ChatGPT Voice กับ Whisper AI: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
23 กันยายน 2568

OpenAI ผู้นำด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้นำเสนอเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

โหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper AI มาจากบริษัทเดียวกัน แต่จัดการการประมวลผลเสียงจากมุมมองที่ตรงข้ามกัน

ในขณะที่แบบแรกช่วยในการสนทนาแบบเรียลไทม์ แบบหลังเป็นโมเดลการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติที่แปลงเสียงเป็นข้อความ

ด้วยคู่มือ ChatGPT Voice vs. Whisper AI นี้ มาดูความสามารถที่แตกต่างกันของพวกมันและดูว่าเทคโนโลยีแต่ละอย่างเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่ใช้เสียงในปัจจุบันอย่างไร

เป็นโบนัส เราขอแนะนำเครื่องมืออีกหนึ่งตัว ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบภายในองค์กรของเรา ที่สามารถแปลงการถอดเสียงให้กลายเป็นกิจกรรมได้

โหมดเสียงของ ChatGPT คืออะไร?

ChatGPT: เสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI
ผ่านทางChatGPT

โหมดเสียงของ ChatGPT เป็นคุณสมบัติของ ChatGPT ที่ให้คุณ สนทนาด้วยเสียง กับแชทบอท AI แบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ คุณสามารถสนทนาด้วยเสียงต่อไปในพื้นหลังขณะใช้แอปอื่นหรือแม้กระทั่งเมื่อหน้าจอโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่

ใช้เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามของคุณ, คิดค้นไอเดีย, หรือเพียงเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อผ่านการสนทนาแบบธรรมชาติ

รองรับเสียงมากกว่าสองโหลภาษาและมีเสียงออกเก้าแบบที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติของโหมดเสียง ChatGPT

โหมดเสียงเปลี่ยนจากการสนทนาแบบข้อความเป็นเสียงตามแบบดั้งเดิมไปสู่การโต้ตอบที่มีความเป็นธรรมชาติและรับรู้อารมณ์ได้ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้มันโดดเด่น

คุณสมบัติที่ 1: การจัดการการขัดจังหวะ

โหมดเสียงขั้นสูงใน ChatGPT สามารถปรับการตอบสนองระหว่างสนทนาได้หากคุณขัดจังหวะขณะที่มันกำลังตอบกลับอยู่ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นมากในการเพิ่มรายละเอียดใหม่หรือถามคำถามเพิ่มเติมโดยไม่ต้องรอ

แทนที่จะรีบพูดแทรก การพูดยังช่วยให้คุณสามารถหยุดพักได้นานขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดของคุณ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปฏิบัติตามกฎ 3 วินาทีเสมอเมื่อใช้เทคโนโลยีเสียงใด ๆ เมื่อคุณหยุดชั่วคราว 2-3 วินาทีหลังจากถามคำถามที่ซับซ้อน จะช่วยให้ AI มีเวลาประมวลผลบริบทและให้คำตอบที่รอบคอบมากขึ้น

คุณสมบัติ #2: การเก็บรักษาบริบท

การเก็บรักษาบริบทของ ChatGPT ทำงานได้ทั้งการโต้ตอบด้วยเสียงและข้อความ เมื่อคุณสลับระหว่างข้อความและเสียงภายในหัวข้อเดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรายละเอียดอีกครั้ง ระบบจะรับรู้ความแตกต่างและเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังอ้างถึง

ไม่เหมือนกับเครื่องมืออย่าง Siri และ Alexa ที่มีช่วงเวลาการจดจำข้อมูลสั้นกว่า โหมดเสียงของ ChatGPT จะรักษาบริบทตลอดการใช้งานของคุณ (แม้ว่าจะใช้งานต่อเนื่องเป็นชั่วโมงก็ตาม)

คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการโต้ตอบแบบภาพ

แชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

บนแอปพลิเคชันมือถือของ ChatGPT คุณสามารถรวมคำสั่งเสียงกับเนื้อหาภาพได้ การตั้งค่าขั้นสูงนี้ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอของคุณ, อัปโหลดวิดีโอ, หรือชี้กล้องของคุณไปยังวัตถุได้โดยตรง การผสมผสานระหว่างภาพและเสียงนี้เปิดโอกาสให้เกิดสถานการณ์การแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างเช่น,

  • แชร์สเปรดชีตผ่านการแชร์หน้าจอและขอให้ ChatGPT ช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสูตร
  • อัปโหลดสัญญา PDF และหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะผ่านการโต้ตอบด้วยเสียง
  • ชี้กล้องไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย และอธิบายปัญหาด้วยวาจา (ในหลายภาษา) เพื่อคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

👀 คุณรู้หรือไม่? LLMs กำลังเสนอหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ Claude ให้ประมาณ 200,000 โทเค็น, GPT-4-turboสูงสุดถึง 128,000, และ Gemini ประมาณ 2 ล้านโทเค็น

ราคาของโหมดเสียง ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

(รวมอยู่ในแผน ChatGPT ที่แตกต่างกันแล้ว และไม่มีราคาแยก)

WhisperAI คืออะไร?

ผ่านทางOpenAI

Whisper เป็นระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ที่แปลงเสียงพูดหรือไฟล์บันทึกเสียงให้เป็นข้อความตัวอักษร ฝึกฝนด้วยข้อมูลที่มีผู้ควบคุมมากกว่า 680,000 ชั่วโมงในหลายภาษาและหลายภารกิจ โมเดลโอเพนซอร์สนี้ เน้นเฉพาะความแม่นยำในการถอดเสียง

ด้วยข้อมูลก่อนการฝึกอบรมหนึ่งในสามที่เป็นหลายภาษา Whisper สามารถจดจำและถอดเสียงได้มากกว่า 99 ภาษาด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง ระบบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งแม้ในกรณีของเสียงคุณภาพต่ำที่มีผู้พูดหลายคนและเสียงรบกวนในพื้นหลัง

คุณสมบัติของ Whisper

นี่คือคุณสมบัติหลักของ Whisper ที่ทำให้เป็นเทคโนโลยีการถอดเสียงพูดเป็นข้อความที่โดดเด่น

คุณสมบัติ #1: โอเพนซอร์ส

Whisper เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบโอเพนซอร์สที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งาน เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถเข้าถึงโค้ดทั้งหมดและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะสำหรับการนำไปใช้งาน

เครื่องมือนี้ยังให้เอกสารประกอบที่ครอบคลุม นักพัฒนาสามารถตรวจสอบวิธีที่โมเดลประมวลผลเสียง เข้าใจตรรกะการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้โดยตรงในโค้ดต้นฉบับ

คำเตือน:มีรายงานว่าWhisper สร้างเงื่อนไขทางการแพทย์หรือการรักษาที่ไม่มีอยู่จริง ผลข้างเคียงที่ไม่เป็นความจริง คำกล่าวอ้างทางเชื้อชาติหรือประชากรศาสตร์ บางครั้งมีเนื้อหาที่รุนแรง และแม้กระทั่งวลีสุ่ม เช่น "ขอบคุณที่รับชม!" เพื่อเติมเต็มช่วงว่างในข้อมูลที่ป้อนเข้า

คุณสมบัติที่ 2: โฮสติ้งในท้องถิ่น

Whisper สามารถติดตั้งได้ทั้งในเครื่องและบนคลาวด์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดเสียงไฟล์ออดิโอได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์และปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR

อย่างไรก็ตาม การปรับใช้ Whisper ในระดับท้องถิ่นต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GPU ประสิทธิภาพสูงเพื่อความเร็วในการประมวลผลที่เหมาะสมที่สุด

คุณสมบัติ #3: ปรับแต่งเสียงกระซิบ

Whisper ช่วยให้คุณฝึกโมเดลการแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับกรณีการใช้งานและชุดข้อมูลเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ใช้ทรัพยากรมาก ในการปรับแต่งโมเดล คุณต้องเตรียมชุดข้อมูลเสียงสำหรับฝึกฝน พร้อมคำอธิบายประกอบ

คุณสมบัติการปรับแต่งอย่างละเอียดมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการคำศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น การถอดเสียงสำหรับสาขาการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย หรือการโทรสนับสนุนลูกค้า

วิธีการทำงานของ Whisper

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Whisper ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลเสียง 680,000 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับการฟังต่อเนื่อง 77 ปี ตั้งแต่พอดแคสต์ไปจนถึงการบรรยาย และการสนทนาไปจนถึงการสัมภาษณ์ Whisper ได้รับการฝึกฝนจากเสียงที่หลากหลายและหลายภาษาที่รวบรวมจากเว็บ

การตั้งราคาแบบกระซิบ

Whisper ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์แบบหลายรูปแบบที่มีความหน่วงต่ำได้ ราคาสำหรับโทเคน API 1 ล้านโทเคนประกอบด้วย:

  • GPT-4o: $40.00 สำหรับโทเคนอินพุต, $2.50 สำหรับโทเคนอินพุตที่เก็บไว้ในแคช, และ $80.00 สำหรับโทเคนเอาต์พุต
  • GPT-4o mini: $10 สำหรับโทเค็นอินพุต, $0. 30 สำหรับโทเค็นอินพุตที่เก็บไว้ในแคช, และ $20 สำหรับโทเค็นเอาต์พุต

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude

การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่ต่ำกว่าอาจเกิดจากเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ

ClickUp นำสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกมาให้คุณClickUp Brainคือผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้อีกด้วย!

โหมดเสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

โหมดเสียงของ ChatGPT ช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบธรรมชาติผ่านการสนทนาด้วยเสียง ในทางกลับกัน Whisper เป็นระบบถอดเสียงพูดเป็นข้อความที่ออกแบบมาเพื่อแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่เขียนเท่านั้น

ในขณะที่หนึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับการสนทนา อีกหนึ่งทำหน้าที่ถอดความข้ามหลายภาษา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสอง:

คุณสมบัติโหมดเสียง ChatGPTWhisper AI
แบบจำลองการโต้ตอบการสนทนาแบบสองทางพร้อมการตอบกลับด้วยเสียงการจดจำเสียงทางเดียวเพื่อการแปลงข้อความเป็นข้อความ
การรองรับภาษารองรับมากกว่า 30 ภาษา พร้อมเสียงสังเคราะห์ที่เป็นธรรมชาติจดจำและถอดเสียงได้มากกว่า 99 ภาษาอย่างแม่นยำ
ประเภทการตอบกลับสร้างเสียงตอบกลับพร้อมบันทึกบทสนทนาสร้างข้อความที่เขียนออกมาเท่านั้น
ความเข้มข้นของทรัพยากรการประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่ต้องการทรัพยากรในเครื่องน้อยที่สุดต้องการ GPU ประสิทธิภาพสูงสำหรับการประมวลผลในเครื่องที่ดีที่สุด
การฝึกอบรมโมเดลการสนทนาที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า ไม่สามารถปรับแต่งได้โมเดลที่ปรับแต่งได้สำหรับคำศัพท์เฉพาะทาง
การจัดการเสียงรบกวนพื้นหลังประสิทธิภาพที่ดีในสภาพแวดล้อมการสนทนาแม่นยำแม้ในคุณภาพเสียงที่ไม่ดี
ความซับซ้อนของการบูรณาการการผสานระบบ API อย่างง่ายพร้อมระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานการผสานรวม Whisper AI ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับการติดตั้งในเครื่อง
รองรับผู้พูดหลายคนออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้คนเดียวเทคโนโลยีการจดจำเสียงขั้นสูงที่สามารถแยกแยะและถอดเสียงจากผู้พูดหลายคน
การตั้งค่าโซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที; สามารถใช้งานได้โดยตรงใน ChatGPT เช่นกันต้องตั้งค่าด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน Cloud หรือแอปพลิเคชันในเครื่อง

คุณสมบัติ #1: ฟังก์ชันการรู้จำเสียงพูด

โหมดเสียงของ ChatGPT ประมวลผลเสียงที่คุณพูดและตอบสนองด้วยเสียงที่ออกทางเสียง มันเป็นระบบหลายรูปแบบ เข้าใจภาษาธรรมชาติของคุณ และสามารถจัดการกับการขัดจังหวะและเสียงรบกวนในพื้นหลังได้

คุณยังได้รับบทสนทนาในรูปแบบข้อความในเธรด ChatGPT ของคุณด้วย อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของข้อความที่ถอดความนี้อาจแตกต่างกันไป

Whisper, ในทางกลับกัน, ทำหน้าที่เป็นระบบการจดจำเสียงแบบทางเดียว. มันแปลงไฟล์เสียงหรือเสียงสดให้กลายเป็นข้อความที่เขียนอย่างถูกต้อง.

🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT Voice Mode โดดเด่นด้วยความสามารถในการสนทนาแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Whisper จำกัดการใช้งานเฉพาะการถอดเสียงเท่านั้น

⚡ คลังแม่แบบ: การสนทนาด้วยเสียงมักทำให้เกิดรายการที่ต้องทำและไอเดียโครงการที่กระจัดกระจายและถูกลืมใช้แม่แบบรายการงานเพื่อจับคำมั่นสัญญาที่พูดออกมาเหล่านี้และเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบ สามารถติดตามได้ พร้อมลำดับความสำคัญที่ชัดเจน

คุณสมบัติ #2: ความเข้าใจตามบริบท

โหมดเสียงของ ChatGPT สามารถสร้างการสนทนาต่อยอดจากการพูดคุยก่อนหน้าภายในหัวข้อเดียวกันได้ โดยจะเข้าใจความหมายโดยนัยและตอบสนองต่อคำขอที่มีความละเอียดอ่อนโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยแลกเปลี่ยนไว้ก่อนหน้านี้ ความสามารถในการรับรู้บริบทนี้ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม Whisper ขาดความเข้าใจในบริบทของการสนทนา เนื่องจากทำงานเป็นเพียงเครื่องมือถอดเสียงเท่านั้น มันประมวลผลแต่ละส่วนของเสียงอย่างอิสระโดยไม่เก็บข้อมูลความทรงจำจากการโต้ตอบก่อนหน้านี้

แม้ว่าจะสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความได้อย่างถูกต้อง แต่มันไม่สามารถตีความหมายหรือความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์เสียงหรือการสนทนาที่แยกจากกันได้

🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT Voice Mode ชนะด้วยความสามารถในการต่อยอดจากบริบทที่ผ่านมาและรักษาการสนทนาที่มีความหมายอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ 3: การประมวลผลแบบเรียลไทม์

โหมดเสียงของ ChatGPT โดดเด่นในการประมวลผลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ สามารถประมวลผลข้อมูลเสียงที่ป้อนเข้าและสร้างเสียงตอบกลับได้อย่างรวดเร็วโดยมีความหน่วงต่ำมาก

อย่างไรก็ตาม Whisper สามารถจัดการไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ในรูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่ม กล่าวคือ Whisper จะประมวลผลไฟล์หลังจากบันทึกเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เวลาในการประมวลผลของ Whisper จะช้ากว่าพอสมควร ข้อแลกเปลี่ยนนี้ให้ความสำคัญกับความแม่นยำในการถอดเสียงมากกว่าความเร็ว

🏆 ผู้ชนะ: โหมดเสียง ChatGPT เหมาะสำหรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Whisper เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสารหลังการประชุม

คุณสมบัติที่ 4: ความเฉพาะเจาะจงของกรณีการใช้งาน

โหมดเสียงของ ChatGPT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการการโต้ตอบและการสนทนาแก้ปัญหา ที่คุณต้องการผู้ช่วย AI คิดและตอบกลับในเวลาจริง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วแต่เชื่อถือได้สำหรับปัญหาต่างๆ

อย่างไรก็ตาม Whisper มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากเนื้อหาเสียงและข้อความที่พูดออกมา โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการถอดเสียงบันทึกเสียงและให้บริการฟีเจอร์การเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน จุดแข็งของมันอยู่ที่การบันทึกเอกสารและการเก็บถาวร

🏆 ผู้ชนะ: ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ เลือกใช้ ChatGPT โหมดเสียงสำหรับบทสนทนาแบบโต้ตอบ และ Whisper สำหรับเอกสารและงานเก็บถาวร

คุณสมบัติที่ 5: การกำหนดราคา

โหมดเสียงของ ChatGPT มีให้บริการในทุกระดับราคาของ ChatGPT; อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ฟรีจะได้รับการเข้าถึงที่จำกัด โหมดนี้มี API แบบเปิดที่นักพัฒนาสามารถนำไปผสานรวมกับแอปพลิเคชันได้ โดยมีระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของ OpenAI

Whisper เสนอราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นผ่าน API ของ OpenAI และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับความต้องการในการถอดเสียงที่ราคา $0.006 ต่อนาทีของเสียง อย่างไรก็ตาม การใช้งานโมเดลในเครื่องจะประหยัดกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการประมวลผลบ่อยครั้ง

🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะใช้มันอย่างไร โหมดเสียงของ ChatGPT เหมาะสำหรับการสนทนาและการใช้งานตามความต้องการ ในขณะที่ Whisper มีความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับงานถอดเสียงขนาดใหญ่

🌟 โบนัส: ในขณะที่โหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper มุ่งเน้นไปที่การสนทนาแบบเรียลไทม์และการถอดเสียง พวกเขาไม่ได้มีระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในตัว

ตัวแทนอัตโนมัติ (เช่น ตัวแทนใน ClickUp) สามารถสร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างตามความต้องการเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นเฉพาะ ซึ่งทั้ง ChatGPT Voice และ Whisper ไม่สามารถทำได้โดยธรรมชาติ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ:

  • จากการสนทนาสู่การปฏิบัติ: ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะสแกนแชท งาน และเอกสารในตำแหน่งของตน และสร้างหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม ChatGPT Voice สามารถรับข้อมูลเสียงได้ แต่จะไม่สร้างงานหรือดำเนินการโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะ
  • ตรรกะเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ: คุณสามารถสร้างCustom Autopilot Agentsที่ปฏิบัติตามกฎของคุณได้อย่างแม่นยำ—เช่น การติดแท็กสรุปการประชุม การอัปเดตบันทึกใน CRM หรือการส่งอีเมลติดตามผล Whisper จะแสดงผลเป็นข้อความเท่านั้น ปล่อยให้คุณทำงานติดตามผลทั้งหมดด้วยตนเอง

โหมดเสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI บน Reddit

เพื่อสรุปการอภิปราย เราได้นำเรื่องนี้ไปที่Reddit นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสอง

ในขณะที่โหมดเสียงของ ChatGPT ได้รับการตอบรับในเชิงบวกอย่างมากในช่วงแรก ผู้ใช้ (โดยทั่วไป) กำลังประสบกับความหงุดหงิดกับการอัปเดตใหม่ตามที่หนึ่งในผู้ใช้กล่าวว่า

ฉันเคยตั้งตารอที่จะใช้มัน (โหมดเสียง ChatGPT) เพื่อสรุปสัปดาห์ของฉันในตอนท้ายของสัปดาห์การทำงานที่ยาวนาน หรือเจาะลึกในหัวข้อทางเทคนิค หรือเพียงแค่พูดคุยแบบอิสระ การสนทนาเคยรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน ตอนนี้มันน่ารำคาญสุดๆ ตอบสั้นๆ พูดจาห้วนๆ ไม่ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไร มันก็พาการสนทนาไปในทางที่ไม่มีทางไปต่อได้ การสนทนาเหมือนหยุดชะงัก เหมือนกับคนที่ไม่พอใจคุณ มีอะไรต้องทำอีก และแค่พยายามเอาใจคุณให้เร็วๆ ก่อนที่จะต้องไป

ฉันเคยตั้งตารอที่จะใช้มัน (โหมดเสียง ChatGPT) เพื่อสรุปสัปดาห์ของฉันในตอนท้ายของสัปดาห์การทำงานที่ยาวนาน หรือเจาะลึกในหัวข้อทางเทคนิค หรือเพียงแค่พูดคุยแบบอิสระ การสนทนาเคยรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน ตอนนี้มันน่ารำคาญสุดๆ ตอบสั้นๆ พูดจาห้วนๆ ไม่ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไร มันก็พาการสนทนาไปในทางที่ไม่มีทางไปต่อได้ การสนทนาเหมือนหยุดชะงัก เหมือนกับคนที่ไม่พอใจคุณ มีอะไรต้องทำอีก และแค่พยายามปลอบใจคุณให้เร็วๆ ก่อนที่จะต้องไป

ผู้ใช้รายอื่นก็ได้แสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันเกี่ยวกับโหมดเสียงขั้นสูงที่กำลังพัฒนาตามกระทู้

Advanced Voice เป็นโมเดลเสียงเพียงตัวเดียวที่ถอยหลังลงเมื่อเวลาผ่านไป หากเราย้อนกลับไปดูเดโมดั้งเดิม มันเป็นโหมดการแสดงออกเต็มที่ สมจริงมาก หลังจากอัปเดตล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไม่สามารถกระซิบได้ ไม่สามารถทำสำเนียงได้ มันมีเพียงโหมดเดียวที่ฟังดูเบื่อเล็กน้อย เหมือนพนักงานช่วยเหลือในบริษัท

Advanced Voice เป็นโมเดลเสียงเพียงตัวเดียวที่ถอยหลังลงเมื่อเวลาผ่านไป หากเราย้อนกลับไปดูเดโมดั้งเดิม มันเป็นโหมดการแสดงออกเต็มที่ สมจริงมาก หลังจากอัปเดตล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไม่สามารถกระซิบได้ ไม่สามารถทำสำเนียงได้ มันมีเพียงโหมดเดียวที่ฟังดูเบื่อเล็กน้อย เหมือนพนักงานช่วยเหลือทางโทรศัพท์ของบริษัท

Whisper ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อน และแม้กระทั่งหลังจากนั้น ก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวขณะประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่ตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า

ฉันใช้โมเดลขนาดใหญ่ของ Whisper มาประมาณปีครึ่งแล้ว และถึงแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมเมื่อมันทำงานได้ แต่มันก็เริ่มมีอาการหลอนและไม่สามารถฟื้นตัวได้จริงๆ จนกว่าจะโหลดใหม่

ฉันใช้โมเดลขนาดใหญ่ของ Whisper มาประมาณปีครึ่งแล้ว และถึงแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมเมื่อมันทำงานได้ แต่มันก็เริ่มมีอาการหลอนและไม่สามารถฟื้นตัวได้จริงๆ จนกว่าจะโหลดใหม่

ข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ

ทั้งโหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper ต่างก็มีข้อจำกัดของตัวเอง การทำความเข้าใจจุดที่ทั้งสองยังขาดอยู่จะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาไม่คาดคิดขณะใช้งานในสถานการณ์จริง

ข้อจำกัดของโหมดเสียง ChatGPT

  • ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด: ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผล ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดีหรือสำหรับการสนทนาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
  • เน้นผู้พูดคนเดียว: ออกแบบมาสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวและปัญหาในการสนทนากลุ่มหรือผู้เข้าร่วมหลายคนพูดพร้อมกัน
  • ไม่มีการประมวลผลไฟล์เสียง: ไม่สามารถถอดเสียงการประชุมที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือเนื้อหาเสียงที่มีอยู่ได้

ข้อจำกัดของการกระซิบ

  • เพียงบันทึกข้อความธรรมดา: Whisper ไม่ใช่AI สำหรับพัฒนาบันทึกการประชุม มันเพียงแค่ให้ข้อความบันทึกเสียงที่เรียบง่ายโดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ
  • ไม่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์: ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบโต้ตอบหรือให้คำตอบที่ชาญฉลาดได้
  • การติดตั้งในเครื่องที่ใช้ทรัพยากรสูง: ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อม GPU ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ความเร็วในการประมวลผลที่เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้งานในเครื่อง
  • การระบุผู้พูดอย่างจำกัด: แม้ว่าจะสามารถรองรับผู้พูดหลายคนได้ แต่ไม่สามารถระบุโดยอัตโนมัติว่าใครกำลังพูดอยู่หรือแยกผู้พูดตามชื่อได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain MAXสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่เหนือกว่าการถอดความทั่วไป

ในขณะที่ ChatGPT Voice Mode และ Whisper จัดการเสียงแยกจากกัน ClickUp Brain MAX เปลี่ยนคำพูดให้เป็นความรู้ที่มีโครงสร้างและบริบทภายในแพลตฟอร์มเดียวกันที่ทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว นี่คือวิธีที่มันเหนือกว่าทั้งสอง:

  • เสียงสู่การกระทำ: Brain MAX ทำการถอดเสียงจากคลิปเสียงและวิดีโอของคุณเพื่อสกัดจุดสำคัญ การตัดสินใจ และงานที่ต้องติดตามโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่หรือจัดระเบียบใหม่ด้วยตนเอง
  • แอปเดียวสำหรับทุกบริบทของคุณ: ทุกบันทึกการประชุม บันทึกย่อ และงานที่ Brain MAX สร้างขึ้น จะถูกรวบรวมไว้ใน ClickUp—พร้อมด้วยโปรเจกต์ เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการแชทของคุณ รับบริบทที่ต้องการโดยไม่ต้องสลับแอป
  • ใช้งานได้กับวิดีโอสดหรือวิดีโอที่บันทึกไว้: รองรับการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ (คล้ายกับ ChatGPT Voice) ด้วยClickUp AI Notetaker และถอดเสียงไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ (คล้ายกับ Whisper) โดยผสานการใช้งานทั้งสองกรณีไว้ในเครื่องมือเดียว
  • เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลจะคงอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT เสียงเทียบกับ WhisperAI

ทั้งโหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper AI ไม่สามารถปิดวงจรได้อย่างสมบูรณ์จากการสนทนาด้วยเสียงไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยเชื่อมช่องว่างให้ครบถ้วน มันช่วยให้คุณจับภาพ ประมวลผล และดำเนินการตามการสนทนาได้ มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้กัน

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker

ClickUp Notetaker: เสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI
เปลี่ยนประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการประชุมของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย ClickUp Notetaker

คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า API ภายนอกหรือติดตั้งเครื่องมือถอดเสียง AIแยกต่างหากเพื่อถอดเสียงการประชุมที่ยาวนานถึงหนึ่งชั่วโมง เมื่อใช้ ClickUp คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานนั้นในตัวด้วยClickUp AI Notetaker

อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมของคุณ และมันจะถอดเสียงการประชุมเป็นข้อความ ระบุผู้พูด และเพิ่มเวลาที่พูด เพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาได้

ด้วย ClickUp AI คุณได้รับการสนับสนุนการถอดเสียงในระหว่างการประชุม, บันทึกเสียง, และการบันทึกหน้าจอ. มันเปลี่ยนเสียงจากทุกกระบวนการทำงานเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้และนำไปใช้ได้.

ClickUp Brain
เปลี่ยนการบันทึกของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติของ ClickUp

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ให้คุณได้เปรียบเหนือ ChatGPT Voice หรือ Whisper AI ได้แก่:

  • สร้างสรุปอัจฉริยะ:ตัวสรุปการประชุม AIนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญ (จากการประชุมของคุณ) โดยอัตโนมัติและโพสต์ลงในช่องแชท ClickUpที่กำหนดไว้เพื่อให้ทีมเห็นได้ทันที
  • ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ: สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาของคุณและแปลงเป็นงานใน ClickUp ที่กำหนด เช่น "Emma ควรสรุปเงื่อนไขสัญญาให้เสร็จก่อนการประชุมครั้งหน้า" กลายเป็นงานที่มอบหมายให้ Emma พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดที่เหมาะสม
  • โครงสร้างเอกสาร: จัดรูปแบบเอกสารในClickUp Docsและจัดเก็บไว้เป็นจุดอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้สำหรับการเข้าถึงในอนาคต
  • เปิดใช้งานการค้นหาการประชุม: ค้นหาบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณเพื่อค้นหาการสนทนาเฉพาะจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและแชร์บันทึกกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้งานได้ทุกที่: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ใดก็ได้ (Zoom, Teams, Meet) เพื่อถอดเสียงการประชุมเสมือนจริงโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp AI Notetaker จะติดแท็กงานที่ต้องดำเนินการ, กำหนดเวลา, และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม และจัดระเบียบไว้ภายใต้ClickUp Docs

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

ในขณะที่ AI Notetaker ของ ClickUp ทำการถอดเสียงการประชุมของคุณClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว จะเพิ่มชั้นของปัญญาที่ทรงพลังให้กับบันทึกของคุณ

เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถสรุปบันทึกการสนทนาหรือดึงช่วงเวลาเฉพาะได้โดยไม่ต้องค้นหาเนื้อหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถอ่านผ่านบันทึกการสนทนาและสกัดประเด็นสำคัญออกมาได้อีกด้วย

ClickUp Brain : เสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI
ถามคำถามเกี่ยวกับประชุมกับบราين และมันจะดึงข้อมูลเชิงลึกมาจากบันทึกการประชุม

ClickUp Brain สามารถทำได้มากกว่านั้นอีกมาก:

  • ร่างเอกสารแบบไม่ต้องใช้มือ: เพียงพูดความคิดของคุณ แล้ว Brain จะแปลงเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในงานหรือเอกสารได้
  • แปลงคำพูดเป็นงานที่ดำเนินการได้: พูดข้อกำหนดของโครงการและดู Brain สร้างรายการงานที่ครอบคลุมพร้อมคำอธิบายที่เหมาะสม วันที่ครบกำหนด และคำแนะนำผู้รับผิดชอบ
  • สร้างงานอัตโนมัติ: ขอให้ Brain สร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUpและรับระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการที่สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณ
  • การค้นหาในระดับองค์กร: ถามคำถามเช่น "ให้ฉันทราบการอัปเดตโครงการจากการประชุมกับลูกค้าเมื่อเดือนที่แล้ว" และEnterprise Search ของ ClickUpจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกแอปที่เชื่อมต่อเพื่อให้คำตอบที่ครบถ้วนตามบริบท

ดูวิดีโอนี้บน YouTube เพื่อดูภาพรวมโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp Brain ถอดเสียงและวิดีโอ:

🌟 โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกหลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานเขียน การให้เหตุผล และการเขียนโค้ดต่างๆ ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ClickUp ของพวกเขา!

เพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณให้สูงสุดด้วยโมเดล AI ที่คุณเลือกกับ ClickUp!

ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

คลิกอัพ ด็อกส์
เพิ่มวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เพื่อลดการสลับบริบทใน ClickUp Docs

เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่า ClickUp Notetakerสร้างบันทึกจากวิดีโอและจัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs อย่างไร

Docs มอบความสามารถในการจัดการเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งเครื่องมือการบันทึกเสียงแบบสแตนด์อโลนไม่สามารถเทียบได้ งานของคุณจะถูกจัดระเบียบไว้ในDocs Hubที่สามารถค้นหาได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือความสามารถหลักของระบบเสียงสู่เอกสารที่ ClickUp Docs มอบให้:

  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน: สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารที่สร้างจากเสียงพร้อมกันได้ พร้อมเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  • การจัดรูปแบบอัจฉริยะจากเสียงพูด: ClickUp Brain จะจัดโครงสร้างเนื้อหาที่พูดด้วยเสียงโดยอัตโนมัติ พร้อมหัวข้อ รายการ และส่วนต่างๆ ตามบริบทของคำพูด
  • การแปลงงาน: เปลี่ยนส่วนใด ๆ ของเอกสารให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาและเชื่อมโยงกับโครงการ
  • การผสานวิดเจ็ต: ฝังข้อมูลโครงการสด, รายการงาน, และวิดเจ็ตการรายงานโดยตรงในเอกสาร
  • แนบไฟล์ฝัง: เพิ่มภาพหน้าจอ, PDF หรือไฟล์อ้างอิงได้โดยตรงภายในเอกสารเพื่อให้บริบทครบถ้วน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ ClickUp Assign Comments เพื่อแท็กเพื่อนร่วมทีมเฉพาะรายโดยตรงในบันทึกหรือเอกสารของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ มอบหมายเจ้าของให้กับแต่ละรายการ และขจัดความสับสนในการติดตามผลหลังการประชุม

ความสามารถของ AI ที่ผสานรวมของ ClickUp ช่วยให้เกิดการอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดที่เครื่องมือ AI แบบแยกส่วนไม่สามารถทำได้ และนั่นคือเหตุผลที่เราเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่า Voice และ Whisper

ใช้เสียงของคุณเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ClickUp

ความสามารถในการแปลงเสียงเป็นเสียงของ ChatGPT Voice Mode และความแม่นยำในการถอดเสียงของ Whisper ได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับการทำงานแบบไม่ต้องใช้มือและการสื่อสารหลายภาษา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างที่สำคัญระหว่างความช่วยเหลือของ AI กับการปฏิบัติงานจริง

ClickUp ด้วยแนวทางพื้นที่ทำงานแบบสากล เชื่อมต่อความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการโดยตรง ที่นี่ ไอเดียที่คุณพูดจะถูกแปลงเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่บันทึกการประชุมจะกลายเป็นเอกสารโครงการที่ทำงานร่วมกันได้

รวมสิ่งนี้เข้ากับงาน เอกสาร และการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไม ClickUp จึงเป็นโซลูชัน AI ครบวงจรที่คุณต้องการ

ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และเปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณใช้เทคโนโลยีเสียงเพื่อการดำเนินโครงการจริง