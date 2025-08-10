บล็อก ClickUp

15 แม่แบบแนะนำพนักงานฟรีเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยอมรับในทีม

Uma Kelath
Uma Kelath
10 สิงหาคม 2568

หากคุณต้องการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในทีมและแสดงความชื่นชมที่สมควรได้รับต่อผลงานของทีม การนำเสนอพนักงานเด่นเป็นวิธีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวชื่นชมประจำเดือนหรือการเน้นย้ำผลงานสั้น ๆ ในการประชุมใหญ่ การยกย่องผลงานของพนักงานที่โดดเด่นจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทีมได้อย่างมาก

แต่เอาจริง ๆ นะ—คิดอะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจทุกครั้ง? มันไม่ง่ายเลย

และนั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานและรวบรวมรายการเทมเพลตการเน้นพนักงานยอดเยี่ยมเพื่อลดความยุ่งยากและความพยายามในการยกย่องและช่วยให้คุณทำให้มันสม่ำเสมอ มีความหมาย และอาจจะสนุกเล็กน้อย

อะไรคือแบบฟอร์มส่องแสงพนักงาน?

แม่แบบสปอตไลต์พนักงานเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทใช้เพื่อเน้นย้ำความสำเร็จ เรื่องราว บทบาท หรือบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอและน่าสนใจ

โดยปกติแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในจดหมายข่าวภายในองค์กร หน้าอินทราเน็ต บทสัมภาษณ์พอดแคสต์ หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วยคำถามหรือหัวข้อที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น ตำแหน่งงาน ความสำเร็จล่าสุด งานอดิเรก และเกร็ดน่าสนใจ เพื่อนำเสนอทั้งด้านอาชีพและด้านส่วนตัวของพนักงาน

📌 โปรดจำไว้: หลีกเลี่ยงการใช้เทมเพลตที่ระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการทำงาน แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ ให้ใช้เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมที่ทำงานทางไกลหรือข้ามสายงาน โดยเพิ่มคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมของทีม อีโมจิ Slack ที่ชื่นชอบ หรือการร่วมมือข้ามทีม

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มแนะนำพนักงานดีเด่นดี?

เทมเพลตการเน้นพนักงานที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความสวยงามเท่านั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างชุมชน กระตุ้นการตอบสนองที่มีความหมาย และง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:

  • เป็นระบบแต่มีความเป็นมนุษย์: แม่แบบที่ยอดเยี่ยมจะมอบเค้าโครงที่สะอาดตา สามารถใช้ซ้ำได้ และมีพื้นที่สำหรับแสดงความเป็นตัวตนของคุณ ลองนึกถึงช่องสำหรับรูปภาพ หัวข้อตำแหน่งงาน และคำถามกระตุ้นความคิด 4–5 ข้อที่ผสมผสานระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
  • คำแนะนำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม: แม่แบบที่ดีที่สุดจะสะท้อนถึงวิธีการสื่อสารของทีมคุณ คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วย GIF หรือไม่? รวมพื้นที่สำหรับข้อเท็จจริงสนุกๆ หรือการกล่าวชื่นชมภายในทีม
  • สร้างขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วม: ควรส่งเสริมให้เกิดการโต้ตอบ ไม่ว่าจะผ่านคำถามที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือรูปแบบที่ง่ายต่อการแชร์ต่อใน Slack หรือ LinkedIn
  • การจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น: แม่แบบควรปรับขนาดหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย เลือกแม่แบบที่ให้คุณมีอิสระเต็มที่ในการจัดรูปแบบเอกสารทั้งหมดตามที่คุณต้องการ
  • ใช้ซ้ำได้และปรับขนาดได้: ระบบการให้รางวัลที่ดีควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้รางวัลที่ใหญ่ขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจะพบเทมเพลตมากมายที่สร้างขึ้นเพื่อวันเกิด, ช่วงเวลาสำคัญ, หรือชัยชนะของทีม ทำให้การเฉลิมฉลองของชุมชนคุณมีความสม่ำเสมอ

แม่แบบแนะนำพนักงานเด่น

มีรูปแบบที่น่าสนใจหลายแบบสำหรับการนำเสนอพนักงานเด่น นี่คือแม่แบบที่เราชื่นชอบบางส่วนซึ่งออกแบบมาสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ไปกันเถอะ!

1. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp

ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ให้กับผู้จัดการในการติดตามความก้าวหน้าของพนักงานและกระตุ้นการสนทนาที่นำไปสู่การเติบโตที่มีความหมาย

ด้วยคอลัมน์ที่เรียงเคียงข้างกันสำหรับการประเมินตนเองการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน และความสำเร็จ ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายมุมมองได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ละเลยประเด็นสำคัญ เช่น ความเข้าใจในงาน ทักษะหลัก การพัฒนา หรือผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบความคิดเห็นของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการไว้ในมุมมองเดียว
  • ครอบคลุมทักษะพื้นฐาน ความรู้ในงาน การเติบโต และประสิทธิภาพโดยรวม
  • ช่วยเปิดเผยเรื่องราวที่แท้จริงของพนักงานซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของบริษัท
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโค้ช โปรแกรมการยกย่อง และสร้างภาพลักษณ์นายจ้าง

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา โดยรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา

2. แม่แบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp

จัดระเบียบและติดตามประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUpช่วยให้สร้างจังหวะที่เชื่อถือได้สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสร้างกระบวนการใหม่ทุกไตรมาส

ผู้จัดการสามารถติดตามรอบการประเมินผลผ่านมุมมองรายการ ปฏิทิน หรือแกนต์ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น ยังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ หรือรอข้อเสนอแนะระบบอัตโนมัติ ในตัวClickUp จะอัปเดต สถานะงานโดยอัตโนมัติ เมื่อการประเมินดำเนินไป ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเอง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ปรับปรุงการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
  • ติดตามรอบการทำงานด้วยภาพผ่านมุมมองรายการ ปฏิทิน หรือแกนต์
  • ทำให้การอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติเพื่อลดงานของผู้ดูแลระบบ
  • ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะที่ทันเวลา เป็นระบบ และมุ่งเน้นการเติบโต

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังเติบโต, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, และผู้นำทีมในองค์กรที่ต้องการแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อติดตามและจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของ ClickUp 👇

3. แม่แบบบัตรชมเชยที่พิมพ์ได้จาก ClickUp

แสดงความขอบคุณต่อพนักงานอย่างเรียบง่ายและสง่างามด้วยเทมเพลตบัตรชมเชยแบบพิมพ์ได้จาก ClickUp

เทมเพลตบัตรชมเชยแบบพิมพ์ได้ของ ClickUp เป็นวิธีที่เรียบง่ายและใส่ใจในการแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมของทีม ไม่ว่าจะมากหรือน้อย

แต่ละบัตรสามารถปรับแต่งได้ด้วยชื่อ, รูปภาพ, และประเภทของการยกย่อง, จากนั้นจัดหมวดหมู่เป็น พนักงานดีเด่นประจำเดือน หรือ เหนือความคาดหมาย. ป้ายกำกับความสำคัญช่วยให้สามารถเน้นความสำเร็จที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย, ในขณะที่ผู้ได้รับมอบหมายช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนสามารถร่วมมือกันในการยกย่องได้.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมช่องสำหรับผู้ให้ ผู้รับ และประเภทคำชมเชย
  • จัดหมวดหมู่การยอมรับเพื่อการติดตามที่ง่าย
  • เน้นชัยชนะที่มีความสำคัญสูงด้วยป้ายกำกับลำดับความสำคัญ
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในความพยายามในการชื่นชม

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการบุคลากร, และผู้ประสานงาน HR ที่ต้องการให้การชื่นชมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

📑 อ่านเพิ่มเติม: วิธีขยายเสียงของพนักงานในที่ทำงาน

4. แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUp

ให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขามีแรงจูงใจอยู่เสมอด้วยแบบแผนการกระทำเพื่อความมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ClickUp เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการกระทำที่วัดผลได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและรักษาพนักงานไว้

กำหนดวัตถุประสงค์ มอบหมายงาน และตั้งกรอบเวลาด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้สถานะที่กำหนดเองและหมุดหมายใน ClickUp— ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจหรือเปิดตัวโปรแกรมไฮไลท์ทั่วทั้งบริษัท

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แปลงข้อเสนอแนะให้เป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ใช้เหตุการณ์สำคัญเพื่อติดตามและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
  • แบ่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย
  • ช่วยรักษาวงจรความก้าวหน้าที่สามารถมองเห็นและวัดผลได้

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจอยู่เฉยๆใช้ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณเพื่อแสดงแนวโน้ม เช่น คะแนนต่ำในด้านการยอมรับหรือการสื่อสารของผู้จัดการ จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นไปใส่ในแผนปฏิบัติการของ ClickUp ของคุณโดยตรง มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะกลายเป็นความก้าวหน้าที่สามารถมองเห็นและวัดผลได้

5. แม่แบบโบนัส Matrix ของ ClickUp

สร้างระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของทีม รางวัล และแรงจูงใจด้วยเทมเพลต ClickUp Bonus Matrix

แม่แบบเมทริกซ์โบนัส ClickUp มอบกรอบการทำงานที่โปร่งใสสำหรับการติดตามรางวัลและแรงจูงใจที่อิงตามผลงาน

ใช้รายการโบนัสเฉพาะที่มีสถานะเช่น เปิดอยู่, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ชำระแล้ว, หรือเสร็จสมบูรณ์ ในมุมมองตาราง จัดเรียงเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรางวัล และเน้นความสำเร็จที่โดดเด่นโดยการเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามรางวัลและสิ่งจูงใจในมุมมองเดียวที่รวมศูนย์
  • ใช้ตารางมุมมองเพื่อจัดให้เป้าหมายสอดคล้องกับรางวัล
  • สร้างความโปร่งใสในการแจกจ่ายโบนัส
  • ผสานการรับรู้เข้ากับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพโดยตรง

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยความโปร่งใสเกี่ยวกับรางวัล

เมื่อพูดถึงการมองเห็นและการติดตามแบบเรียลไทม์ClickUp Brainยกระดับไปอีกขั้น

ด้วยเพียงคำสั่งเดียว คุณสามารถแสดงการอัปเดตเกี่ยวกับการอนุมัติโบนัส การตรวจสอบที่รอดำเนินการ หรือการจ่ายเงินที่เสร็จสิ้นได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเองในพื้นที่ทำงานของคุณ

ใช้ ClickUp Brain เป็นพื้นที่ความรู้ของบริษัท
ใช้ ClickUp Brain เป็นพื้นที่ความรู้ของบริษัท

6. แบบฟอร์มประเมินผล ClickUp

สร้างการประเมินผลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการประเมินผลของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการประเมิน ClickUpผสมผสานตัวชี้วัดเชิงปริมาณกับข้อเสนอแนะแบบเปิดในหนึ่งรูปแบบที่ใช้งานง่าย

ติดตามชั่วโมงการทำงาน, งานที่รอการดำเนินการ, รางวัล, และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยใช้ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, มาตราส่วนการให้คะแนน, และฟิลด์ที่กำหนดเอง. สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับการประเมินที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ทั่วทั้งทีม.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ประเมินทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในที่เดียว
  • ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยมาตราส่วนการให้คะแนน เมนูแบบเลื่อนลง และฟิลด์ต่างๆ
  • ติดตามความก้าวหน้า รางวัล และพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
  • ผสานรวมโดยตรงเป็นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานใน ClickUp Workspace ของคุณเพื่อความโปร่งใส

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนกและหัวหน้าทีมที่ต้องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา และความก้าวหน้าของเป้าหมายของพนักงานด้วยข้อมูลที่วัดผลได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อปรับปรุงความเป็นกลางและ ได้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความสำเร็จ ให้ผสานระบบซอฟต์แวร์การให้รางวัลพนักงานของคุณกับแบบฟอร์มการประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงการให้รางวัลแบบเรียลไทม์กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มแนะนำพนักงานโดย Template. Net

เทมเพลตสปอตไลท์พนักงานโดย Template.Net: เทมเพลตสปอตไลท์พนักงาน
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลต Employee Spotlight โดย Template.net ช่วยให้คุณสามารถเน้นย้ำความสำเร็จของแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แบ่งปันเรื่องราวของตนเอง สิ่งนี้ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

คุณสามารถรวมประสบการณ์การทำงาน, ความสนใจส่วนตัว, และการมีส่วนร่วมกับทีมได้ การออกแบบสามารถปรับแต่งได้เต็มที่—ปรับแต่งตัวอักษร, สี, และภาพให้สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์คุณ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ผสมผสานจุดเด่นระดับมืออาชีพเข้ากับรายละเอียดส่วนตัว
  • ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับภาพลักษณ์และความรู้สึกของบริษัทคุณ
  • รองรับองค์ประกอบภาพ เช่น ไอคอน แผนภูมิ หรืออินโฟกราฟิก
  • ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกลหรือข้ามสายงาน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กร, และผู้นำทีมที่ต้องการเฉลิมฉลองให้กับพนักงานในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวและน่าสนใจทางสายตา

🧠 เคล็ดลับการสร้างวัฒนธรรม: เพิ่มคำถาม 'เราควรมอบอะไรให้พวกเขาดี?' ลงในเทมเพลตสปอตไลท์ของคุณ วิธีนี้จะเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้เสนอไอเดียจากช่วงเวลาพิเศษร่วมกันทำให้ของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานมีความเป็นส่วนตัวและเกิดจากความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

8. แบบฟอร์มแนะนำพนักงานดีเด่นประจำเดือน โดย Canva

แม่แบบสปอตไลท์พนักงานดีเด่นประจำเดือน โดย Canva: แม่แบบสปอตไลท์พนักงาน
ผ่านทางCanva

เฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงานแต่ละคนด้วย เทมเพลต Employee of the Month Spotlight โดย Canva อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างสปอตไลท์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย และคุณสามารถปรับโทนเสียงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทางการ สนุกสนาน หรือเป็นกันเอง ด้วยการปรับเค้าโครง แบบอักษร และภาพประกอบ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมบล็อกเนื้อหาเฉพาะสำหรับส่วนพิเศษ เช่น ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน
  • รองรับการผสานรวมสื่อหลากหลายสำหรับรูปภาพ ไอคอน หรือกราฟิกแบรนด์
  • ทำงานร่วมกับเครื่องมือการกำหนดเวลาและการเผยแพร่ของ Canva ได้อย่างราบรื่นเพื่อการเปิดตัวที่รวดเร็วขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการที่ยืดหยุ่นและไม่ต้องใช้ทักษะการออกแบบในการยกย่องความสำเร็จของพนักงาน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานจริงในสปอตไลท์ของคุณเพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบของบุคคลนั้น คำพูดที่แท้จริงเหล่านี้ช่วยเพิ่มความลึกซึ้ง สร้างความน่าเชื่อถือ และทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาขนาดเล็กเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยมในทีมของคุณ

9. แม่แบบสปอตไลท์ต้อนรับพนักงานใหม่ โดย Canva

แม่แบบสปอตไลท์ต้อนรับพนักงานโดย Canva : แม่แบบสปอตไลท์พนักงาน
ผ่านทางCanva

สร้างการแนะนำตัวที่อบอุ่นและน่าจดจำสำหรับพนักงานใหม่ด้วย เทมเพลตสปอตไลท์ต้อนรับพนักงานโดย Canva เทมเพลตนี้ช่วยให้การนำเสนอบทบาท ภูมิหลัง และบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เป็นเรื่องง่ายในรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพและสะท้อนแบรนด์ของคุณ เหมาะสำหรับใช้ในแอปสื่อสารทีม อีเมล หรือแดชบอร์ดภายในองค์กร

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตั้งแต่วันแรกด้วยคำแนะนำที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทีม
  • รองรับการเพิ่มมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอแนะนำ, GIF หรือแบบสำรวจแบบโต้ตอบ
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับทั้งทีมงานระยะไกลและทีมงานในสำนักงาน ทำให้การปฐมนิเทศเป็นส่วนตัวมากขึ้น

✨ เหมาะสำหรับ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการสร้างช่วงเวลาต้อนรับที่ใส่ใจและสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรสำหรับพนักงานใหม่

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!

เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

🔖 โบนัส: ข้อความขอบคุณพนักงานเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน

10. แบบฟอร์มประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือนโดย Microsoft Word จาก Microsoft 365

แม่แบบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือนโดย Microsoft Word จาก Microsoft 365: แม่แบบสปอตไลท์พนักงาน
ผ่านทางMicrosoft 365

แม่แบบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือนโดย Microsoft Word จาก Microsoft 365 มอบวิธีการที่เป็นทางการและพร้อมใช้งานในการยกย่องความทุ่มเท ความกระตือรือร้น และผลงานที่โดดเด่น คุณสามารถกรอกชื่อ วันที่ และรายละเอียดรางวัลได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นพิมพ์หรือแชร์ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพในระหว่างการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ ฟอนต์ และสีได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
  • ใช้ได้กับโปรแกรมการยกย่องต่าง ๆ นอกเหนือจาก "พนักงานดีเด่นประจำเดือน"
  • สามารถพิมพ์ได้หรือแชร์ออนไลน์เพื่อตัวเลือกการมอบรางวัลที่ยืดหยุ่น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังจัดตั้งโปรแกรมรางวัลเพื่อยกย่องความสำเร็จของพนักงานอย่างเป็นทางการ

11. แม่แบบ PPT ไฮไลต์พนักงาน โดย SlideModel

เทมเพลตสปอตไลท์พนักงานโดย SlideModel: เทมเพลตสปอตไลท์พนักงาน
ผ่านทางSlideModel

เทมเพลต PPT Employee Spotlight โดย SlideModel ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรับรู้อย่างรวดเร็วและชัดเจนในระหว่างการประชุม, งานประชุมใหญ่, หรือการนำเสนอการอบรมพนักงานใหม่. รูปแบบสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้การเน้นย้ำถึงความสำเร็จของสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบ.

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สไลด์พร้อมใช้งานสำหรับภาพถ่าย, บทบาท, ความสำเร็จ, และไฮไลท์ส่วนตัว
  • สี แบบอักษร และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบริษัทคุณ
  • ทำงานร่วมกับเครื่องมือนำเสนออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อการแชร์ข้ามแพลตฟอร์ม

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการหรือทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการยกย่องพนักงานระหว่างการประชุม การนำเสนอภายในองค์กร การปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมประชุมใหญ่ทั่วทั้งบริษัท

📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเหตุการณ์สำคัญฟรีเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

12. แบบฟอร์มแนะนำพนักงานโดย Postermywall

แบบฟอร์มแนะนำพนักงานโดย Postermywall: แบบฟอร์มแนะนำพนักงาน
ผ่านทางPostermywall

เทมเพลต Employee Spotlight โดย PosterMyWall ช่วยให้คุณสร้างโปสเตอร์ประกาศยกย่อง, ใบปลิว, หรือข้อความชื่นชมดิจิทัลที่โดดเด่นสำหรับโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียเป็นโพสต์ที่เผยแพร่ได้ในไม่กี่นาที

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การปรับแต่งแบบลากและวางสำหรับข้อความ, รูปภาพ, และรูปแบบ
  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับทั้งรูปแบบการพิมพ์และดิจิทัล รวมถึงแอปสำหรับการสื่อสารภายในทีม
  • เข้าถึงแกลเลอรีของตัวอย่างที่โดดเด่นเพื่อแรงบันดาลใจในการออกแบบ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีม HR หรือผู้จัดการที่ต้องการสิ่งที่รวดเร็ว สวยงาม และง่ายต่อการนำไปใช้โดยไม่ต้องจ้างบุคลากรภายนอก

13. แม่แบบแนะนำพนักงานสีสันสดใส โดย Postermywall

เทมเพลตแนะนำพนักงานสีสันสดใสโดย Postermywall: เทมเพลตแนะนำพนักงาน
ผ่านทางPostermywall

เทมเพลตแนะนำพนักงานที่โดดเด่นจาก PosterMyWall อันสดใสนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการโพสต์การยกย่องให้โดดเด่น การออกแบบที่โดดเด่นและรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้ง่ายต่อการนำเสนอช่วงเวลาที่โดดเด่นในแบบที่ดึงดูดความสนใจ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สีสันสดใสสะดุดตา ออกแบบมาเพื่อการแชร์บนโซเชียลมีเดีย
  • การแก้ไขแบบลากและวางที่ง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบ
  • ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์, จดหมายข่าว, และแอปพลิเคชันสื่อสารทีม

✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ต้องการเน้นความสำเร็จของพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง

14. แม่แบบวิดีโอแนะนำพนักงานโดย Animoto

เทมเพลตวิดีโอแนะนำพนักงานโดย Animoto: เทมเพลตแนะนำพนักงาน
ผ่านทางAnimoto

เทมเพลตวิดีโอแนะนำพนักงานโดย Animoto ช่วยให้คุณเล่าเรื่องราวการยกย่องผ่านวิดีโอสั้นๆ ที่น่าสนใจ คุณสามารถจับคู่รูปภาพ ข้อความ และเพลงประกอบเพื่อสร้างสปอตไลท์ที่น่าจดจำมากกว่าโพสต์นิ่งๆ เพียงอย่างเดียว

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • บล็อกวิดีโอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์สำคัญ ข้อเท็จจริงสนุกๆ และไฮไลท์ระดับมืออาชีพ
  • ห้องสมุดเพลงในตัวที่ปรับให้เข้ากับโทนของสปอตไลท์ของคุณ
  • เครื่องมือแก้ไขง่ายสำหรับสีแบรนด์, แบบอักษร, และการเปลี่ยนผ่าน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ต้องการสร้างวิดีโอแนะนำพนักงานที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

15. แม่แบบสมาชิกทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของ Google Slides โดย Slides Carnival

เทมเพลตสมาชิกทีมแห่งเดือนของ Google Slides โดย Slides Carnival
ผ่านทางSlides Carnival

เทมเพลตสมาชิกทีม Google Slides ประจำเดือนโดย Slides Carnival เป็นรูปแบบพร้อมใช้งานสำหรับการนำเสนอเพื่อเชิดชูผู้ประสบความสำเร็จประจำเดือน ด้วยสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 22 สไลด์ คุณสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพและมีปฏิสัมพันธ์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมแผนภูมิ กรอบ และแอนิเมชันเพื่อทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ
  • ใช้งานร่วมกับ Canva เพื่อความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์เพิ่มเติม
  • เหมาะสำหรับทั้งการประชุมแบบพบหน้ากันและแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารทีมระยะไกล

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเน้นผู้ทำผลงานดีเด่นประจำเดือนระหว่างการนำเสนอของทีม

เฉลิมฉลองชัยชนะ, เพิ่มขวัญกำลังใจ, และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วย ClickUp

การให้ความสำคัญกับพนักงานไม่ควรเป็นเพียงงานที่ทำเป็นครั้งคราว ClickUp กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งคุณสามารถใช้งานควบคู่ไปกับทุกสิ่งที่ทีมของคุณจัดการ

ใช้ ClickUp Docs เพื่อร่างและจัดเก็บบทความไฮไลท์, ใช้ Whiteboards เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียการยกย่องใหม่ๆ, และใช้ Custom Fields เพื่อติดตามความสำเร็จและความสนใจส่วนบุคคล อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมถูกมองข้าม และด้วยมุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและกระดาน คุณสามารถวางแผน, เผยแพร่, และเฉลิมฉลองไฮไลท์ในจังหวะที่รู้สึกตั้งใจ

นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบ คุณจึงมีจุดเริ่มต้นเสมอ ไม่มีหน้ากระดาษเปล่า ไม่มีงานที่ยุ่งยาก เพียงแค่การยกย่องที่มีความหมายซึ่งถูกรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

ลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างวัฒนธรรมที่ทีมของคุณอยากอยู่ด้วย