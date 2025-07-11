10 แม่แบบการทบทวน Miro เพื่อปรับปรุงทุกสปรินต์

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกตอนที่การวิ่งระยะสั้นครั้งสุดท้ายของคุณสิ้นสุดลง แต่แทนที่จะรู้สึกโล่งใจ กลับมีแต่คิวงานที่สับสนและทีมที่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะจัดการกับมัน? ทุกคนต่างก็อยากก้าวต่อไป แต่มีบางอย่างผิดปกติ และไม่มีใครมีเวลาที่จะพูดถึงมัน
นั่นคือจุดที่แนวคิดย้อนหลังเข้ามามีบทบาท—สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างตรงไปตรงมา การสะท้อนความคิดอย่างมีสุขภาพดี และข้อคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้จริง
และถ้าคุณกำลังใช้ Miro คุณก็มาครึ่งทางแล้ว เทมเพลตการทบทวนย้อนหลังของ Miro ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนการทบทวนการทำงานที่เหนื่อยล้าให้กลายเป็นปุ่มรีเซ็ตที่ทรงพลังได้ ดังนั้นก่อนที่ทีม Scrum ของคุณจะรีบจัดการกับรอบการทำงานถัดไป นี่คือเทมเพลตการระดมความคิดฟรีสำหรับการจัดการโครงการที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่?Lean Coffee(การประชุมที่มีโครงสร้างแต่ไม่มีกำหนดการ) เริ่มขึ้นที่ซีแอตเทิลในปี 2009 เมื่อ Jim Benson และ Jeremy Lightsmith ต้องการสำรวจเทคนิค Lean โดยไม่ต้องสร้างองค์กรที่เป็นทางการ มันสร้างพื้นที่เปิดสำหรับผู้คนในการสร้างแนวคิดใหม่ แบ่งปันผ่านโน้ตติดผนัง และเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่มีกำหนดการที่เคร่งครัด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการทบทวนผลงานแบบย้อนหลังของ Miro ดี?
แม่แบบการทบทวน Miro ที่มีประสิทธิภาพจะมอบโครงสร้างให้กับทีมของคุณในการพูดคุยอย่างชัดเจน สะท้อนความคิดอย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น แม้ว่าการจัดวางภาพจะมีความสำคัญ แต่คุณจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยขับเคลื่อนความชัดเจน จุดมุ่งเน้น และผลลัพธ์ที่แท้จริง
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดวางที่ชัดเจน: ให้พื้นที่แยกต่างหากสำหรับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมไม่ต้องเสียเวลาในการจัดระเบียบความคิด
- พื้นที่ป้อนข้อมูลที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนหมวดหมู่และถ้อยคำต่าง ๆ ได้เอง ทำให้แม่แบบการทบทวนสปรินต์เหมาะสมกับทุกช่วงของการปล่อยเวอร์ชัน กระบวนการระดมความคิด หรือประเภทโครงการใดก็ได้
- คำแนะนำโดยละเอียด: แสดงคำแนะนำที่ชัดเจนภายในเทมเพลต เพื่อให้ทีมมีสมาธิระหว่างการประชุมทบทวนสปรินต์หรือการระดมสมองครั้งถัดไป โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
- ช่วงเวลา: แบ่งการทบทวนออกเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้ทุกช่วงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและป้องกันการสนทนาที่ไร้จุดหมายหรือสิ่งรบกวน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รองรับการมีส่วนร่วมพร้อมกันผ่านการพิมพ์, การโหวต, และโน้ตติด, ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องรอหรือซ้อนทับกัน, ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง
- การติดตามการดำเนินการ: ติดตามขั้นตอนถัดไป, กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ, และระบุวันครบกำหนดโดยตรงบนบอร์ด, ทำให้ไม่มีงานใดสูญหายหรือล่าช้าหลังการทบทวน
- บันทึกเซสชัน: ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกและนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพแทนการสร้างรูปแบบใหม่
เทมเพลตการทบทวนสปรินต์ของ Miro ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเครื่องมือการทบทวนที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยผลักดันสปรินต์ให้ก้าวหน้าได้จริง
10 แม่แบบสำหรับนิทรรศการย้อนหลัง Miro
👀 คุณรู้หรือไม่? 91% ของพนักงานยอมรับว่าเคยเหม่อลอยระหว่างประชุมอีก 39% บอกว่าเคยหลับจริง ๆ โอ้โห!
การทบทวนแบบอไจล์จะได้ผลก็ต่อเมื่อทั้งทีมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้รูปแบบเดิมซ้ำๆ ในทุกสปรินต์ ทีมของคุณจะหมดความสนใจเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ข้อปฏิบัติ" การทำซ้ำทำลายแรงผลักดัน
เพื่อการสนทนาที่ชัดเจนขึ้น การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และลดการนั่งเงียบโดยไม่รู้ตัว ให้เปลี่ยนจากความซ้ำซากเป็นความหลากหลาย เทมเพลตการทบทวน Miro เหล่านี้มอบไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการวงจรสปรินต์ได้โดยไม่ทำให้ใครเบื่อ
1. แม่แบบแผนผังความคิด Miro
มีไอเดียมากมายกำลังก่อตัวในหัวของคุณอยู่หรือไม่? เทมเพลตแผนผังความคิด คือสนามเด็กเล่นทางสายตาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างไอเดีย สำรวจความเป็นไปได้ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในทุกช่วงการระดมสมอง โดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเหมือนการจดบันทึกแบบดั้งเดิม
เทมเพลตของ Miroให้คุณมีอิสระในการสร้างแนวคิดอย่างเป็นภาพด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและเริ่มมองเห็นไอเดียอย่างเป็นธรรมชาติและร่วมมือกันบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายออกไปเป็นสาขาที่สะท้อนถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง งาน หรือหัวข้อย่อย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสกับทีมของคุณโดยใช้ความคิดเห็น, การตอบสนอง, และการ@เมนชั่น
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และรูปแบบให้สะท้อนถึงกระบวนการคิดและสไตล์แบรนด์ของคุณ
- ใช้โน้ตติด, รูปภาพ, หรือแม้กระทั่งอีโมจิเพื่อเพิ่มบริบทและทำให้มันน่าสนใจ
- ส่งออกได้อย่างง่ายดายจาก Miroเป็นไฟล์ PDF หรือรูปภาพ เพื่อแชร์แผนผังความคิดที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้ทุกที่ตามต้องการ
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการระดมความคิด แก้ไขปัญหา หรือจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีภาพลักษณ์ด้วยความยืดหยุ่น
2. กองงานไอเดียที่รอการดำเนินการ
มีรายการคำขอฟีเจอร์ รายงานข้อบกพร่อง และไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์กองพะเนินอยู่หรือเปล่า?
เทมเพลตแนวคิดกรวยงานค้าง ช่วยให้คุณเปลี่ยนรายการที่ดูท่วมท้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ด้วยการผสมผสานโครงสร้างกระดานคัมบังเข้ากับการไหลของงานค้างผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้มอบระบบที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณในการจัดเรียงแนวคิดที่มีอยู่ จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และวางแผนการดำเนินการถัดไปอย่างมีเป้าหมาย
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- บันทึกไอเดียดิบ ความต้องการทางเทคนิค และข้อเสนอแนะจากลูกค้าในพื้นที่กลางที่ทำงานร่วมกันได้
- จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยป้ายกำกับลำดับความสำคัญที่ยืดหยุ่น เช่น "ต้องทำ" หรือ "อาจทำ" หรือปรับแต่งด้วยแท็กของคุณเอง
- ลากและวางรายการที่มีความสำคัญสูงลงในโซนสปรินต์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
- สร้างจังหวะที่ยั่งยืนในการจัดการงานค้างของคุณ และทำให้เทมเพลตงานค้างของผลิตภัณฑ์ของคุณฉลาดขึ้น ไม่หนักขึ้น
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมที่ทำงานแบบ Agile ซึ่งต้องการกรองไอเดียที่มากเกินไปให้เหลือเพียงรายการงานที่พร้อมสำหรับการทำงานในสปรินต์
3. แม่แบบการทบทวนผลย้อนหลังของดอกกุหลาบ,หนาม,และตา
สงสัยว่าจะสามารถสังเกตได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรว่าอะไรกำลังทำงานได้ดี อะไรที่ต้องแก้ไข และโอกาสใหม่ ๆ อยู่ที่ไหน?
แม่แบบการทบทวนแบบกุหลาบ, หนาม, ดอกตูม โดย Miro นำทีมของคุณผ่านกิจกรรมง่าย ๆ เพื่อเปิดเผยความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์, บทเรียนที่ได้รับ, และไอเดียใหม่ ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระหว่างโครงการหรือกำลังมองหากิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนาน กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุง
วิธีการทำงาน:
- แบ่งปันดอกกุหลาบ (สิ่งที่กำลังไปได้ดี), หนาม (สิ่งที่ท้าทาย), และดอกตูม (โอกาสที่เป็นไปได้) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาเฉพาะ
- จัดกลุ่มหัวข้อที่พบบ่อยเพื่อค้นหาแบบแผนที่ช่วยกำหนดขั้นตอนถัดไปหรือแผนปฏิบัติการ
- สร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสารอย่างเปิดเผยและค้นหาทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในลักษณะการทำงานร่วมกัน
คุณสามารถใช้เทมเพลตการทบทวนแบบย้อนกลับบนบอร์ด Miro นี้เพื่อช่วยให้การทบทวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นกับทีมที่มีผู้เข้าร่วม 2-10+ คน นำทางบทสนทนาในระหว่างการเวิร์กช็อป การประชุม หรือการให้ข้อเสนอแนะ ปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปัน และสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มุ่งไปข้างหน้า
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, ผู้อำนวยความสะดวก, และผู้จัดการที่ต้องการวิธีการที่ง่ายแต่ทรงพลังในการทบทวนความคืบหน้าและกระตุ้นให้เกิดไอเดียที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
4. แบบฟอร์มการทบทวนย้อนหลัง 5Gs
กำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการสรุปสปรินต์ของคุณพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอยู่หรือไม่? เทมเพลตการทบทวนแบบ 5Gs ช่วยให้คุณและทีมของคุณได้สะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังไม่ดี และสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงร่วมกันได้
กิจกรรมที่รวดเร็วและมุ่งเน้นนี้จะนำคุณผ่านห้าพื้นที่สำคัญเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและวางแผนขั้นตอนต่อไปของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อดำเนินการสรุปผลสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้สึกและข้อเท็จจริง ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันอย่างเปิดเผยในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และสร้างข้อสรุปที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับสปรินต์ถัดไปของคุณ
5Gs หมายถึง:
- ดี: อะไรที่ดำเนินไปได้ดีในสปรินท์นี้? ฉลองความสำเร็จและชัยชนะ
- เศร้าหมอง: อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่หรือเกิดความคับข้องใจ? กรุณาระบุปัญหาและความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่
- เข้าใจ: คุณได้เรียนรู้หรือได้รับข้อคิดใหม่ ๆ อะไรบ้าง? กรุณาระบุสิ่งที่ทีมได้เรียนรู้
- ขอบคุณ: ใครหรืออะไรที่สมควรได้รับคำขอบคุณของคุณ? ให้การยอมรับในความช่วยเหลือและการสนับสนุน
- ก้าวไปข้างหน้า: คุณจะดำเนินการอะไรต่อไป? กำหนดการปรับปรุงและแผนงานสำหรับอนาคต
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและผู้จัดการโครงการที่ต้องการเพิ่มความลึกทางอารมณ์และความชัดเจนในการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
5. แม่แบบย้อนกลับการออกแบบสปรินท์
เทมเพลตย้อนกลับการออกแบบสปรินต์ของ Miro ช่วยให้ทีมสะท้อนประสบการณ์สปรินต์และระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงที่มีความหมาย โดยการแนะนำผู้อำนวยความสะดวกผ่านการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับกระบวนการ การทำงานร่วมกัน และผลลัพธ์ เทมเพลตนี้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- ทบทวนรูปแบบและกำหนดการของสปรินต์ของคุณโดยการตรวจสอบการส่งมอบเซสชัน โครงสร้างทีม ระยะเวลาของสปรินต์ และการกำหนดจังหวะ
- ประเมินความร่วมมือของทีมผ่านการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความปลอดภัยทางจิตใจ
- ประเมินผลลัพธ์ของการออกแบบสปรินต์ รวมถึงการสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ความชัดเจนของคำถามในสปรินต์ คุณภาพของร่างแนวทางแก้ไข ความสมจริงของต้นแบบ และข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบกับผู้ใช้
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยความสะดวกในการออกแบบสปรินต์ที่ต้องการสรุปแต่ละสปรินต์ด้วยข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา และปรับปรุงสปรินต์ครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. แบบฟอร์มการทบทวนย้อนหลัง
เบื่อกับการทบทวนซ้ำซากที่รู้สึกเหมือนแค่การติ๊กช่องทำตามรายการหรือไม่?
เทมเพลตการทบทวนย้อนหลัง WRAP โดย Miro นำพลังและความลึกซึ้งมาสู่การสรุปสปรินต์ของคุณ โดยกระตุ้นให้ทีมสะท้อนถึงสี่ประเด็นสำคัญ: ความปรารถนา ความเสี่ยง การชื่นชม และปริศนา รูปแบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นนี้จุดประกายการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและเสริมสร้างความตระหนักของทีมโดยไม่ทำให้กลุ่มรู้สึกหนักเกินไป
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- ทีมจับต้องการสำหรับสปรินต์ในอนาคต รวมถึงการปรับปรุง ความหวัง และความคิดที่อาจช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจหรือประสิทธิภาพของทีม
- ระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ การทำงานร่วมกัน หรือความมุ่งเน้นของทีมในสปรินต์ที่จะมาถึง
- แสดงความขอบคุณต่อบุคคล การกระทำ หรือการสนับสนุนที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ
🎯 เหมาะสำหรับ: สครัมมาสเตอร์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงการทบทวนสปรินต์และส่งเสริมการสนทนาในทีมที่มีคุณภาพมากขึ้น
7. แม่แบบคณะกรรมการแบบ Agile
ไม่ว่าคุณจะกำลังเร่งทำงานให้ทันกำหนดหรือกำลังปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่ก็ตาม Agile Board Template จะช่วยให้ทั้งทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแง่ของภาพรวมและการใช้งานจริง คุณสามารถตั้งค่าบอร์ดที่มีประสิทธิภาพได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยฟีเจอร์โน้ตแบบลากและวาง เลนงานในตัว และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
เทมเพลตการทบทวนบอร์ด Miro นี้จะมอบโครงสร้างให้คุณจัดการงานได้อย่างโปร่งใสและร่วมมือกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานในรูปแบบ Kanban, Scrum หรือกระบวนการแบบผสมผสาน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างภาพและติดตามงานโครงการผ่านคอลัมน์และช่องทางที่กำหนดเองได้
- สนับสนุนความเป็นอิสระของทีมสนับสนุนโดยอนุญาตให้สมาชิกสามารถมอบหมายงานและจัดการงานของตนเองได้
- ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับเปลี่ยนงานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือภาระงานที่มากเกินไป
- ซิงค์กับเครื่องมือเช่น Jira เพื่อการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มที่ราบรื่นขึ้น
- แนะนำการประชุมสแตนด์อัพและรีโทรประจำวันด้วยเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่สนับสนุนทีมของคุณ
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้ปฏิบัติงาน Agile ที่ต้องการปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความสอดคล้องในทีม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แผนภาพดอกบัวเป็นเทคนิคการระดมความคิดที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้คุณแยกหัวข้อหลักออกเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นธีมต่าง ๆ อย่างชัดเจน สำรวจแนวทางทางเลือก และรักษาความคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในกรอบระหว่างการระดมความคิดครั้งต่อไปของคุณ
ข้อจำกัดของ Miro
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดจากระยะไกล แต่ถึงแม้จะมีจุดแข็งมากมาย Miro ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงได้ หากใช้เทมเพลตสำหรับการทบทวนย้อนหลังใน Miro
- การรองรับแพลตฟอร์มที่จำกัด: Miro รองรับ Windows และ Mac แต่ไม่มีการรองรับแบบเนทีฟสำหรับ Linux ทำให้ผู้ใช้บางรายอาจไม่ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
- ไม่มีการติดตามเวลาทำงาน: แม้ว่า Miro จะมีตัวจับเวลาสำหรับการประชุม แต่ไม่มีการติดตามเวลาอย่างละเอียดสำหรับงานแต่ละชิ้น ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรจริงๆ
- แผนฟรีแบบจำกัด: เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้บอร์ดที่แก้ไขได้เพียงสามบอร์ดในเวลาเดียวกัน ฟีเจอร์สำคัญหลายอย่าง เช่น ตัวจับเวลาถอยหลัง, การแชทวิดีโอ, และการแชร์เทมเพลตที่กำหนดเอง จะไม่สามารถใช้ได้หากไม่ทำการอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับข้อจำกัดเหล่านี้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณสามารถลองใช้วิธีทั่วไปเช่นสเปรดชีตหรือบันทึกประจำวันเพื่อจัดการการทบทวนและโครงการได้ แต่พวกมันมักใช้เวลาและไม่มีประสิทธิภาพ
กำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าการใช้เทมเพลต Miro สำหรับการทบทวนผลงานอยู่หรือไม่?
แทนที่จะใช้เทมเพลตการทบทวนโครงการของ Miro,ClickUpมีคอลเลกชันของเทมเพลตการทบทวนที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างราบรื่น, ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ, และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทีมในแดชบอร์ดเดียว
นี่คือแอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทรงพลัง ซึ่งรวมการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นและส่งมอบผลงานได้
เทมเพลต Miro ทางเลือก
ต่างจากเครื่องมือไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิมเทมเพลตของ ClickUpผสานการทำงานโดยตรงกับงาน โครงการ ไทม์ไลน์ และเป้าหมายของคุณ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตามที่Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ Airbnb กล่าวไว้ว่า
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้อย่างง่ายดาย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
หากคุณต้องการยกระดับการทบทวนผลงานของคุณด้วยการติดตามที่ชาญฉลาดขึ้นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp มีเทมเพลตการทบทวนผลงานที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่การสำรวจ
1. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp
ต้องการสรุปโครงการของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และไอเดียที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?เทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUpพร้อมช่วยคุณประเมินสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และวิธีปรับปรุงในครั้งต่อไป
เทมเพลตการทบทวนแบบคล่องตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ การระบุรูปแบบ และการเปลี่ยนข้อค้นพบของคุณให้เป็นรายงานการทบทวนที่มีโครงสร้างหลังจากทุกโครงการใหญ่
มุมมองบอร์ดของ Retrospect จะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและวางแผนแก้ไขปัญหาได้ ในขณะที่ มุมมองรายการกิจกรรม จะช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในระหว่างโครงการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ระบุข้อผิดพลาดและความท้าทายอย่างแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุง
- สร้างรายงานย้อนหลังที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงโครงการในอนาคต
- ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณ โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบวนซ้ำ
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีม Agile, และผู้นำธุรกิจที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกโครงการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า"Scrum" มาจากกีฬา รักบี้ ซึ่งผู้เล่นจะรวมตัวกันแน่นเป็นกลุ่มในรูปแบบหนึ่งเพื่อดันลูกบอลไปข้างหน้าเป็นทีม
2. แม่แบบการทบทวนผลงาน ClickUp
เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการทบทวนโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและปรับปรุงผลลัพธ์ในอนาคต ไม่ว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือเต็มไปด้วยอุปสรรค เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถสะท้อน คิดหาวิธีแก้ไข และเติบโตได้
รูปแบบการอภิปรายที่มีโครงสร้างช่วยให้ทีมสามารถรักษาการประชุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- บันทึกข้อผิดพลาด อุปสรรค และความล้มเหลว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
- เน้นย้ำสิ่งที่ทำได้ดี, ยกย่องความสำเร็จที่ควรทำซ้ำ, และนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุง
- เปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นรายการการกระทำที่ชัดเจนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- สร้างรายงานย้อนหลังเพื่อแบ่งปันข้อค้นพบสำคัญและค้นหาแก่นหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแต่ละสปรินต์ทั่วทั้งบริษัท
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, และองค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสะท้อนหลังโครงการ
กำลังมองหาเครื่องมือและเทมเพลตสำหรับการวางแผนสปรินต์อยู่ใช่ไหม? ลองใช้เหล่านี้ดู!
3. แม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบ Sprint ใน ClickUp
เพิ่งเสร็จสิ้นการสปรินต์ใช่ไหม? ก่อนที่จะย้ายไปยังงานถัดไป คุณควรใช้เวลาสักครู่เพื่อสะท้อนร่วมกับทีมของคุณเทมเพลต ClickUp Sprint Retrospective Brainstormจะช่วยให้คุณระบุความสำเร็จ ความท้าทาย และโอกาสในการเติบโตได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สปรินต์ถัดไปของคุณดียิ่งขึ้น
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้จะช่วยคุณ:
- รวบรวมความคิดเห็นจากการระดมสมองอย่างรวดเร็วโดยใช้คอลัมน์ที่ระบุด้วยสีอย่างชัดเจนสำหรับเป้าหมาย, ความสำเร็จ, จุดที่ประสบปัญหา, และคำสุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
- จัดระเบียบรายการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากทีมเพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมความโปร่งใสและการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- รักษาวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการออกแบบ UX, วงจรการพัฒนา, และกระบวนการทำงานของทีม
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, สภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพ, และผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้การทบทวนเป็นไปอย่างมีข้อมูล, รวดเร็ว, และสามารถนำไปปฏิบัติได้
4. แม่แบบ ClickUp 4Ls Retro
สัมผัสทุกชัยชนะ (และความทุกข์)ด้วยเทมเพลตการทบทวน ClickUp 4Ls ไม่ว่าคุณจะปิดโครงการได้อย่างราบรื่นดั่งฝันหรือเจออุปสรรคระหว่างทาง เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณประมวลผลทุกสิ่งได้อย่างครบถ้วน
4Ls หมายถึง รัก, ปรารถนา, เกลียด, และเรียนรู้ ซึ่งเป็นเทคนิคสร้างสรรค์ที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้ง มันจะให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีวิธีการที่มีโครงสร้างในการสะท้อนประสบการณ์โครงการของพวกเขา
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- บันทึกสิ่งที่ทีมของคุณชื่นชอบและชื่นชม (รัก)
- ระบุความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและโอกาสที่พลาดไป (สิ่งที่ปรารถนา)
- ความหงุดหงิดและอุปสรรคที่ปรากฏบนผิวเผิน (เกลียด)
- เน้นบทเรียนและข้อคิดที่มีคุณค่า (ที่ได้เรียนรู้)
- สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ การระดมความคิดย้อนกลับ และการเติบโตของทีมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลซึ่งเจริญเติบโตได้ดีภายใต้โครงสร้างที่ชัดเจน
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีม Agile, ผู้ร่วมงานข้ามสายงาน, และทุกคนที่ต้องการเสริมสร้างการสื่อสารและการบรรลุผลลัพธ์ของทีม
5. แม่แบบ ClickUp Backlogs และ Sprints
จมอยู่กับงานค้างและแข่งขันกับเส้นตายสปรินต์อยู่หรือเปล่า? ทีม Agile ทำงานอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือของคุณก็ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกันแม่แบบ Backlog & Sprints ของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่ Scrum Master และผู้จัดการโครงการ Agile ต้องการเพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
เทมเพลตทรงพลังนี้ช่วยให้การจัดการงานค้างและการวางแผนสปรินต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายในสิ่งที่สำคัญที่สุด
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างตารางเวลาสปรินต์ที่เชื่อถือได้พร้อมรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการสปรินต์ การติดตามข้อบกพร่อง การจัดการงานค้าง และวิธีง่ายๆ ในการแสดงภาพความคืบหน้า
- จัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งถัดไป หรือใช้แผนภาพดอกบัวเพื่อจัดระเบียบงานรอบแนวคิดหลัก
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความรับผิดชอบ
- ใช้ตัวเลือกสถานะมากกว่า 20 แบบและมุมมองหลากหลาย (รายการ, กระดาน, แบบฟอร์ม, แชท) เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับคะแนนเรื่องราว ข้อมูลฟีเจอร์ หรือความพึ่งพา ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการขยายแนวคิดต่างๆ จากแต่ละสปรินต์
- เพิ่มขีดจำกัดงานที่ยังทำไม่เสร็จ, จุดสำคัญ, และการประมาณเวลาเพื่อรักษาความก้าวหน้า
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่มีความคล่องตัว, ทีมผลิตภัณฑ์, และ Scrum Master ที่ต้องการสร้างตารางสปรินต์ที่สม่ำเสมอ, จัดการกับงานค้าง, และส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เมื่อมีการสร้าง Agile Manifesto มาร์ติน ฟาวเลอร์กังวลว่าชาวอเมริกันอาจออกเสียงคำว่า 'Agile' ผิด (มันออกเสียงว่า เอ-จายล์ คล้องกับคำว่า file ไม่ใช่ เอ-จิล!)
6. แม่แบบเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อของ ClickUp
ต้องการรับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จากทีมของคุณหลังจบทุก Sprint หรือไม่?เทมเพลต ClickUp Start, Stop, Continueจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม Scrum ของคุณสะท้อนสิ่งที่ต้องการเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อไปจากพื้นที่ทำงานร่วมกัน ด้วยสถานะสองแบบและตัวเลือกการดูหลายแบบ ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นระเบียบและนำไปปฏิบัติได้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้เพื่อสร้างงานที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- รวบรวมความคิดเห็นที่มุ่งเน้นจากทีมของคุณในรูปแบบที่เป็นระบบ
- ระบุการปรับปรุงกระบวนการและพื้นที่ที่ต้องรักษาไว้
- เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าคุณจะนำเสนอหนึ่งหรือแปดไอเดีย โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
- ปรับปรุงการทบทวนสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum, โค้ช Agile และผู้จัดการโครงการที่มุ่งมั่นในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
7. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
รักษาทีม Agile ของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprint ของ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการบันทึกทุกบันทึกการประชุม การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่พลาดแม้แต่เรื่องเดียว
เทมเพลตนี้ช่วยคุณ:
- บันทึกการวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน และกิจกรรมสปรินต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ติดตามรายละเอียดการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลา วัตถุประสงค์ และข้อคิดเห็นจากการใช้เทคนิคหมวกหกใบหรือการระดมสมอง
- จัดลำดับความสำคัญและจัดเรียงลำดับการดำเนินการใหม่เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น หรือใช้กระดานวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อสำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เพื่อรักษาความสอดคล้องของทุกสิ่ง
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและ Scrum Master ที่ต้องการวิธีการวางแผนและปรับปรุงทุกวงจรสปรินต์อย่างเรียบง่ายและเป็นระบบ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่ใช้เครื่องมือมากกว่า 15ชนิดมีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าถึง 4 เท่า ขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะยึดติดกับเครื่องมือไม่เกิน 9 ชนิด ทำไมต้องทำให้ซับซ้อน?
ClickUp นำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรมาไว้ที่เดียว ด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลัง ด้วย ClickUp ทุกทีมจะมองเห็นงาน มีสมาธิ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ AI ดูแลงานที่ยุ่งยากให้
8. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนย้อนกลับใน ClickUp
เทมเพลตการจัดการและการทบทวน Agile Scrum ของ ClickUpรวบรวมเครื่องมือ Scrumที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการ ตั้งแต่แบ็กล็อกและการสปรินต์ไปจนถึงการจัดการการทดสอบและการทบทวน ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น รอการดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น และปฏิเสธ รวมถึงพื้นที่ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดแบบสุ่มอย่างมีโครงสร้าง
เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณ:
- ปรับแต่งแท็กและฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือเพิ่มกล่องข้อความเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณรก
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลายถึงหกรูปแบบ รวมถึงกระดานคัมบังและรายการ
- รวบรวมคำถามของนักพัฒนา ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และผลการทดสอบไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับการตั้งค่าได้ง่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีมในระหว่างสปรินต์โดยการตั้งค่าความเร็วใหม่และนำรายการงานที่ยังทำไม่เสร็จจากแบ็กล็อกมาใช้ต่อ
🎯 เหมาะสำหรับ: Scrum Master, ทีม Agile และผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำให้การวางแผนและการดำเนินการสปรินท์ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ Scrumที่ทรงพลังและผสานรวมอย่างสมบูรณ์
ทำให้ทุกสปรินต์มีคุณค่าด้วยการทบทวนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนของAgile Manifestoได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า,
เป็นระยะ ๆ ทีมงานจะทบทวนวิธีการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นปรับและปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสมตามนั้น
แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ระบุชื่ออย่างชัดเจน แต่แนวคิดนี้ได้วางรากฐานสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่าการทบทวนแบบอไจล์ในปัจจุบัน
วันนี้ Scrum และกรอบการทำงานอื่น ๆ ได้ทำให้การทบทวนย้อนหลังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อทบทวนความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังจากการทำงานในแต่ละสปรินต์ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่กำหนดทีมงานได้เห็นการเพิ่มผลผลิตสูงถึง 40%
แม้ว่าเทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ Miro จะดูดี แต่เครื่องมืออาจไม่ได้มีทุกอย่างที่ทีมของคุณต้องการ
เทมเพลตการทบทวนผลงานของ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า พวกเขามีวิธีการที่เป็นระบบในการรวบรวมความคิดเห็น ส่งเสริมการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผสานเทมเพลตเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆ สปรินต์
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ!