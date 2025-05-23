วิธีสร้างงบประมาณการดำเนินงาน: ตัวอย่างและเทมเพลต

งบประมาณการดำเนินงานที่แม่นยำเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วางรากฐานสำหรับงบกำไรขาดทุน และช่วยติดตามผลการดำเนินงานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจอยู่ในระยะที่เข้าถึงได้
แต่ความท้าทายคือ: เว้นแต่คุณมีความรู้ด้านการบัญชีที่แข็งแกร่งหรือมีทีมการเงินที่น่าเชื่อถือ งบประมาณของคุณอาจมีข้อผิดพลาดมากมาย แม้แต่การวิเคราะห์หรือการวางแผนที่รอบคอบที่สุดก็อาจทำให้คุณหลงทางได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ดังนั้น เราจึงนำเสนอตัวอย่างและเทมเพลตงบประมาณการดำเนินงานในโลกจริง เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น
งบประมาณดำเนินงานคืออะไร?
งบประมาณการดำเนินงานคือ แผนการเงินที่มีรายละเอียดซึ่งระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
รายได้และค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจ ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและจัดทำงบกำไรขาดทุนที่ครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน
เทมเพลตแนะนำ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานงบประมาณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่ง:
- ติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณในอดีตและปัจจุบัน
- อธิบายความแตกต่างระหว่างการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
5 องค์ประกอบสำคัญของงบประมาณดำเนินงาน
- รายได้: หมายถึงรายได้รวมที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนด
- ต้นทุนขาย (COGS): ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ และค่าแรงงาน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายวันทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ยกเว้นต้นทุนขาย (COGS) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท: ค่าใช้จ่ายคงที่: ค่าเช่าสำนักงาน ภาษีทรัพย์สิน เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายผันแปร: ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร: ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
- ต้นทุนคงที่: ค่าเช่าสำนักงาน, ภาษีทรัพย์สิน, ค่าจ้าง, เป็นต้น
- ต้นทุนผันแปร: ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา, อุปกรณ์สำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, เป็นต้น
- ต้นทุนกึ่งแปรผัน: ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, สัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์, ค่าล่วงเวลา, เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด (เลือกได้): ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสดโดยตรง แต่บันทึกไว้เพื่อการบัญชี เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์และการคิดค่าเสื่อมราคา
- กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ: นี่คือความแตกต่างระหว่างรายได้รวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่, ค่าใช้จ่ายครึ่งคงที่, และค่าใช้จ่ายผันแปร) ของกิจการ
- ต้นทุนคงที่: ค่าเช่าสำนักงาน, ภาษีทรัพย์สิน, ค่าจ้าง, เป็นต้น
- ต้นทุนผันแปร: ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา, อุปกรณ์สำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, เป็นต้น
- ต้นทุนกึ่งแปรผัน: ค่าอินเทอร์เน็ต, สัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์, ค่าล่วงเวลา, เป็นต้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? หลายองค์กร เช่น Google และ Amazon วางแผนงบประมาณสำหรับการทดลองที่ล้มเหลว เพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จ การตั้งงบประมาณสำหรับความล้มเหลวช่วยให้พวกเขายังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนทั้งหมด 🏦
5 ตัวอย่างงบประมาณการดำเนินงานสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการเดี่ยว
ดังที่เราเพิ่งเห็น งบประมาณการดำเนินงานประกอบด้วยองค์ประกอบหลักห้าประการ แม้จะเป็นเช่นนี้ งบประมาณนี้ก็สามารถรองรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละธุรกิจได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของงบประมาณการดำเนินงาน
1. งบประมาณการดำเนินงานของร้านอาหาร
การบริหารร้านอาหารเกี่ยวข้องกับการจัดการรายได้หลายช่องทางและค่าใช้จ่ายประจำวันต่างๆ เพื่อให้ยังคงทำกำไรได้ เจ้าของร้านจะต้องจัดทำงบประมาณการดำเนินงานรายเดือนที่ครอบคลุมรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการรับประทานในร้าน การสั่งกลับบ้าน และบริการจัดเลี้ยง
👀 วัตถุประสงค์: งบประมาณนี้ช่วยในการคาดการณ์ยอดขายอาหาร วางแผนสินค้าคงคลัง จัดตารางการทำงานของพนักงาน และติดตามการใช้จ่ายในด้านการดำเนินงานที่สำคัญ
💰 รายได้: $80,000 จากการรับประทานในร้าน, takeaway, และบริการจัดเลี้ยง💸 ต้นทุนขาย: $25,000 (วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
- เงินเดือน: 20,000 ดอลลาร์
- ค่าเช่า: $5,000
- ค่าสาธารณูปโภค: 2,000 บาท
- การตลาด: 1,500 ดอลลาร์
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา: 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด:
- ค่าเสื่อมราคา (อุปกรณ์ครัว, เฟอร์นิเจอร์, ฯลฯ): $2,500
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ: 23,000 ดอลลาร์
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายงานค่าใช้จ่ายใน Excel: แม่แบบฟรี
2. งบประมาณการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก
เจ้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็กวางแผนยอดขายและค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อให้ร้านยังคงทำกำไรได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการสินค้าคงคลังและต้นทุนพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
👀 วัตถุประสงค์: งบประมาณนี้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อสินค้าคงคลัง การจ้างพนักงานเพิ่มเติม และการจัดตารางโปรโมชั่นการขาย
💰 รายได้: 60,000 ดอลลาร์จากการขายสินค้า💸 ต้นทุนขาย: 28,000 ดอลลาร์ (ต้นทุนสินค้าคงคลังและค่าขนส่ง)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
- เงินเดือน: $12,000
- ค่าเช่า: 4,000 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค: 1,200 บาท
- โฆษณา: 2,000 บาท
- การบำรุงรักษา: $800
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ: 12,000 ดอลลาร์
🧠 เกร็ดความรู้: งบประมาณดำเนินงานฉบับแรกที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงอียิปต์โบราณ นักเขียนอักษรโบราณได้ติดตามการเก็บรักษาธัญพืชและต้นทุนแรงงานบนม้วนกระดาษปาปิรุสเมื่อกว่า 4,000 ปีก่อน การติดตามงบประมาณดำเนินงานไม่ใช่เรื่องใหม่—แต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีมาตั้งแต่โบราณ! 📜
3. งบประมาณการดำเนินงานของธุรกิจขนาดเล็ก
ผู้ผลิตขนาดเล็กประมาณการปริมาณการผลิตและการขายสำหรับเดือนนี้ โดยมีการจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบสำหรับวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายโรงงาน
👀 วัตถุประสงค์: สิ่งนี้ช่วยในการปรับสมดุลต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร
💰 รายได้: $150,000 จากการขายสินค้า💸 ต้นทุนขาย: $70,000 (วัตถุดิบและค่าแรงโดยตรง)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
- เงินเดือน: $30,000
- ค่าเช่าโรงงาน: 10,000 ดอลลาร์
- ค่าสาธารณูปโภค: 3,000 บาท
- การบำรุงรักษาอุปกรณ์: 4,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำนักงาน: 1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด:
- การเสื่อมค่าของสินทรัพย์: 2,000 บาท
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ: 29,500 ดอลลาร์
4. งบประมาณการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา
บริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กคาดว่าจะมีรายได้จากค่าบริการรายเดือนของลูกค้าและโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน และกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
👀 วัตถุประสงค์: งบประมาณนี้ช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วไปในขณะที่ดำเนินการหาสัญญาใหม่
💰 รายได้: 90,000 ดอลลาร์จากบริการให้คำปรึกษา💸 ต้นทุนขาย: 10,000 ดอลลาร์ (ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายของลูกค้า)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
- เงินเดือนพนักงาน: 40,000 ดอลลาร์
- ค่าเช่าสำนักงาน: 7,000 ดอลลาร์
- การตลาด: 3,500 บาท
- การเดินทางและการประชุม: 2,000 บาท
- อุปกรณ์สำนักงาน: 1,000 บาท
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ: 26,500 ดอลลาร์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2007 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้จัดสรรงบประมาณลับกว่า 20 ล้านดอลลาร์เพื่อศึกษาเรื่องยูเอฟโอ คุณได้ยินถูกต้องแล้ว—การติดตามสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ 'การระบุภัยคุกคามทางอากาศขั้นสูง' 👽
5. งบประมาณการดำเนินงานของฟรีแลนซ์
นักออกแบบกราฟิกอิสระคาดการณ์รายได้รายเดือนจากโครงการของลูกค้าและคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์และค่าเช่าพื้นที่ทำงาน
👀 วัตถุประสงค์: งบประมาณนี้ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและยอดขายโครงการสำหรับปีถัดไป
💰 รายได้: 8,000 ดอลลาร์จากงานลูกค้า💸 ต้นทุนขาย: 1,000 ดอลลาร์ (ค่าจ้างภายนอกและวัสดุ)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:
- การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์: $500
- ค่าเช่าพื้นที่ทำงานร่วม: 800 ดอลลาร์
- การตลาดและการโฆษณา: 200 บาท
- อุปกรณ์สำนักงาน: 100 บาท
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ: 5,400 ดอลลาร์
วิธีจัดการและติดตามงบประมาณการดำเนินงานของคุณ
การบริหารงบประมาณการดำเนินงานไม่ใช่แค่การกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำทางธุรกิจของคุณไปสู่สุขภาพทางการเงินที่ดีอีกด้วย งบประมาณที่บริหารจัดการอย่างดีช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ปรับตัวกับเหตุการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิด และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
นี่คือวิธีการทำทีละขั้นตอน:
1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
งบประมาณการดำเนินงานมีความรับผิดชอบหลายประการ—ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร และแม้กระทั่งการจัดการกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรลืมที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น เริ่มต้นด้วยการเน้นย้ำวัตถุประสงค์ของงบประมาณการดำเนินงานของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณ กำหนด KPI ที่สามารถวัดผลได้ และจัดการงบประมาณของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น มันจะแบ่งวัตถุประสงค์หลักของงบประมาณออกเป็นงานย่อยๆ เพื่อให้คุณและทีมสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และกำหนดการพึ่งพาเพื่อให้มั่นใจในการจัดการที่ราบรื่น
นั่นยังไม่หมด! ใช้ClickUp Goalsเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่รายการไปจนถึงบอร์ด—ใช้มุมมองที่หลากหลายเพื่อดูว่าคุณก้าวหน้าไปมากแค่ไหนในการบรรลุเป้าหมายงบประมาณของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถมอบหมายรายการงบประมาณหรือภารกิจทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ ได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและความถูกต้อง. เก็บข้อมูลงบประมาณการดำเนินงานทั้งหมดและความคืบหน้าไว้ในที่เดียว ทำให้การบรรลุเป้าหมายทางการเงินและกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น.
2. แบ่งงบประมาณออกเป็นหมวดหมู่
งบประมาณการดำเนินงานทุกฉบับประกอบด้วยองค์ประกอบหลักห้าประการ ได้แก่ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสูงสุด ควรสร้างรายการย่อยภายใต้แต่ละหมวดหมู่
ตัวอย่างเช่น ให้รวมยอดขายสินค้าทั้งหมดและรายได้จากบริการภายใต้หมวดหมู่รายได้ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของธุรกิจของคุณ
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น คุณสามารถแบ่ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ออกเป็นสามหมวดย่อยได้ดังนี้: ค่าใช้จ่ายคงที่, ค่าใช้จ่ายผันแปร, และค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการรวมทุกอย่างไว้ในหมวดหมู่ทั่วไป; ยิ่งงบประมาณของคุณมีความละเอียดมากเท่าไร การติดตามและจัดการก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น
⏩ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณฟรีใน Excel และ ClickUp
3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามงบประมาณของคุณ
เครื่องมือที่คุณใช้สามารถทำให้การจัดการงบประมาณของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่า Google Sheets หรือ Excel เพียงพอสำหรับการติดตามขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น แต่สำหรับการติดตามที่มีโครงสร้างมากขึ้น อัตโนมัติมากขึ้น และ การติดตามแบบภาพ แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ทรงพลัง
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างรายงานภาพที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อแสดงข้อมูลงบประมาณแบบเรียลไทม์ในแผนภูมิ กราฟ และตาราง คาดการณ์ยอดขายโครงการ ติดตามค่าใช้จ่าย และแสดงภาพความคืบหน้าของงบประมาณระหว่างแผนกหรือช่วงเวลาต่างๆ โดยใช้วิดเจ็ตที่ยืดหยุ่น
สิ่งนี้ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจจับการใช้จ่ายเกิน, เปรียบเทียบตัวเลขจริงกับตัวเลขที่ตั้งไว้ในงบประมาณ, และรักษาประสิทธิภาพทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากมุมมองเดียวที่รวมศูนย์
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมายของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มีถึง 50% ที่น่าประหลาดใจที่ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง 👀
ด้วยClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้ แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
4. บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ
การติดตามความสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความถูกต้องของงบประมาณ ดังนั้น ให้บันทึกทุกรายได้และค่าใช้จ่าย—ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือตามกำหนดเวลาที่แน่นอน ซึ่งรวมถึงยอดขาย ค่าเช่า เงินเดือน ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
อย่าเพียงแค่บันทึกจำนวนเงินเท่านั้น ให้ระบุวันที่ ผู้ขาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละรายการด้วย บริบทเหล่านี้จะช่วยให้ ระบุรูปแบบการใช้จ่าย และสนับสนุนการตัดสินใจในอนาคต
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนโครงการใน 6 ขั้นตอน (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)
5. ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามงบประมาณจริง
การติดตามผลการดำเนินงานจริงเทียบกับตัวเลขที่ตั้งงบประมาณไว้ ช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขความเบี่ยงเบนในทางลบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้น กำหนดการประชุมทบทวนผลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบประมาณการงบประมาณกับข้อมูลจริง
สมมติว่ามีความแปรปรวนมากกว่า 10% อย่าปล่อยให้มันผ่านไป—ให้ค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง อาจเป็นเพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือยอดขายลดลงอย่างไม่คาดคิด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการใช้จ่ายในอนาคตและกระตุ้นให้ดำเนินการแก้ไขทันที
นี่คือสิ่งที่มูฮัมหมัด อาซิฟ อิกบาล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กลุ่ม dubizzle กล่าวถึงความสามารถด้านการเงินของ ClickUp:
การเงิน เราใช้บอร์ดเป็นหลักในการจัดการคำขอที่ส่งเข้ามาถึงเรา คำขอเหล่านี้จะผ่านกระบวนการภายในของฝ่ายการเงินก่อน จากนั้นจะถูกโอนย้ายมายังเราโดยใช้บัคเก็ตที่มีอยู่ใน ClickUp ความสามารถในการปรับแต่งบัคเก็ตเหล่านี้ช่วยให้เราติดตามคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
การเงิน เราใช้บอร์ดเป็นหลักในการจัดการคำขอที่ส่งเข้ามาถึงเรา คำขอเหล่านี้จะผ่านกระบวนการภายในของฝ่ายการเงินก่อน จากนั้นจะถูกโอนย้ายมายังเราโดยใช้บัคเก็ตที่มีอยู่ใน ClickUp ความสามารถในการปรับแต่งบัคเก็ตเหล่านี้ช่วยให้เราติดตามคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
6. จัดการกระแสเงินสด ไม่ใช่แค่กำไร
ธุรกิจที่ทำกำไรได้มากมายหลายแห่งยังคงประสบปัญหาเนื่องจากปัญหาการไหลเวียนของเงินสด การมีกำไรบนกระดาษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องบริหารจัดการเวลาของรายได้และค่าใช้จ่ายให้ดีด้วย
ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ที่มีจำนวนเงินมากอาจไม่ได้รับการชำระเป็นเวลา 60 วัน ในขณะที่บิลของคุณต้องชำระภายใน 30 วัน ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการคาดการณ์กระแสเงินสดของคุณล่วงหน้าอย่างน้อยสองถึงสามเดือน
เลื่อนการซื้อที่ไม่จำเป็นออกไปในช่วงเดือนที่เงียบเหงา และพิจารณาเจรจาเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีขึ้นกับผู้ขายเพื่อ หลีกเลี่ยงการขาดแคลน
7. กำหนดวงเงินการใช้จ่ายและการอนุมัติ
การกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่ายที่ชัดเจนและกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการเกิดงบประมาณที่ไม่คาดคิด
หากไม่มีขอบเขตที่เหมาะสม หน่วยงานต่าง ๆ อาจใช้จ่ายเกินงบประมาณในค่าใช้จ่ายผันแปรโดยไม่รู้ตัว เช่น แคมเปญการตลาด ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ กระบวนการอนุมัติช่วยให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายที่สำคัญหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการใช้เงินทุน ซึ่งช่วยรักษาความรับผิดชอบของทีม
ClickUp Automationsสามารถทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก คุณสามารถกำหนดการอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้อนุมัติทันทีเมื่อมีการส่งคำขอใช้จ่ายใหม่หรือเมื่อมีการสร้างงานที่ติดแท็กว่า 'เกินงบประมาณ'
ระบบอัตโนมัติยังสามารถแจ้งเตือนงานที่เกินเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะเมื่อแผนกใกล้ถึงงบประมาณสูงสุดได้อีกด้วย ซึ่งช่วยลดการติดตามด้วยตนเองและช่วยให้มั่นใจใน การมองเห็นแบบเรียลไทม์ ในการตัดสินใจทางการเงิน
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้การควบคุมโครงการ (พร้อมเทมเพลต)
8. ปรับงบประมาณอย่างเชิงรุก
งบประมาณไม่ควรคงที่ ควรทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การจ้างพนักงาน หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายนอก
อย่ารอจนสิ้นปีเพื่อปรับทิศทาง ให้ดำเนินการ การทบทวนรายไตรมาส เพื่อคาดการณ์ตามการคาดการณ์ที่อัปเดตแล้ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อจัดการการเงินของธุรกิจคุณหรือไม่?ใช้โซลูชันทางการเงินของ ClickUp! มันช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและติดตามทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- จัดระเบียบข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณ รวมถึงงบประมาณเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในพื้นที่ทำงานส่วนกลางเพียงแห่งเดียว 📅
- ติดตามแนวโน้มกระแสเงินสดตลอดเวลาโดยใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ ⏮️
- ร่วมมือกับทีมการเงินของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบงบประมาณ, การคาดการณ์, และขีดจำกัดการใช้จ่าย 💬
- อัตโนมัติภารกิจทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การอนุมัติงบประมาณ การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ และรอบการรายงาน 🔁
- วางแผนสำหรับปีงบประมาณถัดไปพร้อมไทม์ไลน์ที่ละเอียด ความสัมพันธ์ของงาน และ การติดตามเป้าหมาย✍🏻
แบบฟอร์มงบประมาณการดำเนินงาน
หากคุณไม่เคยสร้างงบประมาณการดำเนินงานมาก่อน คุณอาจกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับความซับซ้อนของมัน นอกเหนือจากเทมเพลตที่แนะนำข้างต้นแล้ว นี่คือเทมเพลตงบประมาณการดำเนินงานมืออาชีพเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ได้
1. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
ธุรกิจของคุณประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่ในงบกำไรขาดทุนก่อนหน้าหรือไม่? ใช้เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUpเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงได้หรือค่าใช้จ่ายคงที่ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณคาดการณ์และตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้ ซึ่งช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างรอบคอบมากขึ้น วัดผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ และ จัดการค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคตอันใกล้
โดยการนำเสนอตัวเลขจริงที่ใช้ไปกับค่าใช้จ่ายทุกประเภท คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างราบรื่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับแต่งหมวดหมู่และรายการสินค้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของคุณ
- สร้างภาพงบประมาณสำหรับปีงบประมาณโดยใช้มุมมองแบบคัมบัง ตาราง หรือปฏิทิน
- เชื่อมโยงงบประมาณโดยตรงกับขอบเขตของโครงการและเป้าหมายสำคัญเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
- ทำซ้ำและนำแม่แบบไปใช้ใหม่สำหรับแผนก ทีม หรือลูกค้าที่แตกต่างกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเทมเพลตเพื่อวางแผน ติดตาม และปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของโครงการ
2. แม่แบบงบประมาณดำเนินงาน Excel โดย Corporate Finance Institute
เทมเพลตงบประมาณการดำเนินงาน Excel โดย Corporate Finance Institute เป็นทรัพยากรฟรีสำหรับการสร้างงบประมาณการดำเนินงาน มีรูปแบบที่มืออาชีพแต่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพงบประมาณโครงการของคุณได้โดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเองหรือใช้สูตร
เพียงคาดการณ์รายได้โดยระบุปริมาณและราคาต่อหน่วยของสินค้าของคุณ ลดค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรจากตัวเลขดังกล่าว และนั่นคือทั้งหมดที่จำเป็น. แบบฟอร์มจะแสดงความแตกต่างจากจำนวนจริงเพื่อช่วยคุณระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้สูตรที่มีอยู่ในระบบเพื่อคำนวณรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ
- คาดการณ์รายได้ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร พร้อมมุมมองรายเดือนและรายปี
- สร้างภาพแนวโน้มทางประวัติศาสตร์โดยใช้แผนภูมิอัตโนมัติ เพื่อจัดการงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยภาพรวมที่เป็นระบบของการเงินในการดำเนินงานของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและหัวหน้าแผนกที่กำลังมองหาเทมเพลตเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเทมเพลตงบประมาณรายเดือนที่ใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่? ดาวน์โหลดClickUp Simple Budget Template— เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ!
วางแผนและบริหารงบประมาณการดำเนินงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
งบประมาณการดำเนินงานที่จัดทำอย่างดีไม่ได้เพียงแค่ติดตามตัวเลขเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน และพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณมากขึ้น
โดยการใช้ตัวเลขที่ถูกต้องและทบทวนผลการดำเนินงานจริงอย่างสม่ำเสมอ งบประมาณของคุณสามารถกลายเป็นเครื่องมือวางแผนที่ทรงพลังแทนที่จะเป็นเพียงรายงานทางการเงิน
พร้อมที่จะลดความยุ่งยากในการทำงบประมาณหรือไม่? เปลี่ยนมาใช้ClickUp. ตั้งแต่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เองไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตงบประมาณการดำเนินงานที่พร้อมใช้งาน ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาด ดำเนินการได้รวดเร็ว และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ลงทะเบียนที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี!