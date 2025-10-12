บล็อก ClickUp

15 ตัวเลือกเทมเพลตเว็บไซต์โปรเจกต์อาสนะที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดตัวที่ราบรื่น

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
12 ตุลาคม 2568

เกือบ 252,000 เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นทุกวัน นั่นคือประมาณ10,500 ต่อชั่วโมง และมากกว่าหนึ่งในสี่ของธุรกิจทั้งหมดตอนนี้มีการดำเนินงานออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชม อัตราการคลิกผ่านเฉลี่ยในทุกอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 4. 23%.

หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของบริษัทคุณปรากฏขึ้นในผลการค้นหาที่ถูกต้อง การมีเว็บไซต์ออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องจัดระเบียบและสนับสนุนด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพและผ่านการคิดมาอย่างดี

เว็บไซต์ไม่ใช่แค่โครงการเดียว—แต่เป็นร้อยโครงการเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน และพยายามติดตามทุกอย่างด้วยตัวเองอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ แต่มีระบบหนึ่งที่สามารถทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับคุณ: แบบแปลนโครงการเว็บไซต์

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงแม่แบบโครงการเว็บไซต์ Asana ที่แตกต่างกันและแม่แบบที่มีประโยชน์อื่นๆ จากClickUpที่สามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์โครงการอาสนะที่ดี?

การสร้างเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นหากมีการจัดวางไว้ในที่เดียว. แบบเทมเพลตโครงการเว็บไซต์ Asana ที่ดีช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าอะไรที่ต้องทำ ใครกำลังทำอยู่ และแต่ละส่วนต้องเสร็จเมื่อไหร่.

แม่แบบการวางแผนโครงการเว็บไซต์ที่ดี มอบประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน โดยระบุสิ่งที่เว็บไซต์ที่เสร็จสมบูรณ์ควรบรรลุ และวิธีการวัดความสำเร็จ
  • แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและขั้นตอนย่อย เพิ่มงานย่อยสำหรับงานที่ซับซ้อน และจัดกลุ่มอย่างมีเหตุผลเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
  • กำหนดกรอบเวลาของโครงการพร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, จุดสำคัญ, และการพึ่งพาของงานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
  • จัดตั้งแผนการสื่อสารอย่างง่ายที่ระบุรายละเอียดว่าข้อมูลอัปเดตจะถูกแชร์อย่างไร ใครเป็นผู้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิธีการจัดการกับข้อเสนอแนะ
  • ติดตามงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร และตรวจสอบความเสี่ยง โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ระยะงาน ลูกค้า สถานะ และความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ

แบบแปลนโครงการเว็บไซต์ในมุมมอง

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบโครงการเว็บไซต์ของ Asana และ ClickUp ทั้งหมด:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แม่แบบแผนผังกระบวนการ (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ต้องการมุมมองโครงการแบบทีละขั้นตอนแผนที่แสดงการไหลของงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และการระบุจุดคอขวดกระดาน/รายการอาสนะ
แบบแผนการวางแผนกลยุทธ์ (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ต้องการความชัดเจนจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการตั้งเป้าหมาย, การจัดลำดับความสำคัญ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความเชื่อมโยงกระดาน/รายการอาสนะ
คำขอสร้างสรรค์ชั่วคราว กิน (อาสนะ)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่บริหารจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์การรวมคำขอ, ข้อกำหนดไฟล์, และการติดตามข้อเสนอแนะกระดาน/รายการอาสนะ
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการ (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ต้องการเส้นเวลาโครงการที่ชัดเจนเหตุการณ์สำคัญ, ความสัมพันธ์, การติดตามความก้าวหน้าไทม์ไลน์ของอาสนะ
แบบฟอร์มเช็กลิสต์ประจำวัน (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่จัดการงานประจำวันซ้ำๆงานที่ทำซ้ำ งานที่ได้รับมอบหมาย วันครบกำหนดรายการอาสนะ
เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหา (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่วางแผนเนื้อหาเว็บไซต์ปฏิทินเนื้อหา, ผู้รับผิดชอบ, กำหนดส่งกระดาน/รายการอาสนะ
แบบฟอร์มคำขอด้านไอที (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ติดตามปัญหาทางเทคโนโลยีการร้องขอด้านไอทีแบบรวมศูนย์ การจัดลำดับความสำคัญ ความคืบหน้ารายการอาสนะ
แบบแผนการทดสอบการใช้งาน (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ทำการทดสอบการใช้งานเป้าหมายการทดสอบ, การติดตามผู้เข้าร่วม, รายการดำเนินการรายการอาสนะ
แบบฟอร์มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่กำลังเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่การติดตามขั้นตอน, ไฟล์การออกแบบ, จุดสำคัญกระดาน/รายการอาสนะ
แบบแผนการจัดการกรณีฉุกเฉิน (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่เตรียมตัวสำหรับความเสี่ยงของโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยง, ผู้ติดต่อสำรอง, ระบบการทำงานรายการอาสนะ
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำ (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่จัดการกับงานค้างของฟีเจอร์/บั๊กรายการลำดับความสำคัญ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, รีวิวกระดาน/รายการอาสนะ
แบบฟอร์มตารางการผลิต (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่บริหารจัดการกำหนดเวลาการผลิตการแมปขั้นตอน, การติดตามวัสดุ, การอัปเดตรายการอาสนะ
แบบแผนโครงการแบบアジล (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ใช้เมธอดอไจล์สปรินต์, ความพึ่งพา, จุดสำคัญกระดาน/รายการอาสนะ
แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิต (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้นำโครงการที่บริหารจัดการปริมาณงานการจับคู่ชั่วโมงงาน, ความพร้อมใช้งาน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์รายการอาสนะ
แบบฟอร์มประมาณการโครงการ (Asana)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ประมาณการงบประมาณ/ระยะเวลาการวางแผนทรัพยากร, การติดตามค่าใช้จ่าย/เวลา, กำหนดเวลารายการอาสนะ
เทมเพลตแผนโครงการเว็บไซต์ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้การตลาด, ออกแบบเว็บไซต์, ผู้จัดการโครงการไทม์ไลน์, การแบ่งงาน, รายการตรวจสอบการทบทวนรายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
คลิกยู พี (ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก) แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีม UX/ออกแบบ/การตลาดขั้นตอนการออกแบบ, จุดสำคัญ, และการมอบหมายงานClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมออกแบบ, เอเจนซี่, เจ้าของกระบวนการออกแบบ, ศูนย์กลางสินทรัพย์, มุมมองที่ปรับแต่งได้ClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมพัฒนา, เอเจนซี่, ธุรกิจการติดตามงาน/กำหนดเวลา, การจัดการทรัพยากรClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่มีหลายโครงการไทม์ไลน์, จุดสำคัญ, การอัปเดตแบบเรียลไทม์ClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมอไจล์ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์งานค้าง, การจัดลำดับความสำคัญ, บอร์ด/สปรินต์ClickUp Board, รายการ
ตัวอย่างแผนโครงการใน ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ต้องการแผนงานโครงการไทม์ไลน์, ความสัมพันธ์, การติดตามความคืบหน้ารายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
คลิกอัพ แผนงาน โครงการ แบบแผนดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีมระยะของงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, และการจัดสรรบทบาทClickUp รายการ, บอร์ด
แม่แบบแผนการดำเนินงานโครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ดำเนินการตามแผนโครงการการเสร็จสิ้นงาน การระบุความเสี่ยง การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียClickUp รายการ, บอร์ด
แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่เปิดตัว/ปรับปรุงโครงการแผนการทีละขั้นตอน, การมองเห็นภาพ, การติดตามรายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ต้องการไทม์ไลน์แบบภาพมุมมองร่วม, งาน/ไทม์ไลน์/ลำดับความสำคัญClickUp Whiteboard
เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการแผนผังงานส่งมอบ, การติดตามเจ้าของ/กำหนดส่งClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตวางแผนโครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีม, ผู้จัดการโครงการวางแผน, มอบหมายงาน, จัดการกำหนดเวลาClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้นำโครงการ, ผู้จัดการเหตุการณ์สำคัญ, กำหนดเวลา, การแบ่งระยะรายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, โปรแกรม, และพอร์ตโฟลิโองาน, กำหนดเวลา, และการติดตามการอัปเดต, การมองเห็นClickUp รายการ, บอร์ด

15 แม่แบบเว็บไซต์สำหรับโครงการอาสนะ

เมื่อ Airbnbเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับโฉมใหม่เท่านั้น การอัปเดตนี้ทำให้แขกสามารถค้นหาสถานที่ที่รู้สึกเหมาะสมกับพวกเขาได้ง่ายขึ้น และฟีเจอร์ที่ผสานรวมอย่าง Airbnb Rooms ยังมอบวิธีการเชื่อมต่อใหม่ๆ ให้กับนักเดินทางอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ กำหนดเวลาที่ชัดเจน และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทีม นั่นคือจุดที่การมีเทมเพลตโครงการเว็บไซต์ Asana ที่เหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการและสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

เพื่อช่วยให้คุณนำระดับการจัดการเดียวกันนี้มาใช้ นี่คือเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ 15 แบบจาก Asana ที่สามารถแนะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเปิดตัว

1. แม่แบบแผนผังกระบวนการโดย Asana

แม่แบบแผนผังกระบวนการโดย Asana: แม่แบบโครงการบนเว็บไซต์ Asana
ผ่านทางAsana

หากคุณไม่ได้กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจนเมื่อทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวเว็บไซต์หรือการออกแบบใหม่ อาจทำให้พลาดขั้นตอนได้ง่าย เทมเพลตแผนผังกระบวนการ Asana นี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสนทนาวางแผนครั้งแรกไปจนถึงรายการตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานจริง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้คุณวางแผนขั้นตอนที่โครงการของคุณจะดำเนินไปอย่างชัดเจน เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละงานกับงานถัดไป และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาติดขัดได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง
  • ช่วยให้คุณรักษาลำดับขั้นตอนทั้งหมดให้ถูกต้องตามลำดับพร้อมการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องและตรงตามกำหนดเวลา
  • เหมาะสำหรับโครงการเว็บไซต์ที่เริ่มต้นด้วยการวิจัยและการวางแผนเนื้อหา, ดำเนินการสู่การออกแบบและพัฒนา, และปิดท้ายด้วยการทดสอบและการอนุมัติก่อนวันเปิดตัว

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนของโครงการเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

2. แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์โดย Asana

เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์โดย Asana: เทมเพลตโครงการเว็บไซต์ของ Asana
ผ่านทาง Asana

โครงการเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจน เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์โดย Asana นี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงวิสัยทัศน์โดยรวมของคุณกับขั้นตอนที่จะทำให้มันเป็นจริง ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผนการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณหรือออกแบบใหม่ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการส่งมอบ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้คุณกำหนดเป้าหมายของโครงการ กำหนดลำดับความสำคัญ และดูว่าแต่ละงานมีส่วนช่วยในการเปิดตัวหรือการออกแบบเว็บไซต์ของคุณอย่างไร
  • ช่วยให้คุณจัดระเบียบการวิจัย การวิเคราะห์คู่แข่ง กำหนดการออกแบบ และกิจกรรมการเปิดตัวในแผนเดียวที่แชร์ได้ เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญใดๆ
  • ทำให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, กำหนดเวลา, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาในขณะที่ปรับแผนของคุณตามที่ต้องการเพื่อให้อยู่ในเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการให้โครงการเว็บไซต์ของตนดำเนินไปตามกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ

💜 โบนัส: การจัดการการออกแบบเว็บไซต์หมายถึงการจัดการไฟล์จำนวนมาก, ข้อเสนอแนะ, และงานต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย ต้องการให้เป็นเรื่องง่าย ๆ หรือไม่?

  • ค้นหาได้ทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร หรือสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการ
  • ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถามคำถาม, พูดบันทึกโครงการ, หรือสั่งงานด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ, จากที่ไหนก็ได้
  • แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร

ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปอัจฉริยะ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

3. แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์โดย Asana

เทมเพลตคำขอสร้างสรรค์โดย Asana: เทมเพลตโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

สำหรับทุกนาทีที่ใช้ในการจัดระเบียบ จะได้รับหนึ่งชั่วโมงเป็นการตอบแทน

สำหรับทุกนาทีที่ใช้ในการจัดระเบียบ จะได้รับหนึ่งชั่วโมงเป็นการตอบแทน

นั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการเว็บไซต์ของคุณขึ้นอยู่กับสินทรัพย์สร้างสรรค์จากผู้คนต่าง ๆ หากคุณไม่มีวิธีการจัดการคำขอเหล่านี้อย่างเป็นศูนย์กลาง อาจนำไปสู่ความสับสนหรือการล่าช้าได้ แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์โดย Asana นี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและก้าวหน้าไปข้างหน้า

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมศูนย์คำขอสร้างสรรค์ทั้งหมดที่เข้ามา—เช่น แบนเนอร์หน้าแรก, ภาพประกอบบล็อก, หรือองค์ประกอบ UI—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูและจัดลำดับความสำคัญได้ในที่เดียว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคำขอมีรายละเอียดที่ถูกต้อง เช่น รูปแบบไฟล์ ข้อกำหนดขนาด หรือแนวทางสไตล์ เพื่อให้สามารถเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติม
  • ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และการอนุมัติควบคู่ไปกับสินทรัพย์สร้างสรรค์เอง ช่วยให้คุณสามารถรักษาการให้ข้อเสนอแนะให้สั้นและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่มีการร้องขอและจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์เป็นประจำในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ, การสร้างเนื้อหา, และการตลาด.

4. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการโดย Asana

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการโดย Asana: แม่แบบโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

โครงการเว็บไซต์มักประกอบด้วยส่วนประกอบมากมาย ทำให้ยากที่จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไป ผู้จัดการหลายคนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากการทำงานทางไกล การเปลี่ยนแปลงทีม หรือการลาหยุดที่ยาวนาน ทำให้ยากยิ่งขึ้นที่จะรักษาความมั่นคงของงาน

ในความเป็นจริง, 85% ยอมรับว่าพวกเขามักจะรู้สึกถูกกดดันจากความรวดเร็วของโครงการและระยะเวลาที่ใกล้จะถึงกำหนด เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการนี้สามารถช่วยนำความสงบมาสู่กระบวนการได้บ้าง 🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดวางแต่ละขั้นตอนของโครงการเว็บไซต์ของคุณอย่างเป็นลำดับ ตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาและการออกแบบ ไปจนถึงการพัฒนา การทดสอบ และการเปิดตัว เพื่อให้ทุกคนทราบขั้นตอนถัดไป
  • ทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญและแสดงว่างานต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ทำให้มองเห็นความล่าช้าก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาจริงได้ง่ายขึ้น
  • เก็บวันที่, ผู้รับผิดชอบงาน, และความคืบหน้าไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถตรวจสอบและดูได้ว่าโครงการกำลังดำเนินไปอย่างไร

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่ต้องการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและแบ่งปันได้ เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่น

📮 ClickUp Insight: การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ อีเมล และการประชุมอย่างต่อเนื่อง กำลังค่อยๆ ดูดซับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆงานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ลองนึกภาพว่าหากคุณสามารถขจัดสิ่งรบกวนเหล่านั้นออกไปได้อย่างสิ้นเชิง

ด้วยClickUp, กระบวนการทำงานและการสนทนาของคุณอยู่ในที่เดียว เปิดและจัดการงานจากแชท, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่ AI ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อ, ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย

5. แบบฟอร์มเช็กลิสต์ประจำวัน โดย Asana

แบบฟอร์มเช็กลิสต์ประจำวันโดย Asana: แม่แบบโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

ในโครงการเว็บไซต์ที่วุ่นวาย สิ่งเล็กๆ น้อยๆ สามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน วันหนึ่งคุณกำลังตรวจสอบเลย์เอาต์ของหน้าแรก วันถัดไปคุณกำลังตามหาภาพสินค้าที่หายไปหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ ในข้อความก่อนที่เว็บไซต์จะเผยแพร่ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันที่ดูเหมือนไม่สำคัญเหล่านี้ คือสิ่งที่ค่อยๆ กำหนดว่าแผนงานใหญ่จะดำเนินไปตามแผนหรือไม่

เทมเพลตเช็กลิสต์ประจำวันของอาสนะ ช่วยให้คุณรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถทำงานไปทีละขั้นตอนโดยไม่ลืมสิ่งที่ต้องทำต่อไป

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานที่ทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบเนื้อหา การให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ และการตรวจสอบ SEO เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและดำเนินการให้เสร็จตรงเวลา
  • ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายหน้าที่ประจำวันให้กับสมาชิกในทีม ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าเมื่องานเสร็จสิ้น
  • ช่วยให้คุณไม่พลาดขั้นตอนเล็ก ๆ แต่สำคัญที่อาจหลุดรอดไป ทำให้ไม่มีอะไรมาทำให้ขั้นตอนต่อไปของโครงการเว็บไซต์ของคุณล่าช้า

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่ต้องการจังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอทุกวันเพื่อให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

6. แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาโดย Asana

เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาโดย Asana: เทมเพลตโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

เว็บไซต์อาจดูสวยงาม แต่หากไม่มีเนื้อหาที่เหมาะสม ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จได้ คำพูด รูปภาพ และโครงสร้างทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อชี้นำผู้เยี่ยมชมและเล่าเรื่องราวของคุณอย่างชัดเจน สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหา Asana นี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกชิ้นงานมีจุดมุ่งหมายและตำแหน่งที่ชัดเจน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมทุกความต้องการด้านเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณไว้ในรายการเดียว ตั้งแต่ข้อความบนหน้าแรกและรายละเอียดสินค้า ไปจนถึงบทความในบล็อกและการอัปเดตภาพ
  • ทำให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหา และทำให้ทุกคนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
  • วางแผนล่วงหน้าว่าแต่ละหน้าหรือสินทรัพย์จะพร้อมเมื่อใด เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นในวันเปิดตัว

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่ต้องการให้เนื้อหาของตนมีความคิดสร้างสรรค์ ทันเวลา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวม

🧠 คุณรู้หรือไม่: ในปี 2012 เรดบูลได้สนับสนุนการกระโดดจากขอบอวกาศของเฟลิกซ์ เบาม์การ์ตเนอร์ ซึ่งทำลายสถิติโลกโดยมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ไปยังผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลก การแสดงที่น่าทึ่งนี้สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของแบรนด์ "ให้พลังคุณทะยาน" ของเรดบูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ไม่ต้องพูดถึงว่า มันกลายเป็นข่าวระดับโลก และยังคงถูกจดจำมากกว่าสิบปีต่อมา ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เนื้อหาแบรนด์ที่กล้าหาญและประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เคยดำเนินการมา

7. แบบฟอร์มคำขอด้านไอทีโดย Asana

เทมเพลตคำขอไอทีโดย Asana: เทมเพลตโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

ในกระทู้ Reddit เกี่ยวกับปัญหาทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเนื่องจากขาดเวลา งบประมาณ หรือความรับผิดชอบ คำตอบหนึ่งเขียนไว้อย่างเรียบง่ายว่า: "ทั้งหมดที่กล่าวมา" มันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเรื่องตลก แต่มีความขบขันบางอย่างในวิธีที่มันสรุปความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับหลายทีม

แบบฟอร์มคำขอด้านไอทีของ Asana เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบันทึกและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะลุกลามบานปลาย

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมคำขอด้านไอทีทั้งหมดไว้ในรายการเดียวที่ชัดเจน ตั้งแต่ลิงก์เสียและหน้าเว็บช้าไปจนถึงการเชื่อมต่อที่ขาดหาย
  • ช่วยให้ทีมตัดสินใจว่าควรจัดการกับปัญหาใดก่อน ในขณะที่ยังคงติดตามทุกเรื่องที่ยังต้องการความสนใจ
  • แสดงความคืบหน้าของแต่ละการแก้ไขเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเมื่อใดที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว และสามารถดำเนินการต่อไปได้

เหมาะสำหรับ: ทีมไอทีและเทคโนโลยีที่ต้องการให้แน่ใจว่าทุกปัญหาทางเทคนิคบนเว็บไซต์ได้รับการตรวจพบ ติดตาม และแก้ไข

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนรายงานโครงการ

8. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งานโดย Asana

แผนการทดสอบการใช้งานโดย Asana: แม่แบบโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

เว็บไซต์อาจดูเรียบร้อยและมืออาชีพ แต่คุณจะรู้ว่ามันทำงานได้ดีเมื่อผู้ใช้จริงได้ลองใช้ การทดสอบการใช้งานจะให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกนี้ แสดงให้เห็นว่าอะไรที่เข้าใจง่ายและอะไรที่สับสนก่อนเปิดตัว

แผนการทดสอบการใช้งานอาสนะ ช่วยให้คุณวางแผนการทดสอบเหล่านั้นให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และให้ข้อมูลย้อนกลับที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แนะนำคุณในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การเลือกผู้เข้าร่วมที่เหมาะสม และการเตรียมงานที่สะท้อนการใช้งานเว็บไซต์จริง
  • เก็บรายละเอียดของผู้เข้าร่วมทุกคน, สคริปต์การทดสอบ, และบันทึกไว้ในที่เดียวเพื่อไม่ให้สิ่งใดสูญหายระหว่างการประชุม
  • ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นรายการการกระทำที่ชัดเจนเพื่อให้การปรับปรุงเกิดขึ้นก่อนที่เว็บไซต์จะเปิดใช้งาน

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่ต้องการมั่นใจว่าเว็บไซต์ของตนใช้งานง่ายและน่าใช้งาน

9. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย Asana

แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย Asana: แม่แบบโครงการเว็บไซต์ Asana
ผ่านทาง Asana

การนำเว็บไซต์ใหม่มาสู่ชีวิตไม่ได้แตกต่างจากการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มากนัก มีจุดเริ่มต้นจากความคิด การออกแบบ การทดสอบ และสุดท้ายคือการเปิดตัว หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน ขั้นตอนต่างๆ อาจถูกมองข้ามหรือทีมอาจสูญเสียการติดตามสิ่งที่ต้องทำต่อไป

เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย Asana นี้ช่วยให้การเดินทางราบรื่นตั้งแต่การระดมความคิดครั้งแรกจนถึงช่วงเวลาที่เว็บไซต์เปิดตัว

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สรุปแต่ละขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นและแบบร่าง ไปจนถึงการพัฒนา การทดสอบ และการเปิดตัว
  • นำไฟล์การออกแบบทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และการอัปเดตมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบว่าจะต้องดูที่ไหน
  • ติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถเห็นได้ว่าโครงการใกล้เสร็จสมบูรณ์เพียงใด

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่ต้องการกระบวนการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้สำหรับการนำเว็บไซต์จากแนวคิดไปสู่การเปิดตัว

10. แม่แบบแผนสำรองโดย Asana

แบบแผนการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดย Asana: แบบแผนโครงการบนเว็บไซต์ของ Asana
ผ่านทาง Asana

การไม่เตรียมตัวคือความผิดที่ใหญ่ที่สุด; การเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด.

การไม่เตรียมตัวคือความผิดที่ใหญ่ที่สุด; การเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด.

โครงการเว็บไซต์มักไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอไป อาจมีนักพัฒนาไม่ว่าง ปลั๊กอินอาจหยุดทำงาน หรือกำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เทมเพลตแผนสำรอง นี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง มันช่วยให้คุณมีแผนสำรองที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหากเกิดขึ้น ตั้งแต่ความล้มเหลวทางเทคนิคไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนาทีสุดท้าย
  • เก็บรายละเอียดการติดต่อทั้งหมด ไฟล์สำรอง และกระบวนการทำงานทางเลือกไว้ในที่เดียวเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมทราบถึงบทบาทของตนในแผนสำรองเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ

เหมาะสำหรับ: ทีมเทคโนโลยี, ทีมบริหาร, และทีมการตลาดที่ต้องการเตรียมพร้อมและให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

11. แม่แบบรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ โดย Asana

เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์โดย Asana
ผ่านทาง Asana

ทีมเว็บไซต์รวบรวมไอเดีย, การแก้ไข, และคำขอจากทุกที่. หากไม่มีบ้านเดียว, ความสำคัญจะเลือนลาง และงานที่ดีจะสูญหายไป. เทมเพลต Product Backlog มอบที่ไว้ใจได้ให้กับรายการ backlog และตั๋วจำนวนมาก. ด้วยวิธีนี้, ทีมของคุณสามารถวางแผนโครงการใหม่หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างชัดเจน.

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมทุกความคิด, การแก้ไข, และคำขอไว้ในรายการลำดับความสำคัญเดียว พร้อมเจ้าของ, วันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้สมาชิกทีมทราบอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรต่อไป
  • จัดกลุ่มงานที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับการปล่อยเวอร์ชันถัดไปและลิงก์ไปยังการออกแบบหรือเอกสาร เพื่อให้ผู้สร้างสามารถเข้าถึงรายละเอียดและดำเนินการงานต่อไปได้โดยไม่ต้องค้นหาไฟล์
  • ทำให้การทบทวนเป็นประจำเป็นเรื่องง่าย ย้ายรายการจากแนวคิดไปสู่ความพร้อมในการสร้าง และติดตามความคืบหน้าจนกว่าแต่ละงานจะเสร็จสมบูรณ์

เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บไซต์ที่ต้องการแบ็กล็อกที่แชร์และจัดการได้ง่ายสำหรับฟีเจอร์, บัก, การอัปเดต SEO และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

12. แม่แบบตารางการผลิตโดย Asana

แม่แบบตารางการผลิตโดย Asana
ผ่านทาง Asana

การศึกษาของ McKinsey พบว่าบริษัทที่มีแผนงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างมีโอกาสสูงกว่า 13%ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ในโลกของการผลิต แผนงานนั้นคือตารางเวลาของคุณ มันคือกระดูกสันหลังที่เงียบสงบซึ่งทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตตารางการผลิตของ Asana มอบวิธีง่ายๆ ในการรวบรวมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวให้อยู่ในแผนที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถเห็นสถานะของแต่ละคำสั่งซื้อ กำหนดเวลาที่ต้องส่ง และสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วและแจ้งให้ทุกคนทราบโดยทั่วกัน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่การสั่งซื้อครั้งแรกจนถึงการจัดส่งครั้งสุดท้าย พร้อมขั้นตอนและวันที่ที่ชัดเจน
  • ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นการชะลอตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
  • บันทึกวัสดุและปริมาณที่คุณต้องการเพื่อไม่ให้คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
  • ทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วเมื่อแผนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนและยืดหยุ่น ช่วยให้กระบวนการผลิตราบรื่นและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

13. แม่แบบแผนโครงการแบบアジล โดย Asana

แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile โดย Asana
ผ่านทาง Asana

บางครั้งโครงการเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นและแผนที่ชัดเจน แต่เมื่อเวลาผ่านไป รายละเอียดต่างๆ ก็เริ่มหลุดลอยไป Agile ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในช่วงเวลาเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมาย

แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile โดย Asana นำแนวทางนั้นมาใช้และจัดโครงสร้างให้ชัดเจน มันกลายเป็นสถานที่ที่คุณสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอน ติดตามความสำเร็จเล็กๆ และทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนการวิ่งและการทำงานของคุณในรูปแบบที่ทุกคนสามารถติดตามได้
  • ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่ในเส้นทางและสิ่งที่ต้องการความสนใจ
  • บันทึกการพึ่งพาเพื่อให้ไม่มีงานใดดำเนินต่อไปโดยไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้อง
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนเพื่อรักษาขวัญและกำลังใจให้สูงอยู่เสมอ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวิธีการวางแผนสปรินต์, ติดตามความคืบหน้า, และรักษาความสอดคล้องของทีมในทุกขั้นตอนของโครงการอย่างมีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการตั้งเป้าหมายฟรีเพื่อวางแผน, ติดตาม & บรรลุเป้าหมายของคุณ

14. แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตโดย Asana

แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิต โดย Asana
ผ่านทาง Asana

บางครั้งโครงการอาจชะลอตัวลงไม่ใช่เพราะงานยาก แต่เป็นเพราะทีมถูกกระจายงานมากเกินไป เมื่อผู้คนมีงานมากกว่าชั่วโมงในหนึ่งวัน กำหนดส่งงานจะล่าช้า ความเครียดสะสม และคุณภาพของงานลดลง ความท้าทายคือการรู้เรื่องนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เพื่อที่คุณจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตของ Asana ช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น มันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณงานของทีมคุณ ช่วยให้คุณเห็นจุดที่เวลาตึงตัว และแนะนำคุณในการปรับแผนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องรับภาระมากเกินไป

แทนที่จะเดา คุณสามารถตัดสินใจอย่างมั่นใจเกี่ยวกับว่าใครทำอะไรและเมื่อไหร่ ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้า

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนงานแต่ละอย่างพร้อมระบุชั่วโมงที่ใช้และผู้ที่รับผิดชอบ
  • ติดตามความพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเห็นเมื่อมีคนใกล้ถึงขีดจำกัดของพวกเขา
  • บันทึกความจุเกินหรือขาดแคลนได้ในพริบตาเพื่อให้คุณสามารถปรับได้อย่างรวดเร็ว
  • อัปเดตแผนงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงถูกแชร์กับทีมทันที

เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการที่ต้องการวางแผนปริมาณงานอย่างสมจริงและรักษาให้ทีมทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

15. แบบฟอร์มประมาณการโครงการโดย Asana

แบบฟอร์มการประมาณการโครงการโดย Asana
ผ่านทาง Asana

การศึกษาพบว่า 81% ของโครงการไอทีในภาครัฐล่าช้ากว่ากำหนด เมื่อเทียบกับ 52% ในภาคเอกชน นี่เป็นคำเตือนอย่างนุ่มนวลว่าสิ่งต่างๆ สามารถหลุดออกนอกเส้นทางได้อย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อเราเริ่มต้นโดยไม่มีแผนที่ชัดเจน

หนึ่งในคำถามแรก ๆ ของทุกโครงการใหม่คือ "มันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?" จากนั้นก็จะเป็น "จะใช้เวลานานแค่ไหน?" และ "เราจะต้องใช้อะไรบ้าง?" หากไม่มีคำตอบเหล่านี้ อาจรู้สึกเหมือนกำลังให้สัญญาในความมืด

เทมเพลตการประมาณการโครงการจาก Asana ช่วยจัดโครงสร้างการสนทนาในช่วงแรก ๆ ให้เป็นระบบ มันช่วยให้คุณวางแผนกรอบเวลา งบประมาณ และทรัพยากร เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังก่อนเริ่มงาน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นภาพโดยการวางแผนทุกอย่างที่โครงการของคุณต้องการ ตั้งแต่บุคลากรไปจนถึงเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ติดตามค่าใช้จ่ายและชั่วโมงโดยประมาณเพื่อให้งบประมาณเป็นไปตามความเป็นจริง
  • บันทึกไทม์ไลน์สำหรับแต่ละงาน แสดงว่างานควรเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
  • อัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงถูกแชร์ทันทีกับทุกคน
  • เก็บรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการกำหนดงบประมาณ ระยะเวลา และความคาดหวังที่เป็นจริงได้ ก่อนเริ่มโครงการใดๆ

ข้อจำกัดของอาสนะ

คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ฉันพึ่งพาอยู่ เช่น การทำแผนผังตรรกะการแยกสาขาไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองหลายฟิลด์ ยังคงมีข้อจำกัดที่ต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว การรายงานก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมหากฉันต้องการเมตริกที่ละเอียดและซับซ้อนโดยไม่ต้องส่งออกเป็นสเปรดชีต Asana เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ต้องใช้การวางแผนล่วงหน้าและวินัยในกระบวนการอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ฉันพึ่งพาอยู่ เช่น การทำแผนผังตรรกะการแยกสาขาไปยังหลายฟิลด์ที่กำหนดเอง ยังคงมีข้อจำกัดที่ต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว การรายงานก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมหากฉันต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและซับซ้อนโดยไม่ต้องส่งออกเป็นสเปรดชีต Asana เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องใช้การวางแผนล่วงหน้าและวินัยในกระบวนการอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

บทวิจารณ์นี้จาก G2สะท้อนความไม่พอใจของผู้ใช้ Asana ได้อย่างดี

แม้ว่า Asana จะเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผน แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่ควรทราบ:

  • ข้อเสนอมีความยืดหยุ่นจำกัดในการเชื่อมต่อฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์แต่ใช้เวลามาก
  • ต้องดำเนินการเพิ่มเติมในการสร้างรายงานที่ละเอียดและกำหนดเองโดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลไปที่อื่น
  • ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นอย่างมากเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าในการเริ่มสร้างคุณค่าที่แท้จริง
  • ผู้ใช้ที่ออฟไลน์มีตัวเลือกน้อย ทำให้ไม่สะดวกสำหรับทีมที่ไม่มีการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง
  • ล็อกความสามารถที่มีประโยชน์บางอย่าง เช่น การจัดการเวิร์กโหลดขั้นสูง ไว้เบื้องหลังแผนระดับที่สูงกว่า

เทมเพลตอาสนะทางเลือก

ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อจำกัดบางประการเหล่านี้การสำรวจเครื่องมือวางแผนโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นประโยชน์

มาดูรายละเอียดของเทมเพลตโครงการเว็บของ ClickUpกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และสำรวจว่าเทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดประสานกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้อย่างไร

1. แม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการเว็บไซต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างทั้งความประทับใจแรกและประสบการณ์ที่ยั่งยืนด้วยเทมเพลตแผนโครงการเว็บไซต์ของ ClickUp

ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัลเลแลนด์ ดีเอโนเคยกล่าวไว้ว่า

เว็บไซต์ของคุณคือศูนย์กลางของระบบนิเวศดิจิทัลของคุณ; เช่นเดียวกับสถานที่ตั้งจริง ประสบการณ์มีความสำคัญเมื่อลูกค้าเข้ามา เช่นเดียวกับการรับรู้ที่พวกเขามีต่อคุณก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้ามา

เว็บไซต์ของคุณคือศูนย์กลางของระบบนิเวศดิจิทัลของคุณ; เช่นเดียวกับสถานที่ตั้งทางกายภาพ ประสบการณ์มีความสำคัญเมื่อลูกค้าเข้ามา เช่นเดียวกับการรับรู้ที่พวกเขามีต่อคุณก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้ามา

สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ในงานการตลาดดิจิทัล นี่คือเหตุผลที่การวางแผนการเปิดตัวหรือการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของคุณไม่ใช่สิ่งที่ควรปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา

เทมเพลตแผนโครงการเว็บไซต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างทั้งความประทับใจแรกและประสบการณ์ที่ยั่งยืน โดยแนะนำทีมของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนแต่ละขั้นตอนของการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
  • แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้สำหรับทีมของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยรายการตรวจสอบในตัวสำหรับตรวจสอบและอนุมัติ

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักออกแบบเว็บไซต์, และผู้จัดการโครงการที่ต้องการแผนที่มีโครงสร้างสำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างราบรื่น

🎥 ดู: วิธีสร้างแผนงานใน ClickUp

2. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ก้าวจากแนวคิดสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์จาก ClickUp

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 43% ขององค์กร ขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ UX และการออกแบบโดยอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้. หากปราศจากโครงสร้าง แม้แต่ทีมงานที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็อาจพลาดเป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับผู้เข้าชมได้อย่างแท้จริง

เทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย
  • แบ่งงานแต่ละอย่างออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อความสะดวกในการมอบหมายงาน
  • ติดตามความคืบหน้าและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการออกแบบเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ทีมสร้างสรรค์, และผู้จัดการการตลาดที่ต้องการแผนการออกแบบเว็บไซต์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผู้ใช้

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้ผล?

3. แม่แบบการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

สัมผัสพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนทุกรายละเอียดด้วยเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สัมผัสพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนทุกรายละเอียดด้วยเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เว็บไซต์ที่สวยงามมีแรงดึงดูดบางอย่าง พวกมันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสนใจ ชวนให้อยู่ต่ออีกสักนิด คลิกเข้าไปดูลึกขึ้นอีกหน่อย และกลับมาเยี่ยมชมบ่อยขึ้น ความสมดุลระหว่างการใช้งานที่ง่ายและเสน่ห์ทางสายตาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนทุกรายละเอียด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ทำงานได้อย่างสวยงามไม่แพ้รูปลักษณ์

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบตั้งแต่การสร้างโครงร่างไปจนถึงการเปิดตัว
  • จัดระเบียบงาน ออกแบบทรัพยากร และรับข้อเสนอแนะในที่เดียว
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้ลำดับความสำคัญชัดเจน

เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบ, เอเจนซี, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการออกแบบเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์

4. แม่แบบการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUp

Aww w ards นำเสนอ เว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างสวยงามและใส่ใจในรายละเอียดที่สุดในแต่ละปี ผู้สร้างสรรค์ยังคงยึดมั่นในธีมหลักในขณะที่ทดลองใช้องค์ประกอบศิลปะใหม่ๆ แต่ผลงานไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกแบบ เมื่อภาพได้รับการอนุมัติแล้ว ยังต้องมีการเขียนโค้ด ทดสอบ และปรับใช้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนมีความท้าทายเป็นของตัวเอง

เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนหนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่ออีกขั้นตอนหนึ่ง แผนที่ชัดเจนและเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแม่แบบการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUpช่วยให้ง่ายต่อการติดตามทุกขั้นตอนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามงาน กำหนดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มองเห็นความก้าวหน้าและรักษาความสอดคล้องของทีม
  • จัดระเบียบทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา

เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาเว็บไซต์, เอเจนซี่, และธุรกิจที่จัดการการสร้างเว็บไซต์แบบครบวงจร

🧠 คุณรู้หรือไม่: เว็บไซต์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดบางแห่งในปีนี้เป็นทั้งผลงานศิลปะและเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน?Gufram.it ซึ่งได้รับเกียรติจาก Awwwards ดึงดูดผู้เข้าชมด้วยภาพที่โดดเด่น การนำทางที่ใช้งานง่าย และการโต้ตอบที่สนุกสนานซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์ ในทำนองเดียวกันDavidLangarica.devก็ได้รับคำชมเชยสำหรับแอนิเมชันที่ราบรื่นและการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียด

5. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp

เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพลิดเพลินกับการควบคุมในระดับหนึ่งเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลลัพธ์ด้วยเทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp

มีความโล่งใจบางอย่างในการมองดูรายการโครงการของคุณและรู้แน่ชัดว่าอะไรกำลังดำเนินไปตามแผนและอะไรที่ต้องให้ความสนใจ ไม่มีการค้นหาอย่างเร่งรีบในอีเมลเก่า ไม่มีการเดาว่ากำหนดเส้นตายใดกำลังใกล้เข้ามา มีเพียงมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของทุกส่วนที่เคลื่อนไหว

นั่นคือสิ่งที่เทมเพลต ClickUp Project Trackerมอบให้คุณอย่างแท้จริง: วิธีในการมองเห็นงานทั้งหมดของคุณในที่เดียวและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีความเครียด

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนไทม์ไลน์เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
  • ติดตามงานและเป้าหมายสำคัญด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • จัดระเบียบโครงการตามลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรือหมวดหมู่
  • ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา
  • เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สามารถแชร์ได้เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการและต้องการความชัดเจน ความรับผิดชอบ และการประสานงานที่ดีขึ้น

6. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

กระดานคัมบัง, สปรินต์, หรือการผสมผสานของทั้งสอง มีเครื่องมือในการปรับใช้ Agile ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กระดานคัมบัง, สปรินต์, หรือการผสมผสานของทั้งสอง มีเครื่องมือในการปรับใช้ Agile ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ Agile ของ ClickUp

Agile ไม่ได้เป็นเพียงสำหรับทีมซอฟต์แวร์อีกต่อไป การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 47% ขององค์กร ที่ใช้ agile ถือว่าการส่งมอบตรงเวลาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ ในขณะที่จำนวนน้อยกว่าเล็กน้อยประเมินว่าโครงการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเดิมหรือไม่

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้คุณนำความชัดเจนแบบเดียวกันนี้มาสู่การทำงานของคุณ เพื่อให้ลำดับความสำคัญชัดเจน งานสามารถดำเนินการได้ และทุกคนสามารถเห็นความคืบหน้าได้

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ทำให้คำขอที่เข้ามาเป็นระเบียบและชัดเจนในรายการงานค้าง
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและคุณค่า
  • จัดระเบียบงานในบอร์ดหรือสปรินต์เพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงาน
  • ดำเนินการทบทวนเพื่อระบุความสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุง
  • รักษาความสอดคล้องของทีมด้วยการติดตามความคืบหน้าอย่างโปร่งใส

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำแนวปฏิบัติแบบอไจล์มาใช้โดยไม่มีความซับซ้อน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ

7. ตัวอย่างแผนโครงการเทมเพลต ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการ ClickUp สำหรับการเขียนโปรแกรม
รับเทมเพลตฟรี
สัมผัสจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนสำหรับการทำงานด้วยเทมเพลตแผนโครงการตัวอย่างของ ClickUp

การสร้างแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาและความคิดที่รอบคอบ แต่หากไม่มีแผน โครงการอาจสูญเสียโฟกัสได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การประสานงานระหว่างงานต่างๆ ไปจนถึงการกำหนดเส้นตายที่เป็นจริง แผนที่มีโครงสร้างช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

แม่แบบแผนโครงการตัวอย่างของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และรักษาทีมของคุณให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างไทม์ไลน์ที่ละเอียดซึ่งระบุทุกเหตุการณ์สำคัญ
  • จัดระเบียบงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  • ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา
  • ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อหลีกเลี่ยงคอขวด
  • แบ่งปันแผนงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนและพร้อมใช้งานเพื่อความสำเร็จของโครงการ

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภาพแรกที่ถูกอัปโหลดขึ้นเว็บไม่ใช่แผนภาพทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหรือภาพถ่ายของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญ แต่ในปี 1992 ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี เลือกที่จะอัปโหลดภาพโปรโมทสุดแปลกของ "Les Horribles Cernettes"วงป็อปล้อเลียนที่ประกอบด้วยพนักงานของ CERN ที่ร้องเพลงตลกเกี่ยวกับฟิสิกส์และชีวิตในห้องแล็บ

8. แม่แบบการวางแผนโครงการใน ClickUp

คลิกอัพ แผนงาน โครงการ แบบแผน
รับเทมเพลตฟรี
ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานผ่านเทมเพลตการวางแผนโครงการของ ClickUp

ก่อนที่จะเริ่มโครงการใหม่ใด ๆ ควรถามคำถามง่าย ๆ หนึ่งข้อ: เรามีการสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่? การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 62% ของโครงการที่ประสบความสำเร็จ มีผู้สนับสนุนคอยสนับสนุน

กระบวนการวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร ใครเกี่ยวข้องบ้าง และจะจัดเตรียมทุกคนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร นี่คือจุดที่เทมเพลตการวางแผนโครงการของ ClickUpเข้ามาช่วยคุณเปลี่ยนความคิดใหญ่ให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างดีซึ่งทีมของคุณสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างมั่นใจ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เข้าใจวิธีการวางแผนโครงการและสร้างแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • จัดระเบียบงานเป็นขั้นตอนและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงเพื่อประสิทธิภาพ
  • จัดให้สมาชิกในทีมมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อนำทางโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

9. แม่แบบแผนการดำเนินงานโครงการ ClickUp

แม่แบบการดำเนินโครงการ: แม่แบบแผนการดำเนินโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทมเพลตแผนการดำเนินงานโครงการของ ClickUp

แม้กระทั่งความคิดที่ดีที่สุดก็อาจหยุดชะงักได้หากไม่มีแผนการดำเนินการที่มั่นคง เมื่อขั้นตอนการวางแผนเสร็จสิ้นแล้ว ความท้าทายที่แท้จริงคือการทำให้ทุกภารกิจดำเนินไปอย่างตรงเวลา จัดการความเสี่ยง และให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง

แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpมอบกรอบการทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมของคุณดำเนินไปในแต่ละขั้นตอน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกงานเสร็จสิ้นตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
  • ตรวจพบความเสี่ยงหรือปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อดำเนินการแก้ไข
  • กำหนดความคาดหวังสำหรับทั้งสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ติดตามความคืบหน้าและทำการปรับปรุงเมื่อจำเป็น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแนวทางที่เป็นระบบเพื่อเปลี่ยนแผนโครงการให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง

🤝 คำแนะนำที่เป็นมิตร: เมื่อพูดถึงการติดตามความก้าวหน้า ผู้จัดการโครงการมักต้องการมุมมองแบบ 360 องศาของทุกตัวชี้วัดและวิธีที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทClickUp Dashboardsทำให้เรื่องนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

นี่คือวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งาน:

10. แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp

แม่แบบการดำเนินโครงการ: แม่แบบแผนการดำเนินงานโครงการ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แม่แบบแผนการดำเนินงานโครงการ ClickUp

วินสตัน เชอร์ชิลล์เคยกล่าวไว้ว่า,

ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ: สิ่งที่สำคัญคือความกล้าที่จะก้าวต่อไป

ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ สิ่งที่สำคัญคือความกล้าที่จะก้าวต่อไป

กรอบความคิดนี้คือหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการที่ยอดเยี่ยม การดำเนินการที่ออกแบบมาอย่างดีจะกำหนดสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น เมื่อใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงได้โดยไม่มีความสับสนหรือความล่าช้า

ด้วยเทมเพลตแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp คุณสามารถ:

  • สร้างแผนขั้นตอนทีละขั้นตอนที่ครอบคลุมขอบเขต ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • มองเห็นงาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงานในที่เดียวอย่างเป็นระบบ
  • ติดตามความคืบหน้าและปรับทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเปิดตัวโครงการใหม่หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์

11. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp เพื่อเริ่มต้นทดลองใช้ฟรีวันนี้
รับเทมเพลตฟรี
ตรวจพบการชะลอตัวก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาจริงด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp

เส้นตายมักจะแอบเข้ามาหาคุณโดยไม่ทันตั้งตัว. ในขณะหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมได้ และในขณะต่อไปคุณกำลังรีบหาทางแก้ไขว่าอะไรต้องส่งเมื่อไหร่. การมีเส้นเวลาที่ชัดเจนสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ทุกคนเข้าใจสถานะปัจจุบันและแผนการในอนาคตได้.

แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำให้ทีมของคุณทราบขั้นตอนถัดไปเสมอ

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดวางโครงการทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียวที่แชร์ร่วมกัน
  • เพิ่มงาน, กำหนดเวลา, และลำดับความสำคัญในรูปแบบที่เหมาะกับทีมของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าและทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นภาพในการวางแผนกำหนดเวลา, ติดตามความคืบหน้า, และรักษาโครงการให้อยู่ในกำหนดเวลา

12. แม่แบบผลลัพธ์โครงการ ClickUp

เทมเพลตการดำเนินโครงการ: เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มีภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องส่งมอบ, กำหนดเวลาที่ต้องส่ง, และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้เกิดขึ้นด้วยเทมเพลต Project Deliverables ของ ClickUp

ฉันคิดว่าแม้แต่การอดนอนทั้งคืนก็คงไม่ช่วยให้ฉันทำมันทันได้ อีกครั้งหนึ่งฉันคงทำไม่สำเร็จ ฉันคิดอยู่ตลอดว่าคงจะถูกไล่ออกในเร็วๆ นี้ ฉันแค่กำลังใช้ชีวิตอยู่บนเวลาที่ยืมมา ประสบการณ์ของคุณกับเส้นตายเป็นอย่างไรบ้าง? คุณใช้วิธีอะไรในการประเมินว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำฟีเจอร์หนึ่งให้เสร็จ?

ฉันคิดว่าแม้แต่การอดนอนทั้งคืนก็คงไม่ช่วยให้ฉันทำมันทันได้ อีกครั้งหนึ่งฉันคงทำไม่สำเร็จ ฉันคิดอยู่ตลอดว่าคงจะถูกไล่ออกในเร็วๆ นี้ ฉันแค่กำลังใช้ชีวิตอยู่บนเวลาที่ยืมมา ประสบการณ์ของคุณกับเส้นตายเป็นอย่างไรบ้าง? คุณประเมินเวลาที่ใช้ในการทำฟีเจอร์หนึ่งๆ ได้อย่างไร?

ความคิดเห็นนี้จากผู้ใช้ Reddit ที่เครียดเป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมหลายคนสามารถเข้าใจได้ กำหนดเส้นตายอาจรู้สึกเป็นไปไม่ได้เมื่อความคาดหวังไม่ชัดเจนและสิ่งที่ต้องส่งมอบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นั่นคือจุดที่แผนงานที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แม่แบบ ClickUp Project Deliverablesช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบในพื้นที่ที่เป็นระเบียบ
  • มอบหมายเจ้าของที่ชัดเจนและกำหนดวันครบกำหนดให้กับแต่ละรายการ
  • ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการควบคุมกำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp

แม่แบบการดำเนินโครงการ: แม่แบบผู้วางแผนโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ด้วยความช่วยเหลือจากแผนที่จัดระเบียบอย่างดี ให้คุณมีสมาธิผ่านเทมเพลตผู้วางแผนโครงการ ClickUp

บางโครงการอาจดูซับซ้อนและน่ากังวล แม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ แต่ความวุ่นวายจากกำหนดเวลา ทรัพยากร และการสื่อสารในทีมก็สามารถทำให้คุณรู้สึกหนักใจได้เช่นกัน

เทมเพลตผู้วางแผนโครงการ ClickUpมอบกรอบการทำงานสำหรับแผนโครงการที่ไร้รอยรั่ว ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือเตรียมการสำหรับสปรินต์ถัดไปของทีม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บทุกแผนงาน งาน และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
  • ดูความคืบหน้าได้ทันทีด้วยบอร์ดภาพและไทม์ไลน์
  • จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรให้สอดคล้องกัน เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลาโดยไม่เกิดความวุ่นวาย

เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

14. แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ Smartsheet: เทมเพลตแผนการจัดการโครงการระดับสูง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญสำหรับแต่ละขั้นตอนโดยใช้เทมเพลตแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUp

ตามการสำรวจของสถาบันการจัดการโครงการ64% ของทีมโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อว่าความเจริญก้าวหน้าทางการจัดการโครงการเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของพวกเขา

แผนระดับสูงเช่นClickUp High Level Project Management Plan Templateช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ใดและเพราะเหตุใด ไม่ว่าโครงการของคุณจะใช้เวลาสองสัปดาห์หรือสองปี การมีแผนเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดวางโครงการทั้งหมดในลักษณะที่ทุกคนเข้าใจได้ พร้อมกำหนดเป้าหมายหลัก กำหนดเวลา และขั้นตอนสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเวลา, มอบหมายหน้าที่, และทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไป
  • แบ่งปันเป้าหมายและความคาดหวังเพื่อให้ทีมของคุณรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำและเมื่อใดที่ต้องทำให้เสร็จ

เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการและผู้จัดการที่ต้องการให้โครงการดำเนินไปตามแผนและทีมทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

15. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ Smartsheet: เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความยุ่งเหยิงของการอัปเดตของคุณให้กลายเป็นความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมองเห็นได้ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำโครงการใหญ่ระดับบริษัทอยู่ การตลาดกำลังรอการออกแบบ การออกแบบกำลังรอผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้บริหาร กำหนดส่งงานกำลังจะถึงแล้ว อีเมลในกล่องขาเข้าของคุณล้นทะลัก และการอัปเดตทุกอย่างดูเหมือนจะซ่อนอยู่ในแชทหรือสเปรดชีตที่แตกต่างกันไป

เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpจะรวบรวมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวเหล่านั้นไว้ในพื้นที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของสถานะงานได้อย่างชัดเจน

🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บทุกงาน กำหนดเวลา และการอัปเดตไว้ในที่เดียวเพื่อไม่ให้มีอะไรหลุดรอดไป
  • ให้ทีมมีความสามารถในการมองเห็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง แทนที่จะทำงานแยกส่วน
  • ติดตามความคืบหน้าข้ามแผนกโดยไม่ต้องประชุมสถานะที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโปรแกรม และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ประสานงานหลายทีมในโครงการที่มีความซับซ้อน

ปิดโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต ClickUp

ทุกโครงการมีความท้าทาย แต่เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้เส้นทางดูไม่ชันเกินไป แม่แบบเปรียบเสมือนไกด์ที่เป็นมิตร ช่วยคุณมองเห็นขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจนและมอบความมั่นใจให้กับทีมของคุณในการก้าวต่อไป

ClickUp นำคำแนะนำทั้งหมดนั้นมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ไอเดีย งาน และกำหนดเวลาของคุณอยู่ร่วมกันได้ แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในมุมต่างๆ มันคือพื้นที่ที่แผนงานรู้สึกเบาลงและความคืบหน้าติดตามได้ง่ายขึ้น

หากคุณอยากรู้ว่างานจะง่ายขึ้นแค่ไหน คุณสามารถสมัครใช้ ClickUpและเริ่มสำรวจได้วันนี้ บางครั้ง จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมคือสิ่งที่คุณต้องการ