วิธีโพโมโดโร: ซอสมะเขือเทศบนประสิทธิภาพการทำงาน

เทคนิคโพโมโดโรเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยแบ่งชั่วโมงการทำงานออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่เรียกว่า "โทมาโต้"
ในตอนแรก มันอาจฟังดูไม่น่าไว้ใจ (ฮ่าๆ) และเกือบจะเหมือนเป็นกลยุทธ์ของบิ๊กโทเมโทเพื่อขายผักที่ไม่ใช่ผักให้เรามากขึ้น
แต่ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะฟังดูไร้สาระ แต่จริงๆ แล้วมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลอยู่เบื้องหลัง
แนวคิดพื้นฐานคือ: แทนที่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทำงานระหว่างช่วงพัก วิธีการ Pomodoro กำหนดให้ทำงานเป็นช่วงสั้นๆ 25 นาที โดยแบ่งพัก 5 นาทีในแต่ละช่วง การทำงานแต่ละช่วงเรียกว่า "pomodoro" ซึ่งมาจากภาษาอิตาลี 🤌 แปลว่ามะเขือเทศ
ผลลัพธ์สุดท้ายคือคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวันโดยไม่พลาดวิดีโอแมวแม้แต่คลิปเดียวบน Instagram นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับข้อความเชิงประชดประชันแบบ "ทำไมงานถึงมาช้า เพื่อน?" จากเจ้านายน้อยลงอีกด้วย
⚠️ คำเตือน: มีการเล่นคำที่มากจนเกินพอดีข้างหน้า
เทคนิคโพโมโดโรคืออะไร?
มันเป็นแนวคิดที่เรียบง่าย: คุณเลือกงานหนึ่งงาน ทำงานเป็นช่วงๆ ช่วงละ 25 นาที พัก 5 นาที แล้วทำซ้ำทั้งหมดนี้ 4 รอบ ก่อนจะพักยาวประมาณ 15 ถึง 30 นาที
เมื่อคุณแบ่งเวลาทำงานของคุณออกเป็นช่วงสั้น ๆ ช่วงละ 25 นาที (หรือที่เรียกว่า pomodori) คุณจะรู้สึกถึงความเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
แต่ที่สำคัญกว่านั้น คุณยังให้รางวัลตัวเองด้วยการพักที่เหมาะสมระหว่างการทำงานด้วย นี่เป็นรายละเอียดสำคัญเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้ดีขึ้นเมื่อมีรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้อง 🧠
จำได้ไหมตอนเรียนที่คุณได้ดาวทอง? หรือสติกเกอร์เงาวับที่เขียนว่า "ทำได้ดีมาก" บนการบ้านของคุณ? ปรากฏว่ามนุษย์เราไม่สามารถพอใจกับความรู้สึกดีนั้นได้เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่เทคนิคการเล่นเกมอย่างเช่นวิธี Pomodoro มีประสิทธิภาพมาก เราจะพูดถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังนี้เพิ่มเติมในภายหลัง
ในการนำเทคนิคนี้ไปใช้ คุณต้องการเพียงตัวจับเวลา(ClickUp เหมาะสำหรับสิ่งนี้), รายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย และทัศนคติที่พร้อมจะทำได้ มาดูรายละเอียดของกลไกกัน 👇🏼
เทคนิคโพโมโดโรทำงานอย่างไร? คู่มือทีละขั้นตอน
สมมติว่างานของคุณคือการเขียนคู่มือเกี่ยวกับเทคนิคโพโมโดโร (ว้าว, เมตา) นี่คือวิธีที่คุณจะใช้เทคนิคนี้เป็นสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
🍅 ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาว่า pomodor ของคุณคืออะไร (งานของคุณ) และหั่นมันออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ (งานย่อย) ในกรณีนี้ "ชิ้น" ของเราอาจเป็นการเขียนส่วนต่าง ๆ และหัวข้อย่อยของคู่มือนี้
🍅 ขั้นตอนที่ 2: ตอนนี้ ให้กำหนดเวลา 25 นาทีสำหรับแต่ละส่วนของงานของคุณ ในเวลานี้ คุณจะไม่ทำอะไรนอกจากทำภารกิจย่อยของคุณให้เสร็จ ย้ายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวน ตั้งเวลา 25 นาทีบนนาฬิกาหรือแอป แล้วเริ่มลงมือทำ
🍅 ขั้นตอนที่ 3: เมื่อครบ 25 นาทีแล้ว คุณสามารถพักได้ 5 นาที สร้างตัวจับเวลาสำหรับการพักนี้ด้วย และทำสิ่งที่คุณต้องการในช่วงพักนี้
🍅 ขั้นตอนที่ 4: ทันทีที่เวลาพักห้านาทีของคุณหมดลง ให้กลับไปทำงานย่อยของคุณต่ออีก 25 นาที จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 อีกสี่ครั้ง (หรือก็คือทำงาน 25 นาทีสี่รอบ) ด้วยวินัยสูงสุด (และหาวให้น้อยที่สุด)
🍅 ขั้นตอนที่ 5: เมื่อทำ pomodoros ทั้งสี่เสร็จแล้ว คุณสามารถพักยาวได้ประมาณ 15 ถึง 30 นาที ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อย ทานของว่าง หรือจะเป็นกูรูด้านประสิทธิภาพที่ดูถูกคนอื่นบน LinkedIn ก็ได้—เลือกตามใจชอบ
🍅 ขั้นตอนที่ 6: สิ้นสุดช่วงพักของคุณ ให้กำลังใจตัวเองด้วยการตบหลังเบา ๆ แล้วทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้งจนกว่างานของคุณจะเสร็จสมบูรณ์
การทำงานแบบสปรินต์ 25 นาทีของคุณบวกกับช่วงพัก 5 นาที จะรวมกันเป็นหนึ่งโพโมโดร์ เมื่อขยายเป็นสี่โพโมโดริ นั่นคือประมาณสองชั่วโมงของการทำงานอย่างมุ่งมั่นที่คุณเพิ่งทำไป
อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถทำมินิ-ทาสก์ให้เสร็จภายใน 25 นาทีของการทำงานแบบมีสมาธิใน Pomodoro ไม่ได้ คุณก็สามารถกลับไปทำทาสก์ที่ยังไม่เสร็จในสปรินต์ 25 นาทีถัดไปได้เลย โดยควรเริ่มทาสก์ถัดไปในช่วงเวลาเดียวกันของรอบนั้น
น่าเสียดายที่ในวิธีอย่างเป็นทางการ โพโมโดโรคือ "ไม่สามารถแบ่งแยกได้" ดังนั้นหากคุณขัดจังหวะการนับเวลาของคุณ คุณจะถือว่าเซสชั่นนั้นสิ้นสุดลงและต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด—ไม่มีการให้เครดิตบางส่วน 😐
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้นอยู่หรือไม่?ClickUp Tasksสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและลดการใช้กระดาษได้มากขึ้น
เพิ่มและจัดการงานทั้งหมดของคุณ, งานย่อย, และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในไม่กี่คลิก ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวของ ClickUp, มันง่ายมาก!
ที่มาของเทคนิคโพโมโดโร (หรือว่าเรื่องมะเขือเทศนี่มันยังไงกันนะ?)
ดังนั้นนี่คือประเด็นสำคัญ: ต้นกำเนิดของเทคนิค Pomodoro แทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับมะเขือเทศจริงๆ
น่าเสียดายนิดหน่อย แน่นอน แต่มีเรื่องราวที่เข้าใจได้อยู่เบื้องหลังนี้
ย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1980 นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อฟรานเชสโก ซิริลโล กำลังจมอยู่กับงานและการจัดตารางเรียน (เหมือนที่คุณเคยเป็น) เขาพบว่าตัวเองหมดไฟและทนไม่ไหวอีกต่อไป (เหมือนที่คุณเคยเป็น)
ดังนั้น ฟรานเชสโกจึงท้าทายตัวเองด้วยการทำงานอย่างตั้งใจเป็นเวลา 10 นาที โดยไม่เสียสมาธิไปกับสิ่งรบกวนใดๆ ซึ่งได้ผล และเขาได้เขียนหนังสือทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วมะเขือเทศล่ะ? ใช่ นาฬิกาที่เขาใช้จับเวลาการวิ่งสปรินต์ของเขาเป็นนาฬิกาจับเวลาในครัวที่มีรูปทรงมะเขือเทศ น่าตื่นเต้นจริงๆ
(รู้สึกเหมือนโดนหลอกนิดหน่อยใช่ไหม? ไม่เป็นไรหรอก เทคนิคนี้ยังใช้ได้อยู่ ถึงแม้มันจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมะเขือเทศอิตาลีที่สุกฉ่ำเลยก็ตาม 🥲)
Pomodoro vs. Timeboxing: พวกเขาไม่เหมือนกัน
คุณอาจอ่านข้างต้นแล้วสงสัยว่า นี่มันไม่เหมือนกับการจำกัดเวลา (timeboxing) หรอกหรือ? ไม่เลย ท่านผู้อ่านที่รัก ยังไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
มาดูรายละเอียดด้านล่างนี้:
|ความแตกต่างที่สำคัญ
|การจำกัดเวลา
|เทคนิคโพโมโดโร
|คำนิยาม
|การจัดสรรช่วงเวลาที่แน่นอนในปฏิทินของคุณสำหรับงานหรือกิจกรรมเฉพาะ
|ทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (โดยปกติ 25 นาที) ตามด้วยช่วงพักสั้น ๆ
|ระยะเวลาโดยทั่วไป
|ยืดหยุ่น—สามารถใช้เวลาได้นานเท่าใดก็ได้ (เช่น 15 นาทีถึงหลายชั่วโมง) ขึ้นอยู่กับงานและตารางเวลาของคุณ
|มาตรฐาน—โดยทั่วไปใช้เวลาทำงาน 25 นาที (หนึ่ง "Pomodoro") ตามด้วยพัก 5 นาที หลังจากครบ 4 รอบ ให้พักนานขึ้น
|เป้าหมาย
|เพื่อสร้างขอบเขตสำหรับงาน ป้องกันไม่ให้งานขยายตัว และเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาถูกจัดสรรให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุด
|เพื่อสร้างสมาธิ ลดความวุ่นวาย และฝึกสมองของคุณให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ พร้อมกับการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ
|วิธีการทำงาน
|คุณกำหนดเวลาสำหรับงานในช่องเวลาที่กำหนด (เช่น "เขียนรายงาน: 10:00–11:00 น.") เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการต่อไป
|ตั้งเวลา 25 นาที ทำงานหนึ่งอย่าง จากนั้นพัก 5 นาที ทำซ้ำ
|กลไกการโฟกัส
|ใช้ปฏิทินและเวลาที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการสร้างข้อผูกมัด; ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเวลา
|ใช้ตัวจับเวลาเป็นสัญญาณสำหรับการโฟกัสและพัก สร้างจังหวะและนิสัยในการทำงานอย่างลึกซึ้ง
|ความยืดหยุ่น
|มีความยืดหยุ่นสูง—สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการประชุม การทำงานที่ต้องการสมาธิ งานธุรการ หรือแม้แต่การพักผ่อน
|มีโครงสร้างมากขึ้น—เหมาะที่สุดสำหรับงานที่สามารถแบ่งออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นเฉพาะจุด
|การหยุดพัก
|ไม่ได้สร้างไว้เสมอ; คุณตัดสินใจได้ว่าจะหยุดพักเมื่อไหร่และอย่างไรระหว่างไทม์บ็อกซ์
|การพักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้—การพักสั้นๆ หลังแต่ละรอบ Pomodoro และการพักที่ยาวนานขึ้นหลังจากหลายรอบ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การจัดการตารางงานที่ยุ่ง การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการป้องกันไม่ให้งานขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่
|เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง รักษาพลังงาน และสร้างนิสัยการทำงานอย่างมีสมาธิพร้อมการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังเทคนิคโพโมโดโร หรือที่รู้จักกันในชื่อ การทำให้การจัดการเวลาเป็นเกม
ความหมกมุ่นของเราเกี่ยวกับเวลาและประสิทธิภาพนั้นไปไกลกว่าการใช้เครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ
ย้อนกลับไปในปี 1911เฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์—ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งวัฒนธรรมการผลิต— ได้เผยแพร่ หลักการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ และบอกกับโลกอุตสาหกรรมว่ากำลังขี้เกียจ 👀
เขาสังเกตเห็นว่าเมื่อผู้คนทำงานซ้ำๆ พวกเขามักจะทำงานแบบเรื่อยๆ ไปตามจังหวะของคนช้าที่สุดในทีม เขาเรียกสิ่งนี้ว่า "การทหาร" และเขาไม่ประทับใจเลย
วิธีแก้ไขของเทย์เลอร์? แบ่งงานทุกชิ้นออกเป็นไมโครโมชั่น วัดเวลาทุกขั้นตอนจนถึงวินาที และให้รางวัลแก่คนที่ปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด
เขาแนะนำให้มีช่วงพัก ใช่—แต่ไม่ใช่เพราะความเมตตา มันเป็นกลยุทธ์ ฟังดูคุ้นไหม?
ประเด็นคือ เทย์เลอร์ไม่ได้แค่พยายามบีบให้พนักงานทำงานหนักขึ้นเท่านั้น เขาเชื่อจริงๆ ว่าทั้งระบบนี้จะทำให้ชีวิตดีขึ้น—ชั่วโมงการทำงานสั้นลง ความขัดแย้งน้อยลง ความยุติธรรมมากขึ้น
โดยสรุป เขาได้สร้างสิ่งที่อาจเป็นเกมการจัดการเวลาครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้
ทำไมวิธีการแบบ "เกมมิฟาย" ถึงได้ผลดีกับจิตใจของเรา?
การวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อการจัดการเวลาถูกทำให้เป็นเกม—โดยการเพิ่มองค์ประกอบเช่น คะแนน, การติดตามความก้าวหน้า, และรางวัลเล็ก ๆ—ผู้คนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีแรงจูงใจที่จะทำตามกิจวัตรของตนต่อไป
ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาล่าสุด นักเรียนที่ใช้แอปจัดการเวลาแบบเกมมิ่งใช้เวลาในการทำกิจกรรมการควบคุมตนเองมากขึ้นถึง 64%(เช่น การติดตามความก้าวหน้าและการปรับแนวทางของตนเอง) และเห็นผลการเรียนดีขึ้นถึง 5.6% ในเพียงหนึ่งภาคการศึกษา 😮
หากจุดโฟกัสของคุณเป็นกล้ามเนื้อ เทคนิค Pomodoro ก็จะเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของคุณ เพียงแต่แทนที่จะตะโกนว่า "อีกเซ็ต!" มันจะค่อยๆ ทำงานไปเงียบๆ ในขณะที่คุณทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการทดลองใช้บนเบราว์เซอร์ของคุณหรือไม่? ใช้ตัวจับเวลา Pomodoro ออนไลน์ฟรีของเราเพื่อสร้างตารางเวลาที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ ไม่มีบล็อกเวลา 25 นาทีที่เหมาะกับทุกคนอีกต่อไป!
➡️ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนเทคนิคโพโมโดโร
แต่จริงๆ แล้ว อะไรเกี่ยวกับแนวคิดของตัวจับเวลาหรือการนับถอยหลังที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะเริ่ม? บางทีอาจเป็นยีนของบรรพบุรุษยุคหินเก่าของเราที่บอกให้รีบกลับถ้ำก่อนพลบค่ำ มิฉะนั้นอาจถูกกินเป็นอาหาร หรืออาจเป็นความแข่งขันที่มีอยู่ในสายเลือดของมนุษย์เรา: คุณต้องเอาชนะเวลา หรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของเราชอบการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จหรือการบันทึกความสำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความรู้สึกสำเร็จ (รางวัล) ที่ได้จากการเห็น Pomos ของคุณสะสมขึ้นเรื่อยๆ และการขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จจากรายการตรวจสอบของคุณถึงได้รู้สึก...อร่อยเหลือเกิน
แต่ถ้าคุณเป็นเหมือนผม ที่ยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้อ่านงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (หรืออย่างน้อยสี่งาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแส 'เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ' ที่ไร้สาระมากมาย ลองให้เราช่วยคลายความสงสัยของคุณดู
สำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
จำได้ไหมว่าตอนที่เราทุกคนอยู่แต่ในบ้านและใส่หน้ากากไปทุกที่ในช่วงปี 2020-2022? ในช่วงการทดลองทำงานจากที่บ้าน (หรือที่รู้จักกันในชื่อ COVID-19)นักวิจัยพบว่าเทคนิคPomodoro ช่วยให้ผู้คนมีแรงจูงใจในการทำงานแม้จะมีเตียงอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุต
นักเรียนก็ชอบเช่นกัน!
นักวิจัยได้นำนักเรียนสองกลุ่มมาทำการศึกษาโดยให้กลุ่มหนึ่งใช้เทคนิค Pomodoro ในการเรียน ส่วนอีกกลุ่มทำตามปกติในแบบ "จะนอนก็ต่อเมื่อตายแล้ว" ผลลัพธ์: กลุ่มที่ใช้ Pomodoro ทำข้อสอบได้ดีเยี่ยม ปรากฏว่าสมองของคุณเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อไม่ได้วิ่งมาราธอนในสภาพขาดการนอนหลับ เคล็ดลับคืออะไร? ใช้เวลาพักให้เป็นเวลาพักจริง ๆ ลองออกกำลังกายสั้น ๆ หรือออกไปดื่มกาแฟ แทนการเลื่อนดูข่าวในโซเชียลแบบไร้จุดหมาย
นักฝันและคนสร้างสรรค์: พบกับดร.โฮล์มส์ของคุณ
เป็นเวลาประมาณ 50 ปีที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าความสนใจของคุณก็เหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์ กล่าวคือ ใช้มากเกินไปก็จะหมด พวกเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "การลดลงของความตื่นตัว" ซึ่งเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่า "ทำไมคุณถึงไม่สามารถมีสมาธิได้หลังจากจ้องดูตารางข้อมูลเป็นเวลาสามชั่วโมงติดต่อกัน"
อย่างไรก็ตาม การศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในปี 2011พบว่าผู้ที่หยุดพักสั้น ๆ ระหว่างการทำงานสามารถรักษาประสิทธิภาพสูงสุดได้จริง กล่าวคือ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน! เอาล่ะ รีบลงมือเขียนนิยายของคุณเถอะ!
🧠 สำหรับผู้ที่หลงใหลในประสิทธิภาพ: เทคนิคโพโมโดโรเป็นวิธีหนึ่งในการต่อต้านกฎของพาร์กินสัน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วกล่าวว่า "งานใดๆ ก็ตามจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น" "กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณได้รับเวลาห้าชั่วโมงสำหรับงานที่ใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงเท่านั้น อวัยวะขนาดใหญ่ในหัวของคุณจะโน้มน้าวให้คุณดูพอดแคสต์อีกตอนหนึ่งและยืดเวลาการทำงานของคุณออกไปเป็นห้าชั่วโมง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิคโพโมโดโร เนื่องจากมีความเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณสามารถวางแผนเวลาของคุณได้ดีขึ้นและมักจะไม่นำงานไปทำในนาทีสุดท้าย ไม่ใช่วันนี้ คุณพาร์กินสัน!"
เอาชนะอาการหลงใหลสิ่งใหม่แวววาว
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าช่วงความสนใจของเราสั้นลงกว่าที่เคย—เรากำลังพูดถึงการมีสมาธิเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่สมองของเราจะเริ่มคิดว่า "ว้าว, เจ๋ง!"และนั่นก็คืออาการของกลุ่มอาการวัตถุแวววาวที่ทำงานอยู่
แต่ประเด็นคือ: เทคนิคโพโมโดโรไม่ได้พยายามต่อสู้กับแนวโน้มนี้ แต่ทำงานร่วมกับมัน คุณกำลังค่อยๆ เพิ่มช่วงความสนใจของคุณด้วยการทำงานในระยะเวลาสั้นๆ อย่างมีวินัย ในขณะที่ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด
ระบบการให้รางวัล
นี่คือจุดที่ทฤษฎีแรงจูงใจเข้ามามีบทบาท สมองของคุณชื่นชอบรางวัลที่ได้ทันที และทุกครั้งที่คุณทำ Pomodoro เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับสิ่งนั้นพอดี—ความรู้สึกสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ
ระบบรางวัลของสมองของคุณสว่างไสวเหมือนต้นคริสต์มาส คิดว่า "เฮ้ เราทำสำเร็จแล้ว!" ทำให้คุณอยากทำ Pomodoros เพิ่มขึ้นจริงๆ
ป้องกันการสลับงานไม่ให้ทำลายโฟกัสของคุณ
ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงาน สมองของคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เรียกว่า "การสลับความคิด"หรือการสลับบริบท ซึ่งใช้เวลาไปมากพอสมควร ลองคูณจำนวนครั้งที่คุณเปลี่ยนงานในแต่ละวันกับจำนวนครั้งที่คนทั่วไปเปลี่ยนงานในแต่ละวัน แล้วคุณจะพบว่า คุณใช้เวลาครึ่งวันไปกับการเปลี่ยนโหมดการทำงาน
เทคนิคโพโมโดโรทำให้สมองของคุณอยู่ในเลนเดียวและบอกว่า "อยู่ที่นี่ 25 นาที ห้ามเปลี่ยนเลน"
เมื่อสมองของคุณเหนื่อยเกินกว่าจะเลือกอาหารกลางวัน
เมื่อสิ้นสุดวัน สมองของคุณได้ตัดสินใจมากมายจนเหลือเซลล์สมองเพียงหนึ่งเซลล์เท่านั้นที่จะทำงานได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ก่อตั้งอย่างสตีฟ จ็อบส์สวมเสื้อตัวเดิมทุกวัน(ใจเย็นๆ นักวิจารณ์แฟชั่น!)
เทคนิคโพโมโดโรช่วยลดจำนวนการตัดสินใจที่คุณต้องทำให้เหลือเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น: "ฉันกำลังทำอะไรใน 25 นาทีถัดไป?" แค่นั้นเอง สมองของคุณสามารถจัดการได้ แม้จะเป็นเวลา 4 โมงเย็นที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างกาแฟกับการงีบหลับ
ทำไมงานที่ยังไม่เสร็จจึงทำให้คุณนอนไม่หลับ
เคยสงสัยไหมว่าทำไมผีของงานที่ยังทำไม่เสร็จถึงตามติดคุณเหมือนกลิตเตอร์?
นั่นคือปรากฏการณ์ไซการ์นิค (Zeigarnik Effect) ที่กำลังทำงานอยู่: ระบบแจ้งเตือนในสมองของคุณที่คอยเตือนไม่หยุดเกี่ยวกับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1920 นักจิตวิทยาคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าพนักงานเสิร์ฟสามารถจำรายการที่ยังไม่ได้ชำระเงินได้ดีกว่ารายการที่ชำระเงินแล้ว และทันใดนั้น วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เสร็จก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
นี่คือส่วนที่น่าสนใจ: เทคนิคโพโมโดโรเปลี่ยนผลกระทบนี้ให้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยแบ่งงานออกเป็นช่วงละ 25 นาที มันหลอกสมองของคุณให้รักษา "พลังงานจากงานที่ยังไม่เสร็จ" โดยปราศจากความเครียดจากโครงการใหญ่ที่ค้างคาอยู่เหนือคุณ
ประโยชน์หลักของวิธีการ Pomodoro สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เอาล่ะ ดังนั้นเกมมิฟิเคชันมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มั่นคง แต่สำหรับพวกเราที่ทำงาน 9-5 มันช่วยทำงานให้เสร็จได้หรือไม่? 🤔
ถ้าคุณคิดให้ดี เทคนิคโพโมโดโรก็แค่การปรับสภาพแบบคลาสสิกในแพ็กเกจสีแดง กลม (และอร่อย) เท่านั้นเอง ดังนั้น หลักการเบื้องหลังเทคนิคโพโมโดโรก็คือ คุณเหมือนกับสุนัขของพาฟลอฟ ที่สามารถฝึกสมองให้เข้าสู่ "โหมดโฟกัส" เมื่อตัวจับเวลาเริ่มเดิน
นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในวิธีนี้ (PomoDieHards? ใช่ไหม? ไม่ใช่?) ระบุว่าเป็นประโยชน์สูงสุด:
✅ สมองของคุณเรียนรู้ที่จะจดจ่อจริงๆ: แทนที่จะคิดว่า "โอ้พระเจ้า ฉันมีสเปรดชีตเจ็ดชั่วโมงรออยู่ข้างหน้า" คุณจะได้รับการปรับสภาพให้คิดว่า "เฮ้ ฉันแค่ต้องจดจ่อเพียง 25 นาทีเท่านั้น" หลังจากไม่กี่วัน คุณจะพบว่าตัวเองเข้าสู่โหมดการทำงานโดยอัตโนมัติเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ประสิทธิภาพ"
✅ ความท่วมท้น... หายไป: แทนที่จะจ้องมองรายการสิ่งที่ต้องทำอันมหาศาลด้วยความสิ้นหวัง คุณเพียงแค่จัดการกับแต่ละส่วนละ 25 นาทีเท่านั้น มันเหมือนกับการกินช้าง (ไม่ใช่ว่าคุณควรทำนะ) - ทีละคำ
✅ คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประมาณเวลา: หลังจากผ่านไปสักพัก คุณจะเริ่มคิดเป็น "โปโมโดโร" แทนที่จะเป็นชั่วโมง "รายงานนี้เหรอ? โอ้ นั่นประมาณสามโปโมโดโร" มันเหมือนมีผู้จัดการโครงการในตัวอยู่ในหัวของคุณ และโครงการนั้นก็คือคุณ!
✅ ช่วงเวลาพักของคุณกลายเป็นพื้นที่ปลอดความรู้สึกผิด: ไม่ต้องเลื่อนดูอินสตาแกรมไปพร้อมกับการแกล้งทำเป็นทำงานอีกต่อไป เมื่อคุณพัก คุณก็พักจริงๆ
✅ อาการ "อีกแค่ห้านาที" หายไป: คุณรู้ไหมเวลาที่คุณบอกว่าจะทำงาน "อีกนิดเดียว" แล้วจู่ๆ ก็เที่ยงคืน? ใช่ นั่นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ตัวจับเวลาจะกลายเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบของคุณที่บอกคุณว่าเมื่อไหร่ควรหยุด
✅ คุณภาพงานของคุณดีขึ้นจริง ๆ: ปรากฏว่าสมองที่ไม่ถูกใช้งานจนหมดแรงสามารถสร้างผลงานที่ดีกว่าได้ ใครจะรู้ล่ะ? (นักวิทยาศาสตร์ รู้อยู่แล้ว)
เสียงติ๊กกลายเป็นเสียงที่สงบ "มันกำลังติ๊ก และฉันกำลังทำงาน และทุกอย่างก็เรียบร้อย" หลังจากนั้นสักพัก ผู้ใช้แทบไม่ได้ยินเสียงกริ่งเลยเพราะพวกเขามีสมาธิสูงมาก ในความเป็นจริง การไม่ได้ยินเสียงกริ่งของ Pomodoro กลายเป็นปัญหาจริงๆ ในบางกรณี
สรุปแบบสั้น: วิทยาศาสตร์ Pomodoro ใน 4 คำง่ายๆ 🍅
🫶🏽 ลาก่อนความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ: คุณเพียงแค่ต้องตอบคำถามเดียว: "ฉันกำลังทำอะไรในอีก 25 นาทีข้างหน้า?" แค่นั้นเอง สมองของคุณจะขอบคุณคุณเอง
🫶🏽 ชิ้นเล็ก ๆ ชนะใหญ่: แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงสั้น ๆ 25 นาที จะทำให้แม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำที่น่ากลัวที่สุดก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการได้ทีละ Pomodoro คุณจะหยุดไม่อยู่เลย
🫶🏽 ฝึกสมอง ไม่ใช่เจ็บปวด: คุณก็เหมือนสุนัขของพาฟลอฟนั่นแหละ แต่แทนที่จะน้ำลายไหล คุณกลับเข้าสู่โหมดโฟกัสสุดขีด เสียงนาฬิกาดังขึ้น สมองของคุณก็เริ่มทำงานทันที
🫶🏽 วิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเยี่ยม:งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ สลับกับพักจริง ๆ = มีแรงจูงใจมากขึ้น เรียนรู้ได้ดีขึ้น และลดช่วงเวลาที่ต้องนั่งจ้องสเปรดชีตแล้วคิดว่า "ทำไมฉันถึงยังมองสิ่งนี้อยู่?"
‼️ 3 ความจริงโหดร้ายเกี่ยวกับวันทำงานของคุณ (และวิธีที่เทคนิค Pomodoro สามารถช่วยได้)
คุณก็รู้อยู่แล้วว่างานบางครั้งก็เหมือนละครสัตว์
ClickUp Insights, แบบสำรวจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ ClickUp, แสดงให้เห็นว่ามันบ้าคลั่งแค่ไหน—และทำไมเทคนิค Pomodoro ถึงเป็นหัวหน้าวงที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ
⚡️ เสียงนี้จริงและมันอยู่ทุกที่
ลองนึกภาพนี้:83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ทำงานติดอยู่กับอีเมลและการแชทตลอดทั้งวัน ในขณะที่ 42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์มและการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่แปลกใจเลยที่มันยากนักที่จะเข้าสู่ภาวะไหลได้ เทคนิคโพโมโดโรเข้ามาช่วยเหมือนกับผู้รักษาความปลอดภัยสำหรับสมองของคุณ ให้คุณได้รับอนุญาตให้ปิดเสียงรบกวน ปิดแท็บที่ไม่จำเป็น และในที่สุดก็มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญ—อย่างน้อยก็ 25 นาทีต่อครั้ง
⚡️ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ? ส่วนใหญ่เราก็แค่ทำไปตามสถานการณ์
แน่นอน, 92% ของผู้คนอ้างว่ามีเทคนิคการจัดการเวลาของตัวเอง และ 76% บอกว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับงานของตัวเอง แต่สิ่งที่แตกต่างคือ: งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามากกว่า65% ยังคงไล่ตามสิ่งที่ง่าย ๆแทนที่จะจัดการกับสิ่งที่ใหญ่และสำคัญ
Pomodoro เปลี่ยนเกมการเล่น มันบังคับให้คุณเลือกงานจริงเพียงงานเดียว ตั้งเวลา และทำมันให้สำเร็จจริงๆ
⚡️ สมาธิเปราะบาง โดยเฉพาะวันจันทร์
เกือบ 35% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ยอมรับว่าวันจันทร์เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด อาจเป็นเพราะการ "ตามงาน" ที่ต้องทำทั้งหมด แม้เมื่อพวกเขาอยู่ในโหมดทำงานแล้ว 60% ของพนักงานก็ยังอดไม่ได้ที่จะตอบข้อความทันทีภายใน 10 นาที 🫠
การขัดจังหวะแต่ละครั้ง?นั่นอาจหมายถึงการสูญเสียสมาธิถึง 23 นาที หายไปในพริบตา Pomodoro ให้เหตุผลที่ปราศจากความรู้สึกผิดในการจดจ่อกับงาน จัดการตอบข้อความเป็นชุด และปกป้องพลังสมองที่ดีที่สุดของคุณจากหิมะถล่มของการแจ้งเตือน
บุคลิกที่โดดเด่นต้องมาพร้อมความสามารถ
ปรากฏว่าแม้แต่คนใหญ่คนโตก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการรักษาสมาธิ
ทอม แฮงค์ส
ถ้าคุณกำลังคิดว่า "ไม่มีทางที่เทคนิคตั้งเวลาแบบง่าย ๆ จะช่วยให้ใครเขียนนวนิยายทั้งเล่มได้" ทอม แฮงค์ส อยากคุยด้วย
นักแสดงผู้ได้รับรางวัลออสการ์ได้หันมาใช้เทคนิคโพโมโดโรในการเขียนหนังสือ 500 หน้าของเขาและบทภาพยนตร์เรื่องสมมติที่แนบมาด้วย
วิธีนี้ช่วยให้เขาเปลี่ยนความวุ่นวายสร้างสรรค์ในหัวของเขาให้กลายเป็นการเขียนที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
และในขณะที่แฮงค์สเรียกมันอย่างถ่อมตัวว่า "แค่การเขียน" การใช้เทคนิคของเขายืนยันว่าแม้แต่ดาราชั้นนำก็ยังต้องการระบบการทำงานเพื่อเปลี่ยน "เรื่องราวมากมาย" ให้กลายเป็นหน้าจริง
ถ้าใช้ได้กับกัปตันฟิลลิปส์ มันก็อาจจะใช้ได้กับคุณเช่นกัน
ทิม เฟอริสส์
นักธุรกิจชาวอเมริกัน นักลงทุน นักเขียน และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ ให้ความสำคัญอย่างมากกับรูปแบบหนึ่งของเทคนิคโพโมโดโรแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียกมันว่าเช่นนั้นโดยตรงก็ตาม
แทนที่จะแบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆ อย่างละ 25 นาที Ferriss แนะนำให้ใช้เทคนิค "พาวเวอร์บล็อก" โดยจัดเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องเพื่อจัดการกับงานเดียวที่คอยตามหลอกหลอนอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเหมือนผีที่ตามติดไม่ไปไหน
กฎของเขา? เลือกงานที่ทำให้คุณกังวลมากที่สุด (คุณรู้ไหม งานที่คุณเลื่อนมาตลอดตั้งแต่เดือนที่แล้วนั่นแหละ) แล้วทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปกับมัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Ferriss: ห้ามสลับงานเด็ดขาด นี่ไม่ใช่เพลย์ลิสต์ที่คุณสามารถสุ่มเล่นได้
แล้ว คุณใช้เทคนิคโพโมโดโรอย่างไร?
ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ชีวิตแบบ Pomo นี่คือกฎพื้นฐานที่ควรจำเกี่ยวกับเทคนิคนี้:
1. หั่นมะเขือเทศเป็นลูกเต๋า
"สร้างเว็บไซต์" ไม่ใช่แค่ภารกิจ แต่เป็นสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงของคุณ
แยกงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ง่าย: "ออกแบบเมนูนำทาง," "สร้างแบบฟอร์มติดต่อ," "เลือกโทนสีที่ไม่ทำให้คนปวดตา."
แนวคิดคือการทำให้แต่ละส่วนย่อยมีขนาดเล็กลงพอที่จะจัดการได้ภายในหนึ่งหรือสองรอบ Pomodoro แบ่งงานของคุณออกเป็นส่วน ๆ และเตรียมแผนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องจ้องมองรายการสิ่งที่ต้องทำราวกับว่ามันถูกเขียนด้วยอักษรโบราณที่อ่านไม่ออก
2. รวบรวมงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
อันนี้ง่ายมาก: มีงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้เวลาทำน้อยกว่าการทำกาแฟสำเร็จรูปไหม? รวบรวมงานเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
การตอบอีเมลสองบรรทัดนั้น, การอัปเดตสถานะใน Slack ของคุณ, และการเพิ่มปุ่มเดียวในเว็บไซต์ของคุณ—เมื่อทำเพียงอย่างเดียว, พวกมันไม่คุ้มค่าที่จะเริ่ม Pomodoro ทั้งรอบ แต่เมื่อทำร่วมกัน? พวกมันกลายเป็นงานที่มีประสิทธิภาพที่เข้ากันได้อย่างลงตัวในช่วงเวลา 25 นาทีของคุณ
3. โปโมโดโรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นี่คือจุดที่ผู้คนมักจะทำผิดพลาด: การปฏิบัติต่อ Pomodoro เหมือนเป็นคำแนะนำมากกว่าเป็นข้อผูกพัน
เมื่อคุณเริ่ม 25 นาทีนั้นแล้ว นั่นคือทั้งหมด ห้ามตรวจสอบการแจ้งเตือน ห้ามโทร "เร็วๆ" ห้าม "แค่ตอบอีเมลนี้อันเดียว"
Pomodoro ไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้: มันหมายถึงการทำงานอย่างเต็มที่ 25 นาที Pomodoro ไม่สามารถแบ่งได้: ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าครึ่ง Pomodoro
หากคุณทำลาย Pomodoro คุณต้องเริ่มต้นใหม่. รุนแรงไปไหม? อาจเป็นได้. มีประสิทธิภาพไหม? อย่างแน่นอน.
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำภารกิจเสร็จก่อนที่นาฬิกาจะหมดเวลาใช่ไหม? คุณสามารถใช้โอกาสนี้ในสิ่งที่ Cirillo เรียกว่า "การเรียนรู้เกิน" ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว คุณใช้เวลาที่เหลือใน Pomodoro ของคุณเพื่อทบทวนผลงานของคุณ ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย และจดบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
คุณทำอะไรเมื่อตอนที่คุณพักอยู่?
การหยุดพักไม่ใช่การพักจริง ๆ หากคุณเพียงแค่เปลี่ยนจากหน้าจอหนึ่งไปยังอีกหน้าจอหนึ่ง นี่คือวิธีที่จะทำให้ช่วงเวลาอันมีค่าเหล่านั้นคุ้มค่า
🦋 5 นาทีเร็วทันใจ: เมื่อคุณมีเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คิดถึงการหยุดพัก 5 นาทีเหล่านี้เป็นเหมือนอาหารว่างเพิ่มพลังให้กับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ยืดเส้นยืดสายที่โต๊ะทำงานแบบที่ไม่ทำให้คุณดูเหมือนกำลังออดิชั่นสำหรับการแสดงเต้นเชิงตีความ
- ลุกขึ้นและเดินรอบที่ทำงานของคุณหนึ่งรอบ จะได้คะแนนพิเศษถ้าคุณหยิบน้ำมาด้วย
- หมุนไหล่และคอของคุณ เพราะมันอาจจะเลื่อนขึ้นไปจนถึงหูของคุณในระหว่างช่วงที่คุณตั้งใจทำงานครั้งล่าสุด
- จ้องมองออกไปนอกหน้าต่างและปล่อยให้สายตาของคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ Times New Roman
ได้โปรดเถอะ เพื่อประโยชน์ของทุกสิ่งที่มีประสิทธิภาพ อย่าเริ่มเลื่อนดู Instagram เลย นั่นเหมือนกับการเปิดถุงมันฝรั่งก่อนมื้อเย็น (ขอโทษนะแม่)
🌻 การพัก 5 นาทีนั้นสำคัญกว่าที่คุณคิด!
การหยุดพักระหว่างการทำงาน—โดยเฉพาะการหยุดพักที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น เทคนิคโพโมโดโร—สามารถเปิดประตูสู่สิ่งที่ ดร. เชลลีย์ คาร์สัน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เรียกว่า"สภาวะดูดซึม" (Absorb state) ตามงานวิจัยของคาร์สัน สภาวะทางจิตใจนี้มีลักษณะเด่นคือเปิดรับสิ่งเร้าจากภายนอกและความคิดภายในอย่างเต็มที่
ตามที่ดร.คาร์สันอธิบายไว้ แม้แต่การเดินสั้น ๆ การฝันกลางวันเพียงชั่วครู่ หรือการมองออกไปนอกหน้าต่าง ก็สามารถฟื้นฟูความสนใจของคุณ และ เตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ได้ ในขณะที่เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่กำหนดให้เวลาพักเป็นเวลาสำหรับการฟื้นฟู งานวิจัยของคาร์สันชี้ให้เห็นว่าเวลาพักยังมีหน้าที่ลึกซึ้งกว่า: ช่วยให้สมองรับเอาวัตถุดิบที่จำเป็นเพื่อเชื่อมโยงความคิดและจุดประกายนวัตกรรมในภายหลัง ✨
🦋 โอกาสครั้งใหญ่: เมื่อคุณสมควรได้รับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ
มีเวลาเต็ม 15-30 นาทีไหม? ตอนนี้เราพูดถึงเวลาพักจริงๆ แล้ว
นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้ทำบางสิ่งบางอย่างจริงๆ ที่ช่วยเติมพลังให้คุณ แทนที่จะแค่ป้องกันไม่ให้พลังงานหมดไป
- ออกไปเดินเล่นข้างนอกอย่างเหมาะสมและสัมผัสหญ้า (หรือพื้นคอนกรีตที่สกปรก ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน)
- ทำสมาธิสั้น ๆ สักครู่ และไม่, การทิ้งระเบิดเมมฮา ๆ ใส่กลุ่ม WhatsApp ของคุณไม่ถือว่าเป็นการทำสมาธิ
- ไปหาอาหารกลางวันที่ดีๆ ที่ไม่ต้องกินบนแป้นพิมพ์ของคุณ เศษอาหารที่ติดอยู่ในแป้นเว้นวรรคไม่ใช่เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ
- คุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน
- หากคุณกำลังทำงานจากที่บ้าน ลองซักผ้าสักรอบหรือล้างจานที่กองอยู่จนคุณมองข้ามมาตลอดทั้งเช้า
🦋 กฎทองของการพักผ่อน
ไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไร นี่คือกฎข้อเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่าง: กิจกรรมพักผ่อนของคุณไม่ควรต้องพักอีกเพื่อฟื้นตัวจากมัน
กำลังดูการโต้วาทีที่ดุเดือดใน YouTube หรือเข้าไปถกเถียงใน Twitter อยู่หรือเปล่า? นั่นไม่ใช่การพักผ่อนหรอกนะ นั่นเป็นเพียงรสชาติที่แตกต่างของความเครียดเท่านั้น เลือกกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่น ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำให้คุณต้องพักจากการพักผ่อนของคุณ
👋🏾ต้องการเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นในแต่ละวันใช่ไหม? เราช่วยคุณได้!
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคโพโมโดโรให้มากขึ้น
เทคนิค Pomodoro ดั้งเดิมเป็นวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิผล แต่ยังมีวิธีที่จะปรับปรุงเทคนิคนี้ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นอีกระดับ
ตัวเลือกนิวเคลียร์สำหรับการแจ้งเตือน
นี่คือสิ่งที่เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณ: การตั้งค่า "ห้ามรบกวน" นั้น? มันไม่เพียงพอ
แทนที่จะทำแบบนั้น ให้คุณเข้าสู่โปรแกรมคุ้มครองพยานเต็มรูปแบบกับทุกการแจ้งเตือนของคุณไปเลย Slack? ปิดเสียง อีเมล? ปิดหมด โทรศัพท์? พลิกคว่ำเหมือนมันทำอะไรให้คุณโกรธจัด
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Docsสร้างโฟลเดอร์ "หน่วงเวลาสิ่งรบกวน" ทุกครั้งที่มีอะไรพยายามดึงความสนใจของคุณ ให้โยนมันเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ 90% ของข้อความ "ด่วน" เหล่านั้นจะแก้ไขตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่คุณกำลังมีสมาธิ ส่วนอีก 10%? พวกมันจะยังอยู่ที่นั่นเมื่อ Pomodoro ของคุณสิ้นสุดลง
สัญญาการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
กำหนดเวลาทำงานเฉพาะกิจ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้ClickUp Chat ให้แจ้งทีมของคุณว่า เมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น "กำลังทำ Pomodoro" (หรือสถานะที่คุณตั้งไว้อย่างชาญฉลาด) การขัดจังหวะคุณควรมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
🔥 ไฟไหม้จริง
🧟♂️ การระบาดของซอมบี้
🍕 พิซซ่าฟรีในห้องพักผ่อน
กุญแจสำคัญคือการมีความสม่ำเสมอ เพราะถ้าคุณยอมเพียงครั้งเดียวต่อ "คำถามสั้นๆ" สิ่งที่คุณกำลังทำคือการบอกว่าขอบเขตของคุณเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น
การเคลื่อนไหวเชิงอำนาจในพื้นที่ทางกายภาพ
โต๊ะทำงานของคุณควรเป็นเหมือนวิหารของพระสงฆ์ หากพระสงฆ์นั้นจริงจังกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นควรเก็บไว้ในลิ้นชัก
โน้ตโพสต์-อิทนับล้านแผ่นนั่นน่ะเหรอ? รวบรวมมันไว้ในรายการงานดิจิทัล(มุมมองงานของ ClickUp เหมาะมากสำหรับเรื่องนี้) แก้วกาแฟที่ว่างครึ่งใบทั้งสี่ใบ? มันไม่ใช่ผลงานศิลปะจัดวางหรอกนะ ล้างให้เรียบร้อยเถอะ โทรศัพท์ของคุณ? ดูแลเหมือนมันมีสารกัมมันตรังสี วางไว้ห่างๆ ตัว
เป้าหมายคือการทำให้พื้นที่ทำงานของคุณน่าเบื่อจนสมองของคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจดจ่อกับงานจริง ๆ
ความก้าวหน้าขั้นต่ำที่จำเป็น
ก่อนเริ่มแต่ละรอบ Pomodoro ให้กำหนดสิ่งที่น้อยที่สุดที่คุณต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้ถือว่ารอบนั้นประสบความสำเร็จ
กำลังทำงานกับฟีเจอร์ใหม่ใช่ไหม? บางทีอาจแค่เขียนโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จก็ได้ กำลังเขียนบล็อกโพสต์อยู่หรือเปล่า? แค่ร่างโครงเรื่องให้เสร็จก็อาจจะเพียงพอแล้ว
ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ซึ่งมันมักจะเกิดขึ้น) คุณก็ยังมีความก้าวหน้าอยู่
วิธีการโมเมนตัม
บางครั้งคุณก็ทำมันได้ดีมากจนการหยุดพักรู้สึกเหมือนการเทน้ำใส่กองไฟที่สมบูรณ์แบบ
นี่คือเคล็ดลับ: จดบันทึก "โมเมนตัม" ระหว่างการทำ Pomodoro ของคุณ
เมื่อคุณเข้าสู่สภาวะไหลลื่นที่สมบูรณ์แบบและเสียงเตือนเวลาพักดังขึ้น ให้จดบันทึกไว้ทันทีว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และกำลังจะทำอะไรต่อไป
เมื่อคุณกลับมาจากการพัก แทนที่จะใช้เวลา 10 นาทีในการระลึกว่าคุณอยู่ที่ไหน คุณจะมีจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกลับมาทำงาน
โปรโตคอลลดเกียร์
นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึง—ไม่ใช่ทุกครั้งที่ใช้เทคนิค Pomodoro จะต้องเป็นการโฟกัสอย่างเข้มข้นตลอดเวลา
สร้างระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันสำหรับ Pomodoros ของคุณ เหมือนเกียร์ในรถยนต์
- เกียร์สูง: ใช้สำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรืองานสร้างสรรค์
- เกียร์ปานกลาง: เหมาะสำหรับงานทบทวนหรือการตอบอีเมล
- เกียร์ต่ำ: เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากแต่จำเป็น เช่น การจัดระเบียบไฟล์หรืออัปเดตสเปรดชีต
ติดป้ายกำกับแต่ละงานด้วยระดับความเข้มข้น และจัดตารางวันของคุณเพื่อไม่ให้ต้องทำงานที่ต้องใช้พลังงานสูงติดต่อกันห้าครั้งจนหมดแรง
ที่นี่ การสร้างเมทริกซ์การจัดการเวลาสามารถช่วยได้เพื่อทำให้กระบวนการนี้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเล็กน้อย
การวิจารณ์เทคนิคโพเมโดโร
ดูสิ ถึงแม้ว่าทุกคนจะชื่นชอบเทคนิคจับเวลาด้วยมะเขือเทศนี้มากแค่ไหน แต่มันก็อาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับคุณเสมอไป
สำหรับบางคน การยึดมั่นกับการทำงานแบบเร่งด่วนตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดอาจเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าที่จะได้ผลดี สำหรับคนอื่นๆ 25 นาทีอาจสั้นเกินไปสำหรับการทำงานให้เสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดบ่อยครั้ง
อย่าลืม: ผลลัพธ์อาจมีความหลากหลาย
เหมือนเพื่อนคนนั้นที่สาบานกับกิจวัตรตอนเช้าของพวกเขาที่อาบน้ำเย็นและดื่มสมูทตี้ตั๊กแตน เทคนิค Pomodoro ก็อาจจะ...ยืดหยุ่นไม่ได้สักหน่อย
❗️โครงสร้างที่แข็งแรงอาจไม่เหมาะกับทุกคน
บางคนทำงานได้ดีกว่าเมื่อทำงานเป็นเวลานานโดยไม่มีการขัดจังหวะ การบังคับให้พวกเขาหยุดพักทุก 25 นาทีนั้นไม่ได้ผล
🧠 วิธีทำให้ได้ผล: เริ่มสร้าง "Flex-modoros" ของคุณเอง บางทีคุณอาจทำงานได้ดีกว่าเมื่อแบ่งเป็น 45/15 หรืออาจเป็นรูปแบบ 50/10 ก็ได้ แนวคิดหลักไม่ใช่การยึดติดกับเวลา 25 นาทีอย่างเคร่งครัด แต่เป็นการจัดการพลังงานและความสนใจของคุณในแบบที่ยั่งยืน
คุณอาจจะไม่ได้รับพรจาก Francesco Cirillo สำหรับเรื่องนี้ แต่คุณก็ทำในสิ่งที่คุณอยากทำ!
❗️เทคนิคโพโมโดโรสามารถทำลายสมาธิของคุณได้
บางครั้งคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างเป็นใจ แล้วจู่ ๆ เสียงเตือนก็ดังขึ้น ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าจะหยุดชะงักหรือจะกลายเป็นนักปฏิวัติ Pomodoro
🧠 วิธีทำให้ได้ผล: เมื่อคุณเข้าสู่สภาวะโฟกัสเต็มที่ ให้ใช้เทคนิค "Pomodoro แบบต่อเนื่อง" แทนที่จะหยุดทันทีเมื่อครบ 25 นาที ให้คุณทำงานต่อไปจนจบความคิดหรือส่วนที่กำลังทำอยู่ เพียงแต่อย่าใช้ "แต่ฉันกำลังอยู่ในช่วงพีค!" เป็นข้ออ้างในการทำงานติดต่อกัน 6 ชั่วโมง กระเพาะปัสสาวะของคุณจะไม่ขอบคุณคุณแน่นอน
❗️ไม่ใช่ทุกงานที่จะสามารถจัดให้อยู่ในกรอบเวลา 25 นาทีได้อย่างลงตัว
ลองอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าคุณต้องหยุดการประชุมชั่วคราวเพราะตัวจับเวลาแบบมะเขือเทศบอกให้หยุด งานบางอย่างก็ไม่ค่อยเข้ากันกับตารางเวลาที่เคร่งครัด
🧠 วิธีทำให้ได้ผล: ลองใช้วิธี "Pomodoro แบบกำหนดเอง" งานที่ใช้เวลานานอาจต้องใช้ Pomodoro 45 นาที ในขณะที่งานที่ต้องใช้ความคิดมากอาจเหมาะกับ Pomodoro 20 นาที ตำรวจมะเขือเทศจะไม่ตามคุณมาแน่นอน สัญญา แค่ยึดหลักการพื้นฐาน: ทำงานอย่างมีสมาธิตามด้วยการพัก
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งลองปรับเทคนิคนี้ดู !
ฉันใช้เวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับที่ทำงานของฉัน โดยจะทำงานเป็นเวลา 45-50 นาที (ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นสมองปลอดโปร่งแค่ไหน) แล้วพัก 10-15 นาที (ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านั้นทำงานมานานแค่ไหน เพื่อให้ครบหนึ่งรอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง) จนถึงตอนนี้ วิธีนี้ได้ผลดีสำหรับฉันมาก!
ฉันใช้เวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับที่ทำงานของฉัน โดยจะทำงาน 45-50 นาที (ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นสมองปลอดโปร่งแค่ไหน) แล้วพัก 10-15 นาที (ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านั้นทำงานมานานแค่ไหน เพื่อให้ครบหนึ่งรอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง) จนถึงตอนนี้ วิธีนี้ได้ผลดีสำหรับฉันมาก!
❗️ภาษีการเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องจริง
สำหรับบางคน ใช้เวลาถึง 15 นาทีเพียงเพื่อเข้าสู่โหมดการทำงาน หากนั่นคือคุณ การใช้เวลา 1/3 ของแต่ละ Pomodoro ไปกับการอุ่นเครื่องก็เหมือนกับการใช้รถ Ferrari ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
🧠 วิธีทำให้ได้ผล: ใช้ "พิธีกรรมก่อนเริ่ม Pomodoro" เช่น สร้างช่วงเวลาอุ่นเครื่อง 5 นาทีเพื่อทบทวนงานของคุณ เตรียมอุปกรณ์ และอาจยืดเส้นยืดสายที่โต๊ะทำงานเล็กน้อย นอกจากนี้ ลองจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกันเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโหมดความคิดบ่อยๆ
❗️มันอาจกลายเป็นแหล่งความกดดันอีกแหล่งหนึ่ง
"โอ้ ไม่ ฉันทำเสร็จแค่ครึ่งเดียวของงานในหนึ่ง Pomodoro!" ยินดีด้วย คุณเพิ่งคิดค้นรูปแบบความวิตกกังวลแบบใหม่ขึ้นมา นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลย
🧠 วิธีทำให้ได้ผล: หยุดนับจำนวนงานต่อหนึ่ง Pomodoro และเริ่มนับจำนวน Pomodoro ต่อหนึ่งงานแทน พลิกวิธีคิดใหม่ จาก "ฉันต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จในหนึ่ง Pomodoro" เป็น "งานนี้อาจใช้เวลา 2-3 Pomodoro ซึ่งก็ไม่เป็นไรเลย" มะเขือเทศคือเพื่อนของคุณ ไม่ใช่ครูฝึกที่โหดร้าย
สรุปคืออะไร? เทคนิคโพโมโดโรเป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่ศาสนา ใช้เมื่อมันเหมาะสม และละเว้นเมื่อมันไม่เหมาะสม และที่สำคัญ อย่ารู้สึกผิดหากคุณปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
บางครั้งเทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการทำในสิ่งที่ได้ผลจริงสำหรับคุณ
ทางเลือกอื่นสำหรับเทคนิคโพโมโดโร
นี่คือประเด็น: ไม่ใช่ทุกคนที่อยากทานอาหารอิตาเลียน 🤌
หากเทคนิคโพเมโดโรสร้างความหงุดหงิดมากกว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณอาจต้องการพิจารณาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยอดนิยมเหล่านี้
วิธีการบล็อกเวลา 90 นาที
บล็อกโฟกัส 90 นาที คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเทคนิคโพโมโดโรไปเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
แทนที่จะเป็นการวิ่งเร็ว 25 นาทีแบบรวดเร็ว คุณกำลังดำดิ่งลึกเป็นเวลา 90 นาทีเต็ม ช่วงโฟกัสเหล่านี้ประกอบกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจังหวะอัลตราเดียน
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานกับรายงานประจำไตรมาสขนาดใหญ่ที่คอยหลอกหลอนคุณในความฝัน ด้วยช่วงเวลาทำงาน 90 นาที คุณจะมีเวลาเพียงพอที่จะเปิดข้อมูลวิเคราะห์ ทำความเข้าใจกับข้อมูล และเขียนเนื้อหาที่สอดคล้องกัน—ทั้งหมดนี้ในครั้งเดียว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหนักที่ต้องการความใส่ใจอย่างเต็มที่ เช่น การเขียนโค้ดฟีเจอร์ใหม่หรือการเขียนข้อเสนอให้กับลูกค้าที่ฟังดูไม่เหมือนถูกสร้างขึ้นโดยหุ่นยนต์ที่เพ้อฝัน
วิธี 52/17
อันนี้ฟังดูเหมือนถูกคิดค้นโดยคนที่รักตัวเลขเฉพาะจริงๆ แต่จริงๆ แล้วมันใช้ได้ผล
ต่างจากช่วงเวลาพักที่ค่อนข้างสั้นของ Pomodoro วิธีนี้ให้คุณมีเวลา 17 นาทีที่หรูหราในการชาร์จพลัง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทานอาหารกลางวันได้จริง ๆ หรือพักดื่มกาแฟอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องรู้สึกว่าคุณกำลังโกงตารางการทำงานของคุณ
ช่วงเวลาทำงาน 52 นาทีนั้นยาวพอที่จะทำให้คุณเข้าสู่จังหวะการทำงานได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถจัดการกับอีเมลที่ค้างอยู่ รีวิวโค้ดที่รออยู่ หรือแม้แต่ทำพรีเซนเทชันให้เสร็จได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังมองนาฬิกาตลอดเวลา
เทคนิคโฟลว์ไทม์
เทคนิคโฟลว์ไทม์ถูกออกแบบมาเพื่อให้จังหวะตามธรรมชาติของร่างกายคุณเป็นผู้กำหนด
คิดเสียว่ามันคือ "การกินอย่างมีสติ" ที่เทียบเท่ากับการบริหารเวลา แทนที่จะบังคับตัวเองให้หยุดเมื่อเสียงเตือนดังขึ้น คุณทำงานต่อไปจนกว่าสมองของคุณจะเริ่มหยุดทำงานเองตามธรรมชาติ
บางทีคุณอาจกำลังออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจใหม่และกำลังอยู่ในช่วงที่อินกับงาน—ทำต่อไปเลย! แต่ทันทีที่คุณรู้ตัวว่ากำลังเช็คทวิตเตอร์เป็นครั้งที่สามในรอบห้านาที นั่นแหละคือสัญญาณให้คุณพักบ้าง
มันยอดเยี่ยมเป็นพิเศษสำหรับงานสร้างสรรค์ที่การแบ่งเวลาแบบกำหนดอาจสร้างความรบกวนมากกว่าเป็นประโยชน์
วิธีการจัดกลุ่มงาน
นี่คือคำตอบของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการเตรียมอาหารล่วงหน้า
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างงานประเภทต่างๆ ทุก 25 นาทีการจัดกลุ่มงาน ช่วยให้ คุณสามารถจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันและทำเสร็จในครั้งเดียว
ใช้เวลาช่วงเช้าของคุณใน "โหมดอีเมล" จัดการกล่องจดหมายและข้อความใน Slack ทั้งหมดในคราวเดียว หลังอาหารกลางวัน เปลี่ยนเป็น "โหมดสร้างสรรค์" สำหรับงานออกแบบหรือการเขียนทั้งหมดของคุณ
สมองของคุณไม่จำเป็นต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรักษาสมาธิได้นานพอที่จะทำงานให้สำเร็จ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้รายการใน ClickUpเพื่อจัดทำรายการงานของคุณ จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มและงานย่อย และกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานและกลุ่มงาน
ประสิทธิภาพการทำงาน, พร้อมเก็บเกี่ยว
เทคนิคโพโมโดโรไม่ใช่เรื่องซับซ้อน มันง่ายกว่าและอาจจะได้ผลดีกว่าด้วยซ้ำ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนนวนิยายเหมือนทอม แฮงค์ส หรือกำลังตรวจสอบสเปรดชีต ช่วงเวลานาทีละ 25 นาทีเหล่านี้สามารถเป็นอาวุธลับของคุณได้
ความงดงามของ Pomodoro อยู่ที่ความกระชับ แทนที่จะพูดว่า "ฉันจะไม่ดื่มหรือกินอะไรจนกว่าจะเขียนร่างนี้เสร็จ!" คุณจะได้พูดว่า "ฉันทำส่วนที่ 3 เสร็จแล้ว ได้เวลาพักดื่มกาแฟแล้ว"
ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน สามารถช่วยได้อย่างมากในที่นี้
กลไกการติดตามเวลาในตัวและความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม (ขับเคลื่อนด้วย AI) ทำให้การทำงานรู้สึกเหมือนเป็นเกมมากกว่าภาระหน้าที่ที่คุณสามารถชนะได้จริง
หยุดผัดวันประกันพรุ่งแล้วเริ่มใช้เทคนิคโพโมโดโรกันเถอะลองใช้ ClickUp ดูสิ— ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณตัวเองแน่นอน