8 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow สำหรับฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ในปี 2025

11 กรกฎาคม 2568

คุณเคยรู้สึกไหมว่าเครื่องมือฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของคุณกำลังฉุดรั้งคุณไว้แทนที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้า? Baserow อาจมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการตั้งค่าที่ง่าย แต่เมื่อข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น จุดบกพร่องก็เริ่มปรากฏ—การทำงานร่วมกันที่ล่าช้า ระบบอัตโนมัติที่จำกัด และงานที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไป

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเครื่องมือภายในองค์กร จัดการกระบวนการทำงานข้ามทีมหลายทีม หรือติดตามข้อมูลปริมาณมาก คุณต้องการมากกว่าเครื่องมือสร้างพื้นฐาน คุณต้องการความสามารถในการขยายตัว ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์

นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow ไว้ให้คุณ แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน, ทำให้สิ่งที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ, และทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น (โดยไม่ทำให้คุณปวดหัว) มาช่วยคุณอัปเกรดกระบวนการทำงานของคุณไปพร้อม ๆ กัน ทีละงาน (และตาราง)

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Baserow?

Baserow เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณเริ่มต้นในโลกของ no-code แต่ประเด็นคือ: ทีมสมัยใหม่ต้องการมากกว่าแค่เทมเพลตสเปรดชีตที่ได้รับการปรับโฉมใหม่

นี่คือเหตุผลที่หลายคนเลือกใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลงานและโครงการที่ดีกว่า Baserow:

  • การจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น: เข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงเพื่อมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รับการอัปเดตและประสานงานแบบทันทีระหว่างหลายทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การขยายฐานข้อมูลของคุณอย่างมั่นใจ: จัดการกับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถขยายได้
  • การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย: ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยความสามารถในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มที่: ปรับมุมมอง ฐานข้อมูล และแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • การสื่อสารโดยไร้ความขัดแย้ง: ใช้แชทในตัว, ความคิดเห็น, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงานเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและการผลิตของทีม
  • ผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณอย่างราบรื่น: เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบผ่านระบบนิเวศการผสานการทำงานที่ครอบคลุม

👀 คุณรู้หรือไม่?เอ็ดการ์ เอฟ. 'เท็ด' คอดด์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเดลเชิงสัมพันธ์

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow ในพริบตา

ต้องการเวอร์ชันสั้นๆ ไหม? นี่คือสรุปย่อก่อนที่เราจะลงรายละเอียดที่น่าสนใจ เครื่องมือเหล่านี้จะนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการโครงการ, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์,และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรที่ต้องการการจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจรฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองตารางและรายการ, ระบบอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ, สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
แอร์เทเบิลทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางและผู้จัดการโครงการที่ต้องการฐานข้อมูลแบบภาพที่มี UX ง่ายมุมมองตาราง, บล็อก, อัตโนมัติฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้
ควิกเบสองค์กรและทีมขนาดใหญ่ที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันระดับองค์กรเครื่องมือสร้างแบบใช้โค้ดน้อย, ระบบอัตโนมัติ, รายงานทดลองใช้ฟรี 30 วัน เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้
โคด้าทีมและแผนกข้ามสายงานที่ต้องการระบบผสมผสานระหว่างเอกสารและฐานข้อมูลหน้า, ตาราง, แพ็กฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้
ทาดาเบสธุรกิจขนาดเล็กและทีมปฏิบัติการที่สร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเองเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การเข้าถึงตามบทบาทเริ่มต้นที่ $50 ต่อผู้ใช้
ทักษะธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ง่ายและระบบการทำงานอัตโนมัติฐานข้อมูลออนไลน์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเริ่มต้นที่ $59/ผู้ใช้
โนโคดีบีนักพัฒนาและทีมเทคนิคที่กำลังมองหาทางเลือกฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Airtable เพื่อการทำงานร่วมกันอินเตอร์เฟซแบบสเปรดชีต, การผสานรวม APIฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้
แคสปีโอองค์กรและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเครื่องมือสร้างแบบชี้และคลิก, การเชื่อมต่อระบบเริ่มต้นที่ $100/ผู้ใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow ที่ควรใช้

เอาล่ะ มาเริ่มลงมือกันเถอะ มาลุยกับเครื่องมือเด็ดๆ กันเลย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การจำลองฐานข้อมูล Excelแต่เป็นทางเลือกของ Baserow ที่พร้อมจะเป็นเครื่องมือหลักของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการความเรียบง่ายหรือพลังระดับองค์กร

1. ClickUp (การจัดการโครงการและข้อมูลแบบครบวงจร)

สร้างสเปรดชีตและฐานข้อมูลเชิงภาพที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้โค้ดใดๆ ด้วย ClickUp
สร้างสเปรดชีตและฐานข้อมูลเชิงภาพที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้โค้ดใดๆ ด้วย ClickUp

หากคุณเคยปรารถนาแอป แอปเดียวจบสำหรับงาน ที่ทำงานหนักได้เท่าคุณClickUpกำลังจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ

มันผสานการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกเหนือจากงานแล้ว ClickUp ยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ, รวมการจัดการโครงการ, เอกสาร, ฐานข้อมูล,และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไว้ในแพ็กเกจที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว

มุมมองใน ClickUp

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุด (และได้รับความนิยมมากที่สุด) คือ มุมมองที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นงานและรายงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

ตัวอย่างเช่น มุมมองตารางของ ClickUp จะแสดงแต่ละงานเป็นแถว และแต่ละฟิลด์เป็นคอลัมน์ ลองนึกภาพงานและข้อมูลในโครงการของคุณถูกแสดงผลเหมือนสเปรดชีต แต่ฉลาดกว่า—สามารถโต้ตอบได้เต็มที่ ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ

มุมมองตาราง ClickUp
สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองมากกว่า 15 ประเภทโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองตารางและรายการเพื่อมุมมองที่แตกต่างกัน—ตารางเหมาะสำหรับงานที่มีข้อมูลมาก รายการเหมาะสำหรับการติดตามงานที่ง่าย มุมมองเหล่านี้ยังช่วยให้คุณดำเนินการจำนวนมากได้ง่ายขึ้นและใช้คีย์ลัดเพื่อเร่งการอัปเดตที่ทำซ้ำบ่อยๆ

Baserow มีตารางฐานข้อมูลให้ใช้ แต่มุมมองตารางของ ClickUp เชื่อมโยงกับการจัดการโครงการและงานได้อย่างไร้รอยต่อ คุณจึงสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และอัปเดตข้อมูลโครงการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpยังผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับฟีเจอร์การจัดการงานและโครงการ ช่วยให้คุณจัดการทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและงานที่ต้องดำเนินการได้ในที่เดียว

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
เพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองให้กับงานและโครงการของคุณเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในรายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือทั้ง Workspace ของคุณได้ และติดตามข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณ เช่น รายละเอียดลูกค้า, ขั้นตอนของโครงการ, หรือตัวเลขงบประมาณ

สิ่งนี้ช่วยเพิ่มบริบทให้กับงาน ทำให้รายงานมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณยังสามารถควบคุมการมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึงในฟิลด์ต่างๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้อง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง

ClickUp อัตโนมัติ

ต้องการที่จะทำให้มากกว่าแค่ตัวเลขเป็นอัตโนมัติหรือไม่? ลองใช้ClickUp Automations ซึ่งจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คิดถึง: การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, การอัปเดตสถานะ, หรือการส่งการแจ้งเตือน

ClickUp อัตโนมัติ
รักษาความกระตือรือร้นด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง

มันช่วยให้คุณสร้างกฎที่กระตุ้นการกระทำตามสถานะของงาน, การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ, และวันที่ครบกำหนด. คุณสามารถตั้งค่าได้ที่ระดับ Space, Folder, หรือ List.

Baserow มุ่งเน้นการจัดการฐานข้อมูลและขาดระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานสำหรับงานและโครงการ แต่ระบบ Automations ของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการโดยเฉพาะ ทำให้การบังคับใช้กระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน

คลิกอัพ ด็อกส์

นอกจากนี้ClickUp Docsยังรวมศูนย์ข้อมูลโครงการ งาน และเอกสารทั้งหมดไว้ที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันข้ามทีมหลายทีมด้วย ClickUp Docs

สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมงาน, แนบไฟล์, และสร้างเอกสารร่วมกันภายในงานได้. รองรับการทำงานของหลายทีมในโครงการที่ซับซ้อนด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด.

คุณยังสามารถจัดระเบียบเอกสารของคุณได้อย่างมืออาชีพโดยใช้หน้าและหน้าย่อยเพื่อสร้างลำดับชั้นของเนื้อหาที่ชัดเจน จัดเรียงเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง และจัดหน้าเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ซ้อนกันเพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น

แดชบอร์ด ClickUp

เพื่อความชัดเจนทางสายตาที่มากขึ้น ลองใช้ClickUp Dashboards ดูสิ มันช่วยให้คุณเห็นและวัดความก้าวหน้าส่วนตัว เวลาที่ทีมของคุณติดตาม และประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามและวิเคราะห์เป้าหมายของคุณอย่างละเอียดหรือดูภาพรวมได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

แดชบอร์ดรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ—งาน, กำหนดเวลา, ความคืบหน้า, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ—ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหรือสเปรดชีตหลายรายการ

คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตหลากหลายประเภท เช่น แผนภูมิ รายการงาน ปฏิทิน การติดตามเวลา และตัวติดตามเป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

ต่างจาก Baserow ซึ่งเป็นเครื่องมือฐานข้อมูลเป็นหลัก ClickUp ผสานการนำเสนอข้อมูล การจัดการโครงการและงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการทำงานร่วมกัน พร้อมด้วยการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างการเชื่อมโยงงานและการกำหนดเส้นทางวิกฤตเพื่อจัดการกับไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน
  • ใช้ClickUp Mind MapsและClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและเชื่อมโยงไอเดียอย่างเป็นภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามเวลาการทำงานในตัวและมุมมองปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
  • ลดความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างจากศูนย์และลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งานด้วยเทมเพลตของ ClickUp
  • ลดความซับซ้อนของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่จัดการทั้งข้อมูลและกระบวนการทำงานผ่านการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions)

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
  • ประสิทธิภาพการทำงานอาจช้าลงเป็นครั้งคราวเมื่อใช้พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่มาก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า

*ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ สลับระหว่างมุมมองต่างๆ (เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน) และผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของฉันอย่างมาก เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้การจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก

โบนัส: พบกับ ClickUp Brain Max, AI เชิงบริบทที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ

วิธีทำ:

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, เว็บ และอื่นๆ
  • Uใช้ Talk to Text เพื่อถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้.
  • Brain MAX แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่ไม่ขึ้นกับ LLM
  • รู้จักโครงการของคุณ ทีมงานของคุณ กำหนดเวลาของคุณ และประวัติการทำงานของคุณ—เพื่อให้คุณได้รับคำตอบและระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง

2. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลแบบภาพที่มี UX ง่าย)

Airtable: ทางเลือกสำหรับ Baserow
ผ่านทางAirtable

หาก Baserow รู้สึกเรียบง่ายเกินไป Airtable อาจเป็นการอัปเกรดที่ดีกว่า มันผสมผสานระหว่างอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและใช้งานง่ายกับความยืดหยุ่นที่ผู้ใช้ระดับสูงต้องการ

ต้องการภาพประกอบหรือไม่? Airtable มีให้คุณด้วย Blocks ที่ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ด, แผนภูมิ, และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด

Airtable เพิ่มมิติใหม่ให้กับการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตข้อมูลหรือการส่งอีเมล ด้วยระบบเชื่อมต่อมากมายที่ช่วยให้แอปและข้อมูลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น Airtable ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเชี่ยวชาญการเขียนโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • จัดระเบียบงานและโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองตารางที่ใช้งานง่าย
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยบล็อกแบบโมดูลาร์สำหรับแผนภูมิ แผนที่ และไทม์ไลน์
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปยอดนิยมจากบุคคลที่สาม
  • เข้าถึงคลังเทมเพลต Airtableขนาดใหญ่เพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ Airtable

  • มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมของคุณขยายตัว
  • เครื่องมือการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นองค์กรบางแห่ง

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Airtables ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามข้อมูล การบันทึก และมี UI ที่ยอดเยี่ยม เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพและสามารถทำได้มากมาย สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือการเชื่อมโยงตาราง เพราะมันช่วยให้มีฟิลด์ค้นหา ซึ่งช่วยในการแบ่งข้อมูลได้ดีมาก

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองสำรวจเทมเพลตที่มีอยู่ในระบบก่อนเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมด เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวมีรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การติดตามโครงการหรือระบบ CRM ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่ต้องสร้างระบบเดิมขึ้นมาใหม่

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้เน้นย้ำถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน — ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้

ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น

3. Quickbase (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันระดับองค์กร)

Quickbase: ทางเลือกของ Baserow
ผ่านทางQuickbase

Quickbase เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—เช่น การอนุมัติ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิด มักใช้โดยทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างแอปที่กำหนดเอง อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และรักษาการไหลของข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Baserow แล้ว ระบบนี้มีความเอนเอียงไปทาง "งานหนัก" มากกว่า คุณยังได้รับเครื่องมือรายงานที่มั่นคงและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase

  • สร้างแอปที่ปรับแต่งได้ด้วยการสร้างแบบภาพด้วยโค้ดต่ำ
  • สร้างสายการอนุมัติหลายขั้นตอนด้วยตรรกะเงื่อนไขสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • สร้างรายงานและข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบที่มีอยู่และเครื่องมือของบุคคลที่สาม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับข้อกำหนดในทุกโครงการของคุณ

ข้อจำกัดของ Quickbase

  • ราคาที่สูงขึ้นทำให้เหมาะสมกับงบประมาณขององค์กรมากขึ้น
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการปรับแต่งขั้นสูง

ราคาของ Quickbase

  • ทดลองใช้ฟรี เป็นเวลา 30 วัน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Quickbase

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quickbase อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

Quick Base นำเสนอแอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงผ่านคลาวด์ ความสามารถในการขยายตัว การผสานรวม ความปลอดภัย และการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร.

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น

4. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสาร + ฐานข้อมูลแบบไฮบริด)

บทส่งท้าย: ทางเลือกของ Baserow
ผ่านทางโคด้า

Coda ผสมผสานความรู้สึกของเอกสารเข้ากับพลังของฐานข้อมูล มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นให้กับทีมในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันรวมข้อความ ตาราง และคุณสมบัติที่คล้ายแอปไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถเขียน จัดระเบียบ และทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องออกจากหน้า

จุดที่ Coda เหนือกว่า Baserow คือความหลากหลายในการใช้งาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับเอกสาร งาน และตาราง คุณสามารถผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันในเอกสารเดียวที่มีชีวิตชีวา หน้าและตารางทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลแบบโต้ตอบควบคู่ไปกับแผนงานที่เขียนไว้หรือบันทึกการประชุม

ด้วย Packs และปุ่ม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Slack, Jira หรือ Google Calendar และเรียกใช้การดำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Airtableแต่ต้องการสิ่งที่ครอบคลุมมากกว่า Coda เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • รวมเอกสาร ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันไว้ในผืนผ้าใบสำหรับการทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว
  • สร้างตารางแบบโต้ตอบด้วยข้อมูลเชิงสัมพันธ์และสูตรคำนวณ
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยปุ่ม, แพ็ก, และการเชื่อมต่อ
  • ปรับแต่งหน้าเพจให้เหมาะกับกระบวนการและสไตล์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
  • แชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ข้ามหน้าทีมด้วยการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ซิงค์

ข้อจำกัดของโคดา

  • อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากความยืดหยุ่นของมัน
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาโคด้า

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ miro, google sheets/docs/etc แทรกภาพ ลิงก์... ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดที่ฉันเคยใช้มา [แต่] บางฟีเจอร์และความเป็นไปได้ยังไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องหาวิธีใช้ฟังก์ชันบางอย่างเอง

5. Tadabase (เหมาะที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันธุรกิจที่ปรับแต่งได้)

Tadabase: ทางเลือกของ Baserow
ผ่านทางTadabase

Tadabase เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้สร้างธุรกิจที่ต้องการนำไอเดียแอปของตนมาสู่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว มันละทิ้งความซับซ้อนเพื่อแลกกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่พอร์ทัลลูกค้าไปจนถึงระบบติดตามภายในองค์กรได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Tadabase โดดเด่นกว่า Baserow ในด้านตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งและการควบคุม คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดว่าผู้ใช้แต่ละคนจะเห็นอะไรโดยใช้การเข้าถึงตามบทบาท สร้างแบบฟอร์มและรายงานที่สวยงาม และออกแบบแอปที่ดูดีบนทุกอุปกรณ์ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการแอปที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบและสะท้อนกระบวนการทำงานของพวกเขาในทุกรายละเอียด

คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมันยังช่วยให้งานที่ต้องทำด้วยมือลดลง และเพิ่มเวลาให้คุณได้ใช้ไปกับสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง

คุณสมบัติเด่นของ Tadabase

  • ตั้งค่าการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
  • ออกแบบแอปที่ดูเรียบหรู ตอบสนองบนมือถือ พร้อมแบบฟอร์ม แผนภูมิ และรายงาน
  • ทำให้กระบวนการทำงานและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเบื้องหลัง
  • สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าพร้อมระบบเข้าสู่ระบบที่มีแบรนด์และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ตอบสนอง

ข้อจำกัดของ Tadabase

  • ต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญคุณสมบัติขั้นสูง
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อยกว่าคู่แข่งบางราย

ราคา Tadabase

สำหรับทีมและบุคคล

  • เริ่มต้น: $50/เดือน
  • การเติบโต: $125/เดือน
  • มืออาชีพ: $250/เดือน
  • เอลิต: $450/เดือน

สำหรับเอเจนซี่และผู้ค้าปลีก

  • สิ่งจำเป็น: $500/เดือน
  • ขั้นสูง: $750/เดือน
  • เอลีท: $1,000/เดือน

คะแนนและรีวิว Tadabase

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (25+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลต CRM ฟรีใน Excel, Google Spreadsheets และ ClickUp

6. Knack (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

Knack: ทางเลือกสำหรับ Baserow
ผ่านทางKnack

Knack ทำให้ทุกอย่างง่ายอย่างสดชื่นในขณะที่มอบพลังที่ทรงพลังอย่างแท้จริงภายใต้ผิวเผิน มันถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการวิธีที่ไม่ซับซ้อนในการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นโดยไม่มีปัญหาทางเทคโนโลยี

สิ่งที่ทำให้ Knack แตกต่างจาก Baserow คือการมุ่งเน้นที่การใช้งานอย่างแท้จริงและเทมเพลตที่หลากหลาย ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

Knack ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่ไดเรกทอรีและระบบสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการลงทะเบียนกิจกรรมและ CRM โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดระบบการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอนุมัติหรือการแจ้งเตือน ถูกจัดการอยู่เบื้องหลัง ในขณะที่บทบาทผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้หมายความว่าคุณสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครจะเห็นอะไร

คุณสมบัติเด่นของ Knack

  • สร้างฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยเครื่องมือสร้างที่ใช้งานง่าย
  • อัตโนมัติการทำงานและปรับปรุงการอนุมัติให้ง่ายขึ้น
  • ปรับแต่งบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อความปลอดภัย
  • เปิดตัว CRM, ไดเรกทอรี หรือเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังจากชุดเริ่มต้นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม
  • เพลิดเพลินกับเลย์เอาต์ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของความสามารถพิเศษ

  • เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่มีจำกัด
  • อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูง

การกำหนดราคาแบบเข้าใจง่าย

  • เริ่มต้น: $59/เดือน
  • ข้อดี: $119/เดือน
  • องค์กร: $269/เดือน
  • เพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Knack

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Knack อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Knack ง่ายพอที่ใคร ๆ ก็สามารถสร้างแอปฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ได้มาก แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีความแข็งแกร่งมาก ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นสามารถใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงได้ ความสามารถในการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์ของรายงานรายละเอียดและแบบฟอร์มอาจค่อนข้างจำกัด

🧠 ความจริงสนุก: คำว่า"database" จริง ๆ แล้วเริ่มต้นมาจากโลกทหารเมื่อประมาณปี 1964 มันไม่ได้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ในตอนนั้น—มันหมายถึงระบบข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวลาแบ่งปันกันในด้านการป้องกัน!

7. NocoDB (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable แบบโอเพนซอร์ส)

NocoDB: ทางเลือกสำหรับ Baserow
ผ่านทางNocoDB

NocoDB เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการความยืดหยุ่นของ Airtable แต่ต้องการอิสระจากเครื่องมือโอเพนซอร์ส มันเปลี่ยนฐานข้อมูล SQL ใด ๆ ให้เป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้สเปรดชีตอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นภาพโดยไม่สูญเสียการควบคุมระบบหลังบ้านของคุณ

สิ่งที่ทำให้ NocoDB โดดเด่นกว่า Baserow คือการเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและการออกแบบที่เน้น API เป็นอันดับแรก คุณจะได้รับทั้งความโปร่งใสอย่างเต็มที่ ความสามารถในการโฮสต์เอง และแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาชื่นชอบในความยืดหยุ่นในการปรับใช้ อินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีตนั้นใช้งานง่ายและคุ้นเคย แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวและผสานการทำงานกับระบบเดิมของคุณได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ NocoDB

  • เชื่อมต่อทันทีกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีอยู่และแปลงให้เป็นอินเทอร์เฟซสเปรดชีตอัจฉริยะ
  • ทำงานร่วมกับทีมโดยใช้มุมมองตาราง แกลเลอรี คัมบัง และแบบฟอร์มที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยฟิลด์เชื่อมโยงที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เช่น Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, อีเมล และ API ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่านร้านค้าแอปในตัว
  • แชร์ฐานข้อมูลหรือมุมมองต่อสาธารณะหรือส่วนตัว พร้อมตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ข้อจำกัดของ NocoDB

  • ต้องการความรู้ทางเทคนิคเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงิน

ราคาของ NocoDB

คลาวด์

  • ฟรี
  • ทีม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

โฮสต์ด้วยตนเอง

  • ฟรี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว NocoDB

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

8. Caspio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับองค์กร)

Caspio: ทางเลือกของ Baserow
ผ่านทางCaspio

Caspio ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจ มอบสภาพแวดล้อมการสร้างแอปพลิเคชันที่ครบครันให้คุณสามารถออกแบบ, เผยแพร่, และจัดการแอปพลิเคชันธุรกิจตามความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว หากคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน Caspio ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้—และมากกว่านั้น

Caspio เหนือกว่า Baserow ในด้านความปลอดภัยระดับองค์กร ความสามารถในการขยายตัว และตัวเลือกการผสานรวมที่แข็งแกร่ง อินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิกช่วยให้สร้างแอปที่ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งมาพร้อม (เช่น การรองรับ HIPAA และ GDPR) ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบข้อมูลที่เข้มงวด

คุณสมบัติเด่นของ Caspio

  • ปรับใช้แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตแนะนำและเครื่องมือนำเข้าข้อมูล
  • เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
  • โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
  • ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม
  • การควบคุมความปลอดภัยและการกำกับดูแลระดับองค์กร

ข้อจำกัดของแคสปีโอ

  • ราคาค่อนข้างสูง
  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ

ราคาของ Caspio

  • ไลท์: 100 ดอลลาร์/เดือน
  • บวก: $300/เดือน
  • ธุรกิจ: 600 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบของคุณรอคุณอยู่ที่ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะต้องการความเรียบง่าย ความอิสระของโอเพนซอร์ส หรือประสิทธิภาพระดับองค์กร ทางเลือกเหล่านี้ของ Baserow ก็คุ้มค่าที่จะลอง

เครื่องมือแต่ละชิ้นที่นี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขช่องว่างที่ Baserow ทิ้งไว้ มอบการทำงานอัตโนมัติที่ดีกว่า การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิค

กุญแจสำคัญคือการเลือกเครื่องมือฐานข้อมูลแบบกำหนดเองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณและขนาดทีมของคุณมากที่สุด

ClickUp เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า Baserow สำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ซึ่งผสานฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้เข้ากับการจัดการโครงการที่ทรงพลัง การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติของมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการที่ซับซ้อน, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และให้ทีมต่าง ๆ ทำงานสอดคล้องกัน—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่ใช้งานง่าย

ลงทะเบียนใช้ ClickUp