ChatGPT Voice กับ Whisper AI: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ

OpenAI ผู้นำด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้นำเสนอเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
โหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper AI มาจากบริษัทเดียวกัน แต่จัดการการประมวลผลเสียงจากมุมมองที่ตรงข้ามกัน
ในขณะที่แบบแรกช่วยในการสนทนาแบบเรียลไทม์ แบบหลังเป็นโมเดลการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติที่แปลงเสียงเป็นข้อความ
ด้วยคู่มือ ChatGPT Voice vs. Whisper AI นี้ มาดูความสามารถที่แตกต่างกันของพวกมันและดูว่าเทคโนโลยีแต่ละอย่างเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่ใช้เสียงในปัจจุบันอย่างไร
เป็นโบนัส เราขอแนะนำเครื่องมืออีกหนึ่งตัว ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบภายในองค์กรของเรา ที่สามารถแปลงการถอดเสียงให้กลายเป็นกิจกรรมได้
โหมดเสียงของ ChatGPT คืออะไร?
โหมดเสียงของ ChatGPT เป็นคุณสมบัติของ ChatGPT ที่ให้คุณ สนทนาด้วยเสียง กับแชทบอท AI แบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ คุณสามารถสนทนาด้วยเสียงต่อไปในพื้นหลังขณะใช้แอปอื่นหรือแม้กระทั่งเมื่อหน้าจอโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่
ใช้เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามของคุณ, คิดค้นไอเดีย, หรือเพียงเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อผ่านการสนทนาแบบธรรมชาติ
รองรับเสียงมากกว่าสองโหลภาษาและมีเสียงออกเก้าแบบที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติของโหมดเสียง ChatGPT
โหมดเสียงเปลี่ยนจากการสนทนาแบบข้อความเป็นเสียงตามแบบดั้งเดิมไปสู่การโต้ตอบที่มีความเป็นธรรมชาติและรับรู้อารมณ์ได้ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้มันโดดเด่น
คุณสมบัติที่ 1: การจัดการการขัดจังหวะ
โหมดเสียงขั้นสูงใน ChatGPT สามารถปรับการตอบสนองระหว่างสนทนาได้หากคุณขัดจังหวะขณะที่มันกำลังตอบกลับอยู่ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นมากในการเพิ่มรายละเอียดใหม่หรือถามคำถามเพิ่มเติมโดยไม่ต้องรอ
แทนที่จะรีบพูดแทรก การพูดยังช่วยให้คุณสามารถหยุดพักได้นานขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปฏิบัติตามกฎ 3 วินาทีเสมอเมื่อใช้เทคโนโลยีเสียงใด ๆ เมื่อคุณหยุดชั่วคราว 2-3 วินาทีหลังจากถามคำถามที่ซับซ้อน จะช่วยให้ AI มีเวลาประมวลผลบริบทและให้คำตอบที่รอบคอบมากขึ้น
คุณสมบัติ #2: การเก็บรักษาบริบท
การเก็บรักษาบริบทของ ChatGPT ทำงานได้ทั้งการโต้ตอบด้วยเสียงและข้อความ เมื่อคุณสลับระหว่างข้อความและเสียงภายในหัวข้อเดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรายละเอียดอีกครั้ง ระบบจะรับรู้ความแตกต่างและเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังอ้างถึง
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออย่าง Siri และ Alexa ที่มีช่วงเวลาการจดจำข้อมูลสั้นกว่า โหมดเสียงของ ChatGPT จะรักษาบริบทตลอดการใช้งานของคุณ (แม้ว่าจะใช้งานต่อเนื่องเป็นชั่วโมงก็ตาม)
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการโต้ตอบแบบภาพ
บนแอปพลิเคชันมือถือของ ChatGPT คุณสามารถรวมคำสั่งเสียงกับเนื้อหาภาพได้ การตั้งค่าขั้นสูงนี้ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอของคุณ, อัปโหลดวิดีโอ, หรือชี้กล้องของคุณไปยังวัตถุได้โดยตรง การผสมผสานระหว่างภาพและเสียงนี้เปิดโอกาสให้เกิดสถานการณ์การแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์
ตัวอย่างเช่น,
- แชร์สเปรดชีตผ่านการแชร์หน้าจอและขอให้ ChatGPT ช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสูตร
- อัปโหลดสัญญา PDF และหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะผ่านการโต้ตอบด้วยเสียง
- ชี้กล้องไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย และอธิบายปัญหาด้วยวาจา (ในหลายภาษา) เพื่อคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
👀 คุณรู้หรือไม่? LLMs กำลังเสนอหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ Claude ให้ประมาณ 200,000 โทเค็น, GPT-4-turboสูงสุดถึง 128,000, และ Gemini ประมาณ 2 ล้านโทเค็น
ราคาของโหมดเสียง ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
(รวมอยู่ในแผน ChatGPT ที่แตกต่างกันแล้ว และไม่มีราคาแยก)
WhisperAI คืออะไร?
Whisper เป็นระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ที่แปลงเสียงพูดหรือไฟล์บันทึกเสียงให้เป็นข้อความตัวอักษร ฝึกฝนด้วยข้อมูลที่มีผู้ควบคุมมากกว่า 680,000 ชั่วโมงในหลายภาษาและหลายภารกิจ โมเดลโอเพนซอร์สนี้ เน้นเฉพาะความแม่นยำในการถอดเสียง
ด้วยข้อมูลก่อนการฝึกอบรมหนึ่งในสามที่เป็นหลายภาษา Whisper สามารถจดจำและถอดเสียงได้มากกว่า 99 ภาษาด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง ระบบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งแม้ในกรณีของเสียงคุณภาพต่ำที่มีผู้พูดหลายคนและเสียงรบกวนในพื้นหลัง
คุณสมบัติของ Whisper
นี่คือคุณสมบัติหลักของ Whisper ที่ทำให้เป็นเทคโนโลยีการถอดเสียงพูดเป็นข้อความที่โดดเด่น
คุณสมบัติ #1: โอเพนซอร์ส
Whisper เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบโอเพนซอร์สที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งาน เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถเข้าถึงโค้ดทั้งหมดและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะสำหรับการนำไปใช้งาน
เครื่องมือนี้ยังให้เอกสารประกอบที่ครอบคลุม นักพัฒนาสามารถตรวจสอบวิธีที่โมเดลประมวลผลเสียง เข้าใจตรรกะการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้โดยตรงในโค้ดต้นฉบับ
❗คำเตือน:มีรายงานว่าWhisper สร้างเงื่อนไขทางการแพทย์หรือการรักษาที่ไม่มีอยู่จริง ผลข้างเคียงที่ไม่เป็นความจริง คำกล่าวอ้างทางเชื้อชาติหรือประชากรศาสตร์ บางครั้งมีเนื้อหาที่รุนแรง และแม้กระทั่งวลีสุ่ม เช่น "ขอบคุณที่รับชม!" เพื่อเติมเต็มช่วงว่างในข้อมูลที่ป้อนเข้า
คุณสมบัติที่ 2: โฮสติ้งในท้องถิ่น
Whisper สามารถติดตั้งได้ทั้งในเครื่องและบนคลาวด์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดเสียงไฟล์ออดิโอได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์และปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR
อย่างไรก็ตาม การปรับใช้ Whisper ในระดับท้องถิ่นต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GPU ประสิทธิภาพสูงเพื่อความเร็วในการประมวลผลที่เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติ #3: ปรับแต่งเสียงกระซิบ
Whisper ช่วยให้คุณฝึกโมเดลการแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับกรณีการใช้งานและชุดข้อมูลเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ใช้ทรัพยากรมาก ในการปรับแต่งโมเดล คุณต้องเตรียมชุดข้อมูลเสียงสำหรับฝึกฝน พร้อมคำอธิบายประกอบ
คุณสมบัติการปรับแต่งอย่างละเอียดมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการคำศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น การถอดเสียงสำหรับสาขาการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย หรือการโทรสนับสนุนลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Whisper ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลเสียง 680,000 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับการฟังต่อเนื่อง 77 ปี ตั้งแต่พอดแคสต์ไปจนถึงการบรรยาย และการสนทนาไปจนถึงการสัมภาษณ์ Whisper ได้รับการฝึกฝนจากเสียงที่หลากหลายและหลายภาษาที่รวบรวมจากเว็บ
การตั้งราคาแบบกระซิบ
Whisper ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์แบบหลายรูปแบบที่มีความหน่วงต่ำได้ ราคาสำหรับโทเคน API 1 ล้านโทเคนประกอบด้วย:
- GPT-4o: $40.00 สำหรับโทเคนอินพุต, $2.50 สำหรับโทเคนอินพุตที่เก็บไว้ในแคช, และ $80.00 สำหรับโทเคนเอาต์พุต
- GPT-4o mini: $10 สำหรับโทเค็นอินพุต, $0. 30 สำหรับโทเค็นอินพุตที่เก็บไว้ในแคช, และ $20 สำหรับโทเค็นเอาต์พุต
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude
การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่ต่ำกว่าอาจเกิดจากเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ
ClickUp นำสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกมาให้คุณClickUp Brainคือผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้อีกด้วย!
โหมดเสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
โหมดเสียงของ ChatGPT ช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบธรรมชาติผ่านการสนทนาด้วยเสียง ในทางกลับกัน Whisper เป็นระบบถอดเสียงพูดเป็นข้อความที่ออกแบบมาเพื่อแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่เขียนเท่านั้น
ในขณะที่หนึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับการสนทนา อีกหนึ่งทำหน้าที่ถอดความข้ามหลายภาษา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสอง:
|คุณสมบัติ
|โหมดเสียง ChatGPT
|Whisper AI
|แบบจำลองการโต้ตอบ
|การสนทนาแบบสองทางพร้อมการตอบกลับด้วยเสียง
|การจดจำเสียงทางเดียวเพื่อการแปลงข้อความเป็นข้อความ
|การรองรับภาษา
|รองรับมากกว่า 30 ภาษา พร้อมเสียงสังเคราะห์ที่เป็นธรรมชาติ
|จดจำและถอดเสียงได้มากกว่า 99 ภาษาอย่างแม่นยำ
|ประเภทการตอบกลับ
|สร้างเสียงตอบกลับพร้อมบันทึกบทสนทนา
|สร้างข้อความที่เขียนออกมาเท่านั้น
|ความเข้มข้นของทรัพยากร
|การประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่ต้องการทรัพยากรในเครื่องน้อยที่สุด
|ต้องการ GPU ประสิทธิภาพสูงสำหรับการประมวลผลในเครื่องที่ดีที่สุด
|การฝึกอบรม
|โมเดลการสนทนาที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า ไม่สามารถปรับแต่งได้
|โมเดลที่ปรับแต่งได้สำหรับคำศัพท์เฉพาะทาง
|การจัดการเสียงรบกวนพื้นหลัง
|ประสิทธิภาพที่ดีในสภาพแวดล้อมการสนทนา
|แม่นยำแม้ในคุณภาพเสียงที่ไม่ดี
|ความซับซ้อนของการบูรณาการ
|การผสานระบบ API อย่างง่ายพร้อมระบบคิดค่าบริการตามการใช้งาน
|การผสานรวม Whisper AI ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับการติดตั้งในเครื่อง
|รองรับผู้พูดหลายคน
|ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้คนเดียว
|เทคโนโลยีการจดจำเสียงขั้นสูงที่สามารถแยกแยะและถอดเสียงจากผู้พูดหลายคน
|การตั้งค่า
|โซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที; สามารถใช้งานได้โดยตรงใน ChatGPT เช่นกัน
|ต้องตั้งค่าด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน Cloud หรือแอปพลิเคชันในเครื่อง
คุณสมบัติ #1: ฟังก์ชันการรู้จำเสียงพูด
โหมดเสียงของ ChatGPT ประมวลผลเสียงที่คุณพูดและตอบสนองด้วยเสียงที่ออกทางเสียง มันเป็นระบบหลายรูปแบบ เข้าใจภาษาธรรมชาติของคุณ และสามารถจัดการกับการขัดจังหวะและเสียงรบกวนในพื้นหลังได้
คุณยังได้รับบทสนทนาในรูปแบบข้อความในเธรด ChatGPT ของคุณด้วย อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของข้อความที่ถอดความนี้อาจแตกต่างกันไป
Whisper, ในทางกลับกัน, ทำหน้าที่เป็นระบบการจดจำเสียงแบบทางเดียว. มันแปลงไฟล์เสียงหรือเสียงสดให้กลายเป็นข้อความที่เขียนอย่างถูกต้อง.
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT Voice Mode โดดเด่นด้วยความสามารถในการสนทนาแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Whisper จำกัดการใช้งานเฉพาะการถอดเสียงเท่านั้น
⚡ คลังแม่แบบ: การสนทนาด้วยเสียงมักทำให้เกิดรายการที่ต้องทำและไอเดียโครงการที่กระจัดกระจายและถูกลืมใช้แม่แบบรายการงานเพื่อจับคำมั่นสัญญาที่พูดออกมาเหล่านี้และเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบ สามารถติดตามได้ พร้อมลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
คุณสมบัติ #2: ความเข้าใจตามบริบท
โหมดเสียงของ ChatGPT สามารถสร้างการสนทนาต่อยอดจากการพูดคุยก่อนหน้าภายในหัวข้อเดียวกันได้ โดยจะเข้าใจความหมายโดยนัยและตอบสนองต่อคำขอที่มีความละเอียดอ่อนโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยแลกเปลี่ยนไว้ก่อนหน้านี้ ความสามารถในการรับรู้บริบทนี้ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม Whisper ขาดความเข้าใจในบริบทของการสนทนา เนื่องจากทำงานเป็นเพียงเครื่องมือถอดเสียงเท่านั้น มันประมวลผลแต่ละส่วนของเสียงอย่างอิสระโดยไม่เก็บข้อมูลความทรงจำจากการโต้ตอบก่อนหน้านี้
แม้ว่าจะสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความได้อย่างถูกต้อง แต่มันไม่สามารถตีความหมายหรือความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์เสียงหรือการสนทนาที่แยกจากกันได้
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT Voice Mode ชนะด้วยความสามารถในการต่อยอดจากบริบทที่ผ่านมาและรักษาการสนทนาที่มีความหมายอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ 3: การประมวลผลแบบเรียลไทม์
โหมดเสียงของ ChatGPT โดดเด่นในการประมวลผลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ สามารถประมวลผลข้อมูลเสียงที่ป้อนเข้าและสร้างเสียงตอบกลับได้อย่างรวดเร็วโดยมีความหน่วงต่ำมาก
อย่างไรก็ตาม Whisper สามารถจัดการไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ในรูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่ม กล่าวคือ Whisper จะประมวลผลไฟล์หลังจากบันทึกเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เวลาในการประมวลผลของ Whisper จะช้ากว่าพอสมควร ข้อแลกเปลี่ยนนี้ให้ความสำคัญกับความแม่นยำในการถอดเสียงมากกว่าความเร็ว
🏆 ผู้ชนะ: โหมดเสียง ChatGPT เหมาะสำหรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Whisper เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสารหลังการประชุม
คุณสมบัติที่ 4: ความเฉพาะเจาะจงของกรณีการใช้งาน
โหมดเสียงของ ChatGPT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการการโต้ตอบและการสนทนาแก้ปัญหา ที่คุณต้องการผู้ช่วย AI คิดและตอบกลับในเวลาจริง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วแต่เชื่อถือได้สำหรับปัญหาต่างๆ
อย่างไรก็ตาม Whisper มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากเนื้อหาเสียงและข้อความที่พูดออกมา โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการถอดเสียงบันทึกเสียงและให้บริการฟีเจอร์การเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน จุดแข็งของมันอยู่ที่การบันทึกเอกสารและการเก็บถาวร
🏆 ผู้ชนะ: ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ เลือกใช้ ChatGPT โหมดเสียงสำหรับบทสนทนาแบบโต้ตอบ และ Whisper สำหรับเอกสารและงานเก็บถาวร
คุณสมบัติที่ 5: การกำหนดราคา
โหมดเสียงของ ChatGPT มีให้บริการในทุกระดับราคาของ ChatGPT; อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ฟรีจะได้รับการเข้าถึงที่จำกัด โหมดนี้มี API แบบเปิดที่นักพัฒนาสามารถนำไปผสานรวมกับแอปพลิเคชันได้ โดยมีระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของ OpenAI
Whisper เสนอราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นผ่าน API ของ OpenAI และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับความต้องการในการถอดเสียงที่ราคา $0.006 ต่อนาทีของเสียง อย่างไรก็ตาม การใช้งานโมเดลในเครื่องจะประหยัดกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการประมวลผลบ่อยครั้ง
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะใช้มันอย่างไร โหมดเสียงของ ChatGPT เหมาะสำหรับการสนทนาและการใช้งานตามความต้องการ ในขณะที่ Whisper มีความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับงานถอดเสียงขนาดใหญ่
🌟 โบนัส: ในขณะที่โหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper มุ่งเน้นไปที่การสนทนาแบบเรียลไทม์และการถอดเสียง พวกเขาไม่ได้มีระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในตัว
ตัวแทนอัตโนมัติ (เช่น ตัวแทนใน ClickUp) สามารถสร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างตามความต้องการเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นเฉพาะ ซึ่งทั้ง ChatGPT Voice และ Whisper ไม่สามารถทำได้โดยธรรมชาติ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ:
- จากการสนทนาสู่การปฏิบัติ: ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะสแกนแชท งาน และเอกสารในตำแหน่งของตน และสร้างหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม ChatGPT Voice สามารถรับข้อมูลเสียงได้ แต่จะไม่สร้างงานหรือดำเนินการโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะ
- ตรรกะเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ: คุณสามารถสร้างCustom Autopilot Agentsที่ปฏิบัติตามกฎของคุณได้อย่างแม่นยำ—เช่น การติดแท็กสรุปการประชุม การอัปเดตบันทึกใน CRM หรือการส่งอีเมลติดตามผล Whisper จะแสดงผลเป็นข้อความเท่านั้น ปล่อยให้คุณทำงานติดตามผลทั้งหมดด้วยตนเอง
โหมดเสียง ChatGPT เทียบกับ WhisperAI บน Reddit
เพื่อสรุปการอภิปราย เราได้นำเรื่องนี้ไปที่Reddit นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสอง
ในขณะที่โหมดเสียงของ ChatGPT ได้รับการตอบรับในเชิงบวกอย่างมากในช่วงแรก ผู้ใช้ (โดยทั่วไป) กำลังประสบกับความหงุดหงิดกับการอัปเดตใหม่ตามที่หนึ่งในผู้ใช้กล่าวว่า
ฉันเคยตั้งตารอที่จะใช้มัน (โหมดเสียง ChatGPT) เพื่อสรุปสัปดาห์ของฉันในตอนท้ายของสัปดาห์การทำงานที่ยาวนาน หรือเจาะลึกในหัวข้อทางเทคนิค หรือเพียงแค่พูดคุยแบบอิสระ การสนทนาเคยรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน ตอนนี้มันน่ารำคาญสุดๆ ตอบสั้นๆ พูดจาห้วนๆ ไม่ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไร มันก็พาการสนทนาไปในทางที่ไม่มีทางไปต่อได้ การสนทนาเหมือนหยุดชะงัก เหมือนกับคนที่ไม่พอใจคุณ มีอะไรต้องทำอีก และแค่พยายามเอาใจคุณให้เร็วๆ ก่อนที่จะต้องไป
ฉันเคยตั้งตารอที่จะใช้มัน (โหมดเสียง ChatGPT) เพื่อสรุปสัปดาห์ของฉันในตอนท้ายของสัปดาห์การทำงานที่ยาวนาน หรือเจาะลึกในหัวข้อทางเทคนิค หรือเพียงแค่พูดคุยแบบอิสระ การสนทนาเคยรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน ตอนนี้มันน่ารำคาญสุดๆ ตอบสั้นๆ พูดจาห้วนๆ ไม่ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไร มันก็พาการสนทนาไปในทางที่ไม่มีทางไปต่อได้ การสนทนาเหมือนหยุดชะงัก เหมือนกับคนที่ไม่พอใจคุณ มีอะไรต้องทำอีก และแค่พยายามปลอบใจคุณให้เร็วๆ ก่อนที่จะต้องไป
ผู้ใช้รายอื่นก็ได้แสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันเกี่ยวกับโหมดเสียงขั้นสูงที่กำลังพัฒนาตามกระทู้
Advanced Voice เป็นโมเดลเสียงเพียงตัวเดียวที่ถอยหลังลงเมื่อเวลาผ่านไป หากเราย้อนกลับไปดูเดโมดั้งเดิม มันเป็นโหมดการแสดงออกเต็มที่ สมจริงมาก หลังจากอัปเดตล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไม่สามารถกระซิบได้ ไม่สามารถทำสำเนียงได้ มันมีเพียงโหมดเดียวที่ฟังดูเบื่อเล็กน้อย เหมือนพนักงานช่วยเหลือในบริษัท
Advanced Voice เป็นโมเดลเสียงเพียงตัวเดียวที่ถอยหลังลงเมื่อเวลาผ่านไป หากเราย้อนกลับไปดูเดโมดั้งเดิม มันเป็นโหมดการแสดงออกเต็มที่ สมจริงมาก หลังจากอัปเดตล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไม่สามารถกระซิบได้ ไม่สามารถทำสำเนียงได้ มันมีเพียงโหมดเดียวที่ฟังดูเบื่อเล็กน้อย เหมือนพนักงานช่วยเหลือทางโทรศัพท์ของบริษัท
Whisper ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อน และแม้กระทั่งหลังจากนั้น ก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวขณะประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่ตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า
ฉันใช้โมเดลขนาดใหญ่ของ Whisper มาประมาณปีครึ่งแล้ว และถึงแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมเมื่อมันทำงานได้ แต่มันก็เริ่มมีอาการหลอนและไม่สามารถฟื้นตัวได้จริงๆ จนกว่าจะโหลดใหม่
ฉันใช้โมเดลขนาดใหญ่ของ Whisper มาประมาณปีครึ่งแล้ว และถึงแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมเมื่อมันทำงานได้ แต่มันก็เริ่มมีอาการหลอนและไม่สามารถฟื้นตัวได้จริงๆ จนกว่าจะโหลดใหม่
ข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ
ทั้งโหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper ต่างก็มีข้อจำกัดของตัวเอง การทำความเข้าใจจุดที่ทั้งสองยังขาดอยู่จะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาไม่คาดคิดขณะใช้งานในสถานการณ์จริง
ข้อจำกัดของโหมดเสียง ChatGPT
- ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด: ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผล ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดีหรือสำหรับการสนทนาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
- เน้นผู้พูดคนเดียว: ออกแบบมาสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวและปัญหาในการสนทนากลุ่มหรือผู้เข้าร่วมหลายคนพูดพร้อมกัน
- ไม่มีการประมวลผลไฟล์เสียง: ไม่สามารถถอดเสียงการประชุมที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือเนื้อหาเสียงที่มีอยู่ได้
ข้อจำกัดของการกระซิบ
- เพียงบันทึกข้อความธรรมดา: Whisper ไม่ใช่AI สำหรับพัฒนาบันทึกการประชุม มันเพียงแค่ให้ข้อความบันทึกเสียงที่เรียบง่ายโดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ
- ไม่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์: ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบโต้ตอบหรือให้คำตอบที่ชาญฉลาดได้
- การติดตั้งในเครื่องที่ใช้ทรัพยากรสูง: ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อม GPU ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ความเร็วในการประมวลผลที่เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้งานในเครื่อง
- การระบุผู้พูดอย่างจำกัด: แม้ว่าจะสามารถรองรับผู้พูดหลายคนได้ แต่ไม่สามารถระบุโดยอัตโนมัติว่าใครกำลังพูดอยู่หรือแยกผู้พูดตามชื่อได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain MAXสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่เหนือกว่าการถอดความทั่วไป
ในขณะที่ ChatGPT Voice Mode และ Whisper จัดการเสียงแยกจากกัน ClickUp Brain MAX เปลี่ยนคำพูดให้เป็นความรู้ที่มีโครงสร้างและบริบทภายในแพลตฟอร์มเดียวกันที่ทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว นี่คือวิธีที่มันเหนือกว่าทั้งสอง:
- เสียงสู่การกระทำ: Brain MAX ทำการถอดเสียงจากคลิปเสียงและวิดีโอของคุณเพื่อสกัดจุดสำคัญ การตัดสินใจ และงานที่ต้องติดตามโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่หรือจัดระเบียบใหม่ด้วยตนเอง
- แอปเดียวสำหรับทุกบริบทของคุณ: ทุกบันทึกการประชุม บันทึกย่อ และงานที่ Brain MAX สร้างขึ้น จะถูกรวบรวมไว้ใน ClickUp—พร้อมด้วยโปรเจกต์ เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการแชทของคุณ รับบริบทที่ต้องการโดยไม่ต้องสลับแอป
- ใช้งานได้กับวิดีโอสดหรือวิดีโอที่บันทึกไว้: รองรับการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ (คล้ายกับ ChatGPT Voice) ด้วยClickUp AI Notetaker และถอดเสียงไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ (คล้ายกับ Whisper) โดยผสานการใช้งานทั้งสองกรณีไว้ในเครื่องมือเดียว
- เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลจะคงอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT เสียงเทียบกับ WhisperAI
ทั้งโหมดเสียงของ ChatGPT และ Whisper AI ไม่สามารถปิดวงจรได้อย่างสมบูรณ์จากการสนทนาด้วยเสียงไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยเชื่อมช่องว่างให้ครบถ้วน มันช่วยให้คุณจับภาพ ประมวลผล และดำเนินการตามการสนทนาได้ มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้กัน
ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker
คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า API ภายนอกหรือติดตั้งเครื่องมือถอดเสียง AIแยกต่างหากเพื่อถอดเสียงการประชุมที่ยาวนานถึงหนึ่งชั่วโมง เมื่อใช้ ClickUp คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานนั้นในตัวด้วยClickUp AI Notetaker
อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมของคุณ และมันจะถอดเสียงการประชุมเป็นข้อความ ระบุผู้พูด และเพิ่มเวลาที่พูด เพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาได้
ด้วย ClickUp AI คุณได้รับการสนับสนุนการถอดเสียงในระหว่างการประชุม, บันทึกเสียง, และการบันทึกหน้าจอ. มันเปลี่ยนเสียงจากทุกกระบวนการทำงานเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้และนำไปใช้ได้.
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ให้คุณได้เปรียบเหนือ ChatGPT Voice หรือ Whisper AI ได้แก่:
- สร้างสรุปอัจฉริยะ:ตัวสรุปการประชุม AIนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญ (จากการประชุมของคุณ) โดยอัตโนมัติและโพสต์ลงในช่องแชท ClickUpที่กำหนดไว้เพื่อให้ทีมเห็นได้ทันที
- ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ: สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาของคุณและแปลงเป็นงานใน ClickUp ที่กำหนด เช่น "Emma ควรสรุปเงื่อนไขสัญญาให้เสร็จก่อนการประชุมครั้งหน้า" กลายเป็นงานที่มอบหมายให้ Emma พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดที่เหมาะสม
- โครงสร้างเอกสาร: จัดรูปแบบเอกสารในClickUp Docsและจัดเก็บไว้เป็นจุดอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้สำหรับการเข้าถึงในอนาคต
- เปิดใช้งานการค้นหาการประชุม: ค้นหาบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณเพื่อค้นหาการสนทนาเฉพาะจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและแชร์บันทึกกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
- ใช้งานได้ทุกที่: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ใดก็ได้ (Zoom, Teams, Meet) เพื่อถอดเสียงการประชุมเสมือนจริงโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp AI Notetaker จะติดแท็กงานที่ต้องดำเนินการ, กำหนดเวลา, และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม และจัดระเบียบไว้ภายใต้ClickUp Docs
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
ในขณะที่ AI Notetaker ของ ClickUp ทำการถอดเสียงการประชุมของคุณClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว จะเพิ่มชั้นของปัญญาที่ทรงพลังให้กับบันทึกของคุณ
เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถสรุปบันทึกการสนทนาหรือดึงช่วงเวลาเฉพาะได้โดยไม่ต้องค้นหาเนื้อหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถอ่านผ่านบันทึกการสนทนาและสกัดประเด็นสำคัญออกมาได้อีกด้วย
ClickUp Brain สามารถทำได้มากกว่านั้นอีกมาก:
- ร่างเอกสารแบบไม่ต้องใช้มือ: เพียงพูดความคิดของคุณ แล้ว Brain จะแปลงเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในงานหรือเอกสารได้
- แปลงคำพูดเป็นงานที่ดำเนินการได้: พูดข้อกำหนดของโครงการและดู Brain สร้างรายการงานที่ครอบคลุมพร้อมคำอธิบายที่เหมาะสม วันที่ครบกำหนด และคำแนะนำผู้รับผิดชอบ
- สร้างงานอัตโนมัติ: ขอให้ Brain สร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUpและรับระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการที่สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณ
- การค้นหาในระดับองค์กร: ถามคำถามเช่น "ให้ฉันทราบการอัปเดตโครงการจากการประชุมกับลูกค้าเมื่อเดือนที่แล้ว" และEnterprise Search ของ ClickUpจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกแอปที่เชื่อมต่อเพื่อให้คำตอบที่ครบถ้วนตามบริบท
ดูวิดีโอนี้บน YouTube เพื่อดูภาพรวมโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp Brain ถอดเสียงและวิดีโอ:
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณให้สูงสุดด้วยโมเดล AI ที่คุณเลือกกับ ClickUp!
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณให้สูงสุดด้วยโมเดล AI ที่คุณเลือกกับ ClickUp!
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs
เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่า ClickUp Notetakerสร้างบันทึกจากวิดีโอและจัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs อย่างไร
Docs มอบความสามารถในการจัดการเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งเครื่องมือการบันทึกเสียงแบบสแตนด์อโลนไม่สามารถเทียบได้ งานของคุณจะถูกจัดระเบียบไว้ในDocs Hubที่สามารถค้นหาได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือความสามารถหลักของระบบเสียงสู่เอกสารที่ ClickUp Docs มอบให้:
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน: สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารที่สร้างจากเสียงพร้อมกันได้ พร้อมเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การจัดรูปแบบอัจฉริยะจากเสียงพูด: ClickUp Brain จะจัดโครงสร้างเนื้อหาที่พูดด้วยเสียงโดยอัตโนมัติ พร้อมหัวข้อ รายการ และส่วนต่างๆ ตามบริบทของคำพูด
- การแปลงงาน: เปลี่ยนส่วนใด ๆ ของเอกสารให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาและเชื่อมโยงกับโครงการ
- การผสานวิดเจ็ต: ฝังข้อมูลโครงการสด, รายการงาน, และวิดเจ็ตการรายงานโดยตรงในเอกสาร
- แนบไฟล์ฝัง: เพิ่มภาพหน้าจอ, PDF หรือไฟล์อ้างอิงได้โดยตรงภายในเอกสารเพื่อให้บริบทครบถ้วน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ ClickUp Assign Comments เพื่อแท็กเพื่อนร่วมทีมเฉพาะรายโดยตรงในบันทึกหรือเอกสารของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ มอบหมายเจ้าของให้กับแต่ละรายการ และขจัดความสับสนในการติดตามผลหลังการประชุม
ความสามารถของ AI ที่ผสานรวมของ ClickUp ช่วยให้เกิดการอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดที่เครื่องมือ AI แบบแยกส่วนไม่สามารถทำได้ และนั่นคือเหตุผลที่เราเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่า Voice และ Whisper
ใช้เสียงของคุณเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ClickUp
ความสามารถในการแปลงเสียงเป็นเสียงของ ChatGPT Voice Mode และความแม่นยำในการถอดเสียงของ Whisper ได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับการทำงานแบบไม่ต้องใช้มือและการสื่อสารหลายภาษา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างที่สำคัญระหว่างความช่วยเหลือของ AI กับการปฏิบัติงานจริง
ClickUp ด้วยแนวทางพื้นที่ทำงานแบบสากล เชื่อมต่อความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการโดยตรง ที่นี่ ไอเดียที่คุณพูดจะถูกแปลงเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่บันทึกการประชุมจะกลายเป็นเอกสารโครงการที่ทำงานร่วมกันได้
รวมสิ่งนี้เข้ากับงาน เอกสาร และการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไม ClickUp จึงเป็นโซลูชัน AI ครบวงจรที่คุณต้องการ
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และเปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณใช้เทคโนโลยีเสียงเพื่อการดำเนินโครงการจริง