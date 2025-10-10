8 อันดับตัวแทน AI สำหรับนักออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์

ในขณะที่ทั้งบริษัทและผู้บริโภคต่างผลักดันให้มีเนื้อหาที่เน้นภาพมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ความต้องการนักออกแบบที่มีความสามารถก็ไม่เคยชัดเจนมากเท่านี้มาก่อน
อย่างไรก็ตาม เกือบ40% ของบริษัทในอุตสาหกรรมการออกแบบประสบปัญหาในการผลิตงานออกแบบที่ดึงดูดสายตาได้อย่างสม่ำเสมอ
และเมื่อมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบของนักออกแบบ จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้บางสิ่งเป็นอัตโนมัติ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ
โชคดีที่นักออกแบบได้พัฒนาความก้าวหน้าอย่างมากกับตัวแทน AI พวกเขาสามารถรับหน้าที่งานที่ซ้ำซากจำเจบางส่วนได้แล้ว ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียสัมผัสของมนุษย์นักออกแบบ
8 อันดับตัวแทน AI สำหรับนักออกแบบในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบด้านล่างเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติและราคาของตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|การวางแผนงานสร้างสรรค์และการทำงานอัตโนมัติ
|ตัวแทน AI ในงาน/เอกสาร/แชท, ClickUp Brain, กระดานไวท์บอร์ด, การผสานกับ Figma และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ฟรี; มีแผนแบบชำระเงิน
|Canva AI
|การสร้างภาพด้วย AI ที่รวดเร็ว เน้นการแสดงผลด้วยภาพเป็นหลัก
|Magic Media, ข้อความเป็นภาพ, ข้อความเป็นกราฟิก, การตั้งค่าสไตล์ล่วงหน้า, การผสานกับ Runway
|ฟรี, ชำระเงินจาก: $15/เดือนต่อผู้ใช้
|โครมา
|การสร้างชุดสีส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ฝึกฝนเกี่ยวกับความชอบสี, เครื่องมือสร้างพาเลตต์บนเบราว์เซอร์, คะแนนการเข้าถึง
|ฟรี
|กาลิเลโอ เอไอ
|การสร้างเลย์เอาต์ UI จากข้อความที่ป้อน
|การออกแบบ UI แบบใช้คำสั่ง, การสร้างแบรนด์ด้วยภาพ, เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย Gemini
|ราคาตามความต้องการ
|อูอิซาร์ด
|การสร้างแบบร่างและต้นแบบอย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง AI
|การป้อนข้อความ/ภาพหน้าจอ, การสร้าง UI อัตโนมัติ, ธีมที่ตอบสนอง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|รันเวย์
|การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอและเอฟเฟกต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ข้อความเป็นวิดีโอ, แปรงเคลื่อนไหว, เสียงบรรยาย, เอฟเฟกต์ AI ในแพลตฟอร์มเดียว
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|Adobe Firefly
|ทีมสร้างสรรค์ในระบบนิเวศของ Adobe
|ข้อความ/ภาพกระตุ้น, การสร้างบอร์ดอารมณ์, การแปล, ฉากเป็นภาพ
|ฟรี, จ่ายตั้งแต่ $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
|ฟิกมา เอไอ
|การออกแบบแบบเรียลไทม์พร้อมระบบ AI ในตัว
|การจัดวางอัตโนมัติ, หน้าจอผู้ใช้แก้ไขได้, การลบพื้นหลัง, การค้นหาสินทรัพย์ภาพ
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักออกแบบคืออะไร?
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังทำงานบนหน้าจอแอปใหม่ ขณะที่คุณปรับชุดสี ผู้ช่วย AI จะแนะนำทางเลือกสามแบบตามแนวโน้มตลาดปัจจุบัน มันปรับปรุงการไหลของผู้ใช้ ระบุความไม่สอดคล้องในเลย์เอาต์ของคุณ และดึงกราฟิกเวกเตอร์ที่เข้ากับสไตล์แบรนด์ของคุณมาด้วย
นั่นคือคำมั่นสัญญาของเครื่องมือตัวแทน AIสำหรับนักออกแบบ ตัวแทนเฉพาะทางเหล่านี้—ซึ่งมักขับเคลื่อนด้วยแมชชีนเลิร์นนิง—สามารถปฏิบัติงาน ปรับตัวตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน และสนับสนุนกระบวนการออกแบบทั้งหมดด้วยความตระหนักรู้ในบริบท เพื่อช่วยให้ทีมออกแบบทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นี่คือการสรุปฟังก์ชันบางส่วนของมัน:
✅ ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น ปรับขนาดไฟล์, แท็กไฟล์, หรือเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
✅ สร้างไอเดียการออกแบบหลากหลาย สำรวจรูปแบบที่แตกต่างกัน และนำเสนอแนวทางนวัตกรรมที่คุณอาจไม่เคยคิดถึง
✅ ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันงานและรวบรวมความคิดเห็นของทีมออกแบบ
✅ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ และเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์
✅ ผสานการทำงานกับเครื่องมือออกแบบ เช่น Figma เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน
คุณควรมองหาอะไรในตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักออกแบบ?
ตัวแทน AI ที่เหมาะสมสำหรับนักออกแบบควรมีมากกว่าฟังก์ชันพื้นฐาน เช่นการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ AIและควรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจได้โดยการทำตามเกณฑ์สำคัญบางประการ:
- นำเสนอ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ AI แบบแชทสำหรับผู้เริ่มต้น การใช้งานด้วยเสียง หรือการฝังในเครื่องมือออกแบบปัจจุบันของคุณ
- ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการออกแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงการ UI/UX ไปจนถึงกราฟิกเวกเตอร์หรือแม้แต่วัสดุการตลาด
- แสดงเหตุผลที่แท้จริง และการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
- ปรับขนาดตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบขนาดใหญ่ที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
- รักษาการพิจารณาทางจริยธรรมให้อยู่ในขอบเขต มองหาตัวแทนที่ จัดการความเป็นส่วนตัว และเสนอตัวเลือกการออกแบบที่ครอบคลุม
👀 เกร็ดความรู้:ในการสาธิตโดย xAI และ OpenAI ตัวแทนอัตโนมัติได้จัดตารางกิจกรรมในปฏิทินโดยการ "พูดคุย" กันเอง โดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับสู่การประสานงานแบบไร้กล่องจดหมาย
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ
นี่คือรายชื่อของตัวแทน AI สำหรับนักออกแบบที่คุณควรให้ความสนใจ แต่ละตัวมุ่งเน้นการใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมทั้งยังคงประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการปรับตัว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานสร้างสรรค์และการทำงานอัตโนมัติ)
ทีมออกแบบในปัจจุบันต้องการเครื่องมือที่กระจัดกระจายน้อยลงและระบบที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการรวมการรวมศูนย์ภายในเข้ากับการผสานรวม
นี่คือสิ่งที่ ClickUp ทำแตกต่างออกไป: มันช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถซิงค์งานข้ามแอปได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ ซึ่งช่วยให้ตัวแทน AI สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ ทำให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการทำให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้น
ร่างเนื้อหา, สรุปการหารือ, สร้างภาพ, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นตัวแทน/ผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักออกแบบโดยการอัตโนมัติ สร้าง และจัดระเบียบงานสร้างสรรค์ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
นักออกแบบสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสร้างภาพด้วย AI ของ Brain เพื่อสร้างภาพคอนเซปต์, ม็อกอัพ, หรือภาพอ้างอิงได้ในทันทีจากข้อความเพียงไม่กี่คำ โดยใช้แบบจำลอง AI หลายตัว เช่น Gemini และ Claude ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว, บอร์ดอารมณ์, หรือการนำเสนอให้กับลูกค้า
ภาพที่สร้างโดย AI เหล่านี้สามารถแนบไปกับงานหรือเอกสารได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุง แบ่งปัน และผสานรวมทรัพยากรภาพเข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ClickUp Brain ไม่เพียงแต่สร้างภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยทำงานออกแบบที่เป็นกิจวัตรให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอีกด้วย สามารถแยกย่อยรายละเอียดการออกแบบที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ สรุปความคิดเห็นของลูกค้า และดึงข้อมูลอัปเดตโครงการที่ชัดเจนจากพื้นที่ทำงานของคุณ นอกจากนี้ นักออกแบบยังสามารถใช้ Brain เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน แปลการสื่อสารสำหรับทีมทั่วโลก และทริกเกอร์การแจ้งเตือนหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะตามกฎของเวิร์กโฟลว์
ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการงานประจำวันของคุณ
ตัวแทน AI ของ ClickUp ถูก ฝังไว้โดยตรงในClickUp Tasks,ClickUp Docs และClickUp Chat— ซึ่งเป็นที่ที่นักออกแบบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสื่อสารกับทีมและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์อยู่แล้ว
ตัวแทนเหล่านี้ ทำงานควบคู่กับClickUp Automations สามารถดำเนินการงานต่าง ๆ เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายเจ้าของ การสรุปการสนทนา และแม้กระทั่งการสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติ
นี่คือวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำให้งานเป็นอัตโนมัติและผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานออกแบบประจำวันของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มตัวแทน AI ที่ได้รับการรับรองใน ClickUp ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับแบรนด์หรือตรวจสอบคุณภาพได้อีกด้วย
ระดมความคิดแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณด้วย ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsช่วยให้ทีมออกแบบระดมความคิด วาดภาพแนวคิดใหม่ๆ และวางแผนการไหลของผู้ใช้ได้อย่างมีเอกลักษณ์: โน้ตหรือแผนผังทุกชิ้นสามารถแปลงเป็นงานได้ทันที สิ่งนี้เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นการกระทำ รักษาความต่อเนื่องของโครงการต่างๆ
การผสานการทำงานและการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
การจับคู่เครื่องมือออกแบบอย่าง Figma หรือ Adobe XD กับ ClickUp ช่วยให้สามารถซิงค์งานและการอัปเดตการออกแบบแบบเรียลไทม์ได้ผ่านClickUp's Enterprise Search+ClickUp Integrations
ผู้นำฝ่ายสร้างสรรค์สามารถมอบหมายงานย่อยตามการอัปเดตไฟล์ได้ ในขณะที่ฝ่ายการตลาดสามารถติดตามความพร้อมของสินทรัพย์ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน นี่คือสะพานเชื่อมที่แท้จริงระหว่างกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการบริหารโครงการออกแบบที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
สุดท้ายนี้ClickUp สำหรับทีมออกแบบหมายความว่าคุณสามารถจัดระเบียบงานไปพร้อมกับการทำงานได้ มันนำเสนอแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย โดยการรวมงาน ความคิดเห็น และทรัพยากรต่างๆ ไว้ในที่เดียว นักออกแบบสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Proofing เพื่อเพิ่ม มอบหมาย และแก้ไขความคิดเห็นได้โดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นและการปรับปรุงงานสร้างสรรค์ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานรวม Figma, Adobe XD และเครื่องมืออื่น ๆ เข้ากับซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบศูนย์กลาง
- ใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติเช่น การอัปเดตสถานะ งานย่อย และสรุปความคิดเห็นด้วย ClickUp Brain
- ร่างบรีฟสร้างสรรค์, อีเมล, และสรุปโดยใช้เครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีอยู่ในตัว
- แปลงภาพร่างบนไวท์บอร์ดเป็นงานได้ทันที เชื่อมโยงการคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติ
- สร้างงานอัตโนมัติจากแบบที่สร้างโดย AI เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกแบบเรียลไทม์
- แชทแบบบูรณาการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและทำงานร่วมกันในการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย ดำเนินการค้นหาเว็บลึก และอื่น ๆ ผ่าน ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับทีมที่ใหม่ต่อระบบแบบครบวงจร
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างต้องใช้ส่วนเสริมแบบชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ G2คนนี้แบ่งปัน:
ฉันใช้ ClickUp ทุกวัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้มากในงานที่ต้องทำซ้ำๆ การตั้งค่าพื้นที่โครงการ งาน และระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นเกินคาด
💟 โบนัส: Brain MAXคือผู้ช่วย AI อเนกประสงค์และเพื่อนคู่ใจบนเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณ ด้วยการทำงานร่วมกับไฟล์ออกแบบ เครื่องมือจัดการโครงการ อีเมล และปฏิทินของคุณอย่างลึกซึ้ง Brain MAX จึงมีบริบทครบถ้วนของโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณอยู่เสมอ
เพียงแค่ใช้คำสั่งเสียงเพื่อระดมความคิด สร้างแนวคิดภาพ จัดระเบียบความคิดเห็น หรือทำให้งานออกแบบซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ—Brain MAX จะเข้าใจและดำเนินการตามคำสั่งของคุณทันที คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว (เช่น GPT, Claude และ Gemini) สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การระดมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างเนื้อหา ไปจนถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการสร้างภาพ ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียว
ดึงสินทรัพย์ได้ทันที จัดการไทม์ไลน์โครงการ มอบหมายงาน และติดตามการแก้ไข โดยทุกการดำเนินการจะเคารพสิทธิ์การเข้าถึงและข้อมูลส่วนตัวของคุณ
2. Canva AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่รวดเร็วและเน้นภาพเป็นหลัก)
หากคุณกำลังติดอยู่กับการดึงสินทรัพย์จากคลังภาพหรือตามหาสไตล์ภาพประกอบที่เหมาะสมข้ามแพลตฟอร์ม คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
สำหรับนักออกแบบที่ต้องการภาพที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่อยากใช้เวลาหลายชั่วโมงใน Photoshop AI ของ Canva เป็นทางออกที่รวดเร็ว คุณสามารถขอให้มันออกแบบตามคำแนะนำ สร้างภาพ เขียนโค้ด หรือแม้กระทั่งสร้างคลิปวิดีโอให้คุณได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อช่วยให้คุณอธิบายคำแนะนำของคุณได้อย่างละเอียด
ด้วยเครื่องมืออย่าง Magic Media และ Text to Image จาก Canva คุณสามารถสร้างกราฟิก ไอคอน หรือแม้แต่ฉากทั้งฉากตามคำอธิบายและสไตล์ภาพที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินหรือสลับแอป เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการแล้ววางลงในเลย์เอาต์ของคุณได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI
- สร้างภาพด้วย AI ทันทีโดยใช้ Magic Media's Text to Image พร้อมสไตล์ที่ปรับแต่งได้
- ใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นกราฟิกเพื่อสร้างไอคอน สติกเกอร์ และภาพประกอบที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- สร้างวิดีโอสั้นด้วยพลัง AI โดยใช้การผสานรวมโมเดล Gen-2 ของ Runway
- ทดลองใช้สไตล์พรีเซ็ต เช่น สีน้ำ, สีนีออน, และเรโทรเวฟ เพื่อให้ตรงกับทิศทางภาพของคุณ
ข้อจำกัดของ Canva AI
- ไม่มีการแจ้งเตือนติดตามผล; ต้องมีการป้อนข้อมูลใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลง
- ผลลัพธ์ของภาพจะถูกกำหนดให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เว้นแต่จะปรับด้วยตนเอง
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่ 50 ภาพ AI และ 5 วิดีโอ ซึ่งหมดอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Canva AI
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว AI ของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Canva AI อย่างไร
ผู้ใช้ G2คนนี้เน้นว่า:
ฟีเจอร์ของ AI ทำงานเหมือนเวทมนตร์. การเพิ่มเพลง, การสร้างเนื้อหาโดยใช้ AI, การสร้างเพลงของคุณเองโดยใช้เครื่องมือ AI ที่ผสานรวมไว้, และอีกมากมาย, ทำให้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมหัศจรรย์ที่คุณต้องใช้.
3. Khroma (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุดสี AI ที่ปรับแต่งได้)
เมื่อคุณกำลังออกแบบให้กับแบรนด์ เครื่องมือสีส่วนใหญ่มักจะทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นด้วยตัวเลือกมากมาย หรือไม่ก็จำกัดคุณให้อยู่ในรสนิยมของคนอื่น
Khroma เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการฝึก AI ของตนตามความชอบของคุณ เรียนรู้สิ่งที่คุณชอบ (และเกลียด) และสร้างพาเลตต์ที่เหมาะกับสไตล์การมองเห็นของคุณอย่างแท้จริง
แทนที่จะดึงจากตัวอย่างสีแบบสุ่ม ตัวแทน AI ของ Khroma ออกแบบให้เรียนรู้จากพาเลตต์ที่สร้างโดยนักออกแบบนับพัน และผสมผสานการเรียนรู้นั้นเข้ากับข้อมูลสีที่คุณป้อน สร้างฐานความรู้ภายใน เป้าหมายสูงสุด: ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่บรรลุงานเฉพาะ และยังคงรักษาความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้เป็นศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของ Khroma
- ฝึกฝนอัลกอริทึมพิเศษเฉพาะบุคคลโดยอิงจากสีที่คุณเลือก เพื่อบล็อกเฉดสีที่ไม่ต้องการ
- สร้างชุดสี, เกรเดียนท์, และตัวอย่างตัวอักษรได้ไม่จำกัดในเบราว์เซอร์ของคุณ
- กรองและค้นหาพาเลตต์ตามเฉดสี, เฉดสีอ่อน, ค่าความเข้ม, รหัสสีแบบสิบหกทศนิยม หรือค่า RGB
- บันทึกรายการโปรดพร้อมข้อมูลเมตาดาตาแบบสีเต็มรูปแบบ รวมถึงคะแนนการเข้าถึงได้ (WCAG)
- ดูพาเลตต์ในบริบทการออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น ข้อความ ภาพซ้อนทับ และแบบจำลอง
ข้อจำกัดของ Khroma
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้; ใช้ได้เฉพาะผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น
- ความสามารถที่จำกัดในการปรับแต่งพาเลตต์ที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง
- ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบเช่น Figma หรือ Adobe
ราคาของ Khroma
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Khroma
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังดิ้นรนกับการจัดการโครงการออกแบบหลายโครงการโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์อยู่หรือไม่?การจัดการโครงการสร้างสรรค์: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณโดยไม่ทำให้แรงขับเคลื่อนนวัตกรรมของทีมคุณช้าลง
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการงานซ้ำๆ ด้วยตนเอง นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ:
4. Galileo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเค้าโครง UI จากข้อความที่ป้อน)
โมเดลจำลองไม่ควรใช้เวลาหลายวัน สมมติว่าคุณกำลังออกแบบแดชบอร์ดแอปคริปโตหรือระบบจองสำหรับนักดนตรี แต่ละอย่างมีขั้นตอน สี และความต้องการในการจัดวางที่แตกต่างกัน แต่ทุกครั้งคุณต้องติดอยู่กับการสร้างโครงร่าง UI ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
Galileo AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น มันให้คุณพิมพ์คำสั่งเพียงครั้งเดียว—"หน้าแสดงรายการสำหรับร้านขายอุปกรณ์เดินป่าที่มีธีมสีน้ำเงิน แถบกรอง และบัตรสินค้า"—และสร้างการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ทันที
ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Google, Galileo (ปัจจุบันคือ Stitch) ได้ผสานรวมโมเดลของ Gemini เพื่อสร้างการออกแบบที่สร้างโดย AI ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ช่วยให้ทีมออกแบบสามารถสร้าง UI ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Galileo AI
- สร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ
- ใช้การสร้างแบรนด์ด้วยภาพที่สอดคล้องกันโดยใช้ธีมสีที่ปรับเปลี่ยนได้กับส่วนประกอบต่างๆ
- เข้าถึงคลังแม่แบบที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ค้าปลีก, SaaS หรือสุขภาพ
- ปรับแต่งองค์ประกอบ UI ที่ใช้บ่อย เช่น แถบค้นหา ตัวกรอง และบัตรสินค้า
- ดูตัวอย่างและปรับปรุงอินเทอร์เฟซพร้อมรับข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Galileo AI
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
- แม่แบบหลักไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่รุนแรง
- การใช้ทรัพยากรอย่างหนักอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ราคาของ Galileo AI
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Galileo AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเกี่ยวกับ Galileo AI
รู้สึกสนุกกับ Galileo AI มากจนถึงตอนนี้ ความเร็วในการสร้างโมคอัพที่สะอาดนั้นเหลือเชื่อมาก มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ให้จุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานไปได้หลายชั่วโมง ตื่นเต้นที่จะได้เห็นการอัปเดตเพิ่มเติม
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก ในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณแปลงไอเดียจากการระดมสมองเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ใน ClickUp Brain สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
5. Uizard (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและโมเดลจำลองอย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง AI)
เคยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียห้าคนขอแบบจำลองภายในสิ้นวันหรือไม่?
นั่นคือสถานการณ์ที่ Uizard ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการ แทนที่จะต้องลากกล่องใน Figma หรือวาดโครงร่างเดิมซ้ำเป็นครั้งที่สาม เพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นข้อความธรรมดา
แทนที่จะสร้างองค์ประกอบแต่ละอย่างด้วยตนเอง ผู้ใช้เพียงแค่ อธิบายความต้องการของพวกเขาในข้อความธรรมดาและเป็นธรรมชาติ—ตัวอย่างเช่น "แดชบอร์ดเว็บสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่แสดงสินค้าขายดีอันดับต้น ๆ แผนภูมิรายได้ และตารางคำสั่งซื้อล่าสุด"
เครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Uizard จะประมวลผลคำสั่งนี้และสร้างต้นแบบ UI ที่สมบูรณ์และแก้ไขได้ทันที ผลงานนี้ไม่ใช่แค่ภาพนิ่งธรรมดาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดวางที่มีตรรกะซึ่งยึดตามรูปแบบการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับ มีธีมที่สอดคล้องกัน (สีและแบบอักษร) ที่ถูกนำไปใช้ล่วงหน้า และส่วนประกอบที่มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่พร้อมสำหรับการแก้ไขทันที
คุณสมบัติเด่นของ Uizard
- สร้างแบบจำลอง UI ที่สามารถแก้ไขได้จากข้อความธรรมดา, ภาพหน้าจอ, หรือภาพวาดด้วยมือ
- สร้างธีมการออกแบบที่ตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ได้ทันทีและปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- ใช้ AI เพื่อแนะนำข้อความ สร้างสื่อภาพ และกำหนดเส้นทางความสนใจของผู้ใช้
- สลับระหว่างมุมมองโครงร่างและมุมมองจำลองเพื่อความสอดคล้องกับความเที่ยงตรงของการออกแบบ
- ร่วมมือกับทีมแบบเรียลไทม์และแชร์ลิงก์สาธารณะได้ทันที
ข้อจำกัดของอูอิซาร์ด
- Autodesigner ต้องการแผนชำระเงิน โดยมีการเข้าถึง AI แบบจำกัดในแผนฟรี
- บางรูปแบบที่สร้างขึ้นมานั้นดูเรียบง่ายเกินไปหรือดูทั่วไป
- ขาดการควบคุมระบบออกแบบที่ลึกซึ้งและเครื่องมือสำหรับการเข้าถึง
ราคาของ Uizard
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- ธุรกิจ: $39/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Uizard ratings and reviews
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Uizard อย่างไร
ผู้ใช้ Capterraรายนี้ระบุว่า:
ขอบคุณ Uizard ตอนนี้ฉันไม่ต้องจินตนาการไอเดียในใจอีกต่อไป แต่สามารถร่างมันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กระบวนการสร้างการออกแบบเร็วขึ้นมาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่แน่ใจว่าจะนำ AI มาใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร?กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ AI สำหรับทีมองค์กรจะอธิบายอย่างละเอียดว่าทีมต่างๆใช้ AI อย่างไรในการลดต้นทุน เร่งกระบวนการทำงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะทางในอุตสาหกรรม—เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน
6. Runway (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์และเอฟเฟกต์พิเศษ)
นักออกแบบในปัจจุบันถูกคาดหวังให้ทำทุกอย่าง ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ภาพ การตัดต่อวิดีโอ การทำความสะอาดเสียง ไปจนถึงการเขียนสคริปต์การเคลื่อนไหวในบางครั้ง
แต่การเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับทุกงานทำให้เสียจังหวะและเสียเวลา เมื่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณกำลังพุ่งพล่าน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์เพียงเพื่อสร้างแอนิเมชันคลิป 10 วินาทีหรือลบพื้นหลังออก
นั่นคือเหตุผลที่ Runway โดดเด่นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานนี้รวมการสร้างวิดีโอ การตัดต่อ การสร้างเสียง และเอฟเฟกต์ภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว คุณสามารถร่างไอเดียเป็นข้อความและเห็นภาพเคลื่อนไหวแบบไดนามิกได้ทันที
ต้องการปรับกรอบหรือไม่? สลับองค์ประกอบ? เพิ่มเสียงบรรยาย? Runway จัดการทุกอย่างในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- สร้างวิดีโอแบบภาพยนตร์จากข้อความ คำสั่งภาพ หรือวิดีโอ
- เพิ่มเสียงพากย์แบบลิปซิงค์และเสียงที่กำหนดเองด้วยระบบแปลงข้อความเป็นเสียง
- เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นคลิปเคลื่อนไหวโดยใช้แปรงเคลื่อนไหว
- แก้ไข, แทนที่, และผสานภาพด้วยเครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างพื้นผิวและทรัพยากร 3 มิติสำหรับเกมหรือแอนิเมชัน
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เสถียร
- คุณภาพการสร้างภาพยังตามหลังคู่แข่งชั้นนำ
- อาจจำเป็นต้องใช้แผนที่สูงขึ้นสำหรับโครงการวิดีโอที่ยาวนานหรือความละเอียดสูง
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- ฟรี
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของรันเวย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Runway ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2คนนี้แบ่งปัน:
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอของมันเป็นพิเศษ ซึ่งทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นักวิจัยที่ DeepMindได้สร้างเอเจนต์ AI ที่สามารถเล่นเกมอย่าง StarCraft II และค้นพบช่องโหว่ในเกมที่ไม่เคยถูกค้นพบโดยผู้เล่นมนุษย์มาก่อน
7. Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ในระบบนิเวศของ Adobe)
หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมืออย่าง Photoshop, Illustrator หรือ Express อยู่แล้ว Adobe Firefly จะผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนขั้นตอนเดิมของคุณ มันช่วยให้คุณสร้างภาพตัวอย่าง วางแผนสตอรี่บอร์ดแคมเปญ หรือปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ได้โดยตรงภายในแอปที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน
คุณต้องการสร้างภาพประกอบสำหรับนำเสนอหรือแปลวิดีโอโดยยังคงรักษาโทนเสียงเดิมไว้หรือไม่? Firefly สามารถจัดการงานเหล่านี้ได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ ยังถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการผลิตเป็นหลัก—โดยใช้ระบบ AI ที่รองรับหลายรูปแบบ ในขณะที่ยังคงรักษาทรัพย์สินด้านภาพให้ปลอดภัยในเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly
- สร้างภาพคุณภาพสูง เวกเตอร์ และวิดีโอสั้นจากข้อความหรือภาพที่ป้อน
- จับคู่สไตล์หรือโครงสร้างโดยใช้ภาพอ้างอิง และเลือกอัตราส่วนภาพแบบกำหนดเอง
- ใช้บอร์ด Firefly สำหรับการสร้างบอร์ดอารมณ์ด้วย AI และการระดมความคิดของทีม
- แปลวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา พร้อมรักษาโทนเสียงและการซิงค์ริมฝีปาก
- สร้างเอฟเฟกต์วิดีโอ ภาพประกอบเชิงพื้นที่ และภาพบรรจุภัณฑ์ด้วย Scene to Image และ Text to Video
ข้อจำกัดของ Adobe Firefly
- จำกัดการสร้างวิดีโอไว้ที่ 5 วินาที แม้แต่ในแผนชำระเงิน
- ไม่มีกล่องข้อความแจ้งเตือนเชิงลบหรือการแก้ไขข้อความแจ้งเตือนติดตามผลสำหรับการปรับปรุงผลลัพธ์
- การสร้างข้อความในภาพมักไม่น่าเชื่อถือหรือบิดเบือน
ราคาของ Adobe Firefly
- ฟรี
- ไฟร์ฟลาย สแตนดาร์ด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไฟร์ฟลาย โปร: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไฟร์ฟลาย พรีเมียม: $199.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Adobe Firefly
- G2: 4. 57/5. 0 (5+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Adobe Firefly ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2คนนี้เพิ่มเติมว่า:
Adobe Firefly มีความใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากสำหรับการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน
8. Figma AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในการออกแบบแบบเรียลไทม์ด้วย AI ในตัว)
กำหนดเวลาไม่รอให้ชื่อเลเยอร์สะอาด, ไม่มีไฟล์ที่ขาดหาย, หรือโมกซ์แบบคงที่. Figma AI ช่วยคุณข้ามขั้นตอนที่ซ้ำซาก, เช่นการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์หรือการลบพื้นหลังของภาพ, เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้.
นักออกแบบสามารถเปลี่ยน UI แบบคงที่ให้เป็นต้นแบบแบบโต้ตอบได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สร้างเนื้อหาตัวอย่างที่สมจริง หรือใช้การค้นหาด้วยภาพเพื่อค้นหาส่วนประกอบที่มีอยู่จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ยิ่งไปกว่านั้น ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแนะนำการจัดวางอัตโนมัติและหน้าจอที่สร้างโดย AI ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ช่วยลดเวลาตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการปรับปรุงซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma AI
- สร้างต้นแบบ UI ที่สามารถแก้ไขได้จากข้อความคำสั่งโดยใช้ระบบออกแบบที่มีอยู่ในตัว
- เปลี่ยนการออกแบบแบบคงที่ให้เป็นต้นแบบที่สามารถคลิกได้ในคลิกเดียว
- เปลี่ยนชื่อเลเยอร์อัตโนมัติและแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยเนื้อหาที่เขียนโดย AI
- ลบพื้นหลังของภาพและแปลข้อความภายในไฟล์ออกแบบได้ทันที
- ใช้การค้นหาด้วยภาพเพื่อค้นหาทรัพยากรตามภาพที่อัปโหลดหรือภาพหน้าจอ
ข้อจำกัดของ Figma AI
- คุณสมบัติบางอย่าง (เช่น UI ที่สร้างโดย AI) ยังคงอยู่ในช่วงเบต้าและไม่สามารถใช้งานได้ทั่วไป
- ไม่มีการควบคุมขั้นสูงสำหรับการปรับปรุงการออกแบบที่สร้างขึ้นหลังจากร่างแรก
- ความน่าเชื่อถือของฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของคำสั่งหรือกรณีการใช้งาน
ราคาของ Figma AI
- ฟรี
- มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Figma AI
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 810 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Figma AI อย่างไร
ผู้ใช้ Capterraคนนี้โดดเด่น:
แนวคิดเบื้องหลัง Figma นั้นยอดเยี่ยมมาก มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมเนื้อหาและทีมออกแบบสามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาแอปพลิเคชัน แทนที่จะแยกออกจากกันระหว่างกระบวนการพัฒนา
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:Amazon กำลังทดลองใช้ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัว แนะนำสินค้า เปรียบเทียบราคา และดำเนินการซื้อสินค้าตามพฤติกรรมและความตั้งใจของคุณ
ClickUp ช่วยให้คุณผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับระบบอัตโนมัติ
ทีมออกแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่พวกเขาขาดคือเวลา: เวลาในการปรับปรุงงานซ้ำ ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ใส่ใจในรายละเอียด และยังคงส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
นั่นคือจุดที่ AI สร้างผลกระทบที่แท้จริงโดยการเปิดทางให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานออกแบบที่แท้จริงได้ การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ เช่น การตั้งชื่อเลเยอร์ การสรุปหัวข้อ และการติดตามการอัปเดต ช่วยเพิ่มพื้นที่ทางความคิดและเร่งความเร็วในการส่งมอบงาน
ClickUp เป็นหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มที่สามารถรักษาสมดุลนี้ได้อย่างเหมาะสม
มันฝังเครื่องมือ AI ไว้ในวิธีการทำงานของทีมคุณอยู่แล้ว คุณสามารถร่างไอเดียบนไวท์บอร์ด เปลี่ยนเป็นงาน ติดต่อทีมพัฒนา และส่งงานได้ทั้งหมดในที่เดียว
มันได้ผลด้วย หลังจากย้ายมาใช้ ClickUp,Trinetix พบว่าความพึงพอใจของทีมการดำเนินงานด้านการออกแบบเพิ่มขึ้น 20%
หากทีมของคุณกำลังมองหาผลลัพธ์ที่คล้ายกันและเติบโตได้ดีในโครงสร้าง ClickUp คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างใกล้ชิดลงทะเบียนตอนนี้!