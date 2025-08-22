เทมเพลตงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร ฟรี เพื่อการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

การบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหมายถึงการติดตามผลกระทบของคุณอย่างใกล้ชิด แต่รวมถึงรายได้ของคุณด้วย
ทุกการบริจาค, โปรแกรม, และความพยายามในการช่วยเหลือชุมชน ล้วนเชื่อมโยงกลับไปยังงบประมาณ. แม้ว่าเรื่องการเงินอาจไม่ใช่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของงาน แต่มันคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้.
ข่าวดีคือ? คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพงหรือสเปรดชีตที่ซับซ้อนเพื่อจัดระเบียบ ด้วยเทมเพลตฟรีที่เหมาะสม การทำงบประมาณจะรู้สึกง่ายขึ้นมากและอาจทำให้คุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นด้วย
คู่มือนี้รวบรวมเทมเพลตงบประมาณที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยให้คุณวางแผนอย่างชัดเจนและใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
เทมเพลตงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรคืออะไร?
เทมเพลตงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณวางแผน ติดตามและจัดระเบียบการเงินของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณมีโครงสร้างในการวางแผนว่าเงินของคุณมาจากไหน เช่น เงินบริจาค เงินทุนสนับสนุน หรือกิจกรรมระดมทุน และเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ที่ไหน เช่น ค่าใช้จ่ายในโครงการ เงินเดือน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน
ต่างจากงบประมาณธุรกิจทั่วไป แม่แบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นั่นหมายความว่ามักจะมีพื้นที่สำหรับการบริจาคในรูปแบบสิ่งของ การรายงานเงินสนับสนุน หรือการจัดสรรเงินทุนแบบจำกัดกับไม่จำกัด
แบบฟอร์มงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดในมุมมอง
นี่คือตารางสรุปอย่างรวดเร็วสำหรับแม่แบบงบประมาณองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบุคคลที่จัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และความก้าวหน้าทางการเงิน
|ค่าใช้จ่ายกลุ่ม, มุมมองรายปี, ส่งออก/แชร์รายงาน
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาดที่ติดตามงบประมาณแคมเปญ
|การติดตามรายไตรมาส, การจัดกลุ่มแคมเปญ, ฟิลด์ที่แก้ไขได้
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่มีหลายขั้นตอน
|การแบ่งงาน, งานที่ระบุด้วยสี, การจัดกลุ่มตามระยะ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจที่ต้องการมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงิน
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, แบบฟอร์มที่มีรายละเอียด
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้วางแผนงาน, ทีมระดมทุน
|การมอบหมายงาน, การติดตามผู้ขาย, การดูสถานะ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่บริหารโครงการที่มีงบประมาณคงที่
|ประมาณการค่าใช้จ่าย, การติดตามงบประมาณ, ระยะเวลา/เป้าหมาย
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่ติดตาม/อนุมัติค่าใช้จ่าย
|แบบฟอร์มภายใน, สถานะการอนุมัติ, มุมมองปฏิทิน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำโครงการ, ข้อเสนอโครงการไม่แสวงหาผลกำไร
|สรุปโครงการ, แผนผังค่าใช้จ่าย, ตาราง, การร่วมมือ
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|พนักงานและผู้จัดการกำลังติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือน
|หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย, ช่องยอดรวมย่อย, คำอธิบายที่ชัดเจน
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของธุรกิจ, ทีมการเงิน
|เปรียบเทียบจริงกับที่คาดไว้, ภาพรวมรายปี, หมายเหตุ, แนวโน้ม
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเงิน/ปฏิบัติการ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การจัดการผู้ขาย, SOPs
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่วางแผนกิจกรรม/แคมเปญ
|แผนภูมิแกนต์, การติดตามอาสาสมัคร, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ด
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานกานท์
|เทมเพลตรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสรุปผลกระทบประจำปี
|สารบัญ, ข้อมูล/เรื่องราว, ภาพประกอบที่ฝังไว้
|คลิกอัพ ด็อก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบประมาณองค์กรไม่แสวงหากำไรดี?
เทมเพลตองค์กรไม่แสวงหากำไรที่แข็งแกร่งควรสนับสนุนทั้งการตัดสินใจประจำวันและการวางแผนระยะยาว นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- รายได้และค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน: เทมเพลตงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดีควรจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายและแหล่งรายได้ของคุณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณของคุณง่ายต่อการติดตามและปรับปรุง
- รายงานทางการเงินในตัว: แม่แบบงบประมาณการดำเนินงานสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีประโยชน์ช่วยให้การสร้างรายงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้สนับสนุน หรือใบสมัครขอทุนเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องแก้ไขสเปรดชีตทั้งหมดของคุณใหม่
- ส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับค่าใช้จ่าย: แม่แบบที่ดีจะแยกค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินงานออกจากค่าใช้จ่ายของโครงการ ทำให้คุณสามารถประเมินผลกระทบและจัดสรรเงินทุนได้อย่างแม่นยำ
- หมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน. แม่แบบที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณปรับแต่งรายการให้เหมาะกับ งบประมาณโครงการและเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครขององค์กรคุณ
- การมองเห็นสถานะทางการเงิน: เทมเพลตงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดช่วยให้คุณเห็นว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไร และจะต้องใช้เงินเท่าไร เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องลอง
เทมเพลตงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มอย่างClickUp ซึ่งเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มีแม่แบบงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้การติดตามค่าใช้จ่าย การจัดสรรเงินทุน และการวางแผนทางการเงินเป็นไปอย่างง่ายดาย
นี่คือแม่แบบงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดที่นำเสนอให้คุณใช้งาน:
1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนตลอดจนทั้งปี ออกแบบมาเหมือนสมุดบัญชีที่ใช้งานได้จริงสำหรับงบประมาณขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ พร้อมด้วยงานที่แทนรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ จัดกลุ่มและติดป้ายกำกับอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใส
มุมมองต่างๆ เช่น รายได้, ค่าใช้จ่าย, และเงินสดสุทธิช่วยให้คุณเห็นได้ว่าเงินกำลังไปที่ไหน, มีเงินเข้ามาเท่าไร, และเหลือเงินอยู่เท่าไร คุณสามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มรายได้ของคุณและค้นหาหมวดหมู่ที่มีการใช้จ่ายสูง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ค่าใช้จ่ายโปรแกรมกลุ่มเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นและการจัดการค่าใช้จ่าย
- รับภาพรวมที่ครอบคลุมของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีตามประเภทบัญชี
- ส่งออกและแบ่งปันรายงานและงบประมาณของคุณกับสมาชิกคณะกรรมการได้อย่างง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเทมเพลตพื้นฐานเพื่อจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และความก้าวหน้าทางการเงินโดยรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'งบประมาณ' มีที่มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า bougette ซึ่งหมายถึงถุงหนังขนาดเล็กหรือถุงผ้า!
2. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp
แบบฟอร์มงบประมาณการตลาดโดย ClickUpจัดเตรียมเป้าหมาย, ระยะเวลา, ค่าใช้จ่าย, และผลลัพธ์ของคุณไว้เพื่อให้แผนทุกไตรมาสชัดเจนและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
แคมเปญทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบตามประเภทและไตรมาส พร้อมด้วยช่องว่างสำหรับงบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, และยอดคงเหลือที่คำนวณให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดของแคมเปญได้ตามต้องการ และตรวจสอบความคืบหน้าทางการเงินของคุณได้แบบเรียลไทม์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามการใช้จ่ายรายไตรมาสของคุณเทียบกับงบประมาณที่วางแผนไว้
- แคมเปญระดมทุนกลุ่มตามประเภทเพื่อความเป็นระเบียบและเปรียบเทียบการใช้จ่าย
- อัปเดตผลกระทบ ความพยายาม และสถานะได้อย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์ที่แก้ไขได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพโดยไม่ละสายตาจากงบประมาณ
📮 ClickUp Insight: มีผู้จัดการเพียง 15% เท่านั้นที่ตรวจสอบปริมาณงานก่อนที่จะมอบหมายงานใหม่ อีก 24% มอบหมายงานโดยพิจารณาจากกำหนดเวลาของโครงการเพียงอย่างเดียว
ผลลัพธ์คือ? ทีมต่าง ๆ กลายเป็นทำงานหนักเกินไป, ไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่, หรือหมดไฟ. หากไม่มีการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปริมาณงาน, การบาลานซ์พวกมันไม่ใช่แค่ยาก—มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย.
คุณสมบัติการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณมอบหมายงานได้อย่างมั่นใจ โดยจับคู่ภารกิจกับสมาชิกในทีมตามความสามารถ ความพร้อมใช้งาน และทักษะแบบเรียลไทม์ ลองใช้ AI Cards ของเราเพื่อดูภาพรวมของปริมาณงาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญแบบทันทีและตามบริบท
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
3. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
เทมเพลตงบประมาณโครงการของ ClickUp พร้อม WBSช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ พร้อมกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนให้กับแต่ละส่วน ด้วยการใช้แนวทางการแบ่งงานเป็นโครงสร้าง คุณจะเห็นสิ่งที่ต้องทำ เวลาและเงินที่แต่ละขั้นตอนต้องใช้ และจะเกิดอะไรขึ้นหากมีสิ่งใดล่าช้ากว่ากำหนด
ทุกอย่างถูกจัดระเบียบตามระยะโครงการ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายหน้าที่ ปรับกำหนดเวลา และติดตามค่าใช้จ่ายในขณะที่คุณดำเนินการ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกโครงการออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
- จัดตารางงานใหม่และลดหรือเพิ่มระยะเวลาของงานโดยใช้การลากและวาง
- กำหนดรหัสสีให้กับงานของคุณตามสถานะ และจัดกลุ่มตามระยะเพื่อให้ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลงานโครงการไม่แสวงหากำไรหลายระยะ ซึ่งต้องการโครงสร้างที่ชัดเจน การมองเห็นภาพรวม และงบประมาณที่โปร่งใส
📢 ClickUp Callout: ทำให้การจัดทำงบประมาณเป็นเรื่องง่ายด้วยการได้รับความช่วยเหลือทันทีจากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่จะช่วยคุณระบุแนวโน้มการจัดทำงบประมาณจากข้อมูลในอดีตและแนะนำเคล็ดลับการปรับปรุงเพื่อให้คุณจัดสรรทรัพยากรและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายของคุณเกินแผนที่คุณวางไว้ และคุณไม่ทราบจนกระทั่งสายเกินไป?เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpช่วยให้สถานการณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้น มันช่วยวางรากฐานสำหรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มั่นคงและมีข้อมูลในทุกการดำเนินงานของธุรกิจคุณ
จากยอดขายและเงินเดือนไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและงบประมาณรายเดือน เทมเพลตนี้จัดระเบียบทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบ ค่าใช้จ่ายถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภท ช่วยให้คุณสามารถติดตามต้นทุน ระบุแนวโน้ม และวางแผนอย่างมีเป้าหมาย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทการจ้างงาน ประเภทผลิตภัณฑ์ และมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญ
- งบประมาณภาพรวมตามประเภท หรือดูภาพรวมงบประมาณทั้งหมดด้วยมุมมองที่หลากหลาย
- บันทึกข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียดโดยใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ในตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของทีม
5. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp
เคล็ดลับในการจัดงานระดมทุนให้ประสบความสำเร็จอยู่ที่การจัดระเบียบทุกรายละเอียดให้เรียบร้อย อยู่ในงบประมาณ และตรงเวลา และแม่แบบงบประมาณงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้!
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถจัดการกิจกรรมหลายงานได้ในที่เดียว ตั้งแต่การมอบหมายงาน การติดตามผู้ขาย ไปจนถึงค่าใช้จ่ายของโปรแกรม และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ มันช่วยให้คุณแยกกิจกรรมแต่ละงานตามประเภท ผู้ชม และสถานที่ พร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนั้นสอดคล้องกับแผนที่วางไว้หรือไม่
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับเพื่อนร่วมทีมพร้อมกำหนดวันครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และงบประมาณที่จัดสรร
- เก็บรายละเอียดผู้ขาย, ใบเสนอราคา, และใบแจ้งหนี้ไว้ในที่เดียว
- ดูงานตามสถานะ รวมถึงงานที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานและทีมงานที่ต้องการความโปร่งใสและการควบคุมอย่างเต็มที่ทั้งด้านงบประมาณและการจัดการโลจิสติกส์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้รายการสถานที่/บริการเป็นแผ่นโกงสำหรับการวางแผนงานของคุณ อัปโหลดรูปภาพ บันทึกข้อมูลติดต่อ และจดบันทึกสั้นๆ หลังจากการติดต่อกับผู้ให้บริการแต่ละราย เพื่อที่ครั้งต่อไปที่คุณวางแผนงาน คุณจะได้รู้ทันทีว่าใครให้บริการดีและใครไม่ได้มาตรฐาน
6. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณโดย ClickUpช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณและกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนงานพร้อมรายละเอียดงบประมาณในตัว ทำให้คุณไม่ต้องจัดการงานแบบไร้ทิศทาง
มันช่วยให้คุณประมาณการ, มอบหมาย, และดำเนินการด้วยความตระหนักถึงผลกระทบทางการเงินในทุกขั้นตอน ด้วยช่องที่ชัดเจนสำหรับค่าใช้จ่าย, ความพยายาม, และสถานะ ทำให้การดำเนินโครงการของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายและติดตามการใช้จ่ายจริงเมื่อการทำงานดำเนินไป
- รับสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการเกินงบประมาณด้วยสูตรที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- กำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายสำคัญของโครงการผ่านการหารืออย่างมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่บริหารโครงการที่มีงบประมาณคงที่และต้องการจัดการกำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย
7. แม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
ก่อนที่งานใด ๆ จะเริ่มต้นขึ้น คำถามที่เหมือนกันเสมอคือ: โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?แบบฟอร์มการจัดการต้นทุนโครงการโดย ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างให้คุณรวบรวมการประมาณการ ติดตามการอนุมัติ และรักษาการคาดการณ์ทางการเงินที่เป็นจริง
ด้วยแบบฟอร์มในตัวสำหรับการส่งข้อเสนอ การแยกค่าใช้จ่ายโดยละเอียด และกระดานสำหรับจัดการสถานะการอนุมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ส่งคำขอประมาณการงบประมาณโครงการผ่านแบบฟอร์มภายในที่พร้อมสำหรับการแบ่งปัน
- ตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการคำขอได้อย่างราบรื่น
- มองเห็นกำหนดเวลาและเส้นตายของงบประมาณบนปฏิทินในตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันในการติดตามและอนุมัติค่าใช้จ่ายของโครงการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างงบประมาณการดำเนินงาน: ตัวอย่างและเทมเพลต
8. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการถัดไปของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อสรุปข้อเสนอของคุณอย่างชัดเจน ตั้งแต่ภาพรวมของโครงการและสัญญา ไปจนถึงการแจกแจงค่าใช้จ่ายโดยละเอียด
ส่วนสำหรับบุคลากร, วัสดุ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน, โลจิสติกส์, และกิจกรรมได้ถูกสร้างไว้แล้วพร้อมหน้าเว็บที่ฝังอยู่ภายใน, คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์. ทุกส่วนได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกคณะกรรมการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนอย่างมั่นใจ.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- นำเสนอสรุปโครงการ เป้าหมาย และกรอบเวลาของคุณในที่เดียว
- ใช้ตารางเพื่อทำให้การประมาณการค่าใช้จ่ายง่ายต่อการติดตาม
- เก็บทุกอย่างให้สามารถแชร์และแก้ไขได้เพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตการเสนอราคาที่ประหยัดนี้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการหรือทีมงานที่กำลังเตรียมการขออนุมัติเงินทุนหรือนำเสนอโครงการต่อลูกค้าสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
โบนัส: ร่าง จัดระเบียบ และแชร์ข้อเสนอโครงการ รายงานงบประมาณ และการติดตามค่าใช้จ่ายในที่เดียวอย่างราบรื่นด้วยClickUp Docs ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แทรกตารางและไทม์ไลน์ และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยง ชัดเจน และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
9. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของโปรแกรมของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มันจะแนะนำคุณในการกรอกรายละเอียดพนักงานและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร และอื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและรับผิดชอบ
มันมาพร้อมกับส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะซึ่งสรุปประเภทค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่การแยกย่อยอย่างละเอียดช่วยให้คุณเพิ่มวันที่ คำอธิบาย และจำนวนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกค่าใช้จ่ายด้วยหมวดหมู่ที่ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อค่าใช้จ่ายทั่วไป
- รักษาความถูกต้องของยอดรวมของคุณด้วยช่องยอดรวมย่อยและช่องเงินสดล่วงหน้า
- ให้คำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับทุกรายการค่าใช้จ่าย พร้อมระบุประเภท วันที่ และบัญชี
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานและผู้จัดการที่ต้องการติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างโปร่งใส
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบงบประมาณโครงการฟรีใน Excel และ ClickUp
10. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณโดย ClickUpนำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายว่าคุณบรรลุเป้าหมายในส่วนใดบ้างและยังมีโอกาสปรับปรุงในส่วนใดอีก
แม่แบบนี้แยกข้อมูลจริงกับข้อมูลที่คาดหวังเป็นรายเดือน พร้อมพื้นที่สำหรับเพิ่มบันทึก นอกจากนี้ยังมีภาพรวมประจำปีและสรุปการแข่งขัน เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งภาพรวมและรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกจำนวนเงินและต้นทุนที่เข้ามาตามภูมิภาค
- เน้นความแตกต่างและเพิ่มบันทึกเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ติดตามแนวโน้มรายปี
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจและทีมการเงินที่ต้องการวิเคราะห์การใช้จ่ายและปรับปรุงความแม่นยำในการจัดทำงบประมาณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มแผนภูมิหรือกราฟลงในรายงานของคุณเพื่อแสดงแนวโน้มและความแตกต่างให้เห็นชัดเจน จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลทางการเงินน่าสนใจยิ่งขึ้น และช่วยให้คณะกรรมการเข้าใจประเด็นสำคัญได้รวดเร็วขึ้น
11. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
ต้องการให้การเงินของบริษัทคุณมีโครงสร้างและเป็นระเบียบง่ายต่อการจัดการหรือไม่?ClickUp's Finance Management Templateนำทุกส่วนของกระบวนการทางการเงินขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณมาไว้ในที่เดียวที่เชื่อมต่อถึงกัน
การบริจาค, ใบแจ้งหนี้, การคืนเงิน, ใบสั่งซื้อ, และอื่น ๆ ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยเพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าจะค้นหาอะไรและทำอะไรต่อไป
ใช้เพื่อสร้างใบเสนอราคา, ติดตามระยะเวลาของใบแจ้งหนี้, จัดการรายละเอียดสินค้าและบริการ, และบันทึกค่าใช้จ่ายให้เป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามขั้นตอนการเสนอราคา, ความคืบหน้าของใบแจ้งหนี้, และกำหนดการชำระเงินอย่างชัดเจน
- จัดการรายละเอียดผู้ขาย, ค่าใช้จ่าย, และเอกสารในช่องที่เตรียมไว้
- เข้าถึง SOP ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการให้คงที่และโปร่งใส
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและปฏิบัติการที่พร้อมจะปรับปรุงการใช้จ่ายทางธุรกิจ การติดตาม และการจัดทำเอกสารให้ราบรื่นขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์และเครื่องมือบัญชี AI ที่ดีที่สุด
12. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
การวางแผนกิจกรรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการความแม่นยำและการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากทุกทีมที่เกี่ยวข้อง.แบบแผนการวางแผนกิจกรรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจาก ClickUpสร้างพื้นที่ร่วมกันที่ช่วยให้กำหนดเวลา, งาน, และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตรงกัน.
มันให้รายการที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามขั้นตอนของกิจกรรม, งานที่ละเอียด, และกระบวนการอนุมัติ, ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและผลักดันองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไปสู่ผลกระทบที่ใหญ่ขึ้น.
ขับเคลื่อนโดยClickUp for Non-Profits, มันมอบชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ. มันให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับอาสาสมัครและบุคลากร, ติดตามความคืบหน้าของเงินทุนแบบเรียลไทม์, และใช้ฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ.
คุณสามารถมองเห็นแผนการจัดงานสวัสดิการทั้งหมดของคุณผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้ และใช้การติดตามเวลาเพื่อจัดการเวลาของอาสาสมัครได้ นอกจากนี้ ด้วยแบบฟอร์มที่ผสานรวมไว้ คุณสามารถรวบรวมใบสมัครอาสาสมัครหรือคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย ขณะที่แดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของทีมคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างภาพตารางกิจกรรมและเวลาที่คุณมีเพื่อทำงานให้เสร็จด้วยแผนภูมิแกนต์
- ระดมความคิดและเก็บทรัพยากรเพิ่มเติมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยการติดตามการเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดแคมเปญ, งานระดมทุน, หรือกิจกรรมชุมชน.
13. แม่แบบรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ClickUp
ผลกระทบของคุณสมควรได้รับการมองเห็น และเทมเพลตรายงานประจำปีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดย ClickUp นี้มอบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับสิ่งนั้นโดยเฉพาะ มันมีรูปแบบที่สะอาดตาเพื่อแสดงความสำเร็จ การเงิน และวิสัยทัศน์ในอนาคตของคุณในเอกสารที่สอดคล้องกันเพียงฉบับเดียว
ด้วยส่วนสำหรับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง การกล่าวถึงเป็นพิเศษ และสรุปการเงิน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- นำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยสารบัญในตัว
- เพิ่มข้อมูล, เรื่องราว, และการขอบคุณในลักษณะที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
- ฝังการอัปเดตงาน ลิงก์ หรือภาพประกอบลงในรายงานของคุณโดยตรงด้วยเทมเพลตสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการสรุปปีอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเป็นอาสาสมัครช่วยชุมชนในขณะที่ยังเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ การกระทำที่เอื้อเฟื้อสามารถลดความเครียด เพิ่มความสุข และแม้กระทั่งเสริมสร้างความรู้สึกเชื่อมโยง ทำให้ความมีน้ำใจเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนภารกิจของคุณไปข้างหน้าด้วยต้นทุนโปรแกรมที่แท้จริงโดยใช้ ClickUp
แบบฟอร์มงบประมาณสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยลดความเครียดในการบริหารการเงินของคุณ โดยมอบวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการวางแผน ติดตาม และแบ่งปันงบประมาณของคุณกับคณะกรรมการของคุณ
พวกเขาช่วยให้ทีมของคุณเห็นได้ว่าเงินทุนถูกใช้ไปที่ไหนและต้องการอะไรต่อไป ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบมากขึ้นและลดภาระงานเอกสารลง
ClickUp ยกระดับผลกระทบของคุณไปอีกขั้นด้วยการรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานอาสาสมัคร จัดการโครงการ หรือติดตามการบริจาค ClickUp ช่วยให้ทั้งทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและก้าวไปข้างหน้า
✅สมัครสมาชิกฟรีวันนี้!