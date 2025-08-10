15 แม่แบบแนะนำพนักงานฟรีเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยอมรับในทีม

หากคุณต้องการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในทีมและแสดงความชื่นชมที่สมควรได้รับต่อผลงานของทีม การนำเสนอพนักงานเด่นเป็นวิธีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวชื่นชมประจำเดือนหรือการเน้นย้ำผลงานสั้น ๆ ในการประชุมใหญ่ การยกย่องผลงานของพนักงานที่โดดเด่นจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทีมได้อย่างมาก
แต่เอาจริง ๆ นะ—คิดอะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจทุกครั้ง? มันไม่ง่ายเลย
และนั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานและรวบรวมรายการเทมเพลตการเน้นพนักงานยอดเยี่ยมเพื่อลดความยุ่งยากและความพยายามในการยกย่องและช่วยให้คุณทำให้มันสม่ำเสมอ มีความหมาย และอาจจะสนุกเล็กน้อย
อะไรคือแบบฟอร์มส่องแสงพนักงาน?
แม่แบบสปอตไลต์พนักงานเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทใช้เพื่อเน้นย้ำความสำเร็จ เรื่องราว บทบาท หรือบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอและน่าสนใจ
โดยปกติแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในจดหมายข่าวภายในองค์กร หน้าอินทราเน็ต บทสัมภาษณ์พอดแคสต์ หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วยคำถามหรือหัวข้อที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น ตำแหน่งงาน ความสำเร็จล่าสุด งานอดิเรก และเกร็ดน่าสนใจ เพื่อนำเสนอทั้งด้านอาชีพและด้านส่วนตัวของพนักงาน
📌 โปรดจำไว้: หลีกเลี่ยงการใช้เทมเพลตที่ระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการทำงาน แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ ให้ใช้เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมที่ทำงานทางไกลหรือข้ามสายงาน โดยเพิ่มคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมของทีม อีโมจิ Slack ที่ชื่นชอบ หรือการร่วมมือข้ามทีม
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มแนะนำพนักงานดีเด่นดี?
เทมเพลตการเน้นพนักงานที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความสวยงามเท่านั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างชุมชน กระตุ้นการตอบสนองที่มีความหมาย และง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
- เป็นระบบแต่มีความเป็นมนุษย์: แม่แบบที่ยอดเยี่ยมจะมอบเค้าโครงที่สะอาดตา สามารถใช้ซ้ำได้ และมีพื้นที่สำหรับแสดงความเป็นตัวตนของคุณ ลองนึกถึงช่องสำหรับรูปภาพ หัวข้อตำแหน่งงาน และคำถามกระตุ้นความคิด 4–5 ข้อที่ผสมผสานระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
- คำแนะนำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม: แม่แบบที่ดีที่สุดจะสะท้อนถึงวิธีการสื่อสารของทีมคุณ คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วย GIF หรือไม่? รวมพื้นที่สำหรับข้อเท็จจริงสนุกๆ หรือการกล่าวชื่นชมภายในทีม
- สร้างขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วม: ควรส่งเสริมให้เกิดการโต้ตอบ ไม่ว่าจะผ่านคำถามที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือรูปแบบที่ง่ายต่อการแชร์ต่อใน Slack หรือ LinkedIn
- การจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น: แม่แบบควรปรับขนาดหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย เลือกแม่แบบที่ให้คุณมีอิสระเต็มที่ในการจัดรูปแบบเอกสารทั้งหมดตามที่คุณต้องการ
- ใช้ซ้ำได้และปรับขนาดได้: ระบบการให้รางวัลที่ดีควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้รางวัลที่ใหญ่ขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจะพบเทมเพลตมากมายที่สร้างขึ้นเพื่อวันเกิด, ช่วงเวลาสำคัญ, หรือชัยชนะของทีม ทำให้การเฉลิมฉลองของชุมชนคุณมีความสม่ำเสมอ
แม่แบบแนะนำพนักงานเด่น
มีรูปแบบที่น่าสนใจหลายแบบสำหรับการนำเสนอพนักงานเด่น นี่คือแม่แบบที่เราชื่นชอบบางส่วนซึ่งออกแบบมาสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ไปกันเถอะ!
1. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ให้กับผู้จัดการในการติดตามความก้าวหน้าของพนักงานและกระตุ้นการสนทนาที่นำไปสู่การเติบโตที่มีความหมาย
ด้วยคอลัมน์ที่เรียงเคียงข้างกันสำหรับการประเมินตนเองการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน และความสำเร็จ ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายมุมมองได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ละเลยประเด็นสำคัญ เช่น ความเข้าใจในงาน ทักษะหลัก การพัฒนา หรือผลการปฏิบัติงานโดยรวม
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบความคิดเห็นของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการไว้ในมุมมองเดียว
- ครอบคลุมทักษะพื้นฐาน ความรู้ในงาน การเติบโต และประสิทธิภาพโดยรวม
- ช่วยเปิดเผยเรื่องราวที่แท้จริงของพนักงานซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของบริษัท
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโค้ช โปรแกรมการยกย่อง และสร้างภาพลักษณ์นายจ้าง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา โดยรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
2. แม่แบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
เทมเพลตการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUpช่วยให้สร้างจังหวะที่เชื่อถือได้สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสร้างกระบวนการใหม่ทุกไตรมาส
ผู้จัดการสามารถติดตามรอบการประเมินผลผ่านมุมมองรายการ ปฏิทิน หรือแกนต์ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น ยังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ หรือรอข้อเสนอแนะระบบอัตโนมัติ ในตัวClickUp จะอัปเดต สถานะงานโดยอัตโนมัติ เมื่อการประเมินดำเนินไป ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเอง
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับปรุงการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
- ติดตามรอบการทำงานด้วยภาพผ่านมุมมองรายการ ปฏิทิน หรือแกนต์
- ทำให้การอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติเพื่อลดงานของผู้ดูแลระบบ
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะที่ทันเวลา เป็นระบบ และมุ่งเน้นการเติบโต
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังเติบโต, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, และผู้นำทีมในองค์กรที่ต้องการแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อติดตามและจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของ ClickUp 👇
3. แม่แบบบัตรชมเชยที่พิมพ์ได้จาก ClickUp
เทมเพลตบัตรชมเชยแบบพิมพ์ได้ของ ClickUp เป็นวิธีที่เรียบง่ายและใส่ใจในการแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมของทีม ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
แต่ละบัตรสามารถปรับแต่งได้ด้วยชื่อ, รูปภาพ, และประเภทของการยกย่อง, จากนั้นจัดหมวดหมู่เป็น พนักงานดีเด่นประจำเดือน หรือ เหนือความคาดหมาย. ป้ายกำกับความสำคัญช่วยให้สามารถเน้นความสำเร็จที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย, ในขณะที่ผู้ได้รับมอบหมายช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนสามารถร่วมมือกันในการยกย่องได้.
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมช่องสำหรับผู้ให้ ผู้รับ และประเภทคำชมเชย
- จัดหมวดหมู่การยอมรับเพื่อการติดตามที่ง่าย
- เน้นชัยชนะที่มีความสำคัญสูงด้วยป้ายกำกับลำดับความสำคัญ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในความพยายามในการชื่นชม
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการบุคลากร, และผู้ประสานงาน HR ที่ต้องการให้การชื่นชมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
📑 อ่านเพิ่มเติม: วิธีขยายเสียงของพนักงานในที่ทำงาน
4. แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ClickUp เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการกระทำที่วัดผลได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและรักษาพนักงานไว้
กำหนดวัตถุประสงค์ มอบหมายงาน และตั้งกรอบเวลาด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้สถานะที่กำหนดเองและหมุดหมายใน ClickUp— ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจหรือเปิดตัวโปรแกรมไฮไลท์ทั่วทั้งบริษัท
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แปลงข้อเสนอแนะให้เป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ใช้เหตุการณ์สำคัญเพื่อติดตามและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- แบ่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย
- ช่วยรักษาวงจรความก้าวหน้าที่สามารถมองเห็นและวัดผลได้
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจอยู่เฉยๆใช้ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณเพื่อแสดงแนวโน้ม เช่น คะแนนต่ำในด้านการยอมรับหรือการสื่อสารของผู้จัดการ จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นไปใส่ในแผนปฏิบัติการของ ClickUp ของคุณโดยตรง มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะกลายเป็นความก้าวหน้าที่สามารถมองเห็นและวัดผลได้
5. แม่แบบโบนัส Matrix ของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์โบนัส ClickUp มอบกรอบการทำงานที่โปร่งใสสำหรับการติดตามรางวัลและแรงจูงใจที่อิงตามผลงาน
ใช้รายการโบนัสเฉพาะที่มีสถานะเช่น เปิดอยู่, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ชำระแล้ว, หรือเสร็จสมบูรณ์ ในมุมมองตาราง จัดเรียงเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรางวัล และเน้นความสำเร็จที่โดดเด่นโดยการเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามรางวัลและสิ่งจูงใจในมุมมองเดียวที่รวมศูนย์
- ใช้ตารางมุมมองเพื่อจัดให้เป้าหมายสอดคล้องกับรางวัล
- สร้างความโปร่งใสในการแจกจ่ายโบนัส
- ผสานการรับรู้เข้ากับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยความโปร่งใสเกี่ยวกับรางวัล
เมื่อพูดถึงการมองเห็นและการติดตามแบบเรียลไทม์ClickUp Brainยกระดับไปอีกขั้น
ด้วยเพียงคำสั่งเดียว คุณสามารถแสดงการอัปเดตเกี่ยวกับการอนุมัติโบนัส การตรวจสอบที่รอดำเนินการ หรือการจ่ายเงินที่เสร็จสิ้นได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเองในพื้นที่ทำงานของคุณ
6. แบบฟอร์มประเมินผล ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการประเมิน ClickUpผสมผสานตัวชี้วัดเชิงปริมาณกับข้อเสนอแนะแบบเปิดในหนึ่งรูปแบบที่ใช้งานง่าย
ติดตามชั่วโมงการทำงาน, งานที่รอการดำเนินการ, รางวัล, และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยใช้ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, มาตราส่วนการให้คะแนน, และฟิลด์ที่กำหนดเอง. สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับการประเมินที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ทั่วทั้งทีม.
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ประเมินทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในที่เดียว
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยมาตราส่วนการให้คะแนน เมนูแบบเลื่อนลง และฟิลด์ต่างๆ
- ติดตามความก้าวหน้า รางวัล และพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
- ผสานรวมโดยตรงเป็นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานใน ClickUp Workspace ของคุณเพื่อความโปร่งใส
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนกและหัวหน้าทีมที่ต้องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา และความก้าวหน้าของเป้าหมายของพนักงานด้วยข้อมูลที่วัดผลได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อปรับปรุงความเป็นกลางและ ได้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความสำเร็จ ให้ผสานระบบซอฟต์แวร์การให้รางวัลพนักงานของคุณกับแบบฟอร์มการประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงการให้รางวัลแบบเรียลไทม์กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. แบบฟอร์มแนะนำพนักงานโดย Template. Net
เทมเพลต Employee Spotlight โดย Template.net ช่วยให้คุณสามารถเน้นย้ำความสำเร็จของแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แบ่งปันเรื่องราวของตนเอง สิ่งนี้ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
คุณสามารถรวมประสบการณ์การทำงาน, ความสนใจส่วนตัว, และการมีส่วนร่วมกับทีมได้ การออกแบบสามารถปรับแต่งได้เต็มที่—ปรับแต่งตัวอักษร, สี, และภาพให้สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์คุณ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ผสมผสานจุดเด่นระดับมืออาชีพเข้ากับรายละเอียดส่วนตัว
- ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับภาพลักษณ์และความรู้สึกของบริษัทคุณ
- รองรับองค์ประกอบภาพ เช่น ไอคอน แผนภูมิ หรืออินโฟกราฟิก
- ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกลหรือข้ามสายงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กร, และผู้นำทีมที่ต้องการเฉลิมฉลองให้กับพนักงานในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวและน่าสนใจทางสายตา
🧠 เคล็ดลับการสร้างวัฒนธรรม: เพิ่มคำถาม 'เราควรมอบอะไรให้พวกเขาดี?' ลงในเทมเพลตสปอตไลท์ของคุณ วิธีนี้จะเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้เสนอไอเดียจากช่วงเวลาพิเศษร่วมกันทำให้ของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานมีความเป็นส่วนตัวและเกิดจากความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
8. แบบฟอร์มแนะนำพนักงานดีเด่นประจำเดือน โดย Canva
เฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงานแต่ละคนด้วย เทมเพลต Employee of the Month Spotlight โดย Canva อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างสปอตไลท์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย และคุณสามารถปรับโทนเสียงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทางการ สนุกสนาน หรือเป็นกันเอง ด้วยการปรับเค้าโครง แบบอักษร และภาพประกอบ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมบล็อกเนื้อหาเฉพาะสำหรับส่วนพิเศษ เช่น ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน
- รองรับการผสานรวมสื่อหลากหลายสำหรับรูปภาพ ไอคอน หรือกราฟิกแบรนด์
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือการกำหนดเวลาและการเผยแพร่ของ Canva ได้อย่างราบรื่นเพื่อการเปิดตัวที่รวดเร็วขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการที่ยืดหยุ่นและไม่ต้องใช้ทักษะการออกแบบในการยกย่องความสำเร็จของพนักงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานจริงในสปอตไลท์ของคุณเพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบของบุคคลนั้น คำพูดที่แท้จริงเหล่านี้ช่วยเพิ่มความลึกซึ้ง สร้างความน่าเชื่อถือ และทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาขนาดเล็กเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยมในทีมของคุณ
9. แม่แบบสปอตไลท์ต้อนรับพนักงานใหม่ โดย Canva
สร้างการแนะนำตัวที่อบอุ่นและน่าจดจำสำหรับพนักงานใหม่ด้วย เทมเพลตสปอตไลท์ต้อนรับพนักงานโดย Canva เทมเพลตนี้ช่วยให้การนำเสนอบทบาท ภูมิหลัง และบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เป็นเรื่องง่ายในรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพและสะท้อนแบรนด์ของคุณ เหมาะสำหรับใช้ในแอปสื่อสารทีม อีเมล หรือแดชบอร์ดภายในองค์กร
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตั้งแต่วันแรกด้วยคำแนะนำที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทีม
- รองรับการเพิ่มมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอแนะนำ, GIF หรือแบบสำรวจแบบโต้ตอบ
- ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับทั้งทีมงานระยะไกลและทีมงานในสำนักงาน ทำให้การปฐมนิเทศเป็นส่วนตัวมากขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการสร้างช่วงเวลาต้อนรับที่ใส่ใจและสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรสำหรับพนักงานใหม่
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
10. แบบฟอร์มประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือนโดย Microsoft Word จาก Microsoft 365
แม่แบบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือนโดย Microsoft Word จาก Microsoft 365 มอบวิธีการที่เป็นทางการและพร้อมใช้งานในการยกย่องความทุ่มเท ความกระตือรือร้น และผลงานที่โดดเด่น คุณสามารถกรอกชื่อ วันที่ และรายละเอียดรางวัลได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นพิมพ์หรือแชร์ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพในระหว่างการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ ฟอนต์ และสีได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
- ใช้ได้กับโปรแกรมการยกย่องต่าง ๆ นอกเหนือจาก "พนักงานดีเด่นประจำเดือน"
- สามารถพิมพ์ได้หรือแชร์ออนไลน์เพื่อตัวเลือกการมอบรางวัลที่ยืดหยุ่น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังจัดตั้งโปรแกรมรางวัลเพื่อยกย่องความสำเร็จของพนักงานอย่างเป็นทางการ
11. แม่แบบ PPT ไฮไลต์พนักงาน โดย SlideModel
เทมเพลต PPT Employee Spotlight โดย SlideModel ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรับรู้อย่างรวดเร็วและชัดเจนในระหว่างการประชุม, งานประชุมใหญ่, หรือการนำเสนอการอบรมพนักงานใหม่. รูปแบบสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้การเน้นย้ำถึงความสำเร็จของสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบ.
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สไลด์พร้อมใช้งานสำหรับภาพถ่าย, บทบาท, ความสำเร็จ, และไฮไลท์ส่วนตัว
- สี แบบอักษร และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบริษัทคุณ
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือนำเสนออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อการแชร์ข้ามแพลตฟอร์ม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการหรือทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการยกย่องพนักงานระหว่างการประชุม การนำเสนอภายในองค์กร การปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมประชุมใหญ่ทั่วทั้งบริษัท
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเหตุการณ์สำคัญฟรีเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
12. แบบฟอร์มแนะนำพนักงานโดย Postermywall
เทมเพลต Employee Spotlight โดย PosterMyWall ช่วยให้คุณสร้างโปสเตอร์ประกาศยกย่อง, ใบปลิว, หรือข้อความชื่นชมดิจิทัลที่โดดเด่นสำหรับโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียเป็นโพสต์ที่เผยแพร่ได้ในไม่กี่นาที
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การปรับแต่งแบบลากและวางสำหรับข้อความ, รูปภาพ, และรูปแบบ
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับทั้งรูปแบบการพิมพ์และดิจิทัล รวมถึงแอปสำหรับการสื่อสารภายในทีม
- เข้าถึงแกลเลอรีของตัวอย่างที่โดดเด่นเพื่อแรงบันดาลใจในการออกแบบ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีม HR หรือผู้จัดการที่ต้องการสิ่งที่รวดเร็ว สวยงาม และง่ายต่อการนำไปใช้โดยไม่ต้องจ้างบุคลากรภายนอก
13. แม่แบบแนะนำพนักงานสีสันสดใส โดย Postermywall
เทมเพลตแนะนำพนักงานที่โดดเด่นจาก PosterMyWall อันสดใสนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการโพสต์การยกย่องให้โดดเด่น การออกแบบที่โดดเด่นและรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้ง่ายต่อการนำเสนอช่วงเวลาที่โดดเด่นในแบบที่ดึงดูดความสนใจ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สีสันสดใสสะดุดตา ออกแบบมาเพื่อการแชร์บนโซเชียลมีเดีย
- การแก้ไขแบบลากและวางที่ง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบ
- ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์, จดหมายข่าว, และแอปพลิเคชันสื่อสารทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ต้องการเน้นความสำเร็จของพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง
14. แม่แบบวิดีโอแนะนำพนักงานโดย Animoto
เทมเพลตวิดีโอแนะนำพนักงานโดย Animoto ช่วยให้คุณเล่าเรื่องราวการยกย่องผ่านวิดีโอสั้นๆ ที่น่าสนใจ คุณสามารถจับคู่รูปภาพ ข้อความ และเพลงประกอบเพื่อสร้างสปอตไลท์ที่น่าจดจำมากกว่าโพสต์นิ่งๆ เพียงอย่างเดียว
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บล็อกวิดีโอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์สำคัญ ข้อเท็จจริงสนุกๆ และไฮไลท์ระดับมืออาชีพ
- ห้องสมุดเพลงในตัวที่ปรับให้เข้ากับโทนของสปอตไลท์ของคุณ
- เครื่องมือแก้ไขง่ายสำหรับสีแบรนด์, แบบอักษร, และการเปลี่ยนผ่าน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ต้องการสร้างวิดีโอแนะนำพนักงานที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
15. แม่แบบสมาชิกทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของ Google Slides โดย Slides Carnival
เทมเพลตสมาชิกทีม Google Slides ประจำเดือนโดย Slides Carnival เป็นรูปแบบพร้อมใช้งานสำหรับการนำเสนอเพื่อเชิดชูผู้ประสบความสำเร็จประจำเดือน ด้วยสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 22 สไลด์ คุณสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพและมีปฏิสัมพันธ์
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมแผนภูมิ กรอบ และแอนิเมชันเพื่อทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ
- ใช้งานร่วมกับ Canva เพื่อความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์เพิ่มเติม
- เหมาะสำหรับทั้งการประชุมแบบพบหน้ากันและแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารทีมระยะไกล
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเน้นผู้ทำผลงานดีเด่นประจำเดือนระหว่างการนำเสนอของทีม
เฉลิมฉลองชัยชนะ, เพิ่มขวัญกำลังใจ, และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วย ClickUp
การให้ความสำคัญกับพนักงานไม่ควรเป็นเพียงงานที่ทำเป็นครั้งคราว ClickUp กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งคุณสามารถใช้งานควบคู่ไปกับทุกสิ่งที่ทีมของคุณจัดการ
ใช้ ClickUp Docs เพื่อร่างและจัดเก็บบทความไฮไลท์, ใช้ Whiteboards เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียการยกย่องใหม่ๆ, และใช้ Custom Fields เพื่อติดตามความสำเร็จและความสนใจส่วนบุคคล อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมถูกมองข้าม และด้วยมุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและกระดาน คุณสามารถวางแผน, เผยแพร่, และเฉลิมฉลองไฮไลท์ในจังหวะที่รู้สึกตั้งใจ
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบ คุณจึงมีจุดเริ่มต้นเสมอ ไม่มีหน้ากระดาษเปล่า ไม่มีงานที่ยุ่งยาก เพียงแค่การยกย่องที่มีความหมายซึ่งถูกรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างวัฒนธรรมที่ทีมของคุณอยากอยู่ด้วย