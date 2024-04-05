บล็อก ClickUp
วิธีใช้ประโยชน์จากรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันในภาวะผู้นำ
Manage

วิธีใช้ประโยชน์จากรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันในภาวะผู้นำ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5 เมษายน 2567

"การสื่อสารคือภารกิจเดียวที่คุณไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้"โรแบร์โต กอยซูเอตา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโคคา-โคล่า กล่าวไว้ นี่คือเหตุผลที่รูปแบบการสื่อสารของผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของพวกเขา

ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการเลิกจ้างสมาชิกในทีม การสื่อสารที่ดีคือพลังวิเศษ ในบทความนี้ มาดูกันว่าเราจะสามารถสร้างและใช้พลังวิเศษนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

การเข้าใจการสื่อสารของผู้นำ

CEO ทำอะไร? งานของ CEO ที่ดีคือการนำ—การตัดสินใจ, การให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีม, การสร้างความสัมพันธ์, และการโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, คู่ค้า, หรือพนักงาน.

รากฐานของสิ่งนี้คือการสื่อสารของผู้นำ ซึ่งถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำในหมู่ผู้ตาม

การสื่อสารภาวะผู้นำคืออะไร?

การสื่อสารภาวะผู้นำ หมายถึง ข้อมูลหรือคำสั่งใด ๆ ที่บุคคลซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า นอกเหนือจากเนื้อหาของข้อความแล้ว ยังรวมถึงรูปแบบการสื่อสาร สัญญาณทางกายภาพ น้ำเสียง และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำไมการสื่อสารของผู้นำจึงมีความสำคัญในตอนนี้?

ลักษณะของงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ความต้องการของคนรุ่น Gen Z การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก และนวัตกรรมที่รวดเร็วซึ่งขับเคลื่อนโดยสตาร์ทอัพ

ในปัจจุบัน รูปแบบการทำงานมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ด้วยโครงสร้างองค์กรที่แบนราบ ตรงข้ามกับลักษณะการปกครองแบบเผด็จการของผู้นำแบบดั้งเดิม การปฏิบัติเช่นการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้และการเป็นผู้นำที่แท้จริงกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้นำสื่อสารและร่วมมือกับทีมของพวกเขา

นอกจากนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ยังต้องการรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความท้าทายที่เกิดขึ้นบรรยากาศในทีม และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ซีอีโอของสตาร์ทอัพจำเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการเปิดเผยรอบการระดมทุนใหม่ กับการประกาศลดจำนวนพนักงาน

เพื่อเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าใจรูปแบบการสื่อสารของผู้นำที่หลากหลายและวิธีที่คุณสามารถใช้ได้

ประเภทของรูปแบบการสื่อสารภาวะผู้นำ

ผู้นำทุกคนมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย คุณจะพูดในสไตล์ที่แตกต่างกันเมื่อคุณต้องการให้ทีมของคุณรู้สึกตื่นเต้น แตกต่างจากการส่งบันทึกธรรมดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องชงกาแฟในโรงอาหาร

มาสำรวจรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ และวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในงานของคุณ

การฟัง

สตีฟ จ็อบส์ เป็นที่รู้จักว่าเคยกล่าวไว้ว่า "เราจ้างคนฉลาดเพื่อให้พวกเขาบอกเราว่าควรทำอะไร" ซึ่งเป็นบทเรียนเกี่ยวกับสไตล์การฟังในการสื่อสารแบบผู้นำ

รูปแบบการสื่อสารด้วยการฟัง หมายถึง การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและความพยายามอย่างจริงใจในการเข้าใจข้อความ อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนอยู่ของผู้พูด รูปแบบการสื่อสารเชิงผู้นำด้วยการฟังคือ:

  • กระตือรือร้น: มุ่งเน้นที่สัญญาณทางวาจาและไม่ใช่ทางวาจาของผู้พูด ถามคำถาม และสำรวจแนวคิดในรายละเอียดเพิ่มเติม
  • การสะท้อน: การถอดความหรือสรุปข้อความของผู้พูดเพื่อยืนยันความเข้าใจที่ถูกต้อง
  • มีความเห็นอกเห็นใจ: ยอมรับความรู้สึกและมุมมองของผู้พูด

ทำไมการฟังจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

การฟังช่วยสร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจกับทีม ทำให้ทีมมีความร่วมมือมากขึ้น และรวบรวมความคิดของทุกคนไว้ด้วยกัน ความหลากหลายจะเติบโตเมื่อผู้นำฟัง

มันช่วยให้สงบในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์หรือความตึงเครียด ผู้นำสามารถดับไฟใหญ่ได้ด้วยการฟังอย่างตั้งใจและยืนยันว่า "ไม่เป็นไรที่จะรู้สึกกังวล ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ" ผู้นำสามารถดับไฟใหญ่ได้

เมื่อใดที่การฟังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?

การฟังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
  • การจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่น การร้องเรียนของลูกค้า หรือการลาออกของพนักงาน
  • เมื่อผู้นำเป็นคนใหม่ในทีมและความสัมพันธ์ยังไม่แน่นแฟ้น
  • เมื่อมีความไม่ไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม

การให้คำแนะนำ

พนักงานมองขึ้นไปยังผู้นำทางธุรกิจเพื่อขอคำแนะนำ. แม้ว่าผู้นำอาจไม่มีคำตอบทุกอย่าง แต่พวกเขามีความคาดหวังให้สามารถนำทีมของตนไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้. รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดในที่นี้คือการให้คำแนะนำ.

รูปแบบการสื่อสารนี้มีลักษณะเด่นคือ:

  • การให้บริบท: การนำเสนอแง่มุมหรือมุมมองที่เกิดจากการมีประสบการณ์หรือการมองเห็น ซึ่งทีมอาจยังไม่มี
  • การแบ่งปันประสบการณ์: การระลึกถึงแนวทางจากอดีตเพื่อแนะนำการตอบสนองต่อปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
  • การให้คำแนะนำ: เสนอทางเลือกสองสามทางที่ทีมสามารถเลือกได้ตามข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา
  • การให้ข้อเสนอแนะ: การระบุช่องว่างในประสิทธิภาพปัจจุบันและเสนอแนวทางในการปรับปรุง

ทำไมการให้คำแนะนำจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

เป็นวิธีแก้ปัญหาโดยตรง สร้างความน่าเชื่อถือ เร่งการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้นำเพื่อประโยชน์ของทีมทั้งหมด

เมื่อใดที่การให้คำปรึกษาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?

ไม่มีใครชอบคำแนะนำที่ไม่จำเป็น ดังนั้น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ควรใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • เมื่อทีมมาพร้อมกับปัญหาที่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพยายามทุกวิถีทางแล้ว
  • เมื่อคุณกำลังทำการตรวจสอบ/ทบทวนเมื่อคาดหวังคำแนะนำ
  • ระหว่างการให้คำปรึกษา/การโค้ช

กำกับ

การกำกับหมายถึงการให้คำแนะนำหรือคำสั่งที่ชัดเจน กระชับ และมีอำนาจ ซึ่งชี้นำสมาชิกในทีมให้ทำตามอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยมักชี้แจงสิ่งที่ต้องทำอย่างตรงประเด็นและปราศจากความคลุมเครือ

รูปแบบการสื่อสารในการบริหารทีมมีลักษณะดังนี้:

  • ความชัดเจน: คำแนะนำที่ชัดเจนและไม่มีข้อสงสัย ซึ่งระบุถึงสิ่งที่ต้องทำ วิธีการทำ และเวลาที่ต้องทำ
  • การให้ข้อเสนอแนะทันที: ข้อเสนอแนะโดยตรงที่มอบให้ในทันทีหากผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
  • ความเด็ดขาด: การตัดสินใจที่มั่นคงถูกสื่อสารอย่างชัดเจนไปยังทีม

ทำไมการกำกับจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

การกำกับนั้นตรงไปตรงมาและชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้มีการตีความ (ผิด) ในการสื่อสาร สร้างความสม่ำเสมอและบริบทที่คุ้นเคยในหมู่สมาชิกทีม

แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ควรสับสนกับวิธีการแบบ เผด็จการ ธุรกิจที่ใช้รูปแบบการสื่อสารนี้มักจะมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลเพียงพอที่จะทำให้กระบวนการเป็นประชาธิปไตย

เมื่อใดที่การกำกับเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?

การกำกับดูแลเหมาะสำหรับ—หรือแม้กระทั่งจำเป็นใน—สถานการณ์ที่มีความกดดันสูง, ภาวะฉุกเฉิน, และกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด. ในธุรกิจ, รูปแบบการสื่อสารเช่นนี้มักถูกนำมาใช้ในภาวะวิกฤต. ตัวอย่างเช่น, หากเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน, ผู้นำจะสั่งการให้ทีมของตนกลับบ้านทันที, ไปตรวจร่างกายกับแพทย์, ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ, เป็นต้น.

การมอบหมายงาน

การมอบหมายรูปแบบการสื่อสารหมายถึงความสามารถของผู้นำในการจัดการงานและทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผลจำเป็นต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้

  • งาน: สิ่งที่ต้องทำ
  • วิธีการ (ถ้ามี): ต้องทำอย่างไร
  • มาตรฐาน: เกณฑ์การยอมรับสำหรับงานนี้คืออะไร
  • กำหนดส่ง: งานต้องเสร็จสิ้นภายในวันใด
  • บริบท: ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์

ทำไมการมอบหมายงานจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

ผู้นำทุกคนต้องมอบหมายงาน หากปราศจากการมอบหมายงาน ผู้นำจะไม่สามารถทำงานใดๆ ให้สำเร็จได้ นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมมีความชัดเจนและอิสระในการทำงาน ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถรับผิดชอบผลลัพธ์ของตนเองได้

เมื่อใดที่การมอบหมายงานเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

การมอบหมายงานเป็นแนวทางที่ดีเสมอ โดยเฉพาะเมื่อผู้นำต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินงานให้สำเร็จ

การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ

รูปแบบการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นและให้กำลังใจสมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาทำผลงานให้ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและขององค์กร

การจูงใจมีลักษณะดังนี้:

  • การแสดงความเชื่อ: การพูดคำที่ยืนยันสมาชิกในทีมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจในตัวพวกเขา
  • การมอบความท้าทาย: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ ซึ่งท้าทายให้สมาชิกในทีมมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีกว่า
  • ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง: แนะนำวิธีการและแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเอง; เสนอให้ส่งสมาชิกทีมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม ฯลฯ

ทำไมการกระตุ้นจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

ทุกคนต้องการผู้เชียร์อยู่เคียงข้าง การสื่อสารแบบผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยสร้างความไว้วางใจ การยอมรับ การเห็นคุณค่า และการให้กำลังใจในหมู่สมาชิกทีม มันช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็น

ทำไมการกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมจึงสำคัญ?

แม้ว่าการกล่าวคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเพียงไม่กี่คำจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แต่ก็มีประโยชน์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ทีมกำลังมีขวัญกำลังใจต่ำเล็กน้อย
  • ความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ดูเหมือนจะเกินความสามารถที่จะเอาชนะได้
  • คุณกำลังลองทำสิ่งใหม่และกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์

การสอน

การสอนรูปแบบการสื่อสารหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และข้อมูลเชิงลึกของผู้นำไปยังสมาชิกในทีม การสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการสอนอย่างชัดเจน การส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้

รูปแบบการสอนการสื่อสารมีลักษณะดังนี้:

  • คำอธิบาย: การแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่เข้าใจได้
  • คำถามที่ส่งเสริม: สร้างบรรยากาศที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถาม
  • การทดลอง: การทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา, การระดมความคิด, การทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง, เป็นต้น
  • ความช่วยเหลือจากภายนอก: การจัดเวิร์กช็อปและการจำลองสถานการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร

ทำไมการสอนจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

ในโลกที่งานจำนวนมากกำลังถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ งานที่ต้องใช้ความรู้คือสิ่งที่ยังคงอยู่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ บางครั้งพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการสอนในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ ในกรณีเช่นนี้ การสอนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม

เมื่อใดจึงควรสอนรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?

การสอนมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อการถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ในห้องปฏิบัติการวิจัย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการแบ่งปันความรู้ระหว่างแผนก เช่น เมื่อผู้นำฝ่ายขายสอนทีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความต้องการ/ข้อเรียกร้องของลูกค้า

การโค้ช

การโค้ชคือการตีความรูปแบบการสอนของการสื่อสารภาวะผู้นำ โดยมุ่งเน้นการแนะนำสมาชิกในทีมให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาและตระหนักถึงศักยภาพของตนเองผ่านการสะท้อนคิด การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนการดำเนินการ

รูปแบบการสื่อสารภาวะผู้นำแบบโค้ชมีลักษณะดังนี้:

  • การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว: การเสริมสร้างการสอนด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ
  • ส่งเสริมความรับผิดชอบ: การให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าของตนในการบรรลุเป้าหมาย และทำเช่นนั้นด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ
  • การประเมินตนเอง: การนำเสนอโครงสร้างและแบบจำลองเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
  • การสะท้อน: สำหรับทั้งพนักงานและผู้นำ การส่งเสริมการเติบโตร่วมกัน

ทำไมการโค้ชจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดี?

การโค้ชมุ่งเน้นที่การมอบเครื่องมือ เทคนิค และการสนับสนุนที่จำเป็นให้กับผู้คนเพื่อพัฒนาตนเอง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารนี้ ผู้นำสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากสมาชิกในทีมได้

เมื่อใดที่การโค้ชเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม?

การโค้ชมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ:

  • ยังมีเวลาที่จะแก้ปัญหาหรือทำความคืบหน้า
  • การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเป็นด้านส่วนบุคคลหรือพฤติกรรม เช่น การพัฒนาทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโตหรือการฝึกฝนทักษะการนำเสนอ
  • พนักงานมีแรงจูงใจที่จะก้าวหน้าแต่ไม่รู้วิธี

ตอนนี้ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ แล้ว มาดูกันว่ามันมีผลกระทบต่อพลวัตของทีมอย่างไร

บทบาทของการสื่อสารของผู้นำในพลวัตของทีม

พนักงานในทุกองค์กรตัดสินใจโดยอิงจากความรู้สึกของตนเอง หากได้รับคำติชมที่ทำให้รู้สึกถูกโจมตี พวกเขาอาจตั้งรับหรือป้องกันตัว หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดูเหมือนเป็นการจำกัด พวกเขาอาจคัดค้าน

ส่วนสำคัญพื้นฐานของความรู้สึกของพนักงานในที่ทำงานถูกกำหนดโดยการสื่อสารของผู้นำ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน

การสร้างทีม

ผู้นำ—ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน—คือหลักยึดของทีมใด ๆกลยุทธ์การสื่อสารของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้ทีมอยู่ด้วยกันมัน:

  • สร้างความสามัคคีและจุดมุ่งหมาย
  • สร้างความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันต่อเป้าหมายร่วมกันโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นพื้นฐาน
  • ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีความหมายระหว่างผู้นำกับสมาชิกในทีม
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรม
  • ช่วยให้การแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นไปอย่างราบรื่น

โดยสรุป การสื่อสารของผู้นำสร้างทีมที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น

การสรรหาบุคลากร

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสำหรับพนักงาน Gen Z ภารกิจขององค์กรมีความสำคัญเท่ากับงานที่ทำเอง การสื่อสารของผู้นำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่องค์กรถูกมองโดย:

  • การสื่อสารพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้
  • การนำเสนอวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่น่าสนใจ
  • การสนทนาที่มีส่วนร่วมในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สมัคร
  • การระบุเป้าหมายและความคาดหวังจากผู้สมัครอย่างชัดเจน

การรักษาพนักงาน

การสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส, รวม, และสนับสนุนซึ่งพนักงานรู้สึกมีคุณค่า, เข้าใจ, และเชื่อมโยง.

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การสื่อสารของผู้นำต้องประกอบด้วย:

  • การยอมรับในความพยายามและความสำเร็จของพนักงาน
  • การสื่อสารเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาอาชีพ
  • การหารือเกี่ยวกับการเติบโตทางอาชีพ
  • การสนทนานอกสถานที่เกี่ยวกับสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/กระตุ้นแรงจูงใจให้กับแต่ละบุคคล

ประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น

การสื่อสารที่ดีของผู้นำเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ผู้นำจะตอบสนองในลักษณะเดียวกันเมื่อพวกเขาสื่อสารกับทีมของตนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

ความสามารถในการพูดคุย, โต้เถียง, และไม่เห็นด้วยสร้างความรู้สึกของชุมชนและความเป็นเจ้าของ. การลงทุนทางอารมณ์นี้ช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจอย่างมาก, เพิ่มการมีส่วนร่วม, และกระตุ้นให้บุคคลทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้.

การประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสารภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการนำและรูปแบบการสื่อสารนั้นไปด้วยกันเหมือนคู่แฝด. เช่นเดียวกับรูปแบบการนำซึ่งมักถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามความต้องการของสถานการณ์ การสื่อสารก็เช่นกัน.

ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่มีรูปแบบการสื่อสารที่ชอบคือการฟังหรือการให้คำปรึกษาอาจจำเป็นต้องหันไปใช้การสั่งการในช่วงเวลาวิกฤต

แม้แต่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้เป็นที่รู้จักในสไตล์การบริหารแบบปล่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติ ก็อาจหันไปให้คำปรึกษาหรือสอนหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ตัวอย่างที่ดีของการสื่อสารผู้นำที่ดีมีดังนี้

ไบรอัน เชสกี้ ประกาศปลดพนักงานในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่

Airbnb ได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงในช่วงต้นปี 2020 บริษัทต้องปลดพนักงานออก 25% เพื่อความอยู่รอด Brian Chesky ซีอีโอได้เขียนข้อความที่สะเทือนใจและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจถึงทีมงาน เขาอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้น และเสนอความช่วยเหลือทุกอย่างที่พนักงานที่ถูกปลดอาจต้องการ

อีเมล AirBnb
อีเมลจาก CEO ของ Airbnb ถึงพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

ผ่านทางAirbnb

สำหรับผู้ที่สนใจการสื่อสารในช่วงวิกฤต นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก

จดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี 2022 โดย Andy Jassy

ซีอีโอและผู้นำทางธุรกิจมักเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ในปี 2022 แอนดี้ แจสซี่ ซีอีโอของอเมซอนได้เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัท

จดหมายยาวของแอนดี้ได้สำรวจถึงความท้าทาย การถอนการลงทุน การปลดพนักงาน และการจัดลำดับความสำคัญใหม่ นอกจากนี้เขายังได้พูดถึงกลยุทธ์การลงทุนใหม่และความหวังในอนาคตของพวกเขา

จดหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจการสื่อสารภาวะผู้นำที่ถักทอเรื่องราวจากตัวเลข

จดหมายฉบับแรกของ Satya Nadella ในฐานะ CEO

เมื่อสัตยา นาเดลลา เข้ารับตำแหน่งซีอีโอของไมโครซอฟท์ เขาได้ส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคนพร้อมคำถาม(ฉันคือใคร? ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่? เราจะทำอะไรต่อไป? เป็นต้น) และคำตอบ

เขาใช้สไตล์การสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจส่วนตัวในการแนะนำตัวเองและกำหนดบรรยากาศสำหรับการดำรงตำแหน่งของเขาในฐานะผู้นำ

จดหมายจากสัตยา นาเดลลา
จดหมายฉบับแรกของสัตยา นาเดลลา ในฐานะซีอีโอ

ผ่านทางThe Verge

อ่านจดหมายฉบับเต็มเพื่อดูว่าเราสามารถสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์กรได้อย่างไร

โบนัส:นี่คือวิธีที่อดีตซีอีโอของ PepsiCo อินทิรา นูยี เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอเพื่อขอบคุณ

เทคนิคในการนำรูปแบบการสื่อสารมาใช้ในภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์การสื่อสารแบบผู้นำแบบใด นี่คือเทคนิคบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน หากคุณเป็นทีมที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีอย่างClickUp จะช่วยคุณได้อย่างมหัศจรรย์

ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ (ในลักษณะการรับฟัง)

รับฟังทีมของคุณทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ ในฐานะแนวปฏิบัติที่เป็นทางการ ให้จัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในทีมของคุณแบ่งปันความสำเร็จ ความต้องการ และความท้าทายของพวกเขา พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้า แก้ไขข้อกังวล และให้การสนับสนุนในระหว่างการประชุมเหล่านี้

ในทุกๆ วัน ให้คอยติดตามการสนทนาของทีมคุณอยู่เสมอมุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งคุณสามารถเฝ้าดูได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp จะแจ้งให้คุณทราบว่าใครออนไลน์อยู่ เพื่อให้คุณสามารถแชทแบบออฟไลน์กับพวกเขาได้เมื่อพร้อม

มุมมองแชท ClickUp
มุมมองแชท ClickUp สำหรับการฟังสไตล์การสื่อสารของผู้นำ

แบ่งปันความรู้ (รูปแบบการสอน)

สำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการสอน ลองใช้ClickUp Docs คุณสามารถสร้างฐานความรู้ได้อย่างง่ายดาย เขียนวิกิ หรือเชื่อมโยงแนวคิดเข้าด้วยกันเป็นเวิร์กโฟลว์

ในการสอนแนวคิดเฉพาะ ให้เขียนองค์ประกอบข้างต้น—คำอธิบาย, บริบท, วัสดุการฝึกอบรม ฯลฯ—อย่างละเอียดและแบ่งปันกับทีม นอกจากนี้? ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปและตรวจทานด้วย

ภาพรวมของ ClickUp Docs
การสร้างองค์ความรู้ขององค์กรบน ClickUp Docs

หากคุณเป็นคนที่ชอบมอบหมายงานClickUp tasksเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ เช่น คำอธิบายของงาน วิธีการ มาตรฐาน กำหนดเวลา และบริบท คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม เชิญให้ตอบกลับ หรือแปลงความคิดเห็นให้เป็นงานได้อีกด้วย

งานใน ClickUp
มอบหมายงานได้ดีขึ้นด้วยงานใน ClickUp

การระดมความคิด (รูปแบบการสอนและการให้คำแนะนำ)

ทำให้คำแนะนำของคุณมีปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยClickUp Whiteboard อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาพหรือให้คำแนะนำหลายขั้นตอน โดยผสมผสานการวาดภาพ โน้ตติดผนัง แผนผังลำดับชั้น และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard สำหรับการสอนและการสื่อสารในรูปแบบการให้คำปรึกษา

รายการตรวจสอบ (รูปแบบการกำกับ)

หากคุณเป็นผู้นำทีมที่งานต้องเป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะ ให้แนะนำพวกเขาให้ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบ ClickUp tasks ช่วยให้คุณเพิ่มรายการตรวจสอบแต่ละรายการไปยังงานแต่ละงานหรือสร้างเทมเพลตและนำไปใช้กับงานที่คล้ายกันได้

การตั้งเป้าหมาย (สไตล์การโค้ชและการสร้างแรงจูงใจ)

นำทีมของคุณไปสู่เป้าหมายการสื่อสารร่วมกันด้วยการทำให้เป้าหมายนั้นมองเห็นได้เสมอ ClickUp Goals ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้นำที่ต้องการติดตามงานตามกลยุทธ์ด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้

  • วัดความสำเร็จด้วยผลลัพธ์สำคัญ
  • จัดระเบียบเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์
  • กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน
  • ระบบติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
เป้าหมาย ClickUp
เป้าหมาย ClickUp สำหรับการกระตุ้นรูปแบบการสื่อสาร

หากคุณเป็นผู้นำใหม่ลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อช่วยให้ข้อความของคุณมีโครงสร้าง

สื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ClickUp

แม้ว่าเราได้หารือเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของผู้นำที่แตกต่างกันและวิธีการนำไปใช้แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าพวกมันไม่ได้ขัดแย้งกัน

รูปแบบการสื่อสารไม่ใช่ลักษณะบุคลิกภาพ คุณสามารถใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ได้ คุณสามารถใช้การผสมผสานของรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานติดอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเป็นเวลานาน การใช้รูปแบบการสื่อสารเชิงสั่งการสามารถสลับกับวิธีการโค้ชได้ คุณยังสามารถผสมผสานการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจเข้ากับรูปแบบการมอบหมายงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทีมรู้สึกตื่นเต้นกับงานของพวกเขา

หากเป็นเช่นที่ Goizueta กล่าวไว้ว่า หากคุณไม่สามารถมอบหมายงานได้ ก็ให้จัดตั้งระบบที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถควบคุมมันได้ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการสื่อสาร ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างคุณกับทีมของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของผู้นำ

1. รูปแบบการสื่อสารในภาวะผู้นำคืออะไร?

รูปแบบการสื่อสารในภาวะผู้นำหมายถึงวิธีที่ผู้นำสื่อสารข้อความ แบ่งปันข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมของตน รูปแบบการสื่อสารนี้ครอบคลุมถึงน้ำเสียง ภาษา วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารที่ผู้นำใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในองค์กร

2. รูปแบบการสื่อสารทั้งสี่ประเภทมีอะไรบ้าง?

รูปแบบการสื่อสารหลักสี่แบบคือ การสื่อสารแบบเฉื่อยชา, การสื่อสารแบบก้าวร้าว, การสื่อสารแบบเฉื่อยชา-ก้าวร้าว, และการสื่อสารแบบมั่นใจ

แต่ละสไตล์สะท้อนถึงวิธีการแสดงออกและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อพลวัตระหว่างบุคคลและประสิทธิภาพในการสื่อสาร

3. การสื่อสารเป็นปัจจัยของสไตล์การนำอย่างไร?

การสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบและนิยามสไตล์การเป็นผู้นำ และวิธีที่ผู้นำสื่อสาร—ไม่ว่าจะเป็นการพูด การไม่พูด หรือผ่านการกระทำ—มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่ทีมของพวกเขาถูกนำทาง

ตัวอย่างเช่น การสื่อสารเชิงธุรกรรมระหว่างเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้พนักงานรู้สึกขาดแรงจูงใจและนำไปสู่การลาออก ในทางกลับกัน การสื่อสารอย่างใส่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเปลี่ยนผู้ให้บริการประกันภัย สามารถทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและรู้สึกผูกพัน

วิธีการสื่อสารของคุณคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้นำ