10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Speechmatics สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำในปี 2025

เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความได้พัฒนาไปไกลมาก สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที พร้อมผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าที่เคย
Speechmatics เป็นหนึ่งในชื่อชั้นนำในวงการนี้ มีความแม่นยำ รวดเร็ว และรองรับภาษาได้หลากหลาย แต่ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกความต้องการ
คุณอาจต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, ป้ายกำกับผู้พูด, หรือการผสานการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานและงบประมาณของคุณ. ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา, พอดคาสเตอร์, นักข่าว, หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณอยู่.
ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speechmatics แต่ละตัวเลือกมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ ราคา หรือประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำฟีเจอร์ Talk to Text อันล้ำสมัยของ ClickUpที่ไม่เพียงแค่ถอดเสียงคำพูดของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยทำงานแทนคุณอีกด้วย!
ทางเลือกยอดนิยมของ Speechmatics ในพริบตา
ลองดูสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speechmatics เพื่อยกระดับการทำงานของคุณในการแปลงเสียงเป็นข้อความ!
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทุกขนาดทีมที่ต้องการงาน, การถอดความ, และการร่วมมือในที่เดียว
|พูดเป็นข้อความ, ClickUp Brain และ Brain Max, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, ClickUp Brain, งาน, เอกสารขับเคลื่อนด้วย AI
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ดีปแกรม
|ทีมนักพัฒนาขนาดกลางที่ต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย API
|Nova-3 รุ่น, การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การจัดกลุ่มผู้พูด, การจัดรูปแบบอัจฉริยะ
|จ่ายตามการใช้งาน
|Google สั่งงานด้วยเสียง
|ทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการถอดเสียงที่แม่นยำและหลายภาษาในปริมาณมาก
|125+ ภาษา, โหมดเรียลไทม์และแบบแบทช์, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, ตัวระบุผู้พูด
|จ่ายตามการใช้งาน
|Otter. ai
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติ
|การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุป, รายการที่ต้องดำเนินการ, Otter Chat
|ฟรี, จ่ายตั้งแต่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|AssemblyAI
|ทีมพัฒนาที่ต้องการการถอดเสียงพร้อมฟีเจอร์ AI เช่น การวิเคราะห์อารมณ์และการลบข้อมูล
|การประมวลผลแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การลบข้อมูลส่วนบุคคล (PII), การตรวจจับภาษา
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $0. 12 ต่อชั่วโมง
|Rev. ai
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
|การสตรีมมิ่งและแบบอะซิงโครนัส, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, ตัวเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์
|ชำระจาก $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
|กระซิบ
|นักพัฒนาเดี่ยวที่ต้องการระบบถอดเสียงแบบโอเพนซอร์ส รองรับหลายภาษา และใช้งานแบบออฟไลน์
|หลายภาษา, แปลเป็นภาษาอังกฤษ, โอเพนซอร์ส, ติดตั้งในท้องถิ่น
|จ่ายตามการใช้งาน
|ดีปสปีช
|บุคคลที่ต้องการการถอดเสียงแบบออฟไลน์และเรียลไทม์บนอุปกรณ์ท้องถิ่น
|การใช้งานแบบออฟไลน์, แบบเรียลไทม์, โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, ข้ามแพลตฟอร์ม, โอเพนซอร์ส
|ฟรี (โอเพนซอร์ส)
|กลาเดีย
|ทีมขนาดกลางที่ต้องการการถอดเสียงอัจฉริยะหลายภาษาพร้อมการวิเคราะห์
|100+ ภาษา, การสลับภาษา, การบันทึกประจำวัน, การสรุป, การวิเคราะห์ความรู้สึก
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $0. 612 ต่อชั่วโมง
|Braina
|ผู้ใช้เดี่ยวที่ต้องการการพิมพ์ตามคำบอกแบบออฟไลน์พร้อมฟีเจอร์ผู้ช่วย AI
|การสะกดคำตามเสียง, รองรับหลายภาษา, คำสั่งเสียง, โหมดออฟไลน์, และผู้ช่วย AI
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $99 ต่อปี
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Speechmatics?
เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของคุณ คุณสมบัติที่คุณต้องการ และงบประมาณที่คุณยินดีจ่าย ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ:
- ความแม่นยำในการถอดเสียงสูง: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือถอดเสียงที่ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ แม้จะมีสำเนียง เสียงรบกวน หรือคำศัพท์เฉพาะทาง
- การประมวลผลแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณถอดเสียงจากเสียงสดหรืออัปโหลดไฟล์จำนวนมากได้ตามความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
- คำศัพท์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคำศัพท์หรือภาษาเฉพาะทางของคุณเองเพื่อปรับปรุงการจดจำและลดการแก้ไขด้วยตนเอง
- ตัวเลือกการผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือกับแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ซอฟต์แวร์แก้ไข,ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การกำหนดราคาแบบยืดหยุ่น: เลือกแผนที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ ไม่ว่าคุณจะถอดเสียงเพียงไม่กี่นาทีหรือจัดการเสียงหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์
- รองรับหลายภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับภาษาและสำเนียงที่คุณใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาทั่วโลก
- การระบุผู้พูด: เปิดใช้งานการติดป้ายชื่อผู้พูดอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและแก้ไขบทถอดความ
- รูปแบบการส่งออก: บันทึกทรานสคริปต์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็น TXT, SRT หรือ JSON สำหรับการตัดต่อหลังการผลิตหรือการใช้งานด้านการพัฒนา
- API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา: ใช้ API ที่มีความเสถียรและมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน หากคุณต้องการสร้างฟีเจอร์การถอดเสียงลงในแอปพลิเคชันหรือระบบของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speechmatics
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Speechmatics มาดูกันว่ามีเครื่องมือการรู้จำเสียงชั้นนำใดบ้างที่ควรลองใช้
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการถอดเสียงในแพลตฟอร์มเดียว)
ClickUpคือ พื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการ แห่งแรกของโลก ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เพียงแค่บันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนทุกการสนทนาให้เป็นการกระทำและผลลัพธ์อีกด้วย! เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ Speechmatics โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแพลตฟอร์มแปลงเสียงเป็นข้อความที่มีความเข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน และสามารถดำเนินการงานต่างๆ แทนคุณได้
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป มันรวมความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูงเข้ากับการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมที่จะบอกลาความยุ่งเหยิงในการทำงานแล้วหรือยัง?
ClickUp พูดเป็นข้อความ
ClickUp's Talk to Text เป็นเครื่องมือการพิมพ์ตามเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นโดยการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างดีและสามารถนำไปใช้ได้
นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:
- การแก้ไขอัตโนมัติโดย AI: ต่างจากการจดจำเสียงพูดมาตรฐาน ClickUp's Talk to Text ไม่เพียงแค่ถอดเสียงเท่านั้น แต่ยังแก้ไขคำพูดของคุณอย่างชาญฉลาดแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกระดับการแก้ไขได้ ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยไปจนถึงการปรับแต่งระดับมืออาชีพ
- การกล่าวถึงและลิงก์ที่คำนึงถึงบริบท: AI จะรับรู้เมื่อคุณกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน งาน หรือเอกสาร และจะแทรกลิงก์หรือการกล่าวถึงที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ทำให้บันทึกของคุณสามารถดำเนินการได้และเชื่อมโยงกันภายในระบบนิเวศของ ClickUp
- คำศัพท์ส่วนตัว: เครื่องมือนี้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะตัวของคุณ, คำศัพท์ทางเทคนิคในอุตสาหกรรม, และชื่อเล่นของคุณ, ทำให้การถอดเสียงถูกต้องและเหมาะกับคุณ
- การรองรับหลายภาษา: พิมพ์ด้วยเสียงเป็นภาษาของคุณเอง เพราะ ClickUp รองรับมากกว่า 50 ภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
- การค้นหาและการผสานรวมแบบรวมศูนย์: พิมพ์ด้วยเสียงได้ทุกที่ใน ClickUp, มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI ขั้นสูง, และค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ฟีเจอร์การแปลงเสียงเป็นข้อความถูกฝังอยู่ในClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของ ClickUp นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้แอป AI Super App นี้:
ClickUp Brain
เมื่อบันทึกการสนทนาพร้อมแล้วClickUp Brainจะเข้ามาดูแลต่อ มันคือผู้ช่วย AI ในตัวที่สแกนบทสนทนาทั้งหมด ดึงประเด็นสำคัญออกมา และสรุปสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ จากนั้นมันจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง—เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงาน—รายการงานที่สามารถติดตามได้จริง
แต่ละงานใน ClickUpที่สร้างโดย Brain จะอยู่ในบอร์ดโครงการของคุณ คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด มอบหมายเจ้าของ และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกัน
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ถัดไปคือClickUp AI Notetaker คุณเพียงกำหนดเวลาการโทร แล้วระบบจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดบันทึก ระบบจะฟัง บันทึกถอดความ และบันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ลงในพื้นที่ทำงานของคุณทันที
บันทึกการประชุม ไฟล์วิดีโอ และสรุปของคุณจะถูกบันทึกโดยตรงไปยังเอกสาร ClickUpส่วนตัวเพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัยและง่ายต่อการอ้างอิง นอกจากนี้ บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณยังสามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาว่าใครพูดอะไรได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะพลาดการประชุมหรือต้องการสรุปแบบ TL;DR ก็ตาม
คลิป ClickUp
ต้องการเพิ่มบริบทให้กับงานหรือไม่? ใช้ClickUp Clips บันทึกหน้าจอของคุณ อธิบายขั้นตอนถัดไป หรือแนะนำทีมของคุณในการตัดสินใจ คลิปจะถูกบันทึกไว้ในงาน ตอนนี้ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องถามซ้ำอีกต่อไป—พวกเขามีทั้งเสียงและหน้าจอของคุณในที่เดียว
หากคุณต้องการคำตอบที่อิงตามบริบทเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือการสนทนาใดๆ ภายใน ClickUp เพียงถาม Brain ระบบจะดึงข้อมูลที่คุณต้องการขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที
การทำให้การสรุปและการแบ่งปันความรู้เป็นระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้ทีมลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและการประชุมที่ไม่จำเป็น และช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงได้
ClickUp ยังรองรับการผสานการทำงาน กับเครื่องมือประชุมและบริการถอดความจากบุคคลที่สามอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Tactiq สำหรับการถอดความ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp ได้ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดการติดตามผล ไม่ว่าจะใช้งานผ่านแพลตฟอร์มใดก็ตาม
ทีมสามารถใช้ API หรือแพลตฟอร์มการผสานรวมเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่าง ClickUp กับเครื่องมือการประชุมหรือการวิเคราะห์อื่น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp ทุกฟีเจอร์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง การประชุมกลายเป็นบันทึกการประชุม บันทึกการประชุมกลายเป็นงาน งานกลายเป็นโครงการ และโครงการก็เสร็จสมบูรณ์—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Chatเพื่อส่งข้อความตามบริบทไปยังช่องทีมของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกและขั้นตอนต่อไปจะมองเห็นได้สำหรับทั้งทีม จัดระเบียบและติดตามการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ วาระการประชุม ประเด็นการสนทนา และรายการที่ต้องดำเนินการในที่เดียวด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำของ ClickUp
- สร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่แข็งแกร่งขึ้นโดยการร่วมมือกันบนClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน
- บันทึกชั่วโมงการทำงานโดยใช้ClickUp Time Trackingสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือประสิทธิภาพการทำงาน
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ จัดการ และแสดงภาพบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
- สลับมุมมอง—รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนงานกานท์—ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์ตามบทบาท เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ฝังอยู่ภายในสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ น้อยลง การอัปเกรดปฏิทินและ Gantt ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องที่เจ็บปวดน้อยลง
ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากมาย การอัปเกรดปฏิทินและแผนงานแบบ Gantt ใหม่ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
2. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาในระดับขนาดใหญ่)
Deepgram's speech-to-text API ถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำแบบเรียลไทม์
รุ่น Nova-3 ของมันสามารถจัดการกับเสียงที่ยาก—เสียงรบกวนพื้นหลัง, เสียงแทรกซ้อน, และผู้พูดหลายคน ไม่ว่าคุณจะกำลังถอดเสียงการสนทนา, สัมภาษณ์, หรือสตรีมสด, Deepgram ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนพร้อมกับความหน่วงต่ำ
นอกจากนี้ยังปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ด้วยการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการและการจัดรูปแบบอัจฉริยะในตัว คุณสามารถสร้างบันทึกที่อ่านได้และปลอดภัยโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม หากคุณกำลังสร้างฟีเจอร์เสียงในแอปหรือบริการ Deepgram มีเครื่องมือให้คุณทำได้อย่างรวดเร็วและในขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Deepgram
- ถอดเสียงอย่างชัดเจนด้วยรุ่น Nova-3—แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือมีผู้พูดหลายคน
- สตรีมเสียงแบบเรียลไทม์ด้วย API ที่มีความหน่วงต่ำซึ่งออกแบบมาสำหรับกรณีการใช้งานแบบสด
- ระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติเพื่อแยกเสียงและติดป้ายกำกับบทสนทนา
- จัดรูปแบบเอกสารการบันทึกเสียงหรือถอดความทันทีด้วยเครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้างที่เรียบร้อยในตัว
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยใช้การลบข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติระหว่างการถอดเสียง
- ทำงานในกว่า 30 ภาษา พร้อมรองรับทีมและเนื้อหาทั่วโลกในตัว
ข้อจำกัดของ Deepgram
- ไม่มีตัวแก้ไขบทถอดเสียงหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ในตัว—รองรับเฉพาะ API เท่านั้น
ราคาของ Deepgram
- จ่ายตามการใช้งาน: รับเครดิตฟรี $200
- การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
- องค์กร: 15,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Deepgram
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับเราคือความสามารถในการถอดเสียงของ Deepgram ที่มีความแม่นยำสูง เราได้ผสาน API ของ Deepgram เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของเราด้วยเทคโนโลยีของเราเพื่อสร้างการถอดเสียงจากการบันทึกการประชุมสำหรับกรณีการใช้งานเชิงคุณภาพของเรา ซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ด้วยความแม่นยำสูง
คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับเราคือความสามารถในการถอดเสียงของ Deepgram ที่มีความแม่นยำสูง เราได้ผสานรวม API ของ Deepgram เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของเราโดยใช้เทคโนโลยีของเราในการสร้างถอดเสียงจากการบันทึกการประชุมสำหรับกรณีการใช้งานเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ด้วยความแม่นยำสูง
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เราได้
🔥ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลาไปโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
3. Google Speech-to-Text (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาในระดับองค์กร)
จัดการเสียงทั่วโลกข้ามภาษาและเขตเวลา? Google Cloud Speech-to-Text บันทึกเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์สำหรับเนื้อหาปริมาณมาก
API รองรับมากกว่า 125 ภาษา และสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน กรองคำหยาบคาย และแบ่งข้อความออกเป็นชิ้นที่อ่านง่ายและชัดเจน
ต้องการทราบว่าใครพูดอะไร? การบันทึกผู้พูดและเวลาในระดับคำจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองและการปรับแต่งโมเดล
หากกรณีการใช้งานของคุณเป็นระดับโลก รวดเร็ว และซับซ้อน ระบบถอดเสียงของ Google สามารถรองรับได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Speech-to-Text
- ถอดเสียงตามสไตล์ของคุณด้วยโหมดสตรีมมิ่ง โหมดแบทช์ หรือโหมดอะซิงโครนัส
- เพิ่มคำศัพท์ของคุณเองโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดเองเพื่อความถูกต้องมากขึ้น
- ติดตามเสียงได้อย่างแม่นยำด้วยเวลาที่ระบุในระดับคำเพื่อการตรวจสอบที่ง่าย
- ปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยการปรับโมเดลให้ตรงกับกรณีการใช้งานของคุณ
- แยกลำโพงโดยอัตโนมัติด้วยระบบไดอารีในตัว
ข้อจำกัดของ Google Speech-to-Text
- การต่อสู้กับสำเนียงและภาษาถิ่นที่เข้มข้น
- ความแม่นยำต่ำในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Speech-to-Text
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Speech-to-Text อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความแม่นยำของเนื้อหาที่ถอดความเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมและการเรียนรู้ของเครื่อง มันสามารถระบุคำที่สะกดผิดหรือพิมพ์ผิดและแก้ไขได้
ฉันชอบความแม่นยำของเนื้อหาที่ถอดความเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมและการเรียนรู้ของเครื่อง มันสามารถระบุคำที่สะกดผิดหรือพิมพ์ผิดและแก้ไขได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เอกสารที่ดีช่วยให้งานไม่ติดขัด ใช้ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นเอกสารที่ชัดเจนและแชร์ได้ง่าย—อย่างรวดเร็ว
4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและสรุปการประชุมอัตโนมัติ)
หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประชุม Otter.ai คือคำตอบสำหรับคุณ มันฟัง เขียน และจัดระเบียบการสนทนาของคุณ—เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง
มันเข้าร่วมการประชุม Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet ของคุณ ขณะที่คุณพูด มันจะถอดเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น มันจะสร้างสรุปโดย AIและดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมา
ด้วย Otter Chat คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาและรับคำตอบได้ทันที ต้องการค้นหาสิ่งที่ใครบางคนพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่? แค่ถามเท่านั้น หากทีมของคุณต้องการบันทึกการประชุมที่สะอาดและค้นหาได้โดยไม่ต้องยกนิ้ว Otter.ai เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ในขณะที่เกิดขึ้น
- สรุปประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติหลังจากการโทรทุกครั้ง
- เน้นขั้นตอนถัดไปด้วยการตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการในตัว
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Google Meet
- ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วด้วย Otter Chat เหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะ
- ทำงานได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือและเดสก์ท็อปบน iOS, Android และเว็บ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- การส่งออกบันทึกอาจมีการจัดรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีเยี่ยม เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นยอดเยี่ยมมาก เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรีไม่มีลายน้ำยอดนิยม
5. AssemblyAI (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างแอปที่ใช้เสียงพูดในระดับใหญ่)
AssemblyAI มาพร้อมกับ API ที่ทรงพลังซึ่งสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความได้—และยังมีฟีเจอร์อีกมากมายสำหรับนักพัฒนา
คุณได้รับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน. แบบจำลอง Universal มีความแม่นยำสูง แม้ในเสียงที่มีเสียงรบกวน. นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 99 ภาษา และสามารถตรวจจับภาษาได้โดยอัตโนมัติ.
ต้องการมากกว่าคำพูด? AssemblyAI เพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึก, การตรวจจับหัวข้อ, และการตรวจสอบเนื้อหา. มันยังสามารถลบข้อมูลที่บอบบางได้โดยอัตโนมัติ.
หากคุณกำลังสร้างฟีเจอร์เสียงในแอปของคุณ เครื่องมือนี้จะมอบความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและความชาญฉลาดในการเติบโตให้กับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI
- ถอดเสียงสดหรือภายหลังด้วยการประมวลผลแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม
- วิเคราะห์การสนทนาด้วยอารมณ์ การติดแท็กหัวข้อ และการกลั่นกรองเนื้อหา
- ซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติด้วยการลบข้อมูลส่วนบุคคล (PII)
- ตรวจจับภาษาได้ทันทีด้วยการรองรับมากกว่า 99 ภาษาและสำเนียง
- ติดป้ายลำโพงอย่างชัดเจนพร้อมระบบจัดเวลาบันทึกเสียงในตัวสำหรับเสียงหลายบุคคล
ข้อจำกัดของ AssemblyAI
- การเข้าถึงแบบสตรีมมิงมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
- ระบบคลาวด์เท่านั้น ไม่มีการติดตั้งในสถานที่
ราคาของ AssemblyAI
- ฟรี: เครดิตฟรีมูลค่า $50
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 15 ต่อชั่วโมง
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ AssemblyAI
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
👀 คุณรู้หรือไม่?การสื่อสารเพียง 7% มาจากคำพูดที่คุณใช้จริงส่วนที่เหลือคือน้ำเสียงและภาษากาย ซึ่งสามารถทำให้ข้อความของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
หากคุณเป็นผู้นำทีม สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพูด แต่เป็นวิธีที่คุณพูดด้วยเรียนรู้วิธีปรับสไตล์การสื่อสารของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
6. Rev. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำระดับมนุษย์)
Rev. ai เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการจดจำเสียงที่แม่นยำ มันให้บริการทั้งการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสผ่าน API ที่ใช้งานง่าย
แพลตฟอร์มรองรับมากกว่า 30 ภาษา และมีคุณสมบัติเช่น การแยกเสียงผู้พูด, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, และการวิเคราะห์อารมณ์. แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลเสียงที่หลากหลายด้วยความแม่นยำสูง. Rev. ai ยังให้บริการการถอดเสียงโดยมนุษย์สำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev. ai
- ถอดเสียงเสียงสดหรือเสียงบันทึกด้วยการสนับสนุนแบบอะซิงโครนัสและสตรีมมิ่ง
- ฝึกเครื่องมือด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
- ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกและหัวข้อ
- ตรวจจับภาษาอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการถอดเสียงหลายภาษาให้ราบรื่น
- เลือกความแม่นยำระดับมนุษย์ด้วยถอดความด้วยมือที่แม่นยำถึง 99%
ข้อจำกัดของระบบปัญญาประดิษฐ์
- แต่ละเซสชั่นการสตรีมมีระยะเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง
- ขณะนี้ไม่มีตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กร
ราคาสำหรับ Rev. ai
- ค่าถอดเสียง: $0.20 ต่อชั่วโมง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Rev. ai
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Whisper (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบโอเพนซอร์สและหลายภาษา พร้อมการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น)
Whisper คือโมเดลแปลงเสียงเป็นข้อความแบบโอเพนซอร์สของ OpenAI ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลเสียงหลายแสนชั่วโมงในหลากหลายภาษา ทำให้มีความได้เปรียบในการจัดการกับสำเนียง เสียงรบกวนพื้นหลัง หรือบทสนทนาทั่วไป
สามารถถอดเสียงได้มากกว่า 99 ภาษา และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย คุณสามารถใช้งาน Whisper แบบติดตั้งในเครื่องเพื่อควบคุมได้อย่างเต็มที่ หรือใช้ API ของ OpenAI หากคุณต้องการโซลูชันแบบโฮสต์
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการพลัง ความแม่นยำ และความยืดหยุ่น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whisper
- แปลคำพูดเป็นภาษาอังกฤษจากหลายภาษาได้ทันที
- ปรับใช้และนำไปใช้งานด้วยการเข้าถึงแบบโอเพ่นซอร์ส
- เรียกใช้แบบออฟไลน์เพื่อควบคุมอย่างสมบูรณ์และรักษาความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ในเครือข่ายท้องถิ่น
- ผสานรวมได้อย่างง่ายดายผ่าน API หรือภายในแอปของคุณเอง
- จัดการเสียงที่ยากด้วยรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเน้นสำเนียงและเสียงรบกวนในพื้นหลัง
ข้อจำกัดของการกระซิบ
- API รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 25 MB
- อาจแทรกข้อความที่ไม่ได้พูดจริง
การตั้งราคาแบบกระซิบ
- จ่ายตามการใช้งาน: $0. 006 ต่อนาที ผ่าน OpenAI API
- โฮสต์เอง: ฟรี (โอเพนซอร์ส)
คะแนนและรีวิวแบบกระซิบ
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ API สำหรับการถอดเสียงอยู่ใช่ไหม? คุณอาจเห็นข้อความสถานะเช่น การตรวจสอบสำเร็จ กำลังรอ—นั่นหมายความว่าคำขอของคุณกำลังถูกดำเนินการอยู่ สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้มองหา ray ID ในบันทึกของคุณ มันช่วยติดตามว่าคำขอถูกส่งไปที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง
8. DeepSpeech (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบออฟไลน์และแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ท้องถิ่น)
DeepSpeech เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Mozilla สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ ทำให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มที่
โมเดลนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถทำงานบนอุปกรณ์ขนาดเล็กเท่า Raspberry Pi ได้ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac หรือ Linux ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มันมาพร้อมกับแบบจำลองภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภาษาอื่น ๆ ได้หากต้องการ แม้ว่า Mozilla จะไม่ได้ดูแลอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป แต่ชุมชนโอเพนซอร์สยังคงให้การสนับสนุนอยู่
หากคุณต้องการการถอดเสียงแบบส่วนตัวและออฟไลน์ในเวลาจริง DeepSpeech เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง
คุณสมบัติเด่นของ DeepSpeech
- ถอดเสียงแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- รันได้ทุกที่บน Windows, Mac, Linux หรือ Raspberry Pi
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโมเดลภาษาอังกฤษที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว พร้อมใช้งานทันที
- ประมวลผลเสียงสดพร้อมประสิทธิภาพการถอดความแบบเรียลไทม์
- สร้างเส้นทางของคุณด้วย Python, C++, JavaScript หรือรองรับ .NET
ข้อจำกัดของ DeepSpeech
- จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษ เว้นแต่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- ความแม่นยำอาจลดลงได้เมื่อมีสำเนียงหรือเสียงรบกวน
ราคาของ DeepSpeech
- ฟรีและโอเพนซอร์สภายใต้สัญญาอนุญาตสาธารณะของ Mozilla
คะแนนและรีวิว DeepSpeech
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
9. Gladia (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาแบบเรียลไทม์พร้อมปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง)
Gladia แปลงคำพูดเป็นข้อความ—แต่ไม่ได้หยุดแค่นั้น มันเข้าใจอารมณ์ ระบุผู้พูด และสรุปสิ่งที่พูด ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว
มันทำงานได้มากกว่า 100 ภาษา และรองรับการสลับภาษาในประโยคเดียวกันได้ นั่นหมายความว่ามันจะไม่สะดุดเมื่อผู้พูดสลับระหว่างภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปนในบทสนทนาเดียวกัน
หากคุณกำลังสร้างฟีเจอร์เสียงสำหรับผู้ชมทั่วโลกและต้องการมากกว่าแค่ข้อความดิบ Gladia นำเสนอความชาญฉลาดอย่างแท้จริงมาสู่การถอดเสียงของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Gladia
- แยกลำโพงแต่ละคนอย่างชัดเจนด้วยระบบไดอารีอัตโนมัติ
- เพิ่มบริบทอย่างรวดเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง เช่น การสรุปเนื้อหาและการวิเคราะห์ความรู้สึก
- ฝึกเครื่องมือด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
- ติดตามทุกคำพร้อมเวลาที่ละเอียดในระดับคำ
- ถอดเสียงภาษาผสมที่มีการสลับรหัส พร้อมรองรับสำเนียงและภาษาถิ่น
ข้อจำกัดของกลาเดีย
- ต้องทำการผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่
- ขณะนี้ไม่มีตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กร
ราคาของ Gladia
- ฟรี: $0/เดือน (รวม 10 ชั่วโมง/เดือน)
- โปรและองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Gladia
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Braina (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ตามคำบอกแบบออฟไลน์พร้อมฟีเจอร์ผู้ช่วย AI)
Braina เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้อีกด้วย คุณสามารถพูดใส่เข้าไปในแอปใดก็ได้—Word, Gmail หรือเบราว์เซอร์—และรองรับมากกว่า 100 ภาษา
มันทำงานแบบออฟไลน์ ไม่ต้องการการฝึกเสียง และสามารถจัดการกับคำเทคนิคเช่นคำศัพท์ทางการแพทย์หรือกฎหมายได้ คุณยังสามารถสอนคำและวลีที่กำหนดเองได้อีกด้วย นอกเหนือจากการพิมพ์ตามเสียงแล้ว Braina ยังสามารถเปิดไฟล์ เล่นเพลง ค้นหาเว็บ และแม้กระทั่งทำงานอัตโนมัติได้—ทั้งหมดด้วยเสียง
คุณสมบัติเด่นของ Braina
- บันทึกเสียงพูดได้ทุกที่—ใน Word, เบราว์เซอร์ หรือแอปใดก็ได้
- เพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับชื่อหรือคำศัพท์เฉพาะทาง
- ทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไม่ต้องใช้มือด้วยคำสั่งเสียง
- ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นไมโครโฟนไร้สายด้วยการผสานการทำงานกับมือถือ
ข้อจำกัดของไบรน่า
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ macOS หรือ Linux
- อาจรู้สึกเชยเมื่อเทียบกับแอปสมัยใหม่
ราคาของ Braina
- Braina Lite: ฟรี
- Braina Pro: $99/ปี
- Braina Pro Plus: $199 สำหรับ 2 ปี
- Braina Pro Ultra: $299 สำหรับ 3 ปี
คะแนนและรีวิวของ Braina
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 3. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Braina อย่างไรบ้าง?
มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากสำหรับฉัน และแม้ว่าทุกคุณสมบัติที่ฉันต้องการ Braina ก็มี และทุกคุณสมบัติทำงานได้ดีมาก แต่มันแพงเกินไปสำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพโดยรวม ฉันให้คะแนน A+
มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากสำหรับฉัน และแม้ว่าทุกคุณสมบัติที่ฉันต้องการ Braina ก็มี และทุกคุณสมบัติทำงานได้ดีมาก แต่มันแพงเกินไปสำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพโดยรวม ฉันให้คะแนน A+
เปลี่ยนวิธีการจัดการประชุมและบันทึกการประชุมของคุณด้วย ClickUp
การถอดความเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ClickUp นำบันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ ช่วยคุณมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการสนทนา ช่วยให้ทีมตอบสนองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณไม่เพียงแค่ได้รับบทถอดความเท่านั้น คุณยังได้รับสรุปอัจฉริยะ ขั้นตอนถัดไป และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงกับงานจริงของคุณ
ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—บันทึก, งานที่ต้องทำ, เอกสาร, โครงการ, ผู้คน, และแม้กระทั่งสื่อที่แชร์ระหว่างการประชุม. นอกจากนี้, คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาภายในบริบทของที่ทำงานของคุณ—ไม่จำเป็นต้องค้นหาไฟล์ที่ไม่เชื่อมต่อ.
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการเทคโนโลยี การศึกษา หรืออุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Speechmatics ClickUp มอบให้คุณมากกว่าแค่ถอดความที่แม่นยำ มันมอบระบบให้คุณติดตามและดำเนินการต่อได้
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์