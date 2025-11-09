บล็อก ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR

9 พฤศจิกายน 2568

มากกว่า60% ของบริษัทตรวจสอบOKR ของพวกเขาอย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน แต่เพียงแค่นั้นเพียงพอจริงหรือ? การตรวจสอบเป้าหมายทุกวันอาจทำให้เราช้าลง แต่การปล่อยทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ ๆ อาจทำให้เราหลุดออกจากเส้นทางได้ง่าย

นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นรอบ ๆ เวิร์กโฟลว์ OKR จึงมีความสำคัญ มันสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้กับงานประจำวันซึ่งเติมเต็มปฏิทินของเรา

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาว่าการผสมผสาน OKR กับการจัดการโครงการสามารถช่วยให้ทีมมีสมาธิ วัดความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายได้อย่างไร

เป้าหมายอาจหลุดลอยไปได้ แต่ถ้าได้รับการติดตามอย่างดีความงดงามของเทมเพลต OKR Framework ของ ClickUpอยู่ที่ความเรียบง่ายของมัน มันสร้างภาษาที่เข้าใจร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ วางแผนแคมเปญ หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ทุกคนจะรู้ว่าความพยายามของพวกเขาสอดคล้องกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าอย่างไร

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
สร้างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้ทีมมีความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 3 อันดับแรกที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR ในภาพรวม

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้

นี่คือตารางที่แก้ไขแล้วของคุณ โดยได้ลบคอลัมน์สุดท้ายออก และรวมข้อดี/ข้อเสียไว้ในคอลัมน์เดียว:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นข้อดีและข้อเสียราคา*
คลิกอัพการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญเข้ากับการทำงานประจำวันเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ, แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความชัดเจนของ OKR, ClickUp Brain สำหรับคำแนะนำ OKR และการสรุปโดยอัตโนมัติข้อดี: พื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับเอกสาร งาน และเป้าหมาย มีเทมเพลตที่แข็งแกร่งและมุมมองที่ยืดหยุ่น AI ที่มีประโยชน์ช่วยลดการอัปเดตด้วยตนเอง ข้อเสีย: ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องการการตั้งค่าและการตั้งชื่อที่รอบคอบ บางตัวเลือกขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
Weekdoneเป้าหมายและผลลัพธ์หลักรายไตรมาส (OKRs) พร้อมการตรวจสอบความคืบหน้าประจำสัปดาห์อย่างง่ายและการติดตามความคืบหน้าของทีมลำดับชั้นและการจัดแนว OKR ที่ชัดเจนทั้งในระดับบริษัท ทีม และบุคคล รายงานการวางแผนรายสัปดาห์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ แบบสำรวจความคิดเห็น การประชุม 1:1 และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแผนที่กลยุทธ์เพื่อแสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, กระดาน KPI ร่วมกับ OKRs พร้อมโครงการริเริ่มและการตรวจสอบ, การประชุม 1:1, การทบทวน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการให้คำชมเชยสำหรับบริบทของผลงานฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
เพอร์ดูเชื่อมโยง OKRs กับสุขภาพของ KPI และแผนที่กลยุทธ์ที่มีชีวิตชีวาแผนที่กลยุทธ์เพื่อแสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, กระดาน KPI พร้อม OKRs รวมถึงโครงการริเริ่มและการตรวจสอบ, การประชุม 1:1, การทบทวน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการให้คำชมเชยสำหรับบริบทของผลงานข้อดี: สะพานที่ชัดเจนระหว่างกลยุทธ์, KPIs, และ OKRs, โครงสร้างที่ดีสำหรับการจัดให้สอดคล้องกันทั่วทั้งบริษัท, การกระตุ้นที่เป็นประโยชน์, และรายงานข้อเสีย: เส้นทางเรียนรู้เมื่อสร้างแบบจำลองเสาหลัก, KPIs, และ OKRs, องค์กรขนาดใหญ่หรือใหญ่มากอาจใช้เวลาในการปรับแต่งบทบาทและสิทธิ์ฟรี; เริ่มต้นที่ $7.90/เดือน ต่อผู้ใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นบนระบบการทำงานตาม OKR?

หลายทีมเริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีที่สุดเมื่อนำกรอบการทำงาน OKR มาใช้ แต่การยึดมั่นกับมันหลังจากไตรมาสแรกมักพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องยาก บริษัทส่วนใหญ่ในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดได้พยายามทำให้ OKR เป็นทางการแล้ว แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในการรักษาให้คงอยู่ต่อไป

นั่นคือเหตุผลที่การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมมีความสำคัญ เครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้ OKRs เป็นไปได้ในทางปฏิบัติแทนที่จะเป็นเพียงความปรารถนา โดยเชื่อมโยงกับโครงการ งาน และความก้าวหน้าในแต่ละวันโดยตรง มองหาองค์ประกอบเหล่านี้:

  • อนุญาตให้สร้างและเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักได้อย่างชัดเจน
  • สนับสนุนการปรับแนวอย่างเป็นลำดับชั้นตั้งแต่ผู้นำ ทีม และบุคคล
  • นำเสนอการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพ
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันผ่านพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน การอัปเดต และวงจรข้อเสนอแนะ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams และปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR

ในขณะที่เครื่องมือบางชนิดอ้างว่าสามารถช่วยในการจัดการ OKR ได้ แต่ประสิทธิภาพของพวกเขามีจำกัด ซึ่งทำให้ทีมต้องติดอยู่ระหว่างสเปรดชีต, เครื่องมือแชท, และบอร์ดงาน ซึ่งนำไปสู่การกระจายตัวของเครื่องมือ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานทั้งสามที่เราจะสำรวจที่นี่ผสานการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ OKR เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง เพื่อให้เป้าหมายเชื่อมโยงกับงานประจำวันที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)

ClickUo Brain: ซอฟต์แวร์ pm ที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR
อัปโหลดเอกสารกลยุทธ์และรับ OKR ที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณ ซึ่งแนะนำโดย ClickUp Brain

เมื่อพูดถึงการเชื่อมช่องว่างระหว่าง OKR ที่ใหญ่และสร้างแรงบันดาลใจ กับงานประจำวันจริง ๆ ที่ทำให้สำเร็จ ClickUp โดดเด่นอย่างเงียบ ๆ

ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมเอาแอปพลิเคชันการทำงานทั้งหมด ข้อมูล และกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยขจัดรูปแบบการทำงานที่กระจัดกระจายทั้งหมด เพื่อมอบบริบทที่ครบถ้วน 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน

ในขณะที่เครื่องมืออื่นอาจหยุดเพียงแค่การระบุเป้าหมายหรือการสร้างแดชบอร์ด ClickUp จะทำให้เป้าหมายเหล่านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นโดยการเชื่อมโยงกับงานที่คุณทำอยู่แล้ว สำหรับทีมที่เคยประสบปัญหาในการทำให้ OKRs อยู่รอดเกินกว่าหนึ่งไตรมาส สิ่งนี้อาจรู้สึกเหมือนกับการค้นพบจังหวะที่เหมาะสมในที่สุด

การมองเห็นแบบเรียลไทม์และความรับผิดชอบด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ด ClickUp: ซอฟต์แวร์ pm ที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR

เมื่อตั้งค่า OKR เรียบร้อยแล้วคุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองสำหรับการรายงานภายในและภายนอกอย่างละเอียดได้ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเป้าหมายหรือ OKR แต่ละรายการ หรือแดชบอร์ดหลักเพื่อติดตามทั้งหมดทั่วทั้งบริษัท

ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย แดชบอร์ดของพวกเขาอาจแสดง OKRs ของยอดขายรายไตรมาส, สุขภาพของกระบวนการขาย, และการจัดการประสิทธิภาพของบุคคล เมื่อดีลต่างๆ ขยับไปข้างหน้า แดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ แทนที่จะผัดวันประกันพรุ่งจนถึงสิ้นไตรมาส พวกเขาสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนได้ทันที

คุณยังสามารถสร้างการ์ดเพื่อติดตามแนวโน้มของ OKR ได้อีกด้วย นี่คือตัวอย่างที่จะช่วยคุณ:

  • บัตรข้อความ: ใช้บัตรข้อความเพื่อบันทึกแนวโน้มของ OKR, การอัปเดตประจำสัปดาห์, และอุปสรรค
  • บัตรคำนวณ: ติดตามจำนวนวัตถุประสงค์ที่กำลังดำเนินการ, ผลลัพธ์หลัก, และเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์
  • บัตรพอร์ตโฟลิโอ: รับมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้าของ OKR โดยรวม
  • การ์ดแผนภูมิวงกลม/แท่ง: แสดงความคืบหน้าของ OKR ตามผู้รับผิดชอบ แผนก หรือหมวดหมู่อื่น ๆ
  • บัตรรายการงาน: เข้าถึงมุมมองที่กรองแล้วของงานและรายการ OKR ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลบัตรได้อย่างง่ายดาย (PDF, CSV, เป็นต้น) เพื่อแบ่งปันการอัปเดต OKR กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ClickUp

สัมผัสประสบการณ์ OKR และรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain

ร่างสรุปประจำสัปดาห์ด้วย ClickUp Brain: ซอฟต์แวร์ pm ที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR
ร่างสรุปความคืบหน้า ความเสี่ยง และประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์สำหรับทีมของคุณด้วย ClickUp Brain

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือวิธีการใช้ AI ผ่านClickUp Brainเพื่อทำให้การสร้างและจัดการ OKR ง่ายขึ้น

  • แนะนำ OKR โดยการสแกนเอกสารกลยุทธ์ที่มีอยู่หรือบันทึกการประชุมของคุณ และดึงเอาหัวข้อที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของคุณออกมา
  • สร้างรายงานความคืบหน้าด้วยตนเอง โดยเน้นสิ่งที่ดำเนินการได้ตามแผนและสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ
  • แนะนำขั้นตอนถัดไปและเตือนทีมอย่างสุภาพเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญ

ทีมบริหารโครงการที่ใช้ ClickUp Brain มักประหยัดเวลาได้ประมาณ 1.1 วันต่อสัปดาห์และทำงานเสร็จเร็วขึ้นถึง 3 เท่า นั่นคือเวลาที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากขึ้น แทนที่จะต้องนั่งประชุมอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ดึงข้อมูลทั้งหมดภายในระบบนิเวศของคุณด้วย ClickUp Brain: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ OKR
ดึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ทันที พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลในระบบนิเวศของคุณด้วย ClickUp Brain

📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพทีมผลิตภัณฑ์กำลังอัปโหลดแผนงานประจำปีของพวกเขา ClickUp Brain สามารถเสนอ OKR เช่น "ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 10%" หรือ "เปิดตัวแอปมือถือเวอร์ชัน 2 ภายในไตรมาสที่ 3" พร้อม KR ที่แนะนำและงานที่เชื่อมโยง เมื่อไตรมาสดำเนินไป Brain จะสร้างสรุปประจำสัปดาห์สั้นๆ สำหรับทีม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ในเส้นทางที่วางไว้หรือไม่และจุดใดที่ต้องให้ความสนใจ

โบนัส: วิธีจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ OKR ใน ClickUp

แนวทางที่มีโครงสร้างของลำดับชั้นของ ClickUpช่วยให้ง่ายต่อการจัดแนววัตถุประสงค์ของคุณ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้

  • สร้างพื้นที่เดียวสำหรับเป้าหมายและ OKR ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้มีสถานที่รวมศูนย์สำหรับการรับผิดชอบและความโปร่งใส
  • เราขอแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับเป้าหมายและ OKR ที่ใช้ทั่วทั้งบริษัท, แผนก, รายไตรมาส หรือตามภูมิภาค ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ การผสมผสานอาจจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด
  • รายการที่คุณสร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบโฟลเดอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์เป้าหมายและ OKR ที่อิงตามภูมิภาคอาจประกอบด้วยรายการสำหรับแต่ละภูมิภาค
เวิร์กโฟลว์ OKR ใน ClickUp: ซอฟต์แวร์ PM ที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR
  • ต่อไป ให้สร้างงานหนึ่งงานสำหรับแต่ละเป้าหมายหรือ OKR วิธีนี้จะช่วยให้การติดตามเป็นเรื่องง่ายและรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการไว้ในที่เดียว ลดความล่าช้าและลดการขาดบริบท
  • สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างมุมมองเอกสาร (Doc view) ในพื้นที่ OKR ของคุณ, โฟลเดอร์, หรือรายการ, ขึ้นอยู่กับ วิธีที่คุณจัดระเบียบลำดับชั้นของคุณ ในเอกสารนี้ คุณสามารถติดตามวาระการประชุมเชิงกลยุทธ์และเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

ความร่วมมือและการปรับแต่งสำหรับทีมที่หลากหลายภายใน ClickUp

ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนเป้าหมาย แบ่งปันการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams หรือ Slack นอกจากนี้ ClickUp ยังมีClickUp Chatที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ

ClickUp Chat: ซอฟต์แวร์ pm ที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR
สื่อสารแบบอะซิงโครนัสกับเพื่อนร่วมงานและทีมของคุณได้ทันทีในที่ทำงานด้วย ClickUp Chat

นี่คือวิธีที่ความยืดหยุ่นนี้ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม:

  • สตาร์ทอัพ: ผู้ก่อตั้งสามารถจัดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ การขาย และการตลาดให้สอดคล้องกันในที่เดียว พร้อมทั้งแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นความก้าวหน้าจริง
  • หน่วยงาน: เป้าหมายของลูกค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับผลงานที่ส่งมอบ และสามารถแชร์รายงานความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ
  • องค์กร: OKR ของทั้งบริษัทถูกถ่ายทอดลงไปยังแผนกและบุคคล เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้ ClickUp ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Google Workspace หรือ Zapier ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อผู้ลงทะเบียนสัมมนาผ่านเว็บจาก Google Forms เข้ากับงานใน ClickUp ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญ แดชบอร์ดจะอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องให้ใครกรอกตัวเลขด้วยตนเอง

ทำให้การวางแผน OKR ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp

เพิ่มความชัดเจนให้กับงานที่คุณกำลังทำอยู่แล้วผ่านเทมเพลตกรอบ OKR ของ ClickUp

การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง แต่การทำให้ทุกคนยังคงเชื่อมโยงกับเป้าหมายเหล่านั้นท่ามกลางความวุ่นวายของงานประจำวันต่างหากที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งและนี่คือจุดที่เทมเพลต OKR Framework โดย ClickUpแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมัน เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมในการกำหนดวัตถุประสงค์และติดตามความก้าวหน้าในรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ แทนที่จะดูซับซ้อน

คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การนำโครงสร้างมาสู่สิ่งที่มักรู้สึกคลุมเครือ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือทีมขนาดใหญ่ภายในองค์กรขนาดใหญ่ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงวิธีที่งานของพวกเขามีส่วนร่วมกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ให้ทีมสามารถสร้างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับงานจริง
  • ให้การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพและมุมมองที่กำหนดเอง
  • เปิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ ผ่านเป้าหมายและการอัปเดตที่แบ่งปันร่วมกัน
  • รองรับการปรับแต่งด้วยฟิลด์ สถานะ และเทมเพลตที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
  • ทำหน้าที่เป็นแอปติดตามเป้าหมายที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Google Workspace และ Slack

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
  • ต้องการการตั้งค่าและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  • การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?

คุณสามารถยึดงานไว้กับ OKR ไม่กี่ข้อ จากนั้นดูความคืบหน้าได้ในรูปแบบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และสรุปข้อมูลใน Brain ที่ช่วยให้ปรับสมดุลได้ง่ายเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป โดยไม่สูญเสียเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร?

บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:

ClickUp รวมการจัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ในฐานะนักพัฒนา ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ – ฉันสามารถตั้งค่าสปรินต์ ติดตามบั๊ก และจัดการงานค้างได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกับ GitHub, Slack และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่นๆ ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น

👀 เกร็ดความรู้: OKRs เกิดขึ้นที่ Intel ในช่วงทศวรรษ1970 ภายใต้การนำของ Andy Grove ซึ่งได้พัฒนาแนวคิด "การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย" ของ Peter Drucker ให้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักในชื่อ Objectives and Key Results

2. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับ OKR รายไตรมาสและการอัปเดตทีมรายสัปดาห์)

Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับ OKR รายไตรมาสและการอัปเดตทีมรายสัปดาห์): ซอฟต์แวร์การจัดการเวลาที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR
ผ่านทาง Weekdone

คุณเคยตั้งเป้าหมาย OKR ที่ทะเยอทะยานไว้เพียงเพื่อจะมารู้ตัวอีกทีในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาว่าไม่มีใครสนใจดูมันอีกแล้วใช่ไหม? นั่นเป็นเพราะมันถูกฝังอยู่ในสเปรดชีต และการอัปเดตเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการทบทวนสิ้นไตรมาสที่เร่งรีบเท่านั้น

ความไม่สอดคล้องกันนั้นคือสิ่งที่ Weekdone พยายามแก้ไข โดยการเชื่อมโยง OKRs กับการตรวจสอบประจำสัปดาห์และการอัปเดตความคืบหน้า ทำให้เป้าหมายยังคงมองเห็นได้และมีความหมายท่ามกลางงานประจำวัน

แพลตฟอร์มนี้กระตุ้นให้ทีมสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอ แบ่งปันความสำเร็จหรืออุปสรรค และปรับแนวทางเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มเบี่ยงเบน มันมีน้ำหนักเบา สม่ำเสมอ และออกแบบมาเพื่อให้กลยุทธ์อยู่ในความคิดหลักเสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone

  • จัดทำแผนผังลำดับชั้น OKR แบบภาพที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของบริษัท ทีม และบุคคล
  • เชื่อมโยงแผนรายสัปดาห์และการอัปเดตโดยตรงกับเป้าหมายรายไตรมาสเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • อัตโนมัติรายงานสถานะรายสัปดาห์ด้วยเทมเพลตที่มีอยู่และตัวเตือนความคืบหน้า
  • นำเสนอเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็ว การพูดคุยแบบตัวต่อตัว และการให้ข้อเสนอแนะพร้อมการยกย่อง
  • สนับสนุนการผสานการทำงานกับ Slack, Microsoft Teams, Google Sheets และ Jira เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • แผนฟรีรองรับผู้ใช้ได้สูงสุดเพียง 3 คนเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่เพิ่งเริ่มต้น
  • การตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานอาจรู้สึกซับซ้อนหากไม่มีการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ OKR ที่ไม่เคยใช้มาก่อน
  • การผสานรวมบางอย่าง เช่น Microsoft Teams จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่บ่อยครั้งเพื่อให้ข้อมูลซิงค์กัน

ราคาของ Weekdone

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Weekdone

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?

จังหวะการทำงานประจำสัปดาห์ช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ควรทำในขณะนั้น โดยยังคงยึดมั่นกับเป้าหมายรายไตรมาส การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างเรียบง่ายช่วยลดความวุ่นวายของสถานะ และทำให้เป้าหมายสำคัญหลายอย่างมุ่งไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน

ผู้ใช้พูดถึง Weekdone

บทวิจารณ์ G2นี้สนับสนุน:

Weekdone สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้เป้าหมายของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ในระหว่างการตั้งเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างแผนผังวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

👀 เกร็ดความรู้: ที่ Google การประเมิน OKR จะใช้มาตราส่วน 0.0–1.0 โดย"จุดที่เหมาะสมที่สุด"จะอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 เพื่อให้ทีมสามารถท้าทายตัวเองได้โดยไม่ตั้งเป้าต่ำเกินไป

3. Perdoo (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยง OKRs กับ KPIs และแผนกลยุทธ์แบบมีชีวิต)

Perdoo (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยง OKRs กับ KPIs และแผนกลยุทธ์แบบมีชีวิต): ซอฟต์แวร์ pm ที่สร้างขึ้นรอบ ๆ กระบวนการทำงานของ OKRs
ผ่านทาง Perdoo

98% ของบริษัทที่นำOKRs มาใช้กล่าวว่าเป้าหมายและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาชัดเจนขึ้น หากความชัดเจนคือสิ่งที่คุณต้องการ Perdoo จะเปลี่ยนคำสัญญานั้นให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน

Perdoo ช่วยโดยการนำกลยุทธ์, OKRs, และ KPI มาไว้บนผืนผ้าใบเดียว. คุณจะได้รับแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน, การตรวจสอบที่ง่าย, และจังหวะที่สงบซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน.

มันเชื่อมช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์ระดับสูงกับการปฏิบัติงานประจำวัน ทำให้ทีมสามารถมองเห็นได้ว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perdoo

  • แผนที่กลยุทธ์เชิงภาพและกระดาน KPI ที่เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์, OKRs, และ KPI ที่สามารถวัดได้ในมุมมองเดียว
  • ติดตาม OKRs และ KPI ควบคู่กัน จากนั้นเชื่อมโยงโครงการเพื่อให้ความคืบหน้าของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
  • การตรวจสอบรายสัปดาห์, การพูดคุยแบบตัวต่อตัว, ข้อเสนอแนะ, และการชื่นชม เพื่อรักษาความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของทีมให้คงที่
  • รายงานและการกระตุ้นเตือนที่เน้นผลลัพธ์สำคัญที่หยุดชะงักและช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที
  • การผสานรวมกับ Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Zapier และ API สำหรับการไหลของข้อมูลที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Perdoo

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เมื่อตัดสินใจว่าจะจัดโครงสร้างเสาหลักของกลยุทธ์, OKRs, และ KPI อย่างไร
  • บางขั้นตอนการทำงานอาจรู้สึกแข็งกระด้างเมื่อมีการปรับปรุงเป้าหมายหรือขยายโครงการที่ซับซ้อน
  • องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงในครั้งแรก

ราคาของ Perdoo

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $7. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $9. 68/เดือน ต่อผู้ใช้

ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ?

การเห็น KPI อยู่ข้าง ๆ OKR ช่วยให้การตัดสินใจเลือกสิ่งสำคัญได้ง่ายขึ้นเมื่อมีความต้องการที่แข่งขันกันอยู่ แผนที่กลยุทธ์ช่วยให้ทุกทีมตระหนักถึงวิธีที่งานในวันนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาว

คะแนนและรีวิวของ Perdoo

  • G2: 4. 4/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Perdoo

บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:

Perdoo มอบแพลตฟอร์มที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สำคัญในแต่ละทีม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมความรับผิดชอบ และทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน

📮 ClickUp Insight: 53% ของผู้จัดการเรียกโครงการว่าประสบความสำเร็จโดยชี้ไปที่ตัวอย่างในอดีต. นั่นอาจกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการประสานงานและการนวัตกรรม. สิ่งที่ประสบความสำเร็จในครั้งก่อนอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่, ทีมที่ต่างกัน, หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลง. หากไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจน, คนจะเดา, ความสำเร็จกลายเป็นเรื่องส่วนตัว, และผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน.

ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถกำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรร่วมกัน แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบ กำหนดจุดสำคัญ และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่ความทรงจำของความสำเร็จในอดีต

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

นี่คือสามตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ติดตาม OKR

1. monday. com

หากคุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นรอบเวิร์กโฟลว์ OKR ที่สามารถขยายจากบอร์ดไม่กี่บอร์ดไปจนถึงศูนย์กลางการทำงานเต็มรูปแบบ monday.com มอบแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย และผู้ช่วย AI เพื่อให้วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณเชื่อมโยงกับการจัดการโครงการในชีวิตประจำวัน

2. รังผึ้ง

หากเป้าหมายของคุณคือการดำเนินโครงการที่ราบรื่นและชัดเจนด้วยพลังของ AI Hive ทำให้การเปลี่ยน OKRs เป็นงาน การจัดเส้นทางงานเพื่อการตรวจสอบ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่มีสิ่งรบกวนเพิ่มเติม

3. Wrike

จินตนาการถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่การตลาด ผลิตภัณฑ์ และการขายใช้ไทม์ไลน์เดียวกัน คำขอเข้ามาเป็นงานที่มีโครงสร้างชัดเจน หลักฐานการตรวจสอบผ่านกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจน และมุมมองของงานแสดงให้เห็นว่าใครมีความสามารถในการทำงาน

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก Wrike ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์จากหลายทีมได้

🧠 คุณรู้หรือไม่: Microsoft ได้เข้าสู่ตลาด OKRด้วยการเข้าซื้อกิจการ Ally.io ในปี 2021และต่อมาได้เปิดตัว Viva Goals โดยผสาน OKR เข้ากับ Microsoft Teams เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

วิธีจัดการหลายความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ (เคล็ดลับ + แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)

เมื่อทุกอย่างรู้สึกเร่งด่วน การกลับมาที่สิ่งที่สำคัญจะช่วยให้คุณมีสมาธินี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการโครงการและงานที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันได้ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี

  • ✅ เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณด้วยการยึดมั่นกับเป้าหมายเดียว จากนั้นเลือกงานเล็กๆ สามอย่างที่จะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์สำคัญนั้น
  • ✅ เมื่อมีงานใหม่เข้ามา ให้จัดลำดับความสำคัญระหว่างงานสำคัญกับงานเร่งด่วน กำหนดเวลาสำหรับงานที่สามารถรอได้ มอบหมายงานที่ผู้อื่นสามารถรับผิดชอบได้ และปฏิเสธงานที่เหลืออย่างสุภาพ เพื่อให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณยังคงเป็นจุดโฟกัส
  • ✅ กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนต่อคน จำกัดการทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนเริ่มงานใหม่ และระบุอุปสรรคที่ขัดขวางตั้งแต่เนิ่นๆ การมีงานค้างน้อยลงจะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น
  • ✅ ทำให้ความคืบหน้าเป็นรูปธรรมด้วยมุมมองเดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้และแถบแสดงความคืบหน้าแบบง่าย ๆ; ความคืบหน้าที่แสดงแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและทำให้การสนทนาเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
  • ✅ ปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิโดยการบล็อกเวลาเงียบและรวบรวมข้อความไว้ด้วยกัน ใช้การตรวจสอบสั้น ๆ แทนการประชุมสถานะที่ยาวนาน เพื่อให้ความสนใจอยู่กับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ
  • ✅ สัปดาห์ละสองครั้ง ทำการทบทวนและปรับเป้าหมายการทำงาน: อัปเดตความคืบหน้าของ OKR ปรับลำดับความสำคัญ จัดทำรายการสิ่งที่ยังไม่ทำสำหรับไอเดียที่ดีที่สามารถรอได้ และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ เพื่อรักษาแรงผลักดัน

👀 คุณรู้หรือไม่? ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ประมาณ384% ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

ทำ OKR ของคุณให้สำเร็จเมื่อคุณใช้ ClickUp

หากคู่มือนี้มีสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำไว้ ก็คือเป้าหมายจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับงานเท่านั้น เราได้ตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดและระบุจุดเด่นของเครื่องมือการจัดการโครงการต่างๆ

Weekdone ช่วยให้ OKRs อยู่ในบทสนทนาประจำสัปดาห์ Perdoo เชื่อมโยง OKRs กับสุขภาพ KPI และแผนที่กลยุทธ์ที่ชัดเจน ClickUp ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

แพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพนี้ช่วยปิดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการปฏิบัติ เป้าหมายอยู่เคียงข้างกับงาน แดชบอร์ดแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และ ClickUp Brain สามารถแนะนำ OKR จากเอกสารกลยุทธ์และร่างการอัปเดตของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาในการขับเคลื่อนงานมากขึ้นและลดเวลาในการติดตามสถานะ

สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ, ClickUp รู้สึกเหมือนเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุดจากเป้าหมายสู่ความสำเร็จ. ✨

ในการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดจะสนับสนุนการติดตาม OKR การตั้งเป้าหมาย และกระบวนการ OKR ผ่านแพลตฟอร์ม OKR ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและรักษาความมุ่งเน้น

พวกเขาทำให้เป้าหมายสอดคล้องกัน เชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคลและทีม ส่งการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ และช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยความสามารถด้าน OKR ที่แข็งแกร่ง การติดตามเป้าหมาย และเทมเพลต OKR ที่พร้อมใช้งาน ทีมที่ทำงานแบบ Agile สามารถปรับกระบวนการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงสอดคล้องกันเพื่อการเติบโต

ลงทะเบียนบน ClickUpทันทีหากคุณพร้อมที่จะลองใช้!