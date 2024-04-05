วิธีใช้ประโยชน์จากรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันในภาวะผู้นำ

"การสื่อสารคือภารกิจเดียวที่คุณไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้"โรแบร์โต กอยซูเอตา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโคคา-โคล่า กล่าวไว้ นี่คือเหตุผลที่รูปแบบการสื่อสารของผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของพวกเขา
ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการเลิกจ้างสมาชิกในทีม การสื่อสารที่ดีคือพลังวิเศษ ในบทความนี้ มาดูกันว่าเราจะสามารถสร้างและใช้พลังวิเศษนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
การเข้าใจการสื่อสารของผู้นำ
CEO ทำอะไร? งานของ CEO ที่ดีคือการนำ—การตัดสินใจ, การให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีม, การสร้างความสัมพันธ์, และการโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, คู่ค้า, หรือพนักงาน.
รากฐานของสิ่งนี้คือการสื่อสารของผู้นำ ซึ่งถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำในหมู่ผู้ตาม
การสื่อสารภาวะผู้นำคืออะไร?
การสื่อสารภาวะผู้นำ หมายถึง ข้อมูลหรือคำสั่งใด ๆ ที่บุคคลซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า นอกเหนือจากเนื้อหาของข้อความแล้ว ยังรวมถึงรูปแบบการสื่อสาร สัญญาณทางกายภาพ น้ำเสียง และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย
ทำไมการสื่อสารของผู้นำจึงมีความสำคัญในตอนนี้?
ลักษณะของงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ความต้องการของคนรุ่น Gen Z การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก และนวัตกรรมที่รวดเร็วซึ่งขับเคลื่อนโดยสตาร์ทอัพ
ในปัจจุบัน รูปแบบการทำงานมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ด้วยโครงสร้างองค์กรที่แบนราบ ตรงข้ามกับลักษณะการปกครองแบบเผด็จการของผู้นำแบบดั้งเดิม การปฏิบัติเช่นการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้และการเป็นผู้นำที่แท้จริงกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้นำสื่อสารและร่วมมือกับทีมของพวกเขา
นอกจากนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ยังต้องการรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความท้าทายที่เกิดขึ้นบรรยากาศในทีม และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ซีอีโอของสตาร์ทอัพจำเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการเปิดเผยรอบการระดมทุนใหม่ กับการประกาศลดจำนวนพนักงาน
เพื่อเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าใจรูปแบบการสื่อสารของผู้นำที่หลากหลายและวิธีที่คุณสามารถใช้ได้
ประเภทของรูปแบบการสื่อสารภาวะผู้นำ
ผู้นำทุกคนมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย คุณจะพูดในสไตล์ที่แตกต่างกันเมื่อคุณต้องการให้ทีมของคุณรู้สึกตื่นเต้น แตกต่างจากการส่งบันทึกธรรมดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องชงกาแฟในโรงอาหาร
มาสำรวจรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ และวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในงานของคุณ
การฟัง
สตีฟ จ็อบส์ เป็นที่รู้จักว่าเคยกล่าวไว้ว่า "เราจ้างคนฉลาดเพื่อให้พวกเขาบอกเราว่าควรทำอะไร" ซึ่งเป็นบทเรียนเกี่ยวกับสไตล์การฟังในการสื่อสารแบบผู้นำ
รูปแบบการสื่อสารด้วยการฟัง หมายถึง การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและความพยายามอย่างจริงใจในการเข้าใจข้อความ อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนอยู่ของผู้พูด รูปแบบการสื่อสารเชิงผู้นำด้วยการฟังคือ:
- กระตือรือร้น: มุ่งเน้นที่สัญญาณทางวาจาและไม่ใช่ทางวาจาของผู้พูด ถามคำถาม และสำรวจแนวคิดในรายละเอียดเพิ่มเติม
- การสะท้อน: การถอดความหรือสรุปข้อความของผู้พูดเพื่อยืนยันความเข้าใจที่ถูกต้อง
- มีความเห็นอกเห็นใจ: ยอมรับความรู้สึกและมุมมองของผู้พูด
ทำไมการฟังจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
การฟังช่วยสร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจกับทีม ทำให้ทีมมีความร่วมมือมากขึ้น และรวบรวมความคิดของทุกคนไว้ด้วยกัน ความหลากหลายจะเติบโตเมื่อผู้นำฟัง
มันช่วยให้สงบในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์หรือความตึงเครียด ผู้นำสามารถดับไฟใหญ่ได้ด้วยการฟังอย่างตั้งใจและยืนยันว่า "ไม่เป็นไรที่จะรู้สึกกังวล ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ" ผู้นำสามารถดับไฟใหญ่ได้
เมื่อใดที่การฟังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?
การฟังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในสถานการณ์ต่อไปนี้
- ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
- การจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่น การร้องเรียนของลูกค้า หรือการลาออกของพนักงาน
- เมื่อผู้นำเป็นคนใหม่ในทีมและความสัมพันธ์ยังไม่แน่นแฟ้น
- เมื่อมีความไม่ไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม
การให้คำแนะนำ
พนักงานมองขึ้นไปยังผู้นำทางธุรกิจเพื่อขอคำแนะนำ. แม้ว่าผู้นำอาจไม่มีคำตอบทุกอย่าง แต่พวกเขามีความคาดหวังให้สามารถนำทีมของตนไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้. รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดในที่นี้คือการให้คำแนะนำ.
รูปแบบการสื่อสารนี้มีลักษณะเด่นคือ:
- การให้บริบท: การนำเสนอแง่มุมหรือมุมมองที่เกิดจากการมีประสบการณ์หรือการมองเห็น ซึ่งทีมอาจยังไม่มี
- การแบ่งปันประสบการณ์: การระลึกถึงแนวทางจากอดีตเพื่อแนะนำการตอบสนองต่อปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
- การให้คำแนะนำ: เสนอทางเลือกสองสามทางที่ทีมสามารถเลือกได้ตามข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา
- การให้ข้อเสนอแนะ: การระบุช่องว่างในประสิทธิภาพปัจจุบันและเสนอแนวทางในการปรับปรุง
ทำไมการให้คำแนะนำจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
เป็นวิธีแก้ปัญหาโดยตรง สร้างความน่าเชื่อถือ เร่งการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้นำเพื่อประโยชน์ของทีมทั้งหมด
เมื่อใดที่การให้คำปรึกษาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?
ไม่มีใครชอบคำแนะนำที่ไม่จำเป็น ดังนั้น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ควรใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
- เมื่อทีมมาพร้อมกับปัญหาที่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพยายามทุกวิถีทางแล้ว
- เมื่อคุณกำลังทำการตรวจสอบ/ทบทวนเมื่อคาดหวังคำแนะนำ
- ระหว่างการให้คำปรึกษา/การโค้ช
กำกับ
การกำกับหมายถึงการให้คำแนะนำหรือคำสั่งที่ชัดเจน กระชับ และมีอำนาจ ซึ่งชี้นำสมาชิกในทีมให้ทำตามอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยมักชี้แจงสิ่งที่ต้องทำอย่างตรงประเด็นและปราศจากความคลุมเครือ
รูปแบบการสื่อสารในการบริหารทีมมีลักษณะดังนี้:
- ความชัดเจน: คำแนะนำที่ชัดเจนและไม่มีข้อสงสัย ซึ่งระบุถึงสิ่งที่ต้องทำ วิธีการทำ และเวลาที่ต้องทำ
- การให้ข้อเสนอแนะทันที: ข้อเสนอแนะโดยตรงที่มอบให้ในทันทีหากผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
- ความเด็ดขาด: การตัดสินใจที่มั่นคงถูกสื่อสารอย่างชัดเจนไปยังทีม
ทำไมการกำกับจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
การกำกับนั้นตรงไปตรงมาและชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้มีการตีความ (ผิด) ในการสื่อสาร สร้างความสม่ำเสมอและบริบทที่คุ้นเคยในหมู่สมาชิกทีม
แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ควรสับสนกับวิธีการแบบ เผด็จการ ธุรกิจที่ใช้รูปแบบการสื่อสารนี้มักจะมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลเพียงพอที่จะทำให้กระบวนการเป็นประชาธิปไตย
เมื่อใดที่การกำกับเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?
การกำกับดูแลเหมาะสำหรับ—หรือแม้กระทั่งจำเป็นใน—สถานการณ์ที่มีความกดดันสูง, ภาวะฉุกเฉิน, และกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด. ในธุรกิจ, รูปแบบการสื่อสารเช่นนี้มักถูกนำมาใช้ในภาวะวิกฤต. ตัวอย่างเช่น, หากเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน, ผู้นำจะสั่งการให้ทีมของตนกลับบ้านทันที, ไปตรวจร่างกายกับแพทย์, ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ, เป็นต้น.
การมอบหมายงาน
การมอบหมายรูปแบบการสื่อสารหมายถึงความสามารถของผู้นำในการจัดการงานและทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผลจำเป็นต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้
- งาน: สิ่งที่ต้องทำ
- วิธีการ (ถ้ามี): ต้องทำอย่างไร
- มาตรฐาน: เกณฑ์การยอมรับสำหรับงานนี้คืออะไร
- กำหนดส่ง: งานต้องเสร็จสิ้นภายในวันใด
- บริบท: ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์
ทำไมการมอบหมายงานจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
ผู้นำทุกคนต้องมอบหมายงาน หากปราศจากการมอบหมายงาน ผู้นำจะไม่สามารถทำงานใดๆ ให้สำเร็จได้ นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมมีความชัดเจนและอิสระในการทำงาน ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถรับผิดชอบผลลัพธ์ของตนเองได้
เมื่อใดที่การมอบหมายงานเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
การมอบหมายงานเป็นแนวทางที่ดีเสมอ โดยเฉพาะเมื่อผู้นำต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินงานให้สำเร็จ
การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
รูปแบบการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นและให้กำลังใจสมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาทำผลงานให้ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและขององค์กร
การจูงใจมีลักษณะดังนี้:
- การแสดงความเชื่อ: การพูดคำที่ยืนยันสมาชิกในทีมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจในตัวพวกเขา
- การมอบความท้าทาย: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ ซึ่งท้าทายให้สมาชิกในทีมมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีกว่า
- ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง: แนะนำวิธีการและแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเอง; เสนอให้ส่งสมาชิกทีมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ฯลฯ
ทำไมการกระตุ้นจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
ทุกคนต้องการผู้เชียร์อยู่เคียงข้าง การสื่อสารแบบผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยสร้างความไว้วางใจ การยอมรับ การเห็นคุณค่า และการให้กำลังใจในหมู่สมาชิกทีม มันช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็น
ทำไมการกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมจึงสำคัญ?
แม้ว่าการกล่าวคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเพียงไม่กี่คำจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แต่ก็มีประโยชน์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
- ทีมกำลังมีขวัญกำลังใจต่ำเล็กน้อย
- ความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ดูเหมือนจะเกินความสามารถที่จะเอาชนะได้
- คุณกำลังลองทำสิ่งใหม่และกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์
การสอน
การสอนรูปแบบการสื่อสารหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และข้อมูลเชิงลึกของผู้นำไปยังสมาชิกในทีม การสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการสอนอย่างชัดเจน การส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้
รูปแบบการสอนการสื่อสารมีลักษณะดังนี้:
- คำอธิบาย: การแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่เข้าใจได้
- คำถามที่ส่งเสริม: สร้างบรรยากาศที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถาม
- การทดลอง: การทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา, การระดมความคิด, การทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง, เป็นต้น
- ความช่วยเหลือจากภายนอก: การจัดเวิร์กช็อปและการจำลองสถานการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร
ทำไมการสอนจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
ในโลกที่งานจำนวนมากกำลังถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ งานที่ต้องใช้ความรู้คือสิ่งที่ยังคงอยู่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ บางครั้งพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการสอนในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ ในกรณีเช่นนี้ การสอนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม
เมื่อใดจึงควรสอนรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?
การสอนมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อการถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ในห้องปฏิบัติการวิจัย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการแบ่งปันความรู้ระหว่างแผนก เช่น เมื่อผู้นำฝ่ายขายสอนทีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความต้องการ/ข้อเรียกร้องของลูกค้า
การโค้ช
การโค้ชคือการตีความรูปแบบการสอนของการสื่อสารภาวะผู้นำ โดยมุ่งเน้นการแนะนำสมาชิกในทีมให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาและตระหนักถึงศักยภาพของตนเองผ่านการสะท้อนคิด การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนการดำเนินการ
รูปแบบการสื่อสารภาวะผู้นำแบบโค้ชมีลักษณะดังนี้:
- การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว: การเสริมสร้างการสอนด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ
- ส่งเสริมความรับผิดชอบ: การให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าของตนในการบรรลุเป้าหมาย และทำเช่นนั้นด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ
- การประเมินตนเอง: การนำเสนอโครงสร้างและแบบจำลองเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- การสะท้อน: สำหรับทั้งพนักงานและผู้นำ การส่งเสริมการเติบโตร่วมกัน
ทำไมการโค้ชจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?
การโค้ชมุ่งเน้นที่การมอบเครื่องมือ เทคนิค และการสนับสนุนที่จำเป็นให้กับผู้คนเพื่อพัฒนาตนเอง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารนี้ ผู้นำสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากสมาชิกในทีมได้
เมื่อใดที่การโค้ชเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?
การโค้ชมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ:
- ยังมีเวลาที่จะแก้ปัญหาหรือทำความคืบหน้า
- การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเป็นด้านส่วนบุคคลหรือพฤติกรรม เช่น การพัฒนาทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโตหรือการฝึกฝนทักษะการนำเสนอ
- พนักงานมีแรงจูงใจที่จะก้าวหน้าแต่ไม่รู้วิธี
ตอนนี้ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ แล้ว มาดูกันว่ามันมีผลกระทบต่อพลวัตของทีมอย่างไร
บทบาทของการสื่อสารของผู้นำในพลวัตของทีม
พนักงานในทุกองค์กรตัดสินใจโดยอิงจากความรู้สึกของตนเอง หากได้รับคำติชมที่ทำให้รู้สึกถูกโจมตี พวกเขาอาจตั้งรับหรือป้องกันตัว หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดูเหมือนเป็นการจำกัด พวกเขาอาจคัดค้าน
ส่วนสำคัญพื้นฐานของความรู้สึกของพนักงานในที่ทำงานถูกกำหนดโดยการสื่อสารของผู้นำ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน
การสร้างทีม
ผู้นำ—ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน—คือหลักยึดของทีมใด ๆกลยุทธ์การสื่อสารของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้ทีมอยู่ด้วยกันมัน:
- สร้างความสามัคคีและจุดมุ่งหมาย
- สร้างความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันต่อเป้าหมายร่วมกันโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีความหมายระหว่างผู้นำกับสมาชิกในทีม
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรม
- ช่วยให้การแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยสรุป การสื่อสารของผู้นำสร้างทีมที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น
การสรรหาบุคลากร
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสำหรับพนักงาน Gen Z ภารกิจขององค์กรมีความสำคัญเท่ากับงานที่ทำเอง การสื่อสารของผู้นำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่องค์กรถูกมองโดย:
- การสื่อสารพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้
- การนำเสนอวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่น่าสนใจ
- การสนทนาที่มีส่วนร่วมในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สมัคร
- การระบุเป้าหมายและความคาดหวังจากผู้สมัครอย่างชัดเจน
การรักษาพนักงาน
การสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส, รวม, และสนับสนุนซึ่งพนักงานรู้สึกมีคุณค่า, เข้าใจ, และเชื่อมโยง.
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การสื่อสารของผู้นำต้องประกอบด้วย:
- การยอมรับในความพยายามและความสำเร็จของพนักงาน
- การสื่อสารเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาอาชีพ
- การหารือเกี่ยวกับการเติบโตทางอาชีพ
- การสนทนานอกสถานที่เกี่ยวกับสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/กระตุ้นแรงจูงใจให้กับแต่ละบุคคล
ประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น
การสื่อสารที่ดีของผู้นำเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ผู้นำจะตอบสนองในลักษณะเดียวกันเมื่อพวกเขาสื่อสารกับทีมของตนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
ความสามารถในการพูดคุย, โต้เถียง, และไม่เห็นด้วยสร้างความรู้สึกของชุมชนและความเป็นเจ้าของ. การลงทุนทางอารมณ์นี้ช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจอย่างมาก, เพิ่มการมีส่วนร่วม, และกระตุ้นให้บุคคลทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้.
การประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสารภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการนำและรูปแบบการสื่อสารนั้นไปด้วยกันเหมือนคู่แฝด. เช่นเดียวกับรูปแบบการนำซึ่งมักถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามความต้องการของสถานการณ์ การสื่อสารก็เช่นกัน.
ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่มีรูปแบบการสื่อสารที่ชอบคือการฟังหรือการให้คำปรึกษาอาจจำเป็นต้องหันไปใช้การสั่งการในช่วงเวลาวิกฤต
แม้แต่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้เป็นที่รู้จักในสไตล์การบริหารแบบปล่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติ ก็อาจหันไปให้คำปรึกษาหรือสอนหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ตัวอย่างที่ดีของการสื่อสารผู้นำที่ดีมีดังนี้
ไบรอัน เชสกี้ ประกาศปลดพนักงานในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่
Airbnb ได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงในช่วงต้นปี 2020 บริษัทต้องปลดพนักงานออก 25% เพื่อความอยู่รอด Brian Chesky ซีอีโอได้เขียนข้อความที่สะเทือนใจและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจถึงทีมงาน เขาอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้น และเสนอความช่วยเหลือทุกอย่างที่พนักงานที่ถูกปลดอาจต้องการ
ผ่านทางAirbnb
สำหรับผู้ที่สนใจการสื่อสารในช่วงวิกฤต นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
จดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี 2022 โดย Andy Jassy
ซีอีโอและผู้นำทางธุรกิจมักเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ในปี 2022 แอนดี้ แจสซี่ ซีอีโอของอเมซอนได้เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัท
จดหมายยาวของแอนดี้ได้สำรวจถึงความท้าทาย การถอนการลงทุน การปลดพนักงาน และการจัดลำดับความสำคัญใหม่ นอกจากนี้เขายังได้พูดถึงกลยุทธ์การลงทุนใหม่และความหวังในอนาคตของพวกเขา
จดหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจการสื่อสารภาวะผู้นำที่ถักทอเรื่องราวจากตัวเลข
จดหมายฉบับแรกของ Satya Nadella ในฐานะ CEO
เมื่อสัตยา นาเดลลา เข้ารับตำแหน่งซีอีโอของไมโครซอฟท์ เขาได้ส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคนพร้อมคำถาม(ฉันคือใคร? ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่? เราจะทำอะไรต่อไป? เป็นต้น) และคำตอบ
เขาใช้สไตล์การสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจส่วนตัวในการแนะนำตัวเองและกำหนดบรรยากาศสำหรับการดำรงตำแหน่งของเขาในฐานะผู้นำ
ผ่านทางThe Verge
อ่านจดหมายฉบับเต็มเพื่อดูว่าเราสามารถสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์กรได้อย่างไร
โบนัส:นี่คือวิธีที่อดีตซีอีโอของ PepsiCo อินทิรา นูยี เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอเพื่อขอบคุณ
เทคนิคในการนำรูปแบบการสื่อสารมาใช้ในภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์การสื่อสารแบบผู้นำแบบใด นี่คือเทคนิคบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน หากคุณเป็นทีมที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีอย่างClickUp จะช่วยคุณได้อย่างมหัศจรรย์
ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ (ในลักษณะการรับฟัง)
รับฟังทีมของคุณทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ ในฐานะแนวปฏิบัติที่เป็นทางการ ให้จัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในทีมของคุณแบ่งปันความสำเร็จ ความต้องการ และความท้าทายของพวกเขา พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้า แก้ไขข้อกังวล และให้การสนับสนุนในระหว่างการประชุมเหล่านี้
ในทุกๆ วัน ให้คอยติดตามการสนทนาของทีมคุณอยู่เสมอมุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งคุณสามารถเฝ้าดูได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp จะแจ้งให้คุณทราบว่าใครออนไลน์อยู่ เพื่อให้คุณสามารถแชทแบบออฟไลน์กับพวกเขาได้เมื่อพร้อม
แบ่งปันความรู้ (รูปแบบการสอน)
สำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการสอน ลองใช้ClickUp Docs คุณสามารถสร้างฐานความรู้ได้อย่างง่ายดาย เขียนวิกิ หรือเชื่อมโยงแนวคิดเข้าด้วยกันเป็นเวิร์กโฟลว์
ในการสอนแนวคิดเฉพาะ ให้เขียนองค์ประกอบข้างต้น—คำอธิบาย, บริบท, วัสดุการฝึกอบรม ฯลฯ—อย่างละเอียดและแบ่งปันกับทีม นอกจากนี้? ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปและตรวจทานด้วย
หากคุณเป็นคนที่ชอบมอบหมายงานClickUp tasksเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ เช่น คำอธิบายของงาน วิธีการ มาตรฐาน กำหนดเวลา และบริบท คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม เชิญให้ตอบกลับ หรือแปลงความคิดเห็นให้เป็นงานได้อีกด้วย
การระดมความคิด (รูปแบบการสอนและการให้คำแนะนำ)
ทำให้คำแนะนำของคุณมีปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยClickUp Whiteboard อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาพหรือให้คำแนะนำหลายขั้นตอน โดยผสมผสานการวาดภาพ โน้ตติดผนัง แผนผังลำดับชั้น และอื่นๆ อีกมากมาย
รายการตรวจสอบ (รูปแบบการกำกับ)
หากคุณเป็นผู้นำทีมที่งานต้องเป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะ ให้แนะนำพวกเขาให้ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบ ClickUp tasks ช่วยให้คุณเพิ่มรายการตรวจสอบแต่ละรายการไปยังงานแต่ละงานหรือสร้างเทมเพลตและนำไปใช้กับงานที่คล้ายกันได้
การตั้งเป้าหมาย (สไตล์การโค้ชและการสร้างแรงจูงใจ)
นำทีมของคุณไปสู่เป้าหมายการสื่อสารร่วมกันด้วยการทำให้เป้าหมายนั้นมองเห็นได้เสมอ ClickUp Goals ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้นำที่ต้องการติดตามงานตามกลยุทธ์ด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
- วัดความสำเร็จด้วยผลลัพธ์สำคัญ
- จัดระเบียบเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์
- กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน
- ระบบติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
หากคุณเป็นผู้นำใหม่ลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อช่วยให้ข้อความของคุณมีโครงสร้าง
สื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
แม้ว่าเราได้หารือเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของผู้นำที่แตกต่างกันและวิธีการนำไปใช้แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าพวกมันไม่ได้ขัดแย้งกัน
รูปแบบการสื่อสารไม่ใช่ลักษณะบุคลิกภาพ คุณสามารถใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ได้ คุณสามารถใช้การผสมผสานของรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานติดอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเป็นเวลานาน การใช้รูปแบบการสื่อสารเชิงสั่งการสามารถสลับกับวิธีการโค้ชได้ คุณยังสามารถผสมผสานการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจเข้ากับรูปแบบการมอบหมายงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทีมรู้สึกตื่นเต้นกับงานของพวกเขา
หากเป็นเช่นที่ Goizueta กล่าวไว้ว่า หากคุณไม่สามารถมอบหมายงานได้ ก็ให้จัดตั้งระบบที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถควบคุมมันได้ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการสื่อสาร ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ
ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างคุณกับทีมของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของผู้นำ
1. รูปแบบการสื่อสารในภาวะผู้นำคืออะไร?
รูปแบบการสื่อสารในภาวะผู้นำหมายถึงวิธีที่ผู้นำสื่อสารข้อความ แบ่งปันข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมของตน รูปแบบการสื่อสารนี้ครอบคลุมถึงน้ำเสียง ภาษา วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารที่ผู้นำใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในองค์กร
2. รูปแบบการสื่อสารทั้งสี่ประเภทมีอะไรบ้าง?
รูปแบบการสื่อสารหลักสี่แบบคือ การสื่อสารแบบเฉื่อยชา, การสื่อสารแบบก้าวร้าว, การสื่อสารแบบเฉื่อยชา-ก้าวร้าว, และการสื่อสารแบบมั่นใจ
แต่ละสไตล์สะท้อนถึงวิธีการแสดงออกและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อพลวัตระหว่างบุคคลและประสิทธิภาพในการสื่อสาร
3. การสื่อสารเป็นปัจจัยของสไตล์การนำอย่างไร?
การสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบและนิยามสไตล์การเป็นผู้นำ และวิธีที่ผู้นำสื่อสาร—ไม่ว่าจะเป็นการพูด การไม่พูด หรือผ่านการกระทำ—มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่ทีมของพวกเขาถูกนำทาง
ตัวอย่างเช่น การสื่อสารเชิงธุรกรรมระหว่างเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้พนักงานรู้สึกขาดแรงจูงใจและนำไปสู่การลาออก ในทางกลับกัน การสื่อสารอย่างใส่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเปลี่ยนผู้ให้บริการประกันภัย สามารถทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและรู้สึกผูกพัน
วิธีการสื่อสารของคุณคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้นำ