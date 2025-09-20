บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Speechmatics สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำในปี 2025

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Speechmatics สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำในปี 2025

20 กันยายน 2568

เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความได้พัฒนาไปไกลมาก สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที พร้อมผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าที่เคย

Speechmatics เป็นหนึ่งในชื่อชั้นนำในวงการนี้ มีความแม่นยำ รวดเร็ว และรองรับภาษาได้หลากหลาย แต่ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกความต้องการ

คุณอาจต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, ป้ายกำกับผู้พูด, หรือการผสานการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานและงบประมาณของคุณ. ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา, พอดคาสเตอร์, นักข่าว, หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณอยู่.

ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speechmatics แต่ละตัวเลือกมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ ราคา หรือประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำฟีเจอร์ Talk to Text อันล้ำสมัยของ ClickUpที่ไม่เพียงแค่ถอดเสียงคำพูดของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยทำงานแทนคุณอีกด้วย!

ทางเลือกยอดนิยมของ Speechmatics ในพริบตา

ลองดูสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speechmatics เพื่อยกระดับการทำงานของคุณในการแปลงเสียงเป็นข้อความ!

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพทุกขนาดทีมที่ต้องการงาน, การถอดความ, และการร่วมมือในที่เดียวพูดเป็นข้อความ, ClickUp Brain และ Brain Max, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, ClickUp Brain, งาน, เอกสารขับเคลื่อนด้วย AIแผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
ดีปแกรมทีมนักพัฒนาขนาดกลางที่ต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย APINova-3 รุ่น, การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การจัดกลุ่มผู้พูด, การจัดรูปแบบอัจฉริยะจ่ายตามการใช้งาน
Google สั่งงานด้วยเสียงทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการถอดเสียงที่แม่นยำและหลายภาษาในปริมาณมาก125+ ภาษา, โหมดเรียลไทม์และแบบแบทช์, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, ตัวระบุผู้พูดจ่ายตามการใช้งาน
Otter. aiทีมขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติการถอดความแบบเรียลไทม์, สรุป, รายการที่ต้องดำเนินการ, Otter Chatฟรี, จ่ายตั้งแต่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
AssemblyAIทีมพัฒนาที่ต้องการการถอดเสียงพร้อมฟีเจอร์ AI เช่น การวิเคราะห์อารมณ์และการลบข้อมูลการประมวลผลแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การลบข้อมูลส่วนบุคคล (PII), การตรวจจับภาษาฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $0. 12 ต่อชั่วโมง
Rev. aiทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำสูงการสตรีมมิ่งและแบบอะซิงโครนัส, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, ตัวเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์ชำระจาก $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
กระซิบนักพัฒนาเดี่ยวที่ต้องการระบบถอดเสียงแบบโอเพนซอร์ส รองรับหลายภาษา และใช้งานแบบออฟไลน์หลายภาษา, แปลเป็นภาษาอังกฤษ, โอเพนซอร์ส, ติดตั้งในท้องถิ่นจ่ายตามการใช้งาน
ดีปสปีชบุคคลที่ต้องการการถอดเสียงแบบออฟไลน์และเรียลไทม์บนอุปกรณ์ท้องถิ่นการใช้งานแบบออฟไลน์, แบบเรียลไทม์, โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, ข้ามแพลตฟอร์ม, โอเพนซอร์สฟรี (โอเพนซอร์ส)
กลาเดียทีมขนาดกลางที่ต้องการการถอดเสียงอัจฉริยะหลายภาษาพร้อมการวิเคราะห์100+ ภาษา, การสลับภาษา, การบันทึกประจำวัน, การสรุป, การวิเคราะห์ความรู้สึกฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $0. 612 ต่อชั่วโมง
Brainaผู้ใช้เดี่ยวที่ต้องการการพิมพ์ตามคำบอกแบบออฟไลน์พร้อมฟีเจอร์ผู้ช่วย AIการสะกดคำตามเสียง, รองรับหลายภาษา, คำสั่งเสียง, โหมดออฟไลน์, และผู้ช่วย AIฟรี, เริ่มต้นที่ $99 ต่อปี

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Speechmatics?

เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของคุณ คุณสมบัติที่คุณต้องการ และงบประมาณที่คุณยินดีจ่าย ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ:

  • ความแม่นยำในการถอดเสียงสูง: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือถอดเสียงที่ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ แม้จะมีสำเนียง เสียงรบกวน หรือคำศัพท์เฉพาะทาง
  • การประมวลผลแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณถอดเสียงจากเสียงสดหรืออัปโหลดไฟล์จำนวนมากได้ตามความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
  • คำศัพท์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคำศัพท์หรือภาษาเฉพาะทางของคุณเองเพื่อปรับปรุงการจดจำและลดการแก้ไขด้วยตนเอง
  • ตัวเลือกการผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือกับแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ซอฟต์แวร์แก้ไข,ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การกำหนดราคาแบบยืดหยุ่น: เลือกแผนที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ ไม่ว่าคุณจะถอดเสียงเพียงไม่กี่นาทีหรือจัดการเสียงหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • รองรับหลายภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับภาษาและสำเนียงที่คุณใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาทั่วโลก
  • การระบุผู้พูด: เปิดใช้งานการติดป้ายชื่อผู้พูดอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและแก้ไขบทถอดความ
  • รูปแบบการส่งออก: บันทึกทรานสคริปต์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็น TXT, SRT หรือ JSON สำหรับการตัดต่อหลังการผลิตหรือการใช้งานด้านการพัฒนา
  • API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา: ใช้ API ที่มีความเสถียรและมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน หากคุณต้องการสร้างฟีเจอร์การถอดเสียงลงในแอปพลิเคชันหรือระบบของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speechmatics

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Speechmatics มาดูกันว่ามีเครื่องมือการรู้จำเสียงชั้นนำใดบ้างที่ควรลองใช้

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการถอดเสียงในแพลตฟอร์มเดียว)

ClickUp พูดเป็นข้อความ
ลองใช้ ClickUp Talk to Text
บันทึกไอเดียหรือบันทึกย่อขณะเดินทางด้วย ClickUp Talk To Text

ClickUpคือ พื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการ แห่งแรกของโลก ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เพียงแค่บันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนทุกการสนทนาให้เป็นการกระทำและผลลัพธ์อีกด้วย! เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ Speechmatics โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแพลตฟอร์มแปลงเสียงเป็นข้อความที่มีความเข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน และสามารถดำเนินการงานต่างๆ แทนคุณได้

ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป มันรวมความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูงเข้ากับการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมที่จะบอกลาความยุ่งเหยิงในการทำงานแล้วหรือยัง?

ClickUp พูดเป็นข้อความ

ClickUp's Talk to Text เป็นเครื่องมือการพิมพ์ตามเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นโดยการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างดีและสามารถนำไปใช้ได้

การแปลงข้อความเป็นคำพูดใน ClickUp Brain MAX
เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นข้อความที่นำไปใช้ได้จริงด้วยฟีเจอร์ Talk to Text

นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:

  • การแก้ไขอัตโนมัติโดย AI: ต่างจากการจดจำเสียงพูดมาตรฐาน ClickUp's Talk to Text ไม่เพียงแค่ถอดเสียงเท่านั้น แต่ยังแก้ไขคำพูดของคุณอย่างชาญฉลาดแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกระดับการแก้ไขได้ ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยไปจนถึงการปรับแต่งระดับมืออาชีพ
  • การกล่าวถึงและลิงก์ที่คำนึงถึงบริบท: AI จะรับรู้เมื่อคุณกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน งาน หรือเอกสาร และจะแทรกลิงก์หรือการกล่าวถึงที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ทำให้บันทึกของคุณสามารถดำเนินการได้และเชื่อมโยงกันภายในระบบนิเวศของ ClickUp
  • คำศัพท์ส่วนตัว: เครื่องมือนี้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะตัวของคุณ, คำศัพท์ทางเทคนิคในอุตสาหกรรม, และชื่อเล่นของคุณ, ทำให้การถอดเสียงถูกต้องและเหมาะกับคุณ
  • การรองรับหลายภาษา: พิมพ์ด้วยเสียงเป็นภาษาของคุณเอง เพราะ ClickUp รองรับมากกว่า 50 ภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
  • การค้นหาและการผสานรวมแบบรวมศูนย์: พิมพ์ด้วยเสียงได้ทุกที่ใน ClickUp, มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI ขั้นสูง, และค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ฟีเจอร์การแปลงเสียงเป็นข้อความถูกฝังอยู่ในClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของ ClickUp นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้แอป AI Super App นี้:

ClickUp Brain

เมื่อบันทึกการสนทนาพร้อมแล้วClickUp Brainจะเข้ามาดูแลต่อ มันคือผู้ช่วย AI ในตัวที่สแกนบทสนทนาทั้งหมด ดึงประเด็นสำคัญออกมา และสรุปสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ จากนั้นมันจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง—เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงาน—รายการงานที่สามารถติดตามได้จริง

ClickUp Brain
สรุปการสนทนาของคุณกับ ClickUp Brain

แต่ละงานใน ClickUpที่สร้างโดย Brain จะอยู่ในบอร์ดโครงการของคุณ คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด มอบหมายเจ้าของ และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกัน

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

ถัดไปคือClickUp AI Notetaker คุณเพียงกำหนดเวลาการโทร แล้วระบบจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดบันทึก ระบบจะฟัง บันทึกถอดความ และบันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ลงในพื้นที่ทำงานของคุณทันที

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
บันทึกถอดความที่ถูกต้องพร้อมป้ายกำกับผู้พูด, สรุป, บันทึกเสียง, และรายการที่ต้องดำเนินการอย่างเรียบร้อยในเอกสารเดียว ด้วย ClickUp AI Notetaker

บันทึกการประชุม ไฟล์วิดีโอ และสรุปของคุณจะถูกบันทึกโดยตรงไปยังเอกสาร ClickUpส่วนตัวเพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัยและง่ายต่อการอ้างอิง นอกจากนี้ บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณยังสามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาว่าใครพูดอะไรได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะพลาดการประชุมหรือต้องการสรุปแบบ TL;DR ก็ตาม

คลิป ClickUp

ต้องการเพิ่มบริบทให้กับงานหรือไม่? ใช้ClickUp Clips บันทึกหน้าจอของคุณ อธิบายขั้นตอนถัดไป หรือแนะนำทีมของคุณในการตัดสินใจ คลิปจะถูกบันทึกไว้ในงาน ตอนนี้ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องถามซ้ำอีกต่อไป—พวกเขามีทั้งเสียงและหน้าจอของคุณในที่เดียว

คลิป ClickUp
สื่อสารแบบไม่พร้อมกันกับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Clips

หากคุณต้องการคำตอบที่อิงตามบริบทเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือการสนทนาใดๆ ภายใน ClickUp เพียงถาม Brain ระบบจะดึงข้อมูลที่คุณต้องการขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที

การทำให้การสรุปและการแบ่งปันความรู้เป็นระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้ทีมลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและการประชุมที่ไม่จำเป็น และช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงได้

ClickUp ยังรองรับการผสานการทำงาน กับเครื่องมือประชุมและบริการถอดความจากบุคคลที่สามอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Tactiq สำหรับการถอดความ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp ได้ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดการติดตามผล ไม่ว่าจะใช้งานผ่านแพลตฟอร์มใดก็ตาม

ทีมสามารถใช้ API หรือแพลตฟอร์มการผสานรวมเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่าง ClickUp กับเครื่องมือการประชุมหรือการวิเคราะห์อื่น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้วย ClickUp ทุกฟีเจอร์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง การประชุมกลายเป็นบันทึกการประชุม บันทึกการประชุมกลายเป็นงาน งานกลายเป็นโครงการ และโครงการก็เสร็จสมบูรณ์—ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ClickUp Chatเพื่อส่งข้อความตามบริบทไปยังช่องทีมของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกและขั้นตอนต่อไปจะมองเห็นได้สำหรับทั้งทีม จัดระเบียบและติดตามการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ วาระการประชุม ประเด็นการสนทนา และรายการที่ต้องดำเนินการในที่เดียวด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำของ ClickUp
  • สร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่แข็งแกร่งขึ้นโดยการร่วมมือกันบนClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน
  • บันทึกชั่วโมงการทำงานโดยใช้ClickUp Time Trackingสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือประสิทธิภาพการทำงาน
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ จัดการ และแสดงภาพบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • สลับมุมมอง—รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนงานกานท์—ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
  • ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์ตามบทบาท เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ฝังอยู่ภายในสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ น้อยลง การอัปเกรดปฏิทินและ Gantt ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องที่เจ็บปวดน้อยลง

ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากมาย การอัปเกรดปฏิทินและแผนงานแบบ Gantt ใหม่ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

2. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาในระดับขนาดใหญ่)

ดีปแกรม
ผ่านทางDeepgram

Deepgram's speech-to-text API ถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำแบบเรียลไทม์

รุ่น Nova-3 ของมันสามารถจัดการกับเสียงที่ยาก—เสียงรบกวนพื้นหลัง, เสียงแทรกซ้อน, และผู้พูดหลายคน ไม่ว่าคุณจะกำลังถอดเสียงการสนทนา, สัมภาษณ์, หรือสตรีมสด, Deepgram ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนพร้อมกับความหน่วงต่ำ

นอกจากนี้ยังปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ด้วยการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการและการจัดรูปแบบอัจฉริยะในตัว คุณสามารถสร้างบันทึกที่อ่านได้และปลอดภัยโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม หากคุณกำลังสร้างฟีเจอร์เสียงในแอปหรือบริการ Deepgram มีเครื่องมือให้คุณทำได้อย่างรวดเร็วและในขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Deepgram

  • ถอดเสียงอย่างชัดเจนด้วยรุ่น Nova-3—แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือมีผู้พูดหลายคน
  • สตรีมเสียงแบบเรียลไทม์ด้วย API ที่มีความหน่วงต่ำซึ่งออกแบบมาสำหรับกรณีการใช้งานแบบสด
  • ระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติเพื่อแยกเสียงและติดป้ายกำกับบทสนทนา
  • จัดรูปแบบเอกสารการบันทึกเสียงหรือถอดความทันทีด้วยเครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้างที่เรียบร้อยในตัว
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยใช้การลบข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติระหว่างการถอดเสียง
  • ทำงานในกว่า 30 ภาษา พร้อมรองรับทีมและเนื้อหาทั่วโลกในตัว

ข้อจำกัดของ Deepgram

  • ไม่มีตัวแก้ไขบทถอดเสียงหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ในตัว—รองรับเฉพาะ API เท่านั้น

ราคาของ Deepgram

  • จ่ายตามการใช้งาน: รับเครดิตฟรี $200
  • การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
  • องค์กร: 15,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Deepgram

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับเราคือความสามารถในการถอดเสียงของ Deepgram ที่มีความแม่นยำสูง เราได้ผสาน API ของ Deepgram เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของเราด้วยเทคโนโลยีของเราเพื่อสร้างการถอดเสียงจากการบันทึกการประชุมสำหรับกรณีการใช้งานเชิงคุณภาพของเรา ซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ด้วยความแม่นยำสูง

คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับเราคือความสามารถในการถอดเสียงของ Deepgram ที่มีความแม่นยำสูง เราได้ผสานรวม API ของ Deepgram เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของเราโดยใช้เทคโนโลยีของเราในการสร้างถอดเสียงจากการบันทึกการประชุมสำหรับกรณีการใช้งานเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ด้วยความแม่นยำสูง

📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เราได้

🔥ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลาไปโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร

3. Google Speech-to-Text (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาในระดับองค์กร)

Google Speech-to-Text: ทางเลือกของ speechmatics
ผ่านทางGoogle Speech-to-Text

จัดการเสียงทั่วโลกข้ามภาษาและเขตเวลา? Google Cloud Speech-to-Text บันทึกเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์สำหรับเนื้อหาปริมาณมาก

API รองรับมากกว่า 125 ภาษา และสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน กรองคำหยาบคาย และแบ่งข้อความออกเป็นชิ้นที่อ่านง่ายและชัดเจน

ต้องการทราบว่าใครพูดอะไร? การบันทึกผู้พูดและเวลาในระดับคำจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองและการปรับแต่งโมเดล

หากกรณีการใช้งานของคุณเป็นระดับโลก รวดเร็ว และซับซ้อน ระบบถอดเสียงของ Google สามารถรองรับได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Speech-to-Text

  • ถอดเสียงตามสไตล์ของคุณด้วยโหมดสตรีมมิ่ง โหมดแบทช์ หรือโหมดอะซิงโครนัส
  • เพิ่มคำศัพท์ของคุณเองโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดเองเพื่อความถูกต้องมากขึ้น
  • ติดตามเสียงได้อย่างแม่นยำด้วยเวลาที่ระบุในระดับคำเพื่อการตรวจสอบที่ง่าย
  • ปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยการปรับโมเดลให้ตรงกับกรณีการใช้งานของคุณ
  • แยกลำโพงโดยอัตโนมัติด้วยระบบไดอารีในตัว

ข้อจำกัดของ Google Speech-to-Text

  • การต่อสู้กับสำเนียงและภาษาถิ่นที่เข้มข้น
  • ความแม่นยำต่ำในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Speech-to-Text

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Speech-to-Text อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบความแม่นยำของเนื้อหาที่ถอดความเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมและการเรียนรู้ของเครื่อง มันสามารถระบุคำที่สะกดผิดหรือพิมพ์ผิดและแก้ไขได้

ฉันชอบความแม่นยำของเนื้อหาที่ถอดความเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมและการเรียนรู้ของเครื่อง มันสามารถระบุคำที่สะกดผิดหรือพิมพ์ผิดและแก้ไขได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เอกสารที่ดีช่วยให้งานไม่ติดขัด ใช้ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นเอกสารที่ชัดเจนและแชร์ได้ง่าย—อย่างรวดเร็ว

4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและสรุปการประชุมอัตโนมัติ)

Otter.ai: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางOtter.ai

หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประชุม Otter.ai คือคำตอบสำหรับคุณ มันฟัง เขียน และจัดระเบียบการสนทนาของคุณ—เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง

มันเข้าร่วมการประชุม Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet ของคุณ ขณะที่คุณพูด มันจะถอดเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น มันจะสร้างสรุปโดย AIและดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมา

ด้วย Otter Chat คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาและรับคำตอบได้ทันที ต้องการค้นหาสิ่งที่ใครบางคนพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่? แค่ถามเท่านั้น หากทีมของคุณต้องการบันทึกการประชุมที่สะอาดและค้นหาได้โดยไม่ต้องยกนิ้ว Otter.ai เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ในขณะที่เกิดขึ้น
  • สรุปประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติหลังจากการโทรทุกครั้ง
  • เน้นขั้นตอนถัดไปด้วยการตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการในตัว
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Google Meet
  • ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วด้วย Otter Chat เหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะ
  • ทำงานได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือและเดสก์ท็อปบน iOS, Android และเว็บ

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • การส่งออกบันทึกอาจมีการจัดรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีเยี่ยม เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ

Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นยอดเยี่ยมมาก เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ

📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรีไม่มีลายน้ำยอดนิยม

5. AssemblyAI (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างแอปที่ใช้เสียงพูดในระดับใหญ่)

AssemblyAI: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางAssemblyAI

AssemblyAI มาพร้อมกับ API ที่ทรงพลังซึ่งสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความได้—และยังมีฟีเจอร์อีกมากมายสำหรับนักพัฒนา

คุณได้รับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน. แบบจำลอง Universal มีความแม่นยำสูง แม้ในเสียงที่มีเสียงรบกวน. นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 99 ภาษา และสามารถตรวจจับภาษาได้โดยอัตโนมัติ.

ต้องการมากกว่าคำพูด? AssemblyAI เพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึก, การตรวจจับหัวข้อ, และการตรวจสอบเนื้อหา. มันยังสามารถลบข้อมูลที่บอบบางได้โดยอัตโนมัติ.

หากคุณกำลังสร้างฟีเจอร์เสียงในแอปของคุณ เครื่องมือนี้จะมอบความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและความชาญฉลาดในการเติบโตให้กับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI

  • ถอดเสียงสดหรือภายหลังด้วยการประมวลผลแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม
  • วิเคราะห์การสนทนาด้วยอารมณ์ การติดแท็กหัวข้อ และการกลั่นกรองเนื้อหา
  • ซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติด้วยการลบข้อมูลส่วนบุคคล (PII)
  • ตรวจจับภาษาได้ทันทีด้วยการรองรับมากกว่า 99 ภาษาและสำเนียง
  • ติดป้ายลำโพงอย่างชัดเจนพร้อมระบบจัดเวลาบันทึกเสียงในตัวสำหรับเสียงหลายบุคคล

ข้อจำกัดของ AssemblyAI

  • การเข้าถึงแบบสตรีมมิงมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
  • ระบบคลาวด์เท่านั้น ไม่มีการติดตั้งในสถานที่

ราคาของ AssemblyAI

  • ฟรี: เครดิตฟรีมูลค่า $50
  • จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 15 ต่อชั่วโมง
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ AssemblyAI

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

👀 คุณรู้หรือไม่?การสื่อสารเพียง 7% มาจากคำพูดที่คุณใช้จริงส่วนที่เหลือคือน้ำเสียงและภาษากาย ซึ่งสามารถทำให้ข้อความของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้

หากคุณเป็นผู้นำทีม สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพูด แต่เป็นวิธีที่คุณพูดด้วยเรียนรู้วิธีปรับสไตล์การสื่อสารของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

6. Rev. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำระดับมนุษย์)

Rev.ai: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางRev.ai

Rev. ai เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการจดจำเสียงที่แม่นยำ มันให้บริการทั้งการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสผ่าน API ที่ใช้งานง่าย

แพลตฟอร์มรองรับมากกว่า 30 ภาษา และมีคุณสมบัติเช่น การแยกเสียงผู้พูด, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, และการวิเคราะห์อารมณ์. แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลเสียงที่หลากหลายด้วยความแม่นยำสูง. Rev. ai ยังให้บริการการถอดเสียงโดยมนุษย์สำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev. ai

  • ถอดเสียงเสียงสดหรือเสียงบันทึกด้วยการสนับสนุนแบบอะซิงโครนัสและสตรีมมิ่ง
  • ฝึกเครื่องมือด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
  • ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกและหัวข้อ
  • ตรวจจับภาษาอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการถอดเสียงหลายภาษาให้ราบรื่น
  • เลือกความแม่นยำระดับมนุษย์ด้วยถอดความด้วยมือที่แม่นยำถึง 99%

ข้อจำกัดของระบบปัญญาประดิษฐ์

  • แต่ละเซสชั่นการสตรีมมีระยะเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง
  • ขณะนี้ไม่มีตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กร

ราคาสำหรับ Rev. ai

  • ค่าถอดเสียง: $0.20 ต่อชั่วโมง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Rev. ai

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพ

7. Whisper (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบโอเพนซอร์สและหลายภาษา พร้อมการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น)

OpenAI Whisper: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางOpenAI Whisper

Whisper คือโมเดลแปลงเสียงเป็นข้อความแบบโอเพนซอร์สของ OpenAI ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลเสียงหลายแสนชั่วโมงในหลากหลายภาษา ทำให้มีความได้เปรียบในการจัดการกับสำเนียง เสียงรบกวนพื้นหลัง หรือบทสนทนาทั่วไป

สามารถถอดเสียงได้มากกว่า 99 ภาษา และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย คุณสามารถใช้งาน Whisper แบบติดตั้งในเครื่องเพื่อควบคุมได้อย่างเต็มที่ หรือใช้ API ของ OpenAI หากคุณต้องการโซลูชันแบบโฮสต์

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการพลัง ความแม่นยำ และความยืดหยุ่น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whisper

  • แปลคำพูดเป็นภาษาอังกฤษจากหลายภาษาได้ทันที
  • ปรับใช้และนำไปใช้งานด้วยการเข้าถึงแบบโอเพ่นซอร์ส
  • เรียกใช้แบบออฟไลน์เพื่อควบคุมอย่างสมบูรณ์และรักษาความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ในเครือข่ายท้องถิ่น
  • ผสานรวมได้อย่างง่ายดายผ่าน API หรือภายในแอปของคุณเอง
  • จัดการเสียงที่ยากด้วยรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเน้นสำเนียงและเสียงรบกวนในพื้นหลัง

ข้อจำกัดของการกระซิบ

  • API รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 25 MB
  • อาจแทรกข้อความที่ไม่ได้พูดจริง

การตั้งราคาแบบกระซิบ

  • จ่ายตามการใช้งาน: $0. 006 ต่อนาที ผ่าน OpenAI API
  • โฮสต์เอง: ฟรี (โอเพนซอร์ส)

คะแนนและรีวิวแบบกระซิบ

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ API สำหรับการถอดเสียงอยู่ใช่ไหม? คุณอาจเห็นข้อความสถานะเช่น การตรวจสอบสำเร็จ กำลังรอ—นั่นหมายความว่าคำขอของคุณกำลังถูกดำเนินการอยู่ สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้มองหา ray ID ในบันทึกของคุณ มันช่วยติดตามว่าคำขอถูกส่งไปที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง

8. DeepSpeech (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบออฟไลน์และแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ท้องถิ่น)

DeepSpeech: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางDeepSpeech

DeepSpeech เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Mozilla สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ ทำให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มที่

โมเดลนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถทำงานบนอุปกรณ์ขนาดเล็กเท่า Raspberry Pi ได้ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac หรือ Linux ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

มันมาพร้อมกับแบบจำลองภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภาษาอื่น ๆ ได้หากต้องการ แม้ว่า Mozilla จะไม่ได้ดูแลอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป แต่ชุมชนโอเพนซอร์สยังคงให้การสนับสนุนอยู่

หากคุณต้องการการถอดเสียงแบบส่วนตัวและออฟไลน์ในเวลาจริง DeepSpeech เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง

คุณสมบัติเด่นของ DeepSpeech

  • ถอดเสียงแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • รันได้ทุกที่บน Windows, Mac, Linux หรือ Raspberry Pi
  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโมเดลภาษาอังกฤษที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว พร้อมใช้งานทันที
  • ประมวลผลเสียงสดพร้อมประสิทธิภาพการถอดความแบบเรียลไทม์
  • สร้างเส้นทางของคุณด้วย Python, C++, JavaScript หรือรองรับ .NET

ข้อจำกัดของ DeepSpeech

  • จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษ เว้นแต่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ความแม่นยำอาจลดลงได้เมื่อมีสำเนียงหรือเสียงรบกวน

ราคาของ DeepSpeech

  • ฟรีและโอเพนซอร์สภายใต้สัญญาอนุญาตสาธารณะของ Mozilla

คะแนนและรีวิว DeepSpeech

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

9. Gladia (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาแบบเรียลไทม์พร้อมปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง)

Gladia: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางGladia

Gladia แปลงคำพูดเป็นข้อความ—แต่ไม่ได้หยุดแค่นั้น มันเข้าใจอารมณ์ ระบุผู้พูด และสรุปสิ่งที่พูด ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว

มันทำงานได้มากกว่า 100 ภาษา และรองรับการสลับภาษาในประโยคเดียวกันได้ นั่นหมายความว่ามันจะไม่สะดุดเมื่อผู้พูดสลับระหว่างภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปนในบทสนทนาเดียวกัน

หากคุณกำลังสร้างฟีเจอร์เสียงสำหรับผู้ชมทั่วโลกและต้องการมากกว่าแค่ข้อความดิบ Gladia นำเสนอความชาญฉลาดอย่างแท้จริงมาสู่การถอดเสียงของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Gladia

  • แยกลำโพงแต่ละคนอย่างชัดเจนด้วยระบบไดอารีอัตโนมัติ
  • เพิ่มบริบทอย่างรวดเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง เช่น การสรุปเนื้อหาและการวิเคราะห์ความรู้สึก
  • ฝึกเครื่องมือด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
  • ติดตามทุกคำพร้อมเวลาที่ละเอียดในระดับคำ
  • ถอดเสียงภาษาผสมที่มีการสลับรหัส พร้อมรองรับสำเนียงและภาษาถิ่น

ข้อจำกัดของกลาเดีย

  • ต้องทำการผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่
  • ขณะนี้ไม่มีตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กร

ราคาของ Gladia

  • ฟรี: $0/เดือน (รวม 10 ชั่วโมง/เดือน)
  • โปรและองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Gladia

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Braina (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ตามคำบอกแบบออฟไลน์พร้อมฟีเจอร์ผู้ช่วย AI)

Braina: ทางเลือกสำหรับ speechmatics
ผ่านทางสมอง

Braina เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้อีกด้วย คุณสามารถพูดใส่เข้าไปในแอปใดก็ได้—Word, Gmail หรือเบราว์เซอร์—และรองรับมากกว่า 100 ภาษา

มันทำงานแบบออฟไลน์ ไม่ต้องการการฝึกเสียง และสามารถจัดการกับคำเทคนิคเช่นคำศัพท์ทางการแพทย์หรือกฎหมายได้ คุณยังสามารถสอนคำและวลีที่กำหนดเองได้อีกด้วย นอกเหนือจากการพิมพ์ตามเสียงแล้ว Braina ยังสามารถเปิดไฟล์ เล่นเพลง ค้นหาเว็บ และแม้กระทั่งทำงานอัตโนมัติได้—ทั้งหมดด้วยเสียง

คุณสมบัติเด่นของ Braina

  • บันทึกเสียงพูดได้ทุกที่—ใน Word, เบราว์เซอร์ หรือแอปใดก็ได้
  • เพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับชื่อหรือคำศัพท์เฉพาะทาง
  • ทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไม่ต้องใช้มือด้วยคำสั่งเสียง
  • ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นไมโครโฟนไร้สายด้วยการผสานการทำงานกับมือถือ

ข้อจำกัดของไบรน่า

  • ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ macOS หรือ Linux
  • อาจรู้สึกเชยเมื่อเทียบกับแอปสมัยใหม่

ราคาของ Braina

  • Braina Lite: ฟรี
  • Braina Pro: $99/ปี
  • Braina Pro Plus: $199 สำหรับ 2 ปี
  • Braina Pro Ultra: $299 สำหรับ 3 ปี

คะแนนและรีวิวของ Braina

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 3. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Braina อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากสำหรับฉัน และแม้ว่าทุกคุณสมบัติที่ฉันต้องการ Braina ก็มี และทุกคุณสมบัติทำงานได้ดีมาก แต่มันแพงเกินไปสำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพโดยรวม ฉันให้คะแนน A+

มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากสำหรับฉัน และแม้ว่าทุกคุณสมบัติที่ฉันต้องการ Braina ก็มี และทุกคุณสมบัติทำงานได้ดีมาก แต่มันแพงเกินไปสำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพโดยรวม ฉันให้คะแนน A+

เปลี่ยนวิธีการจัดการประชุมและบันทึกการประชุมของคุณด้วย ClickUp

การถอดความเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ClickUp นำบันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ ช่วยคุณมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการสนทนา ช่วยให้ทีมตอบสนองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณไม่เพียงแค่ได้รับบทถอดความเท่านั้น คุณยังได้รับสรุปอัจฉริยะ ขั้นตอนถัดไป และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงกับงานจริงของคุณ

ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—บันทึก, งานที่ต้องทำ, เอกสาร, โครงการ, ผู้คน, และแม้กระทั่งสื่อที่แชร์ระหว่างการประชุม. นอกจากนี้, คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาภายในบริบทของที่ทำงานของคุณ—ไม่จำเป็นต้องค้นหาไฟล์ที่ไม่เชื่อมต่อ.

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการเทคโนโลยี การศึกษา หรืออุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Speechmatics ClickUp มอบให้คุณมากกว่าแค่ถอดความที่แม่นยำ มันมอบระบบให้คุณติดตามและดำเนินการต่อได้

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์