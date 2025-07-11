10 ทางเลือก AI แทน Circleback สำหรับทีมและการประชุมในปี 2025

หากคุณนั่งประชุมผ่าน Zoom มากกว่าช่วงพักกลางวันในช่วงนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณได้ลองใช้ Circleback AI แล้ว—เพื่อนร่วมงานเงียบๆ ที่จดบันทึกการประชุม เขียนสรุป และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
มันเป็นเครื่องมือที่สะดวก แต่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็ว หากการประชุมของคุณมีจังหวะที่รวดเร็วหรือวุ่นวาย บันทึกอาจไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังขาดการปรับแต่งที่ลึกซึ้งและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีมที่หลายทีม GTM ต้องการ
หากคุณรู้สึกว่าฟีเจอร์พื้นฐานไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ CirclebackAI—เครื่องมือจดบันทึกการประชุม AIที่เข้าใจวิธีการประชุม แบ่งปัน และดำเนินงานของทีมยุคใหม่อย่างแท้จริง
จากบันทึกการประชุมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไปจนถึงการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ เครื่องมือเหล่านี้จะนำความชัดเจนและการควบคุมกลับคืนสู่ปฏิทินของคุณ โดยไม่ทำให้คุณต้องสงสัยในความทรงจำเกี่ยวกับการประชุมอีกต่อไป
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในทางเลือก AI แทน Circleback
ตามรายงานของฟอร์บส์มีการประชุมเกิดขึ้นประมาณ55 ล้านครั้งต่อวันโดยครึ่งหนึ่งเป็นการเสียเวลา
เครื่องมือถอดความสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและนำข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไปใช้ด้วยบันทึกและข้อเสนอแนะที่แม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการประชุม
หาก Circleback AI ไม่สามารถทำงานได้ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกทางเลือกอื่น:
- การบันทึกการประชุมอย่างแม่นยำ: บันทึกการถอดความแบบเรียลไทม์พร้อมป้ายกำกับผู้พูด—แม้ในบทสนทนาที่วุ่นวายหรือรวดเร็ว ค้นหาคุณสมบัติเช่นการลดเสียงรบกวน การประทับเวลา และการรองรับสำเนียงต่างๆ เพื่อให้บันทึกมีความชัดเจน
- ความช่วยเหลือจาก AI อัจฉริยะ: สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ วิเคราะห์ความรู้สึก และอัตโนมัติการติดตามผลจากการประชุมที่ผ่านมาคะแนนพิเศษหากซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความพัฒนาขึ้นโดยเรียนรู้รูปแบบของทีมคุณเมื่อเวลาผ่านไป
- การผสานหลายแพลตฟอร์ม: ซิงค์กับ Zoom, Google Meet, Slack, Notion และ CRM เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้จดบันทึกที่ดีที่สุดควรส่งบันทึกไปยังระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ
- ตัวเลือกสรุปตามความต้องการ: ปรับโทน ความยาว และรูปแบบของสรุปการประชุม—ไม่ว่าคุณต้องการเป็นข้อสรุปแบบหัวข้อย่อยหรือเนื้อหาเต็มรูปแบบ—เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของตนเอง
- เทมเพลต:ใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมสำหรับการโทรขาย, การประชุมแบบยืน, การทบทวนงาน, และอื่น ๆ เทมเพลตช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้ผลงานของทีมมีความสม่ำเสมอ
- คุณสมบัติที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกันในบันทึกการประชุมผ่านแดชบอร์ดที่แชร์ได้, การติดแท็กทีม, และการสรุปที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและรับผิดชอบร่วมกัน
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย, การเข้าถึงตามบทบาท, และการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น SOC 2, GDPR, หรือ HIPAA
- การส่งออกที่พร้อมใช้งาน: ส่งออกบันทึกการประชุมที่ผ่านการขัดเกลาแล้วในรูปแบบต่างๆ—รวมถึง PDF, markdown หรือส่งตรงไปยังตัวจัดการงานของคุณ—เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกลายเป็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Whisper ของ OpenAI ซึ่งเป็นระบบจดจำเสียงพูดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ บางครั้งอาจเกิดภาพหลอนและสร้างวลีหรือประโยคขึ้นมาเอง ลองนึกภาพว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในบันทึกการประชุมของคุณดูสิ! หากเครื่องมือของคุณไม่สามารถจัดการกับการสนทนาที่รวดเร็ว เสียงพูดซ้อนกัน หรือสำเนียงที่แตกต่างกันได้ อาจส่งผลให้สร้างรายการที่ต้องดำเนินการขึ้นมาเอง—หรือแย่กว่านั้นคือพลาดรายการสำคัญไป
ทางเลือกของ Circleback AI ในพริบตา
นี่คือกรณีการใช้งานและคุณสมบัติหลักสำหรับผู้จดบันทึกการประชุม AI แต่ละรายที่เราจะพิจารณาในบล็อกนี้:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทุกขนาดของทีม
|ผู้ช่วยจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์, สรุปการประชุม, การบันทึกเสียง, เอกสารทำงานร่วมกัน, แม่แบบ, อัตโนมัติงาน
|ฟรีตลอดไป; ไม่จำกัด: แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7
|หิ่งห้อย. ai
|การดูแลสุขภาพ, บริษัทร่วมลงทุน
|การถอดความอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ความรู้สึก, ตัวกรองอัจฉริยะ, สรุปโดย AI
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18
|Sembly AI
|บริษัทขนาดกลางถึงใหญ่
|แชท AI, ไฮไลท์, แท็กอัจฉริยะ, สร้างข้อเสนอ
|ส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15
|ความลึกซึ้ง
|บริษัทขนาดกลาง
|สรุปสด, ซิงค์ CRM, ส่งออกแบบเรียลไทม์, หลายภาษา
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19
|สรุปสั้น
|ทีมระดับโลก
|การถอดเสียงหลายภาษา, การตรวจจับคู่แข่ง/วลี
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29
|เพื่อน. แอป
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|วาระการประชุม AI, บันทึกการประชุมตามบริบท, รายการที่ต้องดำเนินการ
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19
|MeetGeek AI
|องค์กรธุรกิจ
|การบันทึกพร้อมกัน, การผสานระบบโทรศัพท์, การติดตามผลอัตโนมัติ
|พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19
|แทคติค
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ประกอบการเดี่ยว
|การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, สรุปโดย ChatGPT, การติดตามผล
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12
|Rev
|การวิจัย, สื่อ, กฎหมาย
|การสกัดข้อมูลสำคัญ, คำบรรยายหลายภาษา, การถอดเสียงโดยมนุษย์/AI
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99
|เมล็ดพืช
|บริษัทไอทีขนาดใหญ่
|เพลย์ลิสต์, คู่มือแบบขั้นตอน, การวิเคราะห์แนวโน้ม
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน/ผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Circleback AI
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าทางเลือก AI ที่เหมาะสมกับ Circleback เป็นอย่างไร มาดูคุณสมบัติของตัวเลือกยอดนิยมกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมและระบบอัตโนมัติของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่มาพร้อมกับ AI สำหรับการจดบันทึกในตัวและปฏิทินที่ผสานรวมไว้ ซึ่งทำให้การจัดระเบียบการประชุม การบันทึกข้อมูลเชิงลึก และการเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำเป็นเรื่องง่าย
ในฐานะทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Circleback AI, ClickUp ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ถอดความและจดบันทึกแบบพาสซีฟเท่านั้น แต่ยังทำได้มากกว่านั้นอีกด้วย
มันฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจ และเปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมขาย ผู้ก่อตั้ง หรือผู้นำ GTM ที่ต้องรับสายประชุมติดต่อกัน แพลตฟอร์มนี้รับประกันว่าทุกช่วงเวลาสำคัญจะถูกบันทึก ประมวลผล และจัดเก็บไว้โดยไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อย
เริ่มปรับปรุงการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp AI Notetaker ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ
บันทึกการประชุมได้นานถึงหนึ่งชั่วโมงและส่งมอบแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยบทถอดความที่สามารถค้นหาได้และป้ายกำกับผู้พูด ดังนั้น แม้ในการสนทนาที่รวดเร็ว คุณก็จะได้รับความชัดเจนว่าใครพูดอะไรและเมื่อใด บทถอดความเหล่านี้จะถูกจัดเก็บเป็นเอกสาร ClickUp แบบส่วนตัว พร้อมติดแท็กด้วยชื่อและวันที่ของการประชุม ทำให้ค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย
เมื่อบันทึกการประชุมของคุณพร้อมแล้วClickUp Brainจะเข้ามาช่วยงานต่อผู้ช่วย AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้จะสแกนการสนทนาของคุณและระบุรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที พร้อมทั้งช่วยให้คุณเปลี่ยนรายการเหล่านั้นให้กลายเป็นงานใน ClickUp ที่พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
ไม่ต้องเสียเวลาอ่านบันทึกไม่รู้จบอีกต่อไป—แค่ถาม Brain แล้วสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้ชัดเจน กระชับ และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยทีมของคุณ คุณจะรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าพูดถึงการขอฟีเจอร์ใหม่หรือเพื่อนร่วมงานสัญญาว่าจะส่งงานอะไรภายในกี่วินาที
เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ClickUp Docs ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขวาระการประชุมและบันทึกการประชุมร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็ก และมอบหมายงานติดตามผลได้โดยตรงในเอกสาร
พร้อมใช้งานในทุก Workspace คุณสามารถจัดรูปแบบบันทึกของคุณเพื่อจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบ และเมื่อคุณพร้อมแล้ว สามารถเปลี่ยนรายการใด ๆ ให้เป็นงาน—พร้อมกำหนดเส้นตาย ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญ เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนจาก "แค่ความคิด" ให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงภายในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ คุณยังมีตัวแทน Autopilot ภายใน ClickUp ที่สามารถตั้งค่าให้ส่งสรุปการประชุมไปยังช่องแชทที่ถูกต้อง ช่วยสมาชิกในทีมค้นหาคำตอบจากบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย
ต้องการเอกสารภาพหรือไม่? ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอการประชุมของคุณหรือแชร์วิดีโอสั้น ๆ สำหรับการอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน คลิปเหล่านี้สามารถฝังลงใน งาน, เอกสาร, และการสนทนา เพื่อให้บริบทเพิ่มเติม ทำให้ง่ายต่อการทบทวนหรือแนะนำผู้อื่นในภายหลัง
นอกเหนือจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้แล้วแม่แบบการจดบันทึกของClickUp ยังสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานได้มากเมื่อต้องการช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp ช่วยให้คุณเขียนวาระการประชุมและจัดระเบียบผู้เข้าร่วมประชุม บันทึก และขั้นตอนต่อไป—เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
นอกจากนี้ยังทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่ายโดยให้คุณแปลงบันทึกการประชุมเป็นงานได้ทันที
นอกจากนี้ สำหรับการตรวจสอบแบบตัวต่อตัวที่จำเป็น คุณสามารถลองใช้เทมเพลต ClickUp Employee & Manager 1:1 ได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้เป้าหมายสอดคล้องกัน ติดตามการสนทนา และให้ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมซ้ำ ตรวจสอบความคืบหน้า และทำให้มั่นใจว่าทุกการประชุมสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ด้วยการถอดความขั้นสูง สรุปอัจฉริยะ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การผสานงานที่แน่นหนา และเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและสามารถผสานรวมได้ ClickUp ทำให้ Circleback AI รู้สึกเหมือนเป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลบันทึกการประชุมเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาสเปน ฝรั่งเศส อาหรับ และจีน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatสำหรับการสื่อสารทีมแบบทันที และClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกไอเดีย, รายการที่ต้องทำ, หรือบันทึกส่วนตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างการประชุม
- จัดการวาระการประชุม สร้างรายการตรวจสอบ และทำให้การเตรียมการประชุมและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองด้วยClickUp Meetings
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปธุรกิจกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly และ Zapier เพื่อสร้างระบบเทคโนโลยีแบบศูนย์กลาง
- แปลงบันทึกการประชุมหรือข้อความแชทให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น มอบหมายผู้รับผิดชอบ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามงานโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Tasksและ Automations
- ใช้หรือสร้างแม่แบบวาระการประชุมและบันทึกเพื่อมาตรฐานกระบวนการและรับรองความสอดคล้องกันระหว่างทีมด้วย แม่แบบ ClickUp
- ระดมความคิด, วางแผนความคิด, และร่วมมือกันทางภาพด้วย ClickUp Whiteboardsระหว่างหรือหลังการประชุม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp มีความใช้งานง่ายและยืดหยุ่นอย่างมาก ฉันชอบฟีเจอร์การติดแท็กเป็นพิเศษ – มันช่วยให้เราจัดระเบียบโครงการทั้งหมดตามหน่วยธุรกิจและรายงานการใช้เวลา/ทรัพยากรต่อหน่วยธุรกิจได้อย่างง่ายดาย การเรียนรู้และเริ่มใช้งานสำหรับทีมเป็นเรื่องง่ายมากเมื่อเราเริ่มใช้งานครั้งแรก และเราใช้งานทุกวัน ตอนนี้ เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – ทั้งงานทั้งหมดและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต ก่อนหน้านี้เราใช้ EasyProjects ซึ่งการค้นหาแย่มาก ทำให้คุณไม่สามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้ และซับซ้อนเกินไป เรายังชอบฟีเจอร์ปฏิทินด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้เราต้องดูแลแยกต่างหากบน Sharepoint ตอนนี้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการในที่เดียว!
ClickUp เป็นระบบที่เข้าใจง่ายและยืดหยุ่นมาก ๆ ฉันชอบฟีเจอร์การติดแท็กเป็นพิเศษ – มันช่วยให้เราจัดระเบียบโครงการทั้งหมดตามหน่วยธุรกิจ และรายงานเวลาที่ใช้/การจัดสรรทรัพยากรต่อหน่วยธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ทีมงานสามารถเรียนรู้และเริ่มใช้งานได้ทันทีเมื่อเราเริ่มนำมาใช้ครั้งแรก และเราใช้ทุกวัน ตอนนี้ เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – ทั้งงานทั้งหมดและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต ก่อนหน้านี้ เราใช้ EasyProjects ซึ่งมีการค้นหาที่แย่มาก ทำให้คุณไม่สามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้ และซับซ้อนเกินไป เรายังชอบฟีเจอร์ปฏิทินด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้เราต้องดูแลแยกต่างหากบน Sharepoint ตอนนี้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการในที่เดียว!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นหลังการประชุมทุกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของทีมเกี่ยวกับประสิทธิผลของการประชุมและสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกในระหว่างการประชุมออนไลน์)
ในขณะที่ Circleback AI มักจะยึดติดกับการถอดความพื้นฐาน Fireflies.ai จะเพิ่มชั้นของข้อมูลเชิงลึกและการทำงานร่วมกันที่ชาญฉลาดซึ่งก้าวไปไกลกว่าบันทึกการประชุมของ AI มาก
นอกเหนือจากการติดตามข้อมูลเชิงลึกของการประชุมแล้วซอฟต์แวร์การจัดการประชุมนี้ยังโดดเด่นด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ความรู้สึก ซึ่งแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกอย่างไรระหว่างการสนทนา
Fireflies.ai ยังช่วยบริษัทด้านการดูแลสุขภาพในการทำงานอัตโนมัติของบันทึกทางคลินิกและบันทึกข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วย คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ที่ละเอียดอ่อนและรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรได้
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- บันทึกการประชุมลงใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมรายการดำเนินการและบันทึกแนบ
- ค้นหาบันทึกการสนทนาตามผู้พูด หัวข้อ หรือความรู้สึก โดยใช้ตัวกรองอัจฉริยะ
- เปลี่ยนการสนทนาด้วยเสียงให้เป็นงาน, ตั๋ว, และการติดตามผลในระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว
- สรุปการโทรที่ยาวได้ทันทีด้วยสรุปการประชุมและหัวข้อย่อยที่สร้างโดย AI
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- เครื่องมือถอดเสียงอาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 680+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การประชุมของบางทีม (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์หรือการตั้งค่าการประชุม) การเข้าร่วมของบอทอาจล่าช้าหรืออาจต้องเชิญเข้าร่วมด้วยตนเอง ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่ควรระวังไว้ หากอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังไฟฟลายส์ยังคงสามารถจับเสียงการสนทนาได้ดีเยี่ยม แต่ในบางครั้งอาจตีความสิ่งที่ถูกพูดผิดไปบ้าง และคุณอาจต้องปรับแก้บันทึกการประชุมด้วยตนเอง – ซึ่งก็สามารถทำได้โดยง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเขา หากสามารถสรุปและบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์ได้ก็จะดีมาก – อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังไม่มีให้บริการในตอนนี้
การประชุมของบางทีม (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์หรือการตั้งค่าการประชุม) อาจมีการล่าช้าในการเข้าร่วมของบอทหรืออาจต้องเชิญเข้าร่วมด้วยตนเอง ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่ควรระวังไว้ หากอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังไฟฟลายส์ยังคงสามารถจับเสียงการสนทนาได้ดีเยี่ยม แต่ในบางครั้งอาจตีความสิ่งที่ถูกพูดผิดไปบ้าง และคุณอาจต้องปรับแก้บันทึกการประชุมด้วยตนเอง – ซึ่งก็สามารถทำได้โดยง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเขา หากสามารถสรุปและบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์ได้ก็จะดีมาก – คุณสมบัตินี้ยังไม่มีให้บริการในตอนนี้
📮 ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด การตกต่ำนี้อาจเกิดจากการใช้เวลาและพลังงานในการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมอยู่ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search ด้วย ClickUp's Knowledge Management การสร้างจุดอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁
3. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนออัตโนมัติจากการประชุม)
ด้วยการระบุผู้พูดแบบเรียลไทม์และการติดตามคำสำคัญ Sembly AI ช่วยคุณเอาชนะข้อจำกัดในการถอดความของ Circleback AI แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่มั่นคง
คุณยังสามารถสร้างข้อเสนอได้ตามการหารือ และทีมของคุณสามารถติดแท็กช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงและมอบหมายงานได้โดยตรงบน Sembly AI นอกจากนี้ ระบบแชท AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการประชุมของคุณ และดึงข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายครั้งพร้อมกันได้ ซึ่งจะช่วยนำทางให้คุณทำงานได้ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- ตรวจจับและติดแท็กผู้พูดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้บทถอดเสียงที่เป็นระเบียบ
- ใช้ Semblian 2.0 ซึ่งเป็นบอทปัญญาประดิษฐ์ของเครื่องมือนี้ เพื่อสร้างรายการดำเนินการ การตัดสินใจ และประเด็นสำคัญ
- ค้นหาบันทึกการประชุมโดยใช้คำสำคัญ ตัวกรอง หรือชื่อผู้พูด
- ส่งออกบันทึกการประชุมและสรุปไปยังเครื่องมือเช่น Notion, Slack, หรือ Trello สำหรับการส่งต่ออย่างง่ายและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณขยายทีมของคุณ
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Sembly AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบ AI Chat มาก คุณสามารถประมวลผลบันทึกการประชุมได้โดยการให้คำสั่งกับ AI Chat มันเร็วกว่าและดีกว่ามนุษย์จริงๆ เสียดายที่ต้องพูดแบบนี้ 🙂
ฉันชอบ AI Chat มาก คุณสามารถประมวลผลบันทึกการประชุมได้โดยการให้คำสั่งกับ AI Chat มันเร็วกว่าและดีกว่ามนุษย์จริงๆ เสียดายที่ต้องพูดแบบนี้ 🙂
🧠 เกร็ดความรู้: การประชุมธุรกิจเสมือนจริงที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในหนึ่งสัปดาห์มีจำนวนถึง21,261 คนที่งาน The Home Service Super Summit และ CONQUER® (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งยังได้รับการบันทึกในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดอีกด้วย!
4. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการแท็กไฮไลท์แบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม)
คุณไม่อยากบ้างเหรอที่จะสามารถทำเครื่องหมายส่วนสำคัญของการประชุม ในขณะที่ มันกำลังเกิดขึ้น แทนที่จะต้องรีบจดภายหลัง? ต่างจาก Circleback AI, Fathom ช่วยให้คุณแท็กช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และรับสรุปทันทีพร้อมเวลาที่บันทึกไว้สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องย้อนกลับไปดูหรือดูซ้ำอีกต่อไป
แพลตฟอร์มนี้ยังซิงค์ไฮไลท์การประชุม, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำของคุณเข้ากับระบบ CRM ของคุณแบบเรียลไทม์. คุณยังสามารถบันทึกและแชร์คลิปการหารือที่เฉพาะเจาะจงได้ในระหว่างการประชุม. นอกจากนี้, มันยังสามารถแปลและสรุปการโทรใน 28 ภาษาต่างประเทศ รวมถึงฝรั่งเศส, เยอรมัน, และสเปน.
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เน้นและสรุปช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม พร้อมระบบระบุผู้พูด
- ซิงค์บันทึกจากการประชุมและการสรุปหลายครั้งไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot และ Salesforce โดยตรง
- แชร์สรุปการประชุมทันทีผ่านอีเมลหรือ Slack
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติตามหัวข้อ โครงการ และผู้พูด
เข้าใจข้อจำกัด
- ผู้เข้าร่วมที่ใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะใช้พื้นที่กล่องผู้ใช้ทั้งหมด แม้แต่ในการประชุมที่มีสองคน ซึ่งค่อนข้างรบกวนสมาธิ
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,900 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 770 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เราได้พิจารณาโปรแกรมบันทึกข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้ว เราได้ศึกษา Decisions ซึ่งหลังจากหารือกันในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราพบว่าราคานั้นไม่เหมาะสมกับความต้องการของเรา จากนั้นเราได้ทำการค้นคว้าซึ่งนำเราไปสู่ Fathom หลังจากได้ทดลองใช้ Decisions และ Fathom ทั้งสองระบบแล้ว ผมขอแนะนำ Fathom มากกว่า Decisions เนื่องจาก Fathom มีประโยชน์มากกว่าในฐานะเครื่องมือบันทึกข้อมูล พร้อมลิงก์ไปยังการประชุมต้นฉบับ ทำให้คุณสามารถฟังการสื่อสารย้อนหลังได้เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ดึงมานั้นถูกต้อง และใช้เป็นฐานสำหรับการอ้างอิงในอนาคต ทำให้คุณสามารถใช้งานเพื่อตรวจสอบการประชุมได้บ่อยครั้ง เราได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันของเรา
เราได้พิจารณาโปรแกรมบันทึกการประชุมมาสักระยะหนึ่งแล้ว เราได้ศึกษา Decisions ซึ่งหลังจากหารือกันในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราตระหนักว่าราคาไม่เหมาะสมสำหรับเรา จากนั้นเราได้ทำการค้นคว้าซึ่งนำเราไปสู่ Fathom หลังจากได้ทดลองใช้ Decisions และ Fathom ทั้งสองระบบแล้ว ผมขอแนะนำ Fathom มากกว่า Decisions เนื่องจาก Fathom มีประโยชน์มากกว่าในฐานะเครื่องมือจดบันทึก โดยสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังการประชุมต้นฉบับได้ ทำให้คุณสามารถฟังการสื่อสารย้อนหลังเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ดึงมานั้นถูกต้อง และใช้เป็นฐานสำหรับการอ้างอิงในอนาคต ทำให้คุณสามารถใช้งานเพื่อตรวจสอบการประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ เราได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
5. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
หากคุณทำงานกับทีมทั่วโลก คุณจะทราบดีว่าการรองรับหลายภาษาในเครื่องมือถอดเสียงมีความสำคัญเพียงใด ใครจะอยากแปลการถอดเสียงทุกครั้งไปยังเครื่องมืออื่นเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นข้ามพรมแดน? tl;dv คือทุกสิ่งที่ทำให้การถอดเสียงหลายภาษาเป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มยังประมวลผลการสนทนาและการสร้างสรรค์ของคุณในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งส่งอีเมลติดตามผลตามความเหมาะสม นี่เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วย Circleback AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ tl:dv
- อัปเดต CRM โดยอัตโนมัติตามการสนทนาในการประชุมกับลูกค้า
- ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่งในวงการ นอกเหนือจากรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ในการประชุม 20 ครั้งล่าสุดของคุณ
- ส่งการอัปเดตการประชุมอัตโนมัติไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกสัปดาห์
- แปลบันทึกการประชุมในกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ tl:dv
- อินเตอร์เฟซอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนเล็กน้อย
ราคา tl:dv
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว tl:dv
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 380+)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง tl:dv อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
tl;dv ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน ฉันใช้มันเพื่อบันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมทั้งหมดของฉัน—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในกับทีมของฉัน หรือภายนอกกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ บันทึกการประชุมมีความแม่นยำสูง, สรุปช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก, และไฮไลท์จาก AI มีความเกี่ยวข้องอย่างน่าประหลาดใจ มันได้ปรับปรุงการสื่อสารและความรับผิดชอบในองค์กรของฉันอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องทบทวนจุดที่ต้องดำเนินการหรือแบ่งปันประเด็นสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
tl;dv ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน ฉันใช้มันเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมทั้งหมดของฉัน—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในกับทีมของฉัน หรือประชุมภายนอกกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ บันทึกการถอดเสียงมีความแม่นยำสูง, สรุปช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก, และไฮไลท์จาก AI นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างน่าประหลาดใจ มันได้ปรับปรุงการสื่อสารและความรับผิดชอบในองค์กรของฉันอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องทบทวนจุดดำเนินการหรือแบ่งปันประเด็นสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ซีอีโอใช้เวลา72% ของพวกเขาในการประชุมนั่นคือการสนทนาที่ มากมาย การพึ่งพาบันทึกการประชุมที่แม่นยำและขับเคลื่อนด้วย AI จึงไม่ใช่แค่ความหรูหรา แต่เป็นความจำเป็น
6. Fellow. app (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมที่กำลังจะมาถึง)
ในขณะที่ Circleback มีฟีเจอร์จำกัดสำหรับการกำหนดวาระการประชุมร่วมกันในอนาคต Fellow. app โดดเด่นในด้านนี้ คุณสามารถใช้มันเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อวางแผนวาระการประชุม เลือกผู้เข้าร่วมประชุม และแม้กระทั่งจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม
และแน่นอน มันจะสร้างบันทึกการประชุมสำหรับการประชุมทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของแอป Fellow.
- บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องแม้ในการสนทนาทางเทคนิคที่สุด
- สร้างวาระการประชุมและประเด็นการสนทนาโดยอัตโนมัติด้วย AI
- แบ่งบันทึกการประชุมออกเป็นบทตามบริบท รายการที่ต้องดำเนินการ และข้อสรุป
- จำกัดเวลาการประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแนวทางประชุม AI ที่ติดตั้งในตัว
ข้อจำกัดของแอป
- มักจะล่าช้าไปหนึ่งนาทีในการบันทึกถอดความการประชุม
เพื่อนร่วมงาน. การกำหนดราคาแอป
- ฟรีตลอดไป
- โซโล: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $11/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
เพื่อน. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Fellow. app อย่างไรบ้าง?
พื้นที่ที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดใน Fellow คือรายการที่ต้องดำเนินการ นี่คือวิธีที่ฉันทำงานให้สำเร็จลุล่วง ฉันพึ่งพารายการที่ต้องดำเนินการในทุกด้านของงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวด้วย แผงรายการที่ต้องดำเนินการนั้นยอดเยี่ยมมาก มันช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ฉันทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อน
พื้นที่ที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดใน Fellow คือรายการที่ต้องดำเนินการ นี่คือวิธีที่ฉันทำงานให้สำเร็จลุล่วง ฉันพึ่งพารายการที่ต้องดำเนินการในทุกแง่มุมของงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวด้วย แผงรายการที่ต้องดำเนินการนั้นยอดเยี่ยมมาก มันช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ฉันทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อน
7. MeetGeek. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามบริบทของการประชุม)
จากการประชุมทีมในภาษาอังกฤษไปจนถึงการนำเสนอให้ลูกค้าในภาษาฝรั่งเศส MeetGeek สามารถจับบรรยากาศการประชุมของคุณได้อย่างแม่นยำ ไม่เหมือนกับ Circleback AI มันสามารถระบุภาษา ประเภทของการประชุม และบริบทได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้บันทึกของคุณถูกต้องแม่นยำ ไม่มีปุ่มให้กด ไม่มีความเครียดในการตั้งค่า!
จุดแข็งของมันประกอบด้วยการบันทึกวิดีโออัตโนมัติ การถอดความที่แม่นยำ และการส่งมอบบันทึกการประชุมและสรุปที่สร้างโดย AI ทันทีหลังจากการโทรแต่ละครั้ง
ไม่เหมือนกับ Circleback AI, MeetGeek ให้ความสำคัญอย่างมากกับการวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียดและเทมเพลตบันทึกที่ปรับแต่งตามบุคคล นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการการประชุมหลายภาษาหรือต้องการการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeetGeek. ai
- บันทึกการประชุมหลายครั้งและสร้างการถอดความพร้อมกัน
- ประเมินว่าคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมได้มากเพียงใดด้วยเครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน
- ถอดเสียงและบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยการผสานระบบโทรศัพท์
- ทำให้การป้อนข้อมูลการประชุมและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อซิงค์บันทึก, รายการที่ต้องทำ, และข้อมูลเชิงลึกเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ MeetGeek. ai
- คุณต้องถอดความการประชุมจากตรงกลางหากคุณไม่ได้กำหนดการถอดความไว้ล่วงหน้า
ราคา MeetGeek. ai
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 59 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
MeetGeek.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง MeetGeek.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับมันคือมันมีส่วนขยายโครเมียมและฉันสามารถเชิญมันเข้าร่วมการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ได้ด้วยตนเอง [แต่] การแชร์บันทึกการประชุมและบันทึกย่อใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งนานเกินไป
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับมันคือมันมีส่วนขยายโครเมียมและฉันสามารถเชิญมันเข้าร่วมการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเอง [แต่] การแชร์บันทึกการประชุมและบันทึกย่อใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งนานเกินไป
8. Tactiq (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว)
Tactiq ให้บริการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์เฉพาะผู้พูดสำหรับ Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams โดยไม่ต้องบันทึกการประชุมหรือให้บอทเข้าร่วม วิธีนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความสบายใจของผู้เข้าร่วม เนื่องจากจะสร้างเฉพาะถอดความเท่านั้นและไม่มีการจัดเก็บเสียง
เครื่องมือนี้—ซึ่งเป็นส่วนขยายของ Chrome—เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สำหรับ Circleback หากคุณต้องการเครื่องมือสร้างรายงานการประชุมด้วย AI ที่ราคาไม่แพง การตั้งค่าที่ไม่รบกวน ไม่มีบอท เน้นการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในระหว่างการประชุม และการใช้งานได้ทันทีทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการหลีกเลี่ยงการบันทึกและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยตรงจากถอดเสียง
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- ติดแท็ก, ติดป้ายกำกับ, และส่งออกช่วงเวลาสำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Notion และ HubSpot เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- สร้างสรุปจาก ChatGPT, รายการที่ต้องดำเนินการ และประเด็นสำคัญโดยทันที
- ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างสรุปตามความต้องการ อีเมลติดตามผล หรืออัปเดตโครงการ
ข้อจำกัดของ Tactiq
- การแปลบางส่วน (เช่น ภาษาสเปน) ยังไม่มีความซับซ้อนเพียงพอ
ราคาของ Tactiq
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Product Hunt กล่าวว่า :
พลังพิเศษสำหรับการประชุม การมีคลังข้อมูลว่าใครพูดอะไรในที่ประชุมใดมีค่าเกินกว่าจะจ่ายเพียงเพื่อเข้าร่วม แต่ความสามารถในการขอสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการนั้นเปลี่ยนเกมไปเลย!
พลังพิเศษสำหรับการประชุม การมีคลังข้อมูลว่าใครพูดอะไรในที่ประชุมใดมีค่าเกินกว่าราคาที่ต้องจ่ายเพียงอย่างเดียว แต่การสามารถขอสิ่งต่างๆ เช่น สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการนั้นเปลี่ยนเกมไปเลย!
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
9. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับทีมวิจัย บริษัทสื่อ และสำนักงานกฎหมาย)
ทีมกฎหมายและทีมวิจัยไม่สามารถเสียเวลาไปกับโทรศัพท์ออนไลน์ได้ พวกเขาต้องการบันทึกการประชุมที่แม่นยำและเชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้แฟ้มคดีชัดเจน ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ และวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องปวดหัว
ต่างจาก Circleback AI, Rev ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานวิจัย คุณสามารถถอดเสียงการสัมภาษณ์และการประชุมได้ที่นี่ และตรวจสอบความถูกต้องของการถอดเสียงโดยมนุษย์ มันยังให้คุณอัปโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอหลายไฟล์ของคำให้การ, การสัมภาษณ์, และการให้การเป็นพยาน และค้นหาข้อเท็จจริงสำคัญและความขัดแย้งในไฟล์ได้ในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- อัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอ หรือเชื่อมต่อกับ Zoom เพื่อสร้างบทถอดความได้อย่างง่ายดาย
- รับเอกสารการบันทึกพร้อมเวลา, การระบุผู้พูด, และข้อความที่สามารถแก้ไขได้
- เลือกการถอดเสียงจากมนุษย์หรือ AI ตามความเร็ว ความแม่นยำ และงบประมาณ
- เพิ่มคำบรรยายทั่วโลกที่แปลโดยมนุษย์ใน 17+ ภาษาให้กับวิดีโอของคุณ
- ระบุข้อเท็จจริงสำคัญและความขัดแย้งในเอกสาร
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- คุณสมบัติการอัปโหลดวิดีโอช้าเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Rev ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อต้องถอดเทปสัมภาษณ์วิดีโอ ทำให้สามารถเขียนบทความจากข้อความได้ ฉันยังชอบที่มันสามารถกรองคำเติมและ "เอ่อ" ที่ไม่จำเป็นออกได้เมื่อมีคนถูกสัมภาษณ์ ทำให้ถอดเทปอ่านง่ายและใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้ไขหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยรวมแล้ว Rev ใช้งานง่ายมาก
Rev ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากในการถอดความบทสัมภาษณ์จากวิดีโอ ทำให้สามารถเขียนบทความจากข้อความได้ ฉันยังชอบที่มันสามารถกรองคำเติมและ "เอ่อ" ที่ไม่จำเป็นออกได้เมื่อมีคนถูกสัมภาษณ์ ทำให้บทถอดความอ่านง่ายและใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้ไขหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยรวมแล้ว Rev ใช้งานง่ายมาก
🧠 เกร็ดความรู้: ผึ้งก็มีการประชุมเช่นกัน! เมื่อผึ้งออกสำรวจบ้านใหม่หลายร้อยตัวจะสำรวจตัวเลือกทำรังต่าง ๆ และกลับมารวมกลุ่มเพื่อตัดสินใจร่วมกัน เช่นเดียวกับทีมของคุณที่ประเมินความคืบหน้าของโครงการหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าในการประชุม ผึ้งก็ร่วมมือกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่ในธรรมชาติ การประชุมที่มีประสิทธิภาพ (และการจดบันทึกที่ดี!) ก็มีความสำคัญ
10. ธัญพืช (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ภายในองค์กร)
การแบ่งปันทรัพยากรทางเทคนิคกับผู้ฝึกอบรมของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนการแก้ปริศนา แต่ด้วย Circleback AI มันก็เกือบจะเป็นเช่นนั้น คำศัพท์เฉพาะและความซับซ้อนทั้งหมดนั้น? มันแค่ทำให้ทุกอย่างช้าลงเท่านั้น
Grain ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น มันเปลี่ยนการถอดความของคุณให้กลายเป็นคู่มือที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนที่ทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้ คุณยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์และเรื่องราวเพื่อจัดระเบียบการบันทึกการประชุมและถอดความได้อีกด้วย หากคุณต้องการติดตามทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึงวลีสำคัญ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสำคัญ และ Grain จะแจ้งเตือนคุณ
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- จัดระเบียบและแบ่งปันบันทึกการประชุมในรูปแบบเรื่องราวและคู่มือทีละขั้นตอน
- แนบคำแนะนำ, คำแนะนำ, หรือหมายเหตุที่สำคัญไปยังองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงในบันทึกการประชุมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- สร้างเพลย์ลิสต์ทรัพยากรโดยตรงบนแพลตฟอร์มและแชร์กับผู้เข้าอบรมของคุณ
- จับตาดูแนวโน้มและติดตามคำสำคัญจากบันทึกการประชุม
ข้อจำกัดของเมล็ด
- การจดจำวลีในแท็กอัจฉริยะมีข้อจำกัด
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ผมพบว่า Grain นั้นง่ายมากในการปรับใช้และนำไปใช้ในบริษัทของเรา Zach ตอบคำถามของผมอย่างรวดเร็วระหว่างการทดลองใช้ และเราสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม การสร้างเทมเพลตใหม่ก็ทำได้ง่าย และทีมของเราได้เรียนรู้อย่างมากจากฟีเจอร์การโค้ช เราได้เชื่อมต่อ Grain กับบัญชี HubSpot ของเราแล้ว และเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างมากในข้อมูลของเรา
ผมพบว่า Grain นั้นง่ายมากในการปรับใช้และนำไปใช้ในบริษัทของเรา Zach ตอบคำถามของผมอย่างรวดเร็วระหว่างการทดลองใช้ และเราสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม การสร้างเทมเพลตใหม่ก็ทำได้ง่าย และทีมของเราได้เรียนรู้อย่างมากจากฟีเจอร์การโค้ช เราได้เชื่อมต่อ Grain กับบัญชี HubSpot ของเราแล้ว และเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างมากในข้อมูลของเรา
เปลี่ยนทุกนาทีของการประชุมให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp
ด้วยทางเลือก AI Circleback ที่เหมาะสม ทีมของคุณจะไม่ต้องวุ่นวายกับการค้นหาบันทึกอีกต่อไป และเริ่มลงมือทำตามข้อสรุปที่แท้จริง
ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถช่วยคุณในการถอดเสียงการประชุมได้ ClickUp โดดเด่นด้วยเลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง การบันทึกและจดบันทึกที่แม่นยำ และสรุปโดย AI ที่ถูกต้อง
คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในการจัดทำวาระการประชุม, หารือเกี่ยวกับไอเดียในอนาคต, และติดตามข้อมูลที่ได้จากการประชุมด้วยงานที่จัดตารางไว้. การเลือกใช้ ClickUp หมายถึงการเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณอย่างก้าวกระโดด!
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อสัมผัสความแตกต่างของบันทึกอัตโนมัติด้วยตัวคุณเอง