16 แบบฟอร์มรายการวัสดุ (Bill of Materials) ฟรี สำหรับการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง

แบบฟอร์มรายการวัสดุคืออะไร?
แบบฟอร์มรายการวัสดุ คือเอกสารหรือสเปรดชีตมาตรฐานที่ระบุรายการส่วนประกอบ วัสดุตั้งต้น ชิ้นส่วน และชุดประกอบย่อยทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างหรือผลิตผลิตภัณฑ์
นี่คือจุดอ้างอิงที่สำคัญในกระบวนการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อ ช่วยทีมเข้าใจว่าอะไรที่ต้องจัดหา, ปริมาณเท่าใด, และจากผู้จัดหาใด
แม่แบบ BOM ทั่วไปประกอบด้วยฟิลด์ดังต่อไปนี้ 👇
|ภาคสนาม
|คำอธิบาย
|หมายเลขชิ้นส่วน
|รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละองค์ประกอบ
|ชื่อชิ้นส่วน
|ชื่ออธิบายของชิ้นส่วนหรือวัสดุ
|ปริมาณ
|จำนวนหน่วยที่ต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้าย
|หน่วยวัด
|เช่น ชิ้น, เมตร, กิโลกรัม
|คำอธิบาย
|รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบ
|ผู้จัดหา
|ผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตชิ้นส่วน
|ราคาต่อหน่วย
|สำหรับการจัดทำงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
|ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
|ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย
|รหัสอ้างอิง
|(ในอิเล็กทรอนิกส์) บอกตำแหน่งที่ชิ้นส่วนถูกใช้ในแผนผังวงจร
|ระดับ
|แสดงลำดับชั้นหากเป็น BOM หลายระดับ
|หมายเหตุ
|ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ
แบบฟอร์มรายการวัสดุหลักยอดนิยมในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้าง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รวมศูนย์การจัดซื้อ ข้อมูลซัพพลายเออร์ สัญญาต่างๆ; อัตโนมัติเส้นทาง; การมองเห็นความเสี่ยงของซัพพลายเออร์
|ClickUp รายการ, บอร์ด, เอกสาร
|แม่แบบแผนโครงการการผลิต ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแยกส่วน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, Kanban, การพึ่งพา
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กระดานภาพสำหรับสถานะ, มุมมองหลายแบบ, การมอบหมายงาน, ไฟล์แนบ
|ClickUp บอร์ด, ตาราง, ไทม์ไลน์, รายการ
|เทมเพลตสินค้าคงคลัง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สถานะผู้ขาย/การชำระเงิน, สูตร, มุมมองแผนที่, กรองตามฟิลด์หลัก
|ClickUp รายการ, แผนที่, ตาราง
|เทมเพลตทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบฟอร์มสินค้าคงคลัง, รายการที่จัดกลุ่ม, ช่องข้อมูลที่แก้ไขได้, อัปเดตง่าย
|ClickUp Form, รายการ
|แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บอร์ดสถานะ, การติดตามผู้ขาย, สถานะที่กำหนดเอง 14 แบบ, กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
|ClickUp บอร์ด, รายการ
|แม่แบบแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบฟอร์มสำหรับลูกค้า, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, การติดตามคำสั่งซื้อ
|ClickUp Form, รายการ
|แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รูปแบบที่สะอาด, การเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น, คำสั่งเปลี่ยนแปลง, ยอดรวมย่อย
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามสถานะ/กำหนดส่ง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองกระดาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รายการซื้อ/วัตถุดิบ, งานที่ทำซ้ำ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
|ClickUp รายการ, แดชบอร์ด
|แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบฟอร์มการประเมิน, การให้คะแนน, สะพานเชื่อมเวิร์กโฟลว์ ERP
|ClickUp Form, รายการ
|เทมเพลตคำขอใบเสนอราคา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เอกสาร RFQ, แยกค่าใช้จ่าย, ปรับเปลี่ยนได้สำหรับงานต่อเนื่อง/ครั้งเดียว
|คลิกอัพ ด็อก
|แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดยผู้จัดการโครงการ
|ดาวน์โหลด เพิ่มเทมเพลตนี้
|ระดับ BOM, การแยกต้นทุน, ฟิลด์ในโลกจริง
|เอ็กเซล
|แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดย Katana
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ชิ้นส่วนการผลิต, ชุดย่อย, การสนับสนุนหลายรูปแบบ
|เอ็กเซล
|เทมเพลตรายการวัสดุ (Bill of Materials) สำหรับ Excel/Google Sheets โดย Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการชิ้นส่วน, การกรอกอัตโนมัติ, รูปภาพ, ประวัติการแก้ไข
|Excel, Google Sheets
|แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดย TemplateLAB
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หลายผู้จัดจำหน่าย, กรอกสถานะ, บันทึกการจัดวาง
|เอ็กเซล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการวัสดุที่ดี?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้บิลล์ ออฟ แมททีเรียล (BOM) ที่ธรรมดา แตกต่างจากบิลล์ ออฟ แมททีเรียลที่ยอดเยี่ยม? นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เทมเพลตบิลล์ ออฟ แมททีเรียลมีประสิทธิภาพสำหรับทีมต่าง ๆ:
- โครงสร้างและลำดับชั้นที่ชัดเจน: แม่แบบ BOM ที่ดีจะจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลและอ่านง่าย ควรรองรับ BOM หลายระดับและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดประกอบและชุดย่อยอย่างชัดเจน
- ฟิลด์ที่พร้อมสำหรับการจัดซื้อ: รวมถึงชื่อผู้จัดจำหน่าย, หมายเลขชิ้นส่วน, ระยะเวลาการส่งมอบ, และราคาต่อหน่วย. สิ่งนี้ทำให้ทีมจัดซื้อมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อจัดหาวัสดุโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลเพิ่มเติม
- การควบคุมเวอร์ชันและการตรวจสอบย้อนกลับ: ทุกการเปลี่ยนแปลงใน BOM ควรสามารถติดตามได้ผ่านหมายเลขเวอร์ชัน วันที่ และข้อมูลผู้แก้ไข สิ่งนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงในระหว่างการออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงการผลิต
- ความเข้ากันได้ของเครื่องมือ: BOM ที่มีความสมบูรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบERP, PLM หรือระบบจัดการสินค้าคงคลังได้ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย ควรสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV หรือ XML ได้อย่างง่ายดายเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- การใช้งานร่วมกันระหว่างทีม: ทีมต่างๆ ใช้ BOM ในรูปแบบที่แตกต่างกัน—วิศวกรรม การผลิต การจัดซื้อ แม้แต่การเงิน เทมเพลต BOM ที่ดีจะสมดุลระหว่างรายละเอียดกับความชัดเจนเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ต้องการ
การจัดการจัดซื้อด้วยระบบ AI สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในแม่แบบรายการวัสดุที่ดี:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พัฒนาระบบการใส่คำอธิบายประกอบแบบร่วมมือใน BOM ของคุณ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถเพิ่มบันทึกตามบริบท เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในอดีต และหลักการออกแบบได้โดยตรงภายในเอกสาร
16 แบบฟอร์มรายการวัสดุ
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง คุณจะทราบดีว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพังทลายได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีระบบที่ชัดเจน
การสั่งซื้อที่พลาดไปหนึ่งรายการ, ใบเสนอราคาที่ล้าสมัยหนึ่งฉบับ, หรือข้อผิดพลาดในการติดตามหนึ่งครั้ง สามารถทำให้ตารางการผลิตทั้งหมดเสียไปได้
ต่อไป หากทีมของคุณต้องการลดการติดตามด้วยตนเองและเพิ่มการมองเห็นในกระบวนการทำงานของคุณ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
มาดูกัน 👇
1. แม่แบบการจัดซื้อจัดจ้าง ClickUp
เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้าง ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นทุกขั้นตอน มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ไดเรกทอรีผู้จัดจำหน่าย และการจัดการความเสี่ยง
คุณจะพบตารางที่ใช้งานง่ายซึ่งจัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ตามระดับชั้นและระดับความเสี่ยง ช่วยให้คุณสามารถระบุพันธมิตรที่มีความสำคัญต่อภารกิจหรือจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ รายการเฉพาะทาง เช่น คำขอรับเข้า และ การเจรจาสัญญา ยังช่วยให้ติดตามคำขอ การตอบกลับ RFx และเงื่อนไขสัญญาทั้งหมดได้ในที่เดียว ที่จริงแล้ว กฎการกำหนดเส้นทางและการจัดคิวอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดการติดตามงานด้วยตนเอง ในขณะที่ภาพรวมแบบวิชวลช่วยให้ทีมปฏิบัติการของคุณควบคุมทุกจุดสัมผัสของการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมคำขอจัดซื้อ ข้อมูลซัพพลายเออร์ และสัญญาต่าง ๆ ไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่ายและค้นหาได้สะดวก
- ระบบอัตโนมัติในการกำหนดเส้นทางและการติดตามผล ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
- มอบความชัดเจนในการมองเห็นระดับชั้นซัพพลายเออร์และระดับความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ทีมปฏิบัติการ, หรือสตาร์ทอัพที่กำลังสร้างกระบวนการจัดหาซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการครั้งแรก
📚 ต้องอ่าน: แม่แบบตารางการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต
2. แม่แบบแผนโครงการการผลิต ClickUp
แม่แบบแผนการผลิตสำหรับ ClickUpคือแม่แบบที่คุณต้องใช้สำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายชั้นโดยไม่มีความวุ่นวาย
เริ่มต้นด้วยมุมมองรายการที่เรียบง่าย ซึ่งคุณสามารถวางแผนโครงการทั้งหมดของคุณได้ โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ แผนก และลำดับความสำคัญ แต่ละงานจะมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับระดับความพยายาม ระดับผลกระทบ และทีมที่รับผิดชอบ
ต้องการแนบไฟล์ทรัพยากรหรือเอกสารอ้างอิงใช่ไหม? เพียงแค่วางไฟล์ลงในช่องไฟล์ ทุกอย่างจะถูกรวมไว้ในที่เดียว
การตั้งค่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีหลายทีมที่ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์เดียว ทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ และกำหนดเวลาได้
จากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนไปยังมุมมอง ความคืบหน้าการวางแผน ได้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะกลายเป็นบัตรบนกระดานคัมบังที่สามารถลากและวางได้ ยิ่งไปกว่านั้น เทมเพลตนี้ไม่ได้เป็นแบบตายตัว คุณสามารถแก้ไขโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ปรับระดับความพยายาม หรือเปลี่ยนการกำหนดแผนกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกโครงการการผลิตที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและลำดับความสำคัญที่จัดการได้
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และมุมมองแบบคัมบังช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและปรับกระบวนการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น
- ช่วยให้ติดตามการพึ่งพา ความรับผิดชอบ และกำหนดเวลาข้ามแผนกได้อย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการผลิต, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หรือผู้ที่ประสานงานโครงการหลายขั้นตอนระหว่างแผนกต่างๆ
🌼 คุณรู้หรือไม่: ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ผู้ผลิตจัดการ BOM โดยใช้บัตรเจาะรูหรือวิธีการบนกระดาษ ซึ่งทั้งน่าเบื่อและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960BOMP (Bill of Materials Processor) ของ IBMซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น DBOMP (Database Bill of Materials Processor) ในปี 1965 ได้เปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูล BOM แบบลำดับชั้นบนดิสก์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น นำเข้าสู่ยุคใหม่ของระบบอัตโนมัติ
3. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
ด้วยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและเรียบง่ายแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามระดับสินค้าคงคลัง ติดตามความต้องการในการสั่งซื้อใหม่ และลดความไม่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง ไม่ว่าคุณจะจัดการสินค้าที่มีตัวตน ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์สำนักงาน แม่แบบนี้มอบการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ต้องเติมสต็อก และสิ่งที่ถูกยกเลิกแล้ว
ภายใน คุณสามารถเข้าถึงมุมมองบอร์ด ซึ่งจัดเรียงตาม มีสินค้า, หมดสต็อก, และ ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อดูสภาพของสินค้าแต่ละรายการได้ทันที แต่ละงานแสดงถึงสินค้าคงคลังแต่ละรายการ ทำให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้า เช่น จำนวน ผู้จัดจำหน่าย หรือเวลาสั่งซื้อใหม่
ด้วยมุมมองเพิ่มเติม เช่น ตาราง, ไทม์ไลน์, รายการ, และการอัปเดตคำสั่งซื้อ คุณสามารถสลับระหว่างภาพรวมการดำเนินงานและรูปแบบการวางแผนที่ละเอียดมากขึ้นได้ตามความต้องการของทีมคุณ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ดูสถานะสินค้าคงคลังได้ทันทีด้วยมุมมองบอร์ดแบบภาพสำหรับสินค้าที่มีในสต็อก สินค้าหมดสต็อก และสินค้าที่เลิกผลิต
- มอบหมายความรับผิดชอบและแนบไฟล์ไปยังรายการสินค้าคงคลังแต่ละรายการโดยตรงเพื่อการติดตามที่ราบรื่น
- มุมมองหลายแบบ (ตาราง, ไทม์ไลน์, รายการ) ให้คุณสลับระหว่างการวางแผนภาพรวมและการวางแผนรายละเอียด
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมจัดส่งสินค้า หรือผู้นำด้านซัพพลายเชนที่ต้องการศูนย์กลางในการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
4. แม่แบบสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpสามารถช่วยจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ และช่วยให้การจัดการโครงการราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้จัดจำหน่ายภายนอกหลายรายหรือจัดการสต็อกข้ามทีม เทมเพลตนี้จะช่วยให้ข้อมูลสินค้าคงคลังชัดเจนและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดซื้อ
เริ่มต้นด้วย มุมมองรายการสินค้าคงคลัง ซึ่งจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดของคุณพร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวนคงเหลือ จุดสั่งซื้อใหม่ ราคาต่อหน่วย และข้อมูลผู้จำหน่าย คุณยังสามารถตั้งค่าสูตรคำนวณเพื่อให้ตัวเลขของคุณเป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลของคุณจากมุมมองที่ต่างกัน ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองเช่น ตามสถานะการชำระเงิน หรือ ตามผู้ขาย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?ในเทมเพลตสินค้าคงคลังนี้ คุณสามารถเข้าถึง มุมมองแผนที่ตำแหน่งผู้ขาย เพื่อดูภาพรวมของภูมิศาสตร์ของผู้จัดหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูแลกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหาทั้งหมดได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบรายละเอียดสินค้าคงคลัง ข้อมูลผู้จำหน่าย และสถานะการชำระเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- สูตรที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและมุมมองแผนที่ช่วยให้คุณมองเห็นตำแหน่งของผู้จัดจำหน่ายและคำนวณได้โดยอัตโนมัติ
- กรองและวิเคราะห์สินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดายตามสถานะการชำระเงิน ผู้จัดจำหน่าย หรือฟิลด์สำคัญอื่นๆ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อ, ผู้จัดการสินค้าคงคลัง, หรือผู้ที่จัดการสต็อกจากผู้จำหน่ายภายนอก
📚 โบนัส: วิธีบริหารโครงการสำหรับการผลิต
5. แม่แบบทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตสมุดทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจของ ClickUpมอบวิธีที่ง่ายและเชื่อถือได้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังเติบโตในการติดตามระดับสินค้าคงคลัง หลีกเลี่ยงการขาดสต็อก และเตรียมพร้อมสำหรับการสั่งซื้อใหม่
เริ่มต้นด้วย แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลัง ที่ช่วยให้ทีมของคุณบันทึกสินค้าใหม่ในรูปแบบมาตรฐาน ช่องข้อมูลเช่น ชื่อสินค้า, SKU, ผู้จัดจำหน่าย, MOQ และระยะเวลาการจัดส่ง ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์แบบฟอร์มได้โดยใช้ปุ่ม คัดลอกลิงก์ และให้สมาชิกในทีมส่งการอัปเดตได้โดยตรง
เมื่อส่งรายการแล้ว รายการจะปรากฏในมุมมอง รายการสินค้าคงคลัง โดยจัดกลุ่มตามหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ต่างๆ ได้โดยตรง อัปเดตจำนวน หรือเพิ่มแท็กเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้การจัดการรายการสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แบบฟอร์มที่เรียบง่ายช่วยให้ทุกคนสามารถบันทึกสินค้าคงคลังใหม่และอัปเดตระดับสต็อกได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองรายการแบบกลุ่มและฟิลด์ที่แก้ไขได้ช่วยให้การจัดการผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- น้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง—เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีความซับซ้อน
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ร้านค้าปลีก, หรือทีมใด ๆ ที่กำลังมองหาวิธีจัดการสต็อกที่เบาแต่มีประสิทธิภาพ
6. เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบหลายมุมมองที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใบสั่งซื้อ ติดตามระดับสินค้าคงคลัง และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันเกี่ยวกับสินค้าที่กำลังจะเข้ามาและสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกแล้ว
มันใช้มุมมองบอร์ดที่จัดกลุ่มตามสถานะ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นเส้นทางของรายการแต่ละรายการ—ตั้งแต่ กำลังสั่งซื้อ ไปจนถึง รอดำเนินการ, พร้อมตรวจสอบ, และอื่นๆ คุณสามารถสร้างงานสำหรับใบสั่งซื้อแต่ละรายการ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม แนบไฟล์ และย้ายผ่านสถานะที่ปรับแต่งได้ 14 สถานะที่สะท้อนถึงกระบวนการทำงานของคุณ
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัว คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง บันทึกการติดต่อกับผู้ขาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละรายการได้รับการตรวจสอบ ส่ง และจัดส่งโดยปราศจากการคาดเดา
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แสดงภาพการเดินทางของทุกใบสั่งซื้อด้วยบอร์ดสถานะที่ปรับแต่งได้
- ติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการโต้ตอบกับผู้จำหน่ายเพื่อความโปร่งใสของกระบวนการอย่างสมบูรณ์
- สร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการจัดซื้อเฉพาะของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ, ทีมงานคลังสินค้า, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการกระบวนการที่ชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อและการอัปเดตสต็อก
7. เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นแบบฟอร์มที่ลูกค้าใช้งานและระบบหลังบ้านในหนึ่งเดียว ช่วยให้ธุรกิจรวบรวมคำสั่งซื้อ จัดการการดำเนินการ และติดตามปัญหาคำสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล สเปรดชีต หรือเครื่องมือที่แยกจากกัน
คุณเริ่มต้นด้วยการแชร์ แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า โดยตรงกับลูกค้าของคุณผ่านทางเว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, หรือลิงก์ง่าย ๆ
เมื่อส่งคำสั่งซื้อใหม่แล้ว คำสั่งซื้อใหม่จะปรากฏทันทีในมุมมอง รายการคำสั่งซื้อใหม่ มุมมองนี้จะแยกเฉพาะรายการใหม่เท่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มสูตรที่แนะนำ เช่น ราคารวม (ราคาต่อหน่วย × จำนวน) และ จำนวนวันที่สั่งซื้อ เพื่อแสดงมูลค่าและระยะเวลาของคำสั่งซื้อได้ทันที—เหมาะสำหรับการจัดลำดับความสำคัญหรือติดตามผล
เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นระบบอัตโนมัติของ ClickUpจะจัดการการอัปเดตให้คุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มหมายเลขติดตาม สถานะจะอัปเดตเป็น กำลังดำเนินการ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยแบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้ และติดตามการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติการอัปเดตสถานะและการติดตามคำสั่งซื้อ ลดการทำงานด้วยตนเอง
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และสูตรที่แนะนำช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าและเวลาในการสั่งซื้อได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: ร้านค้าออนไลน์, ธุรกิจที่เน้นสินค้า, หรือทีมจัดส่งที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือและสามารถปรับขนาดได้ในการจัดการคำสั่งซื้อที่เข้ามาและติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการ
8. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpเป็นรูปแบบที่สะอาดและเป็นมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจติดตามบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดการเงื่อนไขการชำระเงิน และนำเสนอค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างชัดเจน
เทมเพลตสไตล์เอกสารนี้เริ่มต้นด้วยส่วนข้อมูลบริษัทและลูกค้าที่ชัดเจน วันที่ออกใบแจ้งหนี้และวันครบกำหนด พร้อมตารางที่จัดระเบียบอย่างดีเพื่อแยกรายการค่าใช้จ่าย คุณสามารถจัดกลุ่มค่าใช้จ่ายตามโครงการ แสดงยอดรวมย่อยในแต่ละส่วน และเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดได้ นอกจากนี้ยังรองรับ ใบสั่งเปลี่ยนแปลง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ดำเนินต่อเนื่องหรือโครงการที่มีหลายขั้นตอน
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือความยืดหยุ่นของมัน แต่ละส่วนถูกแบ่งออกเป็นรายละเอียดระดับงาน และคุณสามารถเรียกเก็บเงินตามปริมาณ ชั่วโมง หรืออัตราขึ้นอยู่กับบริการ ยอดรวมย่อยที่แสดงอยู่และ ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพที่โปร่งใสของสิ่งที่พวกเขาต้องชำระ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รูปแบบมืออาชีพและสะอาดสำหรับการนำเสนอใบแจ้งหนี้แบบรายการให้กับลูกค้า
- ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น—ตามปริมาณ, ชั่วโมง, หรืออัตรา—เหมาะสำหรับบริการหรือโครงการใด ๆ
- ส่วนที่สร้างขึ้นสำหรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงและการคำนวณยอดรวมย่อยช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใส
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และทีมที่ให้บริการที่ต้องการนำเสนอใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพพร้อมการแยกแยะรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจน
9. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpมอบวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังให้กับธุรกิจในการติดตามการชำระเงินที่เข้ามา ไม่ว่าคุณจะจัดการการเรียกเก็บเงินลูกค้า โครงการฟรีแลนซ์ หรือใบแจ้งหนี้ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ เทมเพลตระดับรายการนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้ ตั้งแต่กำหนดวันครบกำหนดไปจนถึงข้อมูลราคา ในแดชบอร์ดที่สะอาดและชัดเจน
แต่ละงานจะบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า, รายละเอียดการติดต่อ, ประเภทการชำระเงิน, และอัตรา โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตหรืออีเมลหลายฉบับ คุณสามารถจัดการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณด้วยฟิลด์ที่มีโครงสร้างซึ่งง่ายต่อการกรอง, จัดเรียง, และอัปเดต
ใช้ มุมมองรายการ เพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ทุกใบในที่เดียว รวมถึงมุมมองเฉพาะสำหรับ รายได้ที่ชำระแล้ว หากคุณต้องการดูขั้นตอนการทำงานแบบภาพ ให้เปลี่ยนไปที่ มุมมองบอร์ด ซึ่งคุณสามารถลากและวางใบแจ้งหนี้ระหว่างสถานะต่างๆ เช่น ยังไม่ได้ชำระ, ค้างชำระ, และ ชำระแล้ว เป็นวิธีที่รวดเร็วในการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ทั้งหมดตามสถานะ วันที่ครบกำหนด และลูกค้าในแดชบอร์ดเดียว
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถบันทึกทุกรายละเอียด ทำให้การจัดเรียงและการคัดกรองเป็นเรื่องง่าย
- มุมมองบอร์ดแบบภาพช่วยให้คุณลากและวางใบแจ้งหนี้ระหว่างสถานะต่างๆ เพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ทีมการเงิน, และธุรกิจที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการจัดการใบแจ้งหนี้กับผู้ติดต่อ, โครงการ, หรือแผนกต่าง ๆ
10. แม่แบบการจัดการคำสั่งซื้อด้วย ClickUp
เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณจัดการวงจรคำสั่งซื้อทั้งหมด ตั้งแต่การติดตามวัตถุดิบและใบสั่งซื้อ ไปจนถึงการตรวจสอบความคืบหน้าและกำหนดเวลา
เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีสองรายการหลักคือ ใบสั่งซื้อ และ วัตถุดิบ แต่ละงานในรายการเหล่านี้จะแสดงถึงคำสั่งซื้อหรือรายการวัสดุ และมาพร้อมกับฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น ประเภทการชำระเงิน ชื่อลูกค้า อัตรา และวันที่ครบกำหนด นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้าง งานประจำ สำหรับการซื้อซ้ำได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกเดือน
แดชบอร์ดภาพรวม รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน แสดงภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกระบวนการดำเนินงาน พร้อมแถบความคืบหน้า, ป้ายกำกับความสำคัญ, และวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดในทุกๆ รายการ คุณจะพบส่วนต่างๆ สำหรับเอกสารที่บันทึกไว้, กิจกรรมล่าสุด, และการรับผิดชอบงาน
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดการวงจรการสั่งซื้อทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงใบสั่งซื้อ ในพื้นที่ทำงานเดียว
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และงานที่เกิดซ้ำช่วยให้การซื้อซ้ำและการติดตามง่ายขึ้น
- แดชบอร์ดภาพรวมแบบเรียลไทม์ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าในการดำเนินการและจุดติดขัดได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมซัพพลายเชน, ผู้จัดการคลังสินค้า, หรือผู้นำด้านการดำเนินงานที่ต้องการปรับปรุงการมองเห็นคำสั่งซื้อ, ลดปัญหาคอขวด, และติดตามประสิทธิภาพการจัดการคำสั่งซื้อ
11. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpช่วยในการประเมิน จัดระเบียบและปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ขาย
เริ่มต้นด้วย แบบฟอร์มประเมินผู้ขาย ที่มีอยู่แล้วในตัว ระบบจะรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น โครงสร้างบริษัท ข้อมูลติดต่อ และคุณภาพการดำเนินงาน ผู้ประเมินจะใช้ระบบให้คะแนนมาตรฐาน (ตั้งแต่ ต่ำกว่ามาตรฐาน ถึง เกินความคาดหวัง) ในหลายเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบที่มีความสม่ำเสมอและอิงข้อมูล
เมื่อแบบฟอร์มถูกส่งแล้ว ผู้ขายจะถูกเพิ่มเป็นงานในรายการ การประเมินผู้ขาย ภายใต้สถานะ รอตรวจสอบ จากนั้นคุณสามารถย้ายงานไปยัง กำลังตรวจสอบ แล้วคำนวณคะแนนรวมของผู้ขายโดยใช้ฟิลด์สูตรที่สร้างไว้ล่วงหน้า
สำหรับบริษัทที่ใช้เครื่องมือการวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP)แบบบูรณาการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยเชื่อมต่อการประเมินผู้จัดหาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ.
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มาตรฐานการประเมินผู้จัดหาด้วยแบบฟอร์มและระบบการให้คะแนนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- ติดตามสถานะและประสิทธิภาพของผู้ขายเพื่อการตัดสินใจจัดซื้อที่ดีขึ้น
- เชื่อมช่องว่างระหว่างการประเมินผู้ขายกับกระบวนการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อ, ผู้จัดการผู้ขาย, และผู้นำการดำเนินงานที่ต้องการปรับปรุงการคัดเลือกผู้ขาย, ลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน, และรักษาคุณภาพมาตรฐาน
12. แม่แบบคำขอใบเสนอราคา ClickUp
เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpช่วยให้กระบวนการขอราคาจากผู้ขายเป็นมาตรฐานและราบรื่นยิ่งขึ้น (เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว) ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือบริการเทมเพลต RFQนี้จะช่วยให้รายละเอียดต่างๆ สอดคล้องกัน เป็นระเบียบ และดูเป็นมืออาชีพ
ออกแบบในรูปแบบเอกสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เทมเพลตนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดในแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา (RFQ) ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ ได้แก่ ข้อมูลบริษัท ระยะเวลาที่ใบเสนอราคามีผล หมายเลขใบสั่งซื้อ วิธีการจัดส่ง และเงื่อนไขการชำระเงิน
เลื่อนลงไปที่ด้านล่าง คุณจะพบตารางง่าย ๆ สำหรับบันทึกจำนวนสินค้า คำอธิบาย ราคาต่อหน่วย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการซื้อครั้งเดียวหรือความสัมพันธ์กับผู้ขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคำนวณภาษีหรือค่าธรรมเนียม และยังสามารถฝังไว้ในกระบวนการจัดซื้อหรือการจัดการผู้ขายที่กว้างขึ้นของคุณใน ClickUp ได้อีกด้วย
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างใบขอเสนอราคา (RFQ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพสำหรับรายละเอียดสำคัญทั้งหมด
- ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้ขายแบบเคียงข้างกันเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
- ปรับใช้ได้สำหรับการซื้อครั้งเดียวหรือการซื้อต่อเนื่อง พร้อมตารางในตัวสำหรับการแยกค่าใช้จ่าย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อ, ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน, และแผนกการเงินที่มีการขอใบเสนอราคาจากผู้ขายภายนอกบ่อยครั้ง
13. แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดยผู้จัดการโครงการ
เทมเพลตใบรายการวัสดุใน Excel โดย Project Manager สามารถช่วยคุณจัดการชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ, และวัสดุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตของคุณได้. มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนกระบวนการผลิตในโลกจริง โดยใช้ฟิลด์ที่มากกว่าปริมาณและต้นทุน.
แต่ละส่วนของ BOM ประกอบด้วยรายละเอียดเช่น ชื่อชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วน คำอธิบาย ต้นทุนต่อหน่วย และต้นทุนรวม นอกจากนี้ยังมี ระดับ BOM ซึ่งช่วยให้คุณติดตามได้ว่าแต่ละรายการอยู่ในลำดับชั้นใด
เนื่องจากเทมเพลตนี้ประกอบด้วย วัตถุดิบ ข้อมูลการประกอบ และ การแยกต้นทุน จึงเหมาะสำหรับทีมจัดการสินค้าคงคลังและทรัพยากรด้วยคุณสามารถติดตามปริมาณและต้นทุนรวมต่อรายการได้ ซึ่งช่วยให้วางแผนการผลิตได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสต็อกมากเกินไปหรือใช้จ่ายเกินงบประมาณ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามทุกชิ้นส่วน, องค์ประกอบ, และวัสดุด้วยฟิลด์รายละเอียดสำหรับกระบวนการทำงานในโลกจริง
- รวมระดับ BOM และการแยกต้นทุนเพื่อการวางแผนการผลิตที่แม่นยำ
- ทำงานได้ดีทั้งการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดสรรทรัพยากรใน Excel
✅ เหมาะสำหรับ: วิศวกร,ผู้วางแผนโครงการการผลิต, และผู้ใช้ ERP ที่จัดการชุดประกอบ, ชิ้นส่วน, หรือวัตถุดิบใน Excel
📌 เคล็ดลับด่วน: ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทมเพลตเดียวกันในการติดตามชิ้นส่วนทางกายภาพทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงสร้าง BOM แบบโมดูลาร์หรือเรียนรู้ผ่านเวิร์กโฟลว์สไตล์ Excel University
14. แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดย Katana
แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดย Katana สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการจัดระเบียบชิ้นส่วนการผลิต ชุดประกอบย่อย ต้นทุน และกระบวนการผลิตทั้งหมดไว้ในที่เดียว
หากคุณกำลังทำงานกับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบหรือเพียงแค่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนในการจัดแผนส่วนประกอบของคุณ เทมเพลต Excel สำหรับวัสดุนี้จะมอบแนวทางที่เรียบง่ายแต่มีโครงสร้างให้กับคุณ
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลต Excel สำหรับการผลิต นี่คือเทมเพลตที่สะอาดและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่าบิลของวัสดุทั้งหมดหรือเพิ่งเริ่มต้นกับการติดตามวัสดุใน Excel เทมเพลตนี้ให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งแก่คุณ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบชิ้นส่วนการผลิต ชุดย่อย และต้นทุนในสเปรดชีตที่สะอาดและพร้อมใช้งาน
- รองรับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบและการแมป BOM ที่มีโครงสร้าง
- ง่ายพอสำหรับผู้เริ่มต้น แต่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับความต้องการการผลิตที่ซับซ้อน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการผลิต วิศวกร และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จัดการการประกอบหลายรายการและต้นทุนวัสดุใน Excel
15. แม่แบบรายการวัสดุ (Bill of Material) สำหรับ Excel/Google Sheets โดย Vertex42
แม่แบบรายการวัสดุโดย Vertex42 เป็นสเปรดชีตที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อการติดตามชิ้นส่วนอย่างง่าย การอ้างอิงภาพ และการควบคุมเวอร์ชัน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายการชิ้นส่วนที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มชื่อชิ้นส่วน, รหัสชิ้นส่วน, ราคา, และแม้กระทั่งรูปภาพ เมื่อคุณเลือกหมายเลขชิ้นส่วนในแผ่นงาน Bill of Materials หลัก ข้อมูลที่เหลือจะถูกเติมโดยอัตโนมัติโดยใช้สูตร VLOOKUP
ในเวอร์ชัน Google Sheets คุณสามารถฝังรูปภาพได้โดยตรงภายในเซลล์โดยใช้ฟีเจอร์ รูปภาพในเซลล์
เอกสารประวัติการแก้ไขแยกต่างหากช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ของคุณได้. แม้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ระบบ MRP แบบสมบูรณ์ แต่การติดตามการแก้ไขก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการการอัปเดตโดยไม่เกิดความวุ่นวายของเวอร์ชัน.
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รายการชิ้นส่วนที่ปรับแต่งได้พร้อมการเติมอัตโนมัติและการรองรับรูปภาพเพื่อการติดตามชิ้นส่วนที่ง่ายดาย
- ประวัติการแก้ไขในตัวช่วยให้จัดการการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการควบคุมเวอร์ชัน
- ยืดหยุ่นสำหรับทั้ง Excel และ Google Sheets เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบผลิตภัณฑ์, วิศวกร, หรือผู้ผลิตขนาดเล็กที่ต้องการสร้าง BOM น้ำหนักเบาใน Excel หรือ Google Sheets
🧠 เกร็ดความรู้: ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 กองทัพเรือหลวงอังกฤษได้เริ่มกำหนดมาตรฐานอย่างเป็นทางการในการต่อเรือผ่านสิ่งที่เรียกว่า "Establishments of Dimensions" ข้อกำหนดเหล่านี้ได้กำหนดพารามิเตอร์บังคับของเรือไว้ เช่น ความยาวดาดฟ้าปืนใหญ่, กราบเรือ, ความกว้าง และแม้กระทั่งความหนาของไม้กระดาน และได้ปรับปรุงแก้ไขตามกาลเวลา (โดยเฉพาะในปี 1706, 1719, 1733, 1741 และ 1745)
16. แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดย TemplateLAB
แม่แบบรายการวัสดุใน Excel โดย TemplateLAB ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือฮาร์ดแวร์ที่มีรายละเอียดสูง โดยนำเสนอการแยกส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่ใช้ในโครงการอย่างครบถ้วน รวมถึงจำนวน ขนาดพื้นที่ หมายเลขชิ้นส่วน และข้อมูลผู้จัดจำหน่าย
แต่ละรายการจะถูกระบุด้วยรหัสกำกับ ตามด้วยรายละเอียดคำอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน และข้อมูลแหล่งจัดหาจากซัพพลายเออร์หลายราย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์สำหรับทำเครื่องหมายว่าชิ้นส่วนนั้นได้ติดตั้งบนแผงวงจรแล้วหรือไม่ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการประกอบและตรวจสอบ
จุดเด่นคือความมุ่งเน้นในการจัดหาจากหลายซัพพลายเออร์ แต่ละแถวจะแสดงซัพพลายเออร์ได้สูงสุดสามรายพร้อมลิงก์ชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่ ช่วยให้คุณเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดส่งและราคาได้อย่างสะดวก
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงสถานะ 'กรอกข้อมูล' และส่วนบันทึก 'การจัดวาง' ซึ่งช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมออกแบบ ทีมจัดหา และทีมประกอบง่ายขึ้น
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดของส่วนประกอบ, ผู้จัดหา, และข้อมูลการจัดหาสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- คอลัมน์ผู้จัดจำหน่ายหลายรายและการเชื่อมโยงชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่ทำให้การเปรียบเทียบราคาและความพร้อมใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- รวมสถานะการเติมข้อมูลและบันทึกการจัดวางเพื่อให้การประกอบและการตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์, นักออกแบบ PCB, และทีมการผลิตที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดหาชิ้นส่วน, การสร้างต้นแบบ, และการประกอบแผงวงจร
เพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
การจัดการการจัดซื้อ การผลิต และสินค้าคงคลังมีความซับซ้อนเพียงพออยู่แล้ว
แต่แม่แบบที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาระงานของคุณลงได้อย่างมาก—มอบโครงสร้าง ความชัดเจน และลดโอกาสที่งานจะตกหล่น
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการสเปรดชีตที่ไม่เชื่อมโยงกันและการอัปเดตข้ามทีม ClickUp นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ BOMs และการควบคุมสินค้าคงคลังไปจนถึงการติดตามคำสั่งซื้อและกระบวนการทำงานในการจัดส่ง คลิกอัพมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้เหมือนกับทีมของคุณ
