10 หนังสือที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2025

คุณเคยสงสัยไหมว่ามีคนกี่คนที่สามารถทำเครื่องหมายเป้าหมายของตนว่า 'เสร็จแล้ว' ได้อย่างมีความสุข? อะไรคือความลับของพวกเขา?
เป็นที่ทราบกันดีว่าเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ช่วยหลีกเลี่ยงความผิดหวัง และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกัน เป้าหมายที่ไม่สมจริงอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจจนเกินไปและนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเท็กซัสพบว่าผู้ประกอบการที่ท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะประสบความสำเร็จและเจริญเติบโต. เคล็ดลับคืออะไร? การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้.
นั่นคือ พลัง ของการตั้งเป้าหมาย แต่คุณจะตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้อย่างไร?
เราได้ค้นหาอย่างละเอียดบนชั้นหนังสือเพื่อค้นหาหนังสือ 10 เล่มที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมาย. เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณตั้งเป้าหมายที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่ค้างอยู่.
มาทำให้ปีนี้ปีที่ดีที่สุดของคุณกันเถอะ
10 หนังสือตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
1. 7 นิสัยสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น โดย สตีเฟน โควีย์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีเฟน โควีย์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 12 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 447
- คะแนน 4. 8/5 (Amazon) 4. 6/5 (Goodreads)
เคยปรารถนาที่จะมีคู่มือที่สามารถช่วยคุณปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิต นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพหรือไม่? หนังสือเล่มนี้มอบสิ่งที่คุณต้องการไว้แล้ว
7 นิสัยสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น เป็นหนังสือคลาสสิกที่เหนือกาลเวลาและมีอิทธิพลอย่างมาก เขียนโดย สตีเฟน อาร์ โควีย์ หนังสือเล่มนี้นำเสนอ 7 นิสัยพื้นฐานในการสร้างจิตใจที่มีหลักการและเชิงรุก
หนังสือเล่มนี้มากกว่าการรวบรวมคำแนะนำช่วยเหลือตนเอง; มันคือคู่มือแบบองค์รวมสำหรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาตนเอง. แนวทางของโคฟีย์ช่วยผู้อ่านให้เป็นผู้ที่มีความริเริ่ม, มองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจน, และจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือกำลังเดินทางสู่การค้นพบตัวเอง หนังสือเล่มนี้มอบแผนที่นำทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
"คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังด้วยเจตนาที่จะเข้าใจ แต่ฟังด้วยเจตนาที่จะตอบกลับ"
ประเด็นสำคัญ:
- ชาร์จพลังอย่างสม่ำเสมอ – การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนคือกุญแจสำคัญสู่ประสิทธิภาพในระยะยาว
- ควบคุมชีวิตของคุณด้วยการเป็นผู้ที่มีความริเริ่มและรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ
- จินตนาการถึงอนาคตที่คุณต้องการ จัดการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นั้น และหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนโดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณเชื่อมต่อกับผู้อื่นและกับตัวเองอย่างไร เป็นหนังสือที่ดีสำหรับทุกคนที่พร้อมจะปรับตัวและเติบโตตามสถานการณ์ สถานการณ์ และสิ่งที่เลวร้ายกว่าในชีวิต"
2. ปีที่ดีที่สุดของคุณ โดย ไมเคิล ไฮแอท
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไมเคิล ไฮแอท
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 271
- คะแนน: 3. 8/5 (Goodreads) 4. 6/5 (Amazon)
การได้พบกับ ปีที่ดีที่สุดของคุณ รู้สึกเหมือนเป็นการเปิดเผย. คู่มือแบบไม่เสียเวลาของไมเคิล ฮายแอท เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่เหนื่อยกับการเห็นเป้าหมายใหญ่ถูกทิ้งไว้ในความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน.
ไฮแอท ผู้เขียนที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ ทำให้เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณง่ายขึ้นด้วยแผนห้าขั้นตอนที่เน้นความชัดเจน แรงจูงใจ และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ความสามารถของไฮแอทในการแยกกลยุทธ์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ชัดเจนตลอดทั้งเล่ม ขณะที่เขาแบ่งปันระบบทรงพลังที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและกรณีศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณ
- เอาชนะอุปสรรค
- ระบุสิ่งที่กำลังขัดขวางคุณอยู่
- บรรลุเป้าหมายของคุณโดยไม่ยอมแพ้ต่อความอยากที่จะล้มเลิก
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่มีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ—ถึงเวลาสำหรับปีที่ดีที่สุดของคุณแล้ว
"หนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่สุดที่เราไม่ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายของเราคือเราสงสัยว่าเราสามารถทำได้ เราเชื่อว่ามันอยู่ไกลเกินเอื้อม"
ประเด็นสำคัญ:
- ทำงานใน 10 ด้านสำคัญของชีวิตพร้อมกันเพื่อการเดินทางที่รอบด้านสู่ความสำเร็จ โดยพึ่งพาพันธมิตรที่ดีในชีวิต
- เอาชนะอุปสรรคทางจิตใจอย่างมีกลยุทธ์และเติบโตด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลวในอดีต
- ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ และใช้วิธีการ น้อยแต่บ่อย เพื่อให้บรรลุผลมากขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ไม่ว่าคุณจะเลือกติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้ ควรนำไปใช้ในโรงเรียนเพื่อสอนเด็กๆ ให้รู้จักการสะท้อนคิด ปรับตัว กำหนดเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในชีวิต อย่าเพียงแค่อ่าน แต่จงลงมือทำ"
3. เป้าหมายที่ชัดเจนโดย มาร์ค เมอร์ฟี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาร์ค มัลลี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 192
- คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้พลิกโฉมการตั้งเป้าหมายและกระตุ้นให้คุณละทิ้งแนวทางเดิม ๆ แล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่มาจากหัวใจและท้าทาย เพื่อปลดล็อกความสำเร็จอันน่าทึ่ง
มาร์ค เมอร์ฟี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำและผู้อยู่เบื้องหลัง Leadership IQ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับการสร้างเป้าหมายที่เชื่อมโยงทางอารมณ์ กระตุ้นสมอง และผลักดันคุณออกจากเขตความสบายใจ
รับ GPS กำหนดเป้าหมายนี้และเริ่มต้นการเดินทางเพื่อหลุดพ้นจากความธรรมดา
"ในเกือบทุกกรณีที่สามารถบรรลุความยิ่งใหญ่ได้ คือเป้าหมายที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจและความมุ่งมั่น – ไม่ใช่ทางกลับกัน"
ประเด็นสำคัญ:
- เข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการไปถึงระดับที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจ, อาชีพ, และชีวิตของคุณ
- จงเชื่อมั่นว่าการบรรลุเป้าหมายของคุณคือความจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือก
- จินตนาการเทคนิคต่างๆ ในใจของคุณเพื่อเริ่มบรรลุเป้าหมายด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะตั้งเป้าหมายอย่างไร หากคุณมีปัญหาส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานเกี่ยวกับการบรรลุสิ่งที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้คือทองคำแท้ล้วนๆ นี่คือการศึกษาที่ทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามไม่ควรพลาด"
4. The Desire Map โดย Danielle LaPorte
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แดเนียล ลาปอร์ต
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
เคยรู้สึกเหมือนคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายและทำสิ่งที่อยู่ในลิสต์ความฝันของคุณอยู่ตลอดเวลา แต่สุดท้ายก็รู้สึกไม่มีความสุขหรือไม่? เดอะ เดซิเร มัพ ของแดเนียล ลาปอร์ต คือตั๋วของคุณสู่การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและมุ่งเน้นไปที่หัวใจของคุณ
ในหนังสือเล่มนี้ ลาพอร์ทนำเสนอเครื่องมือวางแผนชีวิตที่เติมเต็มและพร้อมจะพลิกมุมมองของคุณต่อการตั้งเป้าหมายอย่างสิ้นเชิง เธอเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลอย่างไม่ปิดบัง พร้อมสอดแทรกอารมณ์ขันที่อบอุ่นและจริงใจ มุ่งเน้นการค้นหาความรู้สึกที่คุณต้องการอย่างชัดเจน ผ่านแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ การดูแลร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ และจิตวิญญาณ
ในที่สุด คุณจะเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การวางแผนวัน สัปดาห์ หรือเดือนของคุณเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการรู้สึกยอดเยี่ยมและสร้างสิ่งที่น่าทึ่งในทุกมุมของชีวิตคุณ
"คุณไม่สามารถเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้เสมอไป แต่คุณสามารถเลือกความรู้สึกของคุณต่อสิ่งนั้นได้เสมอ"
- จุดประกายชีวิตของคุณด้วยความปรารถนา แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการกระทำของคุณ
- เชื่อใจในความรู้สึกของคุณเพื่อนำทางคุณผ่านการตัดสินใจที่ซับซ้อนในชีวิต และก้าวข้ามจุดอ่อนด้วยการยอมรับตนเอง
- ยอมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในชีวิต และหลีกเลี่ยงการไล่ตามเป้าหมายที่นำมาซึ่งความวิตกกังวล
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางการเยียวยาของฉัน ฉันรักความชัดเจนที่ฉันได้รับจากการกำหนดว่าฉันต้องการรู้สึกอย่างไรในทุกด้านของชีวิต"
5. สิ่งเดียวที่สำคัญ โดย แกรี่ เคลเลอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แกรี่ เคลเลอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
ลองนึกภาพว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่อธิบายความสำเร็จให้เข้าใจง่ายด้วยกฎทองข้อเดียว: มุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียวที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แทนที่จะทำงานหนักเพียงอย่างเดียว
นั่นแหละคือสิ่งที่หนังสือ "The ONE Thing" โดย Gary Keller ทำได้ Keller ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยเคล็ดลับของเขาในการตัดผ่านเสียงรบกวนและบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นด้วยการทำน้อยลง
หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ลืมการทำงานหลายอย่างพร้อมกันไปได้เลย—ผู้เขียนโต้แย้งว่านั่นเป็นเพียงความเชื่อผิด ๆ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขาได้นำเสนอวิธีการในการระบุและพิชิต สิ่งเดียว ที่สำคัญสำหรับคุณ
ดังนั้น หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับเป้าหมายที่ยุ่งเหยิงและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รายได้ อำนาจ และความพึงพอใจในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ หนังสือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ
"ไม่ใช่ว่าเรามีเวลาน้อยเกินไปที่จะทำทุกสิ่งที่เราต้องทำ แต่เป็นเพราะเรารู้สึกว่าจำเป็นต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปในเวลาที่เรามี"
ประเด็นสำคัญ:
- ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณ ควร ทำมากกว่าสิ่งที่คุณ สามารถ ทำได้ และสร้างลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจคุณค่าของความก้าวหน้าส่วนบุคคลผ่านการพัฒนาที่ดีและมั่นคงของนิสัยที่ดี. เริ่มต้นการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานที่สามารถจัดการได้เพื่อสร้างโมเมนตัม.
- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง—ความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีส่วนช่วยในการเติบโต
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบ และต้องบอกว่าฉันไม่เคยอ่านอะไรแบบนี้มาก่อนเลย สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ได้เปลี่ยนมุมมองของฉันไป และฉันวางแผนที่จะนำไปใช้ทุกวันเพื่อทำงานไปสู่ภาพอนาคตที่ฉันวาดฝันไว้"
6. ประสบความสำเร็จ โดย ไฮดี แกรนท์ ฮัลวอร์สัน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไฮดี แกรนท์ ฮัลวอร์สัน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 9 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 304
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
ในหนังสือเล่มนี้ ดร.ไฮดี แกรนท์ นักจิตวิทยาสังคม ได้ดำดิ่งสู่ศาสตร์เบื้องหลังการบรรลุเป้าหมาย เธอได้ทำลายความเชื่อผิด ๆ และนำเสนอกลยุทธ์เพื่อรักษาแรงจูงใจ
หนังสือเล่มนี้สอนให้คุณตั้งเป้าหมายเพื่อไล่ตามอย่างไม่ลดละ แม้ในยามเผชิญอุปสรรค นอกจากนี้ยังให้ขั้นตอนที่จัดการได้เพื่อสร้างพลังใจ เสริมความแข็งแกร่งเหมือนกล้ามเนื้อ เคล็ดลับที่ระบุไว้ในหนังสือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเป้าหมายส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ ครู โค้ช และนายจ้าง
"คนที่มุ่งมั่นในการเติบโตมักจะทำผลงานได้ดีที่สุด เพราะพวกเขามีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับความท้าทายมากกว่า"
ประเด็นสำคัญ:
- มองการควบคุมตนเองเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีวินัยทุกวันเพื่อชี้นำการกระทำไปสู่เป้าหมายของคุณ
- ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งท้าทายแต่สามารถบรรลุได้เพื่อความพึงพอใจในระยะยาวและการบรรลุเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ
- เปลี่ยนโฟกัสจากการฝันกลางวันไปสู่การกระทำที่สามารถทำได้, จำลองความสำเร็จในใจเพื่อการเตรียมตัวที่ดีขึ้น และเชื่อมั่นในความสามารถของคุณเพื่อความมั่นใจที่แท้จริง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันรู้สึกขอบคุณมากกับการไหลลื่นของหนังสือเล่มนี้ ที่เริ่มต้นด้วยการช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและวิธีคิดของคุณ จากนั้นจึงไปสู่กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายหลังจากที่คุณมีความเข้าใจว่าอะไรใช้ได้ผล/ไม่ได้ผลสำหรับคุณ หนังสือแบบนี้ช่วยฟื้นฟูชื่อเสียงของคู่มือพัฒนาตนเอง"
7. เป้าหมาย! โดย ไบรอัน เทรซี่
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไบรอัน เทรซี่
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
เป้าหมาย! คือคู่มือของคุณในการเปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นความสำเร็จ
นี่ไม่ใช่หนังสือตั้งเป้าหมายทั่วไป—หนังสือสร้างแรงบันดาลใจเล่มนี้เป็นกรอบแนวคิดพร้อมคู่มือปฏิบัติจริงจากนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองมากประสบการณ์ แนวทางตรงไปตรงมาของเทรซี่มอบกลยุทธ์สู่การก้าวข้ามขีดจำกัด พร้อมเจาะลึกจิตวิทยาเบื้องหลังการบรรลุเป้าหมายของคุณ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแบบฝึกหัดที่นำไปใช้ได้จริง ครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่ทักษะการบริหารเวลาไปจนถึงการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยสไตล์ที่น่าสนใจ สร้างแนวทางที่มีโครงสร้างและปฏิบัติได้จริงในการเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นความจริงด้วยการบรรลุเป้าหมาย
"ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสำเร็จและความสุขคืออารมณ์ด้านลบทุกรูปแบบ"
ประเด็นสำคัญ:
- ใช้พลังแห่งจิตใจของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและขจัดความคิดเชิงลบ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการตั้งเป้าหมายของคุณ
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายพร้อมกำหนดเส้นตาย โดยให้สอดคล้องกับการกระทำของคุณกับความปรารถนาของคุณ
- ยอมรับความล้มเหลว เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้า และควบคุมชีวิตของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ถูกนำเสนออย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายมาก การทบทวนด้วยตนเองสั้น ๆ ที่ท้ายแต่ละบทช่วยในการตั้งเป้าหมาย ทำความเข้าใจจุดแข็งของตนเอง และระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
8. คิดแล้วรวย โดย นโปเลียน ฮิลล์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นโปเลียน ฮิลล์
- ปีที่ตีพิมพ์: 1937
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 9 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 320
- คะแนน 4. 8/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
ในปี 1937 นโปเลียน ฮิลล์ ได้ปล่อยหนังสือที่ยอดเยี่ยมซึ่งยังคงสั่นสะเทือนวงการสร้างแรงบันดาลใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ นี่ไม่ใช่แผนการ รวยทางลัด แบบทั่วไป แต่เป็นคู่มือสู่ความสำเร็จที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันเช่นเดียวกับในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่
Hill นำเสนอเส้นทางสู่ความสำเร็จทางการเงินแบบทีละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ความคิดเชิงบวกเล็กน้อย และการลงมือทำอย่างมาก และเดาอะไรได้ไหม? เขาไม่ได้คิดค้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเอง เขาได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากเศรษฐีมากกว่า 500 คน รวมถึงบุคคลสำคัญอย่าง Thomas Edison และ Henry Ford
ผู้เขียนเน้นย้ำว่าความสำเร็จในการปลดบล็อกนั้นต้องการมากกว่าความปรารถนา มันต้องการความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง คุณต้องตรวจสอบทัศนคติของคุณต่อเป้าหมาย
การอ่านที่ให้ความรู้จะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จด้วยขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และช่วยให้คุณตระหนักว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นมาจากมิตรภาพที่ยั่งยืน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสันติสุขภายในใจ
"เมื่อความพ่ายแพ้มาถึง จงยอมรับมันว่าเป็นสัญญาณว่าแผนการของคุณยังไม่มั่นคง จงสร้างแผนใหม่ขึ้นมา แล้วออกเดินทางอีกครั้งสู่เป้าหมายอันเป็นที่ปรารถนาของคุณ"
ประเด็นสำคัญ:
- เริ่มล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่ฉลาดเพื่อบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสร้างความปรารถนาที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะอุปสรรค
- ใช้คำพูดเชิงบวก ยอมรับพลังของจิตใต้สำนึก และรักษาทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้เพื่อความมุ่งมั่น
- เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของคุณสำหรับความสำเร็จ ด้วยการยืนยันศรัทธาในตนเองอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"นี่คือหนังสือที่ต้องมีสำหรับทุกคน เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนทุกวัย แนวคิดมีค่าเกินกว่าจะประเมินได้ และบุคคลนั้นจำเป็นต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อฝังแนวคิดเหล่านี้ลงในจิตใต้สำนึกของคุณ"
9. ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ โดย ชอว์น อาชอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ชอว์น อาชอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 240
- คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในแนวทางของเราต่อความสำเร็จ
ในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับความสำเร็จส่วนบุคคล อาคอร์ให้เหตุผลว่าการไล่ตามความสำเร็จอย่างโดดเดี่ยวจะจำกัดศักยภาพของคุณ นำไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกโดดเดี่ยว
จากการดึงข้อเท็จจริงจากประสาทวิทยา จิตวิทยา และบิ๊กดาต้า อาคอร์เปิดเผยว่าศักยภาพของคุณไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความสำเร็จของคุณเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากวิธีที่คุณมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคนรอบข้างด้วย
ดังนั้น หากคุณต้องการใช้พลังแห่งความสำเร็จร่วมกันเพื่อความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและความสุข หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ
"ด้วยการปฏิเสธแสงแห่งคำชมเชย เราดับมันลง ด้วยการเบี่ยงเบนแสงไปยังผู้อื่น เราขยายมันให้ยิ่งใหญ่"
ประเด็นสำคัญ:
- เพิ่มความสำเร็จของคุณด้วยการร่วมมือกับผู้อื่น—นี่ไม่ใช่การแข่งขัน—นี่คือการร่วมมือ!
- เติบโตสูงขึ้นด้วยการล้อมรอบตัวเองด้วยอิทธิพลเชิงบวกและหลากหลาย โดยทำให้พวกเขาเป็นทีมสนับสนุนการเติบโตของคุณ และเข้าสู่กรอบความคิดเพื่อการเติบโต
- นำการเปลี่ยนแปลง! รับรู้พลังของคุณ และอย่าลืมแบ่งปันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันรักหนังสือเล่มนี้! หลายๆ แนวทางในการบริหารจัดการในปัจจุบันดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของคุณต่อบริษัทในฐานะบุคคลหนึ่ง แต่ในหนังสือเล่มนี้ ชอว์นโต้แย้งว่าทุกคนทำงานเป็นทีม และเราควรพยายามสร้างทีมระดับโลก ไม่ใช่หา พนักงานระดับโลก"
10. ศิลปะแห่งการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด โดย อนิสา มาร์คู
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อนิสซา มาร์คู
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 1 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้นภายใน
- จำนวนหน้า: 51
- คะแนน 3. 9/5 (Amazon) 3. 4/5 (Goodreads)
ในโลกที่ทุกคนปรารถนาการเติบโตส่วนบุคคลศิลปะแห่งการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด โดยอนิสา มาร์คู มอบวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับคุณ ราวกับมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญศิลปะการตั้งเป้าหมายคอยดูแลคุณอยู่ตลอดเวลา
ด้วยแนวทางที่เรียบง่ายและปฏิบัติได้จริง มาร์คูช่วยให้คุณค้นพบความสำเร็จและความสมหวังด้วยการไขความลับของกระบวนการตั้งเป้าหมาย หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทีละขั้นตอน:
- การถามคำถามสำคัญกับตัวเอง
- การเขียนมันลงไป
- การมองเห็นภาพรวม
- การค้นหาแรงจูงใจภายใน—เหตุผล ของคุณ
มาร์คูแนะนำกรอบการทำงาน SMART ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง – ระบุชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และทันเวลา – ซึ่งทำให้การตั้งเป้าหมายที่ชาญฉลาดเป็นไปได้และสนุกสนาน
"ทุกนาทีของทุกวันต้องมีการวางแผนไว้ หากไม่เช่นนั้นสิ่งต่าง ๆ จะควบคุมไม่ได้อย่างรวดเร็ว" – อนิสซา มาร์คู
ประเด็นสำคัญ:
- เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SMART และวิธีการสร้างเป้าหมายหนึ่งเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
- ให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย และทำให้กระบวนการนี้เป็นนิสัย
- แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยและกำหนดเวลา พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในอนาคต มอบแนวคิดในการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของคุณ แม้จะเป็นหนังสือเล่มสั้น แต่เต็มไปด้วยข้อคิดที่มีคุณค่า"
