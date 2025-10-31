วิธีแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม: วิธีจดจำและเรียกคืนข้อมูลได้มากขึ้น

นกพิราบจำได้อย่างไรว่าต้องกลับมาที่ระเบียงของคุณทุกครั้ง?
หนูรู้ได้อย่างไรว่าต้องดึงคันโยกอันไหนเพื่อออกจากกรง?หรือปรมาจารย์หมากรุกจำรูปแบบของหมากบนกระดานได้มากกว่า 50,000 แบบได้อย่างไร?
คำตอบง่ายๆ (มีรากฐานจากการวิจัยทางจิตวิทยา): การแบ่งเป็นกลุ่ม
70 ปีที่แล้ว จิตวิทยาชาวอเมริกัน จอร์จ เอ. มิลเลอร์ ได้ทำให้แนวคิดของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (chunking) เป็นที่นิยมในฐานะวิธีการเข้าใจและขยายความจำระยะสั้น
มาดูกันที่ปัจจุบัน
ระบบประสาทสัมผัสของคุณ เช่น การมองเห็น การได้ยิน การรับรส การสัมผัส ฯลฯ กำลังรวบรวมข้อมูลประมาณ1 พันล้านบิตต่อวินาทีในขณะนี้ดังนั้น การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Chunking) อาจเป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อจัดการกับความคิดที่รกรุงรัง
วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มคืออะไร?
การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Chunking) คือกระบวนการจัดกลุ่มข้อมูลแต่ละชิ้นให้เป็นลำดับหรือรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถจดจำและเก็บไว้ในความจำระยะสั้นได้ง่ายขึ้น และนำไปใช้หรือเรียกคืนในภายหลังจากความจำระยะยาว
แม้ว่าคุณอาจไม่เคยได้ยินคำว่า "การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น" มาก่อน คุณก็เคยทำมันอย่างแน่นอน
ลองนึกถึงวิธีแสดงหมายเลขประกันสังคมของคุณ: XXX-XX-XXXX โดยมีกลุ่มตัวเลขสามตัว สองตัว และสี่ตัว เพื่อจดจำชื่อแมวทั้งเจ็ดตัวของฉัน ฉันจะแบ่งพวกมันออกเป็นกลุ่มพี่น้องร่วมครอก: สองคู่และลูกหนึ่งตัว ซึ่งง่ายต่อการจดจำ
มันเกิดขึ้นในวงการอาชีพเช่นกัน
บรรณารักษ์จัดเรียงหนังสือเป็นกลุ่มตามลำดับตัวอักษร เด็กทารกใช้การแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อจดจำตุ๊กตาของพวกเขา! การจัดการโครงการการแบ่งเวลา และการเทคนิคโพโมโดโร ล้วนเป็นวิธีการแบ่งเป็นกลุ่มทั้งสิ้น
ในชีวิตประจำวันหลากหลายด้าน การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าทำไม
วิธีการแบ่งส่วนช่วยแก้ปัญหาอะไร?
ความจำในการทำงานของมนุษย์มีขีดจำกัด
มันสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้เพียงไม่กี่ชิ้น ประมาณเจ็ดชิ้น และสามารถเรียกคืนข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มาก การแบ่งเป็นชิ้นๆ ช่วยลดช่องว่างนี้ได้
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานขนส่งแห่งลอนดอนมีเป้าหมายที่จะทำให้แน่ใจว่า "คนขับแท็กซี่ทุกคนรู้เส้นทางที่เร็วที่สุดในการเดินทางผ่านเครือข่ายถนนที่ซับซ้อนของลอนดอน"
การทดสอบนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "The Knowledge" เป็นการประเมินความสามารถของผู้ขับขี่จากความจำเกี่ยวกับพื้นที่รัศมีหกไมล์จาก Charing Cross ซึ่งรวมถึงถนน 25,000 สาย ทิศทาง ถนนวันเวย์ ถนนตัน ร้านอาหาร ผับ ร้านค้า และสถานที่สำคัญต่างๆ
เด็กความรู้ คำเรียกแบบไม่เป็นทางการสำหรับผู้สมัครขับแท็กซี่ ใช้เทคนิคการจดจำหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือระบบที่พวกเขาเรียกว่าการโคจร ซึ่งพวกเขาจะแบ่งตำแหน่งสถานที่ออกเป็นกลุ่มๆ ในรัศมีประมาณ 400 เมตรรอบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทาง เพื่อจดจำสิ่งเหล่านั้นในความทรงจำ
แต่ละส่วนเหล่านี้รวมกันเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้น ก่อให้เกิดลำดับชั้นของความทรงจำเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของลอนดอน
เมื่อเอลีนอร์ แม็กไกวร์ นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนศึกษาคนขับรถแท็กซี่ในลอนดอน เธอพบว่าฮิปโปแคมปัสส่วนหลัง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสมองที่เกี่ยวกับความจำ มีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้เธอยังพิสูจน์ได้ว่าส่วนของสมองที่ควบคุมความจำนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้ในวัยผู้ใหญ่ 👀
โดยสรุป การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ และวิธีการของโลคิ หรือที่รู้จักกันในนามของ "บ้านแห่งความจำ" ช่วยให้บุคคลสามารถเอาชนะข้อจำกัดของความจำได้จริง ๆ ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว วิธีการนี้ยังช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของสมองให้ขยายความสามารถของมนุษย์ให้ใกล้เคียงกับความทะเยอทะยานของมนุษย์มากขึ้น
แม้ว่าการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ จะมีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่คุณไม่จำเป็นต้องปีนเขาเอเวอเรสต์ทางความคิดเพื่อใช้มัน
ฉันใช้มันเพื่อแบ่งขั้นตอนการดูแลผิวแบบเกาหลี 14 ขั้นตอนออกเป็นช่วงที่จัดการได้ ในที่ทำงาน หลายคนในพวกเราจัดตารางงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเข้มข้นในตอนเช้า และแบ่งการประชุมออกเป็นช่วงบ่ายเพื่อให้จัดการเวลาได้ง่ายขึ้น
ในความเป็นจริง ฉันได้แบ่งบทความนี้ออกเป็นส่วน ๆ หมวดหมู่ย่อย ย่อหน้า และประโยคแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเขียนทำกันอยู่เสมอ!
ประวัติและต้นกำเนิดของชุนชิง
แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับความจำ การจดจำ และกลุ่มของข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่บทความของจอร์จ เอ. มิลเลอร์ ในปี 1956 ที่มีชื่อว่า'The Magical Number Seven ± Two: Some Limits On Our Capacity For Processing Information'ถือเป็นจุดสำคัญในการศึกษาเรื่องการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (chunking)
นอกเหนือจากการนำเสนอแนวคิดของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (chunking) เป็นวิธีหนึ่งในการเอาชนะข้อจำกัดของความจำทำงานแล้ว เขายังเสนอว่าจำนวนเจ็ด (± 2) คือจำนวนกลุ่มข้อมูลที่คนเราสามารถจดจำได้อย่างสบาย เขากล่าวว่า:
แล้วเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจ็ดทะเล เจ็ดบาปมหันต์ เจ็ดธิดาแห่งแอตลาสในกลุ่มดาวลูกไก่ เจ็ดวัยของมนุษย์ เจ็ดขุมนรก เจ็ดสีของแสงสว่าง เจ็ดโน้ตของบันไดเสียงดนตรี และเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ล่ะ?
ตั้งแต่นั้นมา การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างมากในหลายด้าน
จิตแพทย์ใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (chunking)เพื่อช่วยความจำในการทำงานด้วยคำพูดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น ครูและนักการศึกษาพบว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษา นักศึกษาแพทย์ใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มร่วมกับเทคนิคการจดจำอื่นๆ เพื่อจดจำชื่อของยาหลายร้อยชนิด
นักบินผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับคนขับแท็กซี่ในลอนดอน ใช้มันเพื่อความจำเชิงพื้นที่ในการติดตามส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของเครื่องบิน นักดนตรี นักร้อง นักกีตาร์ มือกลอง และอื่น ๆ ใช้การแบ่งกลุ่มเป็นชุดเป็นวิธีในการเรียนรู้โน้ต เพลง หรือแม้กระทั่งการอ่านโน้ตดนตรี
ใน การฝึกซ้อมดนตรี: คู่มือสำหรับนักดนตรีในการฝึกฝนและเชี่ยวชาญเครื่องดนตรีของคุณอย่างมืออาชีพ, เดวิด ดูเมส์ เขียนว่า:
แบ่งเพลงของคุณออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายขึ้น แบ่งเป็นวลีและอนุวลี ทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันเรียบง่าย!
แบ่งเพลงของคุณออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายขึ้น แบ่งเป็นวลีและอนุวลี ทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันเรียบง่าย!
🤔 ลองดูสิ: ถ้าคนถ้ำมีรายการสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่สมัยนั้น จะมีอะไรบ้าง?
ทำไมวิธีการแบ่งเป็นชิ้นถึงได้ผล
ในทุกประเภทของงานความจำ การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเรียบง่ายของมัน
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสะพายกระเป๋าเป้ใบเดียวแทนที่จะเป็นแล็ปท็อป, ที่ชาร์จ, โทรศัพท์, เสื้อสองตัว, กางเกงสองตัว, ถุงเท้าสองคู่, รองเท้า, ของใช้ส่วนตัว, คุณคงเข้าใจแล้ว
ความเรียบง่ายนี้ซ่อนการทำงานที่ซับซ้อนของสมองมนุษย์ไว้อย่างชาญฉลาด
การอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความจำมัลลิกา มาร์แชลล์, แพทย์, บรรณาธิการร่วมของ Harvard Health Publishing, ได้ระบุส่วนต่าง ๆ ของสมองที่มารวมกันเพื่อการเก็บรักษาและการเรียกคืน.
เธอเขียนว่าความทรงจำถูกจัดเก็บไว้ในฮิปโปแคมปัส เมื่อความทรงจำนั้นมีอารมณ์รุนแรง อะมิกดาลาจะส่งสัญญาณเตือนไว้ บางส่วนจะถูกกระจายไปยังเปลือกสมอง เพื่อที่จะระลึกความทรงจำ เราต้องกระตุ้นสมองส่วนหน้า ซึ่งจากนั้นจะนำข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของสมองมา
ตัวอย่างเช่น การจำฉากจากภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบอาจเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจากบริเวณที่รับผิดชอบการมองเห็นในสมองเพื่อเรียกคืนฉากหลังและใบหน้าของนักแสดง แต่ยังรวมถึงข้อมูลจากบริเวณที่รับผิดชอบการสื่อสารทางภาษาเพื่อจำบทสนทนา และอาจรวมถึงบริเวณที่รับผิดชอบการได้ยินเพื่อจำเพลงประกอบหรือเสียงเอฟเฟ็กต์ด้วย ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นรูปแบบประสาทที่ไม่เหมือนใครซึ่งอยู่ในสภาพไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเริ่มจำมันขึ้นมา ณ จุดนั้นมันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอีกครั้ง
การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยช่วยลดความซับซ้อนนี้ ทำให้ภาระในการประมวลผล การจดจำ และการจัดเก็บในสมองลดลง ซึ่งรู้จักกันในชื่อภาระทางปัญญา ผลที่ตามมาคือ สมองมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในการทำงานอื่นๆ และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
แม้ในกีฬาความเร็วสูงซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายเป็นหลักงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย (chunking) สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักแข่งในการจัดการกับข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่หลากหลายซึ่งพวกเขาได้รับในสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูง
การแบ่งเป็นชิ้นช่วยให้คุณค้นพบความหมายและทำให้ความยุ่งเหยิงกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้!
เราทุกคนต่างก็มีวันที่คิดว่า "ฉันกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้กับงานนี้?"
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดเรียงข้อมูลในลักษณะที่มีความหมายต่อผู้ที่ทำกิจกรรมนั้น
ลองนึกภาพว่าคุณถูกขอให้ท่องจำสัตว์สิบสองชนิด: แมว, ชิมแปนซี, หมีโคอาลา, จิงโจ้, เสือ, แมวเบงกอล, หมาป่า, หนู, กระต่าย, สุนัขจิ้งจอก, เพนกวิน, และดัลเมเชียน
การแบ่งเป็นกลุ่มอย่างง่ายจะหมายถึงการจัดระเบียบเป็น:
- สัตว์เลี้ยง: แมว, แมวเบงกอล, กระต่าย, หนู, ดัลเมเชียน
- สัตว์ป่า: ชิมแปนซี, งูพิษ, เสือ, สุนัขจิ้งจอก, หมาป่า
- ออสซี่: หมีโคอาล่าและจิงโจ้
ในกรณีนี้ การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (chunking) จะต่อยอดจากแนวคิดที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว (สัตว์เลี้ยง, ป่าไม้, ออสเตรเลีย) เพื่อช่วยให้เราจัดวางสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในบริบทโดยการสร้างความเชื่อมโยง ในลักษณะนี้ จะช่วยให้คุณเข้าถึงการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่มีอยู่เดิมและขยายความยืดหยุ่นของระบบประสาท
โดยขยายความแล้ว หากความทรงจำไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดล่ะ? การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกัน
คุณอาจกำลังทำ การแบ่งงานเป็นชิ้นเล็ก (task chunking) (หรือการซ้อนนิสัย หากคุณกำลังแบ่งนิสัย) โดยการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้สมองของคุณอยู่ในบริบทและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งเวลาเป็นช่วง หมายถึงการแบ่งวันทำงานของคุณ (โดยทั่วไปคือ 8 ชั่วโมง) ออกเป็นส่วนย่อย ๆ พร้อมกำหนดงานที่ต้องทำในแต่ละส่วนเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวางแผนแบบ Agile เกี่ยวข้องกับการแบ่งแผนงานระยะยาวของผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้และส่งมอบได้ในแต่ละสปรินต์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่รู้จักกันในชื่อการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด
ในทุกตัวอย่างเหล่านี้ การแบ่งเป็นชิ้นๆ ทำงานได้ดีเพราะมันทำให้ความยุ่งเหยิงกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้
มันช่วยให้บุคคลสามารถดูดซับข้อมูลได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ตัวเองปวดหัว ดังที่เดวิด เอปสไตน์เขียนไว้ในหนังสือของเขา Range: ทำไมผู้เชี่ยวชาญรอบด้านจึงประสบความสำเร็จในโลกที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นช่วยให้อธิบายกรณีของความจำที่ดูเหมือนปาฏิหาริย์ในโดเมนเฉพาะได้ ตั้งแต่การที่คนเล่นดนตรีสามารถเล่นบทเพลงยาวๆ โดยไม่ต้องดูโน้ต ไปจนถึงการที่คนเล่นควอเตอร์แบ็คสามารถจดจำรูปแบบของผู้เล่นในเสี้ยววินาทีและตัดสินใจขว้างบอล
⚡️ อ่านเพิ่มเติม: 7 ขั้นตอนที่มีประโยชน์ในกระบวนการตัดสินใจ (พร้อมแบบฟอร์ม)
การประยุกต์ใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มในทางปฏิบัติ
การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มเป็นทักษะที่ปฏิบัติได้จริงในแก่นแท้ ยิ่งเราจัดกลุ่มข้อมูลเป็นชิ้น ๆ ได้ดีเท่าไร เราก็ยิ่งจดจำได้มากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถจำเนื้อเพลงจากเพลงหลายเพลงที่ฉันฟังตอนเป็นวัยรุ่นได้ เพราะ ทำนองเพลงช่วยให้แยกข้อความออกเป็นส่วนที่มีความหมาย
และนั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ต่อไปนี้คือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ที่การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ สามารถช่วยได้อย่างมาก:
1. การศึกษาหรือการเรียนรู้ข้อมูลใหม่
สมมติว่าคุณกำลังเรียนหลักสูตรปฐมพยาบาล แทนที่จะพยายามจำขั้นตอนแยกกัน 15 ขั้นตอน ให้แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่: ประเมินสถานการณ์, ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ, และแจ้งผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละหมวดหมู่ คุณจำการกระทำ 3-5 อย่างงานวิจัยโดย Sweller (1988) เกี่ยวกับ ทฤษฎีภาระการรับรู้ แสดงให้เห็นว่า วิธีนี้ช่วยลดความสับสนและเพิ่มการจดจำได้ดีขึ้น เพราะคุณกำลังดำเนินการด้วยบริบทและความเข้าใจที่ดีขึ้น
2. การจดจำทิศทาง
ลืมการจดจำเส้นทางทั้งเก้าครั้งเพื่อไปยังสถานที่ใหม่ แบ่งการเดินทางของคุณออกเป็นส่วน ๆ "ขับรถไปยังถนนเมน" (ส่วนที่ 1), "เลี้ยวซ้ายที่สองและขับต่อไปจนถึงปั๊มน้ำมัน" (ส่วนที่ 2), "เลี้ยวขวาและจอดรถข้างอาคารสีแดง" (ส่วนที่ 3)
3. การเรียนรู้สูตรอาหารใหม่
หากคุณกำลังพยายามทำอาหารใหม่ อย่าปฏิบัติต่อคำแนะนำแต่ละข้อเหมือนเป็นงานแยกกัน
กลุ่มเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียม, การปรุง, และการเสร็จสิ้น. ตัวอย่างเช่น, "หั่น, ปรุงรส, และหมัก" คือขั้นตอนการเตรียมของคุณ. "ย่าง, ต้ม, และคน" คือขั้นตอนการปรุง. การแบ่งเป็นชิ้นส่วนสะท้อนถึงวิธีการทำงานของเชฟ และช่วยป้องกันการลืมขั้นตอน.
4. การจัดกระเป๋าสำหรับการเดินทาง
แทนที่จะพยายามจำรายการของใช้ 25 อย่างแยกกัน ให้แบ่งรายการสิ่งของที่ต้องแพ็คออกเป็นหมวดหมู่ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเดินทาง และของว่าง วิธีนี้จะช่วยลดความรู้สึกวุ่นวายและทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าคุณเตรียมของครบทุกชิ้น
5. การสอนเด็กหรือช่วยทำการบ้าน
เด็กๆ มักจะรู้สึกสับสนกับคำแนะนำ หากคุณพูดว่า "แปรงฟัน เก็บกระเป๋า ใส่รองเท้า และปิดไฟ" พวกเขาอาจจะลืมไปครึ่งหนึ่ง
แทนที่จะทำทุกอย่างพร้อมกัน ให้แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เช่น "เตรียมตัวในห้องน้ำ" (แปรงฟัน ล้างหน้า จัดผม) จากนั้น "เตรียมของไปโรงเรียน" (กระเป๋า อาหารกลางวัน น้ำดื่ม) แล้ว "ออกจากบ้าน" (ใส่รองเท้า ดับไฟ หยิบเสื้อแจ็คเก็ต) วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และคุณเองก็จะรู้สึกสงบมากขึ้นด้วย
การจัดระเบียบอุปกรณ์ทางทหาร: ตัวอย่างจริงของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มในการปฏิบัติ
บุคลากรทางทหารมักจัดระเบียบอุปกรณ์ของตนในลักษณะที่เกินกว่าความเรียบร้อยธรรมดา วิธีการนี้รวมถึง การจัดหมวดหมู่ การติดฉลาก และการแบ่งส่วน กลยุทธ์สำคัญทั้งสามนี้ทำหน้าที่เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ: ช่วยให้สามารถ ค้นหาและหยิบใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในสถานการณ์ที่มีความกดดัน
มาแยกแยะกัน:
✅ การจัดหมวดหมู่: สิ่งของถูกจัดกลุ่มตามหน้าที่หรือประเภทภารกิจ คิดถึงอุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมือสื่อสาร, อุปกรณ์การรอดชีวิต, หรือชุดบำรุงรักษาอาวุธ แทนที่จะบรรจุอุปกรณ์แบบสุ่ม, ทหารได้รับการฝึกอบรมให้เก็บและค้นหาสิ่งของตามการจัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล ซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์ที่มีความเครียดสูง, พวกเขาไม่จำเป็นต้องจำสิ่งของแต่ละชิ้น, แต่เพียงต้องรู้ว่าต้องหยิบจาก "หมวดหมู่" ใด
→ เหตุผลที่มันได้ผล: วิธีนี้สะท้อนการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในความจำ ตามทฤษฎีภาระการรับรู้ (Sweller, 1988) การจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันช่วยลดความตึงเครียดทางจิตใจ ทำให้การเรียกคืนข้อมูลทำได้เร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น
✅ การติดฉลาก: ถุง, ภาชนะ, หรือช่องแต่ละช่องจะถูกติดฉลากอย่างชัดเจน บางครั้งอาจใช้สี, สัญลักษณ์, หรือข้อความ ฉลากทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางสายตาที่กระตุ้นการจดจำ ไม่ใช่แค่การนึกย้อนกลับ ซึ่งทำได้เร็วกว่าและใช้ความพยายามทางจิตน้อยกว่า
→ เหตุผลที่มันได้ผล: การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นมักอาศัยสัญญาณและเชื่อมโยงความจำ ป้ายกำกับทำหน้าที่เป็น "สมอ" ที่ช่วยให้สมองของคุณค้นหาชิ้นข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว
✅ การจัดเก็บเป็นสัดส่วน: อุปกรณ์จะถูกเก็บไว้ในช่องที่แยกกันโดยเฉพาะ มักจะอยู่ในกระเป๋าแบบแยกส่วนหรือเสื้อเกราะยุทธวิธี วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของปะปนกันและช่วยให้ทหารสามารถเข้าถึงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นโดยไม่ต้องค้นหาเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้อง
→ เหตุผลที่มันได้ผล: ในจิตวิทยาการรับรู้ สิ่งนี้สะท้อนถึง การจัดกลุ่มเชิงพื้นที่ หรือการเก็บสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้ใกล้กันทางกายภาพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางความคิดและเร่งกระบวนการตัดสินใจ
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ มีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้สมองของเราไม่รู้สึกหนักเกินไป ยิ่งคุณใช้บ่อยเท่าไร ก็จะยิ่งกลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติมากขึ้นเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ จัดการวันของคุณ หรือช่วยให้คนอื่นมีระเบียบ การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ จะเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นสิ่งที่สมองของคุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
วิธีการใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ทีละขั้นตอน
การแบ่งส่วนที่ดีคือการแยกสิ่งใดก็ตามที่ดูซับซ้อน หรือมีมากกว่า "7 ± 2" รายการ ออกเป็นส่วนย่อยที่มีเหตุผล เมื่อทำได้อย่างถูกต้อง มันสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในคลังอาวุธของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ระบุเป้าหมายของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ให้ตั้งเป้าหมายก่อน
เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำให้เรียบง่ายขึ้น สิ่งนี้อาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่การจัดระเบียบโต๊ะทำงานที่รกของคุณตามแนวคิด KonMari ไปจนถึงการสร้าง AI ที่น่าทึ่งตัวต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเส้นทางสู่เป้าหมายนั้น
ณ จุดนี้ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับลำดับหรือขนาดของแต่ละขั้นตอน
ทำรายการอย่างละเอียดทุกสิ่งที่คุณต้องทำ คุณสามารถเขียนลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งหรือใช้แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำได้ บางเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดเหล่านี้อาจช่วยได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ รายการจะเป็นดังนี้:
- ทิ้งปากกาที่เขียนไม่ได้
- วางเครื่องหมายไว้ใกล้กระดานไวท์บอร์ด
- เก็บเพียงสมุดวางแผนรายวันไว้บนโต๊ะ
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ
- ทำความสะอาดคีย์บอร์ดและเมาส์อย่างล้ำลึก
- ถังรีไซเคิลว่างเปล่า
- เก็บรักษาจดหมายและเอกสาร
- รดน้ำต้นไม้มงคล
- เก็บถ้วยกาแฟ
- ทำลายเอกสารที่ไม่ต้องการ
- ทิ้งเครื่องเขียนที่ใช้แล้ว
- จัดระเบียบสายไฟ
- ดูดฝุ่นเก้าอี้
- ย้ายไปใช้โน้ตออนไลน์แบบปักหมุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำรายการนั้นขึ้นมา อย่าตัดสิน ถ้าคุณกำลังทำงานเป็นทีม การแบ่งงานด้วยClickUp Tasks และเทคนิคหมวกหกใบเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการครอบคลุมทุกประเด็น
ขั้นตอนที่ 3: สร้างชิ้นส่วน
จากรายการทั้งหมดที่คุณได้ระบุไว้ ให้สร้างกลุ่มย่อยจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถจัดการได้
รายการข้างต้นสามารถแบ่งประเภทได้เป็น การปัดฝุ่น การจัดระเบียบเครื่องเขียน การจัดการเอกสาร ฯลฯ ไม่ต้องกังวลหากคุณยังทำไม่ครบทุกอย่าง คุณสามารถเพิ่มทีละส่วนในขั้นตอนถัดไปได้เช่นกัน
ขั้นตอนที่ 4: ใส่ข้อมูลย่อยเข้าไปในแต่ละส่วน
ภายใต้แต่ละส่วน ให้เพิ่มข้อมูลหรือภารกิจที่คุณได้ระบุไว้ ชุดของส่วนข้างต้นอาจปรากฏเป็นดังนี้
|การปัดฝุ่นและทำความสะอาด
|การจัดระเบียบเครื่องเขียน
|การจัดการเอกสาร
|งานดิจิทัล
|ความสวยงามของโต๊ะ
|เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ
|ทิ้งปากกาที่เขียนไม่ได้
|เก็บรักษาจดหมายและเอกสาร
|ถังรีไซเคิลว่างเปล่า
|เก็บเพียงสมุดวางแผนรายวันไว้บนโต๊ะ
|ทำความสะอาดคีย์บอร์ดและเมาส์อย่างล้ำลึก
|วางเครื่องหมายไว้ใกล้กระดานไวท์บอร์ด
|ทำลายเอกสารที่ไม่ต้องการ
|แปลงบันทึกติดผนังเป็นดิจิทัล
|รดน้ำต้นไม้มงคล
|ดูดฝุ่นเก้าอี้และจัดระเบียบสายไฟ
|ทิ้งเครื่องเขียนที่ใช้แล้ว
|เก็บถ้วยกาแฟ
ขั้นตอนที่ 5: ให้ความสนใจกับส่วนหนึ่งส่วนเดียวในแต่ละครั้ง
จุดประสงค์ทั้งหมดของการแบ่งงานเป็นชิ้นๆ คือการทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ดังนั้น ให้จัดการงานนั้นทีละชิ้น
นี่สามารถใช้เป็นเทคนิคการจำได้ด้วย
สมมติว่าคุณต้องการจำตารางธาตุ คุณอาจแบ่งเป็นโลหะ, โลหะที่ไม่ใช่โลหะ, โลหะทรานซิชัน, แลนทานิด, แอคตินิด, เมทัลลอยด์, และก๊าซเฉื่อย
เริ่มต้นด้วยหนึ่งอย่าง เช่น โลหะ แล้วจดจำทั้งหมด เมื่อคุณรู้สึกคุ้นเคยแล้ว ให้ไปยังอย่างถัดไป
ขั้นตอนที่ 6: ล้างออก ทำซ้ำ
ในขณะที่การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดจำและการจัดระเบียบ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการลืมตามเส้นโค้งการลืมเช่นกัน
ดังนั้น ให้แก้ไขและทำซ้ำกระบวนการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจดจำได้ในระยะยาว เมื่อคุณแบ่งงานที่คุณต้องการทำแต่โดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยทำ เช่น การออกกำลังกายหรือการทำสมาธิ การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ สามารถช่วยสร้างวงจรนิสัยได้ด้วยเช่นกัน
การแบ่งแนวคิดเป็นชิ้นสำหรับผู้เริ่มต้น
หากคุณไม่เคยทำกระบวนการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ อย่างจริงจังมาก่อน อาจดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่ใหญ่โต แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป
👉🏽 เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: เริ่มต้นด้วยการพยายามจำหมายเลขบัตรเครดิตขณะยืนอยู่ในแถวชำระเงิน หรือจำหมายเลขทะเบียนรถขณะติดอยู่ในการจราจร การรับภาระงานใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้คุณสูญเสียการติดตามเวลา แต่กลับจำได้น้อย
👉🏽 ลองใช้เทคนิควังแห่งความทรงจำ: เทคนิคนี้ได้รับความนิยมจากเชอร์ล็อก โฮล์มส์ โดยเป็นการจินตนาการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของห้องต่าง ๆ ในสมองของคุณที่คุณสามารถเดินเข้าไปได้ ใช้เทคนิคนี้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในเชิงพื้นที่
👉🏽 สร้างคำช่วยจำ: สำหรับทุกส่วนของเป้าหมายหรือสำหรับแต่ละส่วนย่อยภายในแต่ละส่วน ให้สร้างระบบคำช่วยจำ เช่น อักษรย่อ เรื่องราว หรือแม้แต่คำคล้องจอง
👉🏽 ตั้งตัวกระตุ้นการนึกถึง: คุณเคยพูดบทสนทนาในหนังเรื่องโปรดต่อได้ทันทีที่ตัวละครเริ่มพูดบ้างไหม? จุดเริ่มต้นของบทสนทนานั้นคือตัวกระตุ้นการนึกถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำในส่วนที่เหลือ ตั้งค่าตัวกระตุ้นการนึกถึงของคุณเองสำหรับสิ่งที่คุณต้องการจดจำ
🌷คุณรู้หรือไม่: การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Chunking) เคยถูกเชื่อว่าเป็นเทคนิคการจดจำที่ช่วยให้เก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเดิม นักดนตรีมักถูกมองว่าเป็น "เครื่องบันทึกเทปมนุษย์" ที่สามารถเล่นสิ่งที่ได้ยินออกมาได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาได้รับดนตรีที่ไม่มีทำนองหรือเสียงสูงต่ำ (atonal music) ให้เล่นซ้ำ กลับไม่สามารถทำได้ดีนัก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่รูปแบบและโครงสร้างที่คุ้นเคยต่างหากที่สำคัญต่อการจดจำ ตามที่David Epstein ได้เขียนไว้
วิธีการแบ่งส่วนข้อมูลเปรียบเทียบกับเทคนิคการเรียนรู้อื่น ๆ
แม้ว่าจะง่ายอย่างยิ่งและมีประสิทธิภาพมาก แต่การแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก็ไม่ใช่เทคนิคการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวที่มีอยู่
มาดูกันว่ามันเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆ ที่พบบ่อยได้อย่างไร
การแบ่งเนื้อหาเป็นช่วง ๆ เทียบกับการทบทวนแบบเว้นระยะ
การทบทวนแบบเว้นระยะคือกระบวนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้แล้วในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ในตอนเช้า การทบทวนแบบเว้นระยะแนะนำให้ทบทวนอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมง หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ สองสัปดาห์ และต่อไปเรื่อยๆ
|การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
|การทบทวนแบบเว้นระยะ
|เทคนิคการเข้ารหัส
|เทคนิคการเรียกคืน
|ช่วยในการจดจำ
|ช่วยในการระลึก
|ออกแบบมาเพื่อเอาชนะขีดจำกัดของความจำระยะสั้น
|ออกแบบมาเพื่อเอาชนะผลกระทบของเส้นโค้งการลืม
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ กับการทำแผนที่ความคิด
แผนผังความคิดคือสิ่งที่คำนี้หมายถึง: แผนที่ภาพของความคิดที่คุณกำลังมีอยู่
โดยสรุป คุณได้ใช้แผนภาพความคิดเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะที่มีลำดับชั้นและไม่เป็นเชิงเส้น
ดังนั้น ทั้งการแบ่งส่วนและการทำแผนที่ความคิดจึงเป็นเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล
แผนผังความคิดที่ดีก็ใช้การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มเช่นกัน โดยจัดระเบียบข้อมูลผ่านโหนดและโหนดย่อย การผสมผสานการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มกับการทำแผนผังความคิดช่วยขยายความเข้าใจในแนวคิดที่ซับซ้อน
|การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
|แผนผังความคิด
|จัดระเบียบข้อมูลเป็นหน่วยอิสระ
|จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหน่วยที่เชื่อมโยงกัน
|มุ่งเน้นการจัดกลุ่มข้อมูลที่คล้ายกัน
|มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนของสมาคมและการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
|ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับชั้นเสมอไป
|เป็นลำดับชั้นเสมอ
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ กับการสรุปบันทึก
การสรุปบันทึกคือกระบวนการคัดสรรประเด็นสำคัญจากการบรรยาย การนำเสนอ หรือแนวคิด และจดบันทึกไว้เพื่อเรียกใช้ภายหลัง เมื่อคุณสรุปบันทึกด้วยคำพูดของคุณเอง คุณจะมีแนวโน้มที่จะจดจำและเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้มากขึ้น
|การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
|หมายเหตุการสรุป
|ใช้เพื่อจดจำข้อมูลทั้งหมด
|ใช้เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและจดจำประเด็นสำคัญ
|ช่วยจดจำตามที่เป็นอยู่
|ส่งเสริมการจดบันทึกด้วยคำพูดของคุณเอง
|มุ่งเน้นความถูกต้องของการจดจำ
|มุ่งเน้นความเข้าใจในแนวคิด
ในแง่หนึ่ง การแบ่งส่วนก็เป็นการสรุปเช่นกัน มันคือรายการของข้อมูลระดับแรก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การสรุปทั้งหมดที่เป็นการแบ่งส่วน
เมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแบ่งส่วนแล้ว หากรู้สึกว่ามากเกินไปที่จะฝึกฝน อย่ากังวลไป เราจะแบ่งย่อยให้ในหัวข้อถัดไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย การทบทวนเป็นระยะ การทำแผนผังความคิด และการสรุปบันทึก ล้วนเป็นเทคนิคที่เสริมกันและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้เมื่อใช้ร่วมกัน
เครื่องมือและแม่แบบเพื่อสนับสนุนวิธีการแบ่งส่วน
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ คือการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง
มีวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถตั้งและจัดการเป้าหมายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ SMARTเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุด
การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง
ClickUp Goalsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นและทำความคืบหน้าในเป้าหมายของคุณ
กำหนดเป้าหมายงาน (ออกแบบ UI สำหรับหน้าแรกให้เสร็จภายในสิ้นสัปดาห์), เป้าหมายเชิงตัวเลข (โทรขาย 12 ครั้งทุกวัน), เป้าหมายทางการเงิน (สร้างรายได้จากลูกค้าใหม่ 250,000 ดอลลาร์), หรือแม้แต่เป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ (คะแนน NPS ของเราสูงกว่า 4 หรือไม่?)
การสร้างชิ้นส่วน
เมื่อคุณมีเป้าหมายแล้ว ให้ทำรายการทุกสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
หากมีขนาดใหญ่พอ ให้แยกออกเป็นโปรเจกต์ย่อยได้ หากไม่ใหญ่มาก สามารถใช้รายการใน ClickUpและลำดับชั้นโปรเจกต์เพื่อเพิ่มงานได้มากเท่าที่ต้องการ
คุณสามารถใช้รายการ ClickUp เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ได้ตามที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น สร้างเป้าหมายใน ClickUpโดยแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อจัดกลุ่มงานตามความคืบหน้า และใช้แท็กที่กำหนดเอง เช่น แหล่งที่มาของลีด เพื่อจัดกลุ่มงานในลักษณะนั้น คุณยังสามารถสร้างระบบให้คะแนนและรวบรวมบัญชีที่ได้รับคะแนนห้าดาวทั้งหมดไว้ด้วยกันได้อีกด้วย!
🌷คุณรู้หรือไม่: นักหมากรุกมืออาชีพจะไม่มองกระดานเป็นช่องสี่เหลี่ยม 64 ช่องแยกกันอีกต่อไป แต่พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะจดจำรูปแบบหรือกลุ่มยุทธวิธีทั่วไป เช่น "ปราสาทฟิอานเชตโต" หรือ "โครงสร้างเบี้ยโดดของควีน" การจดจำรูปแบบที่ซับซ้อนและถูกจัดเก็บไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่รูปแบบนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานะเชิงกลยุทธ์ของกระดานได้ทันที
การดูข้อมูลเป็นกลุ่ม
มุมมองรายการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นมุมมองของ ClickUpมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
หากคุณต้องการสิ่งที่มองเห็นภาพได้มากขึ้นกระดานคัมบังของ ClickUp จะ ช่วยให้คุณเห็นการแบ่งส่วนในแนวดิ่งของงานแต่ละชิ้นและรายการในแต่ละส่วนได้
แม่แบบ ClickUp Prioritization Matrix และแม่แบบ ClickUp Priority Matrixเป็นวิธีอื่นที่คุณสามารถดูงานที่ต้องทำ โดยการจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญ คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
ช่วยในการระลึก
เมื่อคุณได้เรียนรู้แนวคิดแล้ว มีหลายวิธีที่คุณสามารถฝึกการทบทวนแบบเว้นระยะและการทบทวนซ้ำเพื่อความจำที่ดีขึ้น
✅ รีวิวด้วย AI: ตั้งค่าคู่ซ้อมส่วนตัวของคุณเองด้วยClickUp Brain เพียงป้อนข้อมูลที่คุณต้องการเรียนรู้และขอให้มัน:
- สรุปประเด็นสำคัญ
- สรุปความคิดที่ซับซ้อน
- สร้างภาพ
- สร้างการทดสอบ
✅ ตอบแบบทดสอบ: ไม่มีอะไรช่วยการเรียนรู้ได้ดีไปกว่าการถูกขอให้อธิบายสิ่งนั้น ตั้งแบบทดสอบสำหรับตัวคุณเองเพื่อทบทวนการเรียนรู้ของคุณอย่างกระตือรือร้น เครื่องมืออย่าง Quizlet นั้นยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้
✅ ใช้บัตรคำ: ตั้งแต่สมัยโบราณ บัตรคำได้ช่วยในการจดจำและการเรียกคืนความจำ ทำในรูปแบบดิจิทัลและพกพาไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องมืออย่าง Anki ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส
นี่คือเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติมที่จะช่วยคุณ:
ประโยชน์ของวิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
การศึกษาพบว่า การฝึกฝน 230 ชั่วโมง สามารถเพิ่มช่วงความจำจาก 7 เป็น 79 หลัก
ด้วยระบบช่วยจำที่เหมาะสม ดูเหมือนว่าจะไม่มีขีดจำกัดต่อประสิทธิภาพความจำเมื่อฝึกฝน
การแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบดังกล่าว มันช่วยให้มนุษย์จดจำและจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ได้ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด และเรียกคืนได้อย่างถูกต้องในภายหลัง
แต่ยังมีมากกว่านั้น
นอกจากนี้ยังมีวิธีจัดการกับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลาม ซึ่งรวมถึงการจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในกล่องเล็กๆ ที่เรียบร้อยพร้อมป้ายกำกับ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามต้องการ
โดยผลสืบเนื่อง คุณสามารถเก็บสิ่งของที่คุณไม่ต้องการใช้ในขณะนี้ไว้ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดความเครียดได้อย่างมาก ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำ คุณจะทบทวนส่วนต่างๆ ของงานซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยลดความเครียด ลดภาระทางความคิด และลดความวิตกกังวลได้
เมื่อคุณรวมการแบ่งเนื้อหาเป็นชิ้น ๆ กับการทบทวนแบบเว้นระยะและการทบทวนอย่างกระตือรือร้นเข้าด้วยกัน คุณจะเห็นด้วยตัวเองว่าคุณรู้มากแค่ไหน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ
นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลแล้ว การแบ่งกลุ่มยังช่วยสร้างมาตรฐานสำหรับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา การแบ่งหมายเลขโทรศัพท์เป็น 3-3-4 หลักถือเป็นมาตรฐานทั่วไป เมนูเว็บไซต์ก็มักจะแบ่งกลุ่มเป็นบริการ โซลูชัน อุตสาหกรรม ทรัพยากร ฯลฯ
ในแง่นั้น คงไม่เป็นการพูดเกินจริงที่จะกล่าวว่า การแบ่งข้อมูลอย่างมีสติช่วยสร้างโลกที่ง่ายต่อการจดจำและใช้ชีวิตอยู่
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
การแบ่งงานเป็นชิ้นๆ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ดูเหมือนจะไม่มีทางผิดพลาด จนกระทั่งมันผิดพลาด
หลายคนกระโดดเข้าไปทำโดยคิดว่ากำลังทำให้งานง่ายขึ้น แต่กลับลงเอยด้วยงานย่อยที่สับสนหรือ "ชิ้นใหญ่" ที่ยังรู้สึกว่ายากเกินกว่าจะเริ่มต้นได้
เคล็ดลับไม่ได้อยู่แค่การแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนๆ เท่านั้น แต่ต้องแบ่งอย่างชาญฉลาดด้วย นี่คือข้อผิดพลาดในการแบ่งงานแบบเป็นชิ้นๆ ที่ควรระวัง
❌ มีชิ้นใหญ่เกินไป
มิลเลอร์เสนอว่า 7 ± 2 คือจำนวนของชิ้นข้อมูลที่ความจำของมนุษย์สามารถเก็บไว้ได้ นักวิจัยหลายคนตั้งแต่ตอนนั้นได้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขนี้ถูกต้องในระดับหนึ่ง เพื่อความปลอดภัย ควรสร้างชิ้นข้อมูลไม่เกินเจ็ดชิ้นสำหรับแต่ละแนวคิด หากคุณเป็นมือใหม่ คุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยจำนวนชิ้นข้อมูลที่น้อยกว่านี้มาก
❌ มีรายการมากเกินไปในแต่ละส่วน
ถ้าคุณจำกลุ่มข้อมูลได้แต่จำรายละเอียดภายในกลุ่มไม่ได้ล่ะ? นั่นคงไร้ประโยชน์ ดังนั้นควรใส่ใจจำนวนรายการที่คุณใส่ในแต่ละกลุ่มด้วยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าจำนวนรายการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มคือ 3-4 รายการ
❌ การจัดกลุ่มตามอำเภอใจ
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันมีความหมายสำหรับคุณเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณแบ่งรายการของใช้ในครัวเรือนออกเป็นหมวด A, B, C และ D แล้วเพิ่มรายการต่างๆ เข้าไปแบบสุ่ม คุณก็คงจำอะไรไม่ได้เลย
เพื่อการจดจำและการเรียกคืนที่ดีที่สุด:
- เพิ่มรายการที่เกี่ยวข้องลงในชิ้น (นม, ชีส, และโยเกิร์ตในชิ้นเดียว)
- ให้พวกเขาป้ายชื่อที่มีความหมาย (นม)
❌ ลืมภาพรวม
บางครั้งคุณจำสิ่งต่าง ๆ ไว้เพียงเพื่อความสนุก เช่น ชื่อแม่น้ำทุกสายในสหรัฐอเมริกา บ่อยครั้งที่คุณทำเช่นนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่คุณสร้างกลุ่มข้อมูล ให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายนั้น
ตัวอย่างเช่น การแบ่งรายการของใช้ในครัวเป็นกลุ่มย่อยจะช่วยในการซื้อของ ดังนั้นการเลือกแต่ละแผนกในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหนึ่งกลุ่มย่อยจึงเป็นความคิดที่ดี ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน บทเรียนที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้เด็กๆ สามารถสร้างการเชื่อมต่อทางประสาทในขณะที่พวกเขาจดจำบทเรียน
❌ ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ทุกคนต้องผ่านเส้นโค้งการลืม ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มหรือไม่ก็ตาม คุณจะลืมข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้คือการทบทวนอย่างเป็นระบบ
กำหนดเวลาการทบทวนเป็นระยะ ๆ เช่น ทุกสองสามชั่วโมง หนึ่งวัน สองสามวัน สองสามสัปดาห์ เป็นต้น หากเป็นข้อมูลที่คุณไม่น่าจะเข้าถึงเป็นระยะเวลานาน ให้ปรับปรุงทุกไตรมาสหรือทุกปี
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากรู้สึกน่าเบื่อ ลองฝึกจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลเพื่อให้สนุกและไม่น่ากลัวมากขึ้น
การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ (chunking) ได้รับการศึกษาอย่างยาวนานในฐานะวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปรับปรุงความจำได้ แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรได้เช่นกัน นี่คือวิธีการ
วิธีการแบ่งส่วนในปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
การแบ่งส่วนเป็นกระบวนการที่สำคัญและพบได้บ่อยมากในสมองของมนุษย์
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งโดยแก่นแล้วพยายามเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายจากการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม
✅ การจำกัดขนาดของโทเค็น: การฝึกโมเดล AI ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ต้องมีการให้แหล่งข้อมูลนำเข้า ซึ่งมักจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของโทเค็นในข้อมูลนำเข้าเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ความยาวข้อความนำเข้าสูงสุดของโมเดลAzure OpenAItext-embedding-ada-002 คือ8,000 โทเค็น การแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ ช่วยในการแยกเอกสารออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ การแบ่งกลุ่มข้อมูลอนุกรมเวลา: การแบ่งกลุ่มข้อความนั้นง่าย เพียงตัดตรงจุดที่ประโยคหรือย่อหน้าสิ้นสุดลง คุณก็จะได้กลุ่มที่มีเหตุผลแล้ว แต่ถ้าคุณมีข้อมูลตัวเลขที่ไหลต่อเนื่อง เช่น ราคาหุ้นหรือการอ่านค่าสภาพอากาศล่ะ? โดยทั่วไปแล้ว จะทำตามลำดับเวลา เช่น การสร้างกลุ่มสำหรับ "30 วันที่ผ่านมา" หรือ "การอ่านค่าประจำวัน"
✅ การแบ่งข้อมูลภาพเป็นชิ้น: ภาพขนาดใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สม่ำเสมอ เรียกว่า แพตช์ หรือ ไทล์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในโมเดลการมองเห็นของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เช่น Vision Transformers (ViT)
✅ การแบ่งเนื้อหาตามเป้าหมาย: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในประชุมและต้องการบันทึกข้อมูล ชิ้นส่วนที่คุณสร้างขึ้นจะไม่มีประโยชน์เลยหากจัดเรียงตามบุคคลที่พูดหรือเวลาที่พูด คุณต้องการการแบ่งเนื้อหาตามบริบท เช่น จุดสำคัญ ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ เป็นต้น นั่นคือสิ่งที่AI Notetaker ของ ClickUp Brainทำได้
✅ ขนาดของชิ้นข้อมูล: ต่างจากสมองมนุษย์ คอมพิวเตอร์สามารถมีหน่วยความจำในการทำงานที่ใหญ่กว่าได้ ซึ่งหมายความว่าโมเดล AI สามารถมีจำนวนชิ้นข้อมูลในขนาดคงที่หรือขนาดที่เปลี่ยนแปลงได้ มีข้อดีและข้อเสียทั้งสองแบบ
|แง่มุม
|ชิ้นส่วนที่แก้ไขแล้ว
|ชิ้นส่วนที่แปรผันได้
|คำนิยาม
|แบ่งข้อมูลออกเป็นชิ้นส่วนที่มีความยาวเท่ากัน
|แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนที่มีเหตุผลหรือมีความหมาย
|เทคนิค
|ความยาวของข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงบริบท
|การแบ่งย่อยแบบวนซ้ำ, การจัดกลุ่มเชิงความหมาย, ฯลฯ ตามบริบท
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ความเรียบง่ายและความรวดเร็ว
|ความถูกต้อง & ความสอดคล้อง
|ข้อดี
|ประสิทธิภาพการคำนวณสูงและประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้
|ความสมบูรณ์ทางความหมายและความหลากหลายทางบริบทสูง
|ข้อเสีย
|อาจเกิดการแตกแยกของบริบทและการสูญเสียความต่อเนื่อง
|ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่สูงขึ้น
✅ การทับซ้อน: การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น (Chunking) เป็นเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ไม่ใช่เทคนิคเชิงสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่าอาจเกิดการสูญเสียบริบทได้ ในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) สิ่งนี้อาจสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องทางสถิติแต่ขาดความเชื่อมโยงกับบริบท นักวิทยาศาสตร์เอาชนะความท้าทายนี้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่าการทับซ้อน (Overlapping) โดยการแบ่งปันข้อมูลบางส่วนจากชิ้นก่อนหน้าไปยังชิ้นปัจจุบัน การทับซ้อนช่วยให้ LLM สามารถระบุและเชื่อมโยงกับการดำเนินต่อไปในบริบทได้
ข้อจำกัดและวิจารณ์ของ Chunking
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นส่วนมักถูกมองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเทคนิคการจดจำ ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือเมื่อข้อมูลล้นหลาม
แต่แม้ว่าเราจะอยากให้การจัดกลุ่มเป็นเหมือนเทปกาวพันสายไฟสำหรับความจำ (ที่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ตลอดไป) แต่มันก็ไม่สามารถแบกรับน้ำหนักของข้อบกพร่องทางความคิดทั้งหมดของเราไว้บนบ่าที่จัดกลุ่มอย่างเรียบร้อยและกะทัดรัดได้
ดังนั้น ก่อนที่เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรทางจิตใจของเราให้ใครไป ลองมาดูกันใกล้ๆ ว่ามันสะดุด ล้มเหลว และบางครั้งก็พลาดพลั้งตรงไหนบ้าง:
❗️ความยากลำบากกับข้อมูลภาพใหม่: การแบ่งข้อมูลเป็นช่วงสั้นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่เป็นลำดับ มีลักษณะเป็นคำพูด หรือมีโครงสร้างชัดเจน (เช่น ตัวเลข) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการประมวลผลข้อมูลภาพหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนและมีปริมาณมาก เช่น แผนที่ของพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือแผนผังที่ซับซ้อน
❗️การถกเถียงเกี่ยวกับ 7±2: นักจิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจเนลสัน โคแวนเสนอว่าความสามารถในการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำส่วนกลางโดยเฉลี่ยมีเพียงประมาณสี่หน่วยเท่านั้น ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนอยู่ทุกหนทุกแห่ง อาจต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ
❗️ความเฉพาะเจาะจงของโดเมน: แม้จะมีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแกรนด์มาสเตอร์ที่จะจดจำเพลงได้หลายร้อยเพลง หรือสำหรับใครสักคนที่จะจดจำแม่น้ำทุกสายในประเทศที่ไม่คุ้นเคย ความสำเร็จของการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้เรียนในโดเมนของตนเป็นอย่างมาก
❗️ไม่มีทางลัด: การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ใช่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทางลัด ความเชี่ยวชาญสามารถสร้างได้เพียงผ่านการฝึกฝนอย่างกว้างขวางและมุ่งมั่น ซึ่งต้องใช้เวลา
อนาคตของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม
ในโลกแห่งการดิจิทัลไลเซชัน, ปัญญาประดิษฐ์, และการอัตโนมัติ, ความจำไม่ใช่ทักษะที่มีค่าเหมือนเมื่อก่อน.
ไม่มีใครจำได้มากกว่าหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองและหมายเลขโทรศัพท์ของคู่ครอง. ข้อมูลทุกอย่างอยู่แค่เพียงการคลิกเดียว อยู่ในกระเป๋าของเรา. นั่นไม่ได้หมายความว่า การจำแบบแบ่งส่วนล้าสมัยแล้ว.
ฉันสังเกตว่าการฝึกความจำด้วยวิธีแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นช่วยให้ฉันมีสมาธิมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ฉันวางแผนการเขียนทั้งหมดของฉันรอบๆ ห้าส่วนหลัก: อะไร, เมื่อไหร่/ที่ไหน, ทำไม, ใคร, และอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้ฉันอยู่ในกระบวนการและมุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่อยู่ตรงหน้า ที่สำคัญกว่านั้น ส่วนเหล่านี้ทำให้ฉันกลับมาทำงานได้ง่ายขึ้นหลังจากถูกรบกวน
นักวิจัยที่พยายามสร้างสติปัญญาของมนุษย์ขึ้นใหม่ในเครื่องจักรพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ (chunking) ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยให้แบบจำลองรักษาบริบทและดึงข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่เกินขีดจำกัดของโทเค็น ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการดึงข้อมูล (Retrieval-Augmented Generation - RAG) นักประสาทวิทยาคอมพิวเตอร์กำลังศึกษาการแบ่งข้อมูลในบริบทของการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วและความแม่นยำ ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การแบ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเป้าหมายของคุณ
ในประสาทวิทยาเชิงความรู้ความเข้าใจและการสร้างแบบจำลอง'การแบ่งกลุ่มแบบเห็นแก่ตัว' (egocentric chunking) ช่วยให้เข้าใจการทำงานของสมองที่คาดการณ์ได้ดีขึ้นในประสาทวิทยา'การแบ่งกลุ่มการกระทำ' (action chunking) ศึกษาว่าสมองจัดระเบียบทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน (เช่น การผูกเชือกรองเท้าหรือการเล่นวลีดนตรี) เป็นลำดับประสาทอย่างไร ซึ่งให้เส้นทางสำหรับการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดีขึ้น
นักวิจัยกำลังศึกษา 'การเพิ่มประสิทธิภาพของไซแนปส์' ซึ่งเป็นความสามารถของสมองในการยับยั้งกลุ่มของสิ่งต่างๆ ชั่วคราวโดยไม่ลบออกจากความจำที่ใช้งานอย่างถาวร
ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ
จะกินช้างได้อย่างไร? กินทีละคำ!
สุภาษิตเก่าแก่ (ซึ่งมักถูกอ้างถึงว่าเป็นคำกล่าวของเดสมอนด์ ตูตู) กล่าวว่า แม้แต่ภารกิจที่น่ากลัวและใหญ่หลวงที่สุดก็สามารถทำให้สำเร็จได้ หากคุณค่อยๆ ทำทีละขั้นตอน
วิธีการแบ่งส่วนช่วยยกระดับจากวิธีเดิม
ในยุคที่เราต่างพยายามปรับแต่งร่างกายและจิตใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเหนือมนุษย์ การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า "chunking" กลับเป็นวิธีที่มนุษย์สามารถสัมผัสโลกได้อย่างแท้จริงผ่านความทรงจำ วิธีนี้ช่วยให้เราเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ได้ดีขึ้น และเผยให้เห็นสิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญระดับแกรนด์มาสเตอร์หรือนักกีฬาชั้นนำแตกต่างจากคนทั่วไป
หรืออย่างที่ฉันอยากให้เห็น การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ บอกเราว่าเราสามารถทำสิ่งเดียวกันกับที่แกรนด์มาสเตอร์และนักกีฬาที่มีผลงานสูงทำได้
ขอให้สนุกกับการจัดการงานเป็นชิ้น ๆ นะทุกคน!
คำถามที่พบบ่อย
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ คือเทคนิคการจดจำข้อมูลที่ช่วยให้คุณแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Chunking) เป็นกลยุทธ์การเข้ารหัสที่ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลใหม่และเตรียมไว้สำหรับการจัดเก็บระยะยาว การทบทวนแบบกระจาย (Spaced repetition) เป็นกลยุทธ์การเรียกคืนข้อมูลที่ใช้เพื่อเสริมสร้างและทำให้กลุ่มข้อมูลที่เพิ่งสร้างขึ้นมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งสองเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เสริมซึ่งกันและกัน
การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Chunking) มีอยู่ทุกที่ ตัวอย่างจริงของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม ได้แก่: – การจำหมายเลขโทรศัพท์เป็นกลุ่ม 3-3-4 – การจัดโครงการเป็นกลุ่มงานในแต่ละขั้นตอน – การเรียนภาษาด้วยกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกัน – การฝึกบินเครื่องบินโดยการแบ่งคำสั่งเป็นกลุ่ม – การจำยา 100 ชนิดขึ้นไปโดยแบ่งเป็นกลุ่มของยาที่คล้ายกันหรือเสริมกัน
คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลย—แม้แต่กระดาษและปากกา—เพื่อทำการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ (chunking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยได้ ซึ่งรวมถึงวิธีการจดบันทึก เช่น ระบบ Cornell แอปพลิเคชันแฟลชการ์ดดิจิทัลอย่าง Anki และเครื่องมือ AI แบบสร้างเนื้อหา เช่น ClickUp
ใช่ เครื่องมือ AI สมัยใหม่เช่น ClickUp ช่วยได้หลายวิธี เช่น การสร้างโครงสร้างลำดับชั้นโดยการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นโฟลเดอร์ รายการ และงานที่ซ้อนกัน หรือการสรุปข้อความยาวให้สั้นลงและจดจำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุจุดสำคัญ (ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นชิ้นส่วนย่อยได้)
การเลือกวิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการจดจำ เพียงแค่ให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายโดยธรรมชาติต่อคุณและงานที่กำลังทำอยู่ – หากคุณกำลังทำรายการ ให้เลือกหมวดหมู่ที่มีเหตุผล (เหมือนกับทางเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับรายการซื้อของ) – ขณะศึกษาประวัติศาสตร์หรือท่องจำตารางเวลา ให้เลือกเรียงลำดับเวลา (เช่น การค้นคว้าสงครามโลกหรือการวางแผนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก) – เมื่อวางแผนโครงการ ให้เลือกแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ หรือขั้นตอน (เช่น กำหนดเป้าหมาย วางแผนช่องทาง สร้างโฆษณา เปิดตัวแคมเปญ รายงานผล ฯลฯ สำหรับแคมเปญการตลาด) – ในการเขียนอาจใช้แม่แบบการเขียนเนื้อหาเพื่อแบ่งบทความออกเป็นส่วนส่วนย่อย ย่อหน้า และประโยค
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นช่วยให้การดูดซึมและจดจำข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดภาระทางความคิดและความเครียดจากการต้องจดจำสิ่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะไม่เกิดผลหากไม่ได้ทำอย่างถูกต้อง หากคุณแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กเกินไปหรือจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยไม่มีหลักการ คุณอาจรู้สึกว่าภาระในการจดจำกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม