ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Loomly เพื่อการจัดการโซเชียลมีเดียที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

Loomly ได้สร้างชื่อเสียงที่มั่นคงในหมู่ผู้ทำการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเครื่องมือการจัดตารางเวลา ปฏิทินเนื้อหาที่ใช้งานง่าย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีมที่ติดตั้งมาในตัว มันมีความทันสมัย อินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และทำให้การจัดการเนื้อหาของคุณไหลลื่นได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม มันยังไม่สมบูรณ์แบบ ฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งเท่าที่คุณต้องการเสมอไป นอกจากนี้ หากคุณต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูง การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI Loomly อาจเริ่มรู้สึก... พื้นฐานไปสักหน่อย
และอย่าพูดถึงเลยว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
หากประสบการณ์ของคุณกับ Loomly เป็นเช่นนั้น ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มมองหาตัวเลือกที่ดีกว่า ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Loomly ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การตลาดโซเชียลมีเดียที่น่าประทับใจ การวิเคราะห์ขั้นสูง และทุกสิ่งที่คุณต้องการภายในงบประมาณของคุณ
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของการเปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Loomly ตามคุณสมบัติการจัดการสื่อสังคมออนไลน์, โครงสร้าง, และราคา.
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Loomly?
Loomly เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการวางแผนเนื้อหา การจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดีย และการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณขยายตัว คุณอาจพบข้อจำกัดบางประการ
- การวิเคราะห์ที่จำกัด: ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ชม แนวโน้มการคลิกผ่าน และการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
- ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับการทำงานที่ซับซ้อน การตอบกลับอัตโนมัติ หรือการกำหนดเวลาหลายขั้นตอน
- ปัญหาการปรับราคา: ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเพิ่มคุณสมบัติที่ก้าวหน้าอย่างสมส่วน
- เครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมที่หายไป: ไม่มีกล่องข้อความรวมหรือเครื่องมือในตัวสำหรับจัดการการตอบกลับ ความคิดเห็น หรือข้อความส่วนตัว
- การฟังทางสังคมแบบจำกัด: ให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงเล็กน้อยและขาดคุณสมบัติการฟังที่แข็งแกร่ง
- การผสานการทำงานที่จำกัด: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM ที่เฉพาะกลุ่ม ผู้สร้างเนื้อหา AI หรือซอฟต์แวร์ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย
Loomly ทำงานได้ดีสำหรับการจัดตารางงานอย่างง่ายและการทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญขั้นสูงอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ชาญฉลาดมากขึ้น
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Loomly ที่ควรใช้
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่า Loomly มีข้อจำกัดค่อนข้างมากสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการตลาดเนื้อหาขั้นสูง มาสำรวจทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากขึ้นกัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา, กระบวนการทำงานของโครงการ, และการร่วมมือ)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันไปไกลกว่าการจัดตารางเนื้อหาเพื่อจัดการทุกภารกิจทางสื่อสังคมของคุณในที่เดียว คิดถึงการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์, AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, ระบบการทำงานอัตโนมัติ,แบบテンเพลตการเขียนเนื้อหาสำหรับแคมเปญทางสื่อสังคม, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
เริ่มต้นด้วยClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดีย มอบหมายงานด้านการตลาด และวางแผนการประชุมได้จากอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ระบบจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสามารถปรับแต่งมุมมองของคุณ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน) และเชื่อมต่อกับ Google, Outlook หรือ Apple Calendar เพื่อจัดการทุกเหตุการณ์ในที่เดียว—ไม่ต้องสลับแอปหลายตัวอีกต่อไป
มันช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนด้วยการลากงานจากส่วน Backlog หรือ Overdue ไปยังส่วน Priorities เพื่อให้มั่นใจว่าโพสต์ที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเสมอ แต่ละงานสามารถกำหนดความสำคัญได้ ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่แคมเปญที่มีผลกระทบสูง
ส่วน Backlog ช่วยให้คุณติดตามไอเดียเนื้อหาที่ยังไม่ได้กำหนดตารางเวลา เพื่อให้คุณสามารถเติมช่องว่างในปฏิทินได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp Calendar ขับเคลื่อนด้วย AI มันสามารถแนะนำเวลาโพสต์ที่เหมาะสมตามเวิร์กโฟลว์ของคุณ ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
พูดถึง AI,ClickUp Brainช่วยคุณค้นหาช่องว่างในกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ, สรุปความคืบหน้า, และสร้างไอเดียเนื้อหา, คำบรรยาย, และโพสต์.
ทีมคอนเทนต์ของคุณสามารถสร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram ได้เป็นจำนวนมากตามธีมของสินค้า ปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และยังสามารถร่างบรีฟแคมเปญและแผนการตลาดคอนเทนต์ได้ภายในไม่กี่นาที ต้องการคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคอมเมนต์ที่พบบ่อยหรือข้อความสำหรับโฆษณาที่ต้องเสียเงิน? Brain ก็สามารถทำได้เช่นกัน!
โดยสรุปClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้การระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายจากจุดเดียว มอบหมายงานออกแบบให้กับทีมครีเอทีฟและติดตามการอนุมัติโพสต์โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ร่าง' 'พร้อมตรวจสอบ' และ 'กำหนดเวลาแล้ว' พร้อมทั้งจัดการทุกอย่างตั้งแต่เนื้อหาไปจนถึงข้อเสนอแนะได้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร? แม่แบบการวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ตัวอย่างเช่นแม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบโพสต์ตามช่องทาง สถานะการเผยแพร่ และความร่วมมือได้ วางแผนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในอนาคต ติดตามความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ และระดมความคิดใหม่ๆ จากแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น—ทั้งหมดนี้ในบอร์ดเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนและจัดตารางเนื้อหา พร้อมค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp Calendar
- ใช้ClickUp Docsเพื่อทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การตลาดและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้ทันที
- พูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปและการปรับปรุงในClickUp Chat โดยให้บทสนทนาเชื่อมโยงกับงานและแคมเปญ
- เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นรายการที่ต้องทำ, มอบหมายสมาชิกในทีม, เพิ่มรายการตรวจสอบ, และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
- ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุน
- ทำให้งานโซเชียลมีเดียที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยตัวกระตุ้นการดำเนินการมากกว่า 100 แบบ หรือสร้างตัวแทน Autopilot แบบกำหนดเอง
- กำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกว่าคุณสมบัติการรายงานโครงการที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้อาจดูซับซ้อนเล็กน้อยในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ลูกค้าจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ที่เป็นผู้ออกแบบหลัก นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้ส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้งานส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานเพื่อหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
2. Buffer (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้มีอิทธิพลที่จัดการแคมเปญบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหนึ่งหรือสองแพลตฟอร์ม)
ในขณะที่ Loomly มีความเข้าใจง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา แต่มีแนวโน้มที่จะเน้นที่กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและระบบการอนุมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการที่เข้มงวด ในทางกลับกัน Buffer มอบประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้สร้างรายบุคคล ธุรกิจขนาดเล็ก และทีมที่มีความคล่องตัว
มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยมาก, คุณสมบัติการโพสต์หลังการกำหนดเวลาที่รวดเร็ว,เทมเพลตสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, และการกำหนดราคาที่โปร่งใส. สิ่งนี้ทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนำทางผ่านชั้นการร่วมมือที่ซับซ้อนหรือการตั้งค่าสิทธิ์.
คุณสมบัติเด่นของ Buffer ได้แก่ การจัดตารางเวลาแบบข้ามแพลตฟอร์ม การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับการเขียนคำบรรยาย—ทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้แม้ในแผนระดับเริ่มต้น นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Start Page ยังช่วยให้ผู้ใช้สร้างหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มการเข้าชมจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- ค้นพบเวลาที่ดีที่สุด รูปแบบ และความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการโพสต์บนทุกแพลตฟอร์ม
- ติดแท็กและรีไซเคิลเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และบันทึกไอเดียใหม่
- ระบุเนื้อหาที่ทำงานได้ดีที่สุดบนแต่ละแพลตฟอร์มและเหตุผล
- สร้างหน้าแลนดิ้งที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย
- สร้างศูนย์กลางความรู้พร้อมคู่มือสไตล์และมาตรฐานเนื้อหา
- อัตโนมัติการเผยแพร่และตอบกลับความคิดเห็นในหลายเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- ระบบมักจะช้าลงขณะประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การจัดการ Pinterest จาก Buffer นั้นค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $6/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $12/เดือน
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?
ชอบที่คุณสามารถจัดการ 3 ช่องทางได้ฟรี – นี่เป็นทรัพยากรที่คุ้มค่ามากสำหรับลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มนอกเหนือจาก Meta Business สำหรับการวางแผน/กำหนดเวลาเนื้อหา! Buffer มีการวิเคราะห์ LinkedIn ส่วนบุคคลที่จำกัด! อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn ส่วนบุคคลได้หากคุณกำลังจัดการบัญชีส่วนตัว
ชอบที่คุณสามารถจัดการ 3 ช่องทางได้ฟรี – นี่เป็นทรัพยากรที่คุ้มค่ามากสำหรับลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มนอกเหนือจาก Meta Business สำหรับการวางแผน/กำหนดเวลาเนื้อหา! Buffer มีการวิเคราะห์ LinkedIn ส่วนบุคคลที่จำกัด! อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn ส่วนบุคคลได้หากคุณกำลังจัดการบัญชีส่วนตัว
3. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเทรนด์แจ็กกิ้งบนบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี)
เกือบ 9 ใน 10 ของลูกค้าหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามเทรนด์และช่วงเวลาทางวัฒนธรรม นั่นคือเหตุผลที่แบรนด์ต้องติดตามและมีส่วนร่วมกับหัวข้อที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นและเชื่อมต่อกับผู้ชมของพวกเขา
Hootsuite ผสมผสานการจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียเข้ากับความสามารถในการติดตามเทรนด์—ซึ่งเป็นสิ่งที่ Loomly ไม่มี จุดแข็งที่สุดของมันอยู่ที่การจัดการโซเชียลมีเดียในระดับองค์กร คุณจะได้รับแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดตารางเวลา การเผยแพร่ การฟังเสียงในโซเชียล และการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียอย่างละเอียดครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มหลัก
Hootsuiteยังให้บริการการสนับสนุนการตลาดเนื้อหาด้วยระบบ AI ที่ทรงพลัง, คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่แข็งแกร่ง, และการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Canva, Google Drive, และ Adobe
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- กำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลหลักทั้งหมดจากปฏิทินที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกที่แสดงการมีส่วนร่วม, การเข้าถึง, และผลตอบแทนจากการลงทุน
- สร้างคำบรรยายและไอเดียเนื้อหาโดยใช้ OwlyWriter ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Hootsuite
- ติดตามแนวโน้มและการกล่าวถึงแบรนด์แบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือฟังเสียงสังคม
- ตอบกลับข้อความและความคิดเห็นจากหลายบัญชีในกล่องจดหมายรวมเดียว
- เชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Canva, Google Drive, และ Dropbox เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา
- ทำงานร่วมกับทีมโดยใช้กระบวนการอนุมัติ, บทบาท, และสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- การตอบกลับข้อความส่วนตัวและความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียนี้ต้องใช้เวลา
- แพลตฟอร์มการวิเคราะห์อาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Hootsuite
- มาตรฐาน: $149/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $399/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (3,000 รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความสามารถในการเขียนและแก้ไขคำบรรยายสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งในอินเทอร์เฟซ "สร้างโพสต์" ฉันยังชอบที่สามารถโพสต์โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขององค์กรจาก Hootsuite ฉันใช้ Hootsuite 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางงานของฉัน ดังนั้นฉันจึงใช้มันค่อนข้างบ่อย ฉันคิดว่ามันค่อนข้างง่ายที่จะเชื่อมต่อบัญชีใหม่เมื่อมันถูกตัดการเชื่อมต่อ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
ฉันชอบความสามารถในการเขียนและแก้ไขคำบรรยายสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งในอินเทอร์เฟซ "สร้างโพสต์" ฉันยังชอบที่สามารถโพสต์โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขององค์กรจาก Hootsuite ฉันใช้ Hootsuite 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางงานของฉัน ดังนั้นฉันจึงใช้มันค่อนข้างบ่อย ฉันคิดว่ามันค่อนข้างง่ายที่จะเชื่อมต่อบัญชีใหม่เมื่อมันถูกตัดการเชื่อมต่อ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
4. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุช่องว่างในตารางเนื้อหาและกำหนดโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด)
Loomly จัดการการกำหนดเวลาและการจัดการเนื้อหาได้ดี แต่ CoSchedule ยกระดับไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่างและปรับลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางเพื่อจัดกำหนดการใหม่
ด้วยงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้,แม่แบบปฏิทินเนื้อหา, และระบบอนุมัติในตัว, CoSchedule ช่วยทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบและประหยัดเวลา. นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเผยแพร่เพื่อให้เห็นสิ่งที่ทำงานได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุง.
สำหรับแบรนด์ที่ต้องการความเป็นระเบียบและมีกลยุทธ์ พร้อมทั้งรักษาการปรากฏตัวออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ CoSchedule มอบความยืดหยุ่นที่ดีกว่า Loomly
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- สร้าง จัดระเบียบ และติดตามข้อความบนโซเชียลมีเดียหลายช่องทางทั้งแบบรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
- ทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และกระบวนการอนุมัติ
- ปรับเวลาการโพสต์ให้เหมาะสมตามกิจกรรมของผู้ชม และจัดคิวเนื้อหาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
- วัดประสิทธิภาพผ่านรายงานที่มีอยู่ในตัวซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง
- ร่วมมือกับทีมในการบริหารโครงการบนสื่อสังคมออนไลน์โดยมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ขาดการเชื่อมต่อกับ Google Business Profile
- ทีมสนับสนุนลูกค้าใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
ราคา CoSchedule
- ปฏิทินฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- ปฏิทินของหน่วยงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
- ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง CoSchedule อย่างไรบ้าง?
CoSchedule ได้ทำให้การจัดการกระบวนการทำงานกลายเป็นศิลปะอย่างแท้จริง! ในฐานะผู้นำทีมเขียน ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันประหยัดเวลาไปได้มากแค่ไหนด้วยแอปพลิเคชันนี้ มันง่ายมากในการจัดตารางเวลา มอบหมายงาน และติดตามงาน – ตั้งแต่ต้นจนจบการแชร์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แม้ว่าจะมีราคาสูงเล็กน้อย แต่มันก็เหมือนกับผู้ช่วยเสมือนจริง ซึ่งทำให้ถูกกว่าการจ้างพนักงานเต็มเวลาอย่างมาก!
CoSchedule ได้ทำให้การจัดการกระบวนการทำงานกลายเป็นศิลปะอย่างแท้จริง! ในฐานะผู้นำทีมเขียน ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันประหยัดเวลาไปได้มากแค่ไหนด้วยแอปพลิเคชันนี้ มันง่ายมากในการจัดตารางเวลา มอบหมายงาน และติดตามงาน – ตั้งแต่ต้นจนจบการแชร์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แม้ว่าจะมีราคาสูงเล็กน้อย แต่มันก็เหมือนมีผู้ช่วยเสมือนจริง ซึ่งทำให้ถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำมาก!
5. สามารถวางแผนได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย)
ประมาณ84% ของนักการตลาดกล่าวว่าAI ช่วยให้พวกเขาสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วย Loomly คุณจะต้องใช้ปลั๊กอินภายนอกเพื่อผสาน AI เข้ากับการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณ
ในทางกลับกัน Planable ช่วยให้คุณสร้างคำบรรยาย ระดมความคิด และเขียนเนื้อหาใหม่สำหรับโทนหรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของมัน
มันโดดเด่นจริง ๆ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูงและอินเทอร์เฟซแบบเรียลไทม์ที่มองเห็นภาพได้ชัดเจน รองรับรูปแบบเนื้อหาหลากหลายและแสดงตัวอย่างโพสต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดก่อนเผยแพร่
โดยสรุปแล้ว มันมีทุกอย่างที่ Loomly มี—แต่รวดเร็วกว่า ทำงานร่วมกันได้ดีกว่า และขับเคลื่อนด้วย AI คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่และองค์กรธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้าง, แก้ไข, หรือขยายคำบรรยายโพสต์ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมผ่านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ
- ดูตัวอย่างโพสต์ได้เหมือนกับที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียก่อนเผยแพร่
- จัดระเบียบสินทรัพย์ด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง และโฟลเดอร์เนื้อหาหลายระดับ
- จัดการการอนุมัติด้วยกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการอนุมัติแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อดูและกู้คืนการแก้ไขก่อนหน้านี้
- ปรับปรุงการเผยแพร่ให้ราบรื่นด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และอื่น ๆ
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณมีคุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานที่ขาดข้อมูลเชิงลึก
- คุณไม่สามารถโพสต์ไปยัง Instagram Stories และ Pinterest ได้โดยตรง
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $39/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
- ข้อดี: $59/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Planable อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความง่ายในการทำงานร่วมกัน การอนุมัติจากลูกค้า แอป การจัดระเบียบความคิดเห็นไว้ใต้แต่ละโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย! ฉันชอบที่ราคาไม่แพงและโครงสร้างการเรียกเก็บเงินชัดเจนมาก การสนับสนุนลูกค้าให้คะแนน 10/10 เป็นประสบการณ์ที่เป็นกันเองมาก
ฉันชอบความง่ายในการทำงานร่วมกัน การอนุมัติจากลูกค้า แอป การจัดระเบียบความคิดเห็นไว้ใต้แต่ละโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย! ฉันชอบที่ราคาไม่แพงและโครงสร้างการเรียกเก็บเงินชัดเจนมาก การสนับสนุนลูกค้าให้คะแนน 10/10 เป็นประสบการณ์ที่เป็นกันเองมาก
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
6. Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับการฟังเสียงในโซเชียลและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
ประมาณ61% ของธุรกิจใช้การฟังทางสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางสื่อสังคม และ 82% มองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อกลยุทธ์สื่อสังคมของพวกเขา แต่คุณจะไม่ได้รับสิ่งนี้จาก Loomly และใครล่ะที่ต้องการจัดการกับเครื่องมือติดตามแยกต่างหากอีกตัวหนึ่ง?
Sprout Social เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอการฟังเสียงสังคมขั้นสูง เครื่องมือการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ข้อมูล มันติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ แนวโน้มของคำสำคัญ และการสนทนาของคู่แข่งในหลากหลายช่องทาง แม้ในกรณีที่แบรนด์ของคุณไม่ได้ถูกแท็กโดยตรง ด้วยกล่องข้อความอัจฉริยะ รายงานที่ปรับแต่งได้ และการวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมการตลาดของคุณสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มได้เร็วขึ้นและนำหน้าคู่แข่ง
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ คำสำคัญ และการสนทนาของคู่แข่ง
- เข้าถึงข้อความ ความคิดเห็น และข้อความส่วนตัวทั้งหมดในกล่องจดหมายอัจฉริยะเดียวเพื่อการมีส่วนร่วมที่ง่ายขึ้น
- สร้างรายงานเชิงลึกที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อวัดประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุนในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้กระบวนการอนุมัติ การมอบหมายงาน และบันทึกภายใน
- กำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาผ่านหลายแพลตฟอร์มด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ
- ติดตามความรู้สึกของผู้ชมแบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจว่าผู้ชมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์นี้มีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Loomly
- ทีมขนาดเล็กและผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกหนักใจ
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 299 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสามารถในการมีบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมรายงานการแข่งขันและการผสานรวมกับ AI ฉันไม่ชอบค่าใช้จ่ายแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งสำหรับฟีเจอร์ที่มี
ฉันชอบความสามารถในการมีบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมรายงานการแข่งขันและการผสานรวมกับ AI ฉันไม่ชอบค่าใช้จ่าย แต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งสำหรับฟีเจอร์ที่มี
7. Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมในหลายบัญชีโซเชียลมีเดีย)
ต่างจาก Loomly, Agorapulse มาพร้อมกับระบบมอบหมายและติดป้ายกำกับข้อความในกล่องข้อความ. คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เข้ามาไปยังทีมที่เหมาะสม, ติดป้ายกำกับเพื่อสร้างบริบท, และติดตามทุกการตอบกลับได้. ระบบนี้เหมาะสำหรับแบรนด์ที่มีการมีส่วนร่วมทางสังคมจำนวนมากและทีมบริการลูกค้าที่ยุ่ง.
นอกเหนือจากการจัดการกล่องขาเข้าที่เรียบง่ายแล้ว Agorapulse ยังมีการจัดตารางเนื้อหาจำนวนมาก การจัดคิวโพสต์ และรายงานการติดตามประสิทธิภาพที่ละเอียดและสามารถส่งออกได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการวิเคราะห์คู่แข่งในตัว เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมขั้นสูง และปฏิทินเนื้อหาแบบรวมศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse
- รวมข้อความ ความคิดเห็น และการกล่าวถึงทั้งหมดจากช่องทางโซเชียลไว้ในกล่องจดหมายเดียว
- กำหนดเวลาโพสต์จำนวนมากและจัดระเบียบด้วยป้ายกำกับและคิว
- รับรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ชม และประสิทธิภาพของเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
- มอบหมายงานการจัดการสื่อสังคมออนไลน์และการอนุมัติให้กับสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และกิจกรรมของคู่แข่งบนโซเชียลมีเดีย
- ใช้เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างและทำให้เนื้อหาเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่าง เช่น การผสานรวมกับ Canva การติดตามโฆษณา TikTok และ LinkedIn และการวิเคราะห์เชิงลึก ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- คุณสมบัติการจัดการชุมชนอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
ราคาของ Agorapulse
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 950+)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Agorapulse อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Agorapulse เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้การจัดการโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันชอบที่มันช่วยให้ฉันจัดตารางเนื้อหาและติดตามกำหนดการโพสต์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้อย่างมากในแต่ละสัปดาห์ อีกหนึ่งจุดเด่นคือทีมช่วยเหลือลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีความเป็นมิตร พร้อมให้บริการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทุกครั้ง
Agorapulse เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้การจัดการโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันชอบที่มันทำให้การจัดตารางเนื้อหาและการติดตามกำหนดการโพสต์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้อย่างมากในแต่ละสัปดาห์ อีกหนึ่งจุดเด่นคือทีมช่วยเหลือลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีความเป็นมิตร พร้อมให้บริการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทุกครั้ง
8. SocialPilot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นและรีวิว)
ในขณะที่ Loomly มุ่งเน้นไปที่การกำหนดเวลาโพสต์และการวางแผนเนื้อหาเป็นหลัก SocialPilot ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง โดยให้ผู้ใช้สามารถจัดการความคิดเห็น ข้อความ และแม้กระทั่งรีวิวจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามผ่านกล่องข้อความรวมเดียว
สิ่งนี้ทำให้แบรนด์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สร้างความไว้วางใจ และไม่พลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ทรงพลัง เช่น การกำหนดเวลาโพสต์แบบกลุ่ม ปฏิทินเนื้อหา เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด รองรับหลายช่องทางโซเชียล ช่วยจัดการบัญชีลูกค้า และให้บริการรายงานแบบไม่มีโลโก้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot
- จัดการความคิดเห็น ข้อความ และรีวิวจากกล่องจดหมายรวมในที่เดียว
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้การเข้าถึงตามบทบาทและกระบวนการอนุมัติ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
- สร้างและปรับแต่งรายงานแบบไม่มีตราสินค้าสำหรับลูกค้า
- วางแผนเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ
- คัดสรรไอเดียเนื้อหาพร้อมคำแนะนำเนื้อหาในตัว
- เพิ่มประสิทธิภาพโพสต์โดยตรงจากแดชบอร์ดด้วยการผสานโฆษณา
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อใช้คุณสมบัติเฉพาะของแพลตฟอร์ม เช่น การติดแท็กและการใช้เครื่องมือคอลแลบใน Instagram
- การโพสต์บน X (เดิมชื่อ Twitter) ไม่ราบรื่นเท่ากับทางเลือกอื่นของ Loomly
ราคาของ SocialPilot
โซเชียลไพล็อต
- จำเป็น: 30 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 50 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 100 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง SocialPilot อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบแดชบอร์ดของมันที่เรียบง่ายและไม่รกตา มันช่วยให้ใช้งานได้ง่าย แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม แม้จะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขนาดนี้ SocialPilot ก็มีฟีเจอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเวลาเผยแพร่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการโฆษณา ฯลฯ ทุกอย่างครบครัน [แต่] บางครั้งก็เจอปัญหาการโหลดหน้าเว็บบ้าง ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางรายเล็กน้อย
ฉันชอบแดชบอร์ดของมันที่เรียบง่ายและไม่รก มันช่วยให้ใช้งานได้ง่าย แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม แม้จะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขนาดนี้ SocialPilot ก็มีฟีเจอร์มากมาย เช่น การจัดตารางการเผยแพร่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการโฆษณา ฯลฯ ทุกอย่างครบครัน [แต่] บางครั้งก็เกิดปัญหาในการโหลดหน้าเพจบ้าง ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางรายเล็กน้อย
9. Later (เหมาะสำหรับการจัดการอินฟลูเอนเซอร์)
เกือบครึ่งของผู้ซื้อทำการซื้อรายเดือนตามโพสต์ของผู้มีอิทธิพล และ 86% ทำเช่นนั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี หากการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ Loomly อาจไม่เพียงพอ—มันไม่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการจัดการความร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหา
ในทางกลับกัน Layer ช่วยให้ผู้จัดการโซเชียลมีเดียเชื่อมต่อกับผู้สร้างเนื้อหา จัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ และติดตามประสิทธิภาพทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับความร่วมมือระหว่างแบรนด์และผู้สร้างเนื้อหา ไลบรารีสื่อ คำแนะนำแฮชแท็ก และการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยปรับแต่งกลยุทธ์การจัดการโซเชียลมีเดียของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- กำหนดเวลาโพสต์ Instagram Stories และโพสต์รูปภาพหลายภาพ
- ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลผ่านผู้จัดการความร่วมมือของแบรนด์
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ติดตาม และเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์
- จัดระเบียบคลังสื่อและรับคำแนะนำแฮชแท็กเฉพาะกลุ่ม
- สร้างหน้า Linkin. bio ที่สามารถช้อปปิ้งได้เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมและยอดขาย
ข้อจำกัดในภายหลัง
- เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์นี้ขาดคุณสมบัติสำหรับการจัดการแคมเปญบนแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก Instagram
- คุณต้องทำแผนแยกสำหรับการจัดการการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
ราคาภายหลัง
- เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 80 ดอลลาร์/เดือน
- หน่วยงาน: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Later อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบที่ Later Influence จัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดการความร่วมมือ ติดตามกำหนดเวลา และสื่อสารกับแบรนด์ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่น ตั้งแต่การค้นหาโอกาสไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ มันช่วยให้ฉันควบคุมความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ
ฉันชอบที่ Later Influence จัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดการความร่วมมือ ติดตามกำหนดเวลา และสื่อสารกับแบรนด์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การค้นหาโอกาสไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ มันช่วยให้ฉันสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ
10. Sendible (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม UTM บนโซเชียลมีเดียและการจัดการลูกค้า)
Sendible ผสานรวมเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่ช่วยให้เอเจนซีและทีมสามารถจัดการบัญชีของลูกค้าหลายรายได้จากแดชบอร์ดเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีรายงานที่มีแบรนด์ของคุณเองและคุณสมบัติการร่วมมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี
คุณสมบัติหลักประกอบด้วยระบบติดตาม UTM ในตัว ซึ่งเพิ่มรหัสติดตามโดยอัตโนมัติเพื่อการวัดผลแคมเปญที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีกล่องจดหมายรวมสำหรับจัดการความคิดเห็น การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน การฟังเสียงในโซเชียล และคำแนะนำเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- จัดการความคิดเห็น ข้อความ และรีวิวในกล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์
- เพิ่มการติดตาม UTM อัตโนมัติให้กับลิงก์เพื่อการติดตามแคมเปญที่ดีขึ้น
- สร้างรายงานที่มีแบรนด์และปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าหรือทีม
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้บทบาท, สิทธิ์, และกระบวนการอนุมัติ
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และคำหลักด้วยเครื่องมือการฟังทางสังคม
- ค้นพบไอเดียเนื้อหาพร้อมคำแนะนำในตัว
ข้อจำกัดของ Sendible
- มันไม่ใช่เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโฆษณาแบบชำระเงิน
- แผนเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหา
ราคาของ Sendible
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- แรงยึดเกาะ: 89 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาด: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- องค์กร: 750 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Sendible อย่างไรบ้าง?
การจัดตารางเวลาสำหรับเนื้อหาบนหลายแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย รวมถึง Instagram, Pinterest, Google my Business (ใช่แล้ว คุณควรโพสต์ที่นั่นด้วย!) มีการผสานการทำงานกับ Canva ซึ่งทำให้การสร้างกราฟิกง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังง่ายมากในการคัดสรรเนื้อหาใหม่และเพิ่มฟีด RSS ฉันคิดว่าแอปของพวกเขา – ฉันเดินทางบ่อยมาก และหากสามารถโพสต์เนื้อหาผ่านแอปได้จะเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่ง มันไม่ได้ใช้งานง่ายเหมือนแพลตฟอร์มบนเดสก์ท็อป หวังว่ามันอยู่ในระหว่างการพัฒนา และน่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน
การจัดตารางเวลาสำหรับเนื้อหาบนหลายแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย รวมถึง Instagram, Pinterest, Google my Business (ใช่แล้ว คุณควรโพสต์ที่นั่นด้วย!) มีการผสานการทำงานกับ Canva ซึ่งทำให้การสร้างกราฟิกง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังง่ายมากในการคัดสรรเนื้อหาใหม่และเพิ่มฟีด RSS ฉันคิดว่าแอปของพวกเขา – ฉันเดินทางบ่อยมาก และหากสามารถโพสต์เนื้อหาผ่านแอปได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก มันไม่ใช้งานง่ายเหมือนแพลตฟอร์มบนเดสก์ท็อป หวังว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และน่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้น
11. SocialBee (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียด้วย AI)
SocialBee ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ชม และปรับกลยุทธ์การโพสต์ให้เหมาะสม
SocialBee ยังมีฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย การจัดหมวดหมู่เนื้อหา และเครื่องมือในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียได้อย่างสม่ำเสมอ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายถือเป็นข้อดีเพิ่มเติมที่ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- ใช้ AI เพื่อสร้างไอเดียเนื้อหาและเร่งกระบวนการสร้างโพสต์
- กำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบเนื้อหาเป็นหมวดหมู่เพื่อการโพสต์ที่สมดุลและสม่ำเสมอ
- มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณผ่านการจัดการความคิดเห็นและข้อความ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้การเข้าถึงตามบทบาทและกระบวนการทำงาน
- รีไซเคิลเนื้อหาที่คงความนิยมอยู่เสมอโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด
ข้อจำกัดของ SocialBee
- แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- การวิเคราะห์ขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
ราคาของ SocialBee
- บูตสแตรป: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง SocialBee อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
SocialBee ช่วยให้การจัดระเบียบเนื้อหาของฉันง่ายขึ้นด้วยการรวบรวมแฮชแท็กและการจัดตารางตามหมวดหมู่ ซึ่งช่วยให้ฉันมั่นใจได้ว่าโพสต์ของฉันสอดคล้องกับแกนหลักของเนื้อหา หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือมันสามารถกำหนดได้โดยอัตโนมัติว่าวิดีโอ YouTube ควรเป็นวิดีโอสั้นหรือวิดีโอเต็มความยาวตามความยาวและทิศทางของวิดีโอ—ช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน
SocialBee ช่วยให้การจัดระเบียบเนื้อหาของฉันง่ายขึ้นด้วยการจัดเก็บแฮชแท็กและการกำหนดเวลาตามหมวดหมู่ ซึ่งช่วยให้ฉันมั่นใจได้ว่าโพสต์ของฉันสอดคล้องกับแกนหลักของเนื้อหา หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือมันสามารถระบุได้โดยอัตโนมัติว่าวิดีโอ YouTube ควรเป็นวิดีโอสั้นหรือวิดีโอเต็มความยาวตามความยาวและทิศทางของวิดีโอ—ช่วยประหยัดเวลาของฉัน
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณด้วย ClickUp
Loomly ทำงานได้ดีสำหรับการจัดตารางพื้นฐาน แต่จะขาดประสิทธิภาพเมื่อขยายความพยายามทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณ สำหรับผู้ที่วางแผนด้วยภาพ Planable มีการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายกว่า ต้องการคำบรรยายที่สร้างโดย AI และการจัดตารางเวลาหรือไม่? SocialBee และ Predis. ai เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ต้องการเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรหรือไม่? CoSchedule และ Sprout Social พร้อมให้บริการ
หรือข้ามการคาดเดาและเลือกใช้ ClickUp—ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Loomly คุณจะได้รับเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ช่วย AI ในตัว ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการวิเคราะห์และรายงานเชิงลึกเทมเพลตการจัดการโซเชียลมีเดียฟรีช่วยให้การจัดการแคมเปญเป็นเรื่องง่ายขึ้น
