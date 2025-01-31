10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ZoomInfo ในปี 2025

ZoomInfo, ผู้ที่ประกาศตัวเองว่าเป็น 'Google ของผู้คน,'คือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่เปิดโลกแห่งลูกค้าและคู่ค้าที่มีศักยภาพสำหรับทีมขายและการตลาด.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ZoomInfo จะมุ่งมั่นในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล แต่ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือรายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้องอาจปรากฏขึ้นได้เป็นบางครั้ง ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้อาจนำไปสู่การเสียเวลาและพลาดโอกาสทางธุรกิจสำหรับทีมขายของคุณ นอกจากนี้ การครอบคลุมตลาดเฉพาะกลุ่มของ ZoomInfo ที่จำกัด อาจทำให้คุณจำเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน ZoomInfo เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากฐานข้อมูลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ ผู้ตัดสินใจสำคัญหลายคนในฝ่ายขายและการตลาดจึงมองหาคู่แข่งของ ZoomInfo เพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องมือข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพได้
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาวิธีแก้ปัญหา เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก ZoomInfo ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการขายของคุณ นอกจากนี้เรายังได้ระบุคุณสมบัติเด่นและราคาของแต่ละตัวเลือกเพื่อช่วยให้คุณหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ZoomInfo?
ข้อมูลคือรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การตลาดและการขายทุกรูปแบบ ด้วยข้อมูลโปรไฟล์บริษัทอย่างละเอียดและข้อมูลติดต่อ คุณสามารถสร้างแคมเปญการขายและการตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงสุด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและคุ้มค่า เพื่อยกระดับความพยายามในการหาลูกค้าเป้าหมายของคุณไปอีกขั้น
นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มอย่าง ZoomInfo เข้ามามีบทบาท พวกเขากลายเป็นโซลูชันข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่คุณไว้วางใจสำหรับการสร้างโอกาสทางการขาย
เมื่อเลือกทางเลือกแทน ZoomInfo ให้พิจารณาคุณสมบัติหลักต่อไปนี้:
- คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล: ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของแพลตฟอร์ม ความถี่ในการอัปเดต และการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล มองหาบทวิจารณ์จากบุคคลภายนอกและคำรับรองเพื่อประเมินประสบการณ์การใช้งานจริง
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: เลือกทางเลือกของ ZoomInfo ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการหลักของคุณ คุณต้องการข้อมูลติดต่อพื้นฐานเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทมากขึ้นหรือไม่คุณต้องการการผสานรวมกับระบบ CRMหรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของคุณหรือไม่ คุณต้องการสร้างแบบจำลองข้อมูลและแสดงผลข้อมูลหรือไม่
- ตัวเลือกการครอบคลุมและการกำหนดเป้าหมาย: หากคุณเป็นนักการตลาดที่ต้องการสร้างแคมเปญการขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์ตามกลุ่มเป้าหมายหรือประชากรศาสตร์เฉพาะ คุณจำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มที่มีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่หลากหลาย
- ราคาและคุณค่า: เปรียบเทียบรูปแบบการกำหนดราคาและคุณสมบัติของตัวเลือกต่างๆ พิจารณาค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่น ระบบเครดิตหรือข้อจำกัดในการส่งออกข้อมูล เลือกตัวเลือกที่ให้ความคุ้มค่าที่ดีสำหรับงบประมาณและระดับการใช้งานของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุนลูกค้า: มองหาการค้นหาที่ใช้งานง่าย, แดชบอร์ดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, และแหล่งข้อมูลช่วยเหลือและการสนับสนุนลูกค้าที่พร้อมให้บริการ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ZoomInfo ที่คุณควรใช้
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ในใจ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางสำหรับ ZoomInfo ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทีมการตลาดและทีมขายของคุณในปี 2024:
1. Apollo. io – เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Apollo. io เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมทางการขายที่ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายการตลาดและการขายค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ ZoomInfo มีฐานข้อมูลติดต่อมากกว่า 260 ล้านคน และ 60 ล้านบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สำคัญเช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน และที่อยู่อีเมล
คุณสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ Apollo. io ยังสามารถเพิ่มข้อมูลให้กับลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลติดต่อที่คุณมีอยู่ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุบริษัท เช่น โปรไฟล์โซเชียลมีเดียและข่าวสารของบริษัท
Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นหาลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติมด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมข้อมูลอื่นๆ กว่า 200 รายการ
- เข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด
- ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์)
- ขยายธุรกิจของคุณให้เกินกว่าแค่การขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาและข้อตกลง
ข้อจำกัดของ Apollo. io
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง
- การนำทางที่ค่อนข้างสับสน
- ข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
Apollo. io ราคา
- ฟรี: เครดิตอีเมลไม่จำกัด
- พื้นฐาน: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $149/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
Apollo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
2. DealSignal – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบเรียลไทม์
DealSignal เป็นแพลตฟอร์มข้อมูล B2B ที่ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ซื้อที่เหมาะสม ปรับแต่งการเข้าถึง เพิ่มอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับ และเพิ่มอัตราการแปลงยอดขาย ทีมขายและการตลาดชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้เพราะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลติดต่อที่ได้รับการยืนยันแล้ว
คุณยังสามารถเข้าถึงโปรไฟล์บริษัท, ข้อมูลบริษัท, ข้อมูลเทคโนโลยี, และข้อมูลเจตนาได้ ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณปรับแต่งการติดต่อของคุณให้เหมาะกับรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายของคุณได้
DealSignal ยังมีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยเสริมข้อมูลของคุณ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลเจตนา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ได้รับตำแหน่งในรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zoominfo
คุณสมบัติเด่นของ DealSignal
- กำจัดงานวิจัยด้วยตนเองและสร้างกระบวนการทำงานได้เร็วขึ้น
- เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าที่เข้ามาด้วยระบบกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
- เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย B2B ให้สูงสุดด้วยข้อมูลที่สดใหม่ ได้รับการยืนยัน และถูกต้อง
ข้อจำกัดของ DealSignal
- การจัดลำดับความสำคัญของฐานการติดต่อไม่สมบูรณ์แบบ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับฟีเจอร์ขั้นสูงของมัน
ราคาของ DealSignal
- เริ่มต้น: $499/เดือน
- ระดับมืออาชีพและองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว DealSignal
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
3. Cognism – เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
Cognism เป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองการขายระดับโลกที่ช่วยให้ทีมสร้างรายได้ค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในบัญชีเป้าหมายของพวกเขา โดยเน้นการให้ข้อมูลธุรกิจ B2B ที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด
Cognism อ้างว่ามีอัตราการรีเฟรชที่นำหน้าในอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณมีข้อมูลติดต่อที่ทันสมัยและถูกต้อง มีเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายหลากหลาย เช่น ตัวค้นหาอีเมลและตัวกดหมายเลขอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและความพยายามในการหาลูกค้าใหม่
แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการขายอื่น ๆ ได้หลากหลาย เช่น ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้ Cognism ในกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่แล้วของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Cognism
- รับอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยืนยันของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลักในรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายของคุณ
- ใช้ตัวกรองขั้นสูงสำหรับข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลบริษัทและข้อมูลทางเทคโนโลยี, เหตุการณ์กระตุ้นการขาย, และข้อมูลเจตนาเพื่อค้นหาผู้ซื้อเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณภายในไม่กี่วินาที
- รับหมายเลขที่ผ่านการตรวจสอบ DNC ตั้งแต่เริ่มต้น
- ใช้สัญญาณเจตนาของผู้ซื้อเพื่อเข้าใจว่าเมื่อใดที่ผู้ซื้ออยู่ในตลาดสำหรับโซลูชันของคุณ และติดต่อพวกเขาให้เร็วขึ้นในเส้นทางของพวกเขา
ข้อจำกัดของแนวคิดเชิงปัญญา
- อาจมีการกรองเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง
- ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำ
การกำหนดราคาแบบ Cognism
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Cognism
- G2: 4. 6/5 (545+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. LeadIQ – เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
LeadIQ เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายและการตลาดค้นหา คัดกรอง และเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ
มันนำเสนอเครื่องมือและคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ทีมขายของคุณสามารถระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา และปรับแต่งการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ยังมีบริการข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลบริษัทต่าง ๆ รวมถึงข่าวสาร กิจกรรมระดมทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อระบุปัจจัยที่อาจกระตุ้นยอดขาย
นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ปรับแต่งข้อความอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ZoomInfo
คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ
- ติดตามสัญญาณการซื้อสำหรับบัญชีที่ได้รับมอบหมายและเริ่มสร้างกระบวนการขายของคุณ
- เพิ่มผู้มุ่งหวังใหม่เข้าสู่กระบวนการติดต่อโดยอัตโนมัติ และปรับแต่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย AI
- จัดลำดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่เมื่อมีการเก็บข้อมูลและส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ
- เสริมสร้างศักยภาพทีมสร้างรายได้ของคุณด้วยความแม่นยำของข้อมูล ผ่านข้อมูลติดต่อและข้อมูลบัญชีที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ LeadIQ
- ความไม่ถูกต้องในการทำนายลูกค้าเป้าหมาย
- ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำ
ราคาของ LeadIQ
- ฟรีเมียม: แผนฟรี
- จำเป็น: $45/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LeadIQ
- G2: 4. 2/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. Lusha – ดีที่สุดสำหรับความถูกต้องของข้อมูลติดต่อ
Lusha เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย B2B ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย การตลาด และการสรรหาบุคลากร ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้โดยการให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท และเครื่องมือสร้างโอกาสทางการขาย
Lusha ให้บริการแก่ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม เช่น นักขายมืออาชีพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่. นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ของคุณด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงาน, โปรไฟล์สื่อสังคม, และข้อมูลบริษัท.
คุณสมบัติเด่นของ Lusha
- บริษัทเป้าหมายตามเทคโนโลยีที่ใช้ โดยใช้ตัวกรองเทคโนโลยี
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงงานของโอกาสทางธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้โดยใช้ตัวกรองการเปลี่ยนแปลงงานและการแจ้งเตือน
- เติมเต็มช่องทางของคุณด้วยลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดทันทีโดยอิงจากการค้นหาในอดีต
- ระบุแหล่งที่มาที่นำลูกค้าเป้าหมายเข้ามามากที่สุดและบรรลุ KPI ของคุณได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Lusha
- ข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้องในบางส่วน
- UI และแดชบอร์ดไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Lusha
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $51/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Lusha
- G2: 4. 3/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Kaspr – ดีที่สุดสำหรับการเสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ
Kaspr เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและธุรกิจในการค้นหาข้อมูลติดต่อของลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะบน LinkedIn โดยมีเครื่องมือสำหรับการหาลูกค้าใหม่ผ่านการเสริมข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ
คุณสามารถจัดเก็บ, จัดการ, และจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ในขณะที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการขายและการตลาดหลายตัว ทำให้เป็นคู่แข่งของ ZoomInfo
Kaspr ยังมีส่วนขยาย Chrome ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้คุณในรูปแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Kaspr
- จัดการลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการติดต่อ, และซิงค์ข้อมูลกับแอปขายอื่น ๆ ของคุณ
- ดูข้อมูลบางส่วนก่อนชำระเงิน
- ค้นหาลูกค้าใหม่, ติดต่อสื่อสาร, และสร้างโอกาสทางการขายสำหรับตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs) ทั้งหมดในที่เดียว
- ปรับแต่งในระดับใหญ่ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับการขาย เช่น การส่งคำขอเชื่อมต่อบน LinkedIn
ข้อจำกัดของ Kaspr
- ปัญหาในการดึงข้อมูลสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
- คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของ LinkedIn
ราคาของ Kaspr
- ฟรี
- เริ่มต้น: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Kaspr
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Clearbit – เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมข้อมูลขั้นสูง
Clearbit เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น ข้อมูลสาธารณะ โซเชียลมีเดีย และปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่ครอบคลุมของแต่ละบุคคลเป้าหมาย
Clearbit สามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณตามความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearbit
- เข้าถึงข้อมูลที่สะอาด ถูกต้อง และเชื่อถือได้
- ระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงในเวลาจริง และมุ่งเน้นความพยายามของทีมขายของคุณในที่ที่มีความสำคัญที่สุด
- เปิดเผยเจตนาในการซื้อของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณผ่านข้อมูลอัจฉริยะด้าน IP
- เข้าใจบริษัทแม่และบริษัทในเครือเพื่อส่งต่อข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมไปยังตัวแทนที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Clearbit
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณลักษณะส่วนใหญ่
- ความไม่สอดคล้องกันเป็นครั้งคราวในข้อมูลที่มีอยู่
ราคาของ Clearbit
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Clearbit
- G2: 4. 4/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. UpLead – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบเจาะจง
UpLead เป็นซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B และคู่แข่งของ ZoomInfo ที่ให้บริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลติดต่อธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว พร้อมด้วยเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกทางการขายเพื่อช่วยคุณกรองและกำหนดเป้าหมายการค้นหาของคุณ
เครื่องมือตรวจสอบอีเมลของ UpLead ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น คุณสามารถปรับปรุงอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับและหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องได้
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อติดตามกิจกรรมของคู่แข่งและระบุโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ และบริการของพวกเขาได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ UpLead
- สร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สะอาดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือการขายของคุณได้
- ใช้ตัวกรองการค้นหา 50+ เพื่อค้นหาผู้ติดต่อและบริษัทที่ตรงกับโปรไฟล์ผู้ซื้อของคุณ
- เชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงด้วยการยืนยันอีเมลแบบเรียลไทม์
- ระบุและดึงดูดผู้ซื้อที่มีเจตนาซื้อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเจตนา
ข้อจำกัดของ UpLead
- ความไม่ถูกต้องในชื่อหรือข้อมูลการจ้างงานของผู้ติดต่อบางราย
- เส้นโค้งการเรียนรู้กับส่วนติดต่อผู้ใช้
ราคาของ UpLead
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บวก: $199/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UpLead
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. Proxycurl – เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และการสกัดข้อมูล
Proxycurl เป็นแพลตฟอร์ม API ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและขยายแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องจัดการทีมเว็บสเครปปิ้งและทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ความสามารถในการดึงข้อมูลแบบฝังตัวของมันสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานผ่าน API ได้โดยตรง โดยจัดการงานหนักในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
นอกจากนี้ Proxycurl ยังมีคุณสมบัติหลายประการในการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทต่างๆ รวมถึงโปรไฟล์ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proxycurl
- ดึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทเพื่อเสริมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์การอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดของคุณ
- ค้นหาบุคคลที่เหมาะสมในการพูดคุยภายในบริษัทเป้าหมายของคุณด้วย Role Lookup API Endpoint
- ดึงข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn เป็นระยะและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมบริษัทใหม่หรือเมื่อบุคคลใดได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Proxycurl
- เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลบางแห่งอาจจำกัดการเข้าถึงผ่านเครื่องมือการดึงข้อมูล ทำให้ข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Proxycurl
ราคา Proxycurl
- ราคาจ่ายครั้งเดียวล่วงหน้า: 4,500 ดอลลาร์
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Proxycurl
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. LeadFuze – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายได้
LeadFuze เป็นซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายและการตลาดค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ โดยใช้หลากหลายวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และการรวบรวมข้อมูล
LeadFuze สามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์การค้นหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุดได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการใช้ลายเซ็นอีเมลที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ LeadFuze
- สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังและซิงค์รายชื่อผู้มุ่งหวังไปยังแพลตฟอร์ม CRM และเครื่องมือการติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้ AI เพื่อนำลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่แพลตฟอร์ม CRMหรือเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อกระตุ้นแคมเปญการติดต่ออัตโนมัติ
- รับรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ เช่น ประวัติการทำงาน ทักษะ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และอื่นๆ
- กระตุ้นแคมเปญการเข้าถึงหลายช่องทางด้วยการผสานรวม
ข้อจำกัดของ LeadFuze
- ขีดจำกัดต่ำสุดของขนาดรายการ
- มีเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้
ราคาของ LeadFuze
- ไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $397/เดือน
- การปรับขนาด: เริ่มต้นที่ $147/เดือน
- กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ LeadFuze
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
เครื่องมือฐานข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมือจัดการข้อมูลมีความจำเป็น ควรพิจารณาว่าแพลตฟอร์ม CRM และฐานข้อมูลเช่น ClickUp สามารถเพิ่มผลกระทบของเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างไร CRM ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นอีกด้วย
คลิกอัพ
ClickUp CRMมอบศูนย์กลางสำหรับการเดินทางของข้อมูลของคุณ. จินตนาการถึงการก้าวไปไกลกว่าการเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น, ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย.
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นCRM อันดับ 1 ของโลกโดย G2, ClickUp CRM ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีได้ ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสมที่สุด, ปรับแต่งการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย, และชมธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงกับ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเหตุผลหลายประการ:
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูง: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- มุมมองที่หลากหลาย: มองเห็นและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณด้วยมุมมองมากกว่าสิบแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงกระดานคัมบังของ ClickUp, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, และรายการ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย และความคืบหน้าของกระบวนการขาย
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทีมขายด้วยการรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การดูแลลูกค้าเป้าหมายและการจัดการโอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงการร่วมมือในการปิดดีลและการต้อนรับลูกค้าใหม่ ตัวแทนขายสามารถเลิกใช้ฐานข้อมูล Google Sheetsและอีเมลที่กระจัดกระจาย เพื่อเปลี่ยนมาใช้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน, ติดต่อ, และข้อตกลง. ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลิงก์ระหว่างงาน, เอกสาร, และอื่น ๆ ได้เพื่อติดตามการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.
ระบบ ClickUp CRM ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ ด้วยระบบอัปเดตสถานะการกระตุ้นตามกิจกรรม คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้ทันที และแจ้งเตือนทีมขายของคุณเกี่ยวกับบัญชีหรือโปรไฟล์ลูกค้าที่ควรให้ความสนใจต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp CRM
- ปรับทีมขายและการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายเดียวกันด้วยข้อมูลที่แชร์และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านรายงานและภาพประกอบที่พร้อมใช้งานทันที เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสู่ความสำเร็จ
- ติดตามมูลค่าของลูกค้า ขนาดของดีล และข้อมูลอื่น ๆ ด้วยภาพรวมในระดับสูง
- วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งภายนอกด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp และค้นพบแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าของคุณ
- สร้างภาพจำลองกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของลูกค้า และร่วมมือกับทีมของคุณในโอกาสต่างๆ
- ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และวางแผนขั้นตอนถัดไปในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
การใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลด้วยทางเลือกที่เหมาะสมของ ZoomInfo
การเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมนั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเปรียบเทียบคุณสมบัติเท่านั้น คุณจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรทั้งหมดของคุณ มอบเครื่องมือให้กับทีมขายและการตลาดของคุณเพื่อก้าวข้ามฐานข้อมูล Excelและขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับลูกค้าและรายได้
มีคู่แข่งของ Zoominfo ที่ยอดเยี่ยมมากมายในตลาด ดังนั้นควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียทั้งหมดก่อนตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการเลือกระบบข้อมูลการขายที่ไม่สอดคล้องกัน และให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่สามารถรวมข้อมูลของคุณไว้ด้วยกัน ให้ภาพข้อมูลเชิงลึก และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้