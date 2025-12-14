บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Karbon สำหรับการจัดการการปฏิบัติบัญชี ([ปี])

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 ธันวาคม 2568

หากคุณกำลังดำเนินกิจการสำนักงานบัญชี คุณทราบดีถึงความสำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชี. มันช่วยคุณจัดระเบียบงานของลูกค้า ติดตามกำหนดเวลา ทำงานประจำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง.

แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมใช้โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่คือ Karbon. อย่างไรก็ตาม Karbon มีผู้ใช้ที่ภักดี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน. ตัวอย่างเช่น มันไม่มีพอร์ทัลลูกค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและการเรียกเก็บเงิน.

ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันทางเลือก 11 อันดับแรกของ Karbon สำหรับการจัดการการปฏิบัติงานบัญชี เราจะครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย และราคาของแต่ละเครื่องมือในรายการ มาเริ่มกันเลย!

Karbon Alternatives ในมุมมอง

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น นี่คือสรุปของทางเลือก Karbon ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเลือกโซลูชันการจัดการการปฏิบัติการที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ชื่อเครื่องมือ คุณสมบัติเด่น เหมาะที่สุดสำหรับ ราคา*
คลิกอัพแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, ClickUp Brain, การเชื่อมต่อกับ Gmail, Outlook, QuickBooksการจัดการโครงการแบบบูรณาการสำหรับทีมบัญชีขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Tidyflowผสานการทำงานกับ Xero, QuickBooks Online และ Zapier, ดูตัวอย่างไฟล์ และความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลบน AWSการจัดการโครงการแบบบูรณาการสำหรับทีมบัญชีขนาดทีม: บุคคลหรือทีมขนาดเล็กแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
TaxDomeTaxDome Drive, พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์, TaxDome AI, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ IRSการมอบประสบการณ์ที่รวมศูนย์และเน้นลูกค้าเป็นสำคัญขนาดทีม: บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $800/ปี
หลังคารายงาน WIP และความสามารถในการทำกำไร, การเข้ารหัส 256 บิต, Canopy AI, บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรการแก้ไขปัญหาภาษีและการขอคืนเอกสารขนาดทีม: บริษัทบัญชีและภาษีขนาดเล็กถึงขนาดกลางแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $150/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
เวิร์กโฟลว์ Jetpackกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน, แท็กที่ปรับแต่งได้, เทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 70 แบบ, และเชื่อมต่อกับแอปกว่า 2000 แอปการทำให้งานประจำกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $45/เดือนต่อผู้ใช้
เงินทองจดหมายแสดงข้อตกลง, แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกการทำงาน, เชื่อมต่อกับ QuickBooksการรวมศูนย์ข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขนาดทีม: บริษัทบัญชี/การบันทึกบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลางแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
เซโรเชื่อมต่อธนาคารกว่า 21,000 แห่ง, Xero AI, Xero Me, Hubdocการติดตามกระแสเงินสดของธุรกิจขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายบุคคลแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
QuickBooksการออกใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้า, การยื่นแบบฟอร์ม 1099 ทางอิเล็กทรอนิกส์, และเชื่อมต่อกับ Google Calendarการสื่อสารกับลูกค้าและการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38/เดือนต่อผู้ใช้
Firm360เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ IRS, การยืนยันตัวตนด้วยคำถามที่ทราบ (KBA), ไดรเวอร์พิมพ์ Firm360การรวมศูนย์และอัตโนมัติกระบวนการทำงานของโครงการขนาดทีม: สำนักงานบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลางแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
บอนไซบัตรอัตราค่าบริการในตัว, แบบฟอร์ม Schedule C, เชื่อมต่อกับ QuickBooks Online และ Xero, รองรับสกุลเงินมากกว่า 100 สกุลการรวมการดำเนินงานด้านการเรียกเก็บเงินขนาดทีม: ผู้เชี่ยวชาญอิสระและทีมขนาดเล็กแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
พิกซี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AutoGPT, มุมมองที่กรองแล้ว, กระดานคัมบังการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติในสำนักงานบัญชีขนาดทีม: ขนาดเล็กถึงขนาดกลางทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอ้างอิงจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์จริง ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกแทนคาร์บอน?

เมื่อมีกำหนดเวลา การสื่อสารกับลูกค้า และงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทับถมกัน ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทบัญชีและภาษีได้

นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Karbon:

  • ไม่มีพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ: Karbon ผสานรวมอีเมล แต่ไม่มีพอร์ทัลลูกค้าในตัวสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกเก็บเงิน ซึ่งสำคัญต่อความไว้วางใจและความมีประสิทธิภาพของลูกค้า
  • โครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้น: Karbon มีราคาสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็กและผู้ที่ทำงานคนเดียวพบว่ารูปแบบการสมัครสมาชิกมีราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาไม่แพง
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซมีคุณสมบัติมากมายแต่ซับซ้อน ต้องการการเรียนรู้อย่างมากในช่วงเริ่มต้น คุณอาจพบความยากลำบากในการใช้งานในช่วงแรก
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: Karbon จัดการเวิร์กโฟลว์ได้ แต่ขาดความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองปริมาณงาน, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งมีอยู่ในเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่า
  • การปรับแต่งที่มากเกินไป: ทำให้การตั้งค่าสับสน โดยทุกการตัดสินใจส่งผลต่อการรายงานและโครงสร้าง
  • ความคาดหวังเกี่ยวกับ AI และระบบอัตโนมัติ: เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มนำ AI มาใช้ในการจัดเส้นทางงาน, สรุปงาน,และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, ความสามารถปัจจุบันของ Karbon อาจรู้สึกตามหลังเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเหล่านี้

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้

มีการปรับแต่งมากมายใน Karbon และการตัดสินใจทุกอย่างที่คุณทำจะส่งผลต่อสิ่งอื่น (ในแง่ของการรายงาน) บางครั้งมันยากมากที่จะเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจใดๆ ที่คุณทำต่อการตั้งค่า/โครงสร้างของคุณ มันมีอะไรให้เรียนรู้มากมาย

👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนจะมีสมุดบัญชีแบบเขียนด้วยลายมือพ่อค้าแม่ค้าใช้แท่งไม้ขีดและก้อนหินนับเพื่อบันทึกธุรกรรม—ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพอร์ทัลลูกค้าอัตโนมัติในปัจจุบัน

ทางเลือกที่ดีที่สุดของคาร์บอนที่ควรใช้

มาดูทางเลือกของ Karbon สำหรับบริษัทด้านภาษีและบัญชี รวมถึงคุณสมบัติและความสามารถที่พวกเขานำเสนอ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน AI ที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมบัญชี)

บริษัทสมัยใหม่ต้องการระบบที่ทำได้มากกว่าการติดตามงานและจัดการอีเมล พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่ทำงานอัจฉริยะเดียว นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น

ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIแห่งแรกของโลกที่รวมแอปงาน ข้อมูล การรายงาน และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

แทนที่จะต้องจัดการกับการกระจายงาน จากการต้อง สลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การติดตามงาน และการรายงาน ClickUp รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมได้

ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการเขียนและสรุปด้วย AI ClickUp ช่วยให้บริษัทบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณจะได้รับบริบทครบถ้วน 100% ทุกครั้ง และสถานที่เดียวที่มนุษย์และตัวแทน AI สามารถทำงานร่วมกันได้

ClickUp: ทางเลือกแทน Karbon
สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองโดยใช้ ClickUp สำหรับการเงิน

สำหรับบริษัทที่พร้อมก้าวข้ามซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบดั้งเดิม ClickUp นำเสนอทางเลือกที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว ยืดหยุ่น และคุ้มค่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตของการดำเนินงานด้านบัญชี

มาสำรวจกันว่าสำนักงานบัญชีและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ClickUp for Financeเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินของพวกเขาได้อย่างไร

แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความชัดเจนทางการเงิน

ทีมการเงินจะได้รับประโยชน์อย่างมากเมื่อข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาถูกแสดงผลในรูปแบบภาพในที่เดียวClickUp Dashboardsเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้ พวกมันใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ใช้เพื่อแสดงภาพงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย และแสดงอัตรากำไรได้เพียงแวบเดียว ไม่จำเป็นต้องจัดการกับสเปรดชีตอีกต่อไป ติดตามสถานะของบริษัทบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ด ClickUp:
สร้างภาพรวมของปริมาณงาน, กำหนดเวลา, รายได้, การสูญเสีย, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Dashboards

⭐️ โบนัส: หากทีมของคุณต้องการรักษาบัญชีของพวกเขาบนเครื่องมือการจัดการบัญชีเฉพาะเพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ต้องกังวล!การเชื่อมต่อ Clickupสำหรับทีมการเงินและบัญชีจะช่วยให้คุณ:

  • ซิงค์งานกับระบบบัญชีของคุณ: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับQuickBooks และ แอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การอัปเดตข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มบัญชีของคุณกับรายการงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือ: ใช้ Zapier, Integrately หรือ n8n เพื่อเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ หลายร้อยตัว—สร้างงานใหม่เมื่อแบบฟอร์มทางการเงินถูกส่ง, อัปเดตสถานะลูกค้าตามการชำระเงินของใบแจ้งหนี้, หรืออัตโนมัติการแจ้งเตือนตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  • รวมศูนย์กระบวนการทำงานของลูกค้าและเอกสาร: ด้วยระบบนิเวศการเชื่อมต่อของ ClickUp (มากกว่า 1,000 แอป) คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive, Salesforce, Excel และเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ได้ ทุกการโต้ตอบกับลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน และการรายงานของคุณจะซิงค์กันอย่างต่อเนื่องในทุกระบบ

ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณอัจฉริยะ

หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนหรือการจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายในเอกสารแยกต่างหาก ฟีเจอร์Formula Fields ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างการคำนวณที่ซับซ้อนได้โดยตรงใน ClickUp

ตัวอย่างเช่นเมื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า ให้ใช้ ClickUp Formula Fields เพื่อคูณชั่วโมงด้วยอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้ ระบุความแตกต่างระหว่างงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริง หรือคำนวณจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนถึงกำหนดส่งงาน สูตรการทำงานแบบเรียลไทม์เหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกงานของคุณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องส่งออกข้อมูลจากสเปรดชีตอีกต่อไป

ฟิลด์สูตร ClickUp : ทางเลือกแทน Karbon
ทำการคำนวณขั้นสูงโดยใช้ฟิลด์สูตรของ ClickUp

การจัดการเอกสารด้วย ClickUp Docs

ด้วยClickUp Docs ทีมของคุณสามารถร่าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว เชื่อมโยงโดยตรงกับงานหรือโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศหรือขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนด ทุกไฟล์จะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถค้นหาได้และมีการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำสำหรับพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่

ClickUp Docs : ทางเลือกของ Karbon
แก้ไขเอกสาร ClickUp ของคุณแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ จากนั้นแปลงเอกสารเหล่านั้นเป็นงาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Chatสามารถฝังการสื่อสารไว้เคียงข้างโครงการและงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการชี้แจงผลลัพธ์ที่ต้องการ แบ่งปันการอัปเดต หรือแม้แต่แจ้งให้ลูกค้าทราบ ด้วยการเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานโดยตรง แทนที่จะพึ่งพาอีเมลหรือแอปส่งข้อความ คุณสามารถลดความเข้าใจผิดและเร่งการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องสื่อสารกับลูกค้า

การทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วย ClickUp Automations

ClickUp Automations : ทางเลือกแทน Karbon
สร้างการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp แบบกำหนดเองด้วยกฎ 'ถ้าเกิดสิ่งนี้, ก็ทำสิ่งนั้น'

กำจัดงานที่ต้องส่งต่อด้วยตนเองClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถกำหนดกฎต่างๆ เช่น "เมื่อการคืนสินค้าถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้มอบหมายงานตรวจสอบถัดไป" หรือ "เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งผู้จัดการ" ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp จะสร้าง "รายการตรวจสอบการต้อนรับ" มอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อช่วยเหลือลูกค้า และมอบหมายงานต่างๆ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการติดตามชื่อลูกค้า หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หรือวันที่ชำระเงินภายในงานหรือไม่? ฟีเจอร์Custom Fields ของ ClickUpช่วยให้คุณแทรกข้อมูลเหล่านี้ลงในโครงสร้างงานของคุณได้โดยตรง

การสนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp Brain

การใช้ AI ในงานบัญชีเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการปลดปล่อยทีมให้สามารถวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และให้คำปรึกษาได้มากขึ้น ด้วยClickUp Brain, AI จะถูกผสานรวมโดยตรงกับกระบวนการทำงานด้านบัญชีของคุณ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล, แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากรายงานที่ละเอียด, สรุปการสนทนากับลูกค้า, สร้างงานติดตามผลอัตโนมัติ, หรือตอบคำถามเช่น "การตรวจสอบใดที่เกินกำหนดในไตรมาสนี้?"

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างงานด้วยตนเองคุณสามารถสร้างพอร์ทัลลูกค้าภายใน ClickUpและให้ ClickUp Brain สร้างรายการงานสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานประจำไตรมาสได้

ClickUp Brain

เมื่อคุณรันคำขอ ระบบจะสร้างรายการงานตามตัวอย่างด้านล่าง

เอเวอร์กรีน แอคเคาน์ติ้ง : ทางเลือกแทนคาร์บอน

🎥 รับชม: วิธีใช้ ClickUp สำหรับบริษัทบัญชีและการเงิน:

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ออกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร: ใช้ตัวติดตามเวลาโครงการ ในตัวของClickUp เพื่อ บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต่อภารกิจหรือลูกค้า จากนั้นส่งออกข้อมูลไปยังแบบฟอร์มเวลาทำงานเพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้และรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมรายละเอียดการรับลูกค้า คำขอโครงการ หรือการส่งเอกสาร และเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงาน
  • มองเห็นงานในแบบที่คุณต้องการ: สลับระหว่างมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบเช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน หรือแกนต์ เพื่อจัดการกำหนดเวลา, การตรวจสอบ, หรือกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำในลักษณะที่เหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด
  • ขจัดบันทึกการประชุมด้วยมือ: ด้วยAI Notetaker คุณสามารถบันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ จากนั้นสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่ เพราะมีคุณสมบัติและตัวเลือกมากมายให้เลือก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ และแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่โดดเด่นในโลกของซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: BrainGPT ของ ClickUp เป็น ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการจัดการการปฏิบัติงานทางบัญชี นำประสิทธิภาพและความชัดเจนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานในบริษัทของคุณ นี่คือวิธีการ:

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ลูกค้า เอกสารภาษี หรือหนังสือแสดงการว่าจ้าง
  • สำหรับนักบัญชีและพนักงานที่ต้องการบันทึกบันทึกหรือคำแนะนำอย่างรวดเร็วTalk to Textช่วยให้คุณถามคำถาม, บันทึกการอัปเดตของลูกค้า, หรือสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
  • แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini BrainGPT มอบโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานด้านบัญชีของคุณและมอบโมเดล LLM ระดับพรีเมียมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
กรณีการใช้งาน Brain Max สำหรับการเงิน
สรุปใบแจ้งหนี้, สร้างงาน, และสร้างรายงานด้วย BrainGPT

2. Tidyflow (เหมาะที่สุดสำหรับทีมบัญชีขนาดเล็ก)

แดชบอร์ด Tidyflow: ทางเลือกแทน Karbon
ผ่านทางTidyFlow

Tidyflow เป็นเครื่องมือจัดการการปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ด้วยตัวเองภายในเวลาไม่ถึงสิบนาที และทำให้งานบัญชีหรือการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ

โดยใช้ระบบการจัดการงาน คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามงานที่ทำซ้ำได้ แม้จะเป็นบริษัทที่มีเพียงคนเดียว คุณก็สามารถควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่จมอยู่ในเอกสารสเปรดชีต

สำหรับการติดต่อกับลูกค้า Tidyflow มีพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้การรวบรวมไฟล์และการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น ลูกค้าของคุณสามารถอัปโหลดทุกอย่างได้โดยตรง ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น สิ่งนี้เชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บเอกสารของ Tidyflow ที่ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องและบันทึกของลูกค้า

นักบัญชีอิสระยังได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามเวลาและการวางแผนกำลังการผลิตของ Tidyflow อีกด้วย ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สามารถบันทึกได้โดยตรงกับงาน และมุมมองของปริมาณงานช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการรับงานเกินกำลังในช่วงฤดูที่มีงานมาก

คุณสมบัติเด่นของ Tidyflow

  • ผสานเครื่องมือเช่น Xero, QuickBooks Online, และ Zapier เพื่อซิงค์กระบวนการทำงานทางการเงิน
  • การตั้งค่าปุ่มที่ปรับไว้ล่วงหน้าทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
  • เก็บรักษาเอกสารอย่างปลอดภัยด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสผ่าน Amazon Web Services (AWS) และ DigitalOcean

ข้อจำกัดของ Tidyflow

  • มีการผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน

ราคา Tidyflow

  • หนึ่งแผน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวของ Tidyflow

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tidyflow อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

TidyFlow เป็นเครื่องมือบริหารจัดการงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของเรา ด้วยการช่วยให้เราสามารถทำงานตามขั้นตอนของงานอัตโนมัติและบริหารจัดการขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมของเราสามารถใช้เวลาไปกับการเพิ่มคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้มากขึ้น

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ให้ใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) และการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมีความปลอดภัย

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปฟรีสำหรับการบัญชีใน Excel และ ClickUp

3. TaxDome (ดีที่สุดสำหรับการมอบประสบการณ์ที่รวมศูนย์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)

แดชบอร์ด TaxDome : ทางเลือกแทน Karbon
ผ่านทางTaxDome

TaxDome เป็นโซลูชันการจัดการการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทบัญชีและบริการทำบัญชี ช่วยให้พวกเขาสามารถรวมการดำเนินงานทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว คุณสมบัติหลักคือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ซึ่งนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่มีขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน และการกระตุ้นอัตโนมัติ

ด้วยรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ การบันทึกเวลา การติดตามงาน และอื่นๆ การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นรายงานที่น่าสนใจพร้อมการแสดงผลแบบภาพ

อีกหนึ่งคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติการคือระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการจัดการลูกค้า คุณสามารถเก็บข้อมูลติดต่อ, การสื่อสารกับลูกค้า, เอกสาร, งานที่ต้องทำ, และกระบวนการรับลูกค้าใหม่ไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด ระบบยังรองรับการจับลูกค้าเป้าหมาย, การรับลูกค้าใหม่แบบอัตโนมัติ, และการแจ้งเตือน

หากคุณต้องการวิธีที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกและมีแบรนด์ของคุณเองในการปรับปรุงความร่วมมือกับลูกค้า การแชร์เอกสาร และการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแอปแบบไวท์เลเบลของ TaxDome ให้บริการ แอปนี้ช่วยให้คุณเผยแพร่แอปมือถือที่มีแบรนด์ของคุณเองใน App Store และ Google Play ได้

คุณสมบัติเด่นของ TaxDome

  • ดูข้อความจากลูกค้าได้ทันทีผ่านพอร์ทัลหรือแอปมือถือ และแชทกับพวกเขาแบบเรียลไทม์
  • เปลี่ยนไฟล์ PDF ที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นเอกสารค้นหาได้ ด้วย TaxDome AI ที่ใช้การจดจำและจัดระเบียบเอกสารอัตโนมัติ
  • ส่งไฟล์จากซอฟต์แวร์ภาษีของคุณไปยังลูกค้าใน TaxDome ได้โดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัปโหลด

ข้อจำกัดของ TaxDome

  • TaxDome ขาดความสามารถเฉพาะที่บางบริษัทต้องการ เช่น การส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ การรองรับไฟล์วิดีโอ และตัวเลือกการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่มองเห็นได้มากขึ้น

ราคาของ TaxDome

คะแนนและรีวิว TaxDome

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TaxDome อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

เราได้ใช้ TaxDome มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วในการจัดการธุรกิจด้านภาษีและบัญชีที่กำลังเติบโตของเรา โดยรวมแล้ว มันได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า การจัดการเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมายให้ราบรื่น ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบเดียว

📮 ClickUp Insight: 15% ของพนักงานกังวลว่าระบบอัตโนมัติอาจคุกคามงานบางส่วนของพวกเขา แต่ 45% ระบุว่ามันจะช่วยให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นงานที่มีมูลค่าสูงกว่า

เรื่องราวกำลังเปลี่ยนแปลง—ระบบอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่บทบาท แต่กำลังปรับเปลี่ยนให้บทบาทเหล่านั้นมีผลกระทบมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ClickUp's AI Agentsสามารถทำงานอัตโนมัติในการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนกำหนดเวลา พร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมไม่ต้องคอยติดตามข้อมูลอัปเดตและสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ นั่นคือวิธีที่ผู้จัดการโครงการกลายเป็นผู้นำโครงการ!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า

4. Canopy (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาภาษีและการขอคืนเอกสารบันทึก)

แดชบอร์ด Canopy
ผ่านหลังคา

Canopy เป็นโซลูชันการจัดการการปฏิบัติงานบนคลาวด์ เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Karbon ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นหลัก โมดูลการแก้ไขปัญหาภาษีช่วยให้จัดการปัญหา IRS ที่ซับซ้อนด้วยเวิร์กโฟลว์ในตัว แม่แบบจดหมาย และเครื่องมือตัดสินใจอัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเรียกเก็บเงิน การลดโทษ หรือการบรรเทาภาระของคู่สมรสได้

เพื่อติดตามสุขภาพของบริษัท คุณมีคุณสมบัติ Insights ที่ช่วยให้คุณค้นพบว่าคุณทำกำไรมากที่สุดที่ไหน คุณกำลังสูญเสียเงินที่ไหน และใครคือสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และด้วยคุณสมบัติการรวบรวมข้อมูลลูกค้า เช่น การรับรู้การเรียกเก็บเงินและการทำกำไรของลูกค้า คุณทราบถึงปัญหาได้ในทันที

สงสัยว่าจะใช้ AI ในงานบัญชีได้อย่างไร? Canopy ทำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างงานและแจ้งเตือนอัตโนมัติตามการกระทำของลูกค้า, เปลี่ยนชื่อและจัดหมวดหมู่เอกสาร, และแสดงข้อมูลเชิงลึกด้วยคำสั่งง่ายๆ

สุดท้าย Smart Intake มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณด้วยระบบAI ที่ทรงพลัง ผ่านแบบสอบถามเชิงคาดการณ์ รายการตรวจสอบเอกสาร และแบบฟอร์มที่กรอกล่วงหน้าซึ่งมีให้โดยฟีเจอร์ Smart Intake คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของหลังคา

  • สร้างรายการตรวจสอบที่กำหนดเองและแบบสอบถามอัจฉริยะสำหรับลูกค้าโดยใช้เอกสารจากปีที่แล้วหรือข้อมูลตัวอย่างด้วย Canopy AI
  • เพิ่มสูตร คำนวณ ทำการแทนค่า null หรือสร้างตรรกะ IF-THEN-ELSE ในการค้นหาของคุณเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก
  • ผสานระบบ IRS e-Services เพื่อดึงข้อมูลเอกสารการเสียภาษีสำหรับการแก้ไขปัญหาภาษีและระบบตอบกลับอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของหลังคา

  • แผนเริ่มต้น: $60 ต่อผู้ใช้/เดือน (สำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 4 คน)
  • แผนพื้นฐาน: $88 ต่อผู้ใช้/เดือน (สำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 4 คน)
  • แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าพื้นฐาน: $150/เดือน (อัตราคงที่สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด, รายชื่อติดต่อสูงสุด 2,500 ราย)
  • โมดูลการจัดการเอกสารเพิ่มเติม: $36 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • โมดูลเวิร์กโฟลว์เสริม: $32 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • โมดูลเวลาเพิ่มเติมและการเรียกเก็บเงิน: $22 ต่อผู้ใช้/เดือน

การกำหนดราคาหลังคา

  • มาตรฐาน: $150/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • ข้อดี: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของหลังคา

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Canopy อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

เราได้ทดสอบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานสามแบบสำหรับสำนักงานบัญชีของเรา และ Canopy เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน มันใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—ไม่เพียงแต่สำหรับทีมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าของเราด้วย Canopy ได้คาดการณ์ทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นอย่างแท้จริง

⭐️ โบนัส: ใน ClickUp คุณสามารถเริ่มต้นด้วยตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการงานที่ง่ายและรวดเร็ว เช่น การโพสต์สรุปงาน การสร้างการอัปเดต หรือการตอบคำถาม โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่า จากนั้นอัปเกรดเป็นตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองเมื่อคุณพร้อมที่จะกำหนดทริกเกอร์ การตอบสนอง และตรรกะหลายขั้นตอนของคุณเอง—ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบริษัทคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่าตัวแทน AI ใน ClickUp ทำให้กระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณทรงพลังยิ่งขึ้นได้อย่างไร!

5. เจ็ตแพ็ก วอร์กโฟลว์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานลูกค้าที่เกิดซ้ำ)

แดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์ Jetpack: ทางเลือกแทน Karbon
ผ่านJetpack Workflow

Jetpack Workflow ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจัดการงานบัญชี การจ่ายเงินเดือน การเตรียมภาษี และบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและกำหนดเวลา คุณยังสามารถมาตรฐานกระบวนการทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบบริการและเทมเพลต เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

เมื่อการทำงานดำเนินไป คุณสามารถใช้ป้ายกำกับเพื่อทำเครื่องหมายงานว่า "ด่วน" "รอ" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ป้ายกำกับเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ เลือกสี และแม้กระทั่งกำหนดป้ายกำกับหลายรายการเพื่อติดตามโครงการได้

ภายในเครื่องมือจัดการการปฏิบัติงานที่เรียบง่ายนี้ คุณสามารถส่งข้อความถึงทีมของคุณ แจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ และเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารลูกค้าที่สำคัญได้

Jetpack จัดการการส่งต่อลูกค้าและขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูล S3 ของ Amazon พร้อมการสำรองข้อมูลหลายชุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของบันทึกของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกระบวนการทำงาน Jetpack

  • ใช้แท็บ 'การวางแผน' เพื่อเปรียบเทียบลูกค้า, พนักงาน, หรือระยะเวลา และจัดสรรงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับสมดุลปริมาณงาน
  • เข้าถึงเทมเพลตกว่า 70 แบบพร้อมใช้งานสำหรับงานบัญชีและการทำบัญชีประจำวัน
  • เชื่อมต่อกับแอปกว่า 2,000+ ผ่าน Zapier รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชีหลักทั้งหมด เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัดของกระบวนการทำงาน Jetpack

  • ขาดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การตั้งค่าเงื่อนไขหรือการเชื่อมโยงงาน

ราคา Jetpack Workflow

  • แพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวการทำงานของ Jetpack

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jetpack Workflow อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Jetpack เป็นโซลูชันการทำงานที่สะอาดและตรงไปตรงมา ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบัญชี. นักออกแบบคุ้นเคยกับธุรกิจบัญชี และได้ทำให้ฟังก์ชันการทำงานสอดคล้อง. ฉันชอบเป็นพิเศษกับ UI ใหม่ใน V2.

👀 คุณรู้หรือไม่? สเปรดชีตอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรก VisiCalc เปิดตัวในปี 1979 ซึ่งปฏิวัติวงการอย่างมากจนผู้คนซื้อคอมพิวเตอร์ Apple II เพียงเพื่อใช้งานโปรแกรมนี้เท่านั้น

สตีฟ จ็อบส์ ยังยอมรับว่าVisiCalc "ผลักดันให้ Apple II ประสบความสำเร็จ" ภายในเวลาไม่กี่ปี มันได้เปลี่ยนแปลงวงการบัญชี—กำจัดตำแหน่งงานธุรการนับแสนตำแหน่ง แต่ก็สร้างงานใหม่กว่า 600,000 ตำแหน่งสำหรับนักบัญชี เนื่องจากความต้องการในการประมวลผลตัวเลขที่รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น พิสูจน์ให้เห็นว่า การทำงานอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่งานของเราเสมอไป

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า

6. Financial Cents (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์ข้อมูลของบริษัทและลูกค้า)

แดชบอร์ดการเงินแบบเข้าใจง่าย
ผ่านทางFinancial Cents

Financial Cents เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับนักบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใช้งานง่าย ช่วยรวมศูนย์การทำงานของสำนักงานคุณไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจของลูกค้าไปจนถึงการประสานงานภายในทีม

ในด้านการจัดการทีม Financial Centsนำเสนอการจัดการขีดความสามารถ ให้คุณมองเห็นภาระงานของทีมแบบเรียลไทม์ คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดของงาน ปรับสมดุลงาน และหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปในช่วงเวลาที่มีงานมาก

การผสานรวมอีเมลช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook เข้ากับแพลตฟอร์มได้โดยตรง เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และทำให้ทุกการสนทนากับลูกค้าเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพูดถึงคุณสมบัติการจัดการลูกค้า Financial Cents ทำหน้าที่เป็นทั้งซอฟต์แวร์ CRM สำหรับนักบัญชีและศูนย์กลางการเรียกเก็บเงิน:

  • ใช้ระบบ CRM และฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดเก็บโปรไฟล์ รายละเอียดการติดต่อ เอกสาร บันทึก และประวัติการตรวจสอบสำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย
  • แพลตฟอร์มนี้ยังจัดการการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ช่วยให้คุณส่งใบแจ้งหนี้แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องได้ ซิงค์การชำระเงินกับ QuickBooks Online และสร้างรายงานความสามารถในการทำกำไรเพื่อจัดระเบียบการเงินของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Financial Cents

  • สร้างหนังสือแสดงข้อตกลงการมีส่วนร่วมไว้ในข้อเสนอโดยตรงเพื่อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไข
  • ผสานการติดตามเวลาเข้ากับ QuickBooks เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าและจัดการเงินเดือน
  • เชื่อมต่อคลังข้อมูลลูกค้าโดยตรงกับโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อการจัดการเอกสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย SmartVault

ข้อจำกัดทางการเงิน

  • ผู้ใช้แสดงความไม่พอใจกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน โดยระบุถึงกระบวนการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อนและระยะเวลาการจ่ายเงินล่าช้ากว่าทางเลือกอื่นของ Karbon

การกำหนดราคาแบบเซนต์ทางการเงิน

  • ทีม: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวทางการเงินเซนต์

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Financial Cents ว่าอย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Financial Cents ให้ภาพรวมสถานะของทุกโครงการที่ฉันค้นหาได้อย่างรวดเร็ว มันช่วยให้เราสามารถจัดการทีมที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมดและลูกค้าหลายรายได้อย่างราบรื่น มันใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อกว่า 5,000 ปีก่อนในเมโสโปเตเมีย นักบัญชีใช้โทเค็นดินเหนียวที่มีรูปร่างเป็นไห ขนมปัง และสัตว์ต่างๆ เพื่อนับสินค้า โทเค็นเหล่านี้ถูกกดลงบนแผ่นดินเหนียว จนกลายเป็นรูปแบบแรกของการบันทึกข้อมูลและการบัญชี

7. Xero (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกระแสเงินสดของธุรกิจ)

แดชบอร์ด Xero : ทางเลือกของ Karbon
ผ่านทางXero

Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่ได้รับความนิยม พร้อมชุดเครื่องมือสำหรับนักบัญชีและผู้ทำบัญชี นอกเหนือจากการทำบัญชีพื้นฐานแล้ว Xero ยังเป็นโซลูชันการจัดการสำนักงานบัญชีที่มีฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนด การดูแลพนักงาน และการทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ด้วย Xero Workpapers สำนักงานบัญชีของคุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างราบรื่น เตรียมและตรวจสอบงบการเงินด้วยเทมเพลตที่มีอยู่แล้วและกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน Xero HQ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการลูกค้า พนักงาน และข้อสงสัยต่างๆ มันให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลา การสื่อสาร และงานที่กำลังจะมาถึง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวัน Xero Practice Manager นำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมงาน, งานที่ต้องทำ, บันทึกเวลาทำงาน, และการออกใบแจ้งหนี้

คุณสามารถอัปโหลดใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือส่งต่อทางอีเมลได้ และ AI ของ Xero จะดึงรายละเอียดเพื่อร่างใบแจ้งหนี้สำหรับการอนุมัติ ด้วยการใช้ Xero Me คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินแบบสแน็ป และแอปจะดึงและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero

  • แม่แบบใบแจ้งหนี้ที่มีตราสินค้า Crete และรับชำระเงินโดยตรงภายใน Xero
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินที่ถึงกำหนดหรือค้างชำระ
  • ใช้ระบบเงินเดือน Gusto เพื่อคำนวณเงินเดือน, ภาษี, และการหักเงินพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งไว้

ข้อจำกัดของ Xero

  • การปรับแต่งรายงานได้จำกัด ซึ่งหมายความว่ารายงานที่ปรับแต่งเฉพาะต้องใช้เครื่องมือภายนอก

ราคาของ Xero

  • เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 75 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Xero

  • G2: 4. 3/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Xero อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Xero ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางบัญชีมากนัก แผงควบคุมแบบเรียลไทม์ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสเงินสดของเรา และความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการธนาคารเพียงไม่กี่คลิกช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

🧠 คุณรู้หรือไม่? ลูคา ปาชิโอลี ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการบัญชีสมัยใหม่ ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ "สรุปคณิตศาสตร์ เรขาคณิต สัดส่วน และความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน" ในปี ค.ศ. 1494 ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาได้แนะนำแนวคิดของการบันทึกบัญชีแบบคู่

📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการบัญชีโครงการสู่ความสำเร็จทางการเงิน

8. QuickBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ)

แดชบอร์ด QuickBooks
ผ่านทางQuickBooks

QuickBooks รวมศูนย์การบัญชีโดยให้คุณมองเห็นภาพรวมการเงินของธุรกิจของคุณได้ ตั้งแต่รายงานกำไรขาดทุนและงบดุลไปจนถึงการติดตามกระแสเงินสด คุณสามารถดูทุกอย่างได้ในแดชบอร์ดเดียว

ด้วยระบบออกใบแจ้งหนี้และบันทึกค่าใช้จ่ายแบบกลุ่ม คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้หรือรายการค่าใช้จ่ายได้หลายรายการในครั้งเดียว—ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงฤดูภาษีหรือรอบการเรียกเก็บเงินลูกค้า ด้วยระบบตัวแทนการเงินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (มีให้บริการในเวอร์ชันขั้นสูง) QuickBooks จึงก้าวไปไกลกว่าตัวเลข

ระบบจะคาดการณ์รายได้โดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนความแตกต่างของประสิทธิภาพ และนำทางบริษัทไปสู่เป้าหมายทางการเงินเชิงกลยุทธ์ สำหรับบริษัทที่บริหารจัดการบัญชีลูกค้าหลายราย QuickBooks Online Accountant มอบข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงลูกค้าภายใต้การเข้าสู่ระบบเดียว และแดชบอร์ดรายงานระดับมืออาชีพเพื่อการให้คำปรึกษาลูกค้าแบบองค์รวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks

  • ดึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติและเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้โดยใช้ Google Calendar
  • ติดตามสินทรัพย์และคำนวณตารางการคิดค่าเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติด้วย QuickBooks Advanced
  • สร้างและยื่นแบบฟอร์ม 1099 ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้รับเหมาและจ่ายเงินให้พวกเขาด้วยการโอนเงินโดยตรงในวันถัดไป

ข้อจำกัดของ QuickBooks

  • QuickBooks อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านบัญชี—การตั้งค่าและการนำทางอาจไม่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ QuickBooks

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • เริ่มต้นง่ายๆ: $38 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $75/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
  • บวก: $115/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $275/เดือน สำหรับ 25 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว QuickBooks

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (8000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

QuickBooks Online เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ด้วยหน้าตาที่สะอาดตา ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้โปรแกรมบัญชีก็ตาม เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการควบคุมการเงินของตนเองในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง

📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสูงสุด

9. Firm360 (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์และอัตโนมัติการทำงานของโครงการ)

แดชบอร์ด Firm360 : Karbon Alternatives
ผ่านทางFirm360

นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติงานทางบัญชีแล้ว Firm360 ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการอีกด้วย ด้วยเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของโครงการแบบภาพ คุณสามารถวางแผนโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ เช่น การยื่นภาษี การตรวจสอบบัญชี และการขอขยายเวลา ติดตามทั้งวันที่เป้าหมายและวันที่กำหนด รวมถึงวันที่ครบกำหนดของรัฐบาลกลางและรัฐ และการขอขยายเวลาในแต่ละโครงการ

ยิ่งไปกว่านั้น การทำงานหนึ่งเสร็จสิ้นสามารถกระตุ้นงานถัดไปโดยอัตโนมัติได้ แม่แบบโครงการจะควบคุมการไหลนี้ เมื่อโครงการย้ายไปยังสถานะถัดไป งานใหม่จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้งานดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง

เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร มาตรฐานในกระบวนการ และลดเวลาในการตั้งค่า และสำหรับช่วงที่มีงานล้นในช่วงฤดูภาษีล่ะ? ด้วยการใช้การสร้างงานอัตโนมัติและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ทีมงานของคุณสามารถวางแผนล่วงหน้าได้แม้ในช่วงที่ยุ่งที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Firm360

  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของโครงการแบบภาพที่ปรับแต่งได้สำหรับงานบัญชี
  • โครงการที่เกิดขึ้นซ้ำจะสร้างใหม่โดยอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้น
  • การมองเห็นภาระงานที่ชัดเจนเพื่อการติดตามความสามารถและสมดุลของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Firm360

  • ตัวติดตามเวลาดูแข็งทื่อ คุณต้องหยุดและบันทึกข้อมูลก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเล็กน้อยได้ในขณะที่ตัวจับเวลาทำงานอยู่

ราคาของ Firm360

  • พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Firm360

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Firm360 อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันเป็นผู้จัดการบัญชีลูกหนี้ และฉันกำลังใช้ซอฟต์แวร์ Firm360 สำหรับการจัดการใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ของลูกค้า ซึ่งฉันต้องตรวจสอบทุกวัน นี่คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการและตรวจสอบเอกสารทั้งหมด

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ( ROI) ได้ประมาณ384% ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางลาดทางเลือกที่ดีที่สุด

10. Bonsai (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการดำเนินงานด้านการเรียกเก็บเงิน)

หน้าปัดบอนไซ
ผ่านทางบอนไซ

บอนไซช่วยให้คุณส่งและติดตามใบแจ้งหนี้ได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับโครงการของคุณ การบันทึกเวลา และบันทึกข้อมูลลูกค้าของคุณอยู่เสมอ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแบบรายเดือนหรือบริการที่เกิดซ้ำ คุณสามารถทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้การชำระเงินเข้ามาตรงเวลา

การติดตามค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในสกุลเงินใดก็ได้ และ Bonsai จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสด ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับรายการเวลา ค่าบริการล่วงหน้า หรือใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายได้ คุณสามารถทำเครื่องหมายค่าใช้จ่ายเป็นเรียกเก็บเงินหรือไม่เรียกเก็บเงิน และเพิ่มการบวกเพิ่มที่กำหนดเองเมื่อส่งต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปยังลูกค้า

Bonsai มีระบบบัตรอัตราค่าบริการในตัวที่ช่วยให้คุณกำหนดอัตราค่าบริการมาตรฐานสำหรับประเภทบริการต่างๆ หรือสร้างอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับลูกค้าและโครงการเฉพาะได้ คุณสามารถดาวน์โหลดรายงาน Schedule C หรือรายงานการตัดจำหน่ายได้ในไม่กี่นาทีโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ Bonsai และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการชำระภาษีประมาณการที่จะเกิดขึ้น

ลักษณะเด่นของบอนไซ

  • ซิงค์ข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั้งสองทางกับ QuickBooks Online และ Xero เพื่อให้บันทึกบัญชีของคุณถูกต้อง
  • รองรับการชำระเงินในกว่า 100 สกุลเงิน เพื่อให้คุณได้รับเงินได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณหรือลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน
  • ติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ด้วยแถบงบประมาณแบบสด, การแจ้งเตือน, และการคาดการณ์เพื่อระบุการใช้จ่ายเกินและควบคุม

ข้อจำกัดของบอนไซ

  • ขาดเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งทำให้การย้ายข้อมูลจากเครื่องมืออื่นทำได้ยาก

การตั้งราคาบอนไซ

  • พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bonsai อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบวิธีที่ Bonsai ช่วยให้ฉันลดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ/การดำเนินงานของฉันทั้งรายเดือนและรายปีได้ ตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้ Bonsai ฉันไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ SaaS สำหรับการบัญชี/การบันทึกบัญชี/การออกใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, สัญญา, งบกำไรขาดทุน, และการจัดตารางงานอีกต่อไป เพราะตอนนี้ Bonsai จัดการทุกอย่างในที่เดียว

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Hello Bonsai ที่ควรลอง

11. พิกซี่ (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)

แดชบอร์ดพิกซี่
ผ่านทางพิกซี่

ทางเลือกของ Karbon ที่ชื่อว่า Pixie ผสมผสานการประสานงานโครงการ, กระบวนการทำงานของลูกค้า, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับการบัญชีและงานบัญชี

คุณยังได้รับคุณสมบัติการจัดการทีมและการรายงาน. การแจ้งเตือนภายในช่วยให้คุณทราบเมื่อมีงานเสร็จสมบูรณ์หรืออีเมลถูกอ่าน และรายงานการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบริษัทและระดับพนักงาน.

นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตแบบคลิกเดียวที่สามารถกำหนดเวลาได้เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี พร้อมคำแนะนำและรายการตรวจสอบ คุณสามารถฝังวิดีโอการฝึกอบรมเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้

Pixie นำเสนอขั้นตอนการทำงานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ รวมถึงอีเมลต้อนรับพร้อมลิงก์อัปโหลดที่ปลอดภัย รายการตรวจสอบงาน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติภายในขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนลูกค้าให้อัปโหลดเอกสารหรือส่งข้อความสั้นๆ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของพิกซี่

  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างงานที่ทำซ้ำได้, มอบหมายงานให้ทีมโดยอัตโนมัติ, หรือขอใบแจ้งยอดจากลูกค้า
  • สร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าและมีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและมอบหมายให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ข้อจำกัดของพิกซี่

  • คุณอาจจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวเมื่อสร้างรายงานที่ซับซ้อนหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การกำหนดราคาแบบพิกซี่

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • น้อยกว่า 250 ผู้ใช้: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • 251-500 ผู้ใช้: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • 501-1000 ผู้ใช้: $329/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของพิกซี่

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Pixie อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

มันเหมือนกับสเปรดชีตที่มีชีวิตชีวาและใช้งานง่ายมาก ๆ พร้อมคอลัมน์ รายการ วันที่ และตัวกรอง สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบริษัทของคุณได้ และยืดหยุ่นได้ ฉันรักมันมาก ๆ ตลอดเวลาสองปีเศษที่ผ่านมา

พร้อมที่จะยกระดับกระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณหรือไม่?

Karbon ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว แสดงว่าคุณกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยน หรืออย่างน้อยก็กำลังสงสัยว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้หรือไม่

ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมบัญชีของคุณในการทำงานตามวิธีที่คุณทำงานจริง โดยไม่สูญเสียโครงสร้างตั้งแต่ภารกิจประจำไปจนถึงกำหนดเวลา

ทุกขั้นตอนการทำงาน, บุคลากร, และลูกค้าของคุณในที่เดียว ทำงานร่วมกัน 🧩

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี และสำรวจว่ามันเหมาะกับทีมบัญชีของคุณหรือไม่