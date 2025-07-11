บล็อก ClickUp

10 แม่แบบการทบทวน Miro เพื่อปรับปรุงทุกสปรินต์

Uma Kelath
Uma Kelath
11 กรกฎาคม 2568

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกตอนที่การวิ่งระยะสั้นครั้งสุดท้ายของคุณสิ้นสุดลง แต่แทนที่จะรู้สึกโล่งใจ กลับมีแต่คิวงานที่สับสนและทีมที่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะจัดการกับมัน? ทุกคนต่างก็อยากก้าวต่อไป แต่มีบางอย่างผิดปกติ และไม่มีใครมีเวลาที่จะพูดถึงมัน

นั่นคือจุดที่แนวคิดย้อนหลังเข้ามามีบทบาท—สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างตรงไปตรงมา การสะท้อนความคิดอย่างมีสุขภาพดี และข้อคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้จริง

และถ้าคุณกำลังใช้ Miro คุณก็มาครึ่งทางแล้ว เทมเพลตการทบทวนย้อนหลังของ Miro ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนการทบทวนการทำงานที่เหนื่อยล้าให้กลายเป็นปุ่มรีเซ็ตที่ทรงพลังได้ ดังนั้นก่อนที่ทีม Scrum ของคุณจะรีบจัดการกับรอบการทำงานถัดไป นี่คือเทมเพลตการระดมความคิดฟรีสำหรับการจัดการโครงการที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก

👀 คุณรู้หรือไม่?Lean Coffee(การประชุมที่มีโครงสร้างแต่ไม่มีกำหนดการ) เริ่มขึ้นที่ซีแอตเทิลในปี 2009 เมื่อ Jim Benson และ Jeremy Lightsmith ต้องการสำรวจเทคนิค Lean โดยไม่ต้องสร้างองค์กรที่เป็นทางการ มันสร้างพื้นที่เปิดสำหรับผู้คนในการสร้างแนวคิดใหม่ แบ่งปันผ่านโน้ตติดผนัง และเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่มีกำหนดการที่เคร่งครัด

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการทบทวนผลงานแบบย้อนหลังของ Miro ดี?

แม่แบบการทบทวน Miro ที่มีประสิทธิภาพจะมอบโครงสร้างให้กับทีมของคุณในการพูดคุยอย่างชัดเจน สะท้อนความคิดอย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น แม้ว่าการจัดวางภาพจะมีความสำคัญ แต่คุณจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยขับเคลื่อนความชัดเจน จุดมุ่งเน้น และผลลัพธ์ที่แท้จริง

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา:

  • การจัดวางที่ชัดเจน: ให้พื้นที่แยกต่างหากสำหรับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมไม่ต้องเสียเวลาในการจัดระเบียบความคิด
  • พื้นที่ป้อนข้อมูลที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนหมวดหมู่และถ้อยคำต่าง ๆ ได้เอง ทำให้แม่แบบการทบทวนสปรินต์เหมาะสมกับทุกช่วงของการปล่อยเวอร์ชัน กระบวนการระดมความคิด หรือประเภทโครงการใดก็ได้
  • คำแนะนำโดยละเอียด: แสดงคำแนะนำที่ชัดเจนภายในเทมเพลต เพื่อให้ทีมมีสมาธิระหว่างการประชุมทบทวนสปรินต์หรือการระดมสมองครั้งถัดไป โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
  • ช่วงเวลา: แบ่งการทบทวนออกเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้ทุกช่วงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและป้องกันการสนทนาที่ไร้จุดหมายหรือสิ่งรบกวน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รองรับการมีส่วนร่วมพร้อมกันผ่านการพิมพ์, การโหวต, และโน้ตติด, ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องรอหรือซ้อนทับกัน, ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง
  • การติดตามการดำเนินการ: ติดตามขั้นตอนถัดไป, กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ, และระบุวันครบกำหนดโดยตรงบนบอร์ด, ทำให้ไม่มีงานใดสูญหายหรือล่าช้าหลังการทบทวน
  • บันทึกเซสชัน: ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกและนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพแทนการสร้างรูปแบบใหม่

เทมเพลตการทบทวนสปรินต์ของ Miro ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเครื่องมือการทบทวนที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยผลักดันสปรินต์ให้ก้าวหน้าได้จริง

10 แม่แบบสำหรับนิทรรศการย้อนหลัง Miro

👀 คุณรู้หรือไม่? 91% ของพนักงานยอมรับว่าเคยเหม่อลอยระหว่างประชุมอีก 39% บอกว่าเคยหลับจริง ๆ โอ้โห!

การทบทวนแบบอไจล์จะได้ผลก็ต่อเมื่อทั้งทีมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้รูปแบบเดิมซ้ำๆ ในทุกสปรินต์ ทีมของคุณจะหมดความสนใจเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ข้อปฏิบัติ" การทำซ้ำทำลายแรงผลักดัน

เพื่อการสนทนาที่ชัดเจนขึ้น การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และลดการนั่งเงียบโดยไม่รู้ตัว ให้เปลี่ยนจากความซ้ำซากเป็นความหลากหลาย เทมเพลตการทบทวน Miro เหล่านี้มอบไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการวงจรสปรินต์ได้โดยไม่ทำให้ใครเบื่อ

1. แม่แบบแผนผังความคิด Miro

แม่แบบแผนผังความคิด Miro
ผ่านทางMiro

มีไอเดียมากมายกำลังก่อตัวในหัวของคุณอยู่หรือไม่? เทมเพลตแผนผังความคิด คือสนามเด็กเล่นทางสายตาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างไอเดีย สำรวจความเป็นไปได้ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในทุกช่วงการระดมสมอง โดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเหมือนการจดบันทึกแบบดั้งเดิม

เทมเพลตของ Miroให้คุณมีอิสระในการสร้างแนวคิดอย่างเป็นภาพด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและเริ่มมองเห็นไอเดียอย่างเป็นธรรมชาติและร่วมมือกันบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายออกไปเป็นสาขาที่สะท้อนถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง งาน หรือหัวข้อย่อย
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสกับทีมของคุณโดยใช้ความคิดเห็น, การตอบสนอง, และการ@เมนชั่น
  • ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และรูปแบบให้สะท้อนถึงกระบวนการคิดและสไตล์แบรนด์ของคุณ
  • ใช้โน้ตติด, รูปภาพ, หรือแม้กระทั่งอีโมจิเพื่อเพิ่มบริบทและทำให้มันน่าสนใจ
  • ส่งออกได้อย่างง่ายดายจาก Miroเป็นไฟล์ PDF หรือรูปภาพ เพื่อแชร์แผนผังความคิดที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้ทุกที่ตามต้องการ

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการระดมความคิด แก้ไขปัญหา หรือจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีภาพลักษณ์ด้วยความยืดหยุ่น

2. กองงานไอเดียที่รอการดำเนินการ

ไอเดียฟันเนลแบ็กล็อก: เทมเพลตการทบทวนงาน miro
ผ่านทางMiro

มีรายการคำขอฟีเจอร์ รายงานข้อบกพร่อง และไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์กองพะเนินอยู่หรือเปล่า?

เทมเพลตแนวคิดกรวยงานค้าง ช่วยให้คุณเปลี่ยนรายการที่ดูท่วมท้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ด้วยการผสมผสานโครงสร้างกระดานคัมบังเข้ากับการไหลของงานค้างผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้มอบระบบที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณในการจัดเรียงแนวคิดที่มีอยู่ จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และวางแผนการดำเนินการถัดไปอย่างมีเป้าหมาย

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • บันทึกไอเดียดิบ ความต้องการทางเทคนิค และข้อเสนอแนะจากลูกค้าในพื้นที่กลางที่ทำงานร่วมกันได้
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยป้ายกำกับลำดับความสำคัญที่ยืดหยุ่น เช่น "ต้องทำ" หรือ "อาจทำ" หรือปรับแต่งด้วยแท็กของคุณเอง
  • ลากและวางรายการที่มีความสำคัญสูงลงในโซนสปรินต์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
  • สร้างจังหวะที่ยั่งยืนในการจัดการงานค้างของคุณ และทำให้เทมเพลตงานค้างของผลิตภัณฑ์ของคุณฉลาดขึ้น ไม่หนักขึ้น

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมที่ทำงานแบบ Agile ซึ่งต้องการกรองไอเดียที่มากเกินไปให้เหลือเพียงรายการงานที่พร้อมสำหรับการทำงานในสปรินต์

3. แม่แบบการทบทวนผลย้อนหลังของดอกกุหลาบ,หนาม,และตา

กุหลาบ, หนาม, ดอกตูม แบบฟอร์มการทบทวน: แบบฟอร์มการทบทวน miro
ผ่านทางMiro

สงสัยว่าจะสามารถสังเกตได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรว่าอะไรกำลังทำงานได้ดี อะไรที่ต้องแก้ไข และโอกาสใหม่ ๆ อยู่ที่ไหน?

แม่แบบการทบทวนแบบกุหลาบ, หนาม, ดอกตูม โดย Miro นำทีมของคุณผ่านกิจกรรมง่าย ๆ เพื่อเปิดเผยความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์, บทเรียนที่ได้รับ, และไอเดียใหม่ ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระหว่างโครงการหรือกำลังมองหากิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนาน กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุง

วิธีการทำงาน:

  • แบ่งปันดอกกุหลาบ (สิ่งที่กำลังไปได้ดี), หนาม (สิ่งที่ท้าทาย), และดอกตูม (โอกาสที่เป็นไปได้) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาเฉพาะ
  • จัดกลุ่มหัวข้อที่พบบ่อยเพื่อค้นหาแบบแผนที่ช่วยกำหนดขั้นตอนถัดไปหรือแผนปฏิบัติการ
  • สร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสารอย่างเปิดเผยและค้นหาทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในลักษณะการทำงานร่วมกัน

คุณสามารถใช้เทมเพลตการทบทวนแบบย้อนกลับบนบอร์ด Miro นี้เพื่อช่วยให้การทบทวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นกับทีมที่มีผู้เข้าร่วม 2-10+ คน นำทางบทสนทนาในระหว่างการเวิร์กช็อป การประชุม หรือการให้ข้อเสนอแนะ ปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปัน และสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มุ่งไปข้างหน้า

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, ผู้อำนวยความสะดวก, และผู้จัดการที่ต้องการวิธีการที่ง่ายแต่ทรงพลังในการทบทวนความคืบหน้าและกระตุ้นให้เกิดไอเดียที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

4. แบบฟอร์มการทบทวนย้อนหลัง 5Gs

เทมเพลตการทบทวน 5Gs: เทมเพลตการทบทวน miro
ผ่านทางMiro

กำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการสรุปสปรินต์ของคุณพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอยู่หรือไม่? เทมเพลตการทบทวนแบบ 5Gs ช่วยให้คุณและทีมของคุณได้สะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังไม่ดี และสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงร่วมกันได้

กิจกรรมที่รวดเร็วและมุ่งเน้นนี้จะนำคุณผ่านห้าพื้นที่สำคัญเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและวางแผนขั้นตอนต่อไปของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อดำเนินการสรุปผลสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้สึกและข้อเท็จจริง ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันอย่างเปิดเผยในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และสร้างข้อสรุปที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับสปรินต์ถัดไปของคุณ

5Gs หมายถึง:

  • ดี: อะไรที่ดำเนินไปได้ดีในสปรินท์นี้? ฉลองความสำเร็จและชัยชนะ
  • เศร้าหมอง: อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่หรือเกิดความคับข้องใจ? กรุณาระบุปัญหาและความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่
  • เข้าใจ: คุณได้เรียนรู้หรือได้รับข้อคิดใหม่ ๆ อะไรบ้าง? กรุณาระบุสิ่งที่ทีมได้เรียนรู้
  • ขอบคุณ: ใครหรืออะไรที่สมควรได้รับคำขอบคุณของคุณ? ให้การยอมรับในความช่วยเหลือและการสนับสนุน
  • ก้าวไปข้างหน้า: คุณจะดำเนินการอะไรต่อไป? กำหนดการปรับปรุงและแผนงานสำหรับอนาคต

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและผู้จัดการโครงการที่ต้องการเพิ่มความลึกทางอารมณ์และความชัดเจนในการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์

5. แม่แบบย้อนกลับการออกแบบสปรินท์

เทมเพลตย้อนหลังการออกแบบสปรินท์: เทมเพลตการทบทวน miro
ผ่านทางMiro

เทมเพลตย้อนกลับการออกแบบสปรินต์ของ Miro ช่วยให้ทีมสะท้อนประสบการณ์สปรินต์และระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงที่มีความหมาย โดยการแนะนำผู้อำนวยความสะดวกผ่านการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับกระบวนการ การทำงานร่วมกัน และผลลัพธ์ เทมเพลตนี้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • ทบทวนรูปแบบและกำหนดการของสปรินต์ของคุณโดยการตรวจสอบการส่งมอบเซสชัน โครงสร้างทีม ระยะเวลาของสปรินต์ และการกำหนดจังหวะ
  • ประเมินความร่วมมือของทีมผ่านการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความปลอดภัยทางจิตใจ
  • ประเมินผลลัพธ์ของการออกแบบสปรินต์ รวมถึงการสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ความชัดเจนของคำถามในสปรินต์ คุณภาพของร่างแนวทางแก้ไข ความสมจริงของต้นแบบ และข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบกับผู้ใช้

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยความสะดวกในการออกแบบสปรินต์ที่ต้องการสรุปแต่ละสปรินต์ด้วยข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา และปรับปรุงสปรินต์ครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. แบบฟอร์มการทบทวนย้อนหลัง

แม่แบบการทบทวนแบบย้อนหลัง: แม่แบบการทบทวนบน miro
ผ่านทางMiro

เบื่อกับการทบทวนซ้ำซากที่รู้สึกเหมือนแค่การติ๊กช่องทำตามรายการหรือไม่?

เทมเพลตการทบทวนย้อนหลัง WRAP โดย Miro นำพลังและความลึกซึ้งมาสู่การสรุปสปรินต์ของคุณ โดยกระตุ้นให้ทีมสะท้อนถึงสี่ประเด็นสำคัญ: ความปรารถนา ความเสี่ยง การชื่นชม และปริศนา รูปแบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นนี้จุดประกายการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและเสริมสร้างความตระหนักของทีมโดยไม่ทำให้กลุ่มรู้สึกหนักเกินไป

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • ทีมจับต้องการสำหรับสปรินต์ในอนาคต รวมถึงการปรับปรุง ความหวัง และความคิดที่อาจช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจหรือประสิทธิภาพของทีม
  • ระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ การทำงานร่วมกัน หรือความมุ่งเน้นของทีมในสปรินต์ที่จะมาถึง
  • แสดงความขอบคุณต่อบุคคล การกระทำ หรือการสนับสนุนที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ

🎯 เหมาะสำหรับ: สครัมมาสเตอร์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงการทบทวนสปรินต์และส่งเสริมการสนทนาในทีมที่มีคุณภาพมากขึ้น

7. แม่แบบคณะกรรมการแบบ Agile

แม่แบบบอร์ดแบบอไจล์
ผ่านทางMiro

ไม่ว่าคุณจะกำลังเร่งทำงานให้ทันกำหนดหรือกำลังปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่ก็ตาม Agile Board Template จะช่วยให้ทั้งทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแง่ของภาพรวมและการใช้งานจริง คุณสามารถตั้งค่าบอร์ดที่มีประสิทธิภาพได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยฟีเจอร์โน้ตแบบลากและวาง เลนงานในตัว และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

เทมเพลตการทบทวนบอร์ด Miro นี้จะมอบโครงสร้างให้คุณจัดการงานได้อย่างโปร่งใสและร่วมมือกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานในรูปแบบ Kanban, Scrum หรือกระบวนการแบบผสมผสาน

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างภาพและติดตามงานโครงการผ่านคอลัมน์และช่องทางที่กำหนดเองได้
  • สนับสนุนความเป็นอิสระของทีมสนับสนุนโดยอนุญาตให้สมาชิกสามารถมอบหมายงานและจัดการงานของตนเองได้
  • ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับเปลี่ยนงานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือภาระงานที่มากเกินไป
  • ซิงค์กับเครื่องมือเช่น Jira เพื่อการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มที่ราบรื่นขึ้น
  • แนะนำการประชุมสแตนด์อัพและรีโทรประจำวันด้วยเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่สนับสนุนทีมของคุณ

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้ปฏิบัติงาน Agile ที่ต้องการปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความสอดคล้องในทีม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แผนภาพดอกบัวเป็นเทคนิคการระดมความคิดที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้คุณแยกหัวข้อหลักออกเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นธีมต่าง ๆ อย่างชัดเจน สำรวจแนวทางทางเลือก และรักษาความคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในกรอบระหว่างการระดมความคิดครั้งต่อไปของคุณ

ข้อจำกัดของ Miro

Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดจากระยะไกล แต่ถึงแม้จะมีจุดแข็งมากมาย Miro ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงได้ หากใช้เทมเพลตสำหรับการทบทวนย้อนหลังใน Miro

  • การรองรับแพลตฟอร์มที่จำกัด: Miro รองรับ Windows และ Mac แต่ไม่มีการรองรับแบบเนทีฟสำหรับ Linux ทำให้ผู้ใช้บางรายอาจไม่ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
  • ไม่มีการติดตามเวลาทำงาน: แม้ว่า Miro จะมีตัวจับเวลาสำหรับการประชุม แต่ไม่มีการติดตามเวลาอย่างละเอียดสำหรับงานแต่ละชิ้น ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรจริงๆ
  • แผนฟรีแบบจำกัด: เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้บอร์ดที่แก้ไขได้เพียงสามบอร์ดในเวลาเดียวกัน ฟีเจอร์สำคัญหลายอย่าง เช่น ตัวจับเวลาถอยหลัง, การแชทวิดีโอ, และการแชร์เทมเพลตที่กำหนดเอง จะไม่สามารถใช้ได้หากไม่ทำการอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน

หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับข้อจำกัดเหล่านี้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณสามารถลองใช้วิธีทั่วไปเช่นสเปรดชีตหรือบันทึกประจำวันเพื่อจัดการการทบทวนและโครงการได้ แต่พวกมันมักใช้เวลาและไม่มีประสิทธิภาพ

กำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าการใช้เทมเพลต Miro สำหรับการทบทวนผลงานอยู่หรือไม่?

แทนที่จะใช้เทมเพลตการทบทวนโครงการของ Miro,ClickUpมีคอลเลกชันของเทมเพลตการทบทวนที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างราบรื่น, ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ, และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทีมในแดชบอร์ดเดียว

นี่คือแอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทรงพลัง ซึ่งรวมการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นและส่งมอบผลงานได้

เทมเพลต Miro ทางเลือก

ต่างจากเครื่องมือไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิมเทมเพลตของ ClickUpผสานการทำงานโดยตรงกับงาน โครงการ ไทม์ไลน์ และเป้าหมายของคุณ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตามที่Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ Airbnb กล่าวไว้ว่า

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้อย่างง่ายดาย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

หากคุณต้องการยกระดับการทบทวนผลงานของคุณด้วยการติดตามที่ชาญฉลาดขึ้นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp มีเทมเพลตการทบทวนผลงานที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่การสำรวจ

1. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp

บันทึกข้อมูลเชิงลึกของทีมคุณและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกข้อมูลเชิงลึกของทีมคุณและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUp

ต้องการสรุปโครงการของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และไอเดียที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?เทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUpพร้อมช่วยคุณประเมินสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และวิธีปรับปรุงในครั้งต่อไป

เทมเพลตการทบทวนแบบคล่องตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ การระบุรูปแบบ และการเปลี่ยนข้อค้นพบของคุณให้เป็นรายงานการทบทวนที่มีโครงสร้างหลังจากทุกโครงการใหญ่

มุมมองบอร์ดของ Retrospect จะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและวางแผนแก้ไขปัญหาได้ ในขณะที่ มุมมองรายการกิจกรรม จะช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในระหว่างโครงการ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ระบุข้อผิดพลาดและความท้าทายอย่างแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
  • รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุง
  • สร้างรายงานย้อนหลังที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงโครงการในอนาคต
  • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณ โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบวนซ้ำ

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีม Agile, และผู้นำธุรกิจที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกโครงการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า"Scrum" มาจากกีฬา รักบี้ ซึ่งผู้เล่นจะรวมตัวกันแน่นเป็นกลุ่มในรูปแบบหนึ่งเพื่อดันลูกบอลไปข้างหน้าเป็นทีม

2. แม่แบบการทบทวนผลงาน ClickUp

จัดการการทบทวนโครงการอย่างชาญฉลาด รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง และเปลี่ยนทุกโครงการให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการการทบทวนโครงการอย่างชาญฉลาด รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง และเปลี่ยนทุกโครงการให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการทบทวนโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและปรับปรุงผลลัพธ์ในอนาคต ไม่ว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือเต็มไปด้วยอุปสรรค เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถสะท้อน คิดหาวิธีแก้ไข และเติบโตได้

รูปแบบการอภิปรายที่มีโครงสร้างช่วยให้ทีมสามารถรักษาการประชุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • บันทึกข้อผิดพลาด อุปสรรค และความล้มเหลว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
  • เน้นย้ำสิ่งที่ทำได้ดี, ยกย่องความสำเร็จที่ควรทำซ้ำ, และนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุง
  • เปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นรายการการกระทำที่ชัดเจนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างรายงานย้อนหลังเพื่อแบ่งปันข้อค้นพบสำคัญและค้นหาแก่นหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแต่ละสปรินต์ทั่วทั้งบริษัท

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, และองค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสะท้อนหลังโครงการ

กำลังมองหาเครื่องมือและเทมเพลตสำหรับการวางแผนสปรินต์อยู่ใช่ไหม? ลองใช้เหล่านี้ดู!

3. แม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบ Sprint ใน ClickUp

เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากทีมให้กลายเป็นความสำเร็จในสปรินต์ถัดไป ด้วยเทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินต์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากทีมให้กลายเป็นความสำเร็จในสปรินต์ถัดไป ด้วยเทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินต์ของ ClickUp

เพิ่งเสร็จสิ้นการสปรินต์ใช่ไหม? ก่อนที่จะย้ายไปยังงานถัดไป คุณควรใช้เวลาสักครู่เพื่อสะท้อนร่วมกับทีมของคุณเทมเพลต ClickUp Sprint Retrospective Brainstormจะช่วยให้คุณระบุความสำเร็จ ความท้าทาย และโอกาสในการเติบโตได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สปรินต์ถัดไปของคุณดียิ่งขึ้น

เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้จะช่วยคุณ:

  • รวบรวมความคิดเห็นจากการระดมสมองอย่างรวดเร็วโดยใช้คอลัมน์ที่ระบุด้วยสีอย่างชัดเจนสำหรับเป้าหมาย, ความสำเร็จ, จุดที่ประสบปัญหา, และคำสุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
  • จัดระเบียบรายการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากทีมเพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
  • ส่งเสริมความโปร่งใสและการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • รักษาวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการออกแบบ UX, วงจรการพัฒนา, และกระบวนการทำงานของทีม

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, สภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพ, และผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้การทบทวนเป็นไปอย่างมีข้อมูล, รวดเร็ว, และสามารถนำไปปฏิบัติได้

4. แม่แบบ ClickUp 4Ls Retro

สะท้อน, เรียนรู้, และเติบโตไปกับเทมเพลตการทบทวน 4Ls ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สะท้อน, เรียนรู้, และเติบโตไปกับเทมเพลตการทบทวน 4Ls ของ ClickUp

สัมผัสทุกชัยชนะ (และความทุกข์)ด้วยเทมเพลตการทบทวน ClickUp 4Ls ไม่ว่าคุณจะปิดโครงการได้อย่างราบรื่นดั่งฝันหรือเจออุปสรรคระหว่างทาง เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณประมวลผลทุกสิ่งได้อย่างครบถ้วน

4Ls หมายถึง รัก, ปรารถนา, เกลียด, และเรียนรู้ ซึ่งเป็นเทคนิคสร้างสรรค์ที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้ง มันจะให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีวิธีการที่มีโครงสร้างในการสะท้อนประสบการณ์โครงการของพวกเขา

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • บันทึกสิ่งที่ทีมของคุณชื่นชอบและชื่นชม (รัก)
  • ระบุความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและโอกาสที่พลาดไป (สิ่งที่ปรารถนา)
  • ความหงุดหงิดและอุปสรรคที่ปรากฏบนผิวเผิน (เกลียด)
  • เน้นบทเรียนและข้อคิดที่มีคุณค่า (ที่ได้เรียนรู้)
  • สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ การระดมความคิดย้อนกลับ และการเติบโตของทีมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลซึ่งเจริญเติบโตได้ดีภายใต้โครงสร้างที่ชัดเจน

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีม Agile, ผู้ร่วมงานข้ามสายงาน, และทุกคนที่ต้องการเสริมสร้างการสื่อสารและการบรรลุผลลัพธ์ของทีม

5. แม่แบบ ClickUp Backlogs และ Sprints

ลดความวุ่นวายของงานค้างและสปรินต์ด้วยเทมเพลต ClickUp Backlog &amp; Sprints
รับเทมเพลตฟรี
ลดความวุ่นวายของงานค้างและสปรินต์ด้วยเทมเพลต ClickUp Backlog & Sprints

จมอยู่กับงานค้างและแข่งขันกับเส้นตายสปรินต์อยู่หรือเปล่า? ทีม Agile ทำงานอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือของคุณก็ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกันแม่แบบ Backlog & Sprints ของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่ Scrum Master และผู้จัดการโครงการ Agile ต้องการเพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

เทมเพลตทรงพลังนี้ช่วยให้การจัดการงานค้างและการวางแผนสปรินต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายในสิ่งที่สำคัญที่สุด

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างตารางเวลาสปรินต์ที่เชื่อถือได้พร้อมรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการสปรินต์ การติดตามข้อบกพร่อง การจัดการงานค้าง และวิธีง่ายๆ ในการแสดงภาพความคืบหน้า
  • จัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งถัดไป หรือใช้แผนภาพดอกบัวเพื่อจัดระเบียบงานรอบแนวคิดหลัก
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความรับผิดชอบ
  • ใช้ตัวเลือกสถานะมากกว่า 20 แบบและมุมมองหลากหลาย (รายการ, กระดาน, แบบฟอร์ม, แชท) เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับคะแนนเรื่องราว ข้อมูลฟีเจอร์ หรือความพึ่งพา ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการขยายแนวคิดต่างๆ จากแต่ละสปรินต์
  • เพิ่มขีดจำกัดงานที่ยังทำไม่เสร็จ, จุดสำคัญ, และการประมาณเวลาเพื่อรักษาความก้าวหน้า

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่มีความคล่องตัว, ทีมผลิตภัณฑ์, และ Scrum Master ที่ต้องการสร้างตารางสปรินต์ที่สม่ำเสมอ, จัดการกับงานค้าง, และส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เมื่อมีการสร้าง Agile Manifesto มาร์ติน ฟาวเลอร์กังวลว่าชาวอเมริกันอาจออกเสียงคำว่า 'Agile' ผิด (มันออกเสียงว่า เอ-จายล์ คล้องกับคำว่า file ไม่ใช่ เอ-จิล!)

6. แม่แบบเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อของ ClickUp

เปลี่ยนข้อเสนอแนะของทีมให้เป็นการกระทำ และทำให้สปรินต์ของคุณราบรื่นกว่าที่เคย ด้วยเทมเพลต ClickUp Start, Stop, Continue
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อเสนอแนะของทีมให้เป็นการกระทำ และทำให้สปรินต์ของคุณราบรื่นกว่าที่เคย ด้วยเทมเพลต ClickUp Start, Stop, Continue

ต้องการรับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จากทีมของคุณหลังจบทุก Sprint หรือไม่?เทมเพลต ClickUp Start, Stop, Continueจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม Scrum ของคุณสะท้อนสิ่งที่ต้องการเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อไปจากพื้นที่ทำงานร่วมกัน ด้วยสถานะสองแบบและตัวเลือกการดูหลายแบบ ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นระเบียบและนำไปปฏิบัติได้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้เพื่อสร้างงานที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • รวบรวมความคิดเห็นที่มุ่งเน้นจากทีมของคุณในรูปแบบที่เป็นระบบ
  • ระบุการปรับปรุงกระบวนการและพื้นที่ที่ต้องรักษาไว้
  • เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าคุณจะนำเสนอหนึ่งหรือแปดไอเดีย โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
  • ปรับปรุงการทบทวนสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum, โค้ช Agile และผู้จัดการโครงการที่มุ่งมั่นในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

7. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp

ปรับการประชุม Agile ของคุณให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องของทีมด้วยเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับการประชุม Agile ของคุณให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องของทีมด้วยเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUp

รักษาทีม Agile ของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprint ของ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการบันทึกทุกบันทึกการประชุม การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่พลาดแม้แต่เรื่องเดียว

เทมเพลตนี้ช่วยคุณ:

  • บันทึกการวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน และกิจกรรมสปรินต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ติดตามรายละเอียดการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลา วัตถุประสงค์ และข้อคิดเห็นจากการใช้เทคนิคหมวกหกใบหรือการระดมสมอง
  • จัดลำดับความสำคัญและจัดเรียงลำดับการดำเนินการใหม่เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น หรือใช้กระดานวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อสำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เพื่อรักษาความสอดคล้องของทุกสิ่ง

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและ Scrum Master ที่ต้องการวิธีการวางแผนและปรับปรุงทุกวงจรสปรินต์อย่างเรียบง่ายและเป็นระบบ

📮 ClickUp Insight: ทีมที่ใช้เครื่องมือมากกว่า 15ชนิดมีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าถึง 4 เท่า ขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะยึดติดกับเครื่องมือไม่เกิน 9 ชนิด ทำไมต้องทำให้ซับซ้อน?

ClickUp นำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรมาไว้ที่เดียว ด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลัง ด้วย ClickUp ทุกทีมจะมองเห็นงาน มีสมาธิ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ AI ดูแลงานที่ยุ่งยากให้

8. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนย้อนกลับใน ClickUp

ปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการร่วมมือด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนจาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการร่วมมือด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนจาก ClickUp

เทมเพลตการจัดการและการทบทวน Agile Scrum ของ ClickUpรวบรวมเครื่องมือ Scrumที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการ ตั้งแต่แบ็กล็อกและการสปรินต์ไปจนถึงการจัดการการทดสอบและการทบทวน ทั้งหมดในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น รอการดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น และปฏิเสธ รวมถึงพื้นที่ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดแบบสุ่มอย่างมีโครงสร้าง

เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณ:

  • ปรับแต่งแท็กและฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือเพิ่มกล่องข้อความเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณรก
  • จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลายถึงหกรูปแบบ รวมถึงกระดานคัมบังและรายการ
  • รวบรวมคำถามของนักพัฒนา ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และผลการทดสอบไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ปรับการตั้งค่าได้ง่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีมในระหว่างสปรินต์โดยการตั้งค่าความเร็วใหม่และนำรายการงานที่ยังทำไม่เสร็จจากแบ็กล็อกมาใช้ต่อ

🎯 เหมาะสำหรับ: Scrum Master, ทีม Agile และผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำให้การวางแผนและการดำเนินการสปรินท์ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ Scrumที่ทรงพลังและผสานรวมอย่างสมบูรณ์

ทำให้ทุกสปรินต์มีคุณค่าด้วยการทบทวนที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เขียนของAgile Manifestoได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า,

เป็นระยะ ๆ ทีมงานจะทบทวนวิธีการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นปรับและปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสมตามนั้น

เป็นระยะ ๆ ทีมงานจะทบทวนวิธีการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นปรับและปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสมตามนั้น

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ระบุชื่ออย่างชัดเจน แต่แนวคิดนี้ได้วางรากฐานสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่าการทบทวนแบบอไจล์ในปัจจุบัน

วันนี้ Scrum และกรอบการทำงานอื่น ๆ ได้ทำให้การทบทวนย้อนหลังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อทบทวนความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังจากการทำงานในแต่ละสปรินต์ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่กำหนดทีมงานได้เห็นการเพิ่มผลผลิตสูงถึง 40%

แม้ว่าเทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ Miro จะดูดี แต่เครื่องมืออาจไม่ได้มีทุกอย่างที่ทีมของคุณต้องการ

เทมเพลตการทบทวนผลงานของ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า พวกเขามีวิธีการที่เป็นระบบในการรวบรวมความคิดเห็น ส่งเสริมการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผสานเทมเพลตเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆ สปรินต์

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ!