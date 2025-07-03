11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Blitzit สำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน

เกือบ40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อความผิดพลาด สิ่งนี้อาจลดการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในทางลบ
Blitzit สัญญาว่าจะมอบวิธีการจัดการงานที่รวดเร็วและเรียบง่าย ซึ่งอาจสร้างความสดชื่นให้กับผู้ใช้คนเดียวหรือทีมขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต้องการความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น การผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่ Blitzit อาจมีข้อจำกัด มันขาดความลึกในการวางแผน, ความสามารถในการรายงาน, และการปรับแต่งที่กระบวนการทำงานจริงต้องการ คุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบกลุ่ม, การพึ่งพาของงาน, และการสนับสนุนมือถือนั้นยังไม่พัฒนา, อยู่ในช่วงเบต้า, หรือไม่มีเลย
ดังนั้น หาก Blitzit ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการทำงานของคุณได้ คุณจะทำอย่างไร?
ง่ายมาก คุณมองหาทางเลือกที่เป็นตัวอัพเกรดของมัน และไม่ต้องกังวล—คุณมีตัวเลือกมากมาย
ไม่ว่าคุณต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หรือระบบอัตโนมัติ คู่มือนี้จะแยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดของ Blitzit ช่วยให้คุณกำจัดงานที่ซ้ำซ้อนและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Blitzit คืออะไร?
Blitzitเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบและมีสมาธิตลอดทั้งวัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Blitzit จัดการงานที่มีผลกระทบสูงด้วยเครื่องมือเพิ่มสมาธิในตัว ฟีเจอร์การบล็อกเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย
คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของมันทำให้แน่ใจว่างานที่สำคัญได้รับการทำเสร็จ ไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรยังส่งเสริมการมีสมาธิอย่างลึกผ่านการแบ่งช่วงเวลาการทำงานอย่างเป็นระบบและการพักผ่อน
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ Blitzit ทำให้การทำงานมีรูปแบบเกม เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณจะได้รับคะแนนและเลื่อนระดับ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้สึกสำเร็จ
แม้จะมีทั้งหมดนี้ Blitzit ก็ยังเหมาะสำหรับบุคคลมากกว่าทีม มันช่วยให้ผู้ใช้คนเดียวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนในโครงการของคุณได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการงานขั้นสูง
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Blitzit?
แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเครื่องมือที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ผู้ใช้หลายคนยังคงมองหาทางเลือกที่มีฟีเจอร์หลากหลายและทรงพลังมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา
มันไม่มีคุณสมบัติการวางแผนขั้นสูง เช่น การแก้ไขจำนวนมาก, การพึ่งพา, และการสร้างงานด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งกำลังกลายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในยุคของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
นอกจากนี้ คุณสมบัติหลักของ Blitzit หลายอย่างและแอปพลิเคชันมือถือของมันยังไม่ได้รับการปล่อยออกมา ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน iOS อยู่ในช่วงเบต้า และเวอร์ชัน Android ยังไม่ได้รับการปล่อยออกมา ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง Blitzit กับคู่แข่งขันของมัน
นี่คือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของ Blitzit ที่คุณควรพิจารณา:
- Blitzit ขาดคุณสมบัติระดับองค์กร เช่น การทำงานร่วมกันการจัดการเวิร์กโฟลว์ และการวิเคราะห์เชิงลึก การจัดการแท็กจำนวนมากทำได้ยากหากไม่มีตัวกรองหรือการดำเนินการแบบกลุ่ม
- มันให้ รายงานพื้นฐาน เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ แต่ไม่เพียงพอที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานหรือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ มันขาดคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามมีจำกัด อยู่ที่ ClickUp, Notion และ Google Calendar ทำให้การรวมศูนย์โครงการและการสื่อสารเป็นเรื่องท้าทาย
- แอป Blitzit ไม่สามารถทำงานบนเว็บได้; คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลด
- ไม่เหมือนกับแอปจัดการงานอื่น ๆ Blitzit ไม่มีแผนฟรี
ทางเลือกของ Blitzit ในพริบตา
แม้จะมีข้อดี แต่ Blitzit ยังขาดความสมบูรณ์เทียบเท่ากับเครื่องมือที่มีชื่อเสียงมากกว่า หากคุณกำลังมองหาการอัตโนมัติงานขั้นสูง การผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ตัวจัดการงานฟรี ก็มีทางเลือกอื่น ๆ ให้เลือกมากมาย
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกสำหรับ Blitzit และกรณีการใช้งานของพวกเขา:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วย AI (ClickUp Brain), การติดตามเวลา, การติดตามเป้าหมาย, แผนภูมิแกนต์, งานและมุมมองที่ปรับแต่งได้
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการงานและระบบการทำงานแบบครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Trello
|กระดานสไตล์คัมบัง, ระบบอัตโนมัติแบบบัตเลอร์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อกับ Slack, Drive, Jira
|ทีมและบุคคลที่เน้นการมองเห็นเป็นหลักในการจัดการโครงการที่มีน้ำหนักเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|พอร์ตโฟลิโอสำหรับการจัดกลุ่มโครงการ, แผนภูมิแกนต์, ความสัมพันธ์ของงาน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ทีมข้ามสายงานที่ติดตามโครงการที่ซับซ้อน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Monday.com
|แดชบอร์ดปริมาณงาน, การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, ระบบอัตโนมัติ, การผสานกับไทม์ไลน์/ปฏิทิน
|ผู้จัดการและทีมที่ปรับสมดุลภาระงานและตารางเวลาของพนักงาน
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|โนชั่น
|เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, คุณสมบัติของงาน, มุมมองแบบเรียลไทม์ (บอร์ด, ตาราง, ไทม์ไลน์), การทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบ
|บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง
|แผนฟรีมีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|Todoist
|การป้อนงานภาษาธรรมชาติ, โครงสร้างลำดับชั้นของโครงการ, แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน, การควบคุมการเข้าถึงของทีม
|บุคคลและทีมที่จัดระเบียบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Wrike
|ระบบการทำงานตามแบบฟอร์ม, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, แบบฟอร์ม, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
|ทีมที่จัดการคำขอหรือการอนุมัติโดยใช้กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
|รังผึ้ง
|ผู้ช่วย AI (HiveMind), รายงานประสิทธิภาพ, การผสานแชท, การติดตามเวลา
|ทีมการตลาดและทีมลูกค้าที่ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานและติดตามความคืบหน้า
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
|ไมสเตอร์ทาสก์
|กระดานคัมบัง, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การผสานกับ Slack/Teams/Zapier, การสนับสนุนบนมือถือ
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการโครงการพื้นฐานพร้อมระบบอัตโนมัติ
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
|เบสแคมป์
|กระดานข้อความ, แผนภูมิเชิงเขา, การเช็คอินอัตโนมัติ, การแชร์ไฟล์
|ทีมที่ต้องการการสื่อสารและการติดตามงานที่ง่ายขึ้น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ ทู ดู
|คำแนะนำงาน, การแจ้งเตือน, แม่แบบรายการตรวจสอบ, การผสานกับ Outlook
|บุคคลและทีมภายในระบบนิเวศของ Microsoft
|ฟรีตลอดไป
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Blitzit ที่คุณควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เครื่องมือที่เชื่อมต่อไม่ดีทำให้คุณช้าลง ทำให้พนักงานหงุดหงิด และเพิ่มการเหนื่อยล้า
พนักงานที่หมดไฟทำงานมีแนวโน้มลาออกสูงกว่าถึง 2.6 เท่า ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่คิดเป็น 33% ของเงินเดือนต่อปี
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Blitzit จะช่วยจัดการการดำเนินงาน ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม นี่คือตัวเลือกยอดนิยมบางประการ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบครบวงจร)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
นี่คือทางเลือกที่แนะนำอย่างสูงและมั่นคงสำหรับ Blitzit มาดูกันว่าทำไม!
ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติด้วยการสร้างงานและงานย่อย มอบหมายงาน และแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอิงตามตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพิ่มโปรไฟล์ของพนักงานใหม่ใน ClickUp, ClickUp จะสร้างรายการงานสำหรับการตรวจสอบเอกสาร, การฝึกอบรม, และการประชุมต้อนรับสำหรับผู้จัดการฝ่ายการจ้างงาน
คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดและมีกระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ฝังอยู่ภายในและเข้าใจบริบท เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้วันของคุณง่ายขึ้นด้วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสรุปเอกสารและกิจกรรม และการทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติ ทีมสามารถใช้เพื่อสร้างคำอธิบายงาน งานย่อย และสรุปสำหรับโครงการโดยใช้คำสั่งง่ายๆ พวกเขาสามารถร่างอีเมล รายงาน และการอัปเดตสแตนด์อัพได้ทันที และยังสามารถระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ทำงานได้ภายในเครื่องมือเดียว
การใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการกระบวนการทำงาน คุณสามารถประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยการใช้ตัวแทน Autopilot, ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ไม่เพียงแค่ขั้นตอนการทำงานที่ง่าย ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระทำที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทได้อีกด้วย ต่างจากการบันทึกงานด้วยตนเองของ Blitzit, ClickUp มอบการช่วยเหลือจาก AI ที่ปรับตัวได้, ศึกษาได้, และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ ได้หลายชั่วโมง
ตัวอย่างต่อไปนี้:
- การสร้างและมอบหมายงานอัจฉริยะ: ตัวแทนอัตโนมัติสามารถติดตามการส่งแบบฟอร์มหรือบันทึกการประชุม สร้างงานโดยอัตโนมัติ กำหนดเส้นตาย และมอบหมายงานตามความพร้อมของทีมได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลหรือติดตามผลด้วยตนเอง
- สรุปและอัปเดตสถานะด้วยระบบ AI: หลังจากได้รับการอัปเดตหรือแก้ไขเอกสาร ตัวแทนสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลง สกัดข้อมูลเชิงลึก และโพสต์อัปเดตสถานะได้โดยตรงในช่องทางหรือแดชบอร์ด—ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
คุณสามารถทำรายการที่ต้องทำเป็นงานใน ClickUpและกำหนดลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกบริบททั้งหมดภายในงานนั้น ความคืบหน้าสามารถดูได้ง่ายผ่านมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ บอร์ด หรือปฏิทิน
📌 ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดที่วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งงานเปิดตัวแคมเปญออกเป็นงานย่อยสำหรับการสร้างเนื้อหา การตรวจทาน การเผยแพร่ และการติดตามผล หลังจากนั้น พวกเขาสามารถมอบหมายงานแต่ละส่วนพร้อมกำหนดเส้นตายให้กับนักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบกราฟิก บรรณาธิการ ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ
แล้วเรื่องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานล่ะ คุณถาม?
ต่างจากรายงานพื้นฐานของ Blitzitฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้ถึงระดับวินาที และวัดผลผลิตของบุคคลและทีมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📌 ตัวอย่างเช่น บริษัทออกแบบที่ทำงานให้กับลูกค้าหลายรายสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้—การระดมความคิด การออกแบบ และการแก้ไขงาน ซึ่งส่งผลให้การเรียกเก็บเงินมีความแม่นยำ ป้องกันการทำงานหนักเกินไป และปรับปรุงการประมาณการโครงการในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดและติดตามเป้าหมายสปรินต์ เป้าหมายยอดขายรายสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Goal Tracking
- ตรวจพบความล่าช้าและประสิทธิภาพที่ต่ำได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยข้อมูลเชิงภาพในแดชบอร์ดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วยการแชร์เอกสาร, แสดงความคิดเห็น, และหารือเกี่ยวกับงานได้โดยตรงภายใน ClickUp. คุณยังสามารถใช้ClickUp Chatสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มได้
- สร้างภาพแผนงานและลำดับความสำคัญของโครงการของคุณด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- สร้างการผสานการทำงานของ ClickUpที่กำหนดเองด้วย API แบบเปิดของ ClickUp เพื่อการทำงานอัตโนมัติและการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้แอปจัดการงานอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
Trello ตอบโจทย์ความต้องการของทีมที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานที่มีน้ำหนักเบาแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ด้วยกระดานสไตล์ Kanban ที่มีความเป็นภาพสูง ทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องธรรมชาติและเข้าใจได้ง่าย แต่ละงานจะกลายเป็นบัตรที่เคลื่อนที่อย่างราบรื่นผ่านขั้นตอนการทำงานของคุณ ซึ่งแสดงโดยกระดานแต่ละใบ
คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์แนบ, และป้ายกำกับให้กับแต่ละบัตรได้ ทำให้งานง่าย ๆ กลายเป็นรายการที่ต้องทำอย่างละเอียด สมาชิกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยการแสดงความคิดเห็นบนบัตร, แท็กผู้อื่น, และผสานรวมเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, หรือ Jira เพื่อเพิ่มบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการกล่าวถึง
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วย Butler เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello
- ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าประเภทโครงการที่พบบ่อยได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการหลัก เช่น การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $210/ปีต่อผู้ใช้ (ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับ 50 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการ วิธีการจัดระเบียบงานด้วยบอร์ด รายการ และบัตรนั้นใช้งานง่ายมาก
มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการ วิธีการจัดระเบียบงานด้วยบอร์ด รายการ และบัตรนั้นใช้งานง่ายมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยการจัดวางบอร์ดพื้นฐานใน Trello และค่อยๆ เพิ่ม Power-Ups (ส่วนเสริมหรือการผสานรวม) เช่นปฏิทิน AIหรือการผสานรวมกับ Slack เมื่อคุณระบุความต้องการเฉพาะได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้รกเกินไป
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการข้ามสายงาน)
คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอของ Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการหลายโครงการไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดการแคมเปญการตลาดสามแคมเปญ คุณสามารถเพิ่มทั้งหมดลงในพอร์ตโฟลิโอเดียวและดูความคืบหน้าในแดชบอร์ดได้ การติดตามทุกอย่างจะง่ายขึ้นด้วยวิธีนี้!
แต่ละโครงการจะแสดงสถานะแบบเรียลไทม์, ลำดับความสำคัญ, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นอุปสรรคหรือความล่าช้าได้อย่างรวดเร็ว จากมุมมองเดียวกันนี้ คุณยังสามารถตั้งเป้าหมาย, มอบหมายเจ้าของ, และเจาะลึกไปยังงานแต่ละงานได้
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างแผนโครงการโดยละเอียดโดยใช้แผนภูมิแกนต์และปฏิทินเพื่อกำหนดไทม์ไลน์และติดตามความคืบหน้า
- เพิ่มการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง
- สร้างเป้าหมายและเป้าหมายย่อยเพื่อการติดตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง และการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ความสามารถในการติดตามเวลาต้องปรับปรุงสำหรับการติดตามรายชั่วโมง
- มุมมองปริมาณงาน ซึ่งแสดงจำนวนงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม อาจสร้างความสับสนได้
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้จัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย — แม้จะอยู่คนละแผนกก็ตาม
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้จัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย — แม้จะอยู่คนละแผนกก็ตาม
🧠 เกร็ดความรู้: แตกต่างจากเครื่องมือจัดการงานส่วนใหญ่, ClickUp อนุญาตให้คุณมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถแก้ไขความคิดเห็นเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งช่วยให้การสื่อสารชัดเจนและรับผิดชอบได้
4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาของพนักงาน)
แดชบอร์ดปริมาณงานของ Monday.com ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ ตารางเวลา และศักยภาพโดยรวมของทีมได้อย่างชัดเจน ระบบนี้ช่วยให้สามารถกระจายความรับผิดชอบได้อย่างสมดุล ลดปัญหาพนักงานทำงานหนักเกินไปซึ่งมักเกิดจากการแบ่งงานที่ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งงานหรือเลื่อนกำหนดส่งงานได้ง่ายด้วยการลากและวาง
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- อัตโนมัติภารกิจที่ทำเป็นประจำ เช่น การอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน เพื่อประหยัดเวลา
- ผสานรวมแดชบอร์ดงานกับมุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้แถบความคืบหน้าและตัวบ่งชี้ที่มีรหัสสีเพื่อระบุจุดคอขวดหรือช่องว่างได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้มักรายงานว่าต้องการเวลาเพิ่มเติม (หรือการสนับสนุน) เพื่อปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนข้ามบอร์ดหลายบอร์ด
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่การตั้งค่าและใช้งานบัญชี monday.com ของเราทำได้รวดเร็วและง่ายดายมาก ความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากช่วยให้จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
ฉันชอบที่การตั้งค่าและใช้งานบัญชี monday.com ของเราทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ความสามารถในการมีพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันทำให้การจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลโครงการเป็นเรื่องง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
5. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการในการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง)
ไม่ชอบการเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการงานที่ตายตัวใช่ไหม? ลองใช้ Notion ดูสิ
คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ของมัน ติดตามโครงการที่ซับซ้อนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ตั้งค่าแดชบอร์ดรายงานที่ละเอียด และอื่น ๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานหลายร้อยแบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ตัวติดตามโครงการไปจนถึงปฏิทินเนื้อหา ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองใน Notion ด้วยคุณสมบัติของงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และการพึ่งพา
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการแสดงผลแบบเรียลไทม์ (ตาราง, กระดาน, ไทม์ไลน์)
- อัตโนมัติลำดับงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะ, วันครบกำหนด, หรือเงื่อนไขที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Notion
- Notion AI จำกัดการช่วยเหลือไว้เพียงการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับข้อความ ทำให้เครื่องมือนี้ไม่มีความเป็นธรรมชาติ
- การจัดตั้งหน้าเว็บและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วยตนเองอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาของ Notion
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion ทำให้การทำงานและจดบันทึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับฉัน มันช่วยให้ฉันสามารถเขียนไอเดียและร่างอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Notion ทำให้การทำงานและจดบันทึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับฉัน มันช่วยให้ฉันสามารถเขียนไอเดียและร่างอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
6. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ)
กำลังมองหาทางเลือกที่เติบโตขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากกว่า Blitzit อยู่หรือไม่? Todoist อาจเป็นคำตอบของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางของคุณ ที่ซึ่งงานทั้งหมด ตารางเวลา และลำดับความสำคัญของคุณรวมอยู่ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันทำให้การบันทึกงานและเตือนความจำเป็นเรื่องง่าย เพียงพิมพ์ 'อัปเดตบล็อกทุกวันอังคารเวลา 10.00 น.' หรือ 'ตรวจสอบงานออกแบบกับ Sarah วันพุธหน้า' แล้ว Todoist จะกำหนดวันที่และตารางเวลาให้โดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถจัดระเบียบงานโดยใช้ป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, และงานย่อยแบบซ้อน ทำให้การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับการตั้งค่าที่เรียบง่ายของ Blitzit
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ติดตามความก้าวหน้าของทีมผ่านแดชบอร์ดที่แชร์ร่วมกัน
- ควบคุมระดับการเข้าถึงสำหรับโครงการต่างๆ
- สร้างลำดับชั้นของโครงการที่ซับซ้อนด้วยงานและงานย่อย ช่วยให้ทีมจัดระเบียบโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Todoist
- อาจไม่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งเฉพาะได้เป็นครั้งคราว
- เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและสถิติที่จำกัด ทำให้ยากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Todoist
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ฉันสามารถจัดการงานของฉันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทั้งหมด ต้องขอบคุณ Todoist ประสบการณ์การใช้งานนั้นราบรื่นและง่ายดายมาก
ฉันสามารถจัดการงานของฉันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทั้งหมด ต้องขอบคุณ Todoist ประสบการณ์การใช้งานนั้นราบรื่นและง่ายดายมาก
7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการกระบวนการทำงานที่มีแบบฟอร์ม)
หาก Blitzit รู้สึกเบาเกินไปสำหรับการจัดการคำขอที่มีโครงสร้างหรือกระบวนการทำงานข้ามสายงาน Wrike จะมอบพลังที่มากขึ้นให้กับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือ 'สร้างแบบฟอร์ม' ของมัน ด้วย Wrike คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กำหนดเองได้ ตั้งชื่อแบบฟอร์ม เพิ่มคำอธิบาย และเลือกประเภทคำถามจากหลากหลายรูปแบบ คำตอบสามารถเป็นข้อความบรรทัดเดียว แบบเลือกตอบ หรือเป็นย่อหน้าได้
สามารถมอบแบบฟอร์มให้กับสมาชิกทีมหรือโครงการเฉพาะได้โดยตรง พร้อมทั้งจัดส่งคำขอที่เข้ามาไปยังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Wrike เช่น ตัวติดตามการขอลางาน เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอได้ภายในแอป
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งใหม่เพื่อไม่ให้พลาดแบบฟอร์มที่สำคัญ
- อัตโนมัติการจัดตารางงานและสร้างงานได้ทันทีพร้อมกำหนดเส้นตาย ผู้รับผิดชอบ และความเชื่อมโยง
ข้อจำกัดของ Wrike
- ขีดจำกัดการจัดเก็บในทุกแผนอาจจำกัดสำหรับทีมที่ทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
- การบริการลูกค้าและกระบวนการเรียกเก็บเงินอาจมีความท้าทาย
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Wrike ช่วยให้คุณระบุรายการงานเฉพาะพร้อมกำหนดเวลาเสร็จสิ้นของแต่ละงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ได้
Wrike ช่วยให้คุณระบุรายการงานเฉพาะพร้อมกำหนดเวลาเสร็จสิ้นของแต่ละงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมคำขอและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถมอบหมายงาน, ติดแท็ก, ตั้งลำดับความสำคัญ, และจัดเก็บลงในรายการหรือโฟลเดอร์เฉพาะได้—ทั้งหมดจากการส่งแบบฟอร์มเพียงครั้งเดียว เพิ่ม ตรรกะเงื่อนไข เพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามคำตอบก่อนหน้า เพื่อให้คุณรวบรวมข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการรับงาน เช่น ตั๋วไอที, บรีฟงานสร้างสรรค์, หรือการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
8. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
เครื่องมือ AI ของ Hive ที่ชื่อว่า HiveMind สร้างไอเดียเนื้อหา ร่างคำบรรยาย และสร้างภาพที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดที่กำลังเปิดตัวแคมเปญโซเชียลมีเดียสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อพัฒนาแผนโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมงาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
Hive มอบหมายขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากอีเมลและการแชทเพื่อเร่งการดำเนินการให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งรักษาแคมเปญให้ดำเนินไปตามแผนด้วยแรงงานคนน้อยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีที่งานเกิดขึ้น ด้วยระบบส่งข้อความในตัว
- สร้างรายงานผลการดำเนินงานโดยละเอียดเพื่อแสดงให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ เพื่อระบุจุดติดขัดและปรับสมดุลปริมาณงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- คุณไม่สามารถแทรกมัลติมีเดียในบัตรงานของคุณได้
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบงาน และการติดตามเวลา ต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม ซึ่งทำให้การจัดสรรงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ราคาของฮีฟ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไรบ้าง?
การใช้เทคโนโลยีนี้ได้ช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้โครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การใช้เทคโนโลยีนี้ได้ช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้โครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
9. MeisterTask (เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ไม่ซับซ้อน)
คุณสามารถจัดการงานที่ทำซ้ำได้โดยตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการภายในบอร์ดโครงการใน MeisterTask ตัวอย่างเช่น ทีมงานสามารถทำให้การอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติ มอบหมายงานที่เกิดขึ้นซ้ำตามการเปลี่ยนแปลงของเวิร์กโฟลว์ หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน
สิ่งนี้ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทำให้ MeisterTask เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่สูญเสียการควบคุมหรือความสามารถในการขยายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask
- ใช้กระดานสไตล์คัมบังพร้อมส่วนที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อการติดตามงานอย่างชัดเจน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Microsoft Teams และ Zapier เพื่อให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
- จัดการงานบนเดสก์ท็อปและมือถือด้วยการเข้าถึงผ่านคลาวด์
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ขาดการรายงานขั้นสูง ทำให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการมีข้อจำกัด
- การปรับแต่งบอร์ดงานและกระบวนการทำงานที่จำกัด ทำให้การตั้งค่าโครงการที่ซับซ้อนถูกจำกัด
ราคาของ MeisterTask
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeisterTask อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
โปรแกรมนี้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นใช้งานในรุ่นฟรี
โปรแกรมนี้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นใช้งานในรุ่นฟรี
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตารางหลักสำหรับการบริหารโครงการ
10. เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
กำลังประสบปัญหาในการจัดการและเข้าถึงการสนทนาของทีมหรือไม่? กระดานข้อความของ Basecamp ช่วยจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ ทำให้การตอบกลับเป็นระเบียบภายใต้ข้อความแต่ละข้อความ มันช่วยป้องกันไม่ให้การอัปเดตที่สำคัญสูญหายไปในเส้นสนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสามารถปักหมุดโพสต์สำคัญ, แนบไฟล์, และดึงสมาชิกทีมเฉพาะเข้ามาเกี่ยวข้องได้—เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่มีความวุ่นวายจากข้อความที่กระจัดกระจายหรืออีเมลที่มากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยภาพโดยใช้แผนภูมิเนินเขา—ฟีเจอร์ของ Basecamp ที่แสดงสถานะงานอย่างชัดเจน
- ปักหมุดโครงการสำคัญไว้ด้านบน เพื่อให้งานที่สำคัญยังคงมองเห็นได้
- ตั้งค่าการเช็คอินอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากทีมของคุณโดยไม่ต้องจัดประชุมเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดมุมมองบอร์ดโครงการแบบดั้งเดิมและคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- การจัดการไฟล์ต้องปรับปรุง—ไฟล์ที่แชร์ในแชทไม่บันทึกไปยังแดชบอร์ดเอกสารหลักโดยอัตโนมัติ
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรีตลอดไป
- เบสแคมป์ พลัส: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน ต่อองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ไฮไลต์:
Basecamp ทำหน้าที่ได้ดีมากในการทำให้ผู้อื่นสามารถทำงานให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดเวลาในการประชุมลงอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างความโปร่งใสในจุดที่มักเกิดการแยกส่วนในสภาพแวดล้อมการผลิตและการผลิต
Basecamp ทำหน้าที่ได้ดีมากในการทำให้ผู้อื่นสามารถทำงานให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดเวลาในการประชุมลงอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างความโปร่งใสในจุดที่มักเกิดการแยกส่วนในสภาพแวดล้อมการผลิตและการผลิต
📮ClickUp Insight: ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของ ClickUp บ่งชี้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด (46%) มีผู้เข้าร่วมเพียง 1-3 คนเท่านั้น แม้ว่าการประชุมขนาดเล็กเหล่านี้อาจมีความมุ่งเน้นมากขึ้น แต่ก็อาจถูกแทนที่ด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การจัดทำเอกสารที่ดีขึ้น การบันทึกการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส หรือการจัดการความรู้
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในภารกิจของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทได้โดยตรงภายในภารกิจ, แชร์ข้อความเสียงสั้น ๆ, หรือบันทึกวิดีโออัปเดตด้วยClickUp Clips—ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาอันมีค่าในขณะที่ยังมั่นใจว่าการหารือที่สำคัญจะเกิดขึ้น—โดยไม่ต้องเสียเวลา!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix พบว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50% ด้วย ClickUp
11. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365)
กำลังมองหาแอปจัดระเบียบงานฟรีที่ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft อยู่หรือไม่? Microsoft To Do ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
ตัวอย่างเช่น งานของคุณจะปรากฏใน Microsoft To-Do โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำเครื่องหมายอีเมลใน Outlook ทำให้รายการที่ต้องดำเนินการของคุณสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- เพิ่มบันทึกที่ละเอียด, ไฟล์แนบ, และตัวเตือนสำหรับงาน, ทำให้คุณมีบริบททั้งหมดที่คุณต้องการ
- อัปเดตเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันและรายสัปดาห์ของคุณด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับคุณ
- ตั้งค่าแม่แบบรายการตรวจสอบที่ใช้ร่วมกันสำหรับการทำงานเป็นทีม เพื่อลดความซับซ้อนในการมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดนอกระบบนิเวศของ Microsoft
- คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรีตลอดไป
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft To Do อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
มันช่วยให้ฉันจัดการงานของฉันได้ ฉันได้สร้างรายการหลายรายการภายในแอปเพื่อจัดการทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของฉัน
มันช่วยให้ฉันจัดการงานของฉันได้ ฉันได้สร้างรายการหลายรายการภายในแอปเพื่อจัดการทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของฉัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 85% ของพนักงานส่งต่อข้อความเดียวกันในหลายที่ทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเห็น การสื่อสารอาจกระจัดกระจายอย่างมากในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน!
สัมผัสประสบการณ์การจัดการงานที่ไร้ความยุ่งยากด้วย ClickUp
การทำงานในปัจจุบันนั้นล้มเหลว งานสมัยใหม่กลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อน61% ของเวลาทำงานของพนักงานถูกใช้ไปกับการอัปเดต ค้นหา และจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ
ผลลัพธ์คือ? ความไม่เป็นระเบียบ, การสูญเสียประสิทธิภาพ, และความไม่พอใจ.
Blitzit อาจใช้ได้สำหรับการติดตามงานแต่ละชิ้น แต่เมื่อต้องจัดการทั้งทีม, กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, และการร่วมมือข้ามสายงาน, ความท้าทายจะเพิ่มขึ้น
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย!
มันถูกออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณไว้ในที่เดียว กำจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือ แอปพลิเคชัน และแท็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด ระบบอัตโนมัติและ AI ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม—ช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต้องการทวงคืนเวลาทั้งหมดที่คุณเสียไปกับงานจุกจิกหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!