาจเข้าถึงได้ยากหรือวิเคราะห์ได้ไม่ดีนัก ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจของผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลซับซ้อนขึ้น
ราคาของ LatticeTalks
- การบริหารจัดการบุคลากร: 11 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเสริมการมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเสริม Grow: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริมค่าตอบแทน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
LatticeTalks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LatticeTalks อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้จริงแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
Lattice มอบความยืดหยุ่นในการรับข้อเสนอแนะไม่เพียงแต่จากหัวหน้าหรือผู้จัดการของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่คุณทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและทำงานด้วย (sic) เพื่อรับข้อเสนอแนะจากพวกเขาเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ชอบ แต่ตัวเลือกในปัจจุบันมีจำกัด และอาจมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อบันทึกประสิทธิภาพการทำงานเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
Lattice มอบความยืดหยุ่นในการรับข้อเสนอแนะไม่เพียงแต่จากหัวหน้าหรือผู้จัดการของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่คุณทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและทำงานด้วย (sic) เพื่อรับข้อเสนอแนะจากพวกเขาในการพัฒนาตนเอง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ชอบ แต่ตัวเลือกในปัจจุบันมีจำกัด และอาจมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อบันทึกประสิทธิภาพการทำงานเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Lattice เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
3. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
Culture Amp เป็นเครื่องมือ 'ปัญญาในการตัดสินใจ' ที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจและปรับปรุงวิธีการทำงาน การเติบโต และการมีส่วนร่วมของพนักงาน เครื่องมือนี้ผสานข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องแพลตฟอร์มแชท และวิทยาศาสตร์พฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกของพนักงานให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้
แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มเผยให้เห็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การรักษาพนักงาน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยให้ผู้นำมีความชัดเจนในการตัดสินใจที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก
โดยอาศัยข้อมูลมากกว่า 1.5 พันล้านจุดข้อมูล ระบบสามารถแปลรูปแบบการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ตั้งแต่การจัดทำแบบสอบถามไปจนถึงการวิเคราะห์มาตรฐานระดับโลก Culture Amp ช่วยให้ทีมสามารถสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงได้ในวงกว้าง
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- เปิดตัว AI Coach เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกด้านการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและได้รับการสนับสนุนจากหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโต
- รวบรวมความคิดเห็นในระดับใหญ่ผ่านเทมเพลตแผนการสื่อสารที่ปรับแต่งได้มากกว่า 40 แบบ พร้อมการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้วย AI
- เชื่อมต่อข้อมูล HR กับโซลูชันของบุคคลที่สามผ่านระบบ HRIS ชั้นนำเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
- เร่งการตัดสินใจด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ซึ่งขับเคลื่อนโดย ศาสตร์แห่งผู้คน
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- แดชบอร์ดมีความชัดเจนทางสายตา แต่การเข้าไปดูแนวโน้มโดยละเอียดอาจใช้เวลามาก
- การแจ้งเตือนและคำเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการขององค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Culture Amp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Culture Amp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
Culture Amp ช่วยให้การสำรวจทั่วทั้งบริษัทและในแต่ละแผนกเป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและพวกเขามีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม กระบวนการนำเข้าด้วยตนเองอาจใช้เวลาบ้างเมื่อเพิ่มพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตาม Culture Amp ให้คุณมีตัวเลือกในการนำเข้าผู้ใช้ใหม่ได้หลายวิธี
Culture Amp ช่วยให้การสำรวจทั่วทั้งบริษัทและในแต่ละแผนกเป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและพวกเขามีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม กระบวนการนำเข้าด้วยตนเองอาจใช้เวลาบ้างเมื่อเพิ่มพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตาม Culture Amp ให้คุณมีตัวเลือกในการนำเข้าผู้ใช้ใหม่ได้หลายวิธี
4. Vantage Circle (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การยกย่อง และการดูแลสุขภาพแบบรวมศูนย์)
Vantage Circle รวมการยอมรับ, ความเป็นอยู่ที่ดี, สิทธิพิเศษ, และข้อเสนอแนะเข้าด้วยกัน โดยใช้ศาสตร์พฤติกรรมร่วมกับ AI เพื่อทำให้การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถทำให้การเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยคะแนนวันเกิดและวันครบรอบการทำงาน, สมุดรุ่นดิจิทัล, และรางวัล
แพลตฟอร์มช่วยให้คุณรับรู้ถึงความสำเร็จได้ทันทีผ่านโปรแกรมการยอมรับแบบเพื่อนต่อเพื่อน, ทางสังคม, หรือแบบคณะกรรมการ
ตั้งแต่การซิงค์กับระบบ HR ที่มีอยู่ของคุณไปจนถึงการจัดหาแคตตาล็อกรางวัลที่เหมาะกับภูมิภาคเฉพาะ Vantage Circle ช่วยให้บริษัทสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก
คุณสมบัติเด่นของ Vantage Circle
- ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการติดตามการออกกำลังกาย, เซสชั่นการมีสติ, และการแข่งขันในองค์กรผ่าน Vantage Fit
- เปิดตัววงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วโดยใช้แบบสำรวจพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์ผ่าน Vantage Pulse
- มอบสิทธิประโยชน์ระดับโลกและเงินคืนพร้อมส่วนลดที่คัดสรรจากกว่า 1,000 แบรนด์ผ่าน Vantage Perks
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพ, และความรู้สึกผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Vantage Circle
- แคตตาล็อกรางวัลอาจรู้สึกจำกัดหรือซ้ำซากหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- ไม่สามารถใช้คะแนนทั้งหมดในการทำธุรกรรมครั้งเดียวได้ และอาจมีค่าธรรมเนียมความสะดวกสำหรับการแลกคะแนนบางรายการ
การกำหนดราคาของ Vantage Circle
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vantage Circle
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vantage Circle อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายได้ดีที่สุด:
Vantage Circle ทำให้การยอมรับและให้รางวัลแก่เพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของทีมได้อย่างแท้จริง ระบบคะแนนและตัวเลือกการแลกรางวัลเป็นวิธีที่จับต้องได้ในการแสดงความขอบคุณ...จะดีมากหากแพลตฟอร์มมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามภูมิภาคหรือปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนตามความชอบ
Vantage Circle ทำให้การยอมรับและให้รางวัลแก่เพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของทีมได้อย่างแท้จริง ระบบคะแนนและตัวเลือกการแลกรางวัลเป็นวิธีที่จับต้องได้ในการแสดงความขอบคุณ...จะดีมากหากแพลตฟอร์มมีคำแนะนำเฉพาะภูมิภาคหรือที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนตามความชอบส่วนบุคคล
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากการสนทนาในทีมของคุณเต็มไปด้วยข้อความว่า 'เฮ้ มีใครช่วยเตือนฉันเรื่องนี้ทีหลังได้ไหม?' คุณควรใช้ClickUp Automationsเพื่อตั้งค่าChat Automationsที่จะส่งการแจ้งเตือน อัปเดต หรือสถานะต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิก:
- เปิดช่องแชทของคุณแล้วกดปุ่ม ⚡ อัตโนมัติ
- เลือก สร้างระบบอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ (เช่น การส่งข้อความเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง)
- คลิก สร้าง และคุณก็เสร็จแล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและแบบฟอร์ม HR ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR
5. Nectar (เหมาะที่สุดสำหรับการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน, รางวัล, และโปรแกรมการขอบคุณพนักงาน)
ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และทีมงานที่กระจายอยู่หลากหลายสถานที่ Nectar ผสานการยกย่องชมเชยการสื่อสารภายในทีม และความท้าทายที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
ทางเลือกแทน Glue, Nectar นำเสนอแนวทางที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น คุณสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จ, มอบรางวัลให้กับความสำเร็จ, และเชื่อมโยงการยอมรับกับคุณค่าของบริษัทได้โดยตรง แพลตฟอร์มยังสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร, ทำให้การประกาศ, การอัปเดต, และการกล่าวชมเชยเกิดขึ้นในช่องทางที่ครอบคลุมทั้งทีม
คุณยังสามารถติดตามการมีส่วนร่วมและสุขภาพทางวัฒนธรรมได้ด้วยแดชบอร์ดและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ซึ่งแสดงกิจกรรมการให้รางวัล, อัตราการมีส่วนร่วม, และผลกระทบตามทีมหรือแผนก
แพลตฟอร์มยังมีแคตตาล็อกรางวัลที่ยืดหยุ่นซึ่งสมาชิกทีมสามารถแลกคะแนนเป็นบัตรของขวัญ ของที่ระลึกของบริษัท หรือสิทธิพิเศษที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน
- อัตโนมัติการรับรู้และรางวัลผ่านโมดูล การรับรู้และรางวัล
- เปิดตัว โปรแกรมการเสนอชื่อ ทั่วทั้งบริษัทเพื่อเฉลิมฉลองผลงานที่โดดเด่น
- ปรับแต่งประสบการณ์ด้วย แท็กการยอมรับที่เชื่อมโยงคุณค่า ที่เชื่อมโยงการกล่าวถึงกับหลักการของบริษัท
- สร้างประกาศที่น่าสนใจด้วย เครื่องมือสร้างการสื่อสาร แบบลากและวาง
ข้อจำกัดของน้ำหวาน
- การผสานรวมอย่างจำกัดกับระบบ HR และระบบการทำงานที่กว้างขวางอาจทำให้การฝังเครื่องมือนี้เข้าไปในโครงสร้างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเป็นเรื่องยากขึ้น
- การแจ้งเตือนและช่องทางการสื่อสารอาจรู้สึกยุ่งเหยิงหรือมากเกินไป
การกำหนดราคาเนคทาร
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของน้ำหวาน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nectar อย่างไรบ้าง?
นี่คือตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับ Nectar:
Nectar ทำให้การแลกคะแนนเป็นบัตรของขวัญยอดนิยมหลากหลายประเภทเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย... แม้ว่าตัวแพลตฟอร์มจะทำงานได้อย่างราบรื่น แต่ฉันก็อยากให้มีโอกาสในการสะสมคะแนนได้บ่อยขึ้นอีก
Nectar ทำให้การแลกคะแนนเป็นบัตรของขวัญยอดนิยมหลากหลายประเภทเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย... แม้ว่าตัวแพลตฟอร์มจะทำงานได้อย่างราบรื่น แต่ฉันก็อยากให้มีโอกาสในการสะสมคะแนนได้บ่อยขึ้นอีก
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทฤษฎีการมีตัวตนทางสังคมอธิบายว่าการสื่อสารทางดิจิทัลช่วยให้เกิด 'ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น' อย่างไรก็ตาม มักจะอยู่ในระดับของการมีตัวตนทางสังคมที่ต่ำกว่าการพบปะพูดคุยแบบเผชิญหน้า นี่เป็นบริบทสำคัญเมื่อทีมเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มแชทและการทำงานร่วมกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคล: กลยุทธ์และตัวอย่าง
6. Coworker.ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยหน่วยความจำ AI)
Coworker.ai ถูกสร้างขึ้นเพื่อคิดและดำเนินการโดยคำนึงถึงบริบทของบริษัทคุณ ออกแบบมาสำหรับทีมเทคโนโลยี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับเครื่องมือและข้อมูลภายในของคุณ เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'สมองของบริษัท' ขับเคลื่อนด้วย สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ OM1 ที่ทรงพลัง สามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถขอให้มันระบุดีลการขายที่มีความเสี่ยง สรุปการคอมมิตโค้ด ร่างเอกสารทางเทคนิค หรือแม้แต่ประสานงานการอัปเดตข้าม Jira, Slack และ GitHub ได้
ถามคำถามที่ซับซ้อน เช่น 'ลูกค้าคนไหนมีแนวโน้มที่จะยกเลิกบริการ?' หรือ 'ฟีเจอร์อะไรที่จะถูกส่งในสัปดาห์นี้?' และรับคำตอบที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Coworker.ai
- วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการงานที่ซับซ้อนด้วย โหมดการทำงานเชิงลึก ในแอปที่ผสานรวมกว่า 40 แอป
- จัดเก็บและเรียกคืนบริบทได้มากกว่า 120 มิติ รวมถึงโครงการ ทีม เป้าหมาย และการสื่อสาร
- รับการอัปเดตอัตโนมัติเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม อุปสรรค และประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่เชื่อมต่อทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Coworker.ai
- มันอาศัยการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่; บริษัทที่มีแหล่งข้อมูลกระจายหรือแยกส่วนอาจประสบปัญหาในการสร้าง 'ความทรงจำของบริษัท' ที่มีประสิทธิภาพ
- ต้องตั้งค่าในแอปมากกว่า 40 แอปและผสานรวมกับระบบหลายระบบก่อนจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
Coworker.ai ราคา
- ข้อดี: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Coworker.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: ระบบแชทแบบหลายผู้ใช้ตัวแรกที่แท้จริง คือ Talkomatic (1973)บนระบบ PLATOที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ โดยจะแสดงข้อความของผู้เข้าร่วมแต่ละคนทีละตัวอักษรในโซนที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคล
7. อ่าน AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมแบบเรียลไทม์ การติดตามการมีส่วนร่วม และข้อมูลเชิงลึกของการสนทนา)
อ่าน AI ช่วยป้องกันความสับสนที่คุณรู้สึกหลังจากการประชุมที่คุณเหม่อลอย
มันคือผู้ช่วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เข้าร่วมกับพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ เข้าร่วมประชุม สแกนอีเมล และซิงค์การแชทเพื่อสรุปการสนทนา สกัดข้อมูลที่ต้องดำเนินการ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก แพลตฟอร์มนี้ทำงานร่วมกับ Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail และ Slack
Search Copilot ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในการประชุม สิ่งที่สัญญาไว้ในอีเมล หรือสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในเส้นทางการแชทได้ทันที ในขณะเดียวกัน ตัวแทน AI เช่น Monday Briefing, End-of-Week Agents และ Post-Meeting Recap จะปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะสม โดยนำเสนอสรุปที่ปรับแต่ง ข้อมูลเชิงลึกประจำสัปดาห์ และขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ
อ่านคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- บันทึกการสนทนาด้วย ผู้ช่วยประชุม สำหรับสรุป บันทึกการประชุม และไฮไลท์การเล่นซ้ำ
- ขจัดปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานด้วย Speaker Coach พร้อมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ระยะเวลาการพูด
- ติดตามความคืบหน้าด้วย หน้าสำหรับคุณ ซึ่งเป็นแดชบอร์ดส่วนตัวของคุณสำหรับหัวข้อการประชุมและประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วย รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่แนะนำการจัดตารางเวลาและการประชุมที่ดีขึ้น
อ่านข้อจำกัดของ AI
- สรุปและบันทึกที่สร้างโดย AI อาจมีความกว้างเกินไปหรือพลาดรายละเอียดการสนทนาที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนาที่รวดเร็วหรือการสนทนาแบบตัวต่อตัว
- การทำงานขึ้นอยู่กับระบบเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเฉพาะ เช่น Zoom เป็นอย่างมาก ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
อ่านการกำหนดราคา AI
- ฟรี
- ข้อดี: $19.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $29.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise+: $39.75/เดือน ต่อผู้ใช้
อ่านคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Read AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แบ่งปัน:
ความสามารถในการดูบันทึกหลังจากการประชุมมีประโยชน์มาก ข้อความและเสียงช่วยให้กลับไปทบทวนหัวข้อที่ครอบคลุมได้ง่ายขึ้นมาก ฉันประสบปัญหาอย่างมากในการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซยังมีความต้องการอีกมาก
ความสามารถในการดูบันทึกหลังจากการประชุมมีประโยชน์มาก ข้อความและเสียงช่วยให้กลับไปทบทวนหัวข้อที่ครอบคลุมได้ง่ายขึ้นมาก ฉันประสบปัญหาอย่างมากในการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซยังมีความต้องการอีกมาก
โบนัส: ผู้ตอบแบบสำรวจของเราเกิน 60% ใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการพิมพ์ และ 36.75% รู้สึกไม่สบายหรือปวดในมือเป็นประจำ
ความเหนื่อยล้าจากการพิมพ์ไม่ใช่แค่ผลข้างเคียงที่น่ารำคาญจากวิธีการทำงานของเราเท่านั้น แต่มันคือตัวทำลายประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแท้จริง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ง่าย
Brain MAX's Talk-to-Textคือทางลัดสู่การทำงานที่มีสุขภาพดีขึ้นในแต่ละวันของคุณ
บันทึกการอัปเดต, คิดค้นไอเดีย, หรือบันทึกการประชุมแบบไม่ต้องใช้มือ และให้ข้อมือของคุณ (รวมถึงสมาธิของคุณ) ได้พักผ่อน
8. แพตช์เวิร์ค (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานที่ยืดหยุ่น, การจัดการกะ, และการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
การดูแลสุขภาพไม่หยุดเพื่องานเอกสาร และ Patchwork ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นจริงนี้โดยเฉพาะ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแพทย์และทีมดูแลสุขภาพของ NHS มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการกะการทำงาน ตารางหมุนเวียน และการวางแผนกำลังคน
ตั้งแต่การจองกะงานชั่วคราวไปจนถึงการจัดการการลา รายงานข้อยกเว้น และการชำระเงิน แพลตฟอร์ม Patchwork มอบการควบคุมงานของคุณอย่างเต็มที่ มันเชื่อมต่อโรงพยาบาล แผนก และพันธมิตรเอเจนซี่ผ่านเครือข่ายการจัดการบุคลากรแบบร่วมมือ ทำให้การทำงานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด
แพทย์สามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในที่ทำงาน, จองกะ, ดูตารางการทำงานของทีม, และรับเงินโดยไม่ล่าช้า.
คุณสมบัติเด่นของแพตช์เวิร์ก
- จัดการกะงานชั่วคราวได้อย่างง่ายดายด้วย Patchwork Bank และการติดตามการชำระเงินอัตโนมัติ
- ร่วมมือข้ามองค์กร NHS โดยใช้ Collaborative Bank ด้วยกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเพียงครั้งเดียว
- วางแผนและอัปเดตตารางงาน, การลา, และรายงานข้อยกเว้นผ่าน Patchwork Rota
- ทำให้กระบวนการทำงาน การจัดสรรบุคลากรในหน่วยงาน และการมองเห็นต้นทุนง่ายขึ้นด้วย Agency Manager
ข้อจำกัดของการปะติดปะต่อ
- มันพึ่งพาการยอมรับจากหน่วยงาน NHS trust ทำให้การใช้งานมีข้อจำกัดนอกระบบสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร
- มุ่งเน้นหลักไปที่การจัดหาพนักงานชั่วคราวและการจัดการกะ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงด้านอื่นๆ ของกำลังคน เช่น การสรรหาพนักงานประจำหรือการวางแผนกำลังคนระยะยาว
การกำหนดราคาแบบปะติดปะต่อ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบปะติดปะต่อ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การส่งข้อความทันที (IM) มีรากฐานที่ย้อนกลับไปไกลกว่านั้น: หนึ่งในรูปแบบแรกสุดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ EMISARI ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1971 เพื่อเป็นเครื่องมือแชทสำหรับระบบข้อมูลการจัดการฉุกเฉินและดัชนีอ้างอิงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
9. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมด้วย AI และการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์)
Slack ผสมผสานการสื่อสาร, ความช่วยเหลือจาก AI, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไว้ในที่ทำงานเดียวที่ทีม, เครื่องมือ, และโครงการเชื่อมต่ออย่างราบรื่น
ด้วย Slack AI ทีมสามารถสรุปบทสนทนาที่พลาดไปได้ทันที สกัดข้อมูลเชิงลึกของโครงการ และค้นหาข้อมูลจากฐานความรู้ทั่วทั้งบริษัท
สำหรับทีมเทคโนโลยีและผู้นำผลิตภัณฑ์ที่กำลังค้นหาทางเลือกแทน Glueแอปสื่อสารทีมนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะอาดตา พร้อมด้วยตัวแทนอัจฉริยะอย่าง Agentforce และ Slackbot ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ผู้ช่วย AI เหล่านี้สามารถจัดการงานซ้ำ ๆ ได้ เช่น การอัปเดตข้อเสนอการขาย การตั้งการแจ้งเตือน และการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Salesforce, Asana และ Google
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- Workflow Builder ช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาได้โดยตรงภายในช่องทางต่าง ๆ
- ร่วมมือใน ช่องทาง เพื่อรวมการสนทนา ไฟล์ และเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานที่โปร่งใสเพียงแห่งเดียว
- จัดการอภิปรายสดโดยใช้ Huddles เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว ทั้งในรูปแบบเสียงหรือวิดีโอ
- บันทึกและแชร์การอัปเดตด้วย คลิป เพื่อสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ข้อจำกัดของ Slack
- การค้นหาข้อความและไฟล์เก่าอาจใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพ ต่างจากคู่แข่งของ Slack
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปอาจต้องโหลดซ้ำหรือเข้าสู่ระบบใหม่อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่สะดวกในการใช้งาน
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $4.38 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 36,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด:
Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ทำให้ทั้งง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าช่องทางสำหรับโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive, Zoom และ Notion ในขณะที่ Slack มีความโดดเด่นในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างรวดเร็ว แต่มันอาจกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายเมื่อมีข้อความหรือช่องทางจำนวนมากที่ต้องติดตาม การแจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถทำให้เสียสมาธิได้มาก โดยเฉพาะเมื่อทำงานในทีมขนาดใหญ่
Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ทำให้ทั้งง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าช่องทางสำหรับโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive, Zoom และ Notion แม้ว่า Slack จะโดดเด่นในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างรวดเร็ว แต่มันอาจกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายเมื่อมีข้อความหรือช่องทางจำนวนมากที่ต้องติดตาม การแจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถทำให้เสียสมาธิได้มาก โดยเฉพาะเมื่อทำงานในทีมขนาดใหญ่
📖 อ่านเพิ่มเติม: Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
10. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและโฮสต์เองในสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อภารกิจ)
Mattermost เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยและโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่กำลังเติบโตซึ่งดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีความสำคัญต่อภารกิจหลัก แพลตฟอร์มนี้สามารถโฮสต์ได้เอง ซึ่งหมายความว่าคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นส่วนตัวของคุณ
แพลตฟอร์มนี้รวมการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการโทรด้วยเสียงเข้ากับเพลย์บุ๊กที่ผสานรวมและเวิร์กโฟลว์ DevSecOps
คุณสามารถทำงานร่วมกันผ่านช่องทางที่คงอยู่ตลอด, อัตโนมัติงานด้วยคำสั่ง / และบอท, และเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น GitHub, Jenkins, และ Jira.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานโดยใช้ Playbooks ที่ผสานรวมสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการจัดการการปล่อยระบบ
- สรุปการประชุมด้วย AI โดยใช้ Mattermost Agents ที่โฮสต์เอง ซึ่งช่วยรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- เปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) และการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ข้อจำกัดของ Mattermost
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจเป็นแบบพื้นฐานและมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการค้นหาข้อความหรือโค้ดเฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่นของ Mattermost
- ปริมาณของข้อกำหนดการจัดรูปแบบโค้ด (เช่น การใช้ markdown สำหรับโค้ดสั้น ๆ) อาจเป็นภาระสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคที่ต้องแชร์สคริปต์หรือคำสั่งค้นหาอยู่บ่อย ๆ
ราคาของ Mattermost
- มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- องค์กรขั้นสูง: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mattermost อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นสั้น ๆ จากผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันแล้ว:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Mattermost คือความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้ มันเป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าเราสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของทีมเราได้ ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ...ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Mattermost คือบางครั้งอาจรู้สึกไม่เรียบร้อยเท่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ มีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว...
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Mattermost คือความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้ มันเป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าเราสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของทีมเราได้ ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ...ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Mattermost คือบางครั้งอาจรู้สึกไม่เรียบร้อยเท่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ มีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว...
📖 อ่านเพิ่มเติม: Slack Vs. Mattermost
โบนัส: วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ AI เพื่อทำให้การทำงานอัตโนมัติในที่ทำงาน
การซ่อมแซมรอยร้าวในความผูกพันของพนักงานด้วย ClickUp
กาวมีเป้าหมายที่จะเป็นแรงยึดเหนี่ยวให้กับทีมของคุณ แต่ดังที่เราได้เห็นแล้ว การมีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แยกส่วน แต่มันเกิดขึ้นที่ซึ่งงานได้รับการทำเสร็จสมบูรณ์
เมื่อคุณแยกเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมออกจากกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ คุณจะสร้างแรงเสียดทาน—สิ่งที่คุณพยายามจะกำจัดออกไป ทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมดนำเสนอโซลูชันที่แข็งแกร่ง: Lattice และ Culture Amp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลเชิงลึก ในขณะที่ Slack และ Mattermost โดดเด่นในการรักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่เหมาะสมไม่ควรเพียงแค่วัดการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ควรอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมโดยการขจัดอุปสรรค หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่เพียงแค่ "เชื่อม" สิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่ผสานรวมผู้คน กระบวนการ และการสื่อสารของคุณเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจน
สมัครใช้ ClickUpฟรี และมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทีมของคุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ 🔗