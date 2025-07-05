บล็อก ClickUp

20 แม่แบบปฏิทิน Canva สำหรับการจัดตารางงานอย่างง่ายดายในปี 2025

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
5 กรกฎาคม 2568

ระหว่างกำหนดส่งงาน ปาร์ตี้วันเกิด นัดหมายต่างๆ และคลาสโยคะที่คุณเลื่อนอยู่เรื่อยๆ มันยากที่จะไม่ให้ชีวิตของคุณกลายเป็นละครสัตว์แห่งการนัดหมาย และการพลิกดูปฏิทิน Google สามอัน สมุดวางแผนที่ใช้ไปแค่ครึ่งเดียว และโน้ตติดตู้เย็นก็ไม่ได้ช่วยจัดระเบียบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นสักเท่าไหร่

แต่ถ้าจะมีวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดตารางเวลาของคุณล่ะ? จริงๆ แล้วมีอยู่! มีเครื่องมือภาพมากมายที่นำเสนอเทมเพลตปฏิทินสำเร็จรูปที่ดูดี มีประโยชน์ และปรับแต่งได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

แพลตฟอร์มอย่าง Canva และClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดจากทั้งสองเครื่องมือนี้ไว้เพื่อให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้น

อะไรที่ทำให้เทมเพลตปฏิทิน Canva ดี?

ปฏิทินของคุณควรดูดีหรือไม่? ใช่ แต่ควรช่วยให้คุณติดตามแผนงานได้ไม่วางแผนผิดพลาด และเพลิดเพลินกับกระบวนการวางแผนด้วย นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแม่แบบที่ดี:

  • รูปแบบวันที่ที่ชัดเจน: แสดงวัน, สัปดาห์, และเดือนโดยไม่มีความวุ่นวาย มองหาวันที่ที่เน้น, สัปดาห์ที่มีป้ายกำกับ, และพื้นที่สำหรับจดบันทึก
  • รูปแบบมุมมองหลากหลาย: มีทั้งรูปแบบรายวันและรายเดือน พร้อมรองรับการเปลี่ยนทิศทางของหน้ากระดาษเพื่อตอบสนองสไตล์การวางแผนที่แตกต่างกัน
  • ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: อนุญาตให้คุณเพิ่มหมวดหมู่ส่วนตัวได้ กล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้, ป้ายกำกับที่มีสีสัน, และไอคอนช่วยให้สะท้อนถึงกิจวัตรของคุณอย่างแท้จริง
  • การติดตามงานและเป้าหมาย: มีพื้นที่สำหรับรายการที่ต้องทำประจำวันและเป้าหมายประจำเดือน พร้อมรายการตรวจสอบหรือตัวติดตามนิสัยช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
  • การรบกวนน้อยที่สุด: สร้างสมดุลระหว่างความเรียบง่ายกับความดึงดูดสายตา การจัดวางที่สะอาดตาช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—ตารางเวลาของคุณ
  • พิมพ์ได้และแชร์ได้: ดาวน์โหลดได้ง่ายในรูปแบบ PDF, JPG และรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่ทำให้การออกแบบเสียหาย
  • ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัว: ช่วยให้คุณเปลี่ยนฟอนต์ สี และรูปแบบ เพื่อให้รู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง ไม่ใช่แค่ปฏิทินทั่วไป

เลือกแม่แบบที่เหมาะกับวิธีที่คุณวางแผน

👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ปฏิทินแบบภาพสามารถลดผลกระทบของการวางแผนผิดพลาดได้อย่างมาก—แนวโน้มที่เราประเมินเวลาที่ใช้ในการทำงานต่ำเกินไป โดยการกำหนดเส้นตายให้เป็นภาพ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะวางแผนอย่างสมจริงและปฏิบัติตามตารางเวลาได้มากขึ้น

20 แม่แบบปฏิทิน Canva สำหรับการวางแผนที่ดีขึ้น

กำลังมองหาเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับความต้องการส่วนตัวและมืออาชีพของคุณอยู่ใช่ไหม? การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่:

1. แม่แบบปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาวเรียบง่าย

เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาวเรียบง่าย
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาวเรียบง่าย โดย Canva นำเสนอดีไซน์ที่สะอาดตาและหรูหรา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนประจำเดือน รูปแบบที่ไม่รกรุงรังเน้นการใช้งานเป็นหลัก ช่วยให้ติดตามวันสำคัญและนัดหมายต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • จดบันทึกงาน เป้าหมาย และสิ่งที่ต้องเตือนด้วยตารางรายเดือน
  • เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ และปรับแต่งแบบอักษร สี และรูปแบบได้ตามต้องการ
  • ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ในความละเอียดสูงสำหรับการใช้งานทั้งทางกายภาพและดิจิทัล

🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ, นักเรียน, และผู้ที่มีสไตล์มินิมอลที่ต้องการเครื่องมือวางแผนที่ปราศจากความวุ่นวาย

2. เทมเพลตปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์รายเดือนสไตล์มินิมอลสีสันสดใส

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียรายเดือนสไตล์มินิมอลสีสันสดใส
ผ่านทางCanva

กำลังดิ้นรนเพื่อให้โพสต์โซเชียลมีเดียของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องกับแบรนด์อยู่หรือไม่? ปฏิทินโซเชียลมีเดียรายเดือนสไตล์มินิมอลสีสันสดใส จาก Canva มอบรูปแบบที่สดใสแต่สะอาดตาเพื่อช่วยให้การวางแผนเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของแบรนด์คุณ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตารางการโพสต์ของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • วางแผนและมองเห็นภาพรวมเนื้อหาโซเชียลมีเดียประจำเดือนของคุณได้ในพริบตา
  • ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และรูปแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • ระบุประเภทเนื้อหาและช่องทางที่คุณให้ความสำคัญในเดือนนี้

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก.

💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณมีปัญหาในการออกแบบบน Canva โปรดอัปเดตเวอร์ชัน iOS ของคุณผ่านโทรศัพท์ของคุณ Canva แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 13 หรือใหม่กว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แต่หากการออกแบบขณะเดินทางยังคงรู้สึกไม่ราบรื่นใน Canva ไม่ใช่แค่คุณเท่านั้น—ฟังก์ชันการทำงานบนมือถืออาจมีข้อจำกัด สำหรับการวางแผนที่ราบรื่นและการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ ลองใช้แอปมือถือของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกอุปกรณ์

3. แม่แบบปฏิทินส่วนตัวสีน้ำตาลและครีม

แม่แบบปฏิทินส่วนตัวสีน้ำตาลและครีม
ผ่านทางCanva

หากคุณกำลังมองหาปฏิทินที่ผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการใช้งานกับสไตล์เรียบง่ายแบบธรรมชาติ ปฏิทินส่วนตัวสีน้ำตาลและครีม จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจ ด้วยดีไซน์มินิมอล โทนสีกลาง และรูปแบบที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับใช้ทั้งในงานและส่วนตัว

คุณสามารถ:

  • เข้าถึงการออกแบบของคุณที่มีอยู่ผ่านการจัดวางแบบตารางรายเดือนพร้อมพื้นที่เพียงพอสำหรับบันทึกและนัดหมาย
  • ปรับแต่งแบบอักษร สี และเลย์เอาต์ได้โดยตรงใน Canva เพื่อให้เข้ากับสไตล์ส่วนตัวของคุณ
  • เพิ่มการเตือนความจำส่วนตัว, เป้าหมาย, หรือสิ่งที่ต้องทำโดยตรงในกล่องวันที่แต่ละวันเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งเดือน

🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาปฏิทินที่มีสไตล์และใช้งานได้จริงเพื่อจัดระเบียบเดือนของพวกเขา

4. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียรายสัปดาห์สำหรับสไตล์บราวน์เอสเธติก

แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียรายสัปดาห์สำหรับสไตล์บราวน์เอสเธติก
ผ่านทางCanva

การวางแผนเนื้อหาของคุณเป็นรายสัปดาห์ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอ ลดความเครียดในนาทีสุดท้าย และทำให้โพสต์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียรายสัปดาห์สไตล์บราวน์ ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและน่าพึงพอใจทางสายตา

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนโพสต์รายวันสำหรับทุกแพลตฟอร์มในมุมมองรายสัปดาห์ที่ชัดเจน
  • เน้นโปรโมชั่น แคมเปญ และเป้าหมายการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
  • แชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกับทีมเนื้อหาของคุณได้โดยตรงใน Canvaเพื่อการจัดการการตลาดเนื้อหาที่ราบรื่น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและทีมการตลาดขนาดเล็กที่ต้องการเนื้อหาล่วงหน้าสำหรับหนึ่งสัปดาห์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวิจัยชี้ให้เห็นว่าความวุ่นวายสามารถเพิ่มระดับความวิตกกังวลรบกวนการนอนหลับ และลดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานได้จุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดระเบียบชีวิตของคุณคือการเริ่มต้นด้วยปฏิทินการวางแผน

5. เทมเพลตปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นสีดำและแดง

เทมเพลตปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นสีดำและแดง
ผ่านทางCanva

แม่แบบปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นสีดำและแดงจาก Canva มอบรูปแบบที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจ แต่ละเดือนถูกจัดวางบนหน้าแยกต่างหาก ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับบันทึก นัดหมาย และเตือนความจำ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน Canva คุณสามารถเปลี่ยนสี แบบอักษร และรูปแบบได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • เน้นตารางเวลาของคุณด้วยการใช้สีดำและสีแดงที่โดดเด่น
  • ดูหนึ่งเดือนต่อครั้งด้วยหน้าแยกที่กว้างขวาง
  • เพิ่มบันทึก, งาน, หรือเตือนความจำในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการใช้ดีไซน์ที่มีอยู่เดิมและต่อยอดในปฏิทินที่โดดเด่นแต่เรียบง่ายสำหรับการจัดระเบียบที่บ้าน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณพบปัญหาการขัดข้องหรือคุณสมบัติที่หายไป อาจเป็นเพราะคุณกำลังใช้ iOS 12 หรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า บางฟังก์ชันของ Canva เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือแอนิเมชัน อาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง กรุณาอัปเดตเวอร์ชัน iOS ของคุณผ่านตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ หรือลองใช้เครื่องอื่นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น

6. แม่แบบปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาว

เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบเรียบง่าย มินิมอล สีดำและขาว
ผ่านทางCanva

โอบรับความเรียบง่ายด้วย เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาว นี้ ออกแบบมาเพื่อให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ครอบคลุมระยะเวลาสองปีเต็ม พร้อมรูปแบบที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตาม 24 เดือน พร้อมหน้าเดือนละหน้า
  • ใช้การจัดวางแบบแนวนอนที่เหมาะสำหรับเดสก์ท็อป, แท็บเล็ต, และการพิมพ์
  • เน้นวันที่และเหตุการณ์ด้วยพื้นที่ว่างกว้างขวางใต้แต่ละวัน
  • แก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและการจัดแนวแบบตาราง

🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือครอบครัว วางแผนโครงการ กำหนดเทอมการศึกษา และเป้าหมายส่วนตัว

7. แม่แบบปฏิทินวางแผนรายเดือนสไตล์มินิมอลหลากสี

แม่แบบปฏิทินวางแผนรายเดือนสไตล์มินิมอลหลากสี
ผ่านทางCanva

การใช้รหัสสีช่วยให้คุณสแกนปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว ลดความพยายามทางจิตใจและภาระทางความคิด. เทมเพลตปฏิทินแบบมินิมอลหลายสีของ Canva ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยสีที่แตกต่างสำหรับงานและกิจกรรมต่างๆ.

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบปีของคุณด้วยมุมมองรายเดือนที่ชัดเจน
  • แยกแยะแต่ละงานโดยใช้รหัสสีที่ไม่ซ้ำกัน
  • เพิ่มบันทึกและเตือนความจำในพื้นที่ที่กำหนด

🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการติดตามการสอบและการบ้าน และผู้จัดการที่ต้องดูแลโครงการหลาย ๆ โครงการ

8. แม่แบบปฏิทินวางแผนรายสัปดาห์สไตล์มินิมอลสีเบจ

แม่แบบปฏิทินวางแผนรายสัปดาห์สไตล์มินิมอลสีเบจ
ผ่านทางCanva

ปฏิทินวางแผนรายสัปดาห์สไตล์มินิมอลสีเบจ ใช้โทนสีเบจอ่อนและรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ผ่อนคลายสำหรับตารางเวลาของคุณ มันผสมผสานความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งานเพื่อลดความวุ่นวายและให้ความสำคัญกับงานประจำสัปดาห์ของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • จัดระเบียบสัปดาห์ของคุณด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ
  • ติดตามงานและนัดหมายที่สำคัญด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
  • เพิ่มบันทึกและลำดับความสำคัญเพื่อรักษาความมีสมาธิ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้วางแผนงานที่ประสานงานการนัดหมายและกิจกรรมประจำสัปดาห์

👀 คุณรู้หรือไม่? การสลับงานระหว่างงานต่างๆ อาจใช้เวลาถึง 40%ของเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน การรักษาตารางเวลาที่เหมาะสมบนปฏิทินสามารถป้องกันการ multitasking และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้!

9. แม่แบบปฏิทินแผนการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์แบบสติแบบเรียบง่ายสีสันสดใส

แผนการสอนรายสัปดาห์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์แบบสติในหัวข้อสีสันสดใส
ผ่านทางCanva

นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์มีการพัฒนาทางวิชาการเพิ่มขึ้น 11 คะแนน— และสำหรับผู้เชี่ยวชาญ การมีสติสามารถลดความเครียดและเพิ่มความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวได้

แม่แบบปฏิทินแผนการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์แบบสีสันสดใสสำหรับความตระหนักรู้ในตนเอง ช่วยให้คุณผสานการฝึกฝนความตระหนักรู้ในตนเองเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • วางแผนบทเรียน SEL และสติประจำสัปดาห์ด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและสีสันสดใส
  • จัดกิจกรรมตามวันเพื่อความสะดวกในการติดตามและความสม่ำเสมอ
  • ปรับแต่งข้อความ สี และส่วนต่างๆ ใน Canva
  • รวมพื้นที่สำหรับบันทึก ข้อคิด และเป้าหมาย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักแนะแนวโรงเรียน, ครูผู้สอน, และบุคคลที่วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางอารมณ์รายสัปดาห์

10. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส

เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส เปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ ภาพประกอบที่สนุกสนานและสีสันสดใสช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องสนุก พร้อมทั้งเสริมสร้างความจำและสมาธิ

ตั้งแต่การจัดการงานส่วนตัวไปจนถึงการจัดตั้งปฏิทินการจัดการโครงการที่มีชีวิตชีวา, แบบฟอร์มนี้จะมอบความชัดเจนและความคิดสร้างสรรค์ให้กับแผนรายสัปดาห์ของคุณ.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบแต่ละวันด้วยส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานและบันทึก
  • เพิ่มไอคอนและดีไซน์สนุก ๆ เพื่อทำให้การวางแผนน่าสนใจ
  • ติดตามนิสัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยเครื่องหมายแสดงภาพเฉพาะ

🔑 เหมาะสำหรับ: ครูที่วางแผนบทเรียนรายสัปดาห์และกิจกรรมในชั้นเรียน และมืออาชีพที่จัดระเบียบงานและประชุม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ปฏิทินที่มีรหัสสีช่วยเพิ่มการจดจำงานและการรับรู้เวลาสมองของเราตอบสนองต่อสีตามธรรมชาติซึ่งช่วยให้เราจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก

11. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์ในโทนสีขาว

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจสีขาว
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียแบบเรียบง่ายและสร้างสรรค์สำหรับงานสร้างสรรค์ มอบรูปแบบที่สะอาดตาและเรียบง่ายให้คุณสามารถวางแผน จัดตาราง และติดตามเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • กำหนดตารางเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ
  • จดบันทึกไอเดียเนื้อหา ประเภท แพลตฟอร์ม กำหนดเวลา และวันที่เผยแพร่ไว้ในที่เดียวกัน
  • ปรับแต่งเลย์เอาต์ แบบอักษร และสีใน Canva
  • ติดตามความคืบหน้าและโพสต์สถานะเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาขนาดเล็กที่ต้องการขยายแคมเปญไปยังหลายแพลตฟอร์ม

12. แม่แบบปฏิทินแผนเนื้อหา

เทมเพลตปฏิทินแผนเนื้อหา
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินแผนเนื้อหา Canva ก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมภาพรวมรายเดือนที่ชัดเจนเข้ากับการวางแผนรายวันอย่างละเอียด ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดการแต่ละชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ในเลย์เอาต์ที่สะอาดตาและปรับแต่งได้ตามต้องการ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างแผนเนื้อหาประจำเดือนของคุณด้วยปฏิทินที่อ่านง่าย
  • แยกย่อยงานประจำวันและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละชิ้นงานเนื้อหา
  • ติดตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม ความคืบหน้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการประสานงานกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย

13. แม่แบบปฏิทิน

เทมเพลตปฏิทิน
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินโดย Canva นำเสนอรูปแบบที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามตารางงานประจำเดือนของคุณ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานและนัดหมายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น

เทมเพลตนี้ให้กรอบการทำงานที่เชื่อถือได้เพื่อวางแผนกิจกรรมส่วนตัวและประสานงานงานและกิจกรรมของทีม

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ทำเครื่องหมายวันที่สำคัญ เช่น วันครบกำหนด งานอีเวนต์ หรือการนัดหมาย พร้อมพื้นที่สำหรับเขียนอย่างเพียงพอ
  • เพิ่มป้ายกำกับที่มีสีแตกต่างกันเพื่อแยกงานที่ทำงาน งานส่วนตัว หรืองานโรงเรียนออกจากกัน
  • ปรับแต่งแต่ละเซลล์ของปฏิทินด้วยไอคอน ข้อความ หรือไฮไลท์
  • รวมบันทึกหรือรายการงานไว้ในเทมเพลตโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย

🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่ต้องการประสานงานกิจกรรมและงานในบ้าน และมืออาชีพที่ต้องการจัดการตารางงานและกำหนดเวลา

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง!

📆ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการจองประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและเวลาส่วนตัวแบบกำหนดซ้ำได้ และลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

14. ตารางกิจกรรมประจำเดือนครอบครัว ปฏิทินรายเดือนสีเหลืองอ่อนสไตล์บันทึกประจำวันแบบ Journalcore

ตารางกิจกรรมประจำเดือนของครอบครัว ปฏิทินรายเดือนในโทนสีเหลืองอ่อน สไตล์บันทึกประจำวันแบบ Journalcore
ผ่านทางCanva

หากคุณเหนื่อยกับการจัดการรับลูกจากโรงเรียน การประชุม และแผนมื้ออาหารโดยไม่มีระบบที่ชัดเจน ลองใช้ ปฏิทินรายเดือนสำหรับครอบครัว โดย Canva มันช่วยให้ครอบครัวที่ยุ่งวุ่นวายสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่นด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและไม่ทำให้รู้สึกวุ่นวาย

โทนสีเหลืองและข้อความสีดำที่สะอาดตาช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับแผนรายเดือนของคุณ ในขณะที่ยังคงรักษาความสงบทางสายตาในพื้นที่ของคุณ

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • เน้นวันที่และเหตุการณ์สำคัญด้วยส่วนที่ชัดเจน
  • เพิ่มบันทึกและเตือนความจำไปยังวันที่เฉพาะเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
  • เพิ่มสติกเกอร์จากหน้าทรัพยากรในเทมเพลตเพื่อตกแต่งปฏิทินของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่ต้องการประสานงานกิจกรรมโรงเรียน, นัดหมาย, และการเดินทาง

15. แผ่นไวท์บอร์ดสำหรับฝึกอบรมทีมและปฏิทินการทำงาน สีฟ้าเหลืองเบจ สไตล์มืออาชีพที่สนุกสนาน

กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการฝึกอบรมทีมและปฏิทินการทำงาน สีฟ้าเหลืองเบจ สไตล์มืออาชีพที่สนุกสนาน
ผ่านทางCanva

กระดานไวท์บอร์ดสำหรับฝึกอบรมและปฏิทินการทำงานของทีม โดย Canva ช่วยให้คุณสามารถวางแผนโมดูลการฝึกอบรมรายสัปดาห์ การตรวจสอบความคืบหน้าของทีม และไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับโมดูลการฝึกอบรมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • วาดภาพประกอบโมดูลการฝึกอบรมโดยใช้เครื่องมือวาดด้วยมือ และเพิ่มรูปทรงและโน้ตติด
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วยเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน
  • บันทึกเวลาโดยใช้ตัวจับเวลาเพื่อดูว่ากิจกรรมการฝึกแต่ละอย่างใช้เวลานานเท่าใด

🔑 เหมาะสำหรับ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดเตรียมการฝึกอบรมการเข้าทำงานและการพัฒนาทักษะ

16. ปฏิทินรายเดือนแบบมืออาชีพในสีเบจและสีเหลืองสดใสพร้อมสติกเกอร์น่ารักสไตล์สีฟ้าอ่อน

เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมืออาชีพในโทนสีเบจ สีเหลืองสดใส และสีฟ้าอ่อน พร้อมสติกเกอร์น่ารักสไตล์น่ารัก
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมืออาชีพ ผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับความสวยงามที่สนุกสนาน ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนของพวกเขา

การจัดวางที่สะอาดตา พร้อมด้วยสติกเกอร์สีสันสดใส ช่วยผู้ใช้ให้สามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความสนุกสนานให้กับตารางนัดหมายรายเดือนของพวกเขา

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และองค์ประกอบการออกแบบให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ
  • ไฮไลท์วันที่สำคัญด้วยสติกเกอร์สีสันสดใส
  • เพิ่มบันทึกและเตือนความจำลงบนปฏิทินโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก

🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการติดตามกำหนดเวลาการทำงานและการประชุม และนักเรียนที่ต้องการจัดการตารางเรียน

🧠 เกร็ดความรู้: ในศตวรรษที่ 18มีวันที่หายไป 11วันในอังกฤษและอาณานิคมของอังกฤษเมื่อปฏิทินเปลี่ยนจากจูเลียนเป็นเกรกอเรียน ผู้คนเข้านอนในวันที่ 2 กันยายนและตื่นขึ้นมาในวันที่ 14 กันยายน!

17. แม่แบบตารางเวลาทำงานเชิงสร้างสรรค์สีน้ำตาล

แม่แบบตารางเวลาทำงานเชิงสร้างสรรค์สีน้ำตาล
ผ่านทางCanva

Brown Creative Work Schedule Planner คือผู้ช่วยด้านศิลปะของคุณ—ช่วยคุณวางแผนไอเดียใหญ่ จัดการโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความหลงใหล และสร้างพื้นที่สำหรับแรงบันดาลใจระหว่างเส้นตาย เป็นผืนผ้าใบแห่งความมีประสิทธิภาพของคุณ พร้อมพื้นที่สำหรับจัดระเบียบงาน กำหนดเวลาคิดไอเดีย และติดตามช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดเวลาทำงาน การประชุม และงานที่ต้องทำในแต่ละวันของสัปดาห์
  • เพิ่มแผนส่วนตัว, เวลาพัก, และเป้าหมายเพื่อปรับสมดุลตารางเวลาของคุณ
  • อัปเดตทุกสัปดาห์โดยการคัดลอกแม่แบบใน Canva

🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานที่ทำงานทางไกลและมืออาชีพที่มีงานยุ่งอื่นๆ ที่ต้องการแยกเวลาทำงานออกจากเวลาส่วนตัว

18. เทมเพลตโพสต์ Instagram สำหรับกิจกรรมสุดโมเดิร์นเรียบง่ายในสัปดาห์นี้ สีดำและเบจ

เทมเพลตโพสต์ Instagram สำหรับสัปดาห์นี้: งานอีเวนต์โมเดิร์นเรียบง่ายสีดำและเบจ
ผ่านทางCanva

หากคุณต้องการให้ผู้ติดตามของคุณทราบถึงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ให้ใช้ เทมเพลตโพสต์ Instagram สำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้ในสไตล์โมเดิร์นสีดำและเบจที่เรียบง่าย ที่ช่วยให้คุณสามารถโชว์กิจกรรมประจำสัปดาห์ได้ด้วยการออกแบบที่สะอาดตาและดึงดูดสายตา การจัดวางแบบมินิมอลช่วยเน้นข้อมูลสำคัญให้ผู้ชมของคุณไม่พลาดทุกกิจกรรม

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • เน้นกิจกรรมประจำสัปดาห์ด้วยการออกแบบที่ชัดเจนและทันสมัย
  • เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เช่น วันที่ เวลา และสถานที่ได้อย่างง่ายดาย
  • ทำงานบนเลย์เอาต์สำเร็จรูปที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับโพสต์และสตอรี่บน Instagram
  • ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและอ่านง่าย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนงานอีเวนต์ที่ต้องการโปรโมทงานแสดงหรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง; ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการออกแบบบน Canva ต่อเนื่อง พร้อมอัปเดตข่าวสารการถ่ายทอดสดหรือการเปิดตัวสินค้าให้กับผู้ติดตามทราบ

19. แม่แบบปฏิทินการตลาด

แบบฟอร์มปฏิทินการตลาด
ผ่านทางCanva

การจัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และกำหนดเส้นตายของเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกันอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจได้ เทมเพลตปฏิทินการตลาด ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกรายละเอียด ตั้งแต่กำหนดการเปิดตัวไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในมุมมองรายเดือนที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ทันที

ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะประสานงานกันได้ดีและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุทุกเป้าหมายโดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดเวลาแคมเปญการตลาด การเผยแพร่เนื้อหา และโพสต์บนโซเชียลมีเดียในที่เดียว
  • มองเห็นกำหนดเวลา, การเปิดตัว, และเป้าหมายสำคัญบนตารางเดือนที่ชัดเจน
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์ปฏิทินกับทีมของคุณ
  • อัปเดตและปรับแผนอย่างรวดเร็วเมื่อกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลง

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน และผู้สร้างเนื้อหาที่วางแผนโพสต์บล็อก วิดีโอ และเนื้อหาโซเชียลมีเดีย

20. แม่แบบปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอล

เทมเพลตแผ่นปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอล
ผ่านทางCanva

การติดตามเดือนที่ยุ่งไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แผ่นปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอล มอบรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย ช่วยให้คุณจัดระเบียบการนัดหมาย กำหนดส่งงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การออกแบบที่สะอาดตาช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปราศจากความเครียด

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • วางแผนเดือนของคุณด้วยช่องวันที่กว้างขวางสำหรับบันทึกและนัดหมาย
  • รักษาตารางเวลาของคุณให้เรียบร้อยและอ่านง่ายด้วยรูปแบบตารางที่เรียบง่าย
  • เพิ่มการแจ้งเตือนหรือเป้าหมายในส่วนบันทึกแบบมินิมอล

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายและการวางแผนที่ปราศจากสิ่งรบกวน

ข้อจำกัดของ Canva

แม่แบบปฏิทินของ Canva มอบวิธีที่ง่ายและน่าสนใจในการสร้างการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน นี่คือข้อเสียที่พบบ่อยที่ควรคำนึงถึง:

  • การปรับแต่งที่จำกัด: องค์ประกอบและการจัดวางบางแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • สไตล์ทั่วไป: เทมเพลตขาดความเป็นเอกลักษณ์ โดยปฏิทินส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
  • การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต: Canva ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการแก้ไขและบันทึกการออกแบบ
  • คุณสมบัติขั้นสูงถูกล็อก: คุณสมบัติพรีเมียมบางประการและองค์ประกอบบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะทาง
  • ช่องว่างในการจัดการไฟล์: ขาดเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดระเบียบเวอร์ชัน การติดตามการอนุมัติ หรือการเชื่อมโยงทรัพยากรกับไทม์ไลน์
  • ปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน: การจัดการเวอร์ชันการออกแบบหลายเวอร์ชันผ่านโทรศัพท์ของคุณอาจต้องทำด้วยตนเองและยากต่อการติดตาม
  • ข้อจำกัดของรูปแบบไฟล์: รองรับเฉพาะการส่งออกพื้นฐาน เช่น PNG, JPG และ PDF เท่านั้น ไม่มีตัวเลือกไฟล์ขั้นสูงหรือไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้
  • ความท้าทายด้านความสอดคล้องของแบรนด์: การรักษามาตรฐานแนวทางของแบรนด์อย่างเคร่งครัดอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีสินทรัพย์พรีเมียมหรือชุดเครื่องมือสำหรับแบรนด์

🧠 เกร็ดความรู้: อีโมจิปฏิทิน 📅มักจะแสดงวันที่ 17 กรกฎาคม เพราะเป็นวันที่ Apple ประกาศเปิดตัว iCal (ปัจจุบันคือ Apple Calendar) เป็นครั้งแรก

เทมเพลตทางเลือกสำหรับ Canva

ต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Canva ที่ไม่เพียงแต่มีเทมเพลตปฏิทินเท่านั้น แต่ยังมีชุดฟีเจอร์การจัดการที่ครบถ้วนอีกด้วยหรือไม่?

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

Escritorio E., เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, กล่าวว่า:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานและจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง และสามารถช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย การจัดการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราอย่างมาก และความสามารถในการดูทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดและรายการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน และได้ผสานรวมกับแอปอื่นๆ บางตัวแล้ว เช่น Toogl Track, Google Calendar และ Microsoft Outlook

ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง และสามารถช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและการทำงานให้ทันกำหนดเป็นไปอย่างง่ายดาย การจัดการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราอย่างมาก และความสามารถในการดูทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดและรายการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน และได้ผสานรวมกับแอปอื่นๆ บางตัวแล้ว เช่น Toogl Track, Google Calendar และ Microsoft Outlook

นี่คือแม่แบบการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติการจัดระเบียบอื่น ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp

วางแผนเดือนของคุณและติดตามความคืบหน้าของงานด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนเดือนของคุณและติดตามความคืบหน้าของงานด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp

เทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUpมอบพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้คุณวางแผนทั้งเดือน คุณสามารถใช้เพื่อจัดตารางเวลาส่วนตัว งานต่างๆ นัดหมาย และอื่นๆ หรือจะใช้เป็นปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมของคุณก็ได้

มันช่วยให้คุณ:

  • บล็อกเวลา, เพิ่มประเภทงาน, และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถานที่และผู้รับผิดชอบ
  • มองเห็นภาพรวมของงาน, จัดตารางงานใหม่, และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงานที่กำหนดเอง เช่น ถูกบล็อก ยกเลิก เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ และพักไว้
  • ติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp Time Tracking

🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการจัดการงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าในที่เดียว

2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

ทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณง่ายขึ้นด้วยแท็ก หมวดหมู่ และตัวติดตามเวลาด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณง่ายขึ้นด้วยแท็ก หมวดหมู่ และตัวติดตามเวลาด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

ลืมสิ่งที่ต้องทำต่อไปในรายการของคุณอยู่เสมอใช่ไหม?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน ทั้งหมดในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย จัดลำดับความสำคัญ กำหนดเส้นตาย และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งรบกวน

ใช้ มุมมองคำขอประชุม เพื่อติดตามการประชุมที่กำลังจะมาถึงและงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุม

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • มอบหมายงานใน ClickUpให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและความชัดเจนว่าใครทำอะไร
  • ลากและวางงานลงในปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาและเลื่อนกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
  • จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะ เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, ระดับประสิทธิภาพ, และบทบาท เพื่อทำให้การมองเห็นงานของคุณง่ายขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ทำงานและจัดการโครงการหลายอย่างพร้อมกันกับทีม

3. แม่แบบปฏิทินรายปีของ ClickUp

วางแผนทั้งปีของคุณอย่างชัดเจนด้วยเป้าหมายและข้อผูกพันที่ระบุไว้อย่างละเอียดด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนทั้งปีของคุณอย่างชัดเจนด้วยเป้าหมายและข้อผูกพันที่ระบุไว้อย่างละเอียดด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp

ลองจินตนาการถึงความพึงพอใจที่จะได้เห็นทั้งปีของคุณถูกจัดวางไว้ในที่เดียว.เทมเพลตปฏิทินรายปีของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรม, วัตถุประสงค์, และกำหนดเส้นตายได้เดือนต่อเดือนโดยไม่พลาดแม้แต่วันเดียว.

มุมมองกิจกรรมตามสถานะ จะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, เลื่อน, กำลังดำเนินการ, อยู่ในเส้นทาง, ต้องเริ่ม

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • วางแผนและจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณสำหรับปีนี้เพื่อการจัดการปฏิทินผู้บริหารที่ราบรื่น
  • เพิ่มคุณสมบัติ เช่น หมวดหมู่, ไตรมาสการดำเนินการ, งบประมาณ, แผนก, และทีมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใส
  • ติดตามเป้าหมายและเป้าหมายย่อยสำหรับโครงการและโครงการริเริ่มของทีมใด ๆ ด้วยClickUp Goals
  • มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและผู้จัดการทีมที่ต้องการจัดการความมุ่งมั่นตลอดทั้งปีให้เรียบร้อย

4. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp

กำหนดตารางและวางแผนเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดตารางและวางแผนเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp

นักการตลาดที่วางแผนการตลาดล่วงหน้าอย่างมีความริเริ่มสร้างสรรค์มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพื่อนร่วมงานถึง331%ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องมีปฏิทินเนื้อหาที่ช่วยคุณจัดตารางเนื้อหาล่วงหน้าและติดตามความคืบหน้าในการทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วย

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของClickUpสามารถช่วยคุณทำสิ่งนั้นได้

มุมมองหนังสือแบรนด์ จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ มุมมองตามสถานะ จะให้ภาพรวมของงานที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการเสร็จสิ้น

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • ร่างและวางกลยุทธ์ตารางการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการสร้าง แก้ไข และอนุมัติเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ใช้ความคิดเห็น, การกล่าวถึง @, และไฟล์แนบเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
  • ใช้ClickUp Milestonesเพื่อทำเครื่องหมายวันที่เผยแพร่หลักหรือการเปิดตัวแคมเปญ
  • ส่งและรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ได้โดยตรงจากงาน
  • ทริกเกอร์การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปโดยใช้ClickUp Automationsเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอน

🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่ดำเนินกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาผ่านหลากหลายช่องทาง

5. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

ดูเนื้อหาของคุณที่กระจายอยู่ในปฏิทินและมองเห็นกระบวนการได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ดูเนื้อหาของคุณที่กระจายอยู่ในปฏิทินและมองเห็นกระบวนการได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp

ปฏิทินบรรณาธิการที่ได้รับการดูแลอย่างดีช่วยในการวางแผนแคมเปญระยะยาว และป้องกันการเร่งรีบในการเผยแพร่ในนาทีสุดท้าย.เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างให้คุณทำเช่นนั้นได้.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ

  • สร้างไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างของแนวคิดเนื้อหาโดยอิงจากกลุ่มเป้าหมายและธีมเนื้อหาของคุณด้วย Docs View
  • ย้ายโครงการและงานต่าง ๆ ผ่านไปในแต่ละขั้นตอนโดยใช้สถานะที่กำหนดเองห้าสถานะ—รวมถึง ต้องทำ, แก้ไข, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเสร็จสมบูรณ์
  • กำหนดเวลาเนื้อหาสำหรับแคมเปญและกิจกรรมโดยมีประเภทเนื้อหาที่บันทึกไว้
  • ติดตามการแก้ไข, ช่องทาง, และสถานะการอนุมัติสำหรับแต่ละแคมเปญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยแท็กที่สามารถปรับแต่งได้และ มุมมองบอร์ดและรายการ
  • ปรับตารางเวลาบนปฏิทินด้วยฟังก์ชันลากและวาง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดที่ดูแลแคมเปญหลายรายการผ่านช่องทางต่างๆ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยคุณสร้างไอเดียเนื้อหาและข้อความได้อย่างรวดเร็ว มันถูกผสานรวมอยู่ในเอกสารและงานต่างๆ และให้คุณเลือกจาก LLM หลายตัว เช่น Claude, Gemini และ GPT!

ClickUp Brain
สร้างคำบรรยาย, สรุป, และแม้กระทั่งบล็อกทั้งหมดด้วย ClickUp Brain

6. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp

สร้างภาพและจัดการคำขอและการอนุมัติการลาหยุดด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพและจัดการคำขอและการอนุมัติการลาหยุดด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp

หนึ่งในสามของพนักงานในสหรัฐอเมริกายอมรับว่าพวกเขาไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรักษาสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา.เทมเพลตปฏิทินวันลาพักร้อนของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างสมดุลนี้ให้กับทีมของคุณได้.

คุณสามารถจัดการ ประเมิน และอนุมัติคำขอลาหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลา

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามวันที่และเวลาที่พนักงานลางานและลาป่วยอย่างถูกต้อง
  • อนุมัติหรือปฏิเสธคำขออย่างรวดเร็วด้วย มุมมองการอนุมัติ PTO และอนุญาตให้พนักงานส่งคำขอ PTO ใหม่โดยใช้ มุมมองแบบฟอร์มคำขอ PTO
  • ดูและติดตามวันลาพักร้อนที่เหลืออยู่ของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย และจัดตารางวันหยุดในสถานที่เดียวสำหรับทุกทีม
  • มองเห็นภาพความพร้อมของพนักงานและช่องว่างในกำลังคน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ต้องการสร้างระบบวันลาพักร้อนที่โปร่งใส

7. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

วางแผนและจัดระเบียบตารางเนื้อหาและมอบหมายงานเนื้อหาด้วยเทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดระเบียบตารางเนื้อหาและมอบหมายงานเนื้อหาด้วยเทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp

เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการปรับปรุงการวางแผนและการเผยแพร่เนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมอบแดชบอร์ด ClickUpที่รวมศูนย์ไว้เพื่อจัดการงานบรรณาธิการตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการเผยแพร่ ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

ด้วยมุมมองและสถานะที่ปรับแต่งได้ ปฏิทินการตลาดนี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และตรงตามกำหนดเวลาของเนื้อหาได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาตามวันที่เผยแพร่ พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในปฏิทินการตลาดที่ดูเรียบร้อย
  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และเผยแพร่ เพื่อติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองบอร์ด
  • มอบหมายงานให้กับนักเขียน, บรรณาธิการ, และนักออกแบบเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
  • ทำงานร่วมกันบนเนื้อหาได้โดยตรงในClickUp Docsและเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายในระหว่างกระบวนการเผยแพร่

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, ผู้จัดการการตลาด, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการมุมมองที่จัดระเบียบของกระบวนการทำงานทางบรรณาธิการของตน

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp

กำหนดเวลาเนื้อหาพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเวลาเนื้อหาพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

การโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณในระยะยาวและทำให้ผู้ชมของคุณมีสิ่งที่รอคอยแต่คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการโพสต์

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ตามช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหว และรักษาการมองเห็นของแบรนด์ให้คงที่

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบและแสดงภาพแผนเนื้อหาทั้งหมดและเป้าหมายรายเดือนของคุณตามวันที่
  • ใช้สถานะเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง เช่น ร่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเผยแพร่ เพื่อติดตามว่าแต่ละชิ้นของเนื้อหาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการจัดการเนื้อหา
  • ติดตามงานตามสถานะโดยใช้ มุมมองบอร์ด และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกโดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น ช่องทาง วันที่เผยแพร่ ไฟล์ที่ใช้ และอื่นๆ
  • ดูงานทั้งหมดที่จัดเรียงตามกรอบเวลาโดยใช้ มุมมองไทม์ไลน์

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่จัดการบทความบล็อก, โซเชียลมีเดีย, และแคมเปญ.

9. แม่แบบกำหนดการรายเดือน ClickUp

สร้างภาพรวมของภาระงานประจำเดือนของคุณและทีมเพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสมที่สุดด้วยเทมเพลตตารางงานประจำเดือนของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพรวมของภาระงานประจำเดือนของคุณและทีมเพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสมที่สุดด้วยเทมเพลตตารางงานประจำเดือนของ ClickUp

กำลังดิ้นรนเพื่อติดตามกำหนดเวลา, การประชุม, และสิ่งที่ต้องส่งมอบทุกเดือนอยู่หรือไม่?เทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อรักษาทุกภาระผูกพันของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญการตลาด โครงการของลูกค้า หรือการทำงานภายในองค์กร เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเป็นรายสัปดาห์ ติดตามความคืบหน้า และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, ถูกขัดขวาง, และเสร็จสิ้น และจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
  • เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ต้นทุนจริง งบประมาณที่จัดสรรไว้ ความคืบหน้า สถานะ RAG และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงให้กับแต่ละงานเพื่อการติดตามอย่างละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ รวมถึงคู่มือเริ่มต้น การจ่ายเงิน ไทม์ไลน์ สมาชิกในทีม แผนงานกานท์ และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ประสานงานภารกิจของทีมและบริหารจัดการปริมาณงาน

10. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp

สร้างภาพตารางเวลาของพนักงานและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมด้วยเทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพตารางเวลาของพนักงานและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมด้วยเทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp

77% ของผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหานี้หลายครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมอบหมายงานตามความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พวกเขามีเวลาส่วนตัวเพียงพอ

เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ด้วยการดูงานของสมาชิกทุกคนในทีม การทำงานเป็นกะ และความพร้อมใช้งานในที่เดียว ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานตามความสามารถในการทำงานและติดตามงานที่ต้องส่งให้ตรงตามกำหนด

  • สร้างภาพและวางแผนปริมาณงานของทีมตามปฏิทินจริง
  • จัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณงานที่เหมาะสมได้รับการรักษาไว้
  • มอบหมายงานพร้อมความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในการกระจายงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: การวางแผนกะงานของพนักงาน, การติดตามความพร้อมใช้งาน, และการจัดการปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ทำให้การจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp

แม่แบบปฏิทินของ Canva เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วที่ดูดีและช่วยให้คุณเป็นระเบียบ แต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่มากกว่าแค่ความสวยงามและช่วยจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และวางแผนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ให้เลือกแม่แบบปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและยังสามารถใช้ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp ร่วมกับแม่แบบเหล่านี้ได้อีกด้วย

ClickUp นำเสนอการวางแผนตารางเวลาด้วย AI การจัดการงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือทางธุรกิจนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการจัดตารางโครงการ การติดตามและการจัดการเวลาฟรีอีกด้วย!

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนการจัดการปฏิทินให้กลายเป็นกระบวนการที่สนุกและ จริงๆ แล้ว มีประสิทธิภาพ!