ทุกเครื่องมือมีขีดจำกัดที่คุณต้องหยุดคิดและถามว่า 'มันยังเหมาะกับฉันอยู่ไหม?'
ไม่ใช่เพราะมันแย่หรือมีอะไรผิดพลาด แต่เพราะความต้องการของคุณเปลี่ยนไป และกระบวนการทำงานของคุณได้พัฒนาขึ้น สิ่งที่เคยรู้สึกตื่นเต้น ตอนนี้กลับรู้สึกแค่โอเค
นั่นคือจุดที่ผู้ใช้ Poe AI หลายคนกำลังไปอยู่ Poe ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับหลายๆ คน แต่หากคุณเริ่มรู้สึกว่าถึงขีดจำกัดของมันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ขั้นสูง ความยืดหยุ่น หรือความเหมาะสม คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
ผู้ใช้บางคนต้องการควบคุมผลลัพธ์ได้มากขึ้น บางคนกำลังมองหาเครื่องมือที่รองรับโมเดลต่างๆ หรือเพียงแค่ต้องการทางเลือกที่ดีที่สุดพร้อมขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไร ข่าวดีก็คือมีทางเลือกที่ทรงพลังมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Poe AI ซึ่งแต่ละตัวมีจุดเด่น คุณสมบัติเฉพาะ และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
64% ของธุรกิจคาดหวังว่า AIจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ทำไมคุณควรค้นหาทางเลือกของ Poe AI?
Poe AI รวดเร็วและยืดหยุ่น แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ หากคุณใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว คุณอาจพบปัญหาทั่วไปเหล่านี้ 👇
- การเชื่อมต่อที่จำกัด: Poe ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Slack หรือ Zapier ได้โดยตรง ทำให้ยากต่อการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการใช้AI ในที่ทำงาน การขาดการเชื่อมต่อนี้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญ
- ไม่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม: คุณไม่สามารถแก้ไขร่วมกัน แบ่งปันหัวข้อแบบเรียลไทม์ หรือแสดงความคิดเห็นกับทีมของคุณได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานคนเดียวมากกว่า
- การขาดการปรับแต่ง: ไม่มีวิธีในการปรับแต่งคำตอบให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น กฎหมาย การแพทย์ หรือการเงิน ไม่มีเทมเพลต ไม่มีการปรับแต่งเฉพาะด้าน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
- การจัดการแชทที่ยุ่งเหยิง: ไม่สามารถจัดระเบียบหรือติดแท็กแชทได้ และไม่มีวิธีค้นหาประวัติแชทที่ยาวหรือบันทึกหัวข้อสำคัญ
- ขาดขั้นตอนการทำงานขั้นสูง: Poe ไม่รองรับการสร้างขั้นตอนการทำงาน, ตัวกระตุ้นงาน, หรือการดำเนินการอัตโนมัติที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัวในปัจจุบันมีให้
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัด: คุณไม่สามารถส่งออกเป็นรูปแบบเช่น PDF, Word, หรือ Markdown ได้ และไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง CMS หรือเอกสารของคุณได้
- ไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึก: Poe ไม่แสดงสถิติการใช้งาน, การวิเคราะห์ในระดับบทสนทนา หรือตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของทีมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Poe AI ในพริบตา
ต้องการประเมินแต่ละเครื่องมืออย่างรวดเร็วหรือไม่? ลองดูการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของเราเพื่อให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|ปัญญาประดิษฐ์ในตัวสำหรับงาน, การจัดการงานแบบรวมศูนย์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 1000 ระบบ
|บุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็ก, องค์กรที่ต้องการการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสามารถปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
|แชทจีพีที
|มัลติโมเดล GPT-4o (ข้อความ, เสียง, รูปภาพ), ปลั๊กอิน, หน่วยความจำ, GPT แบบกำหนดเอง
|ผู้ช่วย AI อเนกประสงค์
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|ฮักกิ้งแชท
|โมเดลโอเพนซอร์สหลายตัว (LLaMA, Mixtral), การค้นหาเว็บ, การสร้างภาพ, การอัปโหลดไฟล์ PDF
|การสำรวจโมเดลปัญญาประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนโปรให้บริการ
|ความสับสน
|การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมการอ้างอิง, สรุปอย่างกระชับ, และแบบจำลองการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
|การวิจัยและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|โคลด
|การสร้างข้อความคุณภาพสูง, ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด, การวิเคราะห์ภาพ (Claude Vision)
|การสนทนาที่ปลอดภัยและชัดเจน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $17 ต่อเดือน
|คุณ. com
|การค้นหาด้วยแชท AI, ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้, แอปที่ผสานรวม, การสร้างภาพ
|การค้นหาเว็บด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมคำตอบสรุป
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ดีปซีค
|การให้เหตุผลระดับ GPT-4 (โมเดล R1), เข้าถึงได้ฟรี, ประสิทธิภาพสูง
|แชท AI ฟรีและทรงพลัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคา API ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
|ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
|การผสานรวมกับแอป Microsoft 365, การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
|ผู้ช่วย AI ภายในระบบนิเวศของ Microsoft
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|Google Gemini
|คำตอบแบบสนทนา, การผสานรวมกับแอป Google, Gemini Advanced model
|แชทและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดย Google
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
|ไพ
|สไตล์การสนทนาที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น จำการโต้ตอบในอดีตได้ รองรับหลายแพลตฟอร์ม
|ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล
|มีแผนฟรีให้บริการ
|YesChat. ai
|โมเดล AI หลายรูปแบบ, การสร้างเพลง/วิดีโอด้วย AI, GPT ที่สร้างโดยชุมชน
|ศูนย์รวม AI แบบครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
|แชทกับลามะ
|สนทนากับโมเดล LLaMA ของ Meta แบบออฟไลน์/โฮสต์เอง ปรับแต่งได้ตามต้องการ
|แชท AI ส่วนตัว แบบโอเพ่นซอร์ส
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินตามการใช้งานโทเค็น (เริ่มต้นที่ $0.19 ต่อ 1 ล้านโทเค็น)
|รีพลิกา
|การโต้ตอบแบบเฉพาะบุคคล, การสนับสนุนทางอารมณ์, ประสบการณ์ AR, การโทรผ่านวิดีโอ
|เพื่อน/ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเห็นอกเห็นใจ
|ราคาตามความต้องการ
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Poe AI
1. ClickUp Brain และ Brain Max (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบบูรณาการและการรวมแอป AI หลายตัวไว้ในที่เดียว)
หากคุณกำลังมองหาแชทบอท AI ที่ทำได้มากกว่าการสนทนาทั่วไปClickUp Brainคือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับคุณ ต่างจากเครื่องมือแชทเพียงอย่างเดียวอย่าง Poe ClickUp Brain ผสาน AI ขั้นสูงเข้ากับฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพในตัวได้อย่างไร้รอยต่อ—ไม่ว่าจะเป็นสร้างงานใหม่ทันที สรุปเอกสารโดยอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน—ทั้งหมดนี้อยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
ClickUp Brain เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการให้ไอเดียของพวกเขาถูกนำไปปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ค้างอยู่ในหน้าต่างแชท
ด้วย Brain คุณจะได้รับผู้ช่วย AI สำหรับการทำงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ: ถามคำถามและรับคำตอบทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ มอบหมายงานผ่านClickUp Tasks วางแผนสปรินต์ เขียนเนื้อหา หรือติดตามการสนทนาเกี่ยวกับโครงการผ่านClickUp Chatและกระทู้ความคิดเห็น มันสามารถสรุปหัวข้อโครงการทั้งหมด แปลงบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และแม้กระทั่งแนะนำการปรับปรุงในงานเขียนของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp ยังให้คุณเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว เช่น ChatGPT-4o, Claude และ Gemini เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้เสมอ โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นเหนือกว่าทางเลือกอื่นของ Poe อย่างแท้จริงคือBrain MAX แม้ว่า ClickUp Brain จะเป็นผู้ช่วยในตัวที่ทรงพลังอยู่แล้ว แต่ Brain MAX ยกระดับไปอีกขั้นในฐานะแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนของคุณ!
Brain MAX คือแอปพลิเคชันอัจฉริยะ AI แบบบริบทตัวแรกที่เชื่อมต่อกับบริบทการทำงานของคุณทั้งหมด—ไม่เพียงแต่ภายใน ClickUp แต่ยังรวมถึง Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแม้กระทั่งเว็บ มันรวมการค้นหา, การทำงานอัตโนมัติ, และการผลิตที่มีเสียงเป็นอันดับแรกไว้ในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบเนทีฟเพียงตัวเดียว
ด้วย Brain MAX คุณสามารถค้นหาสิ่งใดก็ได้ทันที, อัตโนมัติงาน, คุยกับ LLM หลายตัวผ่านหน้าต่างเดียว, และแม้กระทั่งสั่งงานด้วยเสียง, ทั้งหมดนี้ในขณะที่ Brain MAX เข้าใจโครงการของคุณ, ทีมของคุณ, และกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ. ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหรือสูญเสียบริบทอีกต่อไป—เพียง AI ตัวเดียวที่รู้งานของคุณและช่วยคุณทำให้สำเร็จ.
โดยสรุป ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ในตัวของคุณสำหรับการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายใน ClickUp ในขณะที่ Brain MAX คือการอัปเกรดที่พลิกโฉมซึ่งขจัดปัญหา AI ที่ล้นเกินและนำความฉลาดทางบริบทที่แท้จริงมาสู่พื้นที่ทำงานดิจิทัลทั้งหมดของคุณ
หากคุณต้องการ AI ที่ไม่ใช่แค่พูดคุย แต่เข้าใจและเร่งการทำงานของคุณอย่างแท้จริง ClickUp—พร้อมด้วย Brain และ Brain MAX—คือทางเลือก Poe ที่คุณรอคอย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงาน โครงการ การประชุม และพลวัตของทีมของคุณ
- การค้นหาแบบรวมศูนย์ใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บ
- การเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว (ChatGPT-4o, Claude, Gemini และอื่นๆ) ในแพลตฟอร์มเดียว
- การสร้างงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จากบันทึก, แชท, และสรุปการประชุม
- สรุปเอกสารและหัวข้อสนทนาแบบทันทีเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปปฏิบัติได้
- การทำงานด้วยเสียงเป็นอันดับแรกด้วย Talk to Text สำหรับคำสั่งและการสร้างเนื้อหาแบบไม่ต้องใช้มือ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และคำตอบทันทีภายใน ClickUp Chat
- ความปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการเก็บรักษาข้อมูลแบบ zero-day และไม่มีการฝึกอบรม AI บนพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากมาย
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากมาย
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนในชีวิตประจำวัน การระดมความคิด และงานเขียนโค้ด)
ขับเคลื่อนโดย GPT-4o ของ OpenAI, ChatGPT เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Poe ที่รองรับการป้อนข้อมูลแบบข้อความ, เสียง, และภาพ, ทำให้คุณสามารถโต้ตอบได้ตามที่คุณต้องการ. คุณสมบัติ Canvas ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการเขียนและโค้ด, ทำให้การแก้ไขร่วมกันและได้รับคำแนะนำทันทีเป็นเรื่องง่าย.
แพลตฟอร์มยังมีตัวเลือกการปรับแต่งผ่านเครื่องมือเช่น คำแนะนำที่กำหนดเอง และ GPT ที่ปรับแต่งตามบุคคล ให้คุณสามารถปรับแต่งคำตอบตามสไตล์ ความชอบ หรือกรณีการใช้งานของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติของงาน คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนและงานที่ต้องทำซ้ำได้ภายในแอป
นอกจากนี้ ด้วยแผนสำหรับทีม คุณจะสามารถปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ เช่น ประวัติการแชทร่วมกัน การสร้างภาพด้วย DALL-E พื้นที่ทำงานร่วมกัน และการควบคุมผู้ดูแลระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- อัปโหลดไฟล์ CSV หรือสเปรดชีต แล้วให้ ChatGPT แปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเชิงลึก สรุป หรือแม้แต่แผนภูมิแบบภาพ
- จัดเก็บ แก้ไข และจัดการภาพที่สร้างโดย AI โดยใช้คลังภาพ
- ใช้ความจำเพื่อช่วยให้ ChatGPT จดจำชื่อ ความชอบ หรือลักษณะการทำงานต่างๆ เพื่อให้การสนทนาดูเป็นธรรมชาติและเฉพาะบุคคลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- อาจเกิดอาการ 'หลอน' หรือเข้าใจข้อมูลผิดเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี ตลอดไป
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $30 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ ซึ่งพร้อมช่วยเหลือฉันเสมอ ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูล สมัครงาน หรือแค่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว มันก็ให้คำตอบที่ชาญฉลาดและมีโครงสร้างที่ดีแก่ฉันภายในไม่กี่วินาที
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ ซึ่งพร้อมช่วยเหลือฉันเสมอ ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูล สมัครงาน หรือแค่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว มันก็ให้คำตอบที่ชาญฉลาดและมีโครงสร้างที่ดีแก่ฉันภายในไม่กี่วินาที
3. HuggingChat (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบและสลับระหว่างโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สหลายตัว)
HuggingChat (โดย Hugging Face) เป็นแชทบอท AI ฟรีและโอเพนซอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งและการเข้าถึง LLM หลายตัว เช่น LLaMA, Mistral และ Cohere
มันทำหน้าที่เหมือนสถานที่พบปะสังสรรค์ที่เป็นมิตรมากกว่า โดยเฉพาะสำหรับโมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส – โมเดลที่สร้างโดยชุมชนและมักเปิดเผยวิธีการทำงานอย่างโปร่งใส
ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการสำรวจสิ่งที่โลกของโอเพนซอร์สมีให้ และอาจต้องการแอบดูเบื้องหลังเล็กน้อย Hugging Chat เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ให้คุณเข้าถึง AI ที่ทรงพลังและขับเคลื่อนโดยชุมชนได้โดยตรง โดยมักไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่ Poe มอบตัวเลือกที่หลากหลายกว่า ทั้ง AI ที่มีชื่อเสียงและโอเพนซอร์สที่ซ่อนอยู่ บางครั้งมาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HuggingChat
- สร้างและแชร์แชทบอทส่วนตัวพร้อมชื่อที่ไม่ซ้ำกัน, อวาตาร์, และข้อความระบบ
- เลือกจากโมเดลเปิดชั้นนำ เช่น Meta's Llama 3. 3, Cohere's Command R+, หรือ Mistral ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการด้านประสิทธิภาพของคุณ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น การค้นหาเว็บ การสร้างภาพ หรือการแยกวิเคราะห์ PDF เพื่อประสบการณ์ AI ที่ชาญฉลาดและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ข้อจำกัดของ HuggingChat
- ตัวเข้ารหัสแบบกำหนดเองจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากคุณไม่เพิ่มแฟล็กเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่น่าเชื่อถือ
ราคา HuggingChat
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว HuggingChat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Perplexity (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมการอ้างอิงจากเว็บไซต์แบบเรียลไทม์)
Perplexity AI เป็นผู้ช่วยค้นหาและวิจัยแบบครบวงจรที่ผสมผสานคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการอ้างอิงจากเว็บแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Pro Search ซึ่งดึงผลลัพธ์ที่เน้นจากเอกสารวิชาการที่คัดสรร บล็อก และสิ่งพิมพ์ที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ยังมีโหมดโฟกัส ซึ่งช่วยให้คุณกรองคำตอบตามประเภทของเนื้อหา เช่น Reddit, YouTube หรือวารสารวิชาการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของความสับสน
- รันคำสั่งค้นหาที่ซับซ้อนและมีหลายส่วนพร้อมคำตอบที่มีโครงสร้างและตรรกะ
- จัดระเบียบหัวข้อ, หน้า, และไฟล์ในที่เดียว และเลือกเว็บไซต์ที่ Perplexity ควรดึงข้อมูลจาก
- เปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นเนื้อหาที่เรียบเรียงอย่างประณีต สามารถแชร์ต่อได้ และอ่านง่ายราวกับบทความบล็อกที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาครบถ้วน
ข้อจำกัดของความสับสน
- ขาดเวิร์กโฟลว์และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือกรณีการใช้งานเฉพาะ
การตั้งราคาแบบสร้างความสับสน
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $200/เดือน
- องค์กร: $40/เดือน
คะแนนความสับสนและความคิดเห็น
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Perplexity อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:
ฉันชื่นชอบความเร็วและความยืดหยุ่นที่ Perplexity Pro มอบให้ มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยใช้บริบทที่ฉันให้ไว้และการค้นหาเว็บภายนอก ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขาทำให้ฉันทึ่งมาก
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

ฉันชื่นชอบความเร็วและความยืดหยุ่นที่ Perplexity Pro มอบให้ มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยใช้บริบทที่ฉันให้ไว้และการค้นหาเว็บภายนอก ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขาทำให้ฉันทึ่งมาก
5. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่ปลอดภัยและชัดเจน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการเขียน/การเขียนโค้ด)
Claude AI ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ ทั้งแชท เอกสาร และข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้เหมาะสำหรับทีมและงานระยะยาว ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัวในตัว คุณสามารถปรับโทนเสียง พฤติกรรม และความชอบของ Claude ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
โหมดการวิจัยของมันช่วยให้ Claude สามารถดำเนินการค้นหาเว็บหลายขั้นตอนและให้คำตอบที่มีการอ้างอิงอย่างดี ในขณะที่เครื่องมือการวิเคราะห์ช่วยให้สามารถรันโค้ด JavaScript ได้โดยตรงในแชทเพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ออกแบบด้วยกรอบการทำงาน AI ตามรัฐธรรมนูญของ Anthropic ทำให้มั่นใจได้ว่าคำตอบยังคงเป็นประโยชน์ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับงานสร้างสรรค์และงานเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- เปิดใช้งานโหมดการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อรับคำตอบที่แม่นยำยิ่งขึ้นในงานต่างๆ เช่น การดีบั๊ก, คณิตศาสตร์ขั้นสูง, หรือการสอบถามที่มีตรรกะซับซ้อน
- สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสาร โค้ด และเนื้อหาภายในแผงด้านข้างแบบโต้ตอบได้ในขณะที่คุณแชท
- ถามคำถามโดยตรงเกี่ยวกับเอกสารที่คุณอัปโหลด Claude จะตอบกลับตามบริบท ทำให้ง่ายต่อการสกัดและสรุปข้อมูล
ข้อจำกัดของโคลด
- Claude AI มักจะทำตามคำแนะนำได้ไม่ดี ทำเพียงบางส่วนของงานแล้วหยุดเพื่อถามว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ ซึ่งทำให้ต้องใช้ข้อความเพิ่มเติม
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $100 ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (50 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?
โคล้ดทำงานกับตารางและแผนภูมิได้ดีมาก — มันทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและดึงประเด็นสำคัญออกมาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากจากฉัน
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

โคล้ดทำงานกับตารางและแผนภูมิได้ดีมาก — มันทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและดึงประเด็นสำคัญออกมาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากจากฉัน
6. You.com (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเว็บด้วย AI พร้อมคำตอบที่สรุปและอ้างอิงแหล่งที่มา)
You.com เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรที่รองรับโมเดล AI หลายรูปแบบ เช่น GPT-4, Claude และ Gemini Pro ช่วยให้คุณเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานของคุณได้ มีฟีเจอร์ AI Agents ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับงานต่างๆ เช่น การสรุปเอกสาร การสร้างภาพ การเขียนโค้ด หรือการเขียนอีเมล คุณยังสามารถสร้างตัวแทนของคุณเอง กำหนดคำแนะนำเฉพาะ และแชร์กับผู้อื่นได้อีกด้วย
สำหรับผู้สร้างเนื้อหา YouWrite ช่วยสร้างทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงอีเมล ในขณะที่ YouImagine ช่วยให้คุณสร้างภาพที่สร้างโดย AI โดยใช้โมเดลอย่าง DALLE-3 และ Stable Diffusion
คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เลือกได้ระหว่างการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานของคุณ
- ติดตามแนวโน้มการใช้งาน พฤติกรรมการค้นหา และการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิธีที่ทีมต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับ AI
- ปรับแต่งแหล่งข้อมูลที่ AI ดึงข้อมูลมา เช่น Reddit, Wikipedia หรือ arXiv เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
ข้อจำกัดของ You.com
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าบางครั้งมีการแสดงลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
คุณ. com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- มีแผนแบบชำระเงินให้เลือก
คุณ. คะแนนและรีวิวของ com
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง You.com ว่าอย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:
การค้นหาด้วยแชท AI ให้ข้อมูลสั้น ๆ และเว็บไซต์ล่าสุดที่มีคุณภาพ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือค้นหาที่น่าเชื่อถือสำหรับหัวข้อเฉพาะเพื่อค้นหาบทความ เช่น บทความวิจัยล่าสุด และได้รับสรุปของย่อหน้า
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

การค้นหาด้วยแชท AI ให้ข้อมูลสั้น ๆ และเว็บไซต์ล่าสุดที่มีคุณภาพ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือค้นหาที่น่าเชื่อถือสำหรับหัวข้อเฉพาะเพื่อค้นหาบทความ เช่น บทความวิจัยล่าสุด และได้รับสรุปของย่อหน้า
7. DeepSeek (ดีที่สุดสำหรับ AI แชทฟรีที่ทรงพลังพร้อมการให้เหตุผลระดับ GPT-4)
DeepSeek AI เป็นโมเดลภาษาประสิทธิภาพสูงแบบโอเพ่นซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานที่ต้องใช้เหตุผลที่ซับซ้อน เช่น การเขียนโค้ด ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้วยความชัดเจนแบบทีละขั้นตอน ได้รับการฝึกฝนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเสริมแรง ทำให้ผู้ใช้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไปถึงคำตอบแต่ละข้อได้อย่างไร
มันนำเสนอโมเดลเฉพาะทางหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งาน AI ที่แตกต่างกัน โมเดล DeepSeek-VL สามารถจัดการงานทั้งด้านภาษาและการมองเห็น ในขณะที่ DeepSeek Coder ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในด้านโค้ดและมีความเชี่ยวชาญในการเติมโค้ดให้สมบูรณ์ การเติมข้อมูล และการสนับสนุนการดีบัก
คุณสมบัติเด่นของ Deepseek
- รองรับความยาวบริบทโทเค็นขนาดใหญ่ถึง 128K และการใช้งานการคาดการณ์หลายโทเค็น
- เขียนและแก้ไขโค้ดได้เร็วขึ้นด้วยโมเดลเฉพาะทางที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและงานด้านการเขียนโปรแกรม
- สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ใบอนุญาต MIT และได้รับการปรับให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพง
ข้อจำกัดของ Deepseek
- มักเซ็นเซอร์คำตอบอย่างไม่คาดคิด โดยเปลี่ยนเป็น 'ขอโทษครับ/ค่ะ นี่อยู่นอกขอบเขตของผม/ฉัน' ระหว่างการตอบกลับโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจน
ราคาของ Deepseek
- ฟรีตลอดไป (ราคา API ขึ้นอยู่กับการใช้งานโทเค็น)
คะแนนและรีวิวของ Deepseek
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายในแอป Microsoft 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
Microsoft Copilot ถูกสร้างขึ้นในเครื่องมือของ Microsoft ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Word, Excel, Outlook และ Teams โดยใช้ GPT-4 และ Microsoft Graph เพื่อให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ที่ปรับให้เหมาะกับไฟล์ การแชท และปฏิทินของคุณโดยเฉพาะ
หากคุณกำลังเจาะลึกในการวิจัย โหมด Deep Research จะดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Copilot Actions ซึ่งช่วยจัดระเบียบอีเมลหรือตั้งค่าการประชุมโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- เปลี่ยนคำตอบที่สร้างโดย AI ให้เป็นเอกสารที่แก้ไขได้และแชร์ได้ภายใน Microsoft 365 Copilot Chat
- จัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลโครงการโดยใช้สมุดบันทึก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบแบบโต้ตอบสำหรับการจัดการงานและข้อมูล
- สร้างและปรับใช้ผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะขององค์กร
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ผู้ใช้บางรายพบว่าประสบการณ์การสนทนาของ Copilot มีข้อจำกัด เนื่องจากบทสนทนาถูกกำหนดความยาวไว้ และเมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว การย้อนกลับไปยังข้อความก่อนหน้าจำเป็นต้องสลับหน้าต่าง
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรีตลอดไป
- Microsoft Copilot Pro: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:
มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและเรียบง่ายสำหรับการแก้ไขและสร้างรูปแบบเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างข้อความที่มีปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:

มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและเรียบง่ายสำหรับการแก้ไขและสร้างรูปแบบเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างข้อความที่มีปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม
9. Google Gemini (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือ AI แบบหลายรูปแบบที่ผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Google)
Google Gemini คือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Google อย่างครบวงจร—ตั้งแต่การค้นหาและ Gmail ไปจนถึง Docs และอุปกรณ์ Android ความสามารถแบบหลายรูปแบบของมันทำให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และแม้แต่โค้ด ทั้งหมดในการสนทนาเดียวกัน
คุณสามารถเข้าถึง Gemini ได้อย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์ มันรองรับคำสั่งเสียงบน Android Auto จัดการการแจ้งเตือนและข้อความบน Wear OS และสนับสนุนการสร้างและแก้ไขภาพสำหรับงานสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยเสียงแบบเรียลไทม์และรับข้อเสนอแนะทันทีโดยการแชร์หน้าจอหรือฟีดกล้องของคุณ
- ฟังก์ชันของอุปกรณ์ควบคุม เช่น สัญญาณเตือน การเล่นสื่อ และการเปิดแอปพลิเคชัน สามารถทำงานได้โดยตรงผ่าน Gemini
- จัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทสำหรับโครงการเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการค้นหาข้อมูล
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ผู้ใช้บางรายเตือนว่าโค้ดที่สร้างโดย Gemini อาจไม่น่าเชื่อถือ—มักมีข้อผิดพลาดและอาจก่อให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
ราคา Google Gemini
- ฟรีตลอดไป
- Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18.99 ดอลลาร์/เดือน
- Gemini Advanced สำหรับนักเรียน: ฟรีจนถึงการสอบปลายภาคปี 2026 (รวมถึง Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk และพื้นที่เก็บข้อมูล 2TB)
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:
มันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ช่วยที่สะดวกสำหรับงานประจำวัน สามารถช่วยในการเขียน สรุป และแม้กระทั่งอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยคำที่ง่าย และทำให้การสื่อสารลื่นไหลโดยไม่ทำให้รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือแข็งกระด้าง
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:

มันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ช่วยที่สะดวกสำหรับงานประจำวัน สามารถช่วยในการเขียน สรุป และแม้กระทั่งอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยคำที่ง่าย และทำให้การสื่อสารลื่นไหลโดยไม่ทำให้รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือแข็งกระด้าง
10. Pi (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เข้าใจและให้การสนับสนุน)
Pi, สร้างโดย Inflection AI, คือผู้ช่วยAI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางออกแบบมาเพื่อการสนทนาที่มีความฉลาดทางอารมณ์และเหมือนมนุษย์ สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บ, แอปมือถือ, และแพลตฟอร์มเช่น WhatsApp, Instagram, และ Messenger, Pi อยู่เคียงข้างคุณทุกที่ทุกเวลา
ผู้ช่วยยังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่น ช่วยให้ผู้ใช้ร่างบทกวี ระดมความคิด หรือพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก คุณสามารถสำรวจหัวข้อต่างๆ ได้ผ่านแท็บ Discover ของมัน เมื่อเวลาผ่านไป Pi จะปรับตัวให้เข้ากับน้ำเสียง ความต้องการ และนิสัยของคุณ ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดและตรงประเด็นมากขึ้นตามการใช้งานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pi
- มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยความเห็นอกเห็นใจ มอบการสนับสนุนและความเข้าใจที่มากกว่าการให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว
- เรียนรู้จากการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการตอบสนอง สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- ให้บริการการสนทนาด้วยเสียงธรรมชาติพร้อมตัวเลือกเสียงหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของผู้ใช้
ข้อจำกัดของไพ
- ผู้ใช้บางรายสังเกตว่า Pi มีความเข้าใจในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์จำกัด ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการสนทนาที่มีความอ่อนไหวมากขึ้น
การตั้งราคาแบบพี
- ฟรีตลอดไป
- มีแผนแบบชำระเงินให้เลือก
คะแนนและรีวิว Pi
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pi ว่าอย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:
แน่นอนว่าความง่ายในการใช้งาน ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ และสติปัญญาทางอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในแชทบอท AI นอกจากนี้ ความจริงที่ว่ามันสามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์และหลายแพลตฟอร์ม ทำให้เข้าถึงได้ง่าย
ตามที่ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันไว้ว่า:

แน่นอนว่าความง่ายในการใช้งาน ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ และสติปัญญาทางอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในแชทบอท AI นอกจากนี้ ความจริงที่ว่ามันสามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์และหลายแพลตฟอร์ม ทำให้เข้าถึงได้ง่าย
11. YesChat. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหาที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย)
YesChat. ai เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรที่รวมโมเดล AI หลายตัวเข้าด้วยกัน รวมถึง GPT-4o, Claude 3 Opus และ DALL·E 3 ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ สำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียน การเขียนโค้ด หรือการสร้างภาพ แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการอัปโหลดไฟล์ ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเอกสารต่างๆ เช่น PDF และสำรวจห้องสมุด GPT เฉพาะทางกว่า 200,000 รายการได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเขียนด้วย AI เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์และความชัดเจน, AI Humanizer เพื่อทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น, และเครื่องมือเช่น AI Detector เพื่อระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yeschat. ai
- เปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพโดยใช้เครื่องมือเช่น AI Picture Generator และ AI Human Generator
- สร้างเพลงตามสั่งโดยป้อนคำอธิบายหรือเนื้อเพลง พร้อมตัวเลือกสำหรับสไตล์และอารมณ์ที่แตกต่างกัน
- แปลงเนื้อหาที่เขียนเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับการนำเสนอหรือสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Yeschat. ai
- ฟีเจอร์ Document Fusion AI ฟรีไม่ทำงาน แม้ว่าจะตรงตามข้อกำหนดขนาดไฟล์แล้วก็ตาม
Yeschat. ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- แผนโปร: $8/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนอัลตร้า: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนไม่จำกัด: $40/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Yeschat. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
12. Llama Chat (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การแชท AI ที่สามารถปรับแต่งได้และเน้นความเป็นส่วนตัว)
Llama Chat ซึ่งขับเคลื่อนโดยโมเดล Llama 3.2 ของ Meta เป็นผู้ช่วย AI แบบโอเพนซอร์สที่มีความยาวบริบทขยายได้สูงสุดถึง 128K โทเค็น นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับการสนทนาที่ซับซ้อนและยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในจุดแข็งหลักของมันคือความสามารถในการปรับตัว จากบริการลูกค้าองค์กรไปจนถึงการวิจัยทางวิชาการ ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Llama Chat ด้วยโค้ดโอเพนซอร์สและปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะได้ นอกจากนี้ การผสานรวมกับแพลตฟอร์มของ Meta เช่น WhatsApp และ Instagram ยังทำให้เป็นประสบการณ์ที่คุ้นเคยและราบรื่นสำหรับผู้ใช้จำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ Llama Chat
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการผสานรวมเครื่องมือภายนอกและ API เพื่อขยายกรณีการใช้งาน
- ติดตามเวลาการตอบสนองและการใช้โทเค็นเพื่อความโปร่งใสและการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปรับแบบจำลองให้เหมาะสมกับสาขาเฉพาะทาง เช่น สาธารณสุข เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Llama Chat
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์ของ Llama Chat อาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง ภาพที่สร้างขึ้นอาจขาดความชัดเจน (โดยเฉพาะกับข้อความ) และฟีเจอร์การเคลื่อนไหวของภาพถ่ายไม่ราบรื่นเสมอไป
ราคาบริการแชทกับลามะ
- ฟรีตลอดไป
- ต้นทุนต่อ 1 ล้านโทเคนขาเข้าและขาออก (ผสม 3:1): $0. 19 – $0. 49
คะแนนและรีวิวของ Llama Chat
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Llama Chat อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:
ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือเสริมที่มีต้นทุนต่ำสำหรับ OpenAI และโมเดลของ Anthropic โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเฉพาะทางที่แคบ มันเข้าถึงได้ง่ายและโดดเด่นในฐานะทางเลือกโอเพนซอร์สที่แข็งแกร่ง
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือเสริมที่มีต้นทุนต่ำสำหรับ OpenAI และโมเดลของ Anthropic โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเฉพาะทางที่แคบ มันเข้าถึงได้ง่ายและโดดเด่นในฐานะทางเลือกโอเพนซอร์สที่แข็งแกร่ง
13. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับเพื่อน AI ที่สามารถปรับแต่งได้)
Replika เป็นเพื่อนคู่ใจ AI ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องผ่านการแชทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องกับคุณ หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Replika คือความจำในการสนทนา ซึ่งจดจำรายละเอียดจากการแชทในอดีตเพื่ออ้างอิงในภายหลัง
นอกจากนี้ยังมีการติดตามอารมณ์ การบันทึกประจำวัน และสถานการณ์จำลองบทบาทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ทางอารมณ์ที่ดี อวตารที่ปรับแต่งได้และพลวัตของความสัมพันธ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเพื่อน AI ให้ตรงกับความชอบของตนเองได้ เพิ่มความรู้สึกของการมีเพื่อนร่วมทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- ผู้ใช้สามารถเปิดเพลงพื้นหลังในห้องเสมือนจริงของ Replika เพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาที่ผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- รับสกุลเงินภายในแอปเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ ชุดแต่งตัว และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสำรวจ
- ปรับแต่งบุคลิกของ Replika ของคุณผ่านลักษณะนิสัยที่ปลดล็อกได้ เช่น 'ช่างสงสัย' หรือ 'คอยสนับสนุน' และสำรวจความสนใจร่วมกันเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- ผู้ใช้กล่าวว่ามันไม่ได้เชี่ยวชาญในฐานความรู้หรือการค้นหา ดังนั้นมันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาการเขียนโค้ดหรือดึงข้อมูลจากเว็บได้
ราคาของ Replika
- ราคาที่กำหนดเอง
เรตติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณฉลาดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp Brain
ในการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี้ เราได้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Poe AI—เครื่องมือที่สร้างขึ้นด้วยการสนทนาที่ชาญฉลาดขึ้น การวิจัยที่รวดเร็วขึ้น อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีขึ้น และเนื้อหาที่สร้างสรรค์ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ผสมผสาน AI เข้ากับประสิทธิภาพการทำงานจริงและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ถึงเวลาแล้วที่จะยอมรับ ClickUp
นี่คือพื้นที่ทำงานครบวงจรของคุณที่มี AI ฝังอยู่ในงาน เอกสาร โครงการ กระดานไวท์บอร์ด แม่แบบ และทุกสิ่งทุกอย่าง! ตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ ไปจนถึงสรุปเอกสารยาวๆ และจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีม ClickUp Brain ทำงานหนักแทนคุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ
พร้อมที่จะทำมากขึ้นด้วย AI หรือยัง?สมัครใช้ ClickUpและสัมผัสการทำงานที่ชาญฉลาดในแบบของคุณ