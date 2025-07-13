10 แม่แบบบันทึกการประชุม Notion ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมมีศักยภาพที่จะทำให้งานก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อบันทึกการประชุมกระจัดกระจาย ไม่ชัดเจน หรือหายไปทั้งหมด แรงผลักดันนั้นก็จะหยุดชะงัก นี่เป็นความท้าทายทั่วไปที่แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดก็ยังต้องเผชิญ แต่โชคดีที่มันแก้ไขได้ง่าย
ด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมที่เหมาะสม แอปอย่าง Notion จะช่วยให้คุณเปลี่ยนทุกการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ และคุ้มค่าแก่การทบทวนอีกครั้ง
ในบทความนี้ เราจะแนะนำเทมเพลตการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และหากคุณกำลังมองหาสถานที่จัดการการประชุมของคุณ—พร้อมปฏิทินในตัว ผู้ช่วยจดบันทึก AI และใช่แล้ว เทมเพลตที่เชื่อถือได้ เรามีทางเลือกที่ทรงพลังกว่ามาแนะนำด้วย ใช่แล้ว นั่นคือClickUp! 😎
🔎 คุณทราบหรือไม่? ทั่วโลกมีการจัดประชุมประมาณ55 ล้านครั้งต่อวันอย่างไรก็ตาม อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของการประชุมเหล่านี้ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสูญเสียเวลาและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกการประชุมโนชั่นที่ดี?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต Notionที่ดีสำหรับการบันทึกโน้ตการประชุม:
- ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ: แม่แบบบันทึกการประชุม Notion ที่ดีควรมีส่วนที่ชัดเจนสำหรับวาระการประชุม, ประเด็นสำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบ: คุณสมบัติการแชร์และแสดงความคิดเห็นในตัวช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วม ติดตามความคืบหน้า และรับผิดชอบในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น
- ประหยัดเวลาด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย: แม่แบบที่ดีควรสามารถทำซ้ำและปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับบันทึกการประชุมทุกประเภท ช่วยให้เอกสารมีความสอดคล้องกันในทุกส่วน
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานของคุณ: การเชื่อมโยงข้อมูลการประชุมและบันทึกกับงาน ปฏิทินรายงานการประชุมหรือโครงการต่างๆ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญจะไม่สูญหายและการติดตามผลเป็นไปตามแผน
- ทำให้บันทึกเก่าค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย: การจัดรูปแบบที่สามารถค้นหาได้ช่วยให้คุณเข้าถึงการประชุมก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทบทวนการสนทนา และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา
ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเปิดเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร
ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน! 💫
ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้คุณสมบัติการจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
10 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมใน Notion
พูดกันตามตรง—บันทึกการประชุมส่วนใหญ่ก็มักจะกลายเป็นลายมือที่อ่านไม่ออก เอกสารที่ถูกลืม หรือโน้ตติดกระดาษที่คุณสาบานว่าจะไม่ทำหาย หากระบบปัจจุบันของคุณเต็มไปด้วยความวุ่นวายมากกว่าความชัดเจน ถึงเวลาแล้วที่ต้องอัปเกรด
เทมเพลตบันทึกการประชุม Notion เหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยกู้สมองของคุณ (และทีมของคุณ) จากหมอกหลังการประชุมที่ว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้วนะ?"
1. แม่แบบบันทึกการประชุมโดย Notion
เทมเพลตบันทึกการประชุมของ Notion มอบพื้นที่กลางสำหรับบันทึกข้อมูลจากการประชุมทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและสอดคล้องกัน ใช้เมื่อคุณต้องการแท็กบันทึกตามประเภทการประชุม ติดตามวันที่การสนทนา และดูผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการสร้างรายการตรวจสอบ รายการที่ต้องดำเนินการของคุณจะชัดเจนและทีมของคุณมีความรับผิดชอบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดแท็กบันทึกตามประเภทการประชุมเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- ติดตามวันประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมได้ในพริบตา
- รักษาคลังข้อมูลกลางสำหรับบันทึกการประชุมทั้งหมด
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบันทึกการประชุม
2. แม่แบบวาระการประชุมโดย Notion
ต้องการให้การประชุมสั้นลงหรือไม่? เริ่มลงทุนเวลาในการสร้างวาระการประชุมที่เฉพาะเจาะจงก่อนการประชุมเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปตามเป้าหมาย
แม่แบบวาระการประชุมของ Notion เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการเริ่มต้น เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่เคยลืม ช่วยให้การประชุมของคุณเป็นไปตามแผน วาระการประชุมกระชับ และทีมของคุณไม่หลุดประเด็นไปสู่เรื่อง "แค่เรื่องสั้นๆ"
เทมเพลตนี้ช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผลโดยกำหนดหัวข้อและจัดสรรเวลาที่แน่นอนให้กับแต่ละหัวข้อ เพื่อให้คุณและทีมไม่หลุดประเด็นหรือออกนอกเรื่อง เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการประชุมทุกรูปแบบ—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีม การประชุมกับลูกค้า หรือการเริ่มต้นโครงการใหม่
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สรุปหัวข้อการประชุมพร้อมจัดสรรเวลาสำหรับการหารือ
- มอบหมายประเด็นการหารือให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง
- รักษาโครงสร้างการประชุมให้สอดคล้องกันในทุกครั้ง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผน ดำเนินการ และติดตามการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต การค้นหาขั้นสูงของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนโดย Connected AI และClickUp Brain ช่วยให้คุณค้นหาบันทึก, รายการที่ต้องทำ, หรือบันทึกการประชุมภายใน ClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาที
3. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมและติดตามการดำเนินการโดย Notion
Notion's Meeting Notes & Action Item Tracker เปลี่ยนการสนทนาที่ยุ่งเหยิงจากการประชุมให้กลายเป็นบันทึกติดตามงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การจัดวางเรียบง่ายแต่ชาญฉลาด—ติดตามว่าใครพูดอะไร ต้องทำอะไร และกำหนดเวลาส่งงานไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบโดยไม่ซับซ้อนเกินไป
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกการตัดสินใจและขั้นตอนถัดไปเมื่อเกิดขึ้น
- ติดตามเจ้าของงานและกำหนดส่งได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ส่วนบันทึกย่อด่วนเพื่อจดบันทึกความคิดและไอเดียที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่ต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบันทึกการประชุม มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
4. แบบบันทึกการประชุมการตลาดโดย Notion
การประชุมการตลาดมักเต็มไปด้วยการอัปเดต ไอเดีย การทดลอง และการตัดสินใจมากมาย เทมเพลตบันทึกการประชุมการตลาดของ Notion ช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การตัดสินใจไปจนถึงรายการที่ต้องดำเนินการ
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียวช่วยเสริมสร้างความสอดคล้องของทีมและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น การติดแท็กบันทึกตามประเภทของการประชุมยังช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เปิดเทมเพลตในมุมมองรายการและกระดานเพื่อจัดเรียงการประชุมตามวันที่และประเภท
- เพิ่มผู้เข้าร่วม เวลาประชุม และไฟล์แนบแยกต่างหากสำหรับแต่ละการประชุมในหน้าเฉพาะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการเข้าถึงบันทึกการประชุมร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการบันทึกการประชุมและรักษาความสอดคล้องในแคมเปญต่างๆ
5. แม่แบบการประชุม 1×1 โดย Notion
เทมเพลตการประชุม 1×1 โดย Notion ช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกในทีมใช้ประโยชน์จากการสนทนาของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะเป็นเอกสารแบบอิสระที่อาจทำให้การบันทึกประเด็นสำคัญเป็นเรื่องน่ากลัว คุณจะได้รับส่วนที่จัดระเบียบไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว ตั้งเป้าหมาย จดบันทึกการอัปเดต และสะท้อนผลลัพธ์
ตารางที่เกิดซ้ำนี้ติดตามการประชุมรายสัปดาห์พร้อมคำแนะนำสำหรับความสำเร็จ, อุปสรรค, และข้อเสนอแนะ—วิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการทำให้ทุกการตรวจสอบมีความตั้งใจ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เก็บความคิดเห็นและเป้าหมายที่ต่อเนื่องไว้ในไทม์ไลน์เดียว
- ย้อนดูการประชุมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารหรืออีเมล
- บันทึกความสำเร็จส่วนตัว อุปสรรค และพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและสมาชิกในทีมที่ต้องการให้การประชุมแบบตัวต่อตัวมีความตั้งใจมากขึ้นและไม่ใช่แค่การเติมเวลาในปฏิทินที่เร่งรีบ
6. แบบฟอร์มการประชุมและบันทึก + สรุปโดย AI โดย Notion
จมอยู่กับบันทึกการประชุมที่เต็มไปด้วยคำว่า "เอ่อ" และ "อืม" พร้อมกับข้อมูลสำคัญที่ถูกฝังอยู่ใต้ศัพท์เทคนิคของบริษัทใช่ไหม? เทมเพลต Meeting Notes + AI Summaries ของ Notion ช่วยจับคู่เอกสารที่ชัดเจนกับสรุปที่สร้างโดย AI ทำให้คุณไม่เพียงแค่จดบันทึกสิ่งที่พูด แต่ยังสามารถเข้าใจแก่นสำคัญได้ทันที
แต่ละรายการการประชุมช่วยให้คุณบันทึกผู้เข้าร่วม ตั้งเป้าหมาย จดบันทึกอย่างเป็นระบบ และติดตามผลลัพธ์ได้ ในขณะที่ AI ช่วยสรุปบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็วในภายหลัง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกการประชุมอย่างละเอียดในรูปแบบที่เป็นระเบียบ
- สร้างสรุปที่กระชับโดยอัตโนมัติด้วย AI
- ประหยัดเวลาด้วยการทบทวนสรุปที่สร้างโดย AI อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องอ่านข้อความยาวๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกการประชุมและสร้างสรุปอย่างรวดเร็ว
7. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการออกแบบโดย Notion
ทีมออกแบบเติบโตได้ดีจากการร่วมมือ, ความคิดสร้างสรรค์, และความชัดเจน. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตบันทึกการประชุมการออกแบบของ Notion จึงมอบโครงสร้างพร้อมความยืดหยุ่นเพื่อให้ทุกการประชุมเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประสิทธิภาพ.
ด้วยส่วนสำหรับบันทึกการสนทนาการระดมความคิด ข้อเสนอแนะ และขั้นตอนถัดไป ทุกความคิดจะถูกบันทึกและเปลี่ยนเป็นการกระทำ นอกจากนี้ การจัดวางที่สะอาดตาทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้แน่ใจว่า การประชุมของคุณส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ
- เปิดในหลายมุมมอง รวมถึงมุมมองรายการและมุมมองบอร์ด เพื่อจัดการการประชุมได้ดีขึ้น
- บันทึกและติดตามข้อเสนอแนะและการแก้ไขการออกแบบได้อย่างง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามการตัดสินใจข้ามโครงการ
8. แบบฟอร์มการประชุมแบบยืนโดย Notion
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบอไจล์เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพของ Notion ช่วยให้การประชุมรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน มันช่วยให้คุณติดตามงาน ระบุอุปสรรค และวางแผนขั้นตอนถัดไป—โดยไม่ต้องขัดจังหวะการทำงานของคุณ
ด้วยการอัปเดตทั้งหมดในที่เดียว ทีมงานของคุณจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และปัญหาต่าง ๆ จะถูกตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนที่ดีที่สุดคือ ระบบมีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการทำงานทางไกล, แบบผสมผสาน, หรือในสำนักงาน ทำให้การประชุมประจำวันเป็นเรื่องง่าย ๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ถอดเสียงการประชุมของคุณโดยใช้ AI
- ใช้ปุ่ม 'New Standup' เพื่อสร้างการประชุมใหม่โดยอัตโนมัติ
- สังเกตรูปแบบและตัวกีดขวางตามช่วงเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องยุ่งยากเพิ่มเติม
9. แม่แบบสรุปการประชุม AI โดย Notion
เทมเพลตสรุปการประชุมด้วย AI ของ Notion ทำให้การประชุมเป็นเรื่องง่ายด้วยการเพิ่มสรุปอัจฉริยะที่สร้างขึ้นในตัวลงในบันทึกของคุณ มันจับประเด็นการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
เมื่อคุณต้องการ ให้ข้ามการสรุปยาว ๆ ไปได้เลย เพียงแค่อ่านส่วนสำคัญและกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลต Notion นี้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สแกนไฮไลท์การประชุมเพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้เร็วขึ้น
- รักษาให้เอกสารการประชุมทั้งหมดมีรูปแบบที่สม่ำเสมอ
- ทบทวนการสนทนาที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมในอนาคต พร้อมข้อมูลการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการอยู่ในมือคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสรุปรายงานการประชุมอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อาการเมาค้างจากการประชุมมีอยู่จริง! ตามรายงานของHarvard Business Review พบว่าพนักงานกว่า 90% รู้สึกว่ามีอาการสมองล้าหลังการประชุม—เหมือนกับภาวะประสิทธิภาพการทำงานลดลงที่ค่อยๆ ปรากฏขึ้นหลังจากประชุมยาวที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างน้อยเป็นครั้งคราว มันเปรียบเสมือนอาการเมาค้างในวันทำงาน แต่โชคดีที่การจดบันทึกที่ดีและการประชุมที่ชาญฉลาดสามารถช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้!
10. แม่แบบโครงการและการประชุมโดย Notion
จัดการงาน, การสนทนา, และการประชุมในที่ต่างๆ? เทมเพลตโครงการและการประชุมของ Notion รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน. มันช่วยให้คุณวางแผนโครงการ, มอบหมายงาน, และบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องไว้ข้างๆ กัน.
ด้วยมุมมองไทม์ไลน์และปฏิทิน พร้อมฐานข้อมูลสำหรับติดตามงานที่ต้องส่งมอบ ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ค้นหาบันทึกการประชุมทั้งหมดหรือบันทึกตามประเภทการประชุมโดยใช้มุมมองที่แตกต่างกัน
- เพิ่มป้ายกำกับความสำคัญและสถานะให้กับแต่ละการประชุม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน
- เชื่อมโยงการประชุมกับโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานในหลายโครงการและต้องการปรับการสนทนาในการประชุมให้สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะมีจุดเด่นในฐานะเครื่องมือจดบันทึก แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อบกพร่องเช่นกัน ตั้งแต่ปัญหาด้านประสิทธิภาพไปจนถึงข้อจำกัดในการใช้งานแบบออฟไลน์ อุปสรรคเหล่านี้อาจขัดขวางการทำงานที่ราบรื่นของคุณได้ ต่อไปนี้คือข้อสังเกตสั้น ๆ เกี่ยวกับจุดที่ Notion อาจยังไม่สมบูรณ์แบบ
- ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่: ผู้ใช้ที่จัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนอาจพบปัญหาในการโหลดข้อมูลช้าและเกิดความล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- คุณสมบัติที่จำกัด: แม้ว่า Notion จะมีการจัดการงานพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การติดตามเวลาและแผนภูมิแกนต์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่
- ขาดเครื่องมือรายงานในตัว: Notion ไม่มีฟังก์ชันการรายงานในตัว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมหรืองานของพวกเขา
- คุณสมบัติการสื่อสารที่จำกัด: แพลตฟอร์มนี้ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่รวมอยู่ในตัว ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมแนวคิดทางเลือก
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เชื่อถือได้มากขึ้น เหมาะสำหรับโครงการใหญ่และเล็ก และใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้นClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Notion!
ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมที่ปรับเปลี่ยนได้ ในขณะที่ClickUp's AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%! 🤩
และเทมเพลตบันทึกการประชุมในClickUp นี้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ส่วนที่ดีที่สุดคือ? พวกมันเหมาะสำหรับทุกทีมและทุกวัตถุประสงค์:
1. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับจดบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม, วาระการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อสรุปที่สำคัญไว้ในที่เดียว ทำให้การติดตามสิ่งที่ได้กล่าวถึง, สิ่งที่ต้องทำ, และผู้ที่รับผิดชอบทำได้ง่ายขึ้น
ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ, แบบแผนนี้ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน. นอกจากนี้, ด้วยหน้าเว็บที่สร้างไว้ล่วงหน้า, คุณสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วสำหรับการประชุมทุกประเภทและเริ่มบันทึกสิ่งที่สำคัญ.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงภายในเอกสาร
- เข้าถึงและอัปเดตบันทึกได้จากทุกที่ด้วยการผสานรวมระบบคลาวด์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการบันทึกการประชุมและติดตามการดำเนินการตามข้อสรุป
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมเป็นจำนวนมากอย่างน่าตกใจ
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
2. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
เบื่อกับการทำบันทึกซ้ำๆ ในทุกสัปดาห์กับเอกสารใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งหรือไม่? เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpช่วยกำจัดความยุ่งยากนี้ได้
ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อทำให้การประชุมประจำของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น—การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การตรวจสอบทีมประจำสัปดาห์ และอื่น ๆ ด้วยระบบเชื่อมโยงงานในตัวและสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามและมอบหมายงานได้ง่าย ๆ จากบันทึกของคุณ
คุณจะได้รับรูปแบบที่คุ้นเคยในทุกครั้งที่คุณใช้งาน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้น และไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสารบันทึกของคุณ นอกจากนี้ รูปแบบที่คงที่ยังช่วยสร้างบันทึกการประชุมในอดีตที่น่าเชื่อถือไว้สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็วและการตรวจสอบความรับผิดชอบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ประหยัดเวลาและเพิ่มความสม่ำเสมอโดยใช้รูปแบบเดียวกันสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง
- เพิ่มการอัปเดตเป็นระยะโดยไม่ต้องสร้าง (และจำตำแหน่งที่เก็บ) เอกสารแยกต่างหาก
- แชร์บันทึกการประชุมโดยใช้ลิงก์ที่อ่านได้เท่านั้นหรือแก้ไขได้สำหรับสาธารณะกับสมาชิกในทีม
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีการประชุมเป็นประจำและต้องการบันทึกข้อมูลอัปเดต, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจที่ติดตามได้ง่าย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปฏิทิน AI ของ ClickUp ปรับปรุงวันของคุณด้วยคำแนะนำการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับสิ่งสำคัญของคุณ
3. แม่แบบการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
การประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำระหว่างพนักงานและผู้จัดการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่เปิดกว้างและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง.แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการหารือเหล่านี้, การติดตามความคืบหน้า, และการตั้งเป้าหมายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.
มันช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย, หน้าที่ความรับผิดชอบ, และความคาดหวัง ด้วยฟิลด์และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งการประชุมแต่ละครั้งให้เหมาะกับการหารือหัวข้อเฉพาะ เช่น การพัฒนาอาชีพ, การอัปเดตโครงการ, หรือการให้คำแนะนำ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำให้การประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
- ปรับแต่งหัวข้อวาระการประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลของพนักงาน
- ปรับปรุงการสื่อสารและการติดตามความก้าวหน้าโดยการกำหนดความคาดหวังและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและพนักงานที่ต้องการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุมแบบตัวต่อตัว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำไมต้องเพิ่มส่วนขยายแยกต่างหากสำหรับการสรุป MoM ของคุณ? ให้ ClickUp Brain ทำงานหนักแทนคุณ—สรุปบันทึกการประชุม, เน้นการตัดสินใจ, และดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ—เพื่อประหยัดเวลาและไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ
4. แม่แบบบันทึกการประชุมลูกค้า ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกรายละเอียดของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่เป้าหมายที่ร่วมกันไปจนถึงขั้นตอนในการนำไปปฏิบัติ มันทำให้การเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย การจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ และการเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง
คุณจะสามารถเห็นสิ่งที่ได้พูดคุยไปแล้ว สิ่งที่ยังค้างอยู่ และใครรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง นอกจากนี้ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย คุณสามารถติดตามการประชุมในรูปแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน กระดาน หรือรายการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกประเด็นการหารือและคำตัดสินที่สำคัญในเวลาจริง
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น รายละเอียดการติดต่อ, ข้อกำหนดของโครงการ, วาระการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และรายการที่ต้องติดตาม เพื่ออัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายระหว่างการประชุม
- กำหนดและติดตามการประชุมและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงด้วยมุมมองปฏิทิน
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพในการบันทึกการประชุมกับลูกค้า
5. แม่แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpมอบการจัดเตรียมเอกสารอัจฉริยะที่ไม่ต้องใช้โค้ด ออกแบบมาเพื่อบันทึกการสนทนาสำคัญ การตัดสินใจ การลงคะแนน และรายการที่ต้องดำเนินการ—ตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมไปจนถึงผลลัพธ์—ในที่เดียว
การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปหลังการประชุม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างภาพกระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแล
- มอบหมายการติดตามผลทันทีพร้อมความคิดเห็นที่มอบหมาย เพื่อให้ไม่มีความมุ่งมั่นใดสูญหาย
- รักษาการสนทนาและการตัดสินใจของคณะกรรมการให้ชัดเจนและเข้าถึงได้
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบในการบันทึกการประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและติดตามการดำเนินการตามข้อสรุป
ต้องการทำให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่น? ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไร:
6. แม่แบบสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการจัดระเบียบการโทรกับลูกค้าหรือการทบทวนภายในหรือไม่?เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมนี้โดย ClickUpมอบรูปแบบที่สม่ำเสมอให้คุณในการบันทึกวาระการประชุม ผู้เข้าร่วม ประเด็นการสนทนา และผลลัพธ์—ทั้งหมดในที่เดียว
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับการประชุมหลายครั้งและต้องการบันทึกที่สามารถค้นหาและแชร์ได้โดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ มอบหมายงาน และติดตามการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือการประชุมครั้งเดียว มันทำให้มั่นใจว่าการติดตามผลจะไม่ถูกลืม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบการตัดสินใจและงานจากทุกการประชุมไว้ในคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
- เพิ่มลิงก์บันทึกการประชุมในเอกสารเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- ร่วมมือและแบ่งปันบันทึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการประชุมที่สะอาดและชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมวิธีง่าย ๆ ในการให้ทุกคนเข้าใจตรงกันหลังจากประชุมเสร็จ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยClickUp Automations กำหนดการมอบหมายงานให้บุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตสถานะงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บันทึกการประชุมของคุณกลายเป็นแผนปฏิบัติการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา
7. แม่แบบบันทึกการเรียน ClickUp
เคยไหมที่ต้องพลิกสมุดโน้ตไปมาเพื่อพยายามจำสิ่งที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน?แม่แบบบันทึกการเรียนจาก ClickUpมอบวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นในการติดตามเนื้อหาการเรียน หนังสืออ่าน และงานที่ได้รับมอบหมายของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตนี้มีสารบัญที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ และความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นในส่วนเฉพาะ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างรายการเฉพาะสำหรับแต่ละวิชาเพื่อเก็บบันทึก งานที่ต้องทำ และกำหนดเวลาไว้ด้วยกัน
- สร้างรายการหลักสำหรับงานที่ต้องส่งทุกภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้พลาดงานใด ๆ
- ใช้มุมมองเอกสารสำหรับแต่ละหลักสูตร และเพิ่มหน้าใหม่สำหรับทุกครั้งที่มีการสอนหรือหัวข้อใหม่
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งได้ในการจัดการบันทึกการเรียนและเอกสารทางวิชาการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักเรียนที่จดบันทึกอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนที่ดีกว่า นั่นเป็นเพราะวิธีการที่พวกเขาเขียนและจัดระเบียบข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจและจดจำข้อมูลเหล่านั้น
8. แม่แบบรายงานการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpรวบรวมวาระการประชุม การตัดสินใจ และงานที่ต้องทำในที่เดียว หลังจากโทรกับลูกค้าหรือการตรวจสอบจากผู้นำ คุณสามารถกรอกข้อมูลในเทมเพลตเพื่อสื่อสารผลลัพธ์อย่างชัดเจนให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมทีม และผู้นำ ด้วยการดำเนินการดังกล่าว คุณจะปิดกระบวนการและมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้ามเมื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการดำเนินการ
มันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเจ็ดฟิลด์ (เช่น ประเภทการประชุม, ผู้บันทึกเวลา, สถานที่, และจำนวนผู้เข้าร่วม) เพื่อทำให้รายงานเป็นมาตรฐานและง่ายต่อการค้นหา, จัดเรียง, และวิเคราะห์. มันเหมาะสำหรับผู้จัดการบัญชี, ผู้นำโครงการ, หรือผู้ประสานงานระดับสูงที่ต้องการวิธีการที่สามารถทำซ้ำได้, เป็นมืออาชีพ, ในการสรุปการประชุม และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มความโปร่งใสด้วยการแชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมด้วยการรักษารูปแบบการรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- สร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดงานที่ต้องทำก่อนและหลังการประชุม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและทีมงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมระหว่างพบลูกค้า
9. แม่แบบการประชุม 1-ต่อ-1 ของ ClickUp
เทมเพลตการประชุม 1-on-1 ของ ClickUpมอบพื้นที่กลางให้คุณวางแผน ดำเนินการ และสะท้อนผลจากการประชุม 1-on-1 ทุกครั้ง พร้อมหน้าแยกสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจดบันทึกเป้าหมาย ทบทวนประเด็นสำคัญจากการประชุมครั้งก่อน มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณทุกการติดตามผลมีความหมายและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญใด ๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างหน้าเฉพาะสำหรับสมาชิกแต่ละคน โดยระบุบทบาทและความคาดหวังไว้อย่างชัดเจน
- เพิ่มหัวข้อการประชุม, ประเด็นการหารือ, และคำถามล่วงหน้า
- เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการประเมินผลงานที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้และเป็นระบบในการจัดการการประชุม 1-ต่อ-1 ที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
10. แม่แบบการประชุม ClickUp
ทุกทีมมีการประชุมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การอัปเดตสั้น ๆ และการวิเคราะห์เชิงลึก ไปจนถึงการประชุมแบบตัวต่อตัว และด้วยการประชุมมากมายขนาดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ก็อาจหลุดรอดไปได้ClickUp's Meetings Templateช่วยให้คุณจัดการทุกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองเฉพาะสำหรับทุกขั้นตอน
ส่วนต่างๆ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: เพิ่มหรือจัดลำดับรายการวาระใหม่, แนบเอกสารหรือภาพประกอบ, และเตรียมทีมโดยการแชร์ก่อนที่คุณจะเริ่มประชุม. ระหว่างการประชุม, บันทึกประเด็นการสนทนาและมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมได้ทันที—ไม่ต้องสลับแท็บ. และหลังจากนั้น, ติดตามผลได้ง่ายด้วยบันทึก, งานที่ต้องทำ, และกำหนดเวลาในที่เดียว.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการประชุมทั้งหมดในรายการเดียว จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ ประเภท และกำหนดการ
- แสดงผลโดยตรงในเทมเพลตโดยใช้การฝังใน Google Slides ที่มีอยู่แล้ว
- รับพื้นที่สำหรับการสนทนาโดยเฉพาะ เพื่อให้สมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องสามารถพูดคุย แบ่งปันความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมที่กำลังจะมาถึง และการประชุมที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการลดความซับซ้อนในการจัดการประชุมด้วยพื้นที่ครบวงจรสำหรับการวางแผน นำเสนอ และเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นผลลัพธ์จริงด้วย ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกการสนทนาได้อย่างชัดเจน ติดตามการตัดสินใจ และดำเนินการตามประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป แม่แบบใน Notion เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสม่ำเสมอให้กับเอกสารของคุณ
พวกเขาช่วยคุณจัดระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกประเด็นสำคัญ และทำให้การติดตามผลอยู่ในสายตา แต่ในขณะที่ Notion ช่วยคุณบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น มันยังไม่สามารถช่วยให้คุณดำเนินการตามนั้นได้
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น! เทมเพลตของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากการประชุมกับการกระทำ ช่วยคุณจัดการงาน, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบของทีม—ทั้งหมดในที่เดียว.สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!