เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินของคุณ

การคิดถึงงบประมาณและค่าใช้จ่ายทำให้คุณปวดหัวหรือไม่
ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มของเรา—กลุ่มที่ทุกคนต้องดิ้นรนกับการจัดการเงินของตัวเอง เหงื่อแตกพลั่กขณะติดตามค่าใช้จ่าย และสมองว่างเปล่าทุกครั้งที่ถูกขอให้ตั้งงบประมาณ
แต่เดี๋ยวก่อน คุณไม่ได้แย่ในการจัดการการเงินนะ คุณแค่ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้น
Google Sheets ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการติดตามค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เนื่องจากความง่ายในการใช้งานและความต้องการการเรียนรู้ที่น้อย แต่คุณจะเริ่มต้นอย่างไรให้มีความได้เปรียบ?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets ที่ดีที่สุดสามอันดับแรก เพื่อช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัวและธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets ดี?
เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจใน Google Sheets ที่ดีควรมีความเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ คุณสมบัติหลักของเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย:
- หมวดหมู่ที่ชัดเจน: ควรมีหมวดหมู่สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร และหมวดหมู่ย่อยเพิ่มเติมภายในแต่ละหมวดหมู่หลัก
- ระบบอัตโนมัติ: เทมเพลตที่ดีจะมีสูตรคำนวณที่แทรกไว้ล่วงหน้าเพื่อคำนวณต้นทุนรวม ค่าใช้จ่าย เงินสดส่วนเกิน ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
- สื่อการสอน: เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายของคุณควรสามารถสร้างแผนภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อระบุแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
- ความยืดหยุ่น: แม้ว่าการกำหนดหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเครื่องมือช่วยภาพจะมีความสำคัญ แต่ความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดรายการหรือปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับแบรนด์ของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน
- ความร่วมมือ: เทมเพลตควรอนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยรวม
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เป็นเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheetsที่ดีที่สุดสำหรับการทำบัญชี
3 อันดับแรกของเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets ที่ควรลอง
มาดูสามเทมเพลตฟรีที่สามารถทำให้การจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้นมาก
1. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจรายเดือน
หากคุณต้องการเครื่องมือติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือนที่มีประสิทธิภาพและจัดรูปแบบอย่างดีเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายธุรกิจรายเดือนเหมาะสำหรับคุณ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำให้รายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจรายเดือนของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยการสร้างแผ่นงานแยกสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแผ่นงานหลัก
คุณยังสามารถใช้ตัวกรองหลายตัว เช่น ชื่อพนักงาน, หมายเลขพนักงาน, แผนก, เป็นต้น, เพื่อดูค่าใช้จ่ายรายเดือนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นคือคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับสีและตัวอักษรของแบรนด์คุณ และพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้ตามต้องการ
2. แม่แบบเอกสารค่าใช้จ่าย
หากคุณกำลังใช้เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheet เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชอบเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้อย่างแน่นอน
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่ายของคุณ เช่น คำอธิบายค่าใช้จ่ายสั้น ๆ และจำนวนเงิน แค่นั้นเอง! แผ่นงานจะคำนวณยอดค่าใช้จ่ายรวมและยอดเงินออมให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถดูภาพรวมของรายการธุรกรรม รายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินออมของคุณในรูปแบบแผนภูมิวงกลมได้อีกด้วย
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายประจำวันในครัวเรือนไปจนถึงการชำระเงินกู้บ้าน เบี้ยประกัน และบิลบัตรเครดิต
3. แบบฟอร์มติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หากคุณอยู่ในธุรกิจที่พนักงานของคุณต้องเดินทางบ่อย ๆแบบฟอร์มติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคนนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมี
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดการเดินทางของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย และดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเดินทางแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังมีหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก เพื่อให้คุณทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับค่าโดยสารเครื่องบิน อาหาร และที่พัก
คุณสามารถติดตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อค้นหาพื้นที่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ สร้างแท็บแยกสำหรับพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดายในแผ่นงานเดียว และติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรวม
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามค่าใช้จ่าย
เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่มีข้อจำกัดบางประการที่อาจไม่ช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างสมบูรณ์:
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: คุณจะต้องป้อนรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งทำให้กิจกรรมการติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช้เวลานานและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
- ความซับซ้อน: คุณสมบัติขั้นสูงใน Google Sheets เช่น การสร้างแผนภูมิ (แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิเรดาร์, แผนภูมิความคืบหน้า), การตรวจสอบข้อมูล, และการจัดเรียงข้อมูล ต้องการความรู้เกี่ยวกับสูตรและฟังก์ชันซึ่งอาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคน
- ความสามารถในการขยายขนาด: การจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการติดตามทางการเงินที่ซับซ้อนอาจขัดขวางความสามารถในการขยายขนาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ความปลอดภัย: การแบ่งปันข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนอาจก่อให้เกิดความกังวลหากไม่มีการตั้งค่าการแบ่งปันที่เหมาะสม
- การผสานรวม: การผสานรวมโดยตรงกับซอฟต์แวร์ธนาคารหรือการเงินมีข้อจำกัดขณะทำงานกับ Google Sheets
- การปรับแต่ง: การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนสคริปต์ ทำให้เทมเพลต Google Sheets ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets
การติดตามค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจของคุณที่จะเติบโต คุณต้องมีกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการระบุแนวโน้มและการค้นหาโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการสร้างเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายใน Excelและ Google Sheets จะทำได้ง่าย แต่ทั้งสองโปรแกรมจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงพื้นฐานเท่านั้น
คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงเช่น ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณ. มันคือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้คุณร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อปรับปรุงการวางแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ. เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายของ ClickUp ช่วยทำให้การติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายเป็นระบบอัตโนมัติ และให้ข้อมูลวิเคราะห์อย่างละเอียด.
นี่คือ 5 อันดับเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อเชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน
1. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายโดย ClickUp
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดในที่เดียว ต้องการเพิ่มหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันหรือไม่? เปิดมุมมองตารางใน ClickUpเพื่อเริ่มต้น ต้องการดูว่าคุณจ่ายเงินให้กับผู้ขายและผู้รับเหมาไปเท่าไรหรือไม่?ตรวจสอบแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อดูภาพรวม
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือคุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติและถูกปฏิเสธ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการรายละเอียดวันที่ชำระเงิน ผู้รับเงิน และจำนวนเงิน
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUp ช่วยบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับแผนกต่างๆ ในธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถจัดการงบประมาณของแต่ละทีมได้ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตและกำหนดโครงสร้างการแบ่งต้นทุนสำหรับโครงการต่างๆ
2. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนโดย ClickUp
การชำระเงินล่าช้า, การถอนเงินเกินบัญชีธนาคารบ่อยครั้ง, และบัญชีเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นสัญญาณของกระแสเงินสดที่ไม่ดี
วิธีหนึ่งในการปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสดคือการติดตามและจัดการค่าใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอนี่คือจุดที่เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนโดย ClickUpช่วยได้ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณกำหนดรายละเอียดงบประมาณรายเดือนและติดตามค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้
คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากเทมเพลตนี้สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์รวมถึงการปรับปรุงกระแสเงินสดของคุณได้ ด้วยการติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณสามารถตรวจสอบงบประมาณประจำปีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าทางการเงินของคุณได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่าพนักงานของคุณใช้จ่ายที่ไหนและจำนวนเท่าใด ตั้งแต่โรงแรม การเดินทาง ไปจนถึงอาหาร คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จัดสรรไว้ในสเปรดชีตงบประมาณและวิเคราะห์การไหลออกของเงินสดของคุณได้
ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อดูค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร และใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคต
3. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพนักงานโดย ClickUp
การจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงานอาจเป็นงานที่น่าหนักใจ คุณต้องติดตามใบเสร็จ จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการเบิกจ่ายคืนClickUp Monthly Expense Report Templateช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบและอนุมัติค่าใช้จ่าย และสร้างรายงานค่าใช้จ่ายโดยละเอียดเพื่อติดตามรูปแบบการใช้จ่าย เพิ่มความถูกต้องและลดเวลาในการประมวลผล ทำให้คุณและพนักงานของคุณพึงพอใจ
4. แม่แบบค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจโดย ClickUp
ต้องการติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายของคุณในที่เดียวเพื่อดูสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณหรือไม่?เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมของคุณสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย ทำให้ง่ายต่อการทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละแผนก
คุณสามารถมองเห็นการใช้จ่ายและค้นหาโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้. ความสามารถในการติดตามเวลาอัตโนมัติและแจ้งเตือนการพึ่งพาในเทมเพลตนี้ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการโดยรวม.
นอกจากนี้? เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองหลายแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น คุณสามารถลองใช้มุมมองรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย และมุมมองบอร์ดการอนุมัติเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธคำขอค่าใช้จ่ายได้
5. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย ClickUp
ธุรกิจขนาดเล็กประสบปัญหาในการจัดการค่าใช้จ่าย เนื่องจากขาดทรัพยากร ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านกระแสเงินสด มีต้นทุนการดำเนินงานสูง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จำกัด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้มีความยากลำบากในการอยู่รอดทางการเงิน
คุณต้องการเทมเพลตเฉพาะทางเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายธุรกิจขนาดเล็กของ ClickUpคือสิ่งที่คุณควรเลือกใช้ มันช่วยอัตโนมัติการติดตามค่าใช้จ่ายช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร และสร้างแผนภูมิและกราฟที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจคุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานเพื่อติดตามการใช้จ่ายของคุณได้. ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังสร้างรายงานเพื่อใช้สำหรับภาษีเพื่อลดภาระการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ.
ปรับปรุงการเงินให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่าย
เทมเพลต Google Sheets เหมาะสำหรับการติดตามการเงิน แต่คุณต้องใช้ความพยายามมากในการป้อนค่าใช้จ่าย จัดหมวดหมู่ และคำนวณยอดรวม
นอกจากนี้ เทมเพลตของ Google Sheets ยังขาดการวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้ยากต่อการตรวจจับแนวโน้มการใช้จ่าย คุณสามารถใช้เทมเพลตขั้นสูง เช่น เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายของ ClickUp เพื่อทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายเป็นระบบและอัตโนมัติได้
ด้วยเทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายของ ClickUpคุณสามารถวางแผนงบประมาณ เสนอแผนงบประมาณ ติดตามค่าใช้จ่าย ระบุแนวโน้ม ค้นหาโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย และคาดการณ์งบประมาณได้ทั้งหมดในที่เดียว
ลงทะเบียนฟรีบน ClickUpเพื่อจัดระเบียบและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น