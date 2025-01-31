10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ZoomInfo ในปี 2025

บล็อก ClickUp

ZoomInfo, ผู้ที่ประกาศตัวเองว่าเป็น 'Google ของผู้คน,'คือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่เปิดโลกแห่งลูกค้าและคู่ค้าที่มีศักยภาพสำหรับทีมขายและการตลาด.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ZoomInfo จะมุ่งมั่นในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล แต่ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือรายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้องอาจปรากฏขึ้นได้เป็นบางครั้ง ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้อาจนำไปสู่การเสียเวลาและพลาดโอกาสทางธุรกิจสำหรับทีมขายของคุณ นอกจากนี้ การครอบคลุมตลาดเฉพาะกลุ่มของ ZoomInfo ที่จำกัด อาจทำให้คุณจำเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน ZoomInfo เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากฐานข้อมูลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

ด้วยเหตุนี้ ผู้ตัดสินใจสำคัญหลายคนในฝ่ายขายและการตลาดจึงมองหาคู่แข่งของ ZoomInfo เพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องมือข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพได้

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาวิธีแก้ปัญหา เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก ZoomInfo ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการขายของคุณ นอกจากนี้เรายังได้ระบุคุณสมบัติเด่นและราคาของแต่ละตัวเลือกเพื่อช่วยให้คุณหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ZoomInfo?

ข้อมูลคือรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การตลาดและการขายทุกรูปแบบ ด้วยข้อมูลโปรไฟล์บริษัทอย่างละเอียดและข้อมูลติดต่อ คุณสามารถสร้างแคมเปญการขายและการตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงสุด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและคุ้มค่า เพื่อยกระดับความพยายามในการหาลูกค้าเป้าหมายของคุณไปอีกขั้น

นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มอย่าง ZoomInfo เข้ามามีบทบาท พวกเขากลายเป็นโซลูชันข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่คุณไว้วางใจสำหรับการสร้างโอกาสทางการขาย

เมื่อเลือกทางเลือกแทน ZoomInfo ให้พิจารณาคุณสมบัติหลักต่อไปนี้:

  • คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล: ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของแพลตฟอร์ม ความถี่ในการอัปเดต และการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล มองหาบทวิจารณ์จากบุคคลภายนอกและคำรับรองเพื่อประเมินประสบการณ์การใช้งานจริง
  • คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: เลือกทางเลือกของ ZoomInfo ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการหลักของคุณ คุณต้องการข้อมูลติดต่อพื้นฐานเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทมากขึ้นหรือไม่คุณต้องการการผสานรวมกับระบบ CRMหรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของคุณหรือไม่ คุณต้องการสร้างแบบจำลองข้อมูลและแสดงผลข้อมูลหรือไม่
  • ตัวเลือกการครอบคลุมและการกำหนดเป้าหมาย: หากคุณเป็นนักการตลาดที่ต้องการสร้างแคมเปญการขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์ตามกลุ่มเป้าหมายหรือประชากรศาสตร์เฉพาะ คุณจำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มที่มีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่หลากหลาย
  • ราคาและคุณค่า: เปรียบเทียบรูปแบบการกำหนดราคาและคุณสมบัติของตัวเลือกต่างๆ พิจารณาค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่น ระบบเครดิตหรือข้อจำกัดในการส่งออกข้อมูล เลือกตัวเลือกที่ให้ความคุ้มค่าที่ดีสำหรับงบประมาณและระดับการใช้งานของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุนลูกค้า: มองหาการค้นหาที่ใช้งานง่าย, แดชบอร์ดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, และแหล่งข้อมูลช่วยเหลือและการสนับสนุนลูกค้าที่พร้อมให้บริการ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ZoomInfo ที่คุณควรใช้

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ในใจ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางสำหรับ ZoomInfo ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทีมการตลาดและทีมขายของคุณในปี 2024:

1. Apollo. io – เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Apollo.io
ผ่านทางApollo.io

Apollo. io เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมทางการขายที่ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายการตลาดและการขายค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพ

หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ ZoomInfo มีฐานข้อมูลติดต่อมากกว่า 260 ล้านคน และ 60 ล้านบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สำคัญเช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน และที่อยู่อีเมล

คุณสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ Apollo. io ยังสามารถเพิ่มข้อมูลให้กับลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลติดต่อที่คุณมีอยู่ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุบริษัท เช่น โปรไฟล์โซเชียลมีเดียและข่าวสารของบริษัท

Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ค้นหาลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติมด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมข้อมูลอื่นๆ กว่า 200 รายการ
  • เข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด
  • ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์)
  • ขยายธุรกิจของคุณให้เกินกว่าแค่การขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาและข้อตกลง

ข้อจำกัดของ Apollo. io

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง
  • การนำทางที่ค่อนข้างสับสน
  • ข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

Apollo. io ราคา

  • ฟรี: เครดิตอีเมลไม่จำกัด
  • พื้นฐาน: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $149/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

Apollo. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

2. DealSignal – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบเรียลไทม์

ดีลไซน์แนล
ผ่านทางDealSignal

DealSignal เป็นแพลตฟอร์มข้อมูล B2B ที่ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ซื้อที่เหมาะสม ปรับแต่งการเข้าถึง เพิ่มอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับ และเพิ่มอัตราการแปลงยอดขาย ทีมขายและการตลาดชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้เพราะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลติดต่อที่ได้รับการยืนยันแล้ว

คุณยังสามารถเข้าถึงโปรไฟล์บริษัท, ข้อมูลบริษัท, ข้อมูลเทคโนโลยี, และข้อมูลเจตนาได้ ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณปรับแต่งการติดต่อของคุณให้เหมาะกับรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายของคุณได้

DealSignal ยังมีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยเสริมข้อมูลของคุณ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลเจตนา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ได้รับตำแหน่งในรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zoominfo

คุณสมบัติเด่นของ DealSignal

  • กำจัดงานวิจัยด้วยตนเองและสร้างกระบวนการทำงานได้เร็วขึ้น
  • เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าที่เข้ามาด้วยระบบกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
  • เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย B2B ให้สูงสุดด้วยข้อมูลที่สดใหม่ ได้รับการยืนยัน และถูกต้อง

ข้อจำกัดของ DealSignal

  • การจัดลำดับความสำคัญของฐานการติดต่อไม่สมบูรณ์แบบ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับฟีเจอร์ขั้นสูงของมัน

ราคาของ DealSignal

  • เริ่มต้น: $499/เดือน
  • ระดับมืออาชีพและองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว DealSignal

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)

3. Cognism – เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพสูง

การยึดถือความคิด
ผ่านทางCognism

Cognism เป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองการขายระดับโลกที่ช่วยให้ทีมสร้างรายได้ค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในบัญชีเป้าหมายของพวกเขา โดยเน้นการให้ข้อมูลธุรกิจ B2B ที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด

Cognism อ้างว่ามีอัตราการรีเฟรชที่นำหน้าในอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณมีข้อมูลติดต่อที่ทันสมัยและถูกต้อง มีเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายหลากหลาย เช่น ตัวค้นหาอีเมลและตัวกดหมายเลขอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและความพยายามในการหาลูกค้าใหม่

แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการขายอื่น ๆ ได้หลากหลาย เช่น ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้ Cognism ในกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่แล้วของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Cognism

  • รับอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยืนยันของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลักในรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายของคุณ
  • ใช้ตัวกรองขั้นสูงสำหรับข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลบริษัทและข้อมูลทางเทคโนโลยี, เหตุการณ์กระตุ้นการขาย, และข้อมูลเจตนาเพื่อค้นหาผู้ซื้อเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณภายในไม่กี่วินาที
  • รับหมายเลขที่ผ่านการตรวจสอบ DNC ตั้งแต่เริ่มต้น
  • ใช้สัญญาณเจตนาของผู้ซื้อเพื่อเข้าใจว่าเมื่อใดที่ผู้ซื้ออยู่ในตลาดสำหรับโซลูชันของคุณ และติดต่อพวกเขาให้เร็วขึ้นในเส้นทางของพวกเขา

ข้อจำกัดของแนวคิดเชิงปัญญา

  • อาจมีการกรองเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำ

การกำหนดราคาแบบ Cognism

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Cognism

  • G2: 4. 6/5 (545+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. LeadIQ – เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ลีดไอคิว
ผ่านทางLeadIQ

LeadIQ เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายและการตลาดค้นหา คัดกรอง และเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ

มันนำเสนอเครื่องมือและคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ทีมขายของคุณสามารถระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา และปรับแต่งการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ยังมีบริการข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลบริษัทต่าง ๆ รวมถึงข่าวสาร กิจกรรมระดมทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อระบุปัจจัยที่อาจกระตุ้นยอดขาย

นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ปรับแต่งข้อความอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ZoomInfo

คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ

  • ติดตามสัญญาณการซื้อสำหรับบัญชีที่ได้รับมอบหมายและเริ่มสร้างกระบวนการขายของคุณ
  • เพิ่มผู้มุ่งหวังใหม่เข้าสู่กระบวนการติดต่อโดยอัตโนมัติ และปรับแต่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย AI
  • จัดลำดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่เมื่อมีการเก็บข้อมูลและส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ
  • เสริมสร้างศักยภาพทีมสร้างรายได้ของคุณด้วยความแม่นยำของข้อมูล ผ่านข้อมูลติดต่อและข้อมูลบัญชีที่เชื่อถือได้

ข้อจำกัดของ LeadIQ

  • ความไม่ถูกต้องในการทำนายลูกค้าเป้าหมาย
  • ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำ

ราคาของ LeadIQ

  • ฟรีเมียม: แผนฟรี
  • จำเป็น: $45/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ LeadIQ

  • G2: 4. 2/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. Lusha – ดีที่สุดสำหรับความถูกต้องของข้อมูลติดต่อ

ลูชา
ผ่านทางLusha

Lusha เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย B2B ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขาย การตลาด และการสรรหาบุคลากร ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้โดยการให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท และเครื่องมือสร้างโอกาสทางการขาย

Lusha ให้บริการแก่ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม เช่น นักขายมืออาชีพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่. นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ของคุณด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงาน, โปรไฟล์สื่อสังคม, และข้อมูลบริษัท.

คุณสมบัติเด่นของ Lusha

  • บริษัทเป้าหมายตามเทคโนโลยีที่ใช้ โดยใช้ตัวกรองเทคโนโลยี
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงงานของโอกาสทางธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้โดยใช้ตัวกรองการเปลี่ยนแปลงงานและการแจ้งเตือน
  • เติมเต็มช่องทางของคุณด้วยลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดทันทีโดยอิงจากการค้นหาในอดีต
  • ระบุแหล่งที่มาที่นำลูกค้าเป้าหมายเข้ามามากที่สุดและบรรลุ KPI ของคุณได้เร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Lusha

  • ข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้องในบางส่วน
  • UI และแดชบอร์ดไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Lusha

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $51/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ขนาด: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Lusha

  • G2: 4. 3/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. Kaspr – ดีที่สุดสำหรับการเสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ

Kaspr.io
ผ่านทางKaspr

Kaspr เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและธุรกิจในการค้นหาข้อมูลติดต่อของลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะบน LinkedIn โดยมีเครื่องมือสำหรับการหาลูกค้าใหม่ผ่านการเสริมข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดเก็บ, จัดการ, และจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ในขณะที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการขายและการตลาดหลายตัว ทำให้เป็นคู่แข่งของ ZoomInfo

Kaspr ยังมีส่วนขยาย Chrome ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้คุณในรูปแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Kaspr

  • จัดการลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการติดต่อ, และซิงค์ข้อมูลกับแอปขายอื่น ๆ ของคุณ
  • ดูข้อมูลบางส่วนก่อนชำระเงิน
  • ค้นหาลูกค้าใหม่, ติดต่อสื่อสาร, และสร้างโอกาสทางการขายสำหรับตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs) ทั้งหมดในที่เดียว
  • ปรับแต่งในระดับใหญ่ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับการขาย เช่น การส่งคำขอเชื่อมต่อบน LinkedIn

ข้อจำกัดของ Kaspr

  • ปัญหาในการดึงข้อมูลสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
  • คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของ LinkedIn

ราคาของ Kaspr

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Kaspr

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Clearbit – เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมข้อมูลขั้นสูง

เคลียร์บิต
ผ่านทางClearbit

Clearbit เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น ข้อมูลสาธารณะ โซเชียลมีเดีย และปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่ครอบคลุมของแต่ละบุคคลเป้าหมาย

Clearbit สามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณตามความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearbit

  • เข้าถึงข้อมูลที่สะอาด ถูกต้อง และเชื่อถือได้
  • ระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงในเวลาจริง และมุ่งเน้นความพยายามของทีมขายของคุณในที่ที่มีความสำคัญที่สุด
  • เปิดเผยเจตนาในการซื้อของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณผ่านข้อมูลอัจฉริยะด้าน IP
  • เข้าใจบริษัทแม่และบริษัทในเครือเพื่อส่งต่อข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมไปยังตัวแทนที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของ Clearbit

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณลักษณะส่วนใหญ่
  • ความไม่สอดคล้องกันเป็นครั้งคราวในข้อมูลที่มีอยู่

ราคาของ Clearbit

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Clearbit

  • G2: 4. 4/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. UpLead – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบเจาะจง

อัพลีด
ผ่านทางUpLead

UpLead เป็นซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B และคู่แข่งของ ZoomInfo ที่ให้บริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลติดต่อธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว พร้อมด้วยเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกทางการขายเพื่อช่วยคุณกรองและกำหนดเป้าหมายการค้นหาของคุณ

เครื่องมือตรวจสอบอีเมลของ UpLead ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น คุณสามารถปรับปรุงอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับและหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องได้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อติดตามกิจกรรมของคู่แข่งและระบุโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ และบริการของพวกเขาได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ UpLead

  • สร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สะอาดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือการขายของคุณได้
  • ใช้ตัวกรองการค้นหา 50+ เพื่อค้นหาผู้ติดต่อและบริษัทที่ตรงกับโปรไฟล์ผู้ซื้อของคุณ
  • เชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงด้วยการยืนยันอีเมลแบบเรียลไทม์
  • ระบุและดึงดูดผู้ซื้อที่มีเจตนาซื้อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเจตนา

ข้อจำกัดของ UpLead

  • ความไม่ถูกต้องในชื่อหรือข้อมูลการจ้างงานของผู้ติดต่อบางราย
  • เส้นโค้งการเรียนรู้กับส่วนติดต่อผู้ใช้

ราคาของ UpLead

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บวก: $199/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ UpLead

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. Proxycurl – เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และการสกัดข้อมูล

พร็อกซีเคิร์ล
ผ่านProxycurl

Proxycurl เป็นแพลตฟอร์ม API ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและขยายแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องจัดการทีมเว็บสเครปปิ้งและทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ความสามารถในการดึงข้อมูลแบบฝังตัวของมันสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานผ่าน API ได้โดยตรง โดยจัดการงานหนักในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

นอกจากนี้ Proxycurl ยังมีคุณสมบัติหลายประการในการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทต่างๆ รวมถึงโปรไฟล์ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ฯลฯ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proxycurl

  • ดึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทเพื่อเสริมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์การอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดของคุณ
  • ค้นหาบุคคลที่เหมาะสมในการพูดคุยภายในบริษัทเป้าหมายของคุณด้วย Role Lookup API Endpoint
  • ดึงข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn เป็นระยะและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมบริษัทใหม่หรือเมื่อบุคคลใดได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจ

ข้อจำกัดของ Proxycurl

  • เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลบางแห่งอาจจำกัดการเข้าถึงผ่านเครื่องมือการดึงข้อมูล ทำให้ข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Proxycurl

ราคา Proxycurl

  • ราคาจ่ายครั้งเดียวล่วงหน้า: 4,500 ดอลลาร์
  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Proxycurl

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. LeadFuze – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายได้

LeadFuze
ผ่านทางLeadFuze

LeadFuze เป็นซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายและการตลาดค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ โดยใช้หลากหลายวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และการรวบรวมข้อมูล

LeadFuze สามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์การค้นหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุดได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการใช้ลายเซ็นอีเมลที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ LeadFuze

  • สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังและซิงค์รายชื่อผู้มุ่งหวังไปยังแพลตฟอร์ม CRM และเครื่องมือการติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ AI เพื่อนำลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่แพลตฟอร์ม CRMหรือเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อกระตุ้นแคมเปญการติดต่ออัตโนมัติ
  • รับรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ เช่น ประวัติการทำงาน ทักษะ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และอื่นๆ
  • กระตุ้นแคมเปญการเข้าถึงหลายช่องทางด้วยการผสานรวม

ข้อจำกัดของ LeadFuze

  • ขีดจำกัดต่ำสุดของขนาดรายการ
  • มีเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้

ราคาของ LeadFuze

  • ไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $397/เดือน
  • การปรับขนาด: เริ่มต้นที่ $147/เดือน
  • กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ LeadFuze

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

เครื่องมือฐานข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ

ในขณะที่เครื่องมือจัดการข้อมูลมีความจำเป็น ควรพิจารณาว่าแพลตฟอร์ม CRM และฐานข้อมูลเช่น ClickUp สามารถเพิ่มผลกระทบของเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างไร CRM ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นอีกด้วย

คลิกอัพ

ClickUp CRMมอบศูนย์กลางสำหรับการเดินทางของข้อมูลของคุณ. จินตนาการถึงการก้าวไปไกลกว่าการเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น, ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย.

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นCRM อันดับ 1 ของโลกโดย G2, ClickUp CRM ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีได้ ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสมที่สุด, ปรับแต่งการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย, และชมธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงกับ ClickUp

ClickUp 3.0 ศูนย์รวมรายการ รายละเอียด
มุมมอง ClickUp Item Hubs ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงเอกสาร แดชบอร์ด และไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดายตามรายการล่าสุด รายการโปรด หรือ 'ที่ฉันสร้าง'

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเหตุผลหลายประการ:

  • แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูง: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ไม่เหมือนใครของคุณ
  • มุมมองที่หลากหลาย: มองเห็นและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณด้วยมุมมองมากกว่าสิบแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงกระดานคัมบังของ ClickUp, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, และรายการ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย และความคืบหน้าของกระบวนการขาย
ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0

ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทีมขายด้วยการรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การดูแลลูกค้าเป้าหมายและการจัดการโอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงการร่วมมือในการปิดดีลและการต้อนรับลูกค้าใหม่ ตัวแทนขายสามารถเลิกใช้ฐานข้อมูล Google Sheetsและอีเมลที่กระจัดกระจาย เพื่อเปลี่ยนมาใช้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน, ติดต่อ, และข้อตกลง. ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลิงก์ระหว่างงาน, เอกสาร, และอื่น ๆ ได้เพื่อติดตามการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ จาก ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ จาก ClickUp

ระบบ ClickUp CRM ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ ด้วยระบบอัปเดตสถานะการกระตุ้นตามกิจกรรม คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้ทันที และแจ้งเตือนทีมขายของคุณเกี่ยวกับบัญชีหรือโปรไฟล์ลูกค้าที่ควรให้ความสนใจต่อไป

ClickUp 3.0 รายการจัดการการทำงานอัตโนมัติ
ดูและจัดการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานอยู่ข้ามพื้นที่ต่างๆ พร้อมการอัปเดตและคำอธิบายของผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp CRM

  • ปรับทีมขายและการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายเดียวกันด้วยข้อมูลที่แชร์และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านรายงานและภาพประกอบที่พร้อมใช้งานทันที เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสู่ความสำเร็จ
  • ติดตามมูลค่าของลูกค้า ขนาดของดีล และข้อมูลอื่น ๆ ด้วยภาพรวมในระดับสูง
  • วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งภายนอกด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp และค้นพบแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าของคุณ
  • สร้างภาพจำลองกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของลูกค้า และร่วมมือกับทีมของคุณในโอกาสต่างๆ
  • ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และวางแผนขั้นตอนถัดไปในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

การใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลด้วยทางเลือกที่เหมาะสมของ ZoomInfo

การเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมนั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเปรียบเทียบคุณสมบัติเท่านั้น คุณจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรทั้งหมดของคุณ มอบเครื่องมือให้กับทีมขายและการตลาดของคุณเพื่อก้าวข้ามฐานข้อมูล Excelและขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับลูกค้าและรายได้

มีคู่แข่งของ Zoominfo ที่ยอดเยี่ยมมากมายในตลาด ดังนั้นควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียทั้งหมดก่อนตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการเลือกระบบข้อมูลการขายที่ไม่สอดคล้องกัน และให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่สามารถรวมข้อมูลของคุณไว้ด้วยกัน ให้ภาพข้อมูลเชิงลึก และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

