17 ฐานข้อมูลการติดต่อ B2B ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้น

หากคุณทำงานในด้านการขายหรือการตลาด คุณคงเคยรู้สึกถึงความยากลำบากในการค้นหาผู้ติดต่อที่มีคุณภาพมาแล้ว ลูกค้าเป้าหมายของคุณเริ่มหายไป อีเมลที่ส่งไปก็ไม่มีคนตอบกลับ และโทรศัพท์ก็ไม่เคยผ่านผู้ช่วยคัดกรองได้เลย มันน่าหงุดหงิดใช่ไหม?
ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ที่เชื่อถือได้อาจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขายเพิ่มขึ้น และการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
แต่ฐานข้อมูลที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวบรวมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น มันให้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและทันสมัยแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมและติดตามผลในเวลาที่เหมาะสม
ต้องการปลดล็อกสิทธิประโยชน์เหล่านี้หรือไม่? ลองดูฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ชั้นนำเหล่านี้เพื่อหาลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
เครื่องมือฐานข้อมูลการติดต่อ B2B ชั้นนำในมุมมองที่ชัดเจน
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|CRM + การจัดการโครงการในเครื่องมือเดียว, เทมเพลตการจัดการรายชื่อติดต่อ, ผู้ช่วย AI และระบบการทำงานอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่ต้องการการจัดการและการอัตโนมัติของลีดที่สามารถปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Apollo. io
|275 ล้านรายการข้อมูลติดต่อ, การติดต่อทางอีเมล, การแบ่งกลุ่ม, ระบบอัตโนมัติด้านการขาย
|ทีมขายขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่จัดการการสร้างโอกาสทางการขายที่มีข้อมูลมากมายและแคมเปญการติดต่อออก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|การยึดถือความคิด
|ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย, การเสริมข้อมูลที่สอดคล้องกับ GDPR, การผสานระบบ CRM, ตัวกระตุ้นการซื้อ
|ทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการข้อมูล B2B ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและการเสริมข้อมูล
|ราคาเฉพาะตามตกลงเท่านั้น
|LinkedIn Sales Navigator
|45+ ตัวกรองขั้นสูง, สัญญาณเจตนาของผู้ซื้อ, การแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์
|ทีมขายขนาดกลางถึงองค์กรที่ทำการวิจัยลีดเชิงลึกบน LinkedIn
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ลูชา
|ข้อมูลอีเมลและโทรศัพท์จาก LinkedIn, ส่วนขยาย Chrome, การเสริมข้อมูลจำนวนมาก
|ทีมขายขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.90 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แคสเปอร์
|การส่งออกข้อมูล LinkedIn, การยืนยันอีเมล, การซิงค์ CRM, การทำงานอัตโนมัติ
|ทีม SDR และทีมขายที่ทำการดึงข้อมูลผู้ติดต่อจำนวนมากจาก LinkedIn
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $65 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|อัพลีด
|ข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบแล้ว, สัญญาณความตั้งใจ, การตรวจสอบอีเมลแบบเรียลไทม์
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมข้อมูลที่สมบูรณ์
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|เคลียร์บิต
|การเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลลูกค้า, การซิงค์ CRM, การอัปเดตอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท
|ทีมการตลาดและการขายเสริมสร้างข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $890/เดือน (ผ่าน HubSpot); ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|ZoomInfo
|เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI, การซิงค์ CRM, การดึงข้อมูลจาก LinkedIn, การอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
|ทีมขายขนาดกลางถึงองค์กรที่ต้องการเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
|ราคาเฉพาะตามการสั่งซื้อเท่านั้น
|RocketReach
|การค้นหาผู้ติดต่อทั่วโลก, ส่วนขยาย Chrome, อีเมล/โทรศัพท์ที่ผ่านการยืนยัน, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|ทีมขายและการตลาดที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อระหว่างประเทศ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|Adapt. io
|250 ล้านรายชื่อขึ้นไป, การเสริมข้อมูล CRM, ส่วนขยาย LinkedIn, ตัวกรองข้อมูลบริษัท
|ทีมขายที่ต้องการข้อมูลอัจฉริยะและการผสานรวมที่สามารถปรับขนาดได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ฮันเตอร์. io
|การยืนยันอีเมล, ค้นหาโดเมน, การจัดตารางการติดต่อครั้งแรก, เครื่องมือสำหรับใช้งานจำนวนมาก
|ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ทำการติดต่อทางอีเมลแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Seamless.ai
|การค้นหาลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การติดตามเจตนาของผู้ซื้อ
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่กำลังทำให้การสร้างโอกาสทางการตลาดเป็นระบบอัตโนมัติในระดับใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงิน: ราคาตามความต้องการเท่านั้น
|Lead411
|ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว, การผสานระบบ CRM, เครื่องมือแคมเปญ, การโอนเครดิต
|ทีมขายขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่คำนึงถึงงบประมาณ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|6sense
|การคาดการณ์เจตนาของผู้ซื้อด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึกจาก CRM, การติดตามคำหลัก, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลติดต่อ
|ทีมองค์กรที่ใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์สำหรับการขายและ ABM
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงิน: ราคาตามการกำหนดเองเท่านั้น
|เซลส์อินเทล
|ข้อมูลติดต่อที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์, ข้อมูลเจตนา, การวิจัยตามความต้องการ, การซิงค์ CRM
|ทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูล B2B
|ราคาเฉพาะตามการสั่งซื้อ
|สโนว์.ไอโอ
|การค้นหาโดเมน/อีเมล, ระบบอัตโนมัติแบบหยด, ส่วนขยาย Chrome, การเข้าถึงหลายช่องทาง
|ทีมขายขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ดูแลการหาลูกค้าผ่านหลายช่องทาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับระดับ Pro
การทำความเข้าใจฐานข้อมูลการติดต่อ B2B
ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ช่วยให้ธุรกิจค้นหาและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้โดยการให้ข้อมูลติดต่อที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของผู้มีอำนาจตัดสินใจในบริษัทเป้าหมาย คิดว่าเป็นสมุดที่อยู่ดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลธุรกิจที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้—พร้อมการปรับปรุงด้วย AI
ฐานข้อมูลการติดต่อ B2B ทำงานอย่างไร?
ผู้ให้บริการฐานข้อมูลติดต่อ B2B ชั้นนำรวมเทคนิคหลายอย่างเพื่อสร้างและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ พวกเขาใช้ การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตรวจสอบข้อมูลติดต่อโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล และทำความสะอาดฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อลบข้อมูลที่ล้าสมัย
หลายคนยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และทำให้ทีมการตลาดและทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่สดใหม่และเชื่อถือได้สำหรับการติดต่อเป้าหมายอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: องค์กรสูญเสียงบประมาณสื่อไปถึง 21%เนื่องจากคุณภาพข้อมูลที่ไม่ดี การใช้ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้โดยการอัตโนมัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง เช่น การเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงลูกค้า
ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลติดต่อ B2B สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ฐานข้อมูลการติดต่อ B2B ชั้นนำมอบประโยชน์สำคัญห้าประการ:
- การเข้าถึงเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เหมาะสม
- ประหยัดเวลาและทรัพยากรด้วยการทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ
- ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลของคุณสดใหม่
- มอบข้อมูลเชิงลึกของตลาดอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและอยู่เหนือคู่แข่ง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมใช้เวลาในการอัปเดตระบบ CRMมากกว่าพนักงานขายที่มีผลงานใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประมาณ18%
วิธีเลือกฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ที่เหมาะสม
การเลือกฐานข้อมูลติดต่อของบริษัทที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมากและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ควรทำอย่างไม่รอบคอบ
นี่คือสิ่งที่ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ที่ดีจะทำเพื่อคุณ:
- รักษาข้อมูลของคุณให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้คุณทำงานด้วยข้อมูลล่าสุดเสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาไปกับผู้ติดต่อที่ไม่เหมาะสม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มอบประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่าย—เพราะความสะดวกสบายในการใช้งานคือสิ่งสำคัญ!
- ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ
- ให้บริการสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการฝึกอบรมที่มั่นคง
- ช่วยให้คุณชั่งน้ำหนักต้นทุนเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงที่คุณจะได้รับ
การสละเวลาเพื่อประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในตอนนี้ สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ในภายหลังได้!
17 ฐานข้อมูลการติดต่อ B2B ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีแยกแยะฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่ดีจากฐานข้อมูลที่ดีที่สุดแล้ว นี่คือ 17 อันดับแรกที่เราคัดสรรมา:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการลีดและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
ต้องการศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถติดตามผู้ติดต่อ จัดการลูกค้าเป้าหมาย และทำให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่?ClickUp, แอปสำหรับทุกการทำงาน, คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ.
ข้อเท็จจริงที่ว่า ClickUp ไม่ใช่ฐานข้อมูลการติดต่อแบบ B2B แบบดั้งเดิมคือจุดแข็งที่สุดของ ClickUp แทนที่จะจำกัดคุณไว้ในโครงสร้างที่แข็งกระด้างClickUp CRMมอบความยืดหยุ่นให้กับทีมขายในการสร้างระบบการจัดการการติดต่อในแบบของพวกเขาเอง—พร้อมทั้งเพิ่มการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, การรายงาน, และการทำงานร่วมกันของทีม ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ติดต่อของคุณโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเอง เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาถูกจัดระเบียบและอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องของกระบวนการขายของคุณ—ตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงบัญชีที่ปิดการขายแล้ว ดูข้อมูลเหล่านี้โดยใช้รายการที่มีรายละเอียดหรือกระดาน Kanban ปรับแต่งฟิลด์สำหรับข้อมูลผู้ติดต่อ (เช่น แหล่งที่มาของโอกาส สถานะ หรือขนาดบริษัท) และติดตามการโต้ตอบตลอดกระบวนการขาย
คุณยังสามารถมอบหมายเจ้าของงาน กำหนดวันครบกำหนด และเชื่อมโยงเอกสารหรือการสื่อสารที่ผ่านมาเข้ากับแต่ละรายการติดต่อได้โดยตรง—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น ไม่ว่าคุณจะติดตามลูกค้าเป้าหมาย คำถามจากลูกค้า หรืองานของทีมClickUp สำหรับทีมขายจะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ClickUp ยังมีเทมเพลตที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpช่วยคุณจัดเก็บและจัดหมวดหมู่ข้อมูลติดต่อ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว: รวมรายละเอียดผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงและจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- อัปเดตข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย: แก้ไขและรักษาข้อมูลติดต่อให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามและจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น สถานที่ โปรไฟล์โซเชียล และคะแนน เพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
- ค้นหาผู้ติดต่อด้วยคำสำคัญหรือหมวดหมู่: ค้นหาผู้ติดต่อที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการค้นหาและการกรองที่ทรงพลัง
- ติดตามการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง: ตั้งสถานะที่กำหนดเอง (เช่น เปิดใช้งาน, ลูกค้าเป้าหมาย, ไม่ใช้งาน) เพื่อติดตามการโต้ตอบกับผู้ติดต่อและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนและการอัปเดต: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและงานที่ต้องทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดต่อใด ๆ ถูกมองข้าม
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUp และเทมเพลต CRM ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบและการติดตามลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งสองเทมเพลตมาพร้อมกับแท็กความสำคัญในตัวเพื่อเน้นไปที่ลูกค้าที่มีโอกาสสูงและการทำงานอัตโนมัติที่ฝังไว้เพื่อลดการอัปเดตด้วยตนเอง
เทมเพลตเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการทางเลือกฟรี ที่มีฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ CRM ขั้นสูง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brainสามารถเป็นผู้ช่วยขาย AI ในตัวของคุณภายใน ClickUp ได้ทันที มันสามารถสรุปบันทึกการเจรจาต่อรอง สร้างอีเมลติดตามผล และตอบคำถามเช่น "สถานะของลีด 10 อันดับแรกของเราคืออะไร?"—ดึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากการตั้งค่า CRM ของคุณ
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจาก CRM แบบดั้งเดิมคือการผสมผสานการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเข้ากับเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ทรงพลัง ตัวอย่างเช่น:
- ClickUp Docsสามารถจัดเก็บคู่มือการปฐมนิเทศหรือสคริปต์การโทรที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานของลูกค้าได้
- ClickUp Chatเก็บบันทึกการสนทนาภายในทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนตามบริบท ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
- แดชบอร์ด ClickUp แบบกำหนดเองช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามดีล กิจกรรม และปริมาณงานของเจ้าของติดต่อได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมขายที่ต้องการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายเดียว เพื่อให้ความพยายามในการขายของพวกเขาเป็นระเบียบ มีจุดมุ่งเน้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างมุมมอง CRM แบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางเพื่อการจัดการรายชื่อติดต่อที่ยืดหยุ่น
- ซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อของคุณข้ามระบบเทคโนโลยีทั้งหมดด้วยการเชื่อมต่อกับ Salesforce, HubSpot และ Zapier
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ จัดการงาน เข้าถึงผู้ติดต่อ และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- จัดเรียงและกรองรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้แท็กเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
- อัตโนมัติการสร้างงานและการแจ้งเตือนเพื่อการติดตามผลที่ทันเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ การหาลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ฉันได้ลองใช้ Monday และ Asana รวมถึงเครื่องมือเฉพาะทางมากมาย แต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้ คุณสามารถใช้งานได้ทันทีด้วยเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย หรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทุกอย่างที่คุณมี แม้แต่คนที่ไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีมากที่สุดในธุรกิจของเราก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และพวกเราส่วนใหญ่ยังใช้ ClickUp สำหรับชีวิตส่วนตัวด้วย เพราะมันเป็นเครื่องมือเดียวที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ การหาลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ฉันได้ลองใช้ Monday และ Asana รวมถึงเครื่องมือเฉพาะทางอุตสาหกรรมมากมาย แต่ไม่มีอะไรเทียบได้ คุณสามารถใช้งานได้ทันทีด้วยเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย หรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทุกรูปแบบของคุณ แม้แต่คนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สุดในธุรกิจของเราก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย และพวกเราส่วนใหญ่ยังใช้ ClickUp สำหรับชีวิตส่วนตัวด้วย เพราะมันเป็นเครื่องมือเดียวที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อติดต่อชั้นนำสำหรับบริการมืออาชีพ
2. Apollo.io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีข้อมูลมาก)
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ผสานการทำงานอัตโนมัติด้านการขายเข้ากับการสร้างโอกาสทางการขาย Apollo. io เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา การเข้าถึงข้อมูลติดต่อมากกว่า 275 ล้านรายการ มอบเครื่องมือในการสร้างและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ตรงกลุ่มเป้าหมายสูงผ่านการแบ่งกลุ่มขั้นสูง
นอกจากนี้ Apollo.io ยังให้คุณรันแคมเปญอีเมลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น
Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างและจัดการข้อมูลติดต่อที่แม่นยำด้วยการแบ่งกลุ่มอัจฉริยะ
- อัตโนมัติการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูง
- รักษาข้อมูล B2B ให้สดใหม่ด้วยศูนย์สุขภาพข้อมูล
ข้อจำกัดของ Apoll. io
- ความถูกต้องของข้อมูลอาจล่าช้าเมื่อเทียบกับการดึงข้อมูลโดยตรงจาก LinkedIn
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความช้าเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
Apollo. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
Apollo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 360+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apollo.io อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ภายในเวลาเพียงสองเดือนก็สามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้แล้ว ระบบนี้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างง่ายดาย และสร้างผลกระทบในทันที ข้อมูลทั้งหมดสามารถค้นหาและนำไปใช้ได้จริง ทุกวันฉันใช้ระบบนี้ และสมาชิกในทีมต่างก็กระตือรือร้นที่จะนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของตนเองเช่นกัน บริษัทของฉันชื่นชมว่าระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับ Salesforce และโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้ในระดับองค์กร จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก
ภายในเวลาเพียงสองเดือนก็สามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้แล้ว ระบบนี้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างง่ายดาย และสร้างผลกระทบในทันที ข้อมูลทั้งหมดสามารถค้นหาและนำไปใช้งานได้จริง สิ่งนี้ถูกใช้เป็นประจำทุกวันโดยตัวฉันเอง และสมาชิกในทีมก็มีความกระตือรือร้นที่จะนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของตนเองเช่นกัน บริษัทของฉันชื่นชมที่ระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับ Salesforce และโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเมื่อเราต้องการขยายการใช้งานไปทั่วทั้งองค์กร จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก
3. Cognism (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย)
Cognism คือฐานข้อมูลการติดต่อแบบ B2B ที่มอบข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ถูกต้องและทันสมัยให้คุณใช้งานได้ทันที สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างคือความสามารถในการเสริมข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งมากกว่าการให้รายละเอียดการติดต่อแก่ทีมขายและการตลาดเพียงอย่างเดียว
โดยการเสริมข้อมูลที่มีอยู่ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท และผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก Cognism ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ที่สมบูรณ์และนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cognism
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงบันทึกสำคัญของบริษัทด้วยทริกเกอร์เหตุการณ์การขาย
- เชื่อมต่อข้อมูล B2B ของคุณอย่างราบรื่นกับระบบซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำ
- ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องด้วยมาตรการป้องกัน GDPR และ CCPA ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของแนวคิดเชิงปัญญา
- ระดับราคาอาจสูง
- ข้อจำกัดการติดต่อรายเดือนมีผลบังคับใช้แม้ในแผนระดับสูง
การกำหนดราคาแบบ Cognism
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cognism
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cognism อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งแชร์บน G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Cognism คือข้อมูลติดต่อ B2B ที่ถูกต้องและเป็นไปตาม GDPR ซึ่งทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเสริมข้อมูลแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมขายและการตลาดมีข้อมูลที่ทันสมัย ส่งผลให้อัตราความสำเร็จในการติดต่อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมกับระบบ CRM อย่างราบรื่นและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้ใช้งานและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Cognism คือข้อมูลติดต่อ B2B ที่ถูกต้องและเป็นไปตาม GDPR ซึ่งทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเสริมข้อมูลแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมขายและการตลาดมีข้อมูลที่ทันสมัย ส่งผลให้อัตราการประสบความสำเร็จในการติดต่อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมกับระบบ CRM อย่างราบรื่นและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้การใช้งานและการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เป็นไปอย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1987ACT! เป็นซอฟต์แวร์ CRM ตัวแรกที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทิน มันช่วยกำหนดแนวคิดของ CRM อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าทำให้ซอฟต์แวร์นี้กลายเป็นผู้บุกเบิกในวงการ ปัจจุบัน ACT! ยังคงให้บริการทีมพัฒนาธุรกิจทั่วโลกในฐานะโซลูชัน CRM บนคลาวด์
4. LinkedIn Sales Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยลีดขั้นสูง)
หากคุณเคยรู้สึกอยากขยายเครือข่ายการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ให้กว้างขึ้น LinkedIn Sales Navigator พร้อมช่วยคุณแล้ว เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพและติดตามพวกเขาตลอดกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการเข้าถึงผลการค้นหาสูงสุดถึง 2,500 รายการต่อการค้นหา—มากกว่า 1,000 รายการที่มีให้ใน LinkedIn พื้นฐาน—คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้ เปรียบเสมือนการมีบัตรผ่าน VIP เข้าสู่เครือข่ายมืออาชีพอันกว้างใหญ่ของ LinkedIn
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn Sales Navigator
- ค้นหาได้ไม่จำกัดโดยใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง 45 รายการ
- รับสัญญาณเจตนาของผู้ซื้อที่วิเคราะห์มากกว่า 180 ปัจจัยเพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ
- ติดตามกิจกรรมของผู้นำโครงการและการอัปเดตข้อมูลของบริษัทผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ LinkedIn Sales Navigator
- ราคาที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้งบประมาณของทีมขนาดเล็กตึงตัว
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ LinkedIn Sales Navigator
- คอร์: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $149/เดือน
- ขั้นสูง พลัส: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LinkedIn Sales Navigator
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LinkedIn Sales Navigator อย่างไร
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterra:
ความสะดวกในการค้นหาและความสามารถของตัวแทนในการสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้โดยตรงภายในเครื่องมือนี้ เป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการ GTM ของเรา
ความสะดวกในการค้นหาและความสามารถของตัวแทนในการสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้โดยตรงภายในเครื่องมือนี้ เป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการ GTM ของเรา
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดตามตัวชี้วัดในกระบวนการขายที่เหมาะสมเพื่อการเติบโต
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
5. Lusha (ดีที่สุดสำหรับการเสริมข้อมูลติดต่อ)
หากคุณได้ใช้ LinkedIn Sales Navigator ในการระบุและติดตามลูกค้าเป้าหมายแล้ว Lusha สามารถช่วยยกระดับไปอีกขั้น ใช้เพื่อรับหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลโดยตรงจากโปรไฟล์ LinkedIn ข้อดีที่สุดคือ รายละเอียดการติดต่อสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทีมขายของคุณสามารถดำเนินการจากขั้นตอนการหาลูกค้าไปจนถึงการติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Lusha
- ค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเฉพาะด้วยตัวกรองขั้นสูง
- รับข้อมูลติดต่อที่อัปเดตผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome และ Firefox
- เพิ่มรายละเอียดการติดต่อให้กับลูกค้าเป้าหมายหลายคนพร้อมกันโดยใช้การเสริมข้อมูลจำนวนมาก
- ส่งออกข้อมูลไปยังระบบ CRM ของคุณโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Lusha
- ความถูกต้องของข้อมูลอาจไม่แน่นอน
- ไม่มีแอปมือถือสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมายขณะเดินทาง
ราคาของ Lusha
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $29.90/เดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $69.90/เดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Lusha
- G2: 4. 3/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lusha อย่างไรบ้าง?
SDR บน Redditแบ่งปันว่า:
...หลายครั้งที่เมื่อ ZI ไม่พบข้อมูล Lusha มักจะมี (โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง) ฉันใช้ทั้งสอง (บริษัทใช้ ZI แต่ฉันใช้บัญชีฟรีของ Lusha เป็นสำรอง)
...หลายครั้งที่เมื่อ ZI ไม่พบข้อมูล Lusha มักจะมีข้อมูลนั้น (โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง) ฉันใช้ทั้งสอง (บริษัทใช้ ZI แต่ฉันใช้บัญชีฟรีของ Lusha เป็นสำรอง)
6. Kaspr (เหมาะสำหรับการส่งออกข้อมูล LinkedIn จำนวนมาก)
Kaspr ช่วยให้คุณดึงข้อมูลติดต่อสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพได้โดยตรงจากโปรไฟล์ LinkedIn คุณสมบัติพิเศษของมันคือความสามารถในการส่งออกข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงรายละเอียดจากรายชื่อ LinkedIn ทั้งหมด กลุ่ม และกิจกรรมได้ในครั้งเดียว—ช่วยให้ทีมขายประหยัดเวลาในขณะที่สร้างรายชื่อการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Kaspr
- ตั้งค่าอีเมลติดตามผลและแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อ
- ส่งออกผู้ติดต่อทางธุรกิจหลายพันรายโดยตรงจาก LinkedIn
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot และ Salesforce
- ตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ Kaspr
- แดชบอร์ดดูรกและยากต่อการใช้งาน
- ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคบ่อยครั้ง
ราคาของ Kaspr
- ฟรี
- เริ่มต้น: $65/เดือน
- ธุรกิจ: $95/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Kaspr
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kaspr อย่างไร
SDR ใน G2รายงานว่า:
UI ใช้งานง่ายมากและชอบที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียว
UI ใช้งานง่ายมากและชอบที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียว
7. UpLead (ดีที่สุดสำหรับการเสริมข้อมูล)
กำลังมองหาการเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? UpLead อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ. มันให้บริการข้อมูลติดต่อที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และระบบการตรวจสอบอีเมลแบบเรียลไทม์ ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะทำงานกับข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนดาวน์โหลดข้อมูลติดต่อใด ๆ.
สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างคือความสามารถในการกรองผู้ติดต่อตามเกณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ UpLead
- เข้าถึงอีเมลธุรกิจและหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง
- ค้นหาลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาผู้ที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ
- รับสัญญาณความตั้งใจซื้อเพื่อระบุบริษัทที่กำลังมองหาโซลูชันอย่างจริงจัง
ข้อจำกัดของ UpLead
- ระบบเครดิตอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณต้องการติดต่อทางธุรกิจจำนวนมาก
- แผนการทดลองใช้ฟรีสำหรับการขายมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ
ราคาของ UpLead
- ทดลองใช้ฟรี (7 วัน)
- สิ่งจำเป็น: $99/เดือน
- บวก: $199/เดือน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UpLead
- G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง UpLead อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
กระบวนการกรองช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกเนื้อหาที่คุณกำลังมองหาเพื่อสร้างรายการที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้สำหรับการตลาดของคุณ
กระบวนการกรองช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกเนื้อหาที่คุณกำลังมองหาเพื่อสร้างรายการที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้สำหรับการทำการตลาดของคุณ
8. Clearbit (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์)
ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Clearbit—ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Hubspot's Breeze—ช่วยเสริมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อและอีเมล ด้วยการเพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น ตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท รายได้ และแม้แต่โปรไฟล์โซเชียล สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครบถ้วนและนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างมีความหมายในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearbit
- ค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วด้วยการหาลูกค้าเป้าหมายที่ตรงจุด
- ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลและค้นหาข้อมูลติดต่อสำหรับบุคคลเฉพาะ
- ดำเนินการเสริมข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ Clearbit
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ระบบเครดิตที่ใช้ในการเสริมสร้างข้อมูลอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Clearbit
- Hubspot Marketing Hub Professional: $890/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับห้าที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Clearbit
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clearbit อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
เราต้องค้นหาข้อมูลของเจ้าของกิจการจำนวนมากเพื่อการขาย และเครื่องมือนี้ช่วยเราค้นหาข้อมูลเหล่านั้นได้ อัตราความถูกต้องสูงมาก และเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ไม่จำกัดจากเครื่องมือนี้ ไม่เพียงแต่เจ้าของกิจการเท่านั้น แต่เราสามารถค้นหาอีเมลของผู้บริหารระดับสูงทุกคนได้ด้วยเครื่องมือนี้
เราต้องค้นหาข้อมูลของเจ้าของกิจการจำนวนมากเพื่อการขาย และเครื่องมือนี้ช่วยเราค้นหาข้อมูลเหล่านั้นได้ อัตราความถูกต้องสูงมาก และเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ไม่จำกัดจากเครื่องมือนี้ ไม่เพียงแต่เจ้าของกิจการเท่านั้น แต่เราสามารถค้นหาอีเมลของผู้บริหารระดับสูงทุกคนได้ด้วยเครื่องมือนี้
9. ZoomInfo (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ)
เมื่อพูดถึงฐานข้อมูล B2B, ZoomInfo เป็นที่โปรดปรานของอุตสาหกรรมเนื่องจากความครอบคลุมของข้อมูลที่กว้างขวางและอัตราความถูกต้องที่น่าทึ่ง. อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือเครื่องมือให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน.
ฟีเจอร์นี้จะนำข้อมูลติดต่อของคุณมาแปลงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลครบถ้วน เพื่อมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายและโอกาสที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo
- ติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านระบบรีเฟรชข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- ดึงข้อมูลการติดต่อโดยตรงจาก LinkedIn และเว็บไซต์อื่น ๆ
- สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกลุ่มโดยใช้ตัวกรองและซิงค์กับระบบ CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ ZoomInfo
ราคาของ ZoomInfo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo
- G2: 4. 5/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZoomInfo อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้:
การนำไปใช้ทำได้ง่ายมาก บริการลูกค้ายอดเยี่ยม และคุณภาพของโซลูชันตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง
การนำไปใช้ทำได้ง่ายมาก บริการลูกค้ายอดเยี่ยม และคุณภาพของโซลูชันตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง
10. RocketReach (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้ติดต่อทั่วโลก)
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนขายใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งในสามของสัปดาห์ (28%) ในการขายจริง งานเบ็ดเตล็ดเช่นการจัดการดีลและการป้อนข้อมูลใช้เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขา
ต้องการเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่ผ่านการยืนยันอย่างรวดเร็วหรือไม่? RocketReach พร้อมให้บริการคุณ
ด้วยการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญกว่า 700 ล้านคนและบริษัทกว่า 35 ล้านแห่งทั่วโลก ทำให้การค้นหาอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงเป็นเรื่องง่ายขึ้น ซึ่งมักดึงข้อมูลโดยตรงจากโปรไฟล์ LinkedIn นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ติดตามเทคโนโลยีที่บริษัทใช้และสัญญาณการซื้อ และเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและสายตรงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้ทันที
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่ไม่ต้องการเสียเวลาอันมีค่าในการค้นหาข้อมูล และต้องการมุ่งเน้นไปที่การขายจริงแทน
คุณสมบัติเด่นของ RocketReach
- ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อดึงข้อมูลติดต่อขณะเรียกดู LinkedIn หรือเว็บไซต์บริษัท
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น Salesforce หรือ HubSpot เพื่อให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- เข้าถึง API ของ RocketReach เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้การสร้างโอกาสทางการตลาดเป็นอัตโนมัติ
- ติดตามการเปิดอีเมลและการคลิกเพื่อดูว่าอะไรได้ผลและใครกำลังมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ RocketReach
- การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อหลายรายการภายในเครื่องมืออาจทำให้สับสนได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือนี้มีราคาแพงสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
ราคาของ RocketReach
- สิ่งจำเป็น: $99/เดือน
- ข้อดี: $165/เดือน
- สูงสุด: $300/เดือน
คะแนนและรีวิวของ RocketReach
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง RocketReach อย่างไรบ้าง?
ดูรีวิว Capterra นี้:
ฉันมีแต่ประสบการณ์ที่ดี และสินค้าชิ้นนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับระบบขายของฉัน
ฉันมีแต่ประสบการณ์ที่ดีเท่านั้น และผลิตภัณฑ์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับระบบนิเวศการขายของฉัน
11. Adapt. io (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึก)
ต้องการวิธีที่จะมุ่งเน้นไปที่คนที่ใช่โดยไม่ต้องหลงทางในทะเลของรายชื่อติดต่อใช่ไหม? Adapt. ioช่วยให้การหาลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
มันมอบให้ทีมขายและทีมการตลาดสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดต่อทางธุรกิจมากกว่า 250 ล้านราย และโปรไฟล์บริษัทมากกว่า 100 ล้านแห่ง สิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์คือความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบอีเมลของผู้ตัดสินใจได้—เมื่อคุณต้องการมัน
ปรับใช้คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่ตรงเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลมากกว่า 25 รายการ
- รักษาข้อมูล CRM ของคุณให้ทันสมัยด้วยการเสริมข้อมูลอัตโนมัติ
- ค้นหาอีเมลธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้ทันทีด้วยส่วนขยาย LinkedIn สำหรับ Chrome
ปรับตัวให้เข้ากับข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
- บางครั้ง รายชื่อติดต่อบางรายอาจไม่แสดงข้อมูล
ปรับราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- พื้นฐาน: $99/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
ปรับเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Adapt อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวบน G2ได้เน้นย้ำว่า:
Adapt. io เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องและทันสมัย มันช่วยประหยัดเวลาในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของเราได้อย่างมาก และการผสานรวมกับระบบ CRM อย่างราบรื่นทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่าอินเทอร์เฟซอาจจะลื่นไหลกว่านี้ได้ แต่ข้อมูลที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมก็ชดเชยส่วนนี้ได้อย่างมาก
Adapt. io เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องและทันสมัย มันช่วยประหยัดเวลาในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของเราได้อย่างมาก และการผสานรวมกับระบบ CRM อย่างราบรื่นทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อินเตอร์เฟซอาจลื่นไหลกว่านี้ได้ แต่ข้อมูลที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมนั้นชดเชยข้อบกพร่องนี้ได้อย่างมาก
12. Hunter. io (เหมาะที่สุดสำหรับการยืนยันอีเมลและการค้นหาโดเมน)
ในฐานะฐานข้อมูลติดต่อ B2B ชั้นนำ Hunter.io ช่วยให้คุณค้นหาและตรวจสอบที่อยู่อีเมลมืออาชีพในระดับใหญ่ หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการค้นหาโดเมน ซึ่งช่วยให้คุณค้นพบที่อยู่อีเมลสาธารณะทุกอันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
จับคู่กับอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและเครื่องมือตรวจสอบที่เชื่อถือได้ และคุณก็จะได้แหล่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ไว้วางใจได้
Hunter. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดเวลาการติดต่อครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์มโดยตรง
- ตรวจสอบการยืนยันอีเมลจำนวนมากโดยใช้เครื่องมือ Email Verifier
- นำเข้าและส่งออกข้อมูล B2B อย่างราบรื่นผ่านการผสานระบบ
- เข้าถึงคะแนนความมั่นใจสำหรับแต่ละอีเมลเพื่อประเมินความสามารถในการส่งถึงผู้รับ
Hunter. io ข้อจำกัด
- แผนฟรีมีการค้นหาต่อเดือนที่จำกัดสำหรับทีม
- บางครั้ง ที่อยู่อีเมลที่แชร์มาไม่มีตำแหน่งหน้าที่ ทำให้มีประโยชน์น้อยลง
Hunter. io ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- การเติบโต: $149/เดือน
- ขนาด: $299/เดือน
Hunter. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (680+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Hunter.io อย่างไรบ้าง?
ฮันเตอร์สามารถค้นหาที่อยู่อีเมลได้แม้ว่าจะไม่มีการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์. ยอดเยี่ยมมาก!!
ฮันเตอร์สามารถค้นหาที่อยู่อีเมลได้แม้ว่าจะไม่มีการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์. ยอดเยี่ยมมาก!!
13. Seamless.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว)
หากคุณเคยปรารถนาให้การหาลูกค้าใหม่รู้สึกเหมือนการคาดเดาน้อยลงและเหมือนมีเครื่องมือค้นหาที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวอยู่ในมือ ลองพิจารณา Seamless.ai เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสร้างรายชื่อเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองข้อมูลที่ล้าสมัย
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือเครื่องมือค้นหาแบบเรียลไทม์ที่ค้นหาแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อค้นหาผู้ติดต่อใหม่ที่เกี่ยวข้องในขณะที่คุณทำงาน มันถูกออกแบบมาเพื่อความเร็ว ความแม่นยำ และการนำหน้าข้อมูลล้าสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Seamless.ai
- จัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านรายการลูกค้าเป้าหมายที่แชร์ร่วมกัน
- ติดตามสัญญาณการซื้อผ่านคุณสมบัติข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อ
- รับเครดิตใหม่ทุกวันและเครื่องมือจัดการขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Seamless.ai
- ปัญหาคุณภาพข้อมูลที่มีข้อมูลล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
- ระบบต่ออายุอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานสำหรับการยกเลิก
ราคา Seamless.ai
- ฟรี
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Seamless.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/ 5 (4,690+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Seamless.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
ฉันชอบการผสานรวมของ Seamless กับ Sales Navigator/LinkedIn มาก และฉันตั้งตารอที่จะผสานรวมกับ Zoho เมื่อมีโอกาส
ฉันชอบการผสานรวมของ Seamless กับ Sales Navigator/LinkedIn มาก และฉันตั้งตารอที่จะผสานรวมกับ Zoho เมื่อมีโอกาส
14. Lead411 (เหมาะสำหรับทีมขายที่คำนึงถึงงบประมาณ)
Lead411 เป็นแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าซึ่งให้ข้อมูลติดต่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและรายละเอียดบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง มีระบบเครดิตหมุนเวียน ซึ่งเครดิตการส่งออกที่ไม่ได้ใช้จะไม่หมดอายุตราบใดที่คุณยังคงรักษาการสมัครสมาชิกของคุณไว้
คุณสมบัติเด่นของ Lead411
- เข้าถึงบันทึกการติดต่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลโดยตรง
- เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์ม CRM และเครื่องมือ SaaS กว่า 25 รายการ
- กำหนดเวลาและจัดการแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Lead411
- ผู้ใช้รู้สึกว่าตัวเลือกการกรองสามารถละเอียดมากขึ้นได้
ราคาของ Lead411
- พื้นฐานพลัสไม่จำกัด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lead411
- G2: 4. 4/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lead411 อย่างไรบ้าง?
นี่คือไฮไลท์บางส่วนจากรีวิวของ Capterra:
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือการผสานรวมกับ Sales Navigator และส่วนขยาย Chrome ที่มีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการเยี่ยมชมหน้าเว็บของพวกเขา
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือการผสานรวมกับระบบนำทางด้านการขาย (sales navigator) และส่วนขยายของโครมที่มีประโยชน์เพื่อค้นหาข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการเยี่ยมชมหน้าเว็บของพวกเขา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อุตสาหกรรมฐานข้อมูลการติดต่อ B2B สมัยใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 พร้อมกับการเกิดขึ้นของเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการจัดการข้อมูล หนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่สร้างฐานข้อมูลการติดต่อ B2B ขนาดใหญ่คือDun & Bradstreet (D&B) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1841 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้!
15. 6sense (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง)
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถรู้ได้ว่าบริษัทใดมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ก่อนที่พวกเขาจะเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเสียอีก นั่นคือสิ่งที่ 6sense ช่วยคุณได้ ระบบจะข้ามข้อมูลผิวเผินและเจาะลึกด้วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเปิดเผยเจตนาในการซื้อที่แท้จริง
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือการวางแผนเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อเพื่อให้คุณสามารถแทรกแซงได้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด—ไม่ต้องใช้ลูกแก้ววิเศษ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense
- ติดตามคำหลักได้ไม่จำกัดทั้งในระดับหัวข้อและระดับคำหลัก
- เข้าถึงข้อมูลการติดต่อที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
- ดึงข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากฐานข้อมูล CRMที่สะสมมาหลายปี
- อัตโนมัติแคมเปญตามขั้นตอนการซื้อ
ข้อจำกัดของ 6sense
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกช้าและไม่ลื่นไหลเมื่อทำการรีเฟรชข้อมูล
- รายละเอียดการติดต่อสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจบางครั้งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
การกำหนดราคาของ 6sense
- ฟรี
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะบุคคล รวมถึง 6sense Intent
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองพร้อมฟีเจอร์ AI ขั้นสูง
6sense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 6Sense อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
6sense ช่วยให้เราค้นหาบัญชีที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นความพยายามของเราในที่ที่มีความสำคัญที่สุดได้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ 6sense คือวิธีที่มันแสดงให้เราเห็นว่าบริษัทใดที่กำลังมองหาโซลูชันเช่นเดียวกับของเราอยู่จริง ๆ
6sense ช่วยให้เราค้นหาบัญชีที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นความพยายามของเราในที่ที่มีความสำคัญที่สุดได้. สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ 6sense คือวิธีที่มันแสดงให้เราเห็นว่าบริษัทใดที่กำลังมองหาโซลูชันเช่นของเราอยู่จริง ๆ.
16. SalesIntel (ดีที่สุดสำหรับความถูกต้องของข้อมูล)
แพลตฟอร์มฐานข้อมูลขนาดใหญ่บางแห่งอาจทำให้คุณต้องเดาเอาเอง แต่ SalesIntel มุ่งเน้นการนำเสนอความแม่นยำที่คุณสามารถไว้วางใจได้จริง จุดเด่นของมันคืออะไร? ทุกการติดต่อได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ ดังนั้นคุณจะไม่ต้องเสียเวลาไล่ตามข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง
เพิ่มเข้าไปในนั้นคือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจตนาแบบเรียลไทม์ ข้อมูลสดใหม่ผ่านบริการวิจัยตามความต้องการ และการผสานระบบ CRM อย่างไร้รอยต่อ และคุณก็จะได้เครื่องมือที่ช่วยให้การติดต่อของคุณตรงเป้าหมายอย่างแน่นอน
คุณสมบัติเด่นของ SalesIntel
- ให้ความสำคัญกับการติดต่อโดยใช้สัญญาณเจตนาที่ปรับให้เหมาะกับตลาดเป้าหมายของคุณ
- เข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่า 95% ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
- เพิ่มข้อมูลติดต่อที่อัปเดตให้กับบันทึก CRM ที่มีอยู่ของคุณ
- กรองข้อมูลตามคุณลักษณะทางเทคโนโลยีและคุณลักษณะองค์กร
ข้อจำกัดของ SalesIntel
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อมูลติดต่ออาจล้าสมัยเป็นบางครั้ง
- ราคาที่สูงขึ้นอาจทำให้ทีมขนาดเล็กต้องใช้งบประมาณมากขึ้น
ราคาของ SalesIntel
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SalesIntel
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SalesIntel อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
การติดต่อที่ได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ช่วยฉันประหยัดเวลาจากการเสียไปกับข้อมูลที่ไม่ดี และตัวกรองช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายของฉันได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การติดต่อที่ได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ช่วยฉันประหยัดเวลาจากการเสียไปกับข้อมูลที่ไม่ดี และตัวกรองช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่ ICP ของฉันได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
17. Snov. io (ดีที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายหลายช่องทาง)
Snov. io ผสานการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ และการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ทำให้การจัดการกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมายและนำพวกเขาผ่านกระบวนการขายของคุณได้ด้วยความยุ่งยากน้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Snov. io
- ดึงข้อมูลการติดต่อจากโดเมนและ LinkedIn จากนั้นตรวจสอบอีเมล
- รันการอุ่นอีเมลได้ไม่จำกัดบนแผน Pro เพื่อเพิ่มอัตราการส่งถึง
- แชร์เทมเพลต CRMและข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย B2B ให้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Snov. io
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาเล็กน้อยแต่สร้างความหงุดหงิดในอินเทอร์เฟซ
- การตั้งค่าแคมเปญการตลาดแบบหยดต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคา Snov. io
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- แผนโปร: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
Snov. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Snov. io อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบส่วนขยาย Chrome เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้ฉันค้นหาอีเมลได้ในไม่กี่คลิกและช่วยฉันทุกวัน ทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายอดเยี่ยมมากและพร้อมช่วยเหลือทุกคำถามเสมอ
ฉันชอบส่วนขยาย Chrome เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้ฉันค้นหาอีเมลได้ในไม่กี่คลิกและช่วยฉันทุกวัน ทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายอดเยี่ยมมากและพร้อมช่วยเหลือทุกคำถามเสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อเลือกฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือการตลาดที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อน และเปิดโอกาสให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ
ClickUp: ที่ที่ผู้ติดต่อ B2B "คลิก"
การค้นหาฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว ความท้าทายที่แท้จริงคือการจัดการผู้ติดต่อเหล่านั้นและเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า นี่คือจุดที่ระบบ CRM ที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับมากกว่าการจัดการรายชื่อติดต่อ—คุณสามารถทำงานป้อนข้อมูลอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในการปิดดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะทำให้การจัดการการติดต่อง่ายกว่าที่เคยหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!