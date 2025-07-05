20 แม่แบบปฏิทิน Canva สำหรับการจัดตารางงานอย่างง่ายดายในปี 2025

ระหว่างกำหนดส่งงาน ปาร์ตี้วันเกิด นัดหมายต่างๆ และคลาสโยคะที่คุณเลื่อนอยู่เรื่อยๆ มันยากที่จะไม่ให้ชีวิตของคุณกลายเป็นละครสัตว์แห่งการนัดหมาย และการพลิกดูปฏิทิน Google สามอัน สมุดวางแผนที่ใช้ไปแค่ครึ่งเดียว และโน้ตติดตู้เย็นก็ไม่ได้ช่วยจัดระเบียบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นสักเท่าไหร่
แต่ถ้าจะมีวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดตารางเวลาของคุณล่ะ? จริงๆ แล้วมีอยู่! มีเครื่องมือภาพมากมายที่นำเสนอเทมเพลตปฏิทินสำเร็จรูปที่ดูดี มีประโยชน์ และปรับแต่งได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
แพลตฟอร์มอย่าง Canva และClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดจากทั้งสองเครื่องมือนี้ไว้เพื่อให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้น
อะไรที่ทำให้เทมเพลตปฏิทิน Canva ดี?
ปฏิทินของคุณควรดูดีหรือไม่? ใช่ แต่ควรช่วยให้คุณติดตามแผนงานได้ไม่วางแผนผิดพลาด และเพลิดเพลินกับกระบวนการวางแผนด้วย นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแม่แบบที่ดี:
- รูปแบบวันที่ที่ชัดเจน: แสดงวัน, สัปดาห์, และเดือนโดยไม่มีความวุ่นวาย มองหาวันที่ที่เน้น, สัปดาห์ที่มีป้ายกำกับ, และพื้นที่สำหรับจดบันทึก
- รูปแบบมุมมองหลากหลาย: มีทั้งรูปแบบรายวันและรายเดือน พร้อมรองรับการเปลี่ยนทิศทางของหน้ากระดาษเพื่อตอบสนองสไตล์การวางแผนที่แตกต่างกัน
- ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: อนุญาตให้คุณเพิ่มหมวดหมู่ส่วนตัวได้ กล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้, ป้ายกำกับที่มีสีสัน, และไอคอนช่วยให้สะท้อนถึงกิจวัตรของคุณอย่างแท้จริง
- การติดตามงานและเป้าหมาย: มีพื้นที่สำหรับรายการที่ต้องทำประจำวันและเป้าหมายประจำเดือน พร้อมรายการตรวจสอบหรือตัวติดตามนิสัยช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
- การรบกวนน้อยที่สุด: สร้างสมดุลระหว่างความเรียบง่ายกับความดึงดูดสายตา การจัดวางที่สะอาดตาช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—ตารางเวลาของคุณ
- พิมพ์ได้และแชร์ได้: ดาวน์โหลดได้ง่ายในรูปแบบ PDF, JPG และรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่ทำให้การออกแบบเสียหาย
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัว: ช่วยให้คุณเปลี่ยนฟอนต์ สี และรูปแบบ เพื่อให้รู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง ไม่ใช่แค่ปฏิทินทั่วไป
เลือกแม่แบบที่เหมาะกับวิธีที่คุณวางแผน
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ปฏิทินแบบภาพสามารถลดผลกระทบของการวางแผนผิดพลาดได้อย่างมาก—แนวโน้มที่เราประเมินเวลาที่ใช้ในการทำงานต่ำเกินไป โดยการกำหนดเส้นตายให้เป็นภาพ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะวางแผนอย่างสมจริงและปฏิบัติตามตารางเวลาได้มากขึ้น
20 แม่แบบปฏิทิน Canva สำหรับการวางแผนที่ดีขึ้น
กำลังมองหาเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับความต้องการส่วนตัวและมืออาชีพของคุณอยู่ใช่ไหม? การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่:
1. แม่แบบปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาวเรียบง่าย
เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาวเรียบง่าย โดย Canva นำเสนอดีไซน์ที่สะอาดตาและหรูหรา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนประจำเดือน รูปแบบที่ไม่รกรุงรังเน้นการใช้งานเป็นหลัก ช่วยให้ติดตามวันสำคัญและนัดหมายต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จดบันทึกงาน เป้าหมาย และสิ่งที่ต้องเตือนด้วยตารางรายเดือน
- เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ และปรับแต่งแบบอักษร สี และรูปแบบได้ตามต้องการ
- ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ในความละเอียดสูงสำหรับการใช้งานทั้งทางกายภาพและดิจิทัล
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ, นักเรียน, และผู้ที่มีสไตล์มินิมอลที่ต้องการเครื่องมือวางแผนที่ปราศจากความวุ่นวาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Canva ที่ดีที่สุด
2. เทมเพลตปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์รายเดือนสไตล์มินิมอลสีสันสดใส
กำลังดิ้นรนเพื่อให้โพสต์โซเชียลมีเดียของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องกับแบรนด์อยู่หรือไม่? ปฏิทินโซเชียลมีเดียรายเดือนสไตล์มินิมอลสีสันสดใส จาก Canva มอบรูปแบบที่สดใสแต่สะอาดตาเพื่อช่วยให้การวางแผนเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของแบรนด์คุณ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตารางการโพสต์ของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วางแผนและมองเห็นภาพรวมเนื้อหาโซเชียลมีเดียประจำเดือนของคุณได้ในพริบตา
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และรูปแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ระบุประเภทเนื้อหาและช่องทางที่คุณให้ความสำคัญในเดือนนี้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก.
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณมีปัญหาในการออกแบบบน Canva โปรดอัปเดตเวอร์ชัน iOS ของคุณผ่านโทรศัพท์ของคุณ Canva แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 13 หรือใหม่กว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แต่หากการออกแบบขณะเดินทางยังคงรู้สึกไม่ราบรื่นใน Canva ไม่ใช่แค่คุณเท่านั้น—ฟังก์ชันการทำงานบนมือถืออาจมีข้อจำกัด สำหรับการวางแผนที่ราบรื่นและการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ ลองใช้แอปมือถือของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกอุปกรณ์
3. แม่แบบปฏิทินส่วนตัวสีน้ำตาลและครีม
หากคุณกำลังมองหาปฏิทินที่ผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการใช้งานกับสไตล์เรียบง่ายแบบธรรมชาติ ปฏิทินส่วนตัวสีน้ำตาลและครีม จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจ ด้วยดีไซน์มินิมอล โทนสีกลาง และรูปแบบที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับใช้ทั้งในงานและส่วนตัว
คุณสามารถ:
- เข้าถึงการออกแบบของคุณที่มีอยู่ผ่านการจัดวางแบบตารางรายเดือนพร้อมพื้นที่เพียงพอสำหรับบันทึกและนัดหมาย
- ปรับแต่งแบบอักษร สี และเลย์เอาต์ได้โดยตรงใน Canva เพื่อให้เข้ากับสไตล์ส่วนตัวของคุณ
- เพิ่มการเตือนความจำส่วนตัว, เป้าหมาย, หรือสิ่งที่ต้องทำโดยตรงในกล่องวันที่แต่ละวันเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งเดือน
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาปฏิทินที่มีสไตล์และใช้งานได้จริงเพื่อจัดระเบียบเดือนของพวกเขา
4. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียรายสัปดาห์สำหรับสไตล์บราวน์เอสเธติก
การวางแผนเนื้อหาของคุณเป็นรายสัปดาห์ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอ ลดความเครียดในนาทีสุดท้าย และทำให้โพสต์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียรายสัปดาห์สไตล์บราวน์ ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและน่าพึงพอใจทางสายตา
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- วางแผนโพสต์รายวันสำหรับทุกแพลตฟอร์มในมุมมองรายสัปดาห์ที่ชัดเจน
- เน้นโปรโมชั่น แคมเปญ และเป้าหมายการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกับทีมเนื้อหาของคุณได้โดยตรงใน Canvaเพื่อการจัดการการตลาดเนื้อหาที่ราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและทีมการตลาดขนาดเล็กที่ต้องการเนื้อหาล่วงหน้าสำหรับหนึ่งสัปดาห์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวิจัยชี้ให้เห็นว่าความวุ่นวายสามารถเพิ่มระดับความวิตกกังวลรบกวนการนอนหลับ และลดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานได้จุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดระเบียบชีวิตของคุณคือการเริ่มต้นด้วยปฏิทินการวางแผน
5. เทมเพลตปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นสีดำและแดง
แม่แบบปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นสีดำและแดงจาก Canva มอบรูปแบบที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจ แต่ละเดือนถูกจัดวางบนหน้าแยกต่างหาก ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับบันทึก นัดหมาย และเตือนความจำ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน Canva คุณสามารถเปลี่ยนสี แบบอักษร และรูปแบบได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เน้นตารางเวลาของคุณด้วยการใช้สีดำและสีแดงที่โดดเด่น
- ดูหนึ่งเดือนต่อครั้งด้วยหน้าแยกที่กว้างขวาง
- เพิ่มบันทึก, งาน, หรือเตือนความจำในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการใช้ดีไซน์ที่มีอยู่เดิมและต่อยอดในปฏิทินที่โดดเด่นแต่เรียบง่ายสำหรับการจัดระเบียบที่บ้าน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณพบปัญหาการขัดข้องหรือคุณสมบัติที่หายไป อาจเป็นเพราะคุณกำลังใช้ iOS 12 หรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า บางฟังก์ชันของ Canva เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือแอนิเมชัน อาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง กรุณาอัปเดตเวอร์ชัน iOS ของคุณผ่านตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ หรือลองใช้เครื่องอื่นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น
6. แม่แบบปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาว
โอบรับความเรียบง่ายด้วย เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอลสีดำและขาว นี้ ออกแบบมาเพื่อให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ครอบคลุมระยะเวลาสองปีเต็ม พร้อมรูปแบบที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตาม 24 เดือน พร้อมหน้าเดือนละหน้า
- ใช้การจัดวางแบบแนวนอนที่เหมาะสำหรับเดสก์ท็อป, แท็บเล็ต, และการพิมพ์
- เน้นวันที่และเหตุการณ์ด้วยพื้นที่ว่างกว้างขวางใต้แต่ละวัน
- แก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและการจัดแนวแบบตาราง
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือครอบครัว วางแผนโครงการ กำหนดเทอมการศึกษา และเป้าหมายส่วนตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ใน Canva สำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
7. แม่แบบปฏิทินวางแผนรายเดือนสไตล์มินิมอลหลากสี
การใช้รหัสสีช่วยให้คุณสแกนปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว ลดความพยายามทางจิตใจและภาระทางความคิด. เทมเพลตปฏิทินแบบมินิมอลหลายสีของ Canva ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยสีที่แตกต่างสำหรับงานและกิจกรรมต่างๆ.
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดระเบียบปีของคุณด้วยมุมมองรายเดือนที่ชัดเจน
- แยกแยะแต่ละงานโดยใช้รหัสสีที่ไม่ซ้ำกัน
- เพิ่มบันทึกและเตือนความจำในพื้นที่ที่กำหนด
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการติดตามการสอบและการบ้าน และผู้จัดการที่ต้องดูแลโครงการหลาย ๆ โครงการ
8. แม่แบบปฏิทินวางแผนรายสัปดาห์สไตล์มินิมอลสีเบจ
ปฏิทินวางแผนรายสัปดาห์สไตล์มินิมอลสีเบจ ใช้โทนสีเบจอ่อนและรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ผ่อนคลายสำหรับตารางเวลาของคุณ มันผสมผสานความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งานเพื่อลดความวุ่นวายและให้ความสำคัญกับงานประจำสัปดาห์ของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบสัปดาห์ของคุณด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ
- ติดตามงานและนัดหมายที่สำคัญด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
- เพิ่มบันทึกและลำดับความสำคัญเพื่อรักษาความมีสมาธิ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้วางแผนงานที่ประสานงานการนัดหมายและกิจกรรมประจำสัปดาห์
👀 คุณรู้หรือไม่? การสลับงานระหว่างงานต่างๆ อาจใช้เวลาถึง 40%ของเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน การรักษาตารางเวลาที่เหมาะสมบนปฏิทินสามารถป้องกันการ multitasking และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้!
9. แม่แบบปฏิทินแผนการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์แบบสติแบบเรียบง่ายสีสันสดใส
นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์มีการพัฒนาทางวิชาการเพิ่มขึ้น 11 คะแนน— และสำหรับผู้เชี่ยวชาญ การมีสติสามารถลดความเครียดและเพิ่มความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวได้
แม่แบบปฏิทินแผนการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์แบบสีสันสดใสสำหรับความตระหนักรู้ในตนเอง ช่วยให้คุณผสานการฝึกฝนความตระหนักรู้ในตนเองเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- วางแผนบทเรียน SEL และสติประจำสัปดาห์ด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและสีสันสดใส
- จัดกิจกรรมตามวันเพื่อความสะดวกในการติดตามและความสม่ำเสมอ
- ปรับแต่งข้อความ สี และส่วนต่างๆ ใน Canva
- รวมพื้นที่สำหรับบันทึก ข้อคิด และเป้าหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: นักแนะแนวโรงเรียน, ครูผู้สอน, และบุคคลที่วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางอารมณ์รายสัปดาห์
10. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส เปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ ภาพประกอบที่สนุกสนานและสีสันสดใสช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องสนุก พร้อมทั้งเสริมสร้างความจำและสมาธิ
ตั้งแต่การจัดการงานส่วนตัวไปจนถึงการจัดตั้งปฏิทินการจัดการโครงการที่มีชีวิตชีวา, แบบฟอร์มนี้จะมอบความชัดเจนและความคิดสร้างสรรค์ให้กับแผนรายสัปดาห์ของคุณ.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบแต่ละวันด้วยส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานและบันทึก
- เพิ่มไอคอนและดีไซน์สนุก ๆ เพื่อทำให้การวางแผนน่าสนใจ
- ติดตามนิสัยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยเครื่องหมายแสดงภาพเฉพาะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ครูที่วางแผนบทเรียนรายสัปดาห์และกิจกรรมในชั้นเรียน และมืออาชีพที่จัดระเบียบงานและประชุม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ปฏิทินที่มีรหัสสีช่วยเพิ่มการจดจำงานและการรับรู้เวลาสมองของเราตอบสนองต่อสีตามธรรมชาติซึ่งช่วยให้เราจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก
11. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์ในโทนสีขาว
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียแบบเรียบง่ายและสร้างสรรค์สำหรับงานสร้างสรรค์ มอบรูปแบบที่สะอาดตาและเรียบง่ายให้คุณสามารถวางแผน จัดตาราง และติดตามเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- กำหนดตารางเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ
- จดบันทึกไอเดียเนื้อหา ประเภท แพลตฟอร์ม กำหนดเวลา และวันที่เผยแพร่ไว้ในที่เดียวกัน
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ แบบอักษร และสีใน Canva
- ติดตามความคืบหน้าและโพสต์สถานะเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาขนาดเล็กที่ต้องการขยายแคมเปญไปยังหลายแพลตฟอร์ม
12. แม่แบบปฏิทินแผนเนื้อหา
เทมเพลตปฏิทินแผนเนื้อหา Canva ก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมภาพรวมรายเดือนที่ชัดเจนเข้ากับการวางแผนรายวันอย่างละเอียด ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดการแต่ละชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ในเลย์เอาต์ที่สะอาดตาและปรับแต่งได้ตามต้องการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างแผนเนื้อหาประจำเดือนของคุณด้วยปฏิทินที่อ่านง่าย
- แยกย่อยงานประจำวันและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละชิ้นงานเนื้อหา
- ติดตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม ความคืบหน้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการประสานงานกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย
13. แม่แบบปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินโดย Canva นำเสนอรูปแบบที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามตารางงานประจำเดือนของคุณ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานและนัดหมายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น
เทมเพลตนี้ให้กรอบการทำงานที่เชื่อถือได้เพื่อวางแผนกิจกรรมส่วนตัวและประสานงานงานและกิจกรรมของทีม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ทำเครื่องหมายวันที่สำคัญ เช่น วันครบกำหนด งานอีเวนต์ หรือการนัดหมาย พร้อมพื้นที่สำหรับเขียนอย่างเพียงพอ
- เพิ่มป้ายกำกับที่มีสีแตกต่างกันเพื่อแยกงานที่ทำงาน งานส่วนตัว หรืองานโรงเรียนออกจากกัน
- ปรับแต่งแต่ละเซลล์ของปฏิทินด้วยไอคอน ข้อความ หรือไฮไลท์
- รวมบันทึกหรือรายการงานไว้ในเทมเพลตโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่ต้องการประสานงานกิจกรรมและงานในบ้าน และมืออาชีพที่ต้องการจัดการตารางงานและกำหนดเวลา
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง!
📆ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการจองประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและเวลาส่วนตัวแบบกำหนดซ้ำได้ และลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
14. ตารางกิจกรรมประจำเดือนครอบครัว ปฏิทินรายเดือนสีเหลืองอ่อนสไตล์บันทึกประจำวันแบบ Journalcore
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการรับลูกจากโรงเรียน การประชุม และแผนมื้ออาหารโดยไม่มีระบบที่ชัดเจน ลองใช้ ปฏิทินรายเดือนสำหรับครอบครัว โดย Canva มันช่วยให้ครอบครัวที่ยุ่งวุ่นวายสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่นด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและไม่ทำให้รู้สึกวุ่นวาย
โทนสีเหลืองและข้อความสีดำที่สะอาดตาช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับแผนรายเดือนของคุณ ในขณะที่ยังคงรักษาความสงบทางสายตาในพื้นที่ของคุณ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- เน้นวันที่และเหตุการณ์สำคัญด้วยส่วนที่ชัดเจน
- เพิ่มบันทึกและเตือนความจำไปยังวันที่เฉพาะเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- เพิ่มสติกเกอร์จากหน้าทรัพยากรในเทมเพลตเพื่อตกแต่งปฏิทินของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่ต้องการประสานงานกิจกรรมโรงเรียน, นัดหมาย, และการเดินทาง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุด
15. แผ่นไวท์บอร์ดสำหรับฝึกอบรมทีมและปฏิทินการทำงาน สีฟ้าเหลืองเบจ สไตล์มืออาชีพที่สนุกสนาน
กระดานไวท์บอร์ดสำหรับฝึกอบรมและปฏิทินการทำงานของทีม โดย Canva ช่วยให้คุณสามารถวางแผนโมดูลการฝึกอบรมรายสัปดาห์ การตรวจสอบความคืบหน้าของทีม และไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับโมดูลการฝึกอบรมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วาดภาพประกอบโมดูลการฝึกอบรมโดยใช้เครื่องมือวาดด้วยมือ และเพิ่มรูปทรงและโน้ตติด
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วยเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- บันทึกเวลาโดยใช้ตัวจับเวลาเพื่อดูว่ากิจกรรมการฝึกแต่ละอย่างใช้เวลานานเท่าใด
🔑 เหมาะสำหรับ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดเตรียมการฝึกอบรมการเข้าทำงานและการพัฒนาทักษะ
16. ปฏิทินรายเดือนแบบมืออาชีพในสีเบจและสีเหลืองสดใสพร้อมสติกเกอร์น่ารักสไตล์สีฟ้าอ่อน
เทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบมืออาชีพ ผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับความสวยงามที่สนุกสนาน ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนของพวกเขา
การจัดวางที่สะอาดตา พร้อมด้วยสติกเกอร์สีสันสดใส ช่วยผู้ใช้ให้สามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความสนุกสนานให้กับตารางนัดหมายรายเดือนของพวกเขา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และองค์ประกอบการออกแบบให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ
- ไฮไลท์วันที่สำคัญด้วยสติกเกอร์สีสันสดใส
- เพิ่มบันทึกและเตือนความจำลงบนปฏิทินโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการติดตามกำหนดเวลาการทำงานและการประชุม และนักเรียนที่ต้องการจัดการตารางเรียน
🧠 เกร็ดความรู้: ในศตวรรษที่ 18มีวันที่หายไป 11วันในอังกฤษและอาณานิคมของอังกฤษเมื่อปฏิทินเปลี่ยนจากจูเลียนเป็นเกรกอเรียน ผู้คนเข้านอนในวันที่ 2 กันยายนและตื่นขึ้นมาในวันที่ 14 กันยายน!
17. แม่แบบตารางเวลาทำงานเชิงสร้างสรรค์สีน้ำตาล
Brown Creative Work Schedule Planner คือผู้ช่วยด้านศิลปะของคุณ—ช่วยคุณวางแผนไอเดียใหญ่ จัดการโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความหลงใหล และสร้างพื้นที่สำหรับแรงบันดาลใจระหว่างเส้นตาย เป็นผืนผ้าใบแห่งความมีประสิทธิภาพของคุณ พร้อมพื้นที่สำหรับจัดระเบียบงาน กำหนดเวลาคิดไอเดีย และติดตามช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเวลาทำงาน การประชุม และงานที่ต้องทำในแต่ละวันของสัปดาห์
- เพิ่มแผนส่วนตัว, เวลาพัก, และเป้าหมายเพื่อปรับสมดุลตารางเวลาของคุณ
- อัปเดตทุกสัปดาห์โดยการคัดลอกแม่แบบใน Canva
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานที่ทำงานทางไกลและมืออาชีพที่มีงานยุ่งอื่นๆ ที่ต้องการแยกเวลาทำงานออกจากเวลาส่วนตัว
18. เทมเพลตโพสต์ Instagram สำหรับกิจกรรมสุดโมเดิร์นเรียบง่ายในสัปดาห์นี้ สีดำและเบจ
หากคุณต้องการให้ผู้ติดตามของคุณทราบถึงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ให้ใช้ เทมเพลตโพสต์ Instagram สำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้ในสไตล์โมเดิร์นสีดำและเบจที่เรียบง่าย ที่ช่วยให้คุณสามารถโชว์กิจกรรมประจำสัปดาห์ได้ด้วยการออกแบบที่สะอาดตาและดึงดูดสายตา การจัดวางแบบมินิมอลช่วยเน้นข้อมูลสำคัญให้ผู้ชมของคุณไม่พลาดทุกกิจกรรม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- เน้นกิจกรรมประจำสัปดาห์ด้วยการออกแบบที่ชัดเจนและทันสมัย
- เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เช่น วันที่ เวลา และสถานที่ได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานบนเลย์เอาต์สำเร็จรูปที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับโพสต์และสตอรี่บน Instagram
- ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและอ่านง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนงานอีเวนต์ที่ต้องการโปรโมทงานแสดงหรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง; ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการออกแบบบน Canva ต่อเนื่อง พร้อมอัปเดตข่าวสารการถ่ายทอดสดหรือการเปิดตัวสินค้าให้กับผู้ติดตามทราบ
19. แม่แบบปฏิทินการตลาด
การจัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และกำหนดเส้นตายของเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกันอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจได้ เทมเพลตปฏิทินการตลาด ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกรายละเอียด ตั้งแต่กำหนดการเปิดตัวไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในมุมมองรายเดือนที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ทันที
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะประสานงานกันได้ดีและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุทุกเป้าหมายโดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเวลาแคมเปญการตลาด การเผยแพร่เนื้อหา และโพสต์บนโซเชียลมีเดียในที่เดียว
- มองเห็นกำหนดเวลา, การเปิดตัว, และเป้าหมายสำคัญบนตารางเดือนที่ชัดเจน
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์ปฏิทินกับทีมของคุณ
- อัปเดตและปรับแผนอย่างรวดเร็วเมื่อกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน และผู้สร้างเนื้อหาที่วางแผนโพสต์บล็อก วิดีโอ และเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
20. แม่แบบปฏิทินรายเดือนสไตล์มินิมอล
การติดตามเดือนที่ยุ่งไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แผ่นปฏิทินรายเดือนแบบมินิมอล มอบรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย ช่วยให้คุณจัดระเบียบการนัดหมาย กำหนดส่งงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การออกแบบที่สะอาดตาช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปราศจากความเครียด
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- วางแผนเดือนของคุณด้วยช่องวันที่กว้างขวางสำหรับบันทึกและนัดหมาย
- รักษาตารางเวลาของคุณให้เรียบร้อยและอ่านง่ายด้วยรูปแบบตารางที่เรียบง่าย
- เพิ่มการแจ้งเตือนหรือเป้าหมายในส่วนบันทึกแบบมินิมอล
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายและการวางแผนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของ Canva
แม่แบบปฏิทินของ Canva มอบวิธีที่ง่ายและน่าสนใจในการสร้างการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน นี่คือข้อเสียที่พบบ่อยที่ควรคำนึงถึง:
- การปรับแต่งที่จำกัด: องค์ประกอบและการจัดวางบางแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น
- สไตล์ทั่วไป: เทมเพลตขาดความเป็นเอกลักษณ์ โดยปฏิทินส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
- การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต: Canva ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการแก้ไขและบันทึกการออกแบบ
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกล็อก: คุณสมบัติพรีเมียมบางประการและองค์ประกอบบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะทาง
- ช่องว่างในการจัดการไฟล์: ขาดเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดระเบียบเวอร์ชัน การติดตามการอนุมัติ หรือการเชื่อมโยงทรัพยากรกับไทม์ไลน์
- ปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน: การจัดการเวอร์ชันการออกแบบหลายเวอร์ชันผ่านโทรศัพท์ของคุณอาจต้องทำด้วยตนเองและยากต่อการติดตาม
- ข้อจำกัดของรูปแบบไฟล์: รองรับเฉพาะการส่งออกพื้นฐาน เช่น PNG, JPG และ PDF เท่านั้น ไม่มีตัวเลือกไฟล์ขั้นสูงหรือไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้
- ความท้าทายด้านความสอดคล้องของแบรนด์: การรักษามาตรฐานแนวทางของแบรนด์อย่างเคร่งครัดอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีสินทรัพย์พรีเมียมหรือชุดเครื่องมือสำหรับแบรนด์
🧠 เกร็ดความรู้: อีโมจิปฏิทิน 📅มักจะแสดงวันที่ 17 กรกฎาคม เพราะเป็นวันที่ Apple ประกาศเปิดตัว iCal (ปัจจุบันคือ Apple Calendar) เป็นครั้งแรก
เทมเพลตทางเลือกสำหรับ Canva
ต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Canva ที่ไม่เพียงแต่มีเทมเพลตปฏิทินเท่านั้น แต่ยังมีชุดฟีเจอร์การจัดการที่ครบถ้วนอีกด้วยหรือไม่?
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
Escritorio E., เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, กล่าวว่า:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานและจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง และสามารถช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย การจัดการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราอย่างมาก และความสามารถในการดูทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดและรายการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน และได้ผสานรวมกับแอปอื่นๆ บางตัวแล้ว เช่น Toogl Track, Google Calendar และ Microsoft Outlook
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง และสามารถช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและการทำงานให้ทันกำหนดเป็นไปอย่างง่ายดาย การจัดการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราอย่างมาก และความสามารถในการดูทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดและรายการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน และได้ผสานรวมกับแอปอื่นๆ บางตัวแล้ว เช่น Toogl Track, Google Calendar และ Microsoft Outlook
นี่คือแม่แบบการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติการจัดระเบียบอื่น ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
เทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUpมอบพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้คุณวางแผนทั้งเดือน คุณสามารถใช้เพื่อจัดตารางเวลาส่วนตัว งานต่างๆ นัดหมาย และอื่นๆ หรือจะใช้เป็นปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมของคุณก็ได้
มันช่วยให้คุณ:
- บล็อกเวลา, เพิ่มประเภทงาน, และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถานที่และผู้รับผิดชอบ
- มองเห็นภาพรวมของงาน, จัดตารางงานใหม่, และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงานที่กำหนดเอง เช่น ถูกบล็อก ยกเลิก เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ และพักไว้
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp Time Tracking
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการจัดการงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าในที่เดียว
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
ลืมสิ่งที่ต้องทำต่อไปในรายการของคุณอยู่เสมอใช่ไหม?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน ทั้งหมดในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย จัดลำดับความสำคัญ กำหนดเส้นตาย และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งรบกวน
ใช้ มุมมองคำขอประชุม เพื่อติดตามการประชุมที่กำลังจะมาถึงและงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุม
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- มอบหมายงานใน ClickUpให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและความชัดเจนว่าใครทำอะไร
- ลากและวางงานลงในปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาและเลื่อนกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะ เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, ระดับประสิทธิภาพ, และบทบาท เพื่อทำให้การมองเห็นงานของคุณง่ายขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ทำงานและจัดการโครงการหลายอย่างพร้อมกันกับทีม
3. แม่แบบปฏิทินรายปีของ ClickUp
ลองจินตนาการถึงความพึงพอใจที่จะได้เห็นทั้งปีของคุณถูกจัดวางไว้ในที่เดียว.เทมเพลตปฏิทินรายปีของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรม, วัตถุประสงค์, และกำหนดเส้นตายได้เดือนต่อเดือนโดยไม่พลาดแม้แต่วันเดียว.
มุมมองกิจกรรมตามสถานะ จะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, เลื่อน, กำลังดำเนินการ, อยู่ในเส้นทาง, ต้องเริ่ม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วางแผนและจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณสำหรับปีนี้เพื่อการจัดการปฏิทินผู้บริหารที่ราบรื่น
- เพิ่มคุณสมบัติ เช่น หมวดหมู่, ไตรมาสการดำเนินการ, งบประมาณ, แผนก, และทีมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใส
- ติดตามเป้าหมายและเป้าหมายย่อยสำหรับโครงการและโครงการริเริ่มของทีมใด ๆ ด้วยClickUp Goals
- มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและผู้จัดการทีมที่ต้องการจัดการความมุ่งมั่นตลอดทั้งปีให้เรียบร้อย
4. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
นักการตลาดที่วางแผนการตลาดล่วงหน้าอย่างมีความริเริ่มสร้างสรรค์มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพื่อนร่วมงานถึง331%ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องมีปฏิทินเนื้อหาที่ช่วยคุณจัดตารางเนื้อหาล่วงหน้าและติดตามความคืบหน้าในการทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วย
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของClickUpสามารถช่วยคุณทำสิ่งนั้นได้
มุมมองหนังสือแบรนด์ จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ มุมมองตามสถานะ จะให้ภาพรวมของงานที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการเสร็จสิ้น
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ร่างและวางกลยุทธ์ตารางการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการสร้าง แก้ไข และอนุมัติเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้ความคิดเห็น, การกล่าวถึง @, และไฟล์แนบเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- ใช้ClickUp Milestonesเพื่อทำเครื่องหมายวันที่เผยแพร่หลักหรือการเปิดตัวแคมเปญ
- ส่งและรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ได้โดยตรงจากงาน
- ทริกเกอร์การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปโดยใช้ClickUp Automationsเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอน
🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่ดำเนินกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาผ่านหลากหลายช่องทาง
5. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ปฏิทินบรรณาธิการที่ได้รับการดูแลอย่างดีช่วยในการวางแผนแคมเปญระยะยาว และป้องกันการเร่งรีบในการเผยแพร่ในนาทีสุดท้าย.เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างให้คุณทำเช่นนั้นได้.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ
- สร้างไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างของแนวคิดเนื้อหาโดยอิงจากกลุ่มเป้าหมายและธีมเนื้อหาของคุณด้วย Docs View
- ย้ายโครงการและงานต่าง ๆ ผ่านไปในแต่ละขั้นตอนโดยใช้สถานะที่กำหนดเองห้าสถานะ—รวมถึง ต้องทำ, แก้ไข, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเสร็จสมบูรณ์
- กำหนดเวลาเนื้อหาสำหรับแคมเปญและกิจกรรมโดยมีประเภทเนื้อหาที่บันทึกไว้
- ติดตามการแก้ไข, ช่องทาง, และสถานะการอนุมัติสำหรับแต่ละแคมเปญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยแท็กที่สามารถปรับแต่งได้และ มุมมองบอร์ดและรายการ
- ปรับตารางเวลาบนปฏิทินด้วยฟังก์ชันลากและวาง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดที่ดูแลแคมเปญหลายรายการผ่านช่องทางต่างๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยคุณสร้างไอเดียเนื้อหาและข้อความได้อย่างรวดเร็ว มันถูกผสานรวมอยู่ในเอกสารและงานต่างๆ และให้คุณเลือกจาก LLM หลายตัว เช่น Claude, Gemini และ GPT!
6. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp
หนึ่งในสามของพนักงานในสหรัฐอเมริกายอมรับว่าพวกเขาไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรักษาสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา.เทมเพลตปฏิทินวันลาพักร้อนของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างสมดุลนี้ให้กับทีมของคุณได้.
คุณสามารถจัดการ ประเมิน และอนุมัติคำขอลาหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามวันที่และเวลาที่พนักงานลางานและลาป่วยอย่างถูกต้อง
- อนุมัติหรือปฏิเสธคำขออย่างรวดเร็วด้วย มุมมองการอนุมัติ PTO และอนุญาตให้พนักงานส่งคำขอ PTO ใหม่โดยใช้ มุมมองแบบฟอร์มคำขอ PTO
- ดูและติดตามวันลาพักร้อนที่เหลืออยู่ของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย และจัดตารางวันหยุดในสถานที่เดียวสำหรับทุกทีม
- มองเห็นภาพความพร้อมของพนักงานและช่องว่างในกำลังคน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ต้องการสร้างระบบวันลาพักร้อนที่โปร่งใส
7. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการปรับปรุงการวางแผนและการเผยแพร่เนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมอบแดชบอร์ด ClickUpที่รวมศูนย์ไว้เพื่อจัดการงานบรรณาธิการตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการเผยแพร่ ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองและสถานะที่ปรับแต่งได้ ปฏิทินการตลาดนี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และตรงตามกำหนดเวลาของเนื้อหาได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาตามวันที่เผยแพร่ พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในปฏิทินการตลาดที่ดูเรียบร้อย
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และเผยแพร่ เพื่อติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองบอร์ด
- มอบหมายงานให้กับนักเขียน, บรรณาธิการ, และนักออกแบบเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- ทำงานร่วมกันบนเนื้อหาได้โดยตรงในClickUp Docsและเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายในระหว่างกระบวนการเผยแพร่
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, ผู้จัดการการตลาด, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการมุมมองที่จัดระเบียบของกระบวนการทำงานทางบรรณาธิการของตน
📖 อ่านเพิ่มเติม: Canva vs. Figma: แอปไหนดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ?
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
การโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณในระยะยาวและทำให้ผู้ชมของคุณมีสิ่งที่รอคอยแต่คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการโพสต์
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ตามช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหว และรักษาการมองเห็นของแบรนด์ให้คงที่
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดระเบียบและแสดงภาพแผนเนื้อหาทั้งหมดและเป้าหมายรายเดือนของคุณตามวันที่
- ใช้สถานะเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง เช่น ร่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเผยแพร่ เพื่อติดตามว่าแต่ละชิ้นของเนื้อหาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการจัดการเนื้อหา
- ติดตามงานตามสถานะโดยใช้ มุมมองบอร์ด และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกโดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น ช่องทาง วันที่เผยแพร่ ไฟล์ที่ใช้ และอื่นๆ
- ดูงานทั้งหมดที่จัดเรียงตามกรอบเวลาโดยใช้ มุมมองไทม์ไลน์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่จัดการบทความบล็อก, โซเชียลมีเดีย, และแคมเปญ.
9. แม่แบบกำหนดการรายเดือน ClickUp
กำลังดิ้นรนเพื่อติดตามกำหนดเวลา, การประชุม, และสิ่งที่ต้องส่งมอบทุกเดือนอยู่หรือไม่?เทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อรักษาทุกภาระผูกพันของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญการตลาด โครงการของลูกค้า หรือการทำงานภายในองค์กร เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเป็นรายสัปดาห์ ติดตามความคืบหน้า และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, ถูกขัดขวาง, และเสร็จสิ้น และจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
- เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ต้นทุนจริง งบประมาณที่จัดสรรไว้ ความคืบหน้า สถานะ RAG และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงให้กับแต่ละงานเพื่อการติดตามอย่างละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ รวมถึงคู่มือเริ่มต้น การจ่ายเงิน ไทม์ไลน์ สมาชิกในทีม แผนงานกานท์ และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ประสานงานภารกิจของทีมและบริหารจัดการปริมาณงาน
10. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
77% ของผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหานี้หลายครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมอบหมายงานตามความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พวกเขามีเวลาส่วนตัวเพียงพอ
เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ด้วยการดูงานของสมาชิกทุกคนในทีม การทำงานเป็นกะ และความพร้อมใช้งานในที่เดียว ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานตามความสามารถในการทำงานและติดตามงานที่ต้องส่งให้ตรงตามกำหนด
- สร้างภาพและวางแผนปริมาณงานของทีมตามปฏิทินจริง
- จัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณงานที่เหมาะสมได้รับการรักษาไว้
- มอบหมายงานพร้อมความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในการกระจายงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: การวางแผนกะงานของพนักงาน, การติดตามความพร้อมใช้งาน, และการจัดการปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ทำให้การจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
แม่แบบปฏิทินของ Canva เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วที่ดูดีและช่วยให้คุณเป็นระเบียบ แต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่มากกว่าแค่ความสวยงามและช่วยจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และวางแผนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ให้เลือกแม่แบบปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและยังสามารถใช้ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp ร่วมกับแม่แบบเหล่านี้ได้อีกด้วย
ClickUp นำเสนอการวางแผนตารางเวลาด้วย AI การจัดการงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือทางธุรกิจนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการจัดตารางโครงการ การติดตามและการจัดการเวลาฟรีอีกด้วย!
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนการจัดการปฏิทินให้กลายเป็นกระบวนการที่สนุกและ จริงๆ แล้ว มีประสิทธิภาพ!