ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR

มากกว่า60% ของบริษัทตรวจสอบOKR ของพวกเขาอย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน แต่เพียงแค่นั้นเพียงพอจริงหรือ? การตรวจสอบเป้าหมายทุกวันอาจทำให้เราช้าลง แต่การปล่อยทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ ๆ อาจทำให้เราหลุดออกจากเส้นทางได้ง่าย
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นรอบ ๆ เวิร์กโฟลว์ OKR จึงมีความสำคัญ มันสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้กับงานประจำวันซึ่งเติมเต็มปฏิทินของเรา
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาว่าการผสมผสาน OKR กับการจัดการโครงการสามารถช่วยให้ทีมมีสมาธิ วัดความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายได้อย่างไร
เป้าหมายอาจหลุดลอยไปได้ แต่ถ้าได้รับการติดตามอย่างดีความงดงามของเทมเพลต OKR Framework ของ ClickUpอยู่ที่ความเรียบง่ายของมัน มันสร้างภาษาที่เข้าใจร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ วางแผนแคมเปญ หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ทุกคนจะรู้ว่าความพยายามของพวกเขาสอดคล้องกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าอย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 3 อันดับแรกที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ข้อดีและข้อเสีย
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญเข้ากับการทำงานประจำวัน
|เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ, แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความชัดเจนของ OKR, ClickUp Brain สำหรับคำแนะนำ OKR และการสรุปโดยอัตโนมัติ
|ข้อดี: พื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับเอกสาร งาน และเป้าหมาย มีเทมเพลตที่แข็งแกร่งและมุมมองที่ยืดหยุ่น AI ที่มีประโยชน์ช่วยลดการอัปเดตด้วยตนเอง ข้อเสีย: ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องการการตั้งค่าและการตั้งชื่อที่รอบคอบ บางตัวเลือกขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Weekdone
|เป้าหมายและผลลัพธ์หลักรายไตรมาส (OKRs) พร้อมการตรวจสอบความคืบหน้าประจำสัปดาห์อย่างง่ายและการติดตามความคืบหน้าของทีม
|ลำดับชั้นและการจัดแนว OKR ที่ชัดเจนทั้งในระดับบริษัท ทีม และบุคคล รายงานการวางแผนรายสัปดาห์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ แบบสำรวจความคิดเห็น การประชุม 1:1 และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
|แผนที่กลยุทธ์เพื่อแสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, กระดาน KPI ร่วมกับ OKRs พร้อมโครงการริเริ่มและการตรวจสอบ, การประชุม 1:1, การทบทวน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการให้คำชมเชยสำหรับบริบทของผลงาน
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|เพอร์ดู
|เชื่อมโยง OKRs กับสุขภาพของ KPI และแผนที่กลยุทธ์ที่มีชีวิตชีวา
|แผนที่กลยุทธ์เพื่อแสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, กระดาน KPI พร้อม OKRs รวมถึงโครงการริเริ่มและการตรวจสอบ, การประชุม 1:1, การทบทวน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการให้คำชมเชยสำหรับบริบทของผลงาน
|ข้อดี: สะพานที่ชัดเจนระหว่างกลยุทธ์, KPIs, และ OKRs, โครงสร้างที่ดีสำหรับการจัดให้สอดคล้องกันทั่วทั้งบริษัท, การกระตุ้นที่เป็นประโยชน์, และรายงานข้อเสีย: เส้นทางเรียนรู้เมื่อสร้างแบบจำลองเสาหลัก, KPIs, และ OKRs, องค์กรขนาดใหญ่หรือใหญ่มากอาจใช้เวลาในการปรับแต่งบทบาทและสิทธิ์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $7.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นบนระบบการทำงานตาม OKR?
หลายทีมเริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีที่สุดเมื่อนำกรอบการทำงาน OKR มาใช้ แต่การยึดมั่นกับมันหลังจากไตรมาสแรกมักพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องยาก บริษัทส่วนใหญ่ในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดได้พยายามทำให้ OKR เป็นทางการแล้ว แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในการรักษาให้คงอยู่ต่อไป
นั่นคือเหตุผลที่การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมมีความสำคัญ เครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้ OKRs เป็นไปได้ในทางปฏิบัติแทนที่จะเป็นเพียงความปรารถนา โดยเชื่อมโยงกับโครงการ งาน และความก้าวหน้าในแต่ละวันโดยตรง มองหาองค์ประกอบเหล่านี้:
- อนุญาตให้สร้างและเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักได้อย่างชัดเจน
- สนับสนุนการปรับแนวอย่างเป็นลำดับชั้นตั้งแต่ผู้นำ ทีม และบุคคล
- นำเสนอการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพ
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันผ่านพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน การอัปเดต และวงจรข้อเสนอแนะ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams และปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR
ในขณะที่เครื่องมือบางชนิดอ้างว่าสามารถช่วยในการจัดการ OKR ได้ แต่ประสิทธิภาพของพวกเขามีจำกัด ซึ่งทำให้ทีมต้องติดอยู่ระหว่างสเปรดชีต, เครื่องมือแชท, และบอร์ดงาน ซึ่งนำไปสู่การกระจายตัวของเครื่องมือ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานทั้งสามที่เราจะสำรวจที่นี่ผสานการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ OKR เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง เพื่อให้เป้าหมายเชื่อมโยงกับงานประจำวันที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
เมื่อพูดถึงการเชื่อมช่องว่างระหว่าง OKR ที่ใหญ่และสร้างแรงบันดาลใจ กับงานประจำวันจริง ๆ ที่ทำให้สำเร็จ ClickUp โดดเด่นอย่างเงียบ ๆ
ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมเอาแอปพลิเคชันการทำงานทั้งหมด ข้อมูล และกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยขจัดรูปแบบการทำงานที่กระจัดกระจายทั้งหมด เพื่อมอบบริบทที่ครบถ้วน 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
ในขณะที่เครื่องมืออื่นอาจหยุดเพียงแค่การระบุเป้าหมายหรือการสร้างแดชบอร์ด ClickUp จะทำให้เป้าหมายเหล่านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นโดยการเชื่อมโยงกับงานที่คุณทำอยู่แล้ว สำหรับทีมที่เคยประสบปัญหาในการทำให้ OKRs อยู่รอดเกินกว่าหนึ่งไตรมาส สิ่งนี้อาจรู้สึกเหมือนกับการค้นพบจังหวะที่เหมาะสมในที่สุด
การมองเห็นแบบเรียลไทม์และความรับผิดชอบด้วยแดชบอร์ด ClickUp
เมื่อตั้งค่า OKR เรียบร้อยแล้วคุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองสำหรับการรายงานภายในและภายนอกอย่างละเอียดได้ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเป้าหมายหรือ OKR แต่ละรายการ หรือแดชบอร์ดหลักเพื่อติดตามทั้งหมดทั่วทั้งบริษัท
ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย แดชบอร์ดของพวกเขาอาจแสดง OKRs ของยอดขายรายไตรมาส, สุขภาพของกระบวนการขาย, และการจัดการประสิทธิภาพของบุคคล เมื่อดีลต่างๆ ขยับไปข้างหน้า แดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ แทนที่จะผัดวันประกันพรุ่งจนถึงสิ้นไตรมาส พวกเขาสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนได้ทันที
คุณยังสามารถสร้างการ์ดเพื่อติดตามแนวโน้มของ OKR ได้อีกด้วย นี่คือตัวอย่างที่จะช่วยคุณ:
- บัตรข้อความ: ใช้บัตรข้อความเพื่อบันทึกแนวโน้มของ OKR, การอัปเดตประจำสัปดาห์, และอุปสรรค
- บัตรคำนวณ: ติดตามจำนวนวัตถุประสงค์ที่กำลังดำเนินการ, ผลลัพธ์หลัก, และเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์
- บัตรพอร์ตโฟลิโอ: รับมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้าของ OKR โดยรวม
- การ์ดแผนภูมิวงกลม/แท่ง: แสดงความคืบหน้าของ OKR ตามผู้รับผิดชอบ แผนก หรือหมวดหมู่อื่น ๆ
- บัตรรายการงาน: เข้าถึงมุมมองที่กรองแล้วของงานและรายการ OKR ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลบัตรได้อย่างง่ายดาย (PDF, CSV, เป็นต้น) เพื่อแบ่งปันการอัปเดต OKR กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ClickUp
🎥 คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเป็นครั้งแรกหรือไม่?
ดูที่นี่:
สัมผัสประสบการณ์ OKR และรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือวิธีการใช้ AI ผ่านClickUp Brainเพื่อทำให้การสร้างและจัดการ OKR ง่ายขึ้น
- แนะนำ OKR โดยการสแกนเอกสารกลยุทธ์ที่มีอยู่หรือบันทึกการประชุมของคุณ และดึงเอาหัวข้อที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของคุณออกมา
- สร้างรายงานความคืบหน้าด้วยตนเอง โดยเน้นสิ่งที่ดำเนินการได้ตามแผนและสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ
- แนะนำขั้นตอนถัดไปและเตือนทีมอย่างสุภาพเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญ
ทีมบริหารโครงการที่ใช้ ClickUp Brain มักประหยัดเวลาได้ประมาณ 1.1 วันต่อสัปดาห์และทำงานเสร็จเร็วขึ้นถึง 3 เท่า นั่นคือเวลาที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากขึ้น แทนที่จะต้องนั่งประชุมอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพทีมผลิตภัณฑ์กำลังอัปโหลดแผนงานประจำปีของพวกเขา ClickUp Brain สามารถเสนอ OKR เช่น "ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 10%" หรือ "เปิดตัวแอปมือถือเวอร์ชัน 2 ภายในไตรมาสที่ 3" พร้อม KR ที่แนะนำและงานที่เชื่อมโยง เมื่อไตรมาสดำเนินไป Brain จะสร้างสรุปประจำสัปดาห์สั้นๆ สำหรับทีม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ในเส้นทางที่วางไว้หรือไม่และจุดใดที่ต้องให้ความสนใจ
โบนัส: วิธีจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ OKR ใน ClickUp
แนวทางที่มีโครงสร้างของลำดับชั้นของ ClickUpช่วยให้ง่ายต่อการจัดแนววัตถุประสงค์ของคุณ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้
- สร้างพื้นที่เดียวสำหรับเป้าหมายและ OKR ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้มีสถานที่รวมศูนย์สำหรับการรับผิดชอบและความโปร่งใส
- เราขอแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับเป้าหมายและ OKR ที่ใช้ทั่วทั้งบริษัท, แผนก, รายไตรมาส หรือตามภูมิภาค ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ การผสมผสานอาจจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด
- รายการที่คุณสร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบโฟลเดอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์เป้าหมายและ OKR ที่อิงตามภูมิภาคอาจประกอบด้วยรายการสำหรับแต่ละภูมิภาค
- ต่อไป ให้สร้างงานหนึ่งงานสำหรับแต่ละเป้าหมายหรือ OKR วิธีนี้จะช่วยให้การติดตามเป็นเรื่องง่ายและรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการไว้ในที่เดียว ลดความล่าช้าและลดการขาดบริบท
- สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างมุมมองเอกสาร (Doc view) ในพื้นที่ OKR ของคุณ, โฟลเดอร์, หรือรายการ, ขึ้นอยู่กับ วิธีที่คุณจัดระเบียบลำดับชั้นของคุณ ในเอกสารนี้ คุณสามารถติดตามวาระการประชุมเชิงกลยุทธ์และเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
ความร่วมมือและการปรับแต่งสำหรับทีมที่หลากหลายภายใน ClickUp
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนเป้าหมาย แบ่งปันการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams หรือ Slack นอกจากนี้ ClickUp ยังมีClickUp Chatที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ
นี่คือวิธีที่ความยืดหยุ่นนี้ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม:
- สตาร์ทอัพ: ผู้ก่อตั้งสามารถจัดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ การขาย และการตลาดให้สอดคล้องกันในที่เดียว พร้อมทั้งแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นความก้าวหน้าจริง
- หน่วยงาน: เป้าหมายของลูกค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับผลงานที่ส่งมอบ และสามารถแชร์รายงานความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ
- องค์กร: OKR ของทั้งบริษัทถูกถ่ายทอดลงไปยังแผนกและบุคคล เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้ ClickUp ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Google Workspace หรือ Zapier ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อผู้ลงทะเบียนสัมมนาผ่านเว็บจาก Google Forms เข้ากับงานใน ClickUp ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญ แดชบอร์ดจะอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องให้ใครกรอกตัวเลขด้วยตนเอง
ทำให้การวางแผน OKR ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp
การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง แต่การทำให้ทุกคนยังคงเชื่อมโยงกับเป้าหมายเหล่านั้นท่ามกลางความวุ่นวายของงานประจำวันต่างหากที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งและนี่คือจุดที่เทมเพลต OKR Framework โดย ClickUpแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมัน เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมในการกำหนดวัตถุประสงค์และติดตามความก้าวหน้าในรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ แทนที่จะดูซับซ้อน
คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การนำโครงสร้างมาสู่สิ่งที่มักรู้สึกคลุมเครือ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือทีมขนาดใหญ่ภายในองค์กรขนาดใหญ่ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงวิธีที่งานของพวกเขามีส่วนร่วมกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้ทีมสามารถสร้างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับงานจริง
- ให้การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพและมุมมองที่กำหนดเอง
- เปิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ ผ่านเป้าหมายและการอัปเดตที่แบ่งปันร่วมกัน
- รองรับการปรับแต่งด้วยฟิลด์ สถานะ และเทมเพลตที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
- ทำหน้าที่เป็นแอปติดตามเป้าหมายที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Google Workspace และ Slack
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- ต้องการการตั้งค่าและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?
คุณสามารถยึดงานไว้กับ OKR ไม่กี่ข้อ จากนั้นดูความคืบหน้าได้ในรูปแบบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และสรุปข้อมูลใน Brain ที่ช่วยให้ปรับสมดุลได้ง่ายเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป โดยไม่สูญเสียเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร?
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
ClickUp รวมการจัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ในฐานะนักพัฒนา ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ – ฉันสามารถตั้งค่าสปรินต์ ติดตามบั๊ก และจัดการงานค้างได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกับ GitHub, Slack และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่นๆ ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น
ClickUp รวมการจัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ในฐานะนักพัฒนา ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ – ฉันสามารถตั้งค่าสปรินต์ ติดตามบั๊ก และจัดการงานค้างได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกับ GitHub, Slack และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่นๆ ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น
👀 เกร็ดความรู้: OKRs เกิดขึ้นที่ Intel ในช่วงทศวรรษ1970 ภายใต้การนำของ Andy Grove ซึ่งได้พัฒนาแนวคิด "การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย" ของ Peter Drucker ให้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักในชื่อ Objectives and Key Results
2. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับ OKR รายไตรมาสและการอัปเดตทีมรายสัปดาห์)
คุณเคยตั้งเป้าหมาย OKR ที่ทะเยอทะยานไว้เพียงเพื่อจะมารู้ตัวอีกทีในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาว่าไม่มีใครสนใจดูมันอีกแล้วใช่ไหม? นั่นเป็นเพราะมันถูกฝังอยู่ในสเปรดชีต และการอัปเดตเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการทบทวนสิ้นไตรมาสที่เร่งรีบเท่านั้น
ความไม่สอดคล้องกันนั้นคือสิ่งที่ Weekdone พยายามแก้ไข โดยการเชื่อมโยง OKRs กับการตรวจสอบประจำสัปดาห์และการอัปเดตความคืบหน้า ทำให้เป้าหมายยังคงมองเห็นได้และมีความหมายท่ามกลางงานประจำวัน
แพลตฟอร์มนี้กระตุ้นให้ทีมสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอ แบ่งปันความสำเร็จหรืออุปสรรค และปรับแนวทางเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มเบี่ยงเบน มันมีน้ำหนักเบา สม่ำเสมอ และออกแบบมาเพื่อให้กลยุทธ์อยู่ในความคิดหลักเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- จัดทำแผนผังลำดับชั้น OKR แบบภาพที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของบริษัท ทีม และบุคคล
- เชื่อมโยงแผนรายสัปดาห์และการอัปเดตโดยตรงกับเป้าหมายรายไตรมาสเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- อัตโนมัติรายงานสถานะรายสัปดาห์ด้วยเทมเพลตที่มีอยู่และตัวเตือนความคืบหน้า
- นำเสนอเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็ว การพูดคุยแบบตัวต่อตัว และการให้ข้อเสนอแนะพร้อมการยกย่อง
- สนับสนุนการผสานการทำงานกับ Slack, Microsoft Teams, Google Sheets และ Jira เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Weekdone
- แผนฟรีรองรับผู้ใช้ได้สูงสุดเพียง 3 คนเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่เพิ่งเริ่มต้น
- การตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานอาจรู้สึกซับซ้อนหากไม่มีการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ OKR ที่ไม่เคยใช้มาก่อน
- การผสานรวมบางอย่าง เช่น Microsoft Teams จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่บ่อยครั้งเพื่อให้ข้อมูลซิงค์กัน
ราคาของ Weekdone
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?
จังหวะการทำงานประจำสัปดาห์ช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ควรทำในขณะนั้น โดยยังคงยึดมั่นกับเป้าหมายรายไตรมาส การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างเรียบง่ายช่วยลดความวุ่นวายของสถานะ และทำให้เป้าหมายสำคัญหลายอย่างมุ่งไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน
ผู้ใช้พูดถึง Weekdone
บทวิจารณ์ G2นี้สนับสนุน:
Weekdone สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้เป้าหมายของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ในระหว่างการตั้งเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างแผนผังวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Weekdone สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้เป้าหมายของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ในระหว่างการสร้างเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างแผนผังวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
👀 เกร็ดความรู้: ที่ Google การประเมิน OKR จะใช้มาตราส่วน 0.0–1.0 โดย"จุดที่เหมาะสมที่สุด"จะอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 เพื่อให้ทีมสามารถท้าทายตัวเองได้โดยไม่ตั้งเป้าต่ำเกินไป
3. Perdoo (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยง OKRs กับ KPIs และแผนกลยุทธ์แบบมีชีวิต)
98% ของบริษัทที่นำOKRs มาใช้กล่าวว่าเป้าหมายและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาชัดเจนขึ้น หากความชัดเจนคือสิ่งที่คุณต้องการ Perdoo จะเปลี่ยนคำสัญญานั้นให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน
Perdoo ช่วยโดยการนำกลยุทธ์, OKRs, และ KPI มาไว้บนผืนผ้าใบเดียว. คุณจะได้รับแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน, การตรวจสอบที่ง่าย, และจังหวะที่สงบซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน.
มันเชื่อมช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์ระดับสูงกับการปฏิบัติงานประจำวัน ทำให้ทีมสามารถมองเห็นได้ว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perdoo
- แผนที่กลยุทธ์เชิงภาพและกระดาน KPI ที่เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์, OKRs, และ KPI ที่สามารถวัดได้ในมุมมองเดียว
- ติดตาม OKRs และ KPI ควบคู่กัน จากนั้นเชื่อมโยงโครงการเพื่อให้ความคืบหน้าของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- การตรวจสอบรายสัปดาห์, การพูดคุยแบบตัวต่อตัว, ข้อเสนอแนะ, และการชื่นชม เพื่อรักษาความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของทีมให้คงที่
- รายงานและการกระตุ้นเตือนที่เน้นผลลัพธ์สำคัญที่หยุดชะงักและช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที
- การผสานรวมกับ Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Zapier และ API สำหรับการไหลของข้อมูลที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Perdoo
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เมื่อตัดสินใจว่าจะจัดโครงสร้างเสาหลักของกลยุทธ์, OKRs, และ KPI อย่างไร
- บางขั้นตอนการทำงานอาจรู้สึกแข็งกระด้างเมื่อมีการปรับปรุงเป้าหมายหรือขยายโครงการที่ซับซ้อน
- องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงในครั้งแรก
ราคาของ Perdoo
- ฟรี
- พรีเมียม: $7. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $9. 68/เดือน ต่อผู้ใช้
ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?
การเห็น KPI อยู่ข้าง ๆ OKR ช่วยให้การตัดสินใจเลือกสิ่งสำคัญได้ง่ายขึ้นเมื่อมีความต้องการที่แข่งขันกันอยู่ แผนที่กลยุทธ์ช่วยให้ทุกทีมตระหนักถึงวิธีที่งานในวันนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาว
คะแนนและรีวิวของ Perdoo
- G2: 4. 4/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Perdoo
บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:
Perdoo มอบแพลตฟอร์มที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สำคัญในแต่ละทีม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมความรับผิดชอบ และทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน
Perdoo มอบแพลตฟอร์มที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สำคัญในแต่ละทีม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมความรับผิดชอบ และทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน
📮 ClickUp Insight: 53% ของผู้จัดการเรียกโครงการว่าประสบความสำเร็จโดยชี้ไปที่ตัวอย่างในอดีต. นั่นอาจกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการประสานงานและการนวัตกรรม. สิ่งที่ประสบความสำเร็จในครั้งก่อนอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่, ทีมที่ต่างกัน, หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลง. หากไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจน, คนจะเดา, ความสำเร็จกลายเป็นเรื่องส่วนตัว, และผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน.
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถกำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรร่วมกัน แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบ กำหนดจุดสำคัญ และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่ความทรงจำของความสำเร็จในอดีต
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือสามตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ติดตาม OKR
1. monday. com
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR ที่สามารถขยายจากบอร์ดไม่กี่บอร์ดไปจนถึงศูนย์กลางการทำงานเต็มรูปแบบ monday.com มอบแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย และผู้ช่วย AI เพื่อให้วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณเชื่อมโยงกับการจัดการโครงการในชีวิตประจำวัน
2. รังผึ้ง
หากเป้าหมายของคุณคือการดำเนินโครงการที่ราบรื่นและชัดเจนด้วยพลังของ AI Hive ทำให้การเปลี่ยน OKRs เป็นงาน การจัดเส้นทางงานเพื่อการตรวจสอบ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่มีสิ่งรบกวนเพิ่มเติม
3. Wrike
จินตนาการถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่การตลาด ผลิตภัณฑ์ และการขายใช้ไทม์ไลน์เดียวกัน คำขอเข้ามาเป็นงานที่มีโครงสร้างชัดเจน หลักฐานการตรวจสอบผ่านกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจน และมุมมองของงานแสดงให้เห็นว่าใครมีความสามารถในการทำงาน
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก Wrike ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์จากหลายทีมได้
🧠 คุณรู้หรือไม่: Microsoft ได้เข้าสู่ตลาด OKRด้วยการเข้าซื้อกิจการ Ally.io ในปี 2021และต่อมาได้เปิดตัว Viva Goals โดยผสาน OKR เข้ากับ Microsoft Teams เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
วิธีจัดการหลายความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ (เคล็ดลับ + แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)
เมื่อทุกอย่างรู้สึกเร่งด่วน การกลับมาที่สิ่งที่สำคัญจะช่วยให้คุณมีสมาธินี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการโครงการและงานที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันได้ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี
- ✅ เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณด้วยการยึดมั่นกับเป้าหมายเดียว จากนั้นเลือกงานเล็กๆ สามอย่างที่จะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์สำคัญนั้น
- ✅ เมื่อมีงานใหม่เข้ามา ให้จัดลำดับความสำคัญระหว่างงานสำคัญกับงานเร่งด่วน กำหนดเวลาสำหรับงานที่สามารถรอได้ มอบหมายงานที่ผู้อื่นสามารถรับผิดชอบได้ และปฏิเสธงานที่เหลืออย่างสุภาพ เพื่อให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณยังคงเป็นจุดโฟกัส
- ✅ กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนต่อคน จำกัดการทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนเริ่มงานใหม่ และระบุอุปสรรคที่ขัดขวางตั้งแต่เนิ่นๆ การมีงานค้างน้อยลงจะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น
- ✅ ทำให้ความคืบหน้าเป็นรูปธรรมด้วยมุมมองเดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้และแถบแสดงความคืบหน้าแบบง่าย ๆ; ความคืบหน้าที่แสดงแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและทำให้การสนทนาเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
- ✅ ปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิโดยการบล็อกเวลาเงียบและรวบรวมข้อความไว้ด้วยกัน ใช้การตรวจสอบสั้น ๆ แทนการประชุมสถานะที่ยาวนาน เพื่อให้ความสนใจอยู่กับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ
- ✅ สัปดาห์ละสองครั้ง ทำการทบทวนและปรับเป้าหมายการทำงาน: อัปเดตความคืบหน้าของ OKR ปรับลำดับความสำคัญ จัดทำรายการสิ่งที่ยังไม่ทำสำหรับไอเดียที่ดีที่สามารถรอได้ และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ เพื่อรักษาแรงผลักดัน
👀 คุณรู้หรือไม่? ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ประมาณ384% ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ทำ OKR ของคุณให้สำเร็จเมื่อคุณใช้ ClickUp
หากคู่มือนี้มีสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำไว้ ก็คือเป้าหมายจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับงานเท่านั้น เราได้ตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดและระบุจุดเด่นของเครื่องมือการจัดการโครงการต่างๆ
Weekdone ช่วยให้ OKRs อยู่ในบทสนทนาประจำสัปดาห์ Perdoo เชื่อมโยง OKRs กับสุขภาพ KPI และแผนที่กลยุทธ์ที่ชัดเจน ClickUp ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย
แพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพนี้ช่วยปิดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการปฏิบัติ เป้าหมายอยู่เคียงข้างกับงาน แดชบอร์ดแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และ ClickUp Brain สามารถแนะนำ OKR จากเอกสารกลยุทธ์และร่างการอัปเดตของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาในการขับเคลื่อนงานมากขึ้นและลดเวลาในการติดตามสถานะ
สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ, ClickUp รู้สึกเหมือนเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุดจากเป้าหมายสู่ความสำเร็จ. ✨
ในการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดจะสนับสนุนการติดตาม OKR การตั้งเป้าหมาย และกระบวนการ OKR ผ่านแพลตฟอร์ม OKR ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและรักษาความมุ่งเน้น
พวกเขาทำให้เป้าหมายสอดคล้องกัน เชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคลและทีม ส่งการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ และช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยความสามารถด้าน OKR ที่แข็งแกร่ง การติดตามเป้าหมาย และเทมเพลต OKR ที่พร้อมใช้งาน ทีมที่ทำงานแบบ Agile สามารถปรับกระบวนการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงสอดคล้องกันเพื่อการเติบโต
