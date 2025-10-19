13 เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา (2025)

ระบบของคุณล้มเหลวเป็นครั้งที่สามในวันนี้. ข้อผิดพลาดเดิม, การแก้ไขเดิม, ความรู้สึกเดิมว่าต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการทำสิ่งนี้.
เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องในรายการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่เข้าใจว่าเวลาของคุณมีค่ามากกว่าการใช้ไปกับการเขียนโค้ดมากกว่าการต่อสู้กับกระบวนการปรับใช้
อันไหนที่จะยุติฝันร้าย CI ของคุณ? มาหาคำตอบกัน! 🤔
เครื่องมือการรวมต่อเนื่องที่ดีที่สุดในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือเครื่องมือการรวมต่อเนื่องที่ดีที่สุดสำหรับการเอาชนะความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 💁
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรและการมองเห็น DevOpsขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคล, สตาร์ทอัพ, และองค์กร
|การติดตามสปรินต์, การซิงค์ GitHub/GitLab, งานที่เชื่อมโยงกับ CI, การทำงานอัตโนมัติ, และบันทึกการปล่อยที่สร้างโดย AI สำหรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ของคุณ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|GitLab
|วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรตั้งแต่การคอมมิตจนถึงการปรับใช้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการส่งมอบแบบครบวงจรในเครื่องมือเดียว
|คำขอการรวม, รีจิสทรีของคอนเทนเนอร์, แม่แบบของไพป์ไลน์, การปรับใช้ Kubernetes, การสังเกตการณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|เจนกินส์
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน
|ปลั๊กอินมากกว่า 1,800 รายการ, การเขียนสคริปต์ด้วย Groovy, REST APIs, การสร้างตามกำหนดเวลา, สถาปัตยกรรมแบบมาสเตอร์-เอเย่นต์
|ฟรี
|Travis CI
|การสร้างแบบง่ายบน GitHub สำหรับโปรเจ็กต์โอเพนซอร์สและขนาดเล็กขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่เน้นการพัฒนาบน GitHub เป็นหลัก
|การสร้างหลายระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่า YAML, การแคชการสร้าง, การตรวจจับภาษา, และการปรับใช้แพลตฟอร์ม
|ตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
|CircleCI
|การสร้างแบบ Docker-native พร้อมออบส์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และภาพรวมของเวิร์กโฟลว์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการที่ใช้คอนเทนเนอร์และต้องการการปรับขนาดอย่างรวดเร็ว
|แคชของ Docker, ออร์บ, การสร้างเมทริกซ์, ตัวกระตุ้นเวิร์กโฟลว์, ข้อมูลเชิงลึกของงานโดยละเอียด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|Azure DevOps
|CI/CD ที่สอดคล้องกับ Microsoft ครอบคลุมแอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Visual Studio และ Azure
|บอร์ด + ไพพ์ไลน์, การปรับใช้หลายขั้นตอน, การรายงาน, การผสานรวมกับ Azure
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|ไม้ไผ่
|การปรับใช้แบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เน้น Atlassianขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ใช้ Jira + Bitbucket ที่มีขั้นตอนการสร้างแบบสเตจ
|ปัญหาที่เชื่อมโยงใน Jira, โครงการการปรับใช้, ตัวแทนระยะไกล, บันทึกการตรวจสอบ
|ทดลองใช้ฟรี; ศูนย์ข้อมูลเริ่มต้นที่ $1200/ปี
|เพื่อนซี้
|การตั้งค่าสายงานแบบลากและวางสำหรับการกำหนดค่าแบบภาพขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
|100+ การดำเนินการ, การย้อนกลับ, บันทึกแบบเรียลไทม์, การทำงานแบบขนาน, การแสดงตัวอย่างการปรับใช้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|ทีมซิตี้
|การดำเนินการของสายการสร้างที่ซับซ้อนและการรวมเครื่องมือ JetBrainsขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศ IntelliJ
|การแคชอัจฉริยะ, การสร้างแบบขนาน, ตัวกระตุ้นการสร้าง, ข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบ, การกำหนดค่า DSL
|ราคาตามความต้องการ
|Bitbucket Pipelines
|CI สำหรับที่เก็บที่โฮสต์บน Bitbucket พร้อมความง่ายในการกำหนดค่า YAMLขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Bitbucket + Jira
|เวิร์กโฟลว์ YAML, การสร้าง Docker, ตัวกรองสาขา, การทำงานอัตโนมัติของ Jira
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|AWS CodePipeline
|CI/CD แบบเนทีฟบนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือของ AWSขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรมที่ให้ความสำคัญกับ AWS เป็นอันดับแรก
|การไหลหลายขั้นตอน, ตัวกระตุ้น Lambda, เมตริก CloudWatch, การผสานรวม CodeBuild/CodeDeploy
|ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับการใช้งานขั้นสูง
|สัญญาณธง
|การสร้างแบบเน้นความเร็วโดยใช้การแคชอัจฉริยะและการทำงานแบบขนานขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว
|เวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการปรับปรุง, ไพพ์ไลน์ที่คำนึงถึงแคช, การทำงานพร้อมกันอย่างชาญฉลาด, การรายงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|สปินเนเกอร์
|การปรับใช้ระบบมัลติคลาวด์พร้อมการควบคุมระดับองค์กรขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้คลาวด์เป็นหลักในระดับขนาดใหญ่
|การปล่อย Canary, การย้อนกลับ, การรองรับ GCP/AWS/Azure, แดชบอร์ดเมตริก
|ฟรี
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่อง?
การเลือกเครื่องมือการรวมโค้ดอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสมสามารถทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงในการปล่อยเวอร์ชันได้ นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือของคุณ ⛏️
- ความเข้ากันได้ของภาษาและกรอบงาน: รองรับเทคโนโลยีของคุณโดยไม่ต้องใช้การแก้ไขที่ซับซ้อน
- การผสานรวมกับ VCS: เชื่อมต่อกับ GitHub, GitLab, Bitbucket หรือระบบควบคุมเวอร์ชันอื่น ๆ
- ความสามารถในการปรับขนาดประสิทธิภาพ: รองรับการทดสอบแบบขนาน, การแคชการสร้าง, และการปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของDevOps pipeline
- การสนับสนุนการทดสอบอัตโนมัติ: ผสานรวมกับกรอบการทดสอบเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
- การบรรจุในคอนเทนเนอร์และความพร้อมในการปรับใช้: รองรับ Docker และเครื่องมือคอนเทนเนอร์อื่น ๆ สำหรับการปรับใช้ที่เชื่อถือได้
- การแจ้งเตือนและการผสานรวม: เชื่อมต่อกับอีเมลหรือเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
- ล้างบันทึกและติดตามข้อผิดพลาด: ช่วยให้การระบุ แก้ไขข้อบกพร่อง และย้อนกลับการสร้างที่ล้มเหลวเป็นไปอย่างง่ายดาย
เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด
ถึงเวลาที่จะเจาะลึกเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น. ไปกันเลย! 💪🏼
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันของทีม)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp มันคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนสปรินต์ ติดตามความคืบหน้า จัดการงานค้าง และส่งมอบซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น
ติดตามและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
เริ่มต้นด้วยงานใน ClickUp
สมมติว่ามีการพบการถดถอยในขั้นตอน staging ที่เชื่อมโยงกับการอัปเดตการเช็คเอาท์ล่าสุด คุณสร้างงาน, ติดแท็กนักพัฒนาที่รวมการเปลี่ยนแปลง, เชื่อมโยงกับกรณีทดสอบที่ล้มเหลว, และเพิ่มความคิดเห็นให้ QA ทดสอบอีกครั้งเมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว
ทุกอย่างจะอยู่ในหัวข้อเดียวตลอดทั้งซอฟต์แวร์ ClickUp Software Team PM ตั้งแต่ขั้นตอนที่ล้มเหลวไปจนถึงการแก้ไขปัญหาในที่สุด
จับตัวบล็อกก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
หากต้องการทำงานให้เร็วขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp Sprintsเพื่อจัดการกับอุปสรรคก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์ของคุณ
กลางสัปดาห์ คุณสังเกตเห็นว่างานแบ็กเอนด์สามงานไม่มีความคืบหน้าตั้งแต่วันจันทร์ งานทั้งหมดกำลังรอคอนเทนเนอร์ทดสอบที่ยังไม่ได้สร้างใหม่ คุณบันทึกงานใหม่สำหรับการแก้ไข ดึงงานนั้นเข้ามาในสปรินต์ปัจจุบัน และทำให้งานที่เหลือสามารถดำเนินการต่อได้ภายในสิ้นวัน
เมื่อมีสิ่งใดเสียหายClickUp Automationจะจัดการให้โดยที่ยังไม่มีใครสังเกตเห็น
ระบบท่อรายคืนล้มเหลวหลังจากมีการส่งโค้ดที่มีข้อบกพร่องเข้าไปในระบบ ClickUp จะสร้างงานบั๊กทันที เชื่อมโยงกับงานที่ล้มเหลว ติดแท็กผู้ส่งโค้ด และย้ายงานไปยังรายการ 'ต้องแก้ไข' โดยอัตโนมัติ ไม่มีใครต้องตรวจสอบหรือจัดสรรงานด้วยตนเองอีกต่อไป ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
สร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันได้ในไม่กี่วินาที
เพื่อลดการรายงานด้วยตนเองClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม จะช่วยให้ทีมของคุณสร้างสรุปและเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลงานที่มีอยู่
หากคุณต้องการบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ในตอนปลายสัปดาห์ ให้ใช้AI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสรุปตั๋วที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งติดแท็ก 'Release v2. 1' (ในภาษาธรรมชาติ) และคุณจะได้รับรายการคุณสมบัติที่ส่งมอบและข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนทันที พร้อมนำไปใช้ใน changelog ของคุณได้ทันที
หยุดเขียน "แก้ไขข้อบกพร่อง" เขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ผู้คนอ่านจริงๆ เรียนรู้วิธี!
ขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยการคอมมิตทุกครั้ง
ตลอดวงจรการพัฒนาการเชื่อมต่อ ClickUpกับ GitHub และ GitLab จะช่วยให้โค้ดใหม่และสถานะงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ นักพัฒนาจะเชื่อมโยง pull request ของตนกับงาน เมื่อมีการผสานแล้ว งานจะย้ายไปยังสถานะ 'พร้อมสำหรับ QA' โดยอัตโนมัติ และ PR จะยังคงแนบอยู่ เพื่อให้ผู้ทดสอบทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นความคืบหน้า: ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับใช้, ข้อบกพร่องที่เปิดอยู่, การครอบคลุมการทดสอบ, กำหนดเวลาการส่งมอบ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)อื่น ๆของการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การแก้ไขเอกสาร: เขียนและแชร์บันทึกการปล่อย, สรุปการทดสอบ, และขั้นตอนการย้อนกลับโดยใช้เอกสาร ClickUpแบบร่วมมือ
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ: ฝากความคิดเห็น การตัดสินใจ และการอัปเดตอย่างรวดเร็วได้โดยตรงในClickUp Chat ซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทโดยตรง
- เปิดเผยสิ่งที่ถูกมองข้าม: กรองงานตามสถานะ, แท็ก, หรือความสำคัญ เพื่อระบุสิ่งที่ต้องเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว
- มาตรฐานการไหลของงานระหว่างทีม: สร้างและนำกลับมาใช้ใหม่แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองสำหรับการคัดแยกข้อบกพร่อง, วงจรการแก้ไขด่วน, หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฟังจากผู้ใช้ที่พึงพอใจท่านนี้บน G2:
ClickUp รวมทุกสิ่งที่เราต้องการไว้ในที่เดียว — ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ การติดตามเวลา ไปจนถึงการติดตามเป้าหมาย ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมุมมอง การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เรายังชอบที่มันสามารถปรับขนาดได้: ใช้งานได้ดีสำหรับบุคคลเดียว แต่ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อทีมขยายตัว
ClickUp รวมทุกสิ่งที่เราต้องการไว้ในที่เดียว — ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ การติดตามเวลา ไปจนถึงการติดตามเป้าหมาย ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมุมมอง การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เรายังชอบที่มันสามารถปรับขนาดได้: ใช้งานได้ดีสำหรับบุคคลเดียว แต่ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อทีมเติบโตขึ้น
📮ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงาน ที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันที่สถานที่ทำงานซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
2. GitLab (ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ DevOps แบบครบวงจร)
ผ่านทางGitLab
GitLab มอบสภาพแวดล้อมการผลิตที่สอดคล้องกันสำหรับการวางแผน, การพัฒนา, การPLOY, และการติดตามระบบสำหรับแอปพลิเคชัน. ระบบติดตามปัญหาในตัว, คำขอการผสาน, และระบบจัดเก็บคอนเทนเนอร์ของมันช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์.
เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องจัดการทั้งงานอัตโนมัติที่ง่ายและการPLOYMENTระดับองค์กรที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาการมองเห็นตลอดทั้งกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab
- รันงานแบบขนานบนเครื่องรันหลายเครื่องเพื่อเร่งเวลาการสร้าง
- ตั้งค่าผู้ทำงานแบบปรับขนาดอัตโนมัติที่สามารถเริ่มทำงานตามความต้องการเพื่อความคุ้มค่าด้านต้นทุน
- ปรับใช้กับคลัสเตอร์ Kubernetes ได้โดยตรงจากการกำหนดค่าในสายงานของคุณ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและข้อผิดพลาดผ่านเครื่องมือการสังเกตการณ์ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ GitLab
- มันกลายเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างหนักสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง
- การโฮสต์เองต้องการการดูแลรักษาที่มาก
ราคาของ GitLab
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ GitLab
- G2: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,195+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitLab อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า:
ใช่ครับ มันค่อนข้างดี คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่น ระบบลงทะเบียนแพ็กเกจ, ระบบลงทะเบียนคอนเทนเนอร์ และระบบสร้างไปป์ไลน์ได้
ใช่ครับ มันค่อนข้างดี คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่น ระบบลงทะเบียนแพ็กเกจ, ระบบลงทะเบียนคอนเทนเนอร์ และระบบสร้างไปป์ไลน์ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เก็บการตั้งค่า CI ของคุณ (เช่น Jenkinsfiles หรือ GitHub Actions YAMLs) ไว้ในระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่นเดียวกับโค้ดของแอป ใช้ pull requests เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและทดสอบการอัปเดตก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกัน
3. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการอัตโนมัติ)
ผ่านทางJenkins
Jenkins เติบโตได้ดีบนความยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ DevOpsได้เกือบทุกอย่างตามที่ต้องการผ่านระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้มาพร้อมกับความซับซ้อน คุณจะต้องลงทุนเวลาในการตั้งค่าและบำรุงรักษาระบบของคุณ
เครื่องมือนี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การอัตโนมัติการสร้างแบบง่ายไปจนถึงการPLOYหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด ซึ่งทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins
- ติดตั้งปลั๊กอินจากตัวเลือกที่มีมากกว่า 1,800 รายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- สร้างสคริปต์ท่อส่งข้อมูลแบบกำหนดเองโดยใช้ Groovy สำหรับตรรกะการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือใดก็ได้ผ่าน REST APIs และ webhooks
- กำหนดการสร้างตามเวลา การเปลี่ยนแปลงโค้ด หรือตัวกระตุ้นภายนอก
ข้อจำกัดของ Jenkins
- ปัญหาความเข้ากันได้ของปลั๊กอินอาจทำให้ระบบไม่เสถียร
- ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในปลั๊กอินก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
การกำหนดราคา Jenkins
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเจนกินส์
- G2: 4. 4/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (560+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jenkins อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
Jenkins เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในด้านการรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง มันมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้...แม้ว่า Jenkins จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ แต่ก็มีบางส่วนที่ฉันพบว่ามีความท้าทาย ระดับความซับซ้อนที่สูงในการติดตั้งและกำหนดค่าเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุด ผู้เริ่มต้นอาจสับสนกับตัวเลือกและปลั๊กอินจำนวนมากที่มีอยู่ใน Jenkins
Jenkins เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในสาขาการผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง มันมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้...แม้ว่า Jenkins จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ แต่ก็มีบางส่วนที่ฉันคิดว่ามีปัญหา ระดับความซับซ้อนที่สูงในการติดตั้งและกำหนดค่าเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุด ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกสับสนกับตัวเลือกและปลั๊กอินมากมายที่มีให้ใน Jenkins
4. Travis CI (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ GitHub อย่างง่ายดาย)
ผ่านทางTravis CI
Travis CI สร้างชื่อเสียงจากการให้บริการชุมชนโอเพนซอร์ส โดยเสนอการสร้างฟรีสำหรับที่เก็บสาธารณะบน GitHub โดยมุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย: คุณกำหนดกระบวนการสร้างของคุณในไฟล์ YAML และ Travis CI จะจัดการส่วนที่เหลือ วิธีการที่ตรงไปตรงมานี้ทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับทีมหรือโครงการขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการปรับแต่งที่ซับซ้อน
Travis CI ตรวจจับภาษาโปรแกรมโดยอัตโนมัติและแนะนำสภาพแวดล้อมการสร้างที่เหมาะสม ช่วยลดภาระการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโปรเจกต์ใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Travis CI
- ทดสอบโค้ดบนระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันภาษาต่างๆ พร้อมกัน
- ปรับใช้แอปพลิเคชันไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ต่างๆ ผ่านการผสานรวมที่มีอยู่
- ตรวจสอบสถานะการสร้างผ่านบันทึกและแจ้งเตือนโดยละเอียด
- แคชการพึ่งพาของบิลด์เพื่อลดเวลาในการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Travis CI
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
- เวลาในการสร้างอาจช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ Travis CI
- ตามการใช้งาน: 15 ดอลลาร์/เดือน
- แผนไม่จำกัด: $78+/เดือน
- เซิร์ฟเวอร์: $34/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Travis CI
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (120+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช่, ให้ระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้าง, การทดสอบการผสานรวม, และการPLOY, แต่ให้เริ่มต้นกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญสูงของคุณ. ให้ทำการทดสอบหน่วย (unit tests) และการทดสอบควัน (smoke tests) ทุกครั้งที่มีการคอมมิต (commit) และเก็บชุดการทดสอบที่ยาวนานไว้สำหรับการPLOYในตอนกลางคืนหรือก่อนการปล่อยเวอร์ชัน.
5. CircleCI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง Docker ที่รวดเร็ว)
ผ่านทางCircleCI
CircleCI ได้ปฏิวัติประสิทธิภาพของ CI/CD ด้วยแนวทางที่เน้น Docker เป็นหลัก ช่วยให้ทีมสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการบิลด์ที่แยกออกมาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นนาที คุณสมบัติของ orbs ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ชิ้นส่วนการตั้งค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการทำซ้ำในโครงการต่างๆ
นอกจากนี้ การแสดงภาพกระบวนการทำงานของแพลตฟอร์มยังช่วยให้ทีมเข้าใจกระบวนการปรับใช้ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วเครื่องมือการปรับใช้อย่างต่อเนื่องนี้โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ใช้แอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ในสภาพแวดล้อมการผลิตอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CircleCI
- ใช้ลูกแก้วเพื่อดำเนินการงานทั่วไป เช่น การทดสอบ การปรับใช้ และการแจ้งเตือน
- มองเห็นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนผ่านอินเตอร์เฟซกราฟิกที่ใช้งานง่าย
- แคชภาพ Docker, องค์ประกอบที่ต้องพึ่งพา และไฟล์ผลลัพธ์การสร้างอย่างชาญฉลาด
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์เฉพาะหรือรูปแบบของสาขา
ข้อจำกัดของ CircleCI
- ทีมที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของ Docker ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ที่จำกัดเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อม Linux
ราคา CircleCI
คลาวด์
- ฟรี
- ประสิทธิภาพ: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
- ขนาด: เริ่มต้นที่ $2000/เดือน
เซิร์ฟเวอร์
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CircleCI
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
6. Azure DevOps (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)
ผ่านทางAzure DevOps
Azure DevOps มอบชุดเครื่องมือพัฒนาที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมกับระบบนิเวศที่กว้างขวางของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น
ทีมที่ใช้ Visual Studio, บริการคลาวด์ Azure หรือ Office 365 อยู่แล้วจะพบว่าการรับรองความถูกต้องและการใช้บริการร่วมกันของแพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง มันรวมความสามารถ CI/CD แบบดั้งเดิมเข้ากับฟีเจอร์ที่สนับสนุนวงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps
- จัดการที่เก็บโค้ด, สายงานการสร้าง, และการเผยแพร่ภายในอินเทอร์เฟซของมัน
- PLOY แอปพลิเคชันไปยังบริการ Azure โดยใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- สร้างกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอนพร้อมจุดอนุมัติและการแทรกแซงด้วยตนเอง
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสร้างและอัตราความสำเร็จในการปรับใช้
ข้อจำกัดของ Azure DevOps
- อาจรู้สึกหนักหนาสำหรับทีมที่ต้องการเพียงฟังก์ชัน CI/CD ขั้นพื้นฐาน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์ม Azure
ราคา Azure DevOps
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Azure DevOps
- G2: 4. 3/5 (585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Azure DevOps อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แชร์สิ่งนี้:
Azure DevOps เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหตุผลเดียวที่ไม่ควรใช้คือหากคุณไม่ได้พัฒนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับไมโครซอฟท์ หรือหากคุณมีทีมงานที่มีทักษะในเทคโนโลยีอื่น ๆ และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ของพวกเขา
Azure DevOps เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหตุผลเดียวที่ไม่ควรใช้คือหากคุณไม่ได้พัฒนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft หรือหากคุณมีทีมงานที่มีทักษะในเทคโนโลยีอื่น ๆ และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ของพวกเขา
7. ไม้ไผ่ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือ Atlassian)
ผ่านทางไม้ไผ่
Bamboo ให้บริการแก่ทีมที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Atlassian อยู่แล้ว โดยมีการผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Jira, Bitbucket และ Confluence การผสานการทำงานนี้สร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งปัญหาการตรวจสอบโค้ด และการปรับใช้ จะถูกเชื่อมโยงและติดตามโดยอัตโนมัติ
สถาปัตยกรรมแบบตัวแทนของเครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณ จุดแข็งของ Bamboo อยู่ที่ความสามารถในการสร้างกระบวนการปรับใช้ที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการอนุมัติจากมนุษย์และกลไกการย้อนกลับที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของไม้ไผ่
- ลิงก์สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติไปยังปัญหาใน Jira และการคอมมิตใน Bitbucket
- สร้างโครงการการPLOYMENTเพื่อจัดการการปล่อยเวอร์ชันในหลาย ๆ สภาพแวดล้อม
- ใช้ตัวแทนระยะไกลเพื่อกระจายการสร้างซอฟต์แวร์ไปยังโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเมตริกการก่อสร้างและการPLOYMENT
ข้อจำกัดของไม้ไผ่
- เครื่องมือนี้ต้องการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Atlassian ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- ความซับซ้อนของการกำหนดค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
การกำหนดราคาไม้ไผ่
- ทดลองใช้ฟรี
- ศูนย์ข้อมูล: $1200 (งานไม่จำกัด, ตัวแทนระยะไกลหนึ่งคน)
การจัดอันดับและรีวิวไม้ไผ่
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bamboo อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2สรุปไว้ดังนี้:
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการทำงานอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลาของนักพัฒนา/ผู้ทดสอบ คุณสามารถผสานรวมกับที่เก็บข้อมูลของคุณและเพิ่มสคริปต์หรือขั้นตอนเพื่อดำเนินการเมื่อมีการคอมมิต มันจะช่วยในการออกแบบโค้ด เช่น flake8, black, เพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, ดำเนินการหลายอย่างโดยการเขียนสคริปต์ และสร้างบิลด์จากโค้ด
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการทำงานอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลาของนักพัฒนา/ผู้ทดสอบ คุณสามารถผสานรวมกับที่เก็บข้อมูลของคุณและเพิ่มสคริปต์หรือขั้นตอนเพื่อดำเนินการเมื่อมีการคอมมิต มันจะช่วยในการออกแบบโค้ด เช่น flake8, black เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การดำเนินการหลายอย่างโดยการเขียนสคริปต์ และสร้างบิลด์จากโค้ด
8. Buddy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานด้านภาพ)
ผ่านทางบัดดี้
Buddy เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า CI/CD จากสคริปต์ที่เขียนด้วยโค้ดให้เป็นเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ทุกคนสามารถเข้าใจและแก้ไขได้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของมันทำให้ดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับทีมที่มีพื้นฐานทางเทคนิคที่หลากหลาย
ยิ่งไปกว่านั้น? วิธีการที่เน้นการปฏิบัติของ Buddy ช่วยแยกการปรับใช้ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ โดยแต่ละขั้นตอนมีข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Buddy
- เลือกจากมากกว่า 100 การดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานการปรับใช้ทั่วไป
- ปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อมด้วยตรรกะเงื่อนไขและขั้นตอนการอนุมัติ
- ตรวจสอบการPLOYMENTในเวลาจริงพร้อมบันทึกการดำเนินการอย่างละเอียด
- ย้อนกลับการปรับใช้ทันทีเมื่อตรวจพบปัญหา
ข้อจำกัดของเพื่อน
- มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการเฉพาะทางน้อยกว่า
- วิธีการของเครื่องมืออาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่ชอบการกำหนดค่าแบบโค้ด
ราคาพิเศษสำหรับเพื่อน
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ไฮเปอร์: 99 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
คะแนนและรีวิวจากเพื่อน
- G2: 4. 7/5 (205+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (175+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buddy อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:
ระบบ UI ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายมาก รวดเร็วและทำงานได้ตามที่ต้องการ การสลับไปใช้โหมดเพื่อนร่วมงานก็ทำได้ง่ายมาก ใช้ได้ทันที... การเปลี่ยนเจ้าของโครงการอาจจะดูรุนแรงไปหน่อย
ระบบ UI ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายมาก รวดเร็วและทำงานได้ตามที่ต้องการ การสลับไปใช้โหมดเพื่อนร่วมงานก็ทำได้ง่ายมาก ใช้งานได้ทันที…แต่การเปลี่ยนเจ้าของโปรเจกต์อาจจะดูแข็งกระด้างไปหน่อย
9. TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบองค์กรที่ซับซ้อน)
ผ่านทางTeamCity
TeamCity จัดการกับสถานการณ์การสร้างที่ซับซ้อนที่สุดซึ่งเครื่องมือ CI ที่ง่ายกว่าไม่สามารถรับมือได้ JetBrains ได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการกับฐานโค้ดขนาดใหญ่, โซ่การพึ่งพาที่ซับซ้อน, และความต้องการทดสอบที่ซับซ้อนซึ่งแอปพลิเคชันองค์กรมักต้องการ
สถาปัตยกรรมแบบกริดของมันกระจายปริมาณงานไปยังตัวแทนหลายตัวในขณะที่ยังคงการควบคุมและการมองเห็นแบบรวมศูนย์ไว้ได้ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ TeamCity กับ IntelliJ IDEA และเครื่องมืออื่น ๆ ของ JetBrains สร้างประสบการณ์การพัฒนาที่ราบรื่นสำหรับทีมที่ใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนาเหล่านี้อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamCity
- กระจายการสร้างไปยังหลายเอเจนต์ด้วยการปรับสมดุลโหลดอย่างชาญฉลาด
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการสร้างและระบุจุดคอขวดผ่านการรายงานอย่างละเอียด
- สร้างสายการสร้างที่กระตุ้นการสร้างที่ขึ้นอยู่กับมันโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ TeamCity
- เอกสารประกอบ API ถือว่าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสำหรับการผสานการทำงานที่ซับซ้อนและไม่ใช่พื้นฐาน
- แผงผู้ดูแลระบบมักถูกอธิบายว่ามีความยุ่งเหยิงและสับสน
ราคาของ TeamCity
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TeamCity
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (45+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทดสอบ QA อัตโนมัติที่ดีที่สุด
10. Bitbucket Pipelines (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ Git ที่โฮสต์โดย Atlassian)
Bitbucket Pipelines เกิดขึ้นโดยตรงจาก Git repository ของคุณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบริการ CI/CD ภายนอกหรือจัดการการยืนยันตัวตนระหว่างระบบต่างๆ การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นนี้หมายความว่า การกำหนดค่าการสร้างของคุณจะอยู่เคียงข้างกับโค้ดของคุณ
เครื่องมือนี้ใช้วิธีการแบบคอนเทนเนอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Atlassian สำหรับการขยายขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้ Bitbucket สำหรับการควบคุมแหล่งที่มาอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มความสามารถ CI/CD
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitbucket Pipelines
- กำหนดค่าการสร้างโดยใช้ไฟล์ YAML ที่เก็บไว้โดยตรงในรีโพสิตอรีของคุณ
- รันการสร้างในคอนเทนเนอร์ Docker เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้
- สร้างภาพการสร้างที่กำหนดเองให้เหมาะกับเทคโนโลยีสแต็กเฉพาะของคุณ
- ตรวจสอบสถานะการสร้างและบันทึกผ่านอินเตอร์เฟซที่ผสานรวมของ Bitbucket
ข้อจำกัดของ Bitbucket Pipelines
- การสร้างนาทีสามารถถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วสำหรับโครงการที่ใช้ทรัพยากรมาก
- ความสามารถในการดีบั๊กมีความซับซ้อนน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Bitbucket Pipelines
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3. 30/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6.60/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bitbucket Pipelines
- G2: 4. 4/5 (945+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,350+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitbucket Pipelines อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันพบว่าเจ๋งมากเกี่ยวกับ Bitbucket คือการผสานรวมกับ Jira สำหรับเราแล้ว การมีความสามารถในการอัปเดตตั๋วโดยอัตโนมัติเพียงแค่ทำการคอมมิตในรีโพสิตอรีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น... ฉันมีประสบการณ์กับ GitHub ด้วย และ Bitbucket นั้นล้าหลังมากเมื่อเทียบกับ GitHub Actions และ Pipelines
สิ่งที่ฉันพบว่าเจ๋งมากเกี่ยวกับ Bitbucket คือการผสานรวมกับ Jira สำหรับเราแล้ว การมีความสามารถในการอัปเดตตั๋วโดยอัตโนมัติเพียงแค่ทำการคอมมิตในรีโพสิตอรีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น... ฉันมีประสบการณ์กับ GitHub ด้วย และ Bitbucket นั้นตามหลัง GitHub Actions และ Pipelines อย่างแน่นอน
11. AWS CodePipeline (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้บน AWS-native)
ผ่านทางAWS CodePipeline
AWS CodePipeline ควบคุมกระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในระบบคลาวด์ของ Amazon โดยให้การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอื่นๆ ของ AWS เช่น Lambda, ECS และ S3
สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มนี้หมายความว่าคุณจะจ่ายเฉพาะสำหรับ pipeline ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น แทนที่จะต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทาง ความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างกระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ซึ่งใช้ประโยชน์จากแคตตาล็อกบริการที่ครอบคลุมของ AWS ตั้งแต่การทดสอบอัตโนมัติด้วย CodeBuild ไปจนถึงการปรับใช้แบบ blue-green ด้วย CodeDeploy
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS CodePipeline
- เรียกใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติตามการส่งโค้ดหรือเหตุการณ์ภายนอก
- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อผ่านเมตริกและสัญญาณเตือนของ CloudWatch
- เร่งกระบวนการปรับใช้ต่อเนื่องที่ซับซ้อนด้วยการทำงานแบบขนาน
ข้อจำกัดของ AWS CodePipeline
- ต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบริการ AWS สำหรับการกำหนดค่าขั้นสูง
- การผูกขาดกับผู้ให้บริการทำให้ยากต่อการย้ายไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่น
ราคา AWS CodePipeline
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
AWS CodePipeline คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS CodePipeline อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนนี้อธิบายว่าอะไรได้ผล (และอะไรไม่ได้ผล):
ผม/ฉันค่อนข้างชอบการทำงานกับ AWS CodePipeline และขอแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ CDK เป็น IaC โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไลบรารี CDK Pipelines ตัวใหม่... ผม/ฉันเห็นว่ามีหลายคนบ่นเรื่อง vendor lock-in ซึ่งเข้าใจได้ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าคุณไม่พยายามใช้เครื่องมือของ AWS ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก AWS ได้อย่างเต็มที่
ผม/ฉันชอบการทำงานกับ AWS CodePipeline จริง ๆ และขอแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ CDK เป็น IaC โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไลบรารี CDK Pipelines ใหม่... ผม/ฉันเห็นว่ามีคนบ่นเกี่ยวกับการผูกติดกับผู้ให้บริการรายเดียว ซึ่งผม/ฉันเข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก AWS ได้อย่างเต็มที่หากคุณไม่พยายามใช้เครื่องมือดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
12. เซม่าฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการ CI/CD ที่เน้นประสิทธิภาพ)
ผ่านทางสัญญาณธง
Semaphore ให้ความสำคัญกับความเร็วเหนือสิ่งอื่นใด โดยใช้กลยุทธ์การแคชขั้นสูงและการประมวลผลแบบขนานเพื่อลดเวลาในการสร้างให้เหลือน้อยที่สุด สถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มจะปรับการจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามความต้องการเฉพาะของโครงการคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
การแคชการพึ่งพาของมันมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ โดยสามารถระบุและจัดเก็บไลบรารีที่ใช้บ่อย, Docker images และ build artifacts เพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดซ้ำซ้อน
คุณสมบัติเด่นของเซมาฟอร์
- ดำเนินการทดสอบแบบขนานบนเครื่องหลายเครื่องโดยอัตโนมัติ
- ปรับขนาดเพื่อเพิ่มหรือลดขีดความสามารถตามความต้องการของปริมาณงานปัจจุบัน
- สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเงื่อนไขและการควบคุมด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของสัญญาณธง
- การกำหนดค่า YAML ดูซับซ้อนแม้ว่าจะมีตัวแก้ไขแบบกราฟิกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตาม
- ผู้ใช้รายงานการหยุดทำงานบ่อยครั้ง
การกำหนดราคาแบบสัญญาณมือ
- ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กร: 20,000 ดอลลาร์/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวเซมาฟอร์
- G2: 4. 7/5 (185+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Semaphore อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
การเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Semaphore ช่วยให้เราลดเวลาของ CI/CD pipeline ลงเหลือต่ำกว่า 10 นาทีโดยเฉลี่ย...มีปัญหาเล็กน้อยเป็นครั้งคราวที่ตัวแทนตอบสนองช้าและบางครั้งก็มีการหยุดทำงาน – แต่โดยปกติแล้วทีมจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
การเข้าถึงและความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Semaphore ช่วยให้เราลดเวลาของ CI/CD pipeline ลงเหลือต่ำกว่า 10 นาทีโดยเฉลี่ย... แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยเป็นครั้งคราว เช่น ตัวเอเจนต์ตอบสนองช้าหรือระบบขัดข้องชั่วคราว แต่โดยปกติทีมงานจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่โค้ดจะเข้าสู่สาขาหลัก ให้ใช้ pull request pipelines เพื่อรันการตรวจสอบ lint, การทดสอบหน่วย, และการวิเคราะห์แบบ statics หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้บล็อกการรวมโค้ดไว้ วิธีนี้จะช่วยให้สาขาหลักมีความเสถียรและพร้อมสำหรับการผลิตตลอดเวลา
13. Spinnaker (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้หลายคลาวด์)
ผ่านทางสปินเนเกอร์
Spinnaker จัดการกับความซับซ้อนในการปรับใช้แอปพลิเคชันข้ามผู้ให้บริการคลาวด์และสภาพแวดล้อมต่างๆ Netflix และ Google ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นในตอนแรกเพื่อจัดการการปรับใช้ในระดับมหาศาล และยังคงมุ่งเน้นในระดับองค์กรเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน
เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องเสนอการปล่อยเวอร์ชันแบบแคนารี, การปรับใช้แบบสีน้ำเงิน-เขียว, และการอัปเดตแบบต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแบบมีความสามารถในการย้อนกลับอัตโนมัติเมื่อตรวจพบปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Spinnaker
- PLOY แอปพลิเคชันไปยัง AWS, Google Cloud, Azure, และ Kubernetes พร้อมกัน
- ดำเนินการปรับใช้แบบแคนารีด้วยการเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกอัตโนมัติและการย้อนกลับ
- ตรวจสอบสุขภาพการPLOYMENTผ่านระบบตัวชี้วัดและระบบแจ้งเตือนที่ผสานรวม
- จัดการการกำหนดค่าแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้จากศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของสปินเนเกอร์
- สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และไมโครเซอร์วิส (Clouddriver, Orca, Deck เป็นต้น) ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง
- เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีจำกัดและการสนับสนุนจากชุมชนเมื่อเทียบกับเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ง่ายกว่า
การกำหนดราคาของ Spinnaker
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของสปินเนเกอร์
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Spinnaker อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้ให้ความเห็นว่า:
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ดี และฟีเจอร์การปรับใช้แบบคานารี (canary deployment) เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด Eventho Jenkins ยังคงมีความสามารถสูงในการแข่งขัน Spinnaker ก็ดีไม่แพ้กัน...ความซับซ้อนของโครงสร้าง pipeline และการใช้ทรัพยากรที่น้อยมาก รวมถึง UI ที่ยังไม่โดดเด่นนัก สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีแอดออนและปลั๊กอินสำหรับโหมดกำหนดเองเพิ่มเติม จะเป็นการปรับปรุงที่ดีมาก
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ดี และฟีเจอร์การปรับใช้แบบคานารี (canary deployment) เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด Eventho Jenkins ยังคงมีความสามารถสูงในการแข่งขัน Spinnaker ก็ดีไม่แพ้กัน...ความซับซ้อนของโครงสร้าง pipeline และการใช้ทรัพยากรที่น้อยมาก รวมถึง UI ที่ยังไม่โดดเด่นนัก สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ หากมีแอดออนและปลั๊กอินสำหรับโหมดกำหนดเองเพิ่มเติม จะเป็นการปรับปรุงที่ดีมาก
สร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเองด้วย ClickUp
ทีมพัฒนาต้องการเครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้งานก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยไม่มีปัญหา ClickUp รวมโค้ด งาน การปล่อยเวอร์ชัน และการตรวจสอบของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการ CI ทั้งหมดของคุณมองเห็นได้และดำเนินการได้
ทุกความล้มเหลวกลายเป็นภารกิจ ทุกการวิ่งไปสู่เป้าหมายเป็นไปตามกำหนดเวลา ทุกการปล่อยเวอร์ชันมีความชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็น หากการตั้งค่าปัจจุบันของคุณรู้สึกกระจัดกระจายหรือช้า ClickUp มอบพื้นที่เดียวให้ทีมของคุณจัดการทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลา บริบท หรือแรงผลักดัน
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅