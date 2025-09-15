บล็อก ClickUp

10 แผ่นงานวางแผนสปรินต์อาสนะสำหรับทีม Agile

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
15 กันยายน 2568

ในโครงการแบบ Agile งานที่ยังไม่เสร็จเล็กน้อยอาจดูเหมือนไม่เป็นอันตรายจนกว่าจะกลายเป็นนิสัย หลายทีมต้องเผชิญกับงานที่ล้นจากสปรินต์และยอมแพ้ต่อความสามารถในการคาดการณ์ที่ลดลงและแรงกดดันในการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น

ตัวการ? บ่อยครั้งที่ไม่ชัดเจนเรื่องลำดับความสำคัญ การรับภาระงานมากเกินไป หรือการขาดโครงสร้างในการวางแผนสปรินต์

นั่นคือเหตุผลที่การใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสามารถเปลี่ยนเกมได้ เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana ช่วยให้คุณประเมินปริมาณงานได้อย่างสมจริง รักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจน และมั่นใจได้ว่างานค้างจะถูกจัดการในลักษณะที่ลดการสะสมให้น้อยที่สุด เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มต้น (และจบ) ทุกสปรินต์ได้อย่างแข็งแกร่ง

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Asana ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยน "เราจะทำในสปรินต์หน้า" เป็น "เสร็จและส่งมอบแล้ว"

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ที่ดีที่สุดใน Asana และ ClickUp

เทมเพลตรายการงานผลิตภัณฑ์ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, ผู้ปฏิบัติงาน Agileจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง, อัปเดตสถานะ, การทำงานอัตโนมัติรายการ/กระดานอาสนะ
เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีม Agile/Scrum, ผู้จัดการโครงการระเบียบวาระการประชุม, การติดตามข้อเสนอแนะ, รายการดำเนินการรายการอาสนะ
เทมเพลตการวางแผนแอสซานา สปรินต์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมพัฒนาแบบ Agile, ผู้จัดการโครงการ, ทีมผลิตภัณฑ์ระยะสปรินต์, มุมมองหลายแบบ, การจัดการงานค้างรายการ/กระดาน/ไทม์ไลน์/ปฏิทินของอาสนะ
แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, ทีมข้ามสายงานการบันทึกงาน, การปรับปรุงกระบวนการ, การผสานระบบรายการ/กระดานอาสนะ
แบบแผนการทดสอบการใช้งานอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักวิจัย UX, ทีมผลิตภัณฑ์, นักการตลาดขั้นตอนการวางแผน, การติดตามข้อมูลเชิงลึก, ความสม่ำเสมอในการประชุมรายการอาสนะ
แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile ของ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมอไจล์, นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, นักการตลาดกระดานคัมบัง, จุดสำคัญ, การจัดการการพึ่งพากระดานอาสนะ
เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์อาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ธุรกิจ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้วางแผนการเติบโตการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน, การวางแผนกำลังการผลิต, การติดตามความก้าวหน้ารายการ/กระดานอาสนะ
แบบฟอร์มการวางแผนความสามารถในการรองรับของอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการทีม/ทรัพยากรการอัปเดตแบบเรียลไทม์ สถานะแสดงด้วยสี ความโปร่งใสรายการ/กระดานอาสนะ
แบบฟอร์มการประชุมเริ่มต้น Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ผู้ริเริ่มโครงการการแบ่งปันวาระการประชุม, การมอบหมายงาน, การอัปเดตรายการอาสนะ
แบบแผนการจัดการขอบเขตโครงการอาสาดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการ, ทีมผลิตภัณฑ์, เอเจนซี่การแยกงาน, การติดตามไทม์ไลน์, เอกสารขอบเขตรายการอาสนะ
เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ทำงานแบบ Agile, ผู้จัดการโครงการ, Scrum Masterเป้าหมายระยะสั้น, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, แดชบอร์ดคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/แดชบอร์ด
เทมเพลตการวางแผนสปรินท์ Scrum ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสครัมมาสเตอร์, โค้ช Agile, ทีมพัฒนาการจัดการตั๋ว, ความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงาน, การติดตามงานค้างClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลต ClickUp Backlogs และ Sprintsรับเทมเพลตฟรีสครัมมาสเตอร์, ทีมอไจล์การจัดการงานค้าง, การติดตามสปรินต์, การรายงานข้อบกพร่องClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลต Sprint ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสครัม, หน่วยพัฒนา, เอเจนซี่เป้าหมายสปรินต์, การปรับสมดุลภาระงาน, การติดตามแบบเรียลไทม์ClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสครัมมาสเตอร์, โค้ช Agile, ทีมโครงการการวางแผนพิธีการ, การติดตามการประชุม, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AIคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
เทมเพลตการทบทวน Sprint ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสครัมมาสเตอร์, โค้ช Agile, ทีมผลิตภัณฑ์การรวบรวมข้อเสนอแนะ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึก การติดตามงานClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลต Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, นักการตลาดการโอนกรรมสิทธิ์, การติดตามความเสี่ยง, การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการแบบ Agile, เจ้าของผลิตภัณฑ์, ผู้นำด้านเทคโนโลยีสถานะที่กำหนดเอง, มุมมองหลายหน้า, ระบบอัตโนมัติClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การดำเนินงาน, ความสำเร็จของลูกค้าแบบฟอร์มการรับเข้า, สปรินต์, การทำงานร่วมกันข้ามแผนกClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตแผนงานทีม Agile ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักวางแผนกลยุทธ์ไทม์ไลน์/เหตุการณ์สำคัญ, การจัดลำดับความสำคัญ, การทำงานร่วมกันคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ไทม์ไลน์

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนสปรินต์อาสนะที่ดี?

แม่แบบการวางแผนสปรินต์ Asana ที่สร้างอย่างดีช่วยให้คุณจัดทีมให้สอดคล้องกัน วางแผนวัตถุประสงค์ของสปรินต์ และมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด มันทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด ติดตามความคืบหน้า และทบทวนสิ่งที่ได้ผลในสปรินต์ก่อนหน้า

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Asana ชั้นนำสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ:

  • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสปรินต์ที่ชัดเจน: แม่แบบการวางแผนสปรินต์ควรช่วยให้คุณระบุและกำหนดสิ่งที่ความสำเร็จจะเป็นในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง
  • เรื่องราวผู้ใช้และรายการแบ็กล็อกที่กำหนดไว้: ควรบันทึกคุณลักษณะหรือการแก้ไขที่มีคุณค่ามากที่สุดโดยแบ่งแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ของคุณออกเป็นเรื่องราวผู้ใช้ที่สามารถดำเนินการได้
  • การจัดสรรงานตามความสามารถ: แม่แบบควรช่วยในการจัดสรรงานตามเวลาว่างของสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อรักษาภาระงานที่สมดุล
  • กำหนดเวลาและลำดับความสำคัญ: ต้องช่วยให้คุณกำหนดเส้นตายและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญเพื่อให้ตารางงานสปรินต์เป็นไปตามกำหนดและลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
  • ส่วนการทบทวนการวิ่ง:แม่แบบการวางแผนการวิ่งควรมีพื้นที่สำหรับติดตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว บันทึกข้อเสนอแนะ และวางแผนรายการดำเนินการสำหรับการประชุมการวิ่งครั้งถัดไป
  • โครงสร้างที่พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: ควรช่วยให้สมาชิกในทีม, Scrum Master และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น, แบ่งปันไอเดีย และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แอสซานาที่ดีที่สุดที่ควรตรวจสอบ

นี่คือเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana ที่ดีที่สุดเพื่อระบุลำดับความสำคัญ สร้างความรับผิดชอบ และส่งมอบความสำเร็จ:

1. แม่แบบรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ Asana

เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ Asana; เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลต Asana Product Backlog เป็นโครงร่างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการสร้าง backlog ผลิตภัณฑ์แบบ Agile โดยมีการแบ่งแยกความสำคัญอย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณรับงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนสปรินต์และการปรับปรุงbacklog ใช้เพื่อรักษา backlog ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันในผลิตภัณฑ์หลายรายการ และให้แน่ใจว่างานแต่ละชิ้นมีบริบทที่จำเป็นทั้งหมดที่นักพัฒนาต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบงานให้เป็นงานค้างที่มีลำดับความสำคัญสำหรับโครงการใหม่
  • ปรับปรุงการอัปเดตสถานะให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างราบรื่น
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และผู้ปฏิบัติงาน Agile ในด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรืออุตสาหกรรมใด ๆ ที่ต้องการการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

2. แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของอาสนะ

เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ Asana; เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์สำหรับอาสนะได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม Agile จัดการวาระการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์และติดตามการดำเนินการตามผลที่ได้จากการทบทวน มันช่วยให้การสนทนาของคุณอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและนำข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรมสำหรับการทำงานแบบสปรินต์ในอนาคต

โดยการให้กรอบที่ชัดเจนสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องทำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบความคิดที่ยอดเยี่ยมของทีมคุณได้ดีขึ้น ในที่สุด มันจะช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการทำให้กระบวนการทบทวนย้อนหลังของคุณเป็นมาตรฐาน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดโครงสร้างวาระการทบทวนเพื่อหารืออย่างชัดเจนและมุ่งเน้นการปฏิบัติ
  • ติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ยังไม่ดี เพื่อนำไปปรับปรุงในสปรินท์ถัดไป
  • สร้างและมอบหมายรายการดำเนินการโดยตรงจากข้อมูลเชิงลึก

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม Agile และ Scrum, ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์, และผู้จัดการโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสปรินต์ของพวกเขา

👀 คุณรู้หรือไม่?24.6% ขององค์กรในปัจจุบันใช้แนวทางAgile เช่น Scrum ในขณะที่ 31.5% ใช้โมเดลแบบผสมผสาน (Agile + การคาดการณ์)

3. แผนการวางแผนแอสซาน่า สปรินต์

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana: เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์สำหรับ Asana ช่วยให้ทีม Agile วางแผน จัดการ และติดตามสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้โครงสร้างที่จำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ประเมินความสามารถของทีม และทำให้มั่นใจว่างานดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นจนถึงการเสร็จสิ้น

เทมเพลตนี้ช่วยให้แผนสปรินต์ของคุณสะท้อนถึงงานจริงของทีมได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการรับภาระงานเกินกำลัง และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกข้อมูลกลางสำหรับงานทั้งหมด กำหนดเวลา และอัปเดตต่างๆ ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซ้อน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามงานผ่านทุกขั้นตอนของสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย
  • มองเห็นการสปรินต์ของคุณในมุมมองที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย เช่น รายการ กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทิน
  • มาตรฐานวิธีการจัดการและติดตามรายการงานค้างเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาแบบ Agile, ผู้จัดการโครงการ, และทีมผลิตภัณฑ์ในซอฟต์แวร์, วิศวกรรม, และทุกสาขาที่ใช้การสปรินต์เพื่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ใน Asana สามารถช่วยให้คุณวางแผนงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และมองเห็นภาพรวมของสปรินต์ได้ชัดเจนขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ คุณยังต้องตีความรายละเอียดของโครงการด้วยตัวเอง แยกออกเป็นเรื่องราว และตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมและทำได้จริงสำหรับสปรินต์ถัดไป

แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์รายละเอียดงาน ให้คัดลอกมันเข้าไปใน AI ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อClickUp Brain แล้วรับแผนงานที่พร้อมสำหรับการดำเนินการในไม่กี่วินาที—พร้อมด้วยเรื่องราวของผู้ใช้ที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ความพยายามที่คาดการณ์ไว้ และการวางแผนการพึ่งพา

สร้างแผนสปรินต์ได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

4. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาสนะ

เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Asana: เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Asana มาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการเปิดตัว ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างโปร่งใส และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยในที่เดียว

แม่แบบช่วยลดความสับสนและข้อผิดพลาดโดยให้ชุดขั้นตอนที่สม่ำเสมอสำหรับทุกคนในการปฏิบัติตาม เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่างานสำคัญเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกงานโครงการทั้งหมด รวมถึงงานที่ต้องประสานงานข้ามฝ่าย เพื่อป้องกันขั้นตอนที่ตกหล่นและการดำเนินงานล่าช้า
  • ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการทำงานซ้ำและลดความพยายามที่สูญเปล่า
  • เชื่อมต่อระบบผสานการทำงานและกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และแผนกข้ามสายงานในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการนำโครงสร้างและความมีประสิทธิภาพมาสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน

5. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งานอาสนะ

แบบแผนการทดสอบการใช้งานอาซาᵉนา; แบบแผนการวางแผนสปรินต์อาซาᵉนา
ผ่านทาง Asana

แบบแผนการทดสอบการใช้งานอาสนะช่วยให้การวิจัยผู้ใช้และการทดสอบการใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น. มันช่วยคุณสร้างและทำซ้ำกระบวนการที่สม่ำเสมอ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าในการตั้งค่าการวิจัยแต่ละครั้ง และทำให้ข้อมูลของคุณน่าเชื่อถือและถูกต้อง.

โดยการใช้เทมเพลตนี้ คุณจะลดความเสี่ยงของการทดลองที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้มากขึ้น มันส่งเสริมการวางแผน การตั้งสมมติฐาน และการเตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความพยายามในการวิจัยผู้ใช้ของคุณมีผลกระทบมากขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงาน รวมถึงสมมติฐานและความต้องการของผู้เข้าร่วม
  • ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นตามเวลา
  • สร้างช่วงเวลาการวิจัยที่สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งใหม่ทุกครั้ง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ทีมผลิตภัณฑ์, และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ทำการทดสอบการใช้งานและการวิจัยผู้ใช้เป็นประจำเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย

6. แผนโครงการแบบอไจล์สำหรับอาสนะ

แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile ของ Asana: แม่แบบการวางแผนสปรินต์ของ Asana
ผ่านทาง Asana

แม่แบบแผนโครงการแบบ Agile ของ Asana ช่วยให้ทีมของคุณจัดระเบียบงานในรูปแบบกระดาน Kanban ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของแต่ละขั้นตอนของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเร่งกระบวนการวางแผนโครงการของคุณด้วยการจัดระเบียบอย่างสม่ำเสมอและมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ โดยการแสดงภาพงานที่กำลังดำเนินการอยู่และรายงานอัตโนมัติ ช่วยขจัดเอกสารโครงการที่ล้าสมัย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ดูงานเคลื่อนผ่านขั้นตอน "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว" ได้อย่างง่ายดาย
  • ระบุจุดตรวจสอบสำคัญของโครงการโดยใช้เหตุการณ์สำคัญ
  • จัดการการพึ่งพาของงาน รู้ว่าอะไรที่ขัดขวางการทำงานของทีมคุณ และดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมการตลาด สำหรับการจัดการโครงการที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

7. แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์อาสนะ

เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ Asana; เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ Asana ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางของคุณ เชื่อมโยงพันธกิจและวิสัยทัศน์โดยรวมของบริษัทเข้ากับงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งจะนำพาให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริง เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลำดับความสำคัญและรับรองว่าทุกความพยายามจะสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุดของคุณ

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข้ามสายงาน และทำให้มั่นใจว่าทุกคนตระหนักถึงลำดับความสำคัญของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดเวลารอคำสั่งงาน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เชื่อมโยงการทำงานในชีวิตประจำวันโดยตรงกับเป้าหมายของบริษัทเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
  • วางแผนกำลังการผลิตและวัดปริมาณงานและทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าใจความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วและจัดการความเชื่อมโยงระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจใหม่ บริษัทที่วางแผนการเติบโตระยะยาว และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบและเป้าหมายของพวกเขา

8. แม่แบบการวางแผนความสามารถในการรองรับของอาสนะ

เทมเพลตการวางแผนความจุของ Asana: เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตการวางแผนความสามารถในการทำงานของ Asana ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีทีมพร้อมใช้งานเพียงพอในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา โดยจะแสดงทรัพยากรหลักของคุณ ช่วยให้คุณคำนวณชั่วโมงที่พร้อมใช้งานและชั่วโมงที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการใช้งานที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปโดยใช้สถานะที่แสดงด้วยสี

มันช่วยไม่เพียงแต่ในการวางแผนเท่านั้น แต่ยังช่วยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้อีกด้วย ทำให้ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นสำหรับแต่ละโครงการใหม่

คุณสามารถติดตามความจุของทีมได้แบบเรียลไทม์ ปรับขอบเขตของโครงการ เพิ่มสมาชิกในทีม หรือขยายระยะเวลาได้ตามต้องการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • อัปเดตความต้องการด้านความจุ ความพร้อมของทีม และกำหนดเวลาให้ตรงกันแบบเรียลไทม์
  • วางแผนความจุของทีมโดยตรงในที่ที่งานเกิดขึ้น
  • แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของทีมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและสมาชิกทีมเพื่อความโปร่งใส

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้จัดการทรัพยากรในเอเจนซีสร้างสรรค์, แผนกไอที, และทีมการตลาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของทีมและป้องกันการเกิดคอขวดในโครงการ

9. แม่แบบการประชุมเริ่มต้นอาสนะ

เทมเพลตการประชุมเริ่มต้น Asana; เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Asana
ผ่านทาง Asana

ต้องการวางแผน ดำเนินการ และติดตามการประชุมเปิดตัวของคุณในที่เดียวหรือไม่?

แม่แบบการประชุมเริ่มต้น Asana ช่วยทำให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ใช้เพื่อแบ่งปันวาระการประชุม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งบันทึกการประชุมอย่างละเอียด สิ่งนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลและเตรียมพร้อมเมื่อเริ่มงานจริง

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุด? คุณสามารถคัดลอกและใช้เป็นแบบแผนสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แชร์บทบาทการประชุมและรายการวาระได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูลหรือเพิ่มงานให้กับตัวเอง
  • มอบหมายเจ้าของหัวข้อการอภิปราย, ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ, และตรวจสอบให้มีความรับผิดชอบ
  • อัปเดตหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดายเมื่อลำดับความสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทุกคนที่เริ่มต้นโครงการใหม่ในทุกอุตสาหกรรม, เพื่อให้การเริ่มต้นมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพทุกครั้ง

10. แผนการจัดการขอบเขตโครงการ Asana

แผนการจัดการขอบเขตโครงการ Asana; แม่แบบการวางแผนสปรินต์ Asana
ผ่านทาง อาซาna

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การขยายขอบเขตงานเกินกำหนดส่งผลกระทบต่อ40% ของโครงการในองค์กรที่ละเลยทักษะด้านอ่อน เมื่อเทียบกับ 28% ในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทักษะเหล่านี้

แบบแผนการจัดการขอบเขตโครงการ Asana Project Scope Management Plan Template ช่วยให้ขอบเขตของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอในระหว่างโครงการ ช่วยป้องกันการขยายขอบเขตโครงการโดยไม่ตั้งใจ และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของโครงการ

ประโยชน์หลักของการใช้เทมเพลตนี้คือการทำให้กระบวนการจัดการขอบเขตเป็นมาตรฐานในทุกโครงการของคุณ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถเข้าใจและบริหารโครงการได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการเทียบกับกำหนดการคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบุและบันทึกสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของโครงการ เพื่อให้แผนของคุณไม่ละเอียดเกินไป

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมผลิตภัณฑ์, และเอเจนซีการตลาดที่ดำเนินโครงการที่มีผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, ช่วยให้พวกเขาจัดการความคาดหวังและป้องกันการขยายขอบเขตโครงการ

ข้อจำกัดของอาสนะที่ควรพิจารณา

Asana เป็นเครื่องมือที่เรียบหรู ใช้งานง่าย และอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน วางแผนสปรินต์ และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับความนิยมจากทีมที่ใช้ Agile เป็นหลักด้วยเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นจุดบกพร่องบางประการในกระบวนการทำงาน

นี่คือข้อจำกัดของอาสนะที่พบบ่อยที่สุดที่คุณควรคำนึงถึง:

  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับเฟรมเวิร์กเฉพาะของ Agile: แม้ว่าคุณสามารถปรับแต่ง Asana ให้รองรับกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้ แต่ไม่มีฟีเจอร์พื้นฐานเช่น การประมาณค่า story point และแผนภูมิความเร็วของ sprint คุณจะต้องใช้วิธีแก้ไขหรือการผสานรวมเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานแบบ Agile อย่างเต็มรูปแบบ
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด: มีแดชบอร์ดพื้นฐานให้ใช้งาน แต่หากคุณต้องการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง แนวโน้มความเร็ว หรือประสิทธิภาพของทีมในหลายสปรินต์ คุณอาจพบว่าเครื่องมือการรายงานของ Asana มีข้อจำกัด
  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์ที่แท้จริงในแผนฟรี: คุณจะไม่ได้รับการเข้าถึงแผนภูมิแกนต์แบบไทม์ไลน์เว้นแต่คุณจะอยู่ในแผนชำระเงิน นั่นเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการมุมมองภาพรวมของการทำงานที่ทับซ้อนกันหรือการพึ่งพาข้ามทีมโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น
  • การทำงานอัตโนมัติเป็นพื้นฐาน: Asana ช่วยให้คุณทำงานบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ แต่ขาดพลังของตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงหรือการทริกเกอร์ที่กำหนดเองซึ่งพบได้ในแพลตฟอร์มที่เน้นการทำงานอัตโนมัติมากกว่า

รูปแบบอาสนะทางเลือกยอดนิยมที่ควรลอง

ข้อจำกัดที่เราเพิ่งพูดถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายทีมจึงสำรวจเทมเพลต Asana ทางเลือก— ไม่ว่าจะเป็นแบบที่สร้างขึ้นเองหรือที่มีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม — ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น และความสามารถในการผสานรวมที่ดีกว่า

นั่นคือจุดที่ClickUp แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน โดดเด่นขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีม Agile, Scrum Masters, ผู้จัดการโครงการ และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการควบคุม, การมองเห็น และการปรับแต่งที่มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการความจุของสปรินท์, มอบหมายคะแนนเรื่องราว หรือติดตามเป้าหมายของสปรินท์ ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณ

ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงสปรินต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว

นี่คือเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ ClickUp ที่จะช่วยให้ทีมของคุณวางแผนได้ดีขึ้นและส่งมอบงานได้เร็วขึ้น:

1. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp; เทมเพลตการวางแผนสปรินท์ของ asana
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนสปรินต์, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบคลิ๊กอัพ อไจล์

ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการ Agile Sprint ที่รวดเร็วโดยไม่พลาดเป้าหมายหรือไม่?แม่แบบการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณทุกคนทำงานสอดคล้องกัน มีสมาธิ และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าโครงการจะซับซ้อนแค่ไหนหรือมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วนเพียงใดก็ตาม

มันรวบรวมทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ใน Asana—การติดตามงาน, การทำงานร่วมกัน, การมองเห็น—และเพิ่มการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, การทำงานอัตโนมัติ, และคุณสมบัติเฉพาะของ Agile ด้วยเทมเพลต ClickUp นี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการสปรินต์ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อความต้องการของโครงการเปลี่ยนแปลง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดเป้าหมายสปรินต์ของคุณให้ชัดเจนด้วยClickUp Goalsเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่วันแรก
  • จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการขอบเขตและหลีกเลี่ยงการให้ภาระงานเกินกำลังแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือคอยติดตามการอัปเดต

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และ Scrum Master ในด้านเทคโนโลยี, SaaS, หรือสตาร์ทอัพที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและวงจรสปรินต์แบบวนซ้ำ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้AI Cardsในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการทันที ระบุอุปสรรค และสร้างแผนสปรินต์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ AI Cards ช่วยให้คุณตรวจสอบกิจกรรมของทีม ไฮไลต์งานที่ล่าช้า และจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญต่อการเปิดตัวโดยใช้สรุปภาษาธรรมชาติ ทำให้โครงการทั้งหมดของคุณเป็นไปตามแผนด้วยข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ชาญฉลาด!

บัตร AI; แม่แบบการวางแผนสปรินต์ท่าอาสนะ
ระบุและสรุปความสำเร็จ ขั้นตอนต่อไป ความเสี่ยง และอุปสรรคสำหรับแต่ละโครงการของคุณด้วย AI Cards

2. แม่แบบการวางแผนสปรินท์ Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์ Scrum ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดการทุกสปรินต์ Scrum อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUp

การดำเนินโครงการแบบ Agile และ Scrum โดยปราศจากโครงสร้างเป็นเส้นทางลัดสู่การพลาดกำหนดเวลาและการหมดไฟของทีม อย่างไรก็ตามแม่แบบการวางแผน Sprint ของ ClickUp Scrumจะนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย โดยมอบพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้คุณวางแผน Sprint ติดตามงาน และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

มันครอบคลุมสิ่งจำเป็นที่คุณคาดหวังจากเทมเพลนวางแผนสปรินต์ของ Asana เช่น การตั้งเป้าหมาย การติดตามงาน และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ แต่ไปไกลกว่านั้น ด้วยฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลเฉพาะของสปรินต์ การจัดการตั๋วที่ดีขึ้น และเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เทมเพลน ClickUp นี้จะช่วยให้ทีม Scrum ของคุณส่งมอบงานคุณภาพสูงเป็นกฎ ไม่ใช่ข้อยกเว้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ส่งและจัดการตั๋วสปรินต์โดยไม่สูญเสียบริบทหรือลำดับความสำคัญ
  • มองเห็นการแบ่งงานอย่างชัดเจนเพื่อปรับปรุงการดำเนินการสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าของทีมอย่างต่อเนื่องผ่านงานค้าง งานที่ต้องทำ และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว

🔑 เหมาะสำหรับ: Scrum Master, Agile Coach และทีมพัฒนาในบริษัทซอฟต์แวร์, ไอที หรือบริษัทที่เน้นผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริหารโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและวงจรการปล่อยเวอร์ชันแบบต่อเนื่อง

3. แม่แบบงานค้างและสปรินต์ของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Backlogs และ Sprints
รับเทมเพลตฟรี
จัดการสปรินต์, งานค้าง, ข้อบกพร่อง และการทำงานร่วมกันของทีมโดยใช้เทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprints

รู้สึกหนักใจกับการจัดการงานค้างในผลิตภัณฑ์ การวางแผนสปรินต์ และการอัปเดตทีมใช่ไหม?เทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprintsคือสิ่งที่คุณต้องการ ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา ลดความสับสน และให้ภาพรวมที่ชัดเจนในกระบวนการวางแผนสปรินต์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามเป้าหมายสปรินต์ ปรับปรุงรายการงานค้าง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ราวกับมีระบบนิเวศของสปรินต์ทั้งหมด (การวางแผน การสื่อสาร การติดตามงาน และการรายงาน) อยู่ในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบและอัปเดตงานค้างของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้พร้อมสำหรับการสปรินท์ในอนาคต
  • วางแผนและติดตามสปรินต์อย่างชัดเจนเพื่อมองเห็นทุกขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
  • ส่งและจัดการรายงานข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วจากภายในเทมเพลตโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: Scrum Master, ทีมผลิตภัณฑ์ Agile และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จัดการการปล่อยซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว หรือแบ็กล็อกระยะยาวในบริษัทเทคโนโลยีและ SaaS

นี่คือสิ่งที่Vani Gupta, วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Hiver, กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp สำหรับการวางแผนสปรินต์:

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนงานทีม การวางแผนสปรินต์ การติดตามงาน และการมอบหมายงานให้กับบุคคล เหมาะมากสำหรับการจัดการงานโดยเฉพาะ มีประโยชน์มากสำหรับการรักษาคิวงานที่ใหญ่และการเพิ่มงานจำนวน N งานลงในรายการใดก็ได้

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนงานทีม การวางแผนสปรินต์ การติดตามงาน และการมอบหมายงานให้กับบุคคล เหมาะมากสำหรับการจัดการงานโดยเฉพาะ มีประโยชน์มากสำหรับการรักษาคิวงานที่ใหญ่และการเพิ่มงานจำนวน N งานลงในรายการใดก็ได้

4. แม่แบบ Sprint ของ ClickUp

เทมเพลต Sprint ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ดำเนินการสปรินต์ที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมาย และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp Sprints

เทมเพลต ClickUp Sprintsคือเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในการจัดการวงจรสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น และขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้ในที่เดียว มอบประโยชน์หลักที่คุณคาดหวังจากเครื่องมืออย่าง Asana แต่เพิ่มความยืดหยุ่น การจัดหมวดหมู่ภารกิจที่ลึกยิ่งขึ้น และฟีเจอร์ในตัวที่ปรับให้เข้ากับสไตล์สปรินต์ของคุณโดยเฉพาะ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบเป้าหมายสปรินต์ให้ชัดเจนเพื่อปรับปรุงการมุ่งเน้นและความรับผิดชอบ
  • มอบหมายความรับผิดชอบของทีมในลักษณะที่สมดุลภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์เพื่อระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum, หน่วยผลิตภัณฑ์ Agile, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการดำเนินวงจรสปรินต์อย่างมีโครงสร้างและรักษาแรงขับเคลื่อนของทีมในโครงการที่รวดเร็วและต้องทำงานร่วมกัน

5. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp

เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, ดำเนินการ, และทบทวนกิจกรรม Agile sprint พร้อมการมองเห็นของทีมอย่างสมบูรณ์โดยใช้แบบฟอร์มกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUp

เทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนและไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมสปรินต์ทั้งหมดของคุณ เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มการมองเห็นและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการทบทวน ใช้เพื่อทำให้วงจรสปรินต์ทั้งหมดของคุณง่ายขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบทบาทต่างๆ

ต่างจากระบบที่แข็งตัว เทมเพลต ClickUp นี้มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นสำหรับการบันทึกการประชุม, มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้า, และตรวจสอบผลลัพธ์ ทั้งหมดในที่เดียว ในขณะที่เทมเพลต Asana มอบการมองเห็นที่คล้ายกัน ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยมุมมองที่ปรับได้ (จากรายการงานและบอร์ดไปจนถึงปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น (ด้วย Prebuilt และ Custom Autopilot Agents), และเอกสารที่รวมศูนย์สำหรับทุกพิธีกรรม Agile

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนพิธีการแบบ Agile ได้อย่างง่ายดายด้วยเวิร์กโฟลว์การติดตามการประชุมที่มีอยู่ในตัว เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน และClickUp AI Notetakerที่ผสานการทำงานเข้าด้วยกัน
  • มอบหมายงานสปรินต์ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasksเพื่อให้ทุกการดำเนินการมีผู้รับผิดชอบ
  • ติดตามผลลัพธ์ของการประชุมอย่างชาญฉลาดเพื่อการติดตามผลและการทบทวน

🔑 เหมาะสำหรับ: Scrum Master, Agile Coach และทีมโครงการข้ามสายงานในสายเทคโนโลยี การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้สำหรับการวางแผน ติดตาม และทบทวนกิจกรรมสปรินต์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างมีประสิทธิภาพ

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ คิดถึงการสร้างความงาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ

💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

6. แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ ClickUp

เทมเพลตการทบทวน Sprint ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากการสปรินต์ให้เป็นการปฏิบัติด้วยเทมเพลตการทบทวนการสปรินต์ของ ClickUp

การทบทวนสปรินต์เป็นช่วงเวลาที่ทีมของคุณได้สะท้อนความคิด เรียนรู้ และเติบโต.เทมเพลตการทบทวนสปรินต์ของ ClickUpช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็น ระบุชัยชนะและช่องว่าง และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการปรับปรุงที่แท้จริงได้ง่ายขึ้น.

ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Asana มีการติดตามข้อเสนอแนะ ClickUp ได้ยกระดับประสบการณ์ด้วยหมวดหมู่ที่เป็นระบบ ขั้นตอนถัดไปที่นำไปปฏิบัติได้จริง และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดรีทรีทแบบรวดเร็วหรือการสนทนาเชิงลึก เทมเพลตนี้ช่วยให้การทบทวนสปรินต์ของคุณมีความหมาย มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นผลลัพธ์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวบรวมความคิดเห็นของทีมได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
  • จัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจจับแนวโน้มข้ามสปรินต์
  • มอบหมายงานติดตามผลอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้พลาดการดำเนินการใด ๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: สครัมมาสเตอร์ โค้ช Agile และทีมผลิตภัณฑ์ในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมผ่านการสะท้อนผลสปรินต์อย่างสม่ำเสมอและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการทำให้การทบทวนงานของคุณมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงอยู่หรือไม่?

อย่าเพียงแค่ระบายความไม่พอใจ; จัดโครงสร้างการสนทนาเพื่อระบุความสำเร็จ จุดที่ต้องพัฒนา และขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรมClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นเป็น "สิ่งที่ทำได้ดี" "สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้" และ "สิ่งที่สามารถดำเนินการได้" การใช้วิธีการเชิงภาพนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิและสร้างการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมจากทุกเซสชั่น! ✅

7. แม่แบบ Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลต Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน จัดลำดับความสำคัญ และเริ่มสปรินต์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต ClickUp Simple Sprints

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่สะอาดและพร้อมใช้งานสำหรับการวางแผนสปรินต์โดยไม่มีสิ่งรบกวนClickUp's Simple Sprints Templateคือสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งาน จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด และทำให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ Asana มีบอร์ดงานและมุมมองต่างๆ ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณกำหนดความเสี่ยง อัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ และติดตามทุกรายละเอียดในมุมมองรายการและบอร์ดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการตั้งค่าและใช้เวลาในการสร้าง ร่วมมือ และส่งมอบผลลัพธ์ที่แท้จริงมากขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มอบสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ทันทีเพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตน
  • ติดตามความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อจัดการกับอุปสรรคก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
  • จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดเรียงและการติดแท็กในตัว

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนาสตาร์ทอัพ, และนักการตลาดแบบอไจล์ที่ต้องการกรอบการทำงานแบบสปรินท์ที่เบาและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้งานส่งมอบไหลลื่นและโครงการสอดคล้องกันโดยมีภาระงานน้อยที่สุด

8. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp: เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ asana
รับเทมเพลตฟรี
จัดการสปรินต์ที่ซับซ้อนด้วยความชัดเจนและความรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

การดำเนินโครงการแบบ Agile ไม่จำเป็นต้องวุ่นวาย ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นกับ Scrum หรือกำลังจัดการวงจรการพัฒนาขนาดใหญ่และซับซ้อนแม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpมอบโครงสร้าง ความโปร่งใส และความยืดหยุ่นให้คุณเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการทำงานที่ตรงไปตรงมาของ Asana แล้ว เทมเพลต ClickUp นี้มอบการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับการติดตามการอัปเดตสถานะที่ซับซ้อน (พร้อมสถานะงานที่กำหนดเองมากกว่า30สถานะ) และการมองเห็นที่ดีขึ้นผ่านมุมมองโครงการหลายแบบ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้เหมาะสำหรับทีม Agile ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและให้ความสำคัญกับความแม่นยำและความชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มอบหมายงานด้วยความมั่นใจ พร้อมความชัดเจนในเรื่องผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งงาน
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มการมองเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้จังหวะของสปรินต์หยุดชะงัก

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการแบบ Agile, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และผู้นำด้านเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์, บริการด้านไอที, หรือเอเจนซี่ดิจิทัลที่ต้องการควบคุมการดำเนินการของสปรินต์และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างครบวงจร

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า"Scrum"ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น จริงๆ แล้วมาจากกีฬารักบี้ มันได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่ทีมในจังหวะสกรัมของรักบี้ทำงานร่วมกันเป็นหน่วยเดียวที่เหนียวแน่นเพื่อเคลื่อนลูกบอลไปข้างหน้า เหมือนกับทีมนักพัฒนาเลยทีเดียว!

9. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp: เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ asana
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

Agile ไม่ได้เป็นเพียงสำหรับนักพัฒนาอีกต่อไป และด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp ทีมการตลาด, ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือทีมธุรกิจของคุณสามารถใช้งานกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน, มองเห็นความคืบหน้า, จัดการปริมาณงาน และยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการรับงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแบบฟอร์ม ClickUpที่ติดตั้งไว้ซึ่งส่งข้อมูลตรงไปยังงานที่จัดลำดับความสำคัญในคิวของคุณ และเริ่มงานผ่านClickUp Sprints โดยนำทีมของคุณไปพร้อมกับการทบทวนและพิธีกรรม Agile อื่นๆ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เปลี่ยนคำขอเป็นงานทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงงานที่พลาดหรือความสับสน
  • จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรวดเร็วในระดับเร่งด่วน สูง ปานกลาง และต่ำ โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนหรือการริเริ่มของทีม
  • ร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายปฏิบัติการ, หรือทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินโครงการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคหรือการตั้งค่าเฉพาะสำหรับนักพัฒนา

เรียนรู้วิธีการนำวิธีการแบบ Agile ไปใช้กับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ในวิดีโอของเรา:

10. แม่แบบแผนงานทีม Agile ของ ClickUp

เทมเพลตแผนงานทีม Agile ของ ClickUp; เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Asana
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนทุกรายละเอียด อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และจัดงานโดยปราศจากความเครียดด้วยเทมเพลตแผนงานทีม Agile ของ ClickUp

ทุกทีมที่มีประสิทธิภาพสูงต่างทราบดีว่า ความชัดเจนคือแรงขับเคลื่อน ด้วย เทมเพลตแผนที่เส้นทางทีม Agile ของ ClickUp คุณสามารถและทีมของคุณสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นปฏิบัติการได้โดยไม่สูญเสียภาพรวมที่ใหญ่หลวง แผนที่เส้นทางแบบภาพนี้ช่วยให้คุณวางแผน ประมาณการ จัดลำดับความสำคัญ และมองเห็นเป้าหมาย Agile ของคุณได้ในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว

วางแผนสปรินต์ด้วยการประมาณความพยายามและความซับซ้อน และปรับแผนตามความเหมาะสมในระหว่างดำเนินการ จัดระเบียบงานตามคุณลักษณะต่างๆ เช่น ผลกระทบ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ระยะเวลา (วัน) ความพยายามที่ประมาณไว้ และอื่นๆ

เทมเพลตนี้มอบภาพรวมในระดับสูง ช่วยให้ทีมทำงานตามกำหนดเวลา ระบุการพึ่งพาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสื่อสารอย่างโปร่งใส

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างภาพเส้นเวลาพร้อมจุดสำคัญเพื่อรักษาความเร็วในการส่งมอบสำหรับแต่ละสปรินต์
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายามหรือความเร่งด่วนเพื่อรักษาความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
  • ร่วมมืออย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการโครงการ, และนักวางแผนกลยุทธ์ในวงการเทคโนโลยี, สตาร์ทอัพ, หรือ PMO ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างโครงสร้างการดำเนินงานแบบ Agile ระยะยาวพร้อมการมองเห็น, การทำงานร่วมกัน, และการปรับตัวที่ผสานไว้ในตัว

วางแผนอย่างชาญฉลาด เร่งความเร็วในการทำงาน ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

Asana เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและติดตามงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อโครงการของคุณซับซ้อนมากขึ้น การติดตามงานแบบพื้นฐานอาจไม่เพียงพอ คุณต้องการการปรับแต่งขั้นสูง ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่สามารถนำไปใช้ได้ และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว นี่คือสัญญาณให้คุณเตรียมตัวที่จะยกระดับการทำงานของคุณ

หากคุณพร้อมที่จะกำจัดความวุ่นวายในการวางแผนสปรินต์ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ! ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ Agile เช่น แดชบอร์ดสปรินต์ การติดตามเป้าหมาย การทำงานอัตโนมัติของงาน การรายงานแบบเรียลไทม์ ไทม์ไลน์ Gantt และมุมมองภาระงาน ClickUp ช่วยให้ทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ, ปรับปรุงการมองเห็นของสปรินต์, และทำให้ทุกภารกิจสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ.

