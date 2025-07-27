10 แม่แบบ OKR ของ Miro ที่ดีที่สุดเพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องในปี 2025

การตั้งเป้าหมายนั้นง่าย แต่การรักษาเป้าหมายเหล่านั้น การแบ่งปันความคืบหน้ากับทีมของคุณ และการทำให้ทุกคนมีสมาธิ นั่นแหละคือจุดที่ท้าทาย
OKRs ช่วยสร้างโครงสร้าง แต่แม้กรอบงานที่ดีที่สุดก็ยังต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทุกวัน
เทมเพลตวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของ Miro มอบพื้นที่ที่ชัดเจนและทำงานร่วมกันได้ให้กับทีมในการวางแผนสิ่งที่สำคัญและตรวจสอบความคืบหน้าไปพร้อมกัน
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลต Miro OKR ที่ดีที่สุด เพื่อให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ใช้งานง่ายและติดตามผลในระยะยาวได้ดีขึ้น เรามีคำแนะนำสำหรับคุณเช่นกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Miro OKR ดี?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต OKR ใน Miro:
- การทำงานร่วมกันและการอัปเดตที่ง่ายดาย: เลือกเทมเพลต OKR ของทีม Miro ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มบันทึก อัปเดตสถานะ หรือแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องมีคู่มือแนะนำสำหรับการตั้งค่า OKR
- การแยกแยะวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักอย่างชัดเจน: เลือกใช้เทมเพลต OKR ที่ออกแบบมาอย่างดีและมีน้ำหนักที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้สามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน โดยไม่ทำให้ข้อมูลแออัด
- พื้นที่สำหรับความเป็นเจ้าของทีม: เลือกใช้เทมเพลตวางแผน OKR บน Miro ที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หรือผลลัพธ์ให้กับบุคคลหรือทีมได้ เพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจนและแบ่งปันกัน
- การติดตามความคืบหน้าในตัว: เลือกเทมเพลตการติดตาม OKR ที่มีองค์ประกอบภาพ เช่น กล่องกาเครื่องหมาย, ตัวเลื่อน, หรือแถบความคืบหน้าเพื่อช่วยให้ทีมติดตาม OKRและเข้าใจสถานะได้อย่างรวดเร็ว
- ความชัดเจนทางสายตา: ให้ความสำคัญกับเทมเพลต Miro OKR ที่มีไอคอน, การจัดสี, และรูปแบบที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนทางสายตา. เครื่องมือควรส่งเสริมการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยแดชบอร์ด OKRที่ใช้งานง่าย และรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน
- ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ: เลือกใช้เทมเพลตที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้เข้ากับกระบวนการและลำดับความสำคัญของทีมคุณ โดยไม่ต้องบังคับให้ทีมเปลี่ยนวิธีการทำงาน
🔎 คุณรู้หรือไม่?กรอบการตั้งเป้าหมาย OKRถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่ Intel ในทศวรรษ 1970 โดย Andrew Grove อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นที่นิยมในวงกว้างจนกระทั่งปี 1999 เมื่อ John Doerr ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับ OKR โดยตรงจาก Grove ได้แนะนำให้กับบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆ ที่ชื่อว่า Google ที่เหลือก็เป็นประวัติศาสตร์ OKRs ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของ Google และยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างมหาศาลของ Google
10 แม่แบบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile บน Miro
นี่คือเทมเพลต Miro OKR ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า:
1. แม่แบบการวางแผน OKR โดย Miro
เทมเพลตการวางแผน OKR โดย Miro ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของทีมให้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้ มันมอบพื้นที่ทำงานแบบภาพให้คุณสามารถวางแผน OKR ระดับทีมและจัดให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สำคัญได้
ด้วยพื้นที่สำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม การระดมความคิด ภาพรวมของเป้าหมาย และขั้นตอนถัดไป เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวางแผนกลยุทธ์
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- นำทีมของคุณเข้าสู่กระบวนการวางแผน OKR แบบเรียลไทม์
- แท็กผู้ร่วมสร้าง, กำหนดเส้นเวลา, และตรวจสอบการพึ่งพาได้ในทันที
- มองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก และเจ้าของทีม
- ใช้โน้ตติด, ฟีเจอร์โหวต, แท็ก, และไทม์ไลน์เพื่อเพิ่มบริบทและความรับผิดชอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผน OKR ร่วมกันในพื้นที่ที่มองเห็นภาพและทำงานร่วมกันได้
2. แม่แบบบอร์ดร่าง OKR โดย Miro
เทมเพลตบอร์ดร่าง OKR โดย Miro ทำหน้าที่เป็นพื้นที่คิดของทีมคุณก่อนการตัดสินใจใดๆ ถูกกำหนดขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันในระยะเริ่มต้นที่แนวคิดยังอยู่ในขั้นพัฒนาและเสียงของทุกคนมีความสำคัญ
ด้วยการใช้รหัสสีและส่วน OKR ที่เตรียมไว้แล้ว คุณสามารถบันทึกฉบับร่าง ท้าทายสมมติฐาน และรวบรวมความคิดเห็นจากทั้งทีมก่อนที่จะสรุปทุกอย่าง
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เพิ่มไอเดีย แก้ไข และข้อเสนอแนะโดยใช้เครื่องมือภาพที่ทีมของคุณคุ้นเคยอยู่แล้ว
- ส่งเสริมการหารือและการจัดให้สอดคล้องกันขององค์กรก่อนการสรุปเป้าหมาย
- เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ความคิดแรกเริ่มไปจนถึงร่างที่พร้อมตรวจสอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผน ต้องการพื้นที่ที่ยืดหยุ่นเพื่อระดมความคิด ระบุรูปแบบ และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ OKRs
3. แม่แบบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) โดย Miro
ทุกไตรมาสที่แข็งแกร่งเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและมองเห็นได้ เทมเพลตวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) โดย Miro ช่วยให้ทีมของคุณวางแผนสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ และวิธีที่คุณจะวัดความก้าวหน้า ในบอร์ดภาพที่ง่ายต่อการอัปเดตและแบ่งปัน
แต่ละส่วนช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน เชื่อมโยงผลลัพธ์สำคัญ มอบหมายทีม และติดตามความคืบหน้า ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสำหรับไตรมาสถัดไปหรือทบทวนความก้าวหน้า ระบบนี้จะเป็นจุดโฟกัสที่มั่นคงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- วางแผนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในแบบที่สะอาดตาและง่ายต่อการติดตาม
- มอบหมายทีมที่รับผิดชอบแต่ละ OKR และใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน
- รักษาความสอดคล้องในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์และการตรวจสอบด้วยเทมเพลต OKR ที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอสำหรับทีมขนาดเล็ก
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการกำหนด แบ่งปัน และติดตาม OKRs
4. แม่แบบบอร์ด OKR สำหรับทีมผลิตภัณฑ์, UX และวิศวกรรม โดย Miro
เทมเพลตคณะกรรมการ OKR สำหรับทีมผลิตภัณฑ์, UX และวิศวกรรม โดย Miro นำทุกคนมารวมกันในพื้นที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อกำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการประสานงานข้ามสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกัน คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว แจ้งเตือนความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายรายไตรมาสให้อยู่ในสายตาตลอดช่วงสปรินต์
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- ติดตามการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในการบรรลุเป้าหมายOKR ของผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ใช้มุมมองหลายแบบ เช่น มุมมองพอร์ตโฟลิโอ มุมมองทีมผลิตภัณฑ์ และมุมมองสควอด สำหรับขั้นตอนวางแผนที่แตกต่างกันและแผนกต่างๆ
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสข้ามทีมและเขตเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานที่ต้องการรักษาความสอดคล้องในเป้าหมายผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ร่วมกัน
5. แม่แบบเป้าหมาย SMART โดย Miro
บางครั้ง คุณเพียงแค่ต้องการพื้นที่เรียบง่ายเพื่อคิดอย่างชัดเจนและวางแผนอย่างมีเป้าหมาย เทมเพลต SMART Goals โดย Miro มอบรูปแบบที่สะอาดสำหรับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ทำได้จริง เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
มันนำทางคุณผ่านแต่ละขั้นตอน SMART ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความตั้งใจที่กว้างขวางให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- เดินผ่านเกณฑ์ SMART แต่ละข้อพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน
- ใช้กระดานภาพเพื่อวางแผนเป้าหมายโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป
- ให้เป้าหมายของคุณชัดเจนและเป็นไปได้ตั้งแต่ต้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพื้นที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่มีความหมายและวัดความสำเร็จ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คนที่เขียนเป้าหมายของตัวเองมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าถึง 42%อยากเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นอีกไหม? แบ่งปันเป้าหมายเหล่านั้นกับเพื่อนสักคน การมีผู้รับผิดชอบร่วมกันได้ผลจริง
6. แม่แบบติดตามเป้าหมายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Miro
เทมเพลตติดตามเป้าหมายธุรกิจขนาดเล็กโดย Miro ออกแบบมาสำหรับทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการพื้นที่ร่วมกันอย่างง่ายเพื่อติดตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความก้าวหน้า และเฉลิมฉลองความสำเร็จ
ด้วยส่วนที่เตรียมไว้สำหรับเดือน, ลำดับความสำคัญ, และสถานะ คุณไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่าระบบของคุณ มันเป็นภาพ, ยืดหยุ่น, และง่ายต่อการอัปเดต ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีมประจำหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามเป้าหมายทางธุรกิจในด้านการขาย, การตลาด, การดำเนินงาน, และอื่น ๆ
- จัดสรรเวลาและงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างกระดานคัมบัง
- รักษาความโปร่งใสของความคืบหน้าเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานที่ต้องการวิธีการจัดการเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบการตั้งเป้าหมายโดย Miro
ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ได้อย่างไร? แบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายโดย Miro ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากความคิดที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้ โดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบุคคลหรือทีมที่เพิ่งเริ่มต้น มีคำแนะนำง่ายๆ และพื้นที่สำหรับสะท้อนถึงจุดประสงค์ แรงจูงใจ และขั้นตอนต่อไป
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ชี้แจงและแบ่งปันเป้าหมายโดยใช้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาและสามารถกรอกข้อมูลได้
- แก้ไขเทมเพลตเพื่อเพิ่มเป้าหมายได้ตามต้องการ
- ระบุขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละข้ออย่างชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายสำหรับการตั้งเป้าหมายที่มีความหมาย
8. แม่แบบแผนที่นำทางตามเป้าหมายโดย Miro
เทมเพลตแผนที่นำทางตามเป้าหมายโดย Miro ช่วยให้คุณเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณกับเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้
มันให้เส้นเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นได้ซึ่งเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทเข้าด้วยกัน ทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและทำไมมันถึงสำคัญ มันทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของงาน ระบุการพึ่งพา และปรับแผนเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- มองเห็นเป้าหมายของคุณควบคู่กับจุดสำคัญและกำหนดเวลา
- จัดทำรายการหัวข้อ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ เป้าหมาย และคุณสมบัติต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน
- สร้างและแบ่งปันแผนงานที่ชัดเจนและเข้าถึงได้กับทีมของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้นำที่ต้องการสร้างแผนงานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายอย่างเข้าใจง่าย เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
9. แม่แบบแผนผังมันดาลาโดย Miro
เทมเพลตแผนผังมันดาลาโดย Miro เป็นวิธีใหม่ในการจัดระเบียบเป้าหมายและแนวคิดของคุณด้วยการแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
ตารางวงกลมของมันส่งเสริมให้คุณมุ่งเน้นไปที่แปดพื้นที่สำคัญรอบหัวข้อหลัก ทำให้แผนที่ซับซ้อนง่ายต่อการจัดการ
รูปแบบนี้ช่วยให้คุณจัดสมดุลความสำคัญและมองเห็นความเชื่อมโยงที่อาจพลาดไปได้เมื่อใช้รายการแบบดั้งเดิม มันมอบเส้นทางที่ชัดเจนและสร้างสรรค์เพื่อให้เป้าหมายของคุณเชื่อมโยงและอยู่ในสายตา
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, และไฟล์แนบเพื่อเพิ่มบริบทให้กับความคิดของคุณ
- ระบุจุดเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่โฟกัสต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ทำให้การตั้งเป้าหมายรู้สึกน่าสนใจและสดใหม่ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่ต้องการกรอบความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ผ่านภาพ
10. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์แบบアジล (ปัจจุบัน, ต่อไป, ภายหลัง) โดย Miro
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์แบบ Agile (ปัจจุบัน, ต่อไป, ภายหลัง) โดย Miro ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยไม่ต้องยึดติดกับกรอบเวลาที่เคร่งครัด
มันแบ่งแผนงานของคุณออกเป็นส่วนที่ชัดเจน—ตอนนี้, ต่อไป, ภายหลัง—ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญในวันนี้และสิ่งที่กำลังจะมาถึง ด้วยส่วนต่างๆ เช่น "น่าจะ", "อาจจะ", และ "ไม่เคย", คุณจะช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่อยู่บนโต๊ะและสิ่งที่ถูกพักไว้
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบโครงการตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนและอนาคต
- กลุ่มทำงานโดยใช้ธีมเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การค้นพบจนถึงการส่งมอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และโครงการที่ต้องการแผนงานที่มีความยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยธีม
ข้อจำกัดของ Miro
แม้ว่า Miro จะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้การวางแผน OKR เป็นเรื่องท้าทาย มาดูกัน:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น มักรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกและการนำทาง
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด: แม้ว่าจะมีโหมดออฟไลน์อยู่บ้าง แต่ก็มีข้อจำกัดและไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีความเสี่ยงสำหรับทีมที่ต้องการการเข้าถึงที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้บอร์ดขนาดใหญ่: บอร์ดที่มีองค์ประกอบหลายพันรายการอาจทำงานช้าลง รายงานระบุว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพมักเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 วัตถุ และจะรุนแรงขึ้นเมื่อมีวัตถุมากขึ้น โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- ข้อจำกัดในการส่งออกและการจัดรูปแบบ: คุณภาพการส่งออกอาจลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในแผนที่ขนาดใหญ่ และตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความมีเพียงพื้นฐาน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เรียบร้อย
- ขอบเขตที่แคบ: Miro เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังสร้างแผนงานบนกระดานไวท์บอร์ด แต่ขาดความสามารถที่ช่วยให้ทีมสามารถทำสิ่งอื่นๆ ได้ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการงาน ไปจนถึงรายงานแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ด้วย AI
ทางเลือกสำหรับเทมเพลต OKR ของ Miro
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ให้การติดตามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, ระบบอัตโนมัติในตัว, และการเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นกับงานประจำวันของคุณ, มีทางเลือกของ Miro ที่คุ้มค่าแก่การสำรวจ
ClickUp, แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน, ให้บริการเทมเพลต และช่วยเหลือทีมในการจัดการงาน, เอกสาร, การสื่อสาร, และอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp และเทมเพลต OKR อันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ และบูรณาการอย่างแท้จริง
1. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
บริษัทที่กำลังเติบโตมักประสบปัญหาในการรักษาเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกันเมื่อขยายตัวเทมเพลต OKR และเป้าหมายสำหรับบริษัทของ ClickUpคือเทมเพลต OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจในระยะเริ่มต้น
เทมเพลต OKR ที่มีโครงสร้างดีนี้มอบพื้นที่ร่วมกันสำหรับทุกทีมของคุณในการวางแผน, อัปเดต, และติดตาม OKR ทั่วทั้งบริษัท. มันครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึง OKR ของบุคคลและส่วนร่วม, ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าการกระทำแต่ละอย่างเชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร.
แดชบอร์ดให้ข้อมูลอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์แก่ผู้นำ ในขณะที่สมาชิกทีมสามารถมุ่งเน้นกับงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวอย่างละเอียดมากขึ้น
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- แยกเป้าหมายระดับสูงของบริษัทให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งบุคคลและทีมสามารถติดตามได้ในแต่ละวัน
- เลือกจากตัวเลือกสถานะที่กำหนดเอง 30 รายการ เช่น ต้องการความสนใจ รอการอนุมัติ ไม่อยู่ในเส้นทาง เป็นต้น เพื่อการติดตามที่ละเอียด
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ KPI, วันที่เป้าหมาย, และผู้รับผิดชอบ
- ให้ทุกคนรับผิดชอบด้วยการตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ
- ใช้สูตรเพื่อวัดค่าจริงกับค่าเป้าหมาย และประหยัดเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, หัวหน้าแผนก, และผู้นำด้านกลยุทธ์ที่บริหารทีมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังมองหาวิธีชัดเจนและสามารถติดตามได้เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายของทุกทีมกับภารกิจของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ มุมมองการส่ง OKR เพื่อเพิ่มรายการใหม่ลงในบอร์ดได้อย่างง่ายดาย สลับไปที่ มุมมองบอร์ด เพื่อดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ต้องการภาพรวมทั้งหมดหรือไม่? มุมมองรายการ OKR ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เชื่อมโยงแต่ละงานกับวัตถุประสงค์ของมัน วางแผนไทม์ไลน์ได้อย่างมั่นใจด้วย มุมมองปฏิทิน OKR ซึ่งแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผน
2. แม่แบบ OKRs ของ ClickUp
เทมเพลต OKRs ของ ClickUpช่วยให้เป้าหมายของคุณเรียบง่าย มองเห็นได้ชัดเจน และติดตามได้ง่าย ด้วยกรอบการทำงานที่สะอาดและปรับขนาดได้สำหรับการจัดระเบียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ในทุกทีม มันให้โครงสร้างที่เพียงพอเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมุ่งมั่นสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกหนักใจ
มันรวมถึงหมวดหมู่การตั้งเป้าหมาย เช่น เป้าหมายที่ท้าทาย, การประเมินความมั่นใจ, และเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า. แบบฟอร์มนี้รองรับทั้งการพัฒนาตนเองและตัวชี้วัดระดับองค์กร.
ด้วยการเชื่อมโยงงานและเธรดความคิดเห็น OKRs จึงกลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตแทนที่จะเป็นรายงานที่หยุดนิ่ง
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ตั้งค่าการมองเห็นเป้าหมายสำหรับบุคคล, แผนก, หรือการเข้าถึงทั่วทั้งองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าและการแจ้งเตือนรายสัปดาห์เพื่อติดตามความสำเร็จสำหรับทุกเป้าหมาย
- ดู OKR ของทีมตามรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน หรือประวัติกิจกรรม
- แยกเป้าหมายออกเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ และแบ่งปันกับทีม
- ระบุความเป็นเจ้าของ สถานะ และลำดับความสำคัญ และเห็นผลกระทบเชิงบวกด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นใช้ OKR เป็นครั้งแรก, ทีมที่มีความคล่องตัว, และแผนกทรัพยากรบุคคลที่นำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการวิธีการจัดการ OKR ที่สะอาดและยืดหยุ่น โดยไม่ซับซ้อนเกินไป
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเราจะแสดงความก้าวหน้าของคุณอย่างชัดเจน เน้นความสำเร็จของคุณ และมอบการควบคุมและความโปร่งใสในการทำงานของคุณมากขึ้น เพราะ "การหวังให้ดีที่สุด" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือ
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
3. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
กำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบอย่างชัดเจนว่างานของตนมีส่วนช่วยให้บริษัทก้าวหน้าอย่างไรใช่ไหม?เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpช่วยให้คุณและทีมสร้างความชัดเจนและความรับผิดชอบในการตั้งเป้าหมายได้อย่างที่ทุกคนเข้าใจและสนับสนุน
กรอบงานนี้แบ่งกลุ่ม OKRs ตามกรอบเวลา หน่วยธุรกิจ และประเภทของโครงการ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินการมีส่วนร่วมในทุกด้าน
ด้วย Custom Fields, แม่แบบการวางแผน OKR นี้จะช่วยจัดระเบียบเป้าหมายของคุณตามทีม, ประเภท, และความสำคัญได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม. นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของผู้รับผิดชอบเป้าหมาย, ทำให้ความคืบหน้าเชื่อมโยงกับงานจริงและผลกระทบที่สามารถวัดได้.
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- สร้างและติดตามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวมของคุณด้วย มุมมอง OKR ทั่วโลก
- กำหนดแผนกและทีมทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์และฟิลด์รายชื่อบุคคลที่ใช้งานง่าย
- ลากและวางรายการบน มุมมองไทม์ไลน์ เพื่อวางแผนกำหนดเส้นตายและระยะเวลา
- กรองตามแผนก เจ้าของ หรือสถานะในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- แสดงสถานะและความสำคัญโดยใช้กระดาน OKR Progress Board แบบคัมบัง
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใสในการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในแต่ละแผนกและทีม
นี่คือสิ่งที่แอนเดรีย พาร์ค ผู้ประสานงานการดำเนินงานธุรกิจที่ Spekit กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp กับทีม ตอนนี้ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละคน ใครเป็นเจ้าของ และความคืบหน้าของพวกเขาได้ มองย้อนกลับไปตอนนี้ ก่อนที่จะมี ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ดังนั้นทุกแผนกของเราจึงไม่เชื่อมโยงกัน
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp กับทีม ตอนนี้ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละคน ใครเป็นเจ้าของ และความคืบหน้าของพวกเขาได้ มองย้อนกลับไปตอนนี้ ก่อนที่จะมี ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ทำให้ทุกแผนกของเราไม่เชื่อมโยงกัน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับแดชบอร์ดใน ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
4. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยความชัดเจนเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุเส้นตายและกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของคุณยังคงมุ่งเน้นและสมเหตุสมผล
เทมเพลตนี้มอบคำแนะนำแบบมีแนวทาง การติดตามความก้าวหน้า และการซิงค์ปฏิทินเพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาจะเสร็จสิ้นและเป้าหมายยังคงเป็นไปได้จริง ประกอบด้วยช่องสำหรับคำอธิบายเป้าหมาย ตัวชี้วัด กรอบเวลา อุปสรรค และอื่นๆ
ไม่ว่าจะนำไปใช้กับการพัฒนาตนเองหรือโครงการที่เน้นการทำงานเป็นทีม กรอบแนวคิดนี้จะช่วยสร้างโครงสร้างและจุดมุ่งเน้นในการวางแผนเป้าหมาย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เปลี่ยนความคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมาย SMART และรวบรวมข้อมูลเป้าหมายได้อย่างง่ายดายผ่าน มุมมองแผ่นงานเป้าหมาย SMART ที่ปรับแต่งได้
- ร่วมมือกันโดยใช้ClickUp Whiteboardสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
- วางแผนเป้าหมายส่วนตัวหรือทีมข้ามสัปดาห์หรือไตรมาสเพื่อให้ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น
- ระบุผู้เล่นหลักและกำหนดเส้นตาย และวัดความพยายามที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายแต่ละข้อ
- จัดระเบียบงานเป็นหกสถานะที่แตกต่างกัน: เสร็จสมบูรณ์, กำลังเร่ง, ล่าช้า, หยุดชั่วคราว, อยู่ในเส้นทาง, เพื่อติดตามความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการระบบที่ตรงไปตรงมาเพื่อกำหนด, ปรับปรุง, และบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและทีมที่มีความหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ชมวิดีโอนี้เพื่อทัวร์อย่างรวดเร็วของ ClickUp Whiteboards และทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
การบรรลุเป้าหมาย SMART ต้องมีแผนที่ชัดเจนและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART โดย ClickUpช่วยแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ พร้อมกำหนดระยะเวลาและเจ้าของงาน เพื่อให้ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง
ทีมสามารถดูรายการที่ต้องดำเนินการได้ในแผนภูมิแกนต์, มุมมองปฏิทิน, หรือรายการ ตามความชอบของพวกเขา แถบความคืบหน้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้ความโปร่งใส ในขณะที่ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายจะบรรลุตามกำหนดเวลา
เทมเพลต OKR พร้อมการติดตามความคืบหน้านี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานกับการมุ่งเน้นในแต่ละวัน ทำให้เป้าหมายใหญ่ของคุณไม่รู้สึกหนักเกินไป
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ติดตามความคืบหน้าโดยจัดระเบียบงานตามสถานะ เช่น เสร็จสมบูรณ์, อยู่ระหว่างการประเมิน, กำลังดำเนินการ, ยังไม่ได้เริ่ม และอยู่ระหว่างวางแผน
- ติดตามวันครบกำหนดและกำหนดเส้นตายของงานโดยใช้ มุมมองไทม์ไลน์
- ดำเนินการทบทวนหลังการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายด้วย มุมมองสุขภาพเป้าหมาย
- ติดตามความเป็นเจ้าของและกำหนดเวลาด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีประโยชน์ เช่น สุขภาพของเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ผลลัพธ์ อุปสรรค แผนก และอื่นๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทีม, โค้ชด้านประสิทธิภาพการทำงาน, และทีมข้ามสายงานที่ดำเนินโครงการหลายขั้นตอนและกำลังมองหาวิธีการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงในการตั้งเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การตั้งเป้าหมายของบริษัทไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือคิดทบทวนทุกคำพูด ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับ AI แบบเรียลไทม์ที่ช่วยร่าง OKR ที่ชัดเจน แยกย่อยเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง และอัปเดตความคืบหน้าโดยไม่พลาดทุกจังหวะ ใช้เพื่อชี้แจงคำอธิบายเป้าหมาย แนะนำผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดผลได้ หรือตอบคำถามเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของทีมโดยไม่ต้องสลับแท็บ
6. แม่แบบ OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpรวบรวมเป้าหมายทางการตลาด งบประมาณ และโครงการต่างๆ ของคุณไว้ในที่เดียวที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งช่วยให้ความคืบหน้าและลำดับความสำคัญยังคงมองเห็นได้ชัดเจน มันช่วยให้ทีมของคุณติดตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดควบคู่ไปกับขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
มันสนับสนุนเป้าหมายเช่นการเพิ่ม MQLs, การปรับปรุงการมองเห็นแบรนด์, และการขับเคลื่อนการผลิตเนื้อหา. ผลลัพธ์หลักเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของแคมเปญ, งบประมาณ, ระยะเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, ทำให้ทีมสามารถติดตาม ROI ได้แบบเรียลไทม์.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดแนวOKR การตลาดของคุณให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่แม่นยำซึ่งทุกคนสามารถติดตามได้
- ใช้ มุมมองต้อนรับ เพื่อแนะนำแผนงานให้กับสมาชิกในทีมและสรุปวัตถุประสงค์
- มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยคุณลักษณะที่กำหนดเอง เช่น ไตรมาส ช่องทาง และประเภท OKR
- จัดระเบียบโครงการ งบประมาณ และการส่งมอบงานทั้งหมดในพื้นที่เดียวที่เรียบง่าย
- ตรวจสอบ OKRs โดยใช้แดชบอร์ดวิเคราะห์และไทม์ไลน์ของแคมเปญ
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการอัปเดตทีมและการมองเห็นข้อมูลร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, CMO, และแผนกสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการวิธีการที่ปฏิบัติได้จริงและร่วมมือกันในการวางแผน, ติดตาม, และดำเนินแคมเปญ.
ก้าวจากการวางแผนสู่ความก้าวหน้าด้วย ClickUp
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายและ OKR ของ Miro เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักคิดเชิงภาพและทีมที่ทำงานร่วมกัน พวกเขาสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ ดึงดูดความสนใจ และมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังวางแผนแนวคิด สำรวจความสำคัญ หรือปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการวางแผน
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพร้อมที่จะเจาะลึกมากขึ้น เช่น การติดตามความคืบหน้า การมอบหมายความรับผิดชอบ และการเชื่อมโยงเป้าหมายกับงานจริง ClickUp มีฟีเจอร์เพิ่มเติมให้คุณ
ด้วยคุณสมบัติเช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, AI ที่ผสานรวม, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, มุมมองหลายแบบ, และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์, ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยน OKR ให้เป็นผลลัพธ์ได้โดยไม่พลาดจังหวะ.สมัครฟรีวันนี้!