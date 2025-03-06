ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025

บัฟเฟอร์ในห่วงโซ่อุปทานล้มเหลวประมาณ31% ของธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินเกินกว่า 15% แล้วผู้นำในอุตสาหกรรมจัดการกับปัญหานี้อย่างไร?
เข้าสู่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์—เครื่องมือสำคัญสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
บริหารจัดการซัพพลายเออร์ทั่วโลก? รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด? ซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (SRM) จัดการกิจกรรมสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดด้วยฟีเจอร์เฉพาะทาง เช่น การรับซัพพลายเออร์ใหม่ การติดตามประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยง และพอร์ทัลสำหรับซัพพลายเออร์
ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมโซลูชัน SRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับ คุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขา และวิธีที่พวกเขากำหนดนิยามใหม่ของการจัดการซัพพลายเออร์ในยุคสมัยใหม่
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือ SRM ที่ดีที่สุดและสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดีที่สุด:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และการทำงานอัตโนมัติ
- SAP Ariba: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างครบวงจร
- คูปา: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นการใช้จ่ายและการจัดการความเสี่ยง
- Oracle SCM Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันซัพพลายเชนแบบบูรณาการ
- GEP SMART: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และการรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- Ivalua: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดหาแบบองค์รวม
- Jaggaer: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์ขั้นสูงและการจัดหาสินค้าทั่วโลก
- Tradeshift: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์และโซลูชันการชำระเงินแบบบูรณาการ
- Basware: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การใช้จ่ายและการจัดการสัญญา
- Anvyl: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นแบบครบวงจรและการรวมข้อมูลซัพพลายเออร์ไว้ในที่เดียว
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา?
นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา:
- การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์: จัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ตามมูลค่าเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่มีความสำคัญสูง
- การรับสมัครซัพพลายเออร์: การรับสมัครที่ราบรื่นด้วยระบบคลังข้อมูลซัพพลายเออร์แบบรวมศูนย์เพื่อการเข้าถึงสัญญา, บันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการความเสี่ยง: ระบุและจัดการความเสี่ยง เช่น การรั่วไหลของข้อมูล, ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์, และปัญหาคุณภาพ
- การจัดการประสิทธิภาพ: ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดหาตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น คุณภาพ, ระยะเวลาการจัดส่ง, ต้นทุน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การรับซัพพลายเออร์ใหม่ การต่อสัญญา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การผสานรวมกับระบบ ERP: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ERPและการจัดการการจัดซื้อเพื่อรักษาการไหลของข้อมูลและการดำเนินงานให้ราบรื่น
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายให้ข้อมูลเชิงลึกแบบ 360 องศาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้จัดหา, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการประเมินความเสี่ยง
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการตัดสินใจ
- การติดตามและรายงาน KPI: ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญเพื่อให้มั่นใจในการบริหารจัดการซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมจัดซื้อและซัพพลายเออร์
🔮 ข้อสังเกตสำคัญ: เมื่อประเมินซอฟต์แวร์ SRM ให้จัดทำรายการข้อกำหนดของคุณอย่างชัดเจนและขอให้ผู้ขายสาธิตวิธีการที่โซลูชันของพวกเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์จริงได้ นี่จะช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องมือตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณและไม่ใช่แค่การขาย!
ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าอะไรทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มีประสิทธิภาพ ความท้าทายคือการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
ในอุดมคติ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรใช้งานง่ายสำหรับทีมของคุณและสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นภายในงบประมาณของคุณ มาดูซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับกัน!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการติดตามความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และการทำงานอัตโนมัติ)
กุญแจสำคัญในการจัดการกระบวนการผู้จัดจำหน่ายที่ง่ายขึ้นคือClickUp.
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจาก ClickUp: แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมศูนย์ข้อมูลผู้จัดหาทั้งหมด ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนการทำงาน
นี่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสัญญาของคุณ, ตารางการจัดส่ง, และการเปรียบเทียบ RFP ไม่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ อีกต่อไป แต่สามารถทำได้เพียงคลิกเดียวในแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
🍪 โบนัส: แดชบอร์ดภาพเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือรายงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการสื่อสารประเด็นของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าดึงดูดสายตา
คุณสามารถสัมผัสถึงผลกระทบของ ClickUp ได้เมื่อคุณไม่พลาดกำหนดส่งงานเลยด้วยClickUp Automations นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการซัพพลายเออร์:
- มอบหมายงานให้กับทีมกฎหมายทันทีที่ได้รับเอกสารจากผู้ขายครบถ้วน
- เตือนผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อมีงานที่ค้างเกินกำหนด
- ย้ายผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกไปยังรายการเฉพาะเมื่อสถานะของพวกเขาเปลี่ยนแปลง
- ใช้รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อผู้ขายเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน
ระบบอัตโนมัติเหล่านี้หมายถึงเวลาที่น้อยลงในการจัดการทีมของคุณ และเวลาที่มากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้จัดหา
เมื่อพูดถึงการประหยัดเวลาฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้ให้บริการและทีมของคุณ ในขณะเดียวกัน รายงาน KPI ที่ปรับแต่งได้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เวลาในการส่งมอบและการปฏิบัติตาม SLA (ข้อตกลงระดับการให้บริการ) ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนในทันที
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือไม่? การเชื่อมต่อกับระบบมากกว่า 1,000 ระบบของ ClickUp (รวมถึง Tableau) ช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลและระบุแนวโน้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกับซัพพลายเออร์ของคุณ
การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการร่วมมือที่ไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้ClickUp Chatและบัญชีผู้เยี่ยมชม คุณสามารถรักษาการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับซัพพลายเออร์ ให้ข้อมูลอัปเดต และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าที่เคย
และยังมีClickUp Docs— พื้นที่ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและแบ่งปัน SOPs, สัญญาผู้ขาย, หรือบันทึกการประชุม
นอกจากนี้ รายการที่ต้องดำเนินการใน ClickUp Docs สามารถซิงค์กับClickUp Tasks ได้ทันที ลองนึกภาพว่าคุณกำลังร่างคู่มือการรับสมัครผู้ขายใหม่และทำเครื่องหมายขั้นตอนสำคัญเป็นงาน ClickUp จะแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการบนกระดานโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แสดงข้อมูลผู้จัดหาและ KPI ทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- การจัดการงาน: แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้กระบวนการที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการลงทะเบียนผู้ขาย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ใช้ ClickUp Docs, Chat และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและจัดการประสิทธิภาพของผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิผล
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงระบบ ERP, Google Suite และ Zendesk
- คุณสมบัติการรายงาน: สร้างรายงานประสิทธิภาพและความสอดคล้องเพื่อประเมินความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในที่เดียว การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในระดับช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ทันเวลา
2. SAP Ariba (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตซัพพลายเออร์ในระดับองค์กร)
SAP Ariba เป็นแพลตฟอร์ม SRM บนคลาวด์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์
คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการประมูลออนไลน์และระบบค้นหาผู้จัดหาสินค้าที่ได้รับการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าสำหรับธุรกิจง่ายขึ้น นอกจากนี้เครื่องมือการจัดเก็บและบริหารสัญญาช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Ariba
- ปรับปรุงการมองเห็นและความร่วมมือกับซัพพลายเออร์
- ลดต้นทุนการจัดซื้อผ่านการจัดหาเชิงกลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นด้วยเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ติดตั้งไว้
- การเข้าถึงที่ปรับขนาดได้บนระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจทุกขนาด
ข้อจำกัดของ SAP Ariba
- อาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน และต้องการการฝึกอบรมผู้ใช้เป็นอย่างมาก
- อาจไม่รองรับการทำงานที่ปรับแต่งอย่างสูงอย่างสมบูรณ์หากไม่มีการกำหนดค่าเพิ่มเติมหรือการพัฒนา
การกำหนดราคา SAP Ariba
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP Ariba
- G2: 4. 1/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SAP Ariba อย่างไรบ้าง?
SAP Ariba นำเสนอโซลูชันการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาและการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
3. Coupa (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นการใช้จ่ายและการจัดการความเสี่ยง)
Coupa ช่วยสร้างโปรไฟล์ผู้จัดหาอย่างละเอียดโดยเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, ข้อมูลติดต่อ, และข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในที่เดียว
ด้วยเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ การให้คะแนนความเสี่ยง และการติดตาม KPI Coupa ช่วยให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพในขณะที่ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
Coupa ยังมีฟีเจอร์การจัดการสัญญาเพื่อการจัดเก็บและต่ออายุที่ง่ายดาย พร้อมการวิเคราะห์การใช้จ่ายแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์! 📊
คุณสมบัติเด่นของ Coupa
- ใช้พอร์ทัลเฉพาะสำหรับการอัปเดต การสอบถาม และการแบ่งปันเอกสารอย่างราบรื่นเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทั่วทั้งเครือข่ายซัพพลายเออร์
- ระบุและลดความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์ด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการให้คะแนนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Coupa
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น และต้องการการฝึกอบรมอย่างมาก
- ข้อจำกัดบางประการในการร้องขอ API ต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อการผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาของ Coupa
- ลงทะเบียน: ฟรี
- ยืนยันแล้ว: $549/ปี ต่อผู้ใช้
- การสนับสนุนระดับพรีเมียม: $499+/ปี ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 4,800 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Coupa
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Coupa อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบใช้ส่วน Analytics ของ Coupa มากจริงๆ มันใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าใจ แต่มีหมวดหมู่ ตัวกรอง และอื่นๆ ให้เลือกมากมาย...
4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานแบบองค์รวม)
Oracle SCM Cloud เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มันทำให้การจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้นโดยช่วยให้ธุรกิจเปรียบเทียบใบเสนอราคา, ต่อรองราคา, และประเมินผู้จัดหาตามปัจจัยสำคัญเช่นราคา, คุณภาพ, และระยะเวลาการจัดส่ง.
Oracle SCM Cloud ยังติดตาม KPI เช่น การส่งมอบตรงเวลาและการปฏิบัติตามต้นทุน เพื่อระบุซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ไขช่องว่างด้านประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างระบบการจัดการผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle SCM Cloud
- ปรับปรุงกระบวนการจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับเปรียบเทียบใบเสนอราคา เจรจาต่อรองราคา และประเมินผู้จัดจำหน่ายตามราคา คุณภาพ และระยะเวลาการจัดส่ง
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การส่งมอบตรงเวลาและการปฏิบัติตามต้นทุน เพื่อระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นและแก้ไขช่องว่าง
- ทำให้การต่ออายุสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อตกลงทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายเพื่อค้นหาโอกาสในการประหยัดต้นทุนและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดซื้อ
- เชื่อมต่อกับโมดูล Oracle Cloud อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การเงินและการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้ได้มุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของห่วงโซ่อุปทาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เบื่อกับการจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่ายในสเปรดชีตต่างๆ หรือไม่? ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ10 ระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Oracle SCM Cloud
- อาจต้องใช้วิธีแก้ไขเฉพาะกรณีสำหรับหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง
ราคา Oracle SCM Cloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Oracle SCM Cloud
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Oracle SCM Cloud อย่างไรบ้าง?
คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ. ซึ่งช่วยในการลดปริมาณการเก็บรักษาสินค้าและสิ่งของในสต็อก, ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น.
5. GEP SMART (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกของผู้จัดหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, GEP SMART ค้นหาโอกาสประหยัดค่าใช้จ่ายและรูปแบบการใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือเพื่อตรวจจับและลดความเสี่ยงก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
GEP SMART ยังให้บริการแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัยและบูรณาการ ซึ่งช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลของผู้จัดหาทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในระบบกลางเพียงระบบเดียว ทำให้สามารถเข้าถึงและตัดสินใจได้ง่ายโดยไม่ต้องสลับแท็บหลายหน้า
คุณสมบัติเด่นของ GEP SMART
- ระบุและตรวจสอบผู้จัดหาด้วยกระบวนการลงทะเบียนที่ราบรื่น
- ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดจำหน่าย, คุณภาพ, และระยะเวลาการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตรงตามมาตรฐานของคุณ
- ทำให้การสร้าง, ติดตาม, และบังคับใช้สัญญาเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายและรูปแบบการใช้จ่าย
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับซัพพลายเออร์ผ่านแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและบูรณาการ
- ตรวจจับและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- รักษาข้อมูลผู้จัดหาทั้งหมดไว้ในระบบกลางเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ GEP SMART
- อาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อกับระบบที่ไม่ใช่ GEP โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม IT ที่ซับซ้อน
การกำหนดราคา GEP SMART
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว GEP SMART
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
6. Ivalua (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตซัพพลายเออร์อย่างครอบคลุม)
Ivalua ให้บริการซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการใช้จ่ายทั้งหมดและซัพพลายเออร์ผ่านแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่เป็นโมดูลตั้งแต่การจัดหาจนถึงการชำระเงิน
ด้วยคุณสมบัติเช่นการวิเคราะห์การใช้จ่าย, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการวิเคราะห์ขั้นสูง, Ivalua ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดซื้อ, ลดต้นทุน, และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหาเพื่อความสำเร็จในระยะยาว.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากมุมมองซัพพลายเออร์แบบ 360 องศาของ Ivalua เพื่อเข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทันที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาผ่านหลายระบบ
คุณสมบัติเด่นของ Ivalua
- นำเสนอภาพรวมแบบ 360 องศาของผู้จัดหาสินค้า รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, โปรไฟล์ความเสี่ยง, และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
- ทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานสำหรับการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ และการอนุมัติ
- ลดความเสี่ยงโดยใช้การให้คะแนนอัตโนมัติ แบบสอบถาม และการประเมินผลแบบเรียลไทม์
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้จัดหาสินค้า (KPIs) เช่น ระยะเวลาการจัดส่งและคุณภาพ ผ่านแดชบอร์ดและสกอร์การ์ด
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความ การแชร์เอกสาร และการจัดการงาน
- เชื่อมต่อฟังก์ชันการจัดหาอย่างไร้รอยต่อเพื่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์และการเจรจาสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Ivalua
- อาจทำงานช้าเป็นครั้งคราวและพบข้อผิดพลาดแบบสุ่ม ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ยาก
การกำหนดราคา Ivalua
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Ivalua
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ivalua อย่างไรบ้าง?
แอปพลิเคชัน Ivalua ของเราเป็นเครื่องมือที่ผมใช้ทุกวัน และในปัจจุบันก็ถูกใช้โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ภายในบริษัทสำหรับการดำเนินงานประจำวัน ผมยังรู้สึกขอบคุณที่เราสามารถรับการสนับสนุนโดยตรงจากทีมบำรุงรักษาได้ ทำให้เราสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ทันที
7. Jaggaer (เหมาะที่สุดสำหรับเครือข่ายซัพพลายเออร์ระดับโลกและการจัดการความเสี่ยง)
ซอฟต์แวร์ Jaggaer SRM ช่วยให้การจัดการซัพพลายเออร์ง่ายขึ้นโดยการรวมความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ไว้ในที่เดียวและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลกเพื่อการตัดสินใจจัดซื้อที่ดีขึ้น
ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การรับสมัครผู้จัดหาเป็นไปอย่างราบรื่น และติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น คุณภาพ, ระยะเวลาการจัดส่ง, และต้นทุน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
Jaggaer ยังดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเชิงรุก และวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายเพื่อค้นหาโอกาสในการประหยัดต้นทุน
คุณสมบัติเด่นของ Jaggaer
- ทำให้การนำผู้จัดหาใหม่เข้าสู่ระบบง่ายขึ้นด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- ติดตามตัวชี้วัดหลัก เช่น คุณภาพ, ระยะเวลาการส่งมอบ, และต้นทุน เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าต้องรับผิดชอบ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการแบ่งปันเอกสารอย่างราบรื่นระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหา
- ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุนโดยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่ผู้จัดหา
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของผู้จัดหาโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
- มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้จัดหาและกลยุทธ์การจัดซื้อด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ให้การเข้าถึงซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกในการจัดหา
ข้อจำกัดของ Jaggaer
- ระบบอาจมีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงซึ่งอาจต้องการการฝึกอบรมอย่างมากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ข้อมูลผู้จัดหาที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
การกำหนดราคาของ Jaggaer
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Jaggaer
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)
8. Tradeshift (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือกับผู้จัดหาทั่วโลกและการชำระเงินแบบบูรณาการ)
Tradeshift เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ช่วยให้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้นและรวมศูนย์ในที่เดียว
Tradeshift ผสานรวมการติดต่อกับซัพพลายเออร์ทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ตั้งแต่การลงทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ไปจนถึงการจัดการติดตามประสิทธิภาพและการแบ่งปันเอกสาร แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การจัดการงาน และการประมวลผลการชำระเงิน
นอกจากนี้ ตลาด B2B ระดับโลกของเรายังเชื่อมต่อธุรกิจกับโอกาสใหม่ ๆ ในการหาซัพพลายเออร์
คุณสมบัติเด่นของ Tradeshift
- จัดการการติดต่อทั้งหมดกับผู้จัดหา รวมถึงการสื่อสาร การติดตามประสิทธิภาพ และการแบ่งปันเอกสาร ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว
- เพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติและการตรวจสอบข้อมูล
- ใช้แดชบอร์ดประสิทธิภาพเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้จัดหาและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การจัดการงาน และการแชร์เอกสาร ช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้น
- ดำเนินการชำระเงินโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มเพื่อกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงินที่ราบรื่น
- ระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านการประเมินและการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Tradeshift
- การจัดการและนำทางเอกสารอาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง
การกำหนดราคาของ Tradeshift
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tradeshift
- G2: 3. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ในช่วงสองปีที่ผ่านมาผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างถึง 88%ได้ยกระดับความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ให้เป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเครื่องมือ SRM จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้!
9. Basware (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นการใช้จ่ายและการจัดการซัพพลายเออร์ทั่วโลก)
Basware นำเสนอโซลูชัน SRM ที่ครอบคลุมซึ่งโดดเด่นในด้านการจัดการสัญญา การติดตามประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ และการวิเคราะห์การใช้จ่าย
ด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการผสานรวมกับระบบ ERP ได้อย่างง่ายดาย Basware ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
คุณสมบัติเด่นของ Basware
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์แต่ละรายผ่านการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง
- สร้าง ติดตาม และจัดการสัญญาผู้จัดหาสินค้าพร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
- ติดตามเวลาการส่งมอบ, มาตรฐานคุณภาพ, และราคาเพื่อตัดสินใจเลือกผู้จัดหาที่ดีขึ้น
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายแนวโน้มการใช้จ่ายในอนาคตและระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ทำให้การขอซื้อและการอนุมัติง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซออนไลน์ที่ใช้งานง่าย
- จัดการธุรกรรมหลายสกุลเงินและเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ทั่วโลกเพื่อการจัดซื้อจัดหาทั่วโลกที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Basware
- อาจเกิดความล่าช้าเมื่อใช้งานหลายฟังก์ชันพร้อมกัน
ราคาของ Basware
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Basware
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
🧠 คุณรู้หรือไม่: 85% ของบริษัทประสบปัญหาในการ บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการหาซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด! นี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้คุณสามารถรับมือได้อย่างง่ายดาย
10. Anvyl (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลห่วงโซ่อุปทานแบบรวมศูนย์และการติดตามเป้าหมายสำคัญ)
Anvyl ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมในห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์ และระบบต่างๆ ด้วยเครื่องมืออย่างการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
นอกจากนี้ยังให้การมองเห็นแบบครบวงจร ข้อมูลซัพพลายเออร์ที่รวมศูนย์ และการติดตามเป้าหมายอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
คุณสมบัติเด่นของ Anvyl
- รวบรวมข้อมูลห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจากระบบต่าง ๆ เข้าสู่แหล่งข้อมูลเดียวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ติดตามเป้าหมายการผลิตที่สำคัญ เช่น การยอมรับคำสั่งซื้อ การเริ่มการผลิต และกำหนดเวลาการส่งมอบ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมและซัพพลายเออร์อย่างราบรื่นผ่านการส่งข้อความ, การแชร์ไฟล์, และการอัปเดตภายในแพลตฟอร์ม
- ใช้บัตรคะแนนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดหาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก
ข้อจำกัดของ Anvyl
- การวิเคราะห์ขั้นสูงที่จำกัดสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดหาอย่างลึกซึ้ง
- ข้อจำกัดในการจัดการงานบริหารสัญญาที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาของ Anvyl
- เริ่มต้น: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $1500/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Anvyl เพื่อขอราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Anvyl
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anvyl อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Anvyl คือความสามารถในการให้หลายฝ่ายสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันในคำสั่งซื้อ แบ่งปันรายละเอียด เอกสารสำคัญ ฯลฯ
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือรายการเครื่องมือเพิ่มเติมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ได้ติดอันดับ 13 อันดับแรกของเรา แต่สามารถสนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- Graphite Connect: เพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครและทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น เพิ่มความโปร่งใส และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- Kodiak Hub: มุ่งเน้นความยั่งยืนด้วยเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตามประสิทธิภาพ และการจัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- AdaptOne: นำเสนอเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิภาพของผู้จัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจ
การจัดการซัพพลายเออร์อัจฉริยะเริ่มต้นที่ ClickUp
บริการจัดส่งสินค้า Shipt ซึ่งเป็นของ Target เผชิญกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายและการพลาดกำหนดเวลา ส่งผลให้การขยายการดำเนินงานเป็นเรื่องยาก
อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp เป็นผู้นำ ทีมได้รวมศูนย์กระบวนการทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา
ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ClickUp ได้รวมศูนย์กระบวนการของเราไว้ที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก
และมันก็สมเหตุสมผล—ClickUp มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้จัดหาไว้ที่เดียว, การมองเห็นตลอดวงจรชีวิตแบบครบวงจร, และเครื่องมือเช่นเทมเพลต RFP และระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
ไม่ต้องพูดถึง—ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเช่น แชท, เอกสาร, และการเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นทั่วทั้งองค์กรของคุณและเครือข่ายผู้จัดหา. พร้อมที่จะยกระดับเกม SRM ของคุณหรือไม่? ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้!