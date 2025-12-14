11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Karbon สำหรับการจัดการการปฏิบัติบัญชี ([ปี])

หากคุณกำลังดำเนินกิจการสำนักงานบัญชี คุณทราบดีถึงความสำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชี. มันช่วยคุณจัดระเบียบงานของลูกค้า ติดตามกำหนดเวลา ทำงานประจำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง.
แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมใช้โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่คือ Karbon. อย่างไรก็ตาม Karbon มีผู้ใช้ที่ภักดี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน. ตัวอย่างเช่น มันไม่มีพอร์ทัลลูกค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและการเรียกเก็บเงิน.
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันทางเลือก 11 อันดับแรกของ Karbon สำหรับการจัดการการปฏิบัติงานบัญชี เราจะครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย และราคาของแต่ละเครื่องมือในรายการ มาเริ่มกันเลย!
Karbon Alternatives ในมุมมอง
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น นี่คือสรุปของทางเลือก Karbon ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเลือกโซลูชันการจัดการการปฏิบัติการที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, ClickUp Brain, การเชื่อมต่อกับ Gmail, Outlook, QuickBooks
|การจัดการโครงการแบบบูรณาการสำหรับทีมบัญชีขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Tidyflow
|ผสานการทำงานกับ Xero, QuickBooks Online และ Zapier, ดูตัวอย่างไฟล์ และความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลบน AWS
|การจัดการโครงการแบบบูรณาการสำหรับทีมบัญชีขนาดทีม: บุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|TaxDome
|TaxDome Drive, พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์, TaxDome AI, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ IRS
|การมอบประสบการณ์ที่รวมศูนย์และเน้นลูกค้าเป็นสำคัญขนาดทีม: บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $800/ปี
|หลังคา
|รายงาน WIP และความสามารถในการทำกำไร, การเข้ารหัส 256 บิต, Canopy AI, บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
|การแก้ไขปัญหาภาษีและการขอคืนเอกสารขนาดทีม: บริษัทบัญชีและภาษีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $150/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
|เวิร์กโฟลว์ Jetpack
|กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน, แท็กที่ปรับแต่งได้, เทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 70 แบบ, และเชื่อมต่อกับแอปกว่า 2000 แอป
|การทำให้งานประจำกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $45/เดือนต่อผู้ใช้
|เงินทอง
|จดหมายแสดงข้อตกลง, แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกการทำงาน, เชื่อมต่อกับ QuickBooks
|การรวมศูนย์ข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขนาดทีม: บริษัทบัญชี/การบันทึกบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
|เซโร
|เชื่อมต่อธนาคารกว่า 21,000 แห่ง, Xero AI, Xero Me, Hubdoc
|การติดตามกระแสเงินสดของธุรกิจขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายบุคคล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|QuickBooks
|การออกใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้า, การยื่นแบบฟอร์ม 1099 ทางอิเล็กทรอนิกส์, และเชื่อมต่อกับ Google Calendar
|การสื่อสารกับลูกค้าและการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38/เดือนต่อผู้ใช้
|Firm360
|เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ IRS, การยืนยันตัวตนด้วยคำถามที่ทราบ (KBA), ไดรเวอร์พิมพ์ Firm360
|การรวมศูนย์และอัตโนมัติกระบวนการทำงานของโครงการขนาดทีม: สำนักงานบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
|บอนไซ
|บัตรอัตราค่าบริการในตัว, แบบฟอร์ม Schedule C, เชื่อมต่อกับ QuickBooks Online และ Xero, รองรับสกุลเงินมากกว่า 100 สกุล
|การรวมการดำเนินงานด้านการเรียกเก็บเงินขนาดทีม: ผู้เชี่ยวชาญอิสระและทีมขนาดเล็ก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|พิกซี่
|ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AutoGPT, มุมมองที่กรองแล้ว, กระดานคัมบัง
|การทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติในสำนักงานบัญชีขนาดทีม: ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอ้างอิงจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์จริง ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกแทนคาร์บอน?
เมื่อมีกำหนดเวลา การสื่อสารกับลูกค้า และงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทับถมกัน ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทบัญชีและภาษีได้
นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Karbon:
- ไม่มีพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ: Karbon ผสานรวมอีเมล แต่ไม่มีพอร์ทัลลูกค้าในตัวสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกเก็บเงิน ซึ่งสำคัญต่อความไว้วางใจและความมีประสิทธิภาพของลูกค้า
- โครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้น: Karbon มีราคาสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็กและผู้ที่ทำงานคนเดียวพบว่ารูปแบบการสมัครสมาชิกมีราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาไม่แพง
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซมีคุณสมบัติมากมายแต่ซับซ้อน ต้องการการเรียนรู้อย่างมากในช่วงเริ่มต้น คุณอาจพบความยากลำบากในการใช้งานในช่วงแรก
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: Karbon จัดการเวิร์กโฟลว์ได้ แต่ขาดความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองปริมาณงาน, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งมีอยู่ในเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่า
- การปรับแต่งที่มากเกินไป: ทำให้การตั้งค่าสับสน โดยทุกการตัดสินใจส่งผลต่อการรายงานและโครงสร้าง
- ความคาดหวังเกี่ยวกับ AI และระบบอัตโนมัติ: เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มนำ AI มาใช้ในการจัดเส้นทางงาน, สรุปงาน,และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, ความสามารถปัจจุบันของ Karbon อาจรู้สึกตามหลังเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเหล่านี้
มีการปรับแต่งใน Karbon มากมาย และทุกการตัดสินใจของคุณจะส่งผลต่อสิ่งอื่น (ในแง่ของการรายงาน) บางครั้งมันยากมากที่จะเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจใดๆ ที่คุณทำต่อการตั้งค่า/โครงสร้างของคุณ มันมีอะไรให้เรียนรู้มากมาย
มีการปรับแต่งมากมายใน Karbon และการตัดสินใจทุกอย่างที่คุณทำจะส่งผลต่อสิ่งอื่น (ในแง่ของการรายงาน) บางครั้งมันยากมากที่จะเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจใดๆ ที่คุณทำต่อการตั้งค่า/โครงสร้างของคุณ มันมีอะไรให้เรียนรู้มากมาย
👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนจะมีสมุดบัญชีแบบเขียนด้วยลายมือพ่อค้าแม่ค้าใช้แท่งไม้ขีดและก้อนหินนับเพื่อบันทึกธุรกรรม—ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพอร์ทัลลูกค้าอัตโนมัติในปัจจุบัน
ทางเลือกที่ดีที่สุดของคาร์บอนที่ควรใช้
มาดูทางเลือกของ Karbon สำหรับบริษัทด้านภาษีและบัญชี รวมถึงคุณสมบัติและความสามารถที่พวกเขานำเสนอ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน AI ที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมบัญชี)
บริษัทสมัยใหม่ต้องการระบบที่ทำได้มากกว่าการติดตามงานและจัดการอีเมล พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่ทำงานอัจฉริยะเดียว นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIแห่งแรกของโลกที่รวมแอปงาน ข้อมูล การรายงาน และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
แทนที่จะต้องจัดการกับการกระจายงาน จากการต้อง สลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การติดตามงาน และการรายงาน ClickUp รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมได้
ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการเขียนและสรุปด้วย AI ClickUp ช่วยให้บริษัทบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณจะได้รับบริบทครบถ้วน 100% ทุกครั้ง และสถานที่เดียวที่มนุษย์และตัวแทน AI สามารถทำงานร่วมกันได้
สำหรับบริษัทที่พร้อมก้าวข้ามซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบดั้งเดิม ClickUp นำเสนอทางเลือกที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว ยืดหยุ่น และคุ้มค่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตของการดำเนินงานด้านบัญชี
มาสำรวจกันว่าสำนักงานบัญชีและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ClickUp for Financeเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินของพวกเขาได้อย่างไร
แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความชัดเจนทางการเงิน
ทีมการเงินจะได้รับประโยชน์อย่างมากเมื่อข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาถูกแสดงผลในรูปแบบภาพในที่เดียวClickUp Dashboardsเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้ พวกมันใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ใช้เพื่อแสดงภาพงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย และแสดงอัตรากำไรได้เพียงแวบเดียว ไม่จำเป็นต้องจัดการกับสเปรดชีตอีกต่อไป ติดตามสถานะของบริษัทบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์
⭐️ โบนัส: หากทีมของคุณต้องการรักษาบัญชีของพวกเขาบนเครื่องมือการจัดการบัญชีเฉพาะเพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ต้องกังวล!การเชื่อมต่อ Clickupสำหรับทีมการเงินและบัญชีจะช่วยให้คุณ:
- ซิงค์งานกับระบบบัญชีของคุณ: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับQuickBooks และ แอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การอัปเดตข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มบัญชีของคุณกับรายการงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือ: ใช้ Zapier, Integrately หรือ n8n เพื่อเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ หลายร้อยตัว—สร้างงานใหม่เมื่อแบบฟอร์มทางการเงินถูกส่ง, อัปเดตสถานะลูกค้าตามการชำระเงินของใบแจ้งหนี้, หรืออัตโนมัติการแจ้งเตือนตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
- รวมศูนย์กระบวนการทำงานของลูกค้าและเอกสาร: ด้วยระบบนิเวศการเชื่อมต่อของ ClickUp (มากกว่า 1,000 แอป) คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive, Salesforce, Excel และเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ได้ ทุกการโต้ตอบกับลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน และการรายงานของคุณจะซิงค์กันอย่างต่อเนื่องในทุกระบบ
ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณอัจฉริยะ
หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนหรือการจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายในเอกสารแยกต่างหาก ฟีเจอร์Formula Fields ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างการคำนวณที่ซับซ้อนได้โดยตรงใน ClickUp
ตัวอย่างเช่นเมื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า ให้ใช้ ClickUp Formula Fields เพื่อคูณชั่วโมงด้วยอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้ ระบุความแตกต่างระหว่างงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริง หรือคำนวณจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนถึงกำหนดส่งงาน สูตรการทำงานแบบเรียลไทม์เหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกงานของคุณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องส่งออกข้อมูลจากสเปรดชีตอีกต่อไป
การจัดการเอกสารด้วย ClickUp Docs
ด้วยClickUp Docs ทีมของคุณสามารถร่าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว เชื่อมโยงโดยตรงกับงานหรือโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศหรือขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนด ทุกไฟล์จะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถค้นหาได้และมีการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำสำหรับพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Chatสามารถฝังการสื่อสารไว้เคียงข้างโครงการและงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการชี้แจงผลลัพธ์ที่ต้องการ แบ่งปันการอัปเดต หรือแม้แต่แจ้งให้ลูกค้าทราบ ด้วยการเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานโดยตรง แทนที่จะพึ่งพาอีเมลหรือแอปส่งข้อความ คุณสามารถลดความเข้าใจผิดและเร่งการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องสื่อสารกับลูกค้า
การทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วย ClickUp Automations
กำจัดงานที่ต้องส่งต่อด้วยตนเองClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถกำหนดกฎต่างๆ เช่น "เมื่อการคืนสินค้าถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้มอบหมายงานตรวจสอบถัดไป" หรือ "เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งผู้จัดการ" ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp จะสร้าง "รายการตรวจสอบการต้อนรับ" มอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อช่วยเหลือลูกค้า และมอบหมายงานต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการติดตามชื่อลูกค้า หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หรือวันที่ชำระเงินภายในงานหรือไม่? ฟีเจอร์Custom Fields ของ ClickUpช่วยให้คุณแทรกข้อมูลเหล่านี้ลงในโครงสร้างงานของคุณได้โดยตรง
การสนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp Brain
การใช้ AI ในงานบัญชีเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการปลดปล่อยทีมให้สามารถวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และให้คำปรึกษาได้มากขึ้น ด้วยClickUp Brain, AI จะถูกผสานรวมโดยตรงกับกระบวนการทำงานด้านบัญชีของคุณ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล, แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากรายงานที่ละเอียด, สรุปการสนทนากับลูกค้า, สร้างงานติดตามผลอัตโนมัติ, หรือตอบคำถามเช่น "การตรวจสอบใดที่เกินกำหนดในไตรมาสนี้?"
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างงานด้วยตนเองคุณสามารถสร้างพอร์ทัลลูกค้าภายใน ClickUpและให้ ClickUp Brain สร้างรายการงานสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานประจำไตรมาสได้
เมื่อคุณรันคำขอ ระบบจะสร้างรายการงานตามตัวอย่างด้านล่าง
🎥 รับชม: วิธีใช้ ClickUp สำหรับบริษัทบัญชีและการเงิน:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ออกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร: ใช้ตัวติดตามเวลาโครงการ ในตัวของClickUp เพื่อ บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต่อภารกิจหรือลูกค้า จากนั้นส่งออกข้อมูลไปยังแบบฟอร์มเวลาทำงานเพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้และรายงานผลการปฏิบัติงาน
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมรายละเอียดการรับลูกค้า คำขอโครงการ หรือการส่งเอกสาร และเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงาน
- มองเห็นงานในแบบที่คุณต้องการ: สลับระหว่างมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบเช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน หรือแกนต์ เพื่อจัดการกำหนดเวลา, การตรวจสอบ, หรือกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำในลักษณะที่เหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด
- ขจัดบันทึกการประชุมด้วยมือ: ด้วยAI Notetaker คุณสามารถบันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ จากนั้นสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่ เพราะมีคุณสมบัติและตัวเลือกมากมายให้เลือก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ และแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ทำให้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นในโลกของซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ และแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่โดดเด่นในโลกของซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: BrainGPT ของ ClickUp เป็น ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการจัดการการปฏิบัติงานทางบัญชี นำประสิทธิภาพและความชัดเจนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานในบริษัทของคุณ นี่คือวิธีการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ลูกค้า เอกสารภาษี หรือหนังสือแสดงการว่าจ้าง
- สำหรับนักบัญชีและพนักงานที่ต้องการบันทึกบันทึกหรือคำแนะนำอย่างรวดเร็วTalk to Textช่วยให้คุณถามคำถาม, บันทึกการอัปเดตของลูกค้า, หรือสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
- แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini BrainGPT มอบโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานด้านบัญชีของคุณและมอบโมเดล LLM ระดับพรีเมียมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
2. Tidyflow (เหมาะที่สุดสำหรับทีมบัญชีขนาดเล็ก)
Tidyflow เป็นเครื่องมือจัดการการปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ด้วยตัวเองภายในเวลาไม่ถึงสิบนาที และทำให้งานบัญชีหรือการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ
โดยใช้ระบบการจัดการงาน คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามงานที่ทำซ้ำได้ แม้จะเป็นบริษัทที่มีเพียงคนเดียว คุณก็สามารถควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่จมอยู่ในเอกสารสเปรดชีต
สำหรับการติดต่อกับลูกค้า Tidyflow มีพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้การรวบรวมไฟล์และการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น ลูกค้าของคุณสามารถอัปโหลดทุกอย่างได้โดยตรง ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น สิ่งนี้เชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บเอกสารของ Tidyflow ที่ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องและบันทึกของลูกค้า
นักบัญชีอิสระยังได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามเวลาและการวางแผนกำลังการผลิตของ Tidyflow อีกด้วย ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สามารถบันทึกได้โดยตรงกับงาน และมุมมองของปริมาณงานช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการรับงานเกินกำลังในช่วงฤดูที่มีงานมาก
คุณสมบัติเด่นของ Tidyflow
- ผสานเครื่องมือเช่น Xero, QuickBooks Online, และ Zapier เพื่อซิงค์กระบวนการทำงานทางการเงิน
- การตั้งค่าปุ่มที่ปรับไว้ล่วงหน้าทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- เก็บรักษาเอกสารอย่างปลอดภัยด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสผ่าน Amazon Web Services (AWS) และ DigitalOcean
ข้อจำกัดของ Tidyflow
- มีการผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
ราคา Tidyflow
- หนึ่งแผน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Tidyflow
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tidyflow อย่างไรบ้าง?
TidyFlow เป็นเครื่องมือบริหารจัดการงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของเรา ด้วยการช่วยให้เราสามารถทำงานตามขั้นตอนของงานอัตโนมัติและบริหารจัดการความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมของเราจึงสามารถใช้เวลาไปกับการเพิ่มคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้มากขึ้น
TidyFlow เป็นเครื่องมือบริหารจัดการงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของเรา ด้วยการช่วยให้เราสามารถทำงานตามขั้นตอนของงานอัตโนมัติและบริหารจัดการขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมของเราสามารถใช้เวลาไปกับการเพิ่มคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้มากขึ้น
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ให้ใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) และการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมีความปลอดภัย
3. TaxDome (ดีที่สุดสำหรับการมอบประสบการณ์ที่รวมศูนย์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)
TaxDome เป็นโซลูชันการจัดการการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทบัญชีและบริการทำบัญชี ช่วยให้พวกเขาสามารถรวมการดำเนินงานทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว คุณสมบัติหลักคือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ซึ่งนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่มีขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน และการกระตุ้นอัตโนมัติ
ด้วยรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ การบันทึกเวลา การติดตามงาน และอื่นๆ การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นรายงานที่น่าสนใจพร้อมการแสดงผลแบบภาพ
อีกหนึ่งคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติการคือระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการจัดการลูกค้า คุณสามารถเก็บข้อมูลติดต่อ, การสื่อสารกับลูกค้า, เอกสาร, งานที่ต้องทำ, และกระบวนการรับลูกค้าใหม่ไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด ระบบยังรองรับการจับลูกค้าเป้าหมาย, การรับลูกค้าใหม่แบบอัตโนมัติ, และการแจ้งเตือน
หากคุณต้องการวิธีที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกและมีแบรนด์ของคุณเองในการปรับปรุงความร่วมมือกับลูกค้า การแชร์เอกสาร และการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแอปแบบไวท์เลเบลของ TaxDome ให้บริการ แอปนี้ช่วยให้คุณเผยแพร่แอปมือถือที่มีแบรนด์ของคุณเองใน App Store และ Google Play ได้
คุณสมบัติเด่นของ TaxDome
- ดูข้อความจากลูกค้าได้ทันทีผ่านพอร์ทัลหรือแอปมือถือ และแชทกับพวกเขาแบบเรียลไทม์
- เปลี่ยนไฟล์ PDF ที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นเอกสารค้นหาได้ ด้วย TaxDome AI ที่ใช้การจดจำและจัดระเบียบเอกสารอัตโนมัติ
- ส่งไฟล์จากซอฟต์แวร์ภาษีของคุณไปยังลูกค้าใน TaxDome ได้โดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัปโหลด
ข้อจำกัดของ TaxDome
- TaxDome ขาดความสามารถเฉพาะที่บางบริษัทต้องการ เช่น การส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ การรองรับไฟล์วิดีโอ และตัวเลือกการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่มองเห็นได้มากขึ้น
ราคาของ TaxDome
- แผนรายปี (เฉพาะแผนรายปี) พื้นฐาน: 800 ดอลลาร์/ปี โปร: 1,000 ดอลลาร์/ปี ธุรกิจ: 1,200 ดอลลาร์/ปี
- สิ่งจำเป็น: 800 ดอลลาร์/ปี
- ข้อดี: 1,000 ดอลลาร์ต่อปี
- ธุรกิจ: 1,200 ดอลลาร์/ปี
- สิ่งจำเป็น: 800 ดอลลาร์/ปี
- ข้อดี: 1,000 ดอลลาร์ต่อปี
- ธุรกิจ: 1,200 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิว TaxDome
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TaxDome อย่างไรบ้าง?
เราได้ใช้ TaxDome มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วในการจัดการธุรกิจด้านภาษีและบัญชีที่กำลังเติบโตของเรา โดยรวมแล้ว มันได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า การจัดการเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมายให้ราบรื่น ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน
เราได้ใช้ TaxDome มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วในการจัดการธุรกิจด้านภาษีและบัญชีที่กำลังเติบโตของเรา โดยรวมแล้ว มันได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า การจัดการเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมายให้ราบรื่น ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบเดียว
📮 ClickUp Insight: 15% ของพนักงานกังวลว่าระบบอัตโนมัติอาจคุกคามงานบางส่วนของพวกเขา แต่ 45% ระบุว่ามันจะช่วยให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
เรื่องราวกำลังเปลี่ยนแปลง—ระบบอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่บทบาท แต่กำลังปรับเปลี่ยนให้บทบาทเหล่านั้นมีผลกระทบมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ClickUp's AI Agentsสามารถทำงานอัตโนมัติในการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนกำหนดเวลา พร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมไม่ต้องคอยติดตามข้อมูลอัปเดตและสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ นั่นคือวิธีที่ผู้จัดการโครงการกลายเป็นผู้นำโครงการ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
4. Canopy (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาภาษีและการขอคืนเอกสารบันทึก)
Canopy เป็นโซลูชันการจัดการการปฏิบัติงานบนคลาวด์ เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Karbon ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นหลัก โมดูลการแก้ไขปัญหาภาษีช่วยให้จัดการปัญหา IRS ที่ซับซ้อนด้วยเวิร์กโฟลว์ในตัว แม่แบบจดหมาย และเครื่องมือตัดสินใจอัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเรียกเก็บเงิน การลดโทษ หรือการบรรเทาภาระของคู่สมรสได้
เพื่อติดตามสุขภาพของบริษัท คุณมีคุณสมบัติ Insights ที่ช่วยให้คุณค้นพบว่าคุณทำกำไรมากที่สุดที่ไหน คุณกำลังสูญเสียเงินที่ไหน และใครคือสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และด้วยคุณสมบัติการรวบรวมข้อมูลลูกค้า เช่น การรับรู้การเรียกเก็บเงินและการทำกำไรของลูกค้า คุณทราบถึงปัญหาได้ในทันที
สงสัยว่าจะใช้ AI ในงานบัญชีได้อย่างไร? Canopy ทำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างงานและแจ้งเตือนอัตโนมัติตามการกระทำของลูกค้า, เปลี่ยนชื่อและจัดหมวดหมู่เอกสาร, และแสดงข้อมูลเชิงลึกด้วยคำสั่งง่ายๆ
สุดท้าย Smart Intake มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณด้วยระบบAI ที่ทรงพลัง ผ่านแบบสอบถามเชิงคาดการณ์ รายการตรวจสอบเอกสาร และแบบฟอร์มที่กรอกล่วงหน้าซึ่งมีให้โดยฟีเจอร์ Smart Intake คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของหลังคา
- สร้างรายการตรวจสอบที่กำหนดเองและแบบสอบถามอัจฉริยะสำหรับลูกค้าโดยใช้เอกสารจากปีที่แล้วหรือข้อมูลตัวอย่างด้วย Canopy AI
- เพิ่มสูตร คำนวณ ทำการแทนค่า null หรือสร้างตรรกะ IF-THEN-ELSE ในการค้นหาของคุณเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก
- ผสานระบบ IRS e-Services เพื่อดึงข้อมูลเอกสารการเสียภาษีสำหรับการแก้ไขปัญหาภาษีและระบบตอบกลับอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของหลังคา
- แผนเริ่มต้น: $60 ต่อผู้ใช้/เดือน (สำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 4 คน)
- แผนพื้นฐาน: $88 ต่อผู้ใช้/เดือน (สำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 4 คน)
- แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าพื้นฐาน: $150/เดือน (อัตราคงที่สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด, รายชื่อติดต่อสูงสุด 2,500 ราย)
- โมดูลการจัดการเอกสารเพิ่มเติม: $36 ต่อผู้ใช้/เดือน
- โมดูลเวิร์กโฟลว์เสริม: $32 ต่อผู้ใช้/เดือน
- โมดูลเวลาเพิ่มเติมและการเรียกเก็บเงิน: $22 ต่อผู้ใช้/เดือน
การกำหนดราคาหลังคา
- มาตรฐาน: $150/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ข้อดี: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของหลังคา
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canopy อย่างไรบ้าง?
เราได้ทดสอบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานสามแบบสำหรับสำนักงานบัญชีของเรา และ Canopy เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน มันใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—ไม่เพียงแต่สำหรับทีมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าของเราด้วย Canopy ได้คาดการณ์ทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นอย่างแท้จริง
เราได้ทดสอบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานสามแบบสำหรับสำนักงานบัญชีของเรา และ Canopy เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน มันใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—ไม่เพียงแต่สำหรับทีมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าของเราด้วย Canopy ได้คาดการณ์ทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นอย่างแท้จริง
⭐️ โบนัส: ใน ClickUp คุณสามารถเริ่มต้นด้วยตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการงานที่ง่ายและรวดเร็ว เช่น การโพสต์สรุปงาน การสร้างการอัปเดต หรือการตอบคำถาม โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่า จากนั้นอัปเกรดเป็นตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองเมื่อคุณพร้อมที่จะกำหนดทริกเกอร์ การตอบสนอง และตรรกะหลายขั้นตอนของคุณเอง—ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบริษัทคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่าตัวแทน AI ใน ClickUp ทำให้กระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณทรงพลังยิ่งขึ้นได้อย่างไร!
5. เจ็ตแพ็ก วอร์กโฟลว์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานลูกค้าที่เกิดซ้ำ)
Jetpack Workflow ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจัดการงานบัญชี การจ่ายเงินเดือน การเตรียมภาษี และบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและกำหนดเวลา คุณยังสามารถมาตรฐานกระบวนการทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบบริการและเทมเพลต เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เมื่อการทำงานดำเนินไป คุณสามารถใช้ป้ายกำกับเพื่อทำเครื่องหมายงานว่า "ด่วน" "รอ" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ป้ายกำกับเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ เลือกสี และแม้กระทั่งกำหนดป้ายกำกับหลายรายการเพื่อติดตามโครงการได้
ภายในเครื่องมือจัดการการปฏิบัติงานที่เรียบง่ายนี้ คุณสามารถส่งข้อความถึงทีมของคุณ แจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ และเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารลูกค้าที่สำคัญได้
Jetpack จัดการการส่งต่อลูกค้าและขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูล S3 ของ Amazon พร้อมการสำรองข้อมูลหลายชุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของบันทึกของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกระบวนการทำงาน Jetpack
- ใช้แท็บ 'การวางแผน' เพื่อเปรียบเทียบลูกค้า, พนักงาน, หรือระยะเวลา และจัดสรรงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับสมดุลปริมาณงาน
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 70 แบบพร้อมใช้งานสำหรับงานบัญชีและการทำบัญชีประจำวัน
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 2,000+ ผ่าน Zapier รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชีหลักทั้งหมด เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์
ข้อจำกัดของกระบวนการทำงาน Jetpack
- ขาดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การตั้งค่าเงื่อนไขหรือการเชื่อมโยงงาน
ราคา Jetpack Workflow
- แพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการทำงานของ Jetpack
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jetpack Workflow อย่างไรบ้าง?
Jetpack เป็นโซลูชันการทำงานที่สะอาดและตรงไปตรงมา ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบัญชี. นักออกแบบคุ้นเคยกับธุรกิจบัญชี และได้ทำให้ฟังก์ชันการทำงานสอดคล้อง. ฉันชอบเป็นพิเศษ UI ใหม่ใน V2.
Jetpack เป็นโซลูชันการทำงานที่สะอาดและตรงไปตรงมา ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสำนักงานบัญชี. นักออกแบบคุ้นเคยกับธุรกิจบัญชี และได้ทำให้ฟังก์ชันการทำงานสอดคล้อง. ฉันชอบเป็นพิเศษกับ UI ใหม่ใน V2.
👀 คุณรู้หรือไม่? สเปรดชีตอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรก VisiCalc เปิดตัวในปี 1979 ซึ่งปฏิวัติวงการอย่างมากจนผู้คนซื้อคอมพิวเตอร์ Apple II เพียงเพื่อใช้งานโปรแกรมนี้เท่านั้น
สตีฟ จ็อบส์ ยังยอมรับว่าVisiCalc "ผลักดันให้ Apple II ประสบความสำเร็จ" ภายในเวลาไม่กี่ปี มันได้เปลี่ยนแปลงวงการบัญชี—กำจัดตำแหน่งงานธุรการนับแสนตำแหน่ง แต่ก็สร้างงานใหม่กว่า 600,000 ตำแหน่งสำหรับนักบัญชี เนื่องจากความต้องการในการประมวลผลตัวเลขที่รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น พิสูจน์ให้เห็นว่า การทำงานอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่งานของเราเสมอไป
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า
6. Financial Cents (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์ข้อมูลของบริษัทและลูกค้า)
Financial Cents เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับนักบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใช้งานง่าย ช่วยรวมศูนย์การทำงานของสำนักงานคุณไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจของลูกค้าไปจนถึงการประสานงานภายในทีม
ในด้านการจัดการทีม Financial Centsนำเสนอการจัดการขีดความสามารถ ให้คุณมองเห็นภาระงานของทีมแบบเรียลไทม์ คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดของงาน ปรับสมดุลงาน และหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปในช่วงเวลาที่มีงานมาก
การผสานรวมอีเมลช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook เข้ากับแพลตฟอร์มได้โดยตรง เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และทำให้ทุกการสนทนากับลูกค้าเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพูดถึงคุณสมบัติการจัดการลูกค้า Financial Cents ทำหน้าที่เป็นทั้งซอฟต์แวร์ CRM สำหรับนักบัญชีและศูนย์กลางการเรียกเก็บเงิน:
- ใช้ระบบ CRM และฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดเก็บโปรไฟล์ รายละเอียดการติดต่อ เอกสาร บันทึก และประวัติการตรวจสอบสำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย
- แพลตฟอร์มนี้ยังจัดการการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ช่วยให้คุณส่งใบแจ้งหนี้แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องได้ ซิงค์การชำระเงินกับ QuickBooks Online และสร้างรายงานความสามารถในการทำกำไรเพื่อจัดระเบียบการเงินของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Financial Cents
- สร้างหนังสือแสดงข้อตกลงการมีส่วนร่วมไว้ในข้อเสนอโดยตรงเพื่อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไข
- ผสานการติดตามเวลาเข้ากับ QuickBooks เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าและจัดการเงินเดือน
- เชื่อมต่อคลังข้อมูลลูกค้าโดยตรงกับโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อการจัดการเอกสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย SmartVault
ข้อจำกัดทางการเงิน
- ผู้ใช้แสดงความไม่พอใจกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน โดยระบุถึงกระบวนการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อนและระยะเวลาการจ่ายเงินล่าช้ากว่าทางเลือกอื่นของ Karbon
การกำหนดราคาแบบเซนต์ทางการเงิน
- ทีม: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวทางการเงินเซนต์
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Financial Cents ว่าอย่างไรบ้าง?
Financial Cents ให้ภาพรวมสถานะของทุกโครงการที่ฉันต้องการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว มันช่วยให้เราสามารถจัดการทีมที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมดและลูกค้าหลายรายได้อย่างราบรื่น ระบบใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
Financial Cents ให้ภาพรวมสถานะของทุกโครงการที่ฉันค้นหาได้อย่างรวดเร็ว มันช่วยให้เราสามารถจัดการทีมที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมดและลูกค้าหลายรายได้อย่างราบรื่น มันใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อกว่า 5,000 ปีก่อนในเมโสโปเตเมีย นักบัญชีใช้โทเค็นดินเหนียวที่มีรูปร่างเป็นไห ขนมปัง และสัตว์ต่างๆ เพื่อนับสินค้า โทเค็นเหล่านี้ถูกกดลงบนแผ่นดินเหนียว จนกลายเป็นรูปแบบแรกของการบันทึกข้อมูลและการบัญชี
7. Xero (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกระแสเงินสดของธุรกิจ)
Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่ได้รับความนิยม พร้อมชุดเครื่องมือสำหรับนักบัญชีและผู้ทำบัญชี นอกเหนือจากการทำบัญชีพื้นฐานแล้ว Xero ยังเป็นโซลูชันการจัดการสำนักงานบัญชีที่มีฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนด การดูแลพนักงาน และการทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วย Xero Workpapers สำนักงานบัญชีของคุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างราบรื่น เตรียมและตรวจสอบงบการเงินด้วยเทมเพลตที่มีอยู่แล้วและกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน Xero HQ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการลูกค้า พนักงาน และข้อสงสัยต่างๆ มันให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลา การสื่อสาร และงานที่กำลังจะมาถึง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวัน Xero Practice Manager นำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมงาน, งานที่ต้องทำ, บันทึกเวลาทำงาน, และการออกใบแจ้งหนี้
คุณสามารถอัปโหลดใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือส่งต่อทางอีเมลได้ และ AI ของ Xero จะดึงรายละเอียดเพื่อร่างใบแจ้งหนี้สำหรับการอนุมัติ ด้วยการใช้ Xero Me คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินแบบสแน็ป และแอปจะดึงและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- แม่แบบใบแจ้งหนี้ที่มีตราสินค้า Crete และรับชำระเงินโดยตรงภายใน Xero
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินที่ถึงกำหนดหรือค้างชำระ
- ใช้ระบบเงินเดือน Gusto เพื่อคำนวณเงินเดือน, ภาษี, และการหักเงินพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ Xero
- การปรับแต่งรายงานได้จำกัด ซึ่งหมายความว่ารายงานที่ปรับแต่งเฉพาะต้องใช้เครื่องมือภายนอก
ราคาของ Xero
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 75 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Xero
- G2: 4. 3/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Xero อย่างไรบ้าง?
Xero ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางบัญชีมากนัก แผงควบคุมแบบเรียลไทม์ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสเงินสดของเรา และความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการธนาคารเพียงไม่กี่คลิกช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
Xero ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางบัญชีมากนัก แผงควบคุมแบบเรียลไทม์ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสเงินสดของเรา และความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการธนาคารเพียงไม่กี่คลิกช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
🧠 คุณรู้หรือไม่? ลูคา ปาชิโอลี ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการบัญชีสมัยใหม่ ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ "สรุปคณิตศาสตร์ เรขาคณิต สัดส่วน และความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน" ในปี ค.ศ. 1494 ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาได้แนะนำแนวคิดของการบันทึกบัญชีแบบคู่
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการบัญชีโครงการสู่ความสำเร็จทางการเงิน
8. QuickBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ)
QuickBooks รวมศูนย์การบัญชีโดยให้คุณมองเห็นภาพรวมการเงินของธุรกิจของคุณได้ ตั้งแต่รายงานกำไรขาดทุนและงบดุลไปจนถึงการติดตามกระแสเงินสด คุณสามารถดูทุกอย่างได้ในแดชบอร์ดเดียว
ด้วยระบบออกใบแจ้งหนี้และบันทึกค่าใช้จ่ายแบบกลุ่ม คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้หรือรายการค่าใช้จ่ายได้หลายรายการในครั้งเดียว—ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงฤดูภาษีหรือรอบการเรียกเก็บเงินลูกค้า ด้วยระบบตัวแทนการเงินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (มีให้บริการในเวอร์ชันขั้นสูง) QuickBooks จึงก้าวไปไกลกว่าตัวเลข
ระบบจะคาดการณ์รายได้โดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนความแตกต่างของประสิทธิภาพ และนำทางบริษัทไปสู่เป้าหมายทางการเงินเชิงกลยุทธ์ สำหรับบริษัทที่บริหารจัดการบัญชีลูกค้าหลายราย QuickBooks Online Accountant มอบข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงลูกค้าภายใต้การเข้าสู่ระบบเดียว และแดชบอร์ดรายงานระดับมืออาชีพเพื่อการให้คำปรึกษาลูกค้าแบบองค์รวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- ดึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติและเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้โดยใช้ Google Calendar
- ติดตามสินทรัพย์และคำนวณตารางการคิดค่าเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติด้วย QuickBooks Advanced
- สร้างและยื่นแบบฟอร์ม 1099 ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้รับเหมาและจ่ายเงินให้พวกเขาด้วยการโอนเงินโดยตรงในวันถัดไป
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- QuickBooks อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านบัญชี—การตั้งค่าและการนำทางอาจไม่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ QuickBooks
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เริ่มต้นง่ายๆ: $38 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $75/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- บวก: $115/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $275/เดือน สำหรับ 25 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (8000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks อย่างไรบ้าง?
QuickBooks Online เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก อินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่ายทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์บัญชีมาก่อน เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือใครก็ตามที่ต้องการควบคุมการเงินของตนในระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง
QuickBooks Online เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ด้วยหน้าตาที่สะอาดตา ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้โปรแกรมบัญชีก็ตาม เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการควบคุมการเงินของตนเองในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง
9. Firm360 (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์และอัตโนมัติการทำงานของโครงการ)
นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติงานทางบัญชีแล้ว Firm360 ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการอีกด้วย ด้วยเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของโครงการแบบภาพ คุณสามารถวางแผนโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ เช่น การยื่นภาษี การตรวจสอบบัญชี และการขอขยายเวลา ติดตามทั้งวันที่เป้าหมายและวันที่กำหนด รวมถึงวันที่ครบกำหนดของรัฐบาลกลางและรัฐ และการขอขยายเวลาในแต่ละโครงการ
ยิ่งไปกว่านั้น การทำงานหนึ่งเสร็จสิ้นสามารถกระตุ้นงานถัดไปโดยอัตโนมัติได้ แม่แบบโครงการจะควบคุมการไหลนี้ เมื่อโครงการย้ายไปยังสถานะถัดไป งานใหม่จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้งานดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง
เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร มาตรฐานในกระบวนการ และลดเวลาในการตั้งค่า และสำหรับช่วงที่มีงานล้นในช่วงฤดูภาษีล่ะ? ด้วยการใช้การสร้างงานอัตโนมัติและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ทีมงานของคุณสามารถวางแผนล่วงหน้าได้แม้ในช่วงที่ยุ่งที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Firm360
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของโครงการแบบภาพที่ปรับแต่งได้สำหรับงานบัญชี
- โครงการที่เกิดขึ้นซ้ำจะสร้างใหม่โดยอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้น
- การมองเห็นภาระงานที่ชัดเจนเพื่อการติดตามความสามารถและสมดุลของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Firm360
- ตัวติดตามเวลาดูแข็งทื่อ คุณต้องหยุดและบันทึกข้อมูลก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเล็กน้อยได้ในขณะที่ตัวจับเวลาทำงานอยู่
ราคาของ Firm360
- พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Firm360
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Firm360 อย่างไรบ้าง?
ฉันเป็นผู้จัดการบัญชีลูกหนี้ และฉันกำลังใช้ซอฟต์แวร์ Firm360 สำหรับการจัดการใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ของลูกค้า ซึ่งฉันต้องตรวจสอบทุกวัน นี่คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการและตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
ฉันเป็นผู้จัดการบัญชีลูกหนี้ และฉันกำลังใช้ซอฟต์แวร์ Firm360 สำหรับการจัดการใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ของลูกค้า ซึ่งฉันต้องตรวจสอบทุกวัน นี่คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการและตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ( ROI) ได้ประมาณ384% ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางลาดทางเลือกที่ดีที่สุด
10. Bonsai (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการดำเนินงานด้านการเรียกเก็บเงิน)
บอนไซช่วยให้คุณส่งและติดตามใบแจ้งหนี้ได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับโครงการของคุณ การบันทึกเวลา และบันทึกข้อมูลลูกค้าของคุณอยู่เสมอ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแบบรายเดือนหรือบริการที่เกิดซ้ำ คุณสามารถทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้การชำระเงินเข้ามาตรงเวลา
การติดตามค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในสกุลเงินใดก็ได้ และ Bonsai จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสด ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับรายการเวลา ค่าบริการล่วงหน้า หรือใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายได้ คุณสามารถทำเครื่องหมายค่าใช้จ่ายเป็นเรียกเก็บเงินหรือไม่เรียกเก็บเงิน และเพิ่มการบวกเพิ่มที่กำหนดเองเมื่อส่งต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปยังลูกค้า
Bonsai มีระบบบัตรอัตราค่าบริการในตัวที่ช่วยให้คุณกำหนดอัตราค่าบริการมาตรฐานสำหรับประเภทบริการต่างๆ หรือสร้างอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับลูกค้าและโครงการเฉพาะได้ คุณสามารถดาวน์โหลดรายงาน Schedule C หรือรายงานการตัดจำหน่ายได้ในไม่กี่นาทีโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ Bonsai และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการชำระภาษีประมาณการที่จะเกิดขึ้น
ลักษณะเด่นของบอนไซ
- ซิงค์ข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั้งสองทางกับ QuickBooks Online และ Xero เพื่อให้บันทึกบัญชีของคุณถูกต้อง
- รองรับการชำระเงินในกว่า 100 สกุลเงิน เพื่อให้คุณได้รับเงินได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณหรือลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน
- ติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ด้วยแถบงบประมาณแบบสด, การแจ้งเตือน, และการคาดการณ์เพื่อระบุการใช้จ่ายเกินและควบคุม
ข้อจำกัดของบอนไซ
- ขาดเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งทำให้การย้ายข้อมูลจากเครื่องมืออื่นทำได้ยาก
การตั้งราคาบอนไซ
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bonsai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบวิธีที่ Bonsai ช่วยให้ฉันลดค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ/การดำเนินงานของฉันทั้งรายเดือนและรายปีได้ ตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้ Bonsai ฉันไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ SaaS สำหรับการบัญชี/การบันทึกบัญชี/การออกใบแจ้งหนี้, การเสนอราคา, สัญญา, งบกำไรขาดทุน และการจัดตารางงานอีกต่อไป เพราะตอนนี้ Bonsai จัดการทุกอย่างในที่เดียว
ฉันชอบวิธีที่ Bonsai ช่วยให้ฉันลดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ/การดำเนินงานของฉันทั้งรายเดือนและรายปีได้ ตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้ Bonsai ฉันไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ SaaS สำหรับการบัญชี/การบันทึกบัญชี/การออกใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, สัญญา, งบกำไรขาดทุน, และการจัดตารางงานอีกต่อไป เพราะตอนนี้ Bonsai จัดการทุกอย่างในที่เดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Hello Bonsai ที่ควรลอง
11. พิกซี่ (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
ทางเลือกของ Karbon ที่ชื่อว่า Pixie ผสมผสานการประสานงานโครงการ, กระบวนการทำงานของลูกค้า, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับการบัญชีและงานบัญชี
คุณยังได้รับคุณสมบัติการจัดการทีมและการรายงาน. การแจ้งเตือนภายในช่วยให้คุณทราบเมื่อมีงานเสร็จสมบูรณ์หรืออีเมลถูกอ่าน และรายงานการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบริษัทและระดับพนักงาน.
นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตแบบคลิกเดียวที่สามารถกำหนดเวลาได้เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี พร้อมคำแนะนำและรายการตรวจสอบ คุณสามารถฝังวิดีโอการฝึกอบรมเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้
Pixie นำเสนอขั้นตอนการทำงานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ รวมถึงอีเมลต้อนรับพร้อมลิงก์อัปโหลดที่ปลอดภัย รายการตรวจสอบงาน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติภายในขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนลูกค้าให้อัปโหลดเอกสารหรือส่งข้อความสั้นๆ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของพิกซี่
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างงานที่ทำซ้ำได้, มอบหมายงานให้ทีมโดยอัตโนมัติ, หรือขอใบแจ้งยอดจากลูกค้า
- สร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าและมีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและมอบหมายให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ข้อจำกัดของพิกซี่
- คุณอาจจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวเมื่อสร้างรายงานที่ซับซ้อนหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การกำหนดราคาแบบพิกซี่
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- น้อยกว่า 250 ผู้ใช้: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- 251-500 ผู้ใช้: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- 501-1000 ผู้ใช้: $329/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพิกซี่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pixie อย่างไรบ้าง?
มันเหมือนกับสเปรดชีตที่มีชีวิตชีวาและใช้งานง่ายมาก ๆ พร้อมคอลัมน์ รายการ วันที่ และตัวกรอง สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบริษัทของคุณได้ และยืดหยุ่นได้ ฉันรักมันมาก ๆ ตลอดเวลาสองปีเศษที่ผ่านมา
มันเหมือนกับสเปรดชีตที่มีชีวิตชีวาและใช้งานง่ายมาก ๆ พร้อมคอลัมน์ รายการ วันที่ และตัวกรอง สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบริษัทของคุณได้ และยืดหยุ่นได้ ฉันรักมันมาก ๆ ตลอดเวลาสองปีเศษที่ผ่านมา
พร้อมที่จะยกระดับกระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณหรือไม่?
Karbon ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว แสดงว่าคุณกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยน หรืออย่างน้อยก็กำลังสงสัยว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้หรือไม่
ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมบัญชีของคุณในการทำงานตามวิธีที่คุณทำงานจริง โดยไม่สูญเสียโครงสร้างตั้งแต่ภารกิจประจำไปจนถึงกำหนดเวลา
ทุกขั้นตอนการทำงาน, บุคลากร, และลูกค้าของคุณในที่เดียว ทำงานร่วมกัน 🧩
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี และสำรวจว่ามันเหมาะกับทีมบัญชีของคุณหรือไม่