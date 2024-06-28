วิธีใช้เทคนิคไพรม์ไทม์ในการบริหารเวลา

คุณเคยรู้สึกเหมือนสมองของคุณชนกำแพงในช่วงเวลาหนึ่งของวันหรือไม่? คุณจ้องมองรายการสิ่งที่ต้องทำ พยายามบังคับตัวเองให้ทำงาน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย บางทีคุณอาจเป็นคนตื่นเช้าที่ถูกทำลายโดยประชุมในช่วงบ่าย หรือเป็นคนกลางคืนที่พยายามมีสมาธิก่อนเที่ยง
จะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกคุณว่ามีวิธีที่จะทำงานร่วมกับระดับพลังงานตามธรรมชาติของคุณ ไม่ใช่ต่อต้านมัน? วิธีนี้เรียกว่า "ไพรม์ไทม์เมธอด" ซึ่งสามารถทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น
อย่างไร? ด้วยการช่วยให้คุณเลิกคำแนะนำด้านประสิทธิภาพการทำงานจากเทคนิคการจัดการเวลาแบบเหมารวม และหันมาโอบรับจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร่างกายคุณ
พร้อมที่จะพิชิตวันของคุณหรือยัง? มาดูวิธีใช้เทคนิคช่วงเวลาทองกันเถอะ
วิธีการไพรม์ไทม์ทางชีวภาพคืออะไร?
วิธีการช่วงเวลารุ่งเรืองซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยนักเขียนแซม คาร์เพนเตอร์ มีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจังหวะชีวภาพ และหมุนรอบการระบุช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิและมีพลังงานมากที่สุดในแต่ละวัน
ลองนึกถึงสวิตช์ในจิตใจที่เปิดขึ้น ทำให้คุณเข้าสู่สภาวะที่เต็มไปด้วยสมาธิและประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดทางชีวภาพของคุณ—ช่วงเวลาที่งานซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายและไอเดียไหลลื่นอย่างอิสระ
โดยการปรับตารางการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าวอย่างมีกลยุทธ์ คุณสามารถบรรลุผลสำเร็จได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง พร้อมกับความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและประสบความสำเร็จที่กลับมาอีกครั้ง
ประวัติของวิธีการไพรม์ไทม์
แนวคิดของ BPT หรือวิธีการช่วงเวลาไพรม์ไทม์ทางชีวภาพ (หรือโมเดลไพรม์ไทม์) มีรากฐานมาจากการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวะชีวภาพ ซึ่งเป็นนาฬิกาภายในร่างกายที่ควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ รวมถึงวงจรการนอนหลับ-ตื่น การหลั่งฮอร์โมน และการทำงานของสมอง
การศึกษาบุกเบิกในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ได้เปิดเผยการมีอยู่ของรูปแบบจังหวะเหล่านี้และผลกระทบที่สำคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไป งานวิจัยได้เจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของ BPT ทำให้ความสำคัญของการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละวันมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
วิธีการไทม์ไทม์ทางชีวภาพที่เราทราบในปัจจุบันนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานของผู้เขียนแซม คาร์เพนเตอร์ ซึ่งได้ทำให้แนวคิดนี้เป็นที่นิยมในหนังสือของเขา Work the System.
วิธีนี้ให้กรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำพลังของ BPT มาใช้ ช่วยให้บุคคลสามารถจัดโครงสร้างวันทำงานของตนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
คริส เบลีย์ นักเขียนชาวแคนาดาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้พูดถึงความสำเร็จของเขาด้วยวิธีการช่วงเวลาที่ดีที่สุดทางชีวภาพ เขาได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือของเขา The Productivity Project.
เขาติดตามระดับพลังงานของตัวเองเป็นรายชั่วโมงเป็นเวลาสามสัปดาห์ และค้นพบว่าช่วงเวลาที่ร่างกายมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือพลังงานสูงสุดของเขาคือตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน และ 5 โมงเย็นถึง 8 โมงเย็น ในช่วงเวลานี้ เขาจะมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการพลังงานสูง ในขณะที่เก็บเวลาที่มีพลังงานน้อยไว้สำหรับกิจกรรมที่ต้องการพลังงานน้อยกว่า
ตอนนี้ มาดูกันว่าคุณจะค้นหาและปรับแต่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณได้อย่างไร
วิธีค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของคุณ
ความงดงามของวิธีการไทม์ไลน์ชีวภาพหรือโมเดลไทม์ไลน์ชีวภาพอยู่ที่ความเป็นส่วนตัวของมัน ไม่มีสูตรสำเร็จที่เหมาะกับทุกคน แต่มีสูตรหนึ่งที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อปลดล็อก BPT ของคุณและทำภารกิจให้สำเร็จ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
ติดตามระดับพลังงานของคุณ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับระดับพลังงานของคุณตลอดทั้งวันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์
จดบันทึกเวลาที่คุณรู้สึกตื่นตัว มีสมาธิ และมีแรงจูงใจมากที่สุด และในทางกลับกัน เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือมีอาการตกต่ำ และพบว่ามีความยากลำบากในการมีสมาธิ รูปแบบต่างๆ จะเริ่มปรากฏขึ้น ซึ่งจะเผยให้เห็นช่วงเวลา BPT ของคุณ
พิจารณาประเภทนาฬิกาชีวิตของคุณ
คุณเป็นคนที่ตื่นเช้าหรือชอบนอนดึก? การเข้าใจ แนวโน้มตามธรรมชาติของคุณต่อวงจรการนอนหลับ-ตื่น สามารถให้เบาะแสที่มีค่าเกี่ยวกับ BPT ของคุณและช่วยให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณดีขึ้น
วิเคราะห์รูปแบบการนอนหลับ
คุณภาพการนอนของคุณมีผลกระทบอย่างมากต่อ BPT ของคุณ ติดตามระยะเวลาและคุณภาพการนอนของคุณ โดยใช้เครื่องติดตามการนอนหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทบทวนวันทำงานของคุณ
คุณพบว่าตัวเองกำลังจัดการงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เมื่อใด? เมื่อใดที่ความคิดไหลลื่นและปัญหาที่ซับซ้อนดูเหมือนจะจัดการได้? ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของ BPT ของคุณ
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำเช่นนี้คือClickUp Time Analysis Template. โดยการใช้เทมเพลตเพื่อวิเคราะห์วิธีการจัดการเวลาและระดับพลังงานของคุณคุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างตารางเวลาของคุณ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการต่างๆ
- ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมด้วยการแสดงผลที่เข้าใจง่าย
- ปรับกระบวนการให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นี่คือคำแนะนำไม่กี่ข้อสำหรับการใช้เทมเพลตในขั้นตอนนี้:
1. เริ่มต้นด้วยการบันทึกกิจกรรมทั้งหมดของคุณตลอดทั้งวัน ซึ่งรวมถึงงานที่ต้องทำ การพักเบรก กิจกรรมส่วนตัว และแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีแรงจูงใจ
2. ควบคู่ไปกับแต่ละกิจกรรม จดบันทึกระดับพลังงานที่คุณรู้สึกไว้ด้วย ใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นระดับ 1–10 หรือคำอธิบายเช่น 'พลังงานสูง' 'พลังงานปานกลาง' หรือ 'พลังงานต่ำ'
3. หลังจากติดตามข้อมูลเป็นเวลาสองสามวัน ให้ทบทวนรายการที่คุณบันทึกไว้ สังเกตหาความสม่ำเสมอหรือรูปแบบในระดับพลังงานและความสามารถในการทำงานของคุณ ตรวจสอบว่ามีช่วงเวลาใดของวันที่คุณรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นและมีสมาธิอย่างต่อเนื่อง หรือมีกิจกรรมใดที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่ากิจกรรมอื่นๆ
4. จากที่คุณสังเกตได้ ให้ระบุช่วงเวลาที่ดีที่สุดทางชีวภาพของคุณ นี่คือเวลาที่คุณรู้สึกตื่นตัว มีสมาธิ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่คือช่วงเวลาที่คุณควรจัดสรรไว้สำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
การทดลอง
อย่ากลัวที่จะทดลอง! จัดตารางงานที่ต้องการความตั้งใจในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน และสังเกตว่าประสิทธิภาพการทำงานของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ความสนใจกับสัญญาณจากร่างกายของคุณ และปรับตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อเอาชนะสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแบบฟอร์มการวิเคราะห์เวลาของคุณเพื่อทดลองปรับตารางเวลาของคุณ จัดตารางงานที่ต้องการความเข้มข้นสูงในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด และงานที่ต้องการความเข้มข้นน้อยกว่าในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานน้อย
ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างขยันขันแข็ง คุณจะค่อยๆ ประกอบภาพที่น่าสนใจของ BPT ของคุณขึ้นมาได้
หนังสือแนะนำ: Work the System โดย แซม คาร์เพนเตอร์
หนังสือ Work the System ของแซม คาร์เพนเตอร์ เป็นหนังสือที่ทุกคนควรอ่านสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวิธีการช่วงเวลารุ่งเรืองเพื่อการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงแค่ระบุ BPT ของคุณเท่านั้น แต่ยังให้กลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
ช่างไม้สรุปวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงาน ลดสิ่งรบกวน และสร้างระบบที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น
เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจช่วงเวลาที่ดีที่สุดทางชีวภาพ (biological prime time) และการระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง (High-Leverage Activities หรือ HLAs) — งานที่สร้างผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด — และการจัดตารางเวลาให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดทางชีวภาพของคุณ
นี่คือประเด็นสำคัญบางส่วนจากหนังสือ:
- โดยการทำความเข้าใจว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
- จัดทำเอกสารกระบวนการทำงานเพื่อความสม่ำเสมอและขยายขนาดได้ โดยการสร้างขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ละเอียด คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานจะดำเนินการอย่างถูกต้องทุกครั้ง
- มุ่งเน้นเวลาและพลังงานของคุณไปที่แก่นสารของเป้าหมายของคุณ ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
- ปรับใช้แนวคิดเชิงระบบ เพื่อตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวม
- เทคโนโลยีสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง สำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
การใช้ที่นิยมของวิธีไพรม์ไทม์
แม้ว่าทั้งคนที่ชอบอยู่ดึกและคนที่ตื่นเช้าจะมีจังหวะชีวภาพที่กำหนดช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่การใส่ใจปัจจัยอื่นๆ เช่น การนอนหลับ ก็เป็นสิ่งสำคัญ
มีชื่อเสียงในด้านความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง ซีอีโอของ X (เดิมชื่อ Twitter) และ Tesla อีลอน มัสก์ ได้สารภาพในสัมภาษณ์กับ CNBCว่า การทำงานหนักจนดึกดื่นเป็นประจำนั้นกำลังทำลายสุขภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของเขา
ผมลองนอนน้อยลงแล้ว แต่...ถึงแม้จะตื่นนานขึ้น ผมกลับทำอะไรได้น้อยลง" มัสก์กล่าว "และอาการปวดหัวก็แย่มากถ้าได้นอนน้อยกว่าหกชั่วโมงต่อคืน
ผมลองนอนน้อยลงแล้ว แต่...ถึงแม้จะตื่นนานขึ้น ผมกลับทำอะไรได้น้อยลง" มัสก์กล่าว "และอาการปวดหัวก็แย่มากถ้าผมนอนน้อยกว่าหกชั่วโมงต่อคืน
ในทางตรงกันข้าม หนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมของทวิตเตอร์และอดีตผู้บริหารของเขา แจ็ก ดอร์ซีย์ เป็นที่รู้จักจากกิจวัตรเช้าของเขา—ตื่นนอนเวลา 5 โมงเช้าเพื่อทำสมาธิและออกกำลังกาย ก่อนที่จะนั่งลงเพื่อตรวจสอบงานที่ต้องทำในวันนี้
แต่ละบุคคลมีวิธีการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาทำงานที่ต้องการความตั้งใจ ซึ่งสะท้อนถึงหลักการสำคัญของ BPT
คุณเองก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสมาธิได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างกรณีการใช้งานสำคัญ:
- งานส่วนบุคคล: ใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันสามารถได้รับประโยชน์จากการระบุช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่กำลังทำรายงาน นักเขียนที่กำลังทำงานสร้างสรรค์ หรือมืออาชีพที่ต้องการจัดการงานที่ท้าทาย ด้วยการจัดตารางงานที่ซับซ้อนหรือต้องใช้สมาธิในช่วงเวลาที่ดีที่สุด พวกเขาจะสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
- การประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนหรือการแก้ปัญหา: ผู้ทำงานด้านความรู้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากโดยการปรับงานให้สอดคล้องกับจังหวะชีวภาพของตนเอง การจัดตารางเวลาสำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน หรือการเขียนโค้ดในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถนำไปสู่ความแม่นยำที่ดีขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้น และคุณภาพงานที่สูงขึ้น
- โครงการสร้างสรรค์: ศิลปิน นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ สามารถนำวิธีการช่วงไพรม์ไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ให้สูงสุด การจัดตารางเวลาสำหรับการระดมความคิด การพัฒนาแนวคิด หรือการดำเนินงานสร้างสรรค์ต่างๆ ในช่วงที่มีความสามารถในการโฟกัสสูงสุด สามารถนำไปสู่การเพิ่มแรงบันดาลใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
- การทำงานเป็นทีม: แม้ว่าวิธีการช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะทำงานได้ดีในระดับบุคคล แต่มันก็สามารถเป็นประโยชน์สำหรับทีมได้เช่นกัน โดยการเข้าใจช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสมาชิกในทีม ผู้จัดการสามารถจัดตารางการประชุม การระดมสมอง หรือการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและผลลัพธ์
- การทำงานทางไกล: วิธีการทำงานแบบช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ทำงานทางไกลในการจัดโครงสร้างวันทำงานและจัดตารางเวลาการทำงานที่ต้องการความตั้งใจในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวน
วิธีการนำวิธี Prime Time ไปใช้ในวันทำงานของคุณ
การระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ตอนนี้คุณต้องเพิ่มพลังให้กับช่วงเวลาทองเหล่านั้น จำไว้ว่าการทำงานให้เสร็จคือการจัดการพลังงานและตารางเวลาของคุณ
นาฬิกาอาจบอกว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือในการทำโปรเจกต์ให้เสร็จ แต่ถ้าสมองของคุณล้าจนหมดแรง โปรเจกต์นั้นก็คงไม่คืบหน้าไปไหน ดังนั้น กฎทองสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพช่วงเวลาทองของร่างกายคุณคือ: พยายามสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอและปกป้องมันเหมือนแก้วกาแฟโปรดของคุณ!
นี่คือวิธีทำ:
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนการต่อสู้
อย่าเสียเวลาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณไปกับการคิดว่าจะทำอะไร ก่อนที่มันจะมาถึง ใช้ ClickUp Tasks เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน คิดถึงมันเหมือนแผนการรบส่วนตัวของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
จัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp— อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด? ระบุสิ่งเหล่านั้นเป็นลำดับความสำคัญสูงเพื่อให้คุณรู้แน่ชัดว่าควรโฟกัสความคิดที่เฉียบคมของคุณไปที่ใด
ClickUp มีระดับความสำคัญสี่ระดับ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ. สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่ความสำคัญและผลกระทบของงานของคุณ.
นี่คือวิธีการ:
- เมื่อคุณจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ ให้กำหนดความสำคัญเป็น 'สูง' กับงานที่จำเป็นและสนับสนุนเป้าหมายของคุณอย่างมีนัยสำคัญ งานเหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรจัดการในช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อความสนใจของคุณคมชัดที่สุด
- จัดลำดับงานที่เหลือของคุณเป็น 'ปกติ' หรือ 'ต่ำ' ตามความสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดตารางเวลาให้เหมาะสมในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานหลักของคุณ หรือมอบหมายงานให้ผู้อื่นหากเป็นไปได้
- วางรายการที่มีความสำคัญสูงของคุณลงในถาดงาน ClickUpเพื่อให้อยู่ในสายตาเสมอเมื่อคุณต้องการใช้งาน
คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าในระหว่างขั้นตอนการวางแผนได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผล:
- เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณ จัดระเบียบตารางประจำวันของคุณโดยการแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานแต่ละอย่าง วิธีการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดโครงสร้างและมุ่งเน้นไปที่การทำงานในแต่ละวัน
- เทมเพลตนี้ให้รูปแบบที่ชัดเจนและมองเห็นภาพของตารางเวลาประจำวันของคุณ โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลาชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง แต่ละช่วงเวลาสามารถระบุด้วยชื่องานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้สำหรับช่วงเวลานั้น
- บล็อกเวลาสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณปรับระยะเวลาให้ตรงกับความต้องการของงานแต่ละประเภท คุณสามารถจัดสรรบล็อกที่ยาวนานขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิ และบล็อกที่สั้นลงสำหรับงานที่รวดเร็วหรือช่วงพัก
- เทมเพลตนี้อนุญาตให้ใช้การเข้ารหัสสีสำหรับประเภทของงานหรือลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างงานเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นในทันที
ขั้นตอนที่ 2: เสริมความแข็งแกร่งให้กับช่วงเวลาสำคัญของคุณ
คิดถึงเวลาที่ดีที่สุดของคุณเหมือนเป็นป้อมปราการที่ปกป้องคุณจากงานที่ยังไม่เสร็จ กำหนดเวลาส่งที่พลาด และความรู้สึกผิดที่เกิดจากการไม่มีประสิทธิภาพ ใช้ ClickUpในการจัดการเวลาเพื่อบล็อกเวลาดังกล่าวในปฏิทินของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ป้อมปราการของคุณปลอดภัยจากการประชุมที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งรบกวน
เคล็ดลับ: การบล็อก BPT ของคุณในปฏิทินจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณจริงจังในช่วงเวลาสำคัญนี้
คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดตารางเวลาช่วงสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดายในปฏิทิน คุณสามารถกำหนดโซนเวลาที่ป้องกันเหล่านี้ได้โดยการลากและวางงานภายในมุมมองปฏิทิน
เมื่อคุณบล็อกเวลาสำคัญของคุณไว้ มันจะปรากฏเป็นงานในปฏิทินของคุณ ซึ่งทำให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าคุณไม่ว่างและกำลังจริงจังกับการมุ่งเน้นในช่วงเวลานั้น
ใช้คุณสมบัติ การติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUpเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่งานที่ต้องใช้ความสนใจของคุณใช้ไป
การรายงานของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์เวลาที่คุณติดตามได้อีกด้วย ดูว่างานใดใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ และปรับการประมาณเวลาหรือการจัดตารางเวลาของคุณสำหรับเซสชั่น BPT ในอนาคตได้
เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณเพื่อบันทึกความรู้สึกของคุณระหว่างการทำงาน. สิ่งนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงการระบุ BPT ของคุณในระยะยาว.
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพึ่งพาฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้ได้:
- การประมาณเวลา: กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณวางแผนตาราง BPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เริ่ม/หยุดจับเวลา: ตัวจับเวลาของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ภายในหน้าต่าง BPT ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: จัดระเบียบงานของคุณในClickUp ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบเช่น มุมมองรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทิน ซึ่งช่วยให้มองเห็นตาราง BPT ของคุณได้อย่างชัดเจนและระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
- แอปพลิเคชันมือถือ: ติดตามเวลาของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp. ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ได้แม้กระทั่งนอกเหนือจากพื้นที่ทำงาน BPT ที่กำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3: ปิดเสียงสิ่งรบกวน
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาเกิน 23 นาทีในการกลับมาโฟกัสได้หลังจากถูกรบกวน! สิ่งนี้สามารถทำให้เวลาที่ดีที่สุดของคุณหมดไปอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะพิชิตเวลาที่ดีที่สุดของคุณอย่างแท้จริง ให้ปิดเสียงสัญญาณดิจิทัล ออกจากโซเชียลมีเดีย เปิดโหมดห้ามรบกวน และปิดแท็บที่ไม่จำเป็น
สิ่งใดก็ตามที่อาจขโมยความสนใจของคุณไป ควรถูกกำจัดออกไป คุณอาจพยายามสร้างสมองที่สองเพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณเก็บรวบรวมความคิดและไอเดียต่าง ๆ ไว้ใช้ในภายหลัง แทนที่จะขัดจังหวะการทำงานของคุณ
โอเค คุณได้เพิ่มเวลาโฟกัสของคุณให้เต็มที่แล้ว แต่แล้วเวลาที่เหลือของวันล่ะ? คุณควรยอมแพ้และคิดว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่? ไม่เลย! มันเกี่ยวกับการมอบหมายงานอย่างมีกลยุทธ์และสร้างแรงจูงใจให้คุณมีทัศนคติที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพอย่างสมเหตุสมผล
หากช่วงเวลาสำคัญของคุณถูกจัดไว้สำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งและงานที่มีความสำคัญสูงซึ่งต้องใช้พลังสมอง ให้ใช้เวลาช่วงอื่น ๆ—เมื่อพลังงานของคุณลดลง—สำหรับงานที่ไม่กดดัน เช่น การตอบอีเมล การจัดการกล่องจดหมาย หรือการจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
แนวคิดคือการผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่ตกต่ำนี้ โดยไม่ทำให้ตัวเองถึงขีดจำกัด
เทมเพลตการศึกษาเวลาของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในหลายขั้นตอนของการนำวิธีการเวลาที่ดีที่สุดมาใช้ ตั้งแต่การค้นหาเวลาที่ดีที่สุดของคุณไปจนถึงการวางแผนและติดตามงานของคุณตามนั้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานของคุณอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นจนจบ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและงานเพื่อปรับปรุงผลผลิต
- เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างงานเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- เข้าใจวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
เคล็ดลับด่วน
- ก่อนนำวิธีการช่วงเวลาที่ดีที่สุดมาใช้ ให้ใช้แม่แบบการศึกษาเวลาใน ClickUp เพื่อติดตามเวลาของคุณในแต่ละวันหรือสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุรูปแบบในประสิทธิภาพการทำงานของคุณและกำหนดช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ
- เมื่อคุณได้ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของคุณแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตการศึกษาเวลาของ ClickUp เพื่อวางแผนงานของคุณให้สอดคล้องกัน คุณสามารถจัดสรรงานที่สำคัญที่สุดและท้าทายที่สุดของคุณไปยังช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของคุณ
- ขณะที่คุณนำวิธีการช่วงเวลาสำคัญมาใช้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการศึกษาเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและดูว่าคุณใช้เวลาในช่วงเวลาสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนตารางเวลาได้ตามความจำเป็น
การยอมรับกระบวนการทำงานที่ยั่งยืน
วิธีการในช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับการบีบคั้นประสิทธิภาพการทำงานให้ออกมาทุกหยดจากวันเดียว แต่มันเกี่ยวกับการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก โดยการจัดสรรความพยายามของคุณให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของร่างกายและช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด
ด้วยการยอมรับแนวทางนี้ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยความเครียดน้อยลง มีเวลาและพลังงานมากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นอกเหนือจากการทำงาน
ด้วยการนำวิธีการไทม์ไทม์ตามชีวภาพมาใช้ ฉันไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมายนั้นเท่านั้น แต่ยังค้นพบความรู้สึกสงบและการควบคุมที่ดีขึ้นต่อวันทำงานของฉันอีกด้วย ผลที่ตามมาคือ ฉันเห็นการพัฒนาในด้านสุขภาพจิตของฉันเช่นกัน ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่ามันสามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่คล้ายกันได้
ลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อเริ่มต้นใช้งานวันนี้!