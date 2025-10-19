บล็อก ClickUp

13 เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา (2025)

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
19 ตุลาคม 2568

ระบบของคุณล้มเหลวเป็นครั้งที่สามในวันนี้. ข้อผิดพลาดเดิม, การแก้ไขเดิม, ความรู้สึกเดิมว่าต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการทำสิ่งนี้.

เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องในรายการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่เข้าใจว่าเวลาของคุณมีค่ามากกว่าการใช้ไปกับการเขียนโค้ดมากกว่าการต่อสู้กับกระบวนการปรับใช้

อันไหนที่จะยุติฝันร้าย CI ของคุณ? มาหาคำตอบกัน! 🤔

เครื่องมือการรวมต่อเนื่องที่ดีที่สุดในมุมมองที่ชัดเจน

นี่คือเครื่องมือการรวมต่อเนื่องที่ดีที่สุดสำหรับการเอาชนะความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 💁

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรและการมองเห็น DevOpsขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคล, สตาร์ทอัพ, และองค์กรการติดตามสปรินต์, การซิงค์ GitHub/GitLab, งานที่เชื่อมโยงกับ CI, การทำงานอัตโนมัติ, และบันทึกการปล่อยที่สร้างโดย AI สำหรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ของคุณฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
GitLabวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรตั้งแต่การคอมมิตจนถึงการปรับใช้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการส่งมอบแบบครบวงจรในเครื่องมือเดียวคำขอการรวม, รีจิสทรีของคอนเทนเนอร์, แม่แบบของไพป์ไลน์, การปรับใช้ Kubernetes, การสังเกตการณ์ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
เจนกินส์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อนปลั๊กอินมากกว่า 1,800 รายการ, การเขียนสคริปต์ด้วย Groovy, REST APIs, การสร้างตามกำหนดเวลา, สถาปัตยกรรมแบบมาสเตอร์-เอเย่นต์ฟรี
Travis CIการสร้างแบบง่ายบน GitHub สำหรับโปรเจ็กต์โอเพนซอร์สและขนาดเล็กขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่เน้นการพัฒนาบน GitHub เป็นหลักการสร้างหลายระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่า YAML, การแคชการสร้าง, การตรวจจับภาษา, และการปรับใช้แพลตฟอร์มตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
CircleCIการสร้างแบบ Docker-native พร้อมออบส์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และภาพรวมของเวิร์กโฟลว์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการที่ใช้คอนเทนเนอร์และต้องการการปรับขนาดอย่างรวดเร็วแคชของ Docker, ออร์บ, การสร้างเมทริกซ์, ตัวกระตุ้นเวิร์กโฟลว์, ข้อมูลเชิงลึกของงานโดยละเอียดฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
Azure DevOpsCI/CD ที่สอดคล้องกับ Microsoft ครอบคลุมแอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Visual Studio และ Azureบอร์ด + ไพพ์ไลน์, การปรับใช้หลายขั้นตอน, การรายงาน, การผสานรวมกับ Azureฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
ไม้ไผ่การปรับใช้แบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เน้น Atlassianขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ใช้ Jira + Bitbucket ที่มีขั้นตอนการสร้างแบบสเตจปัญหาที่เชื่อมโยงใน Jira, โครงการการปรับใช้, ตัวแทนระยะไกล, บันทึกการตรวจสอบทดลองใช้ฟรี; ศูนย์ข้อมูลเริ่มต้นที่ $1200/ปี
เพื่อนซี้การตั้งค่าสายงานแบบลากและวางสำหรับการกำหนดค่าแบบภาพขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด100+ การดำเนินการ, การย้อนกลับ, บันทึกแบบเรียลไทม์, การทำงานแบบขนาน, การแสดงตัวอย่างการปรับใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
ทีมซิตี้การดำเนินการของสายการสร้างที่ซับซ้อนและการรวมเครื่องมือ JetBrainsขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศ IntelliJการแคชอัจฉริยะ, การสร้างแบบขนาน, ตัวกระตุ้นการสร้าง, ข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบ, การกำหนดค่า DSLราคาตามความต้องการ
Bitbucket PipelinesCI สำหรับที่เก็บที่โฮสต์บน Bitbucket พร้อมความง่ายในการกำหนดค่า YAMLขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Bitbucket + Jiraเวิร์กโฟลว์ YAML, การสร้าง Docker, ตัวกรองสาขา, การทำงานอัตโนมัติของ Jiraฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
AWS CodePipelineCI/CD แบบเนทีฟบนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือของ AWSขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรมที่ให้ความสำคัญกับ AWS เป็นอันดับแรกการไหลหลายขั้นตอน, ตัวกระตุ้น Lambda, เมตริก CloudWatch, การผสานรวม CodeBuild/CodeDeployฟรี; ราคาพิเศษสำหรับการใช้งานขั้นสูง
สัญญาณธงการสร้างแบบเน้นความเร็วโดยใช้การแคชอัจฉริยะและการทำงานแบบขนานขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการปรับปรุง, ไพพ์ไลน์ที่คำนึงถึงแคช, การทำงานพร้อมกันอย่างชาญฉลาด, การรายงานฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
สปินเนเกอร์การปรับใช้ระบบมัลติคลาวด์พร้อมการควบคุมระดับองค์กรขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้คลาวด์เป็นหลักในระดับขนาดใหญ่การปล่อย Canary, การย้อนกลับ, การรองรับ GCP/AWS/Azure, แดชบอร์ดเมตริกฟรี

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่อง?

การเลือกเครื่องมือการรวมโค้ดอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสมสามารถทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงในการปล่อยเวอร์ชันได้ นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือของคุณ ⛏️

  • ความเข้ากันได้ของภาษาและกรอบงาน: รองรับเทคโนโลยีของคุณโดยไม่ต้องใช้การแก้ไขที่ซับซ้อน
  • การผสานรวมกับ VCS: เชื่อมต่อกับ GitHub, GitLab, Bitbucket หรือระบบควบคุมเวอร์ชันอื่น ๆ
  • ความสามารถในการปรับขนาดประสิทธิภาพ: รองรับการทดสอบแบบขนาน, การแคชการสร้าง, และการปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของDevOps pipeline
  • การสนับสนุนการทดสอบอัตโนมัติ: ผสานรวมกับกรอบการทดสอบเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
  • การบรรจุในคอนเทนเนอร์และความพร้อมในการปรับใช้: รองรับ Docker และเครื่องมือคอนเทนเนอร์อื่น ๆ สำหรับการปรับใช้ที่เชื่อถือได้
  • การแจ้งเตือนและการผสานรวม: เชื่อมต่อกับอีเมลหรือเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
  • ล้างบันทึกและติดตามข้อผิดพลาด: ช่วยให้การระบุ แก้ไขข้อบกพร่อง และย้อนกลับการสร้างที่ล้มเหลวเป็นไปอย่างง่ายดาย

เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด

ถึงเวลาที่จะเจาะลึกเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น. ไปกันเลย! 💪🏼

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันของทีม)

ClickUp Tasks: วางแผน, มอบหมาย, ติดตาม, และร่วมมือในการทำงานทุกขนาด
ติดตามและมอบหมายปัญหาพร้อมบริบทการปล่อยเต็มรูปแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบคลิ๊กอัพ อไจล์

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp มันคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนสปรินต์ ติดตามความคืบหน้า จัดการงานค้าง และส่งมอบซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น

ติดตามและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

เริ่มต้นด้วยงานใน ClickUp

สมมติว่ามีการพบการถดถอยในขั้นตอน staging ที่เชื่อมโยงกับการอัปเดตการเช็คเอาท์ล่าสุด คุณสร้างงาน, ติดแท็กนักพัฒนาที่รวมการเปลี่ยนแปลง, เชื่อมโยงกับกรณีทดสอบที่ล้มเหลว, และเพิ่มความคิดเห็นให้ QA ทดสอบอีกครั้งเมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว

ทุกอย่างจะอยู่ในหัวข้อเดียวตลอดทั้งซอฟต์แวร์ ClickUp Software Team PM ตั้งแต่ขั้นตอนที่ล้มเหลวไปจนถึงการแก้ไขปัญหาในที่สุด

จับตัวบล็อกก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่

ClickUp Sprints: จัดการกระบวนการทำงานแบบอไจล์ ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
ตรวจงานที่ค้างอยู่และทำให้งานที่ค้างอยู่เคลื่อนที่ต่อไปโดยใช้ ClickUp Sprints

หากต้องการทำงานให้เร็วขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp Sprintsเพื่อจัดการกับอุปสรรคก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์ของคุณ

กลางสัปดาห์ คุณสังเกตเห็นว่างานแบ็กเอนด์สามงานไม่มีความคืบหน้าตั้งแต่วันจันทร์ งานทั้งหมดกำลังรอคอนเทนเนอร์ทดสอบที่ยังไม่ได้สร้างใหม่ คุณบันทึกงานใหม่สำหรับการแก้ไข ดึงงานนั้นเข้ามาในสปรินต์ปัจจุบัน และทำให้งานที่เหลือสามารถดำเนินการต่อได้ภายในสิ้นวัน

ClickUp Automations: อัตโนมัติการกระทำที่ทำซ้ำเช่นการสร้างงาน, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, และการอัปเดตผู้รับผิดชอบ
เปลี่ยนความล้มเหลวในการสร้างเป็นงานที่มอบหมายและดำเนินการได้ โดยใช้ ClickUp Automation

เมื่อมีสิ่งใดเสียหายClickUp Automationจะจัดการให้โดยที่ยังไม่มีใครสังเกตเห็น

ระบบท่อรายคืนล้มเหลวหลังจากมีการส่งโค้ดที่มีข้อบกพร่องเข้าไปในระบบ ClickUp จะสร้างงานบั๊กทันที เชื่อมโยงกับงานที่ล้มเหลว ติดแท็กผู้ส่งโค้ด และย้ายงานไปยังรายการ 'ต้องแก้ไข' โดยอัตโนมัติ ไม่มีใครต้องตรวจสอบหรือจัดสรรงานด้วยตนเองอีกต่อไป ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

สร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันได้ในไม่กี่วินาที

ClickUp Brain: ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI เพื่อสรุปงานและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ
สร้างสรุปการปล่อยเวอร์ชันที่สะอาดและเป็นมิตรกับนักพัฒนาโดยใช้ ClickUp Brain

เพื่อลดการรายงานด้วยตนเองClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม จะช่วยให้ทีมของคุณสร้างสรุปและเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลงานที่มีอยู่

หากคุณต้องการบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ในตอนปลายสัปดาห์ ให้ใช้AI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสรุปตั๋วที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งติดแท็ก 'Release v2. 1' (ในภาษาธรรมชาติ) และคุณจะได้รับรายการคุณสมบัติที่ส่งมอบและข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนทันที พร้อมนำไปใช้ใน changelog ของคุณได้ทันที

หยุดเขียน "แก้ไขข้อบกพร่อง" เขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ผู้คนอ่านจริงๆ เรียนรู้วิธี!

ขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยการคอมมิตทุกครั้ง

การเชื่อมต่อ ClickUp: เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซิงค์ GitHub กับงานของคุณโดยใช้การผสานรวม ClickUp

ตลอดวงจรการพัฒนาการเชื่อมต่อ ClickUpกับ GitHub และ GitLab จะช่วยให้โค้ดใหม่และสถานะงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ นักพัฒนาจะเชื่อมโยง pull request ของตนกับงาน เมื่อมีการผสานแล้ว งานจะย้ายไปยังสถานะ 'พร้อมสำหรับ QA' โดยอัตโนมัติ และ PR จะยังคงแนบอยู่ เพื่อให้ผู้ทดสอบทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มองเห็นความคืบหน้า: ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับใช้, ข้อบกพร่องที่เปิดอยู่, การครอบคลุมการทดสอบ, กำหนดเวลาการส่งมอบ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)อื่น ๆของการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การแก้ไขเอกสาร: เขียนและแชร์บันทึกการปล่อย, สรุปการทดสอบ, และขั้นตอนการย้อนกลับโดยใช้เอกสาร ClickUpแบบร่วมมือ
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ: ฝากความคิดเห็น การตัดสินใจ และการอัปเดตอย่างรวดเร็วได้โดยตรงในClickUp Chat ซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทโดยตรง
  • เปิดเผยสิ่งที่ถูกมองข้าม: กรองงานตามสถานะ, แท็ก, หรือความสำคัญ เพื่อระบุสิ่งที่ต้องเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว
  • มาตรฐานการไหลของงานระหว่างทีม: สร้างและนำกลับมาใช้ใหม่แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองสำหรับการคัดแยกข้อบกพร่อง, วงจรการแก้ไขด่วน, หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฟังจากผู้ใช้ที่พึงพอใจท่านนี้บน G2:

ClickUp รวมทุกสิ่งที่เราต้องการไว้ในที่เดียว — ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ การติดตามเวลา ไปจนถึงการติดตามเป้าหมาย ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมุมมอง การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เรายังชอบที่มันสามารถปรับขนาดได้: ใช้งานได้ดีสำหรับบุคคลเดียว แต่ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อทีมขยายตัว

ClickUp รวมทุกสิ่งที่เราต้องการไว้ในที่เดียว — ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ การติดตามเวลา ไปจนถึงการติดตามเป้าหมาย ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมุมมอง การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เรายังชอบที่มันสามารถปรับขนาดได้: ใช้งานได้ดีสำหรับบุคคลเดียว แต่ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อทีมเติบโตขึ้น

📮ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงาน ที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันที่สถานที่ทำงานซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น

2. GitLab (ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ DevOps แบบครบวงจร)

GitLab: ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถส่งมอบฟีเจอร์ใหม่ได้เร็วขึ้นด้วยความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง

ผ่านทางGitLab

GitLab มอบสภาพแวดล้อมการผลิตที่สอดคล้องกันสำหรับการวางแผน, การพัฒนา, การPLOY, และการติดตามระบบสำหรับแอปพลิเคชัน. ระบบติดตามปัญหาในตัว, คำขอการผสาน, และระบบจัดเก็บคอนเทนเนอร์ของมันช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์.

เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องจัดการทั้งงานอัตโนมัติที่ง่ายและการPLOYMENTระดับองค์กรที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาการมองเห็นตลอดทั้งกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab

  • รันงานแบบขนานบนเครื่องรันหลายเครื่องเพื่อเร่งเวลาการสร้าง
  • ตั้งค่าผู้ทำงานแบบปรับขนาดอัตโนมัติที่สามารถเริ่มทำงานตามความต้องการเพื่อความคุ้มค่าด้านต้นทุน
  • ปรับใช้กับคลัสเตอร์ Kubernetes ได้โดยตรงจากการกำหนดค่าในสายงานของคุณ
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและข้อผิดพลาดผ่านเครื่องมือการสังเกตการณ์ที่ผสานรวม

ข้อจำกัดของ GitLab

  • มันกลายเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างหนักสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง
  • การโฮสต์เองต้องการการดูแลรักษาที่มาก

ราคาของ GitLab

  • ฟรี
  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ GitLab

  • G2: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,195+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GitLab อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า:

ใช่ครับ มันค่อนข้างดี คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่น ระบบลงทะเบียนแพ็กเกจ, ระบบลงทะเบียนคอนเทนเนอร์ และระบบสร้างไปป์ไลน์ได้

ใช่ครับ มันค่อนข้างดี คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่น ระบบลงทะเบียนแพ็กเกจ, ระบบลงทะเบียนคอนเทนเนอร์ และระบบสร้างไปป์ไลน์ได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เก็บการตั้งค่า CI ของคุณ (เช่น Jenkinsfiles หรือ GitHub Actions YAMLs) ไว้ในระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่นเดียวกับโค้ดของแอป ใช้ pull requests เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและทดสอบการอัปเดตก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกัน

3. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการอัตโนมัติ)

เจนกินส์: เซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับการรวมอย่างต่อเนื่องและการติดตามคุณภาพซอฟต์แวร์

ผ่านทางJenkins

Jenkins เติบโตได้ดีบนความยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ DevOpsได้เกือบทุกอย่างตามที่ต้องการผ่านระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้มาพร้อมกับความซับซ้อน คุณจะต้องลงทุนเวลาในการตั้งค่าและบำรุงรักษาระบบของคุณ

เครื่องมือนี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การอัตโนมัติการสร้างแบบง่ายไปจนถึงการPLOYหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด ซึ่งทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins

  • ติดตั้งปลั๊กอินจากตัวเลือกที่มีมากกว่า 1,800 รายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
  • สร้างสคริปต์ท่อส่งข้อมูลแบบกำหนดเองโดยใช้ Groovy สำหรับตรรกะการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือใดก็ได้ผ่าน REST APIs และ webhooks
  • กำหนดการสร้างตามเวลา การเปลี่ยนแปลงโค้ด หรือตัวกระตุ้นภายนอก

ข้อจำกัดของ Jenkins

  • ปัญหาความเข้ากันได้ของปลั๊กอินอาจทำให้ระบบไม่เสถียร
  • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในปลั๊กอินก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การกำหนดราคา Jenkins

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของเจนกินส์

  • G2: 4. 4/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (560+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jenkins อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:

Jenkins เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในด้านการรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง มันมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้...แม้ว่า Jenkins จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ แต่ก็มีบางส่วนที่ฉันพบว่ามีความท้าทาย ระดับความซับซ้อนที่สูงในการติดตั้งและกำหนดค่าเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุด ผู้เริ่มต้นอาจสับสนกับตัวเลือกและปลั๊กอินจำนวนมากที่มีอยู่ใน Jenkins

Jenkins เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในสาขาการผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง มันมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้...แม้ว่า Jenkins จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ แต่ก็มีบางส่วนที่ฉันคิดว่ามีปัญหา ระดับความซับซ้อนที่สูงในการติดตั้งและกำหนดค่าเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุด ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกสับสนกับตัวเลือกและปลั๊กอินมากมายที่มีให้ใน Jenkins

4. Travis CI (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ GitHub อย่างง่ายดาย)

TravisCI: รองรับนักพัฒนาหลายคนด้วยการสร้างที่รวดเร็วและการตรวจสอบคุณภาพโค้ดสำหรับซอฟต์แวร์คุณภาพสูง

ผ่านทางTravis CI

Travis CI สร้างชื่อเสียงจากการให้บริการชุมชนโอเพนซอร์ส โดยเสนอการสร้างฟรีสำหรับที่เก็บสาธารณะบน GitHub โดยมุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย: คุณกำหนดกระบวนการสร้างของคุณในไฟล์ YAML และ Travis CI จะจัดการส่วนที่เหลือ วิธีการที่ตรงไปตรงมานี้ทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับทีมหรือโครงการขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการปรับแต่งที่ซับซ้อน

Travis CI ตรวจจับภาษาโปรแกรมโดยอัตโนมัติและแนะนำสภาพแวดล้อมการสร้างที่เหมาะสม ช่วยลดภาระการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโปรเจกต์ใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Travis CI

  • ทดสอบโค้ดบนระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันภาษาต่างๆ พร้อมกัน
  • ปรับใช้แอปพลิเคชันไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ต่างๆ ผ่านการผสานรวมที่มีอยู่
  • ตรวจสอบสถานะการสร้างผ่านบันทึกและแจ้งเตือนโดยละเอียด
  • แคชการพึ่งพาของบิลด์เพื่อลดเวลาในการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ Travis CI

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
  • เวลาในการสร้างอาจช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคาของ Travis CI

  • ตามการใช้งาน: 15 ดอลลาร์/เดือน
  • แผนไม่จำกัด: $78+/เดือน
  • เซิร์ฟเวอร์: $34/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Travis CI

  • G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (120+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช่, ให้ระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้าง, การทดสอบการผสานรวม, และการPLOY, แต่ให้เริ่มต้นกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญสูงของคุณ. ให้ทำการทดสอบหน่วย (unit tests) และการทดสอบควัน (smoke tests) ทุกครั้งที่มีการคอมมิต (commit) และเก็บชุดการทดสอบที่ยาวนานไว้สำหรับการPLOYในตอนกลางคืนหรือก่อนการปล่อยเวอร์ชัน.

5. CircleCI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง Docker ที่รวดเร็ว)

CircleCI: เครื่องมือการPLOYต่อเนื่องที่ได้รับความนิยมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่และการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ผ่านทางCircleCI

CircleCI ได้ปฏิวัติประสิทธิภาพของ CI/CD ด้วยแนวทางที่เน้น Docker เป็นหลัก ช่วยให้ทีมสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการบิลด์ที่แยกออกมาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นนาที คุณสมบัติของ orbs ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ชิ้นส่วนการตั้งค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการทำซ้ำในโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ การแสดงภาพกระบวนการทำงานของแพลตฟอร์มยังช่วยให้ทีมเข้าใจกระบวนการปรับใช้ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วเครื่องมือการปรับใช้อย่างต่อเนื่องนี้โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ใช้แอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ในสภาพแวดล้อมการผลิตอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CircleCI

  • ใช้ลูกแก้วเพื่อดำเนินการงานทั่วไป เช่น การทดสอบ การปรับใช้ และการแจ้งเตือน
  • มองเห็นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนผ่านอินเตอร์เฟซกราฟิกที่ใช้งานง่าย
  • แคชภาพ Docker, องค์ประกอบที่ต้องพึ่งพา และไฟล์ผลลัพธ์การสร้างอย่างชาญฉลาด
  • เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์เฉพาะหรือรูปแบบของสาขา

ข้อจำกัดของ CircleCI

  • ทีมที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของ Docker ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ที่จำกัดเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อม Linux

ราคา CircleCI

คลาวด์

  • ฟรี
  • ประสิทธิภาพ: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
  • ขนาด: เริ่มต้นที่ $2000/เดือน

เซิร์ฟเวอร์

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CircleCI

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

6. Azure DevOps (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)

Azure DevOps: นำเสนอ CI/CD แบบครบวงจรพร้อมการจัดการการกำหนดค่า

ผ่านทางAzure DevOps

Azure DevOps มอบชุดเครื่องมือพัฒนาที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมกับระบบนิเวศที่กว้างขวางของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น

ทีมที่ใช้ Visual Studio, บริการคลาวด์ Azure หรือ Office 365 อยู่แล้วจะพบว่าการรับรองความถูกต้องและการใช้บริการร่วมกันของแพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง มันรวมความสามารถ CI/CD แบบดั้งเดิมเข้ากับฟีเจอร์ที่สนับสนุนวงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps

  • จัดการที่เก็บโค้ด, สายงานการสร้าง, และการเผยแพร่ภายในอินเทอร์เฟซของมัน
  • PLOY แอปพลิเคชันไปยังบริการ Azure โดยใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
  • สร้างกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอนพร้อมจุดอนุมัติและการแทรกแซงด้วยตนเอง
  • สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสร้างและอัตราความสำเร็จในการปรับใช้

ข้อจำกัดของ Azure DevOps

  • อาจรู้สึกหนักหนาสำหรับทีมที่ต้องการเพียงฟังก์ชัน CI/CD ขั้นพื้นฐาน
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางประการต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์ม Azure

ราคา Azure DevOps

  • ฟรี
  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Azure DevOps

  • G2: 4. 3/5 (585+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Azure DevOps อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แชร์สิ่งนี้:

Azure DevOps เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหตุผลเดียวที่ไม่ควรใช้คือหากคุณไม่ได้พัฒนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับไมโครซอฟท์ หรือหากคุณมีทีมงานที่มีทักษะในเทคโนโลยีอื่น ๆ และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ของพวกเขา

Azure DevOps เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหตุผลเดียวที่ไม่ควรใช้คือหากคุณไม่ได้พัฒนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft หรือหากคุณมีทีมงานที่มีทักษะในเทคโนโลยีอื่น ๆ และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ของพวกเขา

7. ไม้ไผ่ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือ Atlassian)

ไม้ไผ่: ให้ความสามารถในการผสานรวมและสนับสนุนการทดสอบขั้นสูงสำหรับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ผ่านทางไม้ไผ่

Bamboo ให้บริการแก่ทีมที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Atlassian อยู่แล้ว โดยมีการผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Jira, Bitbucket และ Confluence การผสานการทำงานนี้สร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งปัญหาการตรวจสอบโค้ด และการปรับใช้ จะถูกเชื่อมโยงและติดตามโดยอัตโนมัติ

สถาปัตยกรรมแบบตัวแทนของเครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณ จุดแข็งของ Bamboo อยู่ที่ความสามารถในการสร้างกระบวนการปรับใช้ที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการอนุมัติจากมนุษย์และกลไกการย้อนกลับที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของไม้ไผ่

  • ลิงก์สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติไปยังปัญหาใน Jira และการคอมมิตใน Bitbucket
  • สร้างโครงการการPLOYMENTเพื่อจัดการการปล่อยเวอร์ชันในหลาย ๆ สภาพแวดล้อม
  • ใช้ตัวแทนระยะไกลเพื่อกระจายการสร้างซอฟต์แวร์ไปยังโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
  • สร้างรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเมตริกการก่อสร้างและการPLOYMENT

ข้อจำกัดของไม้ไผ่

  • เครื่องมือนี้ต้องการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Atlassian ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
  • ความซับซ้อนของการกำหนดค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง

การกำหนดราคาไม้ไผ่

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ศูนย์ข้อมูล: $1200 (งานไม่จำกัด, ตัวแทนระยะไกลหนึ่งคน)

การจัดอันดับและรีวิวไม้ไผ่

  • G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bamboo อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2สรุปไว้ดังนี้:

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการทำงานอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลาของนักพัฒนา/ผู้ทดสอบ คุณสามารถผสานรวมกับที่เก็บข้อมูลของคุณและเพิ่มสคริปต์หรือขั้นตอนเพื่อดำเนินการเมื่อมีการคอมมิต มันจะช่วยในการออกแบบโค้ด เช่น flake8, black, เพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, ดำเนินการหลายอย่างโดยการเขียนสคริปต์ และสร้างบิลด์จากโค้ด

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการทำงานอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลาของนักพัฒนา/ผู้ทดสอบ คุณสามารถผสานรวมกับที่เก็บข้อมูลของคุณและเพิ่มสคริปต์หรือขั้นตอนเพื่อดำเนินการเมื่อมีการคอมมิต มันจะช่วยในการออกแบบโค้ด เช่น flake8, black เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การดำเนินการหลายอย่างโดยการเขียนสคริปต์ และสร้างบิลด์จากโค้ด

8. Buddy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานด้านภาพ)

บัดดี้: ระบบ CI ที่ช่วยให้การPLOYโค้ดง่ายขึ้น และรองรับการทำงานแบบภาพ

ผ่านทางบัดดี้

Buddy เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า CI/CD จากสคริปต์ที่เขียนด้วยโค้ดให้เป็นเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ทุกคนสามารถเข้าใจและแก้ไขได้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของมันทำให้ดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับทีมที่มีพื้นฐานทางเทคนิคที่หลากหลาย

ยิ่งไปกว่านั้น? วิธีการที่เน้นการปฏิบัติของ Buddy ช่วยแยกการปรับใช้ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ โดยแต่ละขั้นตอนมีข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ชัดเจน

คุณสมบัติเด่นของ Buddy

  • เลือกจากมากกว่า 100 การดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานการปรับใช้ทั่วไป
  • ปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อมด้วยตรรกะเงื่อนไขและขั้นตอนการอนุมัติ
  • ตรวจสอบการPLOYMENTในเวลาจริงพร้อมบันทึกการดำเนินการอย่างละเอียด
  • ย้อนกลับการปรับใช้ทันทีเมื่อตรวจพบปัญหา

ข้อจำกัดของเพื่อน

  • มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการเฉพาะทางน้อยกว่า
  • วิธีการของเครื่องมืออาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่ชอบการกำหนดค่าแบบโค้ด

ราคาพิเศษสำหรับเพื่อน

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • ไฮเปอร์: 99 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน

คะแนนและรีวิวจากเพื่อน

  • G2: 4. 7/5 (205+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (175+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Buddy อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:

ระบบ UI ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายมาก รวดเร็วและทำงานได้ตามที่ต้องการ การสลับไปใช้โหมดเพื่อนร่วมงานก็ทำได้ง่ายมาก ใช้ได้ทันที... การเปลี่ยนเจ้าของโครงการอาจจะดูรุนแรงไปหน่อย

ระบบ UI ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายมาก รวดเร็วและทำงานได้ตามที่ต้องการ การสลับไปใช้โหมดเพื่อนร่วมงานก็ทำได้ง่ายมาก ใช้งานได้ทันที…แต่การเปลี่ยนเจ้าของโปรเจกต์อาจจะดูแข็งกระด้างไปหน่อย

9. TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบองค์กรที่ซับซ้อน)

TeamCity: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบด้วยระบบสายงานอัจฉริยะเพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้

ผ่านทางTeamCity

TeamCity จัดการกับสถานการณ์การสร้างที่ซับซ้อนที่สุดซึ่งเครื่องมือ CI ที่ง่ายกว่าไม่สามารถรับมือได้ JetBrains ได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการกับฐานโค้ดขนาดใหญ่, โซ่การพึ่งพาที่ซับซ้อน, และความต้องการทดสอบที่ซับซ้อนซึ่งแอปพลิเคชันองค์กรมักต้องการ

สถาปัตยกรรมแบบกริดของมันกระจายปริมาณงานไปยังตัวแทนหลายตัวในขณะที่ยังคงการควบคุมและการมองเห็นแบบรวมศูนย์ไว้ได้ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ TeamCity กับ IntelliJ IDEA และเครื่องมืออื่น ๆ ของ JetBrains สร้างประสบการณ์การพัฒนาที่ราบรื่นสำหรับทีมที่ใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนาเหล่านี้อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamCity

  • กระจายการสร้างไปยังหลายเอเจนต์ด้วยการปรับสมดุลโหลดอย่างชาญฉลาด
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการสร้างและระบุจุดคอขวดผ่านการรายงานอย่างละเอียด
  • สร้างสายการสร้างที่กระตุ้นการสร้างที่ขึ้นอยู่กับมันโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ TeamCity

  • เอกสารประกอบ API ถือว่าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสำหรับการผสานการทำงานที่ซับซ้อนและไม่ใช่พื้นฐาน
  • แผงผู้ดูแลระบบมักถูกอธิบายว่ามีความยุ่งเหยิงและสับสน

ราคาของ TeamCity

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TeamCity

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (45+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทดสอบ QA อัตโนมัติที่ดีที่สุด

10. Bitbucket Pipelines (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ Git ที่โฮสต์โดย Atlassian)

Bitbucket Pipelines: ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อปรับปรุง CI ให้เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมพัฒนา

ผ่านBitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines เกิดขึ้นโดยตรงจาก Git repository ของคุณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบริการ CI/CD ภายนอกหรือจัดการการยืนยันตัวตนระหว่างระบบต่างๆ การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นนี้หมายความว่า การกำหนดค่าการสร้างของคุณจะอยู่เคียงข้างกับโค้ดของคุณ

เครื่องมือนี้ใช้วิธีการแบบคอนเทนเนอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Atlassian สำหรับการขยายขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้ Bitbucket สำหรับการควบคุมแหล่งที่มาอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มความสามารถ CI/CD

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitbucket Pipelines

  • กำหนดค่าการสร้างโดยใช้ไฟล์ YAML ที่เก็บไว้โดยตรงในรีโพสิตอรีของคุณ
  • รันการสร้างในคอนเทนเนอร์ Docker เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้
  • สร้างภาพการสร้างที่กำหนดเองให้เหมาะกับเทคโนโลยีสแต็กเฉพาะของคุณ
  • ตรวจสอบสถานะการสร้างและบันทึกผ่านอินเตอร์เฟซที่ผสานรวมของ Bitbucket

ข้อจำกัดของ Bitbucket Pipelines

  • การสร้างนาทีสามารถถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วสำหรับโครงการที่ใช้ทรัพยากรมาก
  • ความสามารถในการดีบั๊กมีความซับซ้อนน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคาของ Bitbucket Pipelines

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $3. 30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6.60/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Bitbucket Pipelines

  • G2: 4. 4/5 (945+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,350+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitbucket Pipelines อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

สิ่งที่ฉันพบว่าเจ๋งมากเกี่ยวกับ Bitbucket คือการผสานรวมกับ Jira สำหรับเราแล้ว การมีความสามารถในการอัปเดตตั๋วโดยอัตโนมัติเพียงแค่ทำการคอมมิตในรีโพสิตอรีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น... ฉันมีประสบการณ์กับ GitHub ด้วย และ Bitbucket นั้นล้าหลังมากเมื่อเทียบกับ GitHub Actions และ Pipelines

สิ่งที่ฉันพบว่าเจ๋งมากเกี่ยวกับ Bitbucket คือการผสานรวมกับ Jira สำหรับเราแล้ว การมีความสามารถในการอัปเดตตั๋วโดยอัตโนมัติเพียงแค่ทำการคอมมิตในรีโพสิตอรีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น... ฉันมีประสบการณ์กับ GitHub ด้วย และ Bitbucket นั้นตามหลัง GitHub Actions และ Pipelines อย่างแน่นอน

11. AWS CodePipeline (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้บน AWS-native)

AWS CodePipeline: อัตโนมัติการสร้างและการปล่อยใช้โดยใช้เครื่องมือทดสอบเพื่อการส่งมอบที่ปรับขนาดได้

ผ่านทางAWS CodePipeline

AWS CodePipeline ควบคุมกระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในระบบคลาวด์ของ Amazon โดยให้การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอื่นๆ ของ AWS เช่น Lambda, ECS และ S3

สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มนี้หมายความว่าคุณจะจ่ายเฉพาะสำหรับ pipeline ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น แทนที่จะต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทาง ความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างกระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ซึ่งใช้ประโยชน์จากแคตตาล็อกบริการที่ครอบคลุมของ AWS ตั้งแต่การทดสอบอัตโนมัติด้วย CodeBuild ไปจนถึงการปรับใช้แบบ blue-green ด้วย CodeDeploy

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS CodePipeline

  • เรียกใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติตามการส่งโค้ดหรือเหตุการณ์ภายนอก
  • ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อผ่านเมตริกและสัญญาณเตือนของ CloudWatch
  • เร่งกระบวนการปรับใช้ต่อเนื่องที่ซับซ้อนด้วยการทำงานแบบขนาน

ข้อจำกัดของ AWS CodePipeline

  • ต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบริการ AWS สำหรับการกำหนดค่าขั้นสูง
  • การผูกขาดกับผู้ให้บริการทำให้ยากต่อการย้ายไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่น

ราคา AWS CodePipeline

  • ฟรี
  • ราคาตามความต้องการ

AWS CodePipeline คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (65+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS CodePipeline อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนนี้อธิบายว่าอะไรได้ผล (และอะไรไม่ได้ผล):

ผม/ฉันค่อนข้างชอบการทำงานกับ AWS CodePipeline และขอแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ CDK เป็น IaC โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไลบรารี CDK Pipelines ตัวใหม่... ผม/ฉันเห็นว่ามีหลายคนบ่นเรื่อง vendor lock-in ซึ่งเข้าใจได้ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าคุณไม่พยายามใช้เครื่องมือของ AWS ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก AWS ได้อย่างเต็มที่

ผม/ฉันชอบการทำงานกับ AWS CodePipeline จริง ๆ และขอแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ CDK เป็น IaC โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไลบรารี CDK Pipelines ใหม่... ผม/ฉันเห็นว่ามีคนบ่นเกี่ยวกับการผูกติดกับผู้ให้บริการรายเดียว ซึ่งผม/ฉันเข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก AWS ได้อย่างเต็มที่หากคุณไม่พยายามใช้เครื่องมือดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

12. เซม่าฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการ CI/CD ที่เน้นประสิทธิภาพ)

เซมาฟอร์: ระบบ CI ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการปรับใช้โค้ดและรันการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านทางสัญญาณธง

Semaphore ให้ความสำคัญกับความเร็วเหนือสิ่งอื่นใด โดยใช้กลยุทธ์การแคชขั้นสูงและการประมวลผลแบบขนานเพื่อลดเวลาในการสร้างให้เหลือน้อยที่สุด สถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มจะปรับการจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามความต้องการเฉพาะของโครงการคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

การแคชการพึ่งพาของมันมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ โดยสามารถระบุและจัดเก็บไลบรารีที่ใช้บ่อย, Docker images และ build artifacts เพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดซ้ำซ้อน

คุณสมบัติเด่นของเซมาฟอร์

  • ดำเนินการทดสอบแบบขนานบนเครื่องหลายเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • ปรับขนาดเพื่อเพิ่มหรือลดขีดความสามารถตามความต้องการของปริมาณงานปัจจุบัน
  • สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเงื่อนไขและการควบคุมด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของสัญญาณธง

  • การกำหนดค่า YAML ดูซับซ้อนแม้ว่าจะมีตัวแก้ไขแบบกราฟิกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตาม
  • ผู้ใช้รายงานการหยุดทำงานบ่อยครั้ง

การกำหนดราคาแบบสัญญาณมือ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $49/เดือน
  • องค์กร: 20,000 ดอลลาร์/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวเซมาฟอร์

  • G2: 4. 7/5 (185+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Semaphore อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:

การเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Semaphore ช่วยให้เราลดเวลาของ CI/CD pipeline ลงเหลือต่ำกว่า 10 นาทีโดยเฉลี่ย...มีปัญหาเล็กน้อยเป็นครั้งคราวที่ตัวแทนตอบสนองช้าและบางครั้งก็มีการหยุดทำงาน – แต่โดยปกติแล้วทีมจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

การเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Semaphore ช่วยให้เราลดเวลาของ CI/CD pipeline ลงเหลือต่ำกว่า 10 นาทีโดยเฉลี่ย... แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยเป็นครั้งคราว เช่น ตัวเอเจนต์ตอบสนองช้าหรือระบบขัดข้องชั่วคราว แต่โดยปกติทีมงานจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่โค้ดจะเข้าสู่สาขาหลัก ให้ใช้ pull request pipelines เพื่อรันการตรวจสอบ lint, การทดสอบหน่วย, และการวิเคราะห์แบบ statics หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้บล็อกการรวมโค้ดไว้ วิธีนี้จะช่วยให้สาขาหลักมีความเสถียรและพร้อมสำหรับการผลิตตลอดเวลา

13. Spinnaker (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้หลายคลาวด์)

Spinnaker: รองรับกระบวนการทดสอบและผสานการทำงานกับเครื่องมือ CI เพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้

ผ่านทางสปินเนเกอร์

Spinnaker จัดการกับความซับซ้อนในการปรับใช้แอปพลิเคชันข้ามผู้ให้บริการคลาวด์และสภาพแวดล้อมต่างๆ Netflix และ Google ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นในตอนแรกเพื่อจัดการการปรับใช้ในระดับมหาศาล และยังคงมุ่งเน้นในระดับองค์กรเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน

เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องเสนอการปล่อยเวอร์ชันแบบแคนารี, การปรับใช้แบบสีน้ำเงิน-เขียว, และการอัปเดตแบบต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแบบมีความสามารถในการย้อนกลับอัตโนมัติเมื่อตรวจพบปัญหา

คุณสมบัติเด่นของ Spinnaker

  • PLOY แอปพลิเคชันไปยัง AWS, Google Cloud, Azure, และ Kubernetes พร้อมกัน
  • ดำเนินการปรับใช้แบบแคนารีด้วยการเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกอัตโนมัติและการย้อนกลับ
  • ตรวจสอบสุขภาพการPLOYMENTผ่านระบบตัวชี้วัดและระบบแจ้งเตือนที่ผสานรวม
  • จัดการการกำหนดค่าแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้จากศูนย์กลาง

ข้อจำกัดของสปินเนเกอร์

  • สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และไมโครเซอร์วิส (Clouddriver, Orca, Deck เป็นต้น) ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง
  • เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีจำกัดและการสนับสนุนจากชุมชนเมื่อเทียบกับเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ง่ายกว่า

การกำหนดราคาของ Spinnaker

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของสปินเนเกอร์

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Spinnaker อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้ให้ความเห็นว่า:

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ดี และฟีเจอร์การปรับใช้แบบคานารี (canary deployment) เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด Eventho Jenkins ยังคงมีความสามารถสูงในการแข่งขัน Spinnaker ก็ดีไม่แพ้กัน...ความซับซ้อนของโครงสร้าง pipeline และการใช้ทรัพยากรที่น้อยมาก รวมถึง UI ที่ยังไม่โดดเด่นนัก สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีแอดออนและปลั๊กอินสำหรับโหมดกำหนดเองเพิ่มเติม จะเป็นการปรับปรุงที่ดีมาก

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ดี และฟีเจอร์การปรับใช้แบบคานารี (canary deployment) เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด Eventho Jenkins ยังคงมีความสามารถสูงในการแข่งขัน Spinnaker ก็ดีไม่แพ้กัน...ความซับซ้อนของโครงสร้าง pipeline และการใช้ทรัพยากรที่น้อยมาก รวมถึง UI ที่ยังไม่โดดเด่นนัก สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีแอดออนและปลั๊กอินสำหรับโหมดกำหนดเองเพิ่มเติม จะเป็นการปรับปรุงที่ดีมาก

