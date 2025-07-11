8 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow สำหรับฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ในปี 2025

คุณเคยรู้สึกไหมว่าเครื่องมือฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของคุณกำลังฉุดรั้งคุณไว้แทนที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้า? Baserow อาจมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการตั้งค่าที่ง่าย แต่เมื่อข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น จุดบกพร่องก็เริ่มปรากฏ—การทำงานร่วมกันที่ล่าช้า ระบบอัตโนมัติที่จำกัด และงานที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเครื่องมือภายในองค์กร จัดการกระบวนการทำงานข้ามทีมหลายทีม หรือติดตามข้อมูลปริมาณมาก คุณต้องการมากกว่าเครื่องมือสร้างพื้นฐาน คุณต้องการความสามารถในการขยายตัว ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow ไว้ให้คุณ แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน, ทำให้สิ่งที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ, และทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น (โดยไม่ทำให้คุณปวดหัว) มาช่วยคุณอัปเกรดกระบวนการทำงานของคุณไปพร้อม ๆ กัน ทีละงาน (และตาราง)
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Baserow?
Baserow เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณเริ่มต้นในโลกของ no-code แต่ประเด็นคือ: ทีมสมัยใหม่ต้องการมากกว่าแค่เทมเพลตสเปรดชีตที่ได้รับการปรับโฉมใหม่
นี่คือเหตุผลที่หลายคนเลือกใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลงานและโครงการที่ดีกว่า Baserow:
- การจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น: เข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงเพื่อมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รับการอัปเดตและประสานงานแบบทันทีระหว่างหลายทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การขยายฐานข้อมูลของคุณอย่างมั่นใจ: จัดการกับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถขยายได้
- การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย: ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยความสามารถในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มที่: ปรับมุมมอง ฐานข้อมูล และแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- การสื่อสารโดยไร้ความขัดแย้ง: ใช้แชทในตัว, ความคิดเห็น, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงานเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและการผลิตของทีม
- ผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณอย่างราบรื่น: เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบผ่านระบบนิเวศการผสานการทำงานที่ครอบคลุม
👀 คุณรู้หรือไม่?เอ็ดการ์ เอฟ. 'เท็ด' คอดด์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเดลเชิงสัมพันธ์
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow ในพริบตา
ต้องการเวอร์ชันสั้นๆ ไหม? นี่คือสรุปย่อก่อนที่เราจะลงรายละเอียดที่น่าสนใจ เครื่องมือเหล่านี้จะนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการโครงการ, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์,และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรที่ต้องการการจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจร
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองตารางและรายการ, ระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ, สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แอร์เทเบิล
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางและผู้จัดการโครงการที่ต้องการฐานข้อมูลแบบภาพที่มี UX ง่าย
|มุมมองตาราง, บล็อก, อัตโนมัติ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้
|ควิกเบส
|องค์กรและทีมขนาดใหญ่ที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันระดับองค์กร
|เครื่องมือสร้างแบบใช้โค้ดน้อย, ระบบอัตโนมัติ, รายงาน
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้
|โคด้า
|ทีมและแผนกข้ามสายงานที่ต้องการระบบผสมผสานระหว่างเอกสารและฐานข้อมูล
|หน้า, ตาราง, แพ็ก
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้
|ทาดาเบส
|ธุรกิจขนาดเล็กและทีมปฏิบัติการที่สร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเอง
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การเข้าถึงตามบทบาท
|เริ่มต้นที่ $50 ต่อผู้ใช้
|ทักษะ
|ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ง่ายและระบบการทำงานอัตโนมัติ
|ฐานข้อมูลออนไลน์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|เริ่มต้นที่ $59/ผู้ใช้
|โนโคดีบี
|นักพัฒนาและทีมเทคนิคที่กำลังมองหาทางเลือกฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Airtable เพื่อการทำงานร่วมกัน
|อินเตอร์เฟซแบบสเปรดชีต, การผสานรวม API
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้
|แคสปีโอ
|องค์กรและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง
|เครื่องมือสร้างแบบชี้และคลิก, การเชื่อมต่อระบบ
|เริ่มต้นที่ $100/ผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow ที่ควรใช้
เอาล่ะ มาเริ่มลงมือกันเถอะ มาลุยกับเครื่องมือเด็ดๆ กันเลย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การจำลองฐานข้อมูล Excelแต่เป็นทางเลือกของ Baserow ที่พร้อมจะเป็นเครื่องมือหลักของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการความเรียบง่ายหรือพลังระดับองค์กร
1. ClickUp (การจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจร)
หากคุณเคยปรารถนาแอป แอปเดียวจบสำหรับงาน ที่ทำงานหนักได้เท่าคุณClickUpกำลังจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ
มันผสานการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกเหนือจากงานแล้ว ClickUp ยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ, รวมการจัดการโครงการ, เอกสาร, ฐานข้อมูล,และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไว้ในแพ็กเกจที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว
มุมมองใน ClickUp
หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุด (และได้รับความนิยมมากที่สุด) คือ มุมมองที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นงานและรายงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
ตัวอย่างเช่น มุมมองตารางของ ClickUp จะแสดงแต่ละงานเป็นแถว และแต่ละฟิลด์เป็นคอลัมน์ ลองนึกภาพงานและข้อมูลในโครงการของคุณถูกแสดงผลเหมือนสเปรดชีต แต่ฉลาดกว่า—สามารถโต้ตอบได้เต็มที่ ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองตารางและรายการเพื่อมุมมองที่แตกต่างกัน—ตารางเหมาะสำหรับงานที่มีข้อมูลมาก รายการเหมาะสำหรับการติดตามงานที่ง่าย มุมมองเหล่านี้ยังช่วยให้คุณดำเนินการจำนวนมากได้ง่ายขึ้นและใช้คีย์ลัดเพื่อเร่งการอัปเดตที่ทำซ้ำบ่อยๆ
Baserow มีตารางฐานข้อมูลให้ใช้ แต่มุมมองตารางของ ClickUp เชื่อมโยงกับการจัดการโครงการและงานได้อย่างไร้รอยต่อ คุณจึงสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และอัปเดตข้อมูลโครงการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpยังผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับฟีเจอร์การจัดการงานและโครงการ ช่วยให้คุณจัดการทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและงานที่ต้องดำเนินการได้ในที่เดียว
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในรายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือทั้ง Workspace ของคุณได้ และติดตามข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณ เช่น รายละเอียดลูกค้า, ขั้นตอนของโครงการ, หรือตัวเลขงบประมาณ
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มบริบทให้กับงาน ทำให้รายงานมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณยังสามารถควบคุมการมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึงในฟิลด์ต่างๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้อง
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง
ClickUp อัตโนมัติ
ต้องการที่จะทำให้มากกว่าแค่ตัวเลขเป็นอัตโนมัติหรือไม่? ลองใช้ClickUp Automations ซึ่งจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คิดถึง: การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, การอัปเดตสถานะ, หรือการส่งการแจ้งเตือน
มันช่วยให้คุณสร้างกฎที่กระตุ้นการกระทำตามสถานะของงาน, การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ, และวันที่ครบกำหนด. คุณสามารถตั้งค่าได้ที่ระดับ Space, Folder, หรือ List.
Baserow มุ่งเน้นการจัดการฐานข้อมูลและขาดระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานสำหรับงานและโครงการ แต่ระบบ Automations ของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการโดยเฉพาะ ทำให้การบังคับใช้กระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน
คลิกอัพ ด็อกส์
นอกจากนี้ClickUp Docsยังรวมศูนย์ข้อมูลโครงการ งาน และเอกสารทั้งหมดไว้ที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมงาน, แนบไฟล์, และสร้างเอกสารร่วมกันภายในงานได้. รองรับการทำงานของหลายทีมในโครงการที่ซับซ้อนด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด.
คุณยังสามารถจัดระเบียบเอกสารของคุณได้อย่างมืออาชีพโดยใช้หน้าและหน้าย่อยเพื่อสร้างลำดับชั้นของเนื้อหาที่ชัดเจน จัดเรียงเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง และจัดหน้าเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ซ้อนกันเพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น
แดชบอร์ด ClickUp
เพื่อความชัดเจนทางสายตาที่มากขึ้น ลองใช้ClickUp Dashboards ดูสิ มันช่วยให้คุณเห็นและวัดความก้าวหน้าส่วนตัว เวลาที่ทีมของคุณติดตาม และประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ—งาน, กำหนดเวลา, ความคืบหน้า, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ—ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหรือสเปรดชีตหลายรายการ
คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตหลากหลายประเภท เช่น แผนภูมิ รายการงาน ปฏิทิน การติดตามเวลา และตัวติดตามเป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
ต่างจาก Baserow ซึ่งเป็นเครื่องมือฐานข้อมูลเป็นหลัก ClickUp ผสานการนำเสนอข้อมูล การจัดการโครงการและงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการทำงานร่วมกัน พร้อมด้วยการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างการเชื่อมโยงงานและการกำหนดเส้นทางวิกฤตเพื่อจัดการกับไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน
- ใช้ClickUp Mind MapsและClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและเชื่อมโยงไอเดียอย่างเป็นภาพ
- ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามเวลาการทำงานในตัวและมุมมองปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- ลดความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างจากศูนย์และลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งานด้วยเทมเพลตของ ClickUp
- ลดความซับซ้อนของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่จัดการทั้งข้อมูลและกระบวนการทำงานผ่านการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- ประสิทธิภาพการทำงานอาจช้าลงเป็นครั้งคราวเมื่อใช้พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่มาก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า
*ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ สลับระหว่างมุมมองต่างๆ (เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน) และผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของฉันอย่างมาก เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้การจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
โบนัส: พบกับ ClickUp Brain Max, AI เชิงบริบทที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ
วิธีทำ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, เว็บ และอื่นๆ
- Uใช้ Talk to Text เพื่อถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้.
- Brain MAX แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่ไม่ขึ้นกับ LLM
- รู้จักโครงการของคุณ ทีมงานของคุณ กำหนดเวลาของคุณ และประวัติการทำงานของคุณ—เพื่อให้คุณได้รับคำตอบและระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
2. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลแบบภาพที่มี UX ง่าย)
หาก Baserow รู้สึกเรียบง่ายเกินไป Airtable อาจเป็นการอัปเกรดที่ดีกว่า มันผสมผสานระหว่างอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและใช้งานง่ายกับความยืดหยุ่นที่ผู้ใช้ระดับสูงต้องการ
ต้องการภาพประกอบหรือไม่? Airtable มีให้คุณด้วย Blocks ที่ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ด, แผนภูมิ, และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
Airtable เพิ่มมิติใหม่ให้กับการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตข้อมูลหรือการส่งอีเมล ด้วยระบบเชื่อมต่อมากมายที่ช่วยให้แอปและข้อมูลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น Airtable ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเชี่ยวชาญการเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- จัดระเบียบงานและโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองตารางที่ใช้งานง่าย
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยบล็อกแบบโมดูลาร์สำหรับแผนภูมิ แผนที่ และไทม์ไลน์
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปยอดนิยมจากบุคคลที่สาม
- เข้าถึงคลังเทมเพลต Airtableขนาดใหญ่เพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Airtable
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมของคุณขยายตัว
- เครื่องมือการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นองค์กรบางแห่ง
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Airtables ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามข้อมูล การบันทึก และมี UI ที่ยอดเยี่ยม เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพและสามารถทำได้มากมาย สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือการเชื่อมโยงตาราง เพราะมันช่วยให้มีฟิลด์ค้นหา ซึ่งช่วยในการแบ่งข้อมูลได้ดีมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองสำรวจเทมเพลตที่มีอยู่ในระบบก่อนเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมด เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวมีรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การติดตามโครงการหรือระบบ CRM ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่ต้องสร้างระบบเดิมขึ้นมาใหม่
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน — ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น
3. Quickbase (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันระดับองค์กร)
Quickbase เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—เช่น การอนุมัติ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิด มักใช้โดยทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างแอปที่กำหนดเอง อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และรักษาการไหลของข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับ Baserow แล้ว ระบบนี้มีความเอนเอียงไปทาง "งานหนัก" มากกว่า คุณยังได้รับเครื่องมือรายงานที่มั่นคงและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase
- สร้างแอปที่ปรับแต่งได้ด้วยการสร้างแบบภาพด้วยโค้ดต่ำ
- สร้างสายการอนุมัติหลายขั้นตอนด้วยตรรกะเงื่อนไขสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- สร้างรายงานและข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบที่มีอยู่และเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับข้อกำหนดในทุกโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ Quickbase
- ราคาที่สูงขึ้นทำให้เหมาะสมกับงบประมาณขององค์กรมากขึ้น
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
ราคาของ Quickbase
- ทดลองใช้ฟรี เป็นเวลา 30 วัน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Quickbase
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quickbase อย่างไรบ้าง?
Quick Base นำเสนอแอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงผ่านคลาวด์ ความสามารถในการขยายตัว การผสานรวม ความปลอดภัย และการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร.
4. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสาร + ฐานข้อมูลแบบไฮบริด)
Coda ผสมผสานความรู้สึกของเอกสารเข้ากับพลังของฐานข้อมูล มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นให้กับทีมในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันรวมข้อความ ตาราง และคุณสมบัติที่คล้ายแอปไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถเขียน จัดระเบียบ และทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องออกจากหน้า
จุดที่ Coda เหนือกว่า Baserow คือความหลากหลายในการใช้งาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับเอกสาร งาน และตาราง คุณสามารถผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันในเอกสารเดียวที่มีชีวิตชีวา หน้าและตารางทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลแบบโต้ตอบควบคู่ไปกับแผนงานที่เขียนไว้หรือบันทึกการประชุม
ด้วย Packs และปุ่ม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Slack, Jira หรือ Google Calendar และเรียกใช้การดำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Airtableแต่ต้องการสิ่งที่ครอบคลุมมากกว่า Coda เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- รวมเอกสาร ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันไว้ในผืนผ้าใบสำหรับการทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว
- สร้างตารางแบบโต้ตอบด้วยข้อมูลเชิงสัมพันธ์และสูตรคำนวณ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยปุ่ม, แพ็ก, และการเชื่อมต่อ
- ปรับแต่งหน้าเพจให้เหมาะกับกระบวนการและสไตล์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- แชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ข้ามหน้าทีมด้วยการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ซิงค์
ข้อจำกัดของโคดา
- อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากความยืดหยุ่นของมัน
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม
ราคาโคด้า
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ miro, google sheets/docs/etc แทรกภาพ ลิงก์... ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดที่ฉันเคยใช้มา [แต่] บางฟีเจอร์และความเป็นไปได้ยังไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องหาวิธีใช้ฟังก์ชันบางอย่างเอง
5. Tadabase (เหมาะที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันธุรกิจที่ปรับแต่งได้)
Tadabase เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้สร้างธุรกิจที่ต้องการนำไอเดียแอปของตนมาสู่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว มันละทิ้งความซับซ้อนเพื่อแลกกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่พอร์ทัลลูกค้าไปจนถึงระบบติดตามภายในองค์กรได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Tadabase โดดเด่นกว่า Baserow ในด้านตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งและการควบคุม คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดว่าผู้ใช้แต่ละคนจะเห็นอะไรโดยใช้การเข้าถึงตามบทบาท สร้างแบบฟอร์มและรายงานที่สวยงาม และออกแบบแอปที่ดูดีบนทุกอุปกรณ์ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการแอปที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบและสะท้อนกระบวนการทำงานของพวกเขาในทุกรายละเอียด
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมันยังช่วยให้งานที่ต้องทำด้วยมือลดลง และเพิ่มเวลาให้คุณได้ใช้ไปกับสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Tadabase
- ตั้งค่าการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
- ออกแบบแอปที่ดูเรียบหรู ตอบสนองบนมือถือ พร้อมแบบฟอร์ม แผนภูมิ และรายงาน
- ทำให้กระบวนการทำงานและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเบื้องหลัง
- สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าพร้อมระบบเข้าสู่ระบบที่มีแบรนด์และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ตอบสนอง
ข้อจำกัดของ Tadabase
- ต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญคุณสมบัติขั้นสูง
- ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อยกว่าคู่แข่งบางราย
ราคา Tadabase
สำหรับทีมและบุคคล
- เริ่มต้น: $50/เดือน
- การเติบโต: $125/เดือน
- มืออาชีพ: $250/เดือน
- เอลิต: $450/เดือน
สำหรับเอเจนซี่และผู้ค้าปลีก
- สิ่งจำเป็น: $500/เดือน
- ขั้นสูง: $750/เดือน
- เอลีท: $1,000/เดือน
คะแนนและรีวิว Tadabase
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (25+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลต CRM ฟรีใน Excel, Google Spreadsheets และ ClickUp
6. Knack (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
Knack ทำให้ทุกอย่างง่ายอย่างสดชื่นในขณะที่มอบพลังที่ทรงพลังอย่างแท้จริงภายใต้ผิวเผิน มันถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการวิธีที่ไม่ซับซ้อนในการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นโดยไม่มีปัญหาทางเทคโนโลยี
สิ่งที่ทำให้ Knack แตกต่างจาก Baserow คือการมุ่งเน้นที่การใช้งานอย่างแท้จริงและเทมเพลตที่หลากหลาย ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
Knack ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่ไดเรกทอรีและระบบสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการลงทะเบียนกิจกรรมและ CRM โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดระบบการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอนุมัติหรือการแจ้งเตือน ถูกจัดการอยู่เบื้องหลัง ในขณะที่บทบาทผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้หมายความว่าคุณสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครจะเห็นอะไร
คุณสมบัติเด่นของ Knack
- สร้างฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยเครื่องมือสร้างที่ใช้งานง่าย
- อัตโนมัติการทำงานและปรับปรุงการอนุมัติให้ง่ายขึ้น
- ปรับแต่งบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อความปลอดภัย
- เปิดตัว CRM, ไดเรกทอรี หรือเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังจากชุดเริ่มต้นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม
- เพลิดเพลินกับเลย์เอาต์ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่มีจำกัด
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูง
การกำหนดราคาแบบเข้าใจง่าย
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- ข้อดี: $119/เดือน
- องค์กร: $269/เดือน
- เพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Knack
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Knack อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Knack ง่ายพอที่ใคร ๆ ก็สามารถสร้างแอปฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ได้มาก แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีความแข็งแกร่งมาก ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นสามารถใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงได้ ความสามารถในการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์ของรายงานรายละเอียดและแบบฟอร์มอาจค่อนข้างจำกัด
🧠 ความจริงสนุก: คำว่า"database" จริง ๆ แล้วเริ่มต้นมาจากโลกทหารเมื่อประมาณปี 1964 มันไม่ได้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ในตอนนั้น—มันหมายถึงระบบข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวลาแบ่งปันกันในด้านการป้องกัน!
7. NocoDB (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable แบบโอเพนซอร์ส)
NocoDB เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการความยืดหยุ่นของ Airtable แต่ต้องการอิสระจากเครื่องมือโอเพนซอร์ส มันเปลี่ยนฐานข้อมูล SQL ใด ๆ ให้เป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้สเปรดชีตอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นภาพโดยไม่สูญเสียการควบคุมระบบหลังบ้านของคุณ
สิ่งที่ทำให้ NocoDB โดดเด่นกว่า Baserow คือการเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและการออกแบบที่เน้น API เป็นอันดับแรก คุณจะได้รับทั้งความโปร่งใสอย่างเต็มที่ ความสามารถในการโฮสต์เอง และแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาชื่นชอบในความยืดหยุ่นในการปรับใช้ อินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีตนั้นใช้งานง่ายและคุ้นเคย แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวและผสานการทำงานกับระบบเดิมของคุณได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ NocoDB
- เชื่อมต่อทันทีกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีอยู่และแปลงให้เป็นอินเทอร์เฟซสเปรดชีตอัจฉริยะ
- ทำงานร่วมกับทีมโดยใช้มุมมองตาราง แกลเลอรี คัมบัง และแบบฟอร์มที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยฟิลด์เชื่อมโยงที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เช่น Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, อีเมล และ API ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่านร้านค้าแอปในตัว
- แชร์ฐานข้อมูลหรือมุมมองต่อสาธารณะหรือส่วนตัว พร้อมตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ NocoDB
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงิน
ราคาของ NocoDB
คลาวด์
- ฟรี
- ทีม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
โฮสต์ด้วยตนเอง
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว NocoDB
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. Caspio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับองค์กร)
Caspio ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจ มอบสภาพแวดล้อมการสร้างแอปพลิเคชันที่ครบครันให้คุณสามารถออกแบบ, เผยแพร่, และจัดการแอปพลิเคชันธุรกิจตามความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว หากคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน Caspio ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้—และมากกว่านั้น
Caspio เหนือกว่า Baserow ในด้านความปลอดภัยระดับองค์กร ความสามารถในการขยายตัว และตัวเลือกการผสานรวมที่แข็งแกร่ง อินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิกช่วยให้สร้างแอปที่ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งมาพร้อม (เช่น การรองรับ HIPAA และ GDPR) ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบข้อมูลที่เข้มงวด
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- ปรับใช้แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตแนะนำและเครื่องมือนำเข้าข้อมูล
- เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
- ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม
- การควบคุมความปลอดภัยและการกำกับดูแลระดับองค์กร
ข้อจำกัดของแคสปีโอ
- ราคาค่อนข้างสูง
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
ราคาของ Caspio
- ไลท์: 100 ดอลลาร์/เดือน
- บวก: $300/เดือน
- ธุรกิจ: 600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบของคุณรอคุณอยู่ที่ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะต้องการความเรียบง่าย ความอิสระของโอเพนซอร์ส หรือประสิทธิภาพระดับองค์กร ทางเลือกเหล่านี้ของ Baserow ก็คุ้มค่าที่จะลอง
เครื่องมือแต่ละชิ้นที่นี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขช่องว่างที่ Baserow ทิ้งไว้ มอบการทำงานอัตโนมัติที่ดีกว่า การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิค
กุญแจสำคัญคือการเลือกเครื่องมือฐานข้อมูลแบบกำหนดเองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณและขนาดทีมของคุณมากที่สุด
ClickUp เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า Baserow สำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ซึ่งผสานฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้เข้ากับการจัดการโครงการที่ทรงพลัง การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติของมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการที่ซับซ้อน, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และให้ทีมต่าง ๆ ทำงานสอดคล้องกัน—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่ใช้งานง่าย
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันและจัดการฐานข้อมูลที่สามารถขยายขนาดได้