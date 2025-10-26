วิธีสร้างบรีฟงานครีเอทีฟอัตโนมัติด้วย ChatGPT สำหรับทีมการตลาด

คุณเคยนั่งลงเพื่อเริ่มโปรเจกต์แล้วคิดว่า "เดี๋ยวก่อน... บรีฟอยู่ไหน?" บ้างไหม? หรือแย่กว่านั้น—ต้องค้นหาอีเมล กระทู้แชท และโน้ตที่กระจัดกระจายเพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบกัน?
มันน่าหงุดหงิด ทำให้ทุกคนช้าลง และทำลายแรงจูงใจ และนั่นคือจุดที่ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย!
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างบรีฟงานครีเอทีฟแบบอัตโนมัติด้วย ChatGPT และพิเศษสุด! เราจะพาคุณสำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน 🔁
มาเริ่มกันเลย!
⭐ แม่แบบแนะนำ
กำลังเริ่มแคมเปญใหม่แต่หลงทางระหว่างโน้ตที่กระจัดกระจาย อีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนใช่ไหม?ใช้เทมเพลตเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์ของ ClickUpเพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ด้วยฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายสำคัญ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดแนวความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามข้อเสนอแนะ และเริ่มต้นโครงการได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรก
วิธีใช้ ChatGPT เพื่อสร้างบรีฟงานสร้างสรรค์แบบอัตโนมัติ
บรีฟสร้างสรรค์คือเอกสารสั้น ๆ ที่กำหนดทิศทางสำหรับโครงการการตลาดหรือโครงการสร้างสรรค์
ตามธรรมเนียมแล้ว ทีมขายและทีมการตลาดจะสร้างเอกสารสรุปเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยกรอกแบบฟอร์ม ส่งอีเมลไปมา และจัดรูปแบบทุกอย่างให้เป็นเอกสาร ซึ่งใช้เวลามากและมักเกิดความไม่สอดคล้องกัน
ระบบอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ แทนที่จะต้องเขียนทุกบรีฟจากศูนย์คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับการตลาดเพื่อ:
- รวบรวมรายละเอียดแคมเปญผ่านแบบฟอร์ม
- ส่งข้อมูลนั้นไปยัง ChatGPT โดยอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มอัตโนมัติ (เช่น Make, Zapier หรือ Power Automate)
- ให้ ChatGPT เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นบรีฟสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ
- ส่งมอบบรีฟไปยังพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง—เช่น ClickUp, Google Docs, อีเมล หรือซอฟต์แวร์จัดการโครงการสร้างสรรค์อื่นๆ
เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ทุกคำขอแคมเปญใหม่จะสร้างบรีฟครีเอทีฟที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ตอนนี้ มาดูวิธีการใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติกัน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุเหตุการณ์กระตุ้น
ขั้นแรก ตัดสินใจว่าควรสร้างบรีฟสร้างสรรค์เมื่อใด ปัจจัยที่มักกระตุ้น ได้แก่:
- แบบฟอร์มการรับสมัครแคมเปญใหม่ถูกส่งแล้ว (Google Forms, Typeform, Airtable)
- โครงการใหม่ที่สร้างขึ้นหรืออัปเดตในเครื่องมือการตลาด AIเช่น ClickUp
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าที่ส่งใน CRM ของคุณ
- ตัวกระตุ้นที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า (เช่น สร้างสรุปสำหรับแคมเปญรายเดือนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'robot' มาจากคำในภาษาเช็ก robota ซึ่งหมายถึงแรงงานบังคับหรือการทำงานหนักอย่างน่าเบื่อ คำนี้ถูกนำมาใช้ในละครเวทีปี 1921 เรื่อง R. U. R. (Rossum's Universal Robots) ซึ่งจินตนาการถึงเครื่องจักรที่เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์
ขั้นตอนที่ 2: จัดโครงสร้างการเก็บข้อมูลของคุณ
ก่อนที่ ChatGPT จะสามารถสร้างบทสรุปได้ คุณจำเป็นต้องมีวิธีการที่โครงสร้างชัดเจนในการรวบรวมรายละเอียดของแคมเปญ เริ่มต้นด้วยการแทนที่แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลด้วยมือด้วยClickUp Forms
คุณสามารถใช้AI สำหรับการวิจัยตลาดได้และสร้างแบบฟอร์มเฉพาะสำหรับทุกแคมเปญหรือลูกค้า บันทึกชื่อโครงการ, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, งบประมาณ, ระยะเวลา, และโทนการสื่อสาร
- ไปที่รายการ ClickUp ของคุณ (เช่น 'แคมเปญสร้างสรรค์')
- คลิก + ดู → แบบฟอร์ม
- สร้างฟิลด์สำหรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด: ชื่อโครงการ/แคมเปญ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์หลัก งบประมาณและระยะเวลา แนวทางของแบรนด์หรือโทนเสียง
- ชื่อโครงการ/แคมเปญ
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- กลุ่มเป้าหมาย
- ผลลัพธ์หลัก
- งบประมาณและระยะเวลา
- แนวทางการสร้างแบรนด์หรือโทนเสียง
- เผยแพร่แบบฟอร์มและคัดลอกลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกการส่งข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ ChatGPT ได้รับข้อมูลที่สม่ำเสมอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในเอเจนซี่ขนาดใหญ่ บรีฟไม่ได้ถูกเขียนโดยทีมครีเอทีฟเสมอไป บ่อยครั้งมาจากนักวางแผนบัญชี ซึ่งมีหน้าที่เข้าใจทั้งแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งก่อนที่ทีมจะเริ่มคิดไอเดีย
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติ
ต่อไป เลือกเครื่องมืออัตโนมัติการทำงานเช่นMake(Integromat),Zapier หรือMicrosoft Power Automate เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อคำตอบจากแบบฟอร์มของคุณกับ ChatGPT
ตัวอย่าง:
- ทริกเกอร์: 'งานใหม่ในโฟลเดอร์ xyz ของ ClickUp' (การส่งแบบฟอร์ม)
- การดำเนินการ: 'ส่งข้อมูลนี้ไปยัง ChatGPT ผ่าน API'
แพลตฟอร์มอัตโนมัติช่วยให้การแมปคำตอบจากแบบฟอร์มไปยังข้อความที่ ChatGPT จะได้รับเป็นเรื่องง่าย สำหรับคู่มือนี้ เราจะใช้อุปกรณ์ Make
ก่อนอื่น คุณจะต้องเชื่อมต่อ ClickUp กับ Make เพื่อให้ข้อมูลสามารถไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานได้โดยอัตโนมัติ นี่คือวิธีการ:
1. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบที่ Make.com
2. สร้าง สถานการณ์ใหม่ (เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ)
3. เพิ่ม ClickUp เป็นตัวกระตุ้น
- เลือก ดูงาน หรือ ดูการส่งแบบฟอร์ม
- เชื่อมต่อบัญชี ClickUp ของคุณโดยการสร้างเว็บฮุคและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- เลือก รายการ ที่การส่งแบบฟอร์มของคุณสร้างงาน
- ตั้งค่าให้ทำงานเมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างงานใหม่ (การตอบแบบฟอร์ม)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบอัตโนมัติมีอยู่ในดนตรีมาหลายศตวรรษแล้วเครื่องเล่นเปียโนที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สามารถเล่นเพลงทั้งหมดได้โดยใช้กระดาษม้วนที่มีรูเจาะ ซึ่งทำให้ความบันเทิงเป็นระบบอัตโนมัติได้นานก่อนที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: ส่งข้อมูลไปยัง ChatGPT ผ่าน Make
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา
ก่อนเชื่อมต่อ คุณจะต้องมีคีย์ API ของ OpenAI ของคุณ (นี่คือสิ่งที่ทำให้ Make.com สามารถสื่อสารกับ ChatGPT ได้)
วิธีรับคีย์ API ของ OpenAI
1. ไปที่เว็บไซต์ของ OpenAI2. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ 3. ในหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ ให้มองหา API Keys 4. คลิก สร้างคีย์ลับใหม่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คัดลอกและวางคีย์ API ไว้ที่ที่ปลอดภัย การดูครั้งนี้เป็นครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อคุณปิดหน้าต่างนี้ คุณจะไม่สามารถเห็นคีย์นี้ได้อีก
กลับไปที่ Make.com และทำสิ่งนี้
1. เพิ่มโมดูล HTTP หรือ OpenAI ในสถานการณ์ของคุณ
- ใช้ HTTP → สร้างคำขอ หากคุณต้องการเชื่อมต่อโดยตรงกับ API
- หรือ เลือกโมดูล OpenAI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (หากมีให้ใช้)
2. เมื่อระบบแจ้ง ให้วางคีย์ API เพื่อเชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณ ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว!
นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติกลายเป็น 'อัจฉริยะ' แทนที่จะต้องเขียนข้อความใหม่ทุกครั้ง คุณสามารถสร้างแม่แบบข้อความที่ชัดเจนพร้อมช่องว่างสำหรับดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มของคุณ (เช่น ClickUp Form, Typeform หรือ Google Form)
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์ตามรายละเอียดต่อไปนี้:
ชื่อโครงการ: {{Project Name}}
วัตถุประสงค์ของโครงการ: {{วัตถุประสงค์}}
กลุ่มเป้าหมาย: {{Target Audience}}
สิ่งที่ต้องส่งมอบ: {{สิ่งที่ต้องส่งมอบ}}
ไทม์ไลน์: {{Timeline}}
งบประมาณ: {{Budget}}
โทน/แนวทาง/ความชอบด้านสไตล์: {{Guidelines}}
ที่นี่ ตัวแทน {{Project Name}}, {{Objectives}}, เป็นต้น จะถูกเติมด้วยค่าที่แท้จริงซึ่งทีมของคุณหรือลูกค้าของคุณกรอกลงในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์มใหม่ใน ClickUp (หรือเครื่องมือใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่อไว้) Make จะจับข้อมูลการตอบกลับจากแบบฟอร์มนั้น จัดรูปแบบข้อมูลให้ตรงกับเทมเพลตของคำสั่ง และส่งข้อมูลไปยัง ChatGPT ผ่านการเชื่อมต่อ API ของคุณ
หลังจากได้รับคำสั่งกระตุ้น ChatGPT จะประมวลผลข้อมูลทันทีและส่งมอบบรีฟสร้างสรรค์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งปรับให้เหมาะสมกับรายละเอียดของโครงการนั้นโดยเฉพาะ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อตั้งค่าโมดูล ให้เลือกโมเดล ChatGPT (เช่น GPT-5) และปรับแต่งพารามิเตอร์:
- อุณหภูมิ: ปรับความคิดสร้างสรรค์ (ต่ำ = แม่นยำ, สูง = มีจินตนาการมากขึ้น)
- จำนวนโทเค็นสูงสุด: ควบคุมความยาวของบทสรุป
ขั้นตอนที่ 5: สร้างเอกสาร ClickUp พร้อมบทสรุป
หลังจากที่ ChatGPT สร้างบรีฟสร้างสรรค์แล้ว คุณอาจสงสัยว่าจะทำอย่างไรกับมัน การคัดลอกและวางด้วยตนเองนั้นขัดกับจุดประสงค์ของการทำงานอัตโนมัติ
มาทำให้ขั้นตอนสุดท้ายเป็นอัตโนมัติเพื่อส่งบรีฟไปยังที่ที่ทีมของคุณต้องการโดยตรง
- เพิ่มโมดูล 'สร้างเอกสาร' ของ ClickUp ใน Make เช่นเดียวกับที่คุณทำในขั้นตอนที่ #3
- เลือกตำแหน่งหลัก (ในรายการเดียวกันหรือโฟลเดอร์เอกสารเฉพาะ)
- ใช้ผลลัพธ์จาก ChatGPT เป็นเนื้อหาของเอกสาร
- ตั้งค่าชื่อแบบไดนามิก (เช่น บทสรุปสร้างสรรค์ – {{ชื่อโครงการ}})
ด้วยวิธีนี้ ทุกแคมเปญจะได้รับบรีฟครีเอทีฟของตัวเองที่จัดเก็บและแชร์ได้ภายในClickUp Docs โดยอัตโนมัติ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1980โรงงานเริ่มนำตัวควบคุมลอจิกแบบโปรแกรมได้(PLCs) มาใช้ ซึ่งช่วยให้เครื่องจักรสามารถถูกโปรแกรมใหม่สำหรับงานต่างๆ ได้แทนที่จะต้องถูกติดตั้งให้ทำงานเพียงกระบวนการเดียว
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อการทำงานอัตโนมัติของบรีฟสร้างสรรค์
ตอนนี้ที่คุณได้เห็นวิธีการทำงานของ ChatGPT แล้ว คุณก็คงต้องการคำแนะนำที่ช่วยชี้แนะให้มันสร้างสรุปที่มีโครงสร้างและเป็นประโยชน์ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถปรับใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้:
1. การรับข้อมูลแคมเปญ → สรุปข้อมูลครบถ้วน
สร้างบรีฟสร้างสรรค์สำหรับแคมเปญการตลาดโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้:
โครงการ: {{campaign_name}}, วัตถุประสงค์: {{objectives}}, กลุ่มเป้าหมาย: {{audience}}, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: {{deliverables}}, ระยะเวลา: {{timeline}}, งบประมาณ: {{budget}}, แนวทางปฏิบัติ: {{guidelines}}.
จัดรูปแบบเป็นหัวข้อ: ภาพรวม, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ระยะเวลา, งบประมาณ
2. สรุปเนื้อหาที่สอดคล้องกับโทนเสียง
คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แบรนด์ สร้างบรีฟสร้างสรรค์ตามรายละเอียดเหล่านี้: {{form_data}}
เอกสารสรุปควรมีน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นมิตร สอดคล้องกับ {{brand_guidelines}}
รวมข้อเสนอแนะสำหรับคำขวัญและแนวคิดธีมแคมเปญสามข้อ
3. สรุปแคมเปญหลายช่องทาง
จากข้อมูลนำเข้า {{form_data}} นี้ ให้สร้างบรีฟครีเอทีฟที่ประกอบด้วยงานที่ต้องส่งมอบซึ่งปรับให้เหมาะสมกับหลากหลายช่องทาง (โซเชียลมีเดีย, อีเมล, บล็อก, โฆษณาแบบชำระเงิน)
เน้นเป้าหมายเฉพาะช่องทาง ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม และข้อความที่แนะนำซึ่งปรับให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์
เมื่อต้องพึ่งพา ChatGPT ในการสร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของมัน นี่คือข้อจำกัดสำคัญห้าประการที่ควรคำนึงถึง:
- เสียงแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกัน: ผลลัพธ์ของ ChatGPT อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับคำหรือโครงสร้างของคำสั่ง ทำให้ยากต่อการรักษาโทนเสียงที่สม่ำเสมอในแคมเปญต่างๆ
- ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่จำกัด: แม้จะมีความสามารถในการจัดรูปแบบและภาษาได้ดี แต่ ChatGPT ขาดความเข้าใจตลาดที่แท้จริง ไม่สามารถตีความแนวโน้มหรือเสนอแนะกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เหมือนนักการตลาดมนุษย์
- ช่องว่างด้านความคิดสร้างสรรค์และความเป็นต้นฉบับ: แนวคิดที่สร้างโดย AI มักจะมุ่งไปสู่สิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง; ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ยังคงช่วยเพิ่มความละเอียดอ่อนและความเป็นต้นฉบับ
- ภาพหลอนและข้อมูลที่ผิดพลาด: บางครั้ง ChatGPT อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่แต่งขึ้นด้วยความมั่นใจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการคิดวิเคราะห์มากเกินไป: การใช้AIมากเกินไปในด้านการโฆษณาและงานสร้างสรรค์อาจทำให้การคิดของมนุษย์ลดน้อยลง ซึ่งอาจทำลายความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการให้ความคิดเห็นที่แท้จริงในงานการตลาด
🔍 คุณรู้หรือไม่? บรีฟบางฉบับอาจประกอบด้วยบอร์ดอารมณ์, โทนสี, และแม้กระทั่งเพลย์ลิสต์. เอเจนซีเชื่อว่าการแบ่งปันบรรยากาศผ่านภาพหรือเสียงเพลงสามารถทำให้ทีมสร้างสรรค์ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วกว่าการสื่อสารด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว.
🎥 ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เห็นวิธีการใช้ AI สำหรับการตลาด — ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ได้จริงไปจนถึงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในเวลาจริง
จัดระเบียบบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ClickUp สำหรับทีมการตลาดคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และ AI ไว้ในที่เดียว
ฟังจากเชลซี เบนเน็ตต์ จาก Lulu Press ผู้ใช้งานปัจจุบัน:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวันจริง ๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
ChatGPT เพียงอย่างเดียวสามารถสร้างบรีฟที่ขาดบริบทหรือการวางตำแหน่งแบรนด์ได้ ด้วย ClickUp คุณจะได้รับบรีฟที่มีโครงสร้างชัดเจน สามารถแชร์ได้ และเชื่อมโยงกับโครงการของคุณ
มาดูกันว่ามันทำให้การสร้างเนื้อหาสั้นๆ ฉลาดขึ้นและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นอย่างไร 👀
ปรับปรุงเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ
แม้ว่า ChatGPT จะนำเสนอเนื้อหาที่สร้างโดย AI แต่ก็ไม่ได้ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ ทีมมักจะต้องแจกจ่ายบรีฟ กำหนดผู้ตรวจสอบ หรืออัปเดตตัวติดตามโครงการด้วยตนเอง
ClickUp Automationsช่วยขจัดคอขวดนี้
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการอัปโหลดบรีฟงานสร้างสรรค์ไปยังClickUp Docs ระบบ ClickUp Automations จะสามารถกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ที่สร้างงานออกแบบโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์เป็นผู้ตรวจสอบ และอัปเดตสถานะงานเป็น 'กำลังดำเนินการ'
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะได้รับแจ้งเตือนวันครบกำหนด ทำให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp คุณสามารถบันทึกข้อมูลสรุปนั้นลงใน Google Drive ได้ทันที เชื่อมโยงกับแคมเปญใน HubSpot หรือส่งไปยังเครื่องมือออกแบบภาพอย่าง Figma ได้โดยตรง
ตัวอย่างอื่น ๆของระบบอัตโนมัติได้แก่:
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: แจ้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดเมื่อสรุปบรีฟเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถปรับกำหนดการแคมเปญให้สอดคล้องกันได้
- สร้างงานย่อย: แบ่งงานตามแนวคิดการออกแบบ, ร่างข้อความ, และการอนุมัติสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้า: ย้ายงานไปยังสถานะ 'พร้อมเปิดตัว' เมื่อทุกงานที่เชื่อมโยงเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- รวบรวมความคิดเห็น: ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ตรวจสอบหากความคิดเห็นไม่ถูกเพิ่มภายในสองวันหลังจากมอบหมายงาน
- สรุปเอกสารเก็บถาวร: จัดเก็บสรุปงานที่เสร็จสมบูรณ์ไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะเมื่อแคมเปญเริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
🚀 ClickUp Advantage: ด้วย ClickUp Brain และ Autopilot Agents คุณไม่ได้แค่ทำให้ขั้นตอนต่างๆ เป็นอัตโนมัติ—แต่คุณกำลังจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา—เช่น "สร้างบรีฟบล็อกสำหรับ 'วิธีทำการตลาดบน Reddit' และมอบหมายให้กับหัวหน้าฝ่ายการตลาด"
ClickUp Brain สร้างสรุปงานได้ทันที ในขณะที่ Autopilot Agent ของคุณมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และแนะนำขั้นตอนถัดไป—ทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดในที่ทำงานเดียว
รวมศูนย์และทำงานร่วมกัน
ClickUp Docs เก็บบรีฟงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นไว้ในที่เดียว ทำให้เข้าถึง จัดระเบียบ และเชื่อมโยงกับงานแคมเปญได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการร่างบรีฟงานสร้างสรรค์สำหรับวิดีโอโฆษณาใหม่ใน ClickUp Docs ผู้จัดการโครงการสามารถแท็กบรรณาธิการภายในเอกสารเพื่อยืนยันกรอบเวลาได้ ในขณะเดียวกัน นักเขียนคำโฆษณาจะเพิ่มร่างสคริปต์ในส่วนแยกต่างหาก
เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชีวิตเดียวกัน การอัปเดตจะยังคงมองเห็นได้โดยทุกคนโดยไม่เกิดความสับสนของเวอร์ชัน
สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, เสนอการแก้ไข, และติดตามประวัติเวอร์ชันได้ คุณยังสามารถจัดระเบียบบรีฟ, ไฟล์, และบันทึกได้ด้วยโฟลเดอร์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และตัวสลับ, สร้างเอกสารที่มีโครงสร้าง, ง่ายต่อการนำทาง, และอยู่ในที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
🤩 โบนัส: ด้วย ClickUp Brain การร่างและปรับปรุงบรีฟจะรวดเร็วขึ้นอีกขั้น คุณสามารถสั่งงาน AI ให้เขียนสรุปข้อมูลแคมเปญ ปรับเปลี่ยนถ้อยคำ ขยายไอเดีย หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการได้โดยตรงในเอกสาร
✅ ลองใช้คำแนะนำนี้: สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์พร้อมโครงร่างโดยละเอียดสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทขวดน้ำรักษ์โลกใหม่ของเรา รวมถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความหลัก ช่องทางที่แนะนำ ระยะเวลา และข้อพิจารณาด้านงบประมาณ เพิ่มมุมมองใหม่ๆ เข้าไปด้วย
ใช้ AI ในทุกพื้นที่ทำงานของคุณ
แม้ว่าคุณจะได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่ ClickUp Brain สามารถทำได้ใน Docs และ Automations แล้ว แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
ต่างจาก ChatGPT ที่สร้างเนื้อหาแบบแยกส่วน ClickUp Brain มีบริบทครบถ้วนของโครงการ งาน เอกสาร และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ ทำให้ฉลาดกว่า เร็วกว่า และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแทน ChatGPT
นี่คือตัวอย่างการใช้งาน AI อื่น ๆ:
- รับคำตอบทันที: เข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณด้วย AI Knowledge Manager ถามคำถามเช่น 'วัตถุประสงค์หลักของแคมเปญ YouTube คืออะไร?' หรือ 'มีบรีฟใดบ้างที่อ้างอิงแนวทางแบรนด์ใหม่?' และรับคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมบริบททันที
- สร้างเนื้อหาเฉพาะบทบาท: ร่างบรีฟสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ สรุปแคมเปญ หรือข้อเสนอที่พร้อมนำเสนอแก่ลูกค้าด้วย AI Writer for Work ในน้ำเสียงของแบรนด์คุณ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อความ ขยายส่วนต่างๆ หรือแปลเนื้อหาได้อีกด้วย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXยกระดับไปอีกขั้น นี่คือเพื่อนคู่ใจ AI บนเดสก์ท็อปที่พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการทำงาน มันรวม:
- ข้อมูล ClickUp
- แอปที่เชื่อมต่อ
- โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (ChatGPT, Claude, Gemini)
- การค้นหาเว็บ
Brain MAXขจัดปัญหาการขยายตัวของ AIอย่างไร้ทิศทางด้วยการรวมศูนย์บริบท การค้นหา การทำงานอัตโนมัติ และการสร้างสรรค์ไว้ในที่เดียว
ต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของแคมเปญหรือไม่? ด้วย ClickUp Brain MAX คุณสามารถค้นหาทุกงานที่เกี่ยวข้อง ดึงไฟล์ออกแบบจาก Figma และร่างสรุปความคืบหน้าอย่างกระชับ เมื่อพร้อมแล้ว คุณสามารถแชร์สรุปนี้โดยตรงใน ClickUp Chat เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
รันบรีฟสร้างสรรค์แบบอัตโนมัติ
ClickUp Autopilot Agentsทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
ด้วย ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถ:
- รายงานประจำสัปดาห์: โพสต์สรุปของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งหมด รวมถึงกำหนดเวลา, ขั้นตอนการตรวจสอบ, และการอนุมัติที่รออยู่
- รายงานประจำวัน: แบ่งปันสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการส่งงานใหม่ การแก้ไข และสรุปงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
- ทีมสแตนด์อัพ: สร้างการอัปเดตโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สรุปงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจุดที่มีอุปสรรคขัดขวาง
- ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ: ตอบกลับคำถามทั่วไป เช่น 'มีบรีฟใดบ้างที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการออกแบบ?' ได้ทันที โดยดึงข้อมูลจริงจากพื้นที่ทำงานของคุณ
และคุณไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าตัวแทนที่:
- สร้างงานจากการระดมความคิดในClickUp Whiteboards
- อัปเดตสรุปโดยอัตโนมัติพร้อมสถานะความคิดเห็น
- ติดธงเอกสารที่ค้างรายงานเพื่อให้ดำเนินการเป็นลำดับความสำคัญ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้กระบวนการทางการตลาดและการสร้างสรรค์เป็นอัตโนมัติได้ที่นี่:
ติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการ
แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของบรีฟงานสร้างสรรค์ แคมเปญ และกิจกรรมของทีมทั้งหมด ด้วย รายงานที่กำหนดเวลา คุณสามารถส่งอีเมลอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาจากมุมมองแดชบอร์ดใดก็ได้โดยตรง
นอกจากนี้ AI Cards ยังเพิ่มความสามารถทางปัญญาให้กับแดชบอร์ดของคุณเพื่อ:
- สรุปกิจกรรม: รับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับความคืบหน้าของแคมเปญ การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมของทีม
- สรุปผู้บริหาร: จัดทำภาพรวมในระดับสูงสำหรับผู้นำ รวมถึงจุดสำคัญและสถานะของโครงการ
- รายงานที่กำหนดเอง: ถาม AI คำถามเฉพาะเช่น 'มีสรุปใดบ้างที่เกินกำหนด?' หรือ 'อะไรคืออุปสรรคในสัปดาห์นี้?'
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3-5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและลึกซึ้ง
แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเข้าด้วยกันใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
เพิ่มความเร็วด้วยเทมเพลต
พร้อมใช้งานและใช้งานง่าย,แบบฟอร์มเอกสาร ClickUp Creative Briefช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและจัดการโครงการสร้างสรรค์ในที่เดียวที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
นี่คือวิธีที่มันช่วยสนับสนุนชีวิตประจำวันของคุณ:
- บันทึกเป้าหมายแคมเปญ รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา และงบประมาณไว้ในเอกสารที่มีโครงสร้างเดียวกัน
- เพิ่มส่วนสำหรับเป้าหมายคำค้นหาและบันทึกการปรับปรุงเพื่อให้การจัดการโครงการ SEOเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมโยงเอกสารสรุปงานโดยตรงกับงานเพื่อให้ดีไซเนอร์ นักเขียน และผู้จัดการทำงานไปในทิศทางเดียวกันสำหรับขั้นตอนถัดไป
- สร้างพื้นที่สำหรับการระดมสมองที่ส่งเสริมให้ทีมใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
- รักษาความชัดเจนในการอนุมัติโดยการติดแท็กผู้ตรวจสอบและติดตามการลงนามอนุมัติภายในเอกสาร
รวมศูนย์บรีฟงานสร้างสรรค์ด้วย ClickUp
การทำให้บรีฟงานสร้างสรรค์เป็นอัตโนมัติด้วย ChatGPT สามารถประหยัดเวลาอันมีค่าได้ แต่ไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบ: ข้อมูลบริบทอาจสูญหาย การอัปเดตกระจัดกระจาย และอาจต้องมีการติดตามงานด้วยตนเอง
ClickUp ขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนเหล่านี้ด้วยการรวมงาน เอกสาร แดชบอร์ด และ AI ไว้ในที่ทำงานเดียว ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับ AI อัจฉริยะที่ช่วยสรุปเนื้อหา สร้างเนื้อหา และให้ข้อมูลเชิงลึก ในขณะที่ ClickUp Automations จะดูแลขั้นตอนที่ซ้ำซากให้คุณ
ดังนั้น ทำไมคุณไม่ก้าวไปอีกขั้นและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!