กินกบก่อน: จัดการงานที่สำคัญที่สุดก่อน

กินกบก่อน
ไม่ นี่ไม่ใช่พิธีกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แปลกประหลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและอาหารเช้า
เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นแบร์ กริลส์ 👀
มันคือการจัดการกับงานที่ยากที่สุดและมีผลกระทบมากที่สุดของคุณเป็นอันดับแรกในทุกๆ วัน—ก่อนที่สมองของคุณจะถูกดึงความสนใจไปโดยอีเมลแจ้งเตือนและ "คำถามสั้นๆ" ที่มักจะกลืนกินเวลาทั้งบ่ายไปอย่างกับหลุมดำแห่งความไม่มีประสิทธิภาพ
คุณระบุ "กบ" ของคุณ (งานที่คุณจะผัดวันประกันพรุ่งแต่จำเป็นต้องทำอย่างที่สุด) จากนั้น กินกบก่อน ในขณะที่พลังใจของคุณยังคงอยู่เต็มที่
ทุกอย่างอื่นรู้สึกเหมือนการวิ่งฉลองชัยชนะเมื่อเปรียบเทียบกัน
ตรรกะนี้แน่นหนาไร้ที่ติ จงจัดการกับเรื่องยากๆ เมื่อพลังงานทางจิตใจของคุณอยู่ในจุดสูงสุด ไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังใช้พลังงานจากคาเฟอีนและเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
แต่ที่นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดอย่างมหันต์: พวกเขาคิดว่า "กินกบก่อน" หมายถึงการทำสิ่งที่รู้สึกยากที่สุดหรือบั่นทอนจิตใจที่สุด ผิดแล้ว
กบของคุณคือภารกิจที่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้ว จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดต่อเป้าหมายของคุณ
สรุปสั้น: "กินกบ" หมายถึงอะไร?
วิธีกบ เป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ให้คุณนำ งานที่ท้าทายที่สุด งานที่สำคัญที่สุด หรืองานที่มีผลกระทบสูงที่สุด มาทำเป็นงานแรกในช่วงเริ่มต้นของวันทำงาน
"กบ" หมายถึงงานเพียงชิ้นเดียวที่คุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งมากที่สุด โดยปกติแล้วเป็นเพราะงานนั้นซับซ้อน ใช้เวลานาน หรือทำให้คุณอยากจัดระเบียบลิ้นชักโต๊ะทำงานใหม่เป็นครั้งที่เจ็ดแทน
คำนี้มาจากคำพูดที่มักถูกอ้างถึง มาร์ค ทเวน:
กินกบตัวเป็นๆ ก่อนสิ่งอื่นใดในตอนเช้า แล้วไม่มีอะไรที่แย่กว่านั้นจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดทั้งวัน
แม้ว่าการอ้างอิงจะเชื่อถือได้พอๆ กับการพยากรณ์อากาศ (จะกล่าวถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง) แต่ความรอบรู้กลับมั่นคง
ทำภารกิจที่ท้าทายที่สุดของคุณให้เสร็จสิ้นเมื่อพลังทางจิตใจของคุณอยู่ในจุดสูงสุด ส่วนที่เหลือของวันจะรู้สึกเหมือนการไหลลงเนิน
ไบรอัน เทรซี่ ได้เปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นแนวทางที่เป็นระบบในหนังสือของเขา กินกบตัวนั้นซะ! 21 วิธีที่ยอดเยี่ยมในการหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้เสร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
แนวคิดอันชาญฉลาดของเทรซี่คืออะไร? การนิยามคำว่า "กบ" ใหม่ จากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพียงอย่างเดียว กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด งานที่หากทำเป็นประจำแล้ว จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตและอาชีพของคุณ
วิธีกบ ทำงานบนหลักการสามข้อ
|ลักษณะ
|การกระทำ
|คำอธิบาย
|การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
|จัดตารางงานที่ต้องการพลังงานสูงในช่วงเวลาที่มีพลังงานมากที่สุด
|พลังใจของคุณมีจำกัด เช่นเดียวกับความอดทนของคุณระหว่างการประชุม Zoom สองชั่วโมง มันจะลดลงตลอดทั้งวัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดตารางงานที่ต้องใช้พลังใจมากที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
|แรงผลักดันทางจิตวิทยา
|ความสำเร็จในช่วงแรกช่วยสร้างแรงผลักดันสำหรับงานที่ตามมา
|การเสร็จสิ้นงานสำคัญก่อนกำหนดจะสร้างผลตอบรับเชิงบวก ความสำเร็จนี้ก่อให้เกิดพลังงานและแรงจูงใจที่ส่งต่อไปยังงานถัดไป เหมือนกับลูกบอลหิมะที่กลิ้งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านประสิทธิภาพการทำงาน
|การป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง
|ทำงานสำคัญก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
|การทำให้ภารกิจที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ และจัดตารางไว้เป็นอันดับแรก จะช่วยขจัดความเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการหลีกเลี่ยง และลดความวิตกกังวลที่เกิดจากการเลื่อนงานสำคัญออกไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองจมอยู่กับ "งานยุ่ง" ที่ดูเหมือนมีประโยชน์แต่กลับขัดขวางไม่ให้คุณทำสิ่งที่สำคัญจริงๆ? นั่นคือ *การผัดวันประกันพรุ่งแบบมีประสิทธิภาพ—และเป็นกับดักที่แอบแฝงซึ่งซ่อน "กบ" ตัวจริงของคุณไว้ 🐸
เรียนรู้วิธีสังเกต (และหยุดวงจรนี้) ในคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีรับมือกับการผัดวันประกันพรุ่งอย่างมีประสิทธิภาพ 🎯
ปัญหาที่ "กินกบ" แก้ไขได้คืออะไร? การผัดวันประกันพรุ่ง!
เทคนิค กินกบก่อน แก้ไขปัญหาสามอย่างที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานยุคใหม่เหมือนฝูงตั๊กแตนดิจิทัล
ปัญหาที่ 1: กับดักงานแบบตอบสนอง หรือ ฉันจะทำงานสำคัญทีหลัง
คนส่วนใหญ่เริ่มต้นวันด้วยการเช็คอีเมล ตอบข้อความ หรือจัดการสิ่งที่ดูเหมือนจะเร่งด่วน
นั่นเรียกว่าความไม่สอดคล้องของเวลา— สมองของคุณให้คุณค่ากับปัจจุบันมากเกินไปและลดคุณค่าของอนาคตลง นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่า อคติปัจจุบัน
ลองนึกถึงเอมิลี่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เธอมาถึงที่ทำงานทุกเช้าพร้อมกับอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน 47 ฉบับ และการแจ้งเตือนจาก Slack หลายรายการที่กระพริบเหมือนต้นคริสต์มาส
เธอใช้เวลาสองชั่วโมงในการ "ตามงานที่ค้าง" ก่อนที่จะพยายามวิเคราะห์แคมเปญเชิงกลยุทธ์ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในไตรมาสหน้า "ไว้ทีหลัง"
เมื่อเธอเคลียร์อีเมลในกล่องขาออกจนหมด พลังงานทางความคิดที่สูงสุดของเธอก็หมดไปด้วย และมันก็หายไปเหมือนพิซซ่าฟรีในสตาร์ทอัพ การวิเคราะห์จึงถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง
รู้สึกว่ามีงานล้นมือ?
🎥 วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นวันของคุณด้วยความมุ่งมั่นและจัดการกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณก่อน
ปัญหาที่ 2: สมองในภาวะสงคราม หรือที่รู้จักกันในนาม ตัวตนในอนาคต vs. ตัวตนในปัจจุบัน
เมื่อเผชิญกับงานที่ท้าทาย สมองของเราจะมองหาทางเลือกที่ง่ายกว่า
ทุกเช้า มีการเผชิญหน้าในหัวของคุณระหว่างผู้เล่นหลักสองคน:
- ระบบลิมบิก (หรือที่รู้จักกันในนาม ปีศาจแห่งความพึงพอใจทันที)
- เปลือกสมองส่วนหน้า (หรือที่รู้จักกันในนาม ผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลในห้อง)
ระบบลิมบิก ของคุณต้องการความสบาย. โดปามีน. ไม่มีความเครียด, กรุณา.
ในขณะเดียวกัน สมองส่วนหน้าผาก ของคุณกำลังพยายามวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการ
น่าเสียดายที่ระบบลิมบิกทำงานได้เร็วกว่าและดังกว่า มันตะโกนว่า: "เลื่อนดู TikTok ดีกว่าเริ่มงานนำเสนอที่น่ากลัวนั่น!"
โครงการสำคัญถูกปล่อยให้ล่าช้าในขณะที่เรากำลังจัดโต๊ะทำงานใหม่เป็นครั้งที่สามในสัปดาห์นี้ อัปเดตการจัดรูปแบบ รายการสิ่งที่ต้องทำ ของเรา หรือจู่ๆ ก็เกิดความสนใจอย่างแรงกล้าในสินค้าคงคลังของสำนักงาน
📚 ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการผัดวันประกันพรุ่งมีความเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อที่อ่อนแอระหว่างสมองส่วนหน้าและระบบลิมบิก ทำให้ยากต่อการควบคุมอารมณ์และมุ่งเน้นไปที่รางวัลระยะยาว
Translation: คุณหลีกเลี่ยงงานที่ท้าทายไม่ใช่เพราะมันยาก แต่เพราะมันรู้สึกยาก สมองด้านอารมณ์ของคุณกำลังควบคุมอยู่
วิธีกบ กลับบทนี้
เอมิลี่จากตัวอย่างก่อนหน้านี้จะระบุว่าการวิเคราะห์แคมเปญเป็นงานสำคัญของเธอ กำหนดเวลาไว้ในช่วงชั่วโมงแรก และจัดการการสื่อสารหลังจากนั้น อีเมลที่เร่งด่วนยังคงได้รับการตอบกลับ แต่จะไม่ทำให้เสียเวลาจากงานที่มีผลกระทบสูง
ปัญหาที่ 3: คุณไม่ได้หลีกเลี่ยงงาน แต่คุณกำลังหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่งานนั้นทำให้คุณรู้สึก
เราไม่เลื่อนสิ่งต่าง ๆ ออกไปเพียงเพราะมันน่าเบื่อหรือยาก. เราเลื่อนการกระทำออกไปเพราะมันทำให้เราไม่สบายใจ.
ความเครียด ความไม่แน่นอน ความกลัวความล้มเหลว นั่นฟังดูคุ้นๆ นะ 🌚
การผัดวันประกันพรุ่งมักเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมอารมณ์
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นกลยุทธ์ในการฟื้นฟูอารมณ์ในระยะสั้น
"กินกบก่อน" ทำงานได้เพราะมันบังคับให้คุณเผชิญกับความไม่สบายใจเล็กน้อยและควบคุมได้ในตอนแรก—ในช่วงที่พลังใจของคุณสูงสุด และเมื่อคุณ เริ่ม ความกลัวก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็ว
สรุปสั้น: มีหลายเรื่องเกิดขึ้นที่นี่!
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง: การหลีกเลี่ยงอารมณ์, การทำงานของสมองที่ล้นเกิน, และตรรกะที่บิดเบือนเวลา, รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย. จุดสำคัญ? การผัดวันประกันพรุ่งคือ การตอบสนองที่สามารถคาดการณ์ได้ ต่อวิธีการทำงานของสมองของคุณ.
แต่ข่าวดีก็คือ: "กินกบก่อน" คือวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเอาชนะมัน
✅ มันสร้างแรงผลักดัน: วิธีกบ วิธีกบช่วยกำจัดความขี้เกียจด้วยการก้าวหน้า การกินกบก่อนจะทำให้คุณได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยกระตุ้นให้คุณทำสิ่งอื่น ๆ ในวันนั้นต่อไป
✅ มันฉวยโอกาสจากความลังเลของคุณ: คุณตัดวงจรการต่อต้านทางอารมณ์ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตด้วยการทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อน
✅ มันเอาชนะความไม่สอดคล้องของเวลา: ไม่ต้องโกหกตัวเองอีกต่อไปว่า "จะทำทีหลัง" คุณทำให้งานที่มี คุณค่าสูง เป็นสิ่งที่ต้องทำ ตอนนี้
✅ มันช่วยประหยัดพลังงานในการตัดสินใจ: มีลำดับความสำคัญที่ชัดเจน = ความวุ่นวายทางความคิดน้อยลง = ข้อแก้ตัวน้อยลง
ประวัติและที่มาของ Eat the Frog
เส้นทางจากปรัชญาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 สู่คำแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน เผยให้เห็นถึงพลังและตำนานที่ล้อมรอบเทคนิคนี้
คำเตือน: มีเนื้อหาเปิดเผยเรื่องราวสำคัญ: เกี่ยวข้องกับคำพูดที่ถูกอ้างถึงผิดและฉ้อโกงทางวรรณกรรม
ตำนานของมาร์ก ทเวน
คำคมที่มักถูกเชื่อมโยงกับ "กินกบก่อน" แทบจะไม่มาจาก มาร์ค ทเวน อย่างแน่นอน
ต้นกำเนิดสามารถย้อนกลับไปถึงนักเขียนชาวฝรั่งเศส นิโกลาส ชามฟอร์ต (1741-1794) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับคางคก ไม่ใช่กบ
การที่ยึดติดกับการอ้างว่าเป็นผลงานของทเวนแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำแนะนำด้านประสิทธิภาพ: อุปมาอุปไมยที่น่าดึงดูดมักมีความสำคัญมากกว่าความถูกต้องทางประวัติศาสตร์
ภาพของการกินกบทั้งเป็นนั้นชวนให้รู้สึกถึงอารมณ์และจดจำได้อย่างชัดเจน มันสะท้อนความเป็นจริงทางจิตวิทยาของการเผชิญหน้ากับงานที่ไม่พึงประสงค์แต่จำเป็นต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ การอ้างว่าเป็นคำพูดของมาร์ก ทเวน ฟังดูเท่กว่าการบอกว่า "มีฝรั่งคนหนึ่งที่เธอไม่เคยได้ยินชื่อพูดอะไรคล้ายๆ กันเกี่ยวกับคางคก"
จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ระเบียบวิธีอย่างเป็นระบบ
ไบรอัน เทรซี่ สมควรได้รับเครดิตสำหรับการเปลี่ยนคำพูดที่ไม่ได้รับการยืนยันนี้ให้กลายเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นระบบ หนังสือของเขาในปี 2001 ได้สร้างกรอบการทำงานที่สมบูรณ์ซึ่งใช้งานได้จริง
การมีส่วนร่วมที่สำคัญของเทรซี่คือการเปลี่ยนนิยามจาก 'งานที่แย่ที่สุด' เป็น 'งานที่สำคัญที่สุด'
คนที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพคือผู้ที่เริ่มต้นทำงานหลักของตนโดยตรง จากนั้นฝึกฝนตนเองให้ทำงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์
ในขณะที่ภูมิปัญญาชาวบ้านมุ่งเน้นไปที่การจัดการงานที่ไม่พึงประสงค์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เทรซี่กลับให้ความสำคัญกับผลกระทบเชิงกลยุทธ์
เทรซี่ ยังยอมรับว่า "การกินกบ" ต้องการมากกว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่น. ระบบ 21 บทของเขาประกอบด้วยเทคนิคสนับสนุนเช่นการตั้งเป้าหมายและการชี้แจง, การวางแผนล่วงหน้า, และกฎ 80/20.
หนังสือเล่มนี้เปิดเผยว่า คนที่ประสบความสำเร็จ เข้าใจว่าการกินกบขึ้นอยู่กับ การระบุกบที่ถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีความชัดเจนทางกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายของตนเอง
ทำไมวิธี "กินกบก่อน" ถึงได้ผล
ในเบื้องต้น วิธี กินกบก่อน อาจฟังดูเหมือนคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ฟังดูดีแต่ไร้สาระซึ่งคิดขึ้นมาโดยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
แต่ในความเป็นจริง เทคนิคนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยจริงจากผู้ที่มีปริญญาเอกซึ่งศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อประกอบอาชีพ
ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ + การหมดพลังใจอธิบายโดยนักวิทยาศาสตร์
งานวิจัยของนักจิตวิทยารอย บัวไมสเตอร์แสดงให้เห็นว่าการควบคุมตนเองทำงานเหมือนกล้ามเนื้อ: แข็งแรงที่สุดเมื่อได้พักผ่อน อ่อนแอลงหลังจากใช้งานตลอดทั้งวัน
ทุกการตัดสินใจที่คุณทำ ทุกการต้านทานสิ่งยั่วยวนที่คุณอดทน ทุกงานยากที่คุณฝ่าฟันไป ล้วนทำให้ทรัพยากรอันจำกัดนี้ลดลง เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ค่อยๆ หมดไป
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่ง
งานที่รู้สึกว่าจัดการได้ในตอน 9 โมงเช้า อาจรู้สึกเหมือนปีนเขาเอเวอเรสต์ด้วยรองเท้าแตะตอนบ่าย 3 โมง—ไม่ใช่เพราะงานยากขึ้น แต่เพราะความสามารถของคุณในการรับมือกับความยากลำบากลดลง
จัดตารางงานที่ท้าทายที่สุดของคุณในช่วงเวลาที่คุณมีพลังใจสูงสุด คุณกำลังทำงานร่วมกับชีววิทยาของคุณแทนที่จะต่อต้านมัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามระดับพลังงานของคุณทุกชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณจะค้นพบรูปแบบความตั้งใจส่วนตัวของคุณแทนที่จะพึ่งคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นคนตื่นเช้า
แรงขับเคลื่อนทางความคิดและโดปามีน
การสำเร็จภารกิจที่สำคัญกระตุ้นการหลั่งโดปามีนในระบบรางวัลของสมอง
การตอบสนองทางเคมีในสมองนี้ให้ความรู้สึกดี แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันสร้างแรงผลักดันที่แท้จริง ทำให้งานที่ตามมาทำได้ง่ายขึ้น
เทเรซา อมาบิล จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการสร้างแรงจูงใจและประสิทธิภาพในที่ทำงาน คือความรู้สึกถึงความก้าวหน้าในงานที่มีความหมาย
"เราพบว่าในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นลักษณะของวันทำงานที่ดีที่สุด การมีความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างชัดเจน และในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นลักษณะของวันที่แย่ที่สุด การมีอุปสรรคหรือความล้มเหลวเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างชัดเจนเช่นกัน—ความรู้สึกว่าคุณสูญเสียความก้าวหน้าในโครงการหนึ่งๆ เมื่อพิจารณาเป็นคู่ ความก้าวหน้าและความล้มเหลวคือปัจจัยหลักที่แยกวันที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดออกจากกัน"
เริ่มต้นวันของคุณด้วยความก้าวหน้าในโครงการที่สำคัญที่สุดของคุณ เธอเรียกสิ่งนี้ว่า "วงจรความก้าวหน้า" อารมณ์เชิงบวกที่กระตุ้นให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นวงจร "ทำไมฉันถึงยอมเข้าร่วมการประชุมนี้?"
ปรากฏการณ์ไซการ์นิคแบบย้อนกลับ
นักจิตวิทยา บลูมา เซียร์การ์นิก ได้ทำการทดลองที่เรียกว่า "เกี่ยวกับงานที่ทำเสร็จแล้วและงานที่ยังไม่เสร็จ"
เธอค้นพบว่าผู้คนจดจำงานที่ถูกขัดจังหวะหรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ได้ชัดเจนกว่างานที่ทำเสร็จแล้ว ลักษณะเฉพาะของมนุษย์นี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ"เอฟเฟกต์ไซการ์นิก"
งานสำคัญที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง เสียงรบกวนทางความคิดที่คอยดึงความสนใจ แม้ในขณะที่คุณกำลังทำสิ่งอื่นอยู่
มันเหมือนกับมีเพลงติดอยู่ในหัวของคุณ ยกเว้นว่าเพลงนั้นคือ "คุณยังต้องทำรายงานประจำไตรมาสให้เสร็จ" ที่เล่นซ้ำไปซ้ำมา
ทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณให้เสร็จก่อน วิธีนี้จะช่วยขจัดแหล่งที่มาของความว้าวุ่นใจทางความคิด ทำให้คุณมีพื้นที่ทางความคิดที่ชัดเจนสำหรับงานที่เหลือ
หรือคุณอาจจะกรีดร้องอยู่ข้างในเหมือนเต่าตัวนี้ 👇🏼
ทฤษฎีภาระทางปัญญา
พัฒนาโดย John Swellerกรอบแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าความจำทำงานของเรามีขีดจำกัด เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่มี RAM ไม่เพียงพอ
เมื่อเราวิตกกังวลเกี่ยวกับงานสำคัญที่ถูกเลื่อนออกไป ความวิตกกังวลนั้นจะดึงทรัพยากรทางความคิดของเราไปจนหมด ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้กับงานปัจจุบันได้
เมื่อภารกิจที่สำคัญที่สุดของคุณเสร็จสิ้นแล้ว จิตใจของคุณจะสามารถจดจ่อกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณควรทำอะไร
โดยพื้นฐานแล้ว มันคือปรากฏการณ์ไซการ์นิคในชื่อที่ต่างออกไปใช่ไหม? เราเห็นสิ่งที่คุณทำแล้วนะ ดร.สเวลเลอร์!
ผลกระทบจากการเรียงลำดับที่ขัดกับสัญชาตญาณ
การศึกษาโดย Habbert และ Schroederพบว่าผู้คนมักชอบทำงานในลำดับที่ยากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ง่ายไปยาก) โดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกมีประสิทธิภาพของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมที่ทำงานในลำดับความยากที่ลดลง (ยากไปง่าย) รายงานว่ารู้สึกมีความสามารถและความมั่นใจสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
การวิจัยนี้ให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์โดยตรงต่อแนวทาง กินกบก่อน ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าทำไมมันจึงรู้สึกขัดแย้งกับสัญชาตญาณ
สัญชาตญาณของเราเกี่ยวกับการจัดลำดับงานนั้นผิดพลาดอย่างเป็นระบบ
งานเล็ก ๆ ที่ดักจับ
งานวิจัยโดย Rusou, Amar และ Ayalได้ระบุอคติที่ทรงพลังซึ่งพวกเขาเรียกว่า "กับดักงานเล็ก"
ใจความสำคัญคือ: แม้ว่างานที่ใหญ่กว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่ผู้คนก็มักจะเลือกงานที่เล็กกว่าและมีคุณค่าน้อยกว่าก่อนเสมอ เหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟแห่งความมีประสิทธิผล
"เราได้ตรวจสอบบทบาทของขนาดงาน (เล็ก vs. ใหญ่) และความแตกต่างระหว่างบุคคลในสไตล์การคิด (แบบมีเหตุผลและแบบมีสัญชาตญาณ) ในการกำหนดพฤติกรรมการจัดการงาน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า "กับดักงานเล็ก" อาจนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายย่อยในท้องถิ่น และสร้างความรู้สึกถึงความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม แต่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและมีประโยชน์มากกว่า"
ผู้เข้าร่วมการศึกษาของพวกเขายังคงมุ่งเน้นไปที่งานเล็ก ๆ แม้เมื่อมีงานใหญ่ที่ให้รางวัลดีกว่าอย่างชัดเจนสำหรับหน่วยของความพยายาม
การค้นพบนี้อธิบายว่าทำไมการกินกบจึงต้องใช้ความมีวินัย. ความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเราคือการหลีกเลี่ยงงานที่มีผลกระทบสูงเพื่อเลือกงานที่สามารถทำให้เสร็จได้รวดเร็วซึ่งให้ความพึงพอใจในทันที.
ประโยชน์ของวิธีการ
ประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของการจัดลำดับงานเชิงกลยุทธ์นั้นครอบคลุมมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงอย่างเดียว
- เพิ่มสมาธิและสภาวะโฟกัส: กำจัดความวิตกกังวลจากงานสำคัญที่เลื่อนออกไป จิตใจของคุณสามารถมีส่วนร่วมกับงานปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ การลดภาระทางความคิดนี้ทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่สภาวะโฟกัส ช่วงของการจดจ่ออย่างเต็มที่ซึ่งผลิตผลงานคุณภาพสูงและความพึงพอใจภายใน
- ลดความเครียดและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี: ตามที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ มีหลายการศึกษาที่เชื่อมโยงการรับรู้ถึงการควบคุมเวลาเข้ากับระดับความเครียดที่ต่ำลงและความพึงพอใจในงานที่ดีขึ้น ควรตรวจสอบความก้าวหน้าในแต่ละวันในงานที่มีความหมาย วิธีการกบจะเพิ่มความรู้สึกของการมีอำนาจและการบรรลุผลสำเร็จของคุณ
- เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ: หลังจากทำงานที่สำคัญที่สุดเสร็จแล้ว การตัดสินใจในภายหลังจะรู้สึกมีผลกระทบน้อยลง ความกดดันที่ลดลงนี้ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจได้จริง คุณสามารถเผชิญกับการตัดสินใจในช่วงบ่ายด้วยความชัดเจนแทนที่จะเป็นความสิ้นหวัง
และนี่คือจุดที่เพลง Eye of the Tiger เริ่มเล่นในพื้นหลัง 👀
วิธีระบุชนิดกบเบื้องต้น 101: คู่มือทีละขั้นตอน
ดังนั้นคุณต้องการที่จะ "กินกบ" — คือการจัดการกับงานที่ยากที่สุดและน่าเกลียดที่สุดของคุณเป็นอันดับแรกในตอนเช้า
แต่บางครั้งมันก็ยากที่จะบอกได้ว่ากบตัวไหนคือกบตัวนั้น
มันคือการตอบอีเมลที่ดูถูกแบบอ้อม ๆ นั้นหรือไม่?
ในที่สุดก็เริ่มทำรายงานนั้นแล้วหรือ? หรือบางทีอาจจะโทรหาหมอฟันของคุณ?
ยินดีต้อนรับสู่ การระบุตัวกบ 101 — มาดูกันว่าคุณต้องจัดการกับงานเล็ก ๆ ที่ลื่น ๆ อันไหนก่อนดี
กบ 1: ถาม, "อะไรคือสิ่งที่ฉันน่าจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดในวันนี้?"
กบของคุณ ไม่ใช่ งานที่คุณสามารถทำด้วยตาข้างเดียวปิดในขณะที่เลื่อนดู Instagram
มันคือสิ่งนั้นที่ทำให้คุณถอนหายใจ ดิ้นไปมา หรือคิดจะแกล้งหายตัวไปเอง
ตัวอย่าง:
- การเขียนข้อเสนอที่คุณ "คิดอยู่" มาสามวันแล้ว
- การนัดหมายการประชุมที่คุณกลัว
- การสร้างงบประมาณ (อืม, ตัวเลข)
👉 ถ้าความคิดที่จะทำมันทำให้คุณอยากทำความสะอาดบ้านทั้งหลังแทน... นั่นแหละคือ "กบ" ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: มองหาภารกิจที่มีผลกระทบมากที่สุด
กบของคุณไม่ใช่แค่กวนใจ—มันมีความสำคัญ มันสร้างความเปลี่ยนแปลง
มันคือสิ่งนั้นที่เมื่อทำเสร็จแล้ว ทำให้คุณหายใจโล่งขึ้น และรู้สึกเหมือนเป็นนักมายากลแห่งการผลิต
ถามตัวเองว่า:
- งานเพียงหนึ่งอย่างในวันนี้ที่จะทำให้ทุกอย่างอื่นง่ายขึ้นหรือมีความเร่งด่วนน้อยลงคืออะไร?
- อะไรที่เหมือนเมฆหมอกปกคลุมอยู่เหนือฉัน?
งานนั้นที่คุณไม่สามารถหยุด คิด ถึงได้ แม้ในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่นอยู่?
👋 สวัสดีครับ, กบ. 🐸
ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาตัวกบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขยันปลอม
กบเจ้าเล่ห์
บางครั้งพวกเขาสวมหน้ากากเช่น "การวิจัย," "การจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณ," หรือ "การวางแผนสิ่งนั้นแทนที่จะทำสิ่งนั้น."
ตรวจสอบตัวเอง:
- คุณกำลังทำงาน วนรอบ กบอยู่หรือเปล่า แทนที่จะเผชิญหน้ากับมัน?
- คุณกำลังแกล้งทำเป็นว่าความยุ่ง = การมีประสิทธิผลอยู่หรือเปล่า?
✂ เลิกทำเป็นเล่นแล้ว คุณน่าจะกำลังนั่งพักอยู่หลังบอร์ด Trello ที่แบ่งสีไว้อย่างเรียบร้อย แทนที่จะเขียนข้อเสนอจริง ๆ
ขั้นตอนที่ 4: จินตนาการว่าตอนนี้เป็นเวลา 16:59 น.
ตอนนี้ถามตัวเองว่า: มีสิ่งใดบ้างที่ฉันจะเสียใจหากไม่ได้ทำในวันนี้?
นั่นคือกบ มันคืองานกบที่จะกวนใจคุณทั้งคืน
ขั้นตอนที่ 5: ตั้งชื่อให้กบของคุณ
โอเค ไม่เหมือน เจเรมี รายงานการเงิน เว้นแต่ว่านั่นจะช่วยคุณได้ แต่ขอให้ระบุให้ชัดเจน
แทนที่:
"ทำงานด้านการตลาด"
ลอง:
"เขียน 500 คำสำหรับอีเมลเปิดตัวไตรมาสที่ 4"
การตั้งชื่อกบของคุณทำให้มันมีตัวตนจริง กบที่มีตัวตนจริงจับได้ง่ายกว่า—และกินง่ายกว่า
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks ตั้งระดับความสำคัญ มอบหมายให้ตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมทีม และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์!
สร้างระบบง่าย ๆ: ความสำคัญเร่งด่วน = กบวันนี้, ความสำคัญสูง = กบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, ความสำคัญปกติและต่ำ = งานสนับสนุน ที่จะไม่ทำให้เส้นทางอาชีพของคุณสะดุดหากล่าช้า
โดยพื้นฐานแล้ว กบของคุณคือ...
✅ สำคัญ✅ น่ากลัวเล็กน้อย✅ ง่ายต่อการผัดวัน✅ เปลี่ยนเกมเมื่อทำสำเร็จ
ตอนนี้ที่คุณเจอมันแล้ว ก็ไปข้างหน้า... หายใจลึกๆ แล้วจัดการกับมันซะ และใช่ กาแฟ ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะกินกบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธี Pomodoro: ซอสมะเขือเทศบนประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีนำหลักการ "กินกบก่อนอาหารเช้า" มาใช้ในชีวิตประจำวัน
ถึงเวลาที่จะลงมือทำสิ่งนี้จริง ๆ แทนที่จะแค่พยักหน้าเห็นด้วยแล้วไม่ทำอะไรเลย
นี่คือวิธีการอย่างเป็นระบบที่ได้ผลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการล่วงหน้าในคืนก่อน
การตัดสินใจใช้พลังงานทางความคิดเหมือนรถ SUV ที่กินน้ำมันมาก
ดังนั้นอย่าไปหาหมางในเช้า!
ขจัดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจด้วยการระบุและกำหนดเวลาสำหรับงานที่ยากที่สุดของคุณไว้ตั้งแต่เย็นวันก่อน
เขียนให้ชัดเจน ไม่ใช่ "ทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอ" แต่เป็น "ทำสไลด์ 5-8 ของการนำเสนอให้ลูกค้าให้เสร็จพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล Q3"
กบที่คลุมเครือกลายเป็นโอกาสในการผัดวันประกันพรุ่งได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดว่า "เดี๋ยวฉันเช็คอีเมลก่อน" เสียอีก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เตรียมวัสดุทั้งหมดที่คุณจะต้องใช้สำหรับงานตุ๊กตากบของคุณไว้ล่วงหน้าในคืนก่อนหน้า การเตรียมตัวล่วงหน้าช่วยลดความยุ่งยากและทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นในตอนเช้า
ขั้นตอนที่ 2: ปกป้องช่วงเวลาพลังงานสูงสุดของคุณ
ระบุเวลาที่คุณมีพลังงานทางจิตใจและความสามารถในการโฟกัสมากที่สุดตามธรรมชาติของคุณ กำหนดเวลาสำหรับงานที่ยากที่สุดในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนี้ไว้ จัดการงานนี้ให้สำคัญเทียบเท่ากับการประชุมกับลูกค้า และอย่าเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเวลาโดยเด็ดขาด
หากใครพยายามจะนัดอะไรในช่วงเวลาที่คุณไม่ว่าง ให้ตอบกลับเหมือนกับว่าเขาเพิ่งขอให้คุณบริจาคไต ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่หนักแน่น
ขั้นตอนที่ 3: ลดแรงเสียดทานและสิ่งรบกวน
ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อความสำเร็จ
ปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่ไม่จำเป็น วางโทรศัพท์ไว้ในห้องอื่น หรืออย่างน้อยคว่ำหน้าลง เหมือนกับอุปกรณ์ที่ลดประสิทธิภาพการทำงานที่มันสามารถเป็นได้
เตรียมวัสดุทุกอย่างที่คุณจะต้องใช้ เป้าหมายคือการลดพลังงานกระตุ้นที่จำเป็นในการเริ่มต้นให้เหลือน้อยที่สุด
เริ่มต้นงานของคุณได้ง่ายกว่าการเช็คโซเชียลมีเดีย อาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และอาจต้องใช้ความตั้งใจที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณมี
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มทันที ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ
ความสมบูรณ์แบบคือความผัดวันประกันพรุ่งที่สวมสูทธุรกิจ เริ่มต้นด้วยเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดของสิ่งที่คุณต้องทำ
กำลังเขียนรายงานอยู่ใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยโครงร่างพื้นฐานก่อน กำลังโทรหาลูกค้าใหม่? กดหมายเลขแรกเลย การสร้างแรงผลักดันจากการลงมือทำนั้นได้ผลดีกว่าการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
สภาพที่สมบูรณ์แบบก็เหมือนกับยูนิคอร์น ทุกคนพูดถึงมัน แต่ไม่มีใครเคยเห็นมันในธรรมชาติจริงๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มีงานที่ยากมากกว่าหนึ่งอย่างในรายการที่ต้องทำของคุณหรือไม่? อย่างที่ไบรอัน เทรซี่กล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณต้องกินกบสองตัว ให้กินตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อน" แปลว่า: เลือกงานที่ยากกว่าในสองงานนั้นก่อน
ขั้นตอนที่ 5: ทำงานเป็นช่วงๆ อย่างมีสมาธิ
จัดสรรเวลาสำหรับงานของคุณเป็นช่วงๆ ที่จัดการได้
ความสนใจของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติในระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะสามารถรักษาสมาธิได้เหมือนหุ่นยนต์ผลิตภาพเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน
แบ่งงานที่ยาวนานออกเป็นระยะ ๆ และทำให้เสร็จในระยะที่ท้าทายที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียนรายงานที่ครอบคลุม ให้จัดการกับส่วนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนที่สุดในช่วงที่คุณมีพลังงานมากที่สุด จากนั้นค่อยจัดการกับการจัดรูปแบบและการแก้ไขในภายหลังเมื่อสมองของคุณทำงานแบบอัตโนมัติ
กุญแจสำคัญคือการปรับความยากของงานให้เหมาะสมกับความสามารถทางสติปัญญาของคุณในขณะนั้น เมื่อคุณรู้สึกว่าสมาธิเริ่มหลุด ให้หยุดพักอย่างตั้งใจแทนที่จะฝืนทำต่อไปและผลิตผลงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
💟 เคล็ดลับพิเศษ: ใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามเวลาที่คุณมีสมาธิ คุณอาจค้นพบว่าตัวเองมีสมาธิได้นานกว่าที่คิด หรืออาจพบว่าคุณต้องการพักเบรกบ่อยขึ้น
หากสิ่งนี้ฟังดูเหมาะกับคุณ คุณจะชอบClickUp Calendar
มันช่วยให้คุณกำหนดเวลาการกินกบของคุณเป็นการนัดหมายที่ไม่สามารถต่อรองได้ อัตโนมัติบล็อกเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดไว้สำหรับงานกบ
การปรับใช้ "กินกบก่อน" ให้เหมาะกับบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
หลักการสำคัญ (การทำงานที่สำคัญในช่วงพลังงานสูงสุด) สามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้จริงอาจแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพราะมนุษย์ยังไม่ใช่หุ่นยนต์
✅ สำหรับคนตื่นเช้า (นกขมิ้น): วิธีการแบบดั้งเดิมใช้ได้ดี กำหนดงานที่ต้องใช้ความพยายามระหว่าง 6-9 โมงเช้า จัดการงานประจำในช่วงท้ายของวันเมื่อสมองของคุณเริ่มเหนื่อยแต่ยังทำงานได้อยู่
✅ สำหรับคนกลางคืน (นกฮูก): ระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็น 10 โมงเช้าถึงเที่ยง หรือบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น อย่าฝืนกินกบตอนเช้าหากสมองของคุณยังไม่ตื่นจนกว่าร้านกาแฟจะเปิด ทำงานให้สอดคล้องกับชีววิทยาของคุณ ไม่ใช่ต่อต้านมัน
✅ สำหรับคนที่มีสังคมสูง: ลองพิจารณา "การเป็นคู่หูกบ" การทำงานในภารกิจที่ท้าทายร่วมกับเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าจะทำงานในโครงการที่แตกต่างกันก็ตาม องค์ประกอบทางสังคมสามารถลดความต้านทานในขณะที่ยังคงรักษาสมาธิไว้ได้ มันเหมือนกับการมีเพื่อนร่วมออกกำลังกาย แต่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
✅ สำหรับคนที่ใส่ใจในรายละเอียด: แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่ชัดเจนและวัดผลได้ แทนที่จะพูดว่า "ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้า" ให้ระบุเป็น "ออกแบบลำดับอีเมลต้อนรับใหม่และทดสอบหัวข้ออีเมลในหลายรูปแบบ" สมองของคุณจะรู้สึกดีเมื่อได้ทำภารกิจย่อยแต่ละอย่างสำเร็จ
✅ สำหรับนักคิดภาพรวม: เริ่มต้นแต่ละช่วงเวลา "กบ" ด้วยการเตือนตัวเองว่างานนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไร เขียนประโยคสั้น ๆ หนึ่งประโยคที่บอกว่า "ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ" ไว้ที่ด้านบนของรายการงานของคุณ การมีบริบทช่วยรักษาแรงจูงใจเมื่องานเริ่มน่าเบื่อ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เทคนิค Prime Time เพื่อจัดการเวลา
การนำหลักการ "กินกบตัวแรก" ไปใช้กับเป้าหมายระยะยาว
วิธีนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะงานประจำวันเท่านั้น
คุณสามารถนำหลักการเดียวกันนี้ไปใช้กับกรอบเวลาที่แตกต่างกันได้ เหมือนกับการซ้อนตุ๊กตาหลายชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|ประเภทของกบ
|จะรับมือกับพวกเขาอย่างไร?
|กบประจำสัปดาห์
|ระบุโครงการที่สำคัญที่สุดเพียงโครงการเดียวสำหรับสัปดาห์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำความคืบหน้าที่มีความหมายในโครงการนี้ทุกวัน แม้จะเป็นเพียง 30 นาทีก็ตาม ความสม่ำเสมอชนะความเข้มข้นสำหรับโครงการระยะยาว
|กบประจำเดือน
|เลือกเป้าหมายสำคัญหนึ่งอย่างในแต่ละเดือนที่มักจะถูกเลื่อนออกไป เช่น การรักษารากฟัน การเรียนรู้ทักษะใหม่ การเริ่มต้นโปรเจกต์เสริม หรือการวางแผนกลยุทธ์ จัดเวลาสำหรับ "ช่วงเวลาเร่งด่วน" เป็นประจำเพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายนี้โดยเฉพาะ
|กบรายไตรมาส
|ใช้วิธีการจัดการเวลาแบบ "กินกบก่อน" เพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างความสัมพันธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตที่มีความสำคัญแต่ไม่ค่อยเร่งด่วน
กุญแจสำคัญคือการรักษาเกณฑ์การคัดเลือกให้เหมือนเดิม: ผลกระทบสูง, ความต้านทาน, และการมีอำนาจต่อรอง
ข้อเสียและข้อจำกัดของวิธีการกินกบ
ไม่มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใดที่ใช้ได้กับทุกคน; ใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นเช่นนั้นอาจกำลังพยายามขายอะไรบางอย่างให้คุณอยู่ วิธี "กินกบก่อน" มีข้อจำกัดที่สำคัญ ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจ
ความไม่สอดคล้องของรูปแบบการตื่นนอน
คำแนะนำแบบดั้งเดิมในการจัดการงานที่ท้าทาย "เป็นสิ่งแรกในตอนเช้า" นั้นละเลยความเป็นจริงทางชีววิทยา สมองของทุกคนไม่ได้ทำงานตามตารางเวลาเดียวกัน (และงานวิจัยก็สนับสนุนเรื่องนี้)
บางคนเป็นนกฮูกกลางคืนที่ความสามารถทางความคิดสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงบ่ายหรือเย็น การบังคับให้พวกเขาทำงานในช่วงเช้าเหมือนกับการพยายามทำให้แมวชอบว่ายน้ำ
คนที่ตื่นเช้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเช้าอย่างแท้จริง ส่วนคนที่ชอบทำงานตอนกลางคืนอาจไม่เริ่มทำงานได้ดีจนถึง 10 โมงเช้า โดยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงบ่าย
วิธีแก้ไข? "กินกบตอนที่คุณมีพลังงานสูงสุด" ไม่ใช่ "กินกบตอนเช้าตรู่เหมือนพระสงฆ์ที่เน้นประสิทธิภาพ"
ติดตามพลังงานของคุณเป็นรายชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จัดตารางงานที่ต้องการความเข้มข้นในช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด
ความท้าทายของงานที่ซับซ้อน
การศึกษาของเอ็ดวิน ล็อก และเกاري ลาธัมพบว่าเทคนิคการตั้งเป้าหมายทำงานได้ดีที่สุดสำหรับงานที่ง่ายและมีคำจำกัดความชัดเจน
การเพียงแค่ตั้งใจว่า "กินกบก่อน" อาจไม่เพียงพอสำหรับงานที่ซับซ้อนและคลุมเครือ เช่น โครงการสร้างสรรค์หรือการวางแผนกลยุทธ์
งานที่ซับซ้อนมักต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์และการพัฒนา ก่อนการดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือ "เขียนกลยุทธ์การตลาด" คุณอาจจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่คุณต้องการก่อนว่าคืออะไร ใครที่ควรปรึกษา และควรใช้กรอบแนวคิดใด
การกระโดดเข้าสู่การปฏิบัติทันทีอาจนำไปสู่ความหงุดหงิดและงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้คุณตั้งคำถามกับการเลือกอาชีพของคุณ
ต้นทุนการสลับบริบท
บางบทบาทต้องการความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการจากภายนอก
ตัวแทนบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และแม้แต่ผู้จัดการระดับสูง ไม่สามารถปกป้องช่วงเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานสำหรับการทำงานที่ไม่ต้องหยุดชะงักได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง
บทบาทเหล่านี้ต้องการการปรับตัว
บางทีอาจเป็นการระบุ "ลูกอ๊อด" ขนาดเล็กที่สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือหาวิธีสร้างสรรค์ในการจัดกลุ่มกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงคล้ายกันไว้ระหว่างช่วงที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
📣 ClickUp Callout:ClickUp Brainเหมาะสำหรับเมื่อรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกลายเป็นสัตว์ประหลาด และคุณต้องการสัตว์ประหลาดที่ใหญ่กว่าเพื่อต่อสู้กับมัน ผู้ช่วย AI จะดำดิ่งเข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อค้นหาภารกิจที่ยากที่สุดสำหรับคุณ
ใช้เพื่อ:
- ระบุกบตัวใหญ่ที่สุดของคุณได้ทันที โดยให้ Brain ค้นหาข้ามงาน เอกสาร และการสนทนาทั้งหมดของคุณ เพื่อระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัน
- สร้างแผนโครงการจากศูนย์ โดยบอก AI Creator ถึงสิ่งที่คุณต้องการ เปลี่ยนแนวคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นแผนงานที่ละเอียดครบถ้วน เพื่อให้คุณเริ่มต้นทำสิ่งสำคัญได้ทันที
- ทำให้งานซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ ด้วยการนำเอเจนต์ AI มาจัดการการอัปเดตความคืบหน้าและรายงานต่าง ๆ ให้คุณ เพื่อให้คุณมีเวลาไปจัดการกับงานใหญ่ที่คุณหลีกเลี่ยงมาตลอด
- เปลี่ยนการประชุมที่ไร้จุดหมายให้เป็นการลงมือทำ ด้วยClickUp AI Notetakerที่จะช่วยถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติ ดึงงานที่ต้องทำออกมา และมอบหมายให้กับคนที่เหมาะสมก่อนที่ใครจะลืม
📖 อ่านเพิ่มเติม: การสลับงานมีค่าใช้จ่ายอะไรกับทีมของคุณบ้าง?
กินกบก่อน vs. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
การเข้าใจว่า การกินกบก่อน มีความเกี่ยวข้องกับ เทคนิคการจัดการเวลาอื่น ๆอย่างไร จะช่วยให้คุณสร้างระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมได้
นั่นดีกว่าการพึ่งพาวิธีเดียวอย่างมาก เหมือนกับว่าเป็นคาถาวิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|กรอบ
|จุดมุ่งหมายและหลักการ
|กรณีการใช้งาน & คำถามในการตัดสินใจ
|ความแข็งแกร่ง
|ความอ่อนแอ
|ผู้ใช้ที่เหมาะสม
|กินกบก่อน
|เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งด้วยการจัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อน
|การจัดการงานประจำวัน → "งานใดที่ควรค่าแก่การใช้พลังงานของฉันในตอนนี้?"
|ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้
|ทำให้งานที่เชื่อมโยงกันซับซ้อนน้อยเกินไป
|บุคคลที่ใหม่ต่อการจัดลำดับความสำคัญ
|เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
|ให้ความสำคัญกับการใช้ความเร่งด่วนมากกว่าความสำคัญ
|ปริมาณงานที่หลากหลาย → "นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือสำคัญ?"
|ความชัดเจนเชิงกลยุทธ์
|การแบ่งแยกเชิงอัตวิสัย
|ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องจัดการงานเชิงรับและเชิงกลยุทธ์
|หลักการพาเรโต (80/20)
|มุ่งเน้นที่ 20% ที่สร้างผลลัพธ์ 80%
|การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ → "จุดที่มีอิทธิพลสูงสุดอยู่ที่ไหน?"
|มุ่งเน้นที่ผลกระทบอย่างชัดเจน
|มองย้อนหลัง ไม่ทำนายอนาคต
|ผู้นำหรือนักวิเคราะห์ที่ต้องการความชัดเจน
|วิธี ABCDE
|จัดลำดับงาน A–E ตามผลกระทบ
|การดำเนินการส่วนบุคคล → "ฉันต้องทำอะไรต่อไป?"
|บังคับใช้ระเบียบวินัย
|แข็งเกินไปสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่น
|ผู้เลื่อนลอยที่ต้องการโครงสร้าง
|เมทริกซ์ลำดับความสำคัญของการดำเนินการ
|เปรียบเทียบงานตามผลกระทบเทียบกับความพยายาม
|การวางแผนโครงการ → "งานใดให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุด?"
|เน้นประสิทธิภาพ
|การให้คะแนนเป็นเรื่องอัตวิสัย
|หัวหน้าทีมหรือผู้จัดการโครงการที่มีทรัพยากรจำกัด
กินกบตัวแรก vs. เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ จัด ประเภทงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ กินกบก่อน เน้นการจัดการลำดับและพลังงาน
แนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางที่เสริมซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แนวทางที่แข่งขันกันเหมือนลัทธิเพิ่มผลผลิตที่เป็นคู่แข่ง
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยให้คุณระบุ "กบ" ของคุณโดยชี้แจงว่าอะไรสำคัญจริง ๆ กับอะไรที่เร่งด่วนเพียงอย่างเดียว กบของคุณมักจะเป็นงานที่ "สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน" (ควอดแรนท์ 2) ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็น "เร่งด่วนและสำคัญ" (ควอดแรนท์ 1) หากถูกเลื่อนออกไปนานเกินไป
ใช้เมทริกซ์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และ วิธีกบ สำหรับการดำเนินการเชิงยุทธวิธี เมทริกซ์จะตอบคำถามว่า "อะไรคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก?" การกินกบจะตอบคำถามว่า "เมื่อไรควรทำงานที่สำคัญที่สุดของฉัน?"
กินกบก่อน vs. หลักการพาเรโต (กฎ 80/20)
หลักการพาเรโต (Pareto Principle)แนะนำว่า 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของความพยายาม ซึ่งให้กรอบการวิเคราะห์สำหรับการระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง โดยพื้นฐานแล้วช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆ แทนที่จะเลือกงานที่ไม่น่าทำที่สุดแล้วเรียกมันว่าประสิทธิภาพ
กฎ 80/20 เป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ช่วยเปิดเผยว่ากิจกรรมใดสร้างคุณค่ามากที่สุด ส่วน การกินกบก่อน เป็นแนวทางปฏิบัติที่บอกคุณว่าควรจัดการกับกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงเหล่านั้นเมื่อใดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันจะสร้างระบบที่ทรงพลัง ใช้การวิเคราะห์แบบพาเรโตเพื่อระบุกิจกรรมที่มีอิทธิพลสูงสุด จากนั้นใช้ วิธีกบ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเหล่านั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทบทวนงานที่เสร็จสิ้นแล้วทุกสัปดาห์โดยใช้มุมมอง 80/20 งาน 20% ใดที่สร้างผลลัพธ์ 80% ของคุณ? นั่นคือกลุ่มงานที่ควรให้ความสำคัญในอนาคต
กินกบก่อน vs. การจัดการงานให้เสร็จ (GTD)
ระบบ GTD ของเดวิด อัลเลนมุ่งเน้นที่การบันทึกและจัดระเบียบงานอย่างครอบคลุม
การกินกบก่อน เน้นการดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์
GTD ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดหลุดรอดไปเหมือนเหรียญหล่นในเบาะโซฟา การกินกบช่วยให้งานที่สำคัญที่สุดของคุณได้รับความสนใจสูงสุด
ระบบต่าง ๆ เสริมกันได้ดี ใช้กระบวนการทบทวนประจำสัปดาห์ของ GTD เพื่อระบุสิ่งที่ต้องจัดการก่อน (frogs) ใช้ วิธีการจัดการกับกบ (frog method) เพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในโครงการที่สำคัญที่สุดซึ่งระบุไว้ในระบบ GTD ของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ GTD ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีที่ทีมสามารถใช้ Eat the Frog
แม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลเป็นหลัก แต่หลักการ กินกบก่อนเริ่มงาน สามารถปรับใช้กับสภาพแวดล้อมของทีมได้หากมีการปรับให้เหมาะสม
แค่ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะทำงานเหมือนกันทุกประการ
ทีมมีความซับซ้อนมากกว่าบุคคล เหมือนกับการพยายามต้อนแมวที่วิ่งตามตารางเวลาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
กลยุทธ์การดำเนินงานของทีม
การระบุชนิดกบแบบกลุ่ม
ในระหว่างการประชุมวางแผนประจำสัปดาห์ ช่วยสมาชิกแต่ละทีมระบุ งานที่ท้าทายที่สุด สำหรับช่วงที่กำลังจะมาถึง
นี่ไม่ใช่เรื่องของการมอบหมายงาน แต่เป็นเรื่องของการช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งที่สมควรได้รับพลังงานและความสนใจสูงสุดของพวกเขา
คิดซะว่าเป็นการบำบัดแบบกลุ่ม แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแทนที่จะเป็นการรักษาบาดแผลในวัยเด็ก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อระบุงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลื่อนออกไป ต้องการความพยายามอย่างมาก หรือเชื่อมโยงกับหลายโครงการที่ขึ้นต่อกัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทั้งหมดของงานที่อาจเป็น "งานคางคก"
ชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน
หลายทีมกำหนด "ชั่วโมงโฟกัสหลัก" ซึ่งเป็นการลดการรบกวนให้น้อยที่สุดและทุกคนสามารถจัดการงานที่ท้าทายที่สุดได้ แนวทางที่พบบ่อยคือการปกป้องช่วง 9-11 น. เป็นเวลาทำงานของทีม โดยจัดประชุมและงานที่ต้องร่วมมือกันในช่วงบ่าย
สิ่งนี้ต้องการวินัยจากฝ่ายบริหาร ห้ามจัดประชุม "ซิงค์ด่วน" ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะดูเร่งด่วนแค่ไหนก็ตาม
การมองเห็นและความรับผิดชอบของกบ
บางทีมแบ่งปันปัญหาหรืออุปสรรคประจำวันหรือรายสัปดาห์ของพวกเขาในเอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือระหว่างการประชุมสั้น ๆ แบบยืน สิ่งนี้สร้างแรงกดดันเชิงบวกจากเพื่อนร่วมงานและช่วยให้สมาชิกในทีมหลีกเลี่ยงการกำหนดตารางงานที่ขัดแย้งกันในช่วงเวลาทำงานที่สำคัญของกันและกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แดชบอร์ดร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถเห็นงานประจำวันของกันและกันได้ การเห็นผู้อื่นจัดการงานที่ท้าทายจะสร้างแรงจูงใจและป้องกันความคิดที่ว่า "คนอื่นกำลังขี้เกียจ"แดชบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้
กินกบก่อนในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้
งานสร้างสรรค์และการวิเคราะห์มีความท้าทายเฉพาะตัวในการบริโภคกบ
จังหวะสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ไม่ได้มาตามตารางเวลาเหมือนรถไฟชานเมือง นักเขียนบางคนสร้างผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาในเวลาตีห้า บางคนค้นพบเสียงของตัวเองในเวลาเที่ยงคืนหลังจากที่ทุกคนหลับไปแล้ว
กุญแจสำคัญคือการระบุเวลาที่พลังงานสร้างสรรค์ของคุณพุ่งสูงสุดตามธรรมชาติ และปกป้องเวลาดังกล่าวไว้สำหรับงานสร้างสรรค์ที่สำคัญที่สุดของคุณ
ระยะฟักตัว
งานวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมักต้องการเวลาประมวลผลในจิตใต้สำนึก. กบของคุณอาจกำลัง "คิดผ่านกรอบกลยุทธ์" แทนที่จะเป็น "ทำวิเคราะห์ให้เสร็จ"
ให้เวลาทั้งช่วงการทำงานที่มุ่งเน้นและช่วงเวลาสำหรับการทบทวน บางครั้งผลงานที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ทำงานอย่างจริงจัง
ข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน
งานที่ต้องใช้ความรู้จำนวนมากมักต้องการข้อมูลจากผู้อื่น จัดโครงสร้างงานของคุณให้ครอบคลุมส่วนที่คุณสามารถควบคุมได้
แทนที่จะเลือก "เสร็จสิ้นข้อเสนอสำหรับลูกค้า" (ซึ่งอาจต้องใช้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน) ให้เลือก "ทำส่วนการวิเคราะห์คู่แข่งของข้อเสนอสำหรับลูกค้าให้สมบูรณ์"
อย่าให้ความพึ่งพาผู้อื่นกลายเป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือทำในส่วนที่คุณสามารถควบคุมได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการเพิ่มความมีระเบียบให้กับงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เครื่องมืออย่างGantt Charts ใน ClickUpหรือTask Dependenciesจะช่วยติดตามงานที่เชื่อมโยงกันซึ่งอาจมองไม่เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบ ClickUp สนับสนุนวิธีการ "กินกบก่อน" อย่างไร
หากคุณต้องการทฤษฎีให้น้อยลงและลงมือทำมากขึ้น แม่แบบ ClickUp ที่พร้อมใช้งานเหล่านี้จะเปลี่ยนแนวคิด "กินกบตัวแรก" ให้กลายเป็นนิสัยประจำวัน
เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerประกอบด้วยคำแนะนำในตัวสำหรับระบุและจัดตารางงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณให้อยู่ในหมวดหมู่ต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากความสำคัญและความเร่งด่วน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยภาพที่ปรับแต่งได้
- สร้างสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อควบคุมงานได้ดียิ่งขึ้น
แนวคิดที่นี่คือการขจัดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในการคิดว่าจะจัดการกับงานยากของคุณในแต่ละวันอย่างไร เหมือนนักโบราณคดีแห่งประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp แม่แบบสำหรับจัดการงานให้สำเร็จ
เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สงสัยว่า รายการสิ่งที่ต้องทำของตนได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตและมีแผนร้ายต่อพวกเขาแล้ว
มันเป็นระบบที่จัดระเบียบอย่างสวยงาม ออกแบบมาเพื่อนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย เอาจริง ๆ มันอาจจะช่วยคุณระบุได้ด้วยซ้ำว่างานไหนคือ "กบตัวใหญ่ที่มีตุ่มหูด" ที่คุณควรจัดการก่อนเป็นอันดับแรกในเช้าวันนี้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จับกบที่โผล่มาทุกตัว แล้วใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุกบตัวใหญ่ที่สุดของวัน จากนั้นจัดการมันให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรก
- ให้ทีมทั้งหมดทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยเอกสารและบันทึกที่ทำงานร่วมกันได้ หมดปัญหาการค้นหาอีเมลเก่าๆ ที่ยุ่งยาก
- มองเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองแบบรายการ กระดาน และปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนและน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ
- ปฏิบัติตามวิธีการ GTD อย่างครบถ้วนด้วยรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเจ็ดรายการ ช่วยให้คุณจัดการงานของคุณแทนที่จะจัดการระบบของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเตือนคุณให้ระบุ "กบตัวใหญ่" ของวันพรุ่งนี้ก่อนเลิกงาน อนาคตจะขอบคุณตัวคุณในปัจจุบันสำหรับการกระทำที่เพิ่มประสิทธิภาพและความเมตตานี้
ความท้าทายทั่วไปเมื่อใช้ Eat the Frog (และวิธีเอาชนะ)
แม้จะมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ แต่คนส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับอุปสรรคที่คาดการณ์ได้เมื่อนำ Eat the Frog ไปปฏิบัติ นี่คือวิธีจัดการกับอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดโดยไม่เสียสติ
ความสับสนในการระบุชนิดของกบ
หลายคนประสบปัญหาในการแยกแยะระหว่างงานที่รู้สึกว่าสำคัญกับงานที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งนำไปสู่การทำสิ่งที่ผิดเป้าหมาย งานที่ยากแต่มีผลกระทบต่ำในท้ายที่สุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพในขณะที่ไม่ได้ทำอะไรที่มีความหมายเลย
มันเหมือนกับการยุ่งอยู่กับการจัดเก้าอี้บนดาดฟ้าในขณะที่เรือไททานิคกำลังจม
✅ วิธีแก้ไข: ถามตัวเองว่า: "อีกหกเดือนข้างหน้า ฉันจะรู้สึกขอบคุณที่ได้ใช้พลังงานสูงสุดไปกับงานนี้ หรือฉันจะเสียใจที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น?"
เชื่อมโยงสิ่งที่เป็นไปได้เข้ากับเป้าหมายรายไตรมาสหรือรายปีของคุณ หากงานใดไม่ช่วยให้เป้าหมายสำคัญของคุณก้าวหน้าอย่างชัดเจน งานนั้นอาจไม่คุ้มค่าที่จะทำ
การขัดจังหวะอย่างต่อเนื่อง
แม้แต่แผนการบริโภคกบที่วางไว้อย่างดีที่สุดก็พังทลายเมื่อเผชิญกับการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่อง อีเมลเร่งด่วน หรือเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติต่อเวลาที่คุณตั้งใจจะโฟกัสเหมือนเป็นเพียงข้อเสนอแนะแทนที่จะเป็นขอบเขต
✅ วิธีแก้ไข: สร้างระบบป้องกันแทนที่จะพึ่งพาความตั้งใจเหมือนซูเปอร์ฮีโร่แห่งการผลิต ตั้งระบบป้องกันทางกายภาพ (ปิดประตูห้องทำงาน, ใช้หูฟังตัดเสียงรบกวน), ระบบป้องกันทางเทคโนโลยี (เปิดโหมดเครื่องบิน, ปิดอีเมล), และระบบป้องกันทางสังคม (สื่อสารให้ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อม)
คำขอที่ "เร่งด่วน" ส่วนใหญ่สามารถรอได้ 2-3 ชั่วโมงโดยที่โลกจะไม่แตก พัฒนาแม่แบบสำหรับการตอบกลับทั่วไป: "ฉันกำลังโฟกัสงานจนถึง 11 โมงเช้า หากเป็นเรื่องเร่งด่วนจริง ๆ กรุณาส่งข้อความหาฉัน มิฉะนั้น ฉันจะตอบกลับภายในสิ้นวัน"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดสอบความเร่งด่วนของการขัดจังหวะโดยถามว่า "เรื่องนี้จะสำคัญในอีกหนึ่งสัปดาห์หรือไม่?" ส่วนใหญ่จะไม่สำคัญ เรื่องที่สำคัญจริงๆ น่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินที่ควรหยุดทำสิ่งที่กำลังทำอยู่
ความสมบูรณ์แบบจนเป็นอัมพาต
บางคนเลื่อนการเริ่มต้นเพราะต้องการเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบ เวลาที่เหมาะสม ข้อมูลครบถ้วน ระดับพลังงานที่เหมาะสม เพลย์ลิสต์ที่สมบูรณ์แบบ และอาจจะมียูนิคอร์นมาสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วย
ความสมบูรณ์แบบนี้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการผัดวันประกันพรุ่งที่สวมสูทธุรกิจและถือกระเป๋าเอกสารที่เต็มไปด้วยข้อแก้ตัว
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดปริมาณการบริโภคกบขั้นต่ำที่สามารถทำได้ แทนที่จะรอให้มีเวลา 3 ชั่วโมงแบบต่อเนื่อง ให้เริ่มจากเวลาเท่าที่คุณมี
การใช้เวลา 30 นาทีในการทำงานอย่างตั้งใจกับ งานที่ท้าทายที่สุดของคุณ ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย
สภาพที่สมบูรณ์แบบก็เหมือนกับการหาที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าช่วงคริสต์มาส มันเป็นไปได้ในทางทฤษฎี แต่ไม่คุ้มที่จะรอ
ใครควรใช้วิธีการกินกบก่อน?
ในขณะที่หลักการหลัก (การทำงานที่สำคัญในช่วงที่มีพลังงานสูงสุด) สามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป แต่เทคนิค กินกบก่อน จะได้ผลดีเป็นพิเศษสำหรับคนบางประเภทและสถานการณ์การทำงานบางประเภท
ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องกลายเป็นเครื่องจักรผลิตผลงานที่กินกบ
ผู้สมัครที่เหมาะสม: กบที่กินเก่งทุกประเภท
ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์
หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการคิด, การสร้างสรรค์, การแก้ปัญหา, หรือการเขียน, คุณคือผู้สมัครที่เหมาะอย่างยิ่ง. งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และปัญญาต้องการความชัดเจนและความตั้งใจ—สองสิ่งที่มักจะหายไปหลังจากที่คุณประชุมครั้งที่สามหรือได้รับการแจ้งเตือน Slack ครั้งที่ 40.
ทำไมถึงได้ผล: ความคิดที่ดีที่สุดและการคิดที่เฉียบแหลมของคุณมักจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกของวัน การปกป้องเวลาดังกล่าวสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ—ไม่ใช่การทำงานที่วุ่นวาย—จะนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นและลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
ผู้เลื่อนลอยเรื้อรัง
หากคุณมักเลื่อนงานใหญ่ไปเรื่อยๆ ในขณะที่ยังคง "ยุ่ง" กับงานที่มีคุณค่าน้อย Eat the Frog จะให้โครงสร้างที่ช่วยให้คุณเอาชนะการหลีกเลี่ยงได้ มันบังคับให้คุณกำหนดสิ่งเดียวที่สำคัญจริงๆ—และทำมันก่อนที่วันของคุณจะหลุดจากแผนที่วางไว้
ทำไมถึงได้ผล: การผัดวันประกันพรุ่งเติบโตได้ดีในความไม่ชัดเจน การมีลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและกำหนดเส้นตายที่แน่นอน (ทำก่อน) จะช่วยขจัดช่องว่างที่ทำให้เราลังเล
บุคคลที่มีบทบาทที่มีความเป็นอิสระสูง
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ฟรีแลนซ์—ใครก็ตามที่ควบคุมตารางเวลาของตนเองได้ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อคุณไม่ต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่ตายตัว คุณสามารถ ออกแบบ วันของคุณให้สอดคล้องกับผลงานที่มีคุณค่าที่สุดของคุณได้
ทำไมถึงได้ผล: คุณมีอิสระในการเลือกว่าจะทำอะไรและเมื่อไหร่ ใช้สิ่งนั้นเป็นข้อได้เปรียบของคุณโดยจัดงานที่ยากที่สุดให้ตรงกับช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานมากที่สุด
ใครอาจต้องการการปรับเปลี่ยน?
บทบาทเชิงรับ
การสนับสนุนลูกค้า, ไอที, การดูแลสุขภาพ, และบทบาทการให้บริการแบบเรียลไทม์อื่น ๆ มักต้องการการตอบสนองทันทีและการพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถกินกบได้—มันเพียงแค่หมายความว่ากบของคุณต้องตัวเล็กกว่าและยืดหยุ่นมากขึ้น
ปรับแต่ง:
- ระบุ "ไมโคร-กบ": งานเล็ก ๆ ที่สร้างผลกระทบสูงซึ่งคุณสามารถทำให้เสร็จภายใน 10–30 นาที (เช่น การอัปเดตฐานความรู้ การทบทวนกระบวนการ การบันทึกข้อเสนอแนะ)
- เก็บรายการ "กบ" ไว้เสมอเพื่อให้คุณสามารถกระโดดเข้าไปทำเมื่อมีเวลาว่างโดยไม่คาดคิด
บทบาทที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างสูง
หากวันของคุณเต็มไปด้วยการประชุมหรือการประสานงานกับทีม อาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหาช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวน แต่สิ่งนั้นเองที่ทำให้วิธีการกบมีความสำคัญ—คุณจำเป็นต้องตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับความมีสมาธิ
ปรับแต่ง:
- บล็อกเวลาสำหรับ "หน้าต่างโฟกัส" ที่เกิดขึ้นซ้ำทุกเช้า ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น—แม้เพียง 45–60 นาทีเท่านั้น ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นการประชุมกับตัวเอง
- ใช้เครื่องมือแบบอะซิงโครนัส (เช่น Loom หรือClickUp Clips) เพื่อลดการประชุมสดและนำเวลากลับมาใช้ในการดำเนินงาน
เคล็ดลับในการทำให้การกินกบเป็นนิสัย
โรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว และระบบการผลิตที่ยั่งยืนก็เช่นกัน
เริ่มต้นให้เล็กอย่างไม่น่าเชื่อ
อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงกิจวัตรยามเช้าทั้งหมดของคุณในชั่วข้ามคืนเหมือนกับเรื่องราวต้นกำเนิดของซูเปอร์ฮีโร่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยการใช้เวลา 15-20 นาทีในการทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อน แล้วค่อยๆ ขยายเวลาออกไป
นิสัยเล็กๆ ที่ทำสม่ำเสมอ ดีกว่าแผนใหญ่โตที่พังภายในสัปดาห์เดียว เหมือนกับปณิธานปีใหม่ที่ตั้งไว้แบบลวกๆ (ว่าแต่ คุณได้ไปฟิตเนสหรือยัง?)
ลิงก์ไปยังกิจวัตรที่มีอยู่
เชื่อมโยงการกินกบกับนิสัยที่คุณมีอยู่แล้ว หากคุณดื่มกาแฟเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า ให้ใช้สิ่งนั้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นการทำงานที่สำคัญ
การสะสมนิสัยใช้ประโยชน์จาก เส้นทางประสาทที่มีอยู่แล้วแทนที่จะพยายามสร้างเส้นทางใหม่ทั้งหมดจากศูนย์
ติดตามตัวชี้วัดนำ
แทนที่จะวัดเพียงการเสร็จสิ้นงาน ให้ติดตามพฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ
บันทึกว่าคุณได้ระบุชนิดของกบของคุณในคืนก่อนหรือไม่, คุณเริ่มภายใน 30 นาทีจากเวลาที่คุณวางแผนไว้หรือไม่, และคุณทำงานโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือไม่
ตัวชี้วัดกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขจุดบกพร่องก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
เตรียมตัวรับมือกับวงจรการต่อต้าน
สมองของคุณจะต่อต้านกิจวัตรใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 2-4 เมื่อความกระตือรือร้นเริ่มลดลงแต่ยังไม่เป็นนิสัยโดยอัตโนมัติ คาดหวังการต่อต้านนี้และวางแผนรับมือไว้
มีเวอร์ชันสำรองของนิสัยของคุณสำหรับวันที่ยากลำบาก—เพราะความสม่ำเสมอมีความสำคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Remindersเพื่อส่งการแจ้งเตือนรายวันหรือสร้างการตรวจสอบเป็นประจำกับคู่หูที่รับผิดชอบร่วมกัน
กินกบตัวแรกก่อนแล้วควบคุมวันของคุณ
วิธีการ กินกบก่อน ทำงานได้เพราะมันสอดคล้องกับวิธีการทำงานของสมองของคุณ
พลังใจของคุณจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อคุณได้พักผ่อน และงานที่สำคัญที่สุดของคุณต้องการพลังงานทางจิตใจในระดับสูงสุด
เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหลักที่ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อ และจัดสรรเวลาเฉพาะเพื่อจัดการกับมัน ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อสร้างระบบที่ช่วยรักษาความสม่ำเสมอ แทนที่จะอาศัยแรงจูงใจเพียงอย่างเดียว
คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่ใช่คนที่ยุ่งที่สุด แต่เป็นคนที่สามารถมุ่งพลังงานของตนไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างต่อเนื่อง
กินกบก่อน แล้วทุกอย่างที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปโดยเปรียบเทียบ
ClickUp เก่งมากในการจัดการงานยาก ๆ นะ!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทคนิคกินกบก่อน
การ "กินกบ" เป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอหรือไม่?
ไม่ วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำงานที่ต้องใช้ความรู้ซึ่งมีการควบคุมตารางเวลาและมีช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุดที่ชัดเจน หากบทบาทของคุณต้องการการตอบสนองอย่างต่อเนื่องหรือคุณกำลังจัดการกับงานที่ซับซ้อนมาก มีความคลุมเครือ และต้องการการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ก่อน คุณอาจจำเป็นต้องปรับใช้ เช่น การใช้ micro-frogs หรือการนำไปใช้ในระดับทีม
มันใช้ได้กับการวางแผนระยะยาวหรือไม่?
ใช่ แต่ปรับขนาดให้เหมาะสม ใช้กบรายสัปดาห์สำหรับโครงการสำคัญ กบรรายเดือนสำหรับเป้าหมายที่เลื่อนออกไป (เช่น การพัฒนาทักษะ) และกบรรายไตรมาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ เกณฑ์การเลือกใช้เหมือนกัน: ผลกระทบสูง ความต้านทานสูง ผลตอบแทนสูง
มันเปรียบเทียบกับระบบการจัดลำดับความสำคัญอื่น ๆ อย่างไร?
กินกบก่อน เน้นที่การจัดการเวลาและพลังงาน ในขณะที่ระบบอย่าง Eisenhower Matrix จัดการกับการจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และ GTD จัดการกับการบันทึกงานอย่างครอบคลุม ทั้งหมดนี้เสริมกัน ไม่ใช่แข่งขันกัน ใช้เมทริกซ์เพื่อระบุกบของคุณ ใช้ GTD เพื่อบันทึกทุกอย่าง และกินกบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนประสิทธิภาพของมันหรือไม่?
ใช่ ตามที่เราได้หารือกันไว้ก่อนหน้านี้ งานวิจัยสนับสนุนหลักการสำคัญ: ความตั้งใจทำงานเหมือนทรัพยากรที่มีจำกัดซึ่งหมดไปตลอดทั้งวัน การทำภารกิจให้สำเร็จกระตุ้นโดปามีน ซึ่งสร้างโมเมนตัม และภารกิจสำคัญที่ยังไม่เสร็จสิ้นสร้างภาระทางความคิดซึ่งทำให้ทรัพยากรทางจิตใจหมดไป
สามารถปรับให้เหมาะกับนักเรียนหรือผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นได้หรือไม่?
นักเรียนสามารถปรับใช้สิ่งนี้ได้โดยเลือกวิชาที่ยากที่สุดหรือการบ้านที่ยาวที่สุดเป็น 'กบ' ประจำวันของพวกเขา สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ลองใช้ช่วงเวลา 'กบ' ที่สั้นลง (15–30 นาที) จับคู่พฤติกรรมนี้กับการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือสร้าง 'คู่หูกบ'—ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อความรับผิดชอบและสมาธิ